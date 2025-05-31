أفضل 13 بديلاً لتطبيق Tana لتدوين الملاحظات في عام 2025

بفضل مزيجها من الملاحظات المنظمة والتسجيل اليومي وواجهة أنيقة على غرار المخطط التفصيلي، أصبحت Tana أداة شائعة للأشخاص الذين يفكرون بعمق في كيفية تنظيم المعلومات. للمبدعين والطلاب والعاملين في مجال المعرفة، توفر Tana الهيكل والمرونة في تطبيق واحد لتدوين الملاحظات.

لكن على الرغم من أن Tana تطبيق مثير للإعجاب، إلا أنه لا يناسب الجميع، كما أنه ليس الخيار الوحيد المتاح.

سواء كنت تبحث عن تفكير أكثر بصرية، أو مساعدة من الذكاء الاصطناعي، أو تكامل أفضل للمهام، أو طريقة أبسط لإدارة أفكارك، فهناك الكثير من البدائل القوية التي تستحق الاستكشاف.

في هذا المدونة، سوف نستكشف أفضل بدائل Tana، من منصات الإنتاجية الشاملة مثل ClickUp إلى أدوات PKM الأولى مثل Obsidian و Logseq و Capacities. سواء كنت مبدعًا فرديًا أو فريقًا، فهناك أداة هنا تناسب سير عملك وأسلوبك وميزانيتك.

لماذا تختار بدائل Tana؟

يتميز Tana في مجال تدوين الملاحظات المنظمة وإنشاء مخططات المعرفة. تمنح بنيته القائمة على العقد وفلسفته القائمة على "كل شيء هو مرجع" للمستخدمين المتمرسين حرية إنشاء أنظمة فكرية معقدة ومترابطة. ولكنه لا يخلو من بعض القيود.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفعك للبحث عن بديل لـ Tana:

منحنى تعلم حاد : قد يبدو Tana صعبًا، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية

تعاون محدود في الوقت الفعلي : على الرغم من تميز Tana في إدارة المعرفة الشخصية، إلا أنها ليست مصممة لتسهيل سير العمل الجماعي أو التعاون المباشر

تقييد الميزات : العديد من الميزات المتقدمة في Tana محجوبة خلف مستويات مدفوعة، مما يجعلها أقل سهولة للمستخدمين المهتمين بالميزانية

قيود الأجهزة المحمولة: على الرغم من التحسينات المستمرة، إلا أن تجربة استخدام الأجهزة المحمولة ليست بنفس درجة السلاسة والبساطة التي توفرها بعض التطبيقات المنافسة

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل بدائل Tana التي لا تدعم فقط تدوين الملاحظات الفعال، بل تعزز أيضًا الإنتاجية والتعاون وإدارة المعرفة.

نظرة عامة على بدائل Tana

لمساعدتك على المقارنة بسرعة، إليك لمحة سريعة عن أفضل البدائل لتطبيق Tana:

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp مستندات تحتوي على صفحات متداخلة ومهام وملاحظات في مكان واحد، ومدونة ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعاون في الوقت الفعلي الأفضل للأفراد والفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة وقوية يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إضافات وتخصيصات للمؤسسات Roam Research ربط ثنائي الاتجاه، ملاحظات يومية، واجهة قائمة على الرسوم البيانية الأفضل للباحثين والكتاب الذين يعتمدون على التفكير الشبكي يبدأ من 15 دولارًا شهريًا؛ لا يوجد خطة مجانية Obsidian تخزين محلي أولاً، ودعم Markdown، ونظام إضافات قوي الأفضل للمستخدمين المهتمين بالخصوصية والعاملين الفرديين في مجال المعرفة مجاني للاستخدام الشخصي؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا Logseq رسم بياني محلي، هيكل قائم على المخطط التفصيلي، مفتوح المصدر الأفضل للمطورين والأكاديميين الذين يفضلون التخصيص والخصوصية مجاني؛ مفتوح المصدر Workflowy قوائم متداخلة لا نهائية، واجهة نظيفة، نظام وضع العلامات الأفضل للمستخدمين البسطاء وأصحاب المشاريع الفردية الذين يحتاجون إلى مخططات بسيطة ومنظمة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 8.99 دولارًا شهريًا RemNote التكرار المتباعد، والملاحظات المرتبطة، وتكامل البطاقات التعليمية الأفضل للطلاب والمتعلمين مدى الحياة الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمعرفة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ ميزات الإصدار الاحترافي من 8 دولارات شهريًا Anytype نظام تشغيل للمعرفة يعتمد على الرسوم البيانية، ويمنح الأولوية للاستخدام المحلي وغير المتصل بالإنترنت الأفضل للمبدعين المهتمين بالخصوصية الذين يبنون أنظمة معرفة شخصية منظمة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 99 دولارًا في السنة Notion كتل محتوى غنية وقوالب وقواعد بيانات وعمليات تكامل الأفضل للفرق متعددة الوظائف والمستخدمين الفرديين الذين يديرون الملاحظات والويكي والمشاريع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Coda مستندات تفاعلية، ووحدات أساسية للتطبيقات، وجداول بيانات الأفضل لفرق المنتجات والعمليات التي تدير البيانات وسير العمل في المستندات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Heptabase تدوين الملاحظات المرئية، واللوحات الفنية المكانية، والميزات التي تركز على البحث الأفضل للباحثين والمفكرين البصريين الذين يرسمون خرائط للأفكار المعقدة تجربة مجانية متاحة؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11.99 دولارًا شهريًا السعات رسم بياني للمعرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتضمين الوسائط، والعلامات، والخصائ الأفضل للمبدعين والمهنيين المستقلين الذين يديرون محتوى رقمي متنوع يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 11.99 دولارًا شهريًا Mem ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنظيم ذكي، تكامل مع التقويم الأفضل للمهنيين المشغولين الذين يريدون نظام ملاحظات تلقائي ولا يتطلب جهدًا كبيرًا يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.33 دولارًا شهريًا Milanote لوحات مرئية، واجهة سحب وإفلات، قوالب ملائمة للإبداع الأفضل للمصممين والفرق الإبداعية لتنظيم الأفكار بصريًا يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Tana لتدوين الملاحظات

