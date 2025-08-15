أفضل 11 برنامجًا لتوليد جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي لأتمتة البيانات وتحليلها بشكل أسرع

سواء أحببتها أم كرهتها، فمن المحتمل أنك لا تستطيع العمل بدونها. نعم، نحن نتحدث عن جداول البيانات. باعتبارها الأبطال المجهولين في معالجة البيانات، تساعدك على رسم أنماط توفر معلومات وتُحسّن نتائج المشاريع. لكن تحديث الصيغ يدويًا أو تنسيق الجداول أو إنشاء لوحات معلومات في Excel أو Google Sheets ليس بالأمر الممتع لأي شخص.

وهنا يأتي دور برامج إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي.

تستخدم هذه الأدوات مطالبات باللغة الطبيعية لمساعدتك في إنشاء الصيغ وإنشاء الجداول وتنظيف بيانات جداول البيانات وحتى تشغيل استعلامات SQL دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باختصار، تتيح لك هذه الأدوات التحدث إلى جداول البيانات بدلاً من إجهاد عقلك في فهمها.

إذن، أي منها يجب أن تجرب؟ لقد قمنا بتحديد بعض من أفضلها لتسهيل اتخاذ القرار.

🧠 حقيقة ممتعة: أُطلق أول برنامج جداول بيانات، VisiCalc، في عام 1979 وكان ثوريًا لدرجة أنه يُنسب إليه الفضل في المساعدة على دفع نجاح أجهزة الكمبيوتر الشخصية. اليوم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم في ثوانٍ بما كان يستغرق ساعات باستخدام هذه الأدوات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي؟

يجب أن يمنحك برنامج إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي المناسب شعورًا وكأنك تمتلك محلل بيانات تحت تصرفك. لا يجب أن يقتصر دوره على أتمتة مهام التنسيق المتكررة فحسب، بل يجب أن يحول المعلومات الأولية

إليك ما يجب مراعاته عند اختيار أحدها:

إدخال اللغة الطبيعية: أنشئ صيغًا أو ملخصات أو جداول عن طريق كتابة مطالبات مثل "تحليل معدل فقدان العملاء" أو "حساب نمو الإيرادات الشهرية"

توافق مع تنسيقات متعددة: اعمل بسلاسة مع ملفات Excel و Google Sheets و CSV وحتى ملفات PDF أو لوحات المعلومات لتسهيل استيراد البيانات وتصديرها

: أنشئ تلقائيًا مخططات ورسوم بيانية ولوحات معلومات استنادًا إلى بيانات جداول البيانات الخاصة بك — دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي أدوات ذكية لتصور البيانات: أنشئ تلقائيًا مخططات ورسوم بيانية ولوحات معلومات استنادًا إلى بيانات جداول البيانات الخاصة بك — دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي

تكامل SQL: تدعم أدوات جداول البيانات المثالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي استعلامات SQL أو تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، مما يتيح إجراء تحليلات أعمق وأكثر تقنية دون الحاجة إلى خلفية تقنية

مكتبة القوالب: يمكنك الوصول إلى قوالب جاهزة للاستخدام لإدارة المشاريع والميزانية والتسويق والمزيد لتوفير وقت الإعداد

تنظيف وهيكلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم على الفور بتنظيف البيانات الفوضوية وإزالة التكرارات وإعادة تنسيق الجداول بنقرة واحدة

ميزات التعاون: شارك جداول البيانات أو قم بالتعليق عليها أو تحريرها بشكل مشترك في الوقت الفعلي مع فريقك أو عملائك

أتمتة المهام: جدولة التقارير المتكررة أو التنبيهات أو سير العمل باستخدام أدوات الأتمتة المدمجة

👀 هل تعلم؟ إطار عمل NL2Formula هو نظام معالجة اللغة الطبيعية مصمم لترجمة الاستعلامات باللغة البسيطة إلى صيغ جداول بيانات. تم تدريبه على فهم 37 نوعًا من وظائف جداول البيانات، بما في ذلك العمليات الحسابية والمنطقية ومعالجة النصوص والعمليات الإحصائية. حقق دقة مذهلة بلغت 91.2٪، مما يجعله أحد أكثر الأنظمة تقدمًا في أتمتة جداول البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يلي نظرة عامة موجزة على أفضل أدوات جداول البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في السوق، مع قائمة بمعايير اتخاذ القرار الرئيسية:

أفضل برامج إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي لتبسيط تحليل البيانات

سواء كنت تعمل في جداول بيانات Google أو تدير ملف Excel معقدًا أو تنشئ جداول بيانات وتقارير لإدارة المشاريع ، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في إنجاز مهامك في دقائق. دعنا نستعرض ميزاتها بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وإعداد التقارير في الوقت الفعلي)

