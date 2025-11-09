كيفية استخدام Canva Content Planner لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي

اسأل أي مدير تنفيذي، وسيخبرك أن المبيعات والمحتوى هما من أهم عناصر الشركة. كلاهما يتواصل مع العملاء بطريقته الفريدة.

في حين أن المبيعات قد تتضمن تفاعلات وجهًا لوجه، فإن المحتوى هو ما يصل إلى عملائك عندما يكونون في السرير أو يتصفحون موجزاتهم أو يكتبون للبحث عن منتجك.

ما يقرب من ثلث مستخدمي الإنترنت الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا يكتشفون علامات تجارية وخدمات جديدة من خلال محركات البحث. وهذا يدل على مدى قوة المحتوى الجيد.

ولكن هنا تكمن المشكلة. المحتوى الإيجابي وحده لا يكفي. ما يحدث الفرق حقًا هو الاتساق. الظهور مرارًا وتكرارًا يبني الثقة. والاتساق هو نتيجة مباشرة لتقويم محتوى منظم جيدًا يضمن نشر كل منشور ومقطع فيديو وحملة في الوقت المناسب.

في هذه المقالة، سنتحدث عن كيفية مساعدة Canva Content Planner لك في التخطيط المسبق والالتزام بالجدول الزمني والحفاظ على تدفق المحتوى الخاص بك بأقل قدر من التوتر.

⭐️ قالب مميز يوفر قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp تصميمًا مبسطًا لتخطيط المحتوى ونشره وتتبعه عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تعاون بسهولة مع فريقك وحافظ على تنظيم كل حملة في مركز واحد. احصل على قالب مجاني تتبع المنشورات وقم بقياس الأداء وخطط الحملات باستخدام قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

ما هو Canva Content Planner؟

عبر Canva

يكره منشئو المحتوى مغادرة مساحة عملهم. تخيل أنك تضطر إلى التنقل بين التطبيقات للتحقق مما إذا كان التصميم قد تمت معالجته أو جدولته بشكل صحيح، ولا تزال غير متأكد من نشر المنشور بالفعل. هناك شعور حقيقي بالراحة في القدرة على الاعتماد على منصة واحدة لكل شيء.

هذا بالضبط ما يقدمه Canva Content Planner. إنه أداة جدولة مدمجة تساعدك على القيام بأكثر من مجرد التصميم. يمكنك تخطيط المحتوى وإنشاؤه وجدولته عبر منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك دون مغادرة Canva.

باستخدام Content Planner، يمكنك جدولة المنشورات على Instagram وFacebook Pages وLinkedIn وPinterest وTwitter وSlack وحتى Tumblr.

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، هذا يعني أنه يمكنك تصميم منشور في الصباح، وتحديد التاريخ والوقت، والاعتماد على Canva لتولي الباقي. وإذا كنت بحاجة إلى إيقاف منشور مؤقتًا أو تعديله قبل نشره، يمكنك القيام بذلك دون الحاجة إلى البدء من جديد أو إعادة تحميل الملف.

ستجده الفرق مفيدًا بشكل خاص. يسهل Canva Teams مشاركة التقويم الخاص بك ودعوة الآخرين للتصميم أو التحرير والحفاظ على تزامن عمل الجميع.

💡 نصيحة احترافية: نظرًا لأن Content Planner يأتي مع Canva Pro، يمكنك الاستفادة من ميزات إضافية مثل Magic Resize ومجموعات العلامات التجارية وآلاف القوالب. تسهل هذه الأدوات الحفاظ على مظهر منشوراتك متسقًا بينما يتولى المخطط مهمة الجدولة، بحيث تظل منظمًا دون إضافة المزيد من الضغط.

الميزات الرئيسية لـ Canva Content Planner

عبر Canva

وفقًا لهذا المستخدم على Reddit،

Canva هي أداة تصميم سهلة الاستخدام للغاية وبديهية. كما أنها تجعل جدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك أمرًا في غاية السهولة.

هذا يلخص سبب اعتماد العديد من المبدعين عليه. وإذا كنت لا تزال غير متأكد من أن Canva Content Planner يستحق وقتك، فإليك الميزات التي قد تقنعك:

✅ خطط للمحتوى وأنشئه وجدوله لـ Instagram و Facebook Pages و LinkedIn و Pinterest و Twitter و Slack و Tumblr، كل ذلك في مكان واحد.

✅ اضبط المنشورات لتُنشر في التاريخ والوقت الذي تختاره بالضبط، مع خيار إيقافها مؤقتًا أو تعديلها في أي وقت قبل النشر.

✅ شارك تقويم المحتوى مع فريقك من خلال Canva Teams، حتى يتمكن الجميع من الإنشاء والتحرير والبقاء على اتساق.

✅ استخدم إضافات Canva Pro مثل Magic Resize ومجموعات العلامات التجارية وآلاف القوالب للحفاظ على اتساق كل منشور وتوافقه مع العلامة التجارية.

✅ تتبع عدد مرات الظهور والنقرات والإعجابات والتعليقات من داخل المخطط لترى أداء منشوراتك.

