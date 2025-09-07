نماذج عقود المؤثرين المجانية لحماية صفقات علامتك التجارية

تغريدة واحدة سيئة، فضيحة واحدة انتشرت بسرعة، وفجأة، أصبحت صفقة علامتك التجارية في مهب الريح. يبدو الأمر دراميًا؟ ليس كذلك.

في عام 2019، قطعت شركة تجميل عملاقة علاقتها مع مؤثرة شهيرة بعد اندلاع فضيحة على الإنترنت تتعلق بوالديها. تم إنهاء التعاون بينهما بين عشية وضحاها، مما ترك الناس يتساءلون:

ما نوع الاتفاقية التي كانت مبرمة بينهما؟ هل كان بإمكان الشركات الانسحاب بهذه السرعة من الناحية القانونية؟ هل كانت هناك أي حماية لأي من الطرفين؟

بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة، أصبح هذا الحدث دراسة حالة حول أهمية عقود المؤثرين. يمكن أن تتضمن الوثيقة القانونية المكتوبة جيدًا بنودًا تتعلق بالسمعة، والنتائج المطلوبة، وشروط الخروج، وبند السرية، وحقوق الاستخدام.

في هذه المقالة، سنناقش العناصر الأساسية للعقد ونشارك أفضل نماذج العقود المجانية للمؤثرين لحماية كل من المبدعين والعلامات التجارية.

ما هي نماذج عقود المؤثرين؟

نموذج اتفاقية المؤثر هو اتفاقية معدة مسبقًا تحدد الشروط الأساسية للشراكة بين العلامة التجارية والمبدع. وهي تغطي تفاصيل مهمة مثل المخرجات والجدول الزمني وشروط الدفع وحقوق استخدام المحتوى وسياسات الإلغاء وحتى البنود المتعلقة بسمعة العلامة التجارية.

سواء كنت مؤثرًا تروج لمنتجات مجانية أو علامة تجارية تدير حملات متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي التالية — Instagram أو TikTok أو YouTube أو LinkedIn — فإن العقد الواضح يحمي كلا الطرفين.

يضمن ذلك توافق توقعات العميل ويساعد على تجنب الالتباس لاحقًا، مثل "مهلًا، أردت ثلاثة منشورات، وليس واحدًا؟"

اعتبرها شبكة أمان لك، تعمل بهدوء خلف الكواليس للحفاظ على حملاتك التسويقية نظيفة ومهنية وخالية من التوتر.

👀 هل تعلم؟ يستخدم أكثر من 5 مليارات شخص بشكل نشط شكلاً من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها واحدة من أقوى منصات المؤثرين للوصول إلى جماهير جديدة والحفاظ على تفاعل الجماهير الحالية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التسويق المؤثرة

12 نموذجًا مجانيًا لعقود المؤثرين

على الرغم من وجود المئات من نماذج العقود المجانية المتاحة على الإنترنت، إلا أن معظمها إما غامضة للغاية أو صارمة للغاية بحيث يصعب استخدامها، خاصة في مجال التسويق عبر المؤثرين.

وهنا يأتي دور ClickUp — التطبيق الشامل للعمل *الذي يمكن أن يحدث فرقًا.

بدلاً من تجميع ملفات PDF و Google Docs، يوفر لك ClickUp نماذج قابلة للتعديل والتتبع بالكامل ومصممة لفرق حقيقية ومبدعين يديرون حملات حقيقية (وفوضى حقيقية) عبر منصات متعددة للمؤثرين.

تتضمن هذه النماذج أقسامًا أساسية لإدارة المخرجات وفترة العقد وحقوق المحتوى مع الطرف الآخر.

فيما يلي قائمة مختارة من أفضل نماذج عقود المؤثرين المجانية، بما في ذلك أفضل اختيارات ClickUp:

1. نموذج عقد المؤثرين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خصص شراكاتك مع المؤثرين باستخدام نموذج عقد المؤثرين من ClickUp

نموذج عقد المؤثرين من ClickUp هو أكثر من مجرد نموذج قانوني — إنه درعك في مجال العلاقات العامة وحل لتعيين التوقعات. يتضمن أقسامًا منظمة للنتائج المتوقعة وحقوق المحتوى والحصرية وشروط الدفع.

