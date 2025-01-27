أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدين التنفيذيين في عام 2025

هل شاهدت من قبل أفلام الأكشن التي يبدو فيها البطل وكأنه في كل مكان في وقت واحد، يتفادى الرصاص وينقذ الموقف بكفاءة خارقة؟ هذا هو نوع المساعد التنفيذي الذي تحلم أن تكونه، أليس كذلك؟ هادئ، رزين، متماسك، يتعامل مع مهام متعددة دون أن يتعرق.

لكن حتى أكثر المساعدين التنفيذيين (EA) خبرة يمكن أن يصلوا إلى حدودهم القصوى من خلال التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني وقوائم المهام التي لا تنتهي والحفاظ على سير العمل التنفيذي.

باستخدام أداة الإنتاجية المناسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكنك تبسيط سير العمل وأتمتته وتوفير وقت ثمين.

من بين 600 شركة شملتها دراسة أجرتها مجلة Forbes في عام 2024، 47% تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي في عملياتها التجارية.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: الذكاء الاصطناعي يشبه وجود مساعد شخصي مدرب تدريبًا عاليًا ولا يتعب أبدًا لرئيسك (ولك أيضًا!). يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من جدولة الاجتماعات التي تناسب الجميع وحتى تلخيص المستندات المهمة وحتى إنشاء التقارير.

لمساعدتك في العثور على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجاتك، بحثت أنا وفريقي على الويب عن أفضل الخيارات للمساعدين التنفيذيين في عام 2024. ثم قمنا باختبار هذه الأدوات، وتحليل كل شيء بدءًا من قدراتها في أتمتة المهام وحتى براعتها في التعاون.

بناءً على هذه الاختبارات، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات إنتاجية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتبسيط سير عملك كمساعِد تنفيذي.

⏰ ملخص في 60 ثانية أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدين التنفيذيين يمكنها تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات وتحسين التواصل. Cortana – الأفضل لمستخدمي Windows

ClickUp – الأفضل لزيادة الإنتاجية

DALL-E – الأفضل لإنشاء محتوى مرئي

Jasper – الأفضل لإنشاء المحتوى

Google Assistant – الأفضل لتنظيم المهام اليومية

Otter. ai – الأفضل لتدوين محاضرات الاجتماعات

Fireflies – الأفضل لتركيز المحادثات

Murf – الأفضل لإنشاء التعليقات الصوتية

Socratic – الأفضل للبحث السريع

Amazon Alexa – الأفضل لراحة استخدام الأيدي

لقد وضعنا قائمة بمعايير لضمان اختيار أفضل مساعد تنفيذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للمهنيين الإداريين.

إليك ما نطلبه بشكل مطلق في أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا (ويجب أن تطلبه أنت أيضًا):

الأتمتة: حرر نفسك من المهام الروتينية من خلال البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها جدولة الاجتماعات مع تذكيرات تلقائية وفحص التضارب وصياغة رسائل البريد الإلكتروني الروتينية بناءً على قوالب محددة مسبقًا، مما يوفر لك الوقت ويضمن اتساق الرسائل

التكامل: اختر مساعدًا شخصيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يتكامل بسلاسة مع أدوات الإنتاجية الحالية لديك، مثل التقويمات وبرامج إدارة المهام ومنصات إدارة سير العمل

تحديد الأولويات بذكاء: ابحث عن الذكاء الاصطناعي الذي يحدد أولويات مهام إدارة المكتب بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها، ويقوم بجدولة تنبؤية لتوقع احتياجاتك واقتراح مواعيد للاجتماعات والمهام

قدرات البحث والتنظيم الذكية: اختر مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يحدد موقع المستندات والمعلومات التي تحتاجها بسرعة ويصنفها لتنظيمها بسهولة

المساعدة في التواصل: دع الذكاء الاصطناعي يتولى المراسلات. ابحث عن أدوات تحتوي على تحديثات ذكية للقوالب، وتلخيص الرسائل الإلكترونية، والمساعدة في صياغة الرسائل الإلكترونية، وإنشاء نصوص للاجتماعات

