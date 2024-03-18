استراتيجيات إدارة العملاء: دليل لبناء علاقات متميزة مع العملاء

ما هو القاسم المشترك بين محلات الزهور، وشركات تطوير البرمجيات، وشركات الإنشاءات؟ العملاء! تتواجد الشركات حول العالم لتعزيز رضا العملاء باستمرار، وهو ما يضمن في النهاية استدامة السوق والربحية.

ومع ذلك، فإن إبقاء عملائك سعداء ليس بالأمر السهل. ستجد عقبات في كل خطوة على الطريق مع وجود تحديات مثل المنافسة الشرسة وتطور التكنولوجيا واتجاهات السوق، وكلها عوامل تعيد تشكيل توقعات العملاء باستمرار.

لكسب رضا العملاء في أي سوق، تحتاج إلى إتقان استراتيجيات فعالة لإدارة العملاء. تتمحور هذه الاستراتيجيات حول زيادة ولاء العملاء وكسب العملاء المحتملين بخطوات قابلة للتنفيذ.

في هذه المقالة، سنقوم بشرح:

المفاهيم الأساسية في إدارة علاقات العملاء

مكونات الاستراتيجية الشاملة لإدارة العملاء

10 استراتيجيات مفيدة لفرق المبيعات والتسويق

أدوات وحلول لتنفيذ استراتيجيات إدارة علاقات العملاء

## إدارة العملاء ودورها في أي استراتيجية عمل

تمثل إدارة العملاء، والمعروفة أيضًا باسم إدارة علاقات العملاء أو CRM، الاستراتيجيات والممارسات والتقنيات والعمليات التي تستخدمها لبناء وتحليل وتعزيز العلاقات مع العملاء.

التركيز على إدارة العلاقات مع العملاء سيشكل استراتيجيات عملك بطريقتين رئيسيتين:

تصميم مناهج أكثر تخصيصًا للعملاء الجدد والحاليين تحليل مدى رضا العملاء من خلال سلوك المستخدم وتفاعلاته

دعنا نفهم هذه المفاهيم بالتفصيل مع الأمثلة. 👇

مناهج مخصصة للتعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين

تساعدك الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء على بناء ولاء العملاء بالإضافة إلى جذب عملاء جدد من خلال تعديل المنتجات والخدمات الحالية و تصميم أساليب تسويقية جديدة.

لنفترض أنك تدير مخبزًا صغيرًا بقاعدة عملاء محدودة والعديد من المنافسين في المنطقة المجاورة. في هذه الحالة، يمكن أن تكون استراتيجية إدارة علاقات العملاء الفعالة:

تحديد الملامح الديموغرافية والسيكولوجية للعملاء من خلال أبحاث السوق

استخدام مكونات عالية الجودة وعروض مجانية لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء

تقديم الخصومات والتوصيل للمنازل لجذب العملاء من الأحياء الأخرى

الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات التسويق الرقمي لإنشاء محتوى للخبز (مثل البرامج التعليمية) لملفات تعريفية مختلفة 🥐

أهمية تجربة المستخدم على رضا العملاء

أحد الأغراض الرئيسية لإدارة علاقات العملاء هو مراقبة تجربة المستخدم. يؤدي سوء التعامل مع شكاوى وطلبات المستخدمين في نهاية المطاف إلى شعور مجموعات عملائك بالإهمال، مما يدفعهم إلى البحث عن منتجات وخدمات بديلة.

لننظر هنا إلى سوق منصات البث التلفزيوني ذات التنافسية العالية. خدمات مثل Huluu و Netflix و Disney+ كلها خدمات راسخة جدًا في السوق. ومع ذلك، فإن هذه الشركات أيضًا تشهد تراجعًا في قاعدة مستخدميها من وقت لآخر بسبب عوامل مثل العروض المتنافسة وخيارات الاشتراك المحدودة التي تؤثر على تجربة المستخدم.

