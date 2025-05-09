كيفية تنفيذ التسويق القائم على الحسابات: 7 أمثلة واقعية

يقضي فريقك ساعات طويلة في تحسين كل جزء من محتوى حملاتك، ولكن ماذا لو لم يلاحظ صناع القرار المناسبون معظم هذا الجهد؟

هذه هي الحقيقة بالنسبة للعديد من شركات B2B التي لا تزال تستخدم أساليب التسويق واسعة النطاق.

تستخدم الشركات الذكية استراتيجيات إدارة العملاء التي أثبتت فعاليتها لتركيز مواردها على المجالات الأكثر أهمية، وأصبح التسويق القائم على الحسابات (ABM) أمرًا ضروريًا.

96.أفادت 6% من المؤسسات بتحقيق نتائج أفضل بعد التحول إلى التوعية الموجهة والشخصية.

إجراء هذا التغيير ليس بالأمر السهل. فأنت بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وأمثلة لتوجيهك. وسنسهل عليك البدء.

تابع القراءة لاكتشاف أمثلة ملهمة للتسويق القائم على الحسابات (ABM) توضح كيف تفوز الشركات الرائدة بالحسابات المستهدفة من خلال التسويق المخصص والمركز على الحسابات.

ما هو التسويق القائم على الحسابات (ABM)؟

التسويق القائم على الحسابات (ABM) هو نهج استراتيجي يستهدف الحسابات عالية القيمة بحملات مخصصة. وهو يوائم جهود فرق التسويق والمبيعات للتفاعل مع شركات محددة بدلاً من جمهور عريض. من خلال التركيز على صانعي القرار الرئيسيين، يحقق التسويق القائم على الحسابات معدلات تحويل أعلى وعلاقات أقوى مع العملاء.

إليك ما يميز استراتيجية التسويق القائم على الحسابات عن التسويق B2B العادي: أنت لا تكتفي بإرسال رسائل عامة على أمل أن تلقى صدى. بل تدرس احتياجات جمهورك المستهدف وتحدياته وأهدافه بالتفصيل. ثم تصمم محتوى لحملة CRM تتناول بشكل مباشر وضعهم المحدد.

فكر في التسويق القائم على الحسابات على أنه استضافة سلسلة من حفلات العشاء الحميمة بدلاً من بوفيه ضخم. بدلاً من إلقاء شبكة واسعة، تقوم باختيار شركات محددة بعناية وإنشاء تجارب مخصصة لها فقط.

👀 هل تعلم؟ يستفيد ثلثا (66%) المؤسسات الأفضل أداءً من فرق متعددة لتنفيذ التسويق القائم على الحسابات، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين الوظائف المختلفة في تحقيق النتائج.

المزايا الرئيسية لـ ABM

يحقق التسويق القائم على الحسابات نتائج مذهلة. فيما يلي نظرة متعمقة على الأسباب التي تجعل ABM يحقق عوائد مذهلة:

التسويق المخصص الفعال : يساعدك التسويق القائم على الحسابات على إنشاء محتوى موجه بدقة عالية يخاطب صناع القرار مباشرة. يمكنك بناء علاقات أقوى مع المشترين المحتملين من خلال تركيز إعلاناتك المستهدفة والبريد المباشر على نقاط الضعف المحددة

جهود تسويق ومبيعات أفضل : تصبح عملية CRM أكثر فعالية عندما تعمل فرق المبيعات والتسويق معًا لتحديد الحسابات الرئيسية ومتابعتها. تؤدي هذه الشراكة إلى دورات صفقات أسرع ومعدلات تحويل أعلى

تتبع واضح لعائد الاستثمار : نظرًا لأنك تركز على حسابات محددة، يصبح قياس النجاح أمرًا سهلاً. يمكنك بسهولة تتبع تأثير تواصلاتك على حركة المرور على الموقع الإلكتروني ومشاركة كل شركة مستهدفة

عوائد أعلى : من خلال تركيز الموارد على الحسابات الأكثر احتمالًا للتحويل، يمكن لشركتك الخدمية تقليل الإنفاق المهدر وتحسين تكاليف اكتساب العملاء

تحسين نمو العملاء: لا يقتصر نهج التسويق القائم على الحسابات على جذب حسابات جديدة فحسب، بل يساعدك أيضًا على تنمية العلاقات الحالية. من خلال تقديم تجارب مخصصة للعملاء الحاليين، تفتح الباب أمام توسيع الحسابات

🧠 حقيقة ممتعة: أبرمت شركة برمجيات B2B صفقة بقيمة مليون دولار باستخدام مقطع فيديو مخصص للغاية يستهدف عميلها المثالي. تناول الفيديو مباشرة نقاط ضعف الشركة، وبذلك تم إبرام الصفقة. يثبت التسويق القائم على الحسابات (ABM) أن قلة المحتوى قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الإيرادات.

