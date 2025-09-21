أفضل 13 وكيل ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات في عام 2025

فريقك يحقق حصته المطلوبة، ولكن بأي ثمن؟

ساعات ضائعة في تحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وإعادة كتابة نفس التواصل والتحضير لاجتماعات لا تؤدي أبدًا إلى تحويل العملاء المحتملين. كلما نمت خط أنابيب المبيعات، زادت صعوبة التوسع دون إبطاء العمل.

وهنا يأتي دور وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات، حيث يساعدونك في الحفاظ على محرك إيراداتك يعمل بأقصى سرعة.

في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يساعدونك في توليد العملاء المحتملين وتخصيص التواصل والحفاظ على استمرار خط أنابيب المبيعات. 🚀

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات التي نغطيها أدناه. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp أتمتة سير عمل المبيعات والتواصل مع العملاءحجم الفريق: الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات رؤى حول خط أنابيب المبيعات وأتمتة المبيعات ونسخ المكالمات وإدارة مساحة العمل الموحدة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Salesforce Einstein تقييم العملاء المحتملين التنبؤي وأتمتة CRM الذكية على نطاق المؤسسة حجم الفريق: المؤسسات توقعات نتائج الصفقات باستخدام تقييم الذكاء الاصطناعي وتحديثات المهام التلقائية بسعر 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (Enstein Sales) Apollo AI البحث عن العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتواصل الآلي عبر قنوات متعددة حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة تسلسل البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقييم العملاء المحتملين بناءً على نواياهم، والتخصيص التلقائي للاتصالات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (أساسي) Clari توقعات الإيرادات وفحص الصفقات باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكشف عن مخاطر خط الأنابيب وتنظيف CRM تلقائيًا أسعار مخصصة Artisan مندوبو مبيعات مستقلون يعملون بالذكاء الاصطناعي ويقومون بالتواصل مع العملاء المحتملين وتقييمهم مثل البشر حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة وكلاء مبيعات يعملون بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات الصادرة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتدفق المحادثات الشبيهة بالبشر، وت أسعار مخصصة Regie. ai تسلسلات مبيعات مولدة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لشخصيات المشترين ونواياهم حجم الفريق: الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والتسلسلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، واختبار الحملات، وتخصيص رسائل LinkedIn أسعار مخصصة Claygent أتمتة الأبحاث وإثراء معلومات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: أفراد، شركات صغيرة ابحث عن العملاء المحتملين باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات من مصادر متعددة لضمان رضا العملاء تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 149 دولارًا شهريًا (مبتدئ) Gong تحليل المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف مخاطر الصفقات حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي، ومعلومات عن الصفقات، ورؤى تدريبية في الوقت الفعلي، وتتبع أداء مندوبي المبيعات لزيادة معدلات التحو أسعار مخصصة Lavender AI تدريب عبر البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي ورسائل مبيعات مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: أفراد، شركات صغيرة تدريب عبر البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي ونصائح للتخصيص ولوحة معلومات المبيعات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا (مبتدئ) Hubspot Sales Hub أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة التي تدعم مسار المبيعات الكامل ضمن CRMحجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة مساعد محتوى الذكاء الاصطناعي، أتمتة البريد الإلكتروني للمبيعات، إدارة خط أنابيب الصفقات، تكامل CRM الأصلي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 20 دولارًا شهريًا (مبتدئ) Drift روبوتات الدردشة الذكية التي تحدد العملاء المحتملين وتحدد مواعيد الاجتماعات في الوقت الفعلي حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتأهيل العملاء المحتملين في الوقت الفعلي بناءً على تفاعلات العملاء، وحجز الاجتماعات من خلال الدردشة أسعار مخصصة Humantic AI رؤى حول المشترين تستند إلى الشخصية ومشاركة مبيعات مخصصة للغاية حجم الفريق: الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة رؤى حول شخصية المشتري وتجربة العميل، واقتراحات اتصال قابلة للتكيف، وإثراء الشخصية للتواصل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ من 40 دولارًا شهريًا (Pro) ذكاء اصطناعي سلس اكتشاف جهات الاتصال B2B في الوقت الفعلي وتوليد العملاء المحتملين باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة توليد العملاء المحتملين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبيانات الاتصال في الوقت الفعلي، وامتداد Chrome للتنقيب عن العملاء المحتملين تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) للمبيعات هم مساعدون متخصصون يتولون المهام الروتينية القائمة على البيانات في سير عمل الإيرادات.

على عكس روبوتات الدردشة الثابتة أو قواعد الأتمتة البسيطة، يتعلمون من CRM وسجلات الاتصالات والتكاملات الخارجية لتوقع الاحتياجات والتصرف بشكل مستقل.

يمكنك استخدامها لاكتشاف عملاء محتملين جدد باستخدام إشارات النية، وصياغة وتخصيص التواصل، وحتى مراقبة حالة خط الأنابيب. يستخدم أفضل وكلاء المبيعات المدعومين بالذكاء الاصطناعي البيانات السابقة لتحديث سلوكهم، وتحسين نبرة البريد الإلكتروني، وتيرة المتابعة، وتحديد أولويات المهام في الوقت الفعلي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكيل الذكاء الاصطناعي للمبيعات؟

يمكن أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات إلى تحويل عملياتك، ولكن فقط إذا كانوا يفيون بالمتطلبات الصحيحة. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب إعطاؤها الأولوية عند اختيار أحدهم. 👇

يتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك: يتزامن بشكل ثنائي الاتجاه مع Salesforce أو HubSpot أو نظام التسجيل الخاص بك للحفاظ على تحديث بيانات الصفقات

يولد تواصلًا شديد التخصيص: يصمم رسائل البريد الإلكتروني ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام سياق في الوقت الفعلي مثل مرحلة الصفقة والتفاعلات السابقة وإشارات نية المشتري

يعطي الأولوية للإجراءات عالية القيمة: يقيّم العملاء المحتملين والفرص بناءً على معايير مخصصة (مثل حجم الصفقة واحتمالية إبرامها) ويحدد أفضل الخطوات التالية

أتمتة الاجتماعات والمتابعات: تدوين المكالمات واستخراج بنود العمل وصياغة ملخصات المتابعة لحالات الاستخدام المختلفة دون تدخل يدوي

يوفر رؤى استباقية حول خط الأنابيب: يحدد الصفقات المعرضة للخطر، ويتنبأ بالنتائج، وينبهك إلى الحالات الشاذة قبل أن تؤثر على أهداف المبيعات

