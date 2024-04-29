المشورة المهنية 101: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل بدء عمل جديد والتميز في مكان عملك الجديد!

قال الجوكر من فيلم "فارس الظلام" ذات مرة: أنا مثل الكلب الذي يطارد السيارات، لا أعرف ماذا أفعل إذا أمسكت بواحدة منها

يشعر الكثير منا بشعور مماثل عندما نحصل أخيرًا على وظيفة جديدة - فنحن لسنا متأكدين تمامًا من الخطوة التالية. بالتأكيد، هناك إثارة في مقابلة أشخاص جدد والبدء من جديد. 🤝

ومع ذلك، فإن بدء وظيفة جديدة قد ينطوي أيضاً على حمل زائد من المعلومات أو ثقافة عمل مختلفة تماماً عن ثقافة شركتك السابقة. وهنا يأتي دورنا.

لقد أعددنا اليوم دليلاً متكاملاً لمساعدتك على تجنب الشعور بالإرهاق والتفوق في عملك منذ الأيام القليلة الأولى! سنضيف أيضًا أداة قيّمة لمساعدة الموظفين الجدد على أن يكونوا أكثر إنتاجية وتبسيط عمليات التأهيل للمديرين.

الأيام القليلة الأولى في وظيفتك الجديدة

ستتطلب الأيام الأولى في وظيفتك الجديدة مراقبة مخصصة. إذا تمكنت من فهم أساسيات التأقلم مع وظيفتك الجديدة بسرعة، فستصبح بقية رحلتك أسهل. سنقوم بسرد سبع نصائح لمساعدتك على ترك انطباع أولي من الدرجة الأولى:

الوصول في الوقت المحدد: احرص دائمًا على الوصول مبكرًا إلى مكان العمل الجديد. إن التزامك بالمواعيد يعكس مدى تقديرك لثقافة الشركة التي تعمل بها تعرّف على الرؤساء الأعلى منك: تعرّف على شخصية كل شخص. هل قائدك أكثر صرامة من القائد السابق؟ هل هم أكثر استرخاءً؟ كم مرة يقومون بتقييم الأداء الوظيفي؟ افهم سلوك كل مسؤول أعلى منك لتتعرف على ما تحتاج إلى تحديد أولوياتك منذ اليوم الأول تعرف على أماكن الغرف المختلفة: ليس من الضروري أن تزور المكتب بأكمله دفعة واحدة، ولكن حاول أن تتعرف على أماكن الاستراحة والقهوة ودورات المياه حتى لا تستمر في السؤال عن الاتجاهات قدّم نفسك: بينما يجب على مدير التوظيف إرسال بريد إلكتروني أو تقديمك رسمياً للجميع، لا تتردد في بدء محادثة. تحدّث إلى الأشخاص الذين ستعمل معهم يومياً لتعزيز علاقة صحية بينك وبينهم دوّن الملاحظات: دوّن كل ما يشرحه لك صاحب العمل الجديد في اليوم الأول. من الشخص الذي ستقدم له تقاريرك اليومية إلى عبء العمل المعتاد - تأكد من أنك قد فهمت التفاصيل المهمة جيدًا تحقق من البرامج التي ستستخدمها: توفر معظم الشركات إمكانية الوصول إلى برامج مختلفة لمساعدتك في إنهاء المهام. اقرأ الوصف الوظيفي واطلع على جميع هذه البرامج لمعرفة البرامج التي ستواجه صعوبة في استخدامها واسأل صاحب العمل عن أي وحدات تدريبية متاحة لا تفرط في العمل: أخيرًا وليس آخرًا، لا تحاول أن تستبق الأحداث وتبدأ العمل على الفور. إنه يومك الأول، لذا خذ نفسًا عميقًا وركز على استيعاب المعلومات الأساسية

نصيحة احترافية: استخدم أداة إنتاجية مثل انقر فوق للحصول على السبق في بيئة عملك الجديدة. على سبيل المثال، يمكنك تسريع تدوين الملاحظات باستخدام ClickUp Notepad ! استخدم قوائم المراجعة لتقسيم مهام التدريب في جدول عملك الجديد وتحويل كل ملاحظة إلى مهمة قابلة للتتبع - من أي جهاز.

سجّل الملاحظات والأفكار والتذكيرات السريعة باستخدام ClickUp Notepad

التحضير للأسبوع الأول

يعد التحضير المسبق لأي وظيفة جديدة فكرة جيدة دائماً. من اللباس إلى حركة المرور اليومية، إليك كل ما يجب أن تسعى جاهداً لإنجازه قبل أسبوعك الأول. 🚦

أهمية التحلي بعقلية إيجابية عند بدء عمل جديد

قبل أن يبدأ أسبوعك الأول، تذكر أن تظل إيجابيًا. إن الشعور بالقلق أمر طبيعي تمامًا، ولكن طالما أنك واثق من نفسك، ستتمكن من التخلص منه في أسرع وقت. يساعدك التحلي بعقلية إيجابية أيضاً على ترك انطباع أول جيد والتواصل بسهولة منذ البداية.

قراءة المكافأة: غذي فضولك وتعلم كيف يخطط موظفو الموارد البشرية لمقابلاتهم باستخدام النماذج

اختيار ملابس اليوم الأول والاستعدادات العملية الأخرى

لا تقم بالتحضيرات في اللحظة الأخيرة. تأكد من فهمك لقواعد اللباس وأن يكون لديك كل ما يلزمك من أدوات مساحة العمل مقدمًا. تحقق مرة أخرى مما إذا كانت شركتك توفر جهاز كمبيوتر مكتبي/حاسوب محمول أو تتبع سياسة BYOD (اشترِ جهازك الخاص) قبل الحضور.

التخطيط لتنقلك إلى وظيفتك الجديدة

الانطباعات الأولى هي آخر انطباعاتك في المكتب. من الرائع عادة العمل وتقنية الحضور في الوقت المحدد خلال الأسبوع الأول هي تحديد نطاق رحلتك بالكامل قبل يوم واحد. قم بتأكيد تاريخ البدء، واكتشف أقصر طريق إلى مكتبك، وتعرف على نمط حركة المرور المعتادة خلال ساعات سفرك.

سيساعدك هذا على تحديد الموعد المثالي لمغادرة منزلك. يمكنك أيضاً تجربة ذلك:

العثور على أماكن لركن السيارة مسبقاً

المغادرة قبل 10 دقائق من الموعد المحدد لتكون في الجانب الآمن

إعداد تذكيرات لمساعدتك على المغادرة في الوقت المحدد

التنقل في الأشهر القليلة الأولى

بمجرد أن تبدأ في التأقلم مع دورك الجديد، حان الوقت لتصبح أكثر استباقية مع زملائك في العمل والعمل على تحسين مهاراتك في الأشهر القليلة الأولى. 🔼

أهمية المبادرة

القيام بالخطوة الأولى للتواصل مع فريقك يساعدك على بناء الثقة ويمنع المفاهيم الخاطئة حول كيفية تأهيلك في منصبك الجديد. حاول التواصل مع كبار المسؤولين أو المديرين خلال اجتماع أسبوعي/شهري في القسم أو اجتماع جميع الموظفين . كن منفتحًا لمناقشة الأخبار اليومية أو الرياضة أو أي موضوع يهمك أنت وزملائك لإضفاء البهجة على الغرفة.

في حين أنه لا أحد يحب العمل أكثر من الحاجة، فإن تقديم المساعدة من وقت لآخر لا يضر. يمكن أن يُنظر إلى الرفض الصريح على أنه وقاحة في مكان العمل الاستباقي. إذا كنت لا تستطيع المساعدة حقًا في الوقت الحالي، فقلها بطريقة لطيفة.

تساعدك هذه الجهود الصغيرة على إنشاء علاقات أفضل في فريقك وتقدمك كشخص موثوق به، مما يعطي مديرك سببًا لإبقائك في العمل على المدى الطويل.

نصيحة احترافية: استخدم كليك أب كليب لتسجيل شاشتك وشرح أي موضوع تعمل عليه بصريًا ببساطة احصل على آراء حول فيديو تعليمي . شارك المقاطع مع فريقك على الفور عبر رابط عام أو كملف وسائط متعددة.

شارك رسالة فيديو ClickUp الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

أهمية التعلم

قد لا توفر شركتك مواد تدريبية لكل مهمة - وهنا يمكن للقليل من تحسين المهارات أن يفعل المعجزات. فكِّر في التسجيل في دورة تدريبية على مهارة تعاني منها أو ترغب في اكتسابها لتحسين أداء العمل. 🏋️

يمكن أن تساعدك العديد من المنصات التعليمية على تحسين مهاراتك مجاناً، بما في ذلك:

كورسيرا

إديكس

يودمي

Skillshare

بالإضافة إلى اكتساب المهارات، يمكنك الحصول على شهادات موثوقة تثبت خبرتك في مجال معين. وهذا أمر رائع للخريجين الجدد الذين حصلوا للتو على وظيفتهم الأولى ويتطلعون إلى تطوير أدوارهم بشكل أكبر.

التغلب على التحديات عند بدء وظيفة جديدة

تنطوي كل وظيفة على عقبات متفاوتة - فبالنسبة لعلماء البيانات، قد يكون تنظيف البيانات الأولية هو أهم ما يشغلهم، بينما قد يواجه مديرو المشاريع صعوبات في بناء استراتيجيات تواصل قابلة للتطبيق . بغض النظر عن دورك، يمكنك اتباع بعض النصائح العامة للتغلب على التحديات و تعظيم الإنتاجية . 💯

خطوات لتجنب النميمة في مكان العمل

القليل من الحديث هنا وهناك يمكن أن يساعد على تلطيف المزاج في مكان عملك ويساعد الفريق على الاسترخاء. ومع ذلك، يجب أن تتجنب قضاء اليوم بأكمله _في الحديث دون إنجاز أي شيء. جرّب هذه الخطوات لتقليل النميمة في مكان العمل إلى أدنى حد ممكن:

كن متعاطفًا: ليس من الضروري أن تكون كل نميمة تدور حول الإساءة إلى شخص ما. إذا شعرت أن زميلك في العمل يتحدث عن مشكلة معينة يواجهها، فبدلاً من إطالة المحادثة، تفهم موقفه ووجهه إلى الحل الأفضل إبلاغ الموارد البشرية: إذا سمعت نميمة يمكن أن تضر بمكان العمل، فأبلغ مشرفك أو الموارد البشرية بذلك. هذا يسمح لك بإيقاف أي سلوك سلبي في وقت مبكر وحتى إزالة سوء الفهم قبل أن يتسبب في ضرر تأكد من النية: بما أنك موظف جديد، فقد تكون هناك نكات داخلية لا تعرفها. في مثل هذه الحالات، امتنع عن إبلاغ الموارد البشرية في اللحظة التي تسمع فيها النميمة. اقرأ الغرفة واتخذ إجراءً فقط عندما تشعر أن أحدهم يدلي بتصريح مهين كن مثالاً يُحتذى به: لا تقلل من تأثيرك لمجرد أنك جديد. من الأشهر القليلة الأولى حتى توليك المنصب، حافظي على نبرة إيجابية وتجنبي الشكوى. احتفظ بأي معلومات حساسة أو أسرار يتم مشاركتها وابتعد عن الحديث عن الحياة الشخصية لأي شخص

خلق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية مع مهارات إدارة الوقت

لا تدع عملك يستهلك حياتك الشخصية. نعم، تجاوز التوقعات أمر جيد، ولكن ليس على حساب صحتك النفسية. خصص ساعات كافية من اليوم للاستمتاع أو القيام بما تحب. 🎮

قسّم جدولك اليومي إلى خمسة أجزاء:

الأنشطة ساعات النوم 7-9 العمل 8 التمارين البدنية 0.5-1 الهوايات 1-2 أنشطة أخرى 4-8

في حين يمكنك الحصول على فكرة عامة عن جدولك اليومي، إلا أن عوامل مثل المواصلات قد تستغرق أحياناً ساعات.

نصيحة احترافية: استخدم قالب جدول ساعات العمل اليومية لتخطيط يومك بالكامل وتخصيص ساعات محددة للأنشطة خارج العمل.

خطط لكل دقيقة من يومك بسهولة باستخدام قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp

بدء عمل جديد بعد خسارة شخصية ### بدء عمل جديد بعد خسارة شخصية

هناك حالات فريدة من نوعها قد تكتشف فيها مهارة جديدة بعد أخذ بعض الوقت والتأمل بسبب خسارة شخصية. قد تؤدي أحداث مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو مواجهة خسائر مالية في كثير من الأحيان إلى إحباطك وتثبيط عزيمتك عن تقديم أفضل ما لديك.

تتمثل إحدى طرق التغلب على مثل هذه التحديات في تقبل حزنك. أنت مجرد إنسان، ولا بأس بتقبل مشاعرك. كوني على طبيعتك، ولا تجبري نفسك على أن تكوني قوية في جميع الأوقات.

اصنع تأثيرًا في اليوم الأول في العمل مع ClickUp

إذا كان التفوق في يومك الأول في وظيفة جديدة يبدو وكأنه حلم، فإن انقر فوق هنا لتحقيق هذا الحلم. كما برنامج إدارة المشاريع فإن النظام الأساسي متعدد الاستخدامات بما يكفي ليكون بمثابة رفيق مفضل لتحديد الأهداف، وإنشاء قوائم مراجعة، وإدارة جدولك الزمني، وتنظيم كل مهمة.

يتيح لك ClickUp أيضًا تنظيم جميع الأهداف وفقًا لأولويتها، مما يساعدك على القيام بالأهم منذ لحظة تعيينك! دعنا نستكشف بعض الميزات التي يمكن لجميع الموظفين الجدد الاستفادة منها عند الانتقال إلى منصب أو شركة جديدة.

1. أهداف ClickUp للبقاء استباقيًا

_هل مررت يومًا بلحظة فقدت فيها رؤية الصورة الكبيرة؟ انقر فوق الأهداف ، يمكنك تصور جميع أهدافك مع جدول زمني وعدم الانحراف عن الطريق. بصفتك موظفًا جديدًا، يمكنك الاستفادة من هذه الميزة لإضافة أهداف مثل:

إكمال برنامج التأهيل الأولي

التدريب على برنامج XYZ في الشركة

تقديم نفسك إلى ثلاثة زملاء عمل على الأقل

باستخدام أهداف ClickUp Goals، ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي

عرض مهام متعددة وتقدمها نحو هدف معين في مكان واحد. يمكنك قياس كل هدف بشكل مختلف وإضافة مهام متعددة إلى هدف واحد. اختر من بين قواعد الصواب/الخطأ أو القواعد النقدية أو النسبة المئوية وابدأ في تتبع الأهداف تلقائيًا.

للحفاظ على جميع أهدافك منظمة، قم بإنشاء مجلدات متعددة تصنف أنواع الأهداف التي تحتويها - وهو أمر مفيد للغاية عندما تحتاج إلى تحديد أهداف التواصل والتدريب بشكل منفصل.

2. مهام ClickUp Tasks لإنشاء قوائم المهام

من المجموعة الهائلة من الأسئلة إلى التفاصيل الأساسية التي تريد تدوينها- من مجموعة الأسئلة الهائلة إلى التفاصيل الأساسية التي تريد تدوينها مهام النقر فوق المهام يساعدك على الاهتمام بكل شيء. قم بإدارة جميع أنشطتك اليومية من خلال إنشاء مهام سير عمل فردية وتتبع كل ما تريد القيام به يومياً.

خطط، ونظم، وتعاون في أي مشروع باستخدام مهام ClickUp Tasks

أنشئ قائمة المهام الخاصة بك عن طريق إنشاء أنواع المهام المخصصة للتعاون والاستعلام عن مساحة العمل وتعلم بيئة العمل الجديدة. مع الحقول المخصصة ، يمكن أن تتضمن كل مهمة مستوى الأولوية والموعد النهائي، مما يساعدك على معالجة المهام فائقة الأهمية أولاً.

احصل على نظرة شاملة على جميع المهام التي أنشأتها باستخدام 15+ عرض ClickUp التي تتيح لك رؤية جميع الإدخالات بتنسيق قائمة أو لوحة. لإدارة الجداول اليومية - نوصي باستخدام طريقة عرض عرض التقويم .

اعرض مهامك المجدولة بتنسيق يومي أو أسبوعي أو شهري باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp

باستخدام ميزة السحب والإفلات البديهية، يمكنك إضافة المهام إلى تواريخ محددة وتصور الشهر بأكمله. أضف الأعمال ذات الأولوية أولاً وأدخل المهام الأحدث لاحقًا لإنشاء تسلسل هرمي للأنشطة التي تحتاج إلى إكمالها.

_هل ذكرنا أنه بإمكانك إضافة جميع اجتماعاتك الداخلية أيضاً؟

جرب التبديل بين كل طريقة عرض لترى أيهما يناسبك أسلوب العمل الأفضل، ولا تتأخر أبدًا عن أي مهام!

قراءة المكافأة: تعرف على كيفية هذه أدوات تخطيط العمليات التجارية المساعدة في تصور سير عملك اليومي!

3. انقر فوق تتبع الوقت لمواكبة سير العمل اليومي

إليك بعض النصائح المهنية المجانية: لا بأس تمامًا أن تأخذ الأمور ببطء في بداية عملك. لا أحد في فريقك يتوقع منك أن تنجز الأمور في البداية أو أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن تتبع الوقت الذي تقضيه في إنجاز العمل أمر بالغ الأهمية

مع مرور الأشهر القليلة الأولى، يجب أن تسعى جاهدًا بشكل مثالي إلى الاستمرار في خفض الوقت الذي تستغرقه في إنجاز العمل. مع تتبع وقت النقر فوق تتبع الوقت يمكنك بسهولة مراقبة وتوثيق عدد الدقائق/الساعات التي تقضيها في مهمة واحدة. استخدم هاتفك أو الكمبيوتر المحمول لبدء تتبع الوقت ومزامنته عبر جميع الأجهزة.

كن أكثر تنظيماً واستفد من وقتك بشكل أفضل باستخدام خاصية ClickUp لتتبع وقت المشروع

أضف ملاحظات وتسميات، وقم بفرز كل مهمة لتحديد المهام التي تتعلق بنوع معين من العمل بسرعة. هل نسيت الضغط على زر الإيقاف بمجرد الانتهاء؟ لا داعي للضغط! يتيح لك ClickUp تعديل الوقت المسجل لأي مهمة أو ببساطة حذفها في غضون ثوانٍ.

نصيحة احترافية: استخدم بالفعل أداة تتبع الوقت مثل تايم دوكتور أو توجل ? يمكن أن يتكامل ClickUp مع كليهما لمساعدتك في مزامنة الأشياء!

البحث عن الملاحظات وتبنيها

سواء كانت وظيفة جديدة أو وظيفة تعمل بها منذ سنوات، هناك شيء واحد لن يتغير أبداً، ألا وهو التغذية الراجعة. قد لا تتفوق دائماً في وظيفتك الجديدة، وهنا تكون بعض النصائح المهنية مفيدة. ✨

لماذا طلب الملاحظات مهم

تساعدك الملاحظات التقييمية على تحديد أوجه القصور في نهجك. إنها الشيء الوحيد الذي يظهر لك الوجه الآخر للعملة - كيف ينظر الناس إلى عملك. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب الملاحظات يُظهر لمديرك أنك تسعى بصدق لتصحيح الأمور.

قد لا يسير الأمر دائمًا بالطريقة التي تريدها، وقد لا تسمع الكلمات التي تريد سماعها، ولكن في نهاية المطاف، يساعدك ذلك على النمو والنجاح في مجال عملك.

إذا لم يكن ذلك كافياً، فإليك بعض الفوائد الأخرى لطلب الآراء عند بدء عمل جديد:

تعزيز الإنتاجية في وقت مبكر

يعزز التواصل التعاوني الصحي الجلسات

يزيد من الثقة بالنفس

يساعدك على استكشاف المستقبل القرارات من زوايا مختلفة يبني الثقة بين الموظفين والمديرين ## تسريع وتبسيط عملية تلقي الملاحظات باستخدام ClickUp



ClickUp ليس مجرد رفيقك في دورك الجديد. كمنصة تساعد كل مدير في التواصل بشكل أفضل، والتعامل مع مشاريع متعددة، والوصول في النهاية إلى أهداف إدارة المشاريع ، يمكن أن يرتدي ClickUp العديد من القبعات.

تلغي ClickUp الحاجة إلى الاتصال شخصيًا بكل عضو في الفريق لجمع الملاحظات. وبفضل ميزات بناء النماذج، تتيح الأداة للمديرين تبسيط عملية التأهيل من خلال قوالب الموارد البشرية المجانية المعدة مسبقًا ومخصص مجموعة ClickUp للموارد البشرية .

دعنا نستكشف بعض وظائفه التي تتيح لك جعل تلقي الملاحظات أمرًا سهلاً للغاية! 🥧

عرض نموذج النقر فوق للحصول على الملاحظات

لا تقضي ساعات في البحث عن أداة النموذج والتنقل بين ميزات تصميمها. في عرض نموذج ClickUp تحصل على مساحة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إضافة منطق شرطي لكل سؤال في النموذج. يتيح ذلك إمكانية تغيير الأسئلة باستمرار وفقًا للإجابات.

حوِّل أي إجابة عن الملاحظات إلى مهمة قابلة للتتبع، وحدد أولويتها، وامنح فريقك حرية تقديم ملاحظات تتجاوز الكلمات باستخدام خيارات التنسيق مثل القوائم المنسدلة.

تفتح هذه الميزة الباب أمام طرح أسئلة أكثر دقة ومباشرة مثل:

على مقياس من 1 إلى 10، ما هو تقييمك لعملي خلال الأسبوع الأول؟

ما هو الإطار الزمني المثالي بالنسبة لي لإكمال المهمة X؟

ما هو الجانب الذي ينبغي عليّ تحسينه أكثر من غيره؟

قم بتمكين موظفيك من مشاركة الملاحظات الغنية وذات الصلة بسهولة ثم تنظيم البيانات تلقائيًا باستخدام ClickUp Form View

نموذج ClickUp لإعداد الموظفين ### قالب ClickUp للموظفين

بصفتك مديرًا مسؤولاً عن عمليات سير عمل متعددة، يجب عليك توظيف أهداف الموارد البشرية الذكية لتحسين معنويات الموظفين ومساعدتهم على الاستمرار في التركيز على تحقيق أهداف العمل الحالية. 🎯

ويشمل ذلك إنشاء عملية تأهيل سريعة وسهلة. فكلما كان انضمام الموظف الجديد إلى الفريق أسرع، كلما كان بإمكانه البدء في التعلم بشكل أسرع.

إن قالب تأهيل الموظفين في ClickUp هو الحل المتكامل لمساعدة الموظفين الجدد على فهم ثقافة مكتبك منذ اليوم الأول.

في غضون ثلاث خطوات، يمكنك ضمان عملية تأهيل سلسة للموظفين الجدد:

ضع فكرة عن الغرض من عملية التهيئة إنشاء مهام متكررة بناءً على هذه الأهداف وتعيينها للموظفين ضع جدولاً زمنياً وتحقق من التقدم المحرز في كل مهمة

تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد باستخدام قالب تأهيل الموظفين من ClickUp

بصرف النظر عن ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على عرض كامل لكل موظف وحالته الحالية في الشركة، ويمكنك تصفية السجلات وفقًا للقسم ومرحلة الإعداد ونوع التعيين.

قراءة إضافية: استلهم من هذه النماذج الرائعة أمثلة على تأهيل الموظفين !

اغزو وظيفتك الجديدة من اليوم الأول مع تعدد استخدامات Clickup

يجلب بدء وظيفة جديدة الكثير من المشاعر لجميع الموظفين. في هذا الوقت عليك أن تجمع شتات نفسك، وتتجنب الذعر، وتكون على طبيعتك الحقيقية.

أن تكون جيداً في وظيفتك الجديدة منذ البداية ليس بالصعوبة التي يتصورها الكثيرون. بمجرد انضمامك، استخدم مجموعة واسعة من ميزات إدارة المهام والجدولة والتتبع في ClickUp لمساعدتك على أن تكون مرشحًا متميزًا منذ اليوم الأول! اشترك في ClickUp وتفوق في وظيفتك الجديدة! 🍀🍀