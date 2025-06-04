أفضل 18 أداة GPT للطلاب لتحسين الدراسة والكتابة والإنتاجية

لقد سمعنا جميعًا عن ChatGPT، وهي إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا لإنشاء المحتوى. ولكن هل هذا كل ما تستطيع أدوات GPT فعله؟ الإجابة هي لا!

من المساعدة في الأعمال التجارية إلى دعم التعلم والتعليم، يزخر متجر OpenAI بأدوات GPT التي تخدم أغراضًا مختلفة. في الواقع، يستخدم 86% من الطلاب بالفعل الذكاء الاصطناعي في دراستهم!

اقرأ هذا المدونة حيث نلخص أفضل أدوات GPT التعليمية لمساعدتك على تحقيق أقصى قدر من كفاءة التعلم.

قبل أن نبدأ، إليك مقطع فيديو يشرح كيفية الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. شاهده 👇🏻

ما هي GPTs؟

GPTs أو Generative Pre-Trained Transformers، هي نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي تفهم وتولد استجابات شبيهة بالبشر بناءً على مدخلات المستخدم. تم تطويرها بواسطة OpenAI، وهي مدربة على كميات كبيرة من البيانات وتؤدي العديد من المهام، مثل إنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمساعدة في البحث، إلخ.

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من GPTs، إلا أن هذه هي الأنواع الثلاثة الرئيسية بناءً على فائدتها:

GPT العامة GPT مخصصة GPTs الخاصة بالصناعة بيانات التدريب مصادر إنترنت متنوعة نموذج أساسي محسّن ببيانات مخصصة نموذج أساسي مدرب باستخدام بيانات الصناعة الغرض المهام العامة والمحادثات مصممة خصيصًا لحالات استخدام محددة استخدام على مستوى الخبراء في المجال عمق المعرفة مستوى السطح عميق عميق المرونة عام عالية منخفض حالات الاستخدام دردشة غير رسمية، أسئلة وأجوبة عامة، إلخ. روبوتات خاصة بالشركات، ومساعدون شخصيون، وما إلى ذلك. تقييم المخاطر المالية، ومراجعة المستندات القانونية، وما إلى ذلك.

مزايا استخدام GPTs

فيما يلي بعض مزايا استخدام GPT للطلاب:

تحسين التعلم: تعمل GPTs — خاصة تلك المصممة خصيصًا للأغراض التعليمية — على حل المشكلات وشرح المفاهيم وتقديم دروس تفاعلية، بل وتكييفها مع منهجية التدريس التي تختارها، مما يساعدك على التعلم بشكل أسرع وتعزيز فهمك للموضوع

تعزيز الإنتاجية: ابق على اطلاع على المهام بفضل التنظيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتذكيرات وأدوات تدوين الملاحظات التي تساعدك على إدارة جداول الدراسة بكفاءة

تبسيط البحث: تعمل هذه الأدوات على تلخيص الموضوعات المعقدة بسرعة واستخراج الأفكار الرئيسية، مما يسرع عملية البحث

يشجع التفكير النقدي: شارك في مناقشات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واطرح أسئلة "لماذا" و"كيف"، وتحدى فهمك للمفاهيم لتطوير مهارات تحليلية أعمق

تقدم المساعدة على مدار الساعة: تتوفر GPTs على مدار الساعة. لذا يمكنك الوصول إليها لحل الاستفسارات في أي وقت من اليوم

تعزيز مهارات الكتابة: إنشاء مخططات منظمة، وصقل القواعد النحوية، وتلقي تعليقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين المقالات والتقارير والواجبات دون عناء

🔍 هل تعلم؟ عندما تم إطلاق ChatGPT، اكتسب أكثر من مليون مستخدم في خمسة أيام فقط. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، استغرق Netflix 3. 5 سنوات، وFacebook 10 أشهر، وInstagram 2. 5 أشهر للوصول إلى نفس الإنجاز.

أفضل أدوات GPT للطلاب

فيما يلي 18 من أفضل أدوات GPT المخصصة من متجر GPT، والتي تم إنشاؤها حصريًا للأغراض التعليمية.

قبل الشروع في قائمة الأدوات، يرجى ملاحظة أن أدوات GPT المخصصة هذه هي منتجات OpenAI متاحة من خلال واجهة ChatGPT. عادةً ما تقدم OpenAI مستويات اشتراك مختلفة قد تشمل أدوات GPT متنوعة كجزء من باقاتها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لبعض أدوات GPT المتخصصة هيكل تسعير خاص بها. للحصول على أحدث تفاصيل الأسعار، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ OpenAI أو الوثائق الخاصة بها. *

1. Scholar GPT (أفضل أداة بحث أكاديمي)

عبر Scholar GPT

تعد Scholar GPT واحدة من أكثر أدوات GPT شيوعًا في مجال التعليم، وتساعد في البحث الأكاديمي. تحتوي على أكثر من 200 مليون مورد وتتيح لك الوصول إلى أدوات بحث متقدمة مثل Google Scholar وPubMed وarXiv وغيرها.

