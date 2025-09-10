فقط الأشخاص الذين يعملون في مجال وسائل التواصل الاجتماعي يعرفون التحديات التي ينطوي عليها إنشاء وتنظيم تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي مع جميع الأفكار الصحيحة.

لهذا السبب، فإن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي (AI) كشريك إبداعي يعمل بشكل جيد للغاية. يقدم الذكاء الاصطناعي أفكارًا إبداعية لتبسيط عملية إنشاء المحتوى، ويساعد في إنشاء قوالب، ويقترح حتى تحسينات استراتيجية لإنشاء جدول نشر متسق.

على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل ChatGPT لن تحل محل مدير وسائل التواصل الاجتماعي أو منشئ المحتوى ذي الخبرة، إلا أنها يمكن أن تساعد بالتأكيد في العصف الذهني ومرحلة الصياغة الأولية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

للبدء، إليك دليل عملي حول كيفية إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ChatGPT. وإذا كنت تبحث عن أداة تقوم بكل ذلك — من ابتكار الحملات وصياغة النصوص لتقويمك إلى مشاركة الأفكار حول أداء منشوراتك، فاقرأ حتى النهاية لتجربة ClickUp!

كيفية إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ChatGPT

قد يكون إنشاء تقويم وسائل التواصل الاجتماعي يدويًا أمرًا مرهقًا. يوفر لك ChatGPT الوقت والجهد مع تعزيز النتائج التي تحققها من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في اقتصاد المبدعين لتنمية وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي دون عناء:

الخطوة 1: حدد أهدافك والجمهور المستهدف

قبل أن تطلب من ChatGPT إنشاء أي شيء، من المهم تضمين دعوة قوية للعمل والتوضيح بشأن أمرين: ما هو النجاح بالنسبة لك ومن تحاول الوصول إليه.

"المزيد من الإعجابات" ليس هدفًا حقيقيًا. هل تريد زيادة الوعي بالعلامة التجارية والحصول على المزيد من النقرات على صفحة منتجك؟ الاشتراكات في النشرة الإخبارية؟ الحفظ على Instagram؟

بمجرد أن يتضح ذلك، ابحث في جمهورك المستهدف وحدد الموضوعات الرئيسية. إذا كنت لا تعرف المحتوى الذي يتفاعلون معه — أو الأسوأ من ذلك، أنك تخمن — فلن يتمكن ChatGPT من مساعدتك في اتخاذ قرارات ذات صلة، بل قرارات عامة فقط.

📌 موجه للتجربة: "ساعدني في تحديد أهداف وسائل التواصل الاجتماعي لعلامة تجارية للعناية بالبشرة تعتمد على النشرات الإخبارية ووصف جمهور الإناث من جيل Z من حيث العادات وتفضيلات المحتوى." عبر ChatGPT

👀 حقيقة ممتعة: يتصفح مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي العادي ما يعادل 300 قدم من المحتوى كل يوم، أي ما يعادل ارتفاع تمثال الحرية.

الخطوة 2: اختر المنصات التي تناسبك بالفعل

لا أحد لديه الوقت ليكون في كل مكان، ومحاولة القيام بذلك عادةً ما تؤدي إلى إنشاء محتوى مخيب للآمال على جميع المنصات. فكر بشكل نقدي في منصات التواصل الاجتماعي التي تستحق الاستثمار فيها بناءً على منتجك وجمهورك.

على سبيل المثال، قد لا ترغب شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية B2B في إنفاق الكثير من الموارد على Reels؛ وبالمثل، قد لا تحتاج مقهى محلي إلى نشر منشورات يومية على LinkedIn.

يمكن أن يساعدك ChatGPT في تقييم الأماكن التي يقضي فيها جمهورك وقته وكيفية تصرف أنواع المحتوى المختلفة عبر المنصات.

