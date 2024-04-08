مقارنة بين Coda و Airtable: ما الأداة الأفضل؟ 2025

صدق أو لا تصدق، أصبحت إدارة قواعد البيانات أكثر متعة مما كانت عليه في السابق.

لقد ولّت أيام الواجهات القديمة والصعبة لجداول بيانات الأمس - والآن، لدينا أدوات مثل Coda و Airtable لجعل أو بيانات و قاعدة المعرفة أكثر سهولة وقيمة وجاذبية في الاستخدام.

بينما كودا أكثر استنادًا إلى المستندات، بينما يركز برنامج Airtable على الجداول، وكلا البرنامجين يساعدان الفرق على تحقيق أهداف مماثلة.

سواءً كان العمل عن بُعد أو شخصيًا، يمكن للفرق إدارة المشاريع والتحديثات والأخطاء وغير ذلك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والتكاملات والتقارير وغيرها من أدوات إدارة قواعد البيانات في Coda و Airtable.

ولكن أيهما يجب أن تختار؟

لقد أنشأنا هذا الدليل التفصيلي لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار بنفسك 🙂

تابع معنا بينما تتنافس Coda وAirtable وجهاً لوجه في المواجهة النهائية. سنقارن بين ميزاتهما الرئيسية، وخطط التسعير، وأدوات الأمان، بل وسنقدم لك برنامجًا بديلًا آخر يتفوق في المجالات التي لا تتفوق فيها Coda و Airtable.

ما هو كودا؟ كودا مجموعة شاملة من أدوات التحرير و

قوالب كودا القابلة للتخصيص لتسهيل الإنشاء والتعاون السريع لجميع أنواع البيانات. كل عنصر - مثل جداول البيانات وقوائم المهام والجداول الزمنية والصور - يمكن الوصول إليه بسهولة داخل المستند، مما يسمح لمديري المشاريع بتتبع التغييرات بسهولة. 🪄

صُممت واجهة Coda المستندة إلى المستندات مع إمكانية التنقل القوية، مما يدعو المستخدمين إلى تخصيص سير عملهم حسب الضرورة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات مشروعهم من أي جهاز وموقع من خلال التكامل السلس مع منصات مثل Slack وGoogle Drive!

عبر كودا

ما هو Airtable؟ Airtable هو برنامج قائم على جداول البيانات مصمم لتحسين إدارة المشاريع وتنظيمها. يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لأعضاء الفريق لتخزين المعلومات وفرزها بسهولة، وتتبع تقدم المشروع، والتعاون مع الآخرين. 🤝

باستخدام Airtable، يمكن لمديري المشاريع تنظيم مهامهم بسهولة في طرق عرض مختلفة وإنشاء مسارات عمل وخطوط سير لإدارة مشاريعهم بشكل أفضل ببضع نقرات فقط. يوفر البرنامج أيضًا تحديثات في الوقت الفعلي لمهام المشروع والتقدم المحرز، مما يمنح مديري المشاريع مزيدًا من الوضوح في مهامهم.

إلقاء نظرة على كامل_المشروع مراجعة Airtable !

عبر الجدول الجوي تشبه المقارنة بين Coda وAirtable محاولة الاختيار بين نكهة الآيس كريم المفضلة لديك في طفولتك وبين مثلجات الحلوى الساخنة: كلاهما لذيذ، ولكن في النهاية يعود الأمر كله إلى قائمة الميزات غير القابلة للتفاوض. لذا دعنا نوازن بين خياراتك بعناية قبل أن تقرر أيهما يرضي شهيتك! 🍨

كودا مقابل Airtable: مقارنة بين الميزات

تقدم كودا كل شيء - من المستندات المستندة إلى السحابة إلى قواعد البيانات، كل ذلك في منصة واحدة. أما Airtable، من ناحية أخرى، فهو أشبه بجداول بيانات جوجل الرائعة مع الأتمتة. إليك كيفية المقارنة بين قاعدتي البيانات العلائقية.

الميزة رقم 1: إنشاء قواعد البيانات وإدارتها

كودا هي الأداة المثالية لمديري المشاريع المشغولين الذين يحتاجون إلى مواكبة قواعد بيانات المستندات. فواجهتها الأنيقة تجعل من السهل تجميع وفرز البيانات داخل المستندات باستخدام مفاتيح اختصار سريعة. لذا سواء كنت في جلسة عصف ذهني أو بناء جداول زمنية معقدة للمشروع، لديك القدرة على هيكلة المحتوى الخاص بك داخل المستند بأي طريقة تريدها! 🎨

إليك كيفية عمل ذلك: تنسيق مستندات كودا لإنشاء خطط المشروع مثل البناء باستخدام قطع الليجو. أولاً، تحتاج إلى معرفة الأجزاء التي تحتاجها للهيكل الخاص بك. فكر في الأمر مثل جمع الأهداف والجداول الزمنية ومعلومات الميزانية. بمجرد حصولك على جميع القطع، رتبها في كتل من البيانات مثل قوائم المراجعة والجداول ومخططات جانت. ثم قم بتعديل الكتل الخاصة بك حول المستند حتى تقوم بتصميم خطة مشروعك المثالية.

تعلم كيفية إنشاء قاعدة بيانات المحتوى !

عبر كودا مساحات وقواعد عمل Airtable تشبه خزائن الملفات لفرق المشروع. تعمل كل قاعدة كدرج فردي خاص بها لفصل أنواع مختلفة من المشاريع والموارد. الهيكل المنظم يجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها، بينما تتيح لك عمليات سير العمل القابلة للتخصيص إنشاء أنظمة فريدة تعمل بشكل أفضل لفريقك. ومع ذلك، فإن أكبر جانب سلبي لقاعدة بيانات Airtable العلائقية هو أنه لا يمكن مزامنة السجلات الفردية عبر القواعد.

عبر الجدول الجوي الفائز: اختيار اللاعب! ♠️

يعمل بعض الأشخاص بشكل أفضل في الواجهات القائمة على المستندات والبعض الآخر في جداول البيانات.

_ إذا كان عرض مهمة ما في قواعد بيانات متعددة ميزة لا غنى عنها في عملك اليومي، تحقق من ClickUp! تضيف ميزة المهام في قوائم متعددة نفس المهمة إلى قوائم مختلفة داخل مساحة العمل الخاصة بك. لذا عندما فرق متعددة الوظائف يعملون على نفس المهمة، لا يتعين عليهم عبور الجسور الرقمية للوصول إلى المهمة! ⚡️ إدارة المهام في ClickUp

الميزة رقم 2: عمليات التكامل

من خلال تكامل Coda مع التطبيقات والأدوات الأخرى، يمكن للفرق إطلاق العنان لمجموعة من القدرات القوية. تسمح إمكانيات تكامل Coda للفرق بتخصيص بياناتهم المخزنة لتناسب احتياجاتهم الخاصة من خلال الاستفادة من خيارات التخصيص مثل الأزرار المعدة مسبقًا.

أصبح ذلك ممكناً مع امتداد Coda Pack. يفتح امتداد الحزمة الباب لتخصيص شكل مستنداتك وعملها وتكاملها. هذا أمر أساسي إذا كنت تستخدم حاليًا برنامج إدارة المشاريع وتريد من أعضاء الفريق سحب الطلبات من متتبع المشروع أو الوصول إلى البيانات المباشرة من روابط مستندات كودا. يمكن أن تتحرك المهام بشكل أسرع وأكثر سلاسة دون أي تأخير أو تأخير! 🔌

عبر كودا يعد تكامل Airtable مع تطبيقات وأدوات برمجية أخرى طريقة قوية لتوسيع بيانات الأعمال. على سبيل المثال، دمج Airtable مع CRM (إدارة علاقات العملاء) يسمح للمؤسسات بإدارة الاتصالات اليومية مع العملاء. يتيح هذا التكامل أيضًا للمؤسسات إنشاء عمليات آلية بحيث يتم التعامل مع المهام والتحديثات بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من البيانات المخزنة في Airtable من داخل التطبيقات الأخرى، مما يسهل عليهم إدارة سير العمل في مكان واحد.

فيما يلي نظرة خاطفة على بعض خيارات التكامل بدون تعليمات برمجية وخيارات التكامل منخفضة التعليمات البرمجية:

ملحقات الشركاء التي يحتفظ بها فريق Airtable

استيراد/ تصدير CSV لإضافة بيانات إلى جدول

واجهة برمجة التطبيقات والأنظمة الخارجية لتشغيل المهام المجدولة

عبر الجدول الجوي الفائز: إنه تعادل! 🏅

يحتوي كلاهما على مجموعة متنوعة من عمليات التكامل لربط تطبيقاتك وأدواتك المفضلة.

الميزة رقم 3: إعداد التقارير والتصورات

باستخدام Coda، يمكن للفرق تصور أدائها بسهولة عبر مقاييس مختلفة لإبقاء الجميع على اطلاع على التقدم والأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات بشأنها بسهولة - كل ذلك من خلال لوحة معلومات.

بالمعنى التقليدي، لوحات المعلومات هي لمحات عامة عالية المستوى للعمل عبر الفريق أو القسم أو المشروع. لكن لوحات معلومات كودا القابلة للتخصيص قد تبدو غريبة بسبب نهجها المنطقي للتصفية. ستحتاج إلى فهم أساسي للغة الصيغة في كودا (المزيد من القراءة) ومعرفة شاملة بالنقاط المرجعية والإعدادات (المزيد من الجهد). ⌛️

عبر كودا على الرغم من أن كودا وAirtable لديهما أدوات مفيدة لتلخيص البيانات، إلا أن Airtable لديه نهج أكثر بساطة لأن واجهة المنصة مصممة للفرق للتعاون في عرض مشترك لبيانات الجدول.

يمكن للفرق التي تعمل على نفس المشروع، مثل حدث أو إطلاق منتج، إجراء التغييرات اللازمة بسرعة دون إعداد طريقة عرض جديدة تمامًا.

الفائز: Airtable! 📊

عبر الجدول الجوي

كودا مقابل Airtable: التسعير والأمان

على الرغم من أن التسعير والأمان قد يبدو مملًا وتقنيًا بعض الشيء، إلا أنهما مهمان للنمو وقابلية التوسع في مؤسستك. تقدم Coda و Airtable أدوات غنية بالمميزات لجعل حياة العمل أسهل - ولكن إليك الأمر المهم: مستويات الأمان وأساليب الدفع الخاصة بهم مختلفة، لذا تأكد من تقييمها قبل اتخاذ القرار! ⚖️

خطط التسعير

يمكن أن تكون البرمجيات إما موفرة للميزانية أو موفرة للميزانية، اعتمادًا على كيفية استخدامها. يمكن أن تؤثر خيارات برمجيات الأعمال التجارية بشكل كبير على أرباحها النهائية. فمن خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات، يمكن للبرامج عالية الجودة أن تقلل من التكاليف العامة. ومع ذلك، إذا اختارت الشركة البرنامج الخاطئ لاحتياجاتها، فقد ينتهي بها الأمر بفاتورة باهظة. يمكن أن يؤدي سوء إدارة البرامج - ونقص تدريب الفريق - إلى نتائج مكلفة. 💸

عبر كودا

كودا التسعير

خطة مجانية : $0 الجداول والرسوم البيانية ولوحات كانبان والنماذج المتصلة أدوات وخدمات الطرف الثالث عبر الحزم الصيغ القوية والأتمتة والمزيد من الميزات الأخرى

: $0 خطة احترافية : 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات حجم غير محدود للمستند الوصول إلى دعم مخصص سجل إصدارات لمدة 30 يومًا، والمزيد

: 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات خطة الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات أتمتة غير محدودة سجل إصدارات غير محدود قفل المستند، والمزيد

: 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات خطة المؤسسة : اتصل بكودا لمعرفة الأسعار ضوابط وصول متقدمة إدارة متقدمة للمستخدمين أولوية الدعم، والمزيد

: اتصل بكودا لمعرفة الأسعار

تسعير #### Airtable

خطة مجانية : $0 ما يصل إلى 5 منشئين أو محررين عدد غير محدود من المعلقين والمستخدمين للقراءة فقط مصمم واجهة، والمزيد

: $0 الخطة الإضافية : 10 دولارات شهريًا لكل مقعد تُدفع سنويًا مزامنة تلقائية للجدول 5,000 سجل لكل قاعدة 5 جيجابايت من المرفقات لكل قاعدة، والمزيد

: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد تُدفع سنويًا الخطة الاحترافية : 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد يتم دفعها سنويًا أذونات واجهة دقيقة أذونات تحرير الحقول والجداول طرق عرض جانت والجدول الزمني والمزيد

: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد يتم دفعها سنويًا المؤسسة : اتصل ب Airtable لمعرفة الأسعار عناصر تحكم متقدمة في الواجهة مساحات عمل غير محدودة لكل مؤسسة 250,000 سجل لكل قاعدة، والمزيد

: اتصل ب Airtable لمعرفة الأسعار

اكتشف الـ أفضل برامج قواعد البيانات المجانية !

الأمان

عندما تكون على وشك إجراء عملية شراء كبيرة، من المهم قراءة التفاصيل الدقيقة. وبالنسبة لمنتجات SaaS، فهذا يعني التأكد من فهمك لسياسة الأمان الخاصة بها قبل الإقدام على الشراء. 🔐

ففي نهاية المطاف، عندما تشتري برنامجاً، فأنت تعهد بمعلومات حساسة. لذا قبل أن تقوم بإعداد الفريق للانتقال إلى برنامج جديد، تأكد من التحقق من معايير الأمان الخاصة بمؤسستك وقائمة _متطلباتها الأمنية غير القابلة للتفاوض لجميع عمليات الشراء.

ستقدر لك فرق تكنولوجيا المعلومات والمشتريات والمالية دقة عملك! 🔎

لدى كل من Coda و Airtable صفحات أمان مخصصة على موقعيهما للحصول على نظرة عامة على الخطوات النشطة التي يتخذونها لتأمين البيانات بانتظام.

عبر الجدول الجوي إذا كنت تبحث عن حل قاعدة البيانات الذي يوفر أفضل ما في العالمين - المرونة في التعامل مع الفرق والبيانات، بالإضافة إلى التخصيص والأمان الشامل - لا تنظر إلى أبعد من ClickUp! 🦄

المكافأة: برنامج قاعدة البيانات لنظام التشغيل Mac !

لقاء انقر فوق - أفضل بديل لـ Coda و Airtable

لا داعي للاكتفاء بأحدهما دون الآخر عندما يتعلق الأمر بجداول البيانات أو إدارة المشاريع القائمة على المستندات. بدلاً من ذلك، ابحث عن البرنامج الذي يمكن أن يدعم _كلاهما ثم البعض!

في معركة Coda مقابل Airtable، الفائز واضح - ClickUp. ✅

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً شاملاً لكل فريق

ClickUp هو برنامج إنتاجية قوي يحتوي على مئات من الميزات الديناميكية لمساعدة الفرق متعددة الوظائف على تركيز عملهم في منصة واحدة تعاونية وآمنة. وهو مصمم ليتم تخصيصه من قِبل كل مستخدم، مما يسمح للفرق والأعضاء وحتى الشركات بأكملها بهيكلة العمليات وتصميمها وإدارتها حتى آخر مهمة فرعية.

يُعد ClickUp بديهيًا للتعلم ومرئيًا للغاية بطبيعته، مع حالات المهام المرمزة بالألوان، وأكثر من 15 طريقة عرض فريدة للمشروع، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للحصول على صورة كاملة للتقدم المحرز في لمحة واحدة. ومع أكثر من 1000 تكامل مع أدوات العمل الأخرى، لن تضطر أبدًا إلى فتح علامة تبويب أخرى أو تحديث نافذتك للحصول على آخر التحديثات.

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

إنه مليء بالأدوات المتقدمة عبر كل خطة تسعير، بما في ذلك لوحة بيضاء رقمية برنامج، ومحادثة مدمجة، وتسجيل الشاشة، والمزيد. ولكن ما يجعل ClickUp الخيار المثالي بين Coda وArirtable هو ديناميكيته محرر المستندات وطريقة عرض الجدول، والقوالب المعدة مسبقًا.

مستندات النقر الديناميكي

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

إذا كنت تحب Coda بسبب بديهية محرر المستندات والتكاملات التي يوفرها لك، فستحب ClickUp Docs أكثر من ذلك! مع الكشف المباشر لـ تحرير المستندات إلى جانب فريق العمل، وتفويض التعليقات، والأدوات لربط المستندات مباشرة بسير عملك، فإن ClickUp Docs تعاونية بقدر ما هي منتجة!

قم بإنشاء كل شيء بدءًا من المهام البسيطة إلى مستندات الويكي المنظمة بشكل جميل مع صفحات متداخلة إلى إنشاء تسلسل هرمي مرئي . ثم استخدم أوامر الشرح المائل وخيارات التنسيق الغنية لإضافة النمط والوظائف، بما في ذلك اللافتات والجداول والأزرار والمرفقات وكتل التعليمات البرمجية والمزيد.

قم بالتحرير جنبًا إلى جنب مع الفريق، وإبداء التعليقات، وتفويض المهام للأعضاء الآخرين مباشرةً من مستند ClickUp الخاص بك

يمكنك أن تثق بأن مستنداتك محمية دائمًا في ClickUp بأذونات متقدمة ومخصصة للتحكم في من يمكنه رؤية أصولك أو تحريرها أو الوصول إليها في أي وقت. وعندما تكون جاهزًا لمشاركة عملك داخل ClickUp أو خارجه، فالأمر بسيط مثل نسخ عنوان URL.

عرض الجدول بسرعة البرق

قم بترتيب جميع مهامك على شبكة إلى جانب تفاصيلها الرئيسية، بما في ذلك الحالة وتاريخ الاستحقاق والمكلفين والمزيد باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

من بين أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع في ClickUp, عرض الجدول هو الوحيد الذي يمنح Airtable أفضلية على Airtable.

قم بإنشاء قواعد بيانات مرئية بديهية وقوية في ClickUp لإدارة الموارد وعلاقات العملاء وتقدم المهام والمزيد بكفاءة في شكل جدول بيانات.

اربط أي شيء من المهام إلى المستندات والتبعيات, تقارير الأخطاء وطلبات العملاء لإضفاء المزيد من السياق على كل صف وعمود في جدولك، ثم قم بإدارة عملك باستخدام خيارات التصفية والتجميع القوية في ClickUp. حتى يمكنك سحب وإسقاط الأعمدة لاختيار تنظيم تاريخك، أو إخفاء الأعمدة وتثبيتها للوصول إلى المعلومات بشكل أسرع!

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

تتمحور طريقة عرض الجدول حول الكفاءة - حتى لو لم تستخدمها من قبل! ابدأ تشغيل قاعدة بياناتك باستخدام قالب مُصمَّم مسبقًا من قالب ClickUp's Template أو نسخ ولصق المعلومات من أدوات أخرى مباشرةً في ClickUp.

ومثل ClickUp Docs، عندما تكون مستعدًا لتقديم تقدمك للعملاء أو أصحاب المصلحة أو الأقسام الأخرى، يمكنك مشاركة عرض الجدول في ClickUp عن طريق التصدير أو عبر رابط بسيط.

قالب إدارة الأصول من ClickUp

إدارة جميع معداتك ومواردك وأصولك في موقع واحد مناسب باستخدام ClickUp

إن أحد أكبر التحديات التي تواجه إنشاء قاعدة معرفية أو قاعدة بيانات باستخدام محرر مستندات أو جدول هو مجرد البدء. فالكثير من البيانات والتعاون والتعلم يدخل في إنشاء هذه الموارد الشاملة، ولهذا السبب تعد القوالب جزءًا أساسيًا من استخدام أي برنامج لإدارة المشاريع.

لحسن الحظ، تقدم مكتبة القوالب الواسعة في ClickUp المئات من القوالب المبنية مسبقًا لكل حالة استخدام، بما في ذلك قالب إدارة الأصول من ClickUp مجلد، لإدارة مواردك وأصولك ومعداتك من كل زاوية.

انقر بين ثلاث طرق عرض مخصصة، بما في ذلك طريقة عرض التقويم والقائمة الديناميكية من ClickUp، لتصور مهامك ومواعيدك النهائية وجميع المعلومات ذات الصلة. ثم اعرض التقدم المحرز في كل مهمة باستخدام حالات المهام العشر المعدة مسبقًا التي تأتي مع هذا القالب. لكن يكفي هذا الكلام - جربه بنفسك!

المستندات والجداول وغير ذلك الكثير في ClickUp

أفضل جزء من هذه الميزات المتقدمة في ClickUp هو أنها متوفرة مجاناً تماماً على خطة مجانية للأبد !

لذا بدلاً من أن تشعر بأنك مجبر على اختيار المستندات أو جداول البيانات بين كودا وAirtable- اختر الاثنين معًا! فقط عند اختيارك لـ ClickUp 🙂

قم بالوصول إلى مستندات ClickUp، وطريقة عرض الجداول، ومئات القوالب المُعدة مسبقًا، وأكثر من 1000 عملية تكامل، وغير ذلك الكثير عند اشترك في ClickUp اليوم !