بالطبع، هذا مجرد مثال بسيط. عادةً ما يكون لدى الشركات الكبرى أنظمة شاملة لإدارة علاقات العملاء للمساعدة في جمع بيانات العملاء وإدارتها وفهم كيفية وضع عروضها، ولكن لا يزال من المستحيل تقريبًا إرضاء كل مستخدم.

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مكونات إدارة علاقات العملاء الفعالة ## مكونات إدارة علاقات العملاء الفعالة

تتطلب رعاية العلاقات مع العملاء أن تأخذ في الاعتبار خمسة مكونات جديرة بالملاحظة تحت مظلة إدارة علاقات العملاء. دعنا نرى ما هي هذه المكونات وكيف ترتبط جميعها:

1. خدمة العملاء خدمة العملاء هي حجر الزاوية في أي مبادرة لإدارة علاقات العملاء. يجب أن تتمحور استراتيجيات إدارة العملاء لديك حول الحفاظ على التواصل الفعال مع المستخدمين، والإجابة على الأسئلة الخاصة بحالات استخدام محددة، وحل المشكلات على الفور.

تذكّر أن خدمة العملاء لا تتعلق فقط بالحفاظ على سعادة عملائك الحاليين، بل تتعلق أيضًا بجذب عملاء جدد. إن خدمة العملاء الممتازة ستكسب العملاء الحاليين والجدد على حد سواء، والذين سينشرون بعد ذلك الكلام الجيد عن شركتك، سواء من خلال الكلام الشفهي أو المراجعات عبر الإنترنت، ويضعونك على رادار العملاء المحتملين.

لتقديم خدمة عملاء ممتازة، يجب عليك تحديد استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك و إجراءات التشغيل القياسية لفريق الدعم الخاص بك. يمكنك أيضًا الاستثمار في برنامج CRM عالي الجودة مع خيارات لدعم اتصالات العملاء في الوقت الفعلي، وتجميع بيانات العملاء، وتتبع التفاعلات.

مكافأة: استخدم قالب ClickUp SOP لتوحيد إجراءات فرق خدمة العملاء لديك. يأتي مع قوائم مراجعة مدمجة لمساعدتك في توثيق العمليات الأساسية وضمان اتساق الأداء. 💪

قم بإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة وتنظيمها وإدارتها باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة من ClickUp

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2. أتمتة قوة المبيعات

بالنسبة لمعظم الفرق الحديثة، تُعد أتمتة قوة المبيعات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية إدارة علاقات العملاء.

سواء كنت تبيع منتجات أو في الأعمال التجارية القائمة على الخدمات فأنت تعلم أن عملية المبيعات مليئة بالأنشطة العادية والمتكررة، مثل إدخال البيانات وتحديث حالات العملاء المحتملين. تساعدك أتمتة فريق المبيعات على التخلص من هذه المهام اليدوية والسماح لفرق إدارة علاقات العملاء بالتركيز على ما يقومون به بشكل أفضل - تلبية احتياجات العملاء.

خيارات أتمتة فريق المبيعات ضمن برنامج CRM الخاص بك تعزيز إنتاجية الفريق وتقليل مخاطر إرهاق الموظفين وذلك بشكل أساسي من خلال السماح لمندوبي المبيعات لديك بتخطي المهام المتكررة (والمملة في كثير من الأحيان) والتركيز على أنشطة أكثر جاذبية وذات قيمة عالية. تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

بناء قاعدة بيانات مركزية للعملاء مع إدخالات آلية لجهات الاتصال

إنشاء تقارير مبيعات متعمقة لتصور البيانات السابقة والحالية والتنبؤ بالمبيعات

3. أتمتة التسويق

يجب أن تحدد استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك المهام المتكررة في حملات التسويق، مثل إرسال رسائل الترحيب أو التماس المراجعات أو طلب المراجعات وهنا يأتي دور أتمتة التسويق.

