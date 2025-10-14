أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لـ OKRs لتتبع الأهداف وتحقيقها بشكل أكثر ذكاءً

كم مرة بدأ فريقك ربع السنة بأهداف OKR طموحة، لتنتهي بها المطاف مهملة في جدول بيانات منسي؟

في كثير من الأحيان، يتم تحديد الأهداف بحماس ولكنها سرعان ما تفقد بروزها مع تغلب الأولويات اليومية. وهذا يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف وإلقاء اللوم على بعضنا البعض، مما يزعج راحتك.

وهنا تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأهداف OKR الفرق على البقاء على قمة أهدافها من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والأتمتة والتحفيزات القائمة على البيانات.

فيما يلي أفضل أدوات OKR المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحقيق أهدافك بثقة. 🎯

تركز بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة، بينما تتفوق أدوات أخرى في التحليلات أو التعاون الجماعي. يجب أن تقوم الأداة المناسبة بأكثر من مجرد تتبع الأهداف — يجب أن تساعدك على البقاء على المسار الصحيح، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ، وتبسط عملية اتخاذ القرار.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار تطبيق لتتبع الأهداف:

تحديد الأهداف الذكية: يحدد أهدافًا طموحة ولكن قابلة للتحقيق استنادًا إلى البيانات. ويحصل على نقاط إضافية إذا قسم الأحلام الكبيرة إلى مهام صغيرة يمكن للفريق إنجازها!

تتبع في الوقت الفعلي: تحديث التقدم تلقائيًا باستخدام تحديث التقدم تلقائيًا باستخدام لوحات معلومات OKR أو لوحات Kanban أو مخططات Gantt

التوافق الاستراتيجي: يربط OKRs الفريق بأهداف الشركة ويحافظ على التوازن بين التبعيات لضمان سلاسة العمل الجماعي

ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تقترح تعديلات لجعل الأهداف أكثر وضوحًا وجرأة وقابلية للتحقيق

رؤى وتحليلات تنبؤية: تحدد الاتجاهات، وتشير إلى المخاطر، وتخبرك ما إذا كنت تسير على الطريق الصحيح أو تحتاج إلى تعديل مسارك

💡 قراءة إضافية! إذا كانت OKRs المدعومة بالذكاء الاصطناعي تثير اهتمامك، فهذه القراءة لا بد منها: فهم الوكلاء القائمين على الأهداف لتحسين الذكاء الاصطناعي.

قبل أن نناقش ميزاتها بالتفصيل، دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية مقارنة هذه الأدوات ببعضها البعض:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تتبع الأهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، لوحات معلومات قابلة للتخصيص، قوالب OKR إدارة أهداف شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق من جميع الأحجام تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Asana الأهداف المرتبطة بالمهام، خرائط الاستراتيجية، زملاء الفريق المدعومون بالذكاء الاصطناعي، عرض الجدول الزمني أهداف التعاون الجماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 13.49 دولارًا شهريًا للمستخدم 15Five تقارير أسبوعية، استطلاعات الرأي، تقدير الزملاء، تقييمات الأداء تتبع مشاركة الموظفين للفرق الصغيرة خطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا للمستخدم (تُفوتر سنويًا) Lattice منشئ الأهداف SMART، خطط 30-60-90، مستكشف التحليلات، التعليقات الاجتماعية أهداف إدارة الأداء للفرق الصغيرة إلى الكبيرة خطط مدفوعة تبدأ من 11 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ الإضافات تُسعر بشكل منفصل Leapsome أطر عمل مرنة للأهداف، وإرشادات الذكاء الاصطناعي، وأشجار الأهداف، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي إدارة شاملة للموظفين للفرق الكبيرة والمؤسسات أسعار مخصصة Perdoo تسجيلات الدخول، لوحات KPI، أدوات خارطة الطريق، تكامل Vadoo AI إدارة OKR بسيطة للشركات الناشئة والفرق الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7.20 دولارًا شهريًا للمستخدم (تُفوتر سنويًا) Weekdone تقارير PPP، تقدير الأقران، لوحات معلومات التدريب، تتبع السعادة دعم تدريب OKR للمستقلين والفرق تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة Betterworks مساعدة الأهداف، مساعدة المحادثات، التعليقات في الوقت الفعلي، مراجعات الأداء بالذكاء الاصطناعي أهداف ونتائج OKR على مستوى المؤسسة للفرق أسعار مخصصة Profit. co أهداف ونتائج OKR خطوة بخطوة، تحليلات تنبؤية، تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، أتمتة webhook إعداد OKR شامل للفرق الكبيرة أسعار مخصصة WorkBoard مساعد الذكاء الاصطناعي، مخططات جانت، مراجعات الأعمال، تتبع المعالم تتبع التقدم في الوقت الفعلي لفرق من جميع الأحجام أسعار مخصصة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

تساعد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. فيما يلي قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لـ OKRs لتسريع نمو شركتك. 💁

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الأهداف الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

أول أداة في القائمة هي ClickUp! 🤩

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة والذكاء الاصطناعي المتكامل لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً مع التخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي.

جرب ClickUp Goals أنشئ أهدافًا تناسب احتياجاتك باستخدام ClickUp Goals

يعد ClickUp Goals محور نظام إدارة الأهداف. سواء كنت قائد مبيعات تحدد أهداف الإيرادات الفصلية، أو مدير تسويق تتابع إنتاج المحتوى، أو متخصص في الموارد البشرية تراقب مشاركة الموظفين، فإنه يدعمك!

حدد أهدافًا رقمية أو مالية أو صحيحة/خاطئة لتتبع أهداف مثل المشاركة أو الإيرادات أو إنجاز المراحل المهمة. يتم تحديث التقدم تلقائيًا عند الانتهاء من المهام المرتبطة، مما يلغي الحاجة إلى التتبع اليدوي.

يمكن للفرق استخدام مجلدات الأهداف لتنظيم الأهداف حسب القسم أو السباق أو OKRs، مما يضمن بقاء كل شيء مرئيًا ومنظمًا.

بالإضافة إلى تتبع الأهداف، يعزز برنامج إدارة الأداء أيضًا التنفيذ باستخدام ClickUp Brain!

نظرًا لأن ClickUp Brain مدمج بعمق في مساحة عملك، فإنه يقدم توصيات ذكية بناءً على مشاريع فريقك والبيانات التاريخية. يمكنك أيضًا أن تطلب منه مساعدتك في تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وتأثيرها.

تتبع بنود العمل وحقق أهدافك في الوقت المحدد باستخدام ClickUp Brain

فكر في الأمر على أنه مدير مشروع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه صياغة ملخصات الاجتماعات وإنشاء تحديثات الحالة وحتى اقتراح الخطوات التالية بناءً على التقدم المحرز.

لجمع كل شيء معًا، تعمل لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل كمركز تحكم للمهام، حيث توفر لمحة سريعة في الوقت الفعلي عن التقدم المحرز عبر الفرق والمبادرات.

تصور مؤشرات الأداء الرئيسية وتقدم الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

بدلاً من البحث في التقارير المتفرقة، يمكن لقادة الأعمال تصور أداء الفريق من خلال بطاقات تفاعلية، وتتبع كل شيء بدءًا من سرعة السباق والجدول الزمني للمشروع إلى تخصيص الموارد وتوزيع عبء العمل.

إليك مقطع فيديو قصير يقدم لك المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:

يجعل قالب OKRs من ClickUp تحديد وتتبع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) أمرًا سهلاً وواضحًا وقابلاً للتنفيذ. قسّم الأهداف الكبيرة إلى نتائج قابلة للقياس حتى يعرف فريقك دائمًا ما هو النجاح.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج OKRs من ClickUp لتحديد وتتبع الأهداف الفردية وأهداف الفريق

سواء كنت مديرًا للموارد البشرية تتابع مشاركة الموظفين، أو مدير مشروع تضمن استمرار إنجاز المهام، أو مديرًا تنفيذيًا تعمل على زيادة الإيرادات، فإن نموذج OKR هذا يحافظ على تنظيم كل شيء.

نظرًا لأن ClickUp يقوم بأتمتة تحديثات التقدم، فلن تضطر إلى البحث عن التقارير أو تعديل النسب المئوية يدويًا. يتم تحديث كل شيء في الوقت الفعلي مع تقدم فريقك.

⚙️ مكافأة: يضمن نموذج خطة عمل الأهداف الذكية من ClickUp أن تكون أهدافك محددة جيدًا ومركزة، حيث يقسم الأهداف الكبيرة إلى أهداف فرعية أصغر.

أفضل ميزات ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي : احتفظ بجميع المحادثات المتعلقة بأهداف OKR والتخطيط الاستراتيجي في مكان واحد، وتعاون في الوقت الفعلي، وشارك التحديثات حول النتائج الرئيسية، وحل العقبات بسرعة باستخدام : احتفظ بجميع المحادثات المتعلقة بأهداف OKR والتخطيط الاستراتيجي في مكان واحد، وتعاون في الوقت الفعلي، وشارك التحديثات حول النتائج الرئيسية، وحل العقبات بسرعة باستخدام ClickUp Chat

إدارة المهام : قسّم الأهداف الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع تحديد المواعيد النهائية والأولويات والتبعيات باستخدام : قسّم الأهداف الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع تحديد المواعيد النهائية والأولويات والتبعيات باستخدام ClickUp Tasks

التخصيص : تتبع تقدم مقاييس OKR الرئيسية باستخدام نقاط بيانات مخصصة تهم فريقك باستخدام : تتبع تقدم مقاييس OKR الرئيسية باستخدام نقاط بيانات مخصصة تهم فريقك باستخدام الحقول المخصصة

أتمتة سير العمل: أتمتة الإجراءات مثل تخصيص المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات وما إلى ذلك، بناءً على المحفزات والشروط التي تحددها باستخدام أتمتة الإجراءات مثل تخصيص المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات وما إلى ذلك، بناءً على المحفزات والشروط التي تحددها باستخدام ClickUp Automations

اللوحات البيضاء الافتراضية : قم بالعصف الذهني، ووضع الاستراتيجيات، والتخطيط المرئي لأهداف OKR باستخدام لوحة رقمية تعاونية باستخدام : قم بالعصف الذهني، ووضع الاستراتيجيات، والتخطيط المرئي لأهداف OKR باستخدام لوحة رقمية تعاونية باستخدام ClickUp Whiteboards

القوالب: احصل على إطار عمل منظم لوضع OKRs وتتبعها ومراجعتها دون البدء من الصفر باستخدام : احصل على إطار عمل منظم لوضع OKRs وتتبعها ومراجعتها دون البدء من الصفر باستخدام قوالب ClickUp

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام، والمستندات، واللوحات البيضاء، وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) رؤية المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

أحب الطريقة التي يجمع بها ClickUp العديد من أدوات الإنتاجية في مكان واحد — إدارة المهام، والمستندات، واللوحات البيضاء، وإعداد التقارير — مما يجعل من السهل تنظيم كل شيء. إنه مرن بما يكفي ليناسب أي سير عمل، وتتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص (مثل القائمة واللوحة وجانت) رؤية المشاريع بأي تنسيق تفضله. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات مثل الأتمتة والقوالب في توفير الكثير من الوقت. إنه بمثابة مركز إنتاجية يتكيف مع احتياجاتك!

📌 هل تحتاج إلى إلهام؟ اطلع على قائمتنا أمثلة OKR لتحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لفريقك!

2. Asana (الأفضل لأهداف التعاون الجماعي)

عبر Asana

تحافظ Asana على تزامن الفرق، حتى عندما تتراكم المشاريع. تربط ميزة "الأهداف" المهام اليومية بالأهداف الكبيرة، بحيث لا يقتصر عمل أي شخص على مجرد تحديد المهام المنجزة.

هل تريد التحقق من التقدم بسرعة؟ تتيح لك الحقول المخصصة تتبع مقاييس الأهداف الرئيسية، بينما توفر لوحات المعلومات رؤى في الوقت الفعلي مع الرسوم البيانية والتقارير. وبفضل عرض الجدول الزمني، يمكن للفرق بسهولة تحديد التبعيات والمواعيد النهائية.

يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي في Asana تلخيص التقدم المحرز وتحديد العوائق وإنشاء تحديثات الحالة، مما يضمن بقاء الأهداف الاستراتيجية في الصدارة.

أفضل ميزات Asana

أتمتة المهام المتكررة، مثل توزيع المهام، وتعديل مواعيد الاستحقاق، أو إخطار أصحاب المصلحة باستخدام القواعد

قم بمواءمة الأهداف على مستوى الشركة مع مشاريع الفريق باستخدام خرائط الاستراتيجية

استخدم AI Teammates لتنفيذ المهام وتقديم المشورة وتحسين سير العمل

قم بتوزيع الأهداف من مستوى الشركة إلى الإدارات والأفراد لتحقيق التوافق التام

قيود Asana

لا تنتقل المعلومات من المهمة الأصلية دائمًا إلى المهام ذات الصلة، مما يجعل سير العمل مربكًا

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

إليك تقييم G2:

أستخدم Asana كل يوم، حتى في مهامي الشخصية، وأعتقد حقًا أنها أفضل أداة في السوق... أحيانًا، أجد صعوبة في فهم التسلسل الهرمي للمهام والمهام الفرعية. لقد عملت كثيرًا مع الأتمتة والحقول المخصصة، وأحيانًا يكون من الصعب تحديد أفضل طريقة لإدارتها.

أستخدم Asana كل يوم، حتى في مهامي الشخصية، وأعتقد حقًا أنها أفضل أداة في السوق... أحيانًا، أجد صعوبة في فهم التسلسل الهرمي للمهام والمهام الفرعية. لقد عملت كثيرًا مع الأتمتة والحقول المخصصة، وأحيانًا يكون من الصعب تحديد أفضل طريقة لإدارتها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Asana

3. 15Five (الأفضل لتتبع مشاركة الموظفين)

عبر 15Five

الحفاظ على تفاعل الموظفين يخلق ثقافة يشعر فيها الأفراد بأنهم مسموعون ومدعومون ومتحمسون. يساعد 15Five في تحقيق ذلك، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي في مكان العمل يغير طريقة تواصل الفرق.

هل تحتاج إلى رؤى أعمق حول موظفيك؟ توفر المراجعات الشاملة تقييمات متكاملة، بينما تساعد الاستطلاعات في الوقت الفعلي على متابعة الروح المعنوية. كما تجعل المنصة الاجتماعات الفردية أكثر فعالية بفضل أدوات الاجتماعات المنظمة.

يمكن أن توفر ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها رؤى حول معنويات الفريق والعوائق المحتملة من خلال تحليل المشاعر في تعليقات تسجيل الدخول، مما يخلق نهجًا أكثر استباقية لإدارة الأهداف.

أفضل 15 ميزة

ضمان التوافق بين الموظفين والمديرين من خلال ميزة التحقق الأسبوعي .

استخدم أداة High Fives للتقدير بين الزملاء، وتعزيز ثقافة إيجابية في مكان العمل.

قم بتنفيذ استطلاعات الرأي لقياس مشاركة الموظفين وتحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين.

تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام تعرض حالة الأهداف وملكيتها.

15Five القيود

لا يجمع نتائج الاستطلاعات من دورات المراجعة المختلفة لمساعدتك في الحصول على صورة أوضح.

قد تكون معقدة للغاية بالنسبة للفرق التي تبحث عن حل بسيط لتتبع الأهداف

أسعار 15Five

Engage: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الأداء: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المنصة الكاملة: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

مدير المنتجات/المكافآت: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 15Five

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 15Five؟

إليك تقييم G2:

تعد عمليات التحقق الأسبوعية طريقة بسيطة ولكنها فعالة للبقاء على اتصال مع أداء الجميع، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. يحصل المديرون على رؤى في الوقت الفعلي حول معنويات الفريق والتحديات التي يواجهها، مما ساعدنا على أن نكون أكثر استباقية ودعماً.

تعد عمليات التحقق الأسبوعية طريقة بسيطة ولكنها فعالة للبقاء على اتصال مع أداء الجميع، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. يحصل المديرون على رؤى في الوقت الفعلي حول معنويات الفريق والتحديات التي يواجهها، مما ساعدنا على أن نكون أكثر استباقية ودعماً.

💡 نصيحة احترافية: أحد مفاتيح OKRs هو تحديد أهداف طموحة؛ أهداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق تدفع الفرق إلى الابتكار والأداء بما يتجاوز التوقعات.

4. Lattice (الأفضل لأهداف إدارة الأداء)

عبر Lattice

Lattice هي منصة نجاح للأفراد تجمع بين OKRs والأهداف مع مراجعات الأداء واستطلاعات المشاركة والتطوير الوظيفي. من تحديد الأهداف إلى ملاحظات الموظفين، تعمل على تنسيق الفرق وإبقاء قادة الموارد البشرية على اطلاع.

تسلط رؤاها المدعومة بالذكاء الاصطناعي الضوء على اتجاهات الأداء والمشاركة، بينما تحافظ OKRs ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص على تركيز الجميع.

تساعد أدوات التحليل التنبئي والمقارنة المعيارية أيضًا في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين قبل أن تصبح مشكلات.

أفضل ميزات Lattice

استخدم قوالب قائمة على الأسس العلمية مثل منشئ الأهداف SMART أو خطط 30-60-90 يومًا لتنظيم الأهداف بفعالية

استكشف البيانات في الوقت الفعلي باستخدام Analytics Explorer لاكتشاف رؤى قابلة للتنفيذ لاستراتيجية الأعمال

قم بإنشاء ملخصات ونقاط نقاش مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمديرين لمناقشة أداء الأهداف

تمكين تقدير الزملاء من خلال بوابة التغذية الراجعة الاجتماعية لتعزيز التعاون

قيود الشبكة

خيارات محدودة لتنزيل بيانات استطلاع المشاركة

قد يكون الإعداد والتكوين الأولي معقدًا لضمان عمل جميع الوحدات المترابطة معًا بشكل فعال

أسعار Lattice

إدارة المواهب: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

HRIS: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الإضافات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lattice

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lattice؟

إليك تقييم Capterra:

بشكل عام، كان الأمر رائعًا، فقد استغرق الأمر عامًا كاملًا وتذكيرات عديدة حتى يستخدم الموظفون والمديرون الأدوات التي يوفرها النظام. ولكن بمجرد أن بدأوا في استخدام النظام، استمتعوا به واستفادوا منه. كان هذا واضحًا بشكل خاص خلال فترات المراجعة حيث كانت الكثير من المعلومات المطلوبة متاحة بالفعل في الأهداف والاجتماعات الفردية.

بشكل عام، كان الأمر رائعًا، فقد استغرق الأمر عامًا كاملًا وتذكيرات متكررة حتى يستخدم الموظفون والمديرون الأدوات التي يوفرها النظام. ولكن بمجرد أن بدأوا في استخدام النظام، استمتعوا به واستفادوا منه. كان هذا واضحًا بشكل خاص خلال فترات المراجعة حيث كانت الكثير من المعلومات المطلوبة متاحة بالفعل في الأهداف والاجتماعات الفردية.

📮 ClickUp Insight: 88٪ من الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما، مع نسبة مذهلة تبلغ 55٪ يستخدمونه عدة مرات يوميًا. فقط نسبة صغيرة من المشاركين في الاستطلاع، 12٪، لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في الحياة اليومية لمعظم الناس، يخطو ClickUp Brain خطوة إلى الأمام من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملك — أتمتة التحديثات، وتلخيص التقدم المحرز، والحفاظ على OKRs في المسار الصحيح دون عناء.

5. Leapsome (الأفضل لإدارة رأس المال البشري الموحد)

عبر Leapsome

Leapsome هي منصة شاملة لتمكين الأفراد تربط بين OKRs وإدارة الأهداف من خلال تقييمات الأداء واستطلاعات مشاركة الموظفين ووحدات التعلم.

تم تصميم المنصة لخلق دورة مستمرة من الأداء والتطوير، حيث لا يتم تحديد الأهداف فحسب، بل تتم مناقشتها بنشاط في اجتماعات ومراجعات فردية.

تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي في Leapsome المديرين من خلال تلخيص الملاحظات، واقتراح نقاط نقاش للاجتماعات بناءً على تقدم الأهداف، وتوليد رؤى من بيانات الأداء.

أفضل ميزات Leapsome

قم بمواءمة المنظمة بأكملها من خلال شجرة أهداف مرئية توضح كيف تساهم OKRs الفردية والجماعية في تحقيق أهداف الشركة

أتمتة تحديثات التقدم عن طريق ربط الأهداف بمصادر البيانات مثل Salesforce وHubSpot وJira

استفد من الذكاء الاصطناعي لتلخيص الأداء وتقديم اقتراحات للتطوير وتوفير رؤى للمديرين

تصور التقدم من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتلقي تذكيرات آلية للحفاظ على الأهداف على المسار الصحيح

اربط الكفاءات بالأهداف ومسارات التعلم، مما يمنح الموظفين رؤية واضحة لنموهم والخطوات التالية في حياتهم المهنية

قيود Leapsome

يذكر بعض المستخدمين أنه على الرغم من قوة المنصة، فإن العدد الهائل من الميزات يمكن أن يؤدي إلى منحنى تعلم أكثر صعوبة للمسؤولين والمديرين الجدد

أسعار Leapsome

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Leapsome

G2: 4. 8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leapsome؟

إليك تقييم G2:

تتميز واجهة Leapsome بسهولة الاستخدام. تغطي المنصة مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، من إدارة الأداء إلى التعلم والتطوير، ومن السهل مواءمة أهدافي الشخصية مع أهداف الشركة. كما أن دورات المراجعة القابلة للتخصيص وميزات التغذية الراجعة المستمرة تجعلها مناسبة تمامًا لتعزيز النمو الشخصي والمشاركة.

تتميز واجهة Leapsome بسهولة الاستخدام. تغطي المنصة مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، من إدارة الأداء إلى التعلم والتطوير، ومن السهل مواءمة أهدافي الشخصية مع أهداف الشركة. كما أن دورات المراجعة القابلة للتخصيص وميزات التغذية الراجعة المستمرة تجعلها مناسبة تمامًا لتعزيز النمو الشخصي والمشاركة.

🧠 حقيقة ممتعة: في كتابه The Practice of Management، 1954، اقترح بيتر دراكر "الإدارة بالأهداف" (MBO) كإطار عمل لمواءمة أهداف المنظمة مع الأهداف الفردية من خلال أهداف واضحة وقابلة للقياس. وقد أرسى هذا الإطار عمل OKRs كما نعرفها اليوم.

6. Perdoo (الأفضل لإدارة OKR البسيطة)

عبر Perdoo

Perdoo هي منصة مخصصة لتنفيذ OKR والاستراتيجيات تركز على البساطة. تتيح لك وضع أهدافك ومعرفة كيفية ارتباطها بالنتائج الرئيسية بالضبط.

كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التتبع باستخدام لوحات KPI التي تقوم بتحديث التقدم تلقائيًا، بحيث تحصل الفرق دائمًا على رؤى في الوقت الفعلي.

تضمن ميزات مثل تسجيل الحضور، والاجتماعات الفردية، وتقييم الأداء *مسؤولية الجميع، بينما تضيف ميزة Kudos طبقة من التقدير للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماس.

أفضل ميزات Perdoo

خطط لاستراتيجيات طويلة الأجل باستخدام أدوات خارطة الطريق التي توفر تمثيلاً مرئياً واضحاً للأهداف والمعالم

حدد وراقب أهداف الفريق والأفراد والشركة وأهداف OKR لضمان التوافق بين جميع المستويات

قم بتوصيله بـ Vadoo AI عبر Zapier لأتمتة المهام المتكررة وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل أكثر كفاءة

ادمجها مع أدوات مثل Slack وJira وGoogle Sheets لأتمتة تحديثات التقدم المحرز

قم بإنشاء تقارير ثاقبة حول التقدم المحرز والتوافق والمساهمات في جميع أنحاء الشركة

قيود Perdoo

يفتقر إلى تكامل الجدولة 1:1 مع تقويم Microsoft

واجهة المستخدم، على الرغم من كونها وظيفية، تبدو أقل حداثة مقارنة ببعض المنافسين الجدد

أسعار Perdoo

مجاني

بريميوم: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Supreme: 8.80 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Perdoo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 3900 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perdoo؟

إليك تقييم G2:

Perdoo سهل الاستخدام للغاية ويساعد في الحفاظ على مسار فريقنا. نظرًا لأن كل واحد منا يتولى مهام مختلفة، فمن السهل أن ننحرف عن المسار. يضمن Perdoo بقاء الجميع مركزين، ويوضح كيف تساهم كل مهمة في هدفنا الرئيسي: تحقيق الإيرادات. يساعد كل عضو في الفريق على الشعور بالمسؤولية عن تقريبنا من هذا الهدف.

Perdoo سهل الاستخدام للغاية ويساعد في الحفاظ على مسار فريقنا. نظرًا لأن كل واحد منا يتولى مهام مختلفة، فمن السهل أن ننحرف عن المسار. يضمن Perdoo بقاء الجميع مركزين، ويوضح كيف تساهم كل مهمة في هدفنا الرئيسي: تحقيق الإيرادات. يساعد كل عضو في الفريق على الشعور بالمسؤولية عن تقريبنا من هذا الهدف.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى مساعدة أو إلهام لوضع OKRs لنفسك وفريقك؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain MAX. بفضل وصوله إلى مساحة عملك ومعرفتك المؤسسية، يمكنه القيام بعمل جيد جدًا. هل تحتاج إلى مساعدة لتحويل هذه المهام إلى مهام في ClickUp؟ ما عليك سوى إملاء طلبك باستخدام Clickup Talk-to-Text وتوفير الوقت والجهد. 🗣️ دع ClickUp Brain MAX يقترح أهداف OKR ذات صلة لبدء التخطيط بسرعة

7. Weekdone (الأفضل لدعم تدريب OKR)

عبر Weekdone

يجمع Weekdone بين تحديد OKR ربع سنوي وهيكل تقارير PPP (الخطط والتقدم والمشاكل) الأسبوعي، مما يحافظ على تماسك الفرق ومسؤوليتها.

تمنحك لوحات المعلومات في الوقت الفعلي رؤية واضحة لتقدم OKR، مما يتيح لك اكتشاف العقبات بسهولة. تربط ميزة "التحقق الأسبوعي" المهام اليومية بأهداف الشركة الأكبر، بينما تشجع أدوات التقدير والتغذية الراجعة المدمجة التعاون بين أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة ميزات فريدة مثل لوحات معلومات التدريب المخصصة وتتبع السعادة، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة OKR.

أفضل ميزات Weekdone

قم بتنفيذ منهجية PPP للسماح للموظفين بالإبلاغ عن التحديثات الأسبوعية في غضون دقائق

استخدم لوحة معلومات Newsfeed للتواصل مع الفريق وتقدير الزملاء

تصور توافق OKR والتسلسل الهرمي من خلال عرض شجرة واضح وسهل الفهم

استفد من جلسات التدريب المتخصصة وتدريب الفريق والوصول على مدار الساعة إلى مركز التعلم لإتقان أفضل ممارسات OKR

قيود Weekdone

قد يكون التركيز على إعداد تقارير PPP أسبوعية مفيدًا للبعض، ولكنه قد يبدو كخطوة إدارية إضافية للفرق التي لديها سير عمل مختلف

أفاد المستخدمون برغبتهم في الحصول على مزيد من الدعم في تصميم عناصر قابلة للتنفيذ والتنقل في واجهة المستخدم

أسعار Weekdone

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Weekdone

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Weekdone؟

إليك تقييم G2:

يعتمد Weekdone على أفضل ممارسات OKR، وبالتالي، فإنه يوائم أهدافنا مع أهداف الشركة. أثناء إنشاء الأهداف، يتم تشجيع المستخدمين على إنشاء خريطة أهداف لتبسيط الجهود.

يعتمد Weekdone على أفضل ممارسات OKR، وبالتالي، فإنه يوائم أهدافنا مع أهداف الشركة. أثناء إنشاء الأهداف، يتم تشجيع المستخدمين على إنشاء خريطة أهداف لتبسيط الجهود.

🧠 حقيقة ممتعة: بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Intel في السبعينيات، قام آندي جروف بتكييف نظرية الإدارة بالأهداف إلى إطار عمل أكثر مرونة يسمى OKRs. وقد أدخل مفهوم "النتائج الرئيسية" القابلة للقياس لقياس التقدم المحرز نحو "الأهداف" الطموحة، مع التركيز على المرونة.

8. Betterworks (الأفضل لأهداف OKR على مستوى المؤسسة)

عبر Betterworks

ترتقي Betterworks بإدارة الأداء إلى مستوى أعلى بفضل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل تحديد الأهداف وتقديم الملاحظات والتدريب أكثر فعالية. بدلاً من استبدال الحكم البشري، تعمل أداة الذكاء الاصطناعي هذه كمساعد ذكي يساعد المديرين والموظفين على العمل بشكل أكثر ذكاءً.

*تساعدك Goal Assist على تحديد أهداف ذات مغزى ومتوافقة جيدًا من خلال تحليل أولويات الشركة والأدوار الفردية. توفر Conversation Assist تلميحات ذكية لمناقشات الأداء، مما يضمن بقاء الحوار مركزًا ومثمرًا.

أفضل ميزات Betterworks

اطلب ووفر تعليقات في الوقت الفعلي للموظفين من أجل تواصل بناء

حسّن جودة الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أهداف الموظفين وتعليقاتهم وتقديرهم من أجل تقييمات أداء غير متحيزة

عزز التعاون والتنسيق من خلال اجتماعات فردية وإدارة الإنتاجية

تكامل عميق مع أنظمة معلومات الموارد البشرية ومنصات الاتصال مثل SAP SuccessFactors و Microsoft Teams

قيود Betterworks

تفتقر إلى لوحة تحكم على مستوى الإدارة

وهي الأنسب للشركات التي تتبنى نموذج إدارة الأداء المستمر الكامل، وقد تكون شاملة للغاية بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون فقط إلى تتبع OKR

أسعار Betterworks

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Betterworks

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Betterworks؟

إليك تقييم Capterra:

بساطة في إنشاء وإدارة الأهداف السنوية. سهلة للغاية للمستخدمين الجدد ولا تتطلب سوى القليل من التدريب أو لا تتطلب أي تدريب على الإطلاق للموظفين في الخطوط الأمامية... أحيانًا أجد صعوبة في العثور على الإدخالات القديمة أو التاريخية من السنوات السابقة.

بساطة في إنشاء وإدارة الأهداف السنوية. سهلة للغاية للمستخدمين الجدد ولا تتطلب سوى القليل من التدريب أو لا تتطلب أي تدريب على الإطلاق... أحيانًا أجد صعوبة في العثور على الإدخالات القديمة أو التاريخية من السنوات السابقة.

🌟 مكافأة: من السهل إدارة وتتبع OKRs بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp. يمكنهم: قم بتحديث حالة OKRs تلقائيًا من خلال مراقبة إنجاز المهام والتغييرات في النتائج الرئيسية والتقدم المحرز نحو الأهداف

ذكّر أعضاء الفريق بالمواعيد النهائية القادمة أو عندما تحتاج النتائج الرئيسية إلى الاهتمام

قم بإنشاء تحديثات يومية أو أسبوعية أو شهرية لتقدم OKR، وسلط الضوء على العوائق، وقدم رؤى قابلة للتنفيذ لفريقك

9. Profit. co (الأفضل للفرق التي تبحث عن منصة OKR شاملة)

Profit. co هي منصة OKR متعددة الاستخدامات تساعد الشركات من جميع الأحجام على تبسيط عملية تحديد الأهداف وتتبع الأداء وتحقيق المشاركة. توفر أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي تذكيرات آلية وتحليلات تنبؤية ولوحات معلومات ذكية لسير عملك للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.

بفضل أكثر من 300 مؤشر أداء رئيسي مدمج وقوالب قابلة للتخصيص وأدوات مواءمة، يمكنك تحديد أهداف دقيقة ومواصلة السير على الطريق الصحيح بأقل جهد ممكن.

أفضل ميزات Profit.co

حدد أهدافًا طموحة من خلال إنشاء OKR خطوة بخطوة

نفذ الاستراتيجية باستخدام إدارة المهام المتكاملة ولوحات المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية

أتمتة العمليات باستخدام مشغلات webhook التي تنفذ إجراءات محددة مسبقًا

استخدم التحليلات للحصول على رؤى حول اتجاهات الأداء من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والقوالب القابلة للتخصيص ونقاط البيانات القابلة للتنفيذ

شجع الموظفين من خلال ميزات التغذية الراجعة المستمرة والتقدير ومراجعات الأداء

قيود Profit.co

قد يكون العدد الهائل من الميزات مربكًا للمستخدمين الجدد والفرق الصغيرة

تخصيص محدود في وحدة التعرف

Profit. co التسعير

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Profit.co

G2: 4. 4/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Betterworks؟

إليك تقييم G2:

تتميز Profit.co بمرونتها في تخصيص إطار عمل OKR ليناسب طريقة عمل الفرق المختلفة. لم نضطر إلى تكييف عملياتنا مع الأداة، بل كانت الأداة هي التي تكيّفت معنا. من تعديل طرق العرض إلى ضبط سير العمل، سمحت لنا الأداة بدعم الفرق متعددة الوظائف بطرقها الفريدة مع الحفاظ على تنسيق الجميع تحت توجيه استراتيجي مشترك.

تتميز Profit. co بمرونتها في تخصيص إطار عمل OKR ليناسب طريقة عمل الفرق المختلفة. لم نضطر إلى تكييف عملياتنا مع الأداة، بل كانت الأداة هي التي تكيّفت معنا. من تعديل طرق العرض إلى ضبط سير العمل، سمحت لنا الأداة بدعم الفرق متعددة الوظائف بطرقها الفريدة مع الحفاظ على تنسيق الجميع في إطار توجه استراتيجي مشترك.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لـ Fortune Business Insights، من المتوقع أن تصل قيمة سوق برامج OKR، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى 2.98 مليار دولار بحلول عام 2030.

10. WorkBoard (الأفضل لتتبع التقدم في الوقت الفعلي)

عبر WorkBoard

Workboard هي منصة تنفيذ استراتيجيات على مستوى المؤسسات مصممة للمؤسسات الكبيرة التي تسعى إلى مواءمة وإدارة OKRs على نطاق واسع.

تعمل المنصة على أتمتة عملية مراجعة الأعمال، باستخدام Workboard AI لسحب البيانات من أنظمة مختلفة لإنشاء جداول أعمال ذكية ولوحات معلومات وملخصات للاجتماعات.

هل تحتاج إلى تحديث سريع للحالة؟ تقوم مراجعات الأعمال تلقائيًا بإنشاء ملخصات، حتى تتمكن من التركيز على التنفيذ.

أفضل ميزات WorkBoard

استخدم أدوات مثل مخططات جانت وسير العمل وتتبع المعالم لإدارة المشاريع

أتمتة المراجعات الفصلية للأعمال باستخدام أدوات تجميع البيانات وعرضها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تصور النتائج باستخدام لوحات معلومات متطورة وخرائط حرارية وتحليلات لتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة

تبسيط وتحسين OKRs باستخدام الذكاء الاصطناعي Co-Author

قم بتدريب الفرق باستخدام أدلة إرشادية وشهادات مدمجة في المنصة بقيادة خبراء

قيود WorkBoard

تتميز المنصة بمنحنى تعلم حاد وتتطلب عادةً إدارة تغييرات تنظيمية كبيرة وتأييدًا لتنفيذها بنجاح

نسبة تحقيق OKR غير متاحة بسهولة

أسعار WorkBoard

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WorkBoard

G2: 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WorkBoard؟

إليك تقييم G2:

أداة Workboard سهلة الاستخدام وتوفر لجميع الموظفين رؤية واضحة لأهداف OKR في جميع أنحاء المؤسسة... قد تكون الأداة بطيئة في بعض الأحيان، مما قد يكون محبطًا. ومع ذلك، تعمل WorkBoard باستمرار على تحسين الأداة وتقبل دائمًا طلبات الميزات للمساعدة في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

أداة Workboard سهلة الاستخدام وتوفر لجميع الموظفين رؤية واضحة لأهداف OKR في جميع أنحاء المؤسسة... قد تكون الأداة بطيئة في بعض الأحيان، مما قد يكون محبطًا. ومع ذلك، تعمل WorkBoard باستمرار على تحسين الأداة وتقبل دائمًا طلبات الميزات للمساعدة في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

حقق أهدافك الفائزة مع ClickUp

جداول البيانات والتحديثات المتفرقة والمواعيد النهائية الفائتة؟ لست بحاجة إلى أي من ذلك.

سواء كنت بحاجة إلى رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو تتبع في الوقت الفعلي أو تعاون سلس بين أعضاء الفريق، فإن أداة OKR المناسبة هي التي تصنع الفارق.

يتميز ClickUp بكونه الحل الشامل المثالي. بفضل توصياته المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتتبع التقدم الآلي، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، فإنه يبسط إدارة OKR بشكل لا مثيل له.

لماذا ترضى بالقليل؟ سجل في ClickUp مجانًا اليوم! ✅