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كيفية تنفيذ التسويق القائم على الحسابات في مؤسستك؟

يتطلب بناء استراتيجية تسويق ناجحة قائمة على الحسابات تنسيقًا وثيقًا بين المبيعات والتسويق. كما يتطلب أيضًا تتبعًا دقيقًا لحسابات محددة وتواصلًا مخصصًا على نطاق واسع.

إليك كيفية إعداد استراتيجية ABM الخاصة بك:

1. حدد الحسابات عالية القيمة

ابدأ بالبحث عن الحسابات التي تتوافق مع أهداف عملك واختيارها. اطلع على اتجاهات الصناعة وبيانات المبيعات السابقة وبيانات الشركات لتحديد ملامح العملاء المثاليين (ICP).

لبناء هذا:

انظر إلى النجاحات السابقة. ما أنواع الشركات التي تميل إلى إبرام الصفقات بسرعة والاستمرار في العمل؟

تحليل معدل ترك العملاء. ما هي الحسابات التي واجهت صعوبات أو تركتك، ولماذا؟

تقييم القيمة مدى الحياة (LTV). ما أنواع العملاء التي تميل إلى التوسع والتجديد؟

قد يتضمن ICP الخاص بك معايير مثل:

الصناعة (على سبيل المثال، التكنولوجيا المالية، SaaS، الرعاية الصحية)

حجم الشركة (عدد الموظفين، الإيرادات)

مجموعة التقنيات (إذا كنت تبيع برامج)

الجغرافيا (قد تحتاج فرق المبيعات الإقليمية إلى أهداف محددة)

مرحلة النمو (الشركات الناشئة مقابل الشركات الناضجة)

شاهد علاقات العملاء والمهام والتحليلات والمزيد في عرض موحد باستخدام ClickUp CRM

استخدم CRM للتسويق لتصنيف حسابات محددة وتتبعها وإدارتها، مما يضمن تركيز فريقك دائمًا على الفرص المناسبة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة في منصة واحدة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على تحقيق أفضل النتائج من جهودك في إدارة علاقات العملاء.

مع ClickUp CRM، يمكنك توحيد CRM وخط أنابيب المبيعات وتفاعلات العملاء في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الصفقات وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات. يمنح فريقك رؤية مركزية للحسابات عالية القيمة، بما في ذلك جميع نقاط الاتصال والمهام وأصحاب المصلحة.

يمكنك إنشاء حقول مخصصة والاختيار من بين أكثر من 15 عرضًا من ClickUp (بما في ذلك القوائم واللوحات والمزيد) لتتبع ملاءمة ICP ومرحلة الصفقة والمشاركة عبر التسويق والمبيعات. بفضل الأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل تحديد أولويات التواصل وتخصيص الحملات وتنسيق الجهود عبر الفرق.

احصل على نموذج مجاني بسّط رحلة عملائك باستخدام نموذج ClickUp CRM — كل ما تحتاجه لإدارة دورة حياة العملاء بالكامل في مكان واحد

لا تريد البدء من الصفر؟ نظم مسار المبيعات وعلاقات العملاء باستخدام قالب ClickUp CRM.

ما يقدمه:

تفاصيل الحساب المركزية: قم بتخزين جميع المعلومات الأساسية عن العملاء في مكان واحد

إدارة جهات الاتصال التفصيلية: تتبع تفاصيل جهات الاتصال وسجل التفاعلات في لمحة سريعة باستخدام الحقول المخصصة وحالات المهام المخصصة

تتبع سجل التفاعل: راقب كل نقطة اتصال مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين باستخدام الأتمتة والتذكيرات والإشعارات القابلة للتخصيص

تقارير CRM في الوقت الفعلي: احصل على رؤى حول أداء مبيعاتك من خلال تقارير واضحة احصل على رؤى حول أداء مبيعاتك من خلال تقارير واضحة ولوحات معلومات ClickUp مخصصة

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2. إجراء بحث متعمق عن الحسابات

بمجرد أن يصبح ICP واضحًا، استخدم أدوات مثل ZoomInfo أو LinkedIn Sales Navigator أو Bombora لتحديد الشركات الحقيقية التي تتطابق مع الملف الشخصي. إن فهم احتياجات كل حساب هو المفتاح لوضع استراتيجيات تواصل مخصصة. تجاوز البيانات الديموغرافية الأساسية — قم بتحليل حجم الشركة واتجاهات الصناعة والمشاركات السابقة وأدوار صانعي القرار والأهداف التجارية.