بروتوكولات الأمان: اختر الأدوات التي تعطي الأولوية لبروتوكولات الأمان لحماية البيانات الحساسة، وتشفير البيانات لحماية المعلومات السرية، وضوابط الوصول الصارمة لضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى المعلومات

واجهة المستخدم: اختر المساعدين الذكيين الذين يتمتعون بواجهات سهلة الاستخدام والتصفح لتحقيق أقصى استفادة من جميع الوظائف

لإدراجها في قائمتنا، كان على الأدوات أن تفي بجميع أو معظم هذه المعايير. ففي النهاية، كنا نبحث عن تقنية تحاكي الذكاء البشري بشكل جيد. وقد قامت الأدوات الموضحة أدناه بعمل رائع!

تتضمن هذه القائمة مجموعة واسعة من المساعدين الافتراضيين الذين يحاكون الذكاء البشري لتحسين المهام من جدولة الاجتماعات إلى تدوين الملاحظات تلقائيًا.

1. ClickUp: الأفضل لزيادة الإنتاجية

ابق في الصدارة مع ClickUp Brain وفر الوقت مع تحديثات AI الدقيقة وتقارير الحالة مع ClickUp Brain

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع تتيح لك تنظيم عملك والتعاون مع فريقك وعملائك وأتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير عملك بشكل عام.

معظم العاملين في مجال المعرفة معجبون بشكل خاص بـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في المنصة. يوفر لك AI Knowledge Manager من ClickUp Brain إجابات على أي أسئلة تتعلق بمهامك مباشرة من مهامك ووثائقك وقاعدة معارف شركتك داخل ClickUp. يمكن أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي هذه مفيدة للغاية في العثور على المعلومات بسرعة والإجابة على الاستفسارات والبقاء على اطلاع على التفاصيل المهمة دون الحاجة إلى البحث يدويًا في مصادر مختلفة.

اطرح أي أسئلة متعلقة بالمشروع باستخدام مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

بصفتي شخصًا يقضي وقتًا غير صحي في محاولة كتابة رسالة بريد إلكتروني، وجدت أن AI Writer for Work مفيدًا. كل ما كان عليّ فعله هو تزويده بالعناصر التي أريد تناولها، فقام على الفور بصياغة رسائل بريد إلكتروني ورسائل خالية من الأخطاء نيابة عني.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنني أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال الإشعارات والتذكيرات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني الواردة وتحديث حالة المهام والتقدم المحرز. هناك أكثر من 100 عملية أتمتة لمساعدتك في إدارة المهام الروتينية والمتكررة وتحديثات المشاريع والمزيد.

يمكنك الحصول بسهولة على نظرة عامة على كل ما عليك القيام به باستخدام ClickUp Tasks، حيث يمكنك إنشاء المهام وتفويضها وتتبع حالتها ضمن المشاريع. ساعدني ذلك في البقاء على اطلاع على جميع أعمالي دون أي لبس. بعد إنشاء مهمة، يمكنك استخدام حالات مخصصة مثل "مهام مطلوبة" أو "إعادة العمل" أو "جاهز" لإظهار تقدمها.

أنشئ المهام والمهام الفرعية وقم بإدارتها باستخدام ClickUp Tasks

أضف حقولًا مخصصة لتنظيم المعلومات المهمة ومتابعتها، مثل مدى إلحاح المهمة وموعدها ومن يعمل عليها.

استخدم ClickUp Views لتصور وإدارة مهام مساعدك التنفيذي بكفاءة. هناك أكثر من 15 عرضًا يمكنك تجربتها واختيار ما يناسب احتياجاتك.

اختر أي عرض لتصور مهامك وإدارتها باستخدام ClickUp Views

على سبيل المثال، تجعل طريقة عرض التقويم في ClickUpجدولة المواعيد والاجتماعات أسهل. نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع تقويم Google، يمكنك أيضًا استيراد تبعيات المهام والأوقات المحجوبة والمواعيد النهائية مباشرةً داخل الأداة، مما يساعدك على تخطيط كل يوم بشكل أفضل.