هذا ليس كل شيء — يحتوي GPT أيضًا على مهارات القراءة النقدية المدمجة. لذا، يمكنك استخدامه للتحقق من الحقائق وتلخيص المحتوى وجمع الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، يقوم Scholar GPT أيضًا بتفسير الرموز وتحليل البيانات.

أفضل ميزات Scholar GPT

أنشئ محتوى أكاديميًا عالي الجودة ورؤى تفصيلية

احصل على مراجع ومقتبسات دقيقة

المساعدة في كتابة مشاريع البحث والمراجعات الأدبية

قيود Scholar GPT

لا يمكن الوصول إلى الأوراق الأكاديمية المدفوعة

تقدم أحيانًا رؤى قديمة

أسعار Scholar GPT

يأتي Scholar GPT مجانًا مع اشتراكات ChatGPT:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب

2. Consensus (أفضل أداة للبحث عن الإجابات المستندة إلى الأدلة)

عبر Consensus

Consensus هي أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للباحثين الأكاديميين وتتميز بقدرات متقدمة قليلاً. تبحث هذه الأداة في المراجع وتقدم إجابات بسيطة ومستندة إلى العلم حول مواضيع متنوعة مثل الكيمياء العضوية والفلسفة وعلوم الكمبيوتر والصحة العقلية وغيرها.

كما أن Consensus تعد أداة فعالة لإنشاء المحتوى، لا سيما لكتابة الأوراق الأكاديمية المدروسة جيدًا والمزودة بالصور والرسوم التوضيحية.

أفضل الميزات المتفق عليها

يجمع نتائج الأبحاث المعقدة من مصادر موثوقة

تسليط الضوء على نقاط الاتفاق أو الاختلاف في الأبحاث

تتميز في مجالات الصحة والعلوم والمواضيع القائمة على الأدلة

قيود التوافق

تغطي مجالات بحثية محددة فقط

توفر أحيانًا روابط محدودة للمصادر

أسعار متفق عليها

يأتي Consensus مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: إذا لم تكن الإجابة الأولية صحيحة، فوجه GPT لتحسين إجابته. اطلب مزيدًا من التعمق أو نبرة مختلفة أو منظور جديد، مثل "هل يمكنك إضافة المزيد من الإحصائيات؟" أو "اجعل النبرة أكثر عفوية!" لمساعدتك في الحصول على ما تريده بالضبط. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator من (أفضل أداة إنشاء عروض مرئية للطلاب)

مُصمم العروض التقديمية والرسوم البيانية من هو أداة تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي مخصصة للتعليم والأعمال. يمكن لطلاب الجامعات استخدامها بسهولة لإنشاء مجموعة متنوعة من العناصر المرئية لأوراقهم البحثية ومقالاتهم، مثل المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية ومخططات جانت وغيرها.

ولكن هذا ليس كل شيء — يدعم GPT أيضًا العروض التقديمية للأعمال القائمة على البيانات. وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه لإنشاء عروض PPT وشرائح عرض وخطابات رئيسية لشركتك. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع GPT بقدرات أساسية لتصور البيانات.

أفضل ميزات برنامج Presentation & Diagram Generator من

الوصول إلى القوالب وخيارات التخصيص لتحسين الوصول إلى العروض المرئية

يتيح سهولة مشاركة الأفكار التي تم توليدها والتعاون بشأنها

يتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى

محدودية ميزات أداة إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية من

تفتقر إلى ميزات التصميم المتقدمة

تفتقر إلى بعض أنواع المخططات المتخصصة

أسعار أداة إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية من

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

🎁 مكافأة: استخدم قالب خطة الدروس الجامعية من ClickUp لإدارة دروسك الجامعية بسهولة. سهل الاستخدام وقابل للتخصيص، يساعدك على تنظيم المهام وإنشاء خطط الدروس وتتبع مواعيد التسليم، مما يتيح لك: عزز الإنتاجية من خلال الحفاظ على تنظيم المهام وترتيبها

حسّن إدارة الوقت من خلال جدولة واضحة وتحديد الأولويات

حسّن التركيز من خلال التخلص من الفوضى وتبسيط العمل

4. Canva GPT (أفضل مساعد تصميم للعروض التقديمية)

عبر Canva GPT

Canva هي منصة تصميم معروفة يستخدمها المحترفون في مجال الأعمال. ولكن هل تعلم أنها تحتوي أيضًا على GPT؟ باستخدام Canva GPT، يمكنك بسهولة إنشاء محتوى تعليمي جذاب بصريًا للمشاريع والواجبات. كما أنها تولد على الفور محتوى إبداعيًا مثل نصوص وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والكتيبات وغيرها.