يدعم البحث عن العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة: يبحث عن العملاء المحتملين، ويثري جهات الاتصال، ويطلق الحملات عبر البريد الإلكتروني والهاتف والشبكات الاجتماعية

💡 نصيحة احترافية: وفقًا لمجلة Harvard Business Review، بدلاً من تسليط الضوء على ميزات منتجك، يجب أن تركز على كيفية تلبية احتياجات أو تحديات عملائك المحددة. على سبيل المثال، يمكنك تحويل عرضك التسويقي من مناقشة عمليات الإنتاج إلى مشاركة قصة عميل مؤثرة، مما يؤدي إلى تحسين التفاعل.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات

فيما يلي أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لتسهيل عمل مدير المبيعات. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير عمل المبيعات والتواصل مع العملاء)

خطط لسير عمل مبيعات أكثر ذكاءً مع ClickUp Brain استخدم ClickUp Brain كطيار مساعد للمبيعات — بدءًا من تحديد الحسابات ذات الإمكانات العالية إلى تدريب فريقك ووضع استراتيجيات للتواصل

إذا كنت تنتقل باستمرار بين عشرات الأدوات لإدارة التواصل وتحديث CRM أو التحضير للاجتماعات، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لك.

إنه أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة في تطبيق واحد، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي السياقي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

داخل ClickUp لفرق المبيعات، لديك منصة تساعدك على إنشاء سير عمل قابل للتطوير مع تتبع الأنشطة تلقائيًا ولوحات معلومات في الوقت الفعلي وتحديثات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اعثر على الإجابات بشكل أسرع مع وعي ClickUp Brain بالسياق

في قلب مجموعة الذكاء الاصطناعي القوية من ClickUp يوجد ClickUp Brain، وهو محرك ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يفهم مساحة العمل بالكامل، بما في ذلك المهام والجداول الزمنية والمستندات والدردشات وحتى الأدوات الخارجية المتصلة مثل Salesforce وGoogle Drive.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص نشاط خط الأنابيب على الفور. يمكنك كتابة استفسارات طبيعية مثل "ما هو وضع الصفقات المؤجلة للشركات في الربع الثاني؟" والحصول على إجابات فورية مستمدة من المهام والتعليقات والعلامات.

قم بتمييز المهام المتوقفة في خط أنابيب المبيعات الخاص بك وقم بترتيبها حسب الأولوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستخدام

يمكنك أيضًا الكشف عن المهام المتوقفة في مراحل مختلفة من خط أنابيب المبيعات لتحديد أولويات العمل وإرشاد Brain لوضع خطة لها.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا استخلاص رؤى من مكالمات المبيعات الخاصة بك عن طريق جعل كل نسخة نصية قابلة للبحث. الحيلة؟ لا تنس دعوة ClickUp AI Notetaker للانضمام إلى مكالماتك وتسجيلها تلقائيًا وتدوينها لك! احصل على نصوص قابلة للبحث باستخدام ClickUp AI Notetaker

قم بتفويض سير العمل المتكرر إلى وكلاء ClickUp Autopilot

إذا كنت عالقًا في تحديث المهام يدويًا بدلاً من إبرام الصفقات، فدع وكلاء ClickUp Autopilot يساعدونك.

قم بإعداد مشغلات مخصصة لأتمتة المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot

يعمل هؤلاء المساعدون الذكيون الذين لا يحتاجون إلى كتابة أكواد برمجية داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ويمكنهم أتمتة الأجزاء المتكررة من عملية المبيعات الخاصة بك، بدءًا من الاستقبال والتنفيذ وحتى إعداد التقارير. وإليك كيفية عملها: تقوم بتعيين محفز، مثل انتقال العميل المحتمل إلى مرحلة أخرى في خط الأنابيب، وتضيف شروطًا، على سبيل المثال، "فقط إذا كانت صفقة مؤسسية"، وتشارك تعليمات تنفيذ المهام. الآن، في كل مرة يحدث المحفز وتستوفى الشروط، يبدأ الوكيل العمل بشكل مستقل.

يتم إعداد كل هذا من خلال أداة إنشاء بسيطة لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية، حيث يمكنك إخبار الوكيل بما يجب أن يبحث عنه وما يجب أن يفعله والمعلومات التي يمكنه الوصول إليها. ونعم، يمكنك التحكم في المعرفة التي يستخدمها الوكيل، بما في ذلك المستندات والمهام والدردشة، بحيث يتصرف دائمًا في السياق الصحيح.

📌 على سبيل المثال، عندما تأتي فرصة مبيعات عالية القيمة تفي بمعايير ICP الخاصة بك من خلال نموذج، تقوم أداة أتمتة المبيعات بتعيينها إلى AE الأقدم لديك، وتضع علامة على الصفقة في مساحة العمل الخاصة بك، وترسل إشعارًا إلى نائب رئيس المبيعات في الدردشة.

تعرف على كيفية إنشاء وكيل الطيار الآلي المخصص الخاص بك مباشرة من خبراء فريقنا:

💡 نصيحة احترافية: يتطلب إنشاء وكيل مفيد توجيهات مدروسة ومفصلة. وباستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX، يمكنك إملاء هذه التعليمات، مما يجعل إنشاء الوكلاء أسرع بأربع مرات من الكتابة! ClickUp Brain MAX هو تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الخاص بجهاز الكمبيوتر المكتبي الذي يجمع كل سياق عملك مع إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) — بما في ذلك Gemini وClaude وChatGPT وغيرها — حتى تتمكن من تحقيق أقصى إنتاجية دون التعرض لعبء التطبيقات الزائد وتوسع الذكاء الاصطناعي.

تسريع التخطيط والتنفيذ والمراقبة باستخدام قوالب ClickUp

وإذا كنت ترغب في تسهيل تصميم سير عمل المبيعات، فابدأ باستخدام نموذج خطة المبيعات من ClickUp.

بعد ذلك، يوفر نموذج متتبع المبيعات من ClickUp حالات معدة مسبقًا مثل تحقيق الهدف وجاري، و12 حقلًا مخصصًا لتسجيل تكاليف الشحن وأسعار الوحدات وهوامش الربح، وعروض متعددة لتقسيم حجم المبيعات حسب الشهر أو المنتج.

