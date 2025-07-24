اكتشف أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للتدريب والتطوير في عام 2025

التعلم لم يعد كما كان من قبل. لقد تخلصنا من جلسات التدريب المملة وألقينا كتيبات التدريب المغبرة. اليوم، التعلم موجود في كل مكان: في وظائفنا، في أخطائنا، في لحظات "مهلاً... كيف أفعل هذا؟". في بعض الحالات، يكون حتى... ممتعاً.

وتخيل ما الذي يرافقك في هذه الرحلة؟ الذكاء الاصطناعي.

71% من المتخصصين في مجال التعلم والتطوير "يستكشفون أو يجربون أو يدمجون الذكاء الاصطناعي في عملهم"

سواء كان ذلك في تدريس فصل دراسي أو تدريب فريق، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل طريقة تعلمنا. من المحتوى الذي يكتب نفسه عمليًا إلى وحدات AR/VR التي تجعل التدريب التقليدي يبدو قديمًا، تتخلى الشركات عن الأساليب القديمة وتتبني طرقًا أكثر ذكاءً وتفاعلية لتنمية المواهب.

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتدريب والتطوير، يمكنك إنشاء مستندات التوجيه على الفور، وتصميم عروض مرئية مخصصة للدورات التدريبية، وصياغة خطط الدروس، ووضع مخطط عام لوحدات التعلم، وتخصيص محتوى التدريب لمختلف الأدوار، كل ذلك دون عناء!

فيما يلي ملخص سريع لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتدريب والتطوير:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي، دروس فيديو، ألواح بيضاء، قوالب، أتمتة، تحليلات، قوالب LMS فرق التعلم والتطوير من جميع الأحجام التي ترغب في دمج محتوى التدريب مع سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Synthesia أكثر من 200 نموذج، وأكثر من 140 لغة، وأفاتار الذكاء الاصطناعي، والتعاون الجماعي، ومكتبة الفيديو الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تنشئ مقاطع فيديو تدريبية جذابة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Jasper محرر مستندات بالذكاء الاصطناعي، والتحكم في نبرة العلامة التجارية، وإنشاء المحتوى الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تكتب نصوص التدريب والأدلة تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات ElevenLabs تحويل النص إلى كلام في أكثر من 32 لغة، مع إمكانية تخصيص النبرة/الأنماط فرق صغيرة إلى كبيرة تنتج تعليقات صوتية متقنة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Pictory تحويل النص/URL إلى فيديو، والتعاون بين أعضاء الفريق، والتسميات التوضيحية، وتوزيع المقاطع الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنتج مقاطع فيديو تدريبية دون خبرة في التحرير تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Quizgecko ملفات إلى اختبارات/بطاقات تعليمية، التكرار المتباعد، تحويل البودكاست فرق التعلم والتطوير في الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم الاختبارات التفاعلية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات HeyGen أكثر من 175 لغة، وأفاتار واقعية، واستنساخ الأفاتار، وتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي فرق صغيرة إلى كبيرة تنتج برامج تدريب/تأهيل بقيادة شخصيات افتراضية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Zavvy إنشاء مقاطع فيديو، وتكامل Slack، والتدريب الآلي، والتذكيرات، وتخطيط المسار الوظيفي فرق الموارد البشرية/التعلم والتطوير في الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة التي تعمل على بناء برامج تعليم تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Virti محاكاة بدون كود، فيديو تفاعلي بزاوية 360 درجة، أشخاص افتراضيون، تحليلات فرق صغيرة إلى كبيرة تقدم تدريبًا شاملاً قائمًا على الأدوار تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا أمريكيًا للشهر لكل مسؤول؛ أسعار مخصصة للمؤسسات 7taps مساعد التعلم المصغر بالذكاء الاصطناعي، وتحويل المحتوى إلى دورات مصغرة، وتكامل LMS/Slack فرق تقدم تعليمًا مصغرًا سهل الفهم للمؤسسات المتوسطة والكبيرة تقوم فرق التعلم والتطوير من جميع الأحجام بدمج محتوى التعلم مع سير العمل

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي قائمتنا بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تبسيط برامج التدريب والتطوير مع الحفاظ على تفاعل الموظفين:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التدريب والتطوير القائمة على الذكاء الاصطناعي)

جرب ClickUp Brain — إنه مجاني استخدم ClickUp Brain لإنشاء وحدات تدريبية كاملة على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي

هل تعتقد أن ClickUp مخصص لإدارة المشاريع فقط؟ فكر مرة أخرى! مع الإعداد المناسب، يصبح ClickUp منصة ديناميكية للتعلم والتطوير تساعدك على تصميم وتقديم وتتبع التعلم في جميع أنحاء مؤسستك. إنه حقًا التطبيق الشامل للعمل.