من خلال أتمتة التسويق، يمكنك استكشاف العملاء المحتملين بشكل أسرع وإيجاد طرق للتعامل معهم بناءً على البيانات التي تم جمعها. كما تتيح لك معظم أدوات برامج إدارة علاقات العملاء أيضًا التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي لجدولة المنشورات ومساعدة فريق التسويق لديك على بناء حضور متسق عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا تبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني- تخصيص الأتمتة لإرسال رسائل بريد إلكتروني بعد إجراءات محددة لعملائك الحاليين والمحتملين وتحسين لعبة إدارة العملاء المحتملين.

مثال جيد هنا هو قالب أتمتة البريد الإلكتروني ClickUp . يتيح لك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وتشغيلها في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل دون جهد يدوي. تكوينات الأتمتة كلها بدون تعليمات برمجية وتقلل إلى حد كبير من العمل الإداري. 🥰

قم بإعداد المعلمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التلقائية من خلال قالب أتمتة البريد الإلكتروني الخاص ب ClickUp

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4. نقاط اتصال العملاء (المادية والرقمية)

تمثل نقاط اتصال العملاء جميع تفاعلات العملاء مع شركتك. وهي غير خطية ويمكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل رحلة العميل - على سبيل المثال:

يسمع العملاء المحتملون عن عملك التجاري، فيفتتنون، ويتواصلون معك لزيادة الوعي بمنتجك

أول زيارة للموقع الإلكتروني لعميل محتمل تم تحويله حديثًا لطلب الشراء

عميل حالي يتواصل معك لحل مشكلة في الخدمة

يمكنك تقسيم نقاط التواصل مع عملائك إلى نقاط اتصال مادية و رقمية.

تعد تفاعلات العملاء الشخصية من أبرز الأمثلة على نقاط الاتصال المادية (أو التقليدية). ولكن لا تُهمل أهمية نقاط الاتصال المادية الأخرى مثل المؤتمرات والمعارض والكتيبات المطبوعة ورسائل شكراً لك.

تساعد نقاط الاتصال الرقمية في تحليل تفاعلات العملاء من خلال المصادر الافتراضية، مثل موقعك الإلكتروني، واستبيانات العملاء، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات عبر الإنترنت، وحملات البريد الإلكتروني.

تستخدم العلامات التجارية نقاط الاتصال الخاصة بها لضمان نجاح جميع اتصالات العملاء وتفاعلاتهم. تكمن الفكرة في تخصيص المحتوى والأصول لكل نقطة اتصال وبدء علاقات قوية مع العملاء منذ البداية.

5. تحليلات للتنقل بين بيانات العملاء

لا يقوم نظام إدارة علاقات العملاء بتخمينات عشوائية حول مدى نجاح شركتك في إدارة علاقات العملاء - بل يعمل بالاعتماد على البيانات. لهذا السبب تلعب التحليلات دورًا محوريًا في كل خطة لإدارة علاقات العملاء. 💯

معظم الفرق تستكشف بيانات العملاء باستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء التي تكشف عن الاتجاهات حول سلوك العملاء وتفاعلاتهم واهتماماتهم. يجب أن تكون قادرًا على تحويل البيانات إلى تقارير قابلة للتنفيذ وتصورها عبر مخططات ورسوم بيانية مختلفة.

ستساعدك البيانات والتقارير التي تنشئها في تحديد شرائح السوق بناءً على العملاء المتفاعلين وغير المتفاعلين وتخصيص جهود التسويق.

نصيحة: اتخذ قرارات مستنيرة بالبيانات بشكل أسرع- قالب ClickUp Analysts CRM قالب إدارة علاقات العملاء يساعدك على تتبع بيانات العملاء وإدارتها من موقع واحد، وتحديد الاتجاهات، وإنشاء تصورات و التعاون بسلاسة مع فرق إدارة علاقات العملاء .

