ClickUp مقابل Todoist: أي أداة إنتاجية أفضل؟

كل محبي الإنتاجية واجهوا هذا الأمر. المواجهة النهائية بين أدوات إدارة المهام المفضلة لديك. الأمر أشبه بالاختيار بين الفطائر والوافل. كلاهما رائع، لكن أحدهما أفضل من الآخر.

هذه المرة، ClickUp مقابل Todoist. توفر كلتا الأداتين المساعدة في إدارة المهام وتبسيط التعاون وتخصيص سير العمل والحفاظ على كل شيء في مكان واحد منظم.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات التي تقدم مهام منظمة وتذكيرات ولوحات معلومات، من السهل أن تواجه صعوبة في اتخاذ القرار.

لكن لا تقلق!

لقد قمنا بالضغط والتتبع والترميز بالألوان نيابة عنك. سواء كنت مستقلاً تعمل بمفردك أو فريقًا عن بُعد تحاول البقاء على اتصال، ستساعدك هذه المقالة في اختيار الأداة المناسبة لك.

تنبيه: قد لا تحتاج إلى البحث أكثر من ClickUp !

ClickUp مقابل Todoist في لمحة سريعة

ميزة ClickUp Todoist إدارة مهام قابلة للتخصيص المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة والأولويات والحقول المخصصة والحالات المخصصة والقوالب المهام والمهام الفرعية والأولويات والتصنيفات والقوالب البسيطة التعاون ميزات مدمجة مثل الدردشة والتعليقات واللوحات البيضاء والمستندات والمزيد تعليقات المهام والتعاون الأساسي بين أعضاء الفريق خيارات عرض متعددة أكثر من 15 عرضًا قابلًا للتخصيص مثل القائمة و Kanban و Gantt والمزيد عرض القائمة واللوحة والتقويم فقط تكامل التقويم تقويم مدمج، يتزامن مع Outlook و Google Calendar، يتيح لك الانضمام إلى المكالمات مباشرةً تقويم متاح، يتكامل مع التقويمات الخارجية مساعدة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain، ذكاء اصطناعي مدرك للسياق للمستندات والمهام والملخصات والأسئلة Todoist Assist، ذكاء اصطناعي للمهام الفرعية والفلاتر والاقتراحات تكاملات مع تطبيقات أخرى أكثر من 1000 تكامل (Slack وZoom وGitHub وDropbox وOutlook وغيرها) يتكامل مع التطبيقات الرئيسية عبر Zapier و IFTTT الأسعار تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المهام وإدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، مصممة لتحل محل مجموعة التطبيقات المتنوعة التي تستخدمها معظم الفرق.

👀 هل تعلم؟ ينتقل المحترفون بين التطبيقات والمواقع الإلكترونية حوالي 1200 مرة في اليوم، ويخسرون أكثر من ثانيتين في كل مرة. وهذا يعني قرابة أربع ساعات في الأسبوع أو خمسة أسابيع عمل في السنة يقضونها في إعادة التركيز.

بدلاً من التبديل بين تطبيق قائمة المهام و Slack و Google Docs وجداول بيانات أخرى، يجمع ClickUp كل شيء في مكان واحد. يمنع تشتت الانتباه ويزيد من إنتاجية الفريق

تشتهر ClickUp بميزاتها القابلة للتخصيص بدرجة عالية وواجهة المستخدم البديهية ولوحات التحكم المخصصة وميزة المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مجموعة ميزاتها الشاملة تجعلها مرنة للغاية.

سواء كنت تعمل بمفردك أو تدير فريقًا، فإن ClickUp يتكيف مع سير عملك ويساعدك على التركيز بينما يتم أتمتة كل شيء من أجلك. لهذا السبب يُطلق عليه تطبيق كل شيء للعمل!

ميزات ClickUp

ClickUp أكثر من مجرد أداة لإدارة المهام. فهو قادر على تحسين سير العمل بالكامل من أجل الكفاءة والأتمتة. ويحتوي على العديد من الميزات المدمجة للحفاظ على سير مشاريعك وتنظيم مهامك.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي تجعل ClickUp أداة لا تقاوم.