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية الشاملة وإدارة المعرفة)

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق والأفراد الذين يرغبون في تبسيط تدوين الملاحظات وإدارة المهام ومشاركة المعرفة في مساحة عمل واحدة.

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مستندات منظمة مع صفحات متداخلة، وإدارة المهام والملاحظات جنبًا إلى جنب، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي القوية لتعزيز سير عملك.

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء المستندات وتنظيمها ومشاركتها مع صفحات متداخلة، مما يسهل إنشاء قواعد المعرفة وملاحظات الاجتماعات أو وثائق المشاريع. يمكنك تضمين المهام مباشرةً في Docs وربط المستندات ذات الصلة والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك.

تساعدك أداة AI Notetaker من ClickUp على تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتلخيص المستندات الطويلة وإنشاء عناصر العمل تلقائيًا. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للفرق التي ترغب في توفير الوقت في تدوين الملاحظات يدويًا وضمان عدم فقدان أي شيء.

يأخذ مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم من ClickUp، ClickUp Brain، الأمور خطوة إلى الأمام. يمكنك استخدامه للمساعدة في الكتابة، والحصول على اقتراحات ذكية، وفرز ملاحظاتك التحضيرية للامتحانات، وإنشاء ملخصات لاجتماعاتك، وحتى تحويل الملاحظات اللاصقة إلى ملاحظات غنية.

ابدأ تطبيقات حديثة لتدوين الملاحظات مدعومة بـ ClickUp brain

يعد Notepad المدمج في ClickUp مثاليًا لتدوين الأفكار السريعة أو المهام أو التذكيرات. يمكنك بسهولة تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ أو إضافتها إلى Docs لمزيد من السياق.

نظم ملاحظاتك وقوائم المهام والمهام في مكان واحد باستخدام Clickup Notepad

⚡️أرشيف القوالب: قوالب قاعدة المعرفة المجانية لإنشاء مكتبة المعلومات الخاصة بك

أفضل ميزات ClickUp:

مساحة عمل شاملة تجمع المهام والملاحظات وقواعد المعرفة وأدوات التعاون في مركز واحد مركزي

ClickUp Connected Search t o للعثور بسرعة على المحتوى أو المحادثات أو المستندات أو المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك o للعثور بسرعة على المحتوى أو المحادثات أو المستندات أو المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

دعم الترجمة لعدة لغات، بما في ذلك الفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية والعربية وغيرها

سجل الإصدارات والتحكم في الوصول لتتبع التغييرات وإدارة المشاركة والحفاظ على أمان المحتوى عبر المستندات

ClickUp Clips لتسجيل الشاشات على الفور ومشاركتها مع ملاحظاتك لإضافة سياق لتسجيل الشاشات على الفور ومشاركتها مع ملاحظاتك لإضافة سياق

تضمين محتوى غني مع دعم الجداول والإشارات المرجعية وملفات PDF والصور والملفات لإنشاء ملاحظات ديناميكية ومليئة بالمعلومات

طرق عرض قابلة للتخصيص مثل القائمة واللوحة والتقويم، مما يتيح لك تنظيم ملاحظاتك وأفكارك بطريقة تتناسب مع سير عملك.

