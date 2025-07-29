أفضل 11 أداة برمجية للتدريب عن بُعد لتمكين الفرق الموزعة (2025)

إذا كانت فكرتك عن التدريب عن بُعد هي عرض PowerPoint مكون من 50 شريحة ومكالمة Zoom "سريعة"... فنحن بحاجة إلى التحدث معك.

برامج التدريب عن بُعد الحديثة أفضل من ذلك بكثير. نحن نتحدث عن أدوات إنشاء الدورات التدريبية بالسحب والإفلات، والتقييمات الترفيهية، والأدوات التي لا تجعل فريقك يرغب في التظاهر بانقطاع شبكة Wi-Fi.

هذا ليس كل شيء. فكر في الاختبارات التفاعلية، والفيديوهات التوضيحية، ولوحات التحكم في التقدم، وربما حتى شارة أو اثنتين للتحفيز.

سواء كنت تقوم بتدريب فريق مبيعات يعمل عن بُعد بالكامل أو تنشر تدريبًا على الامتثال لـ 300 موظف في ثلاثة بلدان، فإن أداة التدريب عن بُعد المناسبة تجعل هذه المهمة بسيطة وقابلة للتطوير وأقل مللاً.

في هذا المنشور، سنناقش أفضل منصات التدريب عن بُعد لتعزيز التعلم، حتى عندما يكون فريقك موزعًا عبر قارات ومناطق زمنية مختلفة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التدريب عن بُعد؟

لا يقتصر تدريب الموظفين عن بُعد على مشاركة بعض الشرائح أو تسجيل جلسة Zoom. يجب أن يكون برنامج التدريب عن بُعد المناسب بمثابة امتداد لفريق التعلم والتطوير لديك، مما يساعدك على تقديم تعليم عالي التأثير على نطاق واسع. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

سهولة إنشاء الدورات التدريبية وإدارة المحتوى: يجب أن يسهل برنامجك إنشاء يجب أن يسهل برنامجك إنشاء كتيبات التدريب وتنظيمها. كما يجب أن يتيح لك إنشاء برامج تدريبية من البداية، بالإضافة إلى تحميل المستندات ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية الموجودة

أدوات الفصول الدراسية الافتراضية والتعاون في الوقت الفعلي: ابحث عن المنصات التي تدعم الجلسات المباشرة وغرف المناقشة ومشاركة الشاشة والدردشة لإعادة إنشاء تجربة التعلم الشخصية في بيئة افتراضية

تتبع التقدم وإعداد التقارير: يجب أن تظهر التحليلات المدمجة من أكمل الدورة التدريبية عبر الإنترنت، وأين يواجهون صعوبات، وكيف يمكنك تحسين برنامج التدريب باستمرار

الأتمتة والتذكيرات: وفر الوقت من خلال تخصيص المهام تلقائيًا وتذكير الموعد النهائي وتقديم تلميحات حول التقدم المحرز. وهذا مفيد عند إدارة التدريب عبر مناطق زمنية متعددة

التكامل مع مجموعتك التقنية: يجب أن تتصل منصة التدريب بأدواتك الحالية، مثل أنظمة الموارد البشرية يجب أن تتصل منصة التدريب بأدواتك الحالية، مثل أنظمة الموارد البشرية وبرامج التدريب وتطبيقات الإنتاجية وبرامج مؤتمرات الفيديو، دون الحاجة إلى حلول بديلة إضافية

قابلية التوسع وتجربة المتعلم: اختر منصة سهلة التصفح ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة ومرنة بما يكفي لدعم مختلف الأدوار والأقسام وأشكال التدريب مع نمو شركتك

مع وضع هذه العناصر الأساسية في الاعتبار، ستكون جاهزًا لاستكشاف أفضل الأدوات لتدريب فرق العمل عن بُعد.

🧠 هل تعلم؟ 74% من الموظفين يقولون إنهم بحاجة إلى مواصلة تعلم مهارات جديدة ليظلوا مؤهلين لأداء وظائفهم.

مقارنة سريعة: أفضل برامج التدريب عن بُعد

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لتوفير ساعات من البحث، قمنا بتجميع أفضل منصات برامج التدريب عن بُعد.

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة للتدريب المستندات، المساعد الذكي، المقاطع، السبورات البيضاء، الأتمتة، لوحات المعلومات، تتبع الوقت مجاني إلى الأبد؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات TalentLMS إنشاء دورات تدريبية سريعة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم أداة إنشاء الدورات التدريبية، والاختبارات القصيرة، والوصول عبر الأجهزة المحمولة، والشهادات لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Docebo تجارب تعليمية على مستوى المؤسسات محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم المستخدمين، وأدوات إعداد التقار لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة عند الطلب 360Learning التعلم التعاوني والتدريب بين الأقران إنشاء الدورات التدريبية ومنتديات المناقشة والتحليلات لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Absorb LMS تخصيص العلامة التجارية والتوافق مع SCORM تقديم الدورات التدريبية، وإصدار الشهادات، والتكامل مع أدوات الموارد البشرية لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة عند الطلب Trainual إجراءات التشغيل القياسية والتدريب على العمليات للفرق المتنامية أدلة تفصيلية، ومخططات تنظيمية، وتدريب قائم على الأدوار لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 249 دولارًا شهريًا (تُفوتر سنويًا) LearnUpon التعلم المدمج للتدريب المؤسسي تقارير مخصصة، وألعاب، ودعم متعدد اللغات لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة عند الطلب Seismic Learning (Lessonly) تدريب فريق المبيعات وخدمة العملاء مسارات قائمة على الأدوار، ودروس تفاعلية، وأدوات للتعليقات لا توجد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة BrainCert فصول دراسية افتراضية متعددة الاستخدامات ومراقبة اختبارات في الوقت الفعلي، بث فيديو عالي الدقة، منصة تعليم إلكتروني لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر شهريًا) MapleLMS التدريب مع تكامل Salesforce مسارات قائمة على الأدوار، ودروس تفاعلية، وأدوات للتعليقات لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة عند الطلب SkyPrep تبسيط تقديم التدريب وإدارة المستخدمين أداة إنشاء الدورات التدريبية والتقييمات والعلامات التجارية المخصصة لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة عند الطلب

أفضل برامج التدريب عن بُعد

تساعدك هذه الأدوات الـ 11 على إنشاء برامج تدريب قابلة للتكرار وجذابة لكل شيء بدءًا من تدريب الموظفين الجدد إلى تحسين مهارات الفرق عن بُعد.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة لإدارة برامج التدريب الداخلية)

نظم جميع أصول التدريب الخاصة بك داخل ClickUp للعمل عن بُعد

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يتيح لك إنشاء تدريب الموظفين وإدارته وتقديمه. إنه يوفر لك أكثر من مجرد نظام إدارة التعلم (LMS).

ClickUp هو نظام قابل للتطوير لإدارة الفرق عن بُعد. يساعدك على تدريب فرقك عن بُعد وتوثيق المعرفة التدريبية.

نظم تدريبك باستخدام المستندات والمقاطع

مع ClickUp Knowledge Management، يمكنك نسيان الوثائق المتناثرة والمعلومات القديمة والوقت الضائع في البحث عن الإجابات. فهو يحافظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه وتحديثه، مما يمكّن فريقك من العمل بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر.

يمكنك إنشاء كتيبات حية وإجراءات تشغيلية قياسية وأدلة تدريب خاصة بالوظائف باستخدام ClickUp Docs. يمكن ربطها بالمهام والبحث عنها في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

أنشئ مستندات توجيه جذابة للتدريب عن بُعد باستخدام ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Clips، يمكن للمدربين وقادة الفرق تسجيل مقاطع فيديو قصيرة توضيحية أو عروض توضيحية للأدوات أو إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة على الفور. لا حاجة إلى جلسات مباشرة إضافية عبر المناطق الزمنية المختلفة. يتم تخزين هذه الإرشادات المصورة داخل المهام أو المستندات، بحيث يظل التعلم مرتبطًا بالتطبيق.

أنشئ عروضًا توضيحية مباشرة وشاركها لتدريب فريقك باستخدام ClickUp Clips

نظرًا لأنه يمكنك تحديد المواعيد النهائية وتعيين المسؤولين وتضمين مقاطع أو مستندات، فإن كل مهمة تدريبية لها خطوات تالية واضحة وموارد داعمة.

إدارة الموارد البشرية في أفضل حالاتها

بالنسبة لفرق الموارد البشرية، يصبح ClickUp المركز الرئيسي لإدارة كل شيء بدءًا من تأهيل الموظفين الجدد وحتى التعلم المستمر.

باستخدام ClickUp للموارد البشرية، يمكنك تعيين قوائم مراجعة للتأهيل، وأتمتة سير عمل الموافقة، وتتبع إتمام التدريب. كما أنه يلغي الحاجة إلى الاعتماد على أدوات منفصلة أو متابعة عبر البريد الإلكتروني.

عرض جدول مشاريع ClickUp HR الذي يعرض مهام التدريب عن بُعد لإدارة سير عمل التوظيف والامتثال الموزعة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم وحدات التدريب الخاصة بك

وأفضل ما في الأمر هو أنه بفضل المساعد الذكي المدمج في ClickUp، ClickUp Brain، يمكنك إنشاء سياسات وإرشادات من خلال بضع مطالبات.

فيما يلي مثال على كيفية استخدامنا لـ ClickUp Brain MAX لإنشاء محتوى لوحدة تدريب عن بُعد. Brain MAX هو رفيق سطح مكتب يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك استخدام نماذج متعددة من الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وGemini ضمن حل واحد وسياقي وجاهز للاستخدام في المؤسسات

استخدام ClickUp Brain لإنشاء برامج تدريب عن بُعد

يمكنك أيضًا البحث فورًا في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع التطبيقات المتصلة + الويب عن ندوات التدريب عبر الإنترنت والوثائق الموجودة.

نعم، يمكن لفرق الموارد البشرية أو التعلم والتطوير تحسين النتائج الأولية، ولكن Brain يوفر نقطة انطلاق رائعة.

هل تريد معرفة المزيد عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة مواد تدريبية لموظفيك عن بُعد؟ شاهد هذا الفيديو 👇

قم بتشغيل جلسات التدريب عن بُعد باستخدام ClickUp Syncups

هل تبحث عن بديل لـ Zoom يتوافق مع مساحة عملك؟ جرب ClickUp Syncups! بفضل وظائف الفيديو والصوت الكاملة، يمكنك تشغيل جلستك وتسجيلها وتعيين المهام ومواصلة العمل داخل مساحة عملك أثناء التعاون!

يمكنك بدء أو الانضمام إلى syncup مباشرة من ClickUp Chat، لذا فهي مثالية للبرامج التعليمية السريعة والمرتجلة وحل المشكلات.

نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتبسيط خطة نشر التدريب عن بُعد باستخدام نموذج خطة نشر التدريب عن بُعد من ClickUp

عندما تواجه فرقك صعوبة في تنسيق التدريب بين الفرق والمناطق الزمنية المختلفة، يساعدك نموذج خطة تنفيذ التدريب من ClickUp على توحيد العمليات. يوفر لك هيكلًا جاهزًا لتخطيط المراحل وتعيين المسؤوليات والحفاظ على سير كل مبادرة تدريبية على المسار الصحيح.

حان الوقت للتخلص من جداول البيانات وما يصاحبها من ارتباك في سجل الإصدارات.

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء محتوى تدريبي ذكي وتفاعلي: استخدم ClickUp Docs والذكاء الاصطناعي لإنشاء أدلة ومسابقات وإجراءات تشغيلية قياسية تتكيف مع أهداف التدريب الخاصة بك، مما يجعلها مثالية لبيئة العمل عن بُعد

تتبع الوقت: عند إعادة التدريب أو التعيين على نطاق واسع، تساعد معرفة الوقت الذي يقضيه المدربون والموظفون في كل وحدة عبر عند إعادة التدريب أو التعيين على نطاق واسع، تساعد معرفة الوقت الذي يقضيه المدربون والموظفون في كل وحدة عبر ميزة تتبع الوقت في ClickUp فرق الموارد البشرية على تخطيط التوظيف وتخصيص الموارد بشكل أكثر دقة

أتمتة إدارة التدريب الروتيني: قم بإعداد قم بإعداد ClickUp Automations لتذكير الموعد النهائي، وتعيين المهام بناءً على الأدوار، وتذكير التقدم المحرز

تحليل تأثير التدريب في الوقت الفعلي: استخدم استخدم لوحات معلومات ClickUp لقياس معدلات المشاركة وأوقات الإنجاز ومشاركة المتعلمين

قوالب جاهزة: قم بتوحيد العمليات باستخدام أكثر من 1000 قالب، مثل وقوالب خطط التدريب قم بتوحيد العمليات باستخدام أكثر من 1000 قالب، مثل قوالب التهيئة

قيود ClickUp

بعض الميزات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإمكانيات الأتمتة الكاملة، مقتصرة على خطط الأسعار الأعلى

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أحب فريقنا القدرة على تخصيص المهام لتحديد المسؤوليات ومستوى التخصيص العالي! تمكنا من إنشاء مساحات تناسب كل احتياجاتنا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة. إنه سهل الاستخدام، وخدمة العملاء كانت مفيدة عند الحاجة! لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام فريقنا بأكمله بتنفيذ Clickup ودمجه، وهو الآن يستخدم يوميًا من قبل الجميع!

أحب فريقنا القدرة على تخصيص المهام لتحديد المسؤوليات ومستوى التخصيص العالي! تمكنا من إنشاء مساحات تناسب احتياجاتنا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة. إنه سهل الاستخدام، وخدمة العملاء كانت مفيدة عند الحاجة! لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قام فريقنا بأكمله بتنفيذ Clickup ودمجه، وهو الآن يستخدم يوميًا من قبل الجميع!

📚 اقرأ المزيد: المستندات الأساسية التي يجب توفيرها للموظفين الجدد

2. TalentLMS (الأفضل لتدريب الموظفين الجدد عن بُعد وتدريبهم على الامتثال)

عبر TalentLMS

TalentLMS هو نظام إدارة التعلم القائم على السحابة والمصمم لتبسيط التدريب عبر الإنترنت للفرق الموزعة. يمكن لمديري الموارد البشرية والتعليم والتطوير بناء دورات منظمة باستخدام مقاطع فيديو واختبارات وملفات SCORM باستخدام أداة إنشاء الدورات التدريبية بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك تعيين مسارات تعليمية بناءً على الأدوار أو الأقسام، وأتمتة التذكيرات، وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. توفر المنصة تقييمات مسبقة الصنع ومسارات للدورات التدريبية وتتبع الشهادات.

تسهل مكتبة الدورات التدريبية الجاهزة للاستخدام عملية تهيئة الموظفين في مختلف المواقع الجغرافية وتشغيل برامج الامتثال على نطاق واسع. بفضل التعلم الذاتي، يمكن لموظفيك إكمال برامج التدريب عن بُعد وفقًا لسرعتهم الخاصة.

أفضل ميزات TalentLMS

التعلم القائم على المهارات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي على تحديد نقاط القوة في مؤسستك، وتحديد الثغرات، وربط الموظفين بدليل التدريب المناسب عند بدء عملهم الجديد

مؤتمرات فيديو مدمجة للجلسات الحية، إلى جانب مواد تدريبية غير متزامنة

التوافق مع SCORM و xAPI لدعم محتوى تدريبي تفاعلي وقابل للتتبع

قيود TalentLMS

مرونة محدودة في إعداد التقارير للحصول على تحليلات أعمق دون تكامل متقدم

أسعار TalentLMS

الأساسي: يبدأ من 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة شهريًا)

Grow: يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة شهريًا)

المزايا: يبدأ من 579 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TalentLMS

G2: 4. 6/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (580+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TalentLMS؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

يتميز Talent LMS بسهولة إدارته، حيث يسهل تحميل الدورات التدريبية وتعيينها وتتبع إتمامها. كان التحول من الواجهة القديمة إلى الواجهة الجديدة تغييرًا منعشًا. تبدو الواجهة أكثر نظافة وحداثة، وتجعل التنقل أكثر سلاسة. واجهة المستخدم نظيفة، ويسهل على كل من المسؤولين والمتعلمين العثور على ما يحتاجون إليه.

يتميز Talent LMS بسهولة إدارته، حيث يسهل تحميل الدورات التدريبية وتعيينها وتتبع إتمامها. كان التبديل من الواجهة القديمة إلى الواجهة الجديدة تغييرًا منعشًا. تبدو الواجهة أكثر نظافة وحديثًا، وتجعل التنقل أكثر سلاسة. واجهة المستخدم نظيفة، ويسهل على كل من المسؤولين والمتعلمين العثور على ما يحتاجون إليه.

🧠 نصيحة مفيدة: اجعل المرونة جزءًا من رحلة التعلماحتفل بالموظفين الذين يحافظون على هدوئهم تحت الضغط ويتكيفون مع التغيير، فهم يحددون نمط السلوك للآخرين. اعمل على بناء المرونة في التدريب من خلال مقاطع فيديو قصيرة أو أسئلة للتفكير أو أمثلة واقعية عن الضغط والتحفيز وعدم اليقين. هذه ليست مجرد كلمات جوفاء، بل هي مهارة مستقبلية في عالمنا السريع اليوم.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لتقييم الأداء لتعزيز نمو الموظفين

3. Docebo (الأفضل للتعلم المخصص المدعوم بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع)

عبر Docebo

كلما أسرع موظفوك الجدد في بدء العمل، كان ذلك أفضل لك. يوفر نظام إدارة التعلم (LMS) من Docebo وصولاً عند الطلب إلى كل ما يحتاجونه لتسريع وقت الأداء.

للحصول على برنامج تأهيل ناجح لكل متعلم، يمكنك إنشاء خطط تعليمية مخصصة وتكييفها وفقًا لمخطط الفروع والمجموعات في مؤسستك.

يمكنك تحميل المواد التعليمية بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمستندات وملفات SCORM والتدريب الافتراضي بقيادة مدرب. وهذا مفيد أثناء طرح الميزات الجديدة أو مبادرات اعتماد المنتجات الداخلية، حيث تحتاج الفرق إلى نقاط اتصال متعددة لفهم حالات الاستخدام أو السياسات أو الأدوات.

تقدم Docebo تقارير مخصصة لقياس نجاح أو فشل برامج التدريب الخاصة بك. من خلال لوحة التحكم هذه، يمكنك تتبع المحتوى التعليمي الذي يحقق أفضل النتائج.

أفضل ميزات Docebo

أتمتة التسجيل داخل نظام إدارة التعلم (LMS) وبين نظام إدارة التعلم (LMS) والمنصات الأخرى، مثل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) وإدارة رأس المال البشري (HCM)

استفد من توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسارات التعلم التكيفي والتدريب الافتراضي لتعلم مخصص للغاية

قم بتركيز التعليقات القابلة للقياس من الموظفين الجدد والبيانات من أدوات LMS و BI لتحليل تأثير التمهيد على النتائج التجارية الرئيسية

قيود Docebo

يتطلب التخصيص الأعمق، مثل تعديل صفحات الدورة التدريبية أو أنماط تسجيل الدخول، دعم CSS أو المطورين

أسعار Docebo

Elevate: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Docebo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (660+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (230+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Docebo؟

تقول إحدى مراجعات G2:

إنه سهل الاستخدام للغاية في معظم جوانب إدارة التعلم. لقد عملت في الماضي كمسؤول عن أنظمة إدارة التعلم الأخرى، وأجد أن Docebo سهل الاستخدام للغاية ومتعدد الاستخدامات مقارنة بالأنظمة الأخرى التي تعتبر أكثر تعقيدًا. كما أنني أحب أن Docebo دائمًا ما يقدم تحسينات كبيرة مع كل تحديث يتم طرحه.

إنه سهل الاستخدام للغاية في معظم جوانب إدارة التعلم. لقد عملت في الماضي كمسؤول عن أنظمة إدارة التعلم أخرى، وأجد أن Docebo سهل الاستخدام للغاية مقارنة بالأنظمة الأخرى التي تعتبر أكثر تعقيدًا. كما يعجبني أيضًا أن Docebo دائمًا ما يقدم تحسينات كبيرة مع كل تحديث يتم طرحه.

​​📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين (57٪) يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية أو قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة للعثور على المعلومات المتعلقة بالعمل. وماذا يحدث عندما لا يتمكنون من العثور عليها؟ يلجأ 1 من كل 6 موظفين إلى حلول بديلة شخصية، مثل البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو الملاحظات أو لقطات الشاشة لمجرد تجميع المعلومات. يلغي ClickUp Brain الحاجة إلى البحث من خلال توفير إجابات فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يتم استخلاصها من مساحة العمل بالكامل والتطبيقات الخارجية المدمجة، بحيث تحصل على ما تحتاج إليه دون عناء.

4. 360Learning (الأفضل للتدريب التعاوني الذي يقوده الأقران)

عبر 360Learning

360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) تعاوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك تحويل الخبرة في موضوع معين إلى تجارب تعليمية تفاعلية واجتماعية يمكن توسيع نطاقها لتشمل فرق العمل الموزعة.

بدلاً من انتظار فريق التدريب والتطوير المركزي، يمكن لمديريك عن بُعد وخبرائك الداخليين تسجيل دروس فيديو وإضافة اختبارات قصيرة وإنشاء مسارات منظمة. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة في صياغة المحتوى ووضع العلامات التلقائية والترجمة.

يساعدك استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق على تقليل الوقت اللازم لبدء برنامج التدريب بشكل كبير. بفضل سلاسل المناقشات في الوقت الفعلي وردود الفعل وتعليقات الزملاء مباشرة في مسار الدورة التدريبية، يمكن لموظفيك عن بُعد التعلم بشكل تعاوني بدلاً من العمل بشكل منفرد.

أفضل ميزات 360Learning

حوّل مدخلات الخبراء إلى دورات تدريبية منظمة باستخدام مخططات مدعومة بالذكاء الاصطناعي واقتراحات أسئلة ذكية

استخدم لوحة معلومات المدير لعرض بيانات التقدم والإكمال حسب المجموعة أو المتعلم أو الدورة التدريبية

ادعُ الخبراء الداخليين لتسجيل محتوى تدريبي جذاب وإجراء اختبارات عليه ونشره باستخدام أداة تأليف مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود 360Learning

يقول المستخدمون أن أداة التأليف الأصلية يمكن أن تكون أكثر قوة

أسعار 360Learning

الفريق: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم مسجل شهريًا (حتى 100 مستخدم)

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 360Learning

G2: 4. 6/5 (480+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (430+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 360Learning؟

تقول إحدى مراجعات G2:

أكثر ما يعجبني في 360Learning هو مدى سهولة استخدام المنصة وتعاونها. من منظور الموارد البشرية والتعلم والتطوير، فإنها تدعم حقًا ثقافة التعلم المستمر من خلال تسهيل مساهمة خبراء الموضوعات في جميع أنحاء المؤسسة في محتوى التدريب دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تصميم البرامج التعليمية.

أكثر ما يعجبني في 360Learning هو مدى سهولة استخدام المنصة وتعاونها. من منظور الموارد البشرية والتعلم والتطوير، فإنها تدعم حقًا ثقافة التعلم المستمر من خلال تسهيل مساهمة خبراء الموضوعات في جميع أنحاء المؤسسة في محتوى التدريب دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تصميم البرامج التعليمية.

5. Absorb LMS (الأفضل لتطوير المهارات على مستوى المؤسسات والتدريب على الامتثال)

عبر Absorb LMS

يدعم نظام Absorb LMS القائم على السحابة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي التعلم الذاتي والتعلم بقيادة المدرب. كبرنامج تدريب عن بُعد، يوفر تجارب تعليمية جذابة ومخصصة للفرق البعيدة والمختلطة والعالمية.

باستخدام مسارات التعلم المخصصة، يمكنك تحديد مهارات القوى العاملة لديك وتطويرها والاستفادة منها. وحتى تشجيعهم على تولي زمام أمور تعلمهم وتطويرهم.

أنت بحاجة إلى قناة تعليمية توفر لجميع موظفيك، بغض النظر عن مواقعهم، إمكانية الوصول إلى نفس المعلومات. توفر منصة الاتصال ثنائية الاتجاه معلومات عامة وتحديثات في الوقت الفعلي ومعلومات خاصة بالوظائف.

استفد من أفضل ميزات LMS

التقط جميع عناصر تجربة المتعلمين باستخدام لوحات معلومات مسبقة الصنع وقابلة للتخصيص

احصل على وصول فوري إلى أكثر من 20,000 دورة تدريبية سهلة الاستخدام

الوصول إلى مواد تعليمية عالية الجودة من خلال ثلاث مكتبات تم تنظيمها بخبرة: Amplify و Amplify Plus و Amplify Max

تجاوز قيود LMS

قد يكون إعداد التقارير أمرًا صعبًا بعض الشيء ما لم تطلع على أدواتهم المتقدمة

أسعار Absorb LMS

أسعار مخصصة حسب حجم الفريق

استفد من تقييمات وتقييمات LMS

G2: 4. 6/5 (670+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Absorb LMS؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أكثر ما يعجبني في Absorb LMS هو واجهة المستخدم والمرونة. حتى إذا لم تكن على دراية ببرامج LMS، فإن تجربة الاستخدام في الخلفية سهلة للغاية. تسهل المنصة الاستخدام لكل من المسؤولين والمتعلمين، مما يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم.

أكثر ما يعجبني في Absorb LMS هو واجهة المستخدم والمرونة. حتى إذا لم تكن على دراية ببرامج LMS، فإن تجربة الاستخدام في الخلفية سهلة للغاية. تسهل المنصة الاستخدام لكل من المسؤولين والمتعلمين، مما يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم.

6. Trainual (الأفضل لتوثيق إجراءات التعيين وإجراءات التشغيل القياسية للفرق المتنامية)

عبر Trainual

يمكنك استخدام Trainual كأداة تدريب عن بُعد من خلال تحويل المعرفة الجماعية لشركتك وسياساتها وعملياتها القابلة للتكرار إلى وحدات ذاتية الخدمة. يمكن للموظفين الجدد والحاليين الوصول إليها في أي وقت لتلقي التدريب على معرفة المنتجات.

هناك أيضًا قاعدة معرفية قابلة للبحث. بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عندما يبحث فريقك عن إجابات، يمكنه ببساطة طرح السؤال، وسيقدم Trainual السياسة الدقيقة. تصبح هذه الإمكانية أكثر قوة عند إقرانها بأدوات قوية لمشاركة المعرفة تضمن إمكانية الوصول إلى التحديثات عبر الفرق.

تساعدك Trainual على توثيق عملك وتعليمه لفريقك. تتيح لك توسيع نطاق توثيق إجراءات التعيين وإجراءات التشغيل القياسية دون الاعتماد على جلسات التدريب المباشرة أو أنظمة المؤسسة.

أفضل ميزات Trainual

استخدم المحرر المدمج لإنشاء المحتوى وكتابة أدلة تفصيلية وتضمين مقاطع فيديو وإضافة صور

تتيح لك مقاطع الفيديو التدريبية وتسجيل الشاشة شرح العمليات المعقدة بصريًا عندما لا تتمكن من تدريب موظفيك شخصيًا

قم بمركزية تدريب الامتثال في قاعدة معرفية واحدة وابقَ في صدارة قواعد الامتثال المتطورة من خلال تحديثات التدريب التلقائية

قيود Trainual

يصعب على المسؤولين ومؤلفي المحتوى تنظيم مكتبة المحتوى المتنامية والتنقل فيها بسبب عدم وجود مجلدات أو هيكل هرمي.

أسعار Trainual

صغير: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

متوسط: 279 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

النمو: 419 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Trainual

G2: 4. 7/5 (460+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trainual؟

تقول إحدى مراجعات G2:

لقد حسّن Trainual بشكل كبير طريقة توثيق ومشاركة وتوحيد عملياتنا في مجال الطيران AS9100. فقد أصبح مركزًا مركزيًا حيث يمكن لموظفينا الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يحتاجونها لفهم السياسات وإكمال التدريب والرجوع إلى الإجراءات دون الاعتماد على التسليم الشفهي أو المعرفة القبلية.

لقد حسّنت Trainual بشكل كبير طريقة توثيق ومشاركة وتوحيد عملياتنا في مجال الطيران AS9100. لقد أصبحت مركزًا مركزيًا حيث يمكن لموظفينا الوصول بسهولة إلى المعلومات التي يحتاجونها لفهم السياسات وإكمال التدريب والرجوع إلى الإجراءات دون الاعتماد على التسليم الشفهي أو المعرفة القبلية.

👀 هل تعلم: في McKinsey، لا يقتصر التوجيه على تعريف الموظفين الجدد على العمل فحسب، بل هو نقطة انطلاق للتطوير طويل الأمد . كجزء من تجربة التوجيه، يكمل كل مشارك تقييمًا للقيادة قائمًا على المحاكاة. في اليوم الأول، يتلقى الموظفون خطة نمو مخصصة تسلط الضوء على نقاط قوتهم وتحدد مجالات التطوير وترسم الخطوات التالية بوضوح. يرتبط خطة النمو هذه بنظام شهادات الاعتماد الأوسع نطاقًا من McKinsey، ويقدم مسارات تعليمية مخصصة في مجالات مثل التمويل والتفكير الاستراتيجي والمخاطر والمهارات الخاصة بالصناعة. إنها ليست مجرد لقطة سريعة، بل هي نقطة انطلاق. بالنسبة للموظفين، تجيب على سؤال "ماذا بعد؟" وبالنسبة للشركة، تبني ثقافة التعلم المستمر القائم على الملكية.

7. LearnUpon (الأفضل لإدارة تدريب الموظفين الداخليين والخارجيين على نطاق واسع)

عبر LearnUpon

يمكن أن تؤدي تحديات تأهيل الموظفين الجدد إلى إعاقة تجربة التعلم الإيجابية، خاصة بالنسبة للموظفين الجدد. وتتراوح هذه التحديات بين حواجز التواصل والتباين الثقافي وانخفاض الحافز. لمواجهة ذلك، قد ترغب في استخدام برنامج تدريب مخصص.

يساعدك نظام إدارة التعلم (LMS) LearnUpon المستند إلى السحابة على القيام بذلك. تتيح لك ميزة "رحلات التعلم" إنشاء مسارات تدريب متعددة الخطوات ومخططة بصريًا تتكيف ديناميكيًا بناءً على بيانات المستخدم ونتائج الدورات السابقة.

على سبيل المثال، يمكن توجيه الموظفين تلقائيًا إلى وحدات مختلفة حسب دورهم أو موقعهم أو نتائج الاختبارات القصيرة. وهذا يضمن حصول كل متعلم عن بُعد على محتوى مخصص لاحتياجاته.

أفضل ميزات LearnUpon

يدعم التدريب غير المتزامن (دورات تدريبية حسب السرعة الذاتية، ومقاطع فيديو حسب الطلب، ونقاط فحص المعرفة) والمتزامن (ندوات عبر الإنترنت مباشرة، وبرامج تدريبية افتراضية بقيادة مدرب)

قم بتوصيل أنظمة HRIS أو CRM بـ LearnUpon وقم بتسجيل المستخدمين تلقائيًا في مجموعات أو رحلات تعليمية

أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة أو تذكيرات عبر Slack، وقم بإنشاء شهادات تلقائيًا، وحتى إعداد سير عمل لإعادة التأهيل

اكتشف قيود LearnUpon

قد يستغرق إعداد دورة تدريبية واحدة وقتًا طويلاً

أسعار LearnUpon

أساسي: أسعار مخصصة لما يصل إلى 150 مستخدمًا

Premium: أسعار مخصصة لما يصل إلى 500 مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة لأكثر من 500 مستخدم

تقييمات وتعليقات LearnUpon

G2: 4. 6/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LearnUpon؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أعجبني تجربة المستخدم بشكل عام. من السهل العثور على المعلومات، ويمكنك جدولة دروسك، وتقييد الوصول إلى الجمهور المستهدف فقط، والسماح بالمراجعات في دوراتك لمعرفة المزيد عن تجربة المتعلم.

أعجبني تجربة المستخدم بشكل عام. من السهل العثور على المعلومات، ويمكنك جدولة دروسك، وتقييد الوصول إلى الجمهور المستهدف فقط، والسماح بالمراجعات في دوراتك لمعرفة المزيد عن تجربة المتعلم.

📚 اقرأ المزيد: دليلك لإدارة مشاريع إنتاج الفيديو

8. Seismic Learning (Lessonly) (الأفضل للفرق التي تتعامل مع العملاء وتحتاج إلى تدريب وتوجيه في الوقت الفعلي)

عبر Seismic Learning

Seismic Learning، المعروفة سابقًا باسم Lessonly، هي منصة تدريب وتوجيه مصممة لفرق المبيعات والدعم.

بدلاً من الاعتماد على الوحدات الثابتة، يركز Lessonly على التدريب العملي القابل للتطوير، مما يتيح للممثلين عن بُعد التدرب على سيناريوهات حقيقية. ويشمل ذلك التعامل مع الاعتراضات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برد الأموال والحصول على التعليقات دون الحاجة إلى مدير

تساعد محاكاة الأدوار والتعليقات الفورية في Seismic على تعزيز الاحتفاظ بالمعرفة في السيناريوهات التي تتعامل مع العملاء، حيث يكون التكرار والممارسة أمرًا بالغ الأهمية.

كما يتكامل مع أدوات التمكين الأوسع نطاقًا من Seismic، مما يوفر للفرق إمكانية الوصول إلى التدريب ودلائل الإرشادات ومكتبات المحتوى في بيئة موحدة.

أفضل ميزات Seismic Learning

تدريب مخصص لكل دور مع أدوات تدريب في الوقت الفعلي

استخدم أداة إنشاء الدروس بالسحب والإفلات لإنشاء وحدات تدريب منظمة مع مقاطع فيديو واختبارات ومستندات ونصوص

ادمج التدريب في الأدوات اليومية مثل Slack وSalesforce وZendesk وMicrosoft Teams لتقديم التعلم المصغر في المنصات التي تستخدمها فرق العمل عن بُعد بالفعل

قيود Seismic Learning

يجب إنشاء جميع الدروس من البداية؛ لا توجد قوالب أو مكتبة محتوى لتسريع عملية التمهيد أو مسارات التدريب الشائعة

أسعار Seismic Learning

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Seismic Learning

G2: 4. 7/5 (590+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (210+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LearnUpon؟

تقول إحدى مراجعات G2:

Seismic Learning هو خيارنا المفضل للتدريب الأولي والمستمر. لقد أنشأت العديد من المناهج الدراسية ويمكنني إضافة الدروس إلى أي منها. وعندما أقوم بتحديث الدروس، يتم تحديث المناهج الدراسية أيضًا.

Seismic Learning هو خيارنا المفضل للتدريب الأولي والتدريب المستمر. لقد أنشأت العديد من المناهج الدراسية ويمكنني إضافة الدروس إلى أي منها. وعندما أقوم بتحديث الدروس، يتم تحديث المناهج الدراسية أيضًا.

📚 اقرأ المزيد: كيفية إجراء استطلاعات الرجوع بعد التدريب

9. BrainCert (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى حل شامل للفصول الدراسية الافتراضية والاختبارات)

عبر BrainCert

تقدم BrainCert مجموعة من الأدوات لتقديم التدريب، تجمع بين الفصل الدراسي الافتراضي ومنشئ الدورات التدريبية ومنصة الاختبار في حل واحد. تدعم المنصة التعاون في الوقت الفعلي من خلال مؤتمرات الفيديو عالية الدقة وغرف الاجتماعات الجانبية واللوحات البيضاء ومشاركة الشاشة.

يمكنك أيضًا تصميم اختبارات قصيرة واختبارات تفاعلية، وتتبع الأداء، وإصدار شهادات لموظفيك عن بُعد. سواء كنت تدرب موظفين جدد أو تدير جلسات مباشرة عبر مناطق زمنية مختلفة، توفر لك BrainCert البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق كل ذلك وإدارته تحت سقف واحد.

أفضل ميزات BrainCert

فصل دراسي افتراضي مدمج مع غرف جانبية ولوحات بيضاء ومشاركة الشاشة

أداة إنشاء الدورات التدريبية المتوافقة مع SCORM مع أدوات اختبار متقدمة

اسمح للمتعلمين عن بُعد بإكمال الدورات التدريبية والانضمام إلى الجلسات المباشرة وإجراء التقييمات والمشاركة في مناقشات المجتمع بسلاسة من متصفحات الأجهزة المحمولة أو تطبيقات iOS/Android

قيود BrainCert

النسخة المحمولة من BrainCert ليست سلسة مثل النسخة المكتبية في الوقت الحالي، خاصة إذا كنت تفضل التعلم من الهاتف أو الجهاز اللوحي

أسعار BrainCert

Pro: 59 دولارًا شهريًا (يتم الدفع شهريًا)

Elite: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر شهريًا)

النمو: 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر شهريًا)

تقييمات ومراجعات BrainCert

G2: 4. 6/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (220+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BrainCert؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أفضل ما يعجبني في BrainCert هو أنه نظام إدارة التعلم (LMS) متكامل الميزات يشمل الفصول الدراسية الافتراضية والتلعيب والتكامل مع الأتمتة، على سبيل المثال لا الحصر.

أفضل ما يعجبني في BrainCert هو أنه نظام إدارة التعلم (LMS) متكامل الميزات يشمل الفصول الدراسية الافتراضية والتلعيب والتكامل من أجل الأتمتة، على سبيل المثال لا الحصر.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة على التدريب بالفيديو لتطوير الموظفين

10. MapleLMS (الأفضل للمؤسسات التي تبحث عن تدريب عن بُعد آمن وقابل للتطوير)

عبر MapleLMS

MapleLMS هو نظام إدارة التعلم القائم على السحابة والذي يدعم أنماط التعلم المختلفة. فهو يجمع بين التعليم المباشر والتعلم الذاتي للموظفين عن بُعد.

لجعل التعلم عن بُعد أكثر جاذبية، ضع في اعتبارك استخدام ميزة التلعيب. يحصل المتعلمون على نقاط مقابل إكمال الوحدات والاختبارات والواجبات. يمكن استبدال هذه النقاط بشارات وعرضها على لوحات المتصدرين.

تم تصميم التقدم القائم على التحديات والمكافآت الرقمية لتحفيز المتعلمين من خلال تحويل التدريب إلى تجربة تشبه الألعاب. يفتح المستخدمون المستويات أو الشهادات عند تحقيق أهداف التدريب.

أفضل ميزات MapleLMS

يخزن معلومات المتعلمين باستخدام معايير تشفير متقدمة، مع بروتوكولات مثل OAuth 2.0 و SAML لضمان الوصول الآمن والمصادقة

تخلق التعليقات الفورية والمكافآت الرقمية وتقدير الزملاء إحساسًا بالإنجاز والزخم

مكّن المتعلمين من التعاون أو التنافس مع بعضهم البعض من خلال المجموعات ومنتديات المناقشة والتحديات الجماعية

قيود MapleLMS

تفتقر إلى دورات تدريبية مدمجة، مما يعني أن تطوير منهج كامل قد يستغرق أسابيع (أو شهورًا)

أسعار MapleLMS

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات MapleLMS

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: مع استمرار تأثير الاتجاهات الرقمية والذكاء الاصطناعي على تغيير طبيعة العمل، اتفق 85% من قادة الأعمال على أن الحاجة إلى تطوير المهارات ستزداد بشكل كبير، وفقًا لشركة Gartner, Inc. فيما يلي بعض النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية: من بين 330 من قادة الأعمال، اتفق 93% على أن دورهم هو ضمان توفر الوقت والموارد اللازمة لموظفيهم لمواصلة التعلم

تستخدم الشركات التي تحقق أفضل نتائج الأعمال من التعلم مجموعة من ممارسات التعلم المرنة بمعدل 1.5 مرة على الأقل أكثر من الشركات الأخرى

توصي Gartner بأن تصبح عمليات التعلم والتطوير أكثر مرونة — من خلال تقديم التعلم بشكل أسرع، وبأشكال موجزة، وعلى نطاق واسع — وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمواكبة الاحتياجات المتطورة للمهارات

11. SkyPrep (الأفضل للشركات التي تحتاج إلى تدريب بديهي عن بُعد للموظفين)

عبر SkyPrep

تركز SkyPrep على التعلم عن بُعد من خلال الجمع بين إنشاء الدورات التدريبية السريعة والفصول الدراسية الافتراضية والمشاركة التفاعلية والأتمتة الإدارية والتتبع الدقيق.

تسهل الواجهة البسيطة وأداة إنشاء الدورات التدريبية بالسحب والإفلات إطلاق برامج التعلم عن بُعد بنفسك.

يمكنك تحميل مواد التدريب بتنسيقات متعددة، بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو والاختبارات القصيرة وملفات SCORM. ثم قم بتعيين الشهادات وتتبع تقدم المتعلمين من خلال التحليلات المدمجة. يدعم SkyPrep أيضًا العلامات التجارية القابلة للتخصيص، مما يساعد في تدريب الفرق الداخلية أو المجموعات التي تتعامل مع العملاء.

أفضل ميزات SkyPrep

قدم جلسات دراسية افتراضية مباشرة عبر Zoom أو Teams أو Webex أو BigBlueButton مباشرة من داخل المنصة

أتمتة سير العمل والإشعارات للتسجيل والتذكير وإصدار الشهادات

استخدم لوحات المعلومات والتحليلات في الوقت الفعلي لقياس تأثير التدريب، وتحديد الثغرات المعرفية، وتصدير البيانات لمراجعة الامتثال أو الأداء

قيود SkyPrep

أدوات تعاون متقدمة أقل مقارنة بمنصات LMS الأكبر حجمًا

أسعار SkyPrep

Lite: أسعار مخصصة

Premium: أسعار مخصصة

Enterprise Learning Suite: أسعار مخصصة

تقييمات SkyPrep وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SkyPrep؟

تقول إحدى مراجعات G2:

Sky prep سهل الاستخدام للغاية للمتعلمين والمسؤولين. يحتوي على الكثير من الميزات الإضافية ويمكن دمجه بسهولة مع متجر Shopify الخاص بنا. كما أنه بسعر معقول للغاية ولم يتعرض لأي انقطاع في الخدمة. كان التنفيذ سلسًا.

Sky prep سهل الاستخدام للغاية للمتعلمين والمسؤولين. يحتوي على الكثير من الميزات الإضافية ويمكن دمجه بسهولة مع متجر Shopify الخاص بنا. كما أنه بسعر معقول للغاية ولم يتعرض لأي انقطاع في الخدمة. كان التنفيذ سلسًا.

أنشئ برامج تدريب عن بُعد أكثر ذكاءً وقابلة للتطوير باستخدام ClickUp

عندما تفكر في منصة تدريب عن بُعد، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. إذا كان أكبر عائق أمامك هو المعرفة القبلية وتكرار عمليات التهيئة، فابدأ بأداة تساعدك على مركزية إجراءات التشغيل القياسية وتوحيد مسارات التدريب.

إذا كنت تقوم بتنفيذ تدريب على المنتجات عبر وظائف أو مناطق متعددة، فابحث عن منطق التفرع ومسارات التعلم التكيفي والتحليلات التفصيلية.

إليك نظرة بسيطة لمساعدتك:

هل تتوسع بسرعة؟ اختر أدوات مزودة بقوالب وأتمتة وعناصر تعليمية قابلة لإعادة الاستخدام

هل تدير فرقًا متعددة الوظائف؟ أعط الأولوية لميزات التعاون والوصول القائم على الأدوار وإرشادات الفيديو غير المتزامنة

هل تطلق أدوات أو عمليات جديدة؟ ابحث عن برامج تدعم اعتماد المنتجات من خلال الاختبارات القصيرة والمسارات الشرطية والإرشادات المدمجة

هل تدير محتوى على نطاق واسع؟ ستحتاج إلى تحرير مجموعات كبيرة، والتحكم في الإصدارات، ومساعد ذكي لتقليل عناء إعادة الكتابة

إذا كنت لا تزال غير متأكد من أين تبدأ، ففكر في ClickUp. فهو يدمج المستندات وتوزيع المهام والكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الفيديو والقوالب المدمجة.

للبدء، قم بالتسجيل في ClickUp مجانًا.