أنشئ جداول بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp أنشئ جداول بيانات قابلة للتحرير تنظم مهام مشروعك مع عرض جميع التفاصيل في لمحة واحدة، باستخدام عرض الجدول في ClickUp

إذا كان لبرنامج Excel نسخة أكثر روعة وسرعة وتتمتع بذكاء اصطناعي وتفهم بالفعل طريقة عمل قائمة المهام الخاصة بك، فستكون هذه النسخة هي ClickUp.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل. فهو يجمع مشاريعك ووثائقك ومحادثاتك في منصة واحدة قوية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة توفر الوقت. استخدام ClickUp يعني تحويل جداول البيانات من مقبرة للبيانات إلى مراكز ديناميكية وتعاونية تتكامل مع سير عمل المشاريع الفعلي.

تبدأ باستخدام عرض الجدول في ClickUp لتصور بيانات مشروعك. يوفر واجهة مألوفة على غرار جداول البيانات، حيث تمثل كل مهمة في ClickUp (أصغر وحدة عمل) صفًا، وتمثل الحقول المخصصة في ClickUp أعمدة تحتوي على تفاصيل المهمة، مثل المكلفين والمواعيد النهائية والميزانيات والمزيد من السياق.

ما هي الميزة الفريدة لهذه الطريقة؟ إنها تتيح لك مراجعة بيانات المشروع وتحريرها وتحديثها بسرعة وبكميات كبيرة، سواء يدويًا أو باستخدام تعليمات الذكاء الاصطناعي.

اربط المهام والمستندات والتبعيات داخل قاعدة بيانات ClickUp الخاصة بك

يدعم النسخ واللصق والسحب لملء الخانات وأنواع البيانات الغنية وخيارات التصفية والفرز المتعددة والتعاون في الوقت الفعلي. إنه مركزك لتنظيم البيانات المنظمة وتحريرها مع الحفاظ على مزامنتها مع مهامك ومشاريعك.

يمكنك تجميع المهام حسب أي عمود (على سبيل المثال، حالة المهمة أو نوع المهمة أو الفريق أو القسم، إلخ)، مما يتيح تحليلًا وتقارير أفضل. الأعمدة نفسها قابلة للتخصيص بالكامل: يمكنك إضافة أي عدد تريده، بالإضافة إلى إخفائها أو تغيير حجمها أو إعادة ترتيبها وفقًا لاحتياجات فريقك. وهذا يضمن أن يرى الجميع البيانات الأكثر صلة في لمحة واحدة.

قم بإجراء الحسابات في ClickUp باستخدام حقول الصيغ

ماذا عن إجراء الحسابات؟ حقول الصيغ في ClickUp هي نوع من الحقول المخصصة التي تتيح لك إجراء الحسابات مباشرة على حقول المهام مثل الأرقام والتاريخ/الوقت أو نتائج الصيغ الأخرى. وهي تدعم الصيغ البسيطة (الجمع والطرح والضرب والقسمة) والصيغ المتقدمة باستخدام عشرات الوظائف المدمجة (مثل المنطق والتاريخ والسلسلة والرياضيات).

صيغ بسيطة : احصل على النتائج بسهولة عن طريق اختيار حقلين وعامل (على سبيل المثال، الوقت المسجل × السعر بالساعة)

صيغ متقدمة: استخدم وظائف مثل IF() و ROUND() و CONCATENATE() و DAYS() و SUM() و POWER() و AVERAGEIF() وغيرها.

تعكس حقول الصيغ هذه العديد من ميزات جداول البيانات، ولكن ضمن سجلات المهام.

إذا كان إنشاء جدول من البداية يبدو أمرًا صعبًا، فإن ClickUp يوفر قوالب جداول بيانات متخصصة لتبسيط تتبع المشاريع وجمع البيانات.

قالب جدول بيانات ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام ومفيدة للغاية للفرق التي تحتاج إلى تتبع أي شيء بدءًا من مقاييس الحملات التسويقية وحتى خرائط طريق المنتجات دون الاعتماد على ملفات Excel الثقيلة والمقيدة.

احصل على قالب مجاني اجمع بيانات المشاريع المهمة وقم بإدارتها باستخدام قالب جدول بيانات ClickUp

فكر فيها كجداول "تقوم بكل شيء": قم بتخصيص الأعمدة لتخزين المعلومات الأكثر أهمية، وقم بتطبيق عوامل التصفية لإظهار البيانات ذات الصلة، واربط كل خلية بإجراء. إنها مثالية لتنظيم البيانات المنظمة مثل فرص المبيعات أو ميزانيات الفريق أو المخزون، مع الحفاظ على التعاون بين جميع الأطراف وتحديث المعلومات باستمرار.

وكيف يبسط الذكاء الاصطناعي هذه العملية برمتها؟

ClickUp Brain، أقوى ذكاء اصطناعي للعمل على مستوى العالم، يربط جميع مشاريعك ووثائقك وأفراد فريقك. يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي التي تدرك السياق مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، مما يتيح لك طرح أسئلة بناءً على بياناتك داخل ClickUp (والتطبيقات المتصلة)، وأتمتة مهام إدارة المشاريع مثل مشاركة التحديثات أو نقل المهام عبر مراحل متقدمة، وإنشاء ملخصات أو تقارير فورية لزيادة الوضوح.

أنشئ صيغًا لجداول ClickUp أو جداول البيانات الخارجية باستخدام ClickUp Brain

داخل الجداول، يمكنك أن تطلب من Brain بلغة طبيعية اقتراح صيغ متقدمة لإجراء حسابات معقدة، وتنظيف الإدخالات الفوضوية، وحتى تلخيص أجزاء كبيرة من البيانات الجدولية. إذا كانت لديك مشكلات في بناء الجمل أو حالات استثنائية (مثل القسمة على صفر)، يمكن لـ Brain اقتراح تصحيح الأخطاء أو إصدار نسخ محسنة. هذه ميزة رائعة إذا كنت تخطط لسباقات سريعة أو تتابع العملاء المحتملين أو تدير المخزون عبر فرقك.

هل ترغب في تحسين التقارير والتحليلات باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا؟

داخل لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إضافة بطاقات الذكاء الاصطناعي —مثل AI Brain و AI Executive Summary و AI Project Update. وهي تستخدم ClickUp Brain لمعالجة بيانات مساحة العمل الحية وإنشاء رؤى ديناميكية ومراعية للسياق.

بسّط إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي من بيانات جداول البيانات الخاصة بك عبر بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp

من خلال إدخال مطالبات مخصصة، يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي لتلخيص الإنجازات الرئيسية، أو إبراز الخطوات التالية، أو تحديد المخاطر الرئيسية والعوائق لأي مشروع أو قسم.

تقوم بطاقات الذكاء الاصطناعي هذه تلقائيًا بسحب أحدث المعلومات من مهامك وتعليقاتك ووثائق ClickUp. وهذا يضمن أن تكون الملخصات التنفيذية وتحديثات المشاريع وتقييمات المخاطر دائمًا محدثة ومصممة خصيصًا لتناسب سياق مساحة العمل.

على سبيل المثال، خلال اجتماع أسبوعي للفريق، يمكن لبطاقة تحديث فريق الذكاء الاصطناعي تلخيص ما عمل عليه كل عضو في الفريق على الفور، بينما توفر بطاقة الملخص التنفيذي للذكاء الاصطناعي نظرة عامة عالية المستوى على حالة المشروع والتقدم المحرز.

اطرح أي سؤال على ClickUp Brain، وسيبحث في كل جزء من البيانات من كل لوحة معلومات لديك للحصول على الإجابات الصحيحة

والنتيجة هي عملية إدارة مشاريع أكثر مرونة واستنارة، حيث يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بثقة ووضوح.

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يسبق لهم استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه خفف عبء العمل بشكل كبير. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب قابلة للقياس، فإن الغالبية قد تقلل من شأن الدور التحويلية للذكاء الاصطناعي في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء المهام الفرعية، يمكن لذكائنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا حاجة للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من استخدام جداول ClickUp كسجلات ثابتة — على غرار جداول البيانات التي تسجل العمل فقط — قم بتنشيط حقول AI Assign و AI Prioritize لربط تلك الجداول بالمحركات الحقيقية والديناميكية لعملك. 👩🏼‍🦰 AI Assign يحلل بيانات الجدول — أوصاف المهام والتبعيات وأحمال العمل والقدرات والمهام السابقة — ليوصي تلقائيًا بالمسؤول الأمثل لكل مهمة 👀 AI Prioritize يقرأ عبر الأعمدة مثل المواعيد النهائية، والأهمية، والتبعيات، والجهد المتوقع، ثم يحدد علامات الأولوية. في الخلفية، يقوم بتقييم التأثير والأهمية، مثل وكيل قائم على المرافق يعمل على تعظيم قيمة المهمة في ظل القيود

أفضل ميزات ClickUp

قدم رؤى في الوقت الفعلي تستند إلى البيانات وحدد تبعيات المهام والاختناقات المحتملة من خلال ClickUp Autopilot Agents

اربط المهام والمستندات ومعرفة الفريق من خلال مدير المعرفة المركزي بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، مما يتيح طرح الأسئلة والأجوبة في سياقها واسترجاع المعلومات ذات الصلة بسرعة دون الحاجة إلى البحث يدويًا في مساحة العمل

قلل من صيانة جداول البيانات اليدوية من خلال سير العمل الآلي عبر ClickUp Automations الذي لا يتطلب أي برمجة

دمج جداول البيانات وتنفيذ المشاريع من خلال ربط المهام بالجداول

بسّط تتبع المشاريع وتحديثات الحالة والتواصل مع أصحاب المصلحة للمشاريع من أي حجم باستخدام قالب جدول بيانات إدارة المشاريع من ClickUp

قيود ClickUp

قد تتطلب تقاريرها المتقدمة وميزات الذكاء الاصطناعي الواسعة نطاقًا فترة تعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع طرق عرض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. يعمل على مركزية التعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك. أداة إنتاجية قوية وشاملة لإدارة الفرق والمشاريع.

يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها مع طرق عرض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق مدمجة، وأهداف، وتتبع الوقت — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. يعمل على مركزية التعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello و Asana و Notion بنظام واحد متماسك.

أداة إنتاجية قوية وشاملة لإدارة الفرق والمشاريع.

2. Excel Copilot (الأفضل لأتمتة Microsoft Excel الأصلي)

عبر Excel Copilot

إذا كانت سير عملك تتمحور حول نظام Microsoft Excel وترغب في الحصول على قوى الذكاء الاصطناعي الأصلية دون الحاجة إلى تغيير النظام الأساسي، فإن Excel Copilot هو الخيار الأمثل لك. خاصةً لأولئك الذين يتعاملون مع صيغ معقدة أو تحليلات متكررة عبر ملفات Excel ضخمة، يمكن أن توفر اقتراحات Copilot الذكية والتحليل الفوري زيادة كبيرة في الإنتاجية.

يتكامل هذا المولد لجدول البيانات بالذكاء الاصطناعي مباشرةً مع Microsoft 365، ويغير طريقة تفاعلك مع البيانات. فهو يفهم المطالبات باللغة الطبيعية لإنشاء الصيغ وتحليل الاتجاهات وتلخيص البيانات وحتى إنشاء لوحات معلومات Excel كاملة تلقائيًا ضمن واجهة ملف Excel المألوفة لديك.

أفضل ميزات Excel Copilot

اطلب من Copilot بلغة إنجليزية بسيطة إنشاء صيغ وتنظيف البيانات وتلخيص جداول البيانات

أنشئ لوحات معلومات باستخدام مخططات ورسوم بيانية يتم إنشاؤها تلقائيًا

استخدم المطالبات لتشغيل استعلامات بنمط SQL داخل جداول Excel

اجمع المعلومات بناءً على المقاييس والاتجاهات الرئيسية

قيود Excel Copilot

متوفر فقط مع خطط Microsoft 365 على مستوى المؤسسات

لا يدعم جداول بيانات Google وغيرها من المنصات غير التابعة لـ Microsoft

أسعار Excel Copilot

مجاني : مضمن في خطط Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Excel Copilot

G2: 4. 3/5 (80+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Excel Copilot؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

بالنسبة لي، كان Copilot أكثر ما ساعدني في Excel. إن حقيقة أنني لا أحتاج حتى إلى التفكير كثيرًا في كيفية تصور البيانات بمفردي أمر مذهل. كنت أتطلع بشدة إلى تجربة Copilot مع Python. للأسف، لا أعتقد أنه متاح في كل مكان بعد، حيث لم أتمكن من استخدامه.

بالنسبة لي، كان Copilot أكثر ما ساعدني في Excel. إن حقيقة أنني لا أحتاج حتى إلى التفكير كثيرًا في كيفية تصور البيانات بمفردي أمر مذهل. كنت أتطلع بشدة إلى تجربة Copilot مع Python. للأسف، لا أعتقد أنه متاح في كل مكان بعد، حيث لم أتمكن من استخدامه.

3. GPT Excel (الأفضل للمساعدة في جداول البيانات القائمة على المطالبات)

عبر GPT Excel

GPT Excel هو أداة جداول بيانات خفيفة الوزن ولكنها قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لأولئك الذين يرغبون في أتمتة مهام البيانات دون الحاجة إلى البرمجة أو حفظ الصيغ المعقدة. على عكس الحلول الأصلية، يعمل GPT Excel على المتصفح ويستند إلى مفهوم بسيط: أدخل موجهًا، واحصل على صيغة أو جدول أو حتى رؤى على الفور.

وهو مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين يعملون على Excel و Google Sheets والذين يرغبون في تبسيط إنشاء الصيغ واستيراد البيانات وتحويل إدخالات جداول البيانات الفوضوية إلى تنسيقات منظمة. سواء كنت طالبًا تدير مشاريع أو محللًا تستكشف البيانات، فإن GPT Excel يتعامل مع معظم المهام من خلال اللغة الطبيعية، مما يجعله مثاليًا للمبتدئين والمستخدمين غير التقنيين.

أفضل ميزات GPT Excel

أنشئ صيغ Excel باستخدام مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية

متوافق مع ملفات Excel و Google Sheets

يمكن أن تساعد في تحويل البيانات غير المنظمة إلى جداول منسقة

يوفر قوالب مسبقة الإنشاء للاستعلامات SQL والرسوم البيانية وتحليل البيانات

وصول سريع بدون تسجيل الدخول لإصلاح جداول البيانات بسرعة أثناء التنقل

قيود GPT Excel

غير مصمم للأتمتة الثقيلة أو لوحات المعلومات

تفتقر إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي أو تكامل المهام

أسعار GPT Excel

مجاني

الاشتراك المميز: 6.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات GPT Excel

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ جذبت شركة ناشئة تدعى Shortcut (من Fundamental Research Labs) الانتباه لتقديمها برنامجًا مشابهًا لبرنامج Excel مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الوكالي الذي يبني نماذج مالية (مثل LBOs و DCFs) عبر اللغة الطبيعية — مع توافق تام مع Excel. وقد وُصف بأنه "لحظة ChatGPT للنمذجة المالية"

4. Rows (الأفضل لعمليات سير العمل الجماعية وجداول البيانات التي تعتمد على الويب)

عبر Rows

صُمم Rows كمنصة حديثة لجداول البيانات، ويجمع بين واجهة جداول البيانات المألوفة وميزات قوية مثل التكامل الأصلي، وإنشاء الصيغ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وحتى المخططات التي تبدو جيدة بشكل افتراضي.

صُمم Rows للفرق والمحللين ورجال الأعمال الذين يعملون مع البيانات الحية، ويتيح لك الاتصال بخدمات مثل Google Analytics وStripe وHubSpot وغيرها. يجعل Rows تحليل حركة المرور على الويب وسحب أداء الحملات وتصور المقاييس الرئيسية أمرًا سهلاً للغاية، حتى بدون إضافات من جهات خارجية.

أفضل ميزات Rows

أنشئ الصيغ، ونظف البيانات، وترجم المطالبات إلى مخططات باستخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي

استخدم موصلات API المدمجة لاستعلامات SQL أو بيانات CRM أو استيراد ملفات Excel مخصصة

أنشئ لوحات معلومات ورسوم بيانية وتقارير بدون أي برمجة

تعاون على البيانات في الوقت الفعلي، تمامًا كما تفعل في جداول بيانات Google

قيود على عدد الصفوف

عدد أقل من قوالب لوحات المعلومات وخيارات التنسيق مقارنة ببرنامج Excel أو Sheets

قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة للمهام الصغيرة التي تتم مرة واحدة

أسعار Rows

مجاني

إضافة : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro : 79 دولارًا شهريًا + 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الصفوف والتعليقات

G2 : 4. 9/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rows؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنشاء جداول من ملفات Excel أو Google Sheets أمر لا يصدق. إنشاء مخططات ورسوم بيانية ببضع نقرات فقط والتنقل في مساحة العمل الخاصة بك أمر مثالي.

إنشاء جداول من ملفات Excel أو Google Sheets أمر لا يصدق. إنشاء مخططات ورسوم بيانية ببضع نقرات فقط والتنقل في مساحة العمل الخاصة بك أمر مثالي.

💡 نصيحة احترافية: عند العمل مع برامج إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي، تحقق دائمًا من المنطق الكامن وراء الصيغ أو التصورات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، خاصةً عند اتخاذ قرارات مهمة. يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع سير عملك، ولكنه قد يخطئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم الأسباب الكامنة وراء النتائج يضمن الدقة ويبني الثقة في بياناتك.

5. Airtable AI (الأفضل للقاعدة البيانات المنظمة وسير العمل بدون برمجة)

عبر Airtable

يعد برنامج Airtable الهجين بين جدول البيانات وقاعدة البيانات المفضل لدى الفرق التي تدير بيانات المشاريع أو جداول المحتوى أو خرائط طريق المنتجات.

والآن مع دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، يمكن لـ Airtable القيام بأكثر من مجرد تخزين البيانات أو عرضها. يمكنه تحليل الاتجاهات وتلخيص الحقول وتصنيف المحتوى أو حتى إنشاء صيغ بناءً على مطالباتك، كل ذلك دون مغادرة الجدول.

أنت لا تعمل فقط مع بيانات جداول البيانات هنا، بل تعمل على تشغيل سير العمل الآلي ولوحات المعلومات الذكية والتطبيقات التعاونية ببساطة السحب والإفلات.

أفضل ميزات Airtable AI

قم بإنشاء أو تصنيف أو ترجمة أو تحليل محتوى على مستوى الخلية استنادًا إلى بيانات أخرى في الجدول

قم بتحليل البيانات الواردة من التطبيقات المتصلة أو وضع علامات عليها أو الرد عليها تلقائيًا

استخدم التطبيقات المرئية والمخططات واللوحات المعلوماتية المصممة مباشرة على الجداول

استيراد بنقرة واحدة من ملفات Excel أو قاعدة بيانات Google Sheets

قيود الذكاء الاصطناعي في Airtable

ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في خطط Pro و Enterprise

يتطلب التخصيص بعض الوقت للتعلم بالنسبة لمستخدمي جداول البيانات فقط

أسعار Airtable AI

مجاني

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Airtable AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable AI؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Airtable بسيط في ظاهره ولكنه قوي للغاية. لقد تمكنا من إنشاء أشياء رائعة باستخدامه.

Airtable بسيط في ظاهره ولكنه قوي للغاية. لقد تمكنا من إنشاء أشياء رائعة باستخدامه.

6. Formula Bot (الأفضل لإنشاء الصيغ الفورية وتنظيف بيانات جداول البيانات)

عبر Formula Bot

ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم Formula Bot بكتابة صيغة Excel أو Google Sheets نيابة عنك. يقوم بإنشاء الصيغ وشرحها وأتمتتها مباشرةً داخل جداول البيانات، مما يجعلها متاحة للمستخدمين من جميع مستويات المهارة. لا مزيد من الصيغ المعقدة أو البحث في Stack Overflow عن كيفية حساب أيام العمل بين تاريخين.

كما أنه يدعم استعلامات SQL، مما يسهل على المحللين التنقل بين منطق جداول البيانات ومنطق قواعد البيانات دون أي تأخير.

أفضل ميزات Formula Bot

حلول بنقرة واحدة لتحليل البيانات وتنظيفها

احصل على ترجمة SQL إلى جداول بيانات للمستخدمين المتقدمين

تحويل ملفات PDF إلى ملفات Excel

افهم كل صيغة من خلال شروحات الذكاء الاصطناعي

قيود Formula Bot

لا توجد بيئة جداول بيانات أصلية — إنه مُنشئ صيغ، وليس برنامج جداول بيانات كامل يعمل بالذكاء الاصطناعي

أسعار Formula Bot

مجاني: عدد محدود من عمليات الإنشاء يوميًا

غير محدود: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا

Unlimited Plus: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا

Unlimited Ultra: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا تُدفع سنويًا

تقييمات وتصنيفات Formula Bot

G2: 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formula Bot؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يقوم Formula Bot بإنشاء الصيغ باستخدام أوامر بسيطة. تعمل قوالبها على تحسين الإنتاجية، بينما تعمل استعلامات SQL على تبسيط تحليل الأعمال.

يقوم Formula Bot بإنشاء الصيغ باستخدام أوامر بسيطة. تعمل قوالبها على تحسين الإنتاجية، بينما تعمل استعلامات SQL على تبسيط تحليل الأعمال.

7. Bardeen (الأفضل لأتمتة سير عمل جداول البيانات عبر التطبيقات)

عبر Bardeen

تدمج منصة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Bardeen الأتمتة المدعومة بـ GPT مباشرة في Google Sheets و Excel. تتيح لك تلخيص البيانات وإنشائها وتنسيقها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي كما لو كانت صيغة جدول بيانات أصلية.

هل تحتاج إلى استيراد البيانات من صفحة ويب إلى جداول بيانات Google أو تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى صفوف أو تحديث ملف Excel عند إرسال نموذج؟ يقوم Bardeen بأتمتة كل ذلك بمجرد مطالبة. بفضل دلائل الأتمتة الذكية، يربط Bardeen جداول البيانات الخاصة بك بمئات التطبيقات، ويحول بيانات جداول البيانات إلى سير عمل حيوي.

أفضل ميزات Bardeen

تواصل مع أكثر من 70 تطبيقًا للإنتاجية من خلال امتداد Bardeen لمتصفح Chrome

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل مخصص عبر مطالبات اللغة الطبيعية

استفد من وكلاء المتصفح للتفاعل مع صفحات الويب

تنسيق سير العمل متعدد الأدوات وأتمتته عبر الأنظمة الأساسية

قيود Bardeen

هناك منحنى تعليمي لبناء أتمتة متعددة الخطوات

لا يركز بشكل كبير على إنشاء الصيغ أو اقتراحات الذكاء الاصطناعي داخل الجداول

أسعار Bardeen

تجربة مجانية

المبتدئين: 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: 1500 دولار شهريًا

تقييمات Bardeen وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (35+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bardeen؟

تقول إحدى تقييمات G2:

ساعدنا Bardeen في تقليل العمل اليدوي الذي كان يستغرق ساعات طويلة بشكل كبير. الميزة الكبيرة الأخرى هي دقة البيانات التي يتم جمعها وسهولة الاستخدام والإعداد.

ساعدنا Bardeen في تقليل العمل اليدوي الذي كان يستغرق ساعات طويلة بشكل كبير. الميزة الكبيرة الأخرى هي دقة البيانات التي يتم جمعها وسهولة الاستخدام والإعداد.

👀 هل تعلم؟ تبلغ السعة القصوى لجداول بيانات Excel التقليدية 1,048,576 صفًا. في المقابل، تتيح بعض الوظائف الإضافية لـ Google Sheets معالجة مليار صف في جدول واحد.

8. SheetAI (الأفضل لأوامر الذكاء الاصطناعي داخل الخلايا في جداول بيانات Google)

عبر SheetAI

SheetAI هو ملحق لـ Google Sheets يوفر نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك GPT-4 وClaude وGemini، في بيئة جداول البيانات.

هل تريد إنشاء صيغ أو إعادة كتابة نص أو تلخيص صفوف أو تنسيق البيانات بشكل أفضل؟ ما عليك سوى استدعاء "=SHEETAI()" وكتابة موجه. لا حاجة إلى ترميز أو تبديل علامات التبويب، فقط أتمتة مباشرة داخل الجدول. الأمر أشبه بتزويد لوحات معلومات Google Sheet بترقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرف كيفية القيام بأعمالك الروتينية.

أفضل ميزات SheetAI

قم بتحليل بيانات جداول البيانات وتلخيصها وإعادة كتابتها باستخدام اللغة الطبيعية

نظف مجموعات البيانات، واكتب ملخصات تنفيذية للتحليل، أو استخرج الأفكار الرئيسية من الصفوف

قيود SheetAI

يعمل فقط مع جداول بيانات Google

قد يتطلب إعادة المصادقة إذا انقطع الاتصال بـ GPT

أسعار SheetAI

مجاني

شهريًا غير محدود: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

اشتراك سنوي غير محدود: 200 دولار/سنة

الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 29 دولارًا

تقييمات وتصنيفات SheetAI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Zoho Sheet (الأفضل للتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات في الوقت الفعلي)

عبر Zoho Sheet

تجعل Zoho Sheet جداول البيانات تنبض بالحياة بفضل مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Zia. تساعدك على طرح أسئلة من بياناتك، وإنشاء صيغ بسيطة ومتقدمة، وإنشاء مخططات، وبناء لوحات معلومات أنيقة. مثالية للفرق التعاونية، تتيح لك Zoho Sheet استيراد ملفات Excel أو Google Sheets، ودمجها بسلاسة، والعمل معًا في الوقت الفعلي دون أي متاعب.

إنها الأداة المثالية لرواد الأعمال والمحللين الذين يرغبون في تنظيم كل شيء، بدءًا من إدخال البيانات وحتى الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، دون قضاء ساعات في التحديثات اليدوية.

أفضل ميزات Zoho Sheet

استمتع بميزات متكاملة مثل "البيانات من الصورة"، التي تحول صور الجداول أو لقطات الشاشة إلى بيانات جداول بيانات قابلة للتحرير

تتبع التغييرات والتعليقات بسهولة في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون السلس في الوقت الفعلي

استيراد ملفات Excel و CSV دون مشاكل في التنسيق

ترجم إلى أكثر من 70 لغة

أتمتة إدخال البيانات والتحقق من صحتها وتحديث الخلايا باستخدام أتمتة سير العمل المدمجة

قيود Zoho Sheet

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بأدوات أخرى مثل Google Sheets

قد تواجه تأخيرًا في الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة

أسعار Zoho Sheet

مجاني

تقييمات ومراجعات Zoho Sheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Sheet؟

تقول إحدى تقييمات G2:

سهل الاستخدام ويمكن مشاركته مع الفريق، ويمكن لعدة أشخاص الوصول إليه في نفس الوقت.

سهل الاستخدام ويمكن مشاركته مع الفريق، ويمكن لعدة أشخاص الوصول إليه في نفس الوقت.

10. Arcwise AI (الأفضل للتصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات)

عبر Arcwise AI

تم تصميم Arcwise AI للمحترفين الذين يحتاجون إلى تبسيط وأتمتة مهام تحليل بيانات جداول البيانات المعقدة وإدارة المشاريع.

يستفيد من الرؤى المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة معالجة البيانات وتحسين الدقة وتقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية. واجهته البديهية تجعله سهل الاستخدام للمستخدمين ذوي الخبرات المختلفة، كما أن قابليته للتوسع تجعله مثاليًا للمؤسسات من جميع الأحجام.

يوفر Arcwise ميزات تصور وتحليل لا مثيل لها تبسط إدارة جداول البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Arcwise AI

استخدم تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع الرؤى والاتجاهات تلقائيًا

أنشئ الصيغ بسرعة واعرض البيانات بشكل مرئي باستخدام المخططات التفاعلية

أنشئ لوحات معلومات مذهلة لعرض المقاييس الرئيسية واتجاهات البيانات

ادمجها مع ملفات Google Sheets و Excel للحصول على سير عمل سلس

أتمتة تحليل البيانات وإعداد التقارير باستخدام عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Arcwise AI

مكتبة قوالب محدودة لمن يبحثون عن إعدادات سريعة لإدارة المشاريع

يتطلب الاستخدام الأمثل اتصالاً بالإنترنت

أسعار Arcwise AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Arcwise AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

11. Gemini for Google Sheets (الأفضل لدمج رؤى الذكاء الاصطناعي مباشرة في Google Sheets)

عبر Gemini لـ Google

يساعدك Gemini for Google Sheets على استخراج الرؤى وإنشاء نصوص بديلة للصور وحتى استرداد المعلومات في الوقت الفعلي عبر البحث بالذكاء الاصطناعي، كل ذلك من داخل Google Sheets. يمكنك استخدام مطالبات بلغة بسيطة مثل "ساعدني في تنظيم خطة مشروعي في جدول" لإنشاء أدوات تتبع وميزانيات وقوائم مهام والمزيد تلقائيًا. قم بتطبيق قواعد التنسيق الشرطي أو أدخل قوائم منسدلة، كل ذلك عبر مطالبات طبيعية، مما يقلل من الإعداد اليدوي في Sheets.

تكاملها السلس واستجابات الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص تجعلها أداة قوية للمسوقين والمحللين ورجال الأعمال وأي شخص يسعى إلى أتمتة وتحسين سير العمل القائم على جداول البيانات دون كتابة صيغ معقدة.

أفضل ميزات Gemini لـ Google Sheets

أنشئ صيغًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقم بتحليل البيانات في الوقت الفعلي

الوصول إلى إنشاء الصور وتصنيف المشاعر

قدم رؤى ثاقبة لاتخاذ قرارات أفضل باستخدام نماذج التعلم الآلي

حلل اتجاهات البيانات — مثل القيم المتطرفة أو الارتباطات أو القيم المستقبلية المتوقعة — وقم بإنشاء مخرجات مرئية مثل الخرائط الحرارية والرسوم البيانية

قيود Gemini لـ Google Sheets

يقتصر على جداول بيانات Google، ولا يناسب المستخدمين الذين يحتاجون إلى دعم لمنصات أخرى

قد يتطلب وقتًا إضافيًا للإعداد من أجل تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي بالكامل

أسعار Gemini لـ Google Sheets

Google AI Pro: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Google AI Ultra: 249.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Gemini for Google Sheets

G2: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gemini؟

يشارك أحد المستخدمين على G2:

أحب الطريقة التي يتكامل بها Gemini بسلاسة مع كل تطبيقات Google ويبدو أنه يعمل كمساعد مفيد بدلاً من مجرد روبوت دردشة آخر. تم تصميمه لتسهيل الأنشطة اليومية بمزيد من السهولة، والمساعدة في التفكير بشكل أوضح، والحفاظ على التنظيم دون أن يكون أبدًا آليًا أو إلزاميًا.

أحب الطريقة التي يتكامل بها Gemini بسلاسة مع كل تطبيقات Google ويبدو أنه يعمل كمساعد مفيد بدلاً من مجرد روبوت دردشة آخر. تم تصميمه لتسهيل الأنشطة اليومية بمزيد من السهولة، والمساعدة في التفكير بشكل أوضح، والحفاظ على التنظيم دون أن يكون أبدًا آليًا أو إلزاميًا.

إدارة البيانات والتقارير والمشاريع بذكاء باستخدام ClickUp

تعمل برامج إنشاء جداول البيانات بالذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع البيانات، مما يجعل استخراج المعلومات القيمة أسهل وأكثر كفاءة.

تقتصر معظم أدوات جداول البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على عرض البيانات فقط. أما ClickUp، فيتيح لك اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تلك البيانات. بينما تركز أدوات إنشاء جداول البيانات التقليدية على ملء الخلايا وتنسيق الجداول، يذهب ClickUp إلى أبعد من ذلك، حيث يربط بياناتك مباشرةً بالعمل الذي تد

هل تحتاج إلى تتبع التقدم؟ أنشئ لوحات معلومات مباشرة مرتبطة بالمهام

هل تريد الكشف عن العوائق؟ استخدم تقارير في الوقت الفعلي يتم تحديثها تلقائيًا مع تقدم العمل

هل تريد أتمتة التحديثات المتكررة؟ قم بتعيين القواعد مرة واحدة ودع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الروتينية

يحول ClickUp جداول البيانات الثابتة إلى سير عمل حيوي. تقضي الفرق ما يصل إلى 60٪ من وقتها في البحث عن المعلومات وتنظيمها. مع ClickUp، يمكن لفريقك استثمار هذا الوقت الثمين في إنجاز المهام فعليًا.

جرب ClickUp مجانًا!