أفضل 8 بدائل لـ Baserow لقواعد البيانات القابلة للتخصيص في عام 2025

هل شعرت يومًا أن أداة قاعدة البيانات التي لا تحتاج إلى برمجة تعيقك بدلاً من دفعك إلى الأمام؟ قد يوفر Baserow واجهة نظيفة وإعدادًا بسيطًا. ومع ذلك، مع نمو بياناتك، تبدأ الشقوق في الظهور — تأخر التعاون، وأتمتة محدودة، والكثير من الأعمال اليدوية المزدحمة.

سواء كنت تقوم ببناء أدوات داخلية أو إدارة سير العمل عبر فرق متعددة أو تتبع كميات كبيرة من البيانات، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أداة إنشاء أساسية. أنت بحاجة إلى قابلية التوسع والأتمتة الذكية والتعاون في الوقت الفعلي.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل بدائل Baserow. تم تصميم كل منها للتعامل مع المشاريع المعقدة وأتمتة المهام المملة والحفاظ على تزامن فريقك (دون إثارة غضبك). دعنا نساعدك على ترقية سير عملك، مهمة (وطاولة) تلو الأخرى.

لماذا تختار بدائل Baserow؟

يعد Baserow اختيارًا جيدًا عند بدء تجربتك في عالم البرمجة بدون كود. ولكن هناك أمر مهم: تحتاج الفرق الحديثة إلى أكثر من مجرد قالب جدول بيانات تم تحديثه.

إليك الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى اختيار برامج قواعد بيانات المهام والمشاريع الأفضل بدلاً من Baserow:

إدارة المهام والمشاريع بكفاءة أكبر: الوصول إلى أدوات متقدمة لتعيين المهام وتتبع التقدم وتنظيم المشاريع المعقدة بسهولة

التعاون في الوقت الفعلي: احصل على تحديثات فورية وتنسيق بين فرق متعددة بفضل ميزات التعاون في الوقت الفعلي

توسيع نطاق قواعد البيانات بثقة: تعامل مع احتياجات البيانات المتزايدة باستخدام منصات تدعم قواعد بيانات أكبر وأكثر قابلية للتوسع

أتمتة سير العمل بسهولة: قم بتبسيط العمليات والتخلص من الأعمال اليدوية بفضل إمكانات أتمتة سير العمل

تخصيص مساحات العمل بالكامل: قم بتخصيص العروض وقواعد البيانات والنماذج لتلائم احتياجات فريقك من خلال خيارات تخصيص أكثر عمقًا

التواصل دون عوائق: استخدم الدردشة المدمجة والتعليقات والتنبيهات والتكامل لتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق وزيادة إنتاجيتهم

التكامل السلس مع مجموعة التقنيات الخاصة بك: اتصل بأدواتك وتطبيقاتك المفضلة من خلال نظام تكامل أوسع نطاقًا

👀 هل تعلم؟ يُعزى الفضل إلى إدغار ف. "تيد" كود، عالم الكمبيوتر والرياضيات الإنجليزي، في تطوير النظرية الأساسية لإدارة قواعد البيانات الحديثة، وتحديدًا النموذج العلائقي.

أفضل بدائل Baserow في لمحة سريعة

هل تريد النسخة المختصرة؟ إليك ملخص سريع قبل أن ندخل في التفاصيل المثيرة. ستوفر هذه الأدوات طرقًا جديدة لإدارة المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المتكررة.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة شاملة للمشاريع والبيانات حقول مخصصة وعروض الجداول والقوائم والأتمتة تتوفر خطط مجانية، وتخصيصات متاحة للمؤسسات Airtable الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى قواعد بيانات مرئية مع تجربة مستخدم بسيطة عرض الشبكة، الكتل، الأتمتة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Quickbase الشركات والفرق الكبيرة التي تدير سير عمل معقد وتطبيقات على مستوى المؤسسات أداة إنشاء برمجيات منخفضة الكود، أتمتة، إعداد التقارير تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، تبدأ من 35 دولارًا لكل مستخدم Coda الفرق والأقسام متعددة الوظائف التي تحتاج إلى مزيج من المستندات وقواعد البيانات الصفحات والجداول والحزم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Tadabase الشركات الصغيرة وفرق العمليات التي تعمل على إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة أداة إنشاء بالسحب والإفلات، وصول قائم على الأدوار يبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Knack الشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى قواعد بيانات بسيطة عبر الإنترنت وأتمت قواعد البيانات عبر الإنترنت، أتمتة سير العمل تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم NocoDB المطورون والفرق الفنية التي تبحث عن بديل مفتوح المصدر لـ Airtable لقواعد البيانات التعاونية واجهة مستخدم تشبه جدول البيانات، وتكامل API مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم Caspio الشركات والمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تحتاج إلى إنشاء تطبيقات بدون برمجة مع أمان متقدم أداة إنشاء بنقرة واحدة، تكاملات تبدأ من 100 دولار/مستخدم

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Baserow للاستخدام

حسنًا، لنشمر عن سواعدنا ونغوص في عالم العمالقة. هذه ليست مجرد نسخ مطابقة لقاعدة بيانات Excel، بل هي بدائل لـ Baserow ستصبح بالتأكيد أداتك المفضلة، سواء كنت تبحث عن البساطة أو القوة على مستوى المؤسسات.

1. ClickUp (إدارة المشاريع والبيانات الشاملة)

جرب ClickUp مجانًا أنشئ جداول بيانات وقواعد بيانات مرئية قوية دون استخدام أي كود مع ClickUp

إذا كنت تبحث عن تطبيق شامل للعمل يعمل بجدية مثلك، فإن ClickUp سيصبح صديقك المفضل الجديد.

يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يتجاوز ClickUp المهام العادية ويحول سير عملك بالكامل، حيث يجمع إدارة المشاريع والمستندات وقواعد البيانات والتعاون في الوقت الفعلي في حزمة شاملة واحدة.

ClickUp Views

تعد طرق العرض المخصصة إحدى أقوى ميزاته (وأكثرها شيوعًا). فهي تتيح لك عرض المهام والتقارير بالطريقة التي تريدها دون الحاجة إلى البرمجة.

على سبيل المثال، يعرض عرض الجدول في ClickUp كل مهمة في شكل صف وحقول في شكل أعمدة. تخيل أن مهام مشروعك وبياناته معروضة في شكل جدول بيانات، ولكن بشكل أكثر ذكاءً — تفاعلي بالكامل وقابل للتخصيص ومرتبط مباشرة بسير عملك.

أنشئ أكثر من 15 نوعًا من الحقول المخصصة باستخدام عرض الجدول في ClickUp

يمكنك التبديل بين عرض الجدول والقائمة للحصول على وجهات نظر مختلفة — الجدول للأعمال التي تتضمن الكثير من البيانات، والقائمة لتتبع المهام البسيطة. تتيح لك هذه العروض أيضًا تبسيط الإجراءات الجماعية واستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لتسريع التحديثات المتكررة.

يوفر Baserow جداول قواعد البيانات، ولكن عرض الجداول في ClickUp مرتبط بشكل سلس بإدارة المشاريع والمهام، بحيث يمكنك تعيين المهام وتتبع التقدم وتحديث بيانات المشروع دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

الحقول المخصصة في ClickUp

تتكامل الحقول المخصصة في ClickUp أيضًا بشكل وثيق مع المهام وميزات إدارة المشاريع، مما يتيح لك إدارة كل من البيانات المنظمة وعناصر العمل القابلة للتنفيذ في مكان واحد.

أضف حقول بيانات مخصصة إلى مهامك ومشاريعك لتخصيص سير عملك

يمكنك إضافة حقول مخصصة إلى القوائم أو المجلدات أو المساحات أو مساحة العمل بأكملها، وتتبع أي نقطة بيانات ذات صلة بفريقك، مثل تفاصيل العميل أو مراحل المشروع أو أرقام الميزانية.

وهذا يضيف سياقًا للمهام، مما يجعل التقارير أكثر ثراءً. يمكنك أيضًا التحكم في الرؤية والأذونات في الحقول، مما يضمن حماية البيانات الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام حقول الصيغ لإجراء حسابات تلقائية دون الحاجة إلى البرمجة لتقليل الأخطاء اليدوية.

أتمتة ClickUp

هل تريد أتمتة أكثر من مجرد الأرقام؟ جرب ClickUp Automations، الذي يتولى جميع المهام المتكررة تلقائيًا. فكر في: تخصيص المهام لأعضاء الفريق، وتحديث الحالات، أو إرسال التذكيرات.

كن استباقيًا من خلال ضبط ClickUp Automations لتقليل الحاجة إلى المهام اليدوية

يتيح لك إنشاء قواعد تطلق إجراءات بناءً على حالة المهمة وتغييرات المكلفين ومواعيد الاستحقاق. يمكن إعداد هذه القواعد على مستوى المساحة أو المجلد أو القائمة.

يركز Baserow على إدارة قواعد البيانات ويفتقر إلى أتمتة سير العمل الأصلية لعمليات المهام والمشاريع. لكن أتمتة ClickUp مصممة لإدارة المشاريع، مما يسهل تنفيذ سير العمل ويحافظ على مسار فرق العمل.

ClickUp Docs

علاوة على ذلك، يركز ClickUp Docs جميع بيانات المشروع والمهام والمستندات لتسهيل الوصول إليها.

تعاون عبر فرق متعددة باستخدام ClickUp Docs

يمكن لأعضاء الفريق التعليق ووضع علامات على الزملاء وإرفاق الملفات وحتى إنشاء مستندات تعاونية داخل المهام. يدعم العمل في فرق متعددة تعمل على مشاريع معقدة بفضل أذوناته الدقيقة.

يمكنك أيضًا تنظيم مستنداتك كالمحترفين باستخدام الصفحات والصفحات الفرعية لإنشاء تسلسل هرمي واضح للمحتوى. يمكنك إعادة ترتيبها بسهولة عن طريق السحب والإفلات وتجميع الصفحات ذات الصلة للحصول على هيكل أفضل.

لوحات معلومات ClickUp

لمزيد من الوضوح البصري، جرب استخدام ClickUp Dashboards. يتيح لك رؤية وقياس التقدم الشخصي والوقت الذي قضاه فريقك وأداء المشروع بسرعة.

تتبع أهدافك وحللها بالتفصيل أو في لمحة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تعمل لوحات المعلومات على دمج جميع بيانات مشروعك — المهام والجداول الزمنية والتقدم ومقاييس الأداء — في واجهة واحدة قابلة للتخصيص، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين أدوات أو جداول بيانات متعددة.

يمكنك تخصيص لوحات المعلومات باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات، مثل المخططات وقوائم المهام والتقويمات وتتبع الوقت وتتبع الأهداف، لعرض المعلومات التي يحتاجها فريقك بالضبط.

على عكس Baserow، الذي يعد أداة قاعدة بيانات في المقام الأول، يجمع ClickUp بين تصور البيانات وإدارة المشاريع والمهام القابلة للتنفيذ والتعاون، مع توفير تخصيص أعمق وأتمتة سير العمل على منصة واحدة.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ تبعيات المهام والمسارات الحرجة لإدارة الجداول الزمنية للمشاريع المعقدة

استخدم خرائط ClickUp الذهنية ولوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار وربطها بصريًا

استفد من ميزات تتبع الوقت وعرض حجم العمل المدمجة لتحسين تخصيص الموارد

تخلص من الحاجة إلى إنشاء هياكل من الصفر وقلل وقت التهيئة باستخدام قوالب ClickUp

قلل من انتشار الأدوات وعزز إنتاجية الفرق التي تدير البيانات وسير العمل من خلال التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات والإشارات @mentions

قيود ClickUp

منحنى تعلم بسيط للمستخدمين الجدد

تباطؤ الأداء في بعض الأحيان مع مساحات العمل الكبيرة جدًا

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات. لقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع أدوات أخرى من إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير العمل لدينا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي ندير بها مهامنا الداخلية في الوكالة. فهو يتيح لي تتبع سير عمل الفريق بأكمله في مكان واحد، وتحديد أولويات الأمور العاجلة، والحفاظ على مركزية الاتصالات. لقد عززت القدرة على أتمتة العمليات، والتبديل بين طرق العرض المتعددة (مثل القائمة واللوحة والتقويم)، والتكامل مع أدوات أخرى إنتاجيتي اليومية بشكل كبير. إنها منصة شاملة تتكيف تمامًا مع سير العمل لدينا وتجعل إدارة الفريق أكثر كفاءة.

مكافأة: تعرف على ClickUp Brain Max ، الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يتناسب تمامًا مع مساحة عملك. إليك كيفية القيام بذلك: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب والمزيد.

استخدم Talk to Text لتوجيه الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، أينما كنت.

يحل Brain MAX محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد لا يعتمد على LLM

يعرف مشاريعك وفريقك ومواعيدك النهائية وسجل عملك، حتى تحصل على إجابات وأتمتة منطقية بالفعل

2. Airtable (الأفضل لقواعد البيانات المرئية مع تجربة مستخدم بسيطة)

عبر Airtable

إذا كنت تجد Baserow بسيطًا للغاية، فقد يكون Airtable خيارًا أفضل. فهو يجمع بين واجهة أنيقة وسهلة الاستخدام مع المرونة التي يحتاجها المستخدمون المحترفون.

هل تريد عناصر مرئية؟ يوفر لك Airtable ميزة Blocks، التي تتيح لك إنشاء لوحات معلومات مخصصة ومخططات وعناصر مرئية أخرى دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

تضيف Airtable بُعدًا جديدًا إلى الأتمتة. يمكنك إعداد سير عمل للتعامل مع المهام المتكررة مثل تحديث السجلات أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني. بفضل العديد من عمليات التكامل التي تحافظ على تزامن تطبيقاتك وبياناتك، تتيح لك Airtable العمل بشكل أكثر ذكاءً دون الحاجة إلى إتقان البرمجة.

أفضل ميزات Airtable

نظم المهام والمشاريع بسهولة باستخدام عرض الشبكة البديهي

وسّع نطاق الوظائف باستخدام كتل معيارية للرسوم البيانية والخرائط والجداول الزمنية

أتمتة سير العمل والتواصل بسلاسة مع تطبيقات الطرف الثالث الشائعة

الوصول إلى مكتبة قوالب Airtable الضخمة لبدء العمل بشكل أسرع

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والمرفقات والتذكيرات

قيود Airtable

قد يصبح الأمر مكلفًا مع توسع فريقك

أدوات إعداد التقارير محدودة مقارنة ببعض المنصات المخصصة للمؤسسات

أسعار Airtable

مجاني

فريق : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Airtable

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Airtables رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية ويمكنها القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث التي تساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.

Airtables رائع لتتبع البيانات وتسجيلها، ويتميز بواجهة مستخدم رائعة. إنه بسيط وسهل التعلم، وأتمتته قوية ويمكنها القيام بالكثير. أكثر ما يعجبني فيه هو ربط الجداول لأنه يتيح حقول البحث التي تساعد على تقسيم البيانات بشكل جيد.

💡 نصيحة احترافية: استكشف القوالب المدمجة قبل البدء من الصفر. توفر العديد من هذه الأدوات إعدادات جاهزة لأمور مثل تتبع المشاريع أو CRM، مما يساعدك على توفير الوقت وتجنب إعادة اختراع العجلة.

📮 ClickUp Insight: 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الأتمتة بانتظام ويبحثون بنشاط عن فرص جديدة للأتمتة. وهذا يسلط الضوء على أحد العوامل الرئيسية غير المستغلة لزيادة الإنتاجية — حيث لا تزال معظم الفرق تعتمد على العمل اليدوي الذي يمكن تبسيطه أو إلغاؤه. تسهل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp إنشاء سير عمل مؤتمت، حتى إذا لم تكن قد استخدمت الأتمتة من قبل. بفضل القوالب الجاهزة للاستخدام والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، أصبحت أتمتة المهام في متناول الجميع في الفريق! 💫 نتائج حقيقية: قامت QubicaAMF بتقليل وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما أدى إلى تحويل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تصدير البيانات من Airtable إلى تطبيقات أخرى

3. Quickbase (الأفضل لسير العمل المعقد والتطبيقات على مستوى المؤسسات)

عبر Quickbase

Quickbase هي منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، مصممة لسير العمل الأكثر تعقيدًا، مثل عمليات الموافقة والامتثال والعمليات متعددة الخطوات التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا. غالبًا ما تستخدمها الفرق الكبيرة التي ترغب في إنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على تدفق البيانات بين الأقسام.

بالمقارنة مع Baserow، فإنه يميل أكثر إلى الجانب "الثقيل" من الأمور. كما تحصل على أدوات إعداد تقارير قوية وميزات أمان قوية، مما يجعله مناسبًا للصناعات التي تتطلب امتثالًا صارمًا.

أفضل ميزات Quickbase

أنشئ تطبيقات مخصصة باستخدام أداة إنشاء مرئية منخفضة الكود

أنشئ سلاسل موافقة متعددة الخطوات باستخدام منطق شرطي لسير العمل المعقد

أنشئ تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل

اتصل بسلاسة مع الأنظمة الحالية وأدوات الجهات الخارجية

ضمان أمان قوي وامتثال لجميع مشاريعك

قيود Quickbase

الأسعار المرتفعة تجعله أكثر ملاءمة لميزانيات الشركات

منحنى التعلم للتخصيصات المتقدمة

أسعار Quickbase

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

فريق : يبدأ من 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال : تبدأ من 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Quickbase

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quickbase؟

تقول مراجعة Capterra:

تقدم Quick Base تطبيقات قواعد بيانات قابلة للتخصيص، وتطوير سريع، وإمكانية الوصول إلى السحابة، وقابلية التوسع، وقدرات التكامل، والأمان، والأتمتة، مما يعزز كفاءة المؤسسة. .

تقدم Quick Base تطبيقات قواعد بيانات قابلة للتخصيص، وتطوير سريع، وإمكانية الوصول إلى السحابة، وقابلية التوسع، وقدرات التكامل، والأمان، والأتمتة، مما يعزز كفاءة المؤسسة. .

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تصدير البيانات من Airtable إلى تطبيقات أخرى

4. Coda (الأفضل للملفات + قواعد البيانات المختلطة)

عبر Coda

يجمع Coda بين مظهر المستند وقوة قاعدة البيانات، مما يوفر للفرق مساحة مرنة لإنشاء سير عمل مخصص دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. فهو يجمع بين النصوص والجداول والميزات الشبيهة بالتطبيقات في مكان واحد، بحيث يمكنك الكتابة والتنظيم والأتمتة دون مغادرة الصفحة.

تتفوق Coda على Baserow في تنوعها. بدلاً من التوفيق بين أدوات منفصلة للمستندات والمهام والجداول، يمكنك دمج كل شيء في مستند ديناميكي واحد. تعمل الصفحات والجداول جنبًا إلى جنب، مما يتيح لك إنشاء قواعد بيانات تفاعلية إلى جانب الخطط المكتوبة أو ملاحظات الاجتماعات.

باستخدام الحزم والأزرار، يمكنك الاتصال بأدوات التعاون مثل Slack أو Jira أو Google Calendar وتشغيل الإجراءات دون مغادرة المستند. إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Airtable ولكنك تريد شيئًا أكثر شمولية، فإن Coda تستحق أن تأخذها في الاعتبار.

أفضل ميزات Coda

اجمع المستندات وقواعد البيانات والتطبيقات في لوحة تعاونية واحدة

أنشئ جداول تفاعلية باستخدام البيانات العلائقية والصيغ

أتمتة سير العمل باستخدام الأزرار والحزم والتكاملات

قم بتخصيص الصفحات لتناسب عمليتك وأسلوبك بالضبط

شارك التحديثات في الوقت الفعلي عبر صفحات الفريق مع تزامن تغييرات المستندات

قيود Coda

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية نظرًا لمرونته

تتطلب الميزات المتقدمة بعض الوقت للتعلم

أسعار Coda

تتوفر خطة مجانية

Pro : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل Doc Maker

فريق : 36 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coda

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coda؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط... أعتقد أنه الأداة الأكثر اكتمالاً التي استخدمتها على الإطلاق. [لكن] بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.

يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط... أعتقد أنه الأداة الأكثر اكتمالاً التي استخدمتها على الإطلاق. [لكن] بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.

5. Tadabase (الأفضل لتطبيقات الأعمال المخصصة)

عبر Tadabase

Tadabase هو بمثابة ساحة لعب بدون كود لمطوري الأعمال الذين يرغبون في تحويل أفكارهم للتطبيقات إلى واقع بسرعة. فهو يتخلص من التعقيدات ويستخدم واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، مما يجعل من السهل نشر أي شيء بدءًا من بوابات العملاء إلى أنظمة التتبع الداخلية دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

يتفوق Tadabase على Baserow في خيارات التخصيص والتحكم المتقدمة. يمكنك ضبط ما يراه كل مستخدم بدقة باستخدام الوصول القائم على الأدوار، وإنشاء نماذج وتقارير أنيقة، وتصميم تطبيقات تبدو رائعة على جميع الأجهزة. إنه مصمم للفرق التي تريد تطبيقًا كامل الوظائف يعكس سير العمل لديها حتى أدق التفاصيل.

تضمن ميزات الأتمتة أيضًا تقليل الأعمال اليدوية الروتينية وتوفير المزيد من الوقت لتركيزك على ما يدفع عملك إلى الأمام.

أفضل ميزات Tadabase

قم بإعداد عناصر تحكم متقدمة في أذونات المستخدمين لتخصيص الوصول بأمان

صمم تطبيقات متطورة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة، مزودة بنماذج ومخططات وتقارير

أتمتة سير العمل والتنبيهات للحفاظ على سير العمل بسلاسة خلف الكواليس

أنشئ بوابات للعملاء مع تسجيل دخول يحمل العلامة التجارية وواجهة مستخدم سريعة الاستجابة

قيود Tadabase

يستغرق إتقان الميزات المتقدمة بعض الوقت

خيارات التكامل محدودة أكثر من بعض المنافسين

أسعار Tadabase

للفرق والأفراد

مبتدئ : 50 دولارًا شهريًا

النمو : 125 دولارًا أمريكيًا في الشهر

احترافي : 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Elite: 450 دولارًا أمريكيًا في الشهر

للوكالات والموزعين

الأساسيات : 500 دولار شهريًا

متقدم : 750 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Elite: 1000 دولار شهريًا

تقييمات وتقييمات Tadabase

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 9/5 (25+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: قوالب CRM مجانية في Excel وجداول بيانات Google وClickUp

6. Knack (الأفضل للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية)

عبر Knack

يحافظ Knack على بساطة الأمور مع توفير قوة هائلة في الخلفية. وهو مصمم للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى طريقة سهلة لإنشاء قواعد بيانات عبر الإنترنت وتبسيط سير العمل دون مشاكل تقنية.

ما يميز Knack عن Baserow هو تركيزه الشديد على سهولة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب، مما يجعل من السهل البدء في العمل على الفور.

يتيح لك Knack إنشاء كل شيء بدءًا من الدلائل وأنظمة الجرد وحتى تسجيلات الأحداث ونظم إدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. تضمن أتمتة سير العمل معالجة المهام المتكررة مثل الموافقات أو الإشعارات خلف الكواليس، بينما تتيح لك أدوار المستخدمين القابلة للتخصيص التحكم بدقة في من يمكنه رؤية ماذا.

أفضل ميزات Knack

أنشئ قواعد بيانات عبر الإنترنت باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام

أتمتة المهام وتبسيط عمليات الموافقة بسهولة

قم بتخصيص أدوار المستخدمين وأذوناتهم لضمان الوصول الآمن

قم بتشغيل أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الدلائل أو أدوات الجرد من مجموعات أدوات البدء الخاصة بالصناعة

استمتع بتصميمات محسّنة للأجهزة المحمولة لتجربة سلسة

اكتشف حدود Knack

أدوات تحليل وتقارير متقدمة محدودة

قد تصبح مكلفة مع الإضافات المتقدمة

أسعار Knack

مبتدئ : 59 دولارًا شهريًا

Pro : 119 دولارًا شهريًا

الشركات : 269 دولارًا أمريكيًا في الشهر

إضافة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Knack

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Knack؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Knack بسيط بما يكفي لتمكين أي شخص من إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مفيدة للغاية. ولكنه في الوقت نفسه قوي للغاية، مما يتيح وظائف متطورة للغاية للمستخدمين الذين يتمتعون بخبرة أكبر قليلاً. القدرة المحدودة إلى حد ما على تحسين التنسيق وتخطيط الصفحات في التقارير التفصيلية والنماذج.

Knack بسيط بما يكفي لتمكين أي شخص من إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مفيدة للغاية. ولكنه في الوقت نفسه قوي للغاية، مما يتيح وظائف متطورة للغاية للمستخدمين الذين يتمتعون بخبرة أكبر قليلاً. القدرة المحدودة إلى حد ما على تحسين التنسيق وتخطيط الصفحات في التقارير التفصيلية والنماذج.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأ استخدام كلمة "قاعدة بيانات" في الواقع في العالم العسكري حوالي عام 1964. لم تكن تشير في ذلك الوقت إلى التطبيقات أو مواقع الويب، بل كانت تشير إلى أنظمة البيانات المشتركة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تقاسم الوقت والمستخدمة في الدفاع!

7. NocoDB (أفضل بديل مفتوح المصدر لـ Airtable)

عبر NocoDB

يعد NocoDB خيارًا جيدًا إذا كنت تريد مرونة Airtable مع حرية أدوات مفتوحة المصدر. فهو يحول أي قاعدة بيانات SQL إلى واجهة مستخدم ذكية وتعاونية لجدول البيانات، مما يتيح لك إدارة البيانات بصريًا دون التخلي عن التحكم في الخلفية.

ما يميز NocoDB عن Baserow هو طبيعته مفتوحة المصدر وتصميمه الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات (API). تحصل على شفافية كاملة، والقدرة على الاستضافة الذاتية، ومنصة يحبها المطورون لقدرتها على التكيف. واجهة المستخدم تشبه جدول البيانات، وهي مألوفة وسهلة الاستخدام، ولكنها مصممة لتتكيف وتتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية.

أفضل ميزات NocoDB

اتصل على الفور بقواعد البيانات العلائقية الحالية وحوّلها إلى واجهة جداول بيانات ذكية

تعاون مع الفرق باستخدام شبكة مألوفة وبديهية وعرض معرض وعرض كانبان وعرض نماذج

أنشئ علاقات بين الجداول باستخدام حقول ارتباط قوية لنمذجة البيانات العلائقية

أتمتة العمليات من خلال التكامل مع برامج إدارة سير العمل مثل Slack و Discord و Teams و Twilio و WhatsApp والبريد الإلكتروني وواجهات برمجة التطبيقات (API) الأخرى عبر متجر التطبيقات المدمج

شارك قواعد البيانات أو العروض بشكل عام أو خاص، مع خيارات لحماية كلمة المرور

قيود NocoDB

يتطلب معرفة تقنية للاستفادة الكاملة

تجربة مستخدم أقل دقة مقارنة بالمنصات المدفوعة

أسعار NocoDB

السحابة

مجاني

فريق : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

استضافة ذاتية

مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NocoDB

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. Caspio (الأفضل لبناء تطبيقات بدون كود للمؤسسات)

عبر Caspio

Caspio مصمم خصيصًا للمؤسسات. يوفر لك بيئة كاملة لبناء التطبيقات حيث يمكنك تصميم تطبيقات الأعمال المخصصة ونشرها وإدارتها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إذا كنت تعمل مع بيانات حساسة أو سير عمل معقد، فإن Caspio مصمم للتعامل مع ذلك وأكثر.

يتفوق Caspio على Baserow في الأمان على مستوى المؤسسات وقابلية التوسع وخيارات التكامل القوية. تجعل واجهة النقر والإشارة الخاصة به من السهل إنشاء تطبيقات تناسب متطلباتك بالضبط، بينما تجعل ميزات الامتثال المدمجة (مثل دعم HIPAA و GDPR) منه خيارًا موثوقًا للصناعات التي تخضع لأنظمة صارمة بشأن البيانات.

أفضل ميزات Caspio

نشر تطبيقات المؤسسات بشكل أسرع باستخدام القوالب الموجهة وأدوات استيراد البيانات

أدوات امتثال مدمجة للصناعات الخاضعة للتنظيم

بنية أساسية قابلة للتطوير لدعم احتياجات البيانات المتزايدة

خيارات تكامل واسعة مع أدوات الأعمال الشائعة

أمان على مستوى المؤسسات وضوابط حوكمة

قيود Caspio

الأسعار مرتفعة نسبيًا

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالمنصات الأحدث

أسعار Caspio

Lite : 100 دولار شهريًا

إضافي : 300 دولار شهريًا

الأعمال : 600 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Caspio

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (200+ تقييم)

قاعدة البيانات المثالية لك في انتظارك على ClickUp

سواء كنت تبحث عن البساطة أو حرية المصدر المفتوح أو القوة على مستوى المؤسسات، فإن بدائل Baserow هذه تستحق التجربة.

تم تصميم كل أداة هنا لمعالجة الثغرات التي يتركها Baserow، مما يمنحك أتمتة أفضل وتخصيصًا أعمق وتعاونًا أقوى في الوقت الفعلي بين الفرق الفنية وغير الفنية.

المفتاح هو اختيار أداة قاعدة البيانات المخصصة التي تناسب سير العمل الفريد وحجم فريقك بشكل أفضل.

ClickUp هو بديل ممتاز لـ Baserow للفرق التي تبحث عن منصة مرنة وشاملة تجمع بين قواعد البيانات القابلة للتخصيص وإدارة المشاريع القوية وأتمتة سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي.

تم تصميم ميزاته لمساعدتك في إدارة المشاريع المعقدة وأتمتة المهام المتكررة والحفاظ على تنسيق العمل بين فرق متعددة، كل ذلك ضمن مساحة عمل واحدة وسهلة الاستخدام.

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