استخدم قالب ClickUp Analysts CRM لتنظيم بيانات العملاء وإدارتها وتصور عملية المبيعات

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3 تحديات محتملة في إدارة العملاء ## 3 تحديات محتملة في إدارة العملاء

في حين أنه لا توجد شركة تتسم بالوقاحة أو عدم الاستجابة للعملاء عن طيب خاطر, إدارة العملاء ليست دائماً واضحة ومباشرة. إليك بعض التحديات التي قد تمنعك من تحسين تجربة العملاء:

عدم كفاية تدريب الموظفين: يمثل موظفوك هوية علامتك التجارية، وإذا كانوا غير مدربين تدريبًا كافيًا في مجالات مثل التعامل مع العملاء والتنبؤ بالمبيعات، فقد يؤثر ذلك سلبًا على جهود إدارة علاقات العملاء. خفف من هذا التحدي من خلال:

تفصيل العمليات الداخلية للحصول على تجربة مثالية للعملاء

تسجيل موظفيك في شهادات إدارة علاقات العملاء حل إدارة علاقات العملاء منخفض الجودة: أداة إدارة علاقات العملاء الضعيفة لها وظائف وتخصيصات محدودة، وواجهة مستخدم ضعيفة، ولا تتكامل بشكل جيد مع عملياتك التجارية الحالية. سوف يعيقك فقط عن تحقيق أهدافك

التركيز المفرط على العملاء الجدد: تركز العديد من الشركات على الحصول على عملاء جدد لدرجة أنها تنسى الاحتفاظ بالعملاء. إذا فشلت في زيادة ولاء العملاء، فإنك تخاطر بخسارة الإيرادات على المدى الطويل

لنتحدث عن الحلول: 10 استراتيجيات فعالة لإدارة العملاء في عام 2024

إن تصميم استراتيجية فعّالة لإدارة علاقات العملاء أمر قابل للتنفيذ تمامًا - دعنا نستعرض 10 طرق مجربة ومختبرة لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتعزيز مشاركة العملاء. 🌸

1. استخدام نظام قوي لإدارة علاقات العملاء

حتى أفضل استراتيجية لإدارة علاقات العملاء يمكن أن تفشل إذا كنت تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء الذي لا يتماشى مع حجم عملياتك.

استنادًا إلى خيارات المنتج المتاحة في السوق ، أداة إدارة علاقات العملاء عالية الأداء يجب أن تساعد في الوظائف السبع التالية:

تحليل وتصور بيانات إدارة علاقات العملاء تصور رحلة العميل ووضع تصور لاستراتيجية إدارة علاقات العملاء الصحيحة دعم سير العمل لفرق خدمة العملاء التواصل مع العملاء عبر القنوات المختلفة أتمتة مهام سير عمل المبيعات والتسويق تبسيط ملاحظات العملاء صياغة الوثائق وإدارتها

لحسن الحظ، يمكنك الحصول على كل ذلك وأكثر مع انقر فوق ! تحتوي منصة التسويق وإدارة العملاء هذه على كل ما تحتاجه لبناء استراتيجية ناجحة لإدارة علاقات العملاء و تشغيل مشاريع متعددة للعملاء .

لنستعرض ClickUp CRM وحزمة وظائفه لمساعدتك في تنفيذ استراتيجيات إدارة علاقات العملاء دون عناء.

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

مراقبة خطوط العملاء المحتملين والعملاء من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp

يتيح لك ClickUp إعداد خط العملاء بالكامل، مما يجعل من السهل تحليل نقاط التواصل مع العملاء وإنشاء استراتيجيات إدارة علاقات العملاء المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، مع عرض ClickUp يمكنك مراقبة علاقات العملاء من أكثر من 15 منظورًا مختلفًا.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام طريقة عرض القائمة أو الجدول لتنظيم وتصنيف جهات الاتصال والعملاء المحتملين والطلبات ومعلومات العملاء أو تجربة طريقة عرض عرض اللوحة لترتيب البيانات وفقًا لمرحلة خط الأنابيب.

