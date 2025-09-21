غالبًا ما يواجه قادة الفرق صعوبة في التبديل بين الأدوات، ويغرق مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في طلبات التكامل، وحتى خبراء الإنتاجية يواجهون مشكلة التحميل الزائد للتطبيقات وسير العمل غير الفعال.

أنت تعلم أن تطبيقات Slack المناسبة يمكن أن تحسن أداء فريقك بشكل كبير، ولكن من لديه الوقت لاختبارها واحدًا تلو الآخر؟

نحن هنا لتسهيل الأمر عليك. لقد قمنا بالمهمة الصعبة واخترنا بعناية تطبيقات Slack الشائعة التي تجعل سير العمل أكثر سلاسة، والتواصل أسرع، وفريقك أكثر تركيزًا في العمل.

من إدارة مشاريع Slack إلى الاستطلاعات والأتمتة، تضم هذه القائمة كل ما تحتاجه.

⭐️ مكافأة: هل سئمت من دفع ضريبة التبديل التي تكلف الشركات ما يقرب من 2.5 تريليون دولار سنويًا من الإنتاجية المفقودة؟ جرب أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، ClickUp. هنا، توجد الدردشات وسير العمل والقوائم والمعرفة والتطبيقات المدمجة وأدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد مركزي. اجعل توسع العمل شيئًا من الماضي.

أفضل 20 تطبيقًا شائعًا من دليل تطبيقات Slack في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة جنبًا إلى جنب تسهل العثور على أفضل تطبيق Slack من دليل التطبيقات حتى تتمكن من استخدام Slack بفعالية.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp قم تلقائيًا بإقران زملاء الفريق لعقد اجتماعات افتراضية، وتدريب الموظفين الجدد من خلال Slack، وجدولة التعارف المتكرر، وطقوس الفريق إدارة المشاريع والمهام، الشركات الناشئة، الفرق البعيدة، المؤسسات، تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات دونات قم بتشغيل البرامج والرحلات داخل Slack، وأنشئ شبكات داخلية ومجتمعات مشاركة الموظفين والثقافة مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 74 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا بولي أنشئ استطلاعات رأي أصلية على Slack في ثوانٍ معدودة، واجمع تعليقات الفريق بشكل مجهول، واحصل على نتائج فورية دون مغادرة Slack الاستطلاعات واستطلاعات الرأي للفريق مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Loom سجل ومشاركة تحديثات الفيديو في Slack، وقم بتضمين مقاطع الفيديو مباشرة في سلاسل Slack، واستخدم Slack لطلب مقاطع فيديو Loom أو التعليق عليها التواصل غير المتزامن مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا GitHub احصل على تنبيهات بشأن طلبات السحب والالتزامات، واشترك في تحديثات المستودع، واحصل على إشعارات بشأن المشكلات المخصصة لك فرق التطوير تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا Jira أنشئ تذاكر جديدة من Slack، واحصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة المشكلة، واربط سلاسل المحادثات في Slack بمشاكل Jira تتبع المشكلات وفرق التطوير مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.53 دولارًا شهريًا Zapier قم بتشغيل سير العمل من رسائل Slack، وربط Slack بأكثر من 5000 تطبيق، وأتمتة المهام اليدوية دون الحاجة إلى البرمجة الأتمتة مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20.99 دولارًا شهريًا استطلاع بسيط أنشئ استطلاعات رأي سريعة وخفيفة الوزن مباشرة في Slack، وامكّن الردود المجهولة، وقم بتعيين استطلاعات رأي قرارات سريعة للفريق مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا Postman احصل على نتائج اختبار API في Slack، وتلقى تنبيهات Postman monitor، وتعاون في مجموعات API والتغييرات فرق API و DevOps مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا تقويم Google تلقي تذكيرات بالاجتماعات القادمة، وتحديث حالة Slack تلقائيًا أثناء الاجتماعات، والانضمام الفوري إلى مكالمات Zoom/Meet من Slack إدارة الاجتماعات مجاني إلى الأبد Deel أبلغ Slack عند توقيع العقود، واحصل على تنبيهات بشأن الفواتير الجديدة، وتتبع كشوف المرتبات، وأنشطة التعيين الموارد البشرية والرواتب والامتثال مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Stripe تنبيهات Slack في الوقت الفعلي للمدفوعات، وتتبع الرسوم أو المبالغ المستردة الفاشلة، ومراقبة الاشتراكات الجديدة المالية والفوترة SaaS أسعار مخصصة Figma قم بمعاينة التصميمات داخل Slack، واحصل على إشعارات بالتعليقات أو التعديلات الجديدة، وابقَ على اطلاع على تقدم التصميم فرق التصميم والمنتجات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا HubSpot احصل على تحديثات العملاء المحتملين أو التذاكر في Slack، وقم بتعيين جهات الاتصال لأعضاء الفريق، وعرض ملخصات أنشطة CRM المبيعات وإدارة علاقات العملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 890 دولارًا شهريًا لثلاثة مقاعد Box قم بتحميل الملفات إلى Box عبر Slack، وقم بمعاينة ملفات Box المشتركة، واحصل على إشعارات بشأن نشاط الملفات إدارة الملفات تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا MailChimp احصل على تحديثات حالة الحملة في Slack، واطلع على عمليات الأتمتة المكتملة، وتتبع تغييرات قائمة المشتركين فرق التسويق عبر البريد الإلكتروني مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13 دولارًا شهريًا Intercom احصل على إشعار عند وصول عملاء محتملين جدد/رسائل دردشة جديدة، ورد على العملاء عبر Slack، واطلع على ملخصات المحادثات بعد حل المشكلة فرق الدعم والمبيعات تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Greetbot رحب تلقائيًا بالأعضاء الجدد في Slack، وخصص رسائل الترحيب، وأرسل تذكيرات أو تنبيهات للمتابعة التأهيل والثقافة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Otter. ai قم بتدوين اجتماعات Zoom/Teams/Slack تلقائيًا، وقدم ملخصات في Slack، وقم بتعيين تنبيهات الكلمات الرئيسية لتلقي إشعارات عند ذكر مصطلحات معينة ملاحظات الاجتماعات والمستندات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا Typeform أرسل الردود ومعلومات العملاء المحتملين إلى Slack، وخصص محتوى الرسائل وتنسيقها، وأبلغ فرق المبيعات أو الدعم على الفور النماذج وتوليد العملاء المحتملين تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا

ما هو دليل تطبيقات Slack؟

دليل تطبيقات Slack (المعروف أيضًا باسم Slack Marketplace ) هو مركز رئيسي حيث يمكن للمستخدمين اكتشاف وتثبيت وإدارة مجموعة واسعة من التطبيقات والتكاملات التي تعمل على توسيع وظائف Slack.

تم إطلاقه في ديسمبر 2015 مع أكثر من 150 تكاملًا، ومنذ ذلك الحين نما إلى أكثر من 2600 تطبيق جاهز للاستخدام.

إضافة التطبيقات أمر في غاية البساطة. افتح واجهة Slack أو انتقل إلى دليل تطبيقات Slack في متصفحك. ببضع نقرات، ستكون جاهزًا.

ستجد تكاملات Slack لما يلي:

أدوات الإنتاجية

برامج إدارة المهام وتخطيط المشاريع

الموارد البشرية والأدوات الداخلية

الروبوتات والمساعدون الذكيون

أدوات المطورين والتكاملات

برامج تخزين/إدارة الملفات

وكلاء الأتمتة وسير العمل

تشمل الفئات الأخرى الاتصالات والتحليلات ودعم العملاء والمالية والمزيد

بغض النظر عن حجم فريقك أو مجال تركيزه، هناك تطبيق يناسبك تمامًا.

📮 لماذا تعيد بعض الفرق التفكير في استخدام Slack: أجرت ClickUp استطلاعًا شمل أكثر من 4000 محترف ووجدت مشكلة مشتركة: عندما يكون الدردشة منفصلة عن العمل، تتأثر التنسيق. تحقق من كيفية تقديم ClickUp Chat نهجًا أكثر ترابطًا. أنشئ مهام قابلة للتتبع من أي محادثة واعمل مباشرة من الدردشة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات

كيفية استخدام دليل تطبيقات Slack؟

يمكنك زيادة الإنتاجية عن طريق إضافة التطبيقات مباشرة إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك. إليك دليل بسيط لمساعدتك في العثور على التطبيقات وتثبيتها داخل Slack مباشرةً:

1. افتح Slack على سطح المكتب أو المتصفح

2. انقر على "المزيد" في الشريط الجانبي الأيسر

عبر Slack

3. حدد "الأتمتة" ثم انقر على "التطبيقات"

4. سيؤدي هذا إلى فتح دليل التطبيقات داخل Slack. يمكنك أيضًا زيارة slack.com/apps مباشرةً

5. استخدم شريط البحث للبحث عن تطبيق معين أو تصفح حسب الفئة

6. انقر على التطبيق الذي تريد تثبيته

7. اضغط على زر "إضافة إلى Slack"

8. راجع الأذونات التي يطلبها التطبيق

9. انقر على "السماح" لإكمال التثبيت

10. إذا كان التثبيت مقيدًا، فانقر على "طلب الموافقة" وأرسل ملاحظة إلى المسؤول

11. بمجرد إضافتها، ارجع إلى Slack وابدأ في استخدامها مباشرة في قنواتك أو رسائلك

قد تتطلب بعض التطبيقات إعدادات إضافية، مثل ربط الحساب أو التكوينات المخصصة. ما عليك سوى اتباع التعليمات وستكون جاهزًا للبدء.

🤟 OpenAI تحب Slack: حتى مبتكرو ChatGPT هم من المستخدمين النشطين لـ Slack. أرسل فريق OpenAI أكثر من 5 ملايين رسالة Slack وربطوا أكثر من 70 تكاملاً في مساحة عملهم. يعتمدون على قنوات Slack Connect و Huddles يوميًا للتعاون مع العملاء والزملاء.

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء روبوت Slack من الصفر

20 تطبيقًا شائعًا من دليل تطبيقات Slack

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

الآن بعد أن تعرفت على كيفية استخدام دليل تطبيقات Slack، دعنا نساعدك في العثور على التطبيقات الأكثر شيوعًا والتي تناسبك تمامًا.

ابق على اطلاع على يومك مع ClickUp

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجعل من السهل جدًا متابعة العمل من خلال دمج ClickUp مع Slack.

يمكنك إنشاء مهام أو التحقق من التحديثات أو حتى كتابة تعليقات سريعة باستخدام أوامر/ClickUp البسيطة. الأمر أشبه بوجود مساحة عمل كاملة لمشروعك داخل محادثات Slack.

أنشئ مهمة على ClickUp مباشرة من Slack

يمكنك تحويل أي رسالة Slack إلى مهمة مع تواريخ استحقاق وأولويات ومسؤولين. هذه طريقة بسيطة لتحويل الأفكار السريعة أو الطلبات العرضية إلى عناصر عمل دون مقاطعة سير المحادثة.

قم بإدارة المهام الشخصية مع تحديد مواعيد الاستحقاق والمسؤولين والأولويات

بمجرد بدء مهامك، يحافظ ClickUp على تزامن فريقك من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي. ستتلقى تنبيهات Slack فور تحديث المهمة، سواء كان ذلك تغييرًا في الحالة أو تعليقًا جديدًا أو تحديثًا للمهمة.

حوّل رسائل Slack إلى مهام ClickUp على الفور

تصل هذه التحديثات مباشرة إلى قنوات Slack التي اخترتها، بحيث يظل الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى التحقق باستمرار من ClickUp. يتكامل هذا أيضًا بشكل جيد مع ClickUp Automations. يمكنك تشغيل سير العمل، مثل نقل مهمة إلى "قيد التقدم" أو تعيينها إلى زميل في الفريق.

أنشئ سير عمل لتسريع الأمور في العمل باستخدام ClickUp Automations

تضمن الأتمتة تنفيذ الخطوات الروتينية بشكل أسرع، مما يقلل من التحديثات اليدوية ويحافظ على سير العمل في مساحة العمل بسلاسة. إنها طريقة رائعة للحفاظ على تماسك فريقك وتقليل الأعمال الإدارية المتكررة.

هل تتساءل كيف؟ شاهد هذا الفيديو 🔽

التواصل اليوم معطل تمامًا. وإحدى الميزات البارزة في ClickUp هي ClickUp Chat. إنها مساحة المراسلة الداخلية لفريقك، حيث تظل المحادثات مرتبطة بالعمل. ClickUp Chat ممتاز لأنه يجمع كل محادثاتك في مساحة العمل الخاصة بك. توجد مستنداتك ولوحاتك البيضاء ومحادثاتك ووكلاء الذكاء الاصطناعي والمزيد داخل عالم ClickUp. لا مزيد من التبديل بين السياقات!

اربط عملك واتصالاتك في واجهة واحدة سلسة باستخدام ClickUp Chat

يتمتع ClickUp بجميع إمكانات Slack وأكثر من ذلك بكثير. وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهام والوثائق والأهداف داخل ClickUp. يمكنك إعادة روابط الدردشة إلى Slack حتى يرى الجميع الصورة الأكبر مع السياق الكامل.

يصبح ClickUp Chat أكثر قوة عند إقرانه بـ ClickUp Brain. يمكنك أن تطلب من المساعد الشخصي الذكي تلخيص المناقشات أو إنشاء قوائم المهام أو استخلاص القرارات الرئيسية من سلاسل المحادثات الطويلة.

استخدم ClickUp Brain للحصول على رؤى أساسية من مساحة عملك

بالنسبة لمستخدمي Slack المشغولين، هذا يعني أنه يمكنك إرسال رسالة إلى الدردشة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى مهمة أو ملخص واضح، وربطها بسهولة بقنوات Slack باستخدام معاينات غنية.

لذلك، عندما يتعلق الأمر ب ـ Slack مقابل ClickUp، فإن التكامل يحولها إلى Slack و ClickUp. لن تفقد أي محادثات أو مهام؛ بل ستحصل على أفضل ما في كلا العالمين.

اربط ClickUp بـ Slack لتمكين التكامل

سواء كان ذلك إنشاء المهام أو أتمتة سير العمل أو الوصول إلى الرؤى التي تولدها الذكاء الاصطناعي، يتم مزامنة كل شيء بشكل أنيق بين Slack و ClickUp.

يدعم التكامل أيضًا واجهات برمجة تطبيقات Slack والإجراءات، بحيث تصبح مساحة عمل Slack الخاصة بك مركزًا رئيسيًا حيث يتم إنشاء المهام والتحديثات والتعليقات وتدفق الدردشة بشكل طبيعي، مما يعزز الإنتاجية عبر الفرق بأكملها.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في إضفاء الحيوية على سير عملك و: ابحث بشكل فوري وبديهي في Slack وClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للحصول على سياق العمل

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة والإملاء وتنفيذ المهام صوتيًا، بما في ذلك إرسال الرسائل وتعيين المهام والمزيد — دون استخدام اليدين ومن أي مكان

استفد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini مباشرة من مساحة عمل ClickUp جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة، واستخدم صوتك لإنجاز العمل، وإنشاء مستندات السياسات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والمزيد. تحكم في مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain Max — استخدم صوتك لإنشاء المهام وتلخيصها وإدارتها دون استخدام يديك

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

لا يمكن استيراد الرسائل من Slack إلا من مساحات العمل التي لديها وصول إلى ClickUp Chat

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى فترة تعلم بسبب ميزاته الغنية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

إنه بمثابة مركز تحكم شامل. كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة موجودة في مكان واحد — متصلة من خلال عروض مخصصة وأتمتة ووثائق ولوحات معلومات. إنه يحل محل جداول البيانات المتفرقة ومواضيع Slack التي لا نهاية لها والأدوات المنعزلة. يمكنني بسهولة مراقبة ملكية المهام وأداء SLA وسير العمل متعدد الوظائف دون مغادرة المنصة. ببساطة، يمنحني ClickUp رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً عبر فرق ووظائف متعددة.

إنه بمثابة مركز تحكم شامل. كل حملة وتصعيد وتحسين عملية ومهمة موجودة في مكان واحد — متصلة من خلال عروض مخصصة وأتمتة ووثائق ولوحات معلومات. إنه يحل محل جداول البيانات المتفرقة ومواضيع Slack التي لا نهاية لها والأدوات المنعزلة. يمكنني بسهولة مراقبة ملكية المهام وأداء اتفاقية مستوى الخدمة وسير العمل متعدد الوظائف دون مغادرة المنصة. ببساطة، يمنحني ClickUp رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً عبر فرق ووظائف متعددة.

💡 نصيحة احترافية: استفد إلى أقصى حد من ClickUp على Slack باستخدام هذه الاختصارات المفيدة: /clickup new – أنشئ مهمة ClickUp جديدة على الفور مباشرة من Slack

/clickup list – اعرض المهام من أي قائمة ClickUp محددة دون مغادرة Slack

/clickup find [اسم المهمة أو معرفها] – ابحث بسرعة عن المهام حسب الاسم أو المعرف

/clickup remind – قم بتعيين تذكيرات المهام مباشرةً داخل Slack لمتابعة أفضل

2. Donut (الأفضل لتعزيز الترابط بين أعضاء الفريق، وتأهيل الموظفين الجدد، وبناء ثقافة الشركة من خلال تقديم Slack بطريقة ممتعة)

عبر Donut

Donut هو تطبيق Slack خفيف الوزن يعزز التواصل البشري الحقيقي بين الفرق الموزعة. سواء كان ذلك للترحيب بالموظفين الجدد أو لتشجيع التواصل غير الرسمي بين الأقسام، يساعد Donut في بناء ثقافة شركة أقوى.

تكمن قوته الأساسية في أتمتة أنشطة بناء العلاقات مثل التعريفات الآلية وبرامج التوجيه من الأقران والتسجيلات.

بالنسبة إلى قادة الموارد البشرية والفرق، يعمل Donut كمساعد ذكي للتأهيل، حيث يحدد توقيت التعريفات والتذكيرات وقوائم المراجعة بناءً على أدوار الموظفين وتواريخ بدء العمل. مع كل ما يحدث خلف الكواليس، يضمن تطبيق المراسلة هذا ألا يشعر أي شخص بأنه غريب، حتى في بيئة العمل عن بُعد بالكامل.

أفضل ميزات Donut

احتفل بأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية للعمل من خلال رسائل Slack المخصصة

تتبع معدلات المشاركة والتفاعل باستخدام تقارير Donut، حتى يتمكن قسم الموارد البشرية من معرفة عدد الأزواج الذين التقوا وتأثير برامجك

قم بجدولة اجتماعات Donut عبر تقويم Google أو Outlook وقم بإجراء مكالمات Zoom/Teams مباشرة من داخل Slack

قيود دونات

يصل Slack Donut إلى معلومات أعضاء الفريق، مما قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية لدى بعض الأفراد

أسعار دونات

مجاني إلى الأبد

قياسي: 74 دولارًا شهريًا

بريميوم: 119 دولارًا شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Donut

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Donut؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

التطبيق سهل الاستخدام كتثبيت Slack ويقدم توجيهات لإعداد اجتماع/تفاعل مع زميل عمل آخر. يقدم التطبيق أيضًا ملخصات عن عدد الأزواج الذين التقوا ومن بدأ المحادثة.

التطبيق سهل الاستخدام كتثبيت Slack ويقدم توجيهات لإعداد اجتماع/تفاعل مع زميل عمل آخر. يقدم التطبيق أيضًا ملخصات عن عدد الأزواج الذين التقوا ومن بدأ المحادثة.

🎉 حقيقة ممتعة: أنشأ مؤسسو Donut التطبيق في عام 2016 بعد أن أدركوا بشكل مباشر أن " Slack ظل يظهر كمكان تحدث فيه الثقافة "، لذلك جعلوه المكان الذي يعيش فيه بناء الفريق بالفعل

3. Polly (الأفضل للاستطلاعات السريعة والاستبيانات وقياس رأي الفريق في الوقت الفعلي)

عبر Polly

Polly هو تطبيق Slack مفيد لجمع التعليقات الفورية دون مقاطعة سير عمل الفريق. يتيح لك إجراء فحوصات سريعة أو استطلاعات بعد الاجتماعات أو استطلاعات رأي الفريق.

من خلال دعم الردود المجهولة وتنسيقات الأسئلة المتعددة، تشجع Polly على تقديم آراء صريحة وصادقة وتساعد الفرق على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.

من التمهيد إلى المراجعات والتحقق المنتظم من الفريق، يمكنك تحويل التعليقات إلى جزء طبيعي من سير عملك. تعمل ميزات مثل التذكيرات الذكية والأتمتة على زيادة المشاركة في الاستطلاعات.

أفضل ميزات Polly

تصور ردود الفريق باستخدام سحب الكلمات لتحديد الموضوعات المشتركة

اضبط مواعيد انتهاء الاستطلاعات واحصل على إشعارات عند إغلاق الاستجابات

قم بتصدير النتائج إلى CSV أو مزامنتها مع Google Sheets أو APIs لإجراء تحليل أعمق

قيود Polly

يفتقر Polly إلى لوحة تحليلات مركزية، مما يجعل من الصعب تتبع الاتجاهات طويلة الأجل أو إدارة استطلاعات متعددة بكفاءة

أسعار Polly

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا

Pro: 24 دولارًا شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Polly

G2: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Polly؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

أحب أنه يتكامل بسلاسة مع Slack. يمكنني إنشاء بنك أسئلة ومشاركته مع قنوات معينة. خيارات الأسئلة رائعة، مما يجعل الاستطلاعات كاملة قدر الإمكان من أجل الحصول على أكبر قدر من التعليقات. سهل الاستخدام للغاية ويتم تنفيذه بشكل جيد. أستخدمه حسب الحالة، ولكنه أصبح تدريجياً جزءاً من استخدامي الأسبوعي.

أحب أنه يتكامل بسلاسة مع Slack. يمكنني إنشاء بنك أسئلة ومشاركته مع قنوات معينة. خيارات الأسئلة رائعة، مما يجعل الاستطلاعات كاملة قدر الإمكان من أجل الحصول على أكبر قدر من التعليقات. سهل الاستخدام للغاية ويتم تنفيذه بشكل جيد. أستخدمه حسب الحالة، ولكنه أصبح تدريجياً جزءاً من استخدامي الأسبوعي.

📮 ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وربما يتطلب ذلك تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك جمع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

👀 هل تعلم؟ اسم Slack هو في الواقع اختصار لـ "Searchable Log of All Communication and Knowledge" (سجل قابل للبحث لجميع الاتصالات والمعرفة)، مما يعكس الغرض الأساسي منه وهو أرشفة محادثات الفريق.

4. Loom (الأفضل للرسائل الفيديو غير المتزامنة وتسجيلات الشاشة التي يتم مشاركتها في Slack)

عبر Loom

يسهل Loom على الفرق توصيل الأفكار المعقدة بصريًا دون الحاجة إلى عقد اجتماعات مباشرة. من خلال السماح للمستخدمين بتسجيل شاشتهم وصوتهم وكاميرتهم على الفور، يحول التطبيق رسائل Slack الثابتة إلى شروحات فيديو ديناميكية.

إليك كيفية تبسيط المراسلات التجارية باستخدام Loom في مجموعة أدوات Slack الخاصة بك. بدلاً من كتابة سلاسل رسائل طويلة، قم بتسجيل مقطع فيديو لتوصيل رسالة أو إجراءات تشغيلية موحدة أو أي شيء آخر.

ونظرًا لإمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو في أي وقت، فإنه يدعم سير العمل غير المتزامن الذي يناسب مختلف المناطق الزمنية وأساليب العمل.

أفضل ميزات Loom

أرفق سلاسل محادثات Slack بالفيديوهات (والعكس)، مع الحفاظ على ارتباط المناقشات بمحتوى مرئي محدد

سجل اجتماعات العمل غير المتزامنة أو انتقادات التصميم؛ يمكن لزملائك في الفريق الرد وفقًا لجدولهم الزمني الخاص

احصل على تنبيه من Slack عندما يشاهد شخص ما مقطع فيديو Loom الخاص بك أو يتفاعل معه أو يعلق عليه

قيود Loom

يمكن أن يؤدي تكامل Slack-Loom إلى فرض عمليات تسجيل الدخول اليدوية

أسعار Loom

المبتدئ: مجاني

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال + الذكاء الاصطناعي: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Loom

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Loom؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

عند العمل في بيئة عن بُعد، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack في محاولة لشرح المشكلة التي تواجهها. يتيح لي Loom تسجيل مقطع فيديو في بضع ثوانٍ فقط لشرح مشكلتي، وحتى عرض المشكلة على الشاشة. ومن هناك، يمكن لأي شخص تسجيل إجابة بالفعل. هذا يوفر الكثير من الوقت!

عند العمل في بيئة عن بُعد، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack في محاولة لشرح المشكلة التي تواجهها. يتيح لي Loom تسجيل مقطع فيديو في بضع ثوانٍ فقط لشرح مشكلتي، وحتى عرض المشكلة على الشاشة. ومن هناك، يمكن لأي شخص تسجيل إجابة بالفعل. هذا يوفر الكثير من الوقت!

💡 نصيحة احترافية: اترك رد فعل أو تعليق في نقطة معينة في مقطع فيديو Loom (على سبيل المثال، "1:23") وشارك تلك الملاحظة الموسومة بالوقت مباشرة في Slack. هذه طريقة مفيدة لتوضيح التعليقات!

عبر GitHub

يحافظ GitHub على إطلاع فريق التطوير لديك وتناسقه من خلال جلب تحديثات الكود والمحادثات والإجراءات مباشرة إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك. باستخدام اشتراكات المستودع، يمكنك متابعة مستودعات GitHub محددة والتحكم في الأحداث التي يتم نشرها، مثل طلبات السحب أو المشكلات فقط، بحيث تظل قنوات Slack الخاصة بك مركزة وخالية من الضوضاء.

عندما يشارك شخص ما رابط GitHub في Slack، يتم عرض المعلومات الأساسية تلقائيًا مثل الحالة والتعليقات أو الاختلافات. هذه ميزة رئيسية لإدارة المشاريع في GitHub وSlack.

يدعم التكامل أيضًا معاينات الروابط الغنية، والرؤية متعددة المستودعات، وربط المشكلات لتلقي التحديثات من مشاريع مختلفة في مكان واحد.

أفضل ميزات GitHub

قم بتنفيذ إجراءات سريعة عبر أوامر Slack مثل /github close [issue] أو /github open [issue]

أرفق سلاسل محادثات Slack بمشكلات GitHub للحفاظ على السياق

أتمتة سير العمل باستخدام أداة إنشاء سير العمل من Slack وقم بتشغيل إنشاء مشكلة GitHub من خلال إرسال النماذج

قيود GitHub

ليس من السهل تصفية الإشعارات لتقتصر على تلك التي تهمك مباشرة (على سبيل المثال، فقط طلبات السحب المخصصة لك)

أسعار GitHub

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

مجاني

الفريق: 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

لقد قمنا بدمج GitHub مع Slack، حتى نحصل على جميع التحديثات حول طلبات السحب الجديدة على Slack

لقد قمنا بدمج GitHub مع Slack، حتى نحصل على جميع التحديثات حول طلبات السحب الجديدة على Slack

عبر Jira من Attlassian

Jira هو تطبيق اتصال جماعي للمطورين والفرق التقنية. يتيح هذا التطبيق للجميع البقاء على اتصال من خلال تنبيهات المشكلات في الوقت الفعلي وتحديثات المشاريع والقدرة على إنشاء تذاكر مباشرة في Slack. بفضل التنبيهات القابلة للتخصيص والاشتراكات على مستوى المشروع، تتلقى الفرق فقط التحديثات الأكثر صلة.

يمكن للمستخدمين أيضًا ذكر معرّفات مشكلات Jira في Slack ومعاينة تفاصيل المشكلة على الفور مثل الحالة والمسؤول والعنوان.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل قوالب Jira المدمجة في أداة إنشاء سير العمل في Slack، يمكن حتى لأعضاء الفريق غير التقنيين إرسال المشكلات من خلال نماذج بسيطة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات عبر الفريق.

أفضل ميزات Jira

حوّل المحادثات على الفور إلى مشكلات Jira باستخدام أوامر Slack بسيطة مثل /jira create

يمكنك إرسال سلسلة رسائل Slack إلى مشكلة Jira كمرفق، بحيث يتم الحفاظ على سياق المناقشة

يتكامل بسلاسة مع Jira Service Management (عبر Atlassian Assist) لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على تتبع تذاكر الدعم الفني

قيود Jira

بدون تصفية دقيقة، قد تتلقى عددًا كبيرًا من الإشعارات. من المهم تكوين الأحداث التي يجب أن يتلقاها Slack لتجنب إرهاق التنبيهات

أسعار Jira

مجاني

قياسي: 8.60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا لـ 100 مستخدم

بريميوم: 17 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا لـ 100 مستخدم

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

يعمل Slack Connector for Jira على تحسين كفاءة سير العمل بشكل كبير من خلال تقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول مشكلات Jira مباشرة إلى قنوات Slack ذات الصلة. وهو يساعد فريقنا على البقاء على اطلاع دون الحاجة إلى التحقق من Jira باستمرار.

يعمل Slack Connector for Jira على تحسين كفاءة سير العمل بشكل كبير من خلال تقديم تحديثات في الوقت الفعلي حول مشكلات Jira مباشرة إلى قنوات Slack ذات الصلة. وهو يساعد فريقنا على البقاء على اطلاع دون الحاجة إلى التحقق من Jira باستمرار.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على تنظيم تعليقات Jira في سلاسل Slack بدلاً من إرسال كل تحديث Jira كرسالة منفصلة في Slack، يمكنك استخدام قواعد الأتمتة لالتقاط الطوابع الزمنية لسلسلة المحادثات في Slack (thread_ts) ونشر تعليقات Jira اللاحقة مباشرة في نفس سلسلة المحادثات. على سبيل المثال: في "Issue Created" (إنشاء مشكلة)، استخدم قاعدة أتمتة لإرسال رسالة مباشرة إلى webhook Slack وتخزين {{webResponse. body. ts}} في حقل Jira مخصص في "Comment Added" (تعليق مضاف)، استخدم قاعدة أخرى تستخدم هذا الطابع الزمني لنشر التحديث في سلسلة الرسائل الأصلية

7. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل من خلال ربط Slack بآلاف التطبيقات الأخرى)

عبر Zapier

Zapier هو تطبيق أتمتة يوسع وظائف Slack من خلال تمكينه من التواصل مع أكثر من 5000 تطبيق، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع وقواعد البيانات وجداول البيانات.

بالنسبة للفرق التي تستخدم Slack لإدارة المشاريع، يتيح لك هذا التكامل أتمتة نشر تذكيرات التقويم، والتنبيه بشأن العملاء المحتملين الجدد في CRM، أو تسجيل نماذج العملاء المرسلة في جداول البيانات. وبهذه الطريقة، يكون Slack بمثابة مركز تحكم لسير العمل المتنوع دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

أفضل ميزات Zapier

اربط Slack بـ Gmail أو Outlook لإرسال رسائل بريد إلكتروني نموذجية من Slack، أو نشر ملخصات Google Calendar اليومية تلقائيًا في قناة

اتصل بـ Slack’s Workflow Builder للتعامل مع البيانات بين الأدوات، حتى عندما لا يستطيع Slack وحده القيام بذلك

يوفر مكتبة كبيرة من قوالب Zap المعدة مسبقًا لأتمتة أسرع ومثبتة عبر الأدوات الشائعة

قيود Zapier

لا تلتقط مشغلات Zap "مرفقات الرسائل" (مثل ردود الروبوتات أو مخرجات الأوامر المائلة)

أسعار Zapier

مجاني

Pro: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

تمكنت من إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل باستخدام Zapier، كما يمكنني الآن إرسال تذكيرات عبر Slack ورسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين بشأن حملاتهم الفردية دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا.

تمكنت من إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل باستخدام Zapier، كما يمكنني الآن إرسال تذكيرات عبر Slack ورسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين بشأن حملاتهم الفردية دون الحاجة إلى القيام بذلك يدويًا.

8. Simple Poll (الأفضل لإجراء استطلاعات رأي سريعة في Slack)

عبر استطلاع بسيط

يتيح تطبيق Simple Poll الحصول على تعليقات الفريق بسلاسة من خلال تمكينك من إجراء استطلاعات رأي داخل Slack باستخدام الأمر البسيط /poll. مع تصويت الزملاء، يقوم تطبيق Simple Poll بتحديث الرسالة بأحدث الإجماليات، مما يتيح للجميع رؤية النتائج في الوقت الفعلي.

تجري عمليات الاستطلاع بسلاسة داخل قناة Slack أو مجموعة DM التي تختارها، مع الحفاظ على السياق والملاءمة. تتيح الميزات الاختيارية مثل التصويت المجهول الحصول على آراء أكثر صدقًا، خاصةً في الأمور الحساسة، بينما تبقي تحديثات النتائج الفورية الجميع على اطلاع.

أفضل ميزات Simple Poll

قم بجدولة استطلاعات الرأي المتكررة (أسئلة يومية، اختيارات قائمة الغداء الأسبوعية) حتى لا تضطر إلى إعادة إنشائها يدويًا في كل مرة

قم بتقييد المستخدمين على صوت واحد أو السماح بتحديد خيارات متعددة، اعتمادًا على نوع الاستطلاع (على سبيل المثال، اختيار خيار واحد مقابل "تحديد كل ما ينطبق")

قم بتصدير بيانات الاستطلاع إذا لزم الأمر للتحليل أو حفظ السجلات

قيود الاستطلاع البسيط

لا يمكنك عرض نتائج الاستطلاع حتى انتهاء الاستطلاع، مما يحد من المناقشة في الوقت الفعلي

أسعار استطلاعات الرأي البسيطة

مجاني

بريميوم: 59 دولارًا شهريًا (حتى 24 عضوًا)

المؤسسات: مخصص

تقييمات واستطلاعات رأي بسيطة

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Simple Poll؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

أحب السرعة والسهولة التي يمكنني بها إنشاء استطلاع وإرساله إلى فرق مختلفة داخل Slack. سواء كان ذلك لتخطيط حدث للفريق أو جمع مدخلات للمشروع أو السؤال عن من لديه خبرة في استخدام برنامج معين، يتيح لي Simple Poll تخصيص استطلاع أو استبيان فعال لإشراك فريقي وجمع مدخلاتهم

أحب السرعة والسهولة التي يمكنني بها إنشاء استطلاع وإرساله إلى فرق مختلفة داخل Slack. سواء كان ذلك لتخطيط حدث للفريق أو جمع مدخلات للمشروع أو السؤال عن من لديه خبرة في استخدام برنامج معين، يتيح لي Simple Poll تخصيص استطلاع أو استبيان فعال لإشراك فريقي وجمع مدخلاتهم

9. Postman (الأفضل لمشاركة ومراقبة مكالمات API والوثائق في Slack)

عبر Postman

يدمج Postman سير عمل API الخاص بك مع Slack، مما يساعد المطورين وفرق ضمان الجودة والدعم على البقاء على اتصال. كما يرسل تنبيهات في الوقت الفعلي عند فشل شاشة API أو انخفاض الأداء حتى يتمكن فريقك من اتخاذ إجراءات فورية.

بفضل ميزة Slack unfurls الأصلية، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الطلبات أو المجموعات ومعاينة النقاط النهائية والأوصاف على الفور، مما يلغي الحاجة إلى البحث في الوثائق. يمكنك أيضًا تشغيل مجموعات Postman مباشرة من Slack باستخدام Newman أو أوامر slash، وهي مثالية للاختبار عند الطلب أو سير العمل الذي يتم تشغيله بواسطة CI.

أفضل ميزات Postman

قم بإخطار قنوات Slack تلقائيًا عند تحديث وثائق API حتى يتحقق فريقك دائمًا من أحدث إصدار

قم بإخطار المطورين فورًا عند حدوث أعطال في التكامل المستمر أو أخطاء في متغيرات البيئة

احصل على تحديثات Slack عند إصدار مجموعة أو تقسيمها أو دمجها لإبقاء فرق ضمان الجودة والتطوير على اطلاع على جاهزية الاختبار

قيود Postman

لا يعمل Unfurling إلا مع الروابط من عناصر Postman في مساحات العمل المشتركة أو العامة، وليس في مساحات العمل الخاصة أو المقيدة

أسعار Postman

مجاني

الأساسي: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 39 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Postman

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Postman؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

الواجهة سهلة الاستخدام وقوية في نفس الوقت (وهو أمر صعب عادةً). أداة المراقبة مفيدة للغاية، وبالإضافة إلى اتصال Slack، لن تفوتك أي شيء

الواجهة سهلة الاستخدام وقوية في نفس الوقت (وهو أمر صعب عادةً). أداة المراقبة مفيدة للغاية، وبالإضافة إلى اتصال Slack، لن يفوتك أي شيء

🎉 حقيقة ممتعة: تتيح لك خدمة "Echo" من Postman إرسال أي طلب والحصول على نفس البيانات على الفور. إنها في الأساس كشك صدى REST لتصحيح الأخطاء!

📚 اقرأ المزيد: كيفية جدولة الرسائل على Slack

10. تقويم Google (الأفضل لمزامنة جدول فريقك مع تذكيرات الأحداث والجدولة داخل Slack)

عبر تقويم Google

يعمل تكامل Google Calendar مع Slack على تبسيط الجدولة اليومية. بدلاً من التنقل بين علامات التبويب، يتم إرسال جدول أعمالك اليومي بالكامل مباشرة إلى رسائلك المباشرة على Slack كل صباح، حتى تعرف ما ينتظرك قبل أن يبدأ مفعول القهوة.

بالإضافة إلى التذكيرات، يقوم هذا التطبيق بتحديث حالة Slack تلقائيًا بناءً على تقويمك. عندما يحين وقت إجراء مكالمة، ما عليك سوى النقر على "انضم" مباشرة من Slack. يمكنك حتى دعوة قنوات بأكملها إلى الأحداث دفعة واحدة.

أفضل ميزات تقويم Google

استخدم الأمر /gcal أو أزرار Slack لإنشاء أحداث التقويم، واقتراح الحاضرين تلقائيًا، ومزامنة الاجتماعات على الفور عبر التقويمات

اكتب أمرًا في Slack للتحقق مما إذا كان زملاؤك في الفريق متفرغين، واحصل على فتراتهم الزمنية المتاحة أو جدولهم الزمني الحالي على الفور

أجب على دعوات الاجتماعات بـ "نعم/لا/ربما" مباشرة في Slack، وابق على اطلاع على آخر المستجدات في الوقت الفعلي بشأن الإلغاءات أو إعادة الجدولة

قيود تقويم Google

غالبًا ما لا تتم مزامنة التقويمات المشتركة أو لا تظهر بشكل صحيح، مما يجعل الرؤية على مستوى القناة غير متسقة

أسعار تقويم Google

مجاني إلى الأبد

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقويم Google؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

يمكن لدمج Slack-Google Calendar إخطار الفريق تلقائيًا إذا كان أحد الأعضاء في اجتماع، وبالتالي تحسين إدارة الوقت والتنسيق. كما أنه يحتوي على ميزات مثل "حفظ لوقت لاحق"، وهي مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة النظر في رسالة أو ملف لاحقًا

يمكن لدمج Slack-Google Calendar إخطار الفريق تلقائيًا إذا كان أحد الأعضاء في اجتماع، وبالتالي تحسين إدارة الوقت والتنسيق. كما أنه يحتوي على ميزات مثل "حفظ لوقت لاحق"، وهو مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة النظر في رسالة أو ملف لاحقًا

📚 اقرأ المزيد: إيجابيات وسلبيات Slack

11. Deel (الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تستخدم Slack للتأهيل العالمي وطلبات الإجازات ومشاركة الموظفين)

عبر Deel

تزيل Deel الضغط الناتج عن إدارة فريق عالمي من خلال جلب سير عمل الموارد البشرية الرئيسي (التأهيل والتواصل وإدارة الفريق) مباشرة إلى Slack. منذ اليوم الأول، يتلقى الموظفون الجدد رسائل ترحيب آلية وقوائم مراجعة للتأهيل وتحديثات في المكان الذي يتواصل فيه الفريق بالفعل.

يمكن للمديرين الوصول على الفور إلى التسلسل الهرمي للفريق عبر المخطط التنظيمي أو رفع المعنويات باستخدام نظام المديح المدمج في Slack.

كما يتيح Deel لقسم الموارد البشرية تشغيل تحديثات Slack بناءً على الإجراءات التي تتم داخل منصتهم، مثل تغييرات العقود أو تذكيرات السياسات المحلية.

أفضل ميزات Deel

يمكنك بسهولة جدولة اجتماعات أسبوعية بين المديرين وأعضاء الفريق عبر رسائل Slack المباشرة باستخدام 1:1s by Deel، ومزامنة الاجتماعات مباشرة مع التقويمات

استخدم استطلاعات Pulse من Deel لمساعدة فرق الموارد البشرية على جمع آراء الموظفين من خلال استطلاعات قصيرة تعتمد على الرموز التعبيرية داخل Slack، مع تسجيل النتائج تلقائيًا لتحليلها

أتمتة سير العمل بين أدوات التعيين والتتبع الزمني وإدارة الموظفين باستخدام تكامل Deel مع Slack

قيود دونات

لا يوفر التكامل أي تصفية دقيقة

أسعار Deel

Deel Engage: 20 دولارًا شهريًا لكل موظف

المقاولون: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مقاول

EOR: يبدأ من 599 دولارًا شهريًا

Deel Global Payroll: 29 دولارًا شهريًا لكل موظف

Deel US Payroll: أسعار مخصصة

الهجرة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Deel

G2: 4. 8/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deel؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

نحن نحب منتج Deel Assemble للغاية لأنه منحني ثقة تامة في أن هيكل الأجور لدينا تنافسي وعادل. كما أن الدعم اليومي على مدار الساعة عبر Slack جدير بالثناء.

نحن نحب منتج Deel Assemble للغاية لأنه منحني ثقة تامة في أن هيكل المكافآت لدينا تنافسي وعادل. كما أن الدعم اليومي على مدار الساعة عبر Slack جدير بالثناء.

12. Stripe (الأفضل لفرق الشؤون المالية لإرسال إشعارات الدفع في الوقت الفعلي في Slack)

عبر Stripe

يضمن تكامل Stripe مع Slack أن فريقك لن يفوت أي تحديثات مهمة تتعلق بالدفع. سواء كان ذلك اشتراكًا جديدًا أو فشلًا في الدفع أو معالجة استرداد، تضمن الإشعارات في الوقت الفعلي في Slack إخطار الأشخاص المعنيين دون تأخير.

لتسهيل التخطيط اليومي، يمكن لـ Stripe أيضًا إرسال ملخص صباحي لمقاييس الإيرادات الرئيسية، مثل إجمالي المبيعات والاشتراكات الجديدة وعمليات الاسترداد.

أفضل ميزات Stripe

اختر الأحداث التي تريد أن تظهر في Slack (على سبيل المثال، المشتريات عالية القيمة أو عمليات الدفع الفاشلة فقط) للحفاظ على قنوات الاتصال غنية بالمعلومات وخالية من الفوضى

قم بتعيين قواعد webhook مخصصة لتنبيه الفرق في Slack عند تجاوز حدود معينة (مثل فشل الشحن)

أبقِ فرق الدعم والمبيعات على اطلاع دائم من خلال تحديثات في الوقت الفعلي للأحداث المهمة المتعلقة بالعملاء، مثل الترقيات أو التجديدات

قيود Stripe

وهي محدودة بالإشعارات ولا تدعم الإجراءات التفاعلية (مثل عمليات الاسترداد أو إعادة المحاولة) مباشرة من Slack

أسعار Stripe

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Stripe

G2: 4. 3/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stripe؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

أستخدم Stripe Payments منذ فترة، وأكثر ما يميزه هو بساطته. كان الإعداد سريعًا، والواجهة واضحة وبديهية، وكل شيء يعمل بشكل جيد. يمكنني تتبع المدفوعات وإصدار المبالغ المستردة وإدارة كل شيء من لوحة تحكم مركزية واحدة دون الحاجة إلى البحث في طبقات من القوائم أو مقالات الدعم

أستخدم Stripe Payments منذ فترة، وأكثر ما يميزه هو بساطته. كان الإعداد سريعًا، والواجهة واضحة وبديهية، وكل شيء يعمل بشكل جيد. يمكنني تتبع المدفوعات وإصدار المبالغ المستردة وإدارة كل شيء من لوحة تحكم مركزية واحدة دون الحاجة إلى البحث في طبقات من القوائم أو مقالات الدعم

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع

13. Figma (الأفضل لفرق التصميم التي تدمج سير عمل التصميم مع Slack)

عبر Figma

يضفي Figma طابع التعاون في التصميم على سير عملك اليومي من خلال دفع التحديثات تلقائيًا إلى القنوات الأكثر أهمية. يمكن لفريق التصميم لديك الاشتراك في قنوات Slack لملفات أو مشاريع محددة، مما يسهل إدارة المشاريع والحفاظ على التوافق.

بالإضافة إلى التحديثات، تسهل ميزة البحث في Slack العثور على المحادثات السابقة المتعلقة بملفات Figma، سواء كانت تعليقات سابقة أو سلسلة مناقشات حول قرارات التصميم.

إذا كان فريقك يستخدم مكونات Figma الإضافية (مثل أدوات التصميم إلى الكود أو أدوات إنشاء المواصفات)، فيمكنهم إرسال المخرجات مباشرة إلى Slack ليقوم المطورون باستلامها من أجل البرمجة.

أفضل ميزات Figma

احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي في Slack عندما يعلق شخص ما أو يقوم بتحديث أو يذكرك في ملف Figma

قم بالتعليق على تحديث Figma مباشرة في Slack وقم بمزامنة هذا الرد مع الملف

شارك روابط النماذج الأولية في Slack مع معاينات غنية لمراجعة ومناقشة تقدم التصميم بشكل غير متزامن

قيود Figma

أفاد المستخدمون أن Slack يرسل تنبيهات فقط للتعليقات على ملف Figma الرئيسي؛ أما التعليقات في الفروع فغالبًا لا تؤدي إلى إرسال إشعارات

أسعار Figma

مبتدئ : مجاني

احترافي (شهري) : مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا، مقعد Dev: 15 دولارًا شهريًا، مقعد كامل: 20 دولارًا شهريًا

المنظمة (سنويًا) : مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا، مقعد Dev: 25 دولارًا شهريًا، مقعد كامل: 55 دولارًا شهريًا

المؤسسات (سنويًا): مقعد Collab: 5 دولارات شهريًا، مقعد Dev: 35 دولارًا شهريًا، مقعد كامل: 90 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Figma

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Figma؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

يساعدنا Figma كثيرًا في العمل على تصميم واجهة المستخدم والنماذج الأولية الحية وتنظيم عملية البحث في تجربة المستخدم. يساعد التكامل مع Slack في البقاء على اتصال مع جميع التعليقات والاقتراحات من فريق التصميم

يساعدنا Figma كثيرًا في العمل على تصميم واجهة المستخدم والنماذج الأولية الحية وتنظيم عملية البحث في تجربة المستخدم. التكامل مع Slack يساعدنا في البقاء على اتصال مع جميع التعليقات والاقتراحات من فريق التصميم

👀 هل تعلم؟ كان الهدف الأصلي من Figma هو أن تكون أداة لتحرير الصور، والفلاتر التصميمية التي تستخدمها اليوم هي إحياء لتلك البدايات.

عبر HubSpot

تم تصميم تكامل HubSpot-Slack للحفاظ على تزامن فرق المبيعات والتسويق من خلال تقديم تحديثات CRM في الوقت الفعلي في مكان التعاون. تحصل الفرق على رؤية في الوقت الفعلي لتقدم الصفقات وأنشطة العملاء المحتملين وتحديثات العملاء.

يجمع هذا التكامل بين التذكيرات الآلية والتعاون البشري. يمكن لروبوتات HubSpot حث الممثلين على تحديث الصفقات التي تحتاج إلى مزيد من الخطوات، بينما يمكن لمحفزات سير العمل المعدة مسبقًا الاحتفال بالإنجازات أو تصعيد المشكلات دون بذل جهد يدوي.

كما أنه يدعم الفرق من خلال تحديثات التذاكر، ويسمح لمديري المبيعات بسحب معلومات الاتصال أو الصفقة على الفور أثناء المحادثة باستخدام أوامر Slack البسيطة.

أفضل ميزات HubSpot

اقترح أوقات الاجتماعات أو أضف روابط الجدولة في Slack لتبسيط متابعة العملاء المحتملين

يتيح للممثلين تسجيل ملاحظات الاجتماعات أو التحديثات إلى HubSpot مباشرة من Slack

يتيح أوامر مائلة (على سبيل المثال /hubspot search [الاسم]) لجلب تفاصيل مرحلة الصفقة أو آخر نشاط أو المالك على الفور داخل Slack

قيود HubSpot

لا يوجد دعم أصلي لربط الصفقات أو الشركات بشكل جماعي بقنوات Slack؛ بل يتم ذلك بشكل فردي عبر سير العمل أو واجهة المستخدم

أسعار HubSpot

Marketing Hub Professional: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مقاعد

Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا لخمسة مقاعد

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot؟

كما قال أحد المراجعين على Reddit:

إنه سهل التكوين للغاية ولم أواجه أي مشاكل في استخدامه. أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها هي إذا كنت تحاول إنشاء شيء أكثر تعقيدًا.

إنه سهل التكوين للغاية ولم أواجه أي مشاكل في استخدامه. أعتقد أن المشاكل الوحيدة التي قد تواجهها هي إذا كنت تحاول إنشاء شيء أكثر تعقيدًا.

📚 اقرأ المزيد: ما هي إيجابيات وسلبيات Slack في العمل

15. Box (الأفضل لمشاركة الملفات والتعاون بشكل آمن في Slack)

عبر Box

يبسط Box إدارة الملفات ومشاركتها للفرق التي تستخدم Slack بشكل أساسي من خلال توفير معاينات غنية ووصول سريع وأنشطة قابلة للتتبع في واجهة الدردشة.

ضع رابط Box في أي قناة أو رسالة مباشرة، وسيعرض Slack معاينة مباشرة حتى يعرف زملاؤك بالضبط ما الذي يفتحونه (مثل الصفحة الأولى من مستند أو صورة مصغرة). إذا شارك شخص ما ملفًا في Slack، يمكن لـ Box حفظه بأمان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع مكان وكيفية مشاركة ملفاتك باستخدام سجل الأنشطة المدمج في Box.

أفضل ميزات Box

إخطار تلقائي في حالة احتياج ملف Box مشترك إلى تحديثات الأذونات

انشر تنبيهات في الوقت الفعلي في Slack عند تعديل الملفات في مجلدات Box المرتبطة أو إضافتها

قم بتمكين طلبات الملفات عبر Slack لمساعدة زملائك في الفريق على سحب الملفات وإفلاتها في مجلدات Box المخصصة دون الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني

قيود Box

لا يمكن لروبوت Box الانضمام تلقائيًا إلى قنوات Slack الخاصة

أسعار Box

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus: 30.70 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 42.35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Plus: متاح فقط مع الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Box

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Box؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

يمكن دمجه بسهولة مع برامج أخرى مثل Slack، مما يجعل التعاون أسرع وأكثر سلاسة. يمكن للمستخدمين التفاعل والتعاون على المستندات في الوقت الفعلي. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام

يمكن دمجه بسهولة مع برامج أخرى مثل Slack، مما يجعل التعاون أسرع وأكثر سلاسة. يمكن للمستخدمين التفاعل والتعاون على المستندات في الوقت الفعلي. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام

🎉 حقيقة ممتعة: أرسل آرون ليفي، مؤسس Box، رسالة بريد إلكتروني إلى مارك كوبان عبر البريد الإلكتروني الخاص بمدونته، حتى قبل طرح Box للجمهور. على الرغم من عدم لقائهما شخصيًا، إلا أن كوبان كان مفتونًا للغاية لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى الاستثمار في Box كمستثمر ملاك. تم لقاؤهما الأول على هامش مباراة دالاس مافريكس. وهذا دليل على أن التواصل الجريء (وقليل من الحظ) يمكن أن يؤتي ثماره!

عبر Mailchimp

Mailchimp هو تطبيق Slack للتسويق عبر البريد الإلكتروني لإبقاء فريقك على اطلاع على أنشطة الحملة. ستحصل على رؤية فورية عند إرسال حملة بريد إلكتروني، أو عند إكمال شخص ما تسلسل رسائل، أو حتى عند وجود تعليقات من العملاء على بريد إلكتروني من Mailchimp.

إذا كنت تجمع ردودًا أو إجابات على استطلاعات الرأي، فيمكنك أيضًا إدخالها في Slack. كما يسهل هذا الأمر تتبع سلوك الجمهور. يمكنك مراقبة نشاط قائمة المشتركين أو سحب تفاصيل الاتصال بسرعة باستخدام أوامر Slack البسيطة.

وعندما يتم تشغيل الأتمتة، مثل إرسال بريد إلكتروني ترحيبي أو بدء تسلسل استرداد سلة التسوق، يرسل Slack تنبيهات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تتبع العملاء المحتملين الذين يمرون عبر مسار التحويل والاحتفال بالانتصارات على الفور.

أفضل ميزات Mailchimp

احصل على ملخصات أداء الحملات في Slack، مثل معدلات الفتح والنقر، دون الحاجة إلى التحقق من Mailchimp بشكل منفصل

قم بإنشاء تقارير أسبوعية عن نمو الجمهور لإبقاء فريقك على اطلاع على المكاسب والخسائر والحملات الأفضل أداءً

استخدم تنبيهات Mailchimp في Slack لإعلامك بالمبيعات المكتملة المرتبطة بحملات محددة إذا تم دمجها مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك

قيود Mailchimp

إذا كنت تريد تلقي تنبيهات بشأن إجراءات مثل فتح الحملات أو إلغاء الاشتراكات خارج نطاق الأحداث الأساسية، فستحتاج إلى أداة أتمتة تابعة لجهة خارجية

أسعار Mailchimp

حد مجاني يصل إلى 500 جهة اتصال

الأساسيات: 8.81 دولار شهريًا لـ 500 جهة اتصال

قياسي: 13.16 دولارًا شهريًا لـ 500 جهة اتصال

بريميوم: 263.27 دولارًا شهريًا لـ 10,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2: 4. 3/5 (أكثر من 12000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 17000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mailchimp؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

بالنسبة لي، Mailchimp هو أكثر من مجرد مدير حملات Gmail. إنه أداة قوية للتواصل مع عملائك مع تقسيمهم إلى شرائح واستخدام اتصالات مخصصة للغاية. يمكنك أيضًا إنشاء صفحات هبوط واتصالات SMS. كل هذا يجعله أداة فائقة القوة.

بالنسبة لي، Mailchimp هو أكثر من مجرد مدير حملات Gmail. إنه أداة قوية للتواصل مع عملائك مع إمكانية تقسيمهم إلى شرائح واستخدام اتصالات مخصصة للغاية. يمكنك أيضًا إنشاء صفحات هبوط واتصالات SMS. كل هذا يجعله أداة فائقة القوة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل منافسي Slack

17. Intercom (الأفضل لفرق دعم العملاء والمبيعات التي تدير محادثات Intercom والتذاكر من خلال Slack)

عبر Intercom

إذا كان فريق الدعم أو المبيعات لديك يستخدم Slack، فإن تكامل Intercom يبسط سير عملك. ستتلقى تنبيهات في الوقت الفعلي لحظة وصول رسالة جديدة من عميل محتمل أو عميل حالي، حتى تتمكن من الانضمام إلى المحادثة على الفور.

في بعض الإعدادات، يمكن للموظفين الرد على العملاء مباشرة من Slack. مع هذا التكامل، هناك ميزة أخرى. إذا قام أحد زملائك في الفريق بوضع علامة عليك في ملاحظة أو محادثة Intercom، فستتلقى رسالة خاصة على Slack تحتوي على السياق الكامل ورابط للرد.

وبمجرد حل تذكرة الدعم، يمكن لـ Slack مشاركة ملخص الإغلاق تلقائيًا، مما يوفر للجميع رؤية واضحة لأنواع المشكلات وأداء الفريق.

أفضل ميزات Intercom

استخدم /intercom search [email] لعرض تفاصيل المستخدم على الفور مثل آخر مرة شوهد فيها، والمستوى، وسجل المحادثات في Slack

احصل على تنبيهات تسليم الروبوت عندما يتم توجيه روبوت الدردشة إلى شخص حقيقي، حتى يتمكن فريقك من التدخل قبل أن يترك العميل الموقع

قم بإعداد سير عمل بعد ساعات العمل حيث يقوم Slack @here بإرسال إشعار إلى القناة إذا لم يرد أحد على رسالة خلال فترة زمنية محددة

قيود Intercom

يوفر الحد الأدنى من السياق والأتمتة داخل Slack

أسعار Intercom

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

أساسي: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خبير: 139 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهر

Fin AI Agent: مخصص

تقييمات ومراجعات Intercom

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Intercom؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

يعد Intercom أداة رائعة لتوليد العملاء المحتملين ودعم العملاء. تعني الرحلات الفريدة التي تم إنشاؤها على كل صفحة أنه يمكننا تخصيص الرسائل في النوافذ المنبثقة للدردشة على موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى وصول رسائل Intercom الجديدة إلى قناة Slack المخصصة لدينا حتى لا نفوت أي رسالة. كما أنه مفيد للغاية من ناحية الدعم – فنحن دائمًا على بعد دردشة واحدة فقط.

يعد Intercom أداة رائعة لتوليد العملاء المحتملين ودعم العملاء. تعني الرحلات الفريدة التي تم إنشاؤها على كل صفحة أنه يمكننا تخصيص الرسائل في النوافذ المنبثقة للدردشة على موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى وصول رسائل Intercom الجديدة إلى قناة Slack المخصصة لدينا حتى لا نفوت أي رسالة. كما أنه مفيد للغاية من ناحية الدعم – فنحن دائمًا على بعد دردشة واحدة فقط.

📚 اقرأ المزيد: مشاكل Slack الجديرة بالملاحظة

18. GreetBot (الأفضل للترحيب تلقائيًا بأعضاء Slack الجدد ومساعدة الموظفين الجدد أو الضيوف على التكيف)

عبر GreetBot

عندما ينضم شخص جديد إلى مساحة عمل Slack أو قناة معينة، يصبح GreetBot بمثابة موظف الاستقبال الافتراضي في مكتبك. يمكنك تخصيص الرسالة لتضمين روابط التسجيل أو المستندات أو حتى المطالبات الودية لكسر الجليد.

يمكنك أيضًا استخدام GreetBot لتزويد الموظفين الجدد بالمعلومات المهمة. على سبيل المثال، في اليوم الأول، يمكنه إرسال قائمة مراجعة، وفي اليوم الثالث استبيان تقييم، وفي اليوم الخامس دليل نصائح Slack، كل ذلك تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدمه الفرق للأسئلة الشائعة الداخلية، وحث الموظفين الجدد على إعداد ملفاتهم الشخصية، وحتى التهنئة بأعياد الميلاد أو الذكرى السنوية للعمل.

أفضل ميزات GreetBot

حلل دور أو اهتمامات الشخص واطلب من GreetBot اقتراح القنوات التي قد يرغب في الانضمام إليها، مثل #frontend أو #design أو #pets-for-fun

حفز المستخدمين من خلال إجراءات التهيئة مثل "قدم نفسك في #general" أو "أضف صورة للملف الشخصي"

استخدم Slack Connect للضيوف الخارجيين أو العاملين المستقلين، واطلب من GreetBot شرح القنوات التي يمكنهم الوصول إليها والأشخاص الذين يمكنهم الاتصال بهم

قيود GreetBot

رسائل GreetBot محدودة؛ على سبيل المثال، لا يتم دعم القوائم النقطية، ويجب عليك استخدام نص عادي أو ترميز Slack الأساسي

أسعار GreetBot

مجاني لمدة 14 يومًا

المبتدئ: 0 دولار/مساحة عمل/شهر

بالإضافة إلى: 49 دولارًا أمريكيًا/مساحة عمل/شهر

المؤسسات: 199 دولارًا أمريكيًا/مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات GreetBot

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GreetBot؟

كما قال أحد المراجعين في Product Hunt:

أدير مجموعة تضم أكثر من 1400 امرأة في مجال التكنولوجيا، وقد ساعدنا Greetbot بشكل كبير في الترحيب بالأعضاء الجدد وتوفير معلومات عن مجموعتنا بسهولة. كما أنني أحب إضافة الميزات الجديدة، حيث أتلقى إشعارًا من GreetBot عند إضافة ميزات جديدة. شكرًا جزيلاً، هذا منتج رائع.

أدير مجموعة تضم أكثر من 1400 امرأة في مجال التكنولوجيا، وقد ساعدنا Greetbot بشكل كبير في الترحيب بالأعضاء الجدد وتوفير معلومات عن مجموعتنا بسهولة. كما أنني أحب إضافة الميزات الجديدة، حيث أتلقى إشعارًا من GreetBot عند إضافة ميزات جديدة. شكرًا جزيلاً، هذا منتج رائع.

19. Otter. ai (الأفضل لتدوين محاضر الاجتماعات ومشاركة ملاحظات الاجتماعات في Slack)

إذا كان فريقك يعقد اجتماعات بانتظام على Zoom أو Teams أو Slack، فإن Otter. ai يمكن أن يكون أداة النسخ المفضلة لديك. فهو ينسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي ويمكنه نشر النصوص أو الملخصات تلقائيًا على قناة Slack بمجرد انتهاء الاجتماع.

يمكنك أيضًا أن تصبح أكثر ذكاءً باستخدام تنبيهات الكلمات الرئيسية من Otter. اضبطها لتستمع إلى مصطلحات مثل "الميزانية" و"الجدول الزمني" و"المقتطف". كلما ظهرت هذه المصطلحات، يرسل Otter رسالة Slack تحتوي على مقتطف ورابط مباشر إلى ذلك الجزء من الاجتماع.

وإذا كنت تبحث عن جملة قالها أحدهم منذ أسابيع، يمكنك ببساطة تشغيل /otter search "خارطة طريق الربع الثالث" في Slack والعثور على الطابع الزمني الدقيق في ثوانٍ.

أفضل ميزات Otter. ai

سجل مذكرات صوتية سريعة عبر Otter وشارك كل من الملف الصوتي ونسخته المكتوبة في Slack

قم بإنشاء نصوص متعددة اللغات لمساعدة الفرق العالمية على البقاء على نفس الصفحة من خلال نشر نصوص باللغة الإنجليزية للاجتماعات التي تعقد بلغات أخرى

ابحث في جميع النصوص السابقة داخل Slack للرجوع إليها بسرعة

قيود Otter. ai

يلزم الإعداد اليدوي في القنوات الخاصة

أسعار Otter. ai

مجاني

Pro: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

Otter سهل التنفيذ، والتسجيل فيه سريع ويبدأ العمل على الفور. أستخدمه في كل اجتماع أحضره ما لم يطلب المشاركون خلاف ذلك، ويمكنني إرسال الملخصات تلقائيًا إلى قنوات Slack المختلفة بناءً على من حضر الاجتماع، وما إلى ذلك. كان التكامل مع Slack أيضًا أمرًا بسيطًا للغاية، وهو أمر رائع دائمًا.

Otter سهل التنفيذ، والتسجيل فيه سريع ويبدأ العمل على الفور. أستخدمه في كل اجتماع أحضره ما لم يطلب المشاركون خلاف ذلك، ويمكنني إرسال الملخصات تلقائيًا إلى قنوات Slack المختلفة بناءً على من حضر الاجتماع، وما إلى ذلك. كان التكامل مع Slack أيضًا أمرًا بسيطًا للغاية، وهو أمر رائع دائمًا.

20. Typeform (الأفضل لجمع استمارات أو استطلاعات الرأي وتسليمها إلى Slack)

عبر Typeform

يسهل تكامل Typeform مع Slack إبقاء فريقك على اطلاع كلما أرسل شخص ما نموذجًا أو استبيانًا. يمكنك تخصيص ما يظهر في Slack، مثل أسماء المستخدمين أو أوصاف المشكلات أو الفئات.

إذا كنت تجري استطلاعًا داخليًا أو استبيانًا عبر Typeform (مثل استبيان ملاحظات الفريق)، يمكنك اختيار تلخيص النتائج بشكل دوري أو نشر كل إجابة بشكل مجهول في قناة مشتركة.

بالنسبة لفرق التسويق والمبيعات، يتم إرسال العملاء المحتملين الجدد أو طلبات العروض التوضيحية مباشرة إلى Slack حتى يتمكن مندوبو المبيعات من التصرف بسرعة. تتضمن كل إشعار أيضًا رابطًا مباشرًا إلى الإدخال الكامل في Typeform أو عرض التحرير، في حالة اقتطاع الرسالة أو احتياج عضو الفريق إلى التعمق أكثر أو إضافة ملاحظات في Typeform.

أفضل ميزات Typeform

ابدأ نموذج Typeform جديد مباشرة من Slack باستخدام اختصار أو أمر مائل

استخدم Zapier أو عمليات الدمج المخصصة لملء الحقول مسبقًا باستخدام معلومات مستخدم Slack

اجمع بين Typeform و GreetBot لأتمتة عملية توظيف الموظفين الجدد، وجمع احتياجات المعدات أو معلومات الفريق من خلال Slack على الفور

قيود Typeform

بعض الردود لا تصل إلى Slack. أفاد المستخدمون أن جزءًا فقط من النماذج المرسلة يظهر في قناة Slack

أسعار Typeform

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا (3 مستخدمين)

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين)

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

كما قال أحد المراجعين في G2:

ساعدنا في جمع المعلومات اللازمة لأداء عملنا على أفضل وجه ممكن. سهل الاستخدام للعملاء ويرتبط بـ Slack لإرسال المعلومات إلينا. نستخدمه يوميًا داخليًا وخارجيًا. سهل الاستخدام للغاية ودعم العملاء متاح دائمًا عند الحاجة.

ساعدنا في جمع المعلومات اللازمة لأداء عملنا على أفضل وجه ممكن. سهل الاستخدام للعملاء ويرتبط بـ Slack لإرسال المعلومات إلينا. نستخدمه يوميًا داخليًا وخارجيًا. سهل الاستخدام للغاية ودعم العملاء متاح دائمًا عند الحاجة.

بسّط سير عملك على Slack باستخدام ClickUp

يصبح Slack مركز القيادة في الوقت الفعلي لفريقك عندما تقوم بتوصيل التطبيقات من دليل تطبيقات Slack. من Polly التي تساعدك في إجراء استطلاعات رأي سريعة إلى Zapier التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة و Otter. ai التي تقوم بتدوين محاضرك، يوفر كل تطبيق إنتاجية ومزايا أخرى.

ومع ذلك، لا تزال العديد من الفرق تواجه مشكلات شائعة في Slack، مثل التحديثات المتفرقة والرسائل المفقودة أو إرهاق تبديل الأدوات.

وهنا يبرز دور ClickUp. فهو لا يقتصر على التوصيل بـ Slack فحسب، بل يجمع مهامك ووثائقك وتذكيراتك وتحديثاتك في مكان واحد للحفاظ على تنظيم كل شيء وقابليته للتنفيذ. بدلاً من التبديل بين علامات التبويب أو البحث عن التحديثات، يمكنك إدارة عملك مباشرة من مكان إجراء المحادثات.

إذا كنت ترغب في تحويل كل تلك المحادثات الفورية إلى تقدم حقيقي، فإن ClickUp هو الخيار الأذكى. اشترك في ClickUp اليوم!