سواء كنت تبحث عن خطط دروس أو سير عمل مخصص، ستجد كل ما تبحث عنه مع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp. دعنا نحلل ذلك!

إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراقبة التقدم المحرز مما يوفر ساعات من العمل

ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم، يساعدك على إنشاء محتوى تدريبي بسرعة. اكتب موجهًا مثل "إنشاء وحدة تدريبية للأمن السيبراني للفرق عن بُعد" وشاهده وهو يُنشئ مخططات تفصيلية تغطي كل شيء بدءًا من محاكاة التصيد الاحتيالي وحتى بروتوكولات VPN.

استخدمها لتكييف اقتراحات المحتوى مع الطبيعة الفريدة لمكان عملك. أنشئ وحدات خاصة بالوظائف، وأعد كتابة الدروس بصوت علامتك التجارية، وحتى قم بإنشاء أسئلة اختبار بناءً على مستنداتك الداخلية — بحيث يبدو برنامج التعلم الخاص بك أقل تكرارًا وأكثر تخصيصًا.

يمكنك تخزين هذه المخططات والمواد في ClickUp Docs.

💡 نصيحة احترافية: أملي محتوى الوحدة أو أسئلة الاختبار أو ملاحظات التعليقات باستخدام Talk‑to‑Text داخل ClickUp Brain MAX. Brain MAX هو "التطبيق الفائق" المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp الذي يفهم سياق عملك بالكامل — المهام والمستندات والمحادثات والتطبيقات المدمجة — ويتيح لك البحث والتحدث والتفاعل مباشرةً باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT‑4 وClaude وGemini. سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

هل تريد المضي قدمًا؟

استخدم وكلاء Autopilot من ClickUp للتوافق مع معالم برنامج التعلم ونقاط التحقق. الوكلاء هم بمثابة مساعدين ذكيين يعملون بالذكاء الاصطناعي ويقومون بتنفيذ إجراءات مستقلة بناءً على محفزات وشروط محددة:

إنشاء المحتوى بشكل استباقي: عندما يضع المتدرب علامة "قيد التقدم" على وحدة ما، يمكن للموظف مشاركة مستند تعريفي أو قائمة مراجعة أو موارد للمساعدة تلقائيًا

أتمتة التعليقات والملخصات : بعد أن يقدم المتعلمون إجابات الاختبارات أو الواجبات، يمكن للموظف تلخيص الإجابات الرئيسية أو الإبلاغ عن الثغرات الشائعة

إدارة التذكيرات: إذا انقضى الموعد النهائي أو بقيت الحالة "لم يبدأ"، يمكن للموظف إرسال تذكيرات إلى المتعلمين أو المدربين

تتيح لك ClickUp Clips تسجيل مقاطع فيديو تعليمية سريعة وإرشادات تفصيلية مباشرة في متصفحك. لا حاجة إلى معدات متطورة — ما عليك سوى الضغط على زر التسجيل ومشاركة المعرفة على الفور. يمكنك سرد وشرح الموضوعات المعقدة بسهولة، مما يجعل التعلم أكثر جاذبية وتأثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain، يتم إنشاء نصوص لهذه المقاطع في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لفريقك البحث عن المحتوى أو الرجوع إليه أو مراجعته بسهولة. اطرح الأسئلة واحصل على الإجابات مباشرة من النص!

سجل مقاطع فيديو توضيحية سريعة باستخدام ClickUp Clips وحافظ على تماسك فريقك

استخدم ميزاته المدمجة من أجل:

أنشئ نصوصًا قابلة للبحث تلقائيًا

أضف طوابع زمنية لتسهيل التنقل

تتبع من شاهد ماذا

شارك مقاطع الفيديو بأمان مع أعضاء فريق معينين

لوحات بيضاء تفاعلية لتحسين المشاركة

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لرسم خرائط تدفق التعلم وخطط المناهج الدراسية

وداعًا لعروض PowerPoint المملة. تحول لوحات ClickUp البيضاء جلسات التدريب إلى تجارب تعاونية. تصور مسارات التعلم، وخطط رحلات بناء المهارات، واعمل على تبادل الأفكار مع فريقك في الوقت الفعلي

