أدوات واستراتيجيات أتمتة التسويق للمؤسسات

مبلغ ضخم 73% من العملاء يستخدمون قنوات متعددة خلال رحلة تسوقهم.

من الوعي إلى الشراء والدعم، تلتقي المؤسسات بالعملاء عبر اثنتي عشرة قناة أو أكثر، بما في ذلك موقع الشركة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والرسائل النصية والواتساب وفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك وغيرها!

إن تقديم تجربة متسقة ومخصصة عبر هذه القنوات على نطاق واسع أمر مستحيل بدون أتمتة التسويق المؤسسي. في منشور المدونة هذا، نستكشف لماذا وكيف.

ما هي أتمتة التسويق المؤسسي؟

أتمتة التسويق المؤسسي (EMA) هو استخدام البرامج والبيانات لأتمتة عمليات/مهام التسويق بطريقة شاملة واستراتيجية نحو تحقيق الأهداف المؤسسية.

عادةً ما تُستخدم أتمتة التسويق المؤسسي في أنشطة التسويق الرقمي. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي التسويق عبر البريد الإلكتروني. تستخدم المؤسسات أتمتة التسويق المؤسسي لتقسيم الجمهور، وإرسال حملات البريد الإلكتروني، وتخصيص الرسائل، وإرسال التنبيهات القائمة على المشغلات.

ومع ذلك، تستخدم المؤسسات اليوم أتمتة التسويق المؤسسي لتفعيل مجموعة كبيرة من التجارب الرقمية وداخل المتاجر.

كيف تعمل أتمتة التسويق المؤسسي؟

أتمتة التسويق المؤسسي الجيد هو نهج شامل لإشراك العملاء المحتملين والعملاء.

بدلاً من التعامل مع شخص ما كمعرف بريد إلكتروني أو متابع على Instagram، توحد أتمتة التسويق المؤسسي جميع أنشطته لإنشاء ملف تعريف للعملاء، وتلبية احتياجاتهم بغض النظر عن مكان أو كيفية ظهورهم. يساعد EMA العملاء على متابعة العملاء من حيث توقفوا وتقديم الخدمات لهم في سياقها.

عادةً ما تستخدم المؤسسات التي تتعامل مع عملائها من شركة إلى أخرى EMA لتوحيد أنشطة الاستخدام في معرّف بريد إلكتروني واحد. عندما يعود العميل إلى العلامة التجارية، سيتم ربط رقم هاتفه وتفضيلاته وسجل الشراء وتعليقاته وتفاعلات دعم العملاء وما إلى ذلك مع هذا الملف الشخصي.

من ناحية أخرى، عادةً ما تقوم شركات B2B بتوحيد المعلومات استنادًا إلى ما يسمى بالحساب. فهم يجمعون كل فرد مرتبط بحساب/عميل محتمل معين وأتمتة التواصل وفقًا لذلك.

لماذا تحتاج إلى أتمتة التسويق المؤسسي؟

تتمثل بعض أكبر فوائد أتمتة التسويق المؤسسي فيما يلي.

النطاق : يؤدي EMA المهام بسرعة و24/7 . يمكنه تنفيذ مئات المهام دون الحاجة إلى موارد إضافية. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج EMA إرسال 100,000 رسالة بريد إلكتروني أو تنشيط 100 عملية سير عمل مختلفة دون تدخل بشري

: يؤدي EMA المهام بسرعة و24/7 . يمكنه تنفيذ مئات المهام دون الحاجة إلى موارد إضافية. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج EMA إرسال 100,000 رسالة بريد إلكتروني أو تنشيط 100 عملية سير عمل مختلفة دون تدخل بشري الكفاءة : يعد إرسال الاتصالات على نطاق واسع أكثر فعالية من حيث التكلفة مع EMA. في الواقع، إن أتمتة المهام المتكررة يوفر أيضًا وقت فريق التسويق للعمل الإبداعي/المبتكر