مزايا استخدام Canva لتخطيط المحتوى

اجعلها بسيطة. اجعلها لا تُنسى. اجعلها جذابة للنظر. اجعلها ممتعة للقراءة.

تجسد هذه العبارة من Leo Burnett جوهر المحتوى الجيد، ولكن الوصول إلى ذلك يتطلب التخطيط. إذا سارعت بنشر منشور جميل في الوقت غير المناسب أو نسيت نشره، فإنه يفقد تأثيره.

يعمل Canva Content Planner على تبسيط حياتك من خلال مساعدتك على البقاء منظمًا، مما يضمن وصول أفكارك إلى الناس في الأوقات الأكثر تأثيرًا.

عبر Canva

إليك ما ستكسبه عند التحول إلى هذه الأداة:

وفر الوقت من خلال التصميم والجدولة في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

حافظ على الاتساق باستخدام تقويم يعرض منشوراتك قبل أيام أو أسابيع أو أشهر.

تجنب التوتر في اللحظات الأخيرة عن طريق ضبط المنشورات لتُنشر تلقائيًا، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

حافظ على صوت علامتك التجارية ومظهرها ثابتًا باستخدام أدوات Canva Pro مثل القوالب ومجموعات العلامات التجارية وMagic Resize.

ادعُ فريقك لمشاركة تقويم محتوى واحد، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وأقل تشتتًا.

💡 نصيحة احترافية: اربط Canva بـ Slack حتى يتلقى فريقك إشعارات عند جدولة المنشورات أو نشرها — طريقة بسيطة للبقاء على نفس الصفحة. عبر Canva

📮 ClickUp Insight: 7% فقط من المهنيين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي وظيفة واحدة، مثل التقويم أو قائمة المهام أو البريد الإلكتروني. مع ClickUp، تذهب الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك. فهو يدعم بريدك الإلكتروني واتصالاتك وتقويمك ومهامك ووثائقك، كل ذلك في نفس المكان. يمكنك حتى أن تسأل، "ما هي أولوياتي اليوم؟" وسيقوم ClickUp Brain بم سح مساحة عملك لإبراز ما هو أهم في الوقت الحالي. بدلاً من التوفيق بين خمسة تطبيقات مختلفة، تحصل على كل شيء في مكان واحد.

كيفية استخدام Canva Content Planner (خطوة بخطوة)

أحد أفضل الأشياء في Canva Content Planner هو بساطته. لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا لتتمكن من استخدامه.

إليك دليل سهل الاستخدام لمساعدتك على البدء:

الخطوة 1: افتح Content Planner

عبر Canva

في صفحتك الرئيسية على Canva، انقر على "Content Planner". ستنتقل إلى عرض التقويم الذي يعرض الأسابيع القادمة. يقوم Canva أيضًا بملئه مسبقًا بأعياد وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، والتي يمكنك الاحتفاظ بها للإلهام أو تصفية إذا كنت تفضل لوحة فارغة.

📌 مثال: لنفترض أنك تخطط مسبقًا لليوم العالمي للمرأة. سيتم تمييز يوم 8 مارس في التقويم، مما يمنحك فرصة لبدء العمل على إنشاء شيء ذي مغزى لهذا اليوم.

الخطوة 2: اربط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

قبل أن تتمكن من الجدولة، اربط حساباتك بالنقر فوق "Connect". يعمل Canva مع Instagram وFacebook Pages وLinkedIn وPinterest وTwitter وSlack وTumblr.

بمجرد الاتصال، ستتمكن من اختيار المكان الذي تريد نشر كل تصميم فيه بالضبط.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Canva

الخطوة 3: اختر أو أنشئ تصميمك

اختر تاريخًا من التقويم وانقر على زر الإضافة. يمكنك استخدام أحد مشاريعك الحديثة أو البدء من جديد بتصميم فارغ أو الاختيار من بين آلاف قوالب Canva.

Magic Resize يجعل من السهل تكييف نفس التصميم مع منصات مختلفة، مثل تحويل منشور مربع على Instagram إلى دبوس Pinterest أو لافتة LinkedIn.

🧠 هل تعلم: كانت Coca-Cola واحدة من أوائل العلامات التجارية الكبرى التي تعاملت مع تخطيط المحتوى كجدول تحريري وليس مجرد إعلانات. فقد أنشأوا ما أسموه "Content 2020"، حيث كان التركيز على تخطيط القصص عبر منصات متعددة قبل أشهر من نشرها. وبهذه الطريقة، لم تكن رسالتهم مرتبطة فقط بالأعياد أو الإطلاقات الكبرى، بل أصبحت جزءًا من المحادثات اليومية. شكلت الأحداث الثقافية وتغيرت تقويم محتواهم، وحولت المنشورات والحملات إلى وثيقة ديناميكية.

الخطوة 4: أضف تعليقك وقم بجدولة المنشور

عبر Canva

بمجرد أن يصبح تصميمك جاهزًا، انقر على "مشاركة"، ثم "جدولة". حدد القناة الاجتماعية، وأضف التعليق والهاشتاغات، وحدد التاريخ والوقت بالضبط. سيؤكد Canva جدولته، وستراه يظهر في تقويمك.

