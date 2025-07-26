أفضل 10 بدائل لـ SavvyCal لجدولة أكثر ذكاءً وإنتاجية

هل تواجه صعوبة في التعامل مع طلبات الاجتماعات والتقويمات المتعددة والمناطق الزمنية؟ إذا لم يعد SavvyCal يلبي احتياجاتك، سواء من حيث الميزانية أو الميزات، فأنت لست وحدك.

قد يستغرق العثور على الحل المناسب لإدارة الوقت وقتًا طويلاً، ولكننا سهلنا عليك هذه المهمة.

يغطي هذا المدونة أفضل بدائل SavvyCal مع الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين لمساعدتك في اختيار أداة الجدولة التالية.

تنبيه: أحدها يوفر كل هذه الميزات، ونعم، إنه ClickUp . 🧠📅

لماذا تختار هذه البدائل العشرة

SavvyCal هي أداة جدولة قوية، ولكنها بعيدة عن الكمال. فيما يلي الأسباب الرئيسية التي تدفع الفرق إلى البحث عن هذه البدائل:

بطء في الجدولة في الوقت الفعلي: تأخير عند الوصول إلى الاجتماعات أو جدولتها، مما يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق سريعة الحركة التي تحتاج إلى تجربة حجز سريعة

التوسع يصبح مكلفًا: مع التسعير لكل مستخدم وعدم وجود خطة مجانية إلى الأبد، يمكن أن يصبح SavvyCal مكلفًا بسرعة مع نمو فريقك، خاصة إذا كنت تحاول الحفاظ على انخفاض التكاليف العامة

تكامل محدود مع التطبيقات الأصلية: على الرغم من أن SavvyCal يغطي الأساسيات مثل Google Calendar، إلا أن خيارات التكامل المباشر قد تبدو محدودة أو مقيدة. بالنسبة للفرق التي تعتمد بانتظام على تطبيقات متخصصة، فإن الحلول البديلة المعقدة هي خيارك الوحيد

ميزات جدولة الفريق الصارمة: اعتماد تراكب تقويم SavvyCal يعزز مرونتك، ولكن ليس كثيرًا. فهو يفتقر إلى ميزات مثل الجدولة الدورية، والتوافر المشترك، أو روابط الحجز الديناميكية التي تعتبر أساسية لإنتاجية سير العمل

غير مثالي للفرق قليلة الاستخدام أو الصغيرة: سعر SavvyCal أعلى من المنافسين الذين يقدمون ميزات مماثلة، وهو غير فعال للشركات الصغيرة. كما أنه لا يقدم خطة مجانية للمحترفين الذين يحددون المواعيد بشكل غير منتظم، مما يجعله أقل ملاءمة لأصحاب المشاريع الفردية أو الاستشاريين المستقلين.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الدراسات إلى أن فريقك قد يضيع يومين كاملين من العمل كل أسبوع بسبب عدم كفاءة الاجتماعات والرد على رسائل البريد الإلكتروني.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

بدائل SavvyCal في لمحة

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp – يجمع بين التقويم والمهام والمستندات والدردشة – جدولة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات والملخصات – قوالب متنوعة الفرق التي ترغب في إدارة المشاريع والاجتماعات من البداية إلى النهاية في منصة واحدة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Calendly – روابط حجز مخصصة – منطق توجيه المدعوين – كشف التوافر الذكي المستشارون وموظفو التوظيف وفرق المبيعات الذين يعملون على أتمتة اجتماعات العملاء مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Motion – جدولة الاجتماعات والمهام تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي – فترات عمل مكثفة ديناميكية – إعادة ترتيب التقويم في الوقت الفعلي المهنيون المشغولون الذين يحتاجون إلى تخطيط يومي آلي خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Doodle – استطلاع آراء المجموعة بشأن الفترات الزمنية – خيارات التصويت المجهول – لوحة تحكم المسؤول لتتبع الردود الموارد البشرية، منظمو الفعاليات، المجموعات الأكاديمية التي تنسق اجتماعات كبيرة أو مرنة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SimplyMeet. me – حجوزات عبر رمز الاستجابة السريعة – دعم المواعيد المدفوعة – لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة المدربون والمعالجون والمهنيون المستقلون الذين يحجزون مواعيد مع العملاء مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Acuity – صفحات جدولة مخصصة – نماذج استلام + فوترة – سير عمل دفع العملاء الشركات التي تقدم خدمات مثل الصالونات والعيادات والاستشارات خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Bookings – تكامل عميق مع Zoho CRM – أنواع الأحداث المخصصة + أتمتة بسيطة – بوابة الخدمة الذاتية للعملاء الفرق التي تستخدم نظام Zoho البيئي لدورة حياة العملاء المحتملين حتى الاجتماع مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم OneCal – مزامنة متعددة التقويمات – إخفاء العناوين والعلامات التجارية – الحجز الذكي حسب المنطقة الزمنية المهنيون الذين يديرون حسابات شخصية + حسابات عمل متعددة خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Cal. com – مفتوح المصدر بالكامل + استضافة ذاتية – سوق المكونات الإضافية المعيارية – توجيه العملاء المحتملين باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الأصلية المطورون وفرق التقنية الراغبون في التحكم الكامل في الجدولة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم YouCanBookMe – اقتراحات حجز ذكية – منطق شرطي في النماذج – تكامل عميق مع التقويم + أنظمة إدارة علاقات العملاء الفرق التي تحتاج إلى مزامنة التقويم والحجز التلقائي ومنطق النماذج المخصصة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

أفضل بدائل SavvyCal للاستخدام

هل أنت مستعد للتغلب على قيود SavvyCal وتحقيق التميز في الجدولة؟ إليك أفضل البدائل المتوفرة في السوق:

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية الشاملة وجدولة المواعيد)

هل تبحث عن طريقة للتخلص من مطاردة تأكيدات الاجتماعات، والارتباك بشأن المناطق الزمنية، ورسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي أبدًا مع روابط جدولة الفريق؟ تعرف على ClickUp —التطبيق الشامل للعمل الذي يحول متاعب الجدولة إلى تخطيط سلس ومبسط.