باستخدام تقويم ClickUp المدمج في ClickUp، يمكنك إنشاء مهام سير عمل العملاء المتناسقة عبر فرق المبيعات والتسويق. يمكنك أيضًا:

استخدام مستندات ClickUp لتخزين بيانات العميل ومذكرات الويكي وإجراءات التشغيل الموحدة

إضافة روابط وملفات ومستندات لتوفير سياق لمهام محددة

الاستفادة من انقر فوق الدماغ ، مساعد الذكاء الاصطناعي ومدير المعرفة في المنصة، لإنشاء ردود العملاء وتقارير الحالة

استخدم الأداة المدمجة عرض الدردشة لتفاعلات الفريق السريعة

تصور بيانات العميل مع بيانات العميل المخصصة لوحة معلومات ClickUp وما يزيد عن 50 بطاقة - يمكنك استيراد بيانات إدارة علاقات العملاء من أدوات أخرى وتكبير مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل الاحتفاظ بالعملاء ومتوسط حجم الصفقات من خلال الرسوم البيانية والمخططات.

التعاون بسلاسة ومراقبة أدائك على لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تقليل انشغال فرق التسويق والمبيعات

يمنحك ClickUp مجموعة كبيرة من الميزات لتعزيز العمليات الداخلية. على سبيل المثال، يمكنك دمج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مع ClickUp وتبسيط التواصل مع العملاء - مع الحفاظ على مركزية التفاعلات وتنظيمها.

ومن الخيارات الأخرى التي ستعجبك أتمتة ClickUp للمهام المتكررة والمستهلكة للوقت مثل تغيير الأولويات وتواريخ الاستحقاق وحالات العملاء. اختر خيارات مبنية مسبقًا من مكتبة الأتمتة في ClickUp أو قم بإنشاء خياراتك الخاصة ببضع نقرات.

إنشاء أتمتة مخصصة لإراحة فرقك من عبء العمل اليدوي باستخدام ClickUp Automation

هذا ليس كل شيء - اجعل فرق التسويق والمبيعات الخاصة بك على الهواء مباشرةً ClickUp Whiteboards . استخدم اللوحة الرقمية لطرح استراتيجيتك المثالية لإدارة علاقات العملاء، وتصور حملات التسويق، وتحليل سلوك العميل باستخدام أدوات مساعدة رائعة مثل الموصلات والملاحظات اللاصقة وأقلام التظليل.

اجعل أفكارك تنبض بالحياة مع اللوحات البيضاء من ClickUp

وأخيرًا، تساعدك ClickUp على توفير الوقت وتقليل الأخطاء وتبسيط علاقاتك مع العملاء من خلال قوالب إدارة علاقات العملاء . توصياتنا هي:

نموذج ClickUp لإعداد العملاء: مثالي لإدارة العملاء الجدد وتقديم خدمة عملاء تتمحور حول الحلول منذ بداية رحلة العميل قالب خريطة رحلة العميل ClickUp: يسمح لك برسم خريطة رحلة العميل وتحديد نقاط الاتصال ومجالات التحسين لتعزيز استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp: يتيح لك تنظيم العملاء، وجمع طلبات خدمة العملاء، وتتبع رضا العملاء قالب ClickUp CRM: هذا قالب إدارة العميل مثالي لتتبع العملاء المحتملين وبيانات العملاء المركزية وأتمتة المهام

2. إضفاء الطابع الشخصي على التسويق عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لدفع نمو الأعمال التجارية

تتمحور استراتيجيتنا الثانية حول الحملات التسويقية المستهدفة.

فالتسويق العام لن يجذب جمهورك المستهدف - قم بتحليل سلوك العملاء وتطوير طرق مبتكرة لتخصيص المحتوى لشخصية المشتري المحددة التي تريد التأثير عليها.

لهذا، ستحتاج إلى تقسيم جمهورك بناءً على معايير ذات صلة مثل التركيبة السكانية أو تاريخ الشراء.

قراءة إضافية: أفضل قوالب شخصية المستخدم !

3. إنشاء محتوى تفاعلي

يتطلب المحتوى التفاعلي من جمهورك اتخاذ بعض الإجراءات ، مما يجعله ممتعًا - فكر في استطلاعات الرأي والاختبارات والاستطلاعات. لست مضطرًا دائمًا إلى تقديم محتوى من الدرجة الأولى - حتى المواد متوسطة الجودة يمكن أن تفعل العجائب من حيث ظهور العلامة التجارية.

إلى جانب مشاركة العملاء، تلعب تفاعلات العملاء الشخصية دورًا حيويًا آخر - جمع البيانات. يمكن أن تشكل استجابات العملاء المجمعة استراتيجية إدارة علاقات العملاء وخطة المحتوى الخاصة بك.

قم بتنفيذ هذه الاستراتيجية بمساعدة نموذج خطة محتوى ClickUp . يتيح تنظيم المهام بكفاءة لإنشاء المحتوى وتوزيعه.

قم بإدارة عملك مثل المحترفين باستخدام قالب خطة محتوى ClickUp

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4. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة العملاء

في عصرنا الحالي، يعد صمت وسائل التواصل الاجتماعي وصفة أساسية لكارثة إدارة علاقات العملاء. استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لـ التواصل مع العملاء، وتقديم إجابات عملية على استفسارات المنتجات، وحل المشكلات. هذا النهج سيجعل جمهورك المستهدف يشعر بالتقدير، مما يسمح لك ببناء ولاء العملاء بمرور الوقت.

5. تطوير صفحات هبوط مصممة خصيصًا

تتمتع الصفحات المقصودة بالقدرة على جذب وإشراك عملائك المحتملين. ولسوء الحظ، يمكنها أيضًا أن تردع العملاء إذا لم يكن تصميمها وموضوعات تجربة المستخدم جذابة بما فيه الكفاية.

تحتاج إلى التأكد من تحسين محتوى صفحات الهبوط الخاصة بك لتوصيل لماذا منتجك ضروري لعملائك المحتملين. للقيام بذلك، يمكنك استخدام قالب صفحة الهبوط ClickUp لتجميع مهام البحث والتصميم، وتنظيم الأولويات (مثل إصلاح التصفح أو إنشاء روابط تحث على اتخاذ إجراء)، وتحديد تقديرات الوقت لكل مهمة.

قم بإدارة عملك كالمحترفين باستخدام قالب خطة محتوى ClickUp

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6. استخدام روبوتات الدردشة المباشرة لدعم العملاء

أصبحت روبوتات الدردشة المباشرة جزءًا حيويًا من كل استراتيجية فعالة لإدارة علاقات العملاء. هذا ليس مفاجئًا لأن الدعم الآلي يعني إجابات سريعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أسئلة العملاء. يمكن لروبوتات الدردشة المباشرة تعزيز تجربة العملاء و تقليل تكاليف الموظفين، لذا فهي مكسب للجميع.

7. تعزيز ولاء العملاء من خلال نموذج عمل قائم على المكافآت

عزز الاحتفاظ بالعملاء وولائهم من خلال بناء استراتيجية لإدارة علاقات العملاء تدور حول برامج المكافآت وبطاقات الولاء والخصومات الخاصة والعروض المجانية والحوافز المماثلة. هذه ستجعل عملاءك المنتظمين يشعرون بالتقدير الكافي لمواصلة العودة إليك.