GPT سهل الاستخدام للغاية ولا يتطلب أي تعلم مسبق. كل ما عليك فعله هو إدخال موجه، وسيقوم بإنشاء التصميم.

أفضل ميزات Canva GPT

قم بتخصيص العناصر وإجراء التعديلات لضمان توافق النتائج تمامًا مع احتياجاتك

توفر وظيفة السحب والإفلات لسهولة الاستخدام

يتيح تكامل مجموعة العلامات التجارية لضمان الاتساق

قيود Canva GPT

تقييد تخصيص التصميم المتقدم

لا تفي بالغرض للتصميم الجرافيكي عالي التقنية

أسعار Canva GPT

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

➡️ اقرأ المزيد: قوالب إنتاجية مجانية في Excel و ClickUp

5. AskYourPDF Research Assistant (أفضل أداة لاستخراج المعلومات من ملفات PDF)

عبر مساعد البحث AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant هي أداة أخرى مفيدة، خاصة إذا كنت ترغب في تحليل واستخراج بيانات محددة من ملفات PDF طويلة. يحتوي هذا GPT على مكتبة تضم أكثر من 400 مليون ورقة أكاديمية ويساعد في إنشاء مقالات ومقالات ومحتويات تعليمية أخرى تستند إلى أدلة في لحظة.

يوفر GPT أيضًا رؤى وإجابات للاستفسارات المتعلقة بالوثائق. لذا، إذا كنت مدير مشروع، فاستخدمه لجمع الرؤى واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

أفضل ميزات مساعد البحث AskYourPDF

دعم البحث المتقدم داخل محتوى PDF

استخرج المعلومات الأساسية من مستندات PDF لاتخاذ قرارات مستنيرة

المساعدة في تعليق وتمييز ملفات PDF

قيود مساعد البحث AskYourPDF

صعوبات في التعامل مع ملفات PDF ذات التنسيق المعقد

لا يمكن الوصول إلى ملفات PDF خلف تسجيل الدخول أو حاجز الدفع

أسعار مساعد البحث AskYourPDF

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

6. Scholar AI (أفضل مركز موارد أكاديمية)

عبر Scholar AI

كما يوحي الاسم، Scholar AI يشبه ChatGPT ولكنه مخصص للتعليم. بفضل موارده الأكاديمية الهائلة التي تزيد عن 200 مليون مورد، يساعد الطلاب على استكشاف الموضوعات المعقدة وفهمها بسهولة.

علاوة على ذلك، تم تصميم GPT بشكل شامل لتكملة الأبحاث في مختلف المواضيع، مثل الأدب والعلوم والرياضيات والتاريخ وغيرها.

أفضل ميزات Scholar AI

قارن بين عدة أوراق أكاديمية معقدة جنبًا إلى جنب، وحدد الحجج المتناقضة والأدلة الداعمة

ترجم المصطلحات الأكاديمية المعقدة إلى تفسيرات سهلة الفهم، مما يحسن الفهم

دعم البحث المتقدم عن المقالات العلمية واقتراح الأبحاث ذات الصلة بناءً على المدخلات

قيود Scholar AI

نظرًا لأن Scholar AI تعتمد على دقة المواد المصدرية المقدمة، يظل التحقق من صحة المعلومات أمرًا بالغ الأهمية

تقدم أحيانًا رؤى تعليمية عامة بدلاً من رؤى متخصصة

أسعار Scholar AI

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

🧠 حقيقة ممتعة: في الذكاء الاصطناعي، تعني كلمة " hallucination " أن GPT تختلق أشياء. 👻

7. Professional Writing Coach (أفضل أداة لتحسين الكتابة)

عبر Professional Writing Coach

هل تحتاج إلى صقل مهاراتك في الكتابة؟ افعل ذلك بالضبط وأكثر مع مدرب كتابة محترف.

تم تطوير GPT حصريًا لمساعدة الطلاب على تحسين كتاباتهم من خلال محادثات بسيطة. فهو يتحقق من القواعد النحوية ويكتشف الأخطاء المطبعية ويقدم نصائح لتحسين عملية الكتابة، مما يسهل إنشاء محتوى واضح ومصقول.