لإدارة التحكم الإبداعي وتحسين العلاقات بين الوكالة والعميل، يتيح لك النموذج ما يلي:

أضف حقول التوقيع الإلكتروني مباشرةً داخل النموذج باستخدام ClickUp Docs أو قم بدمجها مع أدوات مثل DocuSign أو PandaDoc

اربط كل قسم من أقسام العقد بالنتائج الفعلية المطلوبة

اطلب الموافقات الداخلية أو من جانب العميل قبل إرسال العقد النهائي

تعاون مع فريقك القانوني أو قسم التسويق أو المؤثر مباشرةً عن طريق الإشارة إليهم في بنود محددة أو استخدام التعليقات المترابطة

أضف مقاييس الأداء مثل معدل التفاعل أو عدد مرات الظهور أو التحويلات إلى جانب جداول الدفع

📌 مثالي لـ: المبدعين أو فرق التسويق التي تدير صفقات متكررة مع المؤثرين.

💡 مكافأة: بسّط عملية إبرام عقود المؤثرين باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب، عن قوالب عقود المؤثرين وعينات الاتفاقيات ووثائق الحملات

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة أو إملاء شروط العقد أو إدارة اتفاقيات المؤثرين بصوتك دون استخدام يديك ومن أي مكان

استبدل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وGemini بحل واحد جاهز للاستخدام في المؤسسات يضيف السياق والذكاء إلى سير عمل إدارة العقود لديك جرب ClickUp Brain MAX — التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهم احتياجاتك التسويقية للمؤثرين حقًا لأنه يعرف عملك. تخلص من عبء الأدوات الزائد، واستخدم صوتك لصياغة العقود وتحديثها، وقم بتعيين المهام المتعلقة بالاتفاقيات، وقم بتبسيط عملية التعاون مع المؤثرين بالكامل — كل ذلك في مكان واحد. هذا هو أول تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي السياقي يحل محلهم جميعًا.

2. نموذج عقد ClickUp للأعمال

احصل على نموذج مجاني صغ شروط عمل واضحة باستخدام نموذج عقد الأعمال من ClickUp

هل تحتاج إلى أساس متين لأنواع متعددة من الاتفاقيات، وليس فقط صفقات المؤثرين؟ قالب عقد الأعمال من ClickUp يوفر لك الدعم.

بفضل التصميمات المنظمة للنطاق والجدول الزمني والمسؤوليات ومراحل الدفع، فإنها مرنة بما يكفي لأنواع مختلفة من العقود والشراكات أو الأعمال الفردية. يمكنك أيضًا تعيين مهام ClickUp لبنود عقد معينة.

لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتخصيص حقول العقد ونبرته وبنوده لتناسب اتفاقيات B2B أو B2C أو الشراكة

نظم بشكل أفضل باستخدام العناوين والنقاط والتنسيق المتسق لفهم سريع وعرض احترافي

قم بتعيين أذونات مختلفة للفرق الداخلية أو العملاء أو المراجعين القانونيين، مما يضمن أن المعلومات الحساسة المتعلقة بالعقود أو المعلومات الخاصة لا تكون مرئية إلا للأشخاص المناسبين

استخرج البيانات في الوقت الفعلي مثل أسماء المشاريع أو الجداول الزمنية أو تفاصيل حزم الخدمات باستخدام الحقول المخصصة أو كتل التضمين في المستندات من ClickUp

📌 مثالي لـ: العلامات التجارية التي تريد نموذج عقد أوسع نطاقًا لاستخدامه خارج نطاق أمثلة التسويق عبر المؤثرين.

رأي العملاء: ماركوس سوسا، مدير المشاريع، Influencce Marketing، يلخص الأمر جيدًا: لقد أحدثت ClickUp ثورة حقيقية، فمن دواعي سروري أن أعمل مع هذه المنصة، التي تساعد عملائي وتحسن من استباقية فريقي. لقد أحدثت ClickUp ثورة حقيقية، فمن دواعي سروري أن أعمل مع هذه المنصة، التي تساعد عملائي وتحسن من استباقية فريقي.

3. ClickUp ملحق لنموذج العقد

احصل على نموذج مجاني قم بتعديل الاتفاقيات الحالية بسهولة باستخدام ملحق ClickUp لنموذج العقد

هل تحتاج إلى تغيير نطاق الحملة والاتفاقية في منتصف الطريق؟ لا داعي لإعادة كتابة الاتفاقية بالكامل. يتيح لك ملحق ClickUp لنموذج العقد تسجيل ومشاركة تغييرات العقد — مثل المخرجات الإضافية أو الجداول الزمنية المعدلة أو تحديثات الميزانية.

لماذا ستحب هذا النموذج

أرفق الملحق أو اربطه مباشرة بالعقد الأصلي المخزن في ClickUp Docs أو ضمن المهام ذات الصلة

استخدم سلاسل التعليقات أو عروض المهام في ClickUp لإبراز ما تم تعديله من الاتفاقية الأصلية

يتضمن مساحات مدمجة لتوقيع الطرفين رقميًا

أضف علامات مخصصة مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة القانونية" أو "موافق عليه" لإظهار مرحلة الملحق في عملية الموافقة بوضوح

📌 مثالي لـ: الحملات التي تتطور وتحتاج إلى تحديثات مرنة وقابلة للتتبع.

👀 هل تعلم؟ أكثر من 60٪ من المستخدمين يثقون في المؤثرين أكثر من الشركات وحتى المشاهير عندما يتعلق الأمر بتوصيات المنتجات.

4. نموذج مراجعة العقد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني راجع بنود العقد بدقة باستخدام نموذج مراجعة العقود من ClickUp

انسَ أمر التعامل مع مرفقات PDF والتعليقات المتناقضة. قالب مراجعة العقود من ClickUp يحول عملية تحرير العقود إلى عملية تعاونية. يمكنك تعيين الأطراف المعنية، ووضع علامات قانونية لمراجعة البنود، والاحتفاظ بسجل التغييرات في كل إصدار.

لماذا ستحب هذا النموذج

تتبع بالضبط مرحلة العقد في مسار المراجعة باستخدام حالات محددة مسبقًا مثل "المراجعة الأولية" و"يحتاج إلى مدخلات قانونية" و"ملاحظات العميل" و"الموافقة النهائية"

قسّم مراجعة العقد إلى مهام قابلة للتنفيذ، على سبيل المثال، "قسم الشؤون القانونية لمراجعة البند 6" أو "قسم الشؤون المالية لتأكيد شروط التسعير". يمكن تعيين كل مهمة وتتبعها وتحديد موعد نهائي لها

أرفق المستندات ذات الصلة مثل العقد الأصلي أو بيانات نطاق العمل أو التعديلات أو اتفاقيات عدم الإفشاء مباشرة بمهمة المراجعة

📌 مثالي لـ: فرق الشؤون القانونية أو أنواع مختلفة من فرق التسويق التي تراجع عدة عقود في وقت واحد.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: حققت مؤسسات مثل New Reach Marketing مبيعات سنوية تصل إلى 800 ألف دولار باستخدام ClickUp.

5. نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات الخدمة بوضوح باستخدام نموذج اتفاقية الخدمات

هل قدمت خدمات تتجاوز النشر على منصات التواصل الاجتماعي؟ نموذج اتفاقية خدمات ClickUp هو عقد مصمم خصيصًا للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتولي مهام إنشاء المحتوى أو الاستشارات أو استراتيجيات العلامة التجارية.

مكافأة: يمكنك جمع التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا مباشرةً من خلال المنصة. تم تصميم نموذج اتفاقية الخدمة أيضًا من أجل:

قم بتعيين حالة مثل "مسودة" أو "قيد المراجعة" أو "في انتظار التوقيع" أو "موقّع" لكل عقد حتى يعرف فريقك دائمًا المرحلة التي وصل إليها العقد

اربط شروط العقد (مثل مراحل الخدمة أو الجداول الزمنية أو المخرجات) مباشرة بمهام ClickUp، مما يتيح لفريقك وعميلك تتبع التنفيذ وفقًا للاتفاقية في الوقت الفعلي

حدد مبالغ الدفع وتواريخ الاستحقاق ومراحل فوترة العملاء ثم قم بمزامنة هذه التفاصيل مع عرض المهام أو التقويم في ClickUp

أنشئ قوائم مراجعة داخلية للتحقق من العناصر الأساسية مثل التعويض وملكية الملكية الفكرية وحدود الخدمة قبل إرسال الاتفاقية النهائية

📌 مثالي لـ: المؤثرين الذين يقدمون خدمات التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو أو استشارات العلامات التجارية.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى عقد بسرعة؟ دع ClickUp Brain يتولى الأمر — ما عليك سوى أن تطلب، وسترى الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهمة الصعبة نيابة عنك! صغ عقودًا أكثر ذكاءً وسرعة باستخدام ClickUp Brain

6. نموذج إدارة العقود من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أشرف على العقود بكفاءة باستخدام نموذج إدارة العقود من ClickUp

هل سئمت من تصفح صناديق البريد الوارد للعثور على أحدث نسخة من العقد؟ يوفر لك نموذج إدارة العقود من ClickUp لوحة تحكم واحدة لتخزين وتنظيم وتتبع جميع اتفاقيات المؤثرين. قم بوضع علامات حسب الحملة أو المبدع أو الحالة، ثم قم بتعيين تذكيرات تلقائية للتجديدات أو المراجعات القادمة.

لماذا ستحب هذا النموذج

اسمح للجميع بمعرفة حالة العقد على الفور من خلال مراحل مخصصة مثل "قيد المراجعة القانونية" و"قيد التفاوض" و"في انتظار التوقيع" و"منفذ بالكامل"

قم بتحميل وتخزين جميع إصدارات العقود مباشرةً داخل كل مهمة

احصل على تعليقات مختومة بختم زمني لتتبع عمليات التدقيق بوضوح

أشرك فرق الشؤون المالية أو القانونية أو العمليات مباشرة في المهام

📌 مثالي لـ: العلامات التجارية التي تدير عدة عقود مع المؤثرين عبر حملات مختلفة.

7. نموذج نموذج إدارة العقود من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع تفاصيل العقد في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة العقود من ClickUp

يُعد نموذج إدارة العقود من ClickUp بمثابة نموذج استقبال ذكي للفرق الداخلية لتقديم طلبات التعاون مع المؤثرين.

باستخدام نموذج إدارة العقود هذا، يمكنك أيضًا تسجيل تفاصيل المبدعين والنتائج المتوقعة وأهداف الحملة والميزانية مسبقًا وإنشاء مسودة اتفاقية على الفور.

لماذا ستحب هذا النموذج

تأكد من أن كل طلب مكتمل ودقيق وجاهز للتنفيذ بفضل الحقول الأساسية المعدة مسبقًا مثل نوع العقد والجهة الطالبة واسم الطرف المقابل وقيمة العقد والموعد النهائي والأولوية

استخدم المنطق الشرطي لإظهار أو إخفاء الحقول بناءً على إدخال المستخدم (على سبيل المثال، اعرض الحقول الخاصة باتفاقية عدم الإفشاء فقط عند تحديد "اتفاقية عدم الإفشاء" كنوع العقد)

أرسل تذكيرات أو قم بتحديث الحالات أو أبلغ الأطراف المعنية بناءً على تواريخ استحقاق العقود أو تأخيرات الموافقة

📌 مثالي لـ: الوكالات أو الفرق الداخلية التي ترغب في عملية استقبال موحدة.

🎥 شاهد كيفية استخدام ClickUp Brain للعثور على المحتوى وإعادة استخدامه بسرعة

8. نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد مسؤوليات المقاول بثقة باستخدام نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp

عندما تعمل مع المؤثرين بشكل أشبه بالعاملين المستقلين، فإن نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp يوضح التوقعات والحقوق. ويشمل شروط الملكية الفكرية واتفاقيات عدم الإفشاء والمدفوعات ونطاق المشروع.

إذا كنت المسؤول الوحيد عن توجيه المحتوى أو تنفيذ الحملة، فإن هذا النموذج يضمن لك الحفاظ على الوضوح فيما يتعلق بالنطاق والحقوق. بالاقتران مع ClickUp Docs، من السهل نسخه وتكييفه مع أنواع مختلفة من منشئي المحتوى.

