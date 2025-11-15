12 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تغير طريقة كتابة طلبات المنح للفرق

تبدو كتابة طلبات المنح وكأنها عمل إداري، ولكنها في الواقع أكثر من ذلك بكثير.

وراء كل اقتراح يوجد فريق يعمل بهدوء على التوفيق بين المواعيد النهائية، والبحث عن البيانات، وتجميع السرد - وكل هذا في عالم تتلقى فيه المنظمات غير الربحية الأمريكية وحدها أكثر من 300 مليار دولار من المنح الحكومية كل عام.

هذا هو حجم الفرصة المتاحة. لكن التحدي الحقيقي هو امتلاك القدرة والوضوح اللازمين لرواية قصة مقنعة وتحقيق كل الأهداف قبل نفاد الوقت.

في هذا المدونة، سوف نستكشف 12 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة طلبات المنح التي تساعد فريق المنح لديك على الكتابة بشكل أكثر دقة وسرعة واستعادة التركيز الذي يحتاجونه بشدة — حتى يتمكنوا من قضاء وقت أقل في التعامل مع العملية ووقت أكثر في تعزيز التأثير.

أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق كتابة طلبات المنح هي برامج متخصصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية تقديم طلبات المنح وجعلها أكثر كفاءة.

اعتبرها بمثابة مساعد ذكي لفريقك بأكمله، يساعدك في كل شيء بدءًا من البحث والكتابة وحتى التعاون والتأكد من اتباعك لجميع القواعد.

تعمل هذه الأدوات بواسطة تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، التي تساعدها على فهم وكتابة نصوص تشبه النصوص البشرية. على عكس المدقق الإملائي البسيط، يمكنها مساعدتك في إنشاء أقسام كاملة من الاقتراح، وتلخيص وثائق البحث الطويلة، وحتى تكييف كتاباتك لتتناسب مع أسلوب ممول معين.

ما يجعل هذه الأدوات مميزة للفرق هو أنها مصممة للتعاون الجماعي، مما يتيح لكم العمل معًا في مكان واحد بدلاً من إرسال المستندات ذهابًا وإيابًا. وهي توفر ميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي واستراتيجيات إدارة المعرفة المدمجة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة دائمًا.

💡نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في الحفاظ على تنظيم سير عملك وامتثاله للمعايير، فقد تعجبك نموذج إجراءات التشغيل القياسية للمنظمات غير الربحية — فهو طريقة عملية لتوحيد عملياتك والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات حجم الفريق الأسعار* ClickUp إدارة المنح الشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain، ClickUp Docs، الحقول المخصصة أي حجم خطة مجانية إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Grantable كتابة وبحث بالذكاء الاصطناعي خاص بالمنح كاتب منح الذكاء الاصطناعي، مكتبة ذكية، مساحة عمل جماعية الصغيرة إلى المتوسطة لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا مساعد المنح صياغة سريعة للمقترحات الكتابة الآلية، ومطابقة الممولين الفرق الصغيرة لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Instrumentl البحث عن الفرص وتتبعها اكتشاف المنح، وتتبع المواعيد النهائية متوسطة إلى كبيرة لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 326 دولارًا شهريًا Grantboost تخصيص المقترحات باستخدام الذكاء الاصطناعي مكتبة القوالب، محرك التخصيص أي حجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Grant Orb تبسيط سير عمل تقديم الطلبات الأتمتة والتحقق من الامتثال الصغيرة إلى المتوسطة لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة ChatGPT مساعدة عامة في الكتابة إنشاء المحتوى، المساعدة في البحث أي حجم مستوى مجاني محدود؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا كلود محتوى وتحليلات طويلة نافذة سياق موسعة، تحرير مفصل أي حجم مستوى مجاني محدود؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Gemini البحث والتحقق من الحقائق التكامل عبر الويب، متعدد الوسائط أي حجم خطة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا Perplexity البحث مع الاقتباسات البحث في الوقت الفعلي، تتبع المصادر أي حجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Fireflies تدوين محاضر الاجتماعات والرؤى النسخ، بنود العمل أي حجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fundwriter. ai المقترحات التي تركز على المنظمات غير الربحية القوالب، قياس الأثر المنظمات غير الربحية الصغيرة لا توجد خطة مجانية (تجربة لمدة 7 أيام)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا

العثور على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لفريق كتابة طلبات المنح يعني النظر إلى ما وراء ميزات الذكاء الاصطناعي البراقة والتركيز على ما يحسن بالفعل سير العمل ومعدل النجاح.

أنت بحاجة إلى أداة لا تكتب جيدًا فحسب، بل تحافظ أيضًا على تنظيم فريقك وأمن بياناتك.

أولاً، فكر في الأمان، لأن مقترحات المنح غالبًا ما تحتوي على معلومات شخصية حساسة (PII). ابحث عن أداة تتمتع بإجراءات أمان قوية للبيانات، وتوافق SOC 2، وسجل تدقيق واضح لضمان المساءلة.

بعد ذلك، فكر في كيفية ملاءمة الأداة لعملية فريقك. هل تسمح بالتعاون في الوقت الفعلي وتوفر تحكمًا واضحًا في الإصدارات لمنع الالتباس؟ هل يمكنك تعيين أذونات بناءً على الأدوار بحيث يرى الكتّاب والمراجعون ومديرو الميزانية ما يحتاجون إليه فقط؟ الهدف هو تبسيط عمليات كتابة طلبات المنح، وليس إضافة طبقة أخرى من التعقيد.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار. ✨

المعرفة الخاصة بالمنح: يجب أن يفهم مساعد كتابة طلبات المنح الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق بين بيان الاحتياجات وخطة التقييم. ابحث عن أدوات مدربة على مقترحات المنح الفعلية، لأنها ستنتج محتوى أكثر صلة بالموضوع من الذكاء الاصطناعي العام الغرض.