📌 على سبيل المثال، قم برسم مخطط تدريبي لبرنامج التوجيه الخاص بك في ClickUp Whiteboards. ثم قم بتحويل كل وحدة إلى مهام، ونظمها في قائمة حسب الموضوع أو القسم، وانتقل إلى عرض Gantt لتخطيط الجداول الزمنية، وتحديد المعالم، وإدارة التبعيات عبر المجموعات.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مركزًا مركزيًا لموارد التعلم من خلال ربط مستندات ClickUp مباشرة بالمهام في سير عمل التدريب. على سبيل المثال، أرفق مستند ClickUp يحتوي على أدلة تفصيلية للتدريب أو إجراءات تشغيل قياسية خاصة بالوظائف لكل وحدة في سير عمل Whiteboard. يمكنك أيضًا تضمين مقاطع فيديو أو اختبارات قصيرة أو نماذج تعليقات داخل المستند مباشرةً، بحيث يتوفر للمتعلمين كل ما يحتاجون إليه في السياق المناسب دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

قوالب تسرع عملية الإعداد

احصل على نموذج مجاني انتقل من المفهوم إلى التنفيذ باستخدام نموذج تنفيذ نظام إدارة التعلم من ClickUp

هل هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بإعداد نظام إدارة التعلم (LMS)؟ ابدأ ببساطة! سيرشدك نموذج تنفيذ LMS من ClickUp إلى إكمال مشروعك بنجاح. وإليك كيفية القيام بذلك:

استخدم عرض Project Gantt لإنشاء جدول زمني لكل مهمة في المشروع

نظم المهام في حالات مخصصة مثل "قيد المراجعة" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل"

قم بتحديث الحالات أثناء تقدمك في المهام لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع

راقب المهام وحللها لضمان سير كل خطوة على الطريق الصحيح

من ناحية أخرى، يوفر نموذج إطار التدريب من ClickUp أساسًا متينًا لبرامجك. تساعدك واجهة المستخدم البديهية على تخطيط برنامج التدريب الخاص بك وتنظيمه وإدارته. وإليك كيفية القيام بذلك:

قم بتوحيد مسارات التعلم عبر الفرق باستخدام المهام والمستندات والأهداف المعدة مسبقًا

والحقول المخصصة في ClickUp راقب حالة الإنجاز وساعات التدريب ونتائج التقييم في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات

اكتشف حالات التوقف عن التدريب أو الدرجات المنخفضة من خلال التقارير المرئية وأعد تخصيص المواد أو جدولة المتابعة بسرعة

احصل على نموذج مجاني خطط وجدول وتنفيذ باستخدام نموذج إطار عمل التدريب من ClickUp

يوفر هذا النموذج التحليلات اللازمة لإنشاء برنامج تدريبي مخصص لكل من المدربين والمتعلمين. استخدمه لتتبع تقدم الموظفين وتحسين المواد التدريبية بناءً على بيانات المستخدمين.

إذا كنت تبحث عن أداة شاملة لإدارة الإنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعظيم مخرجات برامج التدريب الخاصة بك، فإن ClickUp هو الخيار المناسب.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ مسارات تعليمية منظمة باستخدام ClickUp Docs مع مهام مرتبطة ووسائط مدمجة وقوائم مراجعة واضحة

استخدم ClickUp Chat للتعاون في المواد التعليمية وتوضيح الأهداف ومواءمة النتائج. بدلاً من استخدام قنوات متفرقة، ابدأ محادثة داخل مهمة أو وحدة تدريبية محددة، بحيث تظل الأسئلة والتحديثات والتعليقات مرتبطة بالمحتوى أو المهمة التي تتعلق بها بالضبط

قم بتعيين وحدات التدريب وتتبعها بسهولة من خلال الجمع بين الحالات المخصصة وتواريخ الاستحقاق وأتمتة ClickUp . على سبيل المثال، عندما يضع المتعلم علامة "قيد التقدم" على وحدة ما، يمكن للأتمتة إخطار المدرب على الفور أو تعيين المهمة التالية

قم بتلخيص ومسودة وإنشاء المحتوى على الفور باستخدام ClickUp Brain — من إجراءات التشغيل القياسية ووثائق التوجيه إلى الاختبارات والأسئلة الشائعة

قم بتركيز جميع محتويات التدريب في مساحة ClickUp مخصصة للتعلم والتطوير مع أذونات مخصصة وعروض مخصصة وقوالب مرنة

قيود ClickUp

قد لا توفر تخصيصًا عميقًا لاحتياجات التدريب المتخصصة

قد تكون الميزات الشاملة للمنصة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

وصف تقييم G2 ClickUp بأنه أداة تغير قواعد اللعبة، قائلاً:

أستطيع أن أرى متى يتم إنجاز المهام مع الفريق، وقد قمت بوضع العديد من إجراءات التشغيل القياسية لتدريب موظفينا الجدد بشكل أسرع من ذي قبل، وأستطيع الآن نقل الأفكار من ذهني إلى سير العمل.

