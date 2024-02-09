إليكم كيف يبدو يوم في حياة الرئيس التنفيذي

كيف يبدو اليوم في حياة الرئيس التنفيذي؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على عوامل مختلفة مثل حجم المؤسسة والصناعة.

وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإن جميع الرؤساء التنفيذيين يشتركون في بعض الأمور المشتركة. بصفتهم الرئيس التنفيذي، فهم يشغلون أعلى المناصب داخل المؤسسة. كما أنهم يتشاركون أيضًا في بعض المسؤوليات المشتركة: قيادة النمو والتوسع، وإدارة العمليات الشاملة، وفي حالة الشركات الربحية، تحسين الربحية.

على المستوى اليومي، هذا يعني أن الوظيفة استراتيجية إلى حد كبير. حيث يقضي الرؤساء التنفيذيون وقتهم في الاجتماعات مع أصحاب المصلحة والإدارة وأعضاء آخرين من المديرين التنفيذيين للإشراف على العمليات. كما أنهم يضعون الرؤية والاستراتيجيات التي ستتبعها المنظمة من أجل مواصلة النمو.

وغالباً ما يكون السفر جزءاً من الوظيفة أيضاً. يجب أن يتوقع الرؤساء التنفيذيون حضور المؤتمرات والاجتماعات مع العملاء الجدد وغير ذلك.

هذه نسخة مبسطة لما يحدث في يوم نموذجي للرئيس التنفيذي. دعونا نتعمق في استكشاف أعمق لهذا الدور وكيفية عمله مع فريق القيادة الأكبر.

## فهم دور الرئيس التنفيذي

إذن ما هي بعض الأمور التي يمكن أن يتوقعها الرئيس التنفيذي العادي خلال اليوم العادي؟ دعنا نستعرض بعض الواجبات والتحديات الأكثر شيوعًا التي ستواجهها، إلى جانب نظرة عامة على كيفية إدارة الرؤساء التنفيذيين الناجحين لوقتهم وللشركة بأكملها. ✨

واجبات الرئيس التنفيذي وتوقعاته

في حين قد تكون هناك بعض الاختلافات من مؤسسة أو صناعة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض الواجبات والتوقعات التي يجب على معظم الرؤساء التنفيذيين الالتزام بها. دعنا نلقي نظرة.

الإشراف على الاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة وتوحيده

في حين أن المديرين من المستوى الأدنى غالبًا ما يتعاملون مع صواميل ومسامير الأنشطة التشغيلية، فإن الرؤساء التنفيذيين الأكثر نجاحًا يستخدمون رؤيتهم من أعلى إلى أسفل للمؤسسة ككل للحفاظ على توافق الجميع على التوجه الاستراتيجي. ➡️

إنشاء وتنفيذ الخطط طويلة الأجل

غالبًا ما تتضمن وظيفة الرئيس التنفيذي عنصر ريادة الأعمال. فهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على العمل مع الأعضاء الآخرين في الإدارة التنفيذية لخلق رؤية للمؤسسة والبحث عن فرص عمل جديدة.

مراقبة الأداء المالي للمؤسسة

من السهل إضافة قيم نقدية إلى المهام للحفاظ على ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

في حين أن الإدارات والمشاريع الفردية سيكون لها ميزانيتها الخاصة وفريق الإدارة الخاص بها، فإن الرئيس التنفيذي مسؤول عن الأداء المالي العام للمؤسسة. وهذا يعني مراقبة وتتبع الحالة المالية للشركة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

التعامل مع العلاقات العامة والالتزامات الإعلامية

غالبًا ما يُعتبر الرؤساء التنفيذيون الأكثر نجاحًا واجهة الشركة واستراتيجية الشركة. وهذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى التحدث مع وسائل الإعلام، والمشاركة في المقابلات، ومخاطبة الجمهور، والتحدث في المؤتمرات، وحضور فعاليات العلاقات العامة الأخرى.

إنشاء الثقافة المؤسسية ودعمها

لا تقتصر وظيفة الرئيس التنفيذي على الإدارة فحسب، بل تشمل أيضاً القيادة. فأسلوبه القيادي يؤثر بشكل مباشر على ثقافة الشركة وبيئة العمل للموظفين. إن تقديم مثال إيجابي كقائد سيساعدك على تحسين الثقافة التنظيمية, ديناميكيات الفريق والإنتاجية الإجمالية.

الحفاظ على المساءلة مع مجلس الإدارة

يشرف كل من الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة على الأداء التنظيمي. ومع ذلك، تقع على عاتق الرئيس التنفيذي مسؤولية تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة وتلقي الملاحظات حول اتجاه المنظمة.

التحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون

لا يقتصر اليوم النموذجي في حياة الرئيس التنفيذي على المسؤوليات فحسب، بل ينطوي على تحديات أيضًا. وسرعان ما يتعلم الرؤساء التنفيذيون الناجحون استراتيجيات للتغلب على بعض هذه التحديات.

فما الذي يمكن أن تتوقعه؟ فيما يلي بعض أهم التحديات. 👀

الموازنة بين الحياة الشخصية والرفاهية مع العمل

يمكن أن يكون دور الرئيس التنفيذي محمومًا. من المهم أن تضع حدودًا واضحة بين حياتك العملية وحياتك الشخصية حتى لا يستهلك العمل الوقت الذي خصصته لعائلتك وأصدقائك ورفاهيتك.

محدودية الموارد التنظيمية

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لا تمتلك الشركات الناشئة ولا شركات Fortune 500 موارد غير محدودة. فبغض النظر عن حجم رؤيتك للمؤسسة، ستحتاج إلى معرفة كيف يمكنك تحقيقها بالأصول والقوى العاملة المتاحة.

ضعف التواصل

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في بعض المؤسسات، تكون خطوط الاتصال غامضة. والأمر متروك للمدير التنفيذي لإرساء ثقافة الشفافية والتواصل المفتوح بين الفرق والإدارة.

مقاومة التغيير

التغيير جزء طبيعي من العمل - لكن عوامل مثل الأمان الوظيفي أو عدم اليقين بشأن الواجبات أو ظروف العمل الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تردد الموظفين في قبول التغيير. وبصفتك رئيسًا تنفيذيًا، ستحتاج إلى تحديد السبب الجذري للمقاومة، ثم معالجتها بشكل مباشر لتهدئة المخاوف والشكوك.

ضعف أداء القوى العاملة

عندما لا يرتقي أداء أعضاء الفريق أو الأقسام إلى المستوى المطلوب، فمن السهل أن نفترض أن المشكلة تكمن في ضعف أخلاقيات العمل. ومع ذلك، يجب على الرؤساء التنفيذيين أن يكونوا قادرين على معالجة هذه المشكلة بعقل منفتح. عندما لا يلتزم أعضاء الفريق بشكل كامل بمشاريعهم، قد تكون الأسباب الكامنة وراء ذلك تتعلق بأعباء العمل الكبيرة جدًا أو المشاكل الثقافية - ويجب أن يكون الرؤساء التنفيذيون قادرين على تحديد هذه المشاكل وتصحيحها.

إغراء الإدارة التفصيلية

بطبيعة الحال، يهتم الرؤساء التنفيذيون بمنظماتهم اهتمامًا شديدًا - وقد يؤدي ذلك إلى القلق بشأن كيفية سير الأداء أو كيفية تقدم المشاريع. بالنسبة لبعض القادة، يصبح من المغري بالنسبة لبعض القادة الإدارة التفصيلية في محاولة لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح. في حين قد تكون هناك نوايا حسنة وراء ذلك, تؤدي الإدارة التفصيلية إلى تثبيط همم العمال ومستويات عالية من التوتر لجميع المعنيين، وانخفاض الإنتاجية.

كيف يدير الرؤساء التنفيذيون وقتهم

تسجيل الوقت المستغرق في المهام والمشروعات بدقة في ClickUp

أحد الأشياء التي قد لا يعلمونك إياها في كلية إدارة الأعمال هو كيفية إدارة جدول زمني مزدحم بفعالية. وبصفتك رئيسًا تنفيذيًا، لا يمكنك أن ترتجل. ولمواكبة كل شيء، ستحتاج إلى الاعتماد على بعض استراتيجيات إدارة الوقت التي أثبتت جدواها:

استخدم تتبع الوقت أو الإنتاجية أو برامج إدارة المشاريع لإنشاء تقويمات وجداول زمنية مفصلة 📆

