قوالب مجانية لورقة تقرير التمريض لتحسين تسليم المرضى

أنت تتعامل مع عشر أشياء في وقت واحد — مؤشرات حيوية مكتوبة على ملصقات لاصقة، وإدارة الموارد، وجداول نصف مكتملة، والآن حان وقت تسليم المريض. فوضى، أليس كذلك؟

قد تبدو تغييرات نوبات العمل في المستشفيات المزدحمة وكأنها فوضى منظمة، ولهذا السبب فإن نموذج ورقة تقرير التمريض الجيد هو أكثر من مجرد أداة مفيدة — إنه سلاحك السري. اعتبره بمثابة ورقة مرجعية للممرضين: مكان لتتبع العلامات الحيوية والأدوية والتقييمات وبيانات المرضى دون أي تشويش.

سواء كنت ممرضًا مسؤولًا تشرف على وحدة كاملة أو طالب تمريض تتعلم أساسيات المهنة، فإن استخدام التنسيق الصحيح يضمن وضوح التواصل.

في هذا المنشور، ستجد قوالب مجانية ورقمية وقابلة للطباعة لورقة تقرير التمريض، بالإضافة إلى برنامج لإدارة المرضى لتبسيط سير عملك.

ما هي قوالب أوراق تقارير التمريض؟

تُستخدم قوالب تقارير التمريض كإطار عمل للتواصل بين نوبات العمل. فهي تُطلع الموظفين على حالة كل مريض واحتياجاته.

تساعد أدوات تدوين الملاحظات هذه على تقليل سوء الفهم وتحسين رعاية المرضى وإدارة الوثائق في البيئات السريرية.

يمكنك تخصيص قوالب تقارير المناوبات بناءً على نوع الوحدة، مثل وحدة العناية المركزة أو الجراحة الطبية أو طب الأطفال.

قوالب مجانية لورقة تقرير التمريض

الآن دعونا نلقي نظرة على بعض القوالب القوية لتبسيط عملية إعداد تقارير المرضى وتوثيق تغييرات المناوبات بكفاءة.

1. قالب تقرير نوبات العمل بجانب السرير من ClickUp

احصل على نموذج مجاني زود الممرضات الجدد بموجز واضح ومنظم لتسهيل عملية تسليم المهام باستخدام نموذج تقرير نوبات العمل بجانب السرير من ClickUp

عندما تكون الثواني مهمة بجانب سرير المريض، يضمن قالب تقرير نوبة العمل بجانب السرير من ClickUp سرعة التواصل وتركيزه. صُمم خصيصًا لتسليم المرضى بجانب السرير، ويمنح الأولوية لتحديثات الحالة في الوقت الفعلي وإشارات السلامة لتقليل المخاطر أثناء تغيير النوبات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

أضف ملاحظات عاطفية أو سلوكية لتقديم رعاية شاملة

أضف تنبيهات خاصة بالمرضى (مثل مخاطر السقوط أو معدل التنفس أو الحساسية) واستخدم عرض الجدول في ClickUp لتتبع بياناتك بصريًا

وثق التبادلات الشفهية بين الممرضين بوضوح

🔑 مثالي لـ: الممرضات العاملات في وحدات العناية المركزة أو في نوبات متناوبة واللاتي يحتجن إلى تسليم المهام بسرعة واتساق.

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2. قالب ClickUp لإدارة المرضى

احصل على نموذج مجاني ابق على اطلاع على احتياجات كل مريض باستخدام قالب إدارة المرضى من ClickUp

مع توسع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، قد يؤدي التعامل مع سجلات العديد من المرضى إلى إرباكك. يمنحك نموذج ClickUp لإدارة المرضى رؤية واضحة وشاملة لكل حالة، بما في ذلك كل شيء بدءًا من معلومات التأمين وحتى تفاصيل الطبيب المعالج.

يحافظ على تنظيم جميع الحالات الطارئة والمرضى المقيمين والوافدين الجدد في مركز واحد منظم. مع وجود كل شيء في مكان واحد، يمكنك تحديد أولويات الرعاية، ومتابعة المهام، وإجراء تعديلات في الوقت الفعلي دون فوضى.