يوفر ClickUp أيضًا قوالب معدة مسبقًا للاستخدامات الشائعة، مثل خطط المشاريع وجداول اجتماعات وتقارير الحالة. وجدت قالب ClickUp Schedule Blocking Template مفيدًا بشكل خاص.

تنزيل هذا النموذج جدولة الاجتماعات بسهولة باستخدام نموذج حجز المواعيد من ClickUp

عندما كنا نجري البحث لهذا المقال، وجدنا صعوبة في تحديد موعد اجتماع لنتجمع ونضع هذه القائمة. ساعدنا هذا النموذج:

تتبع الاجتماعات والفعاليات

تعرف على المهام التي يجب إعطاؤها الأولوية

خطط جدولنا الزمني بدقة

تجنب الإفراط في جدولة المهام

يمكننا تخصيص فترات زمنية وتجميع أفكارنا دون بذل الكثير من الجهد اليدوي. يمكن للمساعدين التنفيذيين استخدام هذا النموذج بفعالية لجدولة المهام والمواعيد وحجز الفترات الزمنية.

إذا كنت مساعدًا تنفيذيًا جديدًا في شركة، يمكنك استخدام نموذج خطة ClickUp لمدة 30-60-90 يومًا للمساعدين التنفيذيين. يمكن أن يساعد هذا الن موذج المدير والمساعد التنفيذي من خلال وضع خطة واضحة للأشهر الثلاثة الأولى.

تنزيل هذا النموذج ابدأ عملك الجديد بخطوة متقدمة مع نموذج خطة 30-60-90 يومًا من ClickUp

استخدم هذا النموذج لـ:

وضع أهداف واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ لانتقالك

التعاون مع مديرك لضمان تلبية التوقعات

تتبع التقدم باستخدام الحالات والحقول المخصصة

ClickUp لا يقتصر على المهام الفردية. إنه مركز تعاون متكامل حيث يمكنك إدارة مشاريع بأكملها، والحفاظ على تزامن فريقك، وتخزين جميع مستنداتك المهمة في مكان واحد.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تخصيص ClickUp ليتناسب تمامًا مع سير عملك التنفيذي.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل بسهولة مع جميع تطبيقاتك المفضلة، مما يجعله محطة واحدة حقيقية لجميع احتياجاتك التنظيمية.

أفضل ميزات ClickUp

حلل حجم عملك واحصل على مواعيد نهائية مقترحة باستخدام ClickUp Brain . يتيح لك ذلك التركيز على المهام ذات التأثير الكبير

للتواصل مع أدواتك الحالية — التقويمات ومنصات الاتصال والبريد الإلكتروني استخدم تكامل ClickUp — التقويمات ومنصات الاتصال والبريد الإلكتروني

أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لتصور مهامك وتقدمها، مما يسهل تحديد أولويات المهام

سهلة الوصول ومركزية قم بتخزين جميع المستندات على ClickUp Docs ، مما يجعلها

قيود ClickUp

تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على ميزات أقل من تطبيق سطح المكتب

قد يواجه المستخدمون الجدد بعض الصعوبة في تعلم وفهم جميع الميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. DALL-E: الأفضل لإنشاء محتوى مرئي

لقد جربت Dall-E، وهي أداة ذكاء اصطناعي من OpenAI، ووجدت أنها الشريك المثالي لتبادل الأفكار لمساعد تنفيذي، خاصةً لمن يقضي الكثير من الوقت في إنشاء محتوى مرئي. يمكنك استخدامها لإنشاء صور للعروض التقديمية والتقارير أو المواد التسويقية.

تساعد هذه الأداة في إنشاء صور بناءً على أوصاف نصية دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة أو التصميم الجرافيكي. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى رسومات لوسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق منتج قريبًا، يمكن لـ Dall-E إنشاء صور جذابة بناءً على وصف بسيط.

أفضل جزء؟ إنه مدمج أيضًا مع Canva، لذا يمكنك الجمع بين قدراته في تحويل النص إلى صورة مع إمكانيات التخصيص التي يوفرها Canva.

أفضل ميزات Dall-E

قم بإنشاء صور وتصميمات مباشرةً داخل محادثتك باستخدام المكون الإضافي ChatGPT من DALL-E

قدم تفاصيل محددة عن الأسلوب والتكوين وحتى ملمس الأشياء

تحرير الصور الموجودة مع الحفاظ على الجمالية العامة للصورة

قيود Dall-E

قد يكون الإخراج منخفض الدقة عاملاً محبطًا

DALL-E لم يتم دمجه بالكامل مع المساعدين الذكيين بعد

أسعار DALL-E

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات DALL-E

G2: 3. 8/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (14+ تقييم)

3. Jasper: الأفضل لإنشاء المحتوى

Jasper (المعروف سابقًا باسم Jarvis) هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه صياغة محتوى مكتوب جذاب لجميع حالات الاستخدام. يساعد في مهام متنوعة، بما في ذلك فك تشفير البيانات وتلخيصها، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء التقارير، وكتابة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يوفر قوالب لإنشاء محتوى لأغراض محددة.

يتكامل Jasper مع العديد من الأدوات، مثل Canva و Slack و Zapier، مما يتيح لك دمج المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في سير عملك اليومي.

استخدمت مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من Jasper لإنشاء نصوص تسويقية إبداعية (بما في ذلك محتوى الموقع الإلكتروني ومنشورات المدونة وعناوين الإعلانات وما إلى ذلك). كما ساعد فريق العمل على طرح أفكار جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة.

أفضل ميزات Jasper

خصص نبرة وأسلوب الكتابة لتتناسب مع هوية علامتك التجارية، مما يضمن الاتساق في جميع المحتويات المنتجة

تتبع أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بك

أنشئ محتوى بشكل أكثر كفاءة باستخدام أكثر من 50 نموذج كتابة تغطي تنسيقات وحالات استخدام مختلفة، من منشورات المدونات إلى نصوص الفيديو

قيود جاسبر

قد تحتوي المخرجات أحيانًا على حقائق أو معلومات غير صحيحة تحتاج إلى التحقق قبل استخدامها

حتى الخطط الأعلى مستوى لها حدود على كمية المحتوى الذي يمكن إنشاؤه شهريًا

أسعار Jasper

مجاني : تجربة مجانية لمدة 7 أيام

المبدع : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات جاسبر

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4. مساعد Google: الأفضل لتنظيم المهام اليومية

عبر مساعد Google

لا أعتقد أن هناك من لا يعرف مساعد Google، لكن قدراته تتجاوز بكثير تشغيل الموسيقى أو ضبط المنبهات. مساعد Google هو أيضًا أداة قيّمة لتنظيم المهام اليومية والاجتماعات.

باستخدام أوامر صوتية بسيطة، يمكنك إضافة مواعيد، والتحقق من التقويمات، وإعادة جدولة الاجتماعات. يمكنه إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية نيابة عنك دون الحاجة إلى الاتصال بجهة اتصال أو كتابة كلمة واحدة، مما يضمن اتصالاً سريعًا وسلسًا باستخدام الأوامر الصوتية.

مساعد Google هو أكثر من مجرد قائمة جهات اتصال ومدير تقويم. يمكن أن يكون أيضًا مساعدك في البحث، حيث يبحث بسرعة عن التفاصيل المهمة على الويب ويلخصها عندما لا يكون لديك الوقت لقراءة المقالات الطويلة.

يمكنك أيضًا ضبط تذكيرات صوتية وتدوين الملاحظات لضمان مواصلة العمل على مهامك وأهدافك دون إغفال أي شيء.

أفضل ميزات مساعد Google

تحكم في مختلف جوانب حياتك اليومية بدون استخدام يديك، مما يجعلها مريحة وسهلة الاستخدام

تحليل الجدول الزمني وحجم العمل لتصنيف المهام حسب الأهمية والضرورة

قم بتحديث قوالب المخطط والتقويم بناءً على المحادثات، ولخص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وأنشئ مسودات للردود

قيود مساعد Google

لا يمكن تخصيصه بالكامل وفقًا للاحتياجات والتفضيلات المحددة

قد يكون الأداء غير متسق، حيث تؤدي بعض المهام بشكل أفضل من غيرها

أسعار Google Assistant

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Assistant

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

5. Otter. ai: الأفضل لتدوين محاضرات الاجتماعات

إن الكفاح من أجل تدوين ملاحظات شاملة خلال الاجتماعات المليئة بالمعلومات هو أمر حقيقي. هل تستمع باهتمام أم تدون النقاط الرئيسية حتى تتمكن من الرجوع إليها وتذكرها لاحقًا؟ Otter. ai يتصدى لهذا التحدي مباشرة من خلال ميزات النسخ والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقوم خدمة النسخ في الوقت الفعلي من Otter بالتسجيل الدقيق لكل كلمة، مما يتيح لك المشاركة في الاجتماع دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تحدد تلقائيًا المتحدث وتضع علامات على المتحدثين في النص، مما يسهل الرجوع وفهم ما دار في الاجتماع.

يبرز العناصر التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها والنقاط الرئيسية، مما يوفر عليك عناء تلخيص المهام وتوزيعها يدويًا.

أفضل ميزات Otter.ai

يمكنك العودة إلى أي نقطة محددة مذكورة في ملاحظات الاجتماع ببضع نقرات فقط

شارك نصوصك مع زملائك، وسلط الضوء على النقاط الرئيسية، وقم بتعيين المهام المطلوبة، كل ذلك من خلال المنصة

التكامل مع أدوات الاتصال مثل Zoom بسهولة

قيود Otter.ai

تخضع خطة Otter المجانية لقيود على مدة التسجيل وميزات النسخ

قد تؤثر الضوضاء الخلفية أو اللهجات القوية على الدقة

أسعار Otter.ai

أساسي: مجاني

Pro : 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (80+ تقييم)

6. Fireflies: الأفضل لتركيز المحادثات

قد يجد المساعدون التنفيذيون صعوبة في تتبع المحادثات عبر المكالمات والاجتماعات المرئية والتفاعلات الشخصية. Fireflies. ai يتدخل ليكون مركزك الرئيسي لكل ما يتعلق بالمحادثات.

يوفر نسخًا تلقائية وملخصات للنقاط الرئيسية من الاجتماعات. فهو يتجاوز مجرد تسجيل "ماذا" ويحدد بذكاء الخطوات التالية ويخصصها كبنود في قائمة المهام لأعضاء الفريق المناسبين.

تقوم Fireflies أيضًا بإنشاء قاعدة معرفية قابلة للبحث من محادثاتك، مما يوفر الوقت ويقضي على الحاجة إلى طرح الأسئلة المتكررة.

يقدمون ميزة ذكاء المحادثة التي توفر تحليلات قوية ورؤى تساعدك أنت وفرقك على تحسين الإنتاجية واتخاذ قرارات عمل أكثر استنارة. من خلال تتبع المقاييس مثل المشاعر ومدة المحادثة وتكرار الموضوع عبر المحادثات، يمنحك Fireflies نقاطًا أساسية لتحسين الاستراتيجيات.

أفضل ميزات Fireflies

تكامل مع أكثر من 40 تطبيقًا ، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وإدارة المشاريع والتقويمات

تحليل المحادثة وتحديد النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة وتحليل المشاعر لتقديم ملخص موجز بعد الاجتماع

تأكد من الوصول الآمن إلى محاضر الاجتماعات حتى تتمكن من مشاركتها مع أعضاء الفريق المحددين

حدود Fireflies

أبلغ بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة في التنقل

أسعار Fireflies

مجاني

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا للمقعد شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا

Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Fireflies

G2: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (9 تقييمات)

7. Murf: الأفضل لإنشاء التعليقات الصوتية

صياغة تعليقات صوتية عالية الجودة للعروض التقديمية أو مقاطع الفيديو التوضيحية أو حتى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ويكون مكلفًا. Murf. ai، بفضل تقنية تحويل النص إلى كلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنها حل هذه المشكلة.

لست بحاجة إلى موهبة صوتية باهظة الثمن أو برامج تحرير معقدة. يمكن أن يساعدك Murf. ai في إنشاء عروض تقديمية ومقاطع فيديو ذات صوت احترافي بسرعة وسهولة.

بدلاً من الصوت الروبوتي الممل، يوفر Murf مكتبة من الأصوات الاصطناعية التي تبدو طبيعية للغاية، مما يتيح لك اختيار النغمة المثالية لأي مشروع.

Murf حتى يدمج صوتك مع مقاطع الفيديو أو العروض التقديمية الموجودة، مما يخلق تجربة وسائط متعددة متماسكة.

أفضل ميزات Murf

الصق ملخص متطلباتك في Murf، وسيتم تحويله إلى تعليق صوتي رائع في غضون دقائق

قم بتحرير وتصحيح الإيقاع والتأكيد وحتى إضافة فترات توقف لإضفاء لمسة إنسانية حقيقية

تحكم بشكل كامل في المنتج النهائي، حيث تضع Murf خصوصية المستخدم على رأس أولوياتها، ولا يتم مشاركة التعليقات الصوتية مع تطبيقات الطرف الثالث

حدود مورف

بينما يتيح البرنامج المجاني من Murf إنشاء بعض التعليقات الصوتية الأساسية، إلا أنه يفرض قيودًا على اختيار الصوت وطول المشروع

يتطلب إنشاء صوت مخصص اشتراكًا منفصلاً

أسعار Murf

مجاني

المبدع : 29 دولارًا شهريًا

الأعمال : 99 دولارًا شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Murf

G2: 4. 7/5 (800+ تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

8. Socratic: الأفضل للبحث السريع

عبر Socratic

تطبيق Socratic من Google رائع للمساعدين التنفيذيين المشغولين الذين يسعون إلى تحسين معرفتهم في مواضيع محددة. يغطي التطبيق مجموعة واسعة من المواضيع الأكاديمية، بما في ذلك العلوم والرياضيات والأدب والدراسات الاجتماعية.

بصفتك مساعد تنفيذي (EA)، فإن ضمان حصول رئيسك على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية. ولكن ماذا لو احتاج إلى تذكير سريع أو توضيح بشأن موضوع معقد دون مقاطعة سير عمله أو الكشف عن ثغرات في معرفته أمام زملائه؟

يمكن لـ Socratic تقديم تفسيرات واضحة وصور ذات صلة وروابط لمصادر موثوقة، كل ذلك في شكل موجز ومهني.

أفضل ما في الأمر هو أن Socratic يلبي مختلف أنماط التعلم من خلال استخدام التعرف على النص والصوت، بل إنه يتكامل مع YouTube لتقديم المعلومات بطريقة جذابة.

أفضل ميزات Socratic

مراجعة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمناقشات القادمة مع العملاء

استكشف الموضوعات المعقدة وفقًا لسرعتك الخاصة واطرح أسئلة متابعة لاكتساب فهم أعمق للقضايا الهامة

الوصول إلى الموارد التعليمية بعدة لغات

قيود سقراطية

قد لا يكون مناسبًا للمجالات المتخصصة للغاية أو المجالات الأكاديمية المتخصصة

التطبيق متاح لمستخدمي iOS فقط

التسعير السقراطي

مجاني

تقييمات وتصنيفات سقراطية

G2: غير متوفر

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Amazon Alexa: الأفضل لراحة استخدام الأيدي

عبر أمازون

مثل Google Assistant، Amazon Alexa هو جهاز مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في إدارة المهام الإدارية بكفاءة.

يمكن لأليكسا مساعدة المساعد التنفيذي في إدارة جدول أعماله باستخدام الأوامر الصوتية.

بفضل هذا المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل إضافة المواعيد والتحقق من التقويمات وإعادة جدولة الاجتماعات. تقدم Alexa تحديثات وملخصات مخصصة لأي موضوع تطلبه.

لكن نطاق Alexa يتجاوز جدران المكتب. هل يمتلك مديرك التنفيذي منزلًا ذكيًا؟ يمكن لـ Alexa التكامل بسلاسة مع هذا المنزل، مما يتيح له التحكم في الإضاءة وأجهزة تنظيم الحرارة وغيرها من الميزات بأوامر صوتية بسيطة.

يمكنك التعامل مع المكالمات والرسائل النصية باستخدام الأوامر الصوتية، مما يضمن سير العمل بسلاسة حتى في أكثر الأوقات ازدحامًا.

أفضل ميزات Amazon Alexa

خطط مسارات الرحلات، وتحقق من معلومات الرحلات الجوية، واحصل على تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي — كل ذلك بأوامر صوتية بسيطة

إجراءات جماعية يمكن تشغيلها بأمر صوتي واحد. على سبيل المثال، يمكن للمساعد التنفيذي أن يقول "أليكسا، ابدئي يوم عملي" لتقوم أليكسا بتشغيل الأضواء وقراءة جدول الأعمال اليومي وبدء تشغيل الموسيقى في الخلفية

ابق على اطلاع على آخر الأخبار وابحث عن المعلومات بسرعة

قيود Amazon Alexa

قد تختلف الوظائف باختلاف أجهزة Alexa

في حين أن الوظائف المتعلقة بالأعمال محدودة، تكمن القوة الأساسية لـ Alexa في التطبيقات الشخصية

أسعار Amazon Alexa

مجاني

تقييمات ومراجعات Amazon Alexa

G2: 4. 1/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (83 تقييم)

10. كورتانا: الأفضل لمستخدمي ويندوز

عبر Cortana

على الرغم من أن Microsoft قد قلصت وظائف الدعم الشاملة لـ Cortana، إلا أنها لا تزال أداة مفيدة للمساعدين التنفيذيين الذين يعملون في نظام Windows.

فكر في الأمر على أنه مساعد رقمي مخصص لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هل تحتاج إلى البقاء على اطلاع على جدول أعمال مديرك التنفيذي؟ تتيح لك Cortana ضبط التذكيرات وإدارة قوائم المهام وتتبع المواعيد النهائية بصوتك أو ببضع نقرات فقط.

يمكن أن تعمل Cortana أيضًا كحارس بوابة المدير التنفيذي. يمكنك الوصول إلى التقويم الخاص بهم وإدارته، وجدولة الاجتماعات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها—كل ذلك من خلال الأوامر الصوتية.

أفضل ميزات Cortana

قم بتنشيط Cortana بقول "Hey Cortana" لجذب انتباهها وإصدار الأوامر الصوتية

قم بتشغيل التطبيقات وفتح مواقع الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمجرد إخبار Cortana بذلك

لا تبحث في الويب فحسب، بل ابحث أيضًا في ملفاتك المحلية ومساحة تخزين OneDrive للعثور على ما تبحث عنه. يمكنك استخدام استعلامات اللغة الطبيعية مثل "البحث عن ملفات من الشهر الماضي"، وستفهم Cortana ما تريد

قيود كورتانا

تركز الوظائف بشكل أساسي على أجهزة Windows وتطبيقات Microsoft

تتمتع Cortana بقدرات تكامل محدودة مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة ببعض المساعدات الصوتية الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصط

أسعار Cortana

مجاني: يأتي مع Windows 10 و 11 دون أي تكلفة إضافية

تقييمات وتقييمات Cortana

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

كن مساعدًا تنفيذيًا مستعدًا للمستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يؤدي اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة إلى تعزيز كفاءتك التشغيلية كمساعد تنفيذي وجعلك لا غنى عنك في أي مكان عمل. الفكرة هي إنشاء مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدعمك في مختلف مجالات عملك، مثل أتمتة المهام المتكررة، وجدولة الاجتماعات، وتوزيع المهام، والتكامل مع أدوات الاتصال الأخرى، وتدوين ملاحظات الاجتماعات، وما إلى ذلك.

إذا كنت لا تريد أن تبعثر عملك على ستة تطبيقات للذكاء الاصطناعي، جرب ClickUp. يوفر ClickUp مجموعة أكثر توحيدًا من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك في معظم مهامك.

قم بإدارة المهام بسهولة، وجدولة الاجتماعات بدقة متناهية، واستخدم أتمتة الذكاء الاصطناعي لتحرير وقتك للتخطيط الاستراتيجي. يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لتصبح أكثر من مجرد محترف إداري؛ فهو يحولك إلى شريك لا غنى عنه.

اشترك في ClickUp اليوم!