: يعد إرسال الاتصالات على نطاق واسع أكثر فعالية من حيث التكلفة مع EMA. في الواقع، إن أتمتة المهام المتكررة يوفر أيضًا وقت فريق التسويق للعمل الإبداعي/المبتكر الاتساق : تضمن الأتمتة إنجاز المهام في الوقت المحدد، مع قدر أكبر من الاتساق والدقة مقارنة بالجهود اليدوية

: تضمن الأتمتة إنجاز المهام في الوقت المحدد، مع قدر أكبر من الاتساق والدقة مقارنة بالجهود اليدوية عائد العائد على الاستثمار : تجعل أتمتة التسويق الإلكتروني الحملات أكثر استهدافًا وتخصيصًا، مما يحسن فعاليتها

: تجعل أتمتة التسويق الإلكتروني الحملات أكثر استهدافًا وتخصيصًا، مما يحسن فعاليتها إمكانية الإدارة: تدمج منصة الأتمتة الجيدة الجهود والنتائج من جميع القنوات والحملات التسويقية ومجموعات العملاء وما إلى ذلك، مما يعطي رؤية أوضح لمحرك النمو الخاص بك

وظائف أتمتة التسويق المؤسسي

الوظيفة الأساسية لأتمتة التسويق المؤسسي هي توحيد ملفات تعريف العملاء لتقديم تجارب متسقة متعددة القنوات. وسعيًا لتحقيق ذلك، تؤدي أتمتة التسويق المؤسسي الوظائف التالية أيضًا.

إدارة البيانات

توحيد البيانات: يجمع EMA البيانات من جميع المصادر ذات الصلة، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنماط الشراء في التجارة الإلكترونية، وما إلى ذلك، لإنشاء رؤية موحدة لكل عميل. كما أنه يقوم بتحديث هذه البيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على فعالية الجهود المبذولة.

تقسيم الجمهور: بناءً على البيانات التي تم جمعها، يقوم EMA بتقسيم العملاء إلى مجموعات ذات صلة. يمكن أن يكون هذا الأمر دقيقاً مثل "الأشخاص الذين تخلوا عن عربة التسوق الخاصة بهم خلال الأيام الثلاثة الماضية"، مما يفتح عالماً من الاحتمالات للرسائل المستهدفة.

تسجيل العملاء المحتملين: تقوم EMA بتسجيل العملاء المحتملين بناءً على إمكانية تحويلهم. وهذا يساعد الشركات على توجيه رسائلها إلى الجمهور المناسب بناءً على احتمالية الشراء والقيمة المحتملة.

إدارة المحتوى

محتوى ديناميكي: برنامج التسويق المؤسسي تخصيص المحتوى المرسل إلى العملاء بشكل ديناميكي. لا يقتصر الأمر على إضافة الاسم الأول إلى سطر الموضوع فحسب، بل يمكن لـ EMA تخصيص حقول مختلفة، مثل آخر منتج تم شراؤه، وآخر محادثة دردشة، وعنصر قائمة الأمنيات، والرحلة المهجورة، وما إلى ذلك.

تحسين المحتوى: تحتوي منصات EMA على أدوات مدمجة لإنشاء صفحات مقصودة وتحسينها بناءً على الحملات التي ترسلها.

توزيع المحتوى: عبر القنوات، تساعد EMA في جدولة الحملات وتنفيذها. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو دفع الإشعارات على التطبيق، أو تشغيل الرسائل النصية - أو مزيج من كل ما سبق.

إدارة سير العمل

تتمثل منصات EMA في جوهرها في إدارة سير العمل أدوات تشغيل الإجراءات بناءً على سلوكيات العميل. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل تدفق الإعداد في اللحظة التي يقوم فيها المستخدم بالتسجيل.

تستخدم فرق المبيعات والتسويق أيضًا EMA لإجراء التجارب. قد يقومون بإعداد اختبار A/B لمعرفة الإصدار الذي يعمل بشكل أفضل وتحسين تدفقات العمل المستقبلية وفقًا لذلك.