تساعد عوامل التصفية الخاصة بالشركات على تضييق نطاق البحث، بينما توضح بيانات النوايا الحسابات التي تبحث بنشاط عن حلول مثل حلولك.

📌 على سبيل المثال: لنفترض أنك تبيع منصة تمكين المبيعات للفرق البعيدة. قد تبحث عن: الشركات التي تضم 200 إلى 2000 موظف

التوظيف في وظائف المبيعات أو عمليات المبيعات

تم تمويلها مؤخرًا أو تتوسع في أسواق جديدة

هل تستخدم Salesforce أو HubSpot بالفعل؟ تشير هذه الإشارات إلى أنها لا تتناسب مع ICP الخاص بك فحسب، بل قد تكون أيضًا في مرحلة الشراء.

كما يمكنك جمع رؤى من التفاعلات السابقة وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المنافسين لوضع استراتيجية شاملة مصممة خصيصًا لتناسب نقاط الضعف والأهداف لكل حساب. عند إطلاق منتج جديد، استخدم التسويق القائم على الحسابات لبيعه إلى الحسابات الحالية أولاً.

💡 نصيحة احترافية: بعد تجميع القائمة، قم بتنظيم الحسابات إلى مستويات: المستوى 1: حسابات عالية القيمة ومناسبة للغاية تحصل على تخصيص كامل من قسمي المبيعات والتسويق

المستوى 2: الحسابات المناسبة التي تتلقى حملات شبه مخصصة

المستوى 3: حسابات أوسع نطاقًا تتوافق مع ICP الخاص بك ولكنها تحصل على تواصل أوسع نطاقًا وأكثر تلقائية تساعدك هذه الطريقة على توسيع نطاق التخصيص دون إرهاق فريقك.

يمكنك تخزين هذه الأبحاث وتنظيمها في ClickUp Docs، وإنشاء قاعدة معرفية مركزية تحتوي على صفحات متداخلة وروابط مضمنة وجداول وقوالب.

حسّن مستندات ClickUp الخاصة بك من خلال التنسيق الغني والأدوات المصغّرة القابلة للتضمين

تتيح لك المستندات التعاون في الوقت الفعلي من خلال تحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ. قم بتمييز أعضاء الفريق وترك التعليقات وتعيين عناصر العمل. وهذا يمنع ضياع الأفكار والتحريرات المهمة في سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها.

بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp، لن تحتاج إلى إدخال مستندات البحث في عميل AI خارجي لاستخراج التفاصيل المهمة. يتيح لك ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي، الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص مجموعات البيانات الكبيرة واستخراج النتائج المهمة وحتى إنشاء محتوى توعوي مخصص.

استخدم ClickUp Brain كمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومدون ملاحظات، وباحث، وكاتب، ويحتوي بالفعل على سياق لجميع الأعمال التي تقوم بها

سيساعدك ذلك على طرح أفكار للرسائل الخاصة بحملاتك، وتحسين أسلوب المحتوى الذي يتم إنشاؤه، أو حتى أتمتة أجزاء من عملية البحث، كل ذلك في سياق عملك الحالي في ClickUp.

كما أنه يساعد في تقليل المكالمات العشوائية والانحرافات عن العمل من خلال تمكين الفرق من الوصول إلى المعلومات الهامة بشكل مستقل من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. حل مربح للجميع!

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. تعرّف على ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

3. قم بمواءمة جهود المبيعات والتسويق

ABM هو رقصة دقيقة بين فرق المبيعات والتسويق. يقوم التسويق بتحضير الحساب من خلال محتوى وحملات مخصصة، بينما يتدخل فريق المبيعات من خلال التواصل الشخصي وبناء العلاقات. يحتاج كلا الفريقين إلى مشاركة البيانات والأهداف والملاحظات في الوقت الفعلي لتنقل الحسابات عبر مسار التحويل بشكل متزامن.

قد يؤدي عدم التوافق إلى عدم اتساق الرسائل وفقدان الفرص، لذا من الضروري الحفاظ على التناسق بين الفريقين. بهذه الطريقة، يمكنهم تقديم رسالة موحدة وتبسيط التواصل وتعظيم المشاركة مع الحسابات عالية القيمة.

قم بإعداد مساحة عمل موحدة تجمع فرق المبيعات والتسويق معًا على ClickUp وتزيل عزل البيانات

يوفر ClickUp لفرق التسويق مساحة مركزية للتعاون السلس بين أقسام المبيعات والتسويق.

تم تصميم التسلسل الهرمي للمشاريع في ClickUp خصيصًا لدعم التعاون السلس بين فرق المبيعات والتسويق في مجال التسويق القائم على الحسابات من خلال تنظيم العمل من الألف إلى الياء، بدءًا من الاستراتيجية الشاملة وصولًا إلى المهام التفصيلية.