استخدم هذا النموذج من أجل:

راقب المواعيد والاختبارات والتقييمات القادمة باستخدام عرض قائمة ClickUp

نسق خطط الرعاية متعددة التخصصات في عرض واحد

قم بتعيين تذكيرات للمهام الخاصة بفحوصات الأدوية أو التقييمات

🔑 مثالي لـ: مديري الوحدات والممرضات المسؤولات اللواتي يتعاملن مع العديد من حالات المرضى عبر الفرق المختلفة.

تطوير البرمجيات هو أحد المجالات التي يناسبها (ClickUp) بشكل كبير. ولديهم عدد من القوالب لتبدأ بها.

تطوير البرمجيات هو أحد المجالات التي يناسبها (ClickUp) بشكل كبير. ولديهم عدد من القوالب لتبدأ بها.

👀 هل تعلم؟ احتلت مهنة الممرضين الممارسين المرتبة الأولى في قائمة أفضل الوظائف في أمريكا، وهذا ليس مجرد صدفة. مع توقعات بنمو الوظائف بنسبة 46٪، تعد مهنة الممرضين الممارسين من بين أسرع المهن نموًا في الولايات المتحدة.

3. قالب قائمة المرضى من ClickUp

احصل على نموذج مجاني يوفر لك قالب قائمة المرضى من ClickUp الوقت من خلال تنظيم سجلات المرضى في مكان واحد

هل تغرق في الأوراق وترغب في الحصول على عرض مرتب ومنظم لجميع مرضاك؟ قالب قائمة المرضى من ClickUp هو أداة مفيدة لفرق الرعاية الصحية التي تحتاج إلى الرجوع إلى حالات المرضى ومراقبتها بسرعة.

يتضمن النموذج أيضًا علامة تبويب مفيدة باسم "نموذج المريض الجديد"، مما يسهل إضافة التفاصيل وتعبئة اللوحة تلقائيًا.

استفد من هذا النموذج في:

قم بفرز المرضى حسب الغرفة أو مستوى المخاطر أو المشكلة الرئيسية

امسح ملخصات التشخيص والعلاج بسرعة

استخدم ClickUp Automations لإعداد تذكيرات المتابعة

🔑 مثالي لـ: الممرضات والممرضات المساعدات وفرق الطاقم الطبي التي تدير أعباء المرضى في الأجنحة المزدحمة.

كيف يمكنك بذل المزيد من الجهد؟ إليك كيفية استخدام ClickUp لدعم سير العمل السريري (بما يتجاوز القوالب): استخدم ClickUp Docs للحصول على نماذج تقارير تغيير النوبات الجاهزة والنظيفة التي يتم تحديثها تلقائيًا عند الانتهاء من مهام المرضى افتح عرض المهام المشتركة للمريض للحصول على صورة كاملة عن رعاية المريض، بما في ذلك التشخيص والحالة الحالية والفحوصات المخبرية المعلقة والمزيد

أضف الممرضين الجدد إلى وحدتك من خلال قائمة مهام مرتبطة بالسياسات وقوائم مراجعة المعدات وقائمة القواعد غير المكتوبة في وحدتك

قم بإعداد مهام متكررة للعناية بالجروح من أجل التقييم وتغيير الضمادات والتوثيق بالصور

بسّط التواصل بين الأقسام باستخدام الدردشة الفورية في ClickUp

قم بإدارة المخزون والمعدات والجداول الزمنية في مكان واحد

قم بتخصيص قوالب تقارير الرعاية الصحية والتمريض لتناسب سير عملك المحدد وتوفير الوقت

4. قالب ورقة تقرير CNA من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتسهيل التواصل بين المساعدين الطبيين والممرضين باستخدام نموذج ورقة تقرير ClickUp CNA

مساعدو التمريض المعتمدون، هذا هو ما تحتاجونه. يبسط نموذج ورقة تقرير ClickUp CNA مهام إعداد التقارير من خلال التركيز على مهام الرعاية المباشرة، مثل التغذية والنظافة والحركة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

سجل أنشطة الحياة اليومية (ADL) بسهولة مذهلة

قم بتخصيص حقول المرضى لتشمل الأدوية والحركة والتغذية والمزيد

أعط الأولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام

🔑 مثالي لـ: مساعدو التمريض المعتمدون الذين يتتبعون البيانات غير السريرية ولكن الأساسية للمرضى أثناء نوبات العمل.