الميزة رقم 1: إدارة المهام القابلة للتخصيص

قم بتعيين المهام وتنظيمها وتتبعها عبر الأقسام في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks

عند العمل مع ClickUp، تعد مهام ClickUp هي اللبنات الأساسية لسير عملك. يمكنك تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر، وإضافة أوصاف ومرفقات وتواريخ استحقاق وعدة أشخاص مكلفين لكل منها.

هل تريد وضع علامة على شيء عاجل؟ ما عليك سوى إضافة أولويات مثل "عاجل" أو "منخفض". وبفضل حالات المهام المخصصة، يمكنك تجاوز التدفق الممل "مهام – قيد التنفيذ – منجز".

بدلاً من ذلك، يمكنك تتبع المهام باستخدام حالات مثل "قيد المراجعة" أو "تعليقات العميل" أو "في انتظار التصميم" أو أي حالة أخرى تناسب أسلوبك.

قسّم المهام المعقدة إلى خطوات قابلة للتنفيذ ولا تفوت أي تفصيل مرة أخرى مع قوائم مهام ClickUp

هل تريد التخطيط مسبقًا؟ قم بتضمين المهام الفرعية في المهام، ثم قسّمها إلى قوائم مهام ClickUp. بهذه الطريقة، يمكنك أنت وفريقك الوصول إلى كل ما تحتاجونه لإكمال المهمة، في المكان الذي تم تعيينها فيه.

💡 نصيحة احترافية: ادخل إلى مكتبة قوالب ClickUp الشاملة واختر قالبًا لإدارة المهام. سيساعدك ذلك على توفير وقت الإعداد وضمان الاتساق بين المبادرات المماثلة.

الميزة رقم 2: خيارات تعاون الفريق المدمجة

حافظ على محادثات العمل في مكان العمل باستخدام ClickUp Chat

هل تتذكر ذلك التحديث المهم الذي نسيت إرساله إلى زميلك في الفريق لأنك كنت تعمل على برنامج آخر؟ كنت تعتقد أنك ستنتقل إلى علامة تبويب أخرى وتخبره لاحقًا، ولكنك نسيت. يضمن ClickUp عدم تكرار حدوث ذلك مرة أخرى.

ClickUp Chat مدمج مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء قنوات دردشة مخصصة لكل فريق أو مشروع أو موضوع، وإجراء مناقشات في الوقت الفعلي دون مغادرة التطبيق. وبالطبع، يمكنك تحويل هذه الدردشات إلى مهام أثناء العمل.

يمكنك أيضًا استخدام مساعد صوتي لإرسال رسالة وتحويلها إلى مهمة أيضًا. أليس هذا مريحًا؟ ولا يقتصر الأمر على ذلك.

باستخدام تعليقات ClickUp، يمكنك ترك تعليقات مباشرة على المهام، وإشارة إلى زملائك في الفريق، وتعيين المهام، وحتى ربطها بوثائق أو لوحات معلومات. كل هذا يحدث بينما يظل كل شيء مرتبطًا وسهل المتابعة.

قم بالعصف الذهني والتخطيط والتنفيذ بشكل تعاوني في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

إذا كنت تحب التخطيط المرئي، فإن ClickUp Whiteboards تتيح لك تبادل الأفكار ورسم الخرائط وبناء سير العمل بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.

يمكنك وضع ملاحظات لاصقة ورسم روابط وتحويل أي شيء إلى مهمة عندما تكون جاهزًا للانتقال من الفكرة إلى التنفيذ.

كل هذا الارتباط بالمهام يساعدك على تجنب المحادثات المحرجة، مثل "أوه لا! لقد نسيت أن أسند المهمة إليك."

الميزة رقم 3: عرض المهام وتكامل التقويم

تصور المهام والمواعيد النهائية والجداول الزمنية من خلال تجربة مرنة للسحب والإفلات باستخدام تقويم ClickUp

بعض الناس يحبون لوحات Kanban. والبعض الآخر يفضلون التقويمات. ClickUp يفهم ذلك، ولهذا يقدم أكثر من 15 طريقة عرض لتناسب كل سير عمل.

لوحة ClickUp Kanban مثالية لسحب المهام وإفلاتها عبر المراحل (مثالية للفرق المرنة)، بينما تساعدك طريقة عرض مخطط جانت ClickUp على تتبع ترابط المهام.

ما يجعل تتبع المهام أكثر بساطة هو تقويم ClickUp، الذي يمنحك نظرة شاملة على جدولك الزمني. اضبطه لعرض المهام اليومية والأسبوعية والشهرية وتتبع جميع المهام والاجتماعات (يمكنك الانضمام إلى مكالماتك مباشرة من هنا!).

كما أنه يتزامن مباشرة مع تقويمي Google و Outlook، لذا لن تتعرض أبدًا لحجز مزدوج أو تفويت موعد نهائي.

الميزة رقم 4: أتمتة سير العمل

أتمتة الأعمال الروتينية وفر ساعات كل أسبوع مع ClickUp Automations

أنت لم تسجل في برنامج إنتاجية لتقضي يومك في توزيع المهام وتحديث الحالات، أليس كذلك؟ هذا هو الغرض من ClickUp Automations.

بفضل المئات من قوالب الأتمتة المدمجة، يمكنك تعيين قواعد مثل "عندما تنتقل مهمة إلى "قيد المراجعة"، قم بتعيينها إلى أليكس ونشر تعليق". أو "إذا تغير تاريخ الاستحقاق، قم بإخطار مدير المشروع"

يمكن للأتمتة تحديث الحقول ونقل المهام وإضافة مراقبين وحتى التكامل مع أدوات خارجية. وهذا يضمن سير سير عملك بسلاسة واتساق دون الحاجة إلى الإدارة الدقيقة.

تساعدك على تحقيق سير عمل أكثر ذكاءً، حتى تتمكن من التركيز على خلق قيمة حقيقية.

📮 ClickUp Insight: 21% من الأشخاص يقولون إنهم يقضون أكثر من 80% من يوم عملهم في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. وهذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41%) المخصص لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكلاء ClickUp AI في التخلص من هذه المهام الروتينية. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

الميزة رقم 5: المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك الوصول الفوري إلى المعرفة وإنشاء المستندات والحصول على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

هنا تبدأ الأمور في أن تصبح مستقبلية. ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج الخاص بك، وهو ليس موجودًا فقط لإنشاء مقدمات المدونات أو تحرير النصوص (على الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك تمامًا أيضًا).

يساعدك Brain في كتابة الوثائق وتلخيص سلاسل المهام وحتى تدوين اجتماعاتك بدقة. بفضل تكاملها مع أدوات مثل ChatGPT وClaude وغيرها، تحصل على الجودة والدقة التي تبحث عنها.

لكن هل تعرف ما الذي يجعلها مهمة جدًا لسير عملك؟ يمكنها مسح محادثاتك ومهامك وحتى مستندات ClickUp للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمشروع.

هل تتساءل عن المهام المتأخرة أو ما الذي يعمل عليه زملاؤك؟ ما عليك سوى السؤال. فهي تفهم السياق من مساحة عملك وتقدم لك إجابات سريعة ودقيقة.

الميزة رقم 6: تكامل مع تطبيقات خارجية

اربط أدواتك المفضلة وقم ببناء سير عمل موحد باستخدام تكاملات ClickUp

هل تستخدم بالفعل أدوات أخرى في سير عملك؟ لا مشكلة. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Slack وZoom وGitHub وOutlook وDropbox والمزيد.

يمكنك إرسال التحديثات إلى قناة Slack الخاصة بفريقك، ومزامنة الاجتماعات مع تقويم Google، أو تتبع تقدم التطوير مباشرة من GitHub.

سواء كنت ترغب في الاستمرار في استخدام تطبيقاتك المفضلة أو نقل كل شيء تدريجيًا إلى نظام ClickUp، فإن التكامل قوي ومرن. لا داعي للتخلي عن كل شيء. ما عليك سوى الحصول على طريقة أكثر ذكاءً لجمع كل شيء معًا.

أسعار ClickUp

ما هو Todoist؟

Todoist هو تطبيق قائمة مهام ومدير مهام مصمم للتبسيط. يستخدمه الأفراد والفرق الصغيرة الذين يريدون واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام. في Todoist، يمكنك إنشاء مشاريع لتجميع المهام، ثم إضافة المهام بداخلها مع تواريخ الاستحقاق والتصنيفات وعلامات الأولوية.

يركز Todoist على الميزات الأساسية للمهام دون إضافات زائدة. هذا البساطة تعني أنه يمكنك البدء في تنظيم المهام على الفور دون الحاجة إلى الخوض في إعدادات معقدة.

🧠 حقيقة ممتعة! أصبح متوسط يوم العمل الآن أقصر بـ 36 دقيقة عن عام 2022، ومع ذلك زاد وقت الإنتاجية بنسبة 2%. وهذا دليل على أن الأدوات الأكثر ذكاءً تنجز المزيد في وقت أقل.

ميزات Todoist

Todoist هو أحد البرامج المفضلة لدى عشاق الإنتاجية، ولأسباب وجيهة. بفضل واجهته البسيطة وميزاته البديهية وقدراته القوية، تجعل إدارة المهام أقل شاقة وأكثر تنظيمًا.

دعنا نستكشف بعض ميزاته الأساسية.

الميزة رقم 1: الإضافة السريعة واللغة الطبيعية

عبر Todoist

إضافة مهمة في Todoist سهلة للغاية. تتيح لك ميزة الإضافة السريعة إضافة المهام باستخدام اختصار لوحة المفاتيح (الضغط على "Q"). ولكن ما يميزها حقًا هو قدرتها على معالجة اللغة الطبيعية.

يمكنك كتابة شيء مثل "إرسال التقرير كل يوم جمعة الساعة 3 مساءً #Work p1" وسيقوم Todoist تلقائيًا بتعيين تواريخ الاستحقاق المتكررة وتعيينها إلى مشروع "Work" ووضع علامة عليها كأولوية قصوى.

تقلل طريقة الإدخال البديهية هذه من صعوبة إدخال المهام، مما يتيح لك تسجيل المهام فور تذكرها.

يمكنك عرض هذه المهام في شكل قائمة أو تقويم أو لوحة حسب تفضيلاتك. على سبيل المثال، تعرض طريقة العرض "قادم" جدولك الزمني للأسبوع أو الشهر القادم.

الميزة رقم 2: المهام المتكررة والتذكيرات

عبر Todoist

يمكنك متابعة المهام المتكررة بسهولة باستخدام ميزة المهام المتكررة في Todoist. سواء كانت المهمة "سقي النباتات كل يوم سبت" أو "مراجعة الميزانية في الأول من كل شهر"، يمكنك تعيين المهام لتتكرر على فترات زمنية تناسب جدولك الزمني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط التذكيرات لإعلامك في أوقات محددة أو حتى بناءً على موقعك، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. على سبيل المثال، يمكنك ضبط تذكير لـ "الاتصال برايان" في الساعة 10 صباحًا، وسيقوم Todoist بتنبيهك وفقًا لذلك.

الميزة رقم 3: تنظيم المشاريع

عبر Todoist

تساعدك Todoist على تنظيم المهام من خلال المشاريع والأقسام والتصنيفات. يمكنك إنشاء مشاريع لمختلف مجالات حياتك، مثل "العمل" أو "الشخصية" أو "اللياقة البدنية"، وتقسيمها إلى أقسام مثل "عاجل" أو "في انتظار" أو "مكتمل".

تسمح التسميات بوضع علامات على المهام عبر المشاريع، مما يتيح لك تصفية المهام وعرضها بناءً على سياقات مثل "@email" أو "@calls". تضمن هذه البنية الهرمية أن تظل قائمة المهام منظمة وسهلة الإدارة.

الميزة رقم 4: التعاون والمشاركة

عبر Todoist

على الرغم من أن Todoist هو مدير مهام شخصي قوي، إلا أنه يبرز أيضًا في بيئات العمل التعاوني. يمكنك مشاركة المشاريع مع الزملاء أو الأصدقاء أو أفراد العائلة. يمكن للمتعاونين تعيين المهام لبعضهم البعض وإضافة تعليقات على المهام (مفيد جدًا للتعليقات).

وهذا يجعل تنسيق الأهداف المشتركة، مثل تخطيط رحلة أو إدارة مشروع فريق، أمرًا سهلاً وفعالاً. كما أن القدرة على تفويض المهام ومراقبة التقدم داخل نفس المنصة تعزز إنتاجية الفريق.

الميزة رقم 5: إنتاجية ذكية بفضل الذكاء الاصطناعي

عبر Todoist

يأتي Todoist أيضًا مع مساعد AI خاص به، وهو Todoist Assist. وهو مصمم لجعل إدارة المهام أكثر ذكاءً وسرعة. يمكنه تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية، وسحب المهام المطلوب إنجازها من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واقتراح عوامل تصفية، وحتى صياغة الردود.

ما عليك سوى الكتابة بشكل طبيعي، وسيقوم Assist بفهمها. تتوفر هذه الأداة على الويب وmacOS وiOS، وتبقى بياناتك خاصة. سواء كنت تنظم يومك أو تخطط لمشروع، تضيف Todoist Assist طبقة ذكية إلى إنتاجيتك.

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp مقابل Todoist: مقارنة الميزات

بعد استكشاف ميزات كل من ClickUp و Todoist، من الواضح أن كلا أداتي إدارة المشاريع لهما نقاط قوتهما.

ولكن قبل مقارنة الميزات واحدة تلو الأخرى، إليك نظرة عامة على ما يميز كل منها.

الفئة ClickUp Todoist إدارة المشاريع إنشاء مهام شاملة وتتبعها مع المرفقات وعرضها من زوايا متعددة إدارة مهام بديهية بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام التخصيص تخصيص متقدم مع حقول مخصصة وحالات وسير عمل تخصيص بسيط ولكن مبسط من أجل السهولة جدولة جدولة متقدمة مع تواريخ البدء/الاستحقاق والتبعيات وتكامل التقويم من السهل إعداد المهام المتكررة والتذكيرات التعاون تعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر الدردشة والتعليقات واللوحات البيضاء والمستندات مشاركة وتعليق سهلة للفرق الصغيرة ميزات الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain لإدارة المهام وأتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي اقتراحات الذكاء الاصطناعي للمهام الفرعية والفلاتر ونصائح الإنتاجية تقييمات العملاء G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم) G2: 4. 4/5 (800+ تقييم)Capterra: 4. 6/5 (2,500+ تقييم)

1. كفاءة إدارة المشاريع

في هذه الزاوية، يأتي ClickUp بمجموعة قوية من الميزات المصممة لإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية. في الزاوية الأخرى، يقدم Todoist تتبعًا أبسط للمهام. لنرى من سيحصل على التاج!

ClickUp يقدم أداءً قويًا في إدارة المشاريع الكبيرة. يتيح لك تحديد الأهداف والوصول إلى قوالب إدارة المشاريع الضرورية وتتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات ClickUp وأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت. يمكنك إدارة كل شيء من المهام اليومية إلى المشاريع متعددة الخطوات في مكان واحد، وهو مثالي للفرق التي تتعامل مع المهام المعقدة.

Todoist يجعل الأمور بسيطة وسريعة. يمكنك تنظيم المهام في مشاريع، وتحديد مواعيد الاستحقاق، واستخدام الجدولة بالسحب والإفلات. إنه بسيط وسهل الاستخدام ومناسب لمتابعة أهدافك الشخصية أو أهداف فريقك الصغير دون تشتيت الانتباه.

🏆 الفائز: ClickUp. Todoist رائع للمشاريع الصغيرة وتتبع المهام البسيطة، ولكنه لا يوفر نفس عمق أدوات التخطيط التي تحتاجها الفرق المحترفة. إذا كنت بحاجة إلى أداة تناسب الأفراد والفرق المعقدة على حد سواء، فإن مرونة ClickUp تمنحه الأفضلية.

2. التخصيص

الآن، في الجولة الثانية، دعنا نرى من يتكيف بشكل أفضل مع احتياجات سير عملك.

يوفر ClickUp تعديلات لا حصر لها تقريبًا، بما في ذلك الحالات المخصصة وأنواع المهام المتعددة وسير العمل التفصيلي. يمكنك تشكيل المساحات والقوائم ولوحات المعلومات لتناسب أي نمط مشروع، مما يجعله مثاليًا للفرق التي لديها عمليات فريدة.

Todoist يبقي الأمور بسيطة من خلال مستويات الأولوية والملصقات والفلاتر. إنه سهل الإعداد ولكنه لا يوفر تخصيصًا عميقًا، وهو ما يحبه بعض المستخدمين لبساطته.

🏆 الفائز: تعادل. إذا كان التخصيص مهمًا، فإن ClickUp هو الفائز. ستقدر الفرق الكبيرة أو المشاريع التي تحتاج إلى مجالات متخصصة ولوحات معلومات مرنة مرونة ClickUp. ومع ذلك، فإن Todoist يحصل على نقاط لمن يريدون إعدادًا سريعًا دون إضافات زائدة.

3. جدولة المهام والمهام المتكررة

تعد المهام المجدولة والمتكررة من أساسيات يومك. من قادر على تنظيم جدولك الزمني؟

ClickUp يتعامل مع التكرارات المعقدة ويوفر تواريخ البدء والتسليم. بفضل مخططات جانت ومزامنة تقويم Google، يوفر جدولًا مرئيًا ومتكاملًا لأي حجم مشروع.

Todoist تتميز بإدخال سريع وبطبيعية للمهام والتذكيرات. من السهل تعيين المهام المتكررة، على الرغم من عدم توفر عرض الجدول الزمني أو التكامل التفصيلي مع التقويم.

🏆 الفائز: تعادل. تتعامل كلتا الأداتين مع المهام المتكررة، ولكن بطرق مختلفة. يتفوق Todoist في إدخال المهام والتذكيرات بسرعة وبشكل طبيعي، وهو أمر رائع للاستخدام الشخصي. بينما يفوز ClickUp بلقب الأفضل في الجدولة المتقدمة والمرئية والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية.

4. التعاون الجماعي

التواصل يمكن أن يحدد نجاح المشروع أو فشله. من هو اللاعب الحقيقي في الفريق؟

ClickUp يدمج الدردشة وتعليقات المهام واللوحات البيضاء والمستندات في مكان واحد، مما يحافظ على ارتباط المحادثات مباشرة بالعمل. يمكنك إنشاء مهام أثناء التعاون، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

Todoist يوفر تعليقات على المهام ومشاركة أساسية، ولكنه يفتقر إلى أدوات الدردشة أو التعاون المتقدمة. غالبًا ما تحتاج الفرق إلى تطبيقات منفصلة للتواصل في الوقت الفعلي.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بوضوح بفضل مركز الاتصال الشامل. نظام الدردشة والتعليقات المدمج فيه يتيح إجراء المحادثات والعمل في آن واحد.

5. أتمتة الذكاء الاصطناعي

لنرى أي أداة توفر المساعد الأذكى في هذا المجال.

ClickUp Brain يتجاوز الكتابة. فهو يلخص المهام وينسخ الاجتماعات ويجيب على الأسئلة الخاصة بالمشروع من خلال مسح مساحة العمل بالكامل، بفضل تكاملات مثل ChatGPT. إنه مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يعرف مشاريعك حقًا.

مساعد الذكاء الاصطناعي في Todoist يقترح مهام فرعية، ويساعدك على سحب الإجراءات من رسائل البريد الإلكتروني، ويقترح أيضًا عوامل تصفية. إنه مفيد لتسريع إدخال المهام، ولكنه يفتقر إلى ميزات أتمتة أعمق.

🏆 الفائز: ClickUp يتصدر القائمة بفضل ذكاءه الاصطناعي القوي الذي يفهم مساحة العمل وسير العمل بالكامل. مساعد Todoist مفيد لإدارة المهام، ولكنه ليس شاملاً أو مدركًا للسياق بنفس الدرجة.

📮معلومة عن ClickUp: 7% فقط من المحترفين يعتمدون بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والتنظيم. قد يكون ذلك بسبب أن الأدوات مقتصرة على تطبيقات محددة مثل التقويمات وقوائم المهام أو تطبيقات البريد الإلكتروني. مع ClickUp، تعمل نفس تقنية الذكاء الاصطناعي على تشغيل البريد الإلكتروني أو سير عمل الاتصالات الأخرى والتقويم والمهام والوثائق. ما عليك سوى أن تسأل: "ما هي أولوياتي اليوم؟". سيبحث ClickUp Brain في مساحة عملك ويخبرك بالضبط بما عليك القيام به بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام. بهذه البساطة، يدمج ClickUp أكثر من 5 تطبيقات في تطبيق واحد فائق!

6. الأسعار

لنكن صادقين. التكلفة مهمة! يقدم كل من ClickUp و Todoist نماذج تسعير مختلفة، فما هو الخيار الأفضل من حيث التكلفة؟

ClickUp يقدم خطة مجانية مع ميزات سخية، مثالية للأفراد أو الفرق الصغيرة. تبدأ الخطط المدفوعة بأسعار معقولة، وتزداد مع الميزات الأكثر تقدمًا وسعة التخزين.

Todoist يوفر أيضًا خطة مجانية، وهي رائعة لإدارة المهام الأساسية. تتيح الخطة المدفوعة ميزات مثل المساعدة بالذكاء الاصطناعي والملصقات بتكلفة شهرية معقولة.

🏆 الفائز: تعادل. إذا كنت تريد ميزات شاملة مثل المساعدة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية التوسع، فإن أسعار ClickUp المتدرجة وخطتها المجانية توفر قيمة أكبر. ولكن إذا كنت تفضل مسار ترقية بسيط وواضح، فإن أسعار Todoist سهلة الفهم ومناسبة للميزانية.

💡 نصيحة للمحترفين: قبل التبديل إلى أي من الأدوات، جرب ميزات برامج إدارة المشاريع المجانية. سيوفر لك ذلك الوقت والمال الذي تنفقه على نقل الأدوات. عندما تقرر التبديل، ابدأ ببطء واستكشف الميزات واحدة تلو الأخرى لتجنب الإرباك.

ClickUp مقابل Todoist على Reddit

هل تريد سماع آراء مستخدمين حقيقيين جربوا هذه الأدوات بأنفسهم؟ نحن هنا من أجلك. لقد بحثنا في Reddit لمعرفة المنصة التي يفضلها المستخدمون حقًا.

أولاً، إليك ما شاركه مستخدم Reddit باسم actuallifethings عن ClickUp على r/clickup،

... يتيح ClickUp للفرق المختلفة في المؤسسة العمل بأي سير عمل تفضله، ولكن من خلال هيكل معلومات مركزي. بفضل هيكلته المناسبة، يزيل هذا النظام عزل المعلومات بين الأقسام. لذلك، عندما يتم تحديث المعلومات أو تغييرها في قسم ما، يتم تحديث البيانات في جميع الأقسام الأخرى في نفس الوقت، لأن جميع الأقسام الأخرى تستمد المعلومات من نفس المكان، حتى لو كانت ترى البيانات بطريقة مختلفة تمامًا. ClickUp هو نظام رائع للغاية. من حيث القيمة مقابل المال وسهولة الاستخدام، لم أرَ أي شيء آخر يقترب منه.

... يتيح ClickUp للفرق المختلفة في المؤسسة العمل بأي سير عمل تفضله، ولكن من خلال بنية معلومات مركزية. بفضل هيكلته المناسبة، يزيل ClickUp العزلة بين أقسام المعلومات. لذلك، عندما يتم تحديث المعلومات أو تغييرها في أحد الأقسام، يتم تحديث البيانات في جميع الأقسام الأخرى في نفس الوقت، لأن جميع الأقسام الأخرى تستقي المعلومات من نفس المكان، حتى لو كانت تنظر إلى البيانات بطريقة مختلفة تمامًا. ClickUp هو نظام رائع للغاية. من حيث القيمة مقابل المال وسهولة الاستخدام، لم أرَ أي شيء آخر يقترب منه.

الآن، دعنا نكتشف رأي المستخدم 822825 حول Todoist على r/todoist،

أحب: معالجة اللغة الطبيعية التصميم الجميلدعم حجب الوقتالموثوقيةأكره:بطء التحديثات (أعتقد أن هذا مقابل الموثوقية، ولكنها لا تزال بطيئة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين)ميزات محدودة خاصة لعرض التقويم (نظرًا لأنها ميزة مضافة حديثًا)إمكانية تخصيص محدودة (إذا جربت TickTick ستفهم ما أعنيه)جربت Todoist و TickTick في الفترة التجريبية واخترت Todoist في النهاية بسبب المزايا المذكورة أعلاه.

أحب: معالجة اللغة الطبيعيةتصميم جميلدعم حجب الوقتالموثوقيةأكره:بطء التحديثات (أعتقد أن ذلك مقابل الموثوقية، ولكنها لا تزال بطيئة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين)ميزات محدودة خاصة بالنسبة لعرض التقويم (نظرًا لأنها ميزة مضافة حديثًا)إمكانية تخصيص محدودة (إذا جربت TickTick ستفهم ما أعنيه)جربت Todoist و TickTick في الفترة التجريبية، وانتهى بي الأمر باختيار Todoist بسبب المزايا المذكورة أعلاه.

هل تريد سماع رأي شخص قام بتغيير الأدوات؟ إليك ما يقوله مستخدم Reddit، jthansen5072، عن اختيار ClickUp كبديل لـ Todoist،

لقد انتقلت مؤخرًا من Todoist إلى ClickUp، وأنا سعيد جدًا بهذا التغيير... مع خطة ClickUp المجانية، أحصل على كل ما أحتاجه والعديد من الميزات التي لم تكن متوفرة في خطة Todoist المدفوعة (باستثناء ميزتين من المحتمل أن يتم توفيرهما قريبًا في ClickUp، ويمكنني الاستغناء عنهما على أي حال). يحتاج ClickUp إلى بعض الوقت للتعلم، ولكن بمجرد إتقانه، يصبح البرنامج (حسب تجربتي) سهلًا وسريعًا وبديهيًا للغاية. أنا مستخدم سعيد جدًا لـ ClickUp وأوصي به بشدة لإدارة المهام الشخصية...

لقد انتقلت مؤخرًا من Todoist إلى ClickUp، وأنا سعيد جدًا بهذا التغيير... مع خطة ClickUp المجانية، أحصل على كل ما أحتاجه والعديد من الميزات التي لم تكن متوفرة في خطة Todoist المدفوعة (باستثناء ميزتين ستتوفران قريبًا في ClickUp ويمكنني الاستغناء عنهما على أي حال). هناك بعض الصعوبات في تعلم ClickUp، ولكن بمجرد إتقانها، يصبح البرنامج (حسب تجربتي) سهلًا وسريعًا وبديهيًا للغاية. أنا مستخدم سعيد جدًا لـ ClickUp وأوصي به بشدة لإدارة المهام الشخصية...

ها هي ذي. مستخدمون حقيقيون يقدمون آراءهم الصادقة، مما يساعدك على التعرف على برنامج إدارة المهام الذي يناسب احتياجاتك على أفضل وجه.

ما هي أداة إدارة المهام الأفضل؟

بعد مواجهة ملحمية، أي برنامج إدارة المهام فاز في النهاية؟

حسنًا، ClickUp تفوز بوضوح بلقب البطولة.

لماذا؟ لأنه يضم ميزات متقدمة لإدارة المهام والأتمتة وإدارة أعباء العمل وتتبع الوقت ودعم الذكاء الاصطناعي الكفء وأسعارًا مرنة، كل ذلك في مكان واحد. سواء كنت تدير فريقًا أو تعمل على تحقيق أهداف شخصية، فإن تنوع ClickUp وعمقه يمنحانه ميزة تنافسية.

هذا لا يعني أن Todoist ليس منافسًا جديرًا. فهو يتميز بتصميمه البسيط وإدخال اللغة الطبيعية، وهو مناسب لأولئك الذين يريدون إنتاجية مباشرة دون إرهاق.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى أداة كاملة الميزات تنمو مع احتياجاتهم، فإن ClickUp تفوز بكل جدارة في كل مرة. هل تريد تجربتها بنفسك؟ اشترك في حساب ClickUp مجاني اليوم!