أكثر من 1000 تكامل مع أدوات شائعة مثل Google Drive و Slack و Notion والمزيد لاتصال سلس في سير العمل مع أدوات شائعة مثل Google Drive و Slack و Notion والمزيد لاتصال سلس في سير العمل

قوالب وإمكانيات الربط لإنشاء قاعدة معرفية متصلة وقابلة للتطوير والحفاظ عليها

💡نصيحة احترافية: قم بتبسيط اجتماعاتك واجعلها مثمرة للجميع باستخدام قالب ملاحظات الاجتماعات من ClickUp، الذي يتضمن جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل. احصل على قالب مجاني

قيود ClickUp:

قد يشعر المستخدمون الجدد على المنصات المتكاملة بالارتباك

تتطلب بعض الميزات المتقدمة خططًا مدفوعة، والتي قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للفرق الصغيرة

قد تتأخر التطبيقات المحمولة أحيانًا مع المستندات الثقيلة، على الرغم من التحسينات المستمرة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

كنت أعتمد على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

كنت أعتمد على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تقييم ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

2. Roam Research (الأفضل للتفكير الشبكي والملاحظات المرتبطة)

عبر Roam Research

يقدم Roam Research نهجًا غير خطي لتدوين الملاحظات، يركز على بناء الروابط بين الأفكار من خلال الربط ثنائي الاتجاه. وهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في تسجيل أفكارهم بشكل طبيعي وإعادة النظر فيها كجزء من شبكة معرفية متنامية.

يشجع Roam على الكتابة اليومية وبناء علاقات طبيعية بين الملاحظات. وهذا مفيد بشكل خاص للمفكرين على المدى الطويل والباحثين والكتاب ومبدعي المحتوى الذين يرغبون في تتبع كيفية تطور الأفكار بمرور الوقت واكتشاف الأنماط بين الموضوعات.

أفضل ميزات Roam Research:

ربط ثنائي الاتجاه لإنشاء علاقات سياقية بين الملاحظات

ملاحظات يومية لتشجيع الكتابة والتفكير المستمرين

عرض بياني لتصور الروابط بين الملاحظات

محرر قائم على Markdown لتنسيق مرن

نمط مخطط تفصيلي لإدخال سريع ومنظم

قيود Roam Research:

ليس مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن مجلدات أو هيكل تقليدي

وصول محدود في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، خاصة على الأجهزة المحمولة

ميزات التعاون أساسية مقارنة بالأدوات الموجهة للفرق

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعلم بالنسبة لأولئك الجدد على تدوين الملاحظات عبر الشبكة

أسعار Roam Research:

Pro : 15 دولارًا شهريًا

Believer: 8.33 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Roam Research

Product Hunt: 4. 6/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Roam Research؟

تعرفت على Roam من خلال الربط الشبكي وطريقة تدوين الملاحظات الرائعة هذه. كل شيء واضح ومباشر ولا تضيع الوقت في ميزات عشوائية. تدوين ملاحظات بسيط وواضح. لكنني لا أحب نموذج التسعير مقارنة بالأدوات الأخرى المتوفرة في السوق.

تعرفت على Roam من خلال الربط الشبكي وطريقة تدوين الملاحظات الرائعة هذه. كل شيء واضح ومباشر ولا تضيع الوقت في ميزات عشوائية. تدوين ملاحظات بسيط وواضح. لكنني لا أحب نموذج التسعير مقارنة بالأدوات الأخرى المتوفرة في السوق.

📖 اقرأ المزيد: طرق فعالة لتدوين الملاحظات لمختلف حالات الاستخدام (مع أمثلة ونماذج)

3. Obsidian (الأفضل لإدارة المعرفة المحلية باستخدام المكونات الإضافية)

عبر Obsidian

Obsidian هو خيار جيد إذا كنت تريد التحكم الكامل في جميع بياناتك وسير عملك. إنه مبني على نهج يركز على التخزين المحلي أولاً، مما يعني أن ملاحظاتك يتم تخزينها مباشرة على جهازك بدلاً من السحابة. وهذا يجعله جذابًا للمستخدمين الذين يولون الأولوية للخصوصية أو يرغبون في العمل دون اتصال بالإنترنت ودون قيود.

التطبيق معياري للغاية، مع مجتمع قوي يساهم في إضافة مكونات إضافية توسع وظائفه إلى ما هو أبعد من تدوين الملاحظات التقليدي.