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 5 مهنيين يقضي 3 ساعات أو أكثر يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. وهذا يمثل ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ! يعمل البحث المتصل في ClickUp على توحيد جميع أعمالك — عبر المهام والمستندات والبريد الإلكتروني والدردشات — حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

5. قالب ورقة تقرير تخطيط القلب الكهربائي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل البيانات الأولية إلى رؤى واضحة باستخدام نموذج ورقة تقرير ECG من ClickUp

تعد بيانات تخطيط القلب الكهربائي ذات قيمة كبيرة بقدر قيمة تفسيرها. تحكم في تخزين بيانات تخطيط القلب الكهربائي باستخدام نموذج ورقة تقرير تخطيط القلب الكهربائي من ClickUp. فهو ينظم تقارير تخطيط القلب الكهربائي بطريقة تبرز الحالات غير الطبيعية وتسمح بإجراء مقارنات سهلة.

إليك ما يمكنك توقعه من هذا النموذج:

أدخل نتائج قياس نظم القلب ومعدل ضرباته وشكل الموجات

قارن بين تخطيط القلب الكهربائي الأساسي وتخطيط القلب الكهربائي بعد العلاج

قم بتوثيق أي نتائج غير طبيعية باستخدام علامات مرئية

🔑 مثالي لـ: ممرضات القلب والفنيين الذين يتابعون أنماط تخطيط القلب الكهربائي بمرور الوقت.

👀 هل تعلم؟ يعاني حوالي 75٪ من الممرضين من سوء نوعية النوم. تجعل نوبات العمل الطويلة والبيئات عالية الضغط والقيام بمهام متعددة باستمرار من الصعب الاسترخاء، خاصةً عندما تتعامل مع تسليم المهام غير المنظمة والملاحظات المتناثرة عن المرضى. لن يساعدك نموذج ورقة تقرير التمريض الواضح والمنظم على النوم، ولكنه يمكن أن يخفف من عبء العمل حتى تتمكن من إنهاء نوبة عملك براحة أكبر!

6. قالب ملاحظات ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب ClickUp Notes لتسجيل كل فكرة وقرار وتحديث

تلعب الملاحظات الطبية دورًا مهمًا في مجال الرعاية الصحية. باستخدام قالب ClickUp Notes، يمكنك تسجيل الملاحظات المهمة وتحديثات العلاج والمخاوف الحرجة بسرعة في مكان واحد.

استخدم هذا النموذج من أجل:

سجل التحديثات السريعة أثناء جولات المرضى

سجل التذكيرات ورسائل الفريق أثناء التنقل

حوّل الملاحظات إلى تقارير رسمية بنقرة واحدة باستخدام ClickUp Automations

🔑 مثالي لـ: الممرضات والموظفون الذين يقومون بمهام متعددة في مجالات التوثيق والتخطيط وتقديم الرعاية.

💡 نصيحة احترافية: احرص دائمًا على تخصيص مساحة للخطوات التالية أو المهام المطلوب إنجازها، فهذا يساعد الموظفين في النوبة التالية على بدء العمل على الفور.

7. قالب المخطط الطبي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع السجلات الطبية للمرضى وخطط العلاج والتقدم المحرز باستخدام قالب المخطط الطبي من ClickUp

بصفتك مختصًا في المجال الطبي، فإنك تعالج العديد من المرضى كل يوم، ولا يمكنك تذكر كل التفاصيل عن كل واحد منهم. ولكن في هذا المجال، قد يؤدي حتى أصغر خطأ إلى عواقب وخيمة. لهذا السبب، من المهم أن يكون قالب المخطط الطبي من ClickUp ضمن مجموعة أدواتك.

استخدمه لتتبع كل شيء — التاريخ العائلي، والحالة العصبية، وتفاصيل التأمين، والحساسية — كل ذلك في مكان واحد موثوق ومنظم.

يساعدك هذا النموذج على:

احتفظ بسجلات طبية شاملة لكل مريض باستخدام ClickUp Docs

تتبع العلاجات والأدوية ونتائج الاختبارات بمرور الوقت باستخدام عرض لوحة ClickUp

أرفق الصور أو تقارير المختبر مباشرة

🔑 مثالي لـ: الفرق الطبية التي تحتاج إلى مخططات رقمية شاملة للمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد أو المعقدة.

