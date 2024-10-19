أفضل 14 برنامج لإدارة الوكالات في عام 2025

تواجه العديد من الوكالات باستمرار العديد من تحديات إدارة الوكالات. من إدارة العديد من المشاريع والعملاء والجداول الزمنية إلى إنتاج أعمال عالية الجودة وتتبع التقدم المحرز مع البحث في الوقت نفسه عن فرص عمل جديدة - فالوكالات مشغولة للغاية.

امنح فرقك الإبداعية الدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح وتجنب الإرهاق باستخدام برنامج إدارة الوكالة المناسب للمساعدة في تخطيط الموارد وإدارة المشاريع وتعاون الفريق, إدارة العملاء والمزيد

لقد جمعنا لك 14 من أفضل برامج إدارة الوكالات المتاحة اليوم، بالإضافة إلى أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها وتقييمات مراجعات العملاء، لمساعدتك في اختيار ما يناسب احتياجاتك!

ما هو برنامج إدارة الوكالة؟

برنامج إدارة الوكالة، أو نظام إدارة الوكالة، هو حل كامل لإدارة العمليات وتبسيط سير العمل. بمعنى آخر، هو أداة تعمل على تبسيط العمليات وتحسين العمليات لمساعدتك على توسيع نطاق عملك.

ومع ذلك، فإن العثور على برنامج الوكالة المناسب لفريقك يتطلب بحثًا ودراسة متأنية، حيث لا يتم تصميم جميع أدوات إدارة الوكالات على حد سواء! فبعضها أفضل لإدارة المشاريع، في حين أن البعض الآخر هو الأفضل لجدولة المواعيد، وجمع ملاحظات العملاء، وإدارة المشاريع، وما إلى ذلك.

وبغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، يمكن أن تساعدك برامج إدارة الوكالات في الحصول على الدعم الذي تحتاجه لإدارة كل جزء من عملك.

14 أفضل 14 برنامج لإدارة الوكالات

والآن نحن هنا. لقد قمنا بتجميع 14 من أفضل برامج لوكالات التسويق الرقمي لوكالات الإعلان والعلامات التجارية والعلاقات العامة وتصميم الويب وغيرها. ألقِ نظرة على كل منها لفهم ما يمكنك استخدام كل منها لفهم ما يمكنك استخدامه في كل منها، أو الأداة التي يمكنك إضافتها إلى مجموعتك التقنية، أو ربما الأداة التي تغطي كل ما يحتاجه فريقك.

1. كليك أب

الأفضل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

لنبدأ بـ ClickUp انقر فوق هو نظام شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية مصممة لجميع فرق العمل في مختلف الصناعات، بما في ذلك وكالات التسويق، في مراحلها المبكرة إلى الناضجة.

يقدم هذا البرنامج الغني بالميزات المئات من ميزات متقدمة لتزويد وكالات التسويق بالأدوات التي تحتاجها لإدارة العديد من المشاريع والعملاء والمواعيد النهائية، وتحسين تعاون الفريق، وتتبع الأهداف، وقياس التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

بادئ ذي بدء، يوفر ClickUp منصة قابلة للتخصيص بالكامل، مما يمنح أي فريق المرونة التي يحتاجها لتهيئة ClickUp لتناسب سير العمل الفريد من نوعه و متطلبات المشروع . بالنسبة لعرض عملك، احصل على أكثر من 15 طرق عرض ClickUp المخصصة لتصور عملك، وهو أمر مفيد للغاية عند إدارة المشاريع المختلفة. استخدم طريقة عرض اللوحة لمعرفة موقف كل مشروع بسهولة، و طريقة عرض التقويم لتتبع المواعيد النهائية، و طريقة عرض عبء العمل لإدارة قدرة فريقك على العمل، واستخدم طرق العرض الأخرى للمساعدة في تسهيل إدارة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك طريقة عرض لوحة المعلومات مع التقارير في الوقت الفعلي إنشاء نظرة عامة عالية المستوى على عملك لتحسين إدارة الموارد وإبقاء الجميع على اطلاع دائم ومستجدات وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف وكالتك.