احصل على نموذج مجاني قم بتقييم تقدم الأفراد والفريق باستخدام نموذج ClickUp Sales Tracker

صُمم هذا الحل لفرق من أي حجم، ويتيح لك تقييم تقدم الأفراد والفرق في الوقت الفعلي، وتحسين خطوط الإنتاج، وتحديد الاتجاهات الرئيسية لزيادة الإيرادات.

هل تحتاج إلى مركز مركزي لجميع العملاء المحتملين؟ استخدم نموذج ClickUp Sales CRM لتتبع كل جهة اتصال ومكالمة وإغلاق صفقة.

أفضل ميزات ClickUp

مركزية التوثيق: استخدم /Write with AI المدمج للكتابة التلقائية وتخصيص التواصل مع العملاء المحتملين استخدم ClickUp Docs لإنشاء ومشاركة وصيانة التوثيق المباشر المرتبط مباشرة بسير عملك، مع استخدامالمدمج للكتابة التلقائية وتخصيص التواصل مع العملاء المحتملين

تعاون في الوقت الفعلي: قم بتمكين التواصل الغني بالسياق في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع مهامك باستخدام قم بتمكين التواصل الغني بالسياق في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع مهامك باستخدام ClickUp Chat

إنشاء عروض توضيحية للمبيعات: استخدم استخدم ClickUp Clips لتسجيل المكالمات وتدوينها وتلخيصها، وتحويل العروض التوضيحية الطويلة إلى خطوات تالية صغيرة الحجم، وإجراءات محددة، وإجراءات مخصصة لخدمة العملاء

تخلص من العقبات: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لتصور التقدم المحرز باستخدام مخططات التدفق التراكمي أو الاستهلاك أو السرعة

متابعة كل عميل محتمل: استفد من استفد من ClickUp CRM لتتبع العملاء المحتملين والصفقات وأنشطة المبيعات في الوقت الفعلي، ثم قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" أو "كانبان" أو "جدول" أو "خط زمني" لتتناسب مع أفضل طريقة عمل فريقك

قلل من الأعمال الروتينية: أنشئ أنشئ أتمتة ClickUp بدون كود باستخدام أداة إنشاء القائمة المنسدلة أو المطالبات باللغة الإنجليزية البسيطة في ClickUp Brain للتعامل مع مهام المبيعات المتكررة والقائمة على القواعد، مثل التعيين التلقائي للعملاء المحتملين الجدد، وتحديث مراحل الصفقة عند توقيع العقد، وإرسال تذكيرات المتابعة، أو إنشاء مهام التسليم عند إغلاق الفرصة

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

أحب تنوع ClickUp وقدرة فريقنا على تخصيصه ليناسب أي موقف – فهو ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ بل هو مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM، ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp يتطور باستمرار وأنهم يستمعون إلى عملائهم!

أحب تنوع ClickUp وقدرة فريقنا على تخصيصه ليناسب أي موقف – فهو ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ بل هو مركز عمليات كامل بالنسبة لنا! نحن ندير كل شيء بدءًا من عمل العملاء إلى CRM، ونحب مرونة الخيارات والأتمتة المدمجة. نحب أيضًا أن ClickUp يتطور باستمرار وأنهم يستمعون إلى عملائهم!

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

2. Salesforce Einstein (الأفضل لتقييم العملاء المحتملين بشكل تنبؤي وأتمتة CRM الذكية على نطاق المؤسسة)

عبر Salesforce Einstein

Salesforce Einstein هو طبقة ذكاء اصطناعي مدمجة في منصة Customer 360 من Salesforce، مصممة لجلب التعلم الآلي المتقدم (ML) والتحليلات التنبؤية مباشرة إلى Sales Cloud.

فهو يضفي الأتمتة على كل جانب من جوانب سير عمل المبيعات، مما يساعد الفرق على اكتشاف العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية، وتخصيص التواصل على نطاق واسع، والحفاظ على خطوط الإنتاج محدثة، والاستعداد لمحادثات العملاء باستخدام رؤى تستند إلى البيانات. يتعلم Einstein من كل صفقة ومحادثة ونقرة ليقترح إجراءات، ويسلط الضوء على المخاطر، ويولد محتوى.

أفضل ميزات Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين من خلال أتمتة البحث عن العملاء المحتملين والعملاء المحتملين الواردين باستخدام

حسّن أداء مندوبي المبيعات من خلال محاكاة أدوار وملاحظات توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Einstein Sales Coach

قم ببناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام Agentforce للتعامل مع عمليات المبيعات، وكل ذلك مؤمن بواسطة Einstein Trust Layer

قم بتنفيذ Einstein Scoring لتحديد أولويات الصفقات والاستفادة من التقييم التنبئي لإبراز العملاء المحتملين

قيود Salesforce Einstein

قد تتطلب الإعدادات المتقدمة دعم المطورين أو الخبرة الفنية

قد يتأخر النظام مع أحمال البيانات الثقيلة أو سير العمل المعقد

أسعار Salesforce Einstein

Einstein Sales: 500 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Einstein

G2: 4. 4/5 (أكثر من 23000 تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Einstein؟

إليك مقتطف من مراجعة G2:

يسهل Salesforce Sales Cloud عليّ إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في مكان واحد... أحيانًا أشعر بالارتباك، خاصةً عندما تكون جديدًا على هذا البرنامج. هناك العديد من الميزات والأزرار التي قد تستغرق بعض الوقت لتتعلم مكان كل شيء. أيضًا، إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح من قبل المسؤول، فقد تبدو بعض الأمور مربكة أو تتطلب خطوات إضافية للقيام بها. إنه قوي، ولكنه ليس دائمًا سهل الاستخدام على الفور.

يسهل Salesforce Sales Cloud عليّ إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات في مكان واحد... أحيانًا أشعر بالارتباك، خاصةً عندما تكون جديدًا على هذا البرنامج. هناك العديد من الميزات والأزرار التي قد تستغرق بعض الوقت لتتعلم مكان كل شيء. أيضًا، إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح من قبل المسؤول، فقد تبدو بعض الأمور مربكة أو تتطلب خطوات إضافية للقيام بها. إنه قوي، ولكنه ليس دائمًا سهل الاستخدام على الفور.

3. Apollo AI (الأفضل للتنقيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتواصل الآلي عبر قنوات متعددة)

عبر Apollo AI

Apollo هو محرك تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة كل شيء بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وحتى إدارة خط أنابيب المبيعات. وهو يستمد معلوماته من أكثر من 275 مليون جهة اتصال و70 مليون شركة، ويتم إثرائه بتغييرات الوظائف في الوقت الفعلي وتحديثات التكنولوجيا وإشارات نية الشراء.