أستطيع أن أرى متى يتم إنجاز المهام مع الفريق، وقد قمت بوضع العديد من إجراءات التشغيل القياسية لتدريب موظفينا الجدد بشكل أسرع من ذي قبل، وأستطيع الآن نقل الأفكار من ذهني إلى سير العمل.

📮 ClickUp Insight: 11% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على ما تطلبه. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

2. Synthesia (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وتدريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia

تحل مقاطع الفيديو القصيرة والجذابة محل جلسات التدريب الطويلة والمملة، وهذا أمر صائب. لكن تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها وإنتاجها من الصفر يتطلب وقتًا وجهدًا وإعدادًا كاملًا للإنتاج. وهنا يأتي دور أدوات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل Synthesia.

تحول Synthesia النصوص العادية إلى مقاطع فيديو تدريبية احترافية باستخدام شخصيات افتراضية واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو أدوات تحرير. سواء كنت تطلق وحدات تدريبية للموظفين الجدد أو تدريبات على الامتثال أو محتوى لتطوير المهارات، تساعد Synthesia فرق التعلم والتطوير على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة. كما تقلل من وقت الإنتاج وتساعد على الحفاظ على تفاعل المتعلمين.

أفضل ميزات Synthesia

اختر من بين أكثر من 200 قالب فيديو مجاني لبدء إنشاء مقاطع فيديو حتى لو كنت مبتدئًا

وصل إلى جمهور عالمي من خلال الدبلجة والترجمة إلى أكثر من 140 لغة

تعاون مع الفرق وحرر مقاطع الفيديو بناءً على التعليقات، باستخدام مكتبة فيديو محدثة

قيود Synthesia

قد تكون إدارة التكاليف صعبة إذا كانت متطلباتك من الفيديو كبيرة

سيكون من الصعب جعل الأفراتار تعبر عن المشاعر مثل البشر، لأنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

أسعار Synthesia

مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المُصمم: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب مستوى التخصيص الذي يوفره، مع توفير دعم رائع من الذكاء الاصطناعي للأجزاء التي لا أشعر بالراحة التامة تجاهها. أنا لست شخصًا مبدعًا للغاية، لذا أحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية في إنشاء محتوى التدريب، و Synthesia هو الحل المثالي لسد الثغرات التي أعاني منها.

أحب مستوى التخصيص الذي يوفره، مع توفير دعم رائع من الذكاء الاصطناعي للأجزاء التي لا أشعر بالراحة التامة تجاهها. أنا لست شخصًا مبدعًا للغاية، لذا أحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية في إنشاء محتوى التدريب، و Synthesia هو الحل المثالي لسد الثغرات التي أعاني منها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل

3. Jasper (الأفضل لكتابة محتوى تدريبي قائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر Jasper AI

وراء كل دورة تدريبية فعالة توجد خطط دروس وإرشادات تعليمية وأدلة تعريفية، وبالطبع نص مكتوب جيدًا. وهذا ما تساعدك فيه Jasper AI. يمكن لهذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء كل شيء بدءًا من النصوص وحتى أدلة التدريب الكاملة في ثوانٍ معدودة.

هل لديك عرض تقديمي وتحتاج إلى تحويله إلى دليل تدريبي متقن؟ ما عليك سوى إدخال موجه في Jasper Chat وستحصل على ما تريد. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تقوم بتحسين المواد الموجودة، فإن Jasper يجعل إنشاء المحتوى سريعًا وسهلاً وقابلاً للتطوير.

أفضل ميزات Jasper

ارتقِ بمحتوى التدريب المؤسسي باستخدام محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ضع قواعدك الخاصة لاستخدام المصطلحات والقواعد النحوية وحتى علامات الترقيم، مما يضمن الحفاظ على نبرة متسقة لعلامتك التجارية

انتقل إلى "وضع المدير" وقم بإنشاء أفكار تعليمية جاهزة للتطبيق في الشركات في ثوانٍ معدودة

قيود Jasper

تحتاج إلى التحقق من دقة المحتوى الذي تم إنشاؤه

أسعار Jasper

المُصمم: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات Jasper وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تقوم بإنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة عندما أحتاج إلى كتابة محتوى يتطلب تقسيم الظواهر المعقدة إلى مكوناتها الفرعية، أو شرح العمليات التجارية، أو تقييم الخيارات المختلفة، أو وصف ممارسات الإدارة التقليدية للقارئ.