غونزالو سيغارا، مدير الأنظمة في سانتا كاتالينا، يقيم ClickUp:

إنه أمر رائع لإدارة المهام في المؤسسة بأكملها. كما أنه مفيد للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة تكرارها. سهل الاستخدام للغاية ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب طرق العرض المختلفة.

إنه أمر رائع لإدارة المهام في المؤسسة بأكملها. كما أنه مفيد للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة تكرارها. سهل الاستخدام للغاية ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد للغاية. أحب طرق العرض المختلفة.

8. قالب السبورة البيضاء لمفهوم التمريض من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أضف بنية إلى نظرية التمريض باستخدام قالب السبورة البيضاء لمفاهيم التمريض من ClickUp

هل تقوم بتدريس فصل دراسي؟ هل تخطط لسير عمل التمريض؟ يتيح لك قالب ClickUp Nursing Concept Whiteboard Template رسم نماذج الرعاية أو المفاهيم التعليمية أو أفكار تدفق المرضى بشكل مرئي.

سواء كنت تدير فريقًا أو تقسم موضوعات معقدة، فإن هذه الخريطة التفاعلية تحافظ على كل شيء واضحًا ومترابطًا وسهل المشاركة أو التحديث حسب الحاجة.

استفد من هذا النموذج للقيام بما يلي:

استخدم لوحات معلومات ClickUp لمقارنة المصطلحات ثم إنشاء تمثيل مرئي للمفاهيم الأساسية ونظريات التمريض

أنشئ مهامًا بحالات مخصصة لتتبع تقدم كل مفهوم

نظم الملاحظات والمفاهيم باستخدام كتل ملونة وأضف تسميات لتصنيفها

🔑 مثالي لـ: معلمي التمريض والمدربين الذين يصممون الدروس أو جلسات تخطيط سير العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: فلورنس نايتنجيل، المعروفة باسم "السيدة ذات المصباح"، أعادت تشكيل مهنة التمريض من خلال التركيز على رعاية المرضى التي تراعي المرض و البيئة.

💡نصيحة احترافية: لنفترض أنك تعمل في نوبة مدتها 12 ساعة مع أربعة مرضى في حالة حرجة، واثنين في انتظار الدخول، ورنين مستمر لجرس الاستدعاء. بدون برنامج لإدارة العيادة، ستجد نفسك عالقًا بين الملفات الورقية، والتحديثات في الممرات، والملاحظات النصف مكتوبة، وربما كوب قهوة قوي لتبقى يقظًا. ومع ذلك، مع ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، *تتلاشى الفوضى وتبقى المعلومات المهمة في مكان واحد. بمعنى آخر، يمكنك الرجوع إلى برنامج إدارة نوبات واحد لتوصيل المعلومات الهامة دون أي تشويش. أصبح هذا الإدارة السلسة ممكنًا بفضل ClickUp لإدارة الرعاية الصحية الذي يركز على توثيق المرضى وورقات التقارير ونماذج الاستقبال وتتبع المخزون وجداول مقدمي الرعاية وغير ذلك الكثير في مساحة عمل متوافقة مع HIPAA. اربط المرضى بمقدمي الرعاية عبر أقسام متعددة باستخدام برنامج ClickUp لإدارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية

9. قالب تقرير نوبات العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أبلغ طاقم التمريض مسبقًا بجداولهم الزمنية باستخدام نموذج تقرير نوبات ClickUp

حافظ على سير كل نوبة عمل كالساعة مع نموذج تقرير النوبات من ClickUp. فهو يلتقط جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها الممرضون لبدء نوبات عملهم وإنهائها بثقة. يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

تتبع توزيع الأدوية والتدخلات الفائتة باستخدام الحالات المخصصة

تتبع اتجاهات الأداء عبر النوبات باستخدام قاعدة بيانات تقارير النوبات المدمجة

خطط باستخدام عرض جدول المناوبات الذي يجعل تخصيص المناوبات المستقبلية مهمة سهلة

🔑 مثالي لـ: ممرضات الأقسام العامة اللواتي يحتجن إلى ملخصات مناوبات منظمة وقابلة للتكرار.