أفضل ميزات Obsidian:

تخزين محلي أولاً مع دعم كامل لعلامات التخفيض

روابط ثنائية الاتجاه وعرض بياني لتخطيط المعرفة

الوصول دون اتصال بالإنترنت وملكية كاملة للبيانات

سمات وتخطيطات قابلة للتخصيص

قيود Obsidian:

لا توجد إدارة مهام مدمجة

تفتقر إلى ميزة التعاون الأصلي

قد يستغرق الإعداد والتخصيص وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Obsidian لتدوين الملاحظات

أسعار Obsidian:

للاستخدام الشخصي : مجاني إلى الأبد

الاستخدام التجاري : 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Obsidian Sync : 8 دولارات شهريًا

Obsidian Publish: 16 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian:

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 8/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

أعتقد أن Obsidian مثالي للمهام التي تركز على النصوص، وهو ممتاز في تدوين الملاحظات وتتبع المهام اليومية. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى القدرة على إنشاء النماذج، وهو ما قد يكون أمرًا مزعجًا بالنسبة لي. كما أن إعداد التعاون بين أعضاء الفريق ليس بالأمر السهل، حيث يفتقر إلى التكامل السلس للعمل الجماعي بسلاسة.

أعتقد أن Obsidian مثالي للمهام التي تركز على النصوص، وهو ممتاز في تدوين الملاحظات وتتبع المهام اليومية. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى القدرة على إنشاء النماذج، وهو ما قد يكون أمرًا مزعجًا بالنسبة لي. كما أن إعداد التعاون بين أعضاء الفريق ليس بالأمر السهل، حيث يفتقر إلى التكامل السلس للعمل الجماعي السلس.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تدوين الملاحظات من مقطع فيديو مثل المحترفين

4. Logseq (الأفضل للمخططات المحلية وقواعد المعرفة الشخصية)

عبر Logseq

Logseq هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يركز على الخصوصية ويخزن ملاحظاتك محليًا. إنه يجذب المستخدمين الذين يرغبون في التحكم في البيانات ويفضلون نهجًا على غرار المخطط التفصيلي لتنظيم الأفكار.

التطبيق مناسب بشكل خاص للأشخاص الذين ينشئون قواعد معرفية شخصية أو الذين يفضلون الوصول دون اتصال بالإنترنت وسير العمل الذي يعتمد على النص أولاً.

أفضل ميزات Logseq:

تخزين محلي أولاً مع دعم وضع Markdown أو Org

مذكرات يومية لبناء المعرفة بشكل مستمر

ربط ثنائي الاتجاه وعرض بياني للتنقل السياقي

بطاقات تعليمية مدمجة وتكرار متباعد لعمليات الدراسة

قيود Logseq:

قد تبدو الواجهة بسيطة أو تقنية بالنسبة لبعض المستخدمين

لا يزال التطبيق المحمول قيد التحسين

نظام المكونات الإضافية أصغر مقارنة بالمنافسين

أسعار Logseq:

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات وتصنيفات Logseq

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Logseq؟

Logseq رائع من الناحية النظرية، ولكنه صعب في التطبيق العملي. إنه برنامج قوي لتنظيم المخططات التفصيلية يعتمد على التخفيضات ويمنح الأولوية للمحتوى المحلي، ولكن بمجرد أن يصبح الرسم البياني كبيرًا، ينخفض الأداء وتصبح البيانات المنظمة في حالة من الفوضى.

Logseq رائع من الناحية النظرية، ولكنه صعب في الممارسة. إنه برنامج قوي لتنظيم المخططات التفصيلية يعتمد على التخفيضات ويمنح الأولوية للمحتوى المحلي، ولكن بمجرد أن يصبح الرسم البياني كبيرًا، ينخفض الأداء وتصبح البيانات المنظمة في حالة من الفوضى.

📖 اقرأ المزيد: كيفية مشاركة الملاحظات والتعاون عليها

5. RemNote (الأفضل لتدوين الملاحظات المتكامل والتكرار المتباعد)

عبر RemNote

تم تصميم RemNote للمتعلمين والعاملين في مجال المعرفة الذين يرغبون في الجمع بين تدوين الملاحظات والاسترجاع النشط من خلال التكرار المتباعد. يركز على مساعدة المستخدمين على تذكر المعلومات من خلال ربط الملاحظات مباشرة بالبطاقات التعليمية، مما يجعله خيارًا قويًا لأي شخص يدير مواد تعليمية معقدة.

يدعم التطبيق المخططات الهرمية والربط ثنائي الاتجاه، مما يتيح للمستخدمين إنشاء قواعد معرفية مترابطة. يمزج هذا التطبيق بين تدوين الملاحظات والدراسة في منصة واحدة، مما يساعدك على الاحتفاظ بالمفاهيم الأساسية بشكل أكثر كفاءة بمرور الوقت.

