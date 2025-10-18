قوالب مقترحات رعاية احترافية مجانية لضمان المزيد من الصفقات

يمكن أن يكون عرض الرعاية المصمم جيدًا هو المفتاح لتأمين شراكات قيّمة.

سواء كنت تستضيف فعالية أو تطلق مبادرة جديدة أو تدير حملة غير ربحية، فإن نموذج عرض الرعاية المناسب يساعدك على إبراز القيمة وتقديم فرص واضحة وإبرام الصفقات بشكل أسرع.

في هذا المنشور، قمنا بجمع أفضل قوالب عروض الرعاية المجانية والمهنية لمساعدتك على جذب الرعاة وكسب ثقتهم بثقة. تابع القراءة!

نموذج عرض الرعاية هو مستند مصمم مسبقًا يستخدم لطلب دعم مالي أو عيني من الشركات أو الأفراد لحدث أو مشروع أو منظمة.

توفر هذه القوالب هيكلًا واضحًا لعرض تفاصيل الفعالية وفرص الرعاية وحزم الرعاية والجمهور المستهدف والمزايا الرئيسية للرعاة المحتملين. كما تضمن الاتساق بين العروض مع تسهيل تخصيصها لكل راعٍ محتمل.

قالب عرض الرعاية الجيد هو قالب واضح ومنظم جيدًا ويسهل تخصيصه لمختلف الرعاة المحتملين. وهو يسلط الضوء على فرص الرعاية ويحدد بوضوح ما يحصل عليه الراعي في المقابل.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

صفحة غلاف احترافية تحمل العلامة التجارية: صفحة غلاف أنيقة وجذابة بصريًا تحمل اسم الفعالية وشعارها وتاريخها والعلامة التجارية ذات الصلة، مما يضفي طابعًا مميزًا ويشير إلى المصداقية على الفور

خطاب رعاية موجز أو ملخص الاقتراح: يجب أن يقدم هذا الخطاب الافتتاحي نبذة موجزة عن فعاليتك أو مبادرتك، ويشرح الغرض منها، ويوضح سبب سعيك للحصول على رعاية. يجب أن ينقل بسرعة القيمة المقترحة للراعي

نظرة عامة على الفعالية ومعلومات عن الجمهور: قدم سياقًا من خلال تحديد أهداف الفعالية ونوع الحاضرين وخصائص الجمهور. يساعد ذلك الرعاة على فهم من سيصلون إليهم وكيف يتوافق ذلك مع علامتهم التجارية

تفاصيل مستويات الرعاية والمزايا: يقدّر الرعاة وجود خيارات متنوعة. اذكر بوضوح حزم الرعاية المتاحة (مثل الذهبية والفضية والبرونزية) وما تتضمنه كل منها — من وضع الشعارات والإشارة إليها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساحة الأكشاك وفرص إلقاء الكلمات

أدلة مرئية وأبرز أحداث سابقة: أضف صورًا أو شهادات أو مقاييس رئيسية من أحداث سابقة لإثبات مصداقيتك. هذا يطمئن الرعاة بأن فعاليتك تدار بشكل جيد وقادرة على توفير عرض ملموس

التفاصيل المالية والنتائج المتوقعة: كن صريحًا بشأن رسوم الرعاية ومدى المساهمة وما يشمله كل مستوى. تساعد الشفافية الرعاة على تقييم استثماراتهم بثقة

معلومات اتصال واضحة والخطوات التالية: اجعل من السهل على الرعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة. قم بتضمين تفاصيل الاتصال المباشرة، ودعوة واضحة لاتخاذ إجراء، وأي مواعيد نهائية مهمة أو جداول زمنية لاتخاذ القرار

تنسيق قابل للتخصيص والتحرير: أفضل القوالب هي تلك التي يسهل تخصيصها لمختلف الرعاة والفعاليات والصناعات، مما يتيح لك تخصيص عرضك دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة

فيما يلي جدول موجز لأفضل قوالب مقترحات الرعاية:

إذا كان هدفك هو إقناع الرعاة المحتملين وتقديم عرض واضح ومقنع، فإن هذه القوالب الجاهزة للاستخدام يمكن أن توفر عليك ساعات من التنسيق.

إليك مجموعة تستحق الإضافة إلى المفضلة:

1. قالب لوحة عرض مقترحات المشاريع من ClickUp

قالب السبورة البيضاء لمقترحات المشاريع من ClickUp ينقل عملية العرض من جداول البيانات إلى بيئة مرئية وتعاونية.

بدلاً من كتابة كل شيء من الصفر، يتيح لك هذا النموذج تخطيط فرص الرعاية والجدول الزمني والنتائج المتوقعة وحزم الرعاية على لوحة واحدة تعمل بالسحب والإفلات. هذا مثالي إذا كنت تعمل مع فريق أو تقدم عرضًا لعدة رعاة للمشروع.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتنظيم أقسام العرض بصريًا باستخدام واجهة السبورة البيضاء

قم بتعيين أدوار لأصحاب المصلحة باستخدام الحقول المخصصة

تتبع التقدم من خلال حالات المهام مثل "مفتوح" و"مكتمل"

قم بالتبديل بين عرض الاقتراح وموارد التهيئة على الفور

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات أو المنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى إعداد مقترحات رعاية بشكل تعاوني، مع إمكانية الإدخال في الوقت الفعلي والتحرير السريع.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. تضيع الرؤى التجارية المهمة في الضوضاء الرقمية دون وجود نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها. بفضل إمكانات إدارة المهام والذكاء الاصطناعي السياقي في ClickUp ، يمكنك إنشاء مهام من الدردشات أو التعليقات أو المستندات أو حتى رسائل البريد الإلكتروني، بحيث تظل مقترحات الرعاية والجدول الزمني والنتائج المتوقعة متسقة وقابلة للتنفيذ وفي مكان واحد.

2. نموذج اقتراح ميزانية ClickUp

يوفر لك نموذج اقتراح الميزانية من ClickUp تنسيقًا سهلًا لرسم خريطة للتكاليف المتوقعة والجداول الزمنية وتوقعات العائد على الاستثمار، دون الحاجة إلى التعامل مع عشرات جداول البيانات. إذا كان اقتراح الرعاية الخاص بك يتطلب تفصيلاً ماليًا مفصلاً، فإن هذا النموذج يوفر عرضًا واضحًا وموجزًا للأرقام.

يعد نموذج اقتراح الميزانية هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تريد بناء الثقة مع الرعاة المحتملين من الشركات من خلال إظهار أنك قد قمت بالفعل بالحسابات اللازمة.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قوموا بإدراج وتتبع التكاليف التقديرية للفعالية حسب الفئة

تصور الجداول الزمنية للمشروع باستخدام عرض Gantt

نظم الملاحظات المالية والموافقات في مستند واحد

قم بتعيين التحديثات والمراجعات لفريقك للحصول على مدخلات في الوقت الفعلي

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى تقديم خطة مالية واضحة ومفصلة للجهات الراعية المحتملة مع الحفاظ على مناقشات الميزانية الداخلية والتحديثات في مكان واحد.

🔎 هل تعلم؟ نمت شركة Brand Right Marketing من شركة فردية إلى وكالة تضم 25 موظفًا من خلال تبسيط سير العمل باستخدام ClickUp. أدت قوالب المهام والأتمتة إلى القضاء على عمليات التسليم اليدوية وتقليل الارتباك وتوفير ساعات العمل في جميع الأقسام، مما سمح للفريق بإدارة أكثر من 40 مشروعًا على الويب في وقت واحد بأقل قدر من الفوضى.