📌 موجه للتجربة: "ما هي المنصات التي يجب أن تعطيها العلامة التجارية المحلية المتخصصة في مجال الصحة الأولوية إذا كان جمهورها يتكون في الغالب من نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و50 عامًا في مدينة نيويورك؟ اذكر الأسباب."

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتقويم وسائل التواصل الاجتماعي في جداول بيانات Google

الخطوة 3: قم بإنشاء موضوع أسبوعي للمحتوى يمكنك الالتزام به بالفعل

لا يتطلب تطوير تقويم المحتوى إجراء مراجعة أسبوعية. بدلاً من ذلك، صمم هيكلًا مرنًا. على سبيل المثال، "خلف الكواليس" أيام الاثنين، و"الشهادات" أيام الأربعاء، و"العروض" أيام الجمعة. يوفر هذا النوع من الجدولة إمكانية التنبؤ لكل من جمهورك وسير عمل إنشاء المحتوى الداخلي.

يمكن أن يساعدك ChatGPT في سرد أفكار محتوى محددة وجدولة المنشورات ضمن تلك الموضوعات حتى لا تبدأ من الصفر أبدًا. هذه المرحلة هي المكان الذي تبدأ فيه في تحقيق التوازن بين المنشورات الجذابة ونوع المحتوى الدائم الذي يوفر عليك الجهد في المستقبل.

📌 موجه للتجربة: "أعطني إطار عمل لموضوع محتوى مدته 4 أسابيع لحساب Instagram الخاص باستوديو تصميم، مع 3 أفكار منشورات أسبوعيًا."

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في معرفة ما إذا كانت منشوراتك اليومية فعالة بالفعل؟ قم بإجراء تدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي لقياس ما هو مهم واستبعاد ما هو غير مهم.

الخطوة 4: ترجم الأفكار إلى تقويم قابل للاستخدام

لا معنى لجدار الأفكار إذا لم تتمكن من رؤية كيفية توافقها معًا عبر الزمن والمنصات. اطلب من ChatGPT ترتيب الأمور في شكل تقويم منظم — مع أعمدة للمنصة والتاريخ ومسودة التسمية التوضيحية والإشارة المرئية وCTA.

يساعد ذلك في توحيد جهود الفرق وإدارة الموافقات بسهولة واكتشاف الثغرات في المحتوى. إذا كنت تستخدم أدوات مثل Notion أو ClickUp أو حتى Google Sheets لتخطيط تقويمك، فيمكنك توصيل مخرجات ChatGPT مباشرة.

📌 موجه للتجربة: "نظم محتوى Facebook و Instagram لمدة أسبوعين لبيع منتصف العام لمتجر أثاث في جدول مع تعليقات وصور وأفكار وCTAs."

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

الخطوة 5: تعليقات ورشة العمل والتوجيه البصري

إن معرفة كيفية استخدام ChatGPT بشكل جيد لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاركة أمثلة للرسائل المباشرة، تحدث فرقًا كبيرًا في جودة النتائج التي تحصل عليها. تعامل مع ChatGPT كأنه كاتب إعلانات مبتدئ.

حدد نبرة المنشور وسياقه وجمهوره وهدفه، ثم اطلب منه إنشاء تعليقات جذابة. يمكنك أيضًا طلب اقتراحات لصور جذابة، ولكن تذكر أن تستخدمها كإلهام فقط وليس كنتيجة نهائية. أعد التفكير وأعد التكرار حتى تحصل على النتيجة الصحيحة!

💡 نصيحة احترافية: إنشاء المحتوى تلقائيًا أمر رائع، ولكن احرص دائمًا على تعديل الصوت — يجب أن يكون ما يقدمه لك ChatGPT متوافقًا مع صوت علامتك التجارية.

📌 موجه للتجربة: "اكتب نسختين من تعليق مرح على Instagram لنكهة موسمية جديدة لعلامة تجارية للقهوة، مع أفكار لتصوير المنتج بشكل مسطح أو لقطات للمنتج."

🔎 هل تعلم؟ على منصات التواصل الاجتماعي مثل Medium و Quora، ارتفع النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من حوالي 2٪ إلى حوالي 37-39٪ بين عامي 2022 و 2024.