10. قالب تقرير تغيير النوبة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني جهز فريقك الجديد لتولي المهام باستخدام نموذج تقرير تغيير النوبة من ClickUp

لا ينبغي أن يعني تغيير النوبات إعادة جدولة جدولك كل بضعة أيام. يركز نموذج تقرير تغيير النوبات من ClickUp على استمرارية الرعاية، مع تسليط الضوء على العلاجات الجارية والمخاوف الرئيسية عند انتقال فريق إلى آخر.

بسّط عمليتك وقم بما يلي:

وثق انتقالات المناوبات مع التفاصيل الأساسية مثل من بدأ العمل ومن انتهى منه وما تم إنجازه

انقل المهام غير المكتملة تلقائيًا

أنشئ حقولًا مخصصة لتخزين المعلومات ذات الصلة بالتقرير وإدراج الملاحظات الشخصية من الممرضة المغادرة

🔑 مثالي لـ: أي وحدة تمريض حيث لا يمكن التنازل عن سلاسة انتقالات المناوبات.

يقول أحد مستخدمي ClickUp في قطاع الرعاية الصحية:

بدأنا في استخدامه للمساعدة في إدارة وبدء عمليات شركتنا الناشئة، والتي كانت عبارة عن خط أعمال جديد يتكون من مستشفى عام صغير. كما يمكنك أن تتخيل، كانت هذه مهمة شاقة، ولكن ClickUp سهّل علينا بالتأكيد إنجاز المشروع، حيث سمح لنا بربط جميع أقسام الشركة والموردين المختلفين ليكونوا في الموعد المحدد وليكونوا قادرين على جدولة معظم المشروع بشكل فعال.

بدأنا في استخدامه للمساعدة في إدارة وبدء عمليات شركتنا الناشئة، والتي كانت عبارة عن خط أعمال جديد يتكون من مستشفى عام صغير. كما يمكنك أن تتخيل، كانت هذه مهمة شاقة، ولكن ClickUp سهّل علينا بالتأكيد إنجاز المشروع، حيث سمح لنا بربط جميع أقسام الشركة والموردين المختلفين ليكونوا في الموعد المحدد وليتمكنوا من جدولة معظم المشروع بشكل فعال.

11. قالب ورقة تقرير التمريض من Freed

عبر Freed

صُمم هذا نموذج تقرير التمريض من قبل ممرضين وممرضات لمساعدة الممرضين والممرضات على تتبع حالة العديد من المرضى بفضل تصميمه البديهي وحقول البيانات التي يمكن الاطلاع عليها بسرعة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

سجل معلومات لما يصل إلى ستة مرضى في صفحة واحدة

حافظ على تنظيمك أثناء جولاتك مع ملاحظات خاصة بالمجال

استخدم مربعات سهلة الاختصار لزيادة السرعة

🔑 مثالي لـ: ممرضات الطوابق اللواتي يديرن حالات متنوعة ويحببن التنسيق الورقي المنظم.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لإنشاء قوائم مراجعة مخصصة للممرضات على الفور من خلال تزويده بأدوار محددة وأنواع الورديات والأقسام، مثل "إنشاء قائمة مراجعة للممرضات قبل الجراحة لوردية ليلية في وحدة الجراحة." سيقوم ClickUp Brain بتخصيص القائمة بناءً على السياق، مما يساعدك على توحيد المهام دون البدء من الصفر! أنشئ قوائم ممرضات مخصصة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

12. نموذج نموذج تقرير التمريض من SignNow

عبر SignNow

إذا كنت بحاجة إلى التحول إلى النظام الرقمي في عيادتك والحفاظ على الامتثال، فاستخدم نموذج ورقة تقرير التمريض. فهو يجمع بين الهيكل والتوافق مع التوقيع الإلكتروني لتوثيق سلس.

ابدأ باستخدام هذا النموذج من أجل:

املأ تقارير التمريض إلكترونيًا

قم بالتوقيع باستخدام توقيعات رقمية مقبولة قانونًا

قم بتخزين التقارير أو إرسالها بالبريد الإلكتروني على الفور في السحابة

🔑 مثالي لـ: أقسام التمريض التي تتبنى التوثيق الإلكتروني والامتثال.