8. جمع الملاحظات

إذا كنت تفكر في إضافة ميزة جديدة إلى منصة بث الوسائط الخاصة بك أو إنشاء نسخة فعالة من حيث التكلفة من مجموعة منتجاتك للعناية بالبشرة الراقية، فستحتاج أولاً إلى معرفة رأي عملائك في ذلك. وتكمن الفكرة في السماح للعملاء بالتعبير عن آرائهم حول المنتجات الحالية والابتكارات المقترحة من خلال نماذج التعليقات.

ستستمتع بـ عرض نموذج ClickUp لهذا- يتيح لك إنشاء نماذج يمكنك إرسالها إلى عملائك. استخدمها لجمع ملاحظاتهم على عملية الشراء، وتقسيم ملفات تعريف العملاء، وقياس رضا العملاء.

إنشاء نماذج متعمقة داخل ClickUp 3.0 مع إمكانيات السحب والإفلات لإدراج الحقول وإضافة منطق شرطي لجمع ملاحظات أفضل

9. التحلي بالشفافية بشأن أوجه القصور في الخدمة

لا تكاد توجد أي شركة تقدم خدمة مثالية. والآن، إليكم الأمر - تتطلب استراتيجية إدارة علاقات العملاء الجيدة أن تعترف الشركة أو المديرين التنفيذيين بأوجه القصور، وتوضيح وجهة نظرهم، والسعي إلى معالجة الموقف. ليس لكسب تعاطف العميل ولكن لتسليط الضوء على التزامك بالخدمة.

كما أن الممارسة السيئة لإدارة علاقات العملاء تتضمن فقط التستر على الأخطاء أو تجاهل المشكلات التي كانت تحبط العملاء. 🫣

10. استمر في ضبط استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك

قد تعمل استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك اليوم ولكنها لن تنجح إلى الأبد. اجعل من المعتاد مراجعة فعالية استراتيجيتك من وقت لآخر. قم بإجراء تغييرات لاستيعاب توقعات العملاء الجديدة، والتقنيات، وتغيرات السوق، وقم بتنفيذ التغييرات المعدلة استراتيجية إدارة علاقات العملاء وفقًا لذلك.

فهم رحلة العميل والتكيف معها ## فهم رحلة العميل والتكيف معها

لن يتكيف عملاؤك معك - بل أنت من يجب أن تفهم رحلتهم وسلوكياتهم عبر المراحل، وأن تعدّل نهجك لتلبية احتياجاتهم. وفقًا لـ 2021 بحث أجرته شركة ماكنزي ، فإن 76% من العملاء يشعرون بالإحباط إذا فشلت العلامة التجارية في تقديم تفاعلات شخصية.

يؤدي تحليل سلوك العملاء إلى تقسيم العملاء، مما يضع الأساس لأي استراتيجية لإدارة علاقات العملاء. وبمجرد الانتهاء من عملية التقسيم، تتبنى معظم الفرق مبادئ التسويق متعدد القنوات لتوفير تجربة عملاء مصممة خصيصًا عبر رحلة المستخدم بأكملها وتحسين الاحتفاظ بالعملاء .

الفكرة هي السماح للعملاء باستكشاف منتجاتك بحرية عبر القنوات. ومع ذلك، يجب أن تكون رسائل علامتك التجارية ونبرتها وهويتها متسقة عبر جميع نقاط الاتصال.

إنشاء استراتيجية ناجحة لإدارة علاقات العملاء باستخدام ClickUp

يتطلب منك تصميم استراتيجية فعالة وناجحة لإدارة علاقات العملاء جمع البيانات وتحليلها، وتدريب فرق خدمة العملاء، وتحديد الجماهير المستهدفة، وتخصيص الحملات لجذب المشترين والاحتفاظ بهم.

لحسن الحظ، تم تصميم ClickUp لدعم جهود إدارة علاقات العملاء وتبسيط عمليات خدمة العملاء مهما كان حجمها، لذا فهو إضافة قيّمة لفريقك. اشترك في ClickUp وابدأ في صياغة أفضل استراتيجيات إدارة علاقات العملاء اليوم. 🫅