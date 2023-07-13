21 من أفضل عمليات تكامل التقويم التي يجب معرفتها في عام 2025

أصبح Calendly بسرعة أحد التقويمات الرائدة في مجال التقويم تطبيقات الجدولة ولسبب وجيه. هذا برنامج يتيح لك إنشاء تقويم عبر الإنترنت بسرعة والسماح لعملائك بتحديد الفترات الزمنية التي تناسبهم لمقابلتك.

من الأشياء الرائعة الأخرى في هذه الأداة هي عمليات التكامل العديدة المتاحة في Calendly. من السهل دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به مع أكثر من 30 من أفضل تطبيقات الويب، بما في ذلك ClickUp وGoogle Analytics وSlack وPayPal وHoneyBook وغيرها الكثير.

أكثر من ذلك بكثير لدرجة أننا قررنا إعداد قائمة بأفضل 21 تكاملاً لـ Calendly من شأنها أن تجعل من السهل إنشاء أحداث جديدة مباشرةً في تلك التطبيقات ومزامنتها تلقائياً مع حسابك.

21 من أفضل 21 عملية تكامل Calendly التي تحتاجها الآن

1. كليك أب

الوصول إلى ClickUp على أي جهاز وفي أي مكان وفي أي وقت ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة لكل شيء تتيح لكل فريق إدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل أعمالهم تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يمتد تخصيص ClickUp إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو داخل المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

إن تكامل Calendly مع ClickUp مليء بالميزات الموفرة للوقت حتى تتمكن من تتبع الاجتماعات إلى جانب المهام والمشاريع في مكان واحد! في حال كنت بحاجة إلى سبب آخر: يتم استيراد معلومات الحدث تلقائيًا إلى ClickUp كلما قام شخص ما بجدولة الوقت في Calendly. 🤩 ربط Calendly مع ClickUp

انقر فوق الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps هو كل ما تحتاجه لبناء أفكارك وتوسيعها بلمسة واحدة. يسمح لك بما يلي:

إنشاء وجدولة مهامك ومهامك الفرعية

قم بدعوة ومشاركة مشروعك مع أفراد خارج مساحة العمل الخاصة بك

تصفية الفروع الفارغة للحصول على رؤية واضحة لمهامك الأكثر أهمية

قم بتخطيط وتنظيم المشاريع أو الأفكار أو المهام الحالية في ClickUp للحصول على مخطط تفصيلي مرئي نهائي

انقر فوق المفكرة

احتفظ بملاحظاتك و عناصر العمل منظمة بقوائم مراجعة

عندما لا تتمكن من العثور على قلم وورقة لتدوين أفكارك، فإن ClickUp Notepad هو المكان الذي يمكنك اللجوء إليه:

افتح ملاحظاتك في وضع ملء الشاشة

التنسيق مع تحرير النص المنسق

تدوين الملاحظات أثناء تصفح الويب قم بتنزيل ملحق ClickUp Chrome

اللوحات البيضاء ClickUp يجعل ClickUp Whiteboard من عرضك التقديمي جذاباً من خلال السماح لك بما يلي:

تضمين الأشكال والصور والموصلات في مشروعك

الوصول إلى أزرار التحرير باستخدام اختصارات مفاتيح التشغيل السريع

تعيين السبورة البيضاء للاستخدام الشخصي

قم بالعصف الذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك معًا على لوحة إبداعية

✅إيجابيات ClickUp

تنظيم الخدمات اللوجستية وتخصيص خطط العمل بناءً على كل جدول زمني

متاح على أي جهاز - على الهاتف المحمول وسطح المكتب والمساعدين الصوتيين والمزيد

الاطلاع على جميع عملائك وتوافر تقويمهم في مكان واحد

احصل على المساعدة من دعم العملاء الأعلى تقييماً في المجال

ربط حساب ClickUp الخاص بك ب أكثر من 100 عملية تكامل ❌ ❌ كليك أب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

لا توجد خاصية تصدير لوحة التحكم

💸 تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي) لوحات كانبان عدد غير محدود من المهام والأعضاء مستندات تعاونية دعم 24/7، والمزيد

الباقة غير المحدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهرياً) كل شيء في الباقة المجانية للأبد إدارة الموارد تخزين غير محدود، ولوحات معلومات، وحقول مخصصة تقارير رشيقة والمزيد

خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولاراً/عضو شهرياً) كل شيء في الباقة غير المحدودة تقارير مخصصة الأتمتة المتقدمة وتتبع الوقت وميزات لوحة المعلومات الجداول الزمنية والخرائط الذهنية والمزيد



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💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

تحقق من هذه

/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/114030/undefined/ بدائل كاليندلي //%href/

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2. الشكل الكتابي

عبر نموذج الكتابة Typeform هي أداة أصبحت شائعة للاستطلاعات والاختبارات والمحادثات عبر الإنترنت. بنقرات قليلة، يمكنك إضافة Calendly إلى Typeform للسماح للمستجيبين بحجز اجتماعات معك.

يوفر لك التكامل بين Calendly-Typeform سهولة أكبر وتنظيم أفضل وشفافية أكثر. كما أن أي تغييرات يتم إجراؤها على أحد الجانبين تنعكس فوراً على الجانب الآخر.

✅ إيجابيات برنامج Typeform

يتيح لك نماذج واستطلاعات غير محدودة

فريق دعم عملاء جيد

واجهة مصممة بشكل جميل

سهولة إنشاء النماذج

يقدم واجهة برمجة تطبيقات مجانية

❌ سلبيات الشكل * غير متوفر على أجهزة أندرويد

سعر مرتفع نسبياً

💸 تسعير Typeform

لدى Typeform خطة مجانية لما يصل إلى 100 رد في الشهر. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء Typeform

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

3. سلاك

عبر سلاكسلاك هي أداة إنتاجية رائدة يمكنك استخدامها لجدولة الاجتماعات أو إرسال واستقبال الرسائل من العملاء وزملاء العمل. يعمل بشكل جيد مع Calendly لجعل اجتماعاتك أكثر سهولة للعملاء وفريقك. وهو واحد من أكثر عمليات التكامل مع Calendly شيوعاً لأنه يتيح لك دعوة مستخدمين جدد، وإضافة تفاصيل الاجتماعات، وإرسال تذكيرات للحضور.

✅ محترفو سلاك

اجعل القنوات خاصة أو عامة أو مشتركة أو متعددة المساحات

متجاوب مع أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

إنشاء قنوات مع شركتك

مشاركة المهام دون عناء

❌ ❌ سلاك سلبيات

قد يؤدي كثرة الإشعارات إلى تشتيت الانتباه

محدودية مساحة تخزين الملفات حسب خطتك

حذف المحادثات تلقائياً بعد أسبوعين

💸 تسعير Slack

يقدم سلاك باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 6.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء Slack

G2: 4.5/5 (أكثر من 29,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 21,000 تقييم)

4. ويبيكس

عبر ويبكس تتكامل أداة مؤتمرات الفيديو المستندة إلى الويب هذه مع Calendly للسماح لك بتضمين تفاصيل اجتماعك في التقويم الخاص بك. كما أنها تُبقي كل الحاضرين على المسار الصحيح من خلال إرسال تذكيرات لهم بشأن حدث مهم.

يمكن أن يكون تكامل Webex-Calendly مثاليًا بالنسبة لك إذا كنت دائم التنقل وتريد التأكد من عدم تفويت الاجتماعات أو المواعيد النهائية المهمة.

✅ إيجابيات Webex

تغيير مقدمي العروض التقديمية بسرعة والسماح بإنشاء اللوحات البيضاء بسرعة

تسجيل الاجتماعات للمراجع دون اتصال بالإنترنت

تجربة اجتماعات سلسة عبر الإنترنت

متجاوب عبر جميع الأجهزة

واجهة مستخدم بسيطة

❌ ❌ سلبيات Webex

يجب على المستخدمين تنزيل المكون الإضافي قبل الاستخدام

إنترنت إكسبلورر هو المتصفح الافتراضي

نسخة الويب منخفضة الجودة

💸 تسعير Webex

يحتوي Webex على خطة مجانية أساسية تسمح لما يصل إلى 100 مشارك. تبدأ الخطط المميزة من 13.50 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء Webex

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

5. هب سبوت

عبر هبسبوت يتيح لك التكامل بين HubSpot وCalendly مزامنة أحداثك بسلاسة لإنشاء تدفق للنشاط في HubSpot. وهذا يفتح فرصاً جديدة للمتابعة.

إن تكامل HubSpot يساعدك أيضًا على حفظ المعلومات حول جهات الاتصال الجديدة مع تحديث قاعدة البيانات الحالية بالأنشطة الجديدة. مع هذه الميزة، سيكون لديك الوقت للتركيز على الأنشطة المهمة الأخرى مثل تنمية العلاقات مع العملاء.

✅ إيجابيات HubSpot

دمج جميع ملفاتك في مكان واحد

سهولة التكامل مع الأدوات الأخرى

تقدم دروساً تعليمية من خلال أكاديمية HubSpot

منصة سهلة الاستخدام

❌ ❌ سلبيات HubSpot

مكلفة للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى في فئتها

قد تكون رسوم الدعم الفني مكلفة

تجربة مجانية محدودة بسبعة أيام فقط

لا توجد فواتير شهرية لمرة واحدة

💸 تسعير HubSpot

يحتوي HubSpot على خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 50 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

💬 تقييمات عملاء HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ تقييم)

6. لينكد إن

عبر لينكد إن باستخدام امتداد متصفح Calendly، يمكنك الاستفادة من جدولة الأتمتة أثناء المراسلة على LinkedIn. فهو يجعل من السهل مشاركة رابط Calendly الخاص بك مع العملاء المحتملين والمرشحين دون مغادرة صفحتك على LinkedIn.

يمكنك أيضاً اختيار اجتماعات خاصة لكبار الشخصيات وجهات الاتصال ذات القيمة العالية. وعند التخطيط لاجتماع جماعي، يساعدك التكامل على إنشاء استطلاع رأي للمدعوين لاختيار الوقت المناسب للجميع.

✅ إيجابيات LinkedIn

فعّالة من حيث التكلفة للأفراد الذين يعملون بميزانية صارمة

تدفق مستمر لتحديثات الأخبار

فرص تواصل واسعة النطاق

محرك بحث سهل الاستخدام

❌ ❌ ❌ سلبيات لينكد إن

يتطلب الكثير من المعلومات الشخصية لإكمال إعداد الملف الشخصي

الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها

يستغرق وقتاً طويلاً للفت الانتباه

باقات باهظة التكلفة

💸 تسعير LinkedIn

لدى LinkedIn خطة مجانية وخطط متميزة تبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء LinkedIn

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

7. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign ActiveCampaign هي عبارة عن منصة أتمتة تساعد الشركات على إجراء اتصالات هادفة مع عملائها. يتم توسيع نطاق التخصيص والتواصل المركزي والتجزئة عبر جميع القنوات وخلال دورة حياة العميل بأكملها. يمكن للمستخدمين تسريع عملية المبيعات بشكل أكبر من خلال دمج ActiveCampaign مع Calendly لجدولة الاجتماعات تلقائيًا!

✅ إيجابيات ActiveCampaign

ملء التقويم الخاص بك تلقائيًا بالمواعيد واستخدام المعلومات التي تم جمعها من تدفق الحجز في Calendly

إنشاء أو تحديث الصفقات في خط المبيعات الخاص بك عندما تقوم جهة اتصال بحجز أو تغيير أو إلغاء اجتماع في Calendly

أضف جهات الاتصال إلى قوائم أو شرائح محددة بناءً على المعلومات التي يقدمونها

تعيين أسئلتك المخصصة بسهولة مع الحقول المخصصة في ActiveCampaign

❌ ❌ سلبيات ActiveCampaign

التخصيص متوفر في الخطط المدفوعة المدفوعة

عدم وجود تخصيص تصميم مخصص للنماذج والأتمتة

💸 تسعير ActiveCampaign

اطلب عرض أسعار من ActiveCampaign

💬 تقييمات عملاء ActiveCampaign

G2: 4.6/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

8. وركاتو

عبر ووركاتو Workato هي منصة أتمتة تعمل على تحسين العمليات للموظفين والعملاء من خلال تقليل الموارد اللازمة لإنجاز العمل. يتمتع المستخدمون بخيار تعيين مشغلات وإجراءات محددة لتبسيط عمليات سير العمل المعقدة.

✅ إيجابيات Workato