13. نموذج ورقة تقرير التمريض من Template. Net

سواء كنت بحاجة إلى تتبع العلامات الحيوية أو توثيق العلاجات أو تدوين التغييرات في رعاية المرضى، فإن قالب ورقة تقرير التمريض يمكن أن يساعدك. فهو يضمن تسجيل جميع المعلومات الضرورية بطريقة واضحة ومنظمة.

كما يحتوي على قسم خطة الرعاية للممرضات لتدوين خطة العمل والتعليمات الخاصة ومعلومات المتابعة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

نظم ملاحظات النوبات في كتل محددة بوضوح

دوّن التحديثات كل ساعة أو ردود فعل المرضى

قم بتضمين أوقات إعطاء الأدوية

🔑 مثالي لـ: الممرضات والممرضون الذين يفضلون التتبع الورقي التقليدي بتصميم واضح.

14. قالب تقرير تسليم المهام التمريضية من Template. Net

يبرز نموذج تقرير تسليم المهام التمريضية البيانات الهامة عن المرضى التي يجب إيصالها أثناء عملية التسليم، بما في ذلك العلامات الحيوية والتشخيصات وخطط العلاج والتوصيات المحددة للممرضة القادمة.

ابدأ باستخدام هذا النموذج من أجل:

احتفظ بتحديثات الأسرة وسجلات الموافقة في مكان واحد

سجل أسباب النقل وأولويات الرعاية

دعم الانتقال السلس من خلال توثيق واضح

🔑 مثالي لـ: طلاب التمريض الذين ينقلون المرضى إلى وحدات رعاية متخصصة أثناء العلاج.

15. نموذج تقرير المرضى على مدار 24 ساعة من Template. Net

هل تريد لمحة شاملة عن نوباتك ومعلومات المرضى والمزيد؟ نموذج تقرير المرضى على مدار 24 ساعة يجمع كل نوبة في تقرير واحد، مما يجعله مناسبًا لمراجعة جودة الرعاية وتخطيط حالات الخروج من المستشفى.

يساعدك هذا النموذج على:

تتبع الملاحظات على ثلاث نوبات في عرض واحد

سجل استجابات الأدوية على مدار 24 ساعة

راجع الاتجاهات وحسّن التدخلات التمريضية

🔑 مثالي لـ: الممرضات والممرضون والمديرون الذين يراجعون تقدم المرضى خلال دورة الرعاية الكاملة

🧠 حقيقة ممتعة: إذا شعرت يومًا أنك دائمًا في العمل... فأنت لست مخطئًا. يعمل الممرضون الممارسون والأطباء في المتوسط حوالي 48 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. لا عجب أن الأدوات التي تقلل العبء الذهني وتبسط عمليات تسليم المهام أصبحت ضرورية في كل وحدة.

16. نموذج مذكرة تسليم التمريض من Template. Net

فكر في نموذج مذكرة تسليم التمريض كأداة سردية لتسليم المهام بسلاسة. فهو يجمع بين البيانات المنظمة وسرد القصص، مما يوفر للممرضين الجدد مزيدًا من السياق.

استفد من هذا النموذج في:

لخص حالة المريض والتغيرات الأخيرة

دوّن الاحتياجات العاطفية والبدنية والنفسية الاجتماعية

قم بتضمين مسائل السلامة والاختبارات المعلقة

🔑 مثالي لـ: الممرضات والممرضون الذين يقدرون التسليم المخصص والغني بالمعلومات.

17. قالب ملاحظات التمريض SBAR من Template. Net

يساعد نموذج ملاحظات التمريض SBAR (الحالة، الخلفية، التقييم، التوصية) ممرضي الجراحة الطبية على تنظيم أفكارهم بوضوح عند الإبلاغ عن مخاوف المرضى. كما يمنع إغفال التفاصيل المهمة، ويعزز اتخاذ القرارات السريرية بشكل أسرع، ويحسن سلامة المرضى.

باستخدام هذا النموذج المفيد، يمكنك:

قم بإبلاغ الأطباء بالتغييرات بوضوح

قلل الأخطاء أثناء تقارير المناوبات أو الاستجابات السريعة

قم بتوحيد نهجك في التعامل مع التحديثات الهامة

🔑 مثالي لـ: طلاب التمريض في بيئات سريعة الخطى تحتاج إلى اتصال سريري منظم.

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ما الذي يجعل نموذج ورقة تقرير التمريض جيدًا؟

الآن بعد أن استكشفت الخيارات المتاحة، كيف تختار نموذج ورقة تقرير التمريض المناسب؟

يمكن أن تؤثر ورقة تقرير التمريض المصممة جيدًا على نجاح أو فشل نوبة عملك. فهي تساعدك على البقاء منظمًا ودعم سلامة المرضى والتحكم في إجراءات الرعاية المعقدة، مما يوفر لك الوقت لتركيز على ما هو أهم: مرضاك.

فيما يلي ما يجب أن يتضمنه نموذج جيد لورقة تقرير التمريض:

بيانات المريض مع حقول للاسم والعمر ورقم الغرفة وتفاصيل الدخول، بحيث تكون المعلومات الأساسية دائمًا في متناول يدك

تتبع العلامات الحيوية لتسجيل ومقارنة درجة الحرارة وضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين وغير ذلك خلال فترة العمل

أقسام التشخيص والتاريخ الطبي التي توضح سبب الدخول إلى المستشفى والأمراض المصاحبة والحالة الحالية

جدول الأدوية مع مساحة لتدوين الجرعة والوقت وطريقة التناول وأي أدوية PRN لتجنب الالتباس أو الأخطاء

ملاحظات التمريض التي تتيح تدوين التقييمات والتقدم والملاحظات بسرعة طوال فترة المناوبة

قائمة مهام للإجراءات والاختبارات والعلاجات التي يجب إكمالها خلال فترة الرعاية

قسم المختبرات والتصوير لتدوين الأعمال المختبرية المعلقة أو المكتملة والنتائج الرئيسية

مساحة خطة رعاية المريض لتلخيص التدخلات والأهداف وأولويات الرعاية

علامات تحذيرية بشأن مخاطر السقوط والحساسية وحالة العزل للحفاظ على السلامة في المقام الأول

ملاحظات إدارة الموارد لتتبع استخدام المعدات ومشاكل التوظيف ونقل المرضى بين الغرف

قسم ملخص المناوبة/تسليم المناوبة لتسهيل التواصل بين الممرضات المغادرات والممرضات الوافدات

تصميم قابل للتخصيص بحيث يمكنك تكييف النموذج وفقًا لوحدة العمل الخاصة بك — وحدة العناية المركزة، قسم الجراحة العامة، قسم الطوارئ، أو حتى كلية التمريض

تنسيق واضح مع خطوط واضحة ومسافات منظمة وتصميم بديهي يقلل من إجهاد العين أثناء نوبات العمل المزدحمة

قابل للنقل والطباعة—يمكنك طباعة النموذج أو الكتابة عليه أو حفظه رقميًا وفقًا لطريقة عملك

اجعل عملية تسليم المرضى سلسة مع ClickUp

يستحق كل مريض استمرارية الرعاية، ويحتاج كل ممرض إلى طريقة فعالة لتدوين الملاحظات لا تعتمد على الذاكرة أثناء تغيير نوبات العمل.

سواء كنت ممرضًا في قسم الجراحة أو ممرضًا في وحدة العناية المركزة مسؤولاً عن التقارير والرعاية، أو ممرضًا جديدًا تتابع كمية السوائل التي يتناولها المرضى ومتابعتهم، فإن نموذج تقرير التمريض الموثوق هو شبكة الأمان الخاصة بك.

كما أنها تعمل كقوالب لإدارة الوقت تعالج بكفاءة جميع بيانات المرضى والموظفين. وإذا كنت بحاجة إلى نظام شامل لإدارة رعاية المرضى، فإن ClickUp Health هو الحل الشامل الذي تبحث عنه.

من تتبع المرضى في الوقت الفعلي إلى حقول التقارير المملوءة تلقائيًا والوثائق المتوافقة مع HIPAA، يحول ClickUp نوبتك إلى مساحة عمل مشتركة — منظمة وسهلة الوصول ومصممة لفرق الرعاية.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واحصل على رعاية ممتازة للمرضى!