نزاهة الاقتباس: بالنسبة للمنح التي تتطلب الكثير من البحث، تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يمكنه توفير مصادر دقيقة لادعاءاته. هذا يمنعك من تضمين معلومات غير صحيحة أو "هلوسات" عن طريق الخطأ، والتي تظهر الدراسات أنها تحدث بنسبة بالنسبة للمنح التي تتطلب الكثير من البحث، تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يمكنه توفير مصادر دقيقة لادعاءاته. هذا يمنعك من تضمين معلومات غير صحيحة أو "هلوسات" عن طريق الخطأ، والتي تظهر الدراسات أنها تحدث بنسبة 28.6٪ لـ GPT-4 عند إنشاء المراجع، مما يجعل التحقق من الحقائق أمرًا ضروريًا.

دعم هندسة المطالبات: تعتمد جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي على جودة مدخلاتك، أو "المطالبات". توفر أفضل الأدوات تعتمد جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي على جودة مدخلاتك، أو "المطالبات". توفر أفضل الأدوات مطالبات وأدلة كتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة فريقك على طرح الأسئلة الصحيحة والحصول على أفضل النتائج.

قدرات التكامل: لا تتم كتابة طلبات المنح في فراغ. اختر أداة تتصل بمجموعة أدواتك التقنية، مثل لا تتم كتابة طلبات المنح في فراغ. اختر أداة تتصل بمجموعة أدواتك التقنية، مثل برامج أتمتة سير العمل، والتقويمات، والتخزين السحابي، وتطبيقات الاتصال، لتجنب التبديل المستمر بين المنصات.

👀 هل تعلم: تحدى إيلون ماسك الأمم المتحدة ذات مرة لإثبات كيف يمكن أن تساعد 6 مليارات دولار في القضاء على الجوع في العالم. قدمت الأمم المتحدة خطة مفصلة... لكن التمويل لم يصل أبدًا. وهذا تذكير جيد بأن حتى أكبر "الممولين" يمكن أن يتراجعوا، لذا فإن المقترحات القوية (والخطط الواضحة) أكثر أهمية من الوعود الكبيرة.

الآن، دعونا نلقي نظرة تفصيلية على كل أداة!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المنح بالذكاء الاصطناعي الشامل)

مساحة العمل الذكية المتكاملة من ClickUp مجهزة لتلبية جميع احتياجات سير العمل الإبداعي في مكان واحد.

انقل عملية كتابة طلبات المنح بالكامل إلى مساحة عمل واحدة ومتكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي — منصة موحدة تربط بين جميع أعمالك وبياناتك والذكاء الاصطناعي في مكان واحد — وتخلص من الأدوات المتعددة التي تبطئ عمل فريقك باستخدام ClickUp.

يعد ClickUp Brain مركز هذا سير العمل باعتباره شريكك في مجال الذكاء الاصطناعي. ابدأ بفتح مستند ClickUp Doc وأخبر Brain بما تحتاجه: مخططك، أولويات الممول، القصة التي تريد سردها. يقوم Brain بإنشاء مسودة أولى تعكس صوت مؤسستك بالفعل لأنها تستمد من كل ما هو موجود بالفعل في مساحة عملك — المقترحات السابقة، ملاحظات البحث، تقارير التأثير.

اقترن ClickUp Docs مع ClickUp Brain لإنشاء مواد التوجيه بشكل أسرع

عندما تكون جاهزًا للتحسين، يمكن لـ Brain صقل اللغة وتقوية الأقسام والحفاظ على اتساق المصطلحات في كل مقترح.

بمجرد أن تتشكل مسودتك، حوّل المستند إلى إجراء. اربطه بمهمة ClickUp، وعيّن المراجعين، وأضف المواعيد النهائية، وقم بتمييز أصحاب المصلحة — كل ذلك في نفس المكان الذي يوجد فيه الاقتراح. لا يحتاج المراجعون إلى البحث عن الملفات أو الإصدارات الجديدة؛ فهم ببساطة يفتحون المهمة ويعلقون مباشرة داخل المستند في الوقت الفعلي. يصبح كل جزء من دورة المراجعة مرئيًا وقابلًا للتتبع.

أضف قوائم مهام ومواعيد استحقاق ومسؤولين مع حالات مخصصة لتتبع سير عملك.

يوفر لك ClickUp الهيكل التشغيلي للحفاظ على هذا الزخم. استخدم الحقول المخصصة لتسجيل متطلبات الممولين والجداول الزمنية والمرفقات واحتياجات الميزانية ومعايير التقديم لجميع المنح الخاصة بك. ثم قم ببناء سير عمل مرئي باستخدام حالات المهام المخصصة، مع تخطيط مسار كل اقتراح من البحث → الصياغة → المراجعة → الموافقة النهائية → التقديم.

تتولى الأتمتة في ClickUp الباقي — تعيين المراجع التالي عند تغيير الحالة، وإرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية قبل التقديم، وتصعيد المهام عند توقف الموافقات. بدلاً من إدارة العملية يدويًا، تدير العملية نفسها.

ونظرًا لأن كل شيء متصل داخل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة، يمكن لـ Brain عرض الرؤى على الفور — من خلال استخلاص السياق من المنح السابقة أو ملاحظات الاجتماعات، وتذكيرك بما نجح في المرة السابقة، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمتطلبات، أو عرض البيانات التي نسيت أنك تمتلكها.

بفضل الذكاء الاصطناعي من ClickUp، تصبح مساحة العمل بأكملها قابلة للبحث والاستجابة. لا تفوت أي تفاصيل مهمة مرة أخرى

أفضل جزء؟ يمكنك استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، مثل Claude و ChatGPT و Gemini مباشرة من داخل ClickUp Brain للقيام بمهام الكتابة الخاصة بك، دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

هذا هو شكل سير عمل المنح المدعوم بالذكاء الاصطناعي: الكتابة والبحث والتعاون والإدارة في مكان واحد — بدون تضخم في الأدوات أو فقدان الملفات أو اختناقات. مجرد فريق يمكنه التحرك بشكل أسرع والكتابة بشكل أقوى والتركيز على تمويل التأثير الذي جاءوا من أجل تحقيقه.

👋🏾 هل تحتاج إلى بعض المساعدة للبدء؟ استخدم نموذج اقتراح المنحة هذا من ClickUp لتبدأ عملك بخطوة متقدمة!

احصل على نموذج مجاني يساعدك هذا النموذج الجاهز للاستخدام على إعداد سير عمل سلس لكتابة طلبات المنح بشكل أسرع.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain لكتابة طلبات المنح: قم بإنشاء المسودات الأولى، ولخص الأبحاث، وأعد كتابة الأقسام لمختلف الجماهير. نظرًا لأنها تستمد السياق من مساحة العمل بأكملها، فإن اقتراحات الذكاء الاصطناعي تكون أكثر صلة ومواءمة مع صوت مؤسستك.

ClickUp Docs مع التعاون في الوقت الفعلي: اسمح لفريقك بأكمله بكتابة وتحرير المقترحات معًا في نفس الوقت، باستخدام مؤشرات حية وتعليقات مترابطة. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بسجل كامل للإصدارات لتتبع كل تغيير.

حالات المهام المخصصة والأتمتة في ClickUp: أنشئ سير عمل مخصصًا يتناسب تمامًا مع عملية الحصول على المنح. انقل المقترحات تلقائيًا من مرحلة الصياغة إلى مرحلة المراجعة إلى مرحلة التقديم، مع الحفاظ على تنسيق الجميع.

مكتبة القوالب: احفظ أكثر مقترحاتك نجاحًا كقوالب في مكتبة القوالب. يتيح لك ذلك احفظ أكثر مقترحاتك نجاحًا كقوالب في مكتبة القوالب. يتيح لك ذلك توحيد عمليتك والحصول على السبق في الطلبات الجديدة دون البدء من الصفر.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

حل شامل يجمع بين كتابة طلبات المنح وإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق، مما يوفر عليك عناء التبديل بين التطبيقات المختلفة.

يؤدي فهم ClickUp Brain للسياق إلى اقتراحات أكثر دقة وملاءمة من الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأدوات المستقلة.

تتيح لك خيارات التخصيص الشاملة إنشاء سير العمل الذي يحتاجه فريقك بالضبط.

العيوب:

قد يستغرق إعداد مجموعة الميزات الواسعة وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة بعض الوقت.

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي أثناء تعرفهم على جميع إمكانيات المنصة.

أسعار ClickUp

جدول الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد كان ClickUp Brain MAX إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أقدر أيضًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. أكثر ما يبرز هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بشكل أوضح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

2. Grantable (الأفضل لكتابة طلبات المنح المخصصة)

عبر Grantable

Grantable هي منصة كتابة طلبات منح تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا للغة وهيكل مقترحات المنح. تجمع بين المساعدة الذكية في الكتابة ومساحة عمل تعاونية، مما يجعلها خيارًا قويًا للفرق التي تركز فقط على الحصول على المنح. تم تدريب الذكاء الاصطناعي للمنصة على مجموعة بيانات ضخمة من المنح الناجحة، لذا فهي تفهم ما يبحث عنه الممولون.

تعد مكتبة المحتوى الذكية الخاصة بها ميزة بارزة، حيث تتيح لك تخزين أفضل محتوياتك وإعادة استخدامها. يمكنك حفظ بيان مهمة مؤسستك ووصف البرامج وبيانات التأثير، ثم السماح للذكاء الاصطناعي بتكييفها مع المقترحات الجديدة. وهذا يضمن الاتساق ويوفر على فريقك عناء إعادة كتابة نفس المعلومات مرارًا وتكرارًا.

أفضل ميزات Grantable

كاتب طلبات المنح المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يُنشئ محتوى مستهدفًا بناءً على أولويات ممولين محددة وأمثلة ناجحة للمقترحات

مكتبة المحتوى الذكية: تخزن النصوص النمطية وتضع علامات عليها وتسترجعها، مما يسهل إعادة استخدام المحتوى الناجح.

مساحة عمل الفريق: تتيح التعاون السلس من خلال إدارة المهام المدمجة وتتبع المواعيد النهائية ومراجعة سير العمل.

إيجابيات وسلبيات المنح

المزايا:

مصممة خصيصًا لكتابة طلبات المنح، مع فهم عميق لهياكل المقترحات

يتعلم صوت مؤسستك بمرور الوقت لتقديم اقتراحات أكثر اتساقًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

يتتبع فرص الحصول على المنح من الاكتشاف وحتى إعداد التقارير

العيوب:

تفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والتخطيط الأوسع نطاقًا للمهام التنظيمية الأخرى

خيارات تكامل أقل مع البرامج الأخرى

قد يمثل السعر تحديًا للمنظمات غير الربحية الصغيرة

أسعار ميسرة

المبتدئين: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الوكالة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grantable

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. معظم الأدوات تعمل على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

3. Grant Assistant (الأفضل لإنشاء مسودة أولية سريعة للمقترح)

Grant Assistant هو مساعد كتابة طلبات المنح بالذكاء الاصطناعي الذي يركز على السرعة والكفاءة. وهو مصمم لمساعدة الفرق الصغيرة والمتوسطة على صياغة المقترحات بسرعة والعثور على فرص التمويل المناسبة.

إذا كان فريقك يعاني من ضيق الوقت والموارد، يمكن أن تساعدك هذه الأداة في إعداد مسودة أولية تنافسية في غضون دقائق.

تتمثل القوة الرئيسية للمنصة في سرعة إنشاء المقترحات. ما عليك سوى إدخال تفاصيل مشروعك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة كاملة مخصصة لمتطلبات الممول. كما تتضمن المنصة ميزة مطابقة الممولين التي تقوم بمسح قاعدة بيانات المنح للعثور على الفرص التي تتوافق مع مهمتك.

أفضل ميزات Grant Assistant

إنشاء المقترحات بسرعة: إنشاء مسودات أولية كاملة بسرعة، يمكنك بعد ذلك تخصيصها من حيث الأسلوب والطول.

المطابقة التلقائية للممولين: تكتشف فرص المنح ذات الصلة بناءً على ملف تعريف مؤسستك

أداة التحقق من الامتثال المدمجة: تتحقق تلقائيًا من عدد الكلمات والأقسام المطلوبة والتنسيق لمنع الأخطاء البسيطة

إيجابيات وسلبيات Grant Assistant

المزايا:

عملية صياغة سريعة للغاية توفر وقتًا كبيرًا

واجهة سهلة الاستخدام يسهل على أعضاء الفريق غير التقنيين تعلمها

أسعار معقولة ومتاحة للمنظمات غير الربحية الصغيرة

العيوب:

قد يبدو المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أحيانًا عامًا ويتطلب تحريرًا مكثفًا.

خيارات تخصيص محدودة لتنسيقات المقترحات الفريدة

ميزات تعاون الفريق أقل من المنصات الأخرى

أسعار Grant Assistant

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grant Assistant

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي

4. Instrumentl (الأفضل لاكتشاف المنح والبحث عن الممولين)

عبر Instrumentl

Instrumentl هي منصة قوية للعثور على فرص المنح وإدارتها. على الرغم من أنها ليست أداة كتابة بقدر ما هي أداة بحث، إلا أن قوتها تكمن في قدراتها الشاملة في اكتشاف المنح والبحث عن الممولين. تساعد هذه المنصة فريقك على بناء مجموعة قوية واستراتيجية من الفرص حتى تتمكن دائمًا من التقدم للحصول على المنح المناسبة.

تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لمطابقة مؤسستك مع أكثر الممولين ملاءمة من قاعدة بياناتها الشاملة. وهي تتجاوز مجرد مطابقة الكلمات المفتاحية البسيطة لتحلل تاريخ التبرعات السابقة للممول، وحجم المنح النموذجية، والتركيز الجغرافي. تعمل Instrumentl بشكل أساسي كأداة ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرارات، وتركيز الوقت والموارد المحدودة لفريقك.

أفضل ميزات Instrumentl

البحث الذكي عن المنح: يبحث عن الفرص المناسبة تمامًا ويصنفها بناءً على مدى ملاءمتها لمنظمتك.

رؤى شاملة عن الجهات الممولة: توفر ملفات تعريفية مفصلة عن الجهات الممولة، بما في ذلك تاريخ تبرعاتها وأولوياتها.

إدارة الموعد النهائي والمهام بشكل مركزي: تتبع جميع الفرص والمواعيد النهائية ومهام الفريق في لوحة تحكم واحدة

إيجابيات وسلبيات Instrumentl

المزايا:

قاعدة بيانات المنح الأكثر شمولاً وحداثة المتاحة

تساعدك المعلومات التفصيلية عن الجهات الممولة على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تقديم الطلبات.

أدوات ممتازة لتصور وإدارة مسار المنح الخاصة بك

العيوب:

قد يشكل السعر المرتفع عائقًا أمام المنظمات الصغيرة جدًا

تركز على الاكتشاف والتتبع، مع مساعدة محدودة من الذكاء الاصطناعي في الكتابة

قد يبدو العدد الهائل من الفرص مربكًا في البداية

أسعار Instrumentl

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

متقدم: 980 دولارًا شهريًا

المزايا: 544 دولارًا شهريًا

قياسي: 326 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Instrumentl

G2: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Instrumentl؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد استخدمت instrumentl على مدار السنوات القليلة الماضية وأشيد بخدماتهم أمام المنظمات الأخرى التي أنتمي إلى مجالس إدارتها. إنها شركة رائدة في هذا المجال وقوة دافعة لكتابة طلبات المنح. إنها مورد رائع لأي كاتب طلبات منح، حيث توفر فرصًا حديثة وتكنولوجيا متطورة وخدمة عملاء مخصصة.

🌼 هل تعلم: وجدت دراسة أجرتها Graphite أنه اعتبارًا من نوفمبر 2024، تم تصنيف حوالي 50.3٪ من المقالات الجديدة باللغة الإنجليزية على الإنترنت على أنها تم إنشاؤها بشكل أساسي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

5. Grantboost (الأفضل لتخصيص المقترحات على نطاق واسع)

عبر Grantboost

Grantboost هي منصة ذكاء اصطناعي تتفوق في تخصيص المقترحات لممولين محددين. تجمع بين مكتبة كبيرة من قوالب المنح ومحرك تخصيص ذكاء اصطناعي، مما يساعد فريقك على إنشاء طلبات مخصصة دون البدء من الصفر.

يقوم الذكاء الاصطناعي للمنصة بتحليل تفاصيل مشروعك وتفضيلات الممول لتكييف القوالب بما يتناسب تمامًا مع احتياجاتك. ويقترح طرقًا لتحسين سردك بناءً على أنماط من المقترحات الناجحة السابقة. وهذا يساعدك على تجنب تقديم طلبات عامة ومتشابهة يمكن للممولين اكتشافها من بعيد.

أفضل ميزات Grantboost

مكتبة قوالب ديناميكية: احصل على مئات القوالب المجربة التي يقوم الذكاء الاصطناعي بتخصيصها تلقائيًا لمشروعك

اقتراحات محتوى ذكية: احصل على نصائح في الوقت الفعلي لتحسين سردك بناءً على ما نجح مع ذلك الممول في الماضي.

إنشاء سرد الميزانية تلقائيًا: قم بإنشاء مبررات مفصلة للميزانية تتوافق تمامًا مع قصة اقتراحك

إيجابيات وسلبيات Grantboost

المزايا:

مجموعة متنوعة ممتازة من القوالب تغطي أنواع المنح الأكثر شيوعًا

يضمن التخصيص القوي أن تكون المقترحات فريدة ومصممة خصيصًا

سهلة التعلم، مما يتيح لأعضاء الفريق الجدد أن يصبحوا منتجين بسرعة

العيوب:

أقل فعالية بالنسبة للمنح المتخصصة أو التقنية للغاية

ميزات محدودة لإدارة المشاريع لتتبع ما بعد التقديم

قد تخطئ اقتراحات الذكاء الاصطناعي أحيانًا في اختيار النبرة المناسبة

أسعار Grantboost

مجاني

المزايا: 19.99 دولارًا شهريًا

الفرق: 29.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Grantboost

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⚡️ أرشيف القوالب: خيارات قوالب مقترحات المنح المجانية للمنظمات غير الربحية

6. Grant Orb (الأفضل لأتمتة سير العمل والتحقق من الامتثال)

عبر Grant Orb

Grant Orb هو برنامج لكتابة مقترحات المنح يركز على أتمتة الجانب الإداري لكتابة طلبات المنح. يساعدك على تبسيط سير عملك والتأكد من أن كل مقترح يتوافق مع متطلبات الممول. إذا كان فريقك يقضي وقتًا طويلاً في التنسيق واللوجستيات الخاصة بتقديم الطلبات، فإن هذه الأداة تتيح لك التركيز على الكتابة.

تكمن قوة المنصة في أتمتة سير العمل. يمكنك إنشاء عمليات موافقة مخصصة، وإعداد تذكيرات تلقائية، وتتبع المقترحات في كل مرحلة. يتحقق مدقق الامتثال تلقائيًا من استيفائك لجميع المتطلبات الفنية، مما يقلل من خطر رفض الطلب بسبب خطأ بسيط.

أفضل ميزات Grant Orb

إدارة سير العمل الآلية: قم بإعداد سير عمل مخصص لتوجيه المقترحات من الصياغة إلى التقديم تلقائيًا

فحص شامل للامتثال: يتحقق من أن المقترحات تفي بجميع المتطلبات الفنية، مثل عدد الكلمات والمرفقات المطلوبة.

إدارة بوابة تقديم الطلبات المتكاملة: تنقل بين بوابات المنح المختلفة من واجهة واحدة، مما يوفر الوقت ويقلل من الإحباط.

إيجابيات وسلبيات Grant Orb

المزايا:

تقلل ميزات الأتمتة الممتازة بشكل كبير من الأعمال الإدارية اليدوية

تقلل أدوات الامتثال القوية من مخاطر الرفض الفني

أداة إنشاء سير العمل البديهية سهلة الاستخدام ولا تتطلب مهارات تقنية

العيوب:

مساعدة محدودة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنصات الأخرى

قاعدة بيانات أصغر لفرص التمويل

واجهة المستخدم تبدو أقل حداثة من بعض المنافسين

أسعار Grant Orb

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Grant Orb

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

👀 هل تعلم: يُظهر " نشرة إحصاءات المنح 2023 إلى 2024 " الرسمية في المملكة المتحدة أن الحكومة منحت 153 مليار جنيه إسترليني في شكل منح خلال تلك الفترة، بانخفاض طفيف عن 156 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. يُظهر حجم التمويل هذا مدى ضخامة الكعكة، ومدى أهمية المنافسة وإدارة العمليات عندما تصل المخاطر إلى مئات المليارات. وهذا دافع إضافي لكتابة مقترح منحة ناجح!

7. ChatGPT (الأفضل للمساعدة في الكتابة المرنة للأغراض العامة)

عبر ChatGPT

ChatGPT هي أداة كتابة قوية ومتعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن أن تكون أداة قيّمة لأي فريق كتابة طلبات منح. على الرغم من أنها ليست برنامجًا متخصصًا في كتابة طلبات المنح، إلا أن قدرتها على توليد الأفكار وصياغة المحتوى وصقل اللغة تجعلها خيارًا مرنًا وسهل الاستخدام لمجموعة واسعة من المهام.

يمكنك استخدامها لتبادل الأفكار حول المشاريع، والتغلب على صعوبة الكتابة في الأقسام الصعبة، أو تبسيط اللغة التقنية المعقدة للجمهور العام. تتيح لك طبيعتها التخاطبية طلب إجراء تعديلات واستكشاف زوايا مختلفة، مما يجعلها شريكًا رائعًا للتفكير الإبداعي وصقل مسودتك النهائية.

أفضل ميزات ChatGPT

إنشاء محتوى متعدد الاستخدامات: ينشئ محتوى لأي قسم من أقسام المنحة، من الملخصات التنفيذية إلى خطط التقييم.

التحسين التفاعلي: كرر كتابة نصك من خلال حوار طبيعي للحصول على الصياغة المثالية.

المساعدة في البحث: تساعدك على فهم الموضوعات المعقدة والعثور على المعلومات الداعمة لمقترحك

إيجابيات وسلبيات ChatGPT

المزايا:

مرنة للغاية ويمكنها التعامل مع أي مهمة كتابة تقريبًا

يتم تحديثها باستمرار بإمكانيات جديدة

تقدم مجتمع المستخدمين الكبير مجموعة كبيرة من النصائح وأفضل الممارسات

العيوب:

يفتقر إلى المعرفة المحددة بقواعد كتابة طلبات المنح ومتطلبات الجهات الممولة

لا توجد ميزات مدمجة للتعاون أو إدارة المشاريع للفرق

قد تولد أحيانًا معلومات غير دقيقة تحتاج إلى التحقق من صحتها

أسعار ChatGPT

ChatGPT Plus: 20 دولارًا شهريًا

فريق ChatGPT: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

ChatGPT Pro: 200 دولار شهريًا

ChatGPT Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أصبحت ChatGPT أداتي المفضلة للقيام بمجموعة واسعة من المهام اليومية. أستخدمها لصياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها وتلخيص المستندات وتوليد الأفكار وحتى المساعدة في البحث أو تعلم موضوعات جديدة. إن قدرتها على التكيف مذهلة، فسواء كنت بحاجة إلى كتابة إبداعية أو إجابات فنية أو نصائح عملية، فإن ChatGPT تقدم نتائج سريعة وذات صلة. يعجبني كيف أنها تسرع سير عملي وتملأ الثغرات المعرفية عند الحاجة بشكل موثوق.

8. Claude (الأفضل لتحرير المقترحات الطويلة والمعقدة)

عبر كلود

Claude هو نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي يتفوق في التعامل مع المستندات الطويلة والمعقدة. وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لفرق كتابة طلبات المنح التي تعمل على مقترحات شاملة تتطلب سياقًا عميقًا واتساقًا سرديًا.

إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على تماسك مقترح من 50 صفحة، يمكن أن يساعدك Claude في ذلك.

تتمثل ميزته الرئيسية في نافذة السياق الكبيرة، مما يعني أنه يمكنه قراءة وتذكر مقترح المنحة بالكامل دفعة واحدة. وهذا يتيح له تقديم اقتراحات متسقة في جميع الأقسام، من المقدمة إلى الميزانية. كما أنه ماهر في تحليل الحجج واقتراح طرق لتقوية حججك للحصول على التمويل.

أفضل ميزات Claude

نافذة سياق موسعة: تعمل مع مقترحات المنح بالكامل في وقت واحد، مما يضمن اتساق السرد

تحرير وتحسين متطوران: يوفر ملاحظات تفصيلية حول الهيكل والمنطق والوضوح

قدرة تحليلية قوية: يتعامل مع المقترحات المعقدة والتقنية بفهم دقيق

إيجابيات وسلبيات Claude

المزايا:

التعامل الفائق مع المستندات الطويلة يحافظ على الجودة والتماسك

ممتازة في الحفاظ على نبرة وصوت متسقين عبر عدة كتاب

يساعد الإطار الأخلاقي القوي على ضمان صدق المقترحات وملاءمتها

العيوب:

لم يتم تدريبهم بشكل خاص على قواعد كتابة طلبات المنح

تكامل محدود مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

قد تكون أحيانًا مفرطة في الحذر في اقتراحاتها

أسعار Claude

Claude Pro: 20 دولارًا شهريًا

فريق كلود: 30 دولارًا شهريًا

Claude Max: ابتداءً من 100 دولار شهريًا

Claude Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كلود

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

تتمتع Claude بقدرة قوية على الحفاظ على السياق وفهم متطلبات العمل الدقيقة. تساعدني Claude في تنظيم المخرجات والمحاكاة المعقدة، وتحليل كميات ضخمة من النصوص أو البيانات، وصياغة اتصالات دقيقة مع العملاء دون فقدان الهدف الاستراتيجي.

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لتتبع مواعيد الاستحقاق

9. Gemini (الأفضل للبحث والتحقق من الحقائق وتحليل البيانات في الوقت الفعلي)

عبر Gemini

Gemini، التي طورتها Google، هي أداة ذكاء اصطناعي تبرع في البحث والتحقق من الحقائق. وهي متكاملة بشكل عميق مع البحث على الويب، مما يسمح لفريقك بسحب البيانات والإحصاءات في الوقت الفعلي لبناء حجة قوية قائمة على الأدلة لمشروعك.

وهذا يمثل ميزة كبيرة للمنح التي تتطلب معلومات محدثة.

تتمثل إحدى نقاط قوتها الفريدة في قدرتها متعددة الوسائط، مما يعني أنها يمكنها فهم النصوص والصور والبيانات والعمل معها. يمكنك أن تطلب منها تحليل مخطط بياني من ورقة بحثية أو إنشاء وصف لصورة مشروع. بالنسبة للفرق التي تستخدم Google Workspace بالفعل، يتكامل Gemini بسلاسة مع Docs و Sheets و Slides.

أفضل ميزات Gemini

بحث متكامل على الويب: الوصول إلى البيانات والإحصاءات الحالية في الوقت الفعلي لدعم مطالباتك

تحليل المحتوى متعدد الوسائط: يعمل مع المخططات والرسوم البيانية والصور بالإضافة إلى النصوص

ميزات التعاون في Google Workspace: تتكامل بسلاسة مع الأدوات التي قد يستخدمها فريقك بالفعل

إيجابيات وسلبيات Gemini

المزايا:

تضمن قدرات البحث الممتازة أن تكون المقترحات مستندة إلى معلومات دقيقة وحديثة.

التكامل السلس مع Google Workspace يبسط التعاون

تدعم الميزات متعددة الوسائط المقترحات ذات أنواع المحتوى المتنوعة

العيوب:

أقل تخصصًا في كتابة طلبات المنح من المنصات المخصصة

مخاوف محتملة بشأن خصوصية البيانات فيما يتعلق بالمعلومات التنظيمية الحساسة

قد يكون الأداء غير متسق اعتمادًا على المهمة

أسعار Gemini

Gemini Advanced (عبر Google One AI Premium): 19.99 دولارًا شهريًا

Gemini for Google Workspace (خطة الأعمال): 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Gemini for Google Workspace (خطة المؤسسات): 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Gemini Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gemini

G2: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gemini؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بصراحة، أفضل ما يميز Google Gemini هو سهولة استخدامه. لا يحتاج إلى أي إعداد أو تدريب، ما عليك سوى البدء في الكتابة وسيبدأ في العمل. إنه سلس للغاية وطبيعي، خاصة إذا كنت تستخدم Gmail أو Docs أو أي من تطبيقات Google الأخرى. طريقة اتصاله بـ Google Workspace هي ميزة كبيرة بالنسبة لي.

10. Perplexity (الأفضل للبحث باستخدام الاقتباسات التي تم التحقق منها)

عبر Perplexity

Perplexity هي أداة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل كمنشئ بحث فائق القوة. وهي مصممة لمساعدتك في العثور على معلومات دقيقة، والأهم من ذلك، إظهار مصدر تلك المعلومات.

بالنسبة لفرق كتابة طلبات المنح التي تحتاج إلى إعداد مقترحات مدعومة ببحوث مكثفة، فإن هذه الأداة لا تقدر بثمن للحفاظ على سلامة الاقتباسات.

عندما تطرح سؤالاً على Perplexity، فإنه لا يكتفي بإعطائك إجابة فحسب، بل يقدم لك إجابة مع مراجع مرقمة مرتبطة مباشرة بالمصادر. يتيح لك ذلك التحقق بسرعة من الحقائق وبناء سرد موثوق ومدعوم جيداً. إنه مثالي للعثور على إحصاءات ودراسات أكاديمية وأدلة أخرى لدعم بيان احتياجاتك.

أفضل ميزات Perplexity

البحث على الويب في الوقت الفعلي مع الإشارة إلى المصادر: يوفر معلومات حديثة مع اقتباسات واضحة لكل ادعاء

توليف الأبحاث: يجمع رؤى من مصادر متعددة في ملخص متماسك

إدارة المراجع: تساعدك على تتبع مصادرك وتنسيقها بشكل صحيح

إيجابيات وسلبيات Perplexity

المزايا:

يضمن تتبع الاقتباسات الاستثنائي أن جميع الادعاءات موثقة بشكل صحيح

الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي يحافظ على مقترحاتك محدثة

واجهة نظيفة ومركزة رائعة لجلسات البحث المكثفة

العيوب:

مساعدة محدودة في الكتابة تتجاوز تلخيص الأبحاث

لا توجد ميزات تعاون مدمجة لكتابة الفريق

أقل فعالية بالنسبة للأقسام الإبداعية أو السردية من الاقتراح

أسعار Perplexity

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا

Perplexity Max: 200 دولار شهريًا

Perplexity Enterprise Pro: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Perplexity Enterprise Max: 325 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Perplexity Education Pro: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Perplexity

G2: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بدأت في استخدام Perplexity لتجربة الذكاء الاصطناعي، لكنني سرعان ما أدركت أنه أداة بحث رائعة، أفضل بكثير من Google: فهي لا تغرقك بالإعلانات أو الإعلانات المدفوعة وتقدم لك دائمًا نتائج ذات صلة، لكن أفضل ميزة هي الرابط المباشر للمصادر، بحيث يمكنك الحكم بنفسك على مدى موثوقيتها، وحتى الآن، كانت دائمًا موثوقة. وهي تساعد حقًا في العثور على أشياء غامضة على الويب، أشياء كان سيستغرقني العثور عليها 30 دقيقة، بينما يستغرق Perplexity بضع ثوانٍ.

تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق:

11. Fireflies (الأفضل لالتقاط وبحث رؤى الاجتماعات)

عبر Fireflies AI

Fireflies هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل محادثات فريقك وتدوينها وتلخيصها. بالنسبة لفرق كتابة طلبات المنح، هذا يعني أن كل جلسة عصف ذهني واجتماع مع الممولين ومراجعة داخلية تصبح محتوى قابلاً للبحث. لن تفقد أبدًا فكرة رائعة أو تنسى قرارًا مهمًا مرة أخرى.

تخيل أنك عقدت اجتماعًا مع مسؤول برنامج قبل شهرين. باستخدام Fireflies، يمكنك ببساطة البحث في النص عن "قيود الميزانية" أو "مقاييس التقييم" للعثور على التفاصيل الدقيقة التي تحتاجها للمقترح. يقوم تلقائيًا بتحديد بنود العمل وإنشاء المهام، مما يضمن عدم تفويت أي متابعة.

أفضل ميزات Fireflies

النسخ التلقائي لاجتماعاتك: يسجل كل كلمة من اجتماعاتك المتعلقة بتخطيط المنح والممولين

ملخصات وإجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: توفر ملخصات موجزة وتستخرج المهام والقرارات تلقائيًا.

أرشيف اجتماعات قابل للبحث: ينشئ قاعدة معرفية لجميع محادثاتك المتعلقة بالمنح

إيجابيات وسلبيات Fireflies

المزايا:

يضمن عدم نسيان أي أفكار قيّمة من الاجتماعات

يتكامل بسلاسة مع منصات مؤتمرات الفيديو الرئيسية

ينشئ ذاكرة مؤسسية قابلة للبحث عن مناقشات المنح

العيوب:

إنها ليست أداة كتابة، بل أداة لالتقاط المعلومات

يتطلب التعامل بحذر مع المعلومات الحساسة التي تتم مناقشتها في الاجتماعات

قد يشعر بعض أعضاء الفريق بعدم الارتياح تجاه تسجيل الاجتماعات

أسعار Fireflies

مجاني

Fireflies Pro: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Fireflies Business: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Fireflies Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies

G2: 4. 8/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

نظرًا لعدد الاجتماعات التي نجريها والعروض التوضيحية التي نقدمها، من الصعب جدًا تذكر المناقشات بالكامل، وهذه الأداة تقوم بتدوين الملاحظات نيابة عنك بأفضل طريقة ممكنة. وهي متكاملة مع Gmail و Hubspot. وهي دقيقة جدًا في تدوين الملاحظات ومشاركة انطباعات المكالمات ووقت حديث المتحدث. بشكل عام، إنها أداة قيّمة للغاية لفريقنا.

💡نصيحة احترافية: إذا كنت ترغب في تعزيز جمع التبرعات والتواصل مع المانحين، فراجع نموذج خطاب التبرع — فهو مورد مفيد لصياغة طلبات تبرع مقنعة. ولتجميع البيانات والقصص التي تشكل مقترحات المنح الاحترافية والعلاقات المستمرة مع الممولين، فإن نموذج التقرير السنوي للمنظمات غير الربحية هو أمر لا بد منه.

12. Fundwriter. ai (الأفضل لكتابة القصص والنماذج التي تركز على المنظمات غير الربحية)

عبر Fundwriter. ai

Fundwriter.ai هو برنامج لكتابة طلبات المنح للمنظمات غير الربحية، وخاصة المنظمات الصغيرة.

إنها تفهم اللغة الفريدة واحتياجات سرد القصص الخاصة بالعمل الذي يحركه الهدف. تم تصميم المنصة لمساعدتك على التعبير عن تأثيرك وإثبات الحاجة بطريقة تلقى صدى لدى الممولين الذين يدعمون المنظمات غير الربحية.

تم تدريب الذكاء الاصطناعي على المقترحات غير الربحية الناجحة، لذا فهو يعرف كيفية الموازنة بين الأدلة المستندة إلى البيانات والقصص المقنعة والعاطفية. يوفر قوالب لأنواع المنح غير الربحية الشائعة، مثل تمويل البرامج وبناء القدرات، ويقدم إرشادات حول إنشاء بيانات تأثير قوية وأطر تقييم.

أفضل ميزات Fundwriter. ai

قوالب خاصة بالمنظمات غير الربحية: احصل على قوالب مصممة لأكثر أنواع المنح غير الربحية شيوعًا

إطار قياس الأثر: يساعدك على إنشاء بيانات أثر مقنعة وخطط تقييم واضحة

المساعدة في شرح الميزانية: إنشاء مبررات مفصلة للميزانية تشرح التكاليف بطريقة يفهمها الممولون.

Fundwriter. ai إيجابيات وسلبيات

المزايا:

مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المنظمات غير الربحية وقيودها

أسعارها المعقولة تجعلها في متناول المنظمات ذات الميزانيات المحدودة.

التركيز القوي على سرد القصص المؤثرة يساعدك على التواصل مع الممولين

العيوب:

أقل ملاءمة للمنح البحثية الأكاديمية أو التقنية للغاية

قاعدة المستخدمين الأصغر تعني موارد مجتمعية وبرامج تعليمية أقل

ميزات محدودة مقارنة بالمنصات المؤسسية الشاملة

أسعار Fundwriter. ai

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

المحترفون: 89 دولارًا شهريًا

Fundwriter. ai التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

حوّل عملية كتابة طلبات المنح

لا يجب أن يكون كتابة طلبات المنح عملية محمومة تتطلب البحث عن المستندات والالتزام بالمواعيد النهائية.

يمكن للأدوات المناسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تجلب النظام إلى الفوضى، مما يساعد فريقك على كتابة مقترحات أفضل بشكل أسرع وبضغط أقل. سواء كان التحدي الأكبر الذي تواجهه هو العثور على الفرص، أو صياغة السرد، أو إدارة العملية برمتها، فهناك أداة يمكن أن تساعدك. 🛠️

باختيار أداة ذكاء اصطناعي متكاملة مثل ClickUp، يمكنك تبسيط عملية الحصول على المنح والحصول على تمويل أكبر. فهي تتولى الأعمال المتكررة، بحيث يمكنك التركيز على الاستراتيجية وبناء العلاقات وسرد القصة الفريدة لمنظمتك.

هل أنت مستعد لترى كيف يمكن لمنصة شاملة أن تحدث ثورة في كتابة طلبات المنح؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة

تشمل بعض أفضل منصات الذكاء الاصطناعي لكتابة طلبات المنح Grantable و Fundwriter. ai و Grantify و ClickUp. تحلل Grantable الطلبات الناجحة لإنشاء مسودات مخصصة وتقدم أدوات للتحقق من الامتثال والتعاون. تم تصميم Fundwriter. ai للمنظمات غير الربحية وتساعد في إنشاء مسودات ذات جودة احترافية من خلال تحليل إرشادات الممولين. تجمع Grantify بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، وتوفر أقسام مسودة وإجابات نموذجية لتبسيط عملية كتابة طلبات المنح. ClickUp، المعروف بإدارة المشاريع والوثائق، يقدم أيضًا مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقوالب قابلة للتخصيص يمكن أن تساعد الفرق في صياغة مقترحات المنح وتنظيمها والتعاون عليها بكفاءة.

نعم، يمكن لـ ChatGPT المساعدة في كتابة طلبات المنح من خلال إنشاء مسودات للمكونات الرئيسية مثل بيانات المشكلة والحلول المقترحة والميزانيات وخطابات النوايا. يعمل على تبسيط عملية الكتابة من خلال توفير المحتوى الأولي والاقتراحات، مما يتيح لك التركيز على صقل وتخصيص اقتراحك لممولين محددين. يمكن أيضًا استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء وصقل محتوى المنحة مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك.

تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة طلبات المنح منصات مثل Grantable و Fundwriter.ai و Grantify ومساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp. تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الإرشادات وإنشاء مسودات واقتراح تعديلات وحتى تقديم نماذج إجابات بناءً على الطلبات الناجحة، مما يجعل عملية كتابة طلبات المنح أسرع وأكثر كفاءة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp في أتمتة مهام الكتابة المتكررة وتنظيم البحث وتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق في إعداد مستندات المنح.

نعم، هناك أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لمساعدتك في العثور على المنح. على الرغم من أن ClickUp ليست أداة مخصصة للبحث عن المنح، يمكنك استخدام تكاملاتها وميزات الذكاء الاصطناعي لتنظيم وتتبع فرص المنح والمواعيد النهائية وتقدم الطلبات في مكان واحد، مما يجعل عملية البحث عن المنح أكثر تنظيمًا وكفاءة.