أفضل 10 برامج ERG لإنشاء أماكن عمل شاملة في عام 2025

لم تبدأ ERG لتنظيم وجبات غداء وتعلم من حين لآخر.

لقد بدأت ذلك لبناء مجتمع، وإحداث تغيير، وجعل كل موظف يشعر بأنه مرئي. ولكن بدون الأدوات المناسبة، حتى أكثر مجموعات ERG حماسًا تفقد زخمها بسرعة.

وهذا يمثل مشكلة.

🧐 هل تعلم؟ خاصةً عندما تظهر أبحاث Deloitte أن الشعور القوي بالانتماء يمكن أن يعزز الأداء الوظيفي بنسبة 56٪ ويقلل من مخاطر دوران الموظفين إلى النصف.

تخيل أن مجموعة ERG للنساء في مجال التكنولوجيا تبدأ العام بجلسات نقاش ودوائر إرشادية، ولكن بدون منصة مركزية، تصبح الأمور فوضوية. تنخفض معدلات التسجيل. يتعب المتطوعون. تتلاشى الطاقة.

ما بدأ كرؤية جريئة للاندماج أصبح مدفونًا تحت دعوات التقويم وجداول البيانات.

الحل؟ منصات مخصصة لمجموعات موارد الموظفين تسهل تنفيذ الفعاليات وتتبع المشاركة وتثبت التأثير على القيادة، دون إرهاق المتطوعين الأكثر حماسًا. ​

🧐 هل تعلم؟ بدأ المفهوم الحديث لمجموعات موارد الموظفين في عام 1970 في شركة Xerox، عندما شكل الموظفون السود "اللجنة الوطنية للموظفين السود" ردًا على التمييز العنصري المستمر والاضطرابات الاجتماعية. كان هدفهم هو خلق مساحة للدفاع والدعم والتقدم داخل مكان العمل، مما أرسى الأساس لمجموعات ERG التي نراها اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج ERG؟

عند اختيار برنامج ERG، ابحث عن الميزات الرئيسية التي تساعد مجموعات موارد الموظفين على النمو والنجاح. يمكن لهذه الأدوات تحسين إدارة الموظفين وتحقيق تأثير ملموس.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب إعطاؤها الأولوية عند تقييم منصات ERG:

تجربة مستخدم بديهية: اختر منصة ذات واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب سوى الحد الأدنى من التدريب لقادة وأعضاء ERG

أدوات اتصال قوية: ابحث عن منتديات المناقشة والرسائل المباشرة وميزات الإعلانات التي تعزز المشاركة المستمرة في ERG

إدارة شاملة للفعاليات: اختر منصات مزودة بوظائف تكامل التقويم وإمكانيات التسجيل وأنظمة التذكير وجمع اختر منصات مزودة بوظائف تكامل التقويم وإمكانيات التسجيل وأنظمة التذكير وجمع التعليقات الشاملة بعد الفعالية

مستودع موارد مركزي: تأكد من أن تأكد من أن برنامج إدارة الأفراد يوفر مكتبات لتخزين ومشاركة المستندات ومقاطع الفيديو والمواد التعليمية

لوحة تحليلات متقدمة: اختر برنامجًا مزودًا بقدرات إعداد التقارير لقياس مشاركة ERG ونموها وتأثيرها

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة: تأكد من أن إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة تشمل إمكانات المشاركة الكاملة، مما يتيح للأعضاء المشاركة حتى عندما لا يكونون في مكاتبهم

خيارات تكامل سلسة: تأكد من التوافق مع أنظمة الموارد البشرية وأدوات الاتصال والتقويمات الحالية

قابلية التوسع المستقبلية: اختر حلاً ينمو مع مؤسستك ويدعم العديد من مجموعات ERG

تخصيص مرن: اختر المنصات التي تسمح بتكوين سير العمل وتعديل حقول البيانات وتغيير المصطلحات التي تعكس لغتك الخاصة بالتنوع والشمولية

🧠 معلومة إضافية: ماذا تعني ERG حقًا؟ ERG لا تعني فقط "مجموعة موارد الموظفين". في علم النفس، تصنف نظرية ERG (التي طورها كلايتون ألدرفير ) الاحتياجات إلى الوجود، والترابط، والنمو. على الرغم من عدم ارتباطها المباشر بـ ERG الحديثة، إلا أن التداخل مثير للاهتمام — غالبًا ما تلبي ERG الحالية احتياجات الأمان والتواصل والتطوير.

أفضل برامج ERG في لمحة

أداة أفضل ميزة حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp – إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي – تكامل سلس بين المهام والملاحظات – لوحات معلومات قابلة للتخصيص الفرق التي تحتاج إلى تدوين ملاحظات شامل وإدارة المهام وتتبع المشاريع بدعم من الذكاء الاصطناعي مجانية إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Chronus – برنامج التوجيه الخوارزمي المطابق – أدلة المحادثة المنظمة – أدوات التوجيه الافتراضية المنظمات التي لديها برامج توجيه ERG رسمية وتسعى إلى ربط كبار القادة بالمواهب الصاعدة الأساسي: يبدأ من 14,995 دولارًا أمريكيًا في السنة؛ المؤسسي: يبدأ من 24,995 دولارًا أمريكيًا في السنة Teleskope Affinities – رؤى ERG المستندة إلى البيانات – رسم خرائط الشبكة – تقارير تأثير الأعمال قادة ERG الذين يحتاجون إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول صحة المجموعة ومشاركتها وتأثيرها أسعار مخصصة Chezie – منصة تركز على المجتمع – أدوات التعرف على الأعضاء – تصميم يركز على الأجهزة المحمولة المنظمات التي تركز على بناء مجتمعات ERG قوية ومترابطة وإشراك الأعضاء بشكل هادف ابتداءً من 15,000 دولار سنويًا لـ 200 عضو في ERG مجموعات Benevity Affinity – الارتباط بالأعمال الخيرية – أدوات إشراك الموظفين – معالجة الهدايا المطابقة الفرق التي ترغب في دمج ERG مع جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات وتوفير فرص العطاء أسعار مخصصة منصة Affirmity ERG – تتبع امتثال ERG – إعداد تقارير التنوع والمساواة والشمول – تتبع المشاركة في الأحداث الشركات التي تحتاج إلى قياس مشاركة ERG وتأثيرها مع ضمان الامتثال لمعايير التنوع والشمول أسعار مخصصة MentorcliQ Diverst – إدارة ERG على مستوى المؤسسة – التوجيه والتخطيط لتعاقب الموظفين – التكامل مع HRIS و LMS المنظمات الكبيرة التي تعمل على توسيع نطاق مجموعات ERG مع التركيز على تطوير القيادة والتوجيه أسعار مخصصة برنامج Qooper ERG – مطابقة التوجيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي – أدوات إدارة الأحداث – ميزات المشاركة التي تركز على الأجهزة المحمولة المنظمات التي ترغب في توسيع نطاق برامج ERG من خلال التوجيه المنظم وتتبع الأحداث وقياس التأثير أسعار مخصصة WeSpire – حملات إشراك الموظفين – تقارير التأثير المستندة إلى البيانات – قوالب مسبقة الصنع قابلة للتخصيص الشركات المتوسطة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى ربط مبادرات ERG بنتائج الأعمال وتتبع تأثيرها أسعار مخصصة Phenom ERG – تكامل تجربة المواهب – إدارة ERG مع اكتساب المواهب – إدارة الأحداث والمجموعات الشركات التي تسعى إلى دمج ERG مع استراتيجيات اكتساب المواهب وتطويرها أسعار مخصصة

10 منصات برمجية ERG لتعزيز ثقافة الشركة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج.

إليك اختيارنا لأفضل برامج ERG التي يمكنك اختيارها وفقًا لاحتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل لدمج إدارة ERG مع إدارة العمل بشكل عام)

استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤية أكبر وتوافق أكبر في أنشطة ERG الخاصة بك

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، ونعم، ذلك يشمل مبادرات ERG الخاصة بك. قم بإدارة كل شيء في مكان واحد جنبًا إلى جنب مع سير العمل اليومي لفريقك، من تخطيط الأحداث إلى تتبع التوجيه.

أدخل مجموعات ERG إلى مساحة العمل المركزية لشركتك

تتيح لك ClickUp Tasks تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام صغيرة قابلة للتنفيذ يسهل تخصيصها وتتبعها. هل تخطط لحدث شهر التراث؟ هل تريد إعداد برامج إرشادية؟ تتيح ClickUp لقادة ERG بناءها على طريقتهم — باستخدام قوائم أو لوحات أو تقاويم تتناسب مع سير عمل فريقهم.

بفضل مستويات الأولوية والمهام الفرعية والحالات المخصصة وتواريخ الاستحقاق، يظل الجميع على اتساق دون الحاجة إلى رسائل متابعة مستمرة.

تتميز هذه الأدوات بقدرتها على جلب مجموعات موارد الموظفين إلى مساحة العمل المركزية في مؤسستك. على عكس حلول ERG المخصصة، تدمج ClickUp مبادرات التنوع الخاصة بك مع سير عمل الشركة الأوسع نطاقًا، مما يخلق رؤية تساعد ERG على التوافق مع استراتيجيات الموارد البشرية.

📮ClickUp Insight: يفضل حوالي 41٪ من المهنيين المراسلة الفورية للتواصل مع الفريق. على الرغم من أنها توفر تبادلًا سريعًا وفعالًا للمعلومات، إلا أن الرسائل غالبًا ما تنتشر عبر قنوات متعددة أو سلاسل محادثات أو رسائل مباشرة، مما يجعل من الصعب استرداد المعلومات لاحقًا. مع حل متكامل مثل ClickUp Chat، يتم ربط سلاسل المحادثات الخاصة بك بمشاريع ومهام محددة، مما يحافظ على سياق محادثاتك ويجعلها متاحة بسهولة.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى تنظيم أحداث سنوية؟ هل تحتاج إلى تهيئة أعضاء جدد؟ هل تحتاج إلى التنسيق عبر المناطق الزمنية؟ تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تتبع بيانات مثل ساعات العمل التطوعي وأنواع ERG والضمائر والمواقع، حتى لا يضيع أي شيء في خضم الفوضى.

أنشئ قاعدة معرفية لـ ERG باستخدام ClickUp Docs

تعد الإدارة الفعالة للمعرفة ومشاركتها في صميم نجاح مجموعات ERG، ولهذا السبب تعمل ClickUp Knowledge Management كمركز مركزي لتوثيق مجموعات ERG. يمكن لمجموعات الموارد إنشاء مواقع ويكي وقواعد معرفية شاملة للموارد التعليمية وأفضل ممارسات الشمول والمعلومات الثقافية.

أنشئ مصدرًا واحدًا موثوقًا لجميع وثائق المجموعة باستخدام ClickUp Knowledge Management

يمكن لقادة ERG إنشاء مستندات ClickUp منظمة مع صفحات متداخلة، مما سيساعد الأعضاء الجدد على فهم مهمة المجموعة وأنشطتها.

أنشئ مستندات منظمة وتعاونية مع صفحات متداخلة ومهام مضمنة في ClickUp Docs

تدعم المنصة أيضًا التحرير التعاوني، مما يسمح لعدة أعضاء بالوصول إلى الموارد والمساهمة فيها في وقت واحد. يحافظ سجل الإصدارات على تحديث المحتوى مع الحفاظ على السياق المهم.

حافظ على سياق المحادثات باستخدام ClickUp Chat

لكن المعرفة وحدها لا تكفي، فالاتصال الفعال هو ما يجلب هذه الموارد إلى الحياة. وهنا يأتي دور ClickUp Chat الذي يتيح الاتصال السياقي مباشرةً داخل مساحة عمل ERG الخاصة بك.

شارك الأفكار وقدم الملاحظات ونسق الأنشطة دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة باستخدام ClickUp Chat

على عكس تطبيقات المراسلة المنفصلة، يربط ClickUp Chat المحادثات مباشرة بالمهام والوثائق والمشاريع، مما يخلق مناقشات مركزة تحافظ على الزخم.

🎥 شاهد كيف يحافظ ClickUp Chat على تنظيم المحادثات وتواصل الفرق — دون فقدان الرسائل أو تشتت سلاسل المحادثات. مجرد اتصال مركز يساعد المجتمعات على الازدهار. تمامًا مثل برامج ERG، يتعلق الأمر بإعطاء كل صوت مساحة واضحة، وجعل التعاون سلسًا، وتحويل المشاركة إلى تأثير حقيقي.

تدعم المنصة الإعلانات على مستوى الفريق والمحادثات الخاصة، وهي مثالية للاتصالات الواسعة النطاق لـ ERG والمناقشات الحساسة المتعلقة بالتنوع. للتعاون بين ERG، يمكن أن تشمل قنوات الدردشة أعضاء من مجموعات مختلفة، مما يسهل المبادرات المشتركة مع الحفاظ على الاتصال بالمهام والوثائق ذات الصلة.

تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp والأهداف والنماذج

تساعد لوحات معلومات ClickUp على تصور المقاييس المهمة، مثل حضور الفعاليات، ونمو العضوية، وساعات العمل التطوعي، أو إنجاز المبادرات. أضف نماذج ClickUp لجمع التسجيلات أو التعليقات من الأعضاء بعد الفعاليات. استخدم أهداف ClickUp لمواءمة مبادراتك مع معايير التنوع على مستوى الشركة وتتبع النجاح بمرور الوقت.

يمكن استخدام ClickUp Forms للتسجيل في ERG، وتأكيد الحضور للفعاليات، وجمع التعليقات، وتبسيط مشاركة الأعضاء، وتأهيل الموظفين الجدد.

تساعد ClickUp Time Tracking أيضًا قادة ERG على تسجيل ساعات العمل التطوعي حسب المهمة أو المبادرة، وهي طريقة قيّمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة خلف الكواليس والدعوة إلى دعم الميزانية أو الدعم التنفيذي.

لتبسيط الأعمال الإدارية، يمكن لقادة ERG الاعتماد على ClickUp Automations لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية، وتشغيل التذكيرات، أو تحديث حالات المهام.

كيف تدعم الذكاء الاصطناعي مجموعات موارد الموظفين (ERG) والتوظيف الشامل

غالبًا ما تلعب مجموعات ERG دورًا مهمًا في تشكيل ممارسات التوظيف الشاملة — بدءًا من مراجعة إعلانات الوظائف للتأكد من عدم وجود تحيز وصولاً إلى ضمان شعور الموظفين الجدد بالترحيب والدعم. تعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع هذا العمل وجعله أكثر اتساقًا وسهولة

ClickUp Brain لـ ERG

باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي لـ ERG، يمكنك:

صياغة أوصاف وظيفية شاملة : قم بإنشاء أوصاف وظيفية خالية من اللغة المتحيزة أو الاستبعادية.

إنشاء محتوى للتأهيل : لخص موارد ERG في أدلة تساعد الموظفين الجدد على الشعور بالانتماء منذ اليوم الأول.

إعداد بنود العمل: التقاط وتعيين متابعات من اجتماعات لجنة التوظيف في ERG على الفور.

👉 استخدم ClickUp Brain لمراجعة الوصف الوظيفي، وصياغة مسودات وثائق التعيين، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات.

ClickUp Brain Max: التقط أصوات ERG في الوقت الفعليباستخدام Talk to Text في ClickUp Brain Max، يمكن لقادة ERG تسجيل المناقشات الحية أو العصف الذهني أو جلسات التوجيه وتحويلها إلى مهام منظمة—مثل تحديث إرشادات الفرز أو تخطيط ورش عمل ثقافة شاملة. يتم تدوين كل فكرة وتلخيصها وربطها بسير العمل بحيث تشكل مدخلات أعضاء ERG قرارات التوظيف بدلاً من ضياعها. وبفضل لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكن لبرامج ERG تتبع مقاييس المشاركة والمشاعر والالتزام، مما يوفر للقادة بيانات ملموسة للدعوة إلى التغيير وقياس التقدم المحرز نحو توظيف أكثر إنصافًا.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتتبع مقاييس ERG مثل نمو العضوية وحضور الفعاليات وإنجاز المبادرات

قم بتوفير أذونات تفصيلية، مما يسمح لقادة ERG بالتحكم في الوصول إلى المستندات أو المناقشات الحساسة

اجمع التعليقات باستخدام Form View للتسجيل في الأحداث وطلبات العضوية الجديدة

أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وتذكيرات الأحداث وتحديثات الحالة باستخدام ClickUp Brain

حدد الأهداف وتتبعها باستخدام Goals لمواءمة مجموعات ERG مع أهداف التنوع التنظيمي

قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة باستخدام القوالب والأذونات وعمليات التكامل

تصور المبادرات في عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم أو جانت لتتناسب مع أنماط التخطيط المختلفة

تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل

قيود ClickUp

منحنى التعلم لقادة ERG غير المعتادين على أدوات إدارة المشاريع

يتطلب إعداد يدوي لسير العمل والتقارير الخاصة بـ ERG

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

ينتشر فريقنا على أربع مناطق زمنية في ثلاثة بلدان مختلفة. يجب أن يكون التواصل بين أعضاء فريقنا واضحًا وإلا سيكون هناك تأخير لمدة يوم واحد على الأقل. إن توزيع المهام على بعضنا البعض بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Teams هو أكثر كفاءة. نحن نتحادث ونقوم بالتحديث من خلال المهمة نفسها، لذا من الأسهل بكثير العثور على المحادثات ذات الصلة بدلاً من التساؤل "هل كانت تلك الرسالة في بريد إلكتروني أم أنها أرسلتها لي؟" و"متى كان ذلك مطلوبًا؟" أو "ما مدى إلحاحه؟" يتم الإجابة على جميع هذه الأسئلة في مهمة مصممة جيدًا.

ينتشر فريقنا على أربع مناطق زمنية في ثلاثة بلدان مختلفة. يجب أن يكون التواصل بين أعضاء فريقنا واضحًا وإلا سيكون هناك تأخير لمدة يوم واحد على الأقل. إن توزيع المهام على بعضنا البعض بدلاً من إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Teams هو أكثر كفاءة. نحن نتحادث ونقوم بالتحديث من خلال المهمة نفسها، لذلك من الأسهل بكثير العثور على المحادثات ذات الصلة بدلاً من التساؤل "هل كانت تلك الرسالة في بريد إلكتروني أم أنها أرسلت لي رسالة؟" و"متى كان ذلك مطلوبًا؟" أو "ما مدى إلحاحية الأمر؟" يتم الإجابة على جميع هذه الأسئلة في مهمة مصممة جيدًا.

2. Chronus (الأفضل لبرامج التوجيه ERG)

عبر Chronus

هل برنامج التوجيه الخاص بك تفاعلي أكثر منه استراتيجي؟ يزيل Chronus هذا التخمين من خلال المطابقة الخوارزمية، مما يخلق روابط هادفة بين كبار القادة والمواهب الصاعدة.

تقدم Chronus برامج متخصصة تسهل علاقات التوجيه داخل مجموعات موارد الموظفين. تدرك هذه المنصة أن التوجيه غالبًا ما يكون عنصرًا أساسيًا في نجاح مجموعات ERG، حيث يربط بين المهنيين ذوي الخبرة وأولئك الذين يبحثون عن التوجيه والتطوير.

أفضل ميزات Chronus

قدم أدلة محادثة منظمة وأدوات لتحديد الأهداف لدعم الموجهين والموجهين طوال فترة مشاركتهم

قم بتوصيل الأعضاء عن بُعد من خلال أدوات التوجيه الافتراضية التي تعمل عبر المواقع الجغرافية المختلفة

أشرف على جميع مبادرات التوجيه باستخدام لوحات معلومات شاملة لإدارة البرامج

قيود Chronus

التركيز الأساسي على التوجيه بدلاً من كونه برنامجًا شاملاً لإدارة مجموعات ERG

أسعار Chronus

Core : تبدأ من 15,995 دولارًا أمريكيًا في السنة

المؤسسات : أسعار مخصصة

المجتمعات: ابتداءً من 17,995 دولارًا

تصنيفات وتقييمات Chronus

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chronus؟

تقول مراجعة Capterra:

سهلة الاستخدام ومبتكرة وممتعة وتجعل العبء الإداري للتوجيه لم يعد مشكلة.

سهلة الاستخدام ومبتكرة وممتعة، وتجعل العبء الإداري للتوجيه لم يعد مشكلة.

3. Teleskope Affinities (الأفضل للحصول على رؤى ERG قائمة على البيانات)

عبر Teleskope Affinities

لا يمكن للحدس والتعليقات المتفرقة وحدها توجيه القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمجموعات الموارد الموظفية. لمواجهة ذلك، توفر Teleskope Affinities تحليلات قوية تكشف عن الأنماط والتأثيرات الكامنة لمجموعات الموارد الموظفية، وتحوّل الحدس إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تتميز المنصة بنهجها التحليلي لإدارة مجموعات الموارد الموظفية. فهي توفر للمؤسسات رؤى عميقة حول صحة المجموعة ومشاركة الموظفين وتأثيرهم. تستفيد Teleskope Affinities من البيانات لمساعدة قادة مجموعات الموارد الموظفية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البرمجة وتخصيص الموارد والتخطيط الاستراتيجي.

أفضل ميزات Teleskope Affinities

اربط مشاركة ERG بمقاييس الموارد البشرية الرئيسية لإثبات تأثيرها على الأعمال

تصور الروابط بين الأعضاء والمجموعات من خلال رسم خرائط الشبكة

تواصل قيمة ERG من الناحية التجارية من خلال تقارير جاهزة للإدارة التنفيذية

Teleskope Affinities القيود

تركز أكثر على القياس أكثر من التركيز على العمليات اليومية لـ ERG

أسعار Teleskope Affinities

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Teleskope Affinities

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. Chezie (الأفضل لبناء مجتمع ERG)

عبر Chezie

تعمل العديد من مجموعات ERG كلجان رسمية بدلاً من مجتمعات نابضة بالحياة. تغير Chezie هذه الديناميكية من خلال إنشاء مساحات تجمع رقمية تزدهر فيها العلاقات الأصيلة بشكل طبيعي ويشعر الأعضاء بالترحيب الحقيقي.

صمم هذا البرنامج خبراء في التنوع والشمولية، ويولي الأولوية للتواصل والتفاعل الحقيقيين على الوظائف الإدارية، مما يساعد مجموعات ERG على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في خلق شعور بالانتماء.

تدعم Chezie نمو ERG من خلال أدوات توظيف الأعضاء المستهدفة وموارد تأهيل الموظفين الجدد.

أفضل ميزات Chezie

شارك المواد التعليمية في مراكز موارد مخصصة لكل ERG

سلط الضوء على مساهمات الأعضاء باستخدام أدوات التقدير المدمجة للمشاركين والحلفاء

تفاعل من أي مكان بفضل تصميم يركز على الأجهزة المحمولة ويعمل على جميع الأجهزة

قيود Chezie

قدرات إدارة مشاريع أقل قوة من بعض البدائل الأخرى

أسعار Chezie

أسعار قابلة للتعديل: تبدأ من 15,000 دولار أمريكي في السنة

تقييمات ومراجعات Chezie

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

5. Benevity Affinity Groups (الأفضل لربط مجموعات ERG بمبادرات التأثير الاجتماعي)

عبر Benevity Affinity Groups

وسّع تأثير ERG إلى ما وراء الثقافة الداخلية ليشمل المبادرات المجتمعية مع Benevity. تستفيد هذه المنصة من مشاركة الموظفين وشغفهم للتأثير الخارجي، وتربط مجموعات الموارد مباشرة بالأعمال الخيرية التي يهتمون بها من خلال فرص التبرع والتطوع المبسطة.

تتيح منصة Benevity الشاملة للمؤسسات ربط مبادرات مجموعات موارد الموظفين (ERG) بجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) الأوسع نطاقًا. يساعد هذا النهج مجموعات موارد الموظفين على زيادة تأثيرها مع إظهار التوافق مع قيم الشركة والتزاماتها المجتمعية.

أفضل ميزات Benevity Affinity Groups

أطلق حملات تبرع تسمح لمجموعات ERG بدعم القضايا والمنظمات ذات الصلة

نظم أنشطة الخدمة الجماعية باستخدام أدوات إدارة المتطوعين المتكاملة

تعظيم تأثير التبرعات من خلال المعالجة الآلية للهدايا المطابقة

قم بتقييم المساهمات من خلال تقارير مفصلة عن تأثير مشاركة الموظفين في مجتمع العمل

قيود مجموعات Benevity Affinity

تركز بشكل أكبر على العطاء والتطوع أكثر من العمليات الداخلية لـ ERG

أسعار Benevity Affinity Groups

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Benevity Affinity Groups

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 3. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Benevity Affinity Groups؟

تقول مراجعة Capterra:

Benevity هي منصة قوية لإدارة برامج التبرع والتطوع والمنح في مكان العمل. من منظور الإدارة، تتميز الواجهة بسهولة الاستخدام، مما يسهل إعداد الحملات وتتبع المشاركة. يعمل التكامل مع أنظمة الرواتب على تبسيط مطابقة التبرعات، وتوفر أدوات إعداد التقارير بيانات شاملة عن مشاركة الموظفين وتأثير البرنامج. ومع ذلك، قد تتسبب التحديثات العرضية في حدوث أعطال طفيفة، ويمكن أن تكون خيارات تخصيص الحملات أكثر مرونة. بشكل عام، إنها أداة قوية تبسط مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

Benevity هي منصة قوية لإدارة برامج التبرعات والتطوع والمنح في مكان العمل. من منظور الإدارة، تتميز الواجهة بسهولة الاستخدام، مما يسهل إعداد الحملات وتتبع المشاركة. يعمل التكامل مع أنظمة الرواتب على تبسيط مطابقة التبرعات، وتوفر أدوات إعداد التقارير بيانات شاملة عن مشاركة الموظفين وتأثير البرنامج. ومع ذلك، قد تتسبب التحديثات العرضية في حدوث أعطال بسيطة، ويمكن أن تكون خيارات تخصيص الحملات أكثر مرونة. بشكل عام، إنها أداة قوية تبسط مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

🧐 هل تعلم؟ المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على "فعل الخير" فحسب. الشركات التي لديها برامج قوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تتمتع بمعدلات دوران أقل بنسبة 25-30٪.

6. منصة Affirmity ERG (الأفضل للامتثال وتقديم التقارير الخاصة بـ ERG)

عبر منصة Affirmity ERG

عندما يقترب موعد تقديم تقارير التنوع، لن ترضي إنجازات ERG غير المرئية أصحاب المصلحة. تقوم Affirmity بتسجيل وقياس تأثير مجموعات موارد الموظفين لديك، وتحويل العمل الجيد إلى تقدم موثق يلبي المتطلبات التنظيمية والتزامات ESG.

من خلال الرؤية الواضحة لما ينجح (وما لا ينجح)، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتخصيص الموارد بفعالية وإظهار القيمة الحقيقية لمبادرات ERG - مدعومة بالبيانات وليس بالقصص. سواء كنت تقوم ببناء مجموعات جديدة أو توسيع المجموعات الحالية، تضمن Affirmity عدم إهمال أي مساهمات.

أفضل ميزات منصة Affirmity ERG

سهّل التواصل مع مجموعات الموارد البشرية من خلال بوابات مخصصة لكل مجموعة موارد

تتبع مساهمات ERG في أهداف التنوع والمساواة والشمولية

قم بقياس المشاركة في الأحداث والمبادرات والأنشطة التطوعية

اربط مجموعات ERG بفرص التوجيه من خلال إدارة البرامج المتكاملة

قيود منصة Affirmity ERG

قد يتطلب تخصيصًا لتلبية احتياجات مؤسسية محددة

ميزات محدودة في مجال الألعاب والتفاعل مقارنة ببعض البدائل الأخرى

أسعار منصة Affirmity ERG

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات منصة Affirmity ERG

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. MentorcliQ Diverst (الأفضل لإدارة مجموعات ERG على مستوى المؤسسة)

عبر MentorcliQ

يجمع MentorcliQ Diverst بين إدارة ERG والتوجيه في منصة واحدة جاهزة للاستخدام في المؤسسات. ادعم كل مرحلة من مراحل دورة حياة ERG — من التكوين إلى تتبع التأثير — مع ربط الأعضاء من خلال علاقات توجيه منظمة.

وهي مصممة للمؤسسات العالمية المعقدة وتوفر دعمًا خاصًا بكل منطقة، وتكاملًا مع أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) وأنظمة إدارة التعلم (LMS)، وتخطيطًا مدمجًا لتعاقب الموظفين للحفاظ على قوة القيادة واتساق البرامج. سواء كان ذلك من خلال توسيع نطاق مجموعات ERG عبر المناطق الزمنية أو تطوير قادة المستقبل، تساعد MentorcliQ Diverst مجتمعاتك على النمو بهدف محدد.

أفضل ميزات MentorcliQ Diverst

نسق البرامج على مستوى العالم مع دعم تنفيذ ERG الخاص بكل منطقة

ضمان استمرارية القيادة من خلال ميزات تخطيط التعاقب المدمجة

تواصل مع أنظمة المؤسسة من خلال التكامل السلس مع منصات HRIS و LMS

MentorcliQ قيود Diverst

تنفيذ معقد يتطلب مشاركة كبيرة من قسم تكنولوجيا المعلومات

هيكل تكلفة أعلى مناسب للمؤسسات الكبيرة

MentorcliQ Diverst الأسعار

أسعار مخصصة

MentorcliQ Diverst التقييمات والمراجعات

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MentorcliQ Diverts؟

تقول مراجعة G2:

كانت تجربتي الإجمالية مع MentorCliq إيجابية للغاية. قدمت المنصة إطارًا واضحًا سهّل التواصل مع مرشدي/متدربي، وتحديد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. ساعدت الموارد والتوجيهات المنظمة في الحفاظ على تركيز محادثاتنا وقيمتها. أزال التخمين من عملية التوجيه وجعلها أكثر تأثيرًا واتساقًا. أقدر سهولة التنقل فيه وكيف دعم بناء علاقات حقيقية.

كانت تجربتي الإجمالية مع MentorCliq إيجابية للغاية. قدمت المنصة إطارًا واضحًا سهّل التواصل مع مرشدي/متدربي، وتحديد الأهداف، وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. ساعدت الموارد والتوجيهات المنظمة في الحفاظ على تركيز محادثاتنا وقيمتها. أزال التخمين من عملية التوجيه وجعلها أكثر تأثيرًا واتساقًا. أقدر سهولة التنقل فيه وكيف دعم بناء علاقات حقيقية.

8. برنامج Qooper ERG (الأفضل لتوسيع نطاق برنامج ERG)

عبر Qooper

غالبًا ما يفشل الانتقال من الحماس لـ ERG إلى النجاح المستدام دون وجود الهيكل المناسب. توفر Qooper الإطار وأفضل الممارسات التي تحول النوايا الحسنة إلى مجموعات موارد موظفين ناضجة ومؤثرة تنمو بشكل طبيعي مع نمو الموظفين في مؤسستك.

تقدم Qooper ERG Software منصة شاملة لإدارة مجموعات موارد الموظفين لمساعدة المؤسسات على إنشاء مبادرات التنوع والشمول وإدارتها وتوسيع نطاقها.

أفضل ميزات برنامج Qooper ERG

نسق أنشطة المجموعات من خلال إدارة الفعاليات، وتأكيد الحضور، وتتبع الحضور

سهّل علاقات التوجيه من خلال المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على الأهداف والاهتمامات

قم بقياس نجاح البرنامج باستخدام لوحات التحليلات وتقارير التأثير

عزز المشاركة من خلال التصميم الذي يركز على الأجهزة المحمولة مع الإشعارات الفورية

قيود برامج Qooper ERG

أقل قابلية للتخصيص من بعض البدائل المؤسسية

تكامل محدود مع نظام الموارد البشرية الأوسع نطاقًا

أسعار برامج Qooper ERG

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برامج Qooper ERG

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qooper؟

تقول مراجعة G2:

تحتوي على كل ما تحتاجه لبدء برنامج التوجيه. إنها سهلة التنفيذ والاستخدام، وتتميز بواجهة مستخدم بديهية وخدمة عملاء رائعة. كانت إيبيك، أخصائية التنفيذ لدينا، رائعة ولا تزال كذلك حتى بعد إطلاق برنامجنا. إنها تتابع دائمًا وترد بسرعة على كل رسالة بريد إلكتروني. بشكل عام، إنه برنامج وخدمة رائعان.

تحتوي على كل ما تحتاجه لبدء برنامج التوجيه. إنها سهلة التنفيذ والاستخدام، وتتميز بواجهة مستخدم بديهية وخدمة عملاء رائعة. كانت إيبيك، أخصائية التنفيذ لدينا، رائعة ولا تزال كذلك حتى بعد إطلاق برنامجنا. إنها تتابع دائمًا وترد بسرعة على كل رسالة بريد إلكتروني. بشكل عام، إنه برنامج وخدمة رائعان.

9. WeSpire (الأفضل لقياس تأثير ERG)

عبر WeSpire

أثناء القيود المفروضة على الميزانية، تكون المبادرات "الجيدة" أول ما يخضع للتدقيق. تدافع WeSpire عن استثماراتك في ERG من خلال ربط التوظيف المتنوع والأعمال ذات الصلة مباشرةً بنتائج الأعمال والمقاييس الرئيسية مثل المشاركة والاحتفاظ بالموظفين والابتكار، مما يحول النظرة إليها من مركز تكلفة إلى مصدر لخلق القيمة.

تساعد هذه الحلول الشاملة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة على توسيع نطاق مبادرات التنوع لديها، ودمجها مع برامج ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأوسع نطاقًا.

أفضل ميزات WeSpire

تفاعل مع الأعضاء من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك الفعاليات ولوحات الرسائل والحملات

أطلق مبادرات ERG بسرعة باستخدام برامج جاهزة وقوالب قابلة للتخصيص

حلل المشاركة والتأثير باستخدام مقاييس قائمة على البيانات وأدوات إعداد التقارير

قيود WeSpire

التركيز الأساسي على القياس بدلاً من العمليات اليومية

إعداد أكثر تعقيدًا للمؤسسات التي لا تمتلك أطر عمل قياسية واضحة

أسعار WeSpire

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WeSpire

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Phenom ERG (الأفضل لتكامل تجربة المواهب)

عبر Phenom ERG

وسّع نطاق مجموعات ERG الخاصة بك لتتجاوز مبادرات التنوع المعزولة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام المواهب الخاص بك. تربط Phenom ERG مجموعات موارد الموظفين مباشرةً باكتساب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها من خلال دمجها في تجربة مشاركة الموظفين الكاملة.

Phenom ERG هي جزء من منصة Phenom الشاملة لتجربة المواهب، وتقدم حلاً متخصصًا لإنشاء مجموعات موارد الموظفين وإدارتها وقياس تأثيرها.

أفضل ميزات Phenom ERG

شارك الفرص المتاحة مع مجموعات محددة لتعزيز الأدوار وجذب مرشحين داخليين متنوعين

عيّن مديري ERG بامتيازات متخصصة لقيادة المجموعات وإدارتها بفعالية

أنشئ وأدِر أحداث المجموعات لتواصل بين الأعضاء سواء افتراضيًا أو شخصيًا

قيود Phenom ERG

يتطلب التكامل مع منصة Phenom الأوسع نطاقًا لتحقيق أقصى قيمة ممكنة

أسعار Phenom ERG

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Phenom ERG

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Phenom؟

تقول مراجعة G2:

على السطح، يقدم Phenom كل ما قد يرغب فيه مسؤول التوظيف ومدير العلامة التجارية للشركة. طريقة لتتبع مصدر المتقدمين، طرق سهلة لإدراج المرشحين في نظام CRM، طرق مبسطة للترويج للأحداث، وما إلى ذلك، كل ذلك في مكان واحد.

على السطح، يقدم Phenom كل ما قد يرغب فيه مسؤول التوظيف ومدير العلامة التجارية للشركة. طريقة لتتبع مصدر المتقدمين، طرق سهلة لإدراج المرشحين في نظام CRM، طرق مبسطة للترويج للأحداث، وما إلى ذلك، كل ذلك في مكان واحد.

حوّل ثقافة مكان عملك من خلال مجموعات ERG الهادفة

يعد اختيار برنامج ERG المناسب أمرًا ضروريًا لبناء مجموعات موارد الموظفين التي تعزز الاندماج والانتماء. توفر المنصات الواردة في هذا الدليل طرقًا مختلفة، من الحلول الشاملة إلى الأدوات المتخصصة التي تركز على جوانب مختلفة من إدارة ERG.

فكر في حجم مؤسستك واحتياجاتها ومدى نمو مجموعات ERG لديك. توفر العديد من المنصات عروضًا توضيحية أو تجريبية، مما يتيح لك اختبار الميزات قبل الالتزام.

يوفر ClickUp المرونة التي تحتاجها مجموعات ERG لتزدهر، مع ميزات وأدوات قوية لإدارة المعرفة مثل ClickUp Chat. هل أنت مستعد لترى كيف يعمل؟ اشترك في ClickUp اليوم!