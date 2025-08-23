أفضل 10 أدوات برمجية لتتبع تكاليف المشاريع في عام 2025

في منتصف الربع، لم تتطابق الأرقام. كانت الميزانية تقول شيئًا، وجداول البيانات تقول شيئًا آخر، وكان لدى فريق الشؤون المالية نسخة ثالثة مختلفة تمامًا. لم يكن أحد على خطأ، ولكن لم يكن أحد على دراية بالصورة الكاملة.

إذا كنت قد تعاملت مع بيانات تكاليف متفرقة أو مفاجآت في الميزانية في مراحل متأخرة، فأنت تعرف مدى سرعة تدهور الأمور دون الإعداد المناسب. الحل؟ أدوات مصممة لتتبع التكاليف أثناء سير المشروع.

فيما يلي أفضل أدوات برامج تتبع تكاليف المشاريع التي توفر الوضوح للميزانيات والتوقعات. لنبدأ! 💰

أفضل برامج تتبع تكاليف المشاريع في لمحة سريعة

قبل أن تبدأ، إليك نظرة سريعة على أفضل برامج إدارة المشاريع لتتبع التكاليف. 💸

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp تتبع التكاليف بشكل مركزي ضمن سير عمل المشاريع الحية للأفراد والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة تتبع التكاليف على مستوى المهام باستخدام الحقول المخصصة، وتحليل الميزانية مقابل الفعلي في لوحات المعلومات، والتنبيهات التلقائية للتكاليف، وتتبع الوقت، والذكاء الاصطناعي والأتمتة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات إنتاجية تتبع ربحية الوكالة من عرض الأسعار إلى الفاتورة لفرق السوق المتوسطة والوكالات النامية تتبع الميزانية والربحية في الوقت الفعلي، وأسعار الفوترة المخصصة، والتقارير المالية التفصيلية، والمساعدة بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط من 11 دولارًا شهريًا Screendragon إدارة تكاليف الحملات في سير عمل التسويق الإبداعي لأقسام التسويق وفرق الإبداع الداخلية تتبع الإنفاق عبر قنوات متعددة، وإعداد تقارير على أساس عائد الاستثمار، والموافقة التلقائية على الميزانية، والمساعدة بالذك أسعار مخصصة Wrike مراقبة التكاليف المعقدة عبر الأقسام لفرق المشاريع والمستشارين في المؤسسات قوالب ميزانية المشاريع، وتتبع الوقت تلقائيًا، وتقارير الربحية على مستوى المراحل، ومساعدة الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Smartsheet وضع الميزانية باستخدام جداول البيانات مع التعاون في الوقت الفعلي للفرق الصغيرة والمستخدمين المهتمين بالشؤون المالية تنبيهات الإنفاق، والتقارير المجمعة، وسجلات التدقيق، وأوراق تخطيط التكاليف التعاونية، والمساعدة بالذكاء الاصطناعي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Toggl Track ميزانية بسيطة تعتمد على الوقت مع إعدادات سهلة للمستقلين وفرق المشاريع الصغيرة تتبع وقت المشروع مع تنبيهات الميزانية وتقارير تحليل الإنتاجية يتوفر خطة مجانية (حتى 5 مستخدمين)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Harvest تتبع الوقت المرتبط مباشرة بالفوترة والإيرادات للمستشارين وفرق خدمة العملاء سجلات الوقت، تقارير الربحية حسب العميل/المشروع، توقعات معدل الإنفاق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Hubstaff إدارة الوقت والتكلفة والمراقبة للفرق الموزعة والشركات التي تعمل عن بُعد في المقام الأول تتبع إنتاجية الموظفين، وتتبع التكاليف على أساس المشاريع، وتكامل كشوف المرتبات تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Sage Intacct دمج تتبع التكاليف لفرق الشؤون المالية في الشركات الكبيرة ميزانيات المشاريع المرتبطة بدفتر الأستاذ العام، وإدارة النفقات في الوقت الفعلي، وتقارير الربحية متعددة الأبعاد، والمساعدة بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Procore تحكم شامل في تكاليف المشاريع لشركات المقاولات الكبيرة والمقاولين العامين رموز التكلفة الخاصة بالبناء، والمزامنة بين الميدان والمالية، وإدارة أوامر التغيير الآلية، والتقارير التفصيلية، والمساعدة بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة

كيف تختار برنامج تتبع تكاليف المشروع؟

عند اختيار برنامج تتبع تكاليف المشروع، أعط الأولوية للميزات التي تبسط الإدارة المالية وتدعم نجاح المشروع. ضع في اعتبارك هذه الإمكانات لأدوات إدارة التكاليف المفضلة لديك:

إدارة الميزانية في الوقت الفعلي: راقب النفقات مقارنة بالميزانيات على الفور لتبقى على اطلاع على التكاليف

تقارير وتحليلات مفصلة: احصل على رؤى حول اتجاهات التكاليف والتباينات من خلال احصل على رؤى حول اتجاهات التكاليف والتباينات من خلال تقارير تتبع الوقت القوية

تكامل سلس: اتصل ببرامج المحاسبة أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتقليل الإدخال اليدوي للبيانات

ميزات أمان قوية: حماية بيانات تكاليف مشروعك من خلال التشفير وضوابط الوصول القائمة على الأدوار