أفضل ميزات RemNote:

بطاقات تعليمية متكررة ومتباعدة مدمجة داخل الملاحظات

يدعم وضع علامات على المستندات والروابط الخلفية

الوصول دون اتصال بالإنترنت مع خيارات المزامنة

قيود RemNote:

قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة للمستخدمين الجدد

ميزات التعاون محدودة

تقييمات وتقييمات RemNote

Product Hunt: 4. 7/5 (250+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RemNote؟

أنا أحب مفهوم هذا التطبيق ووظائفه، ولكن بصراحة، واجهة المستخدم بحاجة إلى مزيد من التحسين.

أنا أحب مفهوم هذا التطبيق ووظائفه، ولكن بصراحة، واجهة المستخدم بحاجة إلى مزيد من التحسين.

📮 ClickUp Insight: بينما يعمل 34% من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن نسبة أكبر قليلاً (38%) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأدوات المستقلة غير المألوفة في سياق عملك على مخاطر أعلى في توليد استجابات غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل والأدوات الخارجية المدمجة. احصل على ردود سياقية دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات واستمتع بزيادة في كفاءة العمل بنسبة 2-3 أضعاف، تمامًا مثل عملائنا في Seequent.

6. Anytype (الأفضل لإدارة المعرفة اللامركزية والخصوصية)

عبر Anytype

Anytype هو تطبيق لاتخاذ الملاحظات وإدارة المعرفة لامركزي تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والأمان. يقوم بتخزين بياناتك محليًا ومزامنتها من نظير إلى نظير، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجنب التخزين السحابي والاحتفاظ بالسيطرة على معلوماتهم.

يدعم التطبيق أنواع المحتوى الغنية والقوالب القابلة للتخصيص، مما يجذبه للمبدعين والفرق التي تبحث عن طرق مرنة لتنظيم المشاريع والملاحظات وسير العمل دون الاعتماد على خوادم مركزية.

أفضل ميزات Anytype:

مزامنة لامركزية ونظير إلى نظير لضمان الخصوصية

تخزين محلي مع تشفير من طرف إلى طرف

كتل محتوى غنية وقوالب قابلة للتخصيص

عرض بياني لتصور العلاقات بين الملاحظات

دعم متعدد المنصات (أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة)

قيود Anytype:

لا يزال قيد التطوير، لذا فإن بعض الميزات غير مكتملة

أدوات التعاون محدودة في هذه المرحلة

أسعار Anytype

Explorer: مجاني

المنشئ: 99 دولارًا في السنة

Co-Creator: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

تقييمات ومراجعات Anytype

Product Hunt: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Anytype؟

أستخدمه منذ ديسمبر وأود أن أقول إنني أحب ما يفعله Anytype! هناك بعض الأخطاء البسيطة هنا وهناك، ولكنها كانت تجربة رائعة وواجهة مستخدم جديدة تمامًا.

أستخدمه منذ ديسمبر وأود أن أقول إنني أحب ما يفعله Anytype! هناك بعض الأخطاء البسيطة هنا وهناك، ولكنها كانت تجربة رائعة وواجهة مستخدم جديدة تمامًا.

7. Notion (الأفضل لمساحات العمل القابلة للتخصيص وإدارة قواعد البيانات البسيطة)

عبر Notion

Notion هي أداة متعددة الاستخدامات لتدوين الملاحظات تعاونيًا تشتهر بمساحات العمل القابلة للتخصيص. تجمع بين الملاحظات وقواعد البيانات وميزات إدارة المشاريع في منصة واحدة. يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مترابطة وتتبع المشاريع وتنظيم المحتوى باستخدام خيارات عرض متنوعة.

كما يتضمن قوالب مسبقة الصنع لتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في Notion في مهام مثل البحث وتلخيص وترجمة الملاحظات بكفاءة.

أفضل ميزات Notion:

محرر كتل بالسحب والإفلات لترتيب المحتوى بسهولة

قواعد بيانات بسيطة مع خيارات عرض متعددة

مجموعة متنوعة من القوالب التي أنشأتها المجتمع

التعاون في الوقت الفعلي مع إمكانية التعليق

دعم عبر الأنظمة الأساسية عبر الويب والتطبيقات

قيود Notion:

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت أساسية

ميزات محدودة للأتمتة وإدارة المهام

أسعار Notion:

مجاني

إضافة : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: 10 دولارات أمريكية لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (5,900+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

أعجبتني إمكانية ترك ملاحظات مكتوبة على المستند. كان يخطرك دائمًا عندما يقوم شخص آخر بإجراء تغييرات أو إضافة إلى المشروع. كانت طريقة سهلة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. ومع ذلك، لم يكن Notion سهل الاستخدام للغاية. أشعر أن فريقنا استغرق بعض الوقت لفهم كيفية استخدام البرنامج بفعالية.

أعجبتني إمكانية ترك ملاحظات مكتوبة على المستند. كان يخطرك دائمًا عندما يقوم شخص آخر بإجراء تغييرات أو إضافة إلى المشروع. كانت طريقة سهلة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. ومع ذلك، لم يكن Notion سهل الاستخدام للغاية. أشعر أن فريقنا استغرق بعض الوقت لفهم كيفية استخدام البرنامج بفعالية.

8. Coda (الأفضل لعمليات سير العمل التي تركز على المستندات ووحدات البناء القابلة للتخصيص)

عبر Coda

يجمع Coda المستندات وجداول البيانات في منصة مرنة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء سير عمل مخصص مع عناصر تفاعلية. وهو مناسب للفرق والأفراد الذين يرغبون في إنشاء حلول فريدة مصممة خصيصًا لعمليات محددة، دون الاعتماد على أدوات متعددة غير متصلة.

بفضل نهجها المعياري، تتيح Coda تضمين الجداول والأزرار والصيغ مباشرة في المستندات، مما يجعلها مفيدة لإدارة البيانات المعقدة إلى جانب المحتوى السردي.

أفضل ميزات Coda:

مستندات معيارية تحتوي على جداول وأزرار وصيغ

التكامل مع العديد من التطبيقات والخدمات الخارجية

قوالب لإدارة المشاريع والتخطيط والتوثيق

التعاون والتعليق في الوقت الفعلي

الوصول عبر الأنظمة الأساسية المختلفة من خلال تطبيقات الويب والهواتف المحمولة

قيود Coda:

منحنى تعلم أسرع لإنشاء مستندات معقدة

دعم محدود في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الكبيرة

أسعار Coda

مجاني

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker

فريق : 36 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Coda وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coda؟

يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط. بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.

يحتوي على الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق وإنشاء جداول (معقدة) وإنشاء صفحات داخل الصفحات والإشارة إلى الأشخاص والصفحات والتكامل مع miro و google sheets/docs/etc وإدراج الصور والروابط. بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام بعض الوظائف.

9. Heptabase (الأفضل للتفكير البصري وتخطيط المعرفة)

عبر Heptabase

تم تصميم Heptabase للمبدعين والباحثين والعاملين في مجال المعرفة الذين يزدهرون بفضل التفكير البصري. يوفر نهجًا مكانيًا فريدًا لتدوين الملاحظات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم الأفكار باستخدام بطاقات على واجهة تشبه السبورة البيضاء.

يساعد هذا التصميم المرئي على تبسيط الموضوعات المعقدة، مما يسهل استكشاف المعلومات وربطها والتفكير فيها.

أفضل ميزات Heptabase:

تنظيم مرئي قائم على البطاقات لتجميع المفاهيم وربطها ببعضها البعض

أدوات التقاط سريعة مع وضع علامات وربط ثنائي الاتجاه

مصمم خصيصًا لسير عمل إدارة المعرفة الشخصية

متوفر على كل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية ومنصات الويب

قيود Heptabase:

ميزات التعاون محدودة

توافر التطبيق على الأجهزة المحمولة محدود

مجتمع مستخدمين أصغر مقارنة بالأدوات الأكبر حجمًا

أسعار Heptabase:

خطة مجانية مع ميزات أساسية

الاشتراك المميز: 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تدفع سنويًا

تتوفر خطط للفرق والمؤسسات

تقييمات ومراجعات Heptabase

Product Hunt: 4. 8/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Heptabase؟

يمكنني الآن أن أقول بعد أسبوعين من استخدام Heptabase أنني أصبحت أفضل بكثير في تدوين الملاحظات من أي وقت مضى. تم تحسين التطبيق المحمول بعض الشيء، ولكنه لا يزال يعاني من قيود خطيرة ومؤثرة.

يمكنني الآن القول بعد أسبوعين من استخدام Heptabase أنني أصبحت أفضل بكثير في تدوين الملاحظات من أي وقت مضى. تم تحسين التطبيق المحمول بعض الشيء، ولكنه لا يزال يعاني من قيود خطيرة ومؤثرة.