حدد وقت جدولك الزمني لإنشاء أجزاء مركزة من الوقت للمشاريع والاجتماعات والتواصل

فصل المهام إلى مهام عالية التأثير ومهام منخفضة القيمة - ثم تفويض المهام منخفضة القيمة للآخرين

تعلّم أن تقول لا للمهام أو الأنشطة الجديدة التي تطرأ على جدول أعمالك ولكنها ليست مدرجة بالفعل على جدول أعمالك

## أ يوم نموذجي لرئيس تنفيذي

كيف يبدو يوم الرئيس التنفيذي في الواقع؟ سنعرض لك بعض الروتين الصباحي للرؤساء التنفيذيين الناجحين، بالإضافة إلى رؤى حول كيفية تنظيم معظمهم لروتينهم اليومي في العمل والمنزل. 👀

الروتين الصباحي لـ الرؤساء التنفيذيين الناجحين: أمثلة على دراسة حالة

كيف يتمكن قادة الأعمال الناجحون من القيام بكل شيء؟ بالنسبة لمعظم الرؤساء التنفيذيين، يبدأ الأمر بروتين صباحي يركز على الصحة والعافية لتوفير أساس متين لليوم. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ

أحد المواضيع المشتركة التي ستلاحظها بين القادة الناجحين؟ يحاول معظمهم ممارسة التمارين الصباحية. آنا وينتور لا تختلف عنهم. فيومها يبدأ في الساعة 5:45 صباحاً بعد الاستيقاظ، تلعب ساعة من التنس. ثم تضع مصففة شعرها اللمسات الأخيرة على شعرها وتذهب إلى العمل.

أليكسى ناظم، الرئيس التنفيذي لشركة نوماد هيلث

من أجل أليكسي ناظم يبدأ يومه في الساعة السابعة صباحًا، فتجده يقرأ الأخبار على الإنترنت، ثم يتفقد رسائل البريد الإلكتروني بسرعة. ثم يأتي بعد ذلك الاستحمام والإفطار والمشي لمدة 20 دقيقة إلى المكتب، مما يمنحه جرعة من النشاط البدني إلى جانب وقت للتفكير والتخطيط لليوم التالي.

بيل جيتس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت

بيل جيتس هو رئيس تنفيذي آخر يُدخل اللياقة البدنية في روتينه الصباحي . فهو يمارس تمارين الكارديو لمدة ساعة كل يوم. بعد ذلك، يتصفح آخر الأخبار من الصحف الرئيسية لمتابعة الأحداث الجارية، ويولي اهتمامًا خاصًا للمواضيع التي تركز على الصحة.

فهم هيكل العمل: التخطيط، والاجتماعات، واتخاذ القرارات

في حين أن كل شخص يختلف قليلاً فيما يتعلق بكيفية عمله بشكل أفضل، إلا أن معظم الرؤساء التنفيذيين يتبعون روتينًا متشابهًا على أساس يومي. لا يوجد شيء معقد - ما عليك سوى اتباع المخطط البسيط أدناه للتنقلات، والصباح في العمل، وبعد الظهر. 🙌

التنقل

بالنسبة للقائد العادي - ليس فقط الرئيس التنفيذي، بل أيضًا مدير العمليات والمدير المالي وأعضاء آخرين من فريق القيادة - يبدأ اليوم بالتنقل. يرى القادة الناجحون هذا الوقت كفرصة للقيام بمهام متعددة.

وهذا لا يعني أنه يجب عليك القيادة بيد والكتابة باليد الأخرى! فالسلامة أولاً في النهاية.

ولكن هذا يعني أن العديد من القادة يستخدمون هذا الوقت لمتابعة البودكاست أو الاستماع إلى الكتب الصوتية ذات الصلة. وفي ظل جدول أعمال مزدحم، يمكن أن يكون هذا وقتاً مهماً للعمل على التطوير الشخصي. وغالبًا ما يستغل الرؤساء التنفيذيون هذا الوقت أيضًا للاستماع إلى الأخبار أو لإجراء مكالمات هاتفية بدون استخدام اليدين حتى يتمكنوا من الحصول على السبق في اتصالاتهم اليومية.

بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يمكنهم استخدام وسائل النقل العام، تتسع الخيارات المتاحة لهم. ويستخدم العديد منهم هذا الوقت لقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها أو إجراء أبحاث للمشاريع والعروض التقديمية القادمة.

الصباح

بالنسبة لمعظم الناس، تكون الإنتاجية في أعلى مستوياتها في الصباح. فهو الوقت الذي تكون فيه أكثر استيقاظًا ويقظة ونشاطًا - قبل أن تبدأ فترة ما بعد الظهر في الركود وقبل أن تبدأ قوة الإرادة في الانخفاض خلال اليوم. تميل أوقات الصباح أيضًا إلى أن يكون بها عدد أقل من المشتتات نظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني والمشكلات التي تحتاج إلى الاهتمام تميل إلى الظهور مع مرور اليوم.

تعيين أولوية المهمة بسرعة داخل المهمة لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

هذا هو السبب في أن العديد من القادة الناجحين يحتفظون بصباحهم للعصف الذهني والتخطيط واتخاذ القرارات وأعمال المشروع بدلاً من الاجتماعات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني. احصل على العمل الأكثر أهمية - وليس بالضرورة العمل الأصعب أولاً بينما لا يزال لديك الطاقة والتركيز للقيام بهذه الأمور بكفاءة. 🧠

فترة ما بعد الظهيرة

تعد الاجتماعات والاتصالات جزءًا كبيرًا من الروتين اليومي للمدير التنفيذي - وبالنسبة للكثيرين، فإن فترة ما بعد الظهر هي أفضل وقت لمعالجة هذه الأمور. من الناحية النظرية، لقد أمضيت الصباح في إكمال مهام اليوم الأكثر أهمية، لذا يمكنك الآن تخصيص وقت لبقية المهام.

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حتى لا يتم تجاهل رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ورسائل البريد الصوتي طوال اليوم، تتمثل إحدى الحيل في تقسيم فترة ما بعد الظهر إلى ثلاث مجموعات: وقت للاتصالات بعد الغداء مباشرة، ووقت مخصص للاجتماعات، ثم في نهاية اليوم، مجموعة أخرى من الوقت للاتصالات والتخطيط لأنشطة اليوم التالي.

الموازنة بين الحياة الشخصية والرفاهية مع الواجبات المهنية

يختلف التوازن المثالي بين العمل والحياة الشخصية من شخص لآخر. فالبعض يشعرون بأنهم في أفضل حالاتهم عندما يركزون على العمل طوال اليوم (والليل)، كل يوم. ومع ذلك، يحتاج معظمهم إلى بعض الوقت على الأقل بعيدًا عن العمل حتى يتمكنوا من تجنب الإرهاق والتركيز على حياتهم الشخصية ورفاهيتهم.

إذن كيف تحقق التوازن الصحيح؟ سواء اخترت التوقف عن العمل في الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً أو 10 مساءً، فإن الأمر كله يتعلق بوضع حدود صارمة. عندما لا تكون منخرطاً في العمل، فقد حان الوقت لإيقاف الجزء المتعلق بالعمل من عقلك والتركيز بدلاً من ذلك على وقت العائلة أو الأصدقاء أو اهتماماتك الشخصية. احرص على قضاء بعض الوقت على الأقل كل يوم مع نفسك حتى تتمكن من الاسترخاء والتخلص من التوتر.

بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة بشكل خاص، أو الذين يواجهون احتمال التأخر في العمل، فإن إحدى الطرق لتخصيص بعض الوقت الشخصي هي من خلال فترات راحة صغيرة خلال اليوم. فبدلاً من جدولة اجتماع الغداء، على سبيل المثال، استغل ذلك الوقت للاستمتاع بوجبتك على انفراد، أو الدردشة مع شريك حياتك، أو تدوين بعض الأفكار في دفتر يومياتك. 🌻

المدراء التنفيذيون في سياقات عمل مختلفة

ليست كل أدوار الرؤساء التنفيذيين متشابهة! فرواد الأعمال الذين يصبحون رؤساء تنفيذيين لشركاتهم الناشئة سيكون لديهم عبء عمل مختلف عن الرئيس التنفيذي للشركة الذي لديه فريق قيادة كامل بالإضافة إلى مساعدين تنفيذيين للمساعدة في إنجاز الأمور. الأمر كله يتعلق بالسياق - ولهذا السبب نسلط الضوء على الاختلافات بين الرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة والشركات والمنظمات غير الربحية.

الـ الشركة الناشئة الرئيس التنفيذي: التحديات والجداول الزمنية

تخيل شركة ناشئة ناشئة تتنافس على المنافسة في سوق مليء بالشركات العملاقة، وستفهم بعض ما يعنيه أن تكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة ناشئة. فغالباً ما يكون هؤلاء الرؤساء التنفيذيون في الغالب من رواد الأعمال السابقين الذين خاطروا وتغلبوا على حالة عدم اليقين لإطلاق شركتهم. إنهم يعملون بأقل قدر من الأصول - وهذا يعني أنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر عملية عندما يتعلق الأمر بالعمليات اليومية لشركتهم.

يحتاج الأشخاص في هذا الدور إلى التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف ومعرفة كيفية الابتكار مع تقليل المخاطر. ونظراً لأن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في عالم الشركات الناشئة، يحتاج هؤلاء الرؤساء التنفيذيون أيضاً إلى أن يكونوا مرنين وقادرين على تغيير الاتجاه حسب الحاجة لتنمية شركتهم الوليدة لتصبح أكبر.

الرئيس التنفيذي للشركة: التفاوض مع أصحاب المصلحة ، وضمان الامتثال

على مستوى الشركات، قد تكون وظيفة الرئيس التنفيذي على مستوى الشركات أقل صخبًا - لكنها لا تزال صعبة رغم ذلك. تتحول الواجبات الأساسية من الإدارة العملية إلى الأمور ذات الصورة الكبيرة، مثل التفاوض مع أصحاب المصلحة وتوجيه الاتجاه العام للشركة. من المهم أيضًا أن يشرف الرئيس التنفيذي على الامتثال لضمان أن تكون المؤسسة على المسار الصحيح، سواء من حيث الامتثال التنظيمي أو العمليات الداخلية.

ويمكن أن يكون هذا الدور أيضًا دورًا عامًا للغاية. فكّر في الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى مثل Apple أو بعض أكبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم. يقضي هؤلاء القادة معظم وقتهم في تقديم العروض التقديمية، والتحدث إلى الصحافة، والمشاركة في أنشطة أخرى موجهة للجمهور.

الرئيس التنفيذي غير الربحي: القيادة المدفوعة بالرسالة والإدارة التطوعية

يشترك الرؤساء التنفيذيون في مجال المنظمات غير الربحية في بعض الواجبات نفسها التي يقوم بها الرؤساء التنفيذيون الآخرون. فعلى سبيل المثال، هم المسؤولون عن الحفاظ على رؤية المنظمة غير الربحية وتوجهها ونموها وتطويرها. وغالباً ما يقوم هؤلاء الرؤساء التنفيذيون بالظهور العلني والتحدث مع وسائل الإعلام أيضاً.

التمويل هو أيضاً جانب مهم من جوانب الوظيفة. يحتاج الرؤساء التنفيذيون للمنظمات غير الربحية إلى الإشراف على السلامة المالية للمنظمة لضمان استخدام أموالها المحدودة بحكمة.

ومع ذلك، يقوم هؤلاء الرؤساء التنفيذيون ببعض الأمور التي لا يقوم بها قادة الشركات الربحية. فبالنسبة للرئيس التنفيذي المسؤول عن منظمة غير ربحية، فإن الأمر كله يتعلق بالرسالة - وهذا يمكن أن يعني أمرين. أولاً، يجب أن يكون الرؤساء التنفيذيون غير الربحيين قادرين على إلهام وتحفيز فرقهم لضمان نجاح المهمة.

ثانياً، لا بد من التواصل مع المجتمع والجهات المانحة المحتملة لحشد الدعم للقضية التي اخترتها. وهذه هي إلى حد كبير الطريقة التي تحصل بها المنظمات غير الربحية على التمويل والمتطوعين اللازمين لدعم المهمة.

وأخيراً، تُعد إدارة المتطوعين أيضاً جزءاً أساسياً من هذا الدور، خاصةً بين المنظمات غير الربحية الأصغر حجماً حيث قد لا يتوفر التمويل الكافي لتعيين موظفين يمكنهم الإشراف المباشر على المتطوعين.

الأدوات والموارد اللازمة للمدير التنفيذي

على الرغم من أنه قد لا توجد حيل سريعة يمكن أن تساعدك على أن تصبح رئيسًا تنفيذيًا ناجحًا بين عشية وضحاها، إلا أن هناك عددًا قليلاً من الأدوات والموارد التي يمكنك الاستفادة منها لتنمية مهاراتك وتحسين أسلوبك القيادي وغير ذلك.

وتشمل بعض هذه الأدوات والموارد ما يلي:

القراءة كتب عن الإدارة التي تقدم نصائح عملية قابلة للتنفيذ للقادة

الاستماع إلى المدونات الصوتية والندوات عبر الإنترنت وأنواع أخرى من العروض التقديمية التي يقدمها قادة الصناعة

العمل مع الموجهين الذين يمكنهم استخدام خبراتهم الخاصة ليوضحوا لك ما يتطلبه الأمر لتكون رئيسًا تنفيذيًا ناجحًا

حضور مؤتمرات القيادة حيث يمكنك التواصل مع أقرانك والتعلم من تجاربهم والمشاركة في الأنشطة التعليمية

لا شك أن الدراية في مجال الأعمال أمر لا بد منه بالطبع، ولكن كما ترى، فإن معظم ما ستحتاجه كرئيس تنفيذي يتمحور حول التنمية الشخصية. ومع ذلك، هناك أداة أخرى يمكن أن تساعدك في العمليات اليومية - وسنكشف عنها بعد ذلك. ✨

### ClickUp للمديرين التنفيذيين

الأداة الوحيدة التي لا غنى عنها لأي مدير تنفيذي هي منصة مصممة لمساعدتهم على تنظيم وتخطيط وتتبع المهام وإدارة مؤسستهم. ClickUp هي تلك المنصة.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق من الحائط إلى الحائط

ClickUp هو عمل الكل في واحد برنامج العمليات يضم جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية المؤسسة وإدارتها بكفاءة. يبدأ بـ حلول إدارة المشاريع من ClickUp والتي تُعد مثالية ليس فقط لمديري المشاريع ولكن أيضًا لأي مدير تنفيذي يحتاج إلى رؤية مباشرة ومدخلات في الأنشطة اليومية للمؤسسة.

مع ClickUp، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المشاريع و قوالب إدارة البرامج لإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز في المشاريع والمبادرات وغيرها.

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يتمثل جزء من دور المدير التنفيذي في تحديد ومتابعة المهام ذات الصورة الكبيرة، مثل إجراء تحسينات على الإنتاجية الإجمالية أو إدارة توقعات أصحاب المصلحة، ويمكن أن يساعدك ClickUp في تحديد وتتبع التقدم المحرز في أهداف الإدارة مثل هذه. يمكنك استخدام ClickUp للموارد البشرية والمبيعات والمحاسبة والتسويق وإدارة علاقات العملاء أيضاً.

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

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أفضل ما في الأمر؟ هذه المنصة قابلة للتخصيص بحيث تمنحك مرونة مذهلة. سواء كنت تفضل نهج الإدارة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى ، يمكنك إنشاء لوحات معلومات أو التبديل بين إدارة المهام وجهات النظر. وبهذه الطريقة، يمكنك رؤية كل من العرض العام للمؤسسة ككل - والتحقق من كل فرد على حدة المشاريع والمهام الفردية التي يعمل عليها فريقك.

اجعل يومًا في حياة المدير التنفيذي أسهل مع ClickUp

هناك سبب لتسميته "التطبيق الوحيد الذي يحل محل كل التطبيقات" إن اليوم في حياة المدير التنفيذي هو يوم مليء بالتحديات، مليء بالمهام الصغيرة والكبيرة التي يجب القيام بها. بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى أن تكون قادرًا على تخصيص وقت للسفر، والمؤتمرات، ومجموعة متنوعة من الأشياء الأخرى - ناهيك عن حياتك الشخصية ورفاهيتك فوق كل شيء آخر.

لهذا السبب يمنحك ClickUp الأدوات اللازمة لإدارة مؤسستك بفعالية وكفاءة - كل ذلك في مساحة واحدة. اشترك اليوم واكتشف كيف يمكن ل ClickUp مساعدتك توفير الوقت والقيام بالمزيد