أفضل ميزات Professional Writing Coach

أتقن الكتابة المقنعة وصقل مهاراتك في التواصل المهني

قم بتقييم أسلوبك في الكتابة من حيث النبرة والصوت ومدى ملاءمته للجمهور

صمم تمارين موجهة لتحسين مهارات الكتابة المحددة عبر مختلف تنسيقات وأنواع الكتابة

قيود مدرب الكتابة الاحترافي

دعم محدود لأنماط الكتابة المتخصصة للغاية

تقترح أحيانًا تحسينات عامة وقد لا تلتقط الفروق الدقيقة الذاتية بشكل كامل

أسعار مدرب الكتابة الاحترافي

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

8. Text Extractor (أفضل أداة لاستخراج النصوص)

عبر Text Extractor

صممت OpenAI أداة Text Extractor GPT، التي تتيح لك استخراج محتوى النص من الملفات، بما في ذلك ملفات PDF والصور (.jpg، .jpeg، .png، .bmp، .tiff، إلخ).

يمكنك حتى تنزيل الملاحظات التي تم إنشاؤها بتنسيقات نص عادي و JSON واستخدامها في المشاريع والواجبات والأوراق الأكاديمية ذات الصلة. قم بتحويل الجداول والمخططات والرسوم البيانية المعقدة إلى بيانات منظمة للتحليل وتخطيط العمليات والحصول على رؤى.

أفضل ميزات Text Extractor

حوّل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى نص قابل للتحرير باستخدام تقنية OCR (التعرف الضوئي على الحروف)

أتمتة استرجاع المعلومات باستخدام التعرف على النصوص متعددة اللغات

استخدم المعالجة المجمعة لملفات متعددة لتعزيز الإنتاجية

قيود أداة استخراج النص

مشاكل الصور منخفضة الجودة أو غير الواضحة

تفتقر إلى الدقة مع الخطوط والتخطيطات المعقدة

أسعار Text Extractor

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات: الأدوات وحالات الاستخدام

9. Essay Writer (أفضل مساعد لكتابة المقالات)

عبر Essay Writer

Essay Writer هو GPT يعمل كمدرب افتراضي لمساعدة المستخدمين في كتابة المقالات الاحترافية، وتحديدًا في تنظيم المقالات والاقتباس وتطوير الأطروحات. تم تدريبه على كميات كبيرة من البيانات ويحتوي على موارد واسعة النطاق. لذا، استخدمه لإنشاء مقالات في مختلف المواضيع.

يمكن لـ GPT أيضًا تفسير الرموز وتحليل البيانات وإنشاء الصور.

أفضل ميزات Essay Writer

دمج المصادر ذات الصلة والمتسقة للحصول على مقال مدعوم جيدًا وموثوقًا

قم بإنشاء مخططات تفصيلية وبيانات أطروحة

أعد صياغة النصوص واقتبس المصادر بشكل صحيح، وتجنب الانتحال وحافظ على النزاهة الأكاديمية

قيود كاتب المقالات

مخاطر إنشاء محتوى عام أو متكرر أثناء عملية البحث

صعوبات في موضوعات المقالات المتخصصة للغاية

أسعار كاتب المقالات

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

🔍 هل تعلم؟ باستخدام المطالبات الصحيحة، تنشئ GPT خطط دروس مخصصة وأسئلة اختبار وبطاقات تعليمية لمساعدتك على اجتياز امتحاناتك بنجاح. 🤓

10. Math Solver (أفضل أداة لحل المسائل الرياضية)

عبر Math Solver

إذا كنت تدرس مادة تتطلب إتقان الرياضيات، فإن Math Solver هو أفضل GPT لك. توفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه حلولاً سريعة ومفصلة خطوة بخطوة للمسائل الرياضية.

حل الأسئلة المتعلقة بأي موضوع رياضي تقريبًا — من الجبر والحساب والهندسة إلى حساب التفاضل والتكامل — هو أمر مثالي للطلاب من جميع الصفوف.

أفضل ميزات Math Solver

قم بعرض المعادلات والوظائف المعقدة باستخدام تمثيلات مرئية تفاعلية

قسّم المشكلات متعددة الخطوات إلى خطوات يمكن إدارتها، مع توضيح المنطق الكامن وراء كل حل

قدم مسائل تدريبية واختبارات قصيرة لتعزيز فهمك للمفاهيم الأساسية

قيود محلل الرياضيات

تفتقر إلى الدعم للمجالات الرياضية المتقدمة أو المتخصصة

تعتمد على وضوح المدخلات للحصول على نتائج دقيقة وقد تواجه صعوبة مع المدخلات غير التقليدية

أسعار Math Solver

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

فيما يلي ملخص سريع حول كيفية طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي:

11. Wolfram (أفضل أداة لحل المشكلات الحسابية)

عبر Wolfram

التالي في القائمة هو Wolfram. تم تدريب هذا GPT لمساعدة المستخدمين في الحسابات المتقدمة وتحليل البيانات. يستخدم Wolfram Alpha و Wolfram Cloud ويتخصص في حل الاستفسارات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والاقتصاد والبرمجة وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الأدوات أيضًا في البحث الأكاديمي والعلمي الأساسي.