الخطوة 6: قم بإنشاء محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وتحقيق مكاسب دون بذل مجهود

ليس كل محتوى تنشره يجب أن يكون مبتكرًا بشكل غير مسبوق. في الواقع، فإن دمج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والمحتوى الدائم المعتمد مسبقًا سيجعل تقويمك أسهل في الإدارة.

تضيف محتويات المستخدمين الثقة والتواصل، في حين يمكن وضع المنشورات الدائمة، مثل النصائح والأسئلة الشائعة أو الشهادات، في قائمة الانتظار لأسابيع عندما يكون النطاق الترددي منخفضًا.

استخدم ChatGPT لاكتشاف الثغرات في تقويمك التي يمكن أن تملأها محتويات المستخدمين بشكل طبيعي، أو اقتراح منشورات قديمة تستحق إعادة مشاركتها بطريقة جديدة، وتوصية هاشتاغات ذات صلة.

📌 موجه للتجربة: "اقترح 5 أفكار لمنشورات دائمة و3 مطالبات UGC لعلامة تجارية متخصصة في ديكور المنازل تركز على تصميم المساحات الصغيرة."

👀 حقيقة ممتعة: في عام 2024، خطط 75٪ من مسوقي وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة وإعادة كتابة النصوص، بينما خطط 52٪ أيضًا لاستخدامه لإنشاء الصور. هل تعلم أن ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً في العالم، يمكنه مساعدتك في القيام بكلا الأمرين؟ استخدم ClickUp Brain لإنشاء تعليقات وصور بسرعة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك

الخطوة 7: قم بالتعديل أثناء العمل باستخدام تسلسل المطالبات

لا تتوقع أن يكون الناتج الأول مثاليًا. أفضل استخدام لـ ChatGPT يأتي من التكرار: أولاً، قم بإنشاء تقويمك، ثم اطلب منه تغيير تنسيق التخطيط، وتقصير النص للتعليقات، وتعديل نبرة الرسائل، أو ترجمة المحتوى لمنصة أخرى.

هذا التبادل هو ما يحول النتيجة العامة إلى جدول زمني دقيق وجاهز للنشر.

📌مطالبة بالمحاولة بعد المحاولة الأولى: "اختصر تعليقات منشورات LinkedIn هذه إلى طول تويتر وأضف خيارين من الرموز التعبيرية لكل منشور."

الخطوة 8: قم بتوصيله بجدول زمني وتتبع ما ينجح

بمجرد إنشاء المحتوى، لا تدعه يظل في مستند.

قم بتوصيله ببرنامج جدولة (حتى لو كان مجرد Meta Business Suite أو Buffer) حتى يعمل تلقائيًا. ثم ابدأ في مراقبة المقاييس — تساعدك أدوات التحليل مثل Later أو Sprout Social على معرفة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم حفظها أو مشاركتها أو النقر عليها.

هذه هي الطريقة التي تنضج بها استراتيجية المحتوى الخاصة بك - من خلال دراسة أنماط المشاركة الحقيقية وصقل ما ينجح. يمكنك حتى إعادة إدخال تلك البيانات في ChatGPT لتخطيط تقويم الشهر المقبل.

📌 موجه للتجربة: "ما هي الأدوات المجانية أو منخفضة التكلفة التي يمكن أن تساعد في تتبع أداء محتوى Instagram و LinkedIn لفريق تسويق مكون من شخصين؟"

قيود إنشاء تقويم وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ChatGPT

على الرغم من أن ChatGPT يمكن أن يوفر لك الوقت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنه يقصر في ما يتعلق بالنبرة والتوقيت والفروق الدقيقة الإبداعية. فيما يلي بعض العيوب التي يجب أن تكون على دراية بها:

تكافح من أجل التعبير عن صوت فريد للعلامة التجارية. ما يبدو جيدًا على المدونة لا يترجم دائمًا إلى تغريدة أو تعليق أو ميم. حتى عندما تطلب منه أن يبدو عفويًا، فإنه إما يبالغ في التعويض أو يسطح الشخصية التي تجعل علامتك التجارية إنسانية

لا يدمج الاتجاهات الحالية أو الأحداث الثقافية ما لم تقدم توجيهات مفصلة ومحدثة. يمكنك أن تطلب من ChatGPT إنشاء أفكار للمحتوى، لكنه لا "يرى" ما ينتشر بسرعة أو كيف يتفاعل الناس في الوقت الفعلي، مما يحد من قدرته على المساهمة في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي التكيفية

يميل إلى تكرار العبارات أو النبرة ، مما يجعل المنشورات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو متشابهة للغاية عبر التقويم. إذا كنت تعمل على بناء علامة تجارية شخصية أو تحاول أن تبدو متميزًا في سوق مشبعة، فإن هذا النقص في الصوت يمثل مشكلة حقيقية

يفتقد الفروق الدقيقة العاطفية في المحتوى غير الرسمي أو القصصي، مما يضعف تفاعل الجمهور. اطلب تعليقًا عن قصة عميل يمكن للجمهور التعاطف معها، وقد يخرج لك شيء يبدو وكأنه موجز تسويقي

يتطلب مراجعة وتحريرًا دقيقين ليتوافق مع استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ويتواصل مع المستخدمين الحقيقيين. من الأفضل استخدام ChatGPT كمساعد في إنشاء المحتوى، وليس كمنشئ محتوى

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ تقويمًا لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ClickUp

يعد البحث عن المعلومات أحد أكثر الجوانب إحباطًا في إدارة تقويم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. أين الشعار النهائي؟ ما هي أحدث رسائل الحملة؟ أي جدول بيانات يحتوي على بيانات المشاركة في الربع الأخير؟

عندما يكون المحتوى مبعثرًا عبر Slack وGoogle Drive وNotion وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني، ينتهي الأمر بفريقك إلى قضاء أكثر من 60% من وقته في البحث فقط. حل ClickUp لهذه المشكلة المتعلقة بالسياق وتشتت العمل بسيط ولكنه تحويلي: قم ببناء عقل شركتك في أداة تقوم بكل شيء وتحافظ على تماسكه.

مع ClickUp Brain، يحصل فريقك على مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تربط بين مهامك ووثائقك وأفراد فريقك والأدوات المدمجة مثل Google Docs وSheets وDrive.

هذا يجعل من السهل استخلاص السياق من الحملات السابقة أو الملخصات أو إرشادات العلامة التجارية دون الحاجة إلى تحميلها يدويًا أو طلبها.

دعنا نستكشف ClickUp في العمل باعتباره التطبيق الشامل لكل ما يتعلق بالعمل.

قم بإنشاء أفكار محتوى ذات صلة على الفور باستخدام ClickUp Brain

احصل على أفكار للنشرات بناءً على التعليقات الأفضل أداءً سابقًا باستخدام ClickUp Brain

باعتباره أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي اكتمالاً ووعياً بالسياق في العالم، يساعد ClickUp Brain فرق وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء محتوى مناسب من حيث التوقيت ومستنير ومتوافق مع العلامة التجارية.

يمكنك أن تطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي إنشاء أفكار للمحتوى بناءً على المنشورات السابقة أو نبرة العلامة التجارية أو الاتجاهات الموسمية أو شرائح الجمهور المخزنة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، دون الحاجة إلى مطالبات مطولة.

تظل الأفكار ذات صلة ومركزة على الجمهور لأنها مستمدة مباشرة من حملاتك السابقة أو صفحات المنتجات أو وثائق الأبحاث.