لماذا ستحب هذا النموذج

استخدم حالات مثل "في المسودة" و"قيد المراجعة" و"مرسل إلى المقاول" و"موقع" و"محفوظ" لترى على الفور حالة كل اتفاقية مكتوبة

قم بتحميل وتتبع جميع مسودات العقود والاتفاقيات الموقعة وملاحظات المراجعة مباشرة في كل مهمة

قم بإعداد مشغلات تلقائية من أجل: تنبيه القسم القانوني عندما تكون العقود جاهزة لعملية مراجعة الوثائق إخطار المديرين بمواعيد الانتهاء القادمة تذكير المقاولين بتوقيع الاتفاقيات أو الامتثال للقوانين المعمول بها

أبلغ القسم القانوني عندما تكون العقود جاهزة لعملية مراجعة الوثائق

أخبر المديرين بمواعيد الانتهاء القادمة

ذكّر المتعاقدين بتوقيع الاتفاقيات أو الامتثال للقوانين المعمول بها

أبلغ القسم القانوني عندما تكون العقود جاهزة لعملية مراجعة الوثائق

أخبر المديرين بمواعيد الانتهاء القادمة

ذكّر المتعاقدين بتوقيع الاتفاقيات أو الامتثال للقوانين المعمول بها

📌 مثالي لـ: العلامات التجارية التي توظف المؤثرين على أساس كل مشروع على حدة مع هيكل دفع واضح ونتائج محددة.

📮 ClickUp Insight: يواجه 92% من العاملين في مجال المعرفة خطر فقدان قرارات مهمة لمجرد أن الوثائق مبعثرة، ويستخدم 8% فقط أدوات إدارة المشاريع لتتبع بنود العمل. وهذا يعني أن معظم الفرق إما تضيع الوقت في تدوين المهام يدويًا أو تعتمد على الذاكرة والمحادثات والرسائل الإلكترونية لتذكر ما يجب القيام به. أظهرت أبحاث فريقنا في مجال الاتصالات أن ما يقرب من 40% من المهنيين لا يزالون يتتبعون بنود العمل يدويًا، مما يجعل العملية بطيئة وعرضة للأخطاء. يستخدم أكثر من 38% منهم طرق تتبع غير متسقة، مما يؤدي غالبًا إلى سوء الفهم وتجاوز المواعيد النهائية. والأمر الأكثر إثارة للدهشة؟ 14% منهم لا يتتبعون بنود العمل على الإطلاق. خلاصة القول: هناك فجوة كبيرة بين الكلام والفعل. بدون نظام موثوق مثل ClickUp، يتم تفويت القرارات المهمة.

9. نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنهِ الاتفاقيات بشكل احترافي باستخدام نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp

يتضمن نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp لغة مهذبة ولكنها حازمة لإنهاء الاتفاقيات المكتوبة. استخدمه لتأكيد تواريخ الانتهاء، والمدفوعات النهائية، وأي نتائج متبقية، خاصةً عندما تكون موافقة المعلن مطلوبة للخطوات النهائية أو إصدار الأصول.

لماذا ستحب هذا النموذج

انتقل بين الحالات المحددة مثل "صياغة" و"قيد المراجعة القانونية" و"موافقة" و"تسليم". قم بتعيين أعضاء فريق محددين لكل خطوة لضمان عدم حدوث أي إنهاء دون إشراف مناسب

قم بتخزين خطاب الإنهاء والرسائل الإلكترونية ذات الصلة والإقرارات الموقعة والمراجع القانونية مباشرة في المهمة

تصور حالات الإنهاء النشطة والمكتملة حسب السبب أو القسم أو الإطار الزمني — وهو أمر مفيد للتدقيق ومراجعة الامتثال وإعداد التقارير الداخلية

📌 مثالي لـ: الحالات التي تتطلب إنهاء الشراكة مبكرًا، بوضوح ووثائق.

دراسة حالة: كيف ساعد ClickUp Shopmonkey على تسريع عمليات الموافقة التسويقية المشكلة: كانت شركة Shopmonkey المتخصصة في برمجيات ورش إصلاح السيارات بحاجة إلى طريقة أفضل لإدارة طلبات التسويق والموافقات. الحل: يتيح استخدام نماذج ClickUp لطلبات المشاريع لفريق التسويق تحديد المشكلات وطرح الأسئلة حول المشاريع في وقت مبكر، مما يقلل من المحادثات المتكررة

ساعد استخدام أتمتة ClickUp للتعامل مع الأعمال الروتينية Shopmonkey على تقليل سوء الفهم في المشاريع والمهام المنسية بشكل كبير

استخدم طرق العرض القابلة للتخصيص في ClickUp لإنشاء تسميات وأعمدة مرمزة بالألوان، وتخصيص تجربة المستخدم النتيجة: تخفيض بنسبة 50٪ في دورة مراجعة واعتماد العقود