10. السعات (الأفضل لإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر القدرات

تم تصميم Capacities لتحسين إدارة المعرفة الشخصية والجماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد المستخدمين على تنظيم المعلومات والبحث عنها واسترجاعها بكفاءة من خلال الجمع بين طرق تدوين الملاحظات التقليدية والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تدعم المنصة الاستعلامات باللغة الطبيعية وتعرض تلقائيًا المحتوى ذي الصلة، مما يوفر الوقت للعاملين في مجال المعرفة الذين يديرون كميات كبيرة من المعلومات. تركيزها على الذكاء الاصطناعي يجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز الإنتاجية من خلال استرجاع المعلومات بشكل أكثر ذكاءً.

أفضل ميزات السعة:

بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع فهم اللغة الطبيعية

قاعدة معرفية مركزية مع ربط ذكي للمحتوى

وضع العلامات والتصنيف التلقائي

أدوات تعاون مع مساحات عمل مشتركة

دعم عبر الأنظمة الأساسية بما في ذلك الويب وسطح المكتب

قيود السعة:

أداة أحدث مع قاعدة مستخدمين أصغر

قد تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ضبطًا للحصول على أفضل النتائج

أسعار السعات

مجاني

القدرات الاحترافية: 11.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Capacities Believer: يبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تصنيفات السعات والتقييمات

Product Hunt: 4. 8/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Capacities؟

أنا أحب Capacities! لقد بدأت في استخدامه جنبًا إلى جنب مع Notion لجميع ملاحظاتي وإدارة معارفي. كما أنه يتم تحميله بشكل أسرع بكثير من Notion، الذي كان بطيئًا للغاية لدرجة أنه كان غير قابل للاستخدام من جانبي.

أنا أحب Capacities! لقد بدأت في استخدامه جنبًا إلى جنب مع Notion لجميع ملاحظاتي وإدارة معارفي. كما أنه يتم تحميله بشكل أسرع بكثير من Notion، الذي كان بطيئًا للغاية لدرجة أنه كان غير قابل للاستخدام من جانبي.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تنفيذ استراتيجيات تدوين الملاحظات التعاونية

11. Mem. ai (الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

يركز Mem على استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التقاط الملاحظات وتنظيمها والعثور عليها بسهولة. يقوم تلقائيًا بتنظيم المحتوى الخاص بك، وربط الأفكار ببعضها البعض دون الحاجة إلى الكثير من وضع العلامات أو التنظيم اليدوي. وهذا يجعله مناسبًا للعاملين في مجال المعرفة والمبدعين الذين يرغبون في تجربة ذكية لتدوين الملاحظات.

يركز التطبيق على السرعة والبساطة، مما يتيح التقاط الأفكار بسرعة والبحث في الوقت الفعلي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يدعم تصميمه النمو المستمر للمعرفة من خلال تمييز المحتوى ذي الصلة وعرض الملاحظات ذات الصلة أثناء العمل.

أفضل ميزات Mem:

تنظيم الملاحظات وربطها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

التقاط سريع باستخدام إدخال اللغة الطبيعية

بحث بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي واقتراحات للمحتوى

واجهة بسيطة تركز على الإنتاجية

متعدد المنصات مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول

قيود الذاكرة:

خيارات التعاون محدودة مقارنة بالمنافسين

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير

سعر التخزين

ملاحظة: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Mem Teams: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات المستخدمين

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

Product Hunt: 3. 9/5 (16 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mem؟

لقد استخدمت Mem منذ البداية وما زال خياري المفضل لتدوين الملاحظات السريعة والعثور على المعلومات بسرعة.

لقد استخدمت Mem منذ البداية وما زال خياري المفضل لتدوين الملاحظات السريعة والعثور على المعلومات بسرعة.

12. Milanote (الأفضل لتنظيم المشاريع الإبداعية وتدوين الملاحظات المرئية)

عبر Milanote

تم تصميم Milanote للمبدعين الذين يفكرون بصريًا. يوفر مساحة عمل مرنة على شكل لوحة مثالية للوحات المزاجية وتخطيط المشاريع وجلسات العصف الذهني.

بدلاً من الملاحظات الخطية، يدعم Milanote تخطيطًا حرًا، مما يجعله مثاليًا للمصممين والكتاب والفرق التي تعتمد على السرد البصري والتنظيم المكاني.

أفضل ميزات Milanote:

لوحات مرئية لترتيب الملاحظات والصور والروابط

واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

تعاون في الوقت الفعلي مع التعليقات والمشاركة

قوالب جاهزة للاستخدام لسير العمل الإبداعي

متوفر على منصات الويب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

قيود Milanote:

قدرات محدودة لإدارة المهام

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت على تطبيقات الأجهزة المحمولة

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للمستخدمين الأفراد

أسعار Milanote

مجاني

الدفع لكل شخص: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

فريق: 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 أشخاص

تقييمات ومراجعات Milanote

G2 : 4. 5/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Milanote؟

أحب سهولة استخدامه ومرونته. إن القدرة على تحريك مجموعة متنوعة من "البطاقات" بحرية بالطريقة التي تريدها تجعله مفيدًا للعديد من الأشياء المختلفة. بالنسبة لشخص مبدع مثلي يحب التنظيم، فهو مفيد للغاية. ومع ذلك، فإن تطبيق الهاتف ليس سهلًا لعرض اللوحات لأن ترتيب ظهورها عشوائي نوعًا ما.