بمجرد تحديد ملف تعريف العميل المثالي (ICP)، يقوم Apollo AI بتحديد العملاء المحتملين الأكثر ملاءمة وترتيبهم حسب الأولوية باستخدام إشارات سلوكية مثل فتح رسائل البريد الإلكتروني وزيارات الموقع وسجل المشاركة الخارجية. ثم تُترجم هذه الرؤى إلى زوايا رسائل مقترحة مصممة خصيصًا لتناسب سياق كل عميل محتمل، مما يتيح للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات دون مغادرة سير عمل المبيعات.

أفضل ميزات Apollo AI

جرب Pipeline Builder لتحديد العملاء المحتملين المثاليين باستخدام أكثر من 65 مرشحًا وإشارات النوايا والتحسين في الوقت الفعلي

احصل على ملخصات الاجتماعات والمتابعات والخطوات التالية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام النسخ الذكي والمعلومات المسبقة للمكالمات من Call Assistant

أطلق تسلسلات متعددة القنوات باستخدام رسائل بريد إلكتروني مخصصة بالذكاء الاصطناعي، والمكالمات بنقرة واحدة، وحماية التسليم المدمجة

احصل على معلومات تفصيلية مثل أنماط المكالمات الناجحة، ودليل التعامل مع الاعتراضات، واستراتيجيات المراسلة من خلال AI Chatbot و تحليلات المكالمات من Apollo

قيود Apollo AI

أفاد بعض المستخدمين أن دقة بيانات الاتصال تبلغ حوالي 65% فقط، خاصة بالنسبة لأرقام الهواتف المحمولة ومناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الوظائف الرئيسية محجوبة خلف خطط أعلى مستوى، مما يؤدي إلى سير عمل تواصل غير مكتمل للمستخدمين العاديين

أسعار Apollo AI

مجاني

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Apollo AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. Clari (الأفضل لتوقعات الإيرادات وفحص الصفقات باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي)

عبر Clari

Clari هي أداة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق الإيرادات التي تحتاج إلى الدقة والوضوح والتحكم في جميع مراحل عملية المبيعات. يعمل كل شيء على Revenue Context™، وهي طبقة ذكاء خاصة تستمد الإشارات من كل تفاعل وصفقة وتوقعات وتحديثات CRM لتشغيل فئة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممة للتنفيذ.

من فحص الصفقات في الوقت الفعلي إلى التدريب الدقيق وتوليد رسائل البريد الإلكتروني، يتولى وكلاء الأداة كل شيء. فهم يراجعون مخاطر خط الأنابيب، ويحددون الخطوات التالية، ويولدون رسائل بريد إلكتروني مخصصة، ويوصون بإجراءات على كل مستوى من مستويات منظمة الإيرادات.

أفضل ميزات Clari

قم بتشخيص صحة الصفقة باستخدام AI Deal Inspection وراجع الفرص المتاحة وفقًا لمعايير الفوز المؤكدة واكتشف الثغرات في التنفيذ

اكتشف الموضوعات باستخدام AI Smart Topics واكتشف الإشارات المهمة للصفقات مثل ضغوط الأسعار أو عوامل المخاطرة من المكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات

AI Smart Feed حتى تتمكن من الاستجابة للإشارات مبكرًا، احصل على ملخص مختار من اللحظات المهمة من نشاط مندوبي المبيعات باستخدامحتى تتمكن من الاستجابة للإشارات مبكرًا، مما يحسن إنتاجية المبيعات

اكتب رسائل بريد إلكتروني أكثر دقة باستخدام AI Smart Prospecting and Follow-Ups للتواصل القائم على القيمة

قيود Clari

لا يمكن تخصيص عرض الأعمدة بسهولة لجميع المستخدمين

قد يحتاج مندوبو المبيعات إلى الاحتفاظ بجداول بيانات متوازية لتتبع الصفقات بالتفصيل

أسعار Clari

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clari

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clari؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على G2 عن ذلك بالقول:

أحب بساطة وسهولة استخدام Clari عند تحديث الخطوات التالية المتعلقة بالأسعار والمرحلة والطوابع الزمنية عند الاطلاع على صفقاتي المهمة. كما أنه من السهل توقع أرقامي الشهرية والفصلية والسنوية مع مديري عندما ننظر إلى التقارير وقنوات المبيعات. لا أحب عدم قدرتي على تحديث بعض المقاييس ما لم أقم بتغييرها أولاً في فرصة Salesforce Lightning. بخلاف ذلك، كل شيء سهل الاستخدام والتصفح.

أحب بساطة وسهولة استخدام Clari عند تحديث الخطوات التالية المتعلقة بالأسعار والمرحلة والطوابع الزمنية عند الاطلاع على صفقاتي المهمة. كما أنه من السهل توقع أرقامي الشهرية والفصلية والسنوية مع مديري عندما ننظر إلى التقارير وقنوات المبيعات. لا يعجبني أنني لا أستطيع تحديث بعض المقاييس ما لم أقم بتغييرها أولاً في فرصة Salesforce Lightning. بخلاف ذلك، كل شيء سهل الاستخدام والتصفح.

📮 ClickUp Insight: يقول 21% من الأشخاص أن أكثر من 80% من يوم عملهم يقضونه في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون أن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص للمهام التي لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذا العبء. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

5. Artisan (الأفضل لممثلي المبيعات الذاتيين الذين يتعاملون مع العملاء المحتملين ويؤهلونهم مثل البشر)

عبر Artisan

Artisan هو محرك خارجي متكامل مدعوم بموظفي الذكاء الاصطناعي. Ava، وهو SDR الذكاء الاصطناعي الخاص به، يحل محل العمل اليدوي المتكرر للتنقيب التقليدي عن العملاء المحتملين بأتمتة ذكية. من استهداف العملاء المحتملين المناسبين إلى صياغة تواصل مخصص للغاية، فهو يتولى كامل سير العمل الخارجي الخاص بك.

يمكنك نشر دليل AI لتوحيد صوت رسائلك والتواصل وضمان تطبيق أفضل الممارسات على مستوى الشركة. وفي الوقت نفسه، تتيح لك لوحات التحليلات رؤية الحسابات التي تشارك في الوقت الفعلي للمساعدة في تحسين الاستهداف.

