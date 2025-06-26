أفضل 11 بديلاً لـ Figma AI للمصممين في عام 2025

قد يعمل Figma مع البعض، ولكن ليس كل سير عمل إبداعي يتناسب تمامًا مع نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به.

ربما تبحث عن بديل لـ Figma AI يجعل إنشاء النماذج الأولية التفاعلية أسهل، دون الحاجة إلى القيام بخطوات معقدة. أو ربما تحتاج إلى منصة تدعم سير عمل فريقك بالكامل، من المفاهيم الأولية إلى التسليم النهائي.

مهما كان السبب، فأنت لست وحدك. يبحث المصممون ومديرو المنتجات والفرق سريعة الحركة عن أدوات أكثر ذكاءً ومرونة تجمع بين الأتمتة والتخصيص الكامل.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع أفضل البدائل التي تستحق التجربة. سواء كنت تبحث عن السرعة أو التعاون الأفضل أو ببساطة أداة تناسب عملك بشكل أفضل، فستجد ما تبحث عنه هنا.

أفضل بدائل Figma AI في لمحة سريعة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الأدوات في هذه القائمة:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp صمم سير عمل المهام والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي لوحات بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحرير متعدد المستخدمين، تصدير الملفات، قوالب التصميم، إدارة المهام، تضمين Figma، مستندات، أكثر من 1000 تكامل سلس، تحرير المتجهات، مخططات جانت يتوفر خطة مجانية؛ التخصيص متاح للمؤسسات Framer تصميم مواقع تفاعلية ونماذج أولية في الوقت الفعلي تخطيطات تلقائية، وإنشاء مكونات تفاعلية، ومحرر في الوقت الفعلي بدون كود، ونظام إدارة المحتوى، والرسوم المتحركة، واستضافة مدمجة تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Uizard نماذج أولية ونماذج تجريبية سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصمم تلقائي، منشئ السمات، خرائط الحرارة بالذكاء الاصطناعي، تحويل لقطة الشاشة إلى تصميم، تحرير متعدد المستخدمين مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Penpot نماذج أولية مفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام للمطورين تخطيط CSS Flex/Grid، تصميمات قائمة على SVG، وضع الفحص مع الكود، التحرير في الوقت الفعلي، الاستضافة الذاتية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمحرر شهريًا Mockplus نمذجة سريعة للويب/التطبيقات مع إمكانية التعاون سحب وإفلات لإنشاء نماذج أولية، مواصفات تلقائية، تحرير جماعي، تصدير المواصفات/الكود، مقارنة إصدارات التصميم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6.20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Sketch تصميم UI/UX في سير عمل أصلي لنظام macOS أشكال مخصصة، ومكونات إضافية، وتحرير رسومات متجهة، وتصدير CSS، ومعاينة iOS، وربط النقاط الساخنة تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل محرر Adobe XD تصميم عبر الأنظمة الأساسية مع تكامل Creative Cloud حالات المكونات، انتقالات الحركة، تغيير الحجم التفاعلي، أدوات نقل التطوير، مزامنة Creative Cloud مشمول في خطط Creative Cloud (تختلف) Canva التصميم المرئي ومحتوى التسويق السحب والإفلات، أدوات Magic AI، التغيير التلقائي للحجم، القوالب، وضع العرض التقديمي، مجموعات العلامات التجارية، تحرير الصور مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Moqups تصميم مخططات ورسوم تخطيطية خفيفة الوزن مكونات واجهة المستخدم، مكتبات القوالب، مخططات انسيابية، التعاون في الوقت الفعلي، الصفحات الرئيسية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا UXPin تصميم تفاعلي بمكونات كود حقيقية تفاعلات قائمة على المنطق، حالات ديناميكية، دمج مع مكونات React، متغيرات، تدفقات شرطية أسعار مخصصة Lunacy تصميم UI/UX قابل للاستخدام دون اتصال بالإنترنت عبر مختلف المنصات السحب والإفلات، أدوات Magic AI، التغيير التلقائي للحجم، القوالب، وضع العرض التقديمي، مجموعات العلامات التجارية، تحرير الصور مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.98 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Figma AI للاستخدام

بالنسبة للمصممين ذوي الخبرة الذين يتعين عليهم الموازنة بين الجداول الزمنية الضيقة واحتياجات العملاء المتطورة، فإن الأدوات المناسبة يمكن أن تحدد نجاح أو فشل سير عملهم. لا تدعم بدائل Figma AI هذه التكرار السريع واختبار المستخدمين فحسب، بل تساعد أيضًا الفرق على الحفاظ على الاتساق عبر أنظمة التصميم المعقدة والنماذج الأولية وعمليات التسليم.

دعنا نلقي نظرة 👇

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل مهام التصميم والتعاون الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

أنشئ سير عمل للتصميم وخطط نماذج أولية باستخدام ClickUp

غالبًا ما تدير فرق التصميم عشرات الأدوات، واحدة للموجزات، وأخرى للهياكل الشبكية، وأخرى للتعليقات. والنتيجة؟ سير عمل غير مترابط، وفوضى في الإصدارات، وضياع الكثير من الوقت في التبديل بين علامات التبويب.

ClickUp for Design Teams يغير ذلك من خلال جمع كل شيء في مساحة عمل واحدة. يمكنك تخطيط الحملات وإدارة الإنتاج الإبداعي وإنشاء العناصر المرئية على نفس المنصة.

قم بإدارة حملات التصميم وسير العمل الإبداعي والأصول المرئية في مكان واحد باستخدام ClickUp لفرق التصميم

يمكنك تقسيم مشاريع التصميم المعقدة إلى مهام سهلة الفهم مع تحديد المكلفين والأولويات والمواعيد النهائية.

هل تحتاج إلى تحديد التبعيات بين تحديث العلامة التجارية وإصلاح واجهة المستخدم وحملة الإطلاق؟ هذا سهل مع مخططات ClickUp Gantt أو هيكل قائمة مخصص لعمل فريقك.

من هناك، انتقل إلى ClickUp Whiteboards لرسم مخططات أولية وتخطيط أنظمة التصميم والعروض التوضيحية التفاعلية أو النماذج الأولية عالية الدقة.

شاهد هذا الفيديو👇 لمعرفة المزيد عن ClickUp Whiteboards.

اللوحات البيضاء تفاعلية بالكامل، لذا يمكنك سحب المهام وربط التعليقات أو حتى إنشاء سير عمل مباشر أثناء التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

ارسم مخططات أولية، وخطط أنظمة التصميم، وقم ببناء نماذج أولية تفاعلية في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

👀 هل تعلم؟ يمكنك إنشاء لوحة ClickUp Whiteboard مباشرة من ClickUp Chat — ما عليك سوى النقر على New Whiteboard (لوحة جديدة)، وتسميتها، ثم الضغط على Enter. تعاون فوري، بدون نقرات إضافية!

يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عمل ClickUp! ClickUp Brain، أفضل شريك للذكاء الاصطناعي في الغرفة، مدمج مباشرة في Whiteboards. لذلك، إذا كنت تحدق في لوحة فارغة، فما عليك سوى أن تطلب من محرك الذكاء الاصطناعي إنشاء أفكار للتخطيط أو كتل محتوى أو حتى صور لمزاجك.

أنشئ أفكارًا للتخطيط أو كتل محتوى أو صورًا لمزاج العمل على الفور باستخدام ClickUp Brain المدمج في Whiteboards

تجعل قوالب ClickUp الإبداعية والتصميمية الأمور أسرع. فهي مزودة مسبقًا بنماذج طلبات إبداعية ومكتبات أصول ولوحات مشاريع وعروض Gantt، وكلها مصممة خصيصًا لفرق التصميم التي تتعامل مع حملات عبر قنوات متعددة.

احصل على قالب مجاني سرّع سير العمل الإبداعي باستخدام قوالب ClickUp الإبداعية والتصميمية

⚡ أرشيف القوالب: هل تبحث عن طريقة أكثر وضوحًا لبدء مشاريع إبداعية؟ يساعدك قالب ClickUp Design Brief Whiteboard Template على تخطيط متطلبات العملاء ورؤى الجمهور المستهدف وأهداف التصميم والنتائج الرئيسية تحت سقف واحد. إنه مثالي للفرق الإبداعية لتحويل المدخلات المتفرقة إلى نقطة انطلاق منظمة بسرعة!

أفضل ميزات ClickUp

مواصفات التصميم : قم بتوثيق إرشادات التصميم وملاحظات البحث وأنظمة العلامة التجارية باستخدام : قم بتوثيق إرشادات التصميم وملاحظات البحث وأنظمة العلامة التجارية باستخدام ClickUp Docs . شاركها مع أصحاب المصلحة أو حوّل أي مستند إلى موجز تعاوني

لوحات بيضاء مزودة بالذكاء الاصطناعي : ارسم تدفقات المستخدمين، وقم بعصف ذهني للتخطيطات، واستخدم ClickUp Brain لإنشاء صور، وتسمية الأفكار، أو تلخيص الملاحظات الإبداعية عبر واجهته البديهية

إدارة المهام المتكاملة : قم بإدارة جميع مهام التصميم داخل : قم بإدارة جميع مهام التصميم داخل ClickUp Tasks . حدد مواعيد الاستحقاق، وقم بتعيين أعضاء الفريق، وتتبع التقدم باستخدام الحالات المخصصة والمهام الفرعية والتبعيات

التعاون في الوقت الفعلي : قم بالتعليق مباشرة على المهام، ووضع علامات على أصحاب المصلحة، وتتبع تكرارات التصميم عبر السباقات. تعاون مع فرق التسويق والمنتجات والتطوير، كل ذلك في مكان واحد

Figma تضم أكثر من 1000 تكامل: قم بتضمين نماذج Figma مباشرة في المهام أو اللوحات البيضاء أو المستندات. بالإضافة إلى ذلك، اتصل بـ Slack و Google Drive و Notion وأدوات أخرى لتركيز سير العمل الإبداعي

قيود ClickUp

يتطلب بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

ClickUp هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أنا مدير فني في Kredo Inc. ، الشركة الأم لثلاث شركات تابعة. أقوم بإدارة فريق من المصممين، لذا يساعدني ClickUp في إدارة المشاريع وإدارة الوقت وتوزيع المهام وغير ذلك الكثير!

ClickUp هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أنا مدير الفنون في Kredo Inc. ، الشركة الأم لثلاث شركات تابعة. أقوم بإدارة فريق من المصممين، لذا يساعدني ClickUp في إدارة المشاريع وإدارة الوقت وتوزيع المهام وغير ذلك الكثير!

⚡ أرشيف القوالب: قوالب لوحات بيضاء مجانية لمشاركتها على Zoom و ClickUp

2. Framer (الأفضل لتصميم مواقع الويب التفاعلية والنماذج الأولية في الوقت الفعلي)

عبر Framer

يجمع Framer بين دقة أدوات التصميم وقوة المواقع الجاهزة للإنتاج. وتتمثل ميزته البارزة في القدرة على الانتقال من اللوحة إلى موقع الويب المباشر باستخدام محرر في الوقت الفعلي لا يحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، مدعوم بمكونات React.

يمكن للمصممين استخدام التخطيطات التلقائية والعناصر التفاعلية والرسوم المتحركة المدمجة لإنشاء تصميمات ويب سريعة الاستجابة تعمل مثل المنتجات دون الحاجة إلى نقلها إلى المطورين في عملية التصميم. بفضل المعاينة على أجهزة متعددة ونظام إدارة المحتوى المدمج والاستضافة الأصلية، تتحول النماذج الأولية إلى مخرجات مصقولة مباشرة داخل المنصة.

أفضل ميزات Framer

أضف رسومًا متحركة معقدة مثل تأثيرات التمرير والمنظر والتحولات المتكررة بدون كود باستخدام Framer Motion

قم بإدارة المحتوى الديناميكي باستخدام نظام إدارة المحتوى المرئي، مثل المجموعات والتحرير بالسحب والإفلات وتحديثات الموقع في الوقت الفعلي

انشر على الفور مع ميزات الإعداد والتراجع والتحليلات المدمجة واختبار A/B المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتحسين محركات البحث (SEO) التلقائي وSSL والاستضافة العالمية

قيود Framer

تفتقر الواجهة إلى الوضوح للمبتدئين، حيث تحتوي على أيقونات غامضة وتصفح سيئ، مما يجعل حتى المهام البسيطة محبطة عند إكمالها، حتى في بيئات الفصول الدراسية الموجهة

أسعار Framer

خطط شخصية

Mini : 10 دولارات شهريًا

الأساسي : 20 دولارًا شهريًا

Pro: 30 دولارًا شهريًا

خطط الأعمال

الإطلاق : 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

السعر : 200 دولار شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Framer

G2: 4. 4/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Framer؟

تقول مراجعة Capterra

Figma تعرف ما تبحث عنه قبل أن تعرفه أنت. من المفاهيم إلى التصميمات الكاملة، ومن النماذج الأولية إلى العروض النهائية والتصدير الرقمي للمواقع الإلكترونية وأغراض التسويق. Figma مدمجة بنسبة 100% في العديد من سير العمل في شركتنا.

Figma تعرف ما تبحث عنه قبل أن تعرفه أنت. من المفاهيم إلى التصميمات الكاملة، ومن النماذج الأولية إلى العروض النهائية والتصدير الرقمي للمواقع الإلكترونية وأغراض التسويق. Figma مدمجة بنسبة 100% في العديد من سير العمل في شركتنا.

⚡ أرشيف القوالب: أفضل قوالب التصميم الجرافيكي المجانية للفرق الإبداعية

3. Uizard (الأفضل للنماذج الأولية والنماذج السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Uizard

Uizard هي أداة تصميم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبديل لـ Figma تحول المطالبات النصية أو لقطات الشاشة أو الرسومات اليدوية إلى نماذج أولية قابلة للتحرير في ثوانٍ. تولد ميزة Autodesigner نماذج أولية متعددة الشاشات من إدخال نص بسيط.

كما يتيح لك مسح الإطارات الشبكية أو لقطات الشاشة لبدء تصميماتك. مع Uizard، يصبح تحويل الأفكار إلى نماذج أولية عملية سلسة وبديهية، حتى بالنسبة لغير المصممين.

أفضل ميزات Uizard

أنشئ واجهات مستخدم كاملة وتدفقات متعددة الشاشات عن طريق كتابة بضع جمل — يتولى الذكاء الاصطناعي التخطيط والمكونات والتنقل الأساسي

أنشئوا سمات واجهة مستخدم متماسكة من الصور أو عناوين URL، واحصلوا على خرائط حرارة الاهتمام التي تتنبأ بالمناطق التي سيركز عليها المستخدمون

يمكن لعدة أعضاء من الفريق المشاركة في عملية التصميم والتعليق والتحرير في وقت واحد، ثم تصدير نماذج أولية قابلة للنقر أو مقتطفات CSS/React سهلة الاستخدام للمطورين

قيود Uizard

غالبًا ما يعيد Uizard Autodesigner استخدام تخطيطات متشابهة، مما يجعل النتائج تبدو عامة. إنه رائع لإثارة الأفكار، ولكنك ستحتاج على الأرجح إلى تحسين التصميمات بشكل كبير بعد ذلك

أسعار Uizard

مجاني إلى الأبد

Pro : 19 دولارًا شهريًا

الأعمال : 39 دولارًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

Enterprise: أسعار مخصصة؛ مصممة خصيصًا للفرق الكبيرة (15+)، يتم الدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Uizard

G2: 4. 5/5 (45 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Uizard؟

تقول مراجعة Capterra

بفضل Uizard، لم أعد بحاجة إلى تخيل أفكاري في ذهني؛ يمكنني الآن رسمها بسرعة. وهذا يجعل عملية إنشاء التصميم أسرع بكثير.

بفضل Uizard، لم أعد بحاجة إلى تخيل أفكاري في ذهني؛ يمكنني الآن رسمها بسرعة. وهذا يجعل عملية إنشاء التصميم أسرع بكثير.

🧠 حقيقة ممتعة: في قفزة جريئة نحو المستقبل، أطلق العلماء الصينيون AlphaDog، وهو جرو آلي يعمل بتقنية 5G لا يقتصر دوره على جلب الأشياء فحسب، بل يوصل الطرود ويحمل الطاولات في المطاعم ويقود المكفوفين بمفرده!

4. Penpot (الأفضل لتصميم واجهة المستخدم مفتوحة المصدر وسهلة الاستخدام للمطورين والنماذج الأولية)

عبر Penpot

Penpot هي أداة مجانية ومفتوحة المصدر لتصميم النماذج الأولية على الويب، مصممة خصيصًا للفرق التي تريد التحكم الكامل والمرونة. غالبًا ما تعتبر واحدة من أفضل بدائل Figma، فهي تتيح التعاون السلس بين المصممين والمطورين من خلال ميزات مثل تخطيط CSS Flex/Grid والتصميمات القابلة للتحرير المستندة إلى SVG ووضع فحص الكود.

بفضل التحرير متعدد اللاعبين في الوقت الفعلي، ودعم الأنظمة الأساسية المتعددة (بما في ذلك الاستضافة الذاتية)، وعدم وجود حدود للاستخدام، يزيل Penpot حواجز الاشتراك مع تعزيز التآزر بين التصميم والتطوير.

أفضل ميزات Penpot

أنشئ تخطيطات سريعة الاستجابة تعكس كود الإنتاج (CSS Flexbox/Grid)، مما يتيح للمطورين استخدام ما تم إنشاؤه في التصميم بالضبط

قم تلقائيًا بإنشاء CSS و HTML/SVG من التصميمات عبر وضع الفحص لتسهيل عملية التسليم للمطورين

حدد موقع أنواع الطبقات/المرشحات وإدارتها بسرعة، واستخدم العمليات المنطقية، والتعبئة المتدرجة، والمسارات الحرة، والإطارات المتداخلة، ووضع التركيز

قيود Penpot

قد يبدو Penpot بطيئًا ومتقطعًا عند التعامل مع مشاريع كبيرة أو طويلة الأجل، وقد يتعطل الأداء عند استخدام نماذج أولية ثقيلة

أسعار Penpot

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات أمريكية/محرر/شهر

المؤسسات: 950 دولارًا أمريكيًا/شهرًا لكل مؤسسة

تقييمات Penpot وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Penpot؟

تقول مراجعة G2

تمكن فريقنا من إنشاء نماذج أولية بسلاسة بين المصممين والمهندسين باستخدام المنصة مفتوحة المصدر

تمكن فريقنا من إنشاء نماذج أولية بسلاسة بين المصممين والمهندسين باستخدام المنصة مفتوحة المصدر

📮ClickUp Insight: 11% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على مطالبتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

5. Mockplus (الأفضل للنماذج الأولية السريعة للويب/التطبيقات مع التعاون في الوقت الفعلي)

عبر Mockplus

Mockplus هو أداة إنشاء نماذج أولية للمتصفح وسطح المكتب وبرنامج تعاون في التصميم مصمم للسرعة والبساطة. وهو يدعم السحب والإفلات لإنشاء نماذج أولية، والعناصر التفاعلية، ومجموعات واجهة المستخدم المدمجة، بالإضافة إلى مكتبات الأصول المشتركة والتحرير الجماعي المباشر.

يمكن للفرق الانتقال من الرسم التخطيطي إلى نموذج أولي قابل للنقر، وإضافة تعليقات توضيحية بمواصفات المطورين، وتصديرها إلى PDF أو دون اتصال بالإنترنت. كبديل لـ Figma، يتضمن Mockplus أيضًا ميزة Auto-Specs، التي تقوم تلقائيًا بإنشاء تفاصيل جاهزة للمطورين دون الحاجة إلى تعديل يدوي.

أفضل ميزات Mockplus

قارن بسرعة بين إصدارات التصميم باستخدام تقسيم أو تلاشي أو انزلاق أو تمييز الاختلافات

قم تلقائيًا بإنشاء المواصفات من Figma أو Adobe XD أو Photoshop أو Axure، ثم قم بتحسينها باستخدام علامات يدوية (نص ومسافات وألوان وأدوات تنسيق)

قم بتصدير الأصول المخصصة للمنصة ومقتطفات كود CSS مباشرة من عرض مواصفات التصميم، مع ضغط مدمج لتبسيط عملية تسليم التطوير

قيود Mockplus

يقتصر تحميل التصميمات على تكامل المكونات الإضافية أو سحب الملفات ZIP وإفلاتها، مما يجعل الأمر غير ملائم للمستخدمين الذين يفضلون التحميل المباشر عبر المتصفح لإعداد المشاريع بشكل أسرع

أسعار Mockplus

مجاني إلى الأبد (حتى 10 مستخدمين، بدون حد زمني)

Premier : 6.20 دولار/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mockplus

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mockplus؟

تقول مراجعة G2

أداة رائعة لمصممي UX والنماذج الأولية عالية الدقة وإدارة الأصول والترميز، كل ذلك في تطبيق واحد قائم على السحابة. المكونات الإضافية رائعة لتسليم المهام إلى أعضاء الفريق الآخرين وأولئك الذين يعملون في Mockplus أيضًا.

أداة رائعة لمصممي UX والنماذج الأولية عالية الدقة وإدارة الأصول والترميز، كل ذلك في تطبيق واحد قائم على السحابة. المكونات الإضافية رائعة لتسليم المهام إلى أعضاء الفريق الآخرين وأولئك الذين يعملون في Mockplus أيضًا.

👀 هل تعلم؟ تم تصميم شعار Nike Swoosh الأسطوري في عام 1971 من قبل طالبة جامعية تدعى كارولين ديفيدسون، وحصلت على 35 دولارًا فقط مقابل ذلك! هذا الشعار هو أحد أكثر الشعارات شهرة في التاريخ، وسعره اليوم يعادل سعر جالون من البنزين.

6. Sketch (الأفضل لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم في سير العمل الأصلي لنظام macOS)

عبر Sketch

Sketch هي أداة تصميم جرافيكي قائمة على المتجهات حصرية لنظام macOS ومصممة لإنشاء واجهات مستخدم ونماذج أولية تفاعلية. توفر واجهة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت تركز على سير عمل التصميم البديهي.

هذا البديل لـ Figma مناسب لتصميم الشاشات سريعة الاستجابة والأيقونات والتدفقات التفاعلية. يعمل Sketch على تبسيط عملية التسليم للمطورين من خلال تصدير CSS ونظام إضافات واسع النطاق.

أفضل ميزات Sketch

قم بإنشاء أشكال مخصصة وعمليات بولية وأنماط زوايا قابلة للتعديل ومعالجة المسارات باستخدام أداة القلم

استفد من عدد لا يحصى من المكونات الإضافية للمجتمع لأداء مهام مثل القياس (Sketch Measure) والأتمتة وتصدير الأصول وتحسينات واجهة المستخدم

اربط لوحات الرسم بالنقاط الفعالة وقم بمعاينة التدفقات مباشرة على أجهزة iOS، مع تحسين اختيار النقاط الفعالة وإمكانية تخصيص رؤية النماذج الأولية

قيود Sketch

متوفر فقط على macOS وقد يحدث بطء في الملفات الكبيرة أو الأجهزة القديمة، مما يجعله أقل ملاءمة للفرق التي تعمل على منصات متعددة أو تتبع المشاريع المعقدة

أسعار Sketch

الاشتراك القياسي : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر (يتم الدفع شهريًا)

اشتراك الأعمال : 22 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل محرر (يتم الدفع سنويًا فقط)

ترخيص خاص بأجهزة Mac فقط: 120 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم؛ يشمل تحديثات لمدة عام واحد

تقييمات ومراجعات Sketch

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (800+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sketch؟

تقول مراجعة Capterra

أستخدم Sketch منذ عام 2014 لإنشاء واجهات مستخدم iPhone وأيقوناتها والمواد الترويجية. من السهل جدًا إنشاء الصور والمتجهات ومشاركتها وتوزيعها.

أستخدم Sketch منذ عام 2014 لإنشاء واجهات مستخدم iPhone وأيقوناتها والمواد الترويجية. من السهل جدًا إنشاء الصور والمتجهات ومشاركتها وتوزيعها.

7. Adobe XD (الأفضل للتصميم عبر الأنظمة الأساسية مع تكامل Creative Cloud الأصلي)

عبر Adobe XD

Adobe XD هي أداة تصميم واجهة مستخدم قائمة على المتجهات ومصممة للمصممين الذين يعملون عبر واجهات الويب والجوال والصوت. وهي مفيدة بشكل خاص للفرق المدمجة بالفعل في نظام Adobe البيئي، مع تكامل وثيق مع أدوات مثل Photoshop و Illustrator.

على الرغم من أن هذا البديل لـ Figma يتطلب وقتًا أطول للتعلم، إلا أن XD لا يزال يوفر ميزات شاملة لإنشاء نماذج أولية تفاعلية وأنظمة تصميم. كما أدخلت التحديثات الأخيرة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط سير العمل، مثل التخطيط المدرك للمحتوى وتغيير الحجم تلقائيًا لتسريع المهام المتكررة.

أفضل ميزات Adobe XD

قم بإنشاء عناصر واجهة مستخدم ديناميكية (مثل أزرار التبديل أو القوائم المنسدلة) مع حالات متعددة في مكون واحد

أضف الحركة والتفاعلات الدقيقة بين لوحات الرسم دون الحاجة إلى تحرير المخطط الزمني

قم بتكرار عناصر التصميم بسرعة واملأها تلقائيًا بالبيانات لإنشاء تخطيط سريع

قيود Adobe XD

تفتقر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الدقة وسهولة الاستخدام، خاصة عند الوصول إليها عبر تكامل Photoshop، مع توجيهات محدودة

أسعار Adobe XD

متوفر كجزء من اشتراك Adobe Creative Cloud All Apps

تقييمات Adobe XD ومراجعاته

G2: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe XD؟

تقول مراجعة Capterra

لقد مكنت XD فريقنا من طرح الأفكار بشكل أسرع سواء كانت تتعلق بعلامة تجارية لمتجر أو لافتات أكشاك أو أنظمة توجيه.

لقد مكنت XD فريقنا من طرح الأفكار بشكل أسرع سواء كانت تتعلق بعلامة تجارية لمتجر أو لافتات أكشاك أو أنظمة توجيه.

8. Canva (الأفضل للتصميم المرئي ومحتوى التسويق)

عبر Canva

Canva، البديل لـ Figma، هو منصة تصميم قائمة على السحابة للمصممين والمسوقين وأعضاء الفريق الذين لا يمتلكون أي مهارات في البرمجة. يوفر واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات ومكتبة قوالب واسعة وأدوات تعاون مدمجة.

يمكن للفرق إنشاء رسومات للوسائط الاجتماعية وعروض تقديمية وملصقات وحتى صور GIF في دقائق بفضل التعليقات في الوقت الفعلي والمجلدات المشتركة وإدارة أصول العلامة التجارية بسهولة.

أفضل ميزات Canva

تغيير الحجم بنقرة واحدة عبر التنسيقات (Instagram و LinkedIn والطباعة)، بالإضافة إلى ملفات PNG و PDF و MP4 شفافة للاستخدام متعدد القنوات

وضع عرض تقديمي مدمج، رسوم متحركة بخط زمني بسيط، وميزات التسمية التلقائية

قم بإنشاء تخطيطات وصور ونصوص تلقائيًا باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي من Canva، بما في ذلك Magic Write و Magic Media

قيود Canva

بينما يوفر Canva مكتبة تصميمات واسعة، إلا أنه يفتقر إلى الدقة اللازمة للنتائج المخصصة أو الاحترافية، مما يجبر المستخدمين في كثير من الأحيان على التبديل إلى أدوات تصميم أكثر تخصصًا

أسعار Canva

مجاني إلى الأبد

Canva Pro : 15 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

Canva Teams : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم؛ الحد الأدنى 3 مستخدمين (30 دولارًا شهريًا)

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (4,500+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

تقول مراجعة Capterra

Canva هو السلاح السري الذي يتيح لأي شخص إنشاء محتوى احترافي على الفور ببضع نقرات على زر. لقد استخدمت Canva بمفردي لإنشاء شركة بأكملها.

Canva هو السلاح السري الذي يتيح لأي شخص إنشاء محتوى احترافي على الفور ببضع نقرات على زر. لقد استخدمت Canva بمفردي لإنشاء شركة كاملة.

9. Moqups (الأفضل لتصميم الهياكل الأولية الخفيفة والرسوم التخطيطية والنماذج الأولية التفاعلية)

عبر Moqups

Moqups هي منصة تعاون مرئي على الويب تتيح للفرق تصميم نماذج أولية ومخططات ونماذج تفاعلية بالكامل من المتصفح. بالإضافة إلى النماذج الأولية، تدعم المنصة المخططات الانسيابية وخرائط المواقع و UML والرسوم البيانية، مما يجعلها مركزًا متعدد الاستخدامات للتخطيط المرئي في المراحل المبكرة.

بفضل مكتبات القوالب الواسعة والتحرير في الوقت الفعلي، تم تصميمه لفرق متعددة الوظائف لتبادل الأفكار والتصميم والتكرار معًا عبر الإنترنت.

أفضل ميزات Moqups

الوصول إلى مكونات واجهة المستخدم الجاهزة (iOS و Android و Bootstrap) وحزم الرموز (Font Awesome و Material و AWS و Cisco) لتصميمات أنيقة

استخدم الملاحظات اللاصقة والتعليقات التوضيحية والتعليقات المباشرة لجمع الملاحظات وتوجيه مناقشات التصميم

تساعد ميزة تنظيم الصفحات بالسحب والإفلات ودعم المجلدات والصفحات الرئيسية في الحفاظ على اتساق التصميم عبر التدفقات المعقدة

قيود Moqups

قد تكون موصلات مخططات التدفق غير بديهية ومحبطة في التعامل معها، خاصة للمستخدمين الذين ينشئون خرائط عمليات تفصيلية

أسعار Moqups

مجاني إلى الأبد

Solo : 12 دولارًا شهريًا

فريق : 24 دولارًا شهريًا

غير محدود: 65 دولارًا شهريًا

تقييمات Moqups وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Moqups؟

تقول مراجعة G2

Moqups سهل الاستخدام وسريع للغاية، خاصة عند تصميم نماذج أولية ذات دقة منخفضة مع معظم ما تحتاجه. بالإضافة إلى ذلك، يتيح إنشاء مجموعات لإنشاء نموذج أولي منخفض الدقة للمستخدمين النهائيين. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا تحميل العناصر/الصور الفردية بسهولة بين المشاريع وإنشاء قوالب للعمل بشكل أسرع. كما أن عنصر الجدول الجديد أفضل بكثير من الجدول القديم ويتيح مزيدًا من المرونة.

Moqups سهل الاستخدام وسريع للغاية، خاصة عند تصميم نماذج أولية ذات دقة منخفضة مع معظم ما تحتاجه. بالإضافة إلى ذلك، يتيح إنشاء مجموعات لإنشاء نموذج أولي منخفض الدقة للمستخدمين النهائيين. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا تحميل العناصر/الصور الفردية بسهولة بين المشاريع وإنشاء قوالب للعمل بشكل أسرع. كما أن عنصر الجدول الجديد أفضل بكثير من الجدول القديم ويتيح مزيدًا من المرونة.

10. UXPin (الأفضل للنماذج الأولية التفاعلية مع مكونات كود حقيقية)

عبر UXPin

تساعد UXPin فرق التصميم على إنشاء نماذج أولية معقدة تعمل مثل التطبيقات الحقيقية دون مغادرة المحرر. بفضل الحالات التفاعلية والمتغيرات والتخطيط التلقائي والمنطق الشرطي، يمكنك محاكاة تدفقات المستخدمين المتقدمة واختبار سيناريوهات واقعية.

تعمل ميزة Merge على سد الفجوة بين التصميم والتطوير من خلال مكونات مرمزة فعليًا من Git أو Storybook. يعزز UXPin أيضًا عملية التصميم بقدرات جديدة للذكاء الاصطناعي، مما يبسط اتساق التصميم. يعد UXPin أداة قوية لتصميم واجهة المستخدم، وهو مناسب تمامًا للفرق التي تتطلب عمليات تسليم سلسة.

أفضل ميزات UXPin

قم بمحاكاة تجارب المستخدمين الحقيقية من خلال تفاعلات قائمة على المنطق وحالات ديناميكية — وهي أكثر تقدمًا بكثير من نماذج الروابط الثابتة

استخدم المتغيرات المدمجة والحالات الشرطية والتعبيرات ومشغلات التفاعل المتعددة

ادمج مكونات React المرمزة مباشرة في نماذجك الأولية حتى يعمل المطورون والمصممون من نفس المصدر الموثوق

قيود UXPin

لا يتم تحديث مكونات نظام التصميم بشكل متسق عبر المشاريع، مما يجعل من الصعب الوثوق في أن التغييرات ستنعكس كما هو متوقع

أسعار UXPin

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UXPin

G2: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UXPin؟

تقول مراجعة Capterra

لقد حظيت بتجربة رائعة في إنشاء نماذج أولية قابلة للنقر عليها وجعلها تبدو رائعة. حتى الآن، أنا سعيد بالعمل الذي تمكنت من إنجازه.

لقد حظيت بتجربة رائعة في إنشاء نماذج أولية قابلة للنقر عليها وجعلها تبدو رائعة. حتى الآن، أنا سعيد بالعمل الذي تمكنت من إنجازه.

11. Lunacy (الأفضل لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم عبر الأنظمة الأساسية مع إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت)

عبر Lunacy

Lunacy هو برنامج تصميم مجاني ومتكامل الميزات تم تطويره بواسطة Icons8 ويوفر لمصممي UI/UX بديلاً قويًا لـ Figma. تعمل هذه المنصة بشكل أساسي على أنظمة Windows وmacOS وLinux ولا تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت للوصول إلى وظائفها الأساسية.

كما أنه مزود بميزات ذكاء اصطناعي قوية، مما يجعل التكرارات السريعة أسرع بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Lunacy الوصول إلى مكتبة أصول مدمجة ضخمة (أيقونات ورسوم توضيحية وصور ومجموعات واجهة المستخدم) ويقدم لمسات فريدة مثل الفهرسة التلقائية Z-indexing واختيار الطبقات وميزة Linked Design الحية التي تزامن العناصر من اللوحة مباشرة إلى كود الإنتاج.

أفضل ميزات Lunacy

استخدم ألوان الخطوط والطبقات القابلة للتعديل تلقائيًا (مؤشر Z التلقائي) واختيار الطبقات الذكي وأدوات استبدال الصور الفورية

تعاون مباشرة مع أعضاء الفريق حيث يضيف وضع السحابة إمكانية التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات والملصقات والملاحظات الصوتية، بالإضافة إلى دعم سطح المكتب في وضع عدم الاتصال

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدعم إزالة الخلفية وترقية الصور وإنشاء الصور الرمزية ومولدات النصوص المؤقتة لتسريع المهام الروتينية

قيود Lunacy

غالبًا ما يؤدي التعامل مع ملفات التصميم الكبيرة إلى مشكلات في الأداء، بما في ذلك الأعطال ومشكلات واجهة المستخدم مثل وميض النوافذ أو اختفاء عناصر الواجهة

أسعار Lunacy

مجاني إلى الأبد

Pro : 14.98 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، يتم الدفع شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Lunacy وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lunacy؟

تقول مراجعة G2

إنها أداة مجانية رائعة أستخدمها عندما أحتاج إلى فتح ملفات رسم على جهاز الكمبيوتر. قد لا تكون أفضل أداة لنمذجة UX في السوق، ولكنها مجانية وقد تكون مفيدة جدًا للأعمال العاجلة أو إذا تعطل جهاز Mac الخاص بك.

إنها أداة مجانية رائعة أستخدمها عندما أحتاج إلى فتح ملفات رسم على جهاز الكمبيوتر. قد لا تكون أفضل أداة لنمذجة UX في السوق، ولكنها مجانية وقد تكون مفيدة جدًا للأعمال العاجلة أو إذا تعطل جهاز Mac الخاص بك.

لماذا تختار بدائل Figma AI

Figma هو برنامج أنيق وشائع ومزود بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا لا يعني أنه مناسب للجميع.

فيما يلي بعض العقبات التي يواجهها بعض المستخدمين والأسباب التي تجعل استكشاف بديل Figma AI أكثر منطقية:

تخصيص محدود: على الرغم من أن Figma يمكنها تبسيط النماذج الأولية الأساسية، إلا أن النماذج الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تكون محدودة في إنشاء نماذج أولية تفاعلية أو متخصصة للغاية، مما يتطلب غالبًا إعدادًا يدويًا للتفاعلات المتقدمة

غير عملي للأعمال المعقدة: Figma رائع للهياكل الشبكية وواجهة المستخدم، ولكن إدارة النماذج الأولية التفاعلية على نطاق واسع أو دمجها مع أنظمة مشاريع أوسع نطاقًا قد يمثل تحديًا

ثغرات التعاون خارج التصميم: أدوات التعاون في Figma مصممة للمصممين. ولكن إذا كنت تعمل عن كثب مع مطورين أو مسوقين أو مديري مشاريع، فقد تحتاج إلى شيء يتجاوز ملفات التصميم، مثل المستندات المتكاملة أو حلقات التغذية الراجعة أو إدارة المهام

مشاكل تضخم الملفات والأداء: مع تزايد أنظمة التصميم والمكتبات المشتركة، غالبًا ما تشكو الفرق من بطء الأداء. يمكن أن يؤدي التبديل إلى منصة أكثر تحسينًا إلى تحسين سرعة التحميل وسلاسة سير العمل بشكل كبير.

صمم بشكل أكثر ذكاءً، وتعاون بشكل أفضل، وابدأ في البناء بشكل أسرع مع ClickUp

تضيف Figma AI قيمة إلى عملية التصميم، خاصةً خلال مراحل التفكير الأولي والنمذجة. لكنها تظل إلى حد كبير ضمن حدود التصميم.

ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك.

مع ClickUp Brain المدمج في ClickUp Whiteboards، تحصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، والعصف الذهني، والتعاون في الوقت الفعلي. يربط كل جزء من عمليتك: المهام، والجداول الزمنية، والمستندات، وملاحظات التصميم، والتواصل بين أعضاء الفريق.

لماذا تكتفي بتصميم أفضل عندما يمكنك التصميم والتفكير والتقديم بشكل أفضل مع ClickUp؟

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