وهذا يحل إحدى القيود الأساسية لأدوات الذكاء الاصطناعي العامة: فهو يعرف سياقك، لذا فإن الاقتراحات تكون منطقية بالفعل ومعدة لتحقيق التأثير المطلوب.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك الوصول إلى ChatGPT مباشرة من داخل ClickUp Brain دون الحاجة إلى دفع اشتراكات متعددة في خدمات الذكاء الاصطناعي! افتح ClickUp Brain واختر بحرية بين أحدث النماذج، بما في ذلك ليس فقط ChatGPT، ولكن أيضًا Claude وGemini وDeepSeek والمزيد! يمكنك الوصول إلى أفضل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain

التقط شرارات الإلهام العابرة بسرعة أكبر بنسبة 400٪ باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

هل ينتهي بك الأمر بفقدان أفكار رائعة للمحتوى الاجتماعي في الوقت الذي يستغرقه كتابتها بشكل صحيح؟ باستخدام الإملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، المعروف أيضًا باسم Talk to Text، يمكنك التقاط أفكار المنشورات أو ملاحظات الحملات أو حتى التعليقات الأولية بسرعة أثناء التنقل — مباشرة إلى قائمة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. لا مزيد من فقدان شرارات الإلهام.

باستخدام تطبيق AI Super App المكتبي، ClickUp Brain MAX، تتحول هذه الملاحظات الصوتية السريعة إلى نسخة مصقولة:

أملي فكرة أولية مثل "منشور ترويجي للندوة عبر الإنترنت يوم الخميس المقبل، مع التركيز على الأسئلة والأجوبة المجانية" → يمكن لـ Brain MAX توسيعها إلى خيارات متعددة من التعليقات المصممة خصيصًا لـ LinkedIn أو Instagram أو Twitter، عند الطلب

أدخل علامات التجزئة أو أفكار الحملات الصوتية → يقوم Brain MAX بتنظيمها في قائمة مرجعية منظمة

⚡️Talk to Text في Brain MAX يحول الأفكار المتفرقة إلى محتوى جاهز للنشر، مما يبقي تقويمك ممتلئًا دون إبطاء عملك.

ترجم الأفكار إلى مهام وحملات باستخدام ClickUp Tasks

حوّل فكرة المحتوى الأولية إلى مهمة، وقم بتمييزها للمنصة الاجتماعية المناسبة، وقم بتعيينها إلى كاتبك، وحدد موعدًا نهائيًا باستخدام ClickUp Tasks

بعد توليد الأفكار، فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك الأفكار إلى منشورات فعلية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات مختلفة وتعيين مالكها.

مع ClickUp Tasks، يمكن أن تصبح كل فكرة محتوى على الفور مهمة مع علامات تصنيف أو حقول مخصصة مدمجة في المنصة ونوع المحتوى والحملة. يمكنك تعيين كتاب أو مصممين أو مراجعين، وتعيين التبعيات (على سبيل المثال، تبعية التصميم الإبداعي للنسخة النهائية والمعتمدة)، وحتى تطبيق قوالب تقويم المحتوى على سير عملك.

يؤدي ذلك إلى إنشاء نظام شفاف لا تضيع فيه أي فكرة ويعرف فيه الجميع ما يجري، وهو أمر لا يمكن أن تحققه جداول البيانات وعمليات تصدير ChatGPT وحدها.

يأخذ قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال تزويدك بإطار عمل جاهز للاستخدام لتخطيط وإدارة وتتبع كل جزء من المحتوى عبر المنصات.

احصل على نموذج مجاني تأكد من أن تقويم المحتوى الخاص بك واضح دائمًا وقابل للتنفيذ ومتوافق مع أهداف حملتك الأوسع نطاقًا باستخدام قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث من ClickUp

من حالات المهام المخصصة مثل "التصميم" و"المراجعة الداخلية" إلى الحقول الخاصة بالقنوات وعروض التقويم التي يمكن سحبها وإفلاتها، يضفي هذا النموذج تنظيمًا على الفوضى التي تكتنف النشر عبر منصات متعددة.

