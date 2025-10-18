أفضل 8 برامج CRM وفوترة لعام 2025

عندما تتوسع بسرعة، فإن آخر ما تحتاجه هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي لا يتواصل مع نظام الفوترة الخاص بك.

الأدوات غير المتصلة تعني دورات مبيعات أبطأ وبيانات عملاء مشتتة وأخطاء في الفوترة تكلف المال والثقة.

تستكشف هذه المدونة ثمانية أدوات برمجية لإدارة علاقات العملاء والفوترة مصممة لتنمو مع عملك.

لنجد الأداة المناسبة لك! 🧾

نظرة عامة على أفضل برامج CRM والفوترة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع برامج CRM والفوترة. 📊

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار ClickUp إدارة مهام + عملاء موحدة، مستندات وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، سير عمل مخصص للفواتير حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات مساحة عمل شاملة للمشاريع وإدارة علاقات العملاء والفوترة مع مساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Zoho CRM و Zoho Invoice الفوترة المدمجة مع CRM، وتذكيرات الدفع، وبوابات العملاء حجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على الخدمات أتمتة علاقات العملاء باستخدام الفوترة المدمجة تجربة مجانية؛ تبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Flowlu إدارة علاقات العملاء مع أدوات مدمجة لإصدار الفواتير والتقديرات، وأتمتة المدفوعات المتكررة حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الصغيرة تخطيط المهام وإدارة المبيعات وتتبع المدفوعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Pipedrive برنامج CRM قائم على الصفقات، وإنشاء فواتير ذكية من الصفقات، وإمكانيات التكامل مع منصات الفوترة حجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة إدارة خطوط الإنتاج ومتابعة العملاء وقدرات الفوترة تجربة مجانية؛ تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم FreshBooks فوترة سهلة مع تتبع الوقت وتسجيل النفقات وأتمتة رسوم التأخير حجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الصغيرة تتبع الوقت وتسجيل النفقات والفوترة تجربة مجانية؛ تبدأ من 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم HubSpot إدارة جهات الاتصال الذكية، وأدوات التحويل من عرض الأسعار إلى النقد، وتكامل Stripe/QuickBooks للخطط المدفوعة حجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة أتمتة CRM وإنشاء عروض الأسعار وتقارير الإيرادات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Bitrix24 برنامج CRM مع خيارات تتبع المهام وبوابة العملاء والاتصالات الهاتفية والتوقيع الإلكتروني حجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التعاون بين أعضاء الفريق، وتتبع المبيعات، وتحصيل المدفوعات خطة مجانية، تبدأ من 124 دولارًا شهريًا لـ 50 مستخدمًا Odoo CRM CRM مع تطبيقات الفوترة/تقديم العروض، وأتمتة خطوط الإنتاج، وتتبع العملاء المحتملين حجم الفريق: مثالي للشركات المتوسطة الحجم والشركات النامية تخصيص سير العمل وإدارة العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 31 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج CRM والفوترة؟

هل تتساءل عن كيفية اختيار برنامج CRM وبرنامج إصدار الفواتير؟

ابدأ بتحديد نقاط الضعف في عملية المبيعات الحالية، سواء كانت بيانات العملاء المتفرقة أو المتابعة المفقودة أو المدفوعات المتأخرة. فيما يلي بعض الميزات الإضافية التي يجب إعطاؤها الأولوية:

خطوط إنتاج وحالات قابلة للتخصيص: ابحث عن حلول CRM تتيح لك تخصيص مراحل المبيعات وحالات الصفقات وسير العمل الرئيسي لتتناسب مع عملياتك التجارية

الفوترة الآلية والتذكيرات: اختر الأدوات التي تدعم الفوترة المتكررة وإنشاء الفواتير آليًا وإشعارات متابعة الدفع لتقليل العمل اليدوي

اتصالات العملاء المركزية: ابحث عن منصات تتكامل مع البريد الإلكتروني أو الدردشة بحيث يتم تخزين جميع محادثات العملاء وإمكانية البحث عنها داخل مساحة العمل الخاصة بك

التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي: فكر في الأنظمة التي توفر لوحات معلومات مرئية لتتبع الإيرادات وحالة الدفع وأداء المبيعات في لمحة سريعة

التكامل مع أدوات المالية: تأكد من أن البرنامج يتصل بسهولة بتطبيقات مثل QuickBooks أو Stripe أو Harvest لتبسيط العمليات المالية

أفضل برامج CRM والفوترة

هذه هي اختياراتنا لأفضل برامج CRM والفوترة. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع الشاملة، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة)

إدارة عمليات CRM في ClickUp تعمق في الصفقات والمهام أو تقدم العملاء باستخدام عرض اللوحة في CRM من ClickUp

يوفر لك ClickUp مساحة عمل متصلة واحدة للتعامل مع العملاء المحتملين وتتبع عمل العملاء وإدارة المدفوعات.

قم ببناء خط أنابيبك باستخدام ClickUp CRM

ابدأ بـ ClickUp CRM، الذي يحول تتبع العملاء إلى شيء يتناسب فعليًا مع عمليتك. يمكنك تسجيل كل استفسار أو صفقة باستخدام ClickUp Tasks، ثم إرفاق الملفات ذات الصلة، ووضع علامات على زملاء الفريق، وتدوين التحديثات الرئيسية مع تطور المحادثة.

لنفترض أنك تلقيت طلبًا من عميل تجزئة لإعادة تصميم العلامة التجارية بالكامل. يمكنك إنشاء مهمة وإضافة ملاحظات مكالمة الاكتشاف ووضع علامة على رئيس قسم التصميم وإدراج لوحة المزاج الأولية — كل ذلك في مكان واحد.

تتبع تقدم العملاء المحتملين في ClickUp Tasks

مع تقدم العميل المحتمل، يمكنك تحديث مرحلته باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp، مثل "تم إرسال العرض" أو "في انتظار المراجعات" أو "الفاتورة قيد الانتظار"، بحيث يكون من الواضح دائمًا ما هو قيد التنفيذ وما يحتاج إلى دفعة.

ثم، قم بإضافة حقول مخصصة في ClickUp لتخزين تفاصيل المشروع مثل شروط الدفع أو البريد الإلكتروني للعميل أو القيمة التقديرية. بهذه الطريقة، عندما تحتاج إلى فرز العملاء ذوي القيمة العالية أو التحقق من العملاء المستحقين للدفع، ستكون المعلومات متوفرة لديك بالفعل في مكان عملك.

تعرف على المزيد حول تنفيذ المشاريع في ClickUp:

استخدم نظام CRM جاهز

يمكنك أيضًا تخطي الإعداد.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة رحلة عملائك باستخدام نموذج ClickUp CRM

يساعد نموذج CRM من ClickUp في تقسيم العملاء المحتملين حسب مرحلة المبيعات باستخدام حالات مخصصة، مثل يحتاج إلى موافقة أو مؤهل أو مجدول. تتيح لك الحقول المخصصة المدمجة، مثل نوع عنصر CRM أو الصناعة أو اسم جهة الاتصال أو المسمى الوظيفي، إنشاء ملفات تعريف غنية بالسياق.

هنا، تساعد قائمة عرض ClickUp في فرز العملاء المحتملين حسب القيمة أو تاريخ الاستحقاق أو حالة العقد.

أتمتة عمليات تسليم العملاء المتكررة

قم بتشغيل خطوات الفوترة والتسجيل باستخدام ClickUp Automations

لتجنب إضاعة الوقت في المتابعات المتكررة، قم بإعداد ClickUp Automations أو تكوين وكيل AI في ClickUp. على سبيل المثال، عندما تضع علامة على عميل على أنه "جاهز للفوترة"، يمكن لـ ClickUp إنشاء مهمة فوترة تلقائيًا ووضع علامة على أداة المالية الخاصة بك وتعيين تاريخ استحقاق. لا داعي لتذكير نفسك بالقيام بذلك لاحقًا.

استخدم ClickUp AI Agents لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة وإنجاز المزيد من المهام

مراقبة المدفوعات وحالة العملاء

تصور المبيعات والإيرادات والميزانيات في لوحات معلومات ClickUp

عندما تكون جاهزًا لإصدار الفواتير، يساعدك برنامج ClickUp المالي على تتبع المدفوعات والميزانيات وربحية المشاريع داخل نفس مساحة العمل.

لنفترض أنك تتعامل مع ثلاثة عملاء في مجالات العلامات التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي والاستشارات. يمكنك معرفة من دفع، ومن تأخر في الدفع، وقيمة كل مشروع في لوحات معلومات ClickUp.

من السهل أيضًا تتبع مقاييس إدارة العملاء، مثل متوسط حجم الصفقة، ومعدل الإغلاق، ودرجة صحة العميل، أو أداء مندوب المبيعات، باستخدام أكثر من 50 بطاقة، بما في ذلك المخططات البيانية وبطاقات الحساب وكتل تتبع الوقت.

اعرض معلومات الفواتير على الفور

قم بإنشاء تنسيقات فواتير مخصصة باستخدام ClickUp Brain

يضيف ClickUp Brain طبقة ذكية إلى سير عمل CRM والمالية من خلال عرض الرؤى الرئيسية وإنشاء الفواتير من البداية وغير ذلك، في الوقت الذي تحتاج إليه بالضبط.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإعداد فاتورة جديدة لعميل عائد، يمكنك ببساطة أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء تنسيق فاتورة مخصص بناءً على إدخالاتك السابقة. يقوم البرنامج بمراجعة القوالب الحالية وتفضيلات العملاء وتفاصيل الدفع لإنشاء تخطيط جاهز للاستخدام يتناسب مع نوع مشروعك ودورة الفوترة.

بسّط عملية إصدار الفواتير

يتصل ClickUp أيضًا بأدوات مثل QuickBooks و Harvest عبر ClickUp Integrations، لذلك عندما يحين وقت إرسال فاتورة، يمكنك سحب جميع بيانات مشروعك مباشرة.

بدلاً من ذلك، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء داخل ClickUp. استخدم نموذج فاتورة ClickUp لإنشاء مهمة لكل فاتورة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتتبع حالة الدفع، وربط كل شيء بالمهمة الأصلية للعميل. يعمل هذا بشكل رائع عندما تريد الحفاظ على البساطة وتحتاج إلى نظام موثوق به للبقاء على اطلاع على كل شيء.

إذا كنت تتعقب دفعات متعددة لعملاء مختلفين، فإن نموذج تتبع الفواتير من ClickUp يساعدك على تسجيلها وتصفيتها. وإذا كنت ترسل عروض أسعار بشكل متكرر، فإن نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp يساعدك على تسريع هذه العملية مع الحفاظ على الاتساق.

أفضل ميزات ClickUp

تنظيم معلومات العملاء: اربط خطط التهيئة أو مخططات الخدمة أو بيانات نطاق العمل (SOW) التي تم إنشاؤها في اربط خطط التهيئة أو مخططات الخدمة أو بيانات نطاق العمل (SOW) التي تم إنشاؤها في ClickUp Docs مباشرة بمهامك حتى لا تفقد أبدًا المعلومات المهمة

جمع تفاصيل العملاء: أنشئ أنشئ نماذج ClickUp لجمع طلبات عروض الأسعار وتحويلها على الفور إلى مهام قابلة للتتبع في سير عملك

الوصول السريع إلى بيانات مساحة العمل: اطرح أسئلة على ClickUp Brain مثل "أرني الفواتير المستحقة للعميل X" أو "ما هو تاريخ تجديد ذلك العقد؟" واحصل على إجابات فورية

احسب الأرقام بسهولة: استخدم استخدم حقول الصيغ الديناميكية في ClickUp لحساب حجم الصفقة أو تكلفة إغلاقها أو الإيرادات المتوقعة تلقائيًا

تعاون مع العملاء ومحترفي المبيعات: أرسل رسائل داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام أرسل رسائل داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Chat وقم بإجراء مكالمات SyncUp مع ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

أتمتة المتابعة وتذكيرات الفواتير: قم بتنشيط قم بتنشيط ClickUp Autopilot Agents في الدردشات أو القوائم أو المساحات الخاصة بك لنشر تحديثات أسبوعية والإجابة على أسئلة العملاء

قيود ClickUp

نظرًا لمجموعة ميزاته الواسعة، قد يحتاج ClickUp إلى فترة تعلم للمستخدمين الجدد حتى يتعرفوا على عمق ومرونة المنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

يتميز ClickUp بتعدد استخداماته ونهجه الشامل لإدارة المشاريع. لقد أصبح التطبيق الأكثر استخدامًا في مؤسستنا. فهو يجمع بين إدارة المهام وإنشاء المستندات وتتبع الوقت والأهداف وأدوات التعاون في واجهة موحدة واحدة توفر سهولة التنفيذ. خيارات التخصيص هي ميزة بارزة، من العروض المخصصة والحالات إلى الأتمتة ولوحات المعلومات. إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. الواجهة أنيقة، وتتميز بميزات مثل المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مختلفة وعرض "كل شيء" الذي يبسط إدارة سير العمل بشكل كبير.

يتميز ClickUp بتعدد استخداماته ونهجه الشامل لإدارة المشاريع. لقد أصبح التطبيق الأكثر استخدامًا في مؤسستنا. فهو يجمع بين إدارة المهام وإنشاء المستندات وتتبع الوقت والأهداف وأدوات التعاون في واجهة موحدة واحدة توفر سهولة التنفيذ. خيارات التخصيص هي ميزة بارزة، من العروض المخصصة والحالات إلى الأتمتة ولوحات المعلومات. إنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة، مما يجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. الواجهة أنيقة، وتتميز بميزات مثل المهام المتكررة والتكامل مع أدوات مختلفة وعرض "كل شيء" الذي يبسط إدارة سير العمل بشكل كبير.

2. Zoho CRM مع Zoho Invoice (الأفضل لأتمتة علاقات العملاء مع الفوترة المدمجة)

عبر Zoho CRM

يعمل Zoho CRM و Zoho Invoice جنبًا إلى جنب لإدارة سير العمل المالي وسير عمل CRM.

عندما تبرم المبيعات صفقة بمجرد الموافقة على عرض الأسعار، يتم إنشاء الفواتير تلقائيًا، مما يلغي الخطوة اليدوية المتمثلة في إعادة إنشاء معلومات العميل في نظام الفوترة الخاص بك. عند إضافة جهة اتصال في Zoho CRM، يقوم التدفق بعمل نسخة من التفاصيل في Zoho Invoice، مما يساعدك على إنشاء الفواتير والتقديرات بسرعة أكبر.

يتميز برنامج CRM أيضًا بوجود Zia، وهو مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتولى المهام المتكررة في المبيعات، ويقدم رؤى حول الأداء، ويقترح الخطوات التالية بناءً على سلوك العملاء.

أفضل ميزات Zoho CRM و Zoho Invoice

قم بتقييم وتصنيف العملاء المحتملين باستخدام نظام التقييم الذكي للعملاء المحتملين من Zoho CRM الذي يساعدك على تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة في لمح البصر

أنشئ سير عمل منظم للمبيعات باستخدام ميزة Blueprint لتخطيط مراحل الصفقات والمتابعات والموافقات

قم بتعيين العملاء المحتملين تلقائيًا باستخدام قواعد التعيين التي توجه العملاء المحتملين بناءً على الموقع أو القناة أو التفاعل

صمم وأرسل عروض الأسعار بسرعة باستخدام قوالب الفواتير التجارية والتحويل الفوري لعروض الأسعار إلى فواتير

قيود Zoho CRM و Zoho Invoice

ميزات الفوترة مفقودة أو محدودة في الخطط الأقل مستوى، بما في ذلك حدود الاستخدام وقيود التخزين

تقارير CRM معقدة عبر وحدات متعددة، مما يجعل من الصعب استخلاص رؤى متعددة الوظائف

أسعار Zoho CRM و Zoho Invoice

Zoho CRM

تجربة مجانية

مجاني (لثلاثة مستخدمين)

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoho Invoice: مجاني

تقييمات ومراجعات Zoho CRM و Zoho Invoice

G2: 4. 4/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho CRM و Zoho Invoice؟

اطلع على تقييم G2 لبرامج إدارة علاقات العملاء والفوترة:

أقوم في عملي اليومي باستخدام Zoho CRM ومعالجة استفسارات دعم العملاء، وهو أمر مريح للغاية وأستخدمه يوميًا. أفضل ما أجده في Zoho CRM هو أنه يحتوي على العديد من الأدوات المتاحة لتخزين البيانات وتشغيل تتبع استفسارات دعم العملاء للشركة، بما في ذلك حفظ كلمات المرور والاستضافة والتكاملات المتعددة وما إلى ذلك.

أقوم في عملي اليومي باستخدام Zoho CRM ومعالجة استفسارات دعم العملاء، وهو أمر مريح للغاية وأستخدمه يوميًا. أفضل ما أجده في Zoho CRM هو أنه يحتوي على العديد من الأدوات المتاحة لتخزين البيانات وتشغيل تتبع استفسارات دعم العملاء للشركة، بما في ذلك حفظ كلمات المرور والاستضافة والتكاملات المتعددة وما إلى ذلك.

🔍 هل تعلم؟ كان فرانكلين روزفلت يمتلك ما يسميه البعض أول نظام CRM في العالم: ملف فارلي. كان مدير حملته الانتخابية، جيمس فارلي، يحتفظ بملاحظات مفصلة عن كل شخص التقى به روزفلت. كان روزفلت يذكر هذه التفاصيل بشكل عفوي في الاجتماعات اللاحقة، مما جعل الناس يقتنعون بأن لديه ذاكرة فوتوغرافية. في الواقع، كان لديه فقط نظام إدارة ملفات رائع.

3. Flowlu (الأفضل لتخطيط المهام وإدارة المبيعات وتتبع الشؤون المالية)

عبر Flowlu

يعمل Flowlu بشكل جيد عندما ترتبط فواتيرك مباشرة بنتائج المشروع.

تستخدم المنصة نظامًا قائمًا على السحابة لإنشاء الفواتير من أي مكان وإرسالها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يتم سحب معلومات العملاء تلقائيًا من برنامج قاعدة بيانات العملاء الخاص بك. يمكنك أتمتة إنشاء الفواتير المتكررة للخدمات المستمرة، مما يوفر عليك عناء إنشاء نفس الفواتير يدويًا كل شهر.

يوجد في Flowlu بوابة للعملاء حيث يمكنهم الوصول إلى تحديثات المشاريع والفواتير والملفات في مكان واحد مخصص، بالإضافة إلى إمكانية الدردشة مع فريقك من خلال برنامج المراسلة المدمج. يتولى النظام حسابات الشحن والضرائب لجميع المناطق، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند العمل مع عملاء دوليين.

أفضل ميزات Flowlu

أنشئ عدة قنوات مبيعات لتخصيص تدفقات الصفقات لمختلف الأسواق أو المنتجات أو أنواع العملاء

التقاط العملاء المحتملين تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني باستخدام صناديق بريد مخصصة تحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات على الفور إلى إدخالات

احصل على مدفوعاتك بشكل أسرع عبر الإنترنت باستخدام بوابات الدفع الشهيرة وسجل المدفوعات الواردة تلقائيًا لتتبعها بدقة

حوّل التقديرات إلى فواتير فور الموافقة عليها، مما يقلل من التأخير بين تقديم العروض والفوترة

قيود Flowlu

لا تتوفر الوظائف الأساسية مثل العروض أو المدفوعات المتكررة

العودة إلى عرض Kanban بشكل افتراضي، وفقدان إعدادات تفضيلات المستخدم

أسعار Flowlu

مجاني

أساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flowlu

G2: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flowlu؟

لخص أحد المراجعين في G2 الأمر على النحو التالي:

من الصعب وصف Flowlu. تخيل أداة إدارة أعمال شاملة، مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها توفر ميزات مذهلة على مستوى المؤسسات، والتي عادة ما تجدها في برامج CRM وأدوات إدارة المشاريع عالية المستوى وما شابه. [...] على سبيل المثال، يحتوي برنامج CRM الخاص بهم على ميزة التناوب الدوري للعملاء المحتملين. عملت في شركة تستخدم Salesforce ولم يتمكنوا من إعداد هذه الميزة. [...] قد تكون بعض الميزات صارمة بعض الشيء، ويمكن للفريق الاستماع أكثر إلى اقتراحات عملائهم.

من الصعب وصف Flowlu. تخيل أداة إدارة أعمال شاملة، مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها توفر ميزات مذهلة على مستوى المؤسسات، والتي عادة ما تجدها في برامج CRM وأدوات إدارة المشاريع عالية المستوى وما شابه. [...] على سبيل المثال، يحتوي برنامج CRM الخاص بهم على ميزة التناوب الدوري للعملاء المحتملين. عملت في شركة تستخدم Salesforce ولم يتمكنوا من إعداد هذه الميزة. [...] قد تكون بعض الميزات صارمة بعض الشيء، ويمكن للفريق الاستماع أكثر إلى اقتراحات عملائهم.

💡 نصيحة احترافية: إبرام الصفقة هو مجرد البداية — فالنمو الحقيقي يكمن في الاحتفاظ بالعملاء. اكتشف برامج الاحتفاظ بالعملاء لإنشاء سير عمل يحافظ على تفاعل العملاء واستمرارهم في العودة.

4. Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط الإنتاج ومتابعة العملاء وإنشاء الفواتير)

عبر Pipedrive

Pipedrive هي منصة CRM تركز على المبيعات مصممة لمساعدتك على إبرام الصفقات بشكل أسرع.

يقدم مساعد المبيعات المدمج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي اقتراحات في الوقت الفعلي بشأن الصفقات ذات الأولوية العالية وأفضل الإجراءات التالية. يمكنك إنشاء فواتير مباشرة من عرض تفاصيل الصفقة، وإذا كان كتالوج المنتجات ممكّنًا، فسيتم ملء فاتورتك تلقائيًا بتفاصيل المنتج المضافة بالفعل إلى الصفقة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك على مراقبة عملية إدارة علاقات العملاء (CRM) وتحديد الأهداف المالية وأتمتة إعداد التقارير باستخدام ميزة Insights . نظرًا لأن الرؤى الخاصة بالصفقات والملخصات المالية مدمجة في سير عملك، فلن تحتاج إلى التبديل بين الأدوات لمتابعة أداء الإيرادات.

أفضل ميزات Pipedrive

قم بصياغة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للتواصل باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصًا لتناسب سلوك كل عميل محت

تتبع حالة الفواتير في الوقت الفعلي من خلال تكامل QuickBooks الذي يقوم بتحديث معلومات الدفع في CRM الخاص بك

لخص رسائل البريد الإلكتروني للعملاء على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت القراءة والرد بشكل أسرع

راقب الأداء المالي باستخدام حقول القيمة الخاصة بالصفقات وتتبع أهداف المبيعات بصريًا

قيود Pipedrive

لا يوجد تسويق عبر البريد الإلكتروني أصلي أو تحليلات للنشرات الإخبارية أو نماذج لجمع العملاء المحتمل

غالبًا ما تتطلب التحليلات المتقدمة والتوقعات والأتمتة إجراء ترقيات

أسعار Pipedrive

تجربة مجانية

أساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4. 3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يجدون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، فإن البقية يواجهون درجة معينة من الصعوبة، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعرفة مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والأدوات، فإن الوقت الضائع يتراكم بسرعة. مع ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط المحادثات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

5. FreshBooks (الأفضل لتتبع الوقت وتسجيل النفقات والفوترة)

عبر FreshBooks

يأتي FreshBooks مزودًا بقوالب CRM قابلة للتخصيص وفئات نفقات ملائمة للضرائب وإعداد بسيط للضمانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقارير مفصلة عن العملاء تركز على الإيرادات حسب العميل والمدفوعات المحصلة وملخصات الضمانات للحصول على رؤية كاملة.

يضمن تطبيق الهاتف المحمول وملحق Chrome Timer تسجيل كل ساعة قابلة للفوترة، سواء كنت تعمل من مكتبك أو أثناء التنقل.

بالإضافة إلى كونه مجرد برنامج لفوترة الوقت، يعمل FreshBooks أيضًا كنظام خفيف الوزن لإدارة العملاء. وهو يسهل التعاون بشكل أفضل مع بوابات العملاء وتعليقات المشاريع ومشاركة الملفات.

يوفر التطبيق المحمول أيضًا تحديثات في الوقت الفعلي حول النفقات وسجلات الوقت والمدفوعات، بحيث تكون دائمًا على بعد بضع نقرات من فهم وضع عملك.

أفضل ميزات FreshBooks

اربط حسابك المصرفي أو بطاقة الائتمان الخاصة بك لاستيراد نفقات العمل وتصنيفها وتحديثها تلقائيًا

استخدم المسح الضوئي التلقائي للإيصالات لتسجيل الإيصالات المادية والرقمية على الفور والتقاط تفاصيل التاجر

قم بفوترة العملاء على النفقات عن طريق وضع علامة على التكاليف على أنها قابلة للفوترة وسحبها مباشرة إلى الفواتير مع إمكانية إضافة هامش ربح اختياري

تتبع ائتمانات العملاء والمدفوعات المسبقة من خلال ميزة الائتمانات وقم بتطبيقها تلقائيًا على الفواتير المستقبلية

قيود FreshBooks

تفتقر إلى واجهة واضحة على غرار دفتر الأستاذ، مما يجعل التسوية أقل سهولة بالنسبة لبعض المستخدمين

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المزامنة أو تكرار الإدخالات أو الارتباك في إدارة الخلاصات

أسعار FreshBooks

تجربة مجانية

Lite: 10.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 32.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

اختر: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن FreshBooks؟

مقتطف سريع عن برنامج CRM والفوترة هذا من أحد المستخدمين:

يوفر FreshBooks مجموعة واسعة من أدوات المحاسبة عبر الإنترنت التي توفر الوقت وتؤدي إلى إنتاجية عالية. الفواتير والفواتير ودفتر الأستاذ العام هي بعض الأدوات التي أحبها أكثر في FreshBooks.

يوفر FreshBooks مجموعة واسعة من أدوات المحاسبة عبر الإنترنت التي توفر الوقت وتؤدي إلى إنتاجية عالية. الفواتير والفواتير ودفتر الأستاذ العام هي بعض الأدوات التي أحبها أكثر في FreshBooks.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب العمل الحر في ClickUp لإنشاء مقترحات المشاريع والفواتير ومهام تهيئة العملاء على الفور دون أي تأخير.

6. HubSpot (الأفضل لأتمتة CRM وإنشاء عروض الأسعار وإعداد تقارير الإيرادات)

عبر HubSpot

يربط HubSpot الفوترة بأنشطة التسويق والمبيعات، مما يساعدك عندما تريد دمج الفوترة في رحلة العميل الأوسع نطاقًا. استخدمه لطلب الدفع باستخدام فواتير رقمية تحمل علامتك التجارية مباشرةً من خلال Stripe أو HubSpot Payments.

تتيح لك إمكانات الأتمتة إعداد سير عمل يرسل رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بشأن الفواتير المتأخرة دون الحاجة إلى التدخل اليدوي. من خلال تكامل QuickBooks، يمكنك مزامنة بيانات الفواتير والمدفوعات بين HubSpot ونظام المحاسبة الخاص بك.

يتيح لك HubSpot أيضًا إنشاء فواتير مباشرة من الصفقات أو عروض الأسعار، وتضمين روابط الدفع، وتتبع ما تم دفعه أو ما هو متأخر تلقائيًا.

أفضل ميزات HubSpot

تتبع الفواتير غير المدفوعة وقم بتشغيل التذكيرات باستخدام الأتمتة المرتبطة بخط أنابيبك

اطلب من Breeze Copilot تلخيص السجلات والتحضير للمكالمات والبحث عن الشركات في ثوانٍ معدودة.

أنشئ قوالب فواتير مشتركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة فريقك على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر اتساق

قيود HubSpot

لا يمكن تخصيص عناصر الواجهة مثل تخطيط أو تصميم خط الأنابيب بشكل عميق دون حلول بديلة.

لا يوجد فريق داخلي مخصص للتدريب؛ غالبًا ما يتطلب الإعداد دعمًا من طرف ثالث

أسعار HubSpot

أدوات مجانية

منصة العملاء المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Smart CRM Professional: 1450 دولارًا أمريكيًا شهريًا لـ 6 مستخدمين

Smart CRM Enterprise: 4700 دولار شهريًا لـ 8 مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 29,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: في الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ مفهوم CRM بـ Rolodexes المادية. ابتكر المهندس الدنماركي Hildaur Neilsen هذه الملفات الدوارة في عام 1956، وكانت في يوم من الأيام الرمز المطلق لشبكة علاقات مندوبي المبيعات.

7. Bitrix24 (الأفضل لتتبع المبيعات وتحصيل المدفوعات)

عبر Bitrix24

تم تصميم Bitrix24 لمساعدة الفرق على تبسيط الاتصالات وإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والعمليات.

إذا كنت بحاجة إلى تكوين الحقول المطلوبة وأنظمة الدفع وأنواع العملاء في فواتيرك، فهذه الأداة مفيدة بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قوالب بلغات مختلفة للعملاء من بلدان مختلفة. يتعامل نظام الفوترة تلقائيًا مع العملات المتعددة والضرائب والخصومات بناءً على موقع العميل.

يمكنك التكامل مع PayPal لمعالجة المدفوعات وXero لمزامنة المحاسبة. بمجرد موافقة العملاء على عروض الأسعار، يمكنك تحويلها إلى فواتير بنقرة واحدة.

أفضل ميزات Bitrix24

تتبع مقاييس المبيعات والأداء من خلال تقارير BI وتحليلات مسار التحويل ولوحات معلومات CRM.

قم بصياغة العروض وتدوين المكالمات وإصدار الفواتير للعملاء من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع مساعد الذكاء الاصطناعي.

حوّل أي رسالة إلى عميل محتمل عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مركز الاتصال متعدد القنوات.

قم بإدارة كتالوجات المنتجات والضرائب من خلال الدعم المدمج للعملات المتعددة والامتثال الضريبي المحلي.

قيود Bitrix24

لا يمكن إلا للمسؤول الفائق إجراء تغييرات على الإعدادات الرئيسية، مما يحد من مرونة سير العمل للمستخدمين العاديين.

العديد من الوظائف الأساسية، مثل تسجيل الدخول/الخروج وأدوات المهام المتقدمة، متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى.

أسعار Bitrix24

مجاني

قياسي: 124 دولارًا شهريًا (يشمل 50 مستخدمًا)

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا (يشمل 100 مستخدم)

المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا (يشمل 250 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته مع العملاء:

تكمن قوة Bitrix24 في تنوعها. فهي تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث، وتبسط سير العمل وتحسن إنتاجية الفريق. […] تحتوي المنصة على العديد من الميزات لدرجة أن فهم كيفية عمل كل شيء قد يستغرق بعض الوقت. قد يشعر المستخدمون بالارتباك بسبب الكم الهائل من خيارات التخصيص، خاصةً إذا كانوا جددًا على أدوات إدارة المشاريع.

تكمن قوة Bitrix24 في تنوعها. فهي تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث، وتبسط سير العمل وتحسن إنتاجية الفريق. […] تحتوي المنصة على العديد من الميزات لدرجة أن فهم كيفية عمل كل شيء قد يستغرق بعض الوقت. قد يشعر المستخدمون بالارتباك بسبب الكم الهائل من خيارات التخصيص، خاصةً إذا كانوا جددًا على أدوات إدارة المشاريع.

🚀 ميزة ClickUp: اطلب من ClickUp Brain إنشاء مهام لكل عميل محتمل مذكور في سلسلة محادثات ClickUp Chat. سيقوم بتحليل المحادثة واقتراح مهام جديدة، والتي يمكنك إضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك بنقرة واحدة. قم بصياغة أوصاف مفصلة للمهام وحدد أولويات ذكية على الفور باستخدام ClickUp Brain

8. Odoo CRM (الأفضل لتخصيص سير العمل وإدارة العملاء)

عبر Odoo CRM

Odoo هو مثال على برامج CRM التي تبسط إدارة العملاء المحتملين وتسرع عملية الفوترة بفضل إعدادها المعياري المصمم لتوفير المرونة.

يمكنك استخدامها لتتبع توقعات الإيرادات على الفور، وجدولة المتابعات، وأتمتة أنشطة المبيعات بناءً على نصوص محددة مسبقًا. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء جميع قيودات اليومية الأساسية للمعاملات المحاسبية، مثل فواتير العملاء وفواتير الموردين والمصروفات.

تطبيق الفوترة مثالي لاحتياجات الفوترة الأساسية، أو يمكنك إضافة تطبيق المحاسبة الكامل للحصول على تقارير مالية شاملة وتسوية حسابات بنكية وإدارة الأصول. يشتمل النظام على رقمنة الفواتير باستخدام تقنيات OCR و AI لترميز الفواتير الورقية تلقائيًا إلى نماذج رقمية.

يعمل Odoo بشكل جيد عندما تحتاج إلى دمج الفواتير مع المخزون أو التصنيع أو العمليات التجارية الأخرى.

أفضل ميزات Odoo CRM

أنشئ مسارات مبيعات مخصصة باستخدام طرق عرض على غرار Kanban تعرض قيمة الصفقة ومعلومات الاتصال والمرحلة في مكان واحد

قم تلقائيًا بجدولة الخطوات التالية مثل المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات بناءً على دليل المبيعات الخاص بك باستخدام إمكانات الأتمتة

تعامل مع الاشتراكات والفواتير المتكررة بسلاسة باستخدام إعدادات التكرار المدمجة والتجديد التلقائي

قيود Odoo CRM

إعداد معقد للفرق الصغيرة؛ قد يكون وجود الكثير من التكوينات التفصيلية عبر المجالات أمرًا مرهقًا وغير ضروري

بعض سير عمل المستخدمين لا يمكن تعديلها أو تغييرها بسهولة دون مساعدة المطورين

أسعار Odoo CRM

مجاني

قياسي: 31 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

مخصص: 46.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Odoo CRM

G2: 4. 1/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1200 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ قدمت رسالة لوكا باسيولي عام 1494 نظام المحاسبة المزدوجة، الذي يدمج الخصم والائتمان في الفواتير. ولا يزال هذا النظام هو الأساس الذي تعمل عليه الفواتير اليوم.

أبرم الصفقة مع ClickUp

اختيار برنامج CRM وبرنامج إصدار الفواتير المناسبين يعني العثور على حل يتجاوز مجرد تتبع المعاملات المالية.

في حين أن كل أداة في هذه القائمة تقدم شيئًا قيمًا، فإن ClickUp تبرز باعتبارها التطبيق الشامل للعمل الذي يربط بين فرق المبيعات والمالية والمشاريع دون أي فوضى.

باستخدام CRM من ClickUp، يمكنك تخصيص خطوط الإنتاج وأتمتة المتابعات وإدارة اتصالات العملاء بسلاسة. قم بإقرانه ببرنامج ClickUp Finance لتتبع الميزانيات وتبسيط المدفوعات المتكررة وإنشاء لوحات معلومات ذكية تمنحك صورة واضحة عن التدفق النقدي والأرباح.

اشترك في ClickUp اليوم!