قابلية التوسع: تكيف بسهولة مع احتياجات المشروع أو المؤسسة المتزايدة

الوصول عبر الأجهزة المحمولة: قم بتمكين التحديثات أثناء التنقل لأعضاء الفريق البعيدين وغير المكتبيين، مما يسهل تنفيذ المشاريع بسلاسة

تنبيهات تلقائية: تلقي إشعارات بتجاوز الميزانية لتجنب المفاجآت خلال دورة حياة المشروع

دعم متعدد العملات: سهّل المشاريع العالمية من خلال خيارات عملات متنوعة لإدارة تكاليف المشاريع بفعالية

💡 نصيحة احترافية: استخدم سجل "الإنفاق الخفي" لتتبع التكاليف غير الرسمية، مثل وجبات غداء الفريق أو الأدوات المخصصة، حتى تتمكن من معرفة كيف تتراكم هذه النفقات الصغيرة ووضع حد أقصى لها.

📊 خطأ في الميزانية: تم تقدير ميزانية استاد مونتريال الأولمبي في البداية بـ 134 مليون دولار كندي، ولكنها انتهت بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار دولار كندي. أدى سوء الإشراف المالي والتدخل السياسي إلى تحويلها إلى عبء دين لمدة 30 عامًا.

أفضل برامج ميزانية المشاريع وتتبع التكاليف

فيما يلي نظرة على بعض أفضل برامج تتبع تكاليف المشاريع المصممة للتعامل مع سير عمل الفرق الحقيقي. 📑

1. ClickUp (الأفضل لتتبع التكاليف بشكل مركزي ضمن سير عمل المشاريع)

أنشئ مهمتك الأولى في ClickUp تتبع النفقات على مستوى المهام باستخدام ClickUp Tasks

غالبًا ما يؤدي تتبع تكاليف المشروع بشكل منفصل إلى التأخير أو الإنفاق الزائد أو فقدان الموافقات. تتنقل الفرق بين جداول البيانات وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات تتبع الوقت، ولا يرتبط أي منها بالعمل الفعلي.

يجمع ClickUp كل شيء في مكان واحد، بحيث يصبح تتبع التكاليف جزءًا من المشروع، وليس أمرًا ثانويًا.

💵 قم بتضمين التفاصيل المالية في المهام

تسهل ClickUp Tasks تتبع التحديثات المالية على مستوى المهام.

لنفترض أن وكالة تنظيم أحداث تنسق مؤتمرًا كبيرًا. يمكن أن تتضمن كل مهمة — حجز المكان، وتنسيق المتحدثين، وإدارة الموردين — ملاحظات حول التكاليف، وفواتير الموردين، وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي. يمكن لفرق المالية والمشاريع وضع علامات على بعضها البعض، وترك تعليقات، وتأكيد المدفوعات دون الحاجة إلى التبديل بين المهام.

أضف حقولًا مخصصة في ClickUp لتحويل المهام إلى أدوات تتبع الميزانية عن طريق إضافة مدخلات مثل "التكلفة التقديرية" و"التكلفة الفعلية" و"نوع التكلفة".

💵 تتبع الوقت والنتائج أثناء العمل

سجل الجهد بدقة باستخدام ClickUp Project Time Tracking

تتبع وقت المشروع من ClickUp يضع تكاليف العمالة في الصورة. يتتبع أعضاء الفريق الساعات التي يقضونها في كل مهمة، ويرى مديرو المشاريع البيانات في الوقت الفعلي بحيث يمكن تعديل الجداول الزمنية أو الإبلاغ عن التجاوزات.

يمكن للفرق عرض بيانات المشروع من خلال لوحات معلومات ClickUp، واختيار من بين أكثر من 50 أداة لتخصيصها.

راجع التكاليف في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

على سبيل المثال، قد يقوم فريق المنتج الذي يدير طرح ميزة رئيسية بإنشاء لوحة معلومات تعرض ساعات العمل المسجلة لكل عضو في الفريق، والميزانية مقابل الفعلي حسب السباق، وتفاصيل التكاليف حسب نوع المهمة. يتيح ذلك لجميع الأفراد، من قادة المشروع إلى المديرين التنفيذيين، رؤية مشتركة للتقدم المالي دون الحاجة إلى عمل إضافي لإعداد التقارير.

💵 وفر الوقت باستخدام القوالب

احصل على نموذج مجاني قارن بين النفقات التقديرية والفعلية عبر المهام باستخدام نموذج تحليل تكاليف المشروع من ClickUp

يوفر نموذج تحليل تكاليف المشروع من ClickUp للفرق هيكلًا جاهزًا لتقدير الميزانيات وتتبعها عبر المراحل المهمة. وهو مفيد بشكل خاص للفرق التي تدير مشاريع ذات نطاقات ثابتة أو تمويل قائم على المنح يتطلب تتبعًا دقيقًا للتباينات.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة تكاليف المشاريع من ClickUp لإجراء مراجعات منظمة

في الوقت نفسه، يضيف نموذج إدارة تكاليف المشاريع من ClickUp مزيدًا من الرقابة. يمكن لوكالة رقمية تدير العديد من عملاء الدعم الفني استخدام هذا النموذج لتعيين مراجعات متكررة للميزانية وتسجيل موافقات العملاء ومقارنة أداء التكاليف عبر العديد من المخرجات.

يحافظ القالب على كل شيء مرئيًا ومنظمًا، حتى عند مشاركة عدة فرق.

