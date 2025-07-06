أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي يمكن للرؤساء التنفيذيين الاستفادة منها في عام 2025

إن كونك رئيسًا تنفيذيًا اليوم يعني اتخاذ قرارات أسرع، والبقاء في صدارة الاتجاهات، وقيادة الفرق خلال التغيير المستمر. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي، ليس ككلمة رنانة، بل كميزة عملية.

من الرؤى في الوقت الفعلي والتخطيط الأكثر ذكاءً إلى التواصل الأكثر دقة والتنفيذ الأسرع، تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الرؤساء التنفيذيين على العمل بكفاءة أكبر والقيادة بوضوح.

في هذه القائمة، قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي يمكن للرؤساء التنفيذيين ذوي التفكير المستقبلي استخدامها لدفع عجلة النمو وتبسيط العمليات والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية *الأسعار ClickUp إدارة المشاريع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي • ClickUp Brain للحصول على ملخصات وأجوبة فورية وإنشاء المحتوى • Autopilot Agents لأتمتة المهام • سير عمل مخصص ولوحات معلومات ومستندات ومهام ولوحات بيضاء خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Jasper AI إنشاء المحتوى • تخصيص نبرة وأسلوب الكتابة • تتبع أداء محتوى الذكاء الاصطناعي • أكثر من 50 نموذجًا لمشاركات المدونات والنصوص وغيرها يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Midjourney إنشاء صور متنوعة • اختر من بين نماذج مثل V6 و Niji • تخصيص إعدادات الصور • تنظيم الصور في علامة التبويب "الأرشيف" • الحقوق التجارية والإبداع الخاص تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Zapier أتمتة سير العمل • ربط أكثر من 7000 تطبيق • أتمتة سير العمل بدون كتابة أكواد • أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات والدعم والمحتوى • قوالب لتوليد العملاء المحتملين والردود وملخصات المكالمات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Notion AI إدارة قواعد البيانات التعاونية • ملء الجداول تلقائيًا وتلخيص البيانات • صياغة متعددة اللغات • توسيع الرسائل إلى رسائل بريد إلكتروني أو تقارير يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا Perplexity AI العثور على مصادر بيانات موثوقة • وضع البحث المتعمق • إجابات مدعومة بمصادر موثوقة • تبسيط الاستفسارات المعقدة أسعار مخصصة الأساس المنطقي (Jina AI) اتخاذ قرارات معقدة تستند إلى البيانات • تحليل SWOT ومزايا/عيوب والتحليل السببي • تأسيس على الويب في الوقت الفعلي • رؤى متقدمة مدعومة بتقنية GPT تبدأ الباقات المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا Moveworks منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي • أتمتة البحث عبر مجموعة التقنيات • وكلاء مخصصون منخفضو الترميز • أمان بمستوى FedRAMP® أسعار مخصصة Pega GenAI تعزيز الإنتاجية والإبداع • إنشاء روبوتات الدردشة الذاتية • أجهزة محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي للوكلاء • رؤى حول البيانات التشغيلية أسعار مخصصة Prezent الاتصالات التجارية • أكثر من 35,000 شريحة معتمدة من العلامات التجارية • أداة Story Builder مع قوالب متخصصة • ASTRID AI لإنشاء المحتوى أسعار مخصصة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتجات. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

فيما يلي قائمة مختصرة بأفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للمساعدين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

استخدم ClickUp Brain لتبقى متقدمًا بخطوة على منافسيك

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، هو أداة الذكاء الاصطناعي المثالية للرؤساء التنفيذيين الذين يرغبون في تعزيز الكفاءة والوضوح والابتكار في مؤسساتهم. مع ClickUp، تحصل على مساحة عمل واحدة وموحدة تجمع بين المشاريع والأشخاص والبيانات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يعد ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، جوهر قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp. يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص الاجتماعات على الفور، وإنشاء التقارير، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وحتى إنشاء خطط المشاريع، مما يوفر لك الوقت لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يمكن للرؤساء التنفيذيين طرح أسئلة على ClickUp Brain حول أي مشروع أو مستند أو مؤشر أداء رئيسي والحصول على إجابات فورية وقابلة للتنفيذ.

إليك مثال على ClickUp Brain أثناء العمل 👇

اطرح الأسئلة، واحصل على إجابات سياقية، وانجز المزيد مع ClickUp Brain

لكن الذكاء الاصطناعي في ClickUp يتجاوز مجرد تقديم اقتراحات ذكية. باستخدام ClickUp Autopilot Agents، يمكن للرؤساء التنفيذيين أتمتة سير العمل بالكامل وتفويض المهام الروتينية إلى وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي. يمكن لـ Autopilot Agents تعيين المهام ومتابعة المواعيد النهائية وتحديث حالات المشاريع وحتى تشغيل التذكيرات، مما يضمن عدم إغفال أي شيء بينما تركز أنت على الاستراتيجية عالية المستوى.

تتيح لك لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي من ClickUp المزودة ببطاقات الذكاء الاصطناعي إدارة عدة أقسام أو مشاريع من خلال عرض واحد موحد. بدلاً من التنقل بين عدة تطبيقات، يمكنك دمج جميع التحديثات المهمة والمهام ذات الأولوية والمواعيد النهائية في بطاقات لوحة معلومات قابلة للتخصيص، مما يجعل الإشراف عالي المستوى أمراً سهلاً.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية تسهيل لوحات معلومات ClickUp AI وبطاقات AI على قادة مثلك الحصول على رؤية فورية لتقدم الفريق وأولوياته والمخاطر.

تتيح لك ClickUp Automations إعداد قواعد للتعامل مع الأعمال المتكررة، بدءًا من توظيف الموظفين الجدد وحتى إدارة الموافقات. وبالاقتران مع الذكاء الاصطناعي، تتكيف هذه الأتمتة مع احتياجات عملك وتتوسع مع نمو شركتك.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة في ClickUp لتتبع المقاييس المهمة لأعمالك

لرؤساء الشركات التنفيذيين الذين يحتاجون إلى رؤية في الوقت الفعلي، توفر لوحات معلومات ClickUp تقارير مباشرة قابلة للتخصيص حول كل جانب من جوانب أعمالك، بما في ذلك المبيعات والتسويق والعمليات وغير ذلك.

تتيح ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards التعاون السلس وتبادل الأفكار، بينما تحافظ ClickUp Tasks على تماسك فرق العمل ومسؤوليتها.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain: مساعد الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية وملخصات وإنشاء المحتوى

وكلاء التشغيل التلقائي: أتمتة وتفويض الأعمال الروتينية إلى وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي

لوحات معلومات الذكاء الاصطناعي: أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناتك وتلخيصها

ClickUp Automations: تبسيط سير العمل وتقليل الجهد اليدوي

لوحات معلومات ClickUp: معلومات تجارية في الوقت الفعلي وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

ClickUp Docs & Whiteboards: معرفة مركزية وعصف ذهني تعاوني

ClickUp Tasks : قم بتعيين المهام وتتبعها وإدارتها عبر الفرق

سير عمل قابل للتخصيص: قم بتكييف ClickUp مع عملياتك التجارية الفريدة

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يقول ألكسيس فالنتين، رئيس قسم تطوير الأعمال العالمية في Pigment:

فريقنا سعيد جدًا باستخدام ClickUp لأنهم يجدون في هذه المنصة كل ما يحتاجونه لإنجاز عملهم، كما أنها سهلة الاستخدام للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى.

فريقنا سعيد جدًا باستخدام ClickUp لأنهم يجدون في هذه المنصة كل ما يحتاجونه لإنجاز عملهم، كما أنها سهلة الاستخدام للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى.

📖 اقرأ أيضًا: بودكاست الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي

2. Jasper AI (الأفضل لإنشاء المحتوى)

عبر Jasper AI

تعد إدارة الوقت وتوصيل الرسالة الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية للرؤساء التنفيذيين المشغولين. Jasper AI هي أداة تساعد في صياغة محتوى مخصص لرؤية شركتك وأهدافها. سواء كنت بحاجة إلى منشورات مدونة جذابة أو نصوص تسويقية مقنعة أو تحديثات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لـ Jasper مساعدتك في إنتاجها جميعًا.

أفضل ميزات Jasper AI

خصص نبرة وأسلوب الكتابة لتتماشى مع علامتك التجارية من أجل توحيد الرسائل في جميع المحتويات

تتبع أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بك

استخدم أكثر من 50 نموذجًا لإنتاج مجموعة متنوعة من المحتوى بسرعة، من منشورات المدونات إلى نصوص الفيديو

قيود Jasper AI

يحتاج الأمر إلى الكثير من الجهد للتعلم حتى يمكن الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي

يجد بعض المستخدمين أن الأداء غير متسق، مع وجود أعطال وأخطاء متكررة

أسعار Jasper AI

المُصمم : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Jasper AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI

تقول مراجعة G2:

تقدم باستمرار مسودات أولية تتوافق تمامًا مع أسلوبنا في الكتابة، مما يوفر لنا الوقت والجهد.

تقدم باستمرار مسودات أولية تتوافق تمامًا مع أسلوبنا في الكتابة، مما يوفر لنا الوقت والجهد.

3. Midjourney (الأفضل لإنشاء صور متنوعة)

عبر Midjourney

عندما تريد إحداث تأثير بصري، يوفر MidJourney أداة ذكاء اصطناعي قوية لإنشاء صور مذهلة من مطالبات نصية. وهي مثالية للرؤساء التنفيذيين الذين يحتاجون إلى صور سريعة ومثيرة للإعجاب، حيث تساعد في تحويل الأفكار إلى صور واقعية. من خلال Discord، يمكنك ضبط طلباتك والحصول على العديد من الصور المتنوعة.

لإنشاء الصور، ما عليك سوى تقديم نصوص تصف رؤيتك، وستتكفل MidJourney بالباقي. يمكنك إنشاء صور للعلامة التجارية الشخصية، مثل منشورات المدونات والنشرات الإخبارية وتسويق المحتوى. صمم صورًا جذابة لعروض المستثمرين والتقارير والعروض التقديمية، أو اختبر الاتجاهات الإبداعية بسرعة قبل الاستعانة بمصمم.

أفضل ميزات Midjourney

اختر من بين عدة نماذج للذكاء الاصطناعي مثل V6 و Niji لإنتاج أنماط فنية متنوعة

اضبط الإعدادات للحصول على صور عالية الدقة مع إمكانية تخصيص السطوع والتباين والتشبع

قم بتنظيم الصور وتصفيتها بكفاءة باستخدام علامة التبويب "الأرشيف"

احصل على حقوق الاستخدام التجاري وميزات الإنشاء الخاصة لمزيد من التحكم

قيود Midjourney

إمكانية الوصول محدودة خارج Discord

أسعار Midjourney

الأساسي: 10 دولارات شهريًا

السعر القياسي: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المزايا: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Mega: 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Midjourney وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ 55% من صناع القرار في مجال الأعمال يتفقون على أن فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي تفوق بكثير عيوبها المحتملة.

4. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل)

عبر Zapier

يمكن أن تؤدي أتمتة المهام الإدارية إلى زيادة إنتاجيتك بشكل كبير. باستخدام Zapier، يمكنك مزامنة جداول الاجتماعات بين Google Calendar و Slack، وإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أدوات مثل Asana أو Trello، أو إنشاء تقارير عن طريق ربط البيانات من منصات مثل Google Sheets إلى Notion.

أفضل ميزات Zapier

قم بتوصيل أكثر من 7000 تطبيق لتكامل سلس

أتمتة سير العمل البسيط والمعقد دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

أنشئ سير عمل مخصصًا باستخدام قوالب معدة مسبقًا لمهام مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص المكالمات وإدارة العملاء المحتملين

استخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبيعاتك ودعم العملاء وعمليات إنشاء المحتوى

قيود Zapier

يحتاج المستخدمون إلى التعامل بحذر مع سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات، حيث قد تتطلب الإعدادات المتقدمة ترميزًا مخصصًا

أسعار Zapier

مجاني إلى الأبد

احترافي : 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 103.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier

تقول مراجعة G2:

تمكنا من إنشاء "Zaps" (أتمتة) التي تجعل التطبيقات تتواصل مع بعضها البعض دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تمكنا من إنشاء "Zaps" (أتمتة) التي تجعل التطبيقات تتواصل مع بعضها البعض دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

📖 اقرأ أيضًا: رؤى فعالة حول الروتين الصباحي للرؤساء التنفيذيين الطموحين

5. Notion AI (الأفضل لإدارة قواعد البيانات التعاونية)

عبر Notion AI

قد تكون إدارة العمليات وقيادة الفرق مهمة شاقة دون الأدوات المناسبة. يعمل Notion AI كمركز شامل لتنظيم المعلومات وأتمتة الوظائف الأساسية، مما يوفر وقتًا ثمينًا للمديرين التنفيذيين.

أفضل ميزات Notion AI

املأ الجداول تلقائيًا وحوّل المعلومات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ

اطلب من Notion AI صياغة الاتصالات أو ترجمتها إلى لغات متعددة، مثل الإسبانية أو اليابانية

قدم رسالة رئيسية ودع الذكاء الاصطناعي يوسعها إلى بريد إلكتروني أو تقرير مفصل

قيود Notion AI

لا تتوفر ميزة Notion AI حاليًا على تطبيقات الأجهزة المحمولة

أسعار Notion AI

مجاني

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: أضفها إلى مساحة عملك مقابل 10 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات وتقييمات Notion AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI

تقول مراجعة G2:

لقد كان مساعد Notion AI الجديد بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي، حيث سمح لي بتوفير ساعات من العمل من خلال صياغة الملخصات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة للعملاء المحتملين وفريقي. يساعدني Notion AI في إنجاز الأعمال الإدارية التي لا مفر منها بسرعة أكبر، مما يتيح لي التركيز على أعمال التطوير عالية المستوى (والتي هي أيضًا أكثر ربحية!).

لقد كان مساعد Notion AI الجديد بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي، حيث سمح لي بتوفير ساعات من العمل من خلال صياغة الملخصات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة للعملاء المحتملين وفريقي. يساعدني Notion AI في إنجاز الأعمال الإدارية التي لا مفر منها بسرعة أكبر، مما يتيح لي التركيز على أعمال التطوير عالية المستوى (والتي هي أيضًا أكثر ربحية!).

6. Perplexity AI (الأفضل للعثور على مصادر بيانات موثوقة)

عبر Perplexity AI

عندما تحتاج إلى إجابات سريعة ودقيقة، فإن Perplexity AI هو شريكك الموثوق. ما يميز Perplexity AI هو قدرته على استخراج بيانات تم التحقق منها من مصادر متعددة عبر الويب، وتقديم إجابات مفصلة وقائمة على الحقائق يمكنك الوثوق بها.

أفضل ميزات Perplexity AI

وفر ساعات من الجهد اليدوي مع Perplexity Deep Research

قم بمهام على مستوى الخبراء، من الشؤون المالية إلى تطوير المنتجات،

استخدم واجهة سهلة الاستخدام للعثور على الإجابات وفك تشفيرها بسرعة

حدود الذكاء الاصطناعي في Perplexity

يمكن أن تقدم إجابات موجزة للغاية بالنسبة للأسئلة الأكثر تعقيدًا

قد تفتقر إلى أحدث البيانات إذا لم تكن مفهرسة في قاعدة البيانات المصدرية

أسعار Perplexity AI

الأسعار تعتمد على حجم الرموز وطلبات العملاء

تصنيفات وتقييمات Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity AI

تقول مراجعة G2:

بصفتي محللاً، أقوم بالكثير من الأبحاث لفهم الشركات والأسواق وغيرها من التفاصيل المفيدة للغاية لفريق المبيعات لدي. وأفضل ما في الأمر هو أنني أحصل على معظم المساعدة التي أحتاجها من هنا، مما يوفر لي الوقت من خلال توفير كل شيء في مكان واحد.

بصفتي محللاً، أقوم بالكثير من الأبحاث لفهم الشركات والأسواق وغيرها من التفاصيل المفيدة للغاية لفريق المبيعات لدي. وأفضل ما في الأمر هو أنني أحصل على معظم المساعدة التي أحتاجها من هنا، مما يوفر لي الوقت من خلال توفير كل شيء في مكان واحد.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: 51% من الرؤساء التنفيذيين يوظفون موظفين لشغل وظائف في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تكن موجودة من قبل، ولكن 44% فقط منهم قاموا بتقييم تأثيرها على القوى العاملة لديهم!

7. Rationale من Jina AI (الأفضل لاتخاذ القرارات المعقدة القائمة على البيانات)

عبر Rationale من Jina AI

اتخاذ القرارات الصعبة كرئيس تنفيذي ليس بالأمر السهل أبدًا، ولكن ماذا لو كان لديك مساعد ذكاء اصطناعي يرشدك خلال هذه العملية؟ تعرف على Rationale، أداة قوية مصممة لمساعدة قادة الأعمال مثلك على اتخاذ قرارات مستنيرة وشاملة.

تم تصميم هذه الأداة خصيصًا لتضمن حصولك على كل ما تحتاجه لاتخاذ قرارات عقلانية تستند إلى البيانات وتناسب أهداف شركتك واستراتيجيتها.

الأسباب المنطقية لأفضل ميزات Jina AI

استخدم البحث على الويب في الوقت الفعلي لتأكيد صحة البيانات بمصادر موثوقة ومحدثة

استفد من خوارزميات GPT المتقدمة والتعلم في السياق للحصول على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ

حلل القرارات باستخدام تحليل SWOT أو تحليل الإيجابيات والسلبيات أو التحليل السببي

الأسباب المنطقية من Jina AI القيود

نظرًا لأنها تعتمد على جودة بيانات الويب، فإن المصادر غير الموثوقة يمكن أن تؤثر على الدقة

الأساس المنطقي من Jina AI التسعير

Lite: 9.99 دولار شهريًا

السعر القياسي: 39.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الحد الأقصى: 99.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأساس المنطقي لتصنيفات وتقييمات Jina AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ 64% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على اعتماده من قبل الناس أكثر من اعتماده على التكنولوجيا نفسها. الشركات التي تفشل في اعتماده تخاطر بالركود، بينما تلك التي تعتمده يمكنها توقع تحول سريع.

8. Moveworks (أفضل منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي)

عبر Moveworks

باعتباره أحد مساعدات الذكاء الاصطناعي الرائدة، يتيح Moveworks لموظفيك العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر. يوفر الوصول السلس إلى المعلومات الصحيحة عبر جميع الأنظمة والتنسيقات، مما يقلل الوقت المستغرق في المهام اليدوية.

تتكامل هذه المنصة مع أكثر من 100 أداة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع التكنولوجيا الفريدة لشركتك.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

أفضل ميزات Moveworks

ابحث عن المهام وأتمتتها عبر كامل البنية التكنولوجية الخاصة بك بسهولة

زيادة الكفاءة بنسبة 90٪ من خلال المساعدة والتكامل المدعومين بالذكاء الاصطناعي

استفد من أعلى معايير الأمان، فهي المنصة الوحيدة للذكاء الاصطناعي الوكيلة في سوق FedRAMP®

تمكين المطورين من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين باستخدام أتمتة منخفضة الكود

قيود Moveworks

لا يتوفر أي خطة مجانية أو نسخة تجريبية

قد يكون وقت استجابة فريق الدعم بطيئًا في بعض الأحيان

أسعار Moveworks

أسعار مخصصة

تقييمات Moveworks وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لفرق المؤسسات

9. Pega GenAI (الأفضل لتعزيز الإنتاجية والإبداع)

عبر Pega GenAI

تجمع Pega GenAI بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الكفاءة وتحسين سير العمل، مع ضمان التكامل السلس للحوكمة على مستوى المؤسسة.

تساعدك المنصة أيضًا في الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول العملاء الذين لا يتلقون خدمات كافية وتوليد علاجات جديدة لتحسين الملاءمة. استنادًا إلى الرؤى التنبؤية، يمكنك تغيير مصادر البيانات وتعزيز إنتاجية الوكلاء.

أفضل ميزات Pega GenAI

عزز إنتاجية الوكلاء وأنشئ روبوتات دردشة ذاتية الخدمة

قم بتدريب الموظفين الجدد وتأهيلهم باستخدام أجهزة محاكاة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تمكين الرؤية الشاملة من خلال تصور البيانات التشغيلية

قيود Pega GenAI

قد تتضمن الإصدارات الجديدة من التطبيقات قواعد قديمة

قد يؤدي تحديث التطبيقات إلى إصدارات أحدث إلى ظهور تحديات جديدة

أسعار Pega GenAI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pega GenAI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 2/5 (250+ تقييم)

10. Prezent (الأفضل للاتصالات التجارية)

عبر Prezent

عندما تحتاج اتصالات شركتك إلى دفعة قوية، فإن Prezent توفر لك حلاً ذكيًا. مع Prezent Standard، يمكنك إنشاء عروض تقديمية مخصصة ومتوافقة مع علامتك التجارية في ثوانٍ معدودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى محتوى منظم من قبل خبراء يساعدك على تحسين اتصالاتك. وأفضل ما في الأمر أنه لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أو البيانات السرية، مما يضمن أمان كل شيء.

أفضل ميزات Prezent

احصل على أكثر من 35,000 شريحة معتمدة من العلامات التجارية

استخدم Story Builder لإنشاء عروض تقديمية باستخدام قوالب متخصصة

أنشئ محتوى في دقائق باستخدام ASTRID AI

حدود العرض التقديمي

يركز بشكل أساسي على الجانب التجاري، مع قوالب محدودة للشؤون الطبية

لا تزال تدريبات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير لقوالب متخصصة

أسعار Prezent

قياسي: أسعار مخصصة

Premium: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Prezent

G2: 4. 5/5 (92+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Prezent

تقول مراجعة G2:

في السابق، كنا نقضي ساعات طويلة في تنسيق الشرائح وتحسين العناصر المرئية. الآن، مع Prezent، أصبح هذا العملية برمتها سلسة وفعالة.

في السابق، كنا نقضي ساعات طويلة في تنسيق الشرائح وتحسين العناصر المرئية. أما الآن، مع Prezent، أصبح هذا العملية برمتها سلسة وفعالة.

بصفتك رئيسًا تنفيذيًا، فإن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين العمليات التجارية والبقاء في صدارة المنافسة هي مهام بالغة الأهمية. يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذه المسؤوليات بشكل أكثر كفاءة.

إليك ما يجب البحث عنه في منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال الآخرين:

معالجة البيانات في الوقت الفعلي: اختر الذكاء الاصطناعي الذي يحلل التقارير المالية واتجاهات السوق والبيانات التشغيلية على الفور لاتخاذ قرارات أفضل

التحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار: اختر اختر أدوات اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالإيرادات والمخاطر والنتائج التشغيلية باستخدام نماذج التعلم الآلي

أتمتة المهام الإدارية: اختر الذكاء الاصطناعي الذي يتولى جدولة المواعيد وفرز البريد الإلكتروني والموافقة على المستندات لتحسين اختر الذكاء الاصطناعي الذي يتولى جدولة المواعيد وفرز البريد الإلكتروني والموافقة على المستندات لتحسين يوم عمل المدير التنفيذي

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتواصل: استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص التقارير وصياغة رسائل البريد الإلكتروني واستخراج الأفكار الرئيسية من المحادثات

نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص: اختر الأدوات التي تتناسب مع قطاعك وأسلوبك في القيادة، وحسّن التوصيات بناءً على الأهداف الخاصة بشركتك

الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وكشف التحيز: اختر الذكاء الاصطناعي الذي يحدد التحيز في التوظيف والمالية واتخاذ القرارات للحفاظ على الشفافية والإنصاف

💡 هل تعلم؟ 74% من الرؤساء التنفيذيين يعترفون بأنهم قد يفقدون وظائفهم في غضون عامين إذا لم يحققوا مكاسب قابلة للقياس في مجال الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عزز نجاح أعمالك مع ClickUp

تُحدث أدوات الذكاء الاصطناعي تحولًا في طريقة تعامل الرؤساء التنفيذيين مع نمو الأعمال، حيث توفر طرقًا جديدة لزيادة الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار واكتساب ميزة تنافسية. يتيح استخدام هذه الأدوات للمديرين التنفيذيين التركيز على المهام عالية التأثير بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الأنشطة المتكررة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً.

ClickUp هو مثال ممتاز على كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للوظائف التنفيذية. بفضل ميزات مثل ClickUp Brain، التي تعمل على أتمتة إدارة المهام والتكامل مع الأدوات الحالية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، يمكن للرؤساء التنفيذيين الحصول على رؤى أعمق حول عملياتهم التجارية. يتيح هذا المستوى من الكفاءة للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات أكثر استنارة والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

هل أنت مستعد لترى كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp أن ترفع مستوى قيادتك؟ ابدأ مع ClickUp اليوم!