التحليلات

تتمثل إحدى الوظائف الأساسية لأتمتة التسويق المؤسسي في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والمدعومة بالتحليلات المتقدمة. تقوم منصات أتمتة التسويق الإلكتروني الجيدة بتتبع الأداء عبر المقاييس الرئيسية، وقياس العائد على الاستثمار، وإنتاج تقارير تسهل على الفرق اتخاذ الإجراءات اللازمة.

لكي تعمل كل هذه الوظائف بشكل صحيح، تحتاج إلى إعداد بعض المكونات بشكل صحيح. دعنا نرى كيف.

مكونات أتمتة التسويق المؤسسي

تقوم أتمتة التسويق المؤسسي الجيد على أربع ركائز: الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا والبيانات. إليك كيفية عملها جنبًا إلى جنب.

الأشخاص

لدى EMA نوعان من أصحاب المصلحة: العملاء، وهم أصحاب البيانات؛ والمستخدمون، الذين يستخدمون بيانات العملاء لتصميم الاتصالات. تم تصميم منصات EMA لتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية وأخلاقية.

بالنسبة للعملاء، تعمل EMA على تمكين العملاء من التحكم في معلوماتهم. تتضمن بعض الميزات الموجهة للعملاء ما يلي:

القدرة على قبول ملفات تعريف الارتباط أو رفضها

نماذج الاشتراك

إلغاء الاشتراك

طلب حذف الحساب أو البيانات

بالنسبة للمستخدمين، تتيح EMA الفرصة للمستخدمين فرصة التفكير والتجربة والتنفيذ وتحسين الاتصالات لتحقيق أهداف العمل. تتضمن الميزات التي تركز على المستخدم ما يلي:

فلاتر لتقسيم العملاء

التخصيص عبر نماذج التواصل

الجدولة المستندة إلى المشغّل والجدولة الزمنية

عملية ####

العملية و أتمتة سير العمل جزء لا يتجزأ من منصات EMA. تتضمن الميزات ذات الصلة:

أتمتة الحملات : عمليات سير العمل التي تبدأ بناءً على مشغلات محددة، مثل تاريخ معين أو حدث معين أو إجراء من العملاء، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية أو إجراء عملية دفع

: عمليات سير العمل التي تبدأ بناءً على مشغلات محددة، مثل تاريخ معين أو حدث معين أو إجراء من العملاء، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية أو إجراء عملية دفع أتمتة إدارة المشاريع: مهام مثل إنشاء التقارير، وتعيين عضو الفريق المناسب، وإرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وما إلى ذلك

التكنولوجيا

بطبيعة الحال، يتم تعيين EMA على أساس منصة تكنولوجية. بالإضافة إلى ميزات الأتمتة الأساسية، تحتوي المنصة عادةً على ما يلي.

التكامل مع أدوات مختلفة مثل برنامج إدارة علاقات العملاء التسويقية وأنظمة إدارة المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك.

قوالب خطة التسويق وأطر عمل قابلة لإعادة الاستخدام لتبسيط سير العمل

قواعد مخصصة لتعيين إرشادات العلامة التجارية، وحظر كلمات/مصطلحات محددة، وما إلى ذلك.

تخزين أصول التسويق

ميزات التعاون للفرق للعمل معًا، والعصف الذهني، والموافقة/عدم الموافقة، وما إلى ذلك.

الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى سريع

البيانات

تشكل البيانات أساس أتمتة التسويق المؤسسي الجيد. تتضمن بعض ميزات البيانات الأكثر أهمية في أتمتة التسويق الإلكتروني ما يلي:

الإدارة : جمع البيانات ذات الصلة وتخزينها، وإزالة التكرارات، والحفاظ على جودة البيانات، وما إلى ذلك.

: جمع البيانات ذات الصلة وتخزينها، وإزالة التكرارات، والحفاظ على جودة البيانات، وما إلى ذلك. إعداد التقارير : لوحات المعلومات والتقارير عبر مختلف المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية

: لوحات المعلومات والتقارير عبر مختلف المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المعلومات: توصيات لتحسين الحملة واقتراحات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمحتوى

دعنا نرى كيف تدمج بعض أدوات التسويق الأكثر شيوعًا اليوم هذه المكونات.