💡 نصيحة احترافية: اضبط تقويمك الاجتماعي على الوضع التلقائي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp. فهم يتولون المهام الروتينية في العملية. بدلاً من التحقق يدويًا من حالة المهام أو تحفيز زملائك في الفريق، يمكنك إعداد وكلاء يفكرون ويتصرفون نيابة عنك. 📌على سبيل المثال: إذا فات الكاتب الموعد النهائي لتسليم المسودة، يقوم وكيل التذكيرات تلقائيًا بإرسال إشعار إليه أثناء العمل وتغيير تاريخ المراجعة للحفاظ على سير النشر كما هو مخطط له

بمجرد وضع علامة "مكتمل" على مهمة فرعية للتصميم، يقوم وكيل الموافقات بتعيين المنشور إلى المُوافق، وتحديث الحالة، ونقله إلى عمود "جاهز للنشر"

في نهاية كل أسبوع، يمكن لوكيل Insights Agent تلخيص ما تم نشره وما تم تجاهله وإعداد تقرير سريع للفريق

أنشئ تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك باستخدام عرض تقويم ClickUp

اسحب المنشورات المعتمدة وأفلتها في تقويم الأسبوع المقبل بينما يتم تحديث الحالة تلقائيًا باستخدام عرض تقويم ClickUp

بمجرد إنشاء مهامك، توفر لك طريقة عرض التقويم في ClickUp واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء وإدارة تقويم المحتوى الخاص بك والحفاظ على تفاعل جمهورك.

يمكنك تجميع المنشورات وترميزها بالألوان حسب المنصة، وفرزها حسب المرحلة (التصور، المراجعة، المجدولة)، وتعيين المنشورات المتكررة على الخط الزمني، بما في ذلك Reels الأسبوعية أو النشرات الإخبارية الشهرية. يتيح لك ClickUp أيضًا أتمتة تغييرات الحالة وتذكيرات المواعيد النهائية ودورات المراجعة للحفاظ على سير العملية.

هذا يقلل من احتمالية إغفال المسودات ويوفر لك نظرة شاملة على استراتيجيتك الكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي.

💡نصيحة احترافية: باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتغير مهام التصميم/الموافقة الفرعية تلقائيًا إذا فاتك موعد تسليم المسودة، بحيث لا تزال قادرًا على الوفاء بموعد النشر. يدرس الذكاء الاصطناعي في ClickUp حجم عمل فريقك والمواعيد النهائية وتواتر النشر لتحسين جدولة مهام وسائل التواصل الاجتماعي. احجز وقتًا تلقائيًا للمهام ذات الأولوية باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعاون في الوقت الفعلي دون فقدان التحكم في الإصدارات — على Click Docs

راجع مسودة التسمية التوضيحية، وقم بتمييز مصممك للحصول على صورة، واترك تعليقاتك في ClickUp Docs

يمكن أن تؤدي حلقات التغذية الراجعة إلى إضعاف الزخم، خاصةً عندما تنتشر التعليقات عبر البريد الإلكتروني و Slack و Google Docs المعزولة.

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للفرق كتابة المحتوى وتحريره ومراجعته في الوقت الفعلي، مع تعليقات مضمنة وتحرير مباشر وسجل إصدارات تعاوني. يمكنك ذكر أعضاء الفريق وتعيين مهام فرعية مباشرة من التعليقات أو ربط Docs بمدخلات تقويم محددة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الذي يمكنك استكشافه

أنشئ عناصر مرئية وموارد دون مغادرة ClickUp، عبر ClickUp Whiteboards

ارسم مخططًا لتصميم الكاروسيل التالي وقم بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Whiteboards

تتطلب معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي محتوى مرئيًا، سواء كان ذلك في شكل عروض متتالية أو قصص أو مقاطع فيديو. بدلاً من التبديل إلى Canva أو Figma في منتصف سير العمل، تساعدك لوحات ClickUp البيضاء ومولد الصور بالذكاء الاصطناعي على رسم أفكار مرئية أو إنشاء مفاهيم أساسية مباشرة من مطالباتك.

وهذا مفيد بشكل خاص خلال جلسات العصف الذهني أو اجتماعات التخطيط، حيث يمكن للفرق التعاون في تنسيقات المنشورات أو توجيهات الصور في الوقت الفعلي.

TL;DR: من خلال دمج عمليات إنشاء المحتوى والتصور البصري، يمكنك تقليل التبديل بين الأدوات وتسريع عمليات الموافقة.

👀 حقيقة ممتعة: أيام الثلاثاء والخميس بين الساعة 9 صباحًا و 12 ظهرًا هي أكثر الأوقات الموصى بها عالميًا للنشر على المنصات الرئيسية.

تتبع الوقت وتقدم المهام وأداء الحملات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتبع المدة التي يستغرقها إنجاز كل منشور للكشف عن العقبات في وقت مبكر باستخدام ClickUp Time Tracking

التنفيذ ليس سوى نصف المهمة. باستخدام ميزة تتبع وقت المشروع ولوحات معلومات ClickUp، يمكنك مراقبة المدة التي تستغرقها كل مهمة، وتتبع الأداء عبر المنصات، وتحديد التأخيرات في سير العمل.

سترى الحملات التي تتطلب أكبر قدر من التفاعل، والمجالات التي يقضي فيها فريقك معظم الوقت، والمدة التي يستغرقها الانتقال من الفكرة إلى النشر.

إليك كيفية إنشاء لوحة معلومات مخصصة تحتوي على جميع المقاييس التي تحتاجها من الصفر في دقائق:

تساعد هذه النوعية من الرؤية على تحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بك بمرور الوقت من خلال تحويل الحدس إلى بيانات قابلة للتنفيذ.

اجعل مساحة عملك قابلة للبحث وامكّن التعلم المستمر عبر ClickUp Brain

استخرج رؤى من أداء وسائل التواصل الاجتماعي السابق من خلال أسئلة بسيطة باستخدام ClickUp Brain

يكمل ClickUp الدورة بالكامل من خلال جعل كل ما تنشئه، بما في ذلك المنشورات والتصميمات والتعليقات وملاحظات الحملة، قابلاً للبحث والاستخدام في الحملة التالية.

باستخدام الأسئلة والأجوبة السياقية للذكاء الاصطناعي، يمكنك طرح أسئلة مثل "ما أنواع المنشورات التي حققت أكبر قدر من التفاعل في الربع الأخير؟" أو "ما الهاشتاغات التي استخدمناها في يوم المرأة العام الماضي؟" والحصول على إجابات دقيقة ومحدثة.

📖 اقرأ أيضًا: اتجاهات الاتصال التي تشكل مستقبل العمل

دع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك يدير نفسه بنفسه باستخدام ClickUp

قد يكون التخطيط اليدوي للمحتوى مناسبًا عندما كنت تدير قناة واحدة وتنشر مرتين في الأسبوع، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تتطلب أكثر من ذلك.

بينما يمكن أن يساعد ChatGPT في إثارة أفكار المحتوى أو كتابة التعليقات، إلا أنه لا يدير الملكية أو المواعيد النهائية أو الأصول أو المساءلة. لهذا السبب يتجاوز ClickUp مجرد تقديم المساعدة في تخطيط المحتوى لحملات العطلات المحددة. بفضل ميزات مثل ClickUp Brain و Calendar View و Docs وأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحصل على إبداع الذكاء الاصطناعي وهيكل أداة عمليات حقيقية.

تشير الفرق التي تستخدم ClickUp إلى زيادة بنسبة 50٪ في إنتاجية عمليات التسويق، مما يوفر ساعة واحدة يوميًا في البحث عن المعلومات و 8 ساعات أسبوعيًا في الاجتماعات غير الضرورية — ما عليك سوى سؤال فريق التسويق في Vida Health.

إذا كنت مستعدًا للانتقال من الأدوات المتفرقة والأفكار قصيرة الأجل إلى استراتيجية محتوى متصلة وقابلة للتكرار، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!