📌 مثال: إذا كان لديك إطلاق منتج جديد قريبًا، يمكنك تصميم منشور، وتعيين تاريخ الإطلاق في الساعة 10 صباحًا، والاعتماد على Canva لنشره تلقائيًا بينما تركز على التفاعل مع التعليقات.

الخطوة 5: إدارة المنشورات المجدولة وتحريرها

عبر Canva

تتغير الخطط أحيانًا، ويجعل Canva من السهل تعديلها. انقر على أي عنصر مجدول في مخططك لإعادة جدولته أو تعديله أو حذفه. ضع في اعتبارك أنه إذا قمت بإجراء تغييرات على التصميم نفسه بعد الجدولة، فقد يطلب منك Canva إعادة الجدولة — إنها خطوة صغيرة، ولكنها تساعد في ضمان الدقة.

💡 نصيحة احترافية: هل سئمت من مطاردة المواعيد النهائية ومتابعة حالة المهام؟ مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك أتمتة الأجزاء المتكررة من تخطيط المحتوى حتى يتمكن فريقك من التركيز على الإنشاء بدلاً من الإدارة التفصيلية. استخدم وكلاء ClickUp AI Autopilot الجاهزين أو أنشئ وكلاء مخصصين لتسهيل إدارة المحتوى 📌 إليك كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية إنشاء المحتوى لديك: إذا لم يقدم كاتب النصوص مسودته في الوقت المحدد، سيقوم Reminders Agent تلقائيًا بإرسال تذكير ضمن المهمة وتعديل الجدول الزمني للمراجعات، مما يحافظ على وتيرة النشر دون تغيير.

بمجرد الانتهاء من مهمة فرعية للتصميم، يبدأ وكيل الموافقات في العمل — حيث يقوم بتعيين المحتوى إلى المراجع المناسب، وتحديث حالة المهمة، ونقلها إلى مرحلة "جاهز للنشر".

يمكن لـ Insights Agent إنشاء ملخص في نهاية كل أسبوع، يسلط الضوء على المحتوى الذي تم نشره، والمحتوى الذي تم تأجيله، وحتى صياغة تقرير سريع لمشاركته مع أصحاب المصلحة. بفضل التعامل مع المتابعات وتحديثات الحالة بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن لفريقك قضاء المزيد من الوقت في إنشاء محتوى عالي التأثير، وقضاء وقت أقل في إدارة الأمور اللوجستية.

أسعار ومدى توفر Canva Content Planner

عندما يتعلق الأمر بجدولة المنشورات باستخدام Canva، فإن ما تحصل عليه يعتمد على ما إذا كنت تستخدم الخطة المجانية أو Canva Pro أو Canva Teams.

الشيء الأساسي الذي يجب معرفته هو أن Content Planner متاح فقط في الإصدارين Pro و Teams. هذا يعني أن المستخدمين المجانيين لا يزال بإمكانهم التصميم والمشاركة، ولكن سيتعين عليهم النشر يدويًا في كل مرة. الخطة المجانية مثالية إذا كنت ترغب فقط في استكشاف محرر Canva، مع إمكانية الوصول إلى ملايين القوالب والرسومات. ولكن إذا كنت ترغب في جدولة المنشورات مسبقًا، أو إيقافها مؤقتًا أو تعديلها قبل نشرها، وتتبع التفاعل معها، فستحتاج إلى الترقية إلى Pro أو Teams.

وفي الوقت نفسه، تم تصميم Canva Pro للأفراد الذين يرغبون في الحصول على أدوات تصميم متميزة إلى جانب ميزة الجدولة، بينما يعد Canva Teams مثاليًا إذا كنت تعمل مع زملاء وتحتاج إلى تقويم مشترك مع أدوات تعاون.

فيما يلي جدول مقارنة لمساعدتك على فهم الفرق في الميزات المتوفرة:

التخطيط السعر الميزات الرئيسية القيود الأفضل لـ مجاني مجاني أكثر من 2 مليون قالب، وأكثر من 4.5 مليون صورة جاهزة، وسعة تخزين 5 جيجابايت، ومحرر بالسحب والإفلات. لا يوجد جدولة، النشر يدويًا فقط المبتدئون والمبدعون العاديون Pro 12.99 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) مخطط المحتوى، جدولة المنشورات، التحليلات، أكثر من 140 مليون مورد، Magic Resize، سعة تخزين 1 تيرابايت مقتصر على مستخدم واحد المستقلون وأصحاب الأعمال الصغيرة الفرق 100 دولار سنويًا لكل مستخدم جميع ميزات Pro، تقويم مشترك، موافقات، سير عمل، 1 تيرابايت لكل عضو تزداد التكلفة مع نمو الفريق الفرق والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

من يجب أن يقوم بالترقية إلى Canva Pro؟

المستقلون وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في توفير الوقت من خلال جدولة المنشورات مسبقًا

المبدعون الذين يحتاجون إلى اتساق العلامة التجارية مع ميزات مثل Magic Resize و Brand Kits