إليك كيفية عمل ذلك:

🏢 مساحة العمل

تعمل الشركة بأكملها ضمن مساحة عمل مشتركة، بحيث تكون فرق المبيعات والتسويق تحت سقف واحد افتراضي، مما يجعل التعاون سلسًا.

🗂️ Spaces

أنشئ مساحات منفصلة لـ المبيعات والتسويق وحتى برنامج ABM مخصص. هذا يحافظ على تنظيم العمل الخاص بكل قسم، مع السماح في الوقت نفسه بالرؤية عبر الوظائف عند الحاجة.

📁 المجلدات

داخل كل مساحة، يمكنك إنشاء مجلدات مثل:

قوائم الحسابات المستهدفة

خطط الحملات

كتيبات المبيعات

تقويمات المحتوى

يحتوي كل مجلد على قوائم ومهام تتوافق مع أهداف ABM محددة.

📋 القوائم والمهام

يمكن أن تمثل القوائم مستويات الحسابات (على سبيل المثال، المستوى 1، 2، 3) أو مراحل الحملة (على سبيل المثال، ما قبل المشاركة، قيد التنفيذ، ما بعد البيع). ضمن ذلك، يمكن لـ ClickUp Tasks تتبع الإجراءات الفردية، مثل وتيرة التواصل، وأصول المحتوى، وتعيين أصحاب المصلحة، أو إطلاق الحملات الإعلانية.

قم بتفويض المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة إنجاز المشاريع في مكان واحد. يمكن للفرق مواءمة سير العمل على منصة واحدة، مما يضمن متابعة المهام وتنسيق التواصل دون أي تقصير.

حدد أولوياتك الأكثر أهمية من خلال تعيين مستويات الأولوية باستخدام ClickUp Tasks

🔄 الحقول والعروض المخصصة

تتبع سمات ICP ودرجات المشاركة ومراحل الصفقات والشخصيات وحالة الحملة باستخدام الحقول المخصصة. استخدم طرق عرض ClickUp — مثل طريقة عرض اللوحة لحالة الحساب وطريقة عرض الجدول لتتبع البيانات أو طريقة عرض التقويم لجداول إطلاق الحملات — لتزويد كل فريق بما يحتاج إليه دون تكرار الجهود.

النتيجة؟ يمكن للتسويق والمبيعات العمل بشكل متناسق: مشاركة المعلومات، وتتبع التقدم المحرز في الحسابات المشتركة، وتعديل الاستراتيجية في الوقت الفعلي، كل ذلك من مركز قيادة مركزي واحد.

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4. نفذ حملات مخصصة

بمجرد تحديد الحسابات المستهدفة والبحث عنها، قم بصياغة حملات تسويقية مخصصة تعالج نقاط ضعفها، سواء كان ذلك من خلال إعلانات مخصصة أو دراسات حالة ذات صلة أو رسائل بريد إلكتروني فردية. استخدم رسائل تعكس لغتهم وتظهر أنك تفهم عالمهم. كلما زادت صلة رسالتك بهم، زادت احتمالية أن تلقى صدى وتثير التفاعل وتدفع الصفقة إلى الأمام.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp Brain في تخصيص محتوى الحملات التسويقية👇🏽

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك حقق تحسناً في الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

استخدم تصور البيانات في الوقت الفعلي في ClickUp Dashboards لتقييم أداء حملات ABM ونجاح استراتيجية CRM الخاصة بك.

احصل على رؤية واضحة وموحدة لتأثير التسويق الخاص بك — من وصول المحتوى إلى تحويلات المبيعات — باستخدام لوحات معلومات التسويق من ClickUp

فيما يلي بعض الاقتراحات لبطاقات ومخططات مخصصة لاستخدامها في لوحات معلومات التسويق الخاصة بك:

📊 الرسوم البيانية الشريطية لتتبع التفاعل حسب مستوى الحساب (على سبيل المثال، معدلات الاستجابة للمستوى 1 مقابل المستوى 2)

✅ قوائم المهام التي تعرض تقدم الحملة حسب القناة أو المرحلة (على سبيل المثال، تسلسلات البريد الإلكتروني وإعلانات LinkedIn)

📈 الرسوم البيانية الخطية لتتبع سرعة الصفقات أو نمو خط الأنابيب بمرور الوقت

💡 بطاقات مخصصة لنتائج مطابقة ICP أو عائد الاستثمار في الحملة أو كفاءة نقل المهام بين قسمي المبيعات والتسويق

تساعد هذه العناصر المرئية على تنسيق جهود الجميع وتجعلهم مستجيبين لما ينجح وما لا ينجح.