تخفيض بنسبة 33٪ في الوقت اللازم لإكمال طلبات التصميم

فقط شهرين لتدريب فريق التسويق بأكمله على استخدام ClickUp بعد أن تعلمت كيفية استخدام ClickUp، أدركت أنه من المهم للغاية إنشاء مساحة عمل تسويقية تناسبنا كفريق. نظرًا لأن فريقنا كان جديدًا، أردت أن أرى كيف يعملون قبل أن أفرض أفكاري الخاصة. بعد أن تعلمت كيفية استخدام ClickUp، أدركت أنه من المهم للغاية إنشاء مساحة عمل تسويقية تناسبنا كفريق. نظرًا لأن فريقنا كان جديدًا، أردت أن أرى كيف يعملون قبل أن أفرض أفكاري الخاصة.

10. نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد نطاق المشروع وشروطه باستخدام نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp

هل تدير نشاطًا طويل الأمد مع المؤثرين يتضمن أجزاء متغيرة؟ نموذج عقد خدمات إدارة المشاريع من ClickUp هو العقد التشغيلي المثالي لك.

تتضمن نطاقات المشروع، والجداول الزمنية للتسليم، ونقاط التفتيش، والتبعيات، ثم تحولها إلى لوحة ClickUp متزامنة لتتبع المشروع.

لماذا ستحب هذا النموذج

قم بتخزين كل نسخة من العقد بشكل آمن، مع سجل التعليقات وسجلات الأنشطة

استخدم المرشحات لفرز العقود حسب العميل أو الحالة أو القطاع أو نموذج الفوترة لإعداد التقارير أو إجراء عمليات التدقيق بسرعة

أخبر فريقك القانوني عندما يكون العقد جاهزًا للمراجعة

قم بإخطار مدير المشروع عند توقيع الاتفاقية

ذكّر العملاء بالموافقات المعلقة أو مواعيد التوقيع النهائية

📌 مثالي لـ: حملات المؤثرين طويلة الأجل التي تتضمن نتائج معقدة أو تنسيقًا بين أعضاء الفريق.

🎥 شاهد كيفية استخدام ClickUp كمنشئ محتوى

💡 نصيحة احترافية: أفضل نماذج عقود المؤثرين لا تقتصر على سرد المخرجات فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضًا الأمور المعقدة. ابحث عن نماذج المؤثرين التي تتيح لك تحديد حدود مراجعة المحتوى، وبنود إعادة التصوير، ومسارات التصعيد الواضحة في حالة تعطل الموافقات. (لأن "انتظار التعليقات" لا ينبغي أن يعطل الجدول الزمني للحملة)

11. نموذج اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بترتيب اتفاقيات الاستشارات بشكل رسمي باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp

نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp مخصص للمبدعين الذين يقدمون المشورة للعلامات التجارية بشأن النبرة أو الاستراتيجية أو اختيار المنصات. ويغطي شروط الاستشارات واتفاقيات عدم الإفشاء والملكية الفكرية وهياكل الرسوم القابلة للتخصيص. كما يتضمن بنودًا قابلة للتعليق لتسهيل المفاوضات.

لماذا ستحب هذا النموذج

أضف أسعار استشارات محددة ومراحل المشروع والجداول الزمنية باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

اربط خطوات الاتفاقية (مثل المراجعة والتحرير وموافقة العميل) مباشرة بالمهام من أجل التعاون مع المؤثرين في الوقت الفعلي وتتبع التقدم المحرز

حافظ على تنظيم جميع إصدارات اتفاقيتك وإمكانية الوصول إليها من خلال ClickUp Docs، حتى لا يضطر أحد إلى استخدام شروط قديمة

📌 مثالي لـ: المبدعين الذين ينتقلون إلى أدوار استشارية للعلامات التجارية.

👀 هل تعلم؟ تستفيد العديد من العلامات التجارية بالفعل من الذكاء الاصطناعي لتعزيز تسويقها على وسائل التواصل الاجتماعي، بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى تخطيط الحملات وحتى مطابقة المؤثرين.