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لتقدم مشروعك في لوحات المعلومات في ClickUp

الآن لتعاون الفريق، يمكن للوكالات الرقمية أيضًا الاستفادة من الميزات التعاونية مثل ClickUp Whiteboards حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وإنشاء خرائط طريق مرئية، و ClickUp Docs لتخطيط الاستراتيجيات وتوثيق إجراءات التشغيل الموحدة وغيرها. هناك أيضًا ميزة دردشة مدمجة حيث يمكن للفرق والعملاء تبادل الرسائل في الوقت الفعلي و ميزة إدارة البريد الإلكتروني فيClickUp التي تتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة ClickUp.

توفير الوقت وتبسيط إدارة البريد الإلكتروني - إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp

وباستخدام إعدادات المشاركة والأذونات، يمكن للوكالات الرقمية مشاركة المستندات والمهام بسهولة مع عملائها أو دعوتهم إلى مساحة العمل الخاصة بهم لتبسيط التواصل بين الفرق والعملاء. لتسريع عملية الملاحظات والمراجعة، ما عليك سوى استخدام ميزة التدقيق والتعليقات التوضيحية التي تتيح للفرق والعملاء التعليق داخل المرفق.

هذه ليست سوى بعض الميزات الرئيسية التي يجب الإشارة إليها. ألقِ نظرة على بعض الميزات الأخرى التي يمكن أن تساعد عمليات وكالتك.

أفضل الميزات

عروض مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض لإدارة المهام والمشاريع المختلفة

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض لإدارة المهام والمشاريع المختلفة أتمتة مبنية مسبقًا ومخصصة : أنشئ عمليات فعالة ومتسقة، وضع العمل اليدوي على التشغيل التلقائي باستخدام الأتمتة في ClickUp لوحات بيضاء تعاونية : تمكن الفرق من التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي وتميز ClickUp عن أدوات إدارة الوكالات الأخرى

: أنشئ عمليات فعالة ومتسقة، وضع العمل اليدوي على التشغيل التلقائي باستخدام الأتمتة في ClickUp إمكانيات التكامل : ربط ClickUp بأكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك بعض التطبيقات المذكورة في هذه الجولة ( كاليندلي , اصنع )

: ربط ClickUp بأكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك بعض التطبيقات المذكورة في هذه الجولة ( كاليندلي , اصنع ) قوالب قابلة للتخصيص: احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من القوالب لأي حالة استخدام، بما في ذلكقالب وكالة التسويق من ClickUp

يمكن أن يساعد قالب وكالة التسويق من ClickUp الوكالات في إدارة العديد من العملاء، وتخطيط الحملات والمزيد في مكان واحد

القيود

على الرغم من أن ClickUp يقدم عددًا كبيرًا من الميزات وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، إلا أن معرفة كيفية استخدامها بكفاءة لزيادة الإنتاجية قد يكون له منحنى تعليمي قليلًا

التسعير

مجانية للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس : 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم

: 19 دولاراً شهرياً لكل مستخدم/مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 4,780 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 4,780 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (3,070+ تقييم)

تعرف على كيفية عمل الوكالات الرقمية الأخرى، مثل Zenpilot، استخدام ClickUp لتحسين سير العمل لديهمجرّب ClickUp مجانًا

2. كاليندلي

الأفضل للجدولة والحجز

جدولة الاجتماعات باستخدام Calendly كاليندلي هي أداة لإدارة الوكالات تساعد في الاحتفاظ بالعملاء ومسار التوظيف، وكل شيء بينهما من خلال تقديم طرق لا تعد ولا تحصى لأتمتة المهام وتوفير الوقت.

فهو يتميز بالتأهيل التلقائي والجدولة التلقائية مباشرةً على موقعك الإلكتروني، مما يسهل كثيراً حجز المكالمات مع العملاء المحتملين سواءً كان ذلك عبر Zoom أو Google Meet أو نظام هاتف الأعمال . كما أنه يوفر مساحة للموظفين حتى يتمكنوا من العمل على المهام ذات الأولوية القصوى.

يرسل Calendly أيضًا استبيانات ومتابعة تلقائية عبر البريد الإلكتروني قبل المكالمات وبعدها، مما يساعد الوكالات على الظهور بمظهر أكثر احترافية ويساعد في بناء علاقات أقوى مع العملاء.

أفضل الميزات

يساعد الفرق على جدولة اجتماعاتهم بطريقة سهلة وفعالة

سهل الاستخدام للغاية مع واجهة نظيفة وبديهية وعملية إعداد أنيقة

الكثير من عمليات التكامل وخيار المزامنة مع تطبيقات التقويم المختلفة

مناسب للفرق والشركات الناشئة الذين يمكنهم تضمينه على مواقعهم الإلكترونية وحتى استخدامه لتحصيل رسوم مقابل خدمات الاستشارات

القيود

يتم تحسين أداء Calendly عند تكامله مع تقويم Google. كانت هناك تقارير عن وجود تناقضات عند التكامل مع Outlook

لا يوفر دليلاً تدريبياً أو صفحة دعم مخصصة

التسعير

أساسي : مجاناً

: مجاناً الأساسية : 8 دولارات لكل مقعد/شهر

: 8 دولارات لكل مقعد/شهر احترافي : 12 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 12 دولارًا لكل مقعد/شهر الفرق : 16 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 16 دولارًا لكل مقعد/شهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (1.470+ تقييم)

: 4.7 من 5 (1.470+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 2.590+ تقييم)

3. والينج

الأفضل لتصور الأفكار وتنظيمها ومشاركتها

تنظيم الأفكار ومشاركتها في تطبيق Walling لإدارة العمل في Walling الجدار هي أداة لإدارة العمل تعمل على تنظيم الأفكار والمهام والمشاريع بطريقة مرئية وفوق كل شيء مبتكرة.

يقدم نظرة عامة كاملة على كل ما يتم إنجازه في الوقت الحالي ويوفر خيارات متعددة للتصور - لوحات المزاج، ولوحات كانبان، والتقويمات، وما إلى ذلك.

إن Walling مليء بميزات تعاون الفريق في الوقت الفعلي، مما يجعل من الأسهل بكثير التقدم في كل من المهام الداخلية ومهام العميل وتسليمها جميعًا في الوقت المحدد.

أفضل الميزات

إنه تطبيق لتدوين الملاحظات مع التركيز بشكل خاص على الجزء المرئي (جدران الجدران)

مجموعة واسعة من المنصات لبدء عمل الفرق

مناسب للفرق الإبداعية المشاركة في صناعات التصميم/التسويق أو الإدارة

القيود

تحتوي طريقة هيكلة البيانات في Walling على منحنى تعليمي وتتطلب فهماً للاستفادة من مرونتها بفعالية

التسعير

خطة مجانية

القسط : 5 دولارات لكل عضو/شهر

: 5 دولارات لكل عضو/شهر المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

منتج هانت : 5 من 5 (أكثر من 100 تقييم)

: 5 من 5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (أكثر من 25 تقييم)

4. تيمجانت

الأفضل لإدارة المهام

إدارة المهام والجداول الزمنية في مخطط Gantt باستخدام TeamGantt فريق جانت هي أداة سهلة الاستخدام أداة لإدارة المشاريع التي تتميز بمخطط جانت لمساعدة الوكالات على إدارة المشاريع ضمن جدول زمني.

كما أنها تتكيف مع احتياجات مختلف أنواع الوكالات والموظفين أيضًا (حيث يمكن لكل فرد في الفريق تخصيص سير العمل الخاص به بسهولة دون التدخل في عمل الأعضاء الآخرين). مع TeamGantt كل شيء على بُعد نقرة واحدة. تجعل هذه الأداة تخطيط المشروع وتنظيم المهام والوثائق والمحادثات أمرًا في غاية السهولة، وتبسط تتبع الوقت وتبسط الاتصالات وتعطي نظرة عامة دقيقة للتقدم المحرز. كل هذا يزيل الصداع المتعلق بتحديثات العميل ويبقي كل من العملاء وفرق العمل سعداء.

أفضل الميزات

مزود بميزات مشاركة الملفات وتتبع الوقت وميزات التواصل على مستوى المهام

تتبع التقدم المحرز في المهام الموكلة لكل عضو من أعضاء الفريق بشكل مرئي

تصميم بسيط وقابل للتخصيص

مناسب للفرق أو العاملين المستقلين الذين يفضلون تتبع التقدم المحرز في مشاريعهم من خلال مخططات جانت

القيود

يفتقر TeamGantt إلى ميزات تتبع الميزانية والميزات المالية، مما يجعل من الصعب على الفرق تتبع تكاليف المشروع بدقة

يمكن أن تكون واجهة المستخدم صعبة التصفح إلى حد ما بالنسبة لبعض المستخدمين، مما يجعل من الصعب بعض الشيء العثور على البيانات التي يحتاجونها بسرعة

التسعير

مراجعات العملاء

G2 : 4.8 من 5 (أكثر من 840 تقييم)

: 4.8 من 5 (أكثر من 840 تقييم) Capterra: 3.6 من 5 (90+ تقييم)

5. صنع

الأفضل لأتمتة سير العمل

تعيين المشغلات والشروط لأتمتة سير العمل باستخدام Make

/مرجع/ https://www.make.com/en تصنيع /%href/

هو سير عمل بدون رمز برنامج التشغيل الآلي الذي يعرض كل ما تقوم ببنائه وإنشائه بطريقة مرئية جذابة. هذه الأداة رائعة للوكالات التي ترغب في تحسين إدارة سير العمل وتعزيز الإنتاجية في جميع الفرق.

يمكن لتطبيق Make المساعدة في جميع الأمور التي تعاني منها الوكالات، مثل توليد العملاء المحتملين الفعّال، وتوجيه العملاء المحتملين، وإدارة العقود، وكل ما بينهما لإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع. وهو يتصل بآلاف التطبيقات، بما في ذلك ClickUp، ويجعل من السهل والسهل جمع كل ما يهم في منصة واحدة.

أفضل الميزات

أعداد لا حصر لها من سيناريوهات تكامل التطبيقات والكثير من القوالب الجاهزة للمشاركة والاستخدام

واجهة المستخدم، وكذلك تجربة المستخدم، مصممة بشكل جيد، مع سجل ممتاز لخيارات البحث

فعالة للغاية إدارة الفريق التشغيل الآلي، ومن الممكن إعداد أتمتة منفصلة لكل فريق/قسم

واجهة برمجة تطبيقات Make's API تجعلها مناسبة لوكالات خدمات الأتمتة

القيود

مصممة للأنظمة المستندة إلى Unix، مما يحد من دعم النظام الأساسي الخاص بها

بناء جملة معقد لتعريف مهام الأتمتة، مما يجعل من الصعب على المبتدئين استخدامه

التسعير

مجاني

النواة : 10.59 دولار شهريًا

: 10.59 دولار شهريًا محترف : 18.82 دولارًا شهريًا

: 18.82 دولارًا شهريًا الفرق : 34.12 دولارًا شهريًا

: 34.12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 180 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (أكثر من 290 تقييم)

6. سيندينبلو

الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات التسويق الرقمي وأتمتة التسويق

إنشاء رسائل بريد إلكتروني أنيقة وتصميمها في Sendinblue Sendinblue عبارة عن أداة مليئة بالميزات مصممة لتلبية احتياجات الوكالات التي ترغب في تعزيز أعمالها بأدوات المبيعات والتسويق المناسبة.

يتيح هذا البرنامج للوكالات إرسال رسائل مقنعة رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة أو واتساب رسائل للعروض الحساسة من حيث الوقت وتقسيم الرسائل حسب الجماهير المختلفة والأنواع المختلفة من العملاء لزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء وبناء علاقات أقوى مع العملاء.

كما يسمح بتخزين جميع معلومات الاتصال بالعميل في مكان واحد، وتتبع كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب، ومراقبة البيانات والأداء لاكتشاف مجالات التحسين.

أفضل الميزات

منصة تسويق شاملة تتيح لمستخدميها إطلاق حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإعداد الأتمتة و إدارة جهات الاتصال عبر نظام إدارة علاقات العملاء المدمج

تتوفر الأتمتة في جميع الخطط

خيارات الدردشة القابلة للتضمين في الموقع الإلكتروني على الموقع الإلكتروني

حملات تلقائية وميزات تجزئة التسويق

القيود

أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود قيود مع ميزات الأتمتة

خيارات قوالب البريد الإلكتروني الخاصة ب Sendinblue محدودة وغير قابلة للتخصيص بشكل كبير

التسعير

مجاني

بداية : بدءًا من 25 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 25 دولارًا شهريًا الشركات : بدءًا من 65 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 65 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.5 من أصل 5 (أكثر من 1530 تقييم)

: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 1530 تقييم) Capterra: 4.6 من أصل 5 (أكثر من 1540 تقييم)

7. ترافت

الأفضل للحجز وجدولة المواعيد

قبول الحجوزات والمدفوعات عبر الإنترنت، وإدارة الفرق والعملاء، والمزيد مع Trafft

أصبح الحفاظ على تنظيم وكالتك أسهل من أي وقت مضى. بفضل Trafft يمكنك الآن إدارة وكالتك وتنمية علامتك التجارية. يحافظ البرنامج على ترتيب جميع مواعيدك وتنظيم عملائك وازدهار أعمالك.

Trafft هو الحل المناسب للوكالات التي تحتاج إلى تبسيط تجربة الحجز لكل من أعضاء فريقها وعملائها.

يتعامل برنامج الحجز هذا مع كل شيء في عملية الحجز، حتى أنه يرسل رسائل بريد إلكتروني آلية أو رسائل تذكير عبر الرسائل النصية القصيرة إلى عملائك.

أفضل الميزات

لوحة معلومات الأعمال لمراقبة جميع مواعيدك أو مناسباتك

لوحة إدارة العملاء للحصول على معلومات مفصلة عن عملائك

التقويم الذكي والجدولة الذكية

يمكنك إنشاء صفحة حجز بدون معرفة الترميز

يمكنه التعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت والفواتير وإدارة الضرائب مباشرةً من التطبيق

القيود

لا يوفر Trafft القدرة على جدولة الأحداث التي تتم على مدار عدة أيام

لم يتم تحسين Trafft للاستخدام على الأجهزة المحمولة

التسعير

فردي أساسي : 12 دولارًا شهريًا محترف : 39 دولارًا شهريًا خبير : 59 دولارًا شهريًا

شركة مبتدئ : 69 دولارًا شهريًا توسيع : 150 دولارًا شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار



تقييمات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 16 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 16 تقييم) Capterra: 5 من 5 (أكثر من 34 تقييم)

8. سبروت سوشيال

الأفضل للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عرض لوحة معلومات مقاييس الأداء الرئيسية في Sprout Social سبراوت سوشيال هي أداة شاملة تستخدمها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وفرق التسويق. باستخدام Sprout Social، يمكن للوكالات فهم عملائها وجمهور عملائها بشكل أفضل واستخدام هذه البيانات لتكييف استراتيجيات الأعمال والتسويق الخاصة بهم.

علاوة على ذلك، تساعد هذه الأداة في كل ما يتعلق بالمحتوى والتخطيط والنشر وزيادة المشاركة وتحسين الاستجابة. أخيرًا وليس آخرًا، يمكن للوكالات التي تستخدم Sprout Social الوصول إلى لوحات معلومات غنية بالبيانات واتخاذ المزيد من القرارات الاستراتيجية لتنمية أعمالهم وأعمال عملائهم.

أفضل الميزات

يساعد في إدارة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل عبر منصات متعددة

تحليلات دقيقة تمكّن المستخدمين من إجراء فحوصات المنافسين وتصدير البيانات بسلاسة لضمان فعالية حملات وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل

فعّال من حيث التكلفة للمؤسسات والفرق متوسطة الحجم التي ترغب في زيادة حضورها الرقمي من خلال نهج موجه نحو البيانات

القيود

تحتوي المنصة على منحنى تعليمي ويمكن أن تكون مربكة للمستخدمين غير المعتادين على أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي السعر مرتفع نسبيًا، مما قد يجعل من الصعب على الشركات الناشئة إجراء عملية الشراء ويزيد من التكلفة عندما يحتاج العديد من أعضاء الفريق إلى الوصول إليها



التسعير

عادي : 249 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا)

: 249 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 199 دولارًا شهريًا) احترافي : 399 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 299 دولارًا شهريًا)

: 399 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 299 دولارًا شهريًا) متقدم : 499 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا)

: 499 دولارًا شهريًا (كل مستخدم إضافي + 349 دولارًا شهريًا) المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

G2 : 4.3 من 5 (أكثر من 2,050 تقييم)

: 4.3 من 5 (أكثر من 2,050 تقييم) Capterra: 4.4 من أصل 5 (أكثر من 520 تقييم)

9. الدائرة

الأفضل لمنصة مجتمع الكل في واحد لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية

اجمع بين الطبيعة المثيرة والتفاعلية للمجتمع والمحتوى الخاص بك - كل ذلك في تجربة واحدة سلسة مع Circle دائرة هو نوع الأداة التي تحتاجها الوكالات لأنشطة بناء المجتمع وبناء الفريق. يوفر هذا البرنامج التفاعلي تجربة سلسة للمحادثات الجماعية والبث المباشر والفعاليات، على سبيل المثال لا الحصر.

وتتيح ميزاته التفاعلية القوية حقًا خلق جو صاخب داخل وكالتك وتمكين أعضاء الفرق المختلفة من العمل معًا على رؤية واحدة وموحدة. من ناحية أخرى، مع تطبيق Circle، يمكن للوكالات مساعدة عملائها في التوعية بالعلامة التجارية والتواصل مع البناة والمبدعين الآخرين في هذا المجال.

أفضل الميزات

يتيح إنشاء منتديات وموضوعات ومواضيع ومواضيع مجتمعية لإشراك الجمهور في مناقشات مفتوحة

يسمح للشركات، بشكل عام، بالحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتفاظ بالعملاء من خلال تبسيط المشاركة والتفاعل والتفاعل بين أعضاء المجتمع

يمكن للمستخدمين استضافة وتنظيم الفعاليات داخل المنصة نفسها، حيث يمكن للأعضاء النشر والتفاعل. كما يمكن إنشاء بث مباشر وتخصيص إعدادات المشاركة.

القيود

ليس مناسباً لمنشئي الدورات التدريبية لأنه يفتقر إلى صفحة مخصصة للسداد، كما أنه يحتوي على ميزة جدار الدفع غير الملائمة التي تؤثر على التحويلات

لا يتوفر خيار إنشاء دورة تدريبية إلا في الخطتين الاحترافية والمؤسسية فقط

التسعير

أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا احترافي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا المؤسسات: 399 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء

متجر التطبيقات : 4.8 من أصل 5 (أكثر من 2,200 تقييم)

: 4.8 من أصل 5 (أكثر من 2,200 تقييم) المنتج: 3.6 من 5 (أكثر من 40 تقييمًا)

10. كاني

الأفضل لإدارة العملاء وأداة ملاحظات العملاء

التقاط ملاحظات العملاء وتنظيمها وتحليلها في Canny

تحتاج الوكالات إلى التغذية الراجعة من العملاء من أجل تحسين خدماتها، وبالطبع لزيادة أرباحها المحتملة. Canny هو واحد من أفضل برنامج إدارة علاقات العملاء التي تجعل من السهل جمع الملاحظات وتنظيمها وتحليلها.

فهو لا يسمح فقط بجمع ملاحظات العملاء، بل يسمح بجمع الملاحظات الواردة من زملاء العمل أيضًا. وبهذه الطريقة، يمكن للوكالات ضمان عدم إهدار أفضل الأفكار واستغلال وقتها بأكثر الطرق فعالية - لبناء الميزات الأكثر طلبًا أو تنويع خدماتها أو تركيز جهودها على نوع معين من الخدمات فقط.

أفضل الميزات

جمع ملاحظات العملاء وتحليلها بطريقة سهلة

سهولة دمجها مع مختلف المنصات الخارجية

يُمكِّن من إعداد نظام التعليقات إما عن طريق تضمينه في موقع إلكتروني أو استخدامه كنطاق فرعي

القيود

تعد لوحة تصويت Canny مفيدة للغاية ولكنها يمكن أن تنحاز بشكل غير مقصود إلى الملاحظات إذا لم يتم تهيئتها بشكل صحيح، مما قد يحد من فعالية الملاحظات التي يتم جمعها

التسعير

مجاني

نمو : 400 دولار شهرياً

: 400 دولار شهرياً الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

ProductHunt : 4.3 من 5 (أكثر من 45 تقييم)

: 4.3 من 5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 35 تقييم)

11. الشهادات

الأفضل لجمع الشهادات من العملاء

اجمع الشهادات من العملاء باستخدام الشهادة شهادة كما يوحي الاسم، هو برنامج لجمع شهادات العملاء. يمكن للوكالات تضمين شهادات الفيديو والشهادات النصية بسهولة على مواقعها الإلكترونية وحتى إنشاء صفحات مقصودة مخصصة في حوالي دقيقتين دون الحاجة إلى توظيف مطورين

يمكن للشهادات، عند استخدامها بفعالية، أن ترفع من أعمال أي وكالة. لا يمكن للوكالات فقط تحميل الشهادات والدليل الاجتماعي دون الحاجة إلى ترميز، بل يمكنها أيضًا مراقبة وتتبع أداء كل منها، وعرضها جميعًا على لوحة التحكم، بل والترويج للشهادات الأفضل أداءً لجذب المزيد من العملاء، وهو ما يمثل محركًا هائلاً للإيرادات.

أفضل الميزات

جمع الإشادات وعرضها، سواء في شكل نصي أو فيديو وعرضها على العملاء المحتملين

مقاطع فيديو الشهادات قابلة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وقابلة للتضمين على المواقع الإلكترونية، كما يمكن استخدامها في الحملات التسويقية

يمكن إعداد الأتمتة باستخدام الشهادات باستخدام تطبيقات الطرف الثالث مثل Make

القيود

لا يوفر أدوات مدمجة للتحرير وإجراء التعديلات على مقاطع الفيديو الواردة من العملاء

يتلقى العملاء تعليمات محدودة حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة

التسعير

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً القسط : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا الأقصى : 150 دولارًا شهريًا

: 150 دولارًا شهريًا الوكالة: بدءاً من 300 دولار شهرياً

آراء العملاء

ProductHunt: 4.2 من 5 (أكثر من 15 تقييم)

12. كودا

الأفضل لإدارة المستندات والملفات

إدارة الأفكار في محرر مستندات كودا

/مرجع/ https://coda.io/ كودا /%href/

هو حل شامل لإدارة المستندات والمهام وقوائم المهام والبيانات بطريقة سهلة وتفاعلية وجذابة في الوقت نفسه. تستخدمه الوكالات لتسريع عمليات اتخاذ القرار والتعاون مع الموظفين الداخليين بكفاءة أكبر.

وهو قابل للتخصيص بالكامل لاحتياجات الوكالات المختلفة ويسهل تطويره مع نمو الوكالات. كودا يعرض البيانات بطريقة يسهل استهلاكها، بينما تسهّل لوحات المعلومات تتبع التقدم المحرز والتحديثات في عمل العميل.

أفضل الميزات

مستند شامل يجمع بين المستندات والجداول لجعل إدارة المهام والتعاون والتنسيق التفاعلي سلسًا قدر الإمكان

ميزة "الحزم" مصممة لأغراض التكامل مع التطبيقات الأخرى

مناسب لفرق مطوري التطبيقات (من بين آخرين) الذين يهدفون إلى بناء إطار عمل بسيط لتنظيم الأعمال يسهل الوصول إلى المستندات والبيانات

القيود

تصميم واجهة كودا يعتبر قديمًا وأقل جاذبية بصريًا

من وقت لآخر، تصبح بنية المستند في كودا غير منظمة.

التسعير

مجاني

محترف 10 دولارات شهريًا/صانع المستندات

10 دولارات شهريًا/صانع المستندات الفريق : 30 دولارًا شهريًا/صانع المستندات

: 30 دولارًا شهريًا/صانع المستندات مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

مراجعات العملاء

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 380 تقييم)

: 4.7 من 5 (أكثر من 380 تقييم) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 80 تقييم)

المكافأة:_ كودا ضد Airtable

13. تالي

الأفضل لإنشاء النماذج

قم بإنشاء النموذج الخاص بك على الإنترنت وجمع أي نوع من البيانات باستخدام أداة إنشاء نماذج Tally تالي هو برنامج رائع آخر لا يحتوي على رموز لإدارة الوكالات. يتجاوز منشئ النماذج هذا في الواقع مجرد إنشاء النماذج، بل يدعم منطق النماذج، والآلات الحاسبة، والرسائل المغلقة المخصصة، وتحميل الملفات، وتحصيل المدفوعات، على سبيل المثال لا الحصر من ميزاته الرائعة.

باستخدام Tally، يمكن للوكالات جمع الكثير من البيانات، وتحليلها أو تصديرها، وتنظيمها حسب المشروع أو أعضاء الفريق (الذين يمكنهم التعاون بشكل أكبر في النماذج ومشاركة نتائج النماذج في مساحات عمل مشتركة).

أفضل الميزات

أداة إنشاء النماذج مع تجربة مستخدم وواجهة مستخدم فريدة تتيح إنشاء عدد غير محدود من النماذج واستطلاعات الرأي في غضون دقائق

خيارات تخصيص لا نهاية لها

جمع المدفوعات، والحسابات، ومنطق النماذج، وأنابيب الإجابات هي بعض من ألمع ميزات هذا البرنامج

يمكن دمجه مع أي منتج متاح في السوق إلى حد كبير

القيود

افتقار Tally إلى ميزات مثل المنطق الشرطي وتكامل البيانات يجعله أقل ملاءمة لأنواع أكثر تقدماً من النماذج وقد يقلل من وظائفه الإجمالية

التسعير

خطة مجانية

تالي برو: 29 دولارًا شهريًا

مراجعات العملاء

ProductHunt: 4.9 من 5 (أكثر من 70 تقييمًا)

14. الملعب

الأفضل لبرامج العروض التقديمية التعاونية

إنشاء عروض تقديمية جميلة في دقائق مع Pitch العرض التقديمي هو برنامج عرض تقديمي يأتي مع الآلاف من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة باحترافية يمكن للوكالات استخدامها لعرض خدماتها وخطط مشاريعها على العملاء.

تسهّل هذه الأداة إعداد الكلمات الرئيسية للمؤتمرات والعروض التقديمية لاجتماعات الفريق ومشاركة العمل والتحديثات بشكل جميل ومبتكر. وأخيراً، تتميز أداة Pitch بميزات تعاون الفريق وتبسط تقديم الأفكار ومشاركة الملاحظات واتخاذ القرارات.

أفضل الميزات

منصة عروض تقديمية تعاونية تركز على فريق العمل التعاوني مع واجهة مستخدم فائقة الوضوح

تساعد ميزة الدردشة المباشرة القوية أعضاء الفريق على التعاون في العروض التقديمية في الوقت الفعلي مع خيار عرض مكبر الصوت الرائع

مجموعة من القوالب الرائعة للبدء

يمكن لأعضاء الفريق تتبع حالة عملهم وكذلك البيانات من خلال تكامل Google Analytics

القيود

توفر محدود للقوالب الجاهزة للاستخدام التي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب الاحتياجات الخاصة للمستخدم

التسعير

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً محترف : 8 دولارات لكل عضو/شهر

: 8 دولارات لكل عضو/شهر المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء

ProductHunt : 4.9 من 5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.9 من 5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8 من 5 (أكثر من 25 تقييم)

## اختيار برنامج الإدارة المناسب لوكالتك

هناك الكثير من أنظمة إدارة الوكالات، وهذا أمر رائع بالنسبة لك. الآن، المفتاح هو العثور على الأدوات التي توفر المرونة لدعم وكالتك أثناء توسعها، ويمكنها مساعدتك في تخطيط الموارد، والتي تعمل بسلاسة مع أدوات العمل الأخرى للحفاظ على سير العمل الخاص بك تحت السيطرة.

كما ذكرنا سابقًا، ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تقدم منصة قابلة للتخصيص بالكامل لمنح وكالتك القدرة على تهيئة ClickUp لتناسب سير عملك ومشاريعك المعقدة ودعم فريقك مع توسع أعمالك. هذا السبب وحده يجعله واحداً من أفضل برامج إدارة الوكالات الموجودة اليوم.

ونظرًا لأن الوكالات قد تحتاج إلى تطبيقات متعددة للمساعدة في إدارة العمليات اليومية، يمكنك بسهولة مزامنة و ربط ClickUp بأدوات العمل الأخرى لجمع كل أعمالك في مكان واحد.

بدء استخدام ClickUp سهل ومجاني. حان الوقت للعمل بذكاء أكثر مع برنامج إدارة الوكالة المناسب في حزام أدواتك. 👌 الكاتب الضيف:_

علاء الدين دجيداني هو مسوق عبر الإنترنت ومؤسس شركة Hustler Ethos . إنه يحب مساعدة الشركات على الترتيب على جوجل ودفع عجلة النمو دون أن يكلفه ذلك الكثير. _