يمكنك أيضًا الكشف عن شرائح العملاء الأكثر عرضة للمخاطر ضمن حساباتك المستهدفة، مما يتيح التدخل الاستباقي والتواصل المخصص لتقليل احتمالية فقدان العملاء.

ما عليك سوى وصف الأتمتة التي تريدها بلغة طبيعية، واترك ClickUp Brain يتولى الإعداد

بعد ذلك، استخدم أتمتة ClickUp التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية لأتمتة المتابعة وتعيين العملاء المحتملين والموافقة على المحتوى. قلل من العمل اليدوي وحافظ على التفاعل مع الحسابات المستهدفة في الموعد المحدد.

لتحقيق أتمتة التسويق المؤسسي، قم بدمج ClickUp مع أدوات مثل HubSpot أو webhooks المخصصة لتشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني المخصصة. بفضل الإشعارات المناسبة في الوقت المناسب، يمكنك البقاء على اطلاع على كل إجراء يتم اتخاذه على الحساب.

يوفر نموذج ClickUp لتتبع الحملات والتحليلات مركزًا مركزيًا لإدارة جميع جوانب حملاتك التسويقية، من الميزانية والأصول الإبداعية إلى مقاييس الأداء.

احصل على نموذج مجاني قم بمواءمة جهود المبيعات والتسويق من خلال رؤى موحدة للحملات عبر نموذج ClickUp لتتبع الحملات والتحليلات

بفضل أكثر من 10 حالات مخصصة و10 حقول مخصصة — بما في ذلك تلك الخاصة بتسجيل الميزانية وCPA وCPC والنقرات ومعدل التحويل والمزيد — يمكنك تتبع جميع مؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد. وهذا يبسط عملية إعداد تقارير CRM.

لقد خفض فريقنا التنفيذي تأخير المشاريع بأكثر من 70٪ خلال عامنا الأول من استخدام ClickUp. إنها خطوة كبيرة بالنسبة لنا أن نتمتع برؤية واضحة للمشاريع بطرق تخدم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما سمح ClickUp بالتكامل مع Slack و Gmail، مما يحافظ على سير عملنا بشكل سلس من منصة إلى أخرى.

لقد خفض فريقنا التنفيذي تأخير المشاريع بأكثر من 70٪ خلال عامنا الأول من استخدام ClickUp. إنها خطوة كبيرة بالنسبة لنا أن نتمتع برؤية واضحة للمشاريع بطرق تلائم جميع أنماط التعلم والتفضيلات. كما سمح ClickUp بالتكامل مع Slack و Gmail، مما يضمن سير العمل بسلاسة من منصة إلى أخرى.

7 أمثلة حقيقية على التسويق القائم على الحسابات

التواصل المخصص على نطاق واسع — هذا ما يميز أنشطة التسويق القائم على الحسابات. ولكن ما هي أفضل طريقة لتطبيق هذا النهج؟ دعنا نلقي نظرة على أمثلة ABM التي حققت نتائج رائعة.

1. استراتيجية LiveRamp شديدة التركيز

هل سمعت عن LiveRamp؟ إنهم خبراء تحديد الهوية، حيث يساعدون الشركات على دمج بيانات العملاء غير المتصلة بالإنترنت في استراتيجياتهم التسويقية السحرية عبر الإنترنت. يمنح هذا الدمج المسوقين رؤية شاملة لعملائهم، مما يعزز التحليلات والاستهداف والمحتوى المخصص.

قررت LiveRamp الارتقاء بمستوى أدائها من خلال استراتيجية تسويق قائم على الحسابات (ABM) مركزة للغاية. وقامت باختيار 15 عميلًا من الدرجة الأولى يتناسبون تمامًا مع ملف تعريف العميل المثالي لديها.

🦄 النتائج: من خلال تركيز طاقاتهم على هذه المجموعة المتميزة، حققوا معدل تحويل مذهل بلغ 33% في أربعة أسابيع فقط. وبعد مرور عامين، ارتفعت قيمة العملاء مدى الحياة بنسبة 25 ضعفًا.

ماذا ستستفيد؟ ركز على حساباتك الأكثر قيمة ووجه جهودك لإبهار هؤلاء القلة المختارة.

2. فوز GumGum في مجال الكتب المصورة

إذا كانت جهود التسويق القائم على الحسابات تدور حول التخصيص، فإن GumGum لم تكتفِ بتبنيها فحسب ، بل رفعتها إلى مستوى الأبطال الخارقين.