12. نموذج اتفاقية العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة توقعات الفريق مع نموذج اتفاقية العمل من ClickUp

يحدد نموذج اتفاقية العمل من ClickUp ساعات العمل المفضلة وقنوات الاتصال والجداول الزمنية للمراجعة وأسلوب التعاون. يمكنك التحرير المشترك مع المؤثرين أو الفرق قبل صياغة العقد الكامل.

لماذا ستحب هذا النموذج

أرفق اتفاقية العمل بمساحات أو قوائم ClickUp ذات الصلة بحيث يسهل الرجوع إليها أثناء المشاريع

أضف تلميحات ذكية لمساعدة الفرق على التوافق حول القيم المشتركة وعمليات صنع القرار واستراتيجيات حل النزاعات

حدد عدد مرات المتابعة والأدوات المفضلة (Slack والبريد الإلكتروني وتعليقات ClickUp) ومسارات التصعيد في حالة وجود عوائق

احتفظ بسجل شفاف لمن اقترح ماذا ولماذا - وهو أمر رائع لإعادة النظر في المناقشات

📌 مثالي للاستخدام الداخلي بين فرق إدارة الحملات التسويقية والمؤثرين قبل صياغة العقد الرسمي.

ما الذي يجعل نموذج عقد المؤثر جيدًا؟

الآن بعد أن استكشفت iption، كيف تختار نموذج عقد المؤثر المناسب لك؟

يجب أن يتضمن نموذج عقد المؤثر الجيد ما يلي:

الأطراف المعنية : اذكر بوضوح أسماء العلامات التجارية والمؤثرين وأدوارهم

نطاق الحملة : حدد نوع المحتوى وعدد المنشورات والمنصات والمواعيد النهائية

شروط الدفع : حدد المبلغ والرسوم الثابتة وطريقة الدفع وجدول الدفع

حقوق المحتوى : حدد مالك المحتوى وكيفية استخدامه أو إعادة استخدامه

الحصرية : اذكر ما إذا كان المؤثر ممنوعًا من الترويج لعلامات تجارية منافسة

عملية الموافقة : اشرح كيف سيتم مراجعة المحتوى والموافقة عليه قبل نشره

متطلبات الإفصاح : قم بتضمين بنود للامتثال للوائح الإعلانية (على سبيل المثال، إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية)

بنود الإنهاء : حدد كيف ومتى يمكن لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية

بند الأخلاق/السمعة : يسمح بالإنهاء إذا أضرت أفعال أي من الطرفين بسمعة العلامة التجارية

السرية : احمِ المعلومات السرية التي يتم مشاركتها خلال الشراكة

تسوية النزاعات : حدد كيفية التعامل مع الخلافات (على سبيل المثال، الوساطة أو التحكيم)

التوقيعات: تضمن مساحة لكلا الطرفين للتوقيع على الاتفاقية وتاريخها

💡 نصيحة احترافية: لا تكتفِ بنموذج عقد المؤثر الأساسي، بل اختر نموذجًا يتيح لك إدخال تفاصيل مثل تكرار النشر ومواعيد سحب القصص وشروط حصرية المنصة وحتى حقوق استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملة موسمية، فقم بتضمين تاريخ انتهاء صلاحية تلقائي لحقوق المحتوى. تحمي هذه التفاصيل صوت علامتك التجارية وميزانيتك من المفاجآت بعد الحملة.

خلاصة: قبل أن تضغط على "نشر" — أرسل العقد

يمكن أن تكون شراكات المؤثرين مربحة للغاية، ولكن فقط عندما يتم تحديد التوقعات والحقوق والمسؤوليات بوضوح منذ البداية.

تساعدك قوالب عقود المؤثرين المجانية هذه على تجنب الدراما المتمثلة في "قال هو، نشرت هي" والتركيز على ما يهم حقًا: بناء حملات رائعة مع المتعاونين المناسبين.

وإذا كنت تستخدم ClickUp، فإن هذه النماذج ليست مجرد مستندات، بل هي جزء من نظام. يمكنك تعيين المهام وتتبع المراجعات وإشراك القسم القانوني وإدارة كل مرحلة من مراحل العلاقة مع المؤثرين في مكان واحد.

اختر النموذج الذي يناسب صفقتك التالية، وقم بتخصيصه وفقًا لحملتك، وقم بتثبيته — لأن الوضوح في هذه اللعبة ليس اختياريًا. إنه ميزة تنافسية لك. اشترك مجانًا الآن.