3. قالب عملية طلب العروض من ClickUp

إذا كان نموذج عرض رعاية الفعالية الخاص بك يتضمن اختيار الموردين أو الرعاية التعاونية، فإن هذا النموذج مصمم للتعامل مع هذه التعقيدات. نموذج عملية طلب العروض من ClickUp هو إطار عمل قائم على المهام يمكّنك من تنسيق كل مرحلة من مراحل عملية طلب العروض — بدءًا من تحديد أهدافك وحتى تتبع ردود الموردين واختيار الشريك المناسب.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع المواعيد النهائية وحالة العروض باستخدام حقول المهام المخصصة

قم بتعيين مهام مراجعة العروض لفريقك وقم بتمييز أصحاب المصلحة

قارن بين خيارات الرعاية واستجابات الموردين من خلال عرض واضح

قم بإنشاء جداول زمنية باستخدام عرض Gantt أو Calendar

🔑 مثالي لـ: المنظمات التي تدير رعاية الشركات أو الفعاليات المدعومة من الموردين، حيث يكون اختيار الشريك المناسب بنفس أهمية العرض نفسه.

جذب اهتمام الرعاة أمر، ومتابعة الأسماء وجهات الاتصال وأنواع الدعم والمتابعة أمر آخر. يوفر لك نموذج استمارة الرعاية من ClickUp طريقة منظمة لجمع وتنظيم جميع طلبات الرعاية الواردة.

يتميز نموذج نموذج الرعاية هذا بعروض متعددة وحقول مخصصة وسير عمل آلي، مما يضمن عدم إغفال أي شيء وحصول كل راعٍ محتمل على اهتمام احترافي.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص النماذج بحقول تفصيلية لنوع الاتصال والدعم

تتبع حالة كل راعٍ من خلال مراحل مثل "المهام المطلوبة" و"قيد الاتصال" و"الموافقة"

قم بفرز الطلبات حسب نوع الرعاية أو الأولوية أو المصدر

قم بتجميع بيانات الرعاة في مكان واحد لتبسيط عملية التواصل والمتابعة

🔑 مثالي لـ: فرق الفعاليات والمنظمات غير الربحية التي تتعامل مع العديد من استفسارات الرعاة وتحتاج إلى نظام سريع وموحد لإدارة جميع فرص الرعاية الواردة.

🔎 هل تعلم؟ تشير الفرق التي تستخدم قوالب ClickUp لإنشاء أدلة إرشادية لتقديم الخدمات للعملاء إلى تسريع تقديم الخدمات بنسبة 64٪، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تنظيم سير العمل وتشغيله.

5. نموذج وصف المشروع من ClickUp

لا يقتصر عرض الرعاية المحترف على مجرد قائمة أرقام، بل يحتاج إلى قصة مقنعة. يوفر لك نموذج سرد المشروع من ClickUp هيكلًا واضحًا لشرح "سبب" تنظيم فعاليتك أو مبادرتك.

يتيح لك هذا التنسيق على غرار المستندات وضع الأهداف والميزانية والجدول الزمني والغايات بطريقة تنسق بين الفرق الداخلية وتوفر للرعاة المحتملين سببًا واضحًا لدعمك.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صغِّ صياغة عرضك باستخدام تخطيط مستند مركّز

سلط الضوء على الأهداف والنتائج والجداول الزمنية بوضوح

قسّم الكتابة إلى مهام فريق قابلة للتنفيذ

أدخل جداول زمنية مرئية مثل مخططات جانت عند الحاجة.

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تعد خطاب عرض شامل أو عرضًا جاهزًا للمديرين التنفيذيين يروي القصة وراء عرض رعاية الفعالية.

هذا النموذج بسيط وجاهز للاستخدام. تم تصميم نموذج مهمة نموذج الرعاية من ClickUp لأولئك الذين يحتاجون إلى تتبع وإدارة علاقات الرعاة دون تعقيد العملية.

إنه نموذج على مستوى المهام، مما يعني أنه يمكنك تشغيله في ثوانٍ وبدء تسجيل اهتمام الرعاة والمتابعات وأنواع الدعم على الفور. هذا رائع للتحديثات السريعة والفرق الصغيرة التي تريد فقط شيئًا فعالاً.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ مهمة لكل عميل محتمل من الرعاة

قم بتمييز وتصنيف الرعاة حسب الفعالية أو نوع الدعم أو الحالة

أضف ملاحظات وتحديثات أثناء حدوث التفاعلات

اضبط تذكيرات للمتابعة أو نقاط اتخاذ القرار

🔑 مثالي لـ: الفرق الصغيرة أو منظمي الفعاليات الفرديين الذين يرغبون في متابعة طلبات الرعاية دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

قالب رعاية البودكاست من ClickUp هو مجموعة أدوات كاملة للمبدعين الذين يرغبون في تحويل وصولهم إلى الجمهور إلى عائدات حقيقية. يتيح لك إدارة البحث عن الرعاة وإنشاء الحزم والتواصل والنتائج من خلال إعداد واحد قائم على المستندات.

يمكنك تحديد فرص الرعاية وإرفاق ملفات إعلامية والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل محادثة، كل ذلك دون الحاجة إلى أدوات أو جداول بيانات إضافية.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع العملاء المحتملين والمحادثات مع الرعاة

قم بإنشاء مجموعات وسائط وتحميلها مباشرةً

حدد المساحات الإعلانية والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية

نظم حزم الرعاية حسب القيمة أو المدة

🔑 مثالي لـ: مقدمي البودكاست الذين يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على طلبات الرعاية والشراكة وتوسيع نطاقها مع الحفاظ على مركزية كل شيء.

8. نموذج طلب ClickUp

لأي فريق يتعامل مع طلبات الرعاية أو اللوجستيات أو الموافقات الداخلية، يوفر نموذج طلب الرعاية من ClickUp عملية استلام مبسطة. إنه نموذج على شكل قائمة مصمم لجمع المعلومات عن طريق إنشاء نماذج وتعيين المهام تلقائيًا والحفاظ على إمكانية تتبع كل شيء في مكان واحد.

بدلاً من البحث عن رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، يوفر لك النموذج نظامًا مركزيًا يتيح الرؤية عبر الفرق.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإعداد نماذج الطلبات مع حقول محددة مثل الغرض ومعلومات الاتصال

قم بتعيين الطلبات الواردة تلقائيًا إلى أعضاء الفريق المناسبين

تتبع حالة الطلبات باستخدام طرق العرض مثل القائمة أو اللوحة أو التقويم

استخدم التذكيرات المدمجة وتحديثات المهام لتجنب التأخير في المتابعة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تتعامل مع طلبات رعاية الفعاليات، أو طلبات الموردين، أو الموافقات الداخلية على الموارد التي تحتاج إلى طريقة موحدة لإدارة الاستقبال والتخصيص.

💡 نصيحة إضافية: استخدم قوالب نماذج الاستمارات إذا كنت تتلقى استفسارات من الرعاة بانتظام أو تدير عدة عروض عبر الفعاليات. تساعدك نماذج الاستمارات على جمع معلومات موحدة — مثل تفاصيل الشركة واهتمامات الرعاية ونطاق الميزانية ومعلومات الاتصال — منذ البداية.

9. قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

تم تصميم نموذج ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات خصيصًا للفرق غير الربحية ومنظمي الفعاليات الذين يتعاملون مع الموردين وقوائم الضيوف وقوائم مراجعة تخطيط الفعاليات والرعايات والتبرعات.

يقسم هذا النموذج القائم على المهام الفوضى إلى خطوات يمكن إدارتها — من تحديد أهداف جمع التبرعات إلى تنسيق المهام عبر فريقك. كل شيء موجود في مكان واحد، لذا لا تحتاج إلى التنقل بين المستندات وجداول البيانات والتقويمات لتخطيط فعاليتك القادمة.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتعيين وجدولة المهام المتعلقة بالفعاليات عبر فرق متعددة

تتبع الميزانيات والأرباح المستهدفة والغرض من الفعالية باستخدام الحقول المخصصة

اعرض الجدول الزمني الخاص بك باستخدام وضع Gantt أو Calendar

راقب الحالة في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات والإشعارات

🔑 مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تخطط لفعاليات معقدة تتضمن حزم رعاية متعددة أو أهداف تبرعات وتحتاج إلى سير عمل منظم ومرن في الوقت نفسه.

10. نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp

هذا النموذج يركز على التفكير الشامل. يوفر لك نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp إعدادًا جاهزًا للمستندات يساعدك في تنظيم حملتك بالكامل، بدءًا من تحديد الأهداف وحتى التنفيذ النهائي.

على عكس القوالب التي تتضمن مهام كثيرة، فإن قالب جمع التبرعات هذا مثالي لكتابة رؤيتك، وتحديد الخطوات، وتنسيق فريقك قبل اتخاذ أي إجراء. إنه استراتيجي وليس تكتيكي.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهداف جمع التبرعات والمراحل الرئيسية للحملة

وثق أنشطتك التوعوية وجداولك الزمنية واستراتيجياتك لتقديم العروض للرعاة

خطط لمشاركة المانحين وفرص الرعاية خطوة بخطوة

تعاون في التعديلات والتحكم في الإصدارات في مستند واحد مشترك

🔑 مثالي لـ: المنظمات غير الربحية أو الفرق الصغيرة التي ترغب في وضع استراتيجية شاملة لجمع التبرعات قبل الشروع في تنفيذ الفعالية أو الترويج لها لدى الرعاة المحتملين.

11. نموذج خطاب تبرع ClickUp

يوفر لك نموذج خطاب التبرع من ClickUp طريقة منظمة لكتابة وتخصيص وتتبع التواصل مع المتبرعين، دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة في كل مرة. تم إعداده كملف Doc، مما يسهل صياغة المحتوى وإدارة المراجعات والتعاون مع فريقك في مكان واحد.

بالإضافة إلى الكتابة، يساعدك هذا البرنامج على تنظيم معلومات المانحين وتسجيل الردود وضمان المتابعة في الوقت المناسب أو إرسال رسائل الشكر.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صياغة خطابات تبرع مخصصة لأنواع مختلفة من المتبرعين

تتبع تقدم التواصل وإصدارات الرسائل في مكان واحد

قم بتخزين معلومات المتبرعين وتخصيص الرسائل باستخدام الحقول المخصصة

استخدم أدوات البريد الإلكتروني المدمجة لإرسال الرسائل مباشرةً

🔑 مثالي لـ: المنظمات غير الربحية وفرق جمع التبرعات التي تحتاج إلى عملية منظمة وقابلة للتكرار لإدارة خطابات الرعاية والتواصل بشأن التبرعات على نطاق واسع.

عبر PandaDoc

لنفترض أنك مستعد لتقديم عرض إلى الرعاة المحتملين باستخدام مستند دقيق ومستعد قانونيًا. في هذه الحالة، يمنحك نموذج عرض الرعاية من PandaDoc أكثر من مجرد هيكل، فهو يوفر إمكانية التوقيع الإلكتروني وسير عمل مدمج للموافقة والمرونة لتغطية العرض والعقد في خطوة واحدة.

من حزم الرعاية إلى بنود الإلغاء، يضمن نموذج عرض العمل هذا تغطية كل التفاصيل.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف فيديو للحدث وملف تعريفي عن الحضور ومزايا الرعاية

أضف شروطًا ملزمة قانونًا مثل المساهمة والإنهاء والشروط

ادمجها مع أدوات التوقيع الإلكتروني مثل PandaDoc للتوقيع الفوري

استخدم الأقسام المملوءة مسبقًا لإنشاء عروض لأنواع مختلفة من الفعاليات (الرياضة والموسيقى والموضة)

🔑 مثالي لـ: الوكالات أو منظمو الفعاليات الذين يرغبون في إرسال خطابات عرض واتفاقيات رعاية جاهزة للتوقيع في تنسيق رقمي واحد يحمل العلامة التجارية.

تحقق الرعايات التي تركز على فعاليات فردية ذات تأثير كبير عائدًا على الاستثمار أعلى بنسبة 35% من الحملات التي تستمر على مدار العام. وهذا يعني أن عرض الرعاية الرئيسي غالبًا ما يكون أكثر إقناعًا من عرض الرعاية طويل الأجل، خاصة بالنسبة للعلامات التجارية التي تسعى إلى زيادة ظهورها.

عبر Proposify

تم تصميم نموذج عرض الرعاية من Proposify للفرق التي تحتاج إلى عرض أنيق لإبرام الصفقات.

تم تصميمه ليشمل كل شيء بدءًا من أمثلة خطابات الرعاية إلى جداول الأسعار التفاعلية والشروط المملوءة مسبقًا والتوقيعات الرقمية، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تقديم وإبرام صفقات رعاية الشركات في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتخصيص بنسبة 100٪، مما يتيح لك وضع علامتك التجارية عليه لأي حدث أو حملة لجمع التبرعات أو حملة.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص صفحات الغلاف والجداول الزمنية وحزم الرعاية

أضف مقاطع فيديو مدمجة وسير ذاتية وعوامل تمييزية لجذب الرعاة

استخدم التسعير التفاعلي لعرض المستويات وقبول الودائع

احصل على توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

🔑 مثالي لـ: الوكالات والمنظمات غير الربحية والمسوقين الذين يحتاجون إلى نموذج عرض كامل الميزات مع سير عمل رقمي مدمج لتأمين الرعاة بسرعة واحترافية.

🔎 هل تعلم؟ يشهد الرعاة غير المحليون زيادة في المشاركة بنسبة 15-20٪ عندما يبنون علاقات حقيقية. حتى إذا كان فعاليتك لا "تتوافق" مع فئة العلامة التجارية، فإن صياغة عرض إبداعي يمكن أن تجعلها تلقى صدى.

عبر Hubspot

يعد نموذج عرض الرعاية من HubSpot خيارًا بسيطًا وفعالًا لإنشاء عروض متقنة في Word أو PDF. وهو مصمم بوضوح — يبدأ بخطاب تغطية، ثم ينتقل إلى نظرة عامة شاملة على الفعالية، ويقسم مستويات الرعاية، ويختتم بملخص موجز وقابل للتنفيذ.

وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون التنسيقات القابلة للتحرير دون اتصال بالإنترنت على الأدوات المستندة إلى الويب.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد بوضوح الغرض من فعاليتك والجمهور المستهدف وتأثيرها

اعرض حزم الرعاية في جدول متدرج قابل للتخصيص

سلط الضوء على الفوائد المتبادلة والنتائج الرئيسية

استخدم المستند وقم بتحريره في Word أو قم بتصديره كملف PDF

🔑 مثالي لـ: المنظمات غير الربحية، ومنظمي الفعاليات، أو الفرق الصغيرة التي ترغب في إرسال خطابات وعروض رعاية مخصصة وقابلة للطباعة دون الحاجة إلى اشتراك في برنامج.

عبر Venngage

تم تصميم نموذج عرض رعاية الفعاليات من Venngage لأولئك الذين يرغبون في أن يكون عرضهم جذابًا بقدر ما هو مقنع.

تم تصميم هذا النموذج المرئي بالكامل والذي يعمل بنظام السحب والإفلات لجذب الانتباه من خلال تخطيطات واضحة ورسومات قابلة للتخصيص وتصميم يحمل العلامة التجارية. سواء كنت تعرض حدثًا رياضيًا أو حملة لجمع التبرعات أو رعاية مؤسسية، تتيح لك هذه الأداة عرض البيانات الديموغرافية والمزايا وحزم الرعاية في تنسيق مرئي أنيق يسهل تنزيله أو طباعته أو مشاركته رقميًا.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص كل عنصر من الألوان إلى الخطوط والأيقونات

اعرض مزايا الرعاية والجمهور المستهدف والجداول الزمنية بشكل مرئي

أضف الرسوم البيانية والبيانات الديموغرافية والصور لتعزيز المصداقية

قم بتصدير عرضك كملف PDF أو PowerPoint أو ملف صورة

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات والمسوقين الذين يحتاجون إلى نموذج عرض رعاية فعاليات عالي الجودة وذو طابع عرضي يمكن مشاركته عبر الإنترنت أو طباعته.

عبر Sponsorship Collective

تم تصميم نموذج عرض الرعاية المبسط هذا لأولئك الذين يفضلون المحادثات الحقيقية على العروض العامة. يتجنب هذا التصميم بنمط PDF الكليشيهات ويمنحك هيكلًا ذكيًا لإنشاء عروض مرنة ومخصصة.

يتخلى عن نموذج "الذهب/الفضة/البرونز" الذي يناسب الجميع لصالح نهج هجين قائم على القائمة، حيث يبني الرعاة حزمهم الخاصة بناءً على القيمة الحقيقية، وليس على الافتراضات.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ صفحة عنوان واضحة وقدم فعاليتك أو مبادرتك دون الإفراط في الشرح

استخدم تنسيقًا مركّزًا من ثلاث فقرات لتسويق فرصتك، وليس احتياجاتك

اعرض بيانات الرعاة باستخدام المخططات والرسوم البيانية والمرئيات الديموغرافية

استخدم حزم متدرجة (إذا لزم الأمر)، ولكن اجعلها مرنة وقابلة للتداول

🔑 مثالي لـ: منظمي الفعاليات المستقلين، والمنظمات غير الربحية، أو الفرق الصغيرة التي ترغب في التخلي عن الحزم القديمة وإجراء محادثة ثنائية مع الرعاة بدلاً من الاعتماد على عرض ثابت.

عبر Wise Business

تقدم Wise نموذج عرض رعاية بسيط مصمم للمستقلين والشركات الصغيرة ومنظمي الفعاليات الذين يحتاجون إلى إرسال عروض مصقولة بسرعة.

يمكن تنزيلها بتنسيق Word أو PDF وتغطي جميع الأساسيات: تفاصيل الفعالية، ومزايا الرعاية، وحزم الرعاية القابلة للتخصيص، ودعوة واضحة لاتخاذ إجراء. يمكنك ربطها مباشرة بـ Wise Business للحصول على مدفوعات بعملات متعددة ورسوم منخفضة — وهو أمر مثالي للرعاة الدوليين.

🌼 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهداف المشروع والجداول الزمنية والنتائج المتوقعة وتفاصيل الدعم المالي

أضف جداول لمستويات الرعاية المتدرجة وعروض القيمة

قم بتخصيص التنسيق ليعكس علامتك التجارية

اربط عرضك بـ Wise لإجراء مدفوعات عالمية وتسهيل عملية إصدار الفواتير للرعاة

🔑 مثالي لـ: المستقلين والفرق الصغيرة والشركات التي تعمل مع رعاة دوليين وترغب في الحصول على نموذج واضح وقابل للتعديل مقترن بفواتير بسيطة.

لا تعتمد مقترحات الرعاية الناجحة على اللغة الفخمة، بل على الوضوح والهيكلية وإظهار القيمة الحقيقية. توفر لك هذه القوالب الاحترافية ذلك بالضبط، بالإضافة إلى المرونة لتخصيص كل عرض تقديمي لرعاةك المثاليين.

سواء كنت تدير حدثًا رياضيًا أو تبني مبادرة غير ربحية أو تخطط لحملة رعاية مؤسسية، فلا داعي للبدء من الصفر.

استخدم القوالب لإبراز اسم فعاليتك وشرح المزايا الرئيسية وإظهار ما سيحصل عليه الرعاة بالضبط في المقابل. وعندما تكون مستعدًا، يمكنك تخصيص القوالب بسرعة أكبر وإدارة العروض في مكان واحد.