أحب سهولة استخدامه ومرونته. إن القدرة على تحريك مجموعة متنوعة من "البطاقات" بحرية بالطريقة التي تريدها تجعله مفيدًا للعديد من الأشياء المختلفة. بالنسبة لشخص مبدع مثلي يحب التنظيم، فهو مفيد للغاية. ومع ذلك، فإن تطبيق الهاتف ليس سهلًا لعرض اللوحات لأن ترتيب ظهورها عشوائي نوعًا ما.

13. Workflowy (الأفضل لوضع مخططات بسيطة وخالية من عوامل التشتيت)

عبر Workflowy

Workflowy هي أداة بسيطة لتنظيم الملاحظات المصممة لتدوين الملاحظات بسرعة وتنظيم المهام من خلال قوائم متداخلة. واجهتها البسيطة تجذب المستخدمين الذين يفضلون التركيز على التفكير الهرمي دون تعقيدات التطبيقات الغنية بالميزات.

التطبيق رائع للإنتاجية الشخصية، والعصف الذهني، وإدارة الأفكار في بيئة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت. إنه خفيف الوزن وسريع ويتزامن عبر الأجهزة، على الرغم من أنه يفتقر إلى بعض ميزات التعاون المتقدمة والذكاء الاصطناعي الموجودة في أدوات أخرى.

أفضل ميزات Workflowy:

قوائم متداخلة لا نهائية لتفصيل المخططات التفصيلية

واجهة سريعة وبسيطة

علامات وفلاتر لتنظيم سهل

مزامنة عبر الأنظمة الأساسية مع تطبيقات الويب وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

قيود Workflowy:

خيارات تعاون محدودة

لا يوجد ذكاء اصطناعي أو أتمتة مدمجة

تنسيق أساسي ولا يدعم الوسائط الغنية

أسعار Workflowy

أساسي : مجاني

Workflowy Pro: 8.99 دولار شهريًا

تقييمات Workflowy وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (25+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workflowy؟

بشكل عام، أعتقد أن Workflowy أداة رائعة إذا كان كل ما تريد إدارته هو كمية صغيرة من النصوص مثل قوائم المهام أو أهدافك أو منشورات تويتر. لكن قيمتها تنخفض بشكل كبير إذا كنت بحاجة إلى كميات كبيرة من الفقرات والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.

بشكل عام، أعتقد أن Workflowy أداة رائعة إذا كان كل ما تريد إدارته هو كمية صغيرة من النصوص مثل قوائم المهام أو أهدافك أو منشورات تويتر. لكن قيمتها تنخفض بشكل كبير إذا كنت بحاجة إلى كميات كبيرة من الفقرات والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.

الأداة المناسبة تصنع الفارق

إن اختيار الأداة المناسبة لتدوين الملاحظات وإدارة عملك يعتمد في النهاية على ما يناسب أسلوبك واحتياجاتك. بينما يوفر Tana مزيجًا قويًا من تدوين الملاحظات والإنتاجية، تمنحك البدائل المتوفرة هنا الكثير من الخيارات، سواء كنت تريد ميزات ذكاء اصطناعي قوية مثل ClickUp و Capacities، أو نهجًا مرئيًا مثل Heptabase و Milanote، أو شيئًا بسيطًا مثل Workflowy و Obsidian.

إذا كنت تريد منصة شاملة تجمع بين الملاحظات والمهام والمساعدة بالذكاء الاصطناعي والعمل الجماعي، فإن ClickUp تستحق بالتأكيد إلقاء نظرة فاحصة عليها. ولكن إذا كنت تفضل شيئًا أكثر تركيزًا أو خفيفًا، فهناك ما يناسب الجميع في هذه القائمة.

خذ بعض الوقت لاستكشاف وإيجاد ما يناسبك. يمكن للأداة المناسبة أن تغير حقًا طريقة تسجيلك للأفكار وتنظيم المعلومات وإنجاز المهام

هل أنت مستعد لزيادة إنتاجيتك مع ClickUp؟ اشترك مجانًا اليوم وابدأ في تنظيم ملاحظاتك ومهامك كالمحترفين.