أدوات ومنصات أتمتة التسويق للشركات

تأتي أدوات أتمتة التسويق للمؤسسات في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام. دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات ومنصات أتمتة التسويق للمؤسسات الأكثر استخدامًا.

1. ClickUp (أفضل منصة أتمتة تسويق مؤسسية قائمة على إدارة المشاريع) ClickUp لفرق التسويق هي منصة إنتاجية متكاملة للمؤسسات من جميع الأحجام. صُممت لتكون قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة,

كليك أب بمثابة مساحة عمل مرنة لفرق التسويق مع ميزات أتمتة مدروسة وفرص تكامل متنوعة مع أدوات أتمتة التسويق.

إذا كنت تستخدم ClickUp CRM يمكنك دمج إدارة المشاريع التسويقية والأتمتة بسلاسة لعمليات أكثر فعالية وشمولية.

أتمتة التسويق للمؤسسات وإدارة المشاريع باستخدام ClickUp

أفضل الميزات

سرعة وضع الأفكار وإنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Brain

البحث المتصل عبر جميع الأدوات المتكاملة، مثل Google Drive وHubSpot وغيرها.

العصف الذهني مع ClickUp Whiteboards مع القدرة على إنشاء المهام أو تعيين المستخدمين تلقائيًا

أتمتة هذا وذاك

لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص استنادًا إلى بيانات مشروع التسويق

إدارة شاملة لمشروع التسويق

إذا كنت جديدًا على أتمتة التسويق، جرِّب إدارة الحملات التسويقية في ClickUp نموذج لتتبع جهودك وتنسيقها وتسريعها.

2. Adobe Marketo Marketo Engage (أفضل برنامج أتمتة تسويق مؤسسي يركز على خط الأنابيب)

Marketo Engage هي منصة التسويق من Adobe التي تساعد فرق العمل على إدارة مشاركة العملاء متعددة القنوات، ونشر المحتوى، وعمليات الحملات، وعمليات الحملات، وذكاء المبيعات، والتحليلات المتقدمة.

ذكاء المبيعات مع Adobe Marketo Engage (المصدر: Adobe.com )

أفضل الميزات

تجزئة العملاء والتنميط على مستوى الحساب لشركات B2B

تكامل مدمج مسبقًا مع الأدوات الشائعة

القدرة على التعامل مع أنواع متعددة من البيانات، بما في ذلك البيانات الجغرافية والتقنية والجغرافية والسلوكية والمتعلقة بإدارة علاقات العملاء

قوائم تنبؤية، باستخدام الجماهير المتشابهة

أداء البريد الإلكتروني وتوقعات إلغاء الاشتراك

تكامل ثنائي الاتجاه مع أدوات إدارة علاقات العملاء لتحسين مشاركة المبيعات

3. Salesforce Pardot (أفضل أداة أتمتة تسويق مؤسسية تركز على إدارة علاقات العملاء)

Salesforce Pardot هو تطبيق موجود على منصة Salesforce CRM. تم تصميم Pardot على رأس CRM، وهو يعمل على أتمتة العمليات في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتسجيل العملاء المحتملين، ورعاية العملاء المحتملين، وتحديد الأولويات، وما إلى ذلك.

تصميم أتمتة سير العمل مع Salesforce Pardot (المصدر: Salesforce )

أفضل الميزات

التكامل الأصلي مع Salesforce CRM

تتبع التكامل مع العملاء المحتملين، بما في ذلك التنزيلات ومشاهدات الصفحات والمحادثات عبر الإنترنت وما إلى ذلك.

تحسين إنتاجية فريق المبيعات

4. Oracle Eloqua (أفضل أداة أتمتة تسويق مؤسسية موجهة نحو CX)

يركز Oracle Eloqua على إنشاء تجارب موحدة للعملاء من خلال الاستحواذ والاحتفاظ والتسويق القائم على الحساب وغير ذلك. تم دمج Eloqua في النظام البيئي الأكبر لتجربة عملاء Oracle (CX) من أجل عمليات مبيعات وخدمة سلسة.

لوحة معلومات تحليلات Oracle Eloqua (المصدر: أوراكل )

أفضل الميزات

تنسيق الحملة مع ميزات التجزئة والمحتوى والتوزيع متعدد القنوات وميزات الإنتاجية

جماهير معدة مسبقًا

قوالب ومحتوى معتمد من العلامة التجارية

رؤى الملف الشخصي للعملاء وإضافات أدوات المبيعات

على الرغم من أن الأدوات الأربعة المذكورة أعلاه هي أدوات شائعة بين عملاء المؤسسات لشموليتها وحجمها وتكاملها الحالي، إلا أنها ليست الأدوات الوحيدة المتاحة.

على سبيل المثال، هناك Mailchimp، وهي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني في المقام الأول، والتي تستخدمها المؤسسات لأتمتة عمليات التواصل. وهناك جهات فاعلة متخصصة، مثل Klaviyo للتجارة الإلكترونية وBrze لأتمتة التسويق عبر الهاتف المحمول. في الطرف الآخر، تقوم المؤسسات بتنفيذ حلول مخصصة على السحابة الخاصة/العامة أيضًا.

اقرأ المزيد عن أفضل 10 أدوات برمجية لأتمتة التسويق .

سيكون للأداة التي تختارها تأثير كبير على فعالية جهودك التسويقية. فيما يلي بعض أفضل الممارسات في اختيار وتنفيذ أداة أتمتة التسويق المؤسسي.

تنفيذ استراتيجية أتمتة التسويق المؤسسي وتحسينها ## تنفيذ وتحسين استراتيجية أتمتة التسويق المؤسسي

بدءًا من اختيار الأداة المناسبة إلى التحسين المستمر، يعد تنفيذ أتمتة التسويق المؤسسي جهدًا استراتيجيًا. قم بذلك بدقة وعناية باستخدام إطار العمل التالي.

1. اختر أداة أتمتة التسويق الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بأتمتة التسويق للمؤسسات، فأنت في حيرة من أمرك في الاختيار. هناك العشرات من الأدوات، وتتراوح أسعارها من لا شيء تقريبًا إلى عدة آلاف من الدولارات، اعتمادًا على استخدامك. اختيار الأداة المناسبة التي تناسب استراتيجياتك التسويقية هو قرارك الأول والأكثر أهمية. ضع في اعتبارك ما يلي أثناء قيامك بذلك.

الميزات : ابحث عن الأشياء التي تحتاجها، مثل أتمتة البريد الإلكتروني، والتعاون، وتحليلات التسويق، وما إلى ذلك.

: ابحث عن الأشياء التي تحتاجها، مثل أتمتة البريد الإلكتروني، والتعاون، وتحليلات التسويق، وما إلى ذلك. القابلية للتطوير : قم بتقييم قدرة الأداة على التعامل مع حجم رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والأحداث والأتمتة التي تحتاج إليها

: قم بتقييم قدرة الأداة على التعامل مع حجم رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والأحداث والأتمتة التي تحتاج إليها سهولة الاستخدام : تحقق مما إذا كان من السهل استخدامها للفرق غير التقنية أيضًا أو إذا كنت بحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات لتحديث/تعديل الأشياء

: تحقق مما إذا كان من السهل استخدامها للفرق غير التقنية أيضًا أو إذا كنت بحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات لتحديث/تعديل الأشياء التكاملات : اختبر قدرات الأداة المختارة للعمل بشكل جيد مع البرامج الأخرى التي تستخدمها حاليًا

: اختبر قدرات الأداة المختارة للعمل بشكل جيد مع البرامج الأخرى التي تستخدمها حاليًا التسعير: احسب التكلفة الإجمالية لملكية الأداة وقارنها بعائد الاستثمار الذي تتوقعه

ClickUp لأتمتة التسويق

ضع في اعتبارك أداة مثل ClickUp التي تتكيف بسهولة مع إدارة علاقات العملاء لديك, إدارة الحملات التسويقية واحتياجات الأتمتة. يساعدك على تنظيم عشرات الأنشطة التسويقية ووضع أفكارها وتنفيذها وتحسينها.

يمكن لفرقك الداخلية أيضًا استخدامه كـ برنامج إدارة المشاريع المؤسسية مما يمنحك رؤية شاملة لفعالية الحملات والعمليات.

باعتباره أول شبكة عصبية في العالم تربط بين المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك، يُعد ClickUp أحد أفضل أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي متاحة اليوم.

2. تنفيذ وتخصيص

قليل جدًا من الأدوات تكون مثالية خارج الصندوق. كل أداة تصبح فعالة من خلال التخصيص، وهذه هي الخطوة التالية.

الاندماج: اجمع كل البيانات معًا في برنامج أتمتة التسويق الخاص بك من خلال عمليات التكامل. تتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك HubSpot وFigma وSalesforce وغيرها. يمكنك أيضًا تضمين أي شيء في مساحة عملك من خلال عمليات التكامل المخصصة.

تنظيم: قم بإعداد منصة الأتمتة الخاصة بك لتلبية احتياجاتك.

إضافة مستخدمين وتمكين الأذونات

إنشاء إرشادات العلامة التجارية وتحميل الأصول

إجراء برامج التدريب والتأهيل للمستخدمين

الترحيل: تنظيف وتنسيق البيانات من المنصات الأخرى لتكون متسقة ودقيقة. إزالة التكرارات والمعلومات الأخرى غير الضرورية.

تضرب شركة البرمجيات المالية، فيناسترا، مثالاً على تنفيذ وتخصيص ClickUp لتلبية احتياجاتها في السوق. فهي تستخدم ClickUp لتنسيق توليد الطلب في جميع وحدات الأعمال والمناطق.

ويشمل ذلك تتبع أنشطة الذهاب إلى السوق، وإنشاء لوحات المعلومات، وتوحيد المعلومات، وإدارة الحملات والأتمتة للحفاظ على مزامنة الفريق.

اقرأ أيضًا: اكتشف كيف اختبرت شركة الخدمات المالية العملاقة فيناسترا ارتفاعًا بنسبة 40% في كفاءة الانتقال إلى السوق (GTM) باستخدام ClickUp.

3. تنفيذ استراتيجية أتمتة التسويق الخاصة بك

بمجرد وضع أساس أتمتة التسويق الخاص بك، فقد حان الوقت لتنفيذ الاستراتيجية.

رسم خريطة لرحلات العملاء

ارسم خريطة لرحلات العملاء عبر أنواع العملاء والمنتجات والقنوات. حدد المسار ونقاط الاتصال المختلفة فيه. تعد ClickUp Whiteboards طريقة رائعة لتنظيم ذلك عملية التخطيط التسويقي بشكل تعاوني

تصور التجارب ورسم خريطة لرحلات العملاء باستخدام ClickUp Whiteboards

إنشاء مهام سير عمل آلية

حدد الرحلات التي ترغب في أتمتة رحلات عملائك. ارسم مهام سير العمل لكل منها وقم بإعدادها باستخدام أتمتة ClickUp ليتم تشغيلها تلقائيًا.

أتمتة البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp

اختر من بين أكثر من 100 قالب أتمتة مصممة مسبقًا أو صمم أتمتة خاصة بك مع ClickUp. إليك بعض الأتمتة التسويقية وإدارة المشاريع التي يمكنك إعدادها.

إرسال بريد إلكتروني ترحيبي عندما يشترك المستخدم في النشرة الإخبارية

إرسال سير عمل الاحتفاظ عند تخلي العميل عن الشراء

إرسال أمنيات عيد ميلاد تلقائية مع رموز خصم مخصصة

إرسال حملات رعاية إلى الحسابات الخاملة

المكافأة: تحقق من أهم أدوات إدارة الحملات لتضعها في اعتبارك كجزء من مجموعتك التسويقية.