عندما وضعوا نصب أعينهم T-Mobile كعميل أحلامهم، لم يسلكوا الطريق المعتاد المتمثل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة أو إجراء مكالمات المبيعات. لا. لقد توجهوا مباشرة إلى القمة، إلى الرئيس التنفيذي نفسه.

كيف؟ من خلال كتاب مصور. 🎭

عبر GumGum

من خلال البحث في حساب جون ليجير (الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile آنذاك) على تويتر، اكتشفوا أنه من أشد المعجبين بباتمان. لذا، بدلاً من إرسال عرض تقديمي ممل، قاموا بإنشاء كتاب قصص مصورة مخصص بعنوان "T-Man and Gums"

🦄 النتائج: كانت هذه تحفة تسويقية. أعجب ليجير بها، وشاركها مع متابعيه الكثر على تويتر، و—كما توقعت—حصلت GumGum على الصفقة.

💡 نصيحة احترافية: التخصيص لا يقتصر على إضافة اسم إلى رسالة بريد إلكتروني. تعمق في التفاصيل، وكن مبدعًا، واجعل العميل المحتمل بطل القصة. عندما تصمم شيئًا مخصصًا حقًا، فإنه لا يجذب الانتباه فحسب، بل يبني العلاقات أيضًا. لذا، في المرة القادمة التي تصمم فيها استراتيجية ABM، اسأل نفسك: هل أنت تتواصل فقط أم أنك تحدث تأثيرًا؟

3. نجاح استراتيجية المحتوى في DocuSign

DocuSign — برنامج التوقيع الإلكتروني — يسهل الأعمال الورقية. مع عملاء في ستة قطاعات مختلفة، كانت إدارة العملاء المحتملين تحديًا كبيرًا بالنسبة لهم — كان الأمر أشبه بالتوفيق بين ستة كتب قواعد مختلفة في وقت واحد.

وهنا أصبح البيع القائم على الحسابات سلاحهم السري.

بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع، أنشأت DocuSign شخصيات عملاء مفصلة وركزت كل جهودها على استهداف أكثر من 450 حسابًا على مستوى المؤسسات من خلال رسائل محددة للغاية.

لم يكتفوا بإرسال الإعلانات، بل تحدثوا مباشرة عن احتياجات كل قطاع من خلال:

شهادات عملاء مخصصة لكل قطاع

أوراق بيضاء تركز على نقاط الضعف الحقيقية

دراسات حالة أثبتت نتائج حقيقية

🦄 النتائج: حققت استراتيجية ABM الخاصة بـ DocuSign مليون ظهور، وزيادة بنسبة 300% في عدد مشاهدات الصفحة، وزيادة بنسبة 60% في التفاعل، وزيادة بنسبة 22% في المبيعات — كل ذلك باستخدام محتوى ديناميكي قائم على البيانات.

المفتاح؟ التخصيص في كل نقطة اتصال — من الإعلانات إلى رسائل البريد الإلكتروني — بما يتناسب مع كل قطاع ومرحلة شراء.

4. تجديد علامة Kyndryl التجارية

بعد انفصالها عن IBM، واجهت Kyndryl طريقًا صعبًا — حيث انخفضت إيراداتها من 18 مليار دولار إلى 16 مليار دولار في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلص من العقود غير المربحة. لكن لم تكن تلك هي العقبة الوحيدة. حتى بين العملاء الحاليين، كان الاعتراف بالعلامة التجارية ضعيفًا.

لتغيير الوضع، ركزت Kyndryl على بناء استراتيجية ABM ناجحة. ركزت على 300-400 عميل من أهم عملائها، الذين يمثلون 80% من إيراداتها، واستخدمت بيانات العملاء والسوق لتحديد الفرص عالية القيمة.

بدأ تطبيق التسويق القائم على الحسابات على نطاق صغير، حيث تم اختباره على سبعة حسابات فقط، ثم تم توسيعه إلى 50 حسابًا في السنة الأولى، وتضاعف إلى 100 حساب في السنة الثانية.

🦄 النتائج: حقق هذا التغيير نتائج مذهلة: تفوق بنسبة 32 نقطة مئوية في الفرص المكتسبة، توسع بقيمة 3.2 مليار دولار في خطط العمل، زيادة بمقدار 11 نقطة في مؤشر NPS (مؤشر مهم على الثقة)، و573 علاقة جديدة مع صناع القرار والمؤثرين.

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن التاسع عشر، كان "رجال الساندويتش" يجوبون الشوارع مرتدين إعلانات، وهي نسخة مبكرة من التوعية المستهدفة. ومثل ABM اليوم، كانت هذه الطريقة تعرض الرسائل مباشرة أمام الجمهور المناسب، مما يضمن رؤية عالية ومشاركة كبيرة.

5. نهج ABM الذي تتبعه Spotify لإبقائك على اتصال

تتمحور استراتيجية Spotify التسويقية حول معرفة مستمعيها من الداخل والخارج. باستخدام التسويق القائم على الحسابات (ABM)، تحدد Spotify المستخدمين المستهدفين وتجذبهم وتخصص تجربتهم.

يحلل تفضيلات المستخدمين وسلوكياتهم واحتياجاتهم لاستهداف المستمعين المناسبين بالمحتوى المناسب.

لا يتم إنشاء ميزات مثل "Discover Weekly" و"Daily Mix" بشكل عشوائي، بل هي جزء من نهج ABM استراتيجي يضمن حصول المستخدمين على محتوى جديد مخصص وفقًا لأذواقهم.

تُستخدم سجلات الاستماع الخاصة بك لتقديم توصيات مخصصة للغاية، مما يضمن أنك ستكتشف دائمًا الأغاني التي تشعر أنها مختارة خصيصًا لك.

6. التأثير الإيجابي لشركة Schneider Electric على خط أنابيب المبيعات

تتبع شركة Schneider Electric نهجًا مستهدفًا وقائمًا على البيانات في التسويق القائم على الحسابات (ABM) من خلال الاستفادة من برامج Priority Engine و Lead Generation من Informa TechTarget.

توفر هذه الأدوات الوصول إلى مجموعات الشراء عالية النية ضمن حساباتهم المستهدفة، مما يضمن أن جهودهم التسويقية تؤثر بشكل مباشر على خط الأنابيب وعائد الاستثمار.

تستند استراتيجية ABM الخاصة بهم إلى الاستهداف القائم على الحسابات لزيادة الإيرادات. وهي تركز على حسابات استراتيجية محددة وتكشف عن جهات الاتصال الرئيسية داخل مجموعات الشراء من أجل تحديد جهات الاتصال بدقة.

العملاء المحتملون الذين تم الحصول عليهم من خلال Priority Engine يتميزون بالكمية والجودة العالية، ويحققون مشاركة قوية في جميع برامج التسويق والمتابعة التي تقدمها Schneider Electric.

🦄 النتائج: مقياس متميز؟ أكثر من 10% من جهات الاتصال التي تم الحصول عليها من Priority Engine عادت كمستخدمين نشطين، مما يدل على اهتمام ومشاركة تفوق بكثير مصادر العملاء المحتملين الأخرى.

7. استراتيجية ABM المركزة من Aprimo

واجهت Aprimo، وهي شركة معروفة في مجال التسويق، تحديًا كبيرًا بعد عودتها في عام 2016 دون أي وعي بالعلامة التجارية بعد خمس سنوات تحت اسم مختلف. على الرغم من امتلاكها قاعدة عملاء قوية، إلا أنها كانت تعمل كشركة ناشئة.

في البداية، اعتمدت Aprimo على البيانات الديموغرافية للشركات وبيانات ICP وغريزة المبيعات لتحديد الحسابات التي يجب متابعتها، دون معرفة أيها موجود بالفعل في السوق.

لجأوا إلى بيانات النوايا والتحليلات التنبؤية لتحسين استراتيجيات المبيعات القائمة على الحسابات، مع إعطاء الأولوية للحسابات ذات النوايا العالية من المستوى 1 والمستوى 2.

🦄 النتائج: أصبحت Aprimo الآن في الطليعة، حيث تتوقع العملاء المحتملين قبل أن يملأوا النموذج وتطلق الحملات بشكل استباقي. مع زيادة معدل النجاح بنسبة 40٪ وجودة قوية للمشاريع قيد التنفيذ، يتابع الرئيس التنفيذي للشركة بنشاط الحسابات في السوق.

أفضل الممارسات في مجال التسويق القائم على الحسابات

من خلال التركيز على الحسابات عالية القيمة باستخدام استراتيجيات مخصصة، يمكن للعلامات التجارية تعظيم جهودها في مجال التسويق القائم على الحسابات (ABM) وإنشاء حملات تسويقية مؤثرة على مدار دورة حياة

فيما يلي بعض أفضل الممارسات المستوحاة من أمثلة ABM وقصص نجاح من كبرى الشركات، بما في ذلك شركات في قطاع الإعلام:

تحديد الحسابات عالية القيمة : استخدم الرؤى المستندة إلى البيانات لاستهداف الحسابات التي تتوافق مع ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وتكون نشطة في السوق

تخصيص التفاعل : قم بتخصيص المحتوى والرسائل والتواصل بناءً على الاحتياجات الفريدة لكل حساب ونقاط الضعف ومسار الشراء