خطط بشكل أكثر ذكاءً مع تقويم ClickUp

خطط الجدول الزمني المثالي بناءً على مهامك وأحداثك وأهدافك باستخدام تقويم ClickUp

ClickUp Calendar هو مخططك المرئي المفضل لتنظيم الاجتماعات كالمحترفين. تصميمه المشرق يجعل الأحداث سهلة الرؤية (والتذكر). وأفضل ما في الأمر؟ إنه يحجز الوقت تلقائيًا لكل مهمة تنشئها، بحيث يبدأ جدولك في العمل من أجلك دون الحاجة إلى التعديل المستمر.

خطط للمشاريع، وقم بجدولة الأحداث المتكررة، وعرض كل شيء بتنسيقات اليوم أو الأسبوع أو الجدول الزمني.

قم بالسحب والإفلات لإعادة الجدولة، والتصفية حسب الفريق، وإنشاء عناصر قابلة للتنفيذ — كل ذلك في عرض واحد. وهذا يضيف زخمًا فوريًا إلى كل اجتماع عبر الإنترنت.

💡 نصيحة احترافية: وفر الوقت عن طريق إعداد بعض الخطط المسبقة في مركز الموارد الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك البدء فورًا عند بدء مشروع جديد دون تأخير في إعداد الجدول الزمني.

هل أنت مهتم بتحسين المهام إلى جانب اجتماعاتك؟ ClickUp لديه حل مخصص لذلك أيضًا!

حوّل الاجتماعات إلى إجراءات مع ClickUp Tasks

حوّل الطلبات إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تحديد المسؤولية بوضوح وتتبع التقدم بعد الاجتماع باستخدام ClickUp Tasks

ClickUp Tasks هي الأداة التي تحول الكلام إلى أفعال، قبل وأثناء وبعد أي اجتماع.

يأتي مع أولويات قابلة للتعديل ومواعيد استحقاق وتبعيات حتى تظل مهامك في المقدمة والمركز. أرفق المستندات واربط المهام الفرعية وأضف تعليقات مباشرة إلى مهامك المجدولة للحصول على أقصى قدر من السياق.

إذا كان عملك يعتمد على الفواتير وساعات العمل في المشاريع، فإن ميزة تتبع الوقت في ClickUp يمكنها قياس كل جهدك بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأتمتة الذكية مثل تحديثات الحالة المشروطة ونقل الملفات والإشعارات الفورية على استمرار سير العمل دون الحاجة إلى بذل مجهود إضافي.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتخطيط الاجتماعات بشكل أسرع مع ClickUp Brain

أنشئ ملخصات الاجتماعات واسترجع المستندات المهمة وحدد نقاط العمل والمزيد مع ClickUp Brain

إذا كان كل ما تحتاجه هو رابط للحجز، فإن SavvyCal هو الخيار الذكي. ولكن إذا سئمت من فصل جدولة المواعيد عن كل ما تفعله في العمل، فإن ClickUp Brain هو الخيار الأذكى.

ClickUp ليس مجرد أداة جدولة، بل هو مساحة عمل كاملة للقاءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء جداول أعمال واسترداد المستندات ذات الصلة وتعيين عناصر العمل وتلخيص المناقشات تلقائيًا، كل ذلك من نفس مساحة العمل التي يدير فيها فريقك بالفعل المشاريع والمهام.

سواء كنت تخطط لمزامنة سريعة أو تستعد لعرض تقديمي لعميل، فإن ClickUp Brain يجعلك جاهزًا في ثوانٍ. فهو يفهم سياق مساحة عملك، ويستخرج الملاحظات من الاجتماعات السابقة، وحتى يقترح الأسئلة المناسبة التي يجب طرحها — دون الحاجة إلى النسخ واللصق أو التبديل بين التطبيقات.

إذا كنت بحاجة إلى طرق لكسر الجليد أو حيل لزيادة الإنتاجية قبل الاجتماع، فإن Brain يتولى ذلك في ثوانٍ معدودة.

قم بعصف ذهني وطرح أسئلة مفيدة قبل الاجتماع باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة للمحترفين: بالإضافة إلى التواصل بين أعضاء الفريق، يمكن لـ Brain إنشاء المهام وتفويضها وجدولتها من ملاحظات الاجتماعات المهمة دفعة واحدة. ما عليك سوى أن تطلب، وسيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتعيين المتابعات ومواصلة تقدم مشاريعك.

ومع Brain MAX، تصبح التجربة صوتية أولاً. باستخدام Talk to Text، يمكنك إملاء المهام وتدوين التذكيرات أو تشغيل إجراءات الذكاء الاصطناعي باستخدام صوتك فقط. إنها ليست مجرد تحويل الكلام إلى نص، بل إنها تدرك السياق وسير العمل وجاهزة للتنفيذ. اعتبرها رفيقًا شخصيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ويربط أفكارك مباشرة بالتنفيذ.