إنشاء أصول محتوى قابلة لإعادة الاستخدام

لتتماشى مع مهام سير العمل التي تقوم بأتمتتها، قم بإنشاء أو تحميل أصول المحتوى. استخدم ClickUp Docs لتدوين إرشادات العلامة التجارية. استخدم عرض القائمة لرؤية جميع أصول التصميم المرئي في عرض واحد. باستخدام نماذج ClickUp Forms، أنشئ آليات لالتقاط العملاء المحتملين وقم بتضمينها في صفحاتك المقصودة.

4. تمكين تفاعلات المستخدم

يعتمد نجاح برنامج أتمتة التسويق في مؤسستك على مدى جودة استخدام فرقك له. اجعل الأمر سهلاً عليهم.

البحث الشامل وإجابات الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

تخلص من لعبة الكراسي المتحركة واجمع كل البيانات في مكان واحد

تدريب موظفيك على الأداة الجديدة

تمكين روبوت محادثة سهل الاستخدام مثل ClickUp Brain للإجابة على جميع الأسئلة التي قد تكون لدى المستخدمين

5. إعداد لوحات المعلومات

حدد مقاييسك الرئيسية وقم بإعداد لوحات معلومات ClickUp لتتبعها. تتبّع أداء الحملة، وتقدّم المشروع، وإنتاجية الفريق، والوقت المستغرق في مهام التسويق، وغير ذلك الكثير.

لوحات معلومات التسويق باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، لا توجد أداة أخرى قوية مثل ClickUp. إذا كنت تريد معرفة كل ما يحدث في أي وقت، فلا توجد أداة أخرى يمكنها أن تمنحك نفس المستوى من الرؤية.

سارة ليفلي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي، كارتون نتورك

6. تشغيل حملات اختبارية

قبل أن تقوم بكل شيء، قم بتشغيل بعض الحملات الاختبارية. اختر مجموعة صغيرة من المستخدمين وقم بتنفيذ عمليات أتمتة اختبارية لهم. تحقق مما إذا كانت عمليات سير العمل تعمل على النحو المنشود. تأكد أيضًا من أن لوحات المعلومات التي قمت بإعدادها تعكس الأداء بدقة.

7. جدولة المراجعات والتحسين المستمر

إن أتمتة التسويق المؤسسي الحديث ليس شيئًا واحدًا فقط. فمع تطور المواقف، وجمع المزيد من البيانات، وتوافر المزيد من الرؤى، يجب تحسين الأتمتة أيضًا.

لضمان ذلك، قم بإعداد مراجعات منتظمة مع الفريق. تتبع فعالية كل سير عمل آلي وقم بتحسينه حسب الاقتضاء. تخلص من عمليات سير العمل غير الفعالة وجرّب بانتظام عمليات جديدة.

## أتمتة العمليات وتسريع نتائج التسويق باستخدام ClickUp

في العالم الرقمي، تُعد تجربة العملاء الجيدة أساس نجاح الأعمال. والأتمتة جزء لا يتجزأ منه. يتطلب تقديم تجارب مخصصة للعديد من العملاء عبر القنوات المختلفة برنامج أتمتة تسويق قوي.

وتعتمد فعالية ذلك على أربعة مكونات: الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا والبيانات.

تم تصميم مساحة عمل ClickUp الافتراضية لإدارة جميع هذه المكونات الأربعة بسهولة. يُمكِّن ClickUp الأشخاص من الاجتماع والتعاون بفعالية. فهو يمكّنك من مشاركة الكمية المناسبة من المعلومات مع الأشخاص المناسبين مع التحكم الصحيح في الوصول.

تساعد أدوات التعاون والأتمتة في تبسيط هذه العمليات. فهي توفر رؤية واضحة لكل نقطة اتصال في الوقت الفعلي، وتساعد عمليات التكامل المتعددة وقدرات البيانات الخاصة بها الفرق على فهم الاتجاهات في السياق.

تجمع ClickUp بين إمكانات التسويق وإدارة المشاريع لتوفير تحكم شامل في جهود النمو الخاصة بك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .