أفضل 8 بدائل لـ Baserow لقواعد البيانات القابلة للتخصيص في عام 2025

هل شعرت يومًا أن أداة قاعدة البيانات التي لا تحتاج إلى برمجة تعيقك بدلاً من دفعك إلى الأمام؟ قد يوفر Baserow واجهة نظيفة وإعدادًا بسيطًا. ومع ذلك، مع نمو بياناتك، تبدأ الشقوق في الظهور — تأخر التعاون، وأتمتة محدودة، والكثير من الأعمال اليدوية المزدحمة.
سواء كنت تقوم ببناء أدوات داخلية أو إدارة سير العمل عبر فرق متعددة أو تتبع كميات كبيرة من البيانات، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أداة إنشاء أساسية. أنت بحاجة إلى قابلية التوسع والأتمتة الذكية والتعاون في الوقت الفعلي.
لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل بدائل Baserow. تم تصميم كل منها للتعامل مع المشاريع المعقدة وأتمتة المهام المملة والحفاظ على تزامن فريقك (دون إثارة غضبك). دعنا نساعدك على ترقية سير عملك، مهمة (وطاولة) تلو الأخرى.
لماذا تختار بدائل Baserow؟
يعد Baserow اختيارًا جيدًا عند بدء تجربتك في عالم البرمجة بدون كود. ولكن هناك أمر مهم: تحتاج الفرق الحديثة إلى أكثر من مجرد قالب جدول بيانات تم تحديثه.
إليك الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى اختيار برامج قواعد بيانات المهام والمشاريع الأفضل بدلاً من Baserow:
- إدارة المهام والمشاريع بكفاءة أكبر: الوصول إلى أدوات متقدمة لتعيين المهام وتتبع التقدم وتنظيم المشاريع المعقدة بسهولة
- التعاون في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات فورية وتنسيق بين فرق متعددة بفضل ميزات التعاون في الوقت الفعلي
- توسيع نطاق قواعد البيانات بثقة: تعامل مع احتياجات البيانات المتزايدة باستخدام منصات تدعم قواعد بيانات أكبر وأكثر قابلية للتوسع
- أتمتة سير العمل بسهولة: قم بتبسيط العمليات والتخلص من الأعمال اليدوية بفضل إمكانات أتمتة سير العمل
- تخصيص مساحات العمل بالكامل: قم بتخصيص العروض وقواعد البيانات والنماذج لتلائم احتياجات فريقك من خلال خيارات تخصيص أكثر عمقًا
- التواصل دون عوائق: استخدم الدردشة المدمجة والتعليقات والتنبيهات والتكامل لتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق وزيادة إنتاجيتهم
- التكامل السلس مع مجموعة التقنيات الخاصة بك: اتصل بأدواتك وتطبيقاتك المفضلة من خلال نظام تكامل أوسع نطاقًا
👀 هل تعلم؟ يُعزى الفضل إلى إدغار ف. "تيد" كود، عالم الكمبيوتر والرياضيات الإنجليزي، في تطوير النظرية الأساسية لإدارة قواعد البيانات الحديثة، وتحديدًا النموذج العلائقي.
أفضل بدائل Baserow في لمحة سريعة
هل تريد النسخة المختصرة؟ إليك ملخص سريع قبل أن ندخل في التفاصيل المثيرة. ستوفر هذه الأدوات طرقًا جديدة لإدارة المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المتكررة.
|أداة
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|الأسعار*
|ClickUp
|الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة شاملة للمشاريع والبيانات
|حقول مخصصة وعروض الجداول والقوائم والأتمتة
|تتوفر خطط مجانية، وتخصيصات متاحة للمؤسسات
|Airtable
|الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى قواعد بيانات مرئية مع تجربة مستخدم بسيطة
|عرض الشبكة، الكتل، الأتمتة
|مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم
|Quickbase
|الشركات والفرق الكبيرة التي تدير سير عمل معقد وتطبيقات على مستوى المؤسسات
|أداة إنشاء برمجيات منخفضة الكود، أتمتة، إعداد التقارير
|تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، تبدأ من 35 دولارًا لكل مستخدم
|Coda
|الفرق والأقسام متعددة الوظائف التي تحتاج إلى مزيج من المستندات وقواعد البيانات
|الصفحات والجداول والحزم
|مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم
|Tadabase
|الشركات الصغيرة وفرق العمليات التي تعمل على إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة
|أداة إنشاء بالسحب والإفلات، وصول قائم على الأدوار
|يبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم
|Knack
|الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى قواعد بيانات بسيطة عبر الإنترنت وأتمت
|قواعد البيانات عبر الإنترنت، أتمتة سير العمل
|تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم
|NocoDB
|المطورون والفرق الفنية التي تبحث عن بديل مفتوح المصدر لـ Airtable لقواعد البيانات التعاونية
|واجهة مستخدم تشبه جدول البيانات، وتكامل API
|مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم
|Caspio
|الشركات والمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تحتاج إلى إنشاء تطبيقات بدون برمجة مع أمان متقدم
|أداة إنشاء بنقرة واحدة، تكاملات
|تبدأ من 100 دولار/مستخدم
كيف نقيّم البرامج في ClickUp
يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج.
فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.
أفضل بدائل Baserow للاستخدام
حسنًا، لنشمر عن سواعدنا ونغوص في عالم العمالقة. هذه ليست مجرد نسخ مطابقة لقاعدة بيانات Excel، بل هي بدائل لـ Baserow ستصبح بالتأكيد أداتك المفضلة، سواء كنت تبحث عن البساطة أو القوة على مستوى المؤسسات.
1. ClickUp (إدارة المشاريع والبيانات الشاملة)
إذا كنت تبحث عن تطبيق شامل للعمل يعمل بجدية مثلك، فإن ClickUp سيصبح صديقك المفضل الجديد.
يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يتجاوز ClickUp المهام العادية ويحول سير عملك بالكامل، حيث يجمع إدارة المشاريع والمستندات وقواعد البيانات والتعاون في الوقت الفعلي في حزمة شاملة واحدة.
ClickUp Views
تعد طرق العرض المخصصة إحدى أقوى ميزاته (وأكثرها شيوعًا). فهي تتيح لك عرض المهام والتقارير بالطريقة التي تريدها دون الحاجة إلى البرمجة.
على سبيل المثال، يعرض عرض الجدول في ClickUp كل مهمة في شكل صف وحقول في شكل أعمدة. تخيل أن مهام مشروعك وبياناته معروضة في شكل جدول بيانات، ولكن بشكل أكثر ذكاءً — تفاعلي بالكامل وقابل للتخصيص ومرتبط مباشرة بسير عملك.
يمكنك التبديل بين عرض الجدول والقائمة للحصول على وجهات نظر مختلفة — الجدول للأعمال التي تتضمن الكثير من البيانات، والقائمة لتتبع المهام البسيطة. تتيح لك هذه العروض أيضًا تبسيط الإجراءات الجماعية واستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع التحديثات المتكررة.
يوفر Baserow جداول قواعد البيانات، ولكن عرض الجداول في ClickUp مرتبط بشكل سلس بإدارة المشاريع والمهام، بحيث يمكنك تعيين المهام وتتبع التقدم وتحديث بيانات المشروع دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.
الحقول المخصصة في ClickUp
تتكامل الحقول المخصصة في ClickUp أيضًا بشكل وثيق مع المهام وميزات إدارة المشاريع، مما يتيح لك إدارة كل من البيانات المنظمة وعناصر العمل القابلة للتنفيذ في مكان واحد.
يمكنك إضافة حقول مخصصة إلى القوائم أو المجلدات أو المساحات أو مساحة العمل بأكملها، وتتبع أي نقطة بيانات ذات صلة بفريقك، مثل تفاصيل العميل أو مراحل المشروع أو أرقام الميزانية.
وهذا يضيف سياقًا للمهام، مما يجعل التقارير أكثر ثراءً. يمكنك أيضًا التحكم في الرؤية والأذونات في الحقول، مما يضمن حماية البيانات الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام حقول الصيغ لإجراء حسابات تلقائية دون الحاجة إلى البرمجة لتقليل الأخطاء اليدوية.
أتمتة ClickUp
هل تريد أتمتة أكثر من مجرد الأرقام؟ جرب ClickUp Automations، الذي يتولى جميع المهام المتكررة تلقائيًا. فكر في: تخصيص المهام لأعضاء الفريق، وتحديث الحالات، أو إرسال التذكيرات.
يتيح لك إنشاء قواعد تطلق إجراءات بناءً على حالة المهمة وتغييرات المكلفين ومواعيد الاستحقاق. يمكن إعداد هذه القواعد على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة.
يركز Baserow على إدارة قواعد البيانات ويفتقر إلى أتمتة سير العمل الأصلية لعمليات المهام والمشاريع. لكن أتمتة ClickUp مصممة لإدارة المشاريع، مما يسهل تنفيذ سير العمل ويحافظ على مسار فرق العمل.
ClickUp Docs
علاوة على ذلك، يركز ClickUp Docs جميع بيانات المشروع والمهام والمستندات لتسهيل الوصول إليها.
يمكن لأعضاء الفريق التعليق ووضع علامات على الزملاء وإرفاق الملفات وحتى إنشاء مستندات تعاونية داخل المهام. يدعم العمل في فرق متعددة تعمل على مشاريع معقدة بفضل أذوناته الدقيقة.
يمكنك أيضًا تنظيم مستنداتك كالمحترفين باستخدام الصفحات والصفحات الفرعية لإنشاء تسلسل هرمي واضح للمحتوى. يمكنك إعادة ترتيبها بسهولة عن طريق السحب والإفلات وتجميع الصفحات ذات الصلة للحصول على هيكل أفضل.
لوحات معلومات ClickUp
لمزيد من الوضوح البصري، جرب استخدام ClickUp Dashboards. يتيح لك رؤية وقياس التقدم الشخصي والوقت الذي قضاه فريقك وأداء المشروع بسرعة.
تعمل لوحات المعلومات على دمج جميع بيانات مشروعك — المهام والجداول الزمنية والتقدم ومقاييس الأداء — في واجهة واحدة قابلة للتخصيص، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين أدوات أو جداول بيانات متعددة.
يمكنك تخصيص لوحات المعلومات باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات، مثل المخططات وقوائم المهام والتقويمات وتتبع الوقت وتتبع الأهداف، لعرض المعلومات التي يحتاجها فريقك بالضبط.
على عكس Baserow، الذي يعد أداة قاعدة بيانات في المقام الأول، يجمع ClickUp بين تصور البيانات وإدارة المشاريع والمهام القابلة للتنفيذ والتعاون، مع توفير تخصيص أعمق وأتمتة سير العمل على منصة واحدة.
أفضل ميزات ClickUp
- أنشئ تبعيات المهام والمسارات الحرجة لإدارة الجداول الزمنية للمشاريع المعقدة
- استخدم خرائط ClickUp الذهنية ولوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار وربطها بصريًا
- استفد من ميزات تتبع الوقت وعرض حجم العمل المدمجة لتحسين تخصيص الموارد
- تخلص من الحاجة إلى إنشاء هياكل من الصفر وقلل وقت التهيئة باستخدام قوالب ClickUp
- قلل من انتشار الأدوات وعزز إنتاجية الفرق التي تدير البيانات وسير العمل من خلال التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات والإشارات @mentions
قيود ClickUp
- منحنى تعلم بسيط للمستخدمين الجدد
- تباطؤ الأداء في بعض الأحيان مع مساحات العمل الكبيرة جدًا
أسعار ClickUp
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
تقول إحدى تقييمات G2
لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات. لقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع أدوات أخرى من إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير العمل لدينا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.
لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات. لقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع أدوات أخرى إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير العمل لدينا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.
مكافأة: تعرف على ClickUp Brain Max ، الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يتناسب تمامًا مع مساحة عملك.
إليك كيفية القيام بذلك:
- ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب والمزيد.
- استخدم Talk to Text لتوجيه الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، أينما كنت.
- يحل Brain MAX محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد لا يعتمد على LLM
- يعرف مشاريعك وفريقك ومواعيدك النهائية وسجل عملك، حتى تحصل على إجابات وأتمتة منطقية بالفعل
2. Airtable (الأفضل لقواعد البيانات المرئية مع تجربة مستخدم بسيطة)
إذا كنت تجد Baserow بسيطًا للغاية، فقد يكون Airtable خيارًا أفضل. فهو يجمع بين واجهة أنيقة وسهلة الاستخدام مع المرونة التي يحتاجها المستخدمون المحترفون.
هل تريد عناصر مرئية؟ يوفر لك Airtable ميزة Blocks، التي تتيح لك إنشاء لوحات معلومات مخصصة ومخططات وعناصر مرئية أخرى دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.
تضيف Airtable بُعدًا جديدًا إلى الأتمتة. يمكنك إعداد سير عمل للتعامل مع المهام المتكررة مثل تحديث السجلات أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني. بفضل العديد من عمليات التكامل التي تحافظ على تزامن تطبيقاتك وبياناتك، تتيح لك Airtable العمل بشكل أكثر ذكاءً دون الحاجة إلى إتقان البرمجة.
أفضل ميزات Airtable
- نظم المهام والمشاريع بسهولة باستخدام عرض الشبكة البديهي
- وسّع نطاق الوظائف باستخدام كتل معيارية للرسوم البيانية والخرائط والجداول الزمنية
- أتمتة سير العمل والتواصل بسلاسة مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة
- الوصول إلى مكتبة قوالب Airtable الضخمة لبدء العمل بشكل أسرع
- تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والمرفقات والتذكيرات
قيود Airtable
- قد يصبح الأمر مكلفًا مع توسع فريقك
- أدوات إعداد التقارير محدودة مقارنة ببعض المنصات المخصصة للمؤسسات
أسعار Airtable
- مجاني
- فريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Airtable
- G2: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟
تقول إحدى تقييمات G2:
Airtables رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية ويمكنها القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث التي تساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.
Airtables رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية ويمكنها القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث التي تساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.
💡 نصيحة احترافية: استكشف القوالب المدمجة قبل البدء من الصفر. توفر العديد من هذه الأدوات إعدادات جاهزة لأمور مثل تتبع المشاريع أو CRM، مما يساعدك على توفير الوقت وتجنب إعادة اختراع العجلة.
📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة.
وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية — حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه.
تسهل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل مؤتمت، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام في متناول الجميع في الفريق!
💫 نتائج حقيقية: قامت QubicaAMF بتقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما أدى إلى تحويل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.
📖 اقرأ أيضًا: كيفية تصدير البيانات من Airtable إلى تطبيقات أخرى
3. Quickbase (الأفضل لسير العمل المعقد والتطبيقات على مستوى المؤسسات)
Quickbase هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، مصممة لسير العمل الأكثر تعقيدًا، مثل عمليات الموافقة والامتثال والعمليات متعددة الخطوات التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا. غالبًا ما تستخدمها الفرق الكبيرة التي ترغب في إنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على تدفق البيانات بين الأقسام.
بالمقارنة مع Baserow، فإنه يميل أكثر إلى الجانب "الثقيل" من الأمور. كما تحصل على أدوات إعداد تقارير قوية وميزات أمان قوية، مما يجعله مناسبًا للصناعات التي تتطلب امتثالًا صارمًا.
أفضل ميزات Quickbase
- أنشئ تطبيقات مخصصة باستخدام أداة إنشاء مرئية منخفضة الكود
- أنشئ سلاسل موافقة متعددة الخطوات باستخدام منطق شرطي لسير العمل المعقد
- أنشئ تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل
- اتصل بسلاسة مع الأنظمة الحالية وأدوات الجهات الخارجية
- ضمان أمان قوي وامتثال لجميع مشاريعك
قيود Quickbase
- الأسعار المرتفعة تجعله أكثر ملاءمة لميزانيات الشركات
- منحنى التعلم للتخصيصات المتقدمة
أسعار Quickbase
- تجربة مجانية لمدة 30 يومًا
- فريق: يبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)
- الأعمال: تبدأ من 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Quickbase
- G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quickbase؟
تقول مراجعة Capterra:
تقدم Quick Base تطبيقات قواعد بيانات قابلة للتخصيص، وتطوير سريع، وإمكانية الوصول إلى السحابة، وقابلية التوسع، وقدرات التكامل، والأمان، والأتمتة، مما يعزز كفاءة المؤسسة. .
تقدم Quick Base تطبيقات قواعد بيانات قابلة للتخصيص، وتطوير سريع، وإمكانية الوصول إلى السحابة، وقابلية التوسع، وقدرات التكامل، والأمان، والأتمتة، مما يعزز كفاءة المؤسسة. .
📖 اقرأ أيضًا: كيفية تصدير البيانات من Airtable إلى تطبيقات أخرى
4. Coda (الأفضل للملفات + قواعد البيانات المختلطة)
يجمع Coda بين مظهر المستند وقوة قاعدة البيانات، مما يوفر للفرق مساحة مرنة لإنشاء سير عمل مخصص دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. فهو يجمع بين النصوص والجداول والميزات الشبيهة بالتطبيقات في مكان واحد، بحيث يمكنك الكتابة والتنظيم والأتمتة دون مغادرة الصفحة.
تتفوق Coda على Baserow في تنوعها. بدلاً من التوفيق بين أدوات منفصلة للمستندات والمهام والجداول، يمكنك دمج كل شيء في مستند ديناميكي واحد. تعمل الصفحات والجداول جنبًا إلى جنب، مما يتيح لك إنشاء قواعد بيانات تفاعلية إلى جانب الخطط المكتوبة أو ملاحظات الاجتماعات.
باستخدام الحزم والأزرار، يمكنك الاتصال بأدوات التعاون مثل Slack أو Jira أو Google Calendar وتشغيل الإجراءات دون مغادرة المستند. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Airtable ولكنك تريد شيئًا أكثر شمولية، فإن Coda تستحق أن تأخذها في الاعتبار.
أفضل ميزات Coda
- اجمع المستندات وقواعد البيانات والتطبيقات في لوحة تعاونية واحدة
- أنشئ جداول تفاعلية باستخدام البيانات العلائقية والصيغ
- أتمتة سير العمل باستخدام الأزرار والحزم والتكاملات
- قم بتخصيص الصفحات لتناسب عمليتك وأسلوبك بالضبط
- شارك التحديثات في الوقت الفعلي عبر صفحات الفريق مع تزامن تغييرات المستندات
قيود Coda
- قد يبدو الأمر مربكًا في البداية نظرًا لمرونته
- تتطلب الميزات المتقدمة بعض الوقت للتعلم
أسعار Coda
- تتوفر خطة مجانية
- Pro: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل Doc Maker
- فريق: 36 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Coda
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coda؟
تقول إحدى تقييمات G2:
يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط... أعتقد أنه الأداة الأكثر اكتمالاً التي استخدمتها على الإطلاق. [لكن] بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.
يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط... أعتقد أنه الأداة الأكثر اكتمالاً التي استخدمتها على الإطلاق. [لكن] بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.
5. Tadabase (الأفضل لتطبيقات الأعمال المخصصة)
Tadabase هو بمثابة ساحة لعب بدون كود لمطوري الأعمال الذين يرغبون في تحويل أفكارهم للتطبيقات إلى واقع بسرعة. فهو يتخلص من التعقيدات ويستخدم واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، مما يجعل من السهل نشر أي شيء بدءًا من بوابات العملاء إلى أنظمة التتبع الداخلية دون الحاجة إلى كتابة أي كود.
يتفوق Tadabase على Baserow في خيارات التخصيص والتحكم المتقدمة. يمكنك ضبط ما يراه كل مستخدم بدقة باستخدام الوصول القائم على الأدوار، وإنشاء نماذج وتقارير أنيقة، وتصميم تطبيقات تبدو رائعة على جميع الأجهزة. إنه مصمم للفرق التي تريد تطبيقًا كامل الوظائف يعكس سير العمل لديها حتى أدق التفاصيل.
تضمن ميزات الأتمتة أيضًا تقليل الأعمال اليدوية الروتينية وتوفير المزيد من الوقت لتركيزك على ما يدفع عملك إلى الأمام.
أفضل ميزات Tadabase
- قم بإعداد عناصر تحكم متقدمة في أذونات المستخدمين لتخصيص الوصول بأمان
- صمم تطبيقات متطورة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة، مزودة بنماذج ومخططات وتقارير
- أتمتة سير العمل والتنبيهات للحفاظ على سير العمل بسلاسة خلف الكواليس
- أنشئ بوابات للعملاء مع تسجيل دخول يحمل العلامة التجارية وواجهة مستخدم سريعة الاستجابة
قيود Tadabase
- يستغرق إتقان الميزات المتقدمة بعض الوقت
- خيارات التكامل محدودة أكثر من بعض المنافسين
أسعار Tadabase
للفرق والأفراد
- مبتدئ: 50 دولارًا شهريًا
- النمو: 125 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- احترافي: 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- Elite: 450 دولارًا أمريكيًا في الشهر
للوكالات والموزعين
- الأساسيات: 500 دولار شهريًا
- متقدم: 750 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- Elite: 1000 دولار شهريًا
تقييمات وتقييمات Tadabase
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: 4. 9/5 (25+ تقييم)
📖 اقرأ أيضًا: قوالب CRM مجانية في Excel وجداول بيانات Google وClickUp
6. Knack (الأفضل للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية)
يحافظ Knack على بساطة الأمور مع توفير قوة هائلة في الخلفية. وهو مصمم للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى طريقة سهلة لإنشاء قواعد بيانات عبر الإنترنت وتبسيط سير العمل دون مشاكل تقنية.
ما يميز Knack عن Baserow هو تركيزه الشديد على سهولة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب، مما يجعل من السهل البدء في العمل على الفور.
يتيح لك Knack إنشاء كل شيء بدءًا من الدلائل وأنظمة الجرد وحتى تسجيلات الأحداث ونظم إدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. تضمن أتمتة سير العمل معالجة المهام المتكررة مثل الموافقات أو الإشعارات خلف الكواليس، بينما تتيح لك أدوار المستخدمين القابلة للتخصيص التحكم بدقة في من يمكنه رؤية ماذا.
أفضل ميزات Knack
- أنشئ قواعد بيانات عبر الإنترنت باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام
- أتمتة المهام وتبسيط عمليات الموافقة بسهولة
- قم بتخصيص أدوار المستخدمين وأذوناتهم لضمان الوصول الآمن
- قم بتشغيل أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الدلائل أو أدوات الجرد من مجموعات أدوات البدء الخاصة بالصناعة
- استمتع بتصميمات محسّنة للأجهزة المحمولة لتجربة سلسة
اكتشف حدود Knack
- أدوات تحليل وتقارير متقدمة محدودة
- قد تصبح مكلفة مع الإضافات المتقدمة
أسعار Knack
- مبتدئ: 59 دولارًا شهريًا
- Pro: 119 دولارًا شهريًا
- الشركات: 269 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- إضافة: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Knack
- G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Knack؟
تقول إحدى تقييمات G2:
Knack بسيط بما يكفي لتمكين أي شخص من إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مفيدة للغاية. ولكنه في الوقت نفسه قوي للغاية، مما يتيح وظائف متطورة للغاية للمستخدمين الذين يتمتعون بخبرة أكبر قليلاً. القدرة المحدودة إلى حد ما على تحسين التنسيق وتخطيط الصفحات في التقارير التفصيلية والنماذج.
Knack بسيط بما يكفي لتمكين أي شخص من إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مفيدة للغاية. ولكنه في الوقت نفسه قوي للغاية، مما يتيح وظائف متطورة للغاية للمستخدمين الذين يتمتعون بخبرة أكبر قليلاً. القدرة المحدودة إلى حد ما على تحسين التنسيق وتخطيط الصفحات في التقارير التفصيلية والنماذج.
🧠 حقيقة ممتعة: بدأ استخدام كلمة "قاعدة بيانات" في الواقع في العالم العسكري حوالي عام 1964. لم تكن تشير في ذلك الوقت إلى التطبيقات أو مواقع الويب، بل كانت تشير إلى أنظمة البيانات المشتركة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تقاسم الوقت والمستخدمة في الدفاع!
7. NocoDB (أفضل بديل مفتوح المصدر لـ Airtable)
يعد NocoDB خيارًا جيدًا إذا كنت تريد مرونة Airtable مع حرية أدوات مفتوحة المصدر. فهو يحول أي قاعدة بيانات SQL إلى واجهة مستخدم ذكية وتعاونية لجدول البيانات، مما يتيح لك إدارة البيانات بصريًا دون التخلي عن التحكم في الخلفية.
ما يميز NocoDB عن Baserow هو طبيعته مفتوحة المصدر وتصميمه الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات (API). تحصل على شفافية كاملة، والقدرة على الاستضافة الذاتية، ومنصة يحبها المطورون لقدرتها على التكيف. واجهة المستخدم تشبه جدول البيانات، وهي مألوفة وسهلة الاستخدام، ولكنها مصممة لتتكيف وتتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية.
أفضل ميزات NocoDB
- اتصل على الفور بقواعد البيانات العلائقية الحالية وحوّلها إلى واجهة جداول بيانات ذكية
- تعاون مع الفرق باستخدام شبكة مألوفة وبديهية وعرض معرض وعرض كانبان وعرض نماذج
- أنشئ علاقات بين الجداول باستخدام حقول ارتباط قوية لنمذجة البيانات العلائقية
- أتمتة العمليات من خلال التكامل مع برامج إدارة سير العمل مثل Slack و Discord و Teams و Twilio و WhatsApp والبريد الإلكتروني وواجهات برمجة التطبيقات (API) الأخرى عبر متجر التطبيقات المدمج
- شارك قواعد البيانات أو العروض بشكل عام أو خاص، مع خيارات لحماية كلمة المرور
قيود NocoDB
- يتطلب معرفة تقنية للاستفادة الكاملة
- تجربة مستخدم أقل دقة مقارنة بالمنصات المدفوعة
أسعار NocoDB
السحابة
- مجاني
- فريق: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
استضافة ذاتية
- مجاني
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات NocoDB
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: لا توجد تقييمات متاحة
8. Caspio (الأفضل لبناء تطبيقات بدون كود للمؤسسات)
Caspio مصمم خصيصًا للمؤسسات. يوفر لك بيئة كاملة لبناء التطبيقات حيث يمكنك تصميم تطبيقات الأعمال المخصصة ونشرها وإدارتها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إذا كنت تعمل مع بيانات حساسة أو سير عمل معقد، فإن Caspio مصمم للتعامل مع ذلك وأكثر.
يتفوق Caspio على Baserow في الأمان على مستوى المؤسسات وقابلية التوسع وخيارات التكامل القوية. تجعل واجهة النقر والإشارة الخاصة به من السهل إنشاء تطبيقات تناسب متطلباتك بالضبط، بينما تجعل ميزات الامتثال المدمجة (مثل دعم HIPAA و GDPR) منه خيارًا موثوقًا للصناعات التي تخضع لأنظمة صارمة بشأن البيانات.
أفضل ميزات Caspio
- نشر تطبيقات المؤسسات بشكل أسرع باستخدام القوالب الموجهة وأدوات استيراد البيانات
- أدوات امتثال مدمجة للصناعات الخاضعة للتنظيم
- بنية أساسية قابلة للتطوير لدعم احتياجات البيانات المتزايدة
- خيارات تكامل واسعة مع أدوات الأعمال الشائعة
- أمان على مستوى المؤسسات وضوابط حوكمة
قيود Caspio
- الأسعار مرتفعة نسبيًا
- قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالمنصات الأحدث
أسعار Caspio
- Lite: 100 دولار شهريًا
- إضافي: 300 دولار شهريًا
- الأعمال: 600 دولار شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات Caspio
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ تقييم)
قاعدة البيانات المثالية لك في انتظارك على ClickUp
سواء كنت تبحث عن البساطة أو حرية المصدر المفتوح أو القوة على مستوى المؤسسات، فإن بدائل Baserow هذه تستحق التجربة.
تم تصميم كل أداة هنا لمعالجة الثغرات التي يتركها Baserow، مما يمنحك أتمتة أفضل وتخصيصًا أعمق وتعاونًا أقوى في الوقت الفعلي بين الفرق الفنية وغير الفنية.
المفتاح هو اختيار أداة قاعدة البيانات المخصصة التي تناسب سير العمل الفريد وحجم فريقك بشكل أفضل.
ClickUp هو بديل ممتاز لـ Baserow للفرق التي تبحث عن منصة مرنة وشاملة تجمع بين قواعد البيانات القابلة للتخصيص وإدارة المشاريع القوية وأتمتة سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي.
تم تصميم ميزاته لمساعدتك في إدارة المشاريع المعقدة وأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على تنسيق العمل بين فرق متعددة، كل ذلك ضمن مساحة عمل واحدة وسهلة الاستخدام.
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