مواءمة فرق المبيعات والتسويق : ضمان التعاون بين أقسام المبيعات والتسويق لتنمية العملاء المحتملين بفعالية وتسريع دورة المبيعات

استفد من بيانات النوايا : استخدم التحليلات التنبؤية لتحديد الحسابات التي تظهر اهتمامًا بحلولك وترتيبها حسب الأولوية في جهود ABM الخاصة بك

اختر التواصل عبر القنوات المتعددة : اجذب العملاء المحتملين من خلال نقاط اتصال متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني و LinkedIn والندوات عبر الإنترنت والإعلانات المستهدفة، لتظل في صدارة اهتماماتهم

القياس والتحسين: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات المشاركة وسرعة خط الأنابيب وتأثير الإيرادات لتحسين استراتيجيتك وتحسين النتائج

التحديات الشائعة في التسويق القائم على الحسابات وكيفية التغلب عليها

يعد التسويق القائم على الحسابات (ABM) استراتيجية فعالة للغاية، ولكنها تواجه بعض العقبات. وينطبق ذلك بشكل خاص على استهداف الحسابات عالية القيمة وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين.

للاستفادة القصوى من جهود ABM، تحتاج إلى توقع هذه التحديات ووضع استراتيجية لمواجهتها بشكل مباشر. فيما يلي بعض منها:

تحديد الحسابات المناسبة

🔴 التحدي: تواجه العديد من الشركات صعوبة في تحديد الحسابات التي يجب إعطاؤها الأولوية. بدون بيانات دقيقة، قد ينتهي بها الأمر إلى استهداف شركات ليست موجودة بالفعل في السوق أو ليست مستعدة للشراء، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وفقدان الفرص.

💡 الحل: استخدم بيانات النوايا وبيانات الشركات والتحليلات التنبؤية لتحديد الحسابات القيمة التي تبحث بنشاط عن حلول مثل حلولك. وهذا يضمن تركيز جهود المبيعات والتسويق على العملاء المحتملين الذين يتمتعون بأعلى إمكانات التحويل.

إشراك صانعي القرار

🔴 التحدي: حتى عند استهداف الحسابات الصحيحة، قد يكون الوصول إلى صانعي القرار الرئيسيين وأصحاب المصلحة داخلها أمرًا صعبًا. غالبًا ما يتعرض صانعو القرار لوابل من الرسائل التسويقية، مما يجعل من الصعب على العلامات التجارية اختراق هذا الضجيج.

💡 الحل: قم بتخصيص تواصلاتك من خلال رسائل مخصصة للقطاع ومحتوى مخصص ومشاركة عبر قنوات متعددة. إن تكييف نهجك وفقًا لنقاط ضعفهم وأهدافهم التجارية وقنوات الاتصال المفضلة لديهم يزيد من احتمالية جذب انتباههم.

الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتوسيع قاعدة العملاء

🔴 التحدي: تركز العديد من الشركات بشكل كبير على اكتساب حسابات جديدة، لدرجة أنها تغفل فرص النمو داخل قاعدة عملائها الحالية. بدون استراتيجية تسويق واضحة لدورة حياة العملاء، تخاطر الشركات بفقدان إمكانات الإيرادات على المدى الطويل.

💡 الحل: أعط الأولوية للاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم قيمة مستمرة عبر حملات بيع إضافية وحملات بيع متقاطعة مخصصة. استخدم بيانات التفاعل لتحديد احتياجات العملاء وتقديم حلول استباقية تتوافق مع أهدافهم المتطورة.

عزز جهودك في مجال التسويق القائم على الحسابات باستخدام ClickUp

يحتاج البدء في استخدام ABM إلى التخطيط والأدوات المناسبة لتنفيذ استراتيجيتك بفعالية. ولكن مع أساس متين واستخدام ذكي للتكنولوجيا، يمكنك إنشاء حملات مستهدفة تلقى صدى لدى حساباتك المثالية.

المفتاح هو وجود مركز رئيسي حيث يمكن لفريقك تخطيط الحملات وتتبع التقدم وقياس النتائج. وهنا يأتي دور ClickUp. باستخدامه، يمكنك تنظيم جهود ABM باستخدام مساحات مخصصة للتسويق والمبيعات ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، وأتمتة المهام المتكررة، والحفاظ على تنسيق الجميع بشأن الأولويات. يمكنك أيضًا الشراكة مع الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp لاستخراج رؤى الحساب وإنشاء محتوى حملة مخصص بشكل أسرع.

لماذا تتعامل مع أدوات متعددة بينما يمكنك إدارة استراتيجية ABM بالكامل من مكان واحد؟ ابدأ قصة نجاحك اليوم — اشترك في ClickUp الآن!