أفضل ميزات Artisan

انشر سير عمل التواصل عبر البريد الإلكتروني و LinkedIn بدون كود باستخدام أداة إنشاء التسلسلات

حدد العملاء المحتملين ذوي النوايا الجادة باستخدام Data Miner من Ava الذي يجمع البيانات التقنية والشركاتية وبيانات النوايا مثل إعلانات التوظيف وأخبار التمويل

قم بإدارة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني للحفاظ على رسائلك الإلكترونية بعيدًا عن صناديق البريد العشوائي، باستخدام المراقبة الفورية لحالة صندوق البريد، وحدود الإرسال الديناميكية، والتحضير التلقائي للبريد الإلكتروني

يمكنك الوصول إلى أكثر من 300 مليون جهة اتصال B2B في أكثر من 200 دولة من خلال قاعدة البيانات المدمجة

قيود الحرفيين

يفتقر إلى دقة التقارير حيث أن تتبع وقت الاستجابة يشمل عمليات إلغاء الاشتراك، مما يؤدي إلى تشويه النتائج

تبدو الرسائل عامة وآلية وتفتقر إلى التخصيص

أسعار Artisan

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الحرفيين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡 نصيحة احترافية: استخدم إطار عمل الميزانية والسلطة والحاجة والتوقيت (BANT) كدليل للمحادثة. بدلاً من طرح سؤال "من هو صانع القرار؟"، جرب سؤال "من غيره عادةً ما يشارك في اتخاذ قرارات الشراء مثل هذه؟". هذا يجعل السؤال يبدو طبيعياً ويمنحك سياقاً أعمق.

6. Regie. ai (الأفضل لتسلسلات المبيعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشخصيات المشترين ون

عبر Regie.ai

RegieOne هي منصة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق المبيعات التي تحتاج إلى تخصيص التواصل على نطاق واسع. هنا، يعمل الممثلون البشريون ووكلاء الذكاء الاصطناعي معًا في كل شيء بدءًا من التخطيط لمن يجب التواصل معهم وحتى تحديد المواعيد في التقويم. تستخدم المحتوى الذكي والتعليقات في الوقت الفعلي لتعزيز فعالية وكفاءة المبيعات في الجزء العلوي من مسار التحويل.

يقوم محرك المحتوى بالذكاء الاصطناعي والرسائل بالذكاء الاصطناعي بالمنصة بكتابة القوالب وإنشاء برامج خارجية كاملة باستخدام صوت علامتك التجارية ورؤى ICP وبيانات الأداء السابقة. تشمل الإيقاعات رسائل البريد الإلكتروني المتوافقة مع الشخصية ورسائل LinkedIn ونصوص المكالمات ومطالبات البريد الصوتي، والتي يتم تكييفها تلقائيًا مع صناعة المشتري ولقبه ومرحلته في الرحلة.

أفضل ميزات Regie. ai

قم بتشغيل الطيار الآلي للحصول على العملاء المحتملين وإثراء بيانات الاتصال وتشغيل تسلسلات خارجية كاملة

استخدم AI Dialer المدمج في المنصة لإجراء مكالمات عالية الحجم مع ما يصل إلى تسعة اتصالات متوازية لكل ملف تعريفي للعميل المحتمل

دع وكلاء الذكاء الاصطناعي يتعرفون على الزوار ويثريوا بيانات الاتصال ويبدأوا في رعايتهم بناءً على سلوكهم

قيود Regie. ai

لا توجد مرونة كافية لتعديل الحملات

في بعض الأحيان، تولد الأداة محتوى يتضمن عناصر غير ملائمة (على سبيل المثال، اقتراح دعوة لتناول القهوة عندما لا يكون ذلك مناسبًا)

أسعار Regie. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Regie. ai

G2: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Regie.ai؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

بصفتي مدير مبيعات داخلي، لطالما بدا تعليم مندوبي المبيعات كيفية الكتابة أمراً مستحيلاً. […] Regie. ai يأخذ أفكارك الأولية ويصمم حملة مبيعات شاملة، مُحسّنة للمديرين التنفيذيين المشغولين. من السهل جداً أن تبالغ في التفكير في التواصل عبر البريد الإلكتروني، حيث تشكك في نفسك. Regie. ai يزيل هذا العائق! تكون رسائل البريد الإلكتروني بسيطة جدًا في بعض الأحيان. نادرًا ما أستخدم الحملة التي تم إنشاؤها "كما هي". تمامًا مثل ChatGPT، من الأفضل استخدامه كمولد أفكار/منصة انطلاق. لكن عجز الكتّاب عن الكتابة أصبح شيئًا من الماضي!

بصفتي مدير مبيعات داخلي، لطالما بدا تعليم مندوبي المبيعات كيفية الكتابة أمرًا مستحيلًا. […] Regie. ai يأخذ أفكارك الأولية ويصمم حملة مبيعات شاملة، مُحسّنة لتناسب المديرين التنفيذيين المشغولين. من السهل جدًا الإفراط في التفكير في التواصل عبر البريد الإلكتروني، حيث تشكك في نفسك. Regie. ai يزيل هذا العائق! تكون رسائل البريد الإلكتروني بسيطة جدًا في بعض الأحيان. من النادر أن أستخدم الحملة التي تم إنشاؤها "كما هي". تمامًا مثل ChatGPT، من الأفضل استخدامه كمولد أفكار/منصة انطلاق. لكن عرقلة الكتابة أصبحت شيئًا من الماضي!

7. Claygent (الأفضل لأتمتة الأبحاث وإثراء معلومات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Claygent

Claygent هو وكيل بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي من Clay يحل محل الأعمال الروتينية المملة التي تبطئ مسار المبيعات. وهو يدمج البيانات المؤسسية والتقنية وبيانات النوايا من مصادر مثل LinkedIn وCrunchbase ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يحدد AI Profiler الخاص بالأداة الحسابات المستهدفة الأكثر ميلًا للشراء ويقوم تلقائيًا بإنشاء تسلسلات تواصل متعددة الخطوات.

يمكنك أن تسأل Claygent أي سؤال بدءًا من "هل هذه الشركة تسمح بالعمل عن بُعد؟" إلى "من ظهر في آخر دراسة حالة لهم؟" وسوف يبحث عن الإجابات. يقوم المجدول الذكي الخاص به بصياغة جداول أعمال الاجتماعات ويلخص نقاط الاتصال السابقة والتحديات التي يواجهها المشترون والمعلومات التنافسية.