أفضل ميزات ClickUp

توحيد عملية تحصيل التكاليف: اجمع طلبات الميزانية باستخدام اجمع طلبات الميزانية باستخدام نماذج ClickUp لتوحيد عمليات الإرسال بين الموردين والفرق

مركزية الوثائق المالية: قم بتوثيق عمليات الموافقة على الميزانية في قم بتوثيق عمليات الموافقة على الميزانية في ClickUp Docs للحفاظ على سياساتك المالية متاحة ومحدثة

احصل على رؤى فورية حول الميزانية: استخدم استخدم ClickUp Brain لعرض ميزانيات المشاريع وتفاصيل النفقات أو الموافقات المعلقة دون الحاجة إلى البحث في المهام

تتبع النفقات المتكررة: قم بإعداد قم بإعداد مهام ClickUp المتكررة لجدولة عمليات التحقق الشهرية من الميزانية أو المدفوعات المتكررة للموردين

أتمتة تنبيهات التكلفة: أنشئ أنشئ أتمتة ClickUp لتشغيل التنبيهات عندما تتجاوز مهمة ما التكاليف المقدرة أو عند إضافة مصروف جديد

قيود ClickUp

بينما يمكن تحديث المهام عبر الهاتف المحمول، فإن إدخال أو مراجعة بيانات التكلفة التفصيلية ليس بنفس السلاسة أو الكفاءة على الشاشات الصغيرة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,470+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول هذه المراجعة من G2 كل شيء عن ClickUp كبرنامج لتتبع تكاليف المشاريع:

تعد قدرات ClickUp في إدارة المشاريع والبرامج استثنائية حقًا، حيث تضع معيارًا جديدًا في السوق. فهي توفر مجموعة قوية من الأدوات التي تسهل ليس فقط تتبع المهام بكفاءة، ولكن أيضًا الإدارة الشاملة لمختلف المشاريع والبرامج. […] بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة ClickUp الواسعة من القوالب المصممة جيدًا على تبسيط عملية إعداد المشروع، مما يعزز بشكل كبير الإنتاجية وكفاءة تخطيط المشروع.

تعد قدرات ClickUp في إدارة المشاريع والبرامج استثنائية حقًا، حيث تضع معيارًا جديدًا في السوق. فهي توفر مجموعة قوية من الأدوات التي تسهل ليس فقط تتبع المهام بكفاءة، ولكن أيضًا الإدارة الشاملة لمختلف المشاريع والبرامج. […] بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة ClickUp الواسعة من القوالب المصممة جيدًا على تبسيط عملية إعداد المشروع، مما يعزز بشكل كبير الإنتاجية وكفاءة تخطيط المشروع.

📮 ClickUp Insight: 16% من المديرين يواجهون صعوبة في دمج التحديثات من أدوات متعددة في عرض متماسك. عندما تكون التحديثات مبعثرة، ينتهي بك الأمر إلى قضاء المزيد من الوقت في تجميع المعلومات وقليل من الوقت في القيادة. النتيجة؟ أعباء إدارية غير ضرورية، وفقدان الرؤى، وعدم التوافق. بفضل مساحة العمل الشاملة من ClickUp، يمكن للمديرين مركزية المهام والوثائق والتحديثات، مما يقلل من الأعمال الروتينية ويبرز الرؤى الأكثر أهمية في الوقت المناسب. 💫 نتائج حقيقية: اجمع 200 متخصص في مكان واحد باستخدام ClickUp، باستخدام قوالب قابلة للتخصيص وتتبع الوقت لتقليل النفقات العامة وتحسين أوقات التسليم عبر مواقع متعددة.

2. Productive (الأفضل لوكالات الإبداع لتتبع الربحية)

عبر Productive

غالبًا ما تواجه الوكالات الإبداعية صعوبة في تحديد المشاريع التي تحقق أرباحًا فعلية. يحل Productive هذه المشكلة من خلال تتبع الربحية في الوقت الفعلي، والذي يوضح الوضع المالي لوكالتك في كل مشروع على حدة.

تربط المنصة تتبع الوقت مباشرة بالميزانيات، مما يتيح لك مراقبة هوامش الربح مع تقدم العمل. ما يميز هذه الأداة عن أدوات إدارة المشاريع العامة هو فهمها العميق لسير عمل الوكالات، بدءًا من استقبال العملاء وحتى الفوترة النهائية.

أفضل الميزات الإنتاجية

تتبع الساعات القابلة للفوترة مقابل ميزانيات المشاريع في الوقت الفعلي وتلقى تنبيهات فورية عند اقترابك من حدود الإنفاق أو عتبات الربحية

أنشئ تقارير مالية شاملة تفصل التكاليف حسب مراحل المشروع المختلفة وأعضاء الفريق وشرائح العملاء

قم بتعبئة نماذج النفقات تلقائيًا، وإنشاء التقارير، وتلخيص أنشطة المهام باستخدام Productive AI

أنشئ أسعار فوترة مخصصة لأعضاء الفريق المختلفين وأنواع المشاريع ومستويات العملاء

راقب قدرة الفريق ومستوى الموارد عبر عدة مشاريع لمنع الإفراط في الالتزامات

القيود الإنتاجية

نظام التكامل أصغر مقارنة بالمنافسين على مستوى المؤسسات مثل ClickUp

يتطلب إعداد التقارير المخصصة معرفة تقنية لكي يتم إعدادها بفعالية، مما قد يمثل تحديًا للفرق الصغيرة التي لا تتمتع بدعم تقني متخصص

أسعار مثمرة

تجربة مجانية

أساسي: 11 دولارًا شهريًا

احترافي: 28 دولارًا شهريًا

Ultimate: 39 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مثمرة

G2: 4. 7/5 (60+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (95+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Productive؟

إليك رأي أحد مراجعي G2 حول أدوات إدارة تكاليف المشاريع من Productive:

أكثر ما يساعدنا كوكالة هو الرؤية الشاملة التي نتمتع بها على كل ما يجري في العمل. بدءًا من عرض الأسعار/الميزانية الأولية، مرورًا بجميع مراحل المشروع وحتى إصدار الفواتير، يقلل التكامل الوثيق بين البيانات ذات الصلة من احتمالية حدوث الأخطاء. إن القدرة على رؤية جميع مواردنا واستخدامها (هل ذكرت أنه يمكنك سحب تقرير عن أي شيء تقريبًا؟) في لوحة تحكم واحدة أمر مفيد للغاية.

أكثر ما يفيدنا كوكالة هو الرؤية الشاملة التي نتمتع بها على كل ما يجري في العمل. بدءًا من عرض الأسعار/الميزانية الأولي، مرورًا بجميع مراحل المشروع وحتى إصدار الفواتير، يقلل التكامل الوثيق بين البيانات ذات الصلة من احتمالية حدوث الأخطاء. إن القدرة على رؤية جميع مواردنا واستخداماتها (هل ذكرت أنه يمكنك سحب تقرير عن أي شيء تقريبًا؟) في لوحة تحكم واحدة أمر مفيد للغاية.

3. Screendragon (الأفضل لفرق التسويق التي تدير ميزانيات الحملات)

عبر Screendragon

هل سبق لك أن حاولت إدارة حملة تسويقية معقدة مع تتبع كل دولار يتم إنفاقه؟ تتصدى Screendragon لهذا التحدي من خلال أتمتة سير العمل المصممة خصيصًا لفرق التسويق. فهي تتعامل بسلاسة مع عمليات الموافقة الإبداعية التي عادةً ما تخلق اختناقات في تنفيذ الحملات.

يمكن للفرق إعداد توجيه تلقائي يحافظ على سير المشاريع مع الحفاظ على رؤية كاملة للميزانية. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة تكلفة كل مرحلة من مراحل تطوير الحملة بدقة وتحسينها وفقًا لذلك.

أفضل ميزات Screendragon

تتبع نفقات الحملة عبر قنوات متعددة وموردين وأنواع وسائط مختلفة في لوحة تحكم موحدة

قم بإعداد فئات ميزانية مخصصة تتوافق تمامًا مع هياكل الحملات التسويقية

أنشئ تقارير مفصلة عن عائد الاستثمار تربط بين إنفاق الحملة ومقاييس الأداء، مما يساعدك على تحديد الاستثمارات التي تحقق أعلى عائد

استفد من المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى حول العمليات والموارد، وإنشاء محتوى يتوافق مع العلامة التجارية، وبناء سير عمل فعال

احصل على رؤية كاملة لقدرة الموارد من أجل إدارة فعالة للموارد

قيود Screendragon

تصميم الواجهة يبدو قديمًا مقارنة بأدوات إدارة مشاريع التسويق الأحدث

غالبًا ما تتطلب التخصيصات والميزات المتقدمة مساعدة من فريق دعم Screendragon، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التنفيذ

أسعار Screendragon

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Screendragon

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مقياس "سرعة الإنفاق" لقياس مدى سرعة استنفاد كل فريق لميزانيته. هذا مفيد للغاية في اكتشاف أوجه القصور، مثل إفراط فريق ما في استخدام ساعات عمل المقاولين.

4. Wrike (الأفضل للمشاريع المعقدة التي تتطلب إشرافًا تفصيليًا)

عبر Wrike

المشاريع المعقدة معرضة للخروج عن نطاق السيطرة، خاصةً عندما يتعين على عدة أقسام التعاون في إنجاز المهام. يتعامل Wrike مع هذه المشكلة من خلال سير عمل قابل للتخصيص يتكيف مع أي هيكل مشروع تقريبًا مع الحفاظ على تتبع التكاليف بالتفصيل طوال الوقت.

تقدر الفرق بشكل خاص قدرة المنصة على التعامل مع التعقيدات على مستوى المؤسسة دون التضحية بالشفافية في تكاليف المشروع واستخدام الموارد.

أفضل ميزات Wrike

أنشئ قوالب ميزانية مفصلة للمشاريع تتضمن فئات محددة مسبقًا وعمليات الموافقة ومعايير تتبع التكاليف

قم بتقدير وتخصيص وتتبع البيانات المالية في الوقت الفعلي لجميع المشاريع في مكان واحد باستخدام ميزة الميزانية

أنشئ تقارير شاملة تحلل ربحية المشروع من مختلف الأبعاد

قم بإعداد تتبع الوقت وتقارير النفقات تلقائيًا بحيث يتم دمجها مباشرة في ميزانيات المشاريع

احصل على إجابات سريعة لاستفسارات المشروع وقم بإنشاء تحديثات المشروع باستخدام Wrike AI

قيود Wrike

تفتقر إلى ميزات مشاركة الشاشة أو المراسلة أو مؤتمرات الفيديو المدمجة، مما يجبر المستخدمين على الاعتماد على أدوات خارجية للتعاون في الوقت الفعلي

أبلغ المستخدمون عن بطء في التحميل أو حدوث أعطال، مثل عدم تحميل الصفحات بعد فترة من عدم الاستخدام

غالبًا ما تتطلب الإدارة المالية المتقدمة، مثل إصدار الفواتير أو تتبع النفقات، التكامل مع برامج أخرى

أسعار Wrike

مجانًا

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Wrike

G2: 4. 2/5 (4,400+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (2,810+ تقييم)

📊 خطأ في الميزانية: كان من المقرر افتتاح مطار برلين براندنبورغ في عام 2011 بميزانية قدرها 2.5 مليار يورو. وأخيرًا تم افتتاحه في عام 2020 بعد أن ارتفعت التكاليف إلى 7 مليارات يورو. أشارت التحقيقات إلى سوء إدارة تكاليف المشروع، والافتقار إلى التتبع المركزي.

📚 اقرأ أيضًا: قمنا باختبار أفضل بدائل ومنافسين Wrike

5. Smartsheet (الأفضل لمحبي جداول البيانات الذين يديرون الشؤون المالية للمشاريع)

عبر Smartsheet

إذا كان فريقك يعتمد بشكل كامل على جداول البيانات ولكنه يحتاج إلى إمكانات أكثر تطوراً لتتبع المشاريع، فإن Smartsheet يسد هذه الفجوة بشكل مثالي. فهو يجمع بين واجهة الشبكة المألوفة التي يعرف الجميع كيفية استخدامها وميزات إدارة المشاريع القوية التي تتتبع التكاليف بفعالية.

يمكن للفرق إنشاء ميزانيات مشاريع معقدة باستخدام صيغ جداول البيانات مع الوصول إلى ميزات متقدمة مثل سير العمل الآلي والتعاون في الوقت الفعلي.

يمكنك استخدامه لتتبع النفقات ومراقبة تكاليف الموارد وإنشاء تقارير مجمعة تدمج البيانات المالية من عدة مشاريع.

أفضل ميزات Smartsheet

أنشئ تقارير مالية على مستوى الإدارة التنفيذية تشبه في شكلها ومظهرها جداول البيانات التقليدية، ولكنها تستخرج البيانات من تتبع المشاريع المباشر

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل جداولك وإنشاء رؤى وتوقع اتجاهات الإنفاق في المشروع

قم بتخصيص الموارد وتتبع معدلات استخدامها وحساب تكاليف العمالة بناءً على المهام المخصصة والأسعار بالساعة

قم بإعداد التنسيق الشرطي والتنبيهات التلقائية التي تسلط الضوء على الاختلافات في الميزانية والتجاوزات ومشكلات تخصيص الموارد

تعاون في ميزانيات المشاريع والتخطيط المالي من خلال أوراق مشتركة، حيث يمكن لعدة أعضاء من الفريق إدخال البيانات مع الحفاظ على سجلات تدقيق كاملة

قيود Smartsheet

لا يتم تحديث التغييرات دائمًا في الوقت الفعلي، ولا يوجد حفظ تلقائي

يبلغ الحد الأقصى لعدد الصفوف في التقارير 500 صفحة، وقد يكون التنقل بين التقارير الكبيرة مملًا

أبلغ بعض المستخدمين عن ميزات أمان غير كافية، مثل عدم وضوح مواقع تخزين البيانات أو عدم وجود دور "المسؤول الفائق" للوصول الكامل إلى الأوراق

أسعار Smartsheet

تجربة مجانية

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة متقدمة للعمل: أسعار مخصصة

تقييمات Smartsheet وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (19,680+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,450+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet؟

إليك وجهة نظر مباشرة حول برنامج تتبع تكاليف المشاريع هذا من مراجعة G2:

يعجبني تنوع Smartsheet وإمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات المختلفة. أحيانًا أستخدمه كنسخة أكثر تقدمًا وتفاعلية من Excel، وأحيانًا أخرى أستفيد من لوحة التحكم ووظائف الأتمتة لإنشاء أدوات قوية للغاية تجعل العمل أسهل وأكثر تنظيمًا

يعجبني تنوع Smartsheet وإمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات المختلفة. أحيانًا أستخدمه كنسخة أكثر تقدمًا وتفاعلية من Excel، وأحيانًا أخرى أستفيد من لوحة التحكم ووظائف الأتمتة لإنشاء أدوات قوية للغاية تجعل العمل أسهل وأكثر تنظيمًا

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Smartsheet

6. Toggl Track (الأفضل لتتبع الوقت ببساطة عبر المشاريع)

عبر Toggl Track

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى معرفة أين تذهب وقتك دون التعامل مع تكاليف إدارة المشاريع المعقدة. يوفر Toggl Track ذلك من خلال تتبع الوقت البسيط للغاية الذي يعمل على أي جهاز أو نظام أساسي.

تم تصميم هذه الأداة لتسهيل عملك — قم بتشغيل المؤقت، وقم بتعيينه لمشروع، وأوقفه عند الانتهاء. لا توجد سير عمل معقدة أو حقول إلزامية تبطئ عملك الفعلي. تحب الفرق كيف تكشف التقارير التفصيلية عن أنماط استخدام الوقت التي تؤثر بشكل مباشر على ربحية المشروع.

أفضل ميزات Toggl Track

قم بإعداد ميزانيات المشاريع بناءً على تقديرات الوقت وتلقي تنبيهات عند اقتراب الوقت المتتبع أو تجاوز الساعات المخصصة

تتبع الوقت في وضع عدم الاتصال وقم بالمزامنة تلقائيًا عند إعادة الاتصال، مما يضمن عدم فقدان ساعات العمل القابلة للفوترة

حلل أنماط إنتاجية الفريق من خلال تقارير توضح ساعات الذروة في الأداء ومعدلات كفاءة المشاريع وأنماط المساهمين الفرديين

قيود Toggl Track

ميزات إدارة الفريق أساسية مقارنة بمنصات إدارة المشاريع الكاملة

تفتقر إلى ميزات الفوترة وتسجيل الاستراحات وتتبع GPS وكشوف المرتبات أو الجدولة

قد يكون تحرير إدخالات الوقت أمرًا شاقًا وعرضة للأخطاء

لا يمكنك إيقاف المؤقتات مؤقتًا؛ يجب إيقافها وإعادة تشغيلها، مما يؤدي إلى إدخالات مجزأة (على سبيل المثال، عدة جلسات مدتها 5 ثوانٍ)

أسعار Toggl Track

مجاني (لما يصل إلى خمسة مستخدمين)

المبتدئين: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (1,570+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,575+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Toggl Track؟

تقدم مراجعة Capterra زاوية مثيرة للاهتمام:

Toggl Track سهل الاستخدام للغاية. من السهل التنقل فيه. يعجبني سهولة متابعة مشروع سابق أو إضافة مشروع جديد. كما أن الترميز اللوني يساعد في تقسيم المجالات التي أقضي معظم وقتي فيها. يعجبني أيضًا علامة التبويب "التقارير" – من الجيد معرفة عدد ساعات العمل ونسبة الوقت الذي قضيته في كل مشروع.

Toggl Track سهل الاستخدام للغاية. من السهل التنقل فيه. يعجبني سهولة متابعة مشروع سابق أو إضافة مشروع جديد. كما أن الترميز اللوني يساعد في تقسيم المجالات التي أقضي معظم وقتي فيها. يعجبني أيضًا علامة التبويب "التقارير" – من الجيد معرفة عدد ساعات العمل ونسبة الوقت الذي قضيته في كل مشروع.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Toggl لتتبع الوقت

🔍 هل تعلم؟ 41% فقط من المؤسسات تنفذ مشاريعها في حدود الميزانية في الغالب أو دائمًا. وهذا يسلط الضوء على فجوة كبيرة يمكن أن تساعد تتبع التكاليف في سدها.

7. Harvest (الأفضل لتتبع الوقت والفوترة المتكاملة)

عبر Harvest

يجد مديرو المشاريع الذين يحتاجون إلى تكامل سلس بين تتبع التكاليف وفوترة العملاء أن Harvest مفيد للغاية. يربط برنامج ميزانية المشروع تتبع الوقت مباشرة بعمليات الفوترة، مما يضمن تسجيل جميع الساعات القابلة للفوترة وتحويلها إلى إيرادات بكفاءة.

تقدر فرق الشؤون المالية الطريقة التي يتعامل بها Harvest مع تتبع التكاليف الداخلية وفواتير العملاء الخارجيين في نظام واحد، مما يقلل من أعمال التسوية بين المنصات المختلفة. توضح التقارير التفصيلية المشاريع والعملاء الذين يحققون أعلى هوامش ربح.

اغتنم أفضل الميزات

قم بإعداد تذكيرات تلقائية لتتبع الوقت وملخصات أسبوعية تساعدك على الحفاظ على عادات تتبع متسقة

حلل أداء عملك من خلال تقارير شاملة توضح العملاء والمشاريع وأنواع العمل التي تحقق أعلى ربحية

قم بإنشاء توقعات دقيقة للمشاريع استنادًا إلى معدلات الإنفاق الحالية وتخصيصات الميزانية المتبقية للتنبؤ بربحية المشروع النهائية

أنشئ الفواتير تلقائيًا من الوقت والمصروفات المتتبعة وأرسلها إلى العملاء مباشرةً من المنصة

قيود Harvest

تفتقر إلى ميزات مدمجة لإدارة الرواتب أو ضريبة المبيعات التلقائية، مما يتطلب العمل اليدوي أو تكامل مع تطبيقات خارجية

لا يوجد مركز إخطارات مركزي للتحديثات مثل تقديم جداول العمل أو تذكيرات الفواتير

خيارات التصفية للمهام أو إدخالات الوقت أساسية، مما يجعل من الصعب تحليل فئات أو مجموعات محددة داخل التقارير

أسعار Harvest

مجاني

المزايا: 13.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (815+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (630+ تقييم)

📊 خطأ في الميزانية: في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تضخم مشروع حكومي بريطاني لتحديث سجلات الرعاية الصحية من 2 مليار جنيه إسترليني إلى 12 مليار جنيه إسترليني قبل أن يتم إلغاؤه.

8. Hubstaff (الأفضل للفرق البعيدة التي تحتاج إلى مراقبة تفصيلية للأنشطة)

عبر Hubstaff

يحتاج قادة العمليات الذين يديرون فرقًا موزعة إلى رؤية تفصيلية لكيفية قضاء الموظفين عن بُعد لوقتهم وكيف ينعكس ذلك على تكاليف المشروع. يوفر Hubstaff هذه الرؤية من خلال مراقبة شاملة للأنشطة.

يوفر المساءلة دون أن يكون مفرطًا في التدخل — يمكن لأعضاء الفريق رؤية أنماط إنتاجيتهم بينما يحصل المديرون على الرؤية التي يحتاجونها لتقدير تكاليف المشروع بدقة. تساعد التقارير التفصيلية في تحديد أنماط العمل عن بُعد التي تؤدي إلى تنفيذ المشروع بأكبر قدر من الكفاءة.

أفضل ميزات Hubstaff

راقب إنتاجية الفريق من خلال التقاط لقطات شاشة تلقائية وتتبع استخدام التطبيقات

تتبع تكاليف المشروع في الوقت الفعلي أثناء عمل أعضاء الفريق، مع حساب تكاليف العمالة تلقائيًا استنادًا إلى الأسعار الفردية للساعة والوقت الفعلي المستثمر

حدد ميزانيات أسبوعية أو حدود تكلفة ثابتة للمشاريع وأعضاء الفريق لمنع الإنفاق الزائد

قم بإعداد معالجة الرواتب تلقائيًا بناءً على الساعات المتتبعة ومهام المشروع، مما يؤدي إلى تبسيط عمليات الدفع

اعرض تقارير مفصلة عن تكاليف المشروع ونفقات أعضاء الفريق وسجل الميزانية.

قيود Hubstaff

قد تبدو ميزات مراقبة الموظفين تدخلية وقد تضر بمعنويات الفريق إذا لم يتم تنفيذها بعناية، بالإضافة إلى أنها غير مناسبة لتتبع الأعمال الإبداعية أو الاستراتيجية

قد تحد مخاوف الخصوصية من اعتماد هذه البرامج في المؤسسات التي تفرض متطلبات صارمة لحماية البيانات

تكمن قوته بشكل أساسي في إدارة تكاليف العمالة؛ وهو أقل تجهيزًا للتعامل مع تكاليف المواد أو نفقات المشروع الأخرى غير المتعلقة بالعمالة

أسعار Hubstaff

تجربة مجانية

المبتدئين: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين)

Grow: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين)

الفريق: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (بحد أدنى مستخدمين)

المؤسسات: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4. 2/5 (1,440+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,570+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hubstaff؟

وقد عبرت إحدى تقييمات G2 عن ذلك بالقول:

يوفر Hubstaff طريقة سلسة لتتبع الوقت ومراقبة إنتاجية الفريق. إن القدرة على التقاط لقطات شاشة دورية وتتبع مستويات النشاط والتكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Trello و Asana تجعله ذا قيمة كبيرة للفرق التي تعمل عن بُعد. […] في بعض الأحيان، قد يبدو تتبع النشاط مفرطًا في التدخل، خاصة مع التقاط لقطات شاشة متكررة. كما أن التطبيق المحمول يميل إلى التأخير أو التعطل في بعض الأحيان، مما قد يعيق الإنتاجية أثناء التنقل.

يوفر Hubstaff طريقة سلسة لتتبع الوقت ومراقبة إنتاجية الفريق. إن القدرة على التقاط لقطات شاشة دورية وتتبع مستويات النشاط والتكامل مع أدوات إدارة المشاريع مثل Trello و Asana تجعله ذا قيمة كبيرة للفرق التي تعمل عن بُعد. […] في بعض الأحيان، قد يبدو تتبع النشاط مفرطًا في التدخل، خاصة مع التقاط لقطات شاشة متكررة. كما أن التطبيق المحمول يميل إلى التأخير أو التعطل في بعض الأحيان، مما قد يعيق الإنتاجية أثناء التنقل.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Hubstaff

9. Sage Intacct (الأفضل لتكامل إدارة الشؤون المالية للمؤسسات)

عبر Sage Intacct

تحتاج المؤسسات الكبيرة إلى تتبع تكاليف المشاريع الذي يتكامل بسلاسة مع الأنظمة المالية وحقوق الإبلاغ الحالية. يوفر Sage Intacct ذلك من خلال قدرات إدارة مالية شاملة.

يتميز هذا البرنامج في محاسبة المشاريع، حيث يتيح لك تتبع وإدارة التكاليف والفواتير والإيرادات لكل مشروع بدقة عالية. يمكنك تخصيص التكاليف المباشرة وغير المباشرة وإدارة جداول الفواتير المعقدة وتحديد الإيرادات وفقًا لمعايير المحاسبة.

يمكن لفرق الشؤون المالية أخيرًا الحصول على بيانات دقيقة عن ربحية المشاريع التي يتم إدخالها مباشرة في البيانات المالية للشركة والتقارير التنفيذية دون الحاجة إلى معالجة البيانات يدويًا.

أفضل ميزات Sage Intacct

أنشئ ميزانيات مشاريع متطورة ترتبط بحسابات دفتر الأستاذ العام وتقوم بتحديث البيانات المالية تلقائيًا

قم بتمييز المعاملات بالمشروع والقسم والموقع وأبعاد أخرى لإجراء تحليل مالي دقيق وإعداد تقارير

قم بإعداد ضوابط مالية آلية تتطلب الموافقة على أي نفقات للمشروع تتجاوز الحدود المحددة مسبقًا

تتبع تكاليف المشروع مع الحفاظ على سجلات تدقيق كاملة تفي بمتطلبات حوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير المالية

حسّن جودة البيانات وأتمت سير العمل المالي المعقد باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

قيود Sage Intacct

تتطلب تعقيدات التنفيذ موارد تقنية معلومات كبيرة وخبرة مالية لتكوينها بشكل صحيح

الأسعار أعلى بكثير من أدوات إدارة المشاريع الأبسط، مما يجعلها غير عملية للمؤسسات الصغيرة

مبالغة بالنسبة للمؤسسات التي لا تحتاج إلى تكامل شامل لإدارة الشؤون المالية إلى جانب تتبع المشاريع

نظرًا للامتثال لمعايير GAAP، تكون التكوينات ثابتة بعد التنفيذ، مما يتطلب مساعدة المطور أو الموزع لإجراء أي تغييرات

أسعار Sage Intacct

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (3,730+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (525+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتنفيذ عملية رفض الإنفاق السريعة حيث تتطلب أي نفقات غير ضرورية تتجاوز حدًا معينًا موافقة ثانية لمنع عمليات الشراء العشوائية. يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي في ClickUp لأتمتة هذه العملية نيابة عنك.

📊 خطأ في الميزانية: كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا 33 مليار دولار في عام 2008. وبحلول عام 2023، بلغت التكاليف التقديرية 128 مليار دولار دون موعد واضح للانتهاء. وأُلقى اللوم في ذلك إلى حد كبير على عدم اتساق مراقبة التكاليف وتغييرات النطاق.

10. Procore (الأفضل لإدارة تكاليف مشاريع البناء)

عبر Procore

ينطوي البناء على تحديات فريدة في إدارة تكاليف المشاريع لا تستطيع الأدوات العامة التعامل معها بفعالية. يلبي Procore هذه الاحتياجات المحددة من خلال ميزات مصممة خصيصًا لإدارة الشؤون المالية لمشاريع البناء.

فهو يفهم كيفية تدفق تكاليف البناء ويوفر الشفافية في كل مرحلة، من مرحلة ما قبل التطوير إلى مرحلة الإغلاق. يمكن للفرق تتبع تكاليف العمالة والمواد والمعدات والمقاولين من الباطن مع الالتزام بمبادئ المحاسبة الخاصة بالبناء ومتطلبات إعداد التقارير.

أفضل ميزات Procore

قم بإدارة أوامر التغيير وتعديلات الميزانية من خلال سير عمل الموافقة الآلي الذي يحافظ على سجلات تدقيق كاملة

يمكنك الوصول إلى الميزانيات والعقود وأوامر التغيير وأوامر الشراء والفواتير، كل ذلك في نظام واحد متصل مع مساعدة AI مدمجة

قم بإنشاء تقارير تكاليف مفصلة تقسم نفقات المشروع حسب النشاط التجاري والمرحلة ورمز التكلفة وفئات أخرى خاصة بالبناء

اربط العمليات الميدانية مباشرة بالتتبع المالي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح للطواقم تسجيل الوقت والمواد واستخدام المعدات من مواقع العمل

قيود Procore

تُنتقد أداة تقديم العطاءات قبل البناء لعدم كفاءتها ومشاكلها، مثل سوء الاستخدام وعدم تحديثها في الوقت المناسب من قبل فريق التطوير

يتطلب التنفيذ وقتًا طويلاً لإعداد رموز التكلفة وسير عمل الموافقة والتكامل مع أنظمة المحاسبة الحالية

يعاني بعض المستخدمين من دعم عملاء غير كافٍ، مع بطء في الاستجابة، ونقص في مديري الحسابات المخصصين، أو مشكلات لم يتم حلها

أسعار Procore

أسعار مخصصة

تقييمات Procore ومراجعاتها

G2: 4. 6/5 (3,450+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (2,770+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Procore؟

لخصت مراجعة Capterra ذلك على النحو التالي:

Procore هي منصة منظمة وفعالة توفر جميع الإمكانات التي قد تحتاجها لتنفيذ مشاريع صناعية واسعة النطاق وصولاً إلى مشاريع البناء السكنية البسيطة.

Procore هي منصة منظمة وفعالة توفر جميع الإمكانات التي قد تحتاجها لتنفيذ مشاريع صناعية واسعة النطاق وصولاً إلى مشاريع البناء السكنية البسيطة.

💡 نصيحة احترافية: لتبسيط عملية خفض تكاليف البرامج، قم بتتبع نفقات الميزات الإضافية بشكل منفصل. حاول تسجيل أي طلبات إضافية مقارنة بالنطاق الأصلي، حتى تتمكن من التفاوض بشأنها أو تأجيلها للبقاء في حدود الميزانية.

شاهد الصورة الكاملة للتكلفة في ClickUp

غالبًا ما تتم متابعة الميزانية في صورة منعزلة. تقوم الفرق بتحديث جداول البيانات، ويتم تداول الأرقام، مما يؤثر سلبًا على رؤية المشروع.

ClickUp يسد هذه الفجوة. يساعد برنامج تتبع تكاليف المشاريع هذا الفرق على مراقبة ميزانيات المشاريع دون فقدان الزخم في المهام أو الجداول الزمنية.

بفضل إدارة المهام والتقارير والمستندات والاتصالات في منصة واحدة متصلة، تظل الميزانيات مرتبطة بالعمل. وبطبيعة الحال، يتم اتخاذ القرارات بشكل أسرع وتظل المشاريع على المسار الصحيح.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