تقوم بإنشاء محتوى عالي الجودة بسرعة عندما أحتاج إلى كتابة محتوى يتطلب تقسيم الظواهر المعقدة إلى مكوناتها الفرعية، أو شرح العمليات التجارية، أو تقييم الخيارات المختلفة، أو وصف ممارسات الإدارة التقليدية للقارئ.

👀 هل تعلم؟ تتمتع المؤسسات التي تتمتع بثقافة تعليمية قوية بمعدلات مشاركة واستبقاء أعلى بنسبة 30-50 %.

4. ElevenLabs (الأفضل لتوليد الكلام الواقعي)

عبر ElevenLabs

في حين أن إعداد خطط دروس مفصلة هو أحد جوانب التدريس، فإن الحفاظ على مشاركة الموظفين طوال جلسة التدريب المؤسسي هو جانب آخر. وهنا تكمن فائدة وجود أداة يمكنها تحويل النص إلى كلام بسهولة.

ElevenLabs هي إحدى أدوات الصوت الاصطناعي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بفضل ميزاتها العديدة، فهي خيار جيد لتحويل المحتوى الممل إلى مقاطع فيديو تدريبية جذابة أو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدبلجة الصوت إلى لغات متعددة.

أفضل ميزات ElevenLabs

اختر من بين أكثر من 32 لغة مختلفة لإنشاء مقاطع فيديو فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

امنح صوتًا لأفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال تحويل النص إلى كلام بسهولة

خصص لغة ومخاطبة وصوت وأسلوب مقاطع الفيديو الخاصة بك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

قيود ElevenLabs

قد تكون الخطط منخفضة المستوى مقيدة للإنتاج على نطاق واسع

أسعار ElevenLabs

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا

المُصمم: 11 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Pro: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات ElevenLabs

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ElevenLabs؟

تقول إحدى تقييمات G2:

تتوفر مجموعة متنوعة من اللهجات المختلفة من البريطانية إلى الأمريكية، بالإضافة إلى شخصيات وأعمار مختلفة. كما أنها سهلة الاستخدام للغاية. تمكنت من العثور على صوتي المفضل وحفظه كإعداد مسبق حتى أتمكن من إنشاء ملفات صوتية بسرعة. أوصي بشدة باستخدام ElevenLabs.

تتوفر مجموعة متنوعة من اللهجات المختلفة من البريطانية إلى الأمريكية، بالإضافة إلى شخصيات وأعمار مختلفة. كما أنها سهلة الاستخدام للغاية. تمكنت من العثور على صوتي المفضل وحفظه كإعداد مسبق حتى أتمكن من إنشاء ملفات صوتية بسرعة. أوصي بشدة باستخدام ElevenLabs.

5. Pictory (الأفضل لمقاطع الفيديو التدريبية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصط

عبر Pictory

ماذا لو لم تكن لديك خبرة في إنشاء مقاطع فيديو ولكنك ترغب في استخدامها لتدريب فريقك؟ في السابق، كنت ستحتاج إلى خدمات محرر فيديو متمرس، وانتظاره حتى ينتهي من إنشاء المحتوى، وتنفيذ عدة مراجعات، وإنتاج مقطع فيديو واحد.

ولكن ليس بعد الآن. باستخدام منصة إنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Pictory، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو تدريبية ومواد تعليمية محفزة دون الحاجة إلى أي مهارات في تحرير الفيديو. تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لجعل التعلم تجربة شاملة.

أفضل ميزات Pictory

تحويل النصوص وعناوين URL إلى مقاطع فيديو طويلة وجذابة

تعاون مع عدة فرق في الوقت الفعلي للحصول على أفضل النتائج

أنشئ مقاطع قصيرة من مقاطع فيديو طويلة للحصول على محتوى قصير وقابل للمشاركة

قيود Pictory

من الصعب إنشاء تخصيصات فردية مع خيارات محدودة للتعليق الصوتي والقوالب

أسعار Pictory

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

المحترفون: 49 دولارًا شهريًا

الفريق: 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pictory

G2: 4. 7/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (160+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pictory

تقول إحدى تقييمات G2:

إنه سهل الاستخدام ويتميز بميزات جيدة، وأكثر ما يعجبني أنه بمجرد إدخال نص الفيديو، يقوم تلقائيًا بإنشاء الفيديو الكامل وإضافة التسميات التوضيحية إليه، وإذا كان لديك تعليق صوتي أو ترغب في إنشائه، فإن البرنامج يقوم تلقائيًا بمزامنته مع الفيديو، وهذا أمر رائع!

إنه سهل الاستخدام ويتميز بميزات جيدة، وأكثر ما يعجبني أنه بمجرد إدخال نص الفيديو، يقوم تلقائيًا بإنشاء الفيديو الكامل وإضافة التسميات التوضيحية إليه، وإذا كان لديك تعليق صوتي أو ترغب في إنشائه، فإن البرنامج يقوم تلقائيًا بمزامنته مع الفيديو، وهذا أمر رائع!

6. Quizgecko AI (الأفضل لإنشاء الاختبارات والمواد الدراسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Quizgecko

يحتفظ المتعلمون بالمعلومات بشكل أفضل عندما يشاركون بنشاط، فلماذا تلتزم بالأساليب القديمة؟ Quizgecko هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل التدريب تفاعليًا وممتعًا.

إنها طريقة جديدة لتطوير خطط الدروس والحفاظ على تفاعل المتدربين بشكل كامل، دون أن يبدو المحتوى قديمًا أو متكررًا. سواء كنت تنشئ بطاقات تعليمية أو اختبارات قصيرة أو حتى ملفات بودكاست، يساعدك Quizgecko على تقديم دروس لا تُنسى.

أفضل ميزات Quizgecko

أنشئ مواد تدريبية عن طريق تحميل أي ملف على المنصة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويله إلى اختبارات قصيرة وبطاقات تعليمية وأدوات مساعدة أخرى للدراسة

تعلم بشكل أفضل مع Quizgecko AI، الذي يكرر تلقائيًا المعلومات التي قد تجد صعوبة في فهمها

قيود Quizgecko

إنشاء محدود للاختبارات في الخطة المجانية

أسعار Quizgecko

مجاني

الاشتراك المميز: 16 دولارًا شهريًا

Ultra: 29 دولارًا شهريًا

المنظمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Quizgecko

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quizgecko

تقول إحدى التعليقات على Trustpilot:

Gecko هو خيار واضح من حيث التكلفة والجودة. لقد استمتعت باستخدام التطبيق الذكي لإعداد الاختبارات حتى قبل أن يضيفوا العديد من الميزات الجديدة لاحقًا.

Gecko هو خيار واضح من حيث التكلفة والجودة. لقد استمتعت باستخدام التطبيق الذكي لإعداد الاختبارات حتى قبل أن يضيفوا العديد من الميزات الجديدة لاحقًا.

7. HeyGen (الأفضل لصناعة مقاطع فيديو للتعلم والتطوير)

عبر HeyGen

أداة أخرى لإنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك HeyGen تجربة أكثر الشخصيات الافتراضية واقعية وحتى استنساخ نفسك لإنشاء محتوى تدريبي بالفيديو.

يقدم HeyGen مستوى مذهل من التخصيص. من تعابير الوجه إلى الخلفيات وحتى تدريب شخصيتك الافتراضية على الذكاء الاصطناعي للرد بشكل بديهي، تتيح لك هذه المنصة تقديم محتوى تدريبي مخصص حسب الاحتياجات.

أفضل ميزات HeyGen

اختر من بين أكثر من 175 لغة ولهجة مختلفة لتجذب جمهورًا أكبر

أنشئ مقاطع فيديو دقيقة حيث يتم تدريب شخصياتك الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إظهار مشاعر وحركات واقعية

استفد من أداة تحرير الفيديو القوية المدمجة في البرنامج لإنتاج مقاطع فيديو احترافية

قيود HeyGen

في بعض الأحيان، قد تبدو تعابير الأفتار صارمة أو آلية بعض الشيء

أسعار HeyGen

مجاني

المُصمم: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Teams: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2: 4. 8/5 (900+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen؟

تقول مراجعة G2:

هذه الأداة تغير قواعد اللعبة. ستجد الكثير من أدوات "الذكاء الاصطناعي" هذه الأيام، ولكن هذه الأداة حقيقية. لقد استخدمتها بالفعل في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات – في غضون دقائق معدودة. إن التوفير في الوقت واستثمارات الموارد كبير للغاية، وهناك العديد من التطبيقات – العلاقات العامة، والترويج، والموارد البشرية، وعروض المبيعات، والتدريب، وما إلى ذلك. إبداع لا حدود له!

هذه الأداة تغير قواعد اللعبة. ستجد الكثير من أدوات "الذكاء الاصطناعي" هذه الأيام، ولكن هذه الأداة حقيقية. لقد استخدمتها بالفعل في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات – في غضون دقائق معدودة. إن التوفير في الوقت واستثمارات الموارد كبير للغاية، وهناك العديد من التطبيقات – العلاقات العامة، والترويج، والموارد البشرية، وعروض المبيعات، والتدريب، وما إلى ذلك. إبداع لا حدود له!

🧠 حقيقة ممتعة: ما يقرب من تسع من كل عشر مؤسسات تشعر بالقلق بشأن الاحتفاظ بموظفيها. وفقًا لتقرير LinkedIn عن التعلم في مكان العمل لعام 2025، يُعتبر توفير فرص التعلم والنمو أفضل استراتيجية لمنع الموظفين من ترك العمل.

8. Zavvy (أفضل أداة لإنشاء برامج تعليمية للموظفين)

عبر Zavvy

تم تصميم Zavvy by Deel للأشخاص الذين يديرون فرقًا متعددة، مثل مديري الموارد البشرية ومتخصصي التعلم والتطوير. من تدريب الموظفين على كيفية تقديم ملاحظات أفضل إلى أتمتة المتابعة وتذكيرات التدريب، يستخدم Zavvy الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الأعمال المزدحمة.

تساعدك Zavvy على أتمتة المهام المتكررة، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: مساعدة موظفيك على تطوير مهاراتهم. يتعلق الأمر ببناء مسارات وظيفية ذات مغزى، وتحديد الكفاءات، وتقديم تدريب حقيقي.

أفضل ميزات Zavvy

أنشئ مقاطع فيديو خالية من العيوب وتجارب تعليمية أخرى بنقرة واحدة

ادمج مع تطبيقات خارجية مثل Slack لتقديم نصائح تدريبية ومشاركة موارد التعلم والمزيد

قيود Zavvy

قد تكون المنصة باهظة الثمن للمستخدمين الذين يعملون بميزانية محدودة

أسعار Zavvy

أسعار مخصصة

تقييمات Zavvy وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

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📮 ClickUp Insight: 33% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من الأكواد لصفحة ويب باستخدام أداة ذكاء اصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عملك، كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

9. Virti (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو غامرة لتحسين مواد التدريب)

عبر Virti

تحول منصة التدريب بالفيديو والتمثيل الأدوار المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Virti التعلم السلبي إلى تجربة غامرة. تخيل مقاطع فيديو تفاعلية حيث تستجيب الشخصيات الافتراضية للمتعلمين في الوقت الفعلي.

هذا النوع من التدريب العملي القائم على السيناريوهات يعزز المشاركة ويحسن الاحتفاظ بالمعرفة من خلال السماح للمتعلمين بالتدريب في مواقف واقعية، دون ضغوط.

أفضل ميزات Virti

أنشئ محاكاة تفاعلية لقوة عاملة متنوعة باستخدام هذا الحل الذي لا يتطلب كتابة أي أكواد برمجية

اختبر السيناريوهات في أمان العالم الافتراضي من خلال تجارب غامرة تمامًا

حلل رؤى تفصيلية لاستخلاص تقييمات الأداء المستندة إلى البيانات

قيود Virti

على الرغم من توفر الكثير من خيارات التخصيص، لاحظ المستخدمون أنه يمكن تحسين الصور الرمزية والأصوات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر واقعية

أسعار Virti

المبتدئين: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر

المحترف: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Virti

G2: 4. 8/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Virti؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يعجبني أنه سهل الوصول والاستخدام. لا يتطلب أي معرفة بالبرمجة، وهذا ما يجعله متاحًا للجميع. كل ما تحتاجه هو حساب وجهاز كمبيوتر محمول شخصي، وستتمكن من إنشاء سيناريوهات غير محدودة سواء من خلال منصة الفيديو التفاعلية 360 أو منصة Virtual Humans.

يعجبني أنه سهل الوصول والاستخدام. لا يتطلب أي معرفة بالبرمجة، وهذا ما يجعله متاحًا للجميع. كل ما تحتاجه هو حساب وجهاز كمبيوتر محمول شخصي، وستتمكن من إنشاء سيناريوهات غير محدودة سواء من خلال منصة الفيديو التفاعلية 360 أو منصة Virtual Humans.

10. 7taps (الأفضل لدورات التعلم الإلكتروني المصغرة)

عبر 7taps

إذا كنت ترغب في تخطي العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً في إنشاء دورات تدريبية مخصصة للمتدربين، فيجب أن تجرب 7taps! فهي تنشئ تلقائيًا دورات تدريبية مصغرة عالية التأثير وقليلة الجهد لتعزيز مشاركة المتعلمين من أجل قوة عاملة متنوعة.

تفتخر 7taps بزيادة مذهلة في الاحتفاظ بالمعرفة بنسبة 84٪ بفضل التعلم المصغر. توفر هذه الأداة تكاملاً سلسًا مع سير العمل الحالي لديك، وتساعدك على ترجمة المعرفة إلى أفعال.

أفضل ميزات 7taps

عزز عملية التدريب لديك باستخدام مساعد تعلم مصغر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتحويل ملفات PowerPoint و PDF وغيرها من التنسيقات باستخدام محول التعلم المصغر

ادمج مع تطبيقات خارجية مثل Slack أو أي نظام إدارة التعلم (LMS) لتنفيذ رؤى قائمة على البيانات

قيود 7taps

يجد المستخدمون صعوبة في تحويل الموضوعات التفصيلية إلى محتوى تعليمي مصغر باستخدام ميزات محدودة

أسعار 7taps

مجاني

المبتدئين: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات 7taps

G2: 4. 8/5 (240+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 7taps؟

تقول إحدى تقييمات G2:

إنشاء المحتوى أمر بسيط للغاية، والأفضل من ذلك أن جميع الموظفين يحبونه ويتفاعلون معه بشكل جيد. ميزات منشئ الذكاء الاصطناعي رائعة أيضًا.

إنشاء المحتوى أمر بسيط للغاية، والأفضل من ذلك أن جميع الموظفين يحبونه ويتفاعلون معه بشكل جيد. ميزات منشئ الذكاء الاصطناعي رائعة أيضًا.

سيؤدي اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة إلى تحسين تعلم المتدربين وتطويرهم. عند اختيار أداة تعلم الذكاء الاصطناعي التي تضع الإنسان في المقام الأول، ابحث عن:

الأتمتة : تأكد من اختيار أداة تسرع عملية التعلم. تؤدي أتمتة المهام المتكررة — مثل تنسيق مجموعات الشرائح وتحديث سجلات التدريب والإجابة على الأسئلة الشائعة للمتعلمين أو جدولة الجلسات — إلى توفير المزيد من الوقت للمدربين وتوجيه المتعلمين نحو مسار أكثر فعالية

التخصيص : صمم مسارات تدريبية لتلائم الاحتياجات الفردية، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع. كل شخص مختلف ويتعلم بطريقته الخاصة، وبصفتك مدربًا، عليك ضمان إمكانية تخصيص التدريب الخاص بك لمختلف المتعلمين

التكامل : قم بمزامنة الأداة مع منصات التعلم الحالية لديك لتوفير تجربة موحدة، دون مقاطعة مسار المتعلم. على سبيل المثال، يتم تحديث التقدم المحرز في دورة تدريبية أساسية تلقائيًا في نظام إدارة الموظفين لديك ويتم احتسابه في التقييم

التحليل : احصل على تحليلات مفيدة لتتبع التقدم وتحسين النتائج. من المؤكد أن اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات سيؤدي إلى تحسين النتائج

القدرة على التكيف: اضبط المحتوى ديناميكيًا بناءً على أداء المستخدم ومشاركته، مما يضمن استمرار تفاعل المتعلمين. تحافظ تقنية التعلم التكيفي هذه على انتباه المتدربين

📮 ClickUp Insight: 32% من الموظفين يعتقدون أن الأتمتة ستوفر بضع دقائق فقط في كل مرة، لكن 19% يقولون إنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات في الأسبوع. والحقيقة هي أن حتى أصغر توفير في الوقت يتراكم على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توفير 5 دقائق فقط يوميًا في المهام المتكررة إلى استعادة أكثر من 20 ساعة كل ثلاثة أشهر، وهو وقت يمكن توجيهه نحو أعمال أكثر قيمة واستراتيجية. مع ClickUp، تستغرق أتمتة المهام الصغيرة — مثل تعيين مواعيد الاستحقاق أو وضع علامات على زملاء الفريق — أقل من دقيقة. لديك وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجون لتلخيص التقارير وتقديمها تلقائيًا، بينما يتولى وكلاء مخصصون سير العمل المحدد. استرجع وقتك! 💫 نتائج حقيقية: قللت شركة STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

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هل تبحث عن أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة للتدريب؟ اختر ClickUp!

الآن بعد أن اكتشفت بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للتدريب والتطوير، حان الوقت لاختيار الأداة التي تناسبك. سواء كنت مدرسًا أو مديرًا للموارد البشرية أو شخصًا يرغب في بدء عمله الخاص، فهناك دائمًا أداة يمكنها تبسيط سير عملك.

المفتاح هو تحديد نقاط الضعف لديك وإيجاد حلول لها. ففي النهاية، الغرض من الذكاء الاصطناعي هو توفير الوقت وزيادة الكفاءة. إذا كنت تبحث عن أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التدريب وتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد المبذول في إدارة المهام، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك.

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