أفضل ميزات Claygent

حدد الأشخاص المشار إليهم في دراسات الحالة أو المدونات الحديثة للتحقق مما إذا كانوا لا يزالون نشطين

قم بتخصيص وقت وكيفية إثراء البيانات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية مع مولد الصيغ بالذكاء الاصطناعي

حدد تلقائيًا مصدر البيانات الأنسب لكل عملية إثراء بناءً على المنطقة أو الصناعة أو حجم الشركة باستخدام القواعد الشرطية

قيود Claygent

يفرض حدًا أقصى قدره 200 طلب/دقيقة، مما يؤثر على استيراد القوائم المجمعة

يتم تحديث تقييم الحسابات كل 30 دقيقة، مما يؤخر إعادة ترتيب الأولويات في الوقت الفعلي

أسعار Claygent

مجاني

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Explorer: 349 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 800 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Claygent

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ في عام 2005، بدأ كايل ماكدونالد بمشبك ورق أحمر واحد وقرر استبداله بشيء أفضل. من خلال سلسلة من 14 صفقة، بدءًا من قلم على شكل سمكة إلى زلاجة ثلجية، وصولًا إلى دور في فيلم، تمكن أخيرًا من استبداله بمنزل في كندا! هذا مثال على كيفية ارتباط المبيعات بالإبداع والمثابرة وبناء العلاقات.

8. Gong (الأفضل لتحليل المحادثات المدعوم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف مخاطر الصفقات)

عبر Gong

Gong هي منصة ذكاء إيرادات تستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط وتحليل ووضع سياق لمسار المبيعات الخاص بك، مما يمنحك رؤى تستند إلى البيانات. على عكس أدوات توليد العملاء المحتملين التقليدية، تركز هذه المنصة على ما يحدث بعد محادثات المبيعات. يقوم Conversation AI بنسخ وتمييز اللحظات الحاسمة في الصفقة، مثل الاعتراضات على الأسعار، وإشارات المنافسين، وإشارات صانعي القرار.

يحب قادة المبيعات هذا البرنامج لأنه يساعدهم على اكتشاف ما ينجح، وتدريب مندوبي المبيعات، واكتشاف الصفقات المعرضة للخطر قبل أن تفشل. وبفضل ميزات مثل Meeting IQ، يحصل مندوبو المبيعات على ملخص سريع للمحادثات السابقة، ومن يشارك في المكالمة، وماذا يقولون، بحيث يكونون دائمًا متقدمين بخطوة.

أفضل ميزات Gong

قم بمحاكاة محادثات المبيعات الحقيقية باستخدام AI Trainer ، من خلال لعب الأدوار المدعوم بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى سلوك العملاء الفعلي واعتراضاتهم وشخصياتهم

احصل على صفقات باستخدام أكثر من 300 إشارة محادثة ومنهجيتك الخاصة لتحسين احتمالية الفوز والثقة في خط الأنابيب باستخدام AI Deal Predictor

AI Theme Spotter اكتشف التغيرات في السوق واكتشف الاعتراضات الجديدة، وإشارات المنافسين، وأهداف المبيعات عبر بيانات مكالماتك باستخدام

قم بالتدريب بشكل أسرع باستخدام AI Call Reviewer وحدد أنماط المحادثة والثغرات ولحظات التدريب تلقائيًا

قيود Gong

يحدد سعة تخزين التسجيلات الأولية بـ 24 شهرًا في الخطط القياسية

لا يدعم تصنيفات وضع علامات على المكالمات المخصصة بالكامل خارج مكتبة المدمجة فيه

أسعار Gong

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gong

G2: 4. 8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gong؟

شارك أحد المستخدمين هذه الملاحظة:

لقد ساعد Gong فريق المبيعات لدينا على النمو من خلال توحيد جهود مندوبي المبيعات لدينا ومواصلة تطويرهم ليصبحوا موظفي مبيعات أقوى. في بعض الأحيان، تبدو وظيفة البحث معطلة ويستغرق تسجيل الدخول وقتًا طويلاً. بخلاف ذلك، لا يمكنني أن أشكو من أي شيء. هذان الأمران يعتبران انتقادًا لا داعي له.

لقد ساعد Gong فريق المبيعات لدينا على النمو من خلال توحيد جهود مندوبي المبيعات لدينا ومواصلة تطويرهم ليصبحوا موظفي مبيعات أقوى. في بعض الأحيان، تبدو وظيفة البحث معطلة ويستغرق تسجيل الدخول وقتًا طويلاً. بخلاف ذلك، لا يمكنني أن أشكو من أي شيء. هذان الأمران يعتبران انتقادًا دقيقًا للغاية.

9. Lavender AI (الأفضل للتدريب عبر البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي والرسائل المبيعية المحسّنة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Lavender AI

يوجد Lavender AI مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك، حيث يحلل مسودات البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي ويقيمها من حيث النبرة والتخصيص والهيكل والطول. فهو يجمع بين علم النفس السلوكي وأفضل ممارسات كتابة المبيعات والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مندوبي المبيعات على زيادة معدلات الرد وتقليل وقت الإرسال.

الشيء المتميز حقًا هنا هو Ora، وكيل المبيعات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Lavender. يساعدك في صياغة أول اتصال لك من خلال إضافة التخصيص باستخدام بيانات العملاء الحية وتكييف النبرة بناءً على نفسية المستلم.

أفضل ميزات Lavender AI

قم بتقييم رسائل البريد الإلكتروني بدقة باستخدام Email Coach واحصل على الفور على تقييم معدل الردود ونصائح قابلة للتنفيذ أثناء الكتابة

أضف التخصيص على نطاق واسع باستخدام مساعد التخصيص الذي يسحب بيانات العملاء المحتملين والأخبار التي تذكرهم وسمات شخصيتهم والمقدمات المقترحة

Lavender Anywhere واستفد من قدراته التدريبية في أي منصة بريد إلكتروني استخدم قوالب خطط المبيعات معواستفد من قدراته التدريبية في أي منصة بريد إلكتروني

قيود Lavender AI

يركز فقط على التواصل عبر البريد الإلكتروني ولا يدعم المكالمات أو الاجتماعات أو الإيقاعات متعددة القنوات

أحيانًا ما تؤدي قواعد النبرة الصارمة للغاية إلى معاقبة رسائل البريد الإلكتروني المناسبة للسياق

أسعار Lavender AI

أساسي: مجاني

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Individual Pro: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الفريق: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Lavender AI

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: في ثلاثينيات القرن الماضي، اكتشفت استوديوهات الأفلام أن المشاهدين المحتملين يحتاجون إلى مشاهدة إعلان الفيلم سبع مرات على الأقل قبل أن يقرروا مشاهدته. أدت هذه الرؤية إلى ظهور " قاعدة 7"، وهي مبدأ تسويقي يشير إلى أن العميل المحتمل يحتاج إلى مشاهدة رسالة العلامة التجارية سبع مرات على الأقل قبل اتخاذ أي إجراء.