يمكنك أيضًا الحصول على وصول آمن وموحد إلى أدواتك — ClickUp و Gmail و Slack و Docs والمزيد — دون مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة أو التنقل بين 10 علامات تبويب. إنها تقنية الذكاء الاصطناعي دون التوسع.

🔍 لا داعي للتنقل بين التقويم وتطبيق الملاحظات ومدير المهامClickUp يجمع بين جدولة المواعيد والتوثيق وإجراءات المتابعة في مكان واحد — مدعوم بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4. 1 وClaude وGemini.

هذا هو ما يميزه عن SavvyCal. بينما يركز SavvyCal على روابط الحجز ومرونة التقويم، فإن ClickUp يلغي التكاليف الإضافية للاجتماعات. أنت لا تحجز الوقت فحسب، بل تستعيده.

هل تحتاج إلى بداية سريعة؟ استخدم نموذج مخطط التقويم

هل تبدأ من الصفر؟ ليس عليك ذلك. يوفر ClickUp قوالب سهلة الاستخدام لكل شيء، من قوائم المهام إلى تقويمات المحتوى.

احصل على نموذج مجاني نظم الجداول الزمنية للفريق، وتجنب تعارض المواعيد، وأكمل المهام في الوقت المحدد باستخدام قالب مخطط التقويم من ClickUp

قالب ClickUp Calendar Planner هو حل جاهز للاستخدام للفرق التي تسعى إلى تحسين جدولتها الزمنية. يوفر ستة حالات مخصصة وعرض ملخص مفيد لتخطيط جميع المهام وتتبعها بكفاءة.

تساعد الحقول المخصصة في النموذج، مثل سجلات الوقت والأهداف والعناوين والميزانيات، في تجميع المعلومات في كل نقطة عمل. بمجرد تحديث تواريخ الاستحقاق، يتم ملء عروض التقويم والجدول الزمني الافتراضية على الفور في الوقت الفعلي لعرض عبء العمل لكل فريق والعقبات المحتملة.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

بعض طرق العرض المخصصة لم يتم تحسينها بعد للأجهزة المحمولة

استخدام جميع ميزاته سيتطلب وقتًا أطول قليلاً للتعلم

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول ناثان ج.، مبرمج في Crestron:*

تعد إمكانية إنشاء النماذج وإدارة المهام وعناصر التقويم والاجتماعات من الميزات التي تجعل ClickUp أداة لا غنى عنها لأي شركة صغيرة ناشئة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل ميزة الدردشة الجديدة تطبيقات الدردشة الخارجية مثل Slack أو Teams قديمة وغير ضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تقليل عدد التطبيقات التي يستخدمونها.

تعد إمكانية إنشاء النماذج وإدارة المهام وعناصر التقويم والاجتماعات من الميزات التي تجعل ClickUp أداة لا غنى عنها لأي شركة صغيرة ناشئة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل ميزة الدردشة الجديدة تطبيقات الدردشة الخارجية مثل Slack أو Teams قديمة وغير ضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تقليل عدد التطبيقات التي يستخدمونها.

2. Calendly (الأفضل لجدولة المواعيد البسيطة والمهنية)

عبر Calendly

هل تريد تجنب المراسلات المتكررة بشأن التوافر؟ تم تصميم Calendly لتبسيط حجز الاجتماعات. تتيح لك ميزة الحجز المخصصة إرسال رابط الاجتماع. بعد ذلك، يمكن للمدعوين عرض المواعيد المتاحة وحجز الوقت المناسب.

تتميز الأداة أيضًا بمرونتها الشديدة مع خيار تخصيص أنواع الأحداث. وبهذه الطريقة، يمكن التعامل بسلاسة مع المتابعة السريعة ومراجعة الاستراتيجيات بشكل معمق. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات مثل مخازن المكالمات المؤقتة على إعادة تنظيم اجتماعاتك دون تعطيل سير عملك.

يدعم Calendly أيضًا توجيه النماذج إلى المدعوين المناسبين بناءً على ردودهم، مما يجعله خيارًا شائعًا لعمليات المبيعات والتوظيف وتدريب العملاء الجدد.

يتكامل Calendly مع Google Calendar و Outlook و Zoom و Slack و Salesforce و HubSpot وغيرها من التطبيقات الرئيسية لتبسيط عمليات التأكيد والتذكير وإعادة الجدولة. يمكنك حتى تضمين صفحات الحجز مباشرة في موقع الويب الخاص بك أو حملات البريد الإلكتروني لتقليل معدل التسرب وتحويل العملاء بشكل أسرع.

قدرات الذكاء الاصطناعي: بفضل مساعد الجدولة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي (متوفر في الخطط الأعلى مستوى)، يحلل Calendly التفضيلات وسجل الاجتماعات لاقتراح الأوقات المثلى، مما يقلل من تعارض المواعيد في التقويم والتعديلات اليدوية.

أفضل ميزات Calendly

وزع عبء العمل بالتساوي على أفراد مجموعتك من خلال جدولة الدورات

قم بتوجيه المدعوين إلى الاجتماع إلى المجموعة ذات الصلة باستخدام التوجيه القائم على استبيان ما قبل الاجتماع

ضع في اعتبارك الجداول غير العادية، مثل ساعات العطلات أو الأحداث الخاصة، من خلال تجاوز التواريخ المخصصة

قم بتضمين أدوات الحجز في الصفحات المقصودة أو النشرات الإخبارية أو مراكز المساعدة

تكامل سلس مع أدوات مثل Salesforce وZoom وHubSpot وSlack

قيود Calendly

العديد من الميزات المتقدمة، مثل التناوب الدوري و SSO والعلامة التجارية والتوجيه، متوفرة فقط في الخطط الأعلى مستوى

تفتقر إلى تكامل قوي مع أنظمة الإنتاجية وإدارة علاقات العملاء، مما يقتصر استخدامها على إنشاء الاجتماعات فقط

أسعار Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: يبدأ من 15,000 دولار أمريكي في السنة

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4. 7/5 (2,200+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3,900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يميز Calendly هو أنه يمنع تضارب المواعيد وفقًا لتوافرك وتوافر المستخدم على الجانب الآخر من الشاشة، مما يجعله أفضل بكثير لجدولة المواعيد وفقًا للتوافق المتبادل.

أكثر ما يميز Calendly هو أنه يمنع حدوث تضارب في المواعيد وفقًا لتوافرك وتوافر المستخدم على الجانب الآخر من الشاشة، مما يجعله أفضل بكثير لجدولة المواعيد وفقًا للتوافق المتبادل.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تكاملات Calendly التي يجب معرفتها

3. Motion (الأفضل للمهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وجدولة الاجتماعات)

عبر Motion

يستحق Motion مكانه في هذه القائمة بفضل دمجه السلس للذكاء الاصطناعي في جدولة المهام اليومية. صُمم هذا التطبيق للأحداث المعقدة، حيث يقوم تقويمه الذكي بتحليل حجم عملك لوضع خطة يومية محسّنة. إذا ظهرت مكالمة من عميل أو تغير موعد نهائي، يقوم Motion بإعادة ترتيب يومك لتناسب كل شيء.

بمجرد تأكيد الاجتماعات، يتم حجز وقت التحضير تلقائيًا قبل كل اجتماع. كما يقوم الذكاء الاصطناعي في Motion بتحديد فترات للتركيز العميق بناءً على أحدث المهام المجدولة وأنماط العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم توحيد جميع التقويمات المدمجة في عرض واحد، ويقوم النظام تلقائيًا بضبط الجدول الزمني إذا استغرقت المهام وقتًا أطول أو تم تغيير أولويتها.

يمكنك تعيين حدود للاجتماعات لتجنب الحجوزات المتتالية، أو حظر أوقات معينة للعمل المكثف، أو تحديد أيام كاملة خالية من الاجتماعات. تعد ميزة تحديد الأولويات تلقائيًا في Motion مفيدة بشكل خاص للمستقلين والمديرين التنفيذيين والمهنيين ذوي الاختلافات العصبية الذين يسعون إلى الحفاظ على مسارهم دون الحاجة إلى إعادة الجدولة يدويًا باستمرار.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يعمل الذكاء الاصطناعي من Motion على إنشاء خطة يومية مخصصة لك وتعديلها باستمرار، بناءً على مدى إلحاح المهام وحساسية الوقت وتفضيلاتك في الاجتماعات وإيقاع إنتاجيتك.

أفضل ميزات Motion

أنشئ جداول ديناميكية تتكيف مع التغييرات بفضل التحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تجنب المكالمات المتتالية أو اجعل أيامًا معينة خالية من الاجتماعات باستخدام تفضيلات محددة مسبقًا

أنشئ جداول يومية بناءً على مدى الاستعجال وأنماط عملك باستخدام عمليات أتمتة سريعة

أعد جدولة المهام غير المكتملة تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية والأولوية

قم بمزامنة جميع تقويمات Google و Outlook في عرض موحد واحد

قيود الحركة

يجد بعض المستخدمين واجهة المستخدم معقدة في الاستخدام، خاصةً أولئك الذين يعملون في بيئات عمل ديناميكية

لا تتوفر خيارات مشاركة لإشراك ضيوف خارجيين في المهام والمكالمات

منحنى التعلم مرتفع للغاية على الرغم من الأتمتة والميزات الأساسية نسبيًا

أسعار متغيرة

Pro AI: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business AI: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 1/5 (110+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (70+ تقييم)

4. Doodle (الأفضل لجدولة المجموعات والاستطلاعات)

عبر Doodle

إذا كنت تخطط لعقد اجتماع كبير عبر مناطق زمنية مختلفة، يمكن أن يكون Doodle هو الحل الأمثل لك لتجنب المتاعب. بفضل ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن لأعضاء الفريق تحديد توفرهم، ويقترح Doodle تلقائيًا الخيار الأفضل.

كما أنه يعزز المرونة من خلال خيار التصويت "إذا لزم الأمر"، مما يتيح للفرق اقتراح فترات زمنية بديلة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Doodle دعوات سريعة 1:1، وأوراق تسجيل، وصفحات حجز مخصصة حسب المناطق الزمنية المحلية. يمكن للمسؤولين استخدام لوحة معلومات الفريق في Doodle لتتبع الردود، وتعيين التذكيرات، وإدارة التوافر لعدة أعضاء في الفريق.

يتكامل Doodle جيدًا مع أدوات مثل Google Calendar و Outlook و Microsoft Teams و Zoom، مما يساعد الفرق على التنسيق حتى عند استخدام منصات مختلفة. يمكن أيضًا تصدير استطلاعات الاجتماعات أو تضمينها في بوابات الشركة أو رسائل البريد الإلكتروني لتوسيع نطاق الوصول.

قدرة الذكاء الاصطناعي: يقترح مساعد الجدولة الذكي من Doodle أوقات الاجتماعات الأكثر كفاءة من حيث الوقت لكل مشارك من خلال تحليل ردود الاستطلاعات وتفضيلات المناطق الزمنية، مما يساعد الفرق على التوصل إلى توافق في الآراء بشكل أسرع.

أفضل ميزات Doodle

أنشئ اجتماعات واستطلاعات غير محدودة للتنسيق مع أي عدد من المشاركين

وفر الوقت عن طريق الجدولة مباشرة في تقويم شخص آخر باستخدام ميزة "الحجز نيابة عن شخص آخر"

ادعم التوافر الصادق دون ضغط من الأقران من خلال تحديد عدد الأصوات، وإخفاء معلومات الحضور، واختيار فترات زمنية مجهولة الهوية

قم بتصدير بيانات الاستطلاعات أو تضمين الروابط في المنصات المشتركة لتنسيق أوسع نطاقًا

يتكامل مع Microsoft 365 و Google Workspace و Slack و Zoom

قيود Doodle

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة صعبة التصفح وغير بديهية

قد تكون تكاملات تطبيقات التقويم غير موثوقة وتسبب تعارضات بسبب التحديثات الفائتة أو أخطاء المزامنة

أسعار Doodle

مجاني

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 19.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يلزم وجود مستخدمين اثنين على الأقل)

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Doodle؟

تقول إحدى تقييمات Capterra:

أحب الطريقة التي توفر بها خيارات لفريقك عن طريق إرسال Doodle إليهم.

أحب الطريقة التي توفر بها خيارات لفريقك عن طريق إرسال Doodle إليهم.

5. SimplyMeet. me (الأفضل لحجز المواعيد بسهولة وبدون تعقيدات)

SimplyMeet. me هو برنامج جدولة اجتماعات يركز على البساطة. قد يشبه Calendly، ولكن هذا الأداة تتميز بإعدادها شبه الفوري، حتى مع وجود تكاملات متعددة.

لكن لا تدع البساطة تخدعك. يوفر SimplyMeet.me أيضًا إمكانيات الحجز الجماعي المثالية لورش العمل والندوات عبر الإنترنت، حيث تطلب مجموعات كبيرة نفس الفترة الزمنية. هناك أيضًا خيار مشاركة رمز QR للعملاء لمسحه ضوئيًا والحجز من هواتفهم.

يدعم التطبيق التكامل مع Stripe و PayPal للحجوزات المدفوعة، ويمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات التوفر للجداول المتكررة أو العروض الموسمية. يوفر SimplyMeet.me أيضًا خيارات العلامة البيضاء لتجربة جدولة تحمل العلامة التجارية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للمهنيين الذين يتعاملون مع العملاء.

قدرات الذكاء الاصطناعي: على الرغم من عدم اعتماده بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، يستخدم SimplyMeet.me منطقًا ذكيًا لأتمتة تعديلات المناطق الزمنية واقتراح المواعيد المثلى بناءً على تفضيلات الاجتماعات السابقة وموقع العميل.

أفضل ميزات SimplyMeet.me

نظم جميع الالتزامات وأدرها من خلال لوحة تحكم مركزية تعرض جميع المواعيد المجدولة والاجتماعات السابقة ومعلومات العملاء

بسّط عملية الفوترة للاستشارات خلال نفس الاجتماع من خلال تكاملات دفع متعددة

قم بإدارة جميع المناقشات والأحداث أثناء التنقل باستخدام تطبيق إدارة مخصص للأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

قيود SimplyMeet.me

يقدم مجموعة محدودة من التكاملات الأصلية ويعتمد على Zapier للأتمتة، مما يجعل الإعدادات المعقدة أكثر صعوبة

تفتقر إلى ميزات إعداد التقارير القوية والتحليلات في الوقت الفعلي للحصول على رؤى متعمقة حول أنماط الاجتماعات أو الإنتاجية

شارك روابط الحجز عبر رموز QR للوصول الأسرع إلى الفعاليات أو واجهات المتاجر

يوفر تكاملًا مع Zapier و Microsoft 365 و Google لمزامنة التقويم

أسعار SimplyMeet.me

الأفراد: مجانًا

الاشتراك الاحترافي: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SimplyMeet.me

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: يتعين على الموظف المعرفي العادي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز عمله. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يوميًا لجمع المعلومات الأساسية، وتنسيق الأولويات، والمضي قدمًا في المشاريع. المعاناة حقيقية — المتابعة المستمرة، والارتباك بين الإصدارات، والثغرات في الرؤية تضعف إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، المزودة بخاصية البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال توفير السياق على الفور في متناول يدك.

6. Acuity Scheduling (الأفضل للشركات التي تقدم خدمات)

عبر Acuity Scheduling

هل تبحث عن أداة جدولة مرنة تتناسب مع نموذج عملك؟ Acuity Scheduling هو خيار رائع بفضل تركيزه على سير العمل القائم على الخدمات. يغوص هذا الحل بعمق في أنواع المواعيد الفريدة التي تركز على العميل ومدد الخدمة.

يوفر Acuity أيضًا خيارات تنسيق غنية تلائم موضوعات العلامة التجارية. يمكنك استخدام إعدادات التكوين لتخصيص التفاصيل الدقيقة والاشتراكات المخصصة والأسعار حسب الحجم بناءً على جدول مستخدم الخدمة. بفضل عناصر التحكم في العلامة البيضاء والعلامة التجارية، يتيح Acuity للصالونات والعيادات والاستشاريين إنشاء تجربة عملاء سلسة من الحجز إلى الفوترة.

يدعم نماذج التسجيل والمواعيد المتكررة والدروس الجماعية والتأكيدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع Stripe و Square و Google Calendar و Zoom و QuickBooks وأكثر من 500 أداة أخرى من خلال Zapier، مما يجعله مثاليًا للشركات التي ترغب في أتمتة دورة حياة العملاء بالكامل.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يتضمن Acuity منطق جدولة ذكي يوصي بأوقات مثالية للمواعيد بناءً على مدة الخدمة وتوافر الممارس والمناطق الزمنية للعملاء. كما يمكنه ضبط التوافر تلقائيًا خلال فترات الذروة بناءً على حجم الحجوزات.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

أتقن فن البيع الإضافي بفضل خيارات الإضافات المخصصة على صفحة الجدولة

حسّن عبء عمل مواعيدك وتتبع المواعيد الخاصة بمواقع محددة من خلال الوصول إلى موارد متعددة وعناوين المتاجر

أنشئ الفواتير وأرسلها مع خدمات وتفاصيل العملاء التي يتم ملؤها تلقائيًا في تنسيق مسبق التصميم

قدم شهادات هدايا وأكواد خصم وخطط دفع مخصصة

قم بمزامنة التقويمات بين الموظفين وغرف الخدمة تلقائيًا

قيود Acuity Scheduling

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث خلل في الموقع عند تصدير المواعيد

تفتقر إلى التخصيصات في البوابات، لا سيما في صفحة الهبوط الخاصة بجدولة العملاء

لا يتوفر الوصول إلى موارد وغرف متعددة إلا في الخطط الأعلى سعرًا

ميزات إعداد التقارير محدودة للعمليات واسعة النطاق متعددة المواقع

أسعار Acuity Scheduling

ناشئ: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

نمو: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Powerhouse: 61 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (5,700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Acuity Scheduling؟

مراجعة G2 تقول:

يمكنك استخدام هذا التطبيق دون أي خبرة في CRM أو CS، وسوف تصبح متمكنًا منه بسرعة. كان الحل المثالي بالنسبة لي لجدولة المواعيد والحجز وإدارة التقويم وتتبع مواعيد العملاء.

يمكنك البدء دون أي خبرة في CRM أو CS واستخدام هذا التطبيق، وسوف يصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتك. كان الحل المثالي بالنسبة لي لجدولة المواعيد والحجز وإدارة التقويم وتتبع مواعيد العملاء.

7. Zoho Bookings (الأفضل للفرق التي تستخدم نظام Zoho البيئي)

عبر Zoho Bookings

Zoho Bookings هو الخيار الأمثل للفرق التي ترغب في البقاء ضمن نفس النظام البيئي، كما أنه يتمتع بقدرات كبيرة. تتيح واجهته الموحدة سهولة التخطيط اليومي ، بينما تعمل مساحات العمل المخصصة على تبسيط التعاون.

يقترح الحل أيضًا أنواعًا متعددة من الاجتماعات مصممة خصيصًا لقطاعك أثناء الإعداد. وإذا كان فريقك لديه مكالمات فريدة، يمكن للمسؤولين إضافة أنواع أحداث مخصصة لأي شيء بدءًا من مراجعات الربحية إلى احتفالات أعياد الميلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمديرين إضافة أتمتة بسيطة مع مشغلات محددة بنقرة واحدة لجميع الاجتماعات الداخلية التي تلي مكالمة العميل. يتكامل Zoho Bookings مع Zoho CRM و Zoho Desk و Zoho SalesIQ وأنظمة الدفع الخاصة به، مما يتيح أتمتة كاملة لدورة حياة العميل المحتمل من الاتصال إلى الاجتماع إلى المتابعة.

قدرة الذكاء الاصطناعي: عند استخدامه ضمن نظام Zoho البيئي، يمكن لـ Zoho Bookings الاستفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho، Zia، لملء بيانات النماذج تلقائيًا وتحليل اتجاهات الحجز وتقديم توصيات بشأن الإجراءات المتابعة بناءً على سلوك العملاء وتكرار المواعيد.

أفضل ميزات Zoho Bookings

احجز يومك بالطريقة التي تريدها باستخدام قواعد بسيطة مثل إيقاف إعادة الجدولة أو تعيين فترة إشعار أدنى

اسمح للعملاء بتحديث مواعيدهم والوصول إلى سجلهم بأنفسهم من خلال بوابة مخصصة للعملاء

ادمج على الفور مع نظام Zoho البيئي بالكامل، بما في ذلك Zoho CRM وSalesIQ وZohodesk ومنصات الدفع المدمجة فيه

قم بتعيين خدمات مختلفة لأعضاء الفريق المختلفين ومزامنة الجداول في الوقت الفعلي

استخدم الويب هوكس وواجهات برمجة التطبيقات لتشغيل سير العمل الخارجي أو تحديثات CRM

قيود Zoho Bookings

يأتي مع خطة مجانية مقيدة للغاية، مما يجعله أكثر ملاءمة للشركات الكبيرة والفرق

يعد إعداده بدون نظام Zoho البيئي الحالي عملية شاقة وغير بديهية وتتطلب خبرة متخصصة

خيارات الواجهة والتخصيص محدودة خارج مجموعة Zoho

أسعار Zoho Bookings

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مرونة: أسعار مخصصة

تقييمات Zoho Bookings وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (40+ تقييم)

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8. OneCal (الأفضل لمزامنة التقويم والتخصيص)

عبر OneCal

للتنقل بين جميع التقويمات دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب، غالبًا ما يظهر OneCal ضمن أفضل الخيارات. يتيح لك تصميمه الذي يضع الخصوصية في المقام الأول التحكم في التفاصيل التي تتم مزامنتها عبر التقويمات، من العناوين إلى قوائم الحضور. إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصية مواعيدك الشخصية، يمكن لـ OneCal حظر هذا الوقت على الفور كـ "مشغول".

بالإضافة إلى المزامنة، تحتوي صفحات الحجز في OneCal على عناصر مثل روابط وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التفاعل وعرض علامتك التجارية. يمكنك أيضًا إدخال عنوان URL مخصص يعيد توجيه المدعوين إلى صفحة الموارد أو صفحة الشكر بعد إجراء الحجز. يمكن للمستخدمين تخصيص لغة الدعوات وتنسيقها، مما يجعل التجربة أكثر توافقًا مع الجماهير العالمية أو المتخصصة.

يتكامل OneCal أيضًا مع Outlook و Microsoft 365 و Google Workspace ويوفر مزامنة متعددة الاتجاهات بين تقاويم متعددة، بحيث لا تتعارض الاجتماعات أبدًا، حتى عبر الحسابات الشخصية وحسابات العمل.

قدرات الذكاء الاصطناعي: يستخدم OneCal قواعد مزامنة ذكية لاكتشاف التضاربات المحتملة وتحديث الأحداث المتداخلة تلقائيًا عبر الأنظمة الأساسية، مما يضمن أن توفر وقتك يعكس دائمًا أحدث المدخلات، حتى عبر المناطق الزمنية أو الحسابات المختلفة.

أفضل ميزات OneCal

تحكم في ما يتم مزامنته عبر التقويمات الشخصية والعملية وتقويمات العملاء الفردية بفضل إمكانات المزامنة متعددة الاتجاهات

قم بإخفاء العناوين والتفاصيل وفقًا لتفضيلاتك باستخدام الأتمتة والألوان المحددة مسبقًا والردود عبر البريد الإلكتروني والمزيد

قم بتغيير لغة عرض الدعوات وتلبية احتياجات فريق عالمي من خلال ترجمة روابط جدولة OneCal

خصص صفحات الحجز باستخدام العلامة التجارية وروابط إعادة التوجيه وحقول المشاركة

يتكامل مع تقويمات Google و Microsoft و Apple لإدارة سلسة

قيود OneCal

يجد بعض المستخدمين صعوبة في مشاركة توفر أعضاء فريقهم أو تنسيق الأحداث مع زملائهم في الفريق

يدعم فقط تكامل التقويمات الشائعة ولا يقوم بمزامنة الملفات أو الوسائط بين الأنظمة الأساسية

تقارير أو تحليلات محدودة لتتبع اتجاهات الجدولة أو حالات عدم الحضور

أسعار OneCal

الباقة المبدئية: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

أساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OneCal

G2: 4. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OneCal؟

تقول إحدى تقييمات G2:*

سهل الاستخدام للغاية، دعم رائع، سهل التكامل والتنفيذ. استخدمه يوميًا. وظيفة مزامنة التقويم وحدها تستحق السعر، وواجهة المستخدم ممتازة.

سهل الاستخدام للغاية، دعم رائع، سهل التكامل والتنفيذ. استخدمه يوميًا. وظيفة مزامنة التقويم وحدها تستحق السعر، وواجهة المستخدم ممتازة.

9. Cal. com (الأفضل لمرونة الجدولة مفتوحة المصدر)

Cal. com هو مدير اجتماعات مصمم لإعطاء الأولوية للتحكم الكامل في الجدولة. كحل مفتوح المصدر، يتيح لك استضافة خوادمك وتخصيص كل شيء بعلامتك التجارية الخاصة — بدون شعارات Cal. com، فقط بأسلوبك الخاص.

الآن، لم يعد الأمر يقتصر على التخصيص الذاتي. يوفر هذا الحل أساسيات مثل جدولة الدورات، وحجوزات التقويم الجماعي، والدعوات المخصصة لإدارة اجتماعات العملاء أو الفريق بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات مخصصة لتنفيذ المتطلبات الأكثر تعقيدًا، مثل إرسال تذكيرات المواعيد أو تحديث سجلات CRM أو التعيين التلقائي للعملاء المحتملين. يتضمن سوق المكونات الإضافية للمنصة أدوات الدفع ونماذج الموافقة ومزامنة CRM والمزيد، مما يمنحك تحكمًا مرنًا في جدول مواعيدك.

قدرات الذكاء الاصطناعي: على الرغم من أن Cal.com يعتمد بشكل أساسي على المطورين، إلا أنه يمكنه التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) — على سبيل المثال، لإنشاء تأكيدات الحجز تلقائيًا، أو تحليل أنماط التوفر، أو اقتراح مواعيد للاجتماعات بناءً

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم التطبيقات مفتوحة المصدر إذا كان عملك يعمل بالفعل على مزود خدمات سحابية يدعم عمليات النشر ذاتية الاستضافة. سيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف البنية التحتية بسرعة وتوفير الميزانية لتخصيصات أعمق.

أفضل ميزات Cal.com

قم بتوجيه الحاجزين إلى الفريق المناسب بناءً على تفاصيلهم، مثل القطاع وحجم الشركة، باستخدام برنامج توجيه العملاء المحتملين الأصلي

قلل من الفرص الضائعة باستخدام حاسبة المنطقة الزمنية المدمجة

أضف ميزات أساسية مثل الدفعات والمكالمات المرئية والتذكيرات ونماذج الموافقة في ثوانٍ مع متجر المكونات الإضافية لـ Cal.com

استضف التطبيق بنفسك على نطاقك مع دعم كامل للعلامة البيضاء

أنشئ سير عمل معياريًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للمطورين ومكونات إضافية للمجتمع من Cal.com

قيود Cal.com

يتطلب الإعداد والصيانة خبرة فنية

قد يكون استخدام ميزة API مكلفًا للغاية

خيارات أقل للتشغيل الفوري للمستخدمين غير التقنيين

أسعار Cal.com:

الأفراد: مجانًا

الفرق: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 37 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cal. com:

G2: 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. YouCanBookMe (الأفضل للتكامل مع التقويمات)

عبر YouCanBookMe

إذا كان فريقك يتعامل مع مشاريع حساسة من حيث الوقت، فإن اعتماد YouCanBookMe يعد خطوة ذكية. بالإضافة إلى المزامنة في الوقت الفعلي وكتل التخزين المؤقت، يتميز هذا التطبيق بتكامل عميق، من Mailchimp و WordPress إلى Google Analytics و Pixel.

يدعم YouCanBookMe أيضًا تجميع التوافر بين الأعضاء وقواعد التوافر التفصيلية، وهو مثالي لإدارة المشاريع متعددة الوظائف أو الإجازات. لن تحتاج إلى متابعة يدوية بفضل التأكيدات التلقائية وخيارات إعادة الجدولة أو تسلسل التذكيرات. يمكن أن تتضمن نماذج الحجز أيضًا منطقًا شرطيًا، مما يتيح لك التأهيل المسبق للعملاء المحتملين أو فرز طلبات الدعم أو توجيه الاجتماعات الداخلية إلى زميل الفريق المناسب.

تتيح المنصة القابلة للتخصيص بدرجة عالية للفرق التحكم في المراسلة والعلامة التجارية والتعامل مع المناطق الزمنية وإعادة توجيه السلوك بعد الحجز. يمكنك أيضًا دمج webhooks أو Zapier أو البرامج النصية المخصصة لتشغيل الإجراءات في أنظمة CRM أو قواعد البيانات أو الأنظمة الداخلية الأخرى.

قدرات الذكاء الاصطناعي: أطلقت YouCanBookMe مؤخرًا اقتراحات حجز ذكية تعمل تلقائيًا على تعديل أوقات الانتظار ومدة الاجتماعات بناءً على نوع الموعد ومدى إلحاحه وسلوك الحجز السابق.

أفضل ميزات YouCanBookMe

قم بالتأهيل المسبق للعملاء المحتملين وفرز مكالمات الدعم باستخدام نماذج الحجز القائمة على المنطق الشرطي

عقد اجتماعات كبيرة للمجموعات في فترة زمنية واحدة مع تكوينات سعة الجلسات

قم بتسريع الحجوزات باستخدام نماذج مخصصة يتم ملؤها تلقائيًا والتي تستخرج البيانات من رابط URL

ادمج مع Google Calendar و Microsoft Outlook و Mailchimp و webhooks

خصص العلامة التجارية والتأكيدات والمتابعات وصفحات إعادة التوجيه لكل نوع حجز

قيود YouCanBookMe

أفاد بعض المستخدمين أن وقت استجابة خدمة دعم العملاء أطول قليلاً

تحتاج بعض التغييرات إلى التحديث يدويًا في كل تقويم متصل

اتصالات التقويم المسموح بها في الخطط المجانية والفردية محدودة

اتصالات التقويم المسموح بها في الخطط المجانية والفردية محدودة

أسعار YouCanBookMe

مجاني

فرد: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 13 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات YouCanBookMe

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (340+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن YouCanBookMe؟

مراجعة Capterra تقول:

أحب حقًا طريقة مزامنة YouCanBook.me مع التقويم الخاص بي وحظر الأوقات التي لا أكون متاحًا فيها لحجز اجتماع مع مستخدم جديد تلقائيًا. كما أحب سهولة الاستخدام بالنسبة لي وللشخص الذي يكمل الحجز على موقع الويب الخاص بي.

أحب حقًا كيف يتزامن YouCanBook.me مع تقويمي ويحظر تلقائيًا الأوقات التي لا أكون متاحًا فيها لحجز اجتماع مع مستخدم جديد. كما أحب سهولة الاستخدام بالنسبة لي وللشخص الذي يكمل الحجز على موقع الويب الخاص بي.

إدارة الاجتماعات والوقت بشكل مثالي مع ClickUp

تتيح أدوات الجدولة المناسبة إنتاجية عالية لك وللفريق بأكمله. بفضل التقويمات التي يمكن الوصول إليها ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي، تصبح الاجتماعات نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق قيمة تجارية حقيقية.

على الرغم من أن هذه القائمة تسلط الضوء على العديد من الخيارات القوية، فإن الاكتفاء بالتطبيقات التي تتصل جيدًا بمعرف مستخدم Outlook أو Google Calendar لن يكون كافيًا. أنت بحاجة إلى جدولة ذكية وتكامل شامل واستطلاعات جماعية ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهنا يتفوق ClickUp على البقية.

الشراكة مع ClickUp تعني أيضًا دمج الاجتماعات مع المهام والتحليلات والأتمتة الشاملة في منصة واحدة سلسة.

هل أنت مستعد لإتقان إدارة الاجتماعات والوقت؟ اشترك في ClickUp اليوم!