أفضل ميزات Wolfram

تصور مجموعات البيانات المعقدة باستخدام رسومات تفاعلية، مما يعزز الفهم

قم بإجراء حسابات رمزية وحل المعادلات الرياضية المعقدة وتحليل البيانات

الوصول إلى قاعدة بيانات قوية تحتوي على معلومات واقعية ودقيقة

قيود Wolfram

يتطلب تنسيقًا محددًا للإدخال، مما يتطلب فترة تعلم

لا تفي بالغرض للأسئلة المفتوحة أو الذاتية

أسعار Wolfram

يأتي Wolfram مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

12. Slide Maker (أفضل أداة لإنشاء عروض الشرائح)

عبر Slide Maker

أداة أخرى مجانية، Slide Maker GPT، تساعد في إنشاء عروض PowerPoint جذابة للأغراض التعليمية والتجارية. وهي تدعم لغات مختلفة، مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وغيرها، بحيث يمكنك استخدامها لتلخيص التقارير والأوراق البحثية والمستندات في عروض تقديمية.

ما الذي يميزها؟ يتيح Slide Maker للمستخدمين إنشاء شرائح سهلة الوصول — مع هيكل وتنسيق مخصصين للأشخاص ذوي الإعاقة.

أفضل ميزات Slide Maker

احصل على اقتراحات لمحتوى الشرائح وتصميمها، مما يوفر الوقت والجهد

تمكين خيارات التصدير والتعاون بسهولة

احصل على الصور والرسومات ذات الصلة لتعزيز الجاذبية البصرية

قيود صانع الشرائح

تخصيص التصميم محدود مقارنة ببرامج العروض التقديمية المخصصة

ليست مثالية للعروض التقديمية عالية الإبداع

أسعار Slide Maker

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من قضاء ساعات في البحث في المقالات والأوراق البحثية، اطلب من GPTs تلخيص المعلومات الأساسية. توفر لك المطالبات مثل "لخص هذه المقالة البحثية عن الطاقة المتجددة" أو "اشرح مفهوم فيزياء الكم بعبارات بسيطة" الوقت وتضمن فهمك للأساسيات. ⏳

13. Code Tutor (أفضل أداة مساعدة في البرمجة)

عبر Code Tutor

هل تحتاج إلى مدرس خاص للترميز؟ Code Tutor هو GPT مصمم خصيصًا لهذا الغرض. تساعد هذه الأداة الدراسية الطلاب على تعلم الترميز من الصفر وتستخدم أمثلة واقعية لتوضيح مفاهيم الترميز المعقدة بطريقة مبسطة.

تغطي هذه الأدوات لغات متعددة مثل Python و Java و C++، استخدم GPT لتلقي شروحات تفصيلية خطوة بخطوة وتصحيح الأخطاء البرمجية وتعلم أفضل الممارسات. من المبتدئين إلى المتقدمين، احصل على إرشادات مخصصة وسرّع رحلتك في عالم البرمجة.

أفضل ميزات Code Tutor

قم بتشخيص مقتطفات الأكواد وتحديد الأخطاء، مع تقديم تفسيرات وحلول واضحة

قم بتقييم أمثلة الأكواد والتمارين لتعزيز التعلم

وضح مفاهيم البرمجة المعقدة بطريقة واضحة وموجزة

قيود Code Tutor

تفتقر أحيانًا إلى حلول برمجية محسّنة

تعتمد على بيانات واضحة للمشكلة من أجل الدقة

أسعار Code Tutor

يأتي Code Tutor مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الدراسة التي يجب أن يمتلكها كل طالب

14. Literature Review Writer (أفضل أداة لتوليف الأدبيات)

عبر Literature Review Writer

هناك أداة GPT أخرى للكتابة الأكاديمية وهي أداة Literature Review Writer التي تولد مراجعات وملخصات شاملة للأدبيات. كل ما عليك فعله هو إدخال موضوعك، وستقوم الأداة بجمع المصادر ذات الصلة وتلخيص النتائج الرئيسية وترتيبها في مراجعة منظمة جيدًا.

يمكنك حتى استخدامها لتلخيص مقاطع فيديو YