أفضل قوالب دفتر يوميات Notion للتفكير اليومي وتتبع الأهداف

سواء كنت تدون يومياتك أو تكتب كنوع من التأمل، فالفرق لا يهم. المهم هو أن تكون على علاقة مع عقلك.

هل سبق لك أن بدأت كتابة يوميات بنية حسنة... لتتخلى عنها بعد ثلاث مدخلات بسبب، حسناً، الحياة؟ نفس الشيء.

قوالب دفتر يوميات Notion يمكن أن تساعدك. سواء كنت تسجل أحلامك، أو تتذمر من صندوق بريدك المليء بالرسائل، أو تتابع عدد المرات التي فعلاً مارست فيها التأمل هذا الأسبوع، فإن هذه القوالب تجعل من السهل (والممتع نوعًا ما) الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد منظم بشكل جميل. لا داعي بعد الآن لتقليب دفاتر الملاحظات أو فقدان أثر "أفكارك العميقة" في بحر من علامات التبويب المفتوحة.

هل أنت مستعد لتدوين يومياتك كشخص بالغ شبه وظيفي؟

دعنا نستكشف بعض قوالب دفاتر Notion التي تجعل التفكير والتخطيط والتأمل أكثر متعة.

🔎 هل تعلم؟ يستغرق تكوين عادة ما بين 18 و 254 يومًا من الاستمرارية، لذا فإن الثبات هو المفتاح الحقيقي!

ما الذي يجعل قالب دفتر يوميات Notion جيدًا؟

يساعدك قالب دفتر يوميات Notion على تدوين أفكارك وأهدافك حتى تتمكن من العمل على تحقيقها بثبات. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار قالب دفتر يوميات Notion:

تصميم بسيط : اختر قوالب واضحة وسهلة التصفح. التصميمات المعقدة تجعل التخطيط معقدًا وغير فعال

هيكل محدد مسبقًا : ابحث عن أقسام محددة مسبقًا، مثل : ابحث عن أقسام محددة مسبقًا، مثل السجلات اليومية أو قوائم مراجعة العادات. لا يجب أن تقضي ساعات في إعداد الأشياء

مساحة للتفكير : اختر قالب يوميات يتضمن مساحة لممارسة الامتنان، وتتبع الحالة المزاجية، والإنجازات، والتحديات، والدروس المستفادة. تساهم المساحة الملهمة في تحسين تجربة كتابة اليوميات وتبقيك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك

تتبع سهل : فكر في استخدام قالب Notion مزود بمتتبعات مرئية تظهر مدى اتساقك. تساعدك هذه المتتبعات على تحليل إنتاجيتك بكفاءة

تصميم قابل للتخصيص: اختر قالب يوميات يسمح بالتخصيص السهل. قد ترغب في إضافة أقسام أو تعديل التخطيط لاحقًا، وهو أمر لا ينبغي أن يكون معقدًا

قوالب مجانية لمذكرات Notion

توفر قوالب Notion نهجًا منظمًا للتفكير الذاتي وتنمية العادات المنتجة. فيما يلي أفضل قوالب Notion التي يمكنك استكشافها لتدوين يومياتك:

1. قالب دفتر ملاحظات Bullet Journal

عبر Notion

هل تريد تنظيم مهامك الأسبوعية والشهرية، ولكن لا تريد هيكلًا معقدًا؟ يتيح لك قالب Notion Bullet Journal تخطيط المهام والتفكير في التقدم المحرز وتدوين السجلات المستقبلية دون الحاجة إلى تقليب الصفحات.

تقسم دفتر الملاحظات المجاني من Notion الأهداف حسب الموضوع والشهر والمجموعات، مما يتيح لك إدارة وقتك دون فوضى دفاتر الملاحظات الورقية التقليدية (على الرغم من أننا نحبها أيضًا!).

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احصل على تصميم بسيط يسهل نسخه وتعديله وتغيير حجمه

استخدم اليوميات الرقمية لوضع جداول أعمال أسبوعية وأهداف شهرية

تتبع المهام الأكثر أهمية حتى تتمكن من تحقيق كل إنجاز بسلاسة

🔑 مثالي لـ: الأشخاص الجدد في مجال كتابة اليوميات، والباحثين عن الإنتاجية الذين يحتاجون إلى تصميم بسيط لأهدافهم وتأملاتهم اليومية.

2. قالب دفتر يوميات

عبر Notion

قالب دفتر يوميات Notion هذا مثالي للأشخاص الذين يرغبون في مساحة ثابتة للتفكير الذاتي. يتيح لك تصميمه البسيط إدخال مدخلات يومية سريعة بضغطة زر واحدة وتدوين أفكارك من أي جهاز.

يساعدك قالب اليوميات اليومية المجاني هذا على استخدام التاريخ والوقت الحاليين لإدخالاتك، حتى تتمكن من الحفاظ على عاداتك ومتابعة تقدمك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احصل على تصميم بسيط لتجنب الإرباك الناتج عن التصميمات المعقدة

سجل مزاجك وأفكارك وتأملاتك في ثوانٍ

حدد عناوين لكل إدخال لتتمكن من العثور على أفكارك لاحقًا بسهولة

🔑 مثالي لـ: عشاق التنمية الشخصية الذين يبحثون عن تصميم بسيط لبدء كتابة يومياتهم.

3. قالب دفتر يوميات التداول

عبر Notion

تتبع الصفقات أمر ضروري، ولكن القيام بذلك يدويًا قد يصبح أمرًا فوضويًا بسرعة. تم تصميم قالب دفتر يوميات التداول من Notion هذا، الذي يتميز بجماله، لمساعدتك في تسجيل كل صفقة وتتبع أدائها بمرور الوقت.

ابق على اطلاع ببيانات السوق واتجاهاته حتى تعرف كيف تؤثر على تداولاتك الحالية والتداولات الجديدة التي يجب أن تستثمر فيها.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم صفحة المخطط الأسبوعي لتخطيط أعمالك التجارية قبل أسبوع من موعدها

اختبر استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية وحسّن أنظمتك

دوّن الملاحظات المهمة والملاحظات والاستراتيجيات في مكان واحد

🔑 مثالي لـ: المتداولين الجادين أو طويلي الأجل الذين يرغبون في تسجيل الصفقات وتحليلها باستمرار لتعزيز استراتيجيتهم وتقليل القرارات العاطفية.

4. قوالب المذكرات

عبر Notion

هل تحب المذكرات التفصيلية، ولكنك لا تريد التعامل مع الفوضى التي تصاحبها؟ يوفر قالب مذكرات Notion المجاني عرضًا لتقويمك وجداولك الزمنية وأحدث مذكراتك في مكان واحد. سجل تأملاتك ومزاجك اليومي، وقسم إدخالاتك إلى فئات مثل الأحلام والأهداف والشؤون الشخصية والسفر.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اعرض جميع أيامك الجيدة والسيئة في لمحة واحدة باستخدام تقويم مرئي

قم بترميز الإدخالات بالألوان لتسهيل تتبع الحالة المزاجية

نظم إدخالات اليوميات عن طريق أرشفة الإدخالات غير النشطة والحفاظ على التسلسل الزمني

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يركزون على رحلة اليقظة الذهنية الشخصية، والذين يبحثون عن قالب شامل.

5. قالب العد التنازلي لرأس السنة الجديدة والمفكرة اليومية

عبر Notion

يتيح لك قالب العد التنازلي للعام الجديد والمفكرة اليومية بدء عامك بأهداف واضحة. اختتم عامك السابق بمراجعة اللحظات المهمة لتفكر مليًا في وقتك.

باستخدام قالب دفتر يوميات Notion الجميل هذا، يمكنك إضافة عد تنازلي للعام الجديد إلى لوحة معلومات Notion لإضفاء عنصر ديناميكي والحفاظ على حماسك خلال الأيام الأخيرة من العام!

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع إجازاتك السنوية والعطلات والإجازات التي أخذتها في العام الماضي

أنشئ أسئلة مخصصة لتتبع التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

ضع قرارات تتعلق بصحتك ومسيرتك المهنية وعلاقاتك ونموك الشخصي

🔑 مثالي لـ: الأشخاص المتحمسين لوضع الأهداف الذين يحتاجون إلى إطار عمل واضح للاستفادة القصوى من الوقت المتبقي في العام.

🧠 فن وعلم كتابة اليوميات: يشارك زب إيفانز، مؤسس ClickUp ورئيسها التنفيذي، كيف ساعدته كتابة اليوميات على أن يكون أكثر هدوءًا ووعيًا ومرونة: أنا أكتب يومياتي منذ أوائل سن المراهقة، ولكنني جعلت ذلك ممارسة يومية على مدار العقد الماضي. أكتب في يومياتي مرتين يوميًا لأحدد أهدافي ونواياي ومجالات تركيزي في كل من عملي وحياتي الشخصية. وقد ثبت أن هذا أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لي. كل صباح عندما أكتب يومياتي، أقرأ أولاً ما كتبته في اليوم السابق لأتذكر ما حدث في ذلك اليوم وأراجع الدروس التي تعلمتها. لقد وجدت أنني قادر على تنظيم أفكاري بشكل أفضل واتخاذ القرارات والعيش بشكل عام بهدف من خلال الكتابة في يومياتي يوميًا. أنا أكتب يومياتي منذ أوائل سن المراهقة، ولكنني جعلت ذلك ممارسة يومية على مدار العقد الماضي. أكتب في يومياتي مرتين يوميًا لأحدد أهدافي ونواياي ومجالات تركيزي في كل من عملي وحياتي الشخصية. وقد ثبت أن هذا أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لي. كل صباح عندما أكتب يومياتي، أقرأ أولاً ما كتبته في اليوم السابق لأتذكر ما حدث في ذلك اليوم وأراجع الدروس التي تعلمتها. لقد وجدت أنني قادر على تنظيم أفكاري بشكل أفضل واتخاذ القرارات والعيش بشكل عام بهدف من خلال الكتابة في يومياتي يوميًا.

6. قالب يوميات يومية وقائمة الامتنان

عبر Notion

من السهل التعبير عن الامتنان باستخدام مجلة يومية ومجلة الامتنان من Notion. يتميز القالب بتصميم بسيط وأنيق يتيح لك التركيز على الامتنان والإيجابية كل يوم. تتبع حالتك المزاجية وعزز صحتك العقلية لتنمية عادات جيدة من شأنها تحسين حياتك بمرور الوقت.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ إدخالات جديدة سريعة للامتنان اليومي أو الأسبوعي، وحافظ على تنظيمها باستخدام فئات مختلفة

استخدم المطالبات للحصول على الإلهام لبدء كتابة مدخلاتك

سجل تجاربك اليومية واعكس مشاعرك تجاهها

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في اكتساب عادة تدوين يومياته بوعي، على أساس الإنتاجية والإيجابية.

استخدم ميزة " تحويل الكلام إلى نص " لطرح الأسئلة وإملاء وتوجيه مذكراتك بصوتك دون استخدام يديك وفي أي مكان

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لتدوين الملاحظات وإنشاء المذكرات والمزيد. سجل أفكارك وأنجز مهامك 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

7. قالب دفتر يوميات Stoic

عبر Notion

يعد قالب دفتر يوميات Stoic حلاً مناسبًا للأفراد الذين يسعون إلى تحسين أنفسهم. قسّم إدخالاتك بناءً على الهدف، مثل اللياقة البدنية والسفر والنمو الشخصي. يوفر القالب أيضًا أكثر من 250 موجهًا لمساعدتك في التغلب على عائق الكتابة، مما يتيح لك مواجهة التحديات بسهولة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ركز على صحتك العقلية من خلال تتبع حالتك المزاجية

بناء الانضباط والوضوح بمرور الوقت من خلال إطار عمل منظم

حافظ على الاتساق في تدوين يومياتك المرتبطة بالقيم وليس بالمهام

🔑 مثالي لـ: عشاق كتابة اليوميات الذين يبحثون عن روتين كتابة يوميات قائم على الفلسفة ومبني على النمو الشخصي والوضوح.

8. العادات اليومية وقالب اليوميات

عبر Notion

من السهل الحفاظ على الاتساق باستخدام نظام تتبع العادات الفعال. يتميز قالب العادات اليومية والمفكرة بلوحة تحكم واضحة تحتوي على مربعات اختيار، وإدخالات يومية يتم إنشاؤها تلقائيًا، وحلقات تقدم يتم تحديثها في الوقت الفعلي للحفاظ على حماسك.

أفضل جزء؟ مع عروض التقويم والأسبوعية والجدول، من السهل تصور اتساقك وتخصيص التخطيط ليتناسب مع أهدافك الشخصية - سواء كان ذلك كتابة اليوميات أو التمارين الرياضية أو تذكر شرب كمية كافية من الماء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

راجع سجل العادات وحلل التحسن باستخدام الرسم البياني المتسلسل

احتفظ بسجل يومي منفصل للحصول على نظرة عامة مفصلة

أدرج جميع المهام المهمة التي أنجزتها خلال اليوم

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في اتباع نهج مرئي لإدارة جداولهم اليومية والشهرية وخلق عادات يومية منتجة.

9. مخطط أسبوعي، ومتتبع العادات، وقالب دفتر يوميات

عبر Notion

هل تبحث عن قالب جذاب يساعدك على التخطيط والتتبع وتدوين المذكرات في وقت واحد؟ جرب قالب المخطط الأسبوعي ومتتبع العادات والمذكرات. فهو يدمج الجدولة الأسبوعية مع تتبع العادات والملاحظات السريعة في مساحة عمل واحدة سلسة.

يمكنك الحصول على عرض أسبوعي شامل للتقويم وقوائم المهام ومذكرات الامتنان وصفحات تحديد الأهداف ومتتبع العادات المدمج الذي يمكنك تخصيصه. يوفر القالب أيضًا نظرة عامة على الأسبوع من خلال تقويم Notion المدمج. واجهته الملونة تجعل العمل ومتابعة المهام أمرًا ممتعًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإعداد قائمة مشتريات وقائمة تسوق لتتبع عاداتك الغذائية وإدارتها

سجل وتتبع العادات الصحية التي تريد الالتزام بها

اكتب ما حدث طوال الأسبوع لتتأمل في تقدمك

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في قالب ملون لتنظيم أسبوعهم وتدوين أفكارهم.

10. قالب Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2

عبر Notion

هل تريد تحديد أهداف سنوية باستخدام قالب دفتر يومياتك؟ يوفر Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 من Notion الإطار المناسب لذلك.

باستخدام إطار عمل SMART، يمكنك تحديد أهداف قابلة للقياس وقابلة للتحقيق. انقر على زر إعادة الضبط التلقائي لنقل أهداف العام الحالي إلى الأرشيف والتخطيط للعام المقبل. يتضمن أدوات مثل لوحة معلومات مرئية، عد تنازلي للمعالم، تذكيرات، ولوحة رؤية مخصصة للحفاظ على الإلهام في المقدمة والمركز.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ لوحة رؤية بالصور لتبقى على اتساق مع أهدافك والجهود المبذولة لتحقيقها

صنف الأهداف وقم بتقييمها بناءً على حياتك المهنية ومواردك المالية وأصدقائك وغير ذلك

فكر في الأسبوع وحلله للحصول على دافع مستمر وتحسين الإنتاجية

🔑 مثالي لـ: الأفراد ذوي التوجهات الهدفية والمخططين الطموحين الذين يرغبون في طريقة مبسطة لإنشاء الأهداف السنوية وتتبعها.

11. قالب متتبع العادات لمدة 21 يومًا

عبر Notion

هل تسعى جاهدًا لإنشاء روتين يومي ثابت ولكنك تفشل في ذلك؟ حقق ذلك باستخدام قالب تتبع العادات لمدة 21 يومًا من Notion. باستخدام هذا القالب، يمكنك نقل المهام المكتملة إلى الأرشيف للرجوع إليها في المستقبل.

أنشئ روتينًا يوميًا واحصل على نظرة عامة على الإنجازات في الجزء السفلي. حاول إنشاء صفحة غلاف تحفيزية لتشجيع نفسك في كل مرة تفتح فيها القالب.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اذكر نقاط القوة والضعف واقتراحات التحسين

قم بترميز جميع أنشطتك بالألوان لزيادة الوضوح وحدد التكرار الأسبوعي

استخدم المرشحات لتتبع المهام المختلفة على مدار الأسبوع

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمهنيين الذين يسعون إلى تكوين عادات صغيرة جديدة باستخدام قالب بسيط وسهل المتابعة.

12. قالب وردي جمالي لتتبع روتين العناية بالبشرة

عبر Notion

هل تشعر أن روتين العناية بالبشرة الخاص بك هو مجرد مهمة روتينية أخرى أكثر من كونه طقسًا مهدئًا؟ يساعدك قالب تتبع روتين العناية بالبشرة الوردي الجمالي على إنشاء روتين ومتابعته للحفاظ على صحة بشرتك.

قم بترميز صفحات الليل والصباح بالألوان حسب نوع العناية بالبشرة والعلامة التجارية. يمكنك أيضًا سرد صور منتجات العناية بالبشرة وإضافة اقتباسات لتعزيز الجاذبية البصرية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احتفظ بقائمة المنتجات مع التقييم والحجم والسعر وتاريخ انتهاء الصلاحية ورابط الشراء

أنشئ قائمة تسوق وتحقق من المنتجات أثناء شرائها

أدرج العلاجات الأسبوعية مع نوعها والمنتجات المستخدمة وتكرارها والغرض منها والملاحظات

🔑 مثالي لـ: المبتدئين في العناية بالبشرة ومختبري المنتجات الذين يسعون إلى بناء روتين ثابت للعناية بالبشرة أو تتبع تحسن البشرة.

13. قالب مخطط وجبات طعام جمالي باللون الوردي

عبر Notion

يمكن أن يصبح تخطيط الوجبات أمرًا مزعجًا، حيث يتطلب شراء المكونات والبحث عن الوصفات وتنسيق التحضير. يُبسّط قالب مخطط الوجبات الجمالي باللون الوردي من Notion هذه المهمة اليومية.

اضبط التذكيرات وقم بوضع علامة عليها بعد الانتهاء. يمكنك إنشاء خطة وجبات وقائمة تسوق لأسبوع كامل أو شهر كامل حتى يكون كل ما تحتاجه جاهزًا دائمًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صنف الوصفات وقم بإدراجها مع التقييم ووقت التحضير وعنوان URL للوصفة

أنشئ يوميات طعام مع صور وتقييمات وتفاصيل أخرى

حوّل الوحدات باستخدام المحول للحصول على قياسات دقيقة

🔑 مثالي لـ: الطهاة والطباخين الذين يبحثون عن قالب منظم لتبسيط تخطيط الوجبات وإعدادها.

14. قالب متتبع التنظيف

عبر Notion

قد تقوم بتنظيف أجزاء من المنزل كل يوم، ولكن هناك بعض الأعمال المنزلية مثل الغسيل والتنظيف العميق والمكنسة الكهربائية وقص العشب وغيرها التي تتطلب وقتًا مخصصًا وتتبع وتيرة محددة. جرب قالب Cleaning Tracker من Notion للحفاظ على سير أعمال التنظيف هذه على المسار الصحيح.

أنشئ قائمة بالمهام، واستخدم قوائم المراجعة لتسجيل التقدم المحرز. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات للرجوع إليها والتحسين، حتى تعرف بالضبط ما يحتاج إلى عناية خاصة وما تم إنجازه بالفعل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ قائمة تشغيل منتجة لتجعل التنظيف ممتعًا

صنف مهام التنظيف حسب الغرف لتسهيل التخطيط

أتمتة إعادة تعيين المهام مع إعادة تعيين يومية وأسبوعية وشهرية

🔑 مثالي لـ: الأفراد أو الأسر المشغولة التي تبحث عن قالب منظم لإدراج مهام التنظيف وإنشاء جدول زمني.

15. قالب أهداف الحياة

عبر Notion

هل تريد أن تحافظ على تركيزك وإنتاجيتك طوال اليوم لتحقيق أهدافك طويلة المدى؟ سيساعدك قالب Life Goals Notion Template على تحقيق ذلك من خلال العد التنازلي المباشر لجميع مواعيدك النهائية. أضف اقتباسات في مربع الاقتباسات الملهمة لتبقى متحمسًا. يشجع القالب على كتابة اليوميات والتخطيط والأداء بوعي من خلال صور مهدئة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف روابط للوصول بسرعة إلى الأدوات الأكثر استخدامًا وتوفير الوقت

احصل على دليل الأهداف الذكية لتحقيق جميع أهدافك في الوقت المحدد

تتبع جميع مهامك الكبيرة والصغيرة لإنجازها بسلاسة

🔑 مثالي لـ: الطلاب ورجال الأعمال والمهنيين المبدعين أو أي شخص يرغب في بناء عادات بنهج منظم.

16. قالب رسومات لتتبع العادات البصرية

عبر Notion

تحول رسومات Notion Visual Habit Tracker تتبع العادات إلى تجربة جذابة بصريًا. وهي تتميز بتقويم شبكي ملون يتيح لك تتبع عاداتك بنقرة واحدة.

يوفر القالب ملاحظات مرئية مرمزة بالألوان، مما يسهل الحفاظ على الحماس ورؤية تقدمك في لمحة. تتيح لك خريطة الحرارة السنوية تصور رحلة عاداتك وتتبع سلسلة الإنجازات بمرور الوقت.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع تقدمك باستخدام الرسوم البيانية المرمزة بالألوان

احصل على نظرة عامة على سجل العادات السنوية لترى مدى التقدم الذي أحرزته

اضبط التذكيرات للحفاظ على انسجام روتينك اليومي

🔑 مثالي لـ: المفكرين البصريين والمتحمسين للتطوير الذاتي الذين يسعون إلى تحديد الأهداف وتصور التقدم بشكل بسيط وبديهي.

17. قالب "أساسيات تحسين الذات"

عبر Notion

يُبسّط قالب Self-Improvement 101 من Notion عملية التخطيط وتتبع رحلة نموك الشخصي. تساعدك الأسئلة الإرشادية على التخطيط ومتابعة تقدمك والتفكير فيه.

هذا ليس كل شيء. توفر طرق عرض التقويم والقائمة والجدول وجهات نظر مختلفة لتتبع فعال. يوفر دفتر يوميات الامتنان نهجًا متوازنًا للوعي الذاتي، حتى تتحرك في الاتجاه الصحيح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهدافك باستخدام صيغة SMART وقم بإدراج الخطوات القابلة للتنفيذ

اقضِ وقتًا في التفكير في التحديات والامتنان والإنجازات

أنشئ دفتر يوميات وتابع التقدم المحرز باستخدام أداة التتبع المرئية

🔑 مثالي لـ: أي شخص مستعد لبناء روتين أفضل، ويرغب في إطار منظم لوضع أهداف لتحسين الذات والعمل من أجل النمو.

18. قالب تقسيم/تتبع التمارين الرياضية

عبر Notion

هل تريد معرفة ما إذا كنت تحرز تقدمًا في روتين التمرينات الرياضية؟ يساعدك قالب تقسيم/تتبع التمرينات الرياضية من Notion على تحقيق ذلك بالضبط.

يتميز بواجهة مستخدم بسيطة ومنظمة حسب الانقسام ومجموعة العضلات وجميع التمارين. يمكنك مقارنة الرفعات السابقة والقوة المكتسبة وتعديل التدريبات بناءً على تحليلك. يتيح لك تسجيل المجموعات والتكرارات والأوزان والملاحظات لكل تمرين، وكل ذلك مرتب حسب اليوم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل المجموعات مع كل التفاصيل في النموذج المدمج

شاهد التقدم المحرز مع تحديث حجم التدريب تلقائيًا

اربط كل تمرين بمجموعة عضلية معينة والعضلة المستهدفة

🔑 مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يبحثون عن أداة منظمة لتخطيط التدريبات وتتبع معدلات نجاحهم.

19. قالب مخطط الدراسة Blossom

عبر Notion

يساعدك قالب Blossom Study Planner من Notion على إدارة المهام والواجبات المنزلية والدراسة الذاتية ووقت المناهج الدراسية بفعالية. يتضمن وحدات لجدول الحصص الدراسية وقوائم المهام الأسبوعية وتتبع العادات والدرجات والبطاقات التعليمية وأقسام الملاحظات — كل ذلك في مساحة عمل سهلة التصفح.

يجمع هذا المخطط بين التنظيم والمرونة: يمكنك تخصيص مواضيعك أو عاداتك، وتسجيل أفكارك أو مهامك، والحفاظ على تنظيم كل شيء، كل ذلك مع الاستمتاع بتصميم بسيط وممتع بصريًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج الموضوعات وأضف المهام والواجبات والمواد الدراسية

تتبع الوقت المتبقي قبل الموعد النهائي باستخدام أداة التتبع التلقائية

اضبط صيغة لتتبع التقدم المحرز لترى الفصول التي تمت تغطيتها حسب الموضوع

🔑 مثالي لـ: الطلاب الذين يبحثون عن إطار عمل سهل لإدراج أهدافهم ومهامهم الأكاديمية.

20. قالب تتبع اللياقة البدنية/الروتين

عبر Notion

هل ترغب في إنشاء روتين للياقة البدنية والتأكد من اتباعه باستمرار دون أعذار؟ قالب متتبع اللياقة البدنية/الروتين يجعل الأمر بسيطًا. بفضل الأقسام المعدة مسبقًا ومطالبات اقتراحات التمرين، يساعدك القالب على تشكيل روتين تمرين للأسبوع بسلاسة. أضف تعليقات وملفات ذات صلة لإضافة دروس تمرين أو نظام غذائي بعد التمرين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ قائمة مهام للأسبوع وقم بتحديد الحالة كل يوم

صنف الأنشطة في مجموعات أنشطة لتسهيل التخطيط

اذكر روتينًا مفصلاً لممارسة التمارين الرياضية بانتظام كل أسبوع

🔑 مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يرغبون في تخطيط روتين التمرين الأسبوعي لتكوين عادة.

قيود Notion

على الرغم من أن قوالب Notion توفر طريقة بسيطة لبناء العادات، إلا أنها تأتي مع بعض القيود:

خذ وقتك في الإنشاء : إن إنشاء قوالب معقدة من الصفر يستغرق وقتًا طويلاً وقد يؤدي إلى الإحباط عندما لا تظهر بالشكل الصحيح

تخصيص محدود : على الرغم من مرونة Notion، فإن بعض القوالب تحد من مدى قدرتك على تعديل التصميم. قد لا تناسب القوالب المصممة وفقًا لسير عمل شخص آخر احتياجاتك

لا توجد أدوات تتبع مدمجة : لا يوفر Notion ميزات مدمجة لتتبع الوقت أو إنشاء المخططات بسهولة. ستحتاج إلى استخدام أدوات إضافية لهذا الغرض

منحنى التعلم للمستخدمين الجدد: قد يبدو فهم كيفية عمل القوالب وكيفية تعديلها أمرًا معقدًا في البداية

قوالب Notion البديلة

قد يكون تتبع وتحليل النمو الشخصي أمرًا صعبًا باستخدام قوالب دفتر يوميات Notion. يساعدك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، على القيام بكل شيء دون عناء.

فيما يلي قائمة بأفضل قوالب Notion البديلة لتبقيك على المسار الصحيح:

1. قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أضف ملاحظات سريعة، وتتبع التقدم، وراجع يومك باستخدام قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

يساعدك قالب الملاحظات اليومية من ClickUp على تدوين أفكارك وملاحظاتك بسرعة، وتتبع تقدمك، وتحويل أفكارك إلى أفعال.

استخدم عرض التقويم لتخطيط حياتك اليومية مع المواعيد النهائية والجداول الزمنية في لمحة. تعرض قائمة الملاحظات الإدخالات مع تواريخ الإنشاء وأحدث التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خصص نموذج ملاحظاتك اليومية بتضمين تأملاتك أو النقاط الرئيسية أو خططك

حدد أهدافًا ومواعيد نهائية واقعية لتحقيق النجاح في كل مرة

أضف لوحة ClickUp Whiteboard لتخطيط الأفكار أو تحديد سير العمل

🔑 مثالي لـ: المهنيين والمتعلمين المشغولين الذين يبحثون عن تنسيق منظم لرؤية تقدمهم ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم على مدار اليوم.

تعلم كيفية استخدام ClickUp لتخصيص الوقت!

2. قالب خطة الحياة من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا واضحة، وتصور التقدم المحرز، وشاهد تأثير الإجراءات اليومية باستخدام قالب خطة الحياة من ClickUp

هل تشعر بالضياع وتتساءل عن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه حياتك؟ أصبح تحديد الأهداف والمضي قدمًا في تحقيقها أمرًا سهلاً بفضل قالب خطة الحياة من ClickUp. فهو يساعدك على تحديد وتخطيط أهدافك الحالية والمستقبلية.

يمكنك تنظيم الأهداف حسب مجالات الحياة الرئيسية، مثل الأسرة، والوظيفة، والصحة البدنية والعقلية، والعلاقات، والشؤون المالية، وغير ذلك. استخدم لوحة الحياة للحصول على نظرة عامة على المهام حسب المجال، وعرض اللوحة لتحديد أولويات المهام.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

عيّن شريكًا مسؤولًا ليحفزك ويبقيك على المسار الصحيح

أدرج الرؤية والقيم والأهداف الذكية والتقييم الذاتي والأولويات لأهدافك الرئيسية

قسّم المهام إلى مهام فرعية وقوائم مراجعة للحصول على سير عمل واضح

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في مخطط حياة مهيأ مسبقًا لوضع الأهداف والتفكير في التقدم المحرز والأفكار.

🔎 هل تعلم؟ عندما تدون أهدافك، تزداد احتمالية تحقيقها بنسبة 42% — لذا قد يكون تدوين المذكرات هو مفتاح نجاحك!

3. قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني قسّم المهام، وأنشئ خارطة طريق، وحلل التقدم المحرز باستخدام قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

مع وجود العديد من الأنشطة على مدار اليوم، من الضروري وضع خطة مدروسة بعناية للبقاء على المسار الصحيح والتفكير. ولكن كيف تخطط لذلك بدقة؟ يوفر قالب خطة العمل اليومية من ClickUp الإطار المناسب.

اعرض كل بند من بنود العمل مع المهام الفرعية وحالة الأولوية وتقدم الإنجاز وعلامات القسم وتاريخ البدء والانتهاء وتعقيد المهمة، حتى لا يتم تجاهل أي شيء.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احصل على عرض زمني حسب الفئات لمعرفة ما هو مستحق وما هو قيد التنفيذ

أضف تعليقات لتدوين الأفكار أو التحديثات أو المعلومات الإضافية

اضبط التبعيات لرؤية العوائق وفهم التدفق

🔑 مثالي لـ: المهنيين الذين يعملون لتحقيق أهداف محددة ومن يبنون روتينًا لتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية والتفكير في الدروس المستفادة والتحديات.

4. قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم الموارد، وحدد نطاق التحسين، وتابع التقدم المحرز باستخدام قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp

فكر في ما تريد تحقيقه وحدد المهارات اللازمة للوصول إلى ذلك باستخدام قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp. يسهل هذا القالب وضع خطط قابلة للتنفيذ وتتبع التقدم المحرز والتفكير.

حدد معالم في ClickUp لتبقى متحمسًا واستخدم الحالات المخصصة لتبقى منظمًا. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Docs، يمكنك تبادل الأفكار حول الأهداف بسلاسة وتحويلها إلى خطة عمل. أفضل جزء؟ يوفر مرشحات للبحث عن المعلومات وفرزها، مما يسهل تتبع التقدم بطريقة مناسبة لك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أدرج الوقت والأهداف وخطة التطوير والشخص المسؤول والربع السنوي لكل خطة عمل

أنشئ مصفوفة مهارات لتخطيط مهاراتك الحالية والمهارات التي تحتاج إلى تطويرها

اطلع على عدد المهارات التي تعمل على تطويرها كل ثلاثة أشهر

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن تنسيق منظم لتعزيز نموهم الشخصي والتفكير في تعلمهم.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت مستعد لتسهيل عملية تدوين يومياتك، ولكنك لا تريد قالبًا ثابتًا؟ تعرف على ClickUp Notepad —مكانك المفضل الجديد لتدوين أفكارك وتأملاتك! دوّن أي شيء في أي وقت: سجّل بسرعة إنجازاتك اليومية أو مخاوفك أو أفكارك الجريئة — دون الحاجة إلى ملصقات لاصقة

نظم بسهولة: أنشئ ملاحظات منفصلة لكل يوم أو موضوع، حتى لا تضيع أفكارك في الزحام

المزامنة عبر الأجهزة: ابدأ كتابة مذكراتك على الكمبيوتر المحمول وأكملها على هاتفك — ستنتقل ملاحظاتك معك أينما ذهبت

حوّل الملاحظات إلى أفعال: حوّل أفكارك بسهولة إلى مهام أو تذكيرات، مما يساعدك على تحويل الأفكار إلى تقدم حقيقي

5. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا قابلة للتحقيق، ونظم المهام، وراقب التقدم المحرز باستخدام قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

قد يبدو الحفاظ على الصحة والتوازن مهمة شاقة، لكن قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp يجعلها سهلة.

خطط ونظم خطة العناية الذاتية الخاصة بك حسب فئات مثل العقل والجسد والروح، وفكر في ما يجلب لك السعادة حقًا. أنشئ أنواعًا مخصصة للعناية الذاتية، مثل الصحة والمالية ووقت الشاشة والترفيه والجمال والسفر والمزيد، لتغطية كل جانب من جوانب رفاهيتك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

ضع علامة على الأنشطة على أنها "لم تبدأ" أو "على المسار الصحيح" أو "خارج المسار الصحيح" أو "تم إنجازها" أو "محطمة" أو "معلقة"

فكر في ما شعرت به أثناء أو بعد كل نشاط، أو دون الملاحظات التي تحتاج إلى تحسين

أدرج الخطوات والموارد اللازمة والتفاصيل الأخرى في قوائم مرجعية

🔑 مثالي لـ: عشاق النمو الذاتي الذين يبحثون عن إطار عمل منظم لتعزيز رحلة العناية الذاتية والحفاظ على اتساق جهودهم.

📮 ClickUp Insight: الصحة واللياقة البدنية هما أهم الأهداف الشخصية للمشاركين في استطلاعنا، لكن 38% منهم يعترفون بأنهم لا يتابعون تقدمهم بانتظام. 🤦 هناك فجوة كبيرة بين النية والفعل! يمكن أن يساعدك ClickUp على تحسين لياقتك البدنية من خلال قوالب تتبع العادات والمهام المتكررة المخصصة. تخيل أنك تبني هذه الروتينات بسهولة، وتسجل كل تمرين، وتحافظ على استمرار ممارسة التأمل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف، لأن البقاء على المسار الصحيح يبدأ برؤية المسار فعليًا.

6. قالب الأهداف اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافك، وحافظ على حماسك، وابقَ على المسار الصحيح مع قالب الأهداف اليومية من ClickUp

يساعدك قالب الأهداف اليومية من ClickUp على تحويل طموحاتك الكبيرة إلى أهداف يومية صغيرة. يمكنك تحديد أهداف قابلة للقياس — مثل إكمال تمرين مدته 30 دقيقة أو كتابة منشور على مدونة — وتقسيمها إلى مهام أو مهام فرعية يمكن إدارتها.

استخدم نموذج الملاحظات القابل للتخصيص لإضافة أو تعديل أسئلة حول أهدافك اليومية وإرفاق الملفات ذات الصلة لإضافة سياق. اترك تعليقات بجانب المهام لتسجيل التحديثات أو الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، حدد شريكًا للمساءلة للحفاظ على الزخم.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أنشئ لوحة معلومات ClickUp مخصصة وحدد معالم رئيسية لتتبع التقدم المحرز

صنف المهام على أنها تأملات، امتنان، أفكار، وغيرها لتسهيل تتبعها

أضف علامات، وتتبع الوقت، وحدد علاقات المهام، وقم بتعيين الأولويات لتظل مركزًا

🔑 مثالي لـ: الأفراد والمديرين الذين يرغبون في إدارة الأهداف وإضافة إدخالات يومية للتفكير في التقدم المحرز والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

7. قالب مخطط يومي ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم المهام، وتتبع التقدم المحرز، وراجع التحسينات باستخدام قالب ClickUp Daily Planner

عندما تزداد قائمة المهام، ينتهي بك الأمر بنسيان بعض الأشياء، مما يؤثر سلبًا على إنتاجيتك. يوفر قالب ClickUp Daily Planner مساحة عمل منظمة لإدارة المهام اليومية الشخصية والمهنية بوضوح لتجنب مثل هذه المواقف.

استخدم عرض التقويم لتصور الأيام وفهم توزيع الوقت. أضف ملاحظات بجانب كل مهمة لتوفير السياق أو تضمين اقتراحات للتحسين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم المهام في فئات قابلة للتخصيص من أجل مزيد من الوضوح

أضف قوائم مراجعة مثل التسوق من البقالة وموارد عادات كتابة اليوميات والمزيد

استخدم لوحة التحكم لتتبع تقدمك باستخدام رسوم بيانية بديهية وتفاعلية

🔑 مثالي لـ: الباحثين عن الإنتاجية الذين يرغبون في تنسيق منظم لإنجاز المزيد خلال اليوم مع التحسين المستمر.

8. قالب مخطط شهري ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ خطة عمل للشهر بأكمله وتابع إنجازها باستخدام قالب المخطط الشهري ClickUp

هل سبق لك أن نسيت مهام يجب القيام بها في وقت لاحق من الشهر، وعندما يحين الموعد النهائي، أصبح كل شيء فوضى؟ لن يحدث ذلك مع قالب المخطط الشهري ClickUp. فهو يوفر قائمة مهام واضحة مع تعليقات وفئات مثل الترفيه والعادات والنمو الشخصي والمزيد.

بفضل النظرة الشاملة على المهام الشهرية والتواريخ المجدولة، يجعل هذا القالب التخطيط المسبق والحفاظ على التركيز أمرًا سهلاً.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد سعة عبء العمل وقم بتعيين المهام اليومية وفقًا لذلك

شاهد المهام المتأخرة والجارية والمكتملة باستخدام عرض اللوحة

فكر في النجاحات والإخفاقات، وقم بإنشاء قائمة لتوجيه التحسينات المستقبلية

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة إنتاجية للحفاظ على الكفاءة وإجراء تحسينات من خلال المراجعات الشهرية.

9. قالب ClickUp للأعمال اليومية

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم مهامك اليومية في مكان واحد باستخدام قالب ClickUp Daily Things To Do Template

يوفر قالب ClickUp Daily Things To Do نظامًا واضحًا لتتبع المهام اليومية مع قوائم مراجعة مدمجة مقسمة إلى مجالات الحياة مثل العمل والشؤون الشخصية والمدرسة. يمكنك إنشاء فئات فرعية مثل المهام اليومية ومهام العمل والمزيد، وإدراج الأنشطة في قوائم المراجعة.

قم بتعيين التبعيات، وتأمل يومك باستخدام النماذج المدمجة، أو طرح الأفكار للتحسين، كل ذلك في دفتر ملاحظات رقمي منظم. مع مساحة للتعليقات أو مرفقات الملفات، إنها طريقة بسيطة لكنها فعالة للحفاظ على المهام اليومية منظمة وواضحة - مثالية للتخطيط الروتيني.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتحميل المهام عبر CSV أو Excel أو قم بدمجها مع تطبيقات أخرى لتجنب الإدخال اليدوي

راقب التقدم المحرز باستخدام أداة تتبع تلقائية يتم تحديثها عند إكمال المهام

حدد حجم عملك اليومي على أنه ثقيل أو متوسط أو خفيف لتحقيق التوازن في جدولك الزمني

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمهنيين العاملين الذين يبحثون عن أداة منظمة لتعزيز إنتاجيتهم وإنجاز مهامهم اليومية.

10. قالب تحدي الصحة البدنية ClickUp 75

احصل على قالب مجاني اكتسب عادات صحية، وأنشئ مهام يومية، وقم بقياس التقدم المحرز باستخدام قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

هل ترغب في خوض تحدي 75 Hard Wellness Challenge؟ تم تصميم قالب ClickUp 75 Hard Wellness Challenge خصيصًا لإرشادك خلال برنامج اللياقة البدنية والعقلية الصعب الذي يستمر 75 يومًا.

يتضمن قوائم مراجعة يومية لجميع المهام الأساسية. ابدأ في تدوين يومياتك من خلال التفكير في العادات التي ترغب في اكتسابها، سواء كانت تمارين يومية أو إنهاء قائمة القراءة الخاصة بك، وقم بإدراجها في قائمة لمدة 75 يومًا. يساعدك هذا التصميم المنظم على تتبع أهدافك بسهولة والبقاء على المسار الصحيح.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف أفكارك كل يوم لتتبع التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

ضع علامة على التبعيات لتحليل التأخيرات والتخطيط بشكل أكثر فعالية

أضف الموارد والعمليات التفصيلية أو التفاصيل الإضافية لكل مهمة

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن قالب يوميات جميل للمشاركة في تحدي الصحة لمدة 75 يومًا وتحقيق تقدم كل يوم.

🧠 حقيقة ممتعة: تعمل عاداتك على أساس حلقة من 3 خطوات: الإشارة، الروتين، المكافأة! الإشارة هي ما يحفز السلوك، والروتين هو ما تفعله، والمكافأة هي ما تجعلك تعود للمزيد. إنها طريقة دماغك في العمل على الطيار الآلي!

11. قالب سجل التمارين من ClickUp

احصل على قالب مجاني سجل التمارين الرياضية، وابحث عن تمارين محددة، وقم بتعيين المقاييس باستخدام قالب سجل التمارين الرياضية من ClickUp

جعل التمارين الرياضية عادةً يتجاوز مجرد إنهاء روتينك. تم تصميم قالب سجل التمارين الرياضية من ClickUp لدعم رحلتك الكاملة نحو اللياقة البدنية.

أنشئ مهام لكل تمرين وسجل التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة مثل نوع التمرين، وأجزاء الجسم التي تركز عليها، والشدة، والتقييم الشخصي. يمكنك أيضًا استخدام قسم التعليقات للتفكير في أدائك، وتدوين مشاعرك، وتتبع التحسينات.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل المدة والسعرات الحرارية المحروقة والمقاييس الرئيسية الأخرى لمراقبة فعالية التمرين

راقب العادات الداعمة مثل النظام الغذائي والنوم والترطيب والخطوات اليومية

أضف صورًا وروابط ومقاطع فيديو تعليمية وإرشادات تفصيلية

🔑 مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية الذين يبحثون عن أداة بديهية وجذابة بصريًا لتبسيط روتينهم التدريبي.

12. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على قالب مجاني حدد أهداف العادات الشخصية، وقم بتقييم عبء العمل، وتصور النجاح باستخدام قالب ClickUp Personal Habit Tracker

يتيح لك قالب ClickUp Personal Habit Tracker Template إنشاء مهام لكل عادة مرغوبة — مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو التأمل — وتكوينها لتتكرر يوميًا أو أسبوعيًا أو وفقًا لجداول مخصصة.

يمكنك إضافة حقول مخصصة لتتبع المقاييس مثل التقدم والأهداف والكميات (على سبيل المثال، 10000 خطوة، 15 صفحة مقروءة)، وتتبع كل عادة بحالات مثل مفتوح ومكتمل. إذا كنت جادًا في تتبع العادات كجزء من أهداف إنتاجية أكبر، فإنه يتكامل جيدًا مع نظام إدارة المهام والأهداف الأوسع نطاقًا في ClickUp أيضًا.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بإعداد عمليات التشغيل التلقائي لتتبع التقدم وإجراء التعديلات

أضف ما أنت ممتن له كل يوم لتعزيز الإيجابية

تتبع حجم العمل اليومي لتخطيط يومك بفعالية

🔑 مثالي لـ: الطلاب أو المهنيين الذين يبحثون عن قالب مفصل ومنظم لإنشاء عادات والحفاظ على الاتساق.

رأي العملاء: إليك رأي بيث بارباغليا، مديرة إدارة الخطط في Vx Group، حول استخدام ClickUp: لقد ساعدني ClickUp بالتأكيد على زيادة إنتاجيتي الشخصية وجعلني أكثر تنظيماً. لقد ساعدني ClickUp بالتأكيد على زيادة إنتاجيتي الشخصية وجعلني أكثر تنظيماً.

13. قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجباتك ونظمها وتابع المكونات وقائمة التسوق باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

عندما تكون لديك الأدوات المناسبة، يصبح تخطيط الوجبات وإعدادها أمرًا سهلاً. يوفر قالب تخطيط الوجبات من ClickUp كل ما تحتاجه لتوفير الوقت والمضي قدمًا في خطتك.

خطط كل وجبة لكل يوم من أيام الأسبوع، وأضف صورًا للرجوع إليها بسرعة داخل القالب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة مراقبة خطتك يوميًا لتعديل الوصفات أو تحديث المكونات أو تعديل قائمة التسوق حسب الحاجة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قسّم التحضير إلى مهام فرعية مثل إعداد قائمة المكونات والتسوق وتحميل الوصفة والمزيد

سجل كمية الدهون الصافية والكربوهيدرات والبروتينات والسعرات الحرارية والماء لتخطيط التغذية بشكل سليم

صنف وجباتك على أنها متوازنة، كيتو، نباتية، وغيرها لتتناسب مع أهدافك الغذائية

🔑 مثالي لـ: الطهاة والطباخين الذين يرغبون في تنسيق منظم لتخطيط وجبات الطعام وإدراج الوصفات والمكونات في مكان واحد.

14. قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

احصل على قالب مجاني خطط لمهامك ونظمها وراقب التقدم المحرز باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp Personal Productivity Template لمساعدة الأفراد على تنظيم المهام، وتحديد أهداف شخصية ذكية، وتحديد أولويات حياتهم اليومية.

استخدم ميزات تتبع الوقت لتحليل الوقت وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. بالإضافة إلى ذلك، حدد مواعيد للاستراحة والاسترخاء للحفاظ على التوازن وتجنب الإرهاق. سواء كنت تتنقل بين الأعمال المنزلية أو المشاريع الجانبية أو الأهداف الإبداعية، فإن هذا القالب هو إعداد مبسط يحافظ على كل شيء منظمًا ومسؤولًا وسهل الإدارة دون الشعور بالإرهاق.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احتفظ بقائمة بالأشخاص المهمين وتفاصيل الاتصال بهم لتنظيم عملك وحياتك الشخصية بشكل أفضل

نظم كل ما تريد تعلمه أو شراءه، إلى جانب الموارد المفيدة

فكر يوميًا في ما استمتعت به، وما لم ينجح، وما تعلمته من خلال دفتر يومياتك

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في أداة منظمة لتحديد أهدافهم وأولوياتهم من أجل تعزيز الإنتاجية.

15. قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهداف اللياقة البدنية السنوية وخطط التدريبات باستخدام قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp

لديك هدف لياقة بدنية قوي، ولكن الالتزام به طوال العام قد يكون صعبًا. يمنحك قالب الأهداف السنوية للياقة البدنية من ClickUp خارطة طريق واضحة للتخلص من هذا التناقض. ابدأ بإنشاء مستند لتسجيل جميع أهدافك السنوية للياقة البدنية ووضع استراتيجيتك. ثم قسّمه إلى صفحات فرعية لكل تمرين وخطط التمرينات والوجبات الغذائية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد المقاييس الرئيسية مثل التكرارات والمجموعات والمدة وغير ذلك لتتبع النتائج

قم بإعداد مهام لكل تمرين على مدار العام لتبقى منظمًا

أنشئ ملفك الشخصي مع أهداف اللياقة البدنية وصور التقدم المحرز وإحصائيات الصحة

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة منظمة لوضع أهداف لياقة بدنية سنوية ومواءمة جهودهم لتحقيقها.

اجعل كل يوم مخططًا بعناية مع ClickUp

تعد قوالب اليوميات أدوات قوية للمحافظة على التنظيم والتفكير في أفكارك ومشاعرك. كما أنها تضفي تنظيمًا على يومك.

يقدم ClickUp مجموعة من الميزات لتسهيل الأمر. بفضل أدوات الإنتاجية المدمجة والقوالب الجاهزة للاستخدام، يساعدك على تتبع الأهداف وإنشاء روتين يناسبك.