الفرق التي تتعاون كثيرًا وتحتاج إلى رؤية واضحة عبر تقويم محتوى مشترك

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان Canva Pro مناسبًا لك، فابدأ بتجربة مجانية لمدة 30 يومًا. تمنحك هذه التجربة وصولاً كاملاً إلى Content Planner وأدوات التصميم المتميزة، حتى تتمكن من معرفة مقدار الوقت الذي توفره بالفعل.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من Canva Content Planner

استخدام Canva Content Planner أمر بسيط، ولكن الاستفادة القصوى منه تتطلب بعض العادات البسيطة. مع النصائح الصحيحة، يمكنك تحويله من أداة جدولة أساسية إلى أداة توفر الوقت وتضمن اتساق المحتوى الخاص بك.

1. إنشاء المحتوى وجدولته دفعة واحدة

بدلاً من العمل كل يوم لإنجاز شيء ما في اللحظة الأخيرة، يمكنك إنشاء المحتوى في فترات مركزة ثم ترك الجدول الزمني يتولى الباقي.

أحد مستخدمي Reddit عبر عن ذلك ببساطة:

أنشئ محتواك دفعة واحدة. تطبيقات مثل Canva تجعل من السهل جدًا إنشاء رسومات أو منشورات بسرعة. ادمج ذلك مع أدوات الجدولة ... وستكون جاهزًا للـ 30 يومًا القادمة دون ضغوط يومية.

هذا هو جوهر التجميع: تبذل الجهد مرة واحدة، وتستفيد من الفوائد لأسابيع.

يسهل Canva عملية التجميع لأنك يمكنك تصميم عدة منشورات متتالية باستخدام القوالب أو نسخ تصميم موجود لإنشاء سلسلة. بدلاً من إنشاء منشور على Instagram اليوم، وبانر على LinkedIn غدًا، ودبوس على Pinterest بعد غد، يمكنك تصميمها جميعًا مرة واحدة ووضعها بشكل منظم في Content Planner.

👀 حقيقة ممتعة: كلمة "تقويم" مشتقة من الكلمة اللاتينية calendae، التي تشير إلى اليوم الأول من الشهر الروماني، عندما كانت تسدد الديون والحسابات. بطريقة ما، لم يكن التقويم الأصلي يهدف إلى تنظيم أحداث الحياة، بل إلى تذكير الناس بالسداد. ومن المضحك أن تقويم المحتوى اليوم لا يختلف كثيرًا عن ذلك، فهو لا يزال يذكرنا بالمواعيد النهائية.

2. استخدام قوالب Canva لتحقيق الاتساق

الميزة الأخرى هي الاتساق. عندما تعمل على دفعات، تتناسق العناصر المرئية والنبرة والموضوعات بشكل أكثر طبيعية.

شارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي

قمت بإنشاء محتوى أساسي يكفي لستة أشهر ... في يوم واحد. " قد يبدو هذا أمرًا متطرفًا، ولكن حتى التخطيط لمدة أسبوعين مقدمًا يمكن أن يحرر عقلك لأجزاء أخرى من عملك.

تحتوي مكتبة Canva على آلاف القوالب التي تغطي كل شيء من الاقتباسات إلى إعلانات المنتجات. يمكنك البدء بقوالب تشبه علامتك التجارية ثم تعديل الألوان والخطوط والصور لتناسب أسلوبك.

بمجرد إعداد بعض التصميمات التي تتناسب مع مظهرك، تصبح هذه التصميمات نقاط انطلاقك المفضلة كلما قمت بتجميع المحتوى. هذا يجعل من السهل جدًا الحفاظ على هوية العلامة التجارية دون الحاجة إلى إعادة التفكير في كل خيار تصميمي.

📌 مثال: تخيل أنك تقوم بإعداد منشورات لإطلاق منتج. يمكنك اختيار قالب واحد لمنشورات العد التنازلي، وآخر للشهادات، وثالث لمزايا المنتج. من خلال إعادة استخدامها عبر المنصات، يحصل جمهورك على قصة موحدة، بغض النظر عن المكان الذي يشاهدونك فيه.

3. الاستفادة من التحليلات من المنصات المتصلة

باستخدام Canva Content Planner، يمكنك التحقق من أداء منشوراتك دون مغادرة الأداة. تعرض كل منشورة مجدولة مقاييس بسيطة مثل عدد مرات الظهور والنقرات والإعجابات والتعليقات.

✒ ملاحظة: تعمل التحليلات عبر جميع المنصات التي يدعمها Canva—Instagram وFacebook Pages وLinkedIn وPinterest وTwitter وSlack وTumblr—بحيث يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك في مكان واحد.

إنه واضح وسهل القراءة، مما يجعله عمليًا للمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يرغبون في التعامل مع لوحات تحكم معقدة.

📌 مثال: قد يلاحظ مقهى صغير أن منشورًا يظهر الموظفين وهم يعدون القهوة حصل على تفاعل أكثر من صورة منتج مصقولة. هذه إشارة مفيدة لمشاركة المزيد من اللحظات التي تبدو قريبة من الواقع وأصيلة.

4. التعاون مع أعضاء الفريق

يبدو التعاون في Canva Content Planner أمرًا طبيعيًا لأن كل شيء موجود في مساحة مشتركة واحدة. ربما تكون معتادًا على تبادل الملفات أو التساؤل عن من لديه أحدث إصدار. ولكن مع Canva، يمكن لأعضاء الفريق تسجيل الدخول والاطلاع على نفس التقويم والعمل معًا على المنشورات.

هناك المزيد: يمكنك تعيين الأدوار، ومنح حق الوصول للتحرير أو التعليق، وتسجيل ما تم جدولته دون إضاعة الوقت في محادثات أو سلاسل رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها.

بالنسبة للشركات الصغيرة، يمكن أن تكون هذه الوظيفة مصدر راحة حقيقي. يمكن للمدير صياغة المنشور، ويمكن للمصمم صقل العناصر المرئية، ويمكن لشخص آخر التعامل مع التعليقات. الجميع يعرف ما سيحدث، والتغييرات تظهر على الفور.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم Canva لتسهيل الجدولة

قيود Canva Content Planner

قد تواجه عائقًا عند تنظيم منشوراتك على Canva. ولهذا السبب من المهم معرفة شكل هذه العوائق:

لا يمكنك جدولة أكثر من 25 منشورًا يحتوي على صورة واحدة في اليوم، وهو عدد محدود إذا كنت تدير حملات مكثفة أو تشارك الكثير من محتوى Pinterest.

لا يدعم Canva حتى الآن Reels أو Stories أو carousels أو المنشورات متعددة الصور، لذا يجب القيام بأي شيء تفاعلي أو متعدد الطبقات يدويًا.

إذا قمت بتحرير تصميم بعد جدولته، فستحتاج إلى إيقافه مؤقتًا وإعادة جدولته، حتى لو كان الأمر بسيطًا مثل تصحيح خطأ إملائي.

بالنسبة للفرق، فإن المخطط بسيط من حيث الهيكل. لن تجد سير عمل أعمق أو موافقات أو تتبع للمهام بالطريقة التي توفرها أدوات مثل ClickUp.

Canva هو الأفضل لعدد قليل من تدفقات المحتوى. إذا كنت تدير عدة علامات تجارية أو عملاء، فقد تصبح الأمور فوضوية بسرعة دون وجود نظام أكثر تفصيلاً.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات الذكاء الاصطناعي للوسائط الاجتماعية للمسوقين

بدائل Canva Content Planner

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

عندما تشعر أن مخطط Canva لا يلبي احتياجاتك، قد تساعدك هذه الأدوات البديلة في سد الثغرات:

يعد البحث عن المعلومات أحد أكثر الجوانب إحباطًا في إدارة تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. أين الشعار النهائي؟ ما هي أحدث رسائل الحملة؟ أي جدول بيانات يحتوي على بيانات المشاركة في الربع الأخير؟

على الرغم من أن Canva Content Planner يعد مكانًا رائعًا لإنشاء المنشورات وجدولتها، إلا أنه يبدأ في الشعور بالقيود عندما تتعامل الفرق مع قنوات متعددة أو موافقات العملاء أو حملات أكبر. يقدم ClickUp نظامًا كاملاً يجمع بين تطبيقات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي و Instagram مع إدارة المشاريع والدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

استخدام ClickUp AI لتوليد أفكار الحملات مع وضع الجمهور المستهدف وأهداف الحملة في الاعتبار

إنه أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل. لذلك لا تحتاج إلى التبديل بين الأدوات لأغراض مختلفة، وهو ما يُعرف أيضًا باسم توسع الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك، يزيل ClickUp جميع أشكال توسع العمل، وهو تجزئة المشاريع والملفات والمحادثات وسير العمل عبر عدة أدوات غير متصلة ببعضها البعض — مثل عندما يخطط فريقك للمحتوى في أحد التطبيقات، ويصمم في تطبيق آخر، ويتتبع الموافقات عبر البريد الإلكتروني، ويقدم التقارير في منصة أخرى.

يوفر ClickUp سياقًا كاملًا ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

حدد اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام ClickUp Calendar

اسحب المنشورات وأفلتها في تواريخ جديدة لتعديل جدول وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك على الفور باستخدام ClickUp Calendar

يوفر لك تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي طريقة ديناميكية وتفاعلية لإدارة جدول المحتوى الخاص بك. بدلاً من مجرد عرض منشور في يوم معين، يتيح لك رؤية كل شيء في سياقه.

إليك دليل سريع حول كيفية إنشاء تقويم محتوى في ClickUp:

يمكنك سحب المهام وإفلاتها في تواريخ جديدة، وترميزها بالألوان حسب الحملة، وتصفيتها حسب عضو الفريق أو المنصة. وهذا يحول تقويمك إلى مركز رئيسي حيث يمكن رؤية كل جزء من العمل وتعديله بسهولة.

📌 مثال: قد تقوم وكالة رقمية تدير خمسة علامات تجارية مختلفة بإنشاء قائمة "وسائل التواصل الاجتماعي" لكل عميل. في تقويم ClickUp، يمكنهم عرض جميع المنشورات ومراحل الحملة والمواعيد النهائية في مكان واحد. إذا اتصل عميل بطلب في اللحظة الأخيرة، يمكن للفريق تغيير تاريخ المنشور إلى تاريخ آخر بخطوة واحدة، ويرى الجميع التغيير على الفور. هذا النوع من المرونة هو شيء لا يمكن لـ Canva أن يضاهيه.

قم بتمييز زملائك في الفريق مباشرةً على المهام لتسريع عملية التعليقات والموافقات باستخدام أدوات التعاون من ClickUp

تضفي أدوات الحملات الترويجية من ClickUp هيكلية على كل مرحلة من مراحل إدارة مشاريعك على وسائل التواصل الاجتماعي.

مهام ClickUp والحالات المخصصة: يمكن إعداد كل حملة قابلة للتنفيذ كمهمة في يمكن إعداد كل حملة قابلة للتنفيذ كمهمة في ClickUp Tasks وتتبعها من خلال حالات ClickUp المخصصة مثل المسودة، قيد المراجعة، مجدولة، ومنشورة. وهذا يجعل تقدم كل منشور شفافًا تمامًا.

ClickUp Assign Comments : يمكن لأعضاء الفريق ترك تعليقات ووضع علامات على بعضهم البعض للحصول على ملاحظات أو موافقات مباشرة في المهمة، مما يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية ومحادثات الدردشة. يمكن لأعضاء الفريق ترك تعليقات ووضع علامات على بعضهم البعض للحصول على ملاحظات أو موافقات مباشرة في المهمة، مما يلغي الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية ومحادثات الدردشة.

ClickUp Automations : يمكن أتمتة الخطوات الروتينية مثل نقل مهمة إلى الحالة التالية أو تعيينها إلى مراجع، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء. يمكن أتمتة الخطوات الروتينية مثل نقل مهمة إلى الحالة التالية أو تعيينها إلى مراجع، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

أتمتة الخطوات الروتينية مثل تعيين المراجعين أو نقل المهام إلى الأمام بعد الموافقة باستخدام ClickUp Automations

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مهام متكررة لمواضيع أسبوعية مثل "تحفيز يوم الاثنين" أو "نصائح يوم الجمعة". أضف تذكيرات حتى لا يفقد الفريق أبدًا تتبع المنشورات المتكررة والحملات الموسمية.

دعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفرق التواصل الاجتماعي عبر ClickUp Brain

أنشئ تعليقات، ولخص الملخصات، أو حدد المواعيد النهائية دون مغادرة مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يجعل تخطيط المحتوى أسرع وأكثر ذكاءً من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عملك. يمكنه إنشاء أفكار للنشرات، وصياغة التعليقات، وتلخيص الملخصات، أو حتى الإجابة على الأسئلة العملية حول حملاتك.

هذا مفيد بشكل خاص للفرق التي تعمل مع عدة علامات تجارية أو بمواعيد نهائية ضيقة، لأنه يقلل من الحاجة إلى تبديل الأدوات أو قضاء ساعات في العصف الذهني.

📌 مثال: إذا كنت تستعد ليوم البيئة العالمي، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain صياغة تعليقات Instagram، وتلخيص أداء العام الماضي من وثائق حملتك، وتسليط الضوء على تواريخ المراجعة القادمة. يمكنه حتى إنشاء مسودة رسالة لإرسالها إلى العملاء للموافقة عليها. إن وجود هذا المستوى من دعم الذكاء الاصطناعي المدمج في عملية التخطيط يمنح ClickUp ميزة واضحة على Canva، حيث تركز أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على إنشاء التصميمات بدلاً من إدارة الحملات.

مع ClickUp Brain، يحصل فريقك على مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتربط بين مهامك ووثائقك وأفراد فريقك والأدوات المدمجة مثل Google Docs و Sheets و Drive.

لا تدع الأفكار الرائعة للمحتوى تفوتك

هل سبق لك أن خطرت لك فكرة رائعة لمنشور، ثم نسيتها بحلول الوقت الذي أصبحت فيه جاهزًا لكتابتها؟ مع Brain MAX من ClickUp، أصبح تسجيل الإلهام سهلاً مثل التحدث بصوت عالٍ. ما عليك سوى استخدام ميزة Talk to Text لحفظ مفاهيم المنشورات أو أفكار الحملات أو مسودات التعليقات مباشرةً في قائمة المحتوى الخاص بك.

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام بسرعة أكبر 4 مرات باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

اذهب إلى أبعد من ذلك مع ClickUp Brain MAX، التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب الذي يحول مذكراتك الصوتية السريعة إلى محتوى جاهز للاستخدام:

قل شيئًا مثل "منشور ترويجي للندوة عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل، اذكر الأسئلة والأجوبة المجانية" → Brain MAX يحوله إلى تعليقات مصقولة ومُحسّنة لمنصات مثل LinkedIn أو Instagram أو X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

اكتب سلسلة من الهاشتاغات أو موضوعات الحملات → Brain MAX ينظمها على الفور في قائمة مرجعية واضحة وقابلة للتنفيذ.

شاهد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق:

استخدم قوالب تقويم ClickUp الجاهزة

احصل على قالب مجاني تتبع المنشورات وقم بقياس الأداء وخطط الحملات باستخدام قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp.

يقدم ClickUp قوالب تخطيط وسائط جاهزة للاستخدام تسهل بدء التخطيط دون الحاجة إلى إنشاء أنظمة من الصفر. خذ على سبيل المثال قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp. يوفر لك قالب تقويم المحتوى نظامًا جاهزًا لتخطيط منشوراتك وتنظيمها وتتبعها عبر منصات متعددة.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للأداء حتى تتمكن من البقاء في صدارة الحملات.

قم بإدارة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Dashboards

تعمل لوحات معلومات ClickUp بمثابة مركز تحكم المهام، حيث تمنحك نظرة عامة في الوقت الفعلي على الأجزاء المتحركة، مثل الجداول الزمنية للحملات، والموافقات على الأصول، والمحتوى الخاص بالمنصة، وأعباء عمل الفريق. وإليك كيفية القيام بذلك:

راقب التقدم، وتتبع الأهداف، وقم بمواءمة الجهود مع الأهداف باستخدام ClickUp Dashboards

تتبع تقدم الحملة: لنفترض أنك تدير إطلاق منتج متعدد المنصات — مدونة، LinkedIn، Instagram Reel، بريد إلكتروني وإعلانات مدفوعة. تعرض لوحة التحكم الخاصة بك حالات المهام الحية مثل قيد التصميم أو مجدولة، بحيث يمكنك أن تلاحظ على الفور أن منشور LinkedIn لا يزال بحاجة إلى رسم أو أن البريد الإلكتروني قد تأخر عن موعد المراجعة.

راقب حالة المحتوى حسب المنصة: قم بتصفية المهام حسب القناة والتاريخ للتأكد من تحقيق أهدافك لكل منصة

تصور أعباء عمل الفريق: استخدم أدوات أعباء العمل لمعرفة من يعاني من عبء عمل زائد ومن متاح. إذا كان مصممك يتعامل مع خمسة طلبات هذا الأسبوع بينما كاتبك لديه طلب واحد، يمكنك إعادة توازن المهام على الفور

شاهد ما يتم نشره ومتى: استخدم عرض التقويم لتصور جدول المحتوى بالكامل حسب التاريخ. هذا مفيد خلال الحملات مثل الجمعة السوداء، حيث التوقيت هو كل شيء

2. Buffer

عبر Buffer

أصبح Buffer المفضل للمبدعين والفرق الصغيرة التي تريد البساطة دون فقدان السيطرة. على عكس Canva، الذي يركز على الجدولة التي تضع التصميم في المقام الأول، يضع Buffer النشر والاتساق في صميم نظامه.

إليك كيفية القيام بذلك:

حافظ على تنظيم منشوراتك على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام أداة Publish من Buffer، التي تحدد الجدول الزمني للمنشورات على Instagram وFacebook وLinkedIn وTikTok وPinterest وغيرها.

استخدم قالب تقويم المحتوى للحفاظ على إيقاع نشر واضح، سواء كان ذلك أربع منشورات مدونة أسبوعيًا أو تحديثات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعاون بشكل غير متزامن مع فريقك من خلال تعيين ملكية المنشورات وتتبع التقدم داخل منصة Buffer.

يربط الجدولة مع Engage للرد على التعليقات والرسائل في مكان واحد، مما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

راجع الأداء في Analyze، الذي يحول بيانات المنشورات إلى رؤى سهلة القراءة لتوجيه جولتك التالية من المحتوى.

👀 حقيقة ممتعة: بدأ مفهوم "الجدولة" مع الأجراس. قبل ظهور الساعات، كانت العديد من المدن والأديرة تستخدم الأجراس لتحديد أوقات الصلاة أو الوجبات أو العمل. كان لهذا الشكل المبكر من الجدولة تأثير كبير على التجارة والاتصالات. لذا، بطريقة غريبة، في كل مرة تحدد فيها نشر منشور في الساعة 9:00 صباحًا، فإنك تكرر نظامًا كان يُدار في البداية بواسطة أجراس الكنائس.

3. Hootsuite

عبر Hootsuite

تم تصميم Hootsuite للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد أداة جدولة أساسية. غالبًا ما يختار مديرو وسائل التواصل الاجتماعي Hootsuite لإدارة حسابات وحملات وموافقات متعددة في وقت واحد.

يدير فريق Hootsuite المحتوى لملايين المتابعين عبر ثماني منصات باستخدام تقويمه، مما يوضح مدى فعاليته عندما تصبح الأمور معقدة.

واحدة من أكثر ميزاته العملية هي الجدولة الذكية. بدلاً من اختيار الأوقات بشكل عشوائي، يظهر لك Hootsuite الأوقات التي يكون فيها جمهورك أكثر نشاطًا. على سبيل المثال، قد تكتشف علامة تجارية للبيع بالتجزئة أن منشوراتها تحقق أفضل أداء في حوالي الساعة 7 مساءً خلال أيام الأسبوع، لذلك يقوم الفريق بجدولة المحتوى ليتم نشره في ذلك الوقت، دون الحاجة إلى أن يكونوا متصلين بالإنترنت بأنفسهم.

نقطة قوة أخرى هي OwlyWriter AI، الذي يولد تعليقات وأفكار منشورات في ثوانٍ. إذا كان الوقت المتاح لك قبل إطلاق الحملة قصيرًا، يمكنك أن تطلب منه صياغة نسخ مختلفة من الإعلانات أو إعادة استخدام منشور سابق حقق أداءً عاليًا. هذا يعني أنك لن تبدأ من الصفر في كل مرة.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات برامج تقويم المحتوى

4. لاحقًا

عبر Later

اكتسبت Later سمعتها من خلال تبسيط التخطيط المرئي، مما يجعلها شائعة بشكل خاص بين منشئي المحتوى على Instagram وTikTok.

على عكس Canva، الذي يركز على التصميم والجدولة، يعمل Later على مساعدتك في رؤية شكل موجزك قبل نشر المنشور. يتيح لك Visual Planner سحب المنشورات وإفلاتها في مكانها، مما يمنحك صورة واضحة عما إذا كان شبكتك متماسكة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

تستفيد الفرق أيضًا من ميزات مثل مسودات المنشورات ومجموعات الوصول وملاحظات التقويم، التي تتيح للزملاء ترك تعليقات أو علامات مرجعية أو ملاحظات مباشرة على التقويم المشترك.

يمكن لفريق التسويق الذي يخطط لإطلاق منتج ما صياغة منشورات لـ Instagram و Pinterest و TikTok في مكان واحد، بينما يقوم المصمم بتحميل العناصر المرئية إلى مكتبة الوسائط ليتمكن الجميع من استخدامها.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو

ارتقِ بمستوى تخطيط المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp

لقد استعرضنا معًا Canva Content Planner، واستكشفنا نقاط قوته، ونظرنا بصدق إلى حدوده، وحتى ألقينا نظرة على بعض البدائل.

في نهاية المطاف، الهدف الحقيقي بسيط: الحفاظ على تنظيم المحتوى الخاص بك واتساقه وتقليل الضغط الناتج عن إدارته. هذا ما يمنحك المساحة للتركيز على إنشاء أعمال تفخر بها.

يعد Canva رائعًا للتصميم والجدولة السريعة، ولكن إذا كنت تتعامل مع حملات أو موافقات عملاء أو مشاريع أكبر، فإن ClickUp يوفر أساسًا أقوى.

صممت ClickUp تقويمها وأدوات الحملات والقوالب الخاصة بها لتجميع جميع المكونات الضرورية في مكان واحد. بالنسبة للعديد من الفرق، فإن هذا القدر الضئيل من التنظيم الإضافي يحدث فرقًا كبيرًا. ✨

ليست كل التحديات تتعلق بالإبداع؛ ففي بعض الأحيان تتعلق بالاتصال. إذا سبق لك أن رأيت رسالة "يجري فحص اتصالك"، أو انتظرت لفترة طويلة، أو واجهت عنوان IP محظورًا، فأنت تعرف مدى الإحباط الذي يسببه ذلك.

يتيح لك التخطيط المسبق إنشاء المحتوى مسبقًا والحفاظ على جدولك الزمني ثابتًا، حتى عندما لا يكون الإنترنت متاحًا.

إذا كنت مستعدًا لتسهيل تخطيط المحتوى على نفسك وفريقك، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!

الأسئلة الشائعة

يعد Content Planner نفسه إحدى ميزات Canva Pro، لذا فهو غير مدرج في الخطة المجانية. يمكنك التصميم بقدر ما تريد في الإصدار المجاني، ولكن لجدولة المنشورات مباشرة، ستحتاج إلى الإصدار Pro.

نعم، يمكن لـ Canva النشر مباشرة على Instagram إذا كان حسابك متصلاً. ما عليك سوى تصميم منشورك واختيار التاريخ والوقت، وسيقوم Canva بنشره مباشرة نيابة عنك.

يمكنك جدولة مقاطع الفيديو وكذلك التصميمات الثابتة، وهو أمر مفيد إذا كنت تخطط لأشياء مثل Reels أو مقاطع قصيرة لمنصات أخرى. لا تزال بعض أنواع المنشورات، مثل Instagram Stories أو carousels، تتطلب النشر اليدوي.

مع Canva Pro، يمكنك ربط ما يصل إلى ثمانية حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أنه يمكنك إدارة Instagram وFacebook وLinkedIn وPinterest وغيرها دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

يوفر Canva رؤى أساسية، مثل وقت نشر المنشورات وأدائها. للحصول على تحليلات أعمق — مثل تتبع التحويلات أو سلوك الجمهور — عادةً ما يتم إقرانها بالتحليلات الأصلية من كل منصة.