عبر HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub هو أداة CRM مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات على التركيز على التوقيت والسياق والأهمية لإبرام الصفقات. وهي تجمع بين التنقيب عن العملاء المحتملين والتفاعل معهم وإدارة خط أنابيب المبيعات في منصة واحدة.

ما يميز Sales Hub هو تكامله العميق مع نظام HubSpot CRM الأوسع نطاقًا، مما يجعله فعالًا بشكل خاص لقادة المبيعات الذين يرغبون في رؤية كاملة للمسار. تساعد الإشعارات الذكية وتتبع الأنشطة في الوقت الفعلي أيضًا مندوبي المبيعات على جذب العملاء المحتملين في اللحظة المناسبة تمامًا.

أفضل ميزات HubSpot Sales Hub

استهدف عملاء محتملين أفضل باستخدام Breeze Prospecting Agent الذي يتيح تقييم العملاء المحتملين والبحث عن المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ تدفقات تواصل مخصصة باستخدام Sequences وقم بتشغيل سير عمل ديناميكي متعدد الخطوات للبريد الإلكتروني والمهام

قم بتسريع سرعة خط الأنابيب باستخدام AI Guided Selling ، مما يتيح للممثلين العمل على قوائم المهام الذكية وملخصات الصفقات اليومية وقوائم المهام ذات الأولوية

قم بإعداد الاجتماعات ومتابعتها على الفور باستخدام أداة جدولة ذكية لتسجيل نتائج الاجتماعات تلقائيًا وإنشاء متابعات والحفاظ على تقويمك ممتلئًا

قيود HubSpot Sales Hub

تفتقر تسلسلات البريد الإلكتروني إلى منطق التفرع الدقيق أو سير العمل الشرطي الموجود في الأدوات الأكثر تقدمًا

التنبؤ أمر أساسي وأقل قابلية للتكيف مع مؤسسات المبيعات الكبيرة متعددة المنتجات

أسعار HubSpot Sales Hub

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HubSpot Sales Hub؟

إليك وجهة نظر مباشرة من مراجعة G2:

لقد كانت الأتمتة والتنظيم والتواصل والوظائف والقدرة التسويقية وغير ذلك الكثير مفيدة للغاية لمنظمتنا! [...] لدينا تكامل مع PandaDoc وقد عملوا معًا بشكل سلس. نحن سعداء جدًا بالقوة التي يتمتع بها HubSpot Sales. نحن نعلم أن الخيارات جيدة وأن الأمر يتطلب بعض الوقت لمعرفة الأنسب للوظائف، ولكن هذا هو المكان الذي ساعدنا فيه فريق المبيعات في HubSpot.

لقد كانت الأتمتة والتنظيم والتواصل والوظائف والقدرة التسويقية وغير ذلك الكثير مفيدة للغاية لمنظمتنا! [...] لدينا تكامل مع PandaDoc وقد عملوا معًا بشكل سلس. نحن سعداء جدًا بالقوة التي يتمتع بها HubSpot Sales. نحن نعلم أن الخيارات جيدة وأن الأمر يتطلب بعض الوقت لمعرفة الأنسب للوظائف، ولكن هذا هو المجال الذي ساعدنا فيه فريق المبيعات في HubSpot.

11. Drift (الأفضل لروبوتات الدردشة الذكية التي تؤهل العملاء المحتملين وتحجز الاجتماعات في الوقت الفعلي)

عبر Salesloft

Drift، الذي أصبح الآن جزءًا من منصة Salesloft، يساعد فرق المبيعات على التعامل مع حركة المرور الواردة إلى الموقع الإلكتروني من خلال التقاط العملاء المحتملين وتوجيههم في الوقت الفعلي. ويستخدم دلائل محادثات قابلة للتخصيص ومنطق توجيه لتحديد إشارات الشراء والتفاعل مع الزوار على مدار الساعة.

بالنسبة للفرق التي تعتمد بشكل كبير على الاستراتيجيات الداخلية أو القائمة على الحسابات، فإن هذا يعمل كأداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتضمن عدم تجاهل أي إشارة نية. تعد المنصة قيّمة لتسريع سرعة الوصول إلى العملاء المحتملين وتأهيلهم قبل أن يتدخل ممثل بشري.

أفضل ميزات Drift

أتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين الواردين باستخدام Drift Chat Agent ، الذي يتعامل مع المحادثات مع العملاء المحتملين على الفور

قم بتأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم في الوقت الفعلي بناءً على البيانات الديموغرافية للشركات أو السلوك أو بيانات CRM، مما يضمن وصول الزوار ذوي النوايا الجادة مباشرة إلى البائع المناسب

قم بمواءمة نتائج الدردشة مع أهداف خط الأنابيب باستخدام تحليلات الأداء المرتبطة مباشرة بوحدات Deals وForecast من Salesloft

قيود Drift

تنخفض فعاليته بشكل كبير دون وجود أحجام عالية من حركة المرور الواردة

قد تتطلب عمليات التسليم السلس للممثلين في سيناريوهات التوجيه المعقدة منطقًا مخصصًا أو حلولًا بديلة

أسعار Drift

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift

G2: 4. 5/5 (أكثر من 4100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

12. Humantic AI (الأفضل للحصول على رؤى حول المشترين بناءً على الشخصية والتفاعل المفرط في التخصيص مع العملاء)

عبر Humantic AI

تساعد Humantic AI مندوبي المبيعات على تخصيص تواصلهم باستخدام رؤى الشخصية بدلاً من مجرد بيانات الشركة. فهي تدرس عوامل مثل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وأسلوب التواصل لإنشاء ملفات تعريف تكشف عن الطريقة التي يفضل كل عميل محتمل أن يتم التواصل معه.

باستخدام نموذج الشخصية "الهيمنة والتأثير والثبات والضمير" (DISC)، يقدم نصائح عملية، مثل الرسائل التي يجب تجنبها، وكيفية بناء الثقة، وكيف يتخذ كل صاحب مصلحة قراراته. كما أنه يدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المبيعات. كل هذا يجعله أداة مفيدة للفرق التي تبيع لمنظمات معقدة بها العديد من صانعي القرار، والذين يحتاجون إلى تخصيص التواصل على نطاق واسع.

أفضل ميزات Humantic AI

قم بتوصيله بتقويم Google أو Outlook للحصول على رؤى حول الحاضرين، بما في ذلك أسلوب اتخاذ القرار الفردي للمشاركين وتفضيلاتهم في التواصل

استخدم خرائط لجنة الشراء لتوضيح التأثير والتوافق وتطابق الشخصيات بين جميع صانعي القرار بصريًا

حسّن استراتيجيات اكتساب العملاء من خلال إثراء القنوات المتعددة الذي يجلب سمات المشتري إلى منصات مثل Outreach أو Salesloft

قيود الذكاء الاصطناعي Humantic

قد تتأخر ملفات تعريف الشخصية عن التغييرات الأخيرة في الأدوار أو المحتوى المنشور حديثًا بعدة أسابيع

الاعتماد على الإشارات الاجتماعية المتاحة للجمهور يمكن أن يحرف الملفات الشخصية نحو العملاء المحتملين الأكثر نشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي

أسعار Humantic AI

التنظيم

الشركة الناشئة: 275 دولارًا شهريًا

النمو: 1050 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

فردية

Pro: 40 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

خبير: 50 دولارًا شهريًا

المالك: 75 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Humantic AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Humantic AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن هذه الأداة:

لقد كان Humantic AI أداة لا تقدر بثمن في نهجي للتواصل وبناء فرق عمل متماسكة. لقد مكنتني قدرته على تحليل وتوقع السمات الشخصية من تكييف استراتيجيات الاتصال الخاصة بي بشكل فعال، مما عزز العلاقات والتعاون. ومع ذلك، فقد لاحظت وجود تناقضات في بعض الأحيان في تقييمات الشخصية للأدوار المتخصصة، كما أن خيارات التخصيص محدودة لتكييف الأداة بشكل كامل مع احتياجات العمل المحددة.

لقد كان Humantic AI أداة لا تقدر بثمن في نهجي للتواصل وبناء فرق عمل متماسكة. لقد مكنتني قدرته على تحليل وتوقع السمات الشخصية من تكييف استراتيجيات الاتصال الخاصة بي بشكل فعال، مما عزز العلاقات والتعاون. ومع ذلك، فقد لاحظت وجود اختلافات عرضية في تقييمات الشخصية للأدوار المتخصصة، كما أن خيارات التخصيص محدودة لتكييف الأداة بشكل كامل مع احتياجات العمل المحددة.

عبر Seamless AI

مصمم لقادة المبيعات الذين سئموا من قوائم العملاء المحتملين القديمة وسير العمل غير المترابط، Seamless. AI يحدد ويصادق ويثري بيانات الاتصال والشركة في ثوانٍ. كبرنامج CRM B2B، يعمل كمحرك بحث مزود بالذكاء الاصطناعي، يستمد معلوماته من أكثر من 1.3 مليار جهة اتصال تجارية و 121 مليون ملف تعريفي للشركات.

إنه مفيد لإنشاء قوائم عملاء محتملين مستهدفة بدقة، وتقليل الوقت المستغرق في البحث اليدوي، وأتمتة المراحل الأولية من مسار التحويل باستخدام بيانات التحويل العالية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي السلس

قم بتنشيط نية المشتري لتحديد العملاء المحتملين الموجودين بالفعل في السوق والمستعدين للتفاعل

استفد من إثراء البيانات لتحويل أي جهة اتصال جزئية إلى ملف تعريف كامل يتضمن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة

استخدم أبحاث الذكاء الاصطناعي لجمع معلومات عن أي عميل محتمل أو خلفية الشركة أو تاريخ التمويل أو رؤى شخصية المشتري

قيود الذكاء الاصطناعي السلس

قد يؤدي الاستخراج في الوقت الفعلي إلى نتائج إيجابية خاطئة، خاصةً في حالة تغيير الوظيفة أو صلاحية البريد الإلكتروني

قد تحدث بيانات مكررة أو جهات اتصال خاطئة أثناء عمليات الاستيراد الجماعي إلى Salesforce أو HubSpot

تسعير سلس للذكاء الاصطناعي

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلسة للذكاء الاصطناعي

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Seamless AI؟

مراجعة G2 جديرة بالملاحظة:

أنا حقًا أحب الطريقة التي يسهل بها Seamless. AI العثور على معلومات الاتصال الدقيقة وتفاصيل الشركة. إنه سريع للغاية، والبيانات محدثة دائمًا، مما يوفر لي الكثير من الوقت عندما أحتاج إلى تتبع صانعي القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة سهلة الاستخدام للغاية، لذا يمكنني البدء في العمل وإنجاز المهام دون الحاجة إلى تعلم الكثير. […]

أنا معجب جدًا بالطريقة التي يسهل بها Seamless. AI العثور على معلومات الاتصال الدقيقة وتفاصيل الشركة. إنه سريع للغاية، والبيانات محدثة دائمًا، مما يوفر لي الكثير من الوقت عندما أحتاج إلى تتبع صانعي القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة سهلة الاستخدام للغاية، لذا يمكنني البدء في العمل وإنجاز المهام دون الحاجة إلى تعلم الكثير. […]

🔍 هل تعلم؟ تتميز المكالمات الباردة بمعدل نجاح منخفض. فقط حوالي 2.3٪ من المكالمات الباردة تؤدي فعليًا إلى موعد أو عملية بيع ناجحة، مما يدفع الشركات إلى اعتماد البيع الداخلي والقائم على العلاقات.

اسمح بأتمتة المبيعات من البداية إلى النهاية مع ClickUp

لنكن واقعيين: أتمتة المبيعات لا يجب أن تتطلب عشرات الأدوات غير المتصلة ببعضها. بعد استكشاف بعض أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات، هناك شيء واحد واضح: البساطة والسرعة والأتمتة الذكية هي السبيل للفوز.

مع ClickUp، يمكنك التخلص من توسع العمل والحصول على منصة واحدة حيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي فيها سير العمل الروتيني، مثل تحديثات خط الأنابيب وتخصيص العملاء المحتملين ومتابعة المهام. يقوم ClickUp Brain بتلخيص الصفقات وإنشاء ردود البريد الإلكتروني تلقائيًا وعرض الرؤى من مساحة العمل الخاصة بك في غضون ثوانٍ.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وحوّل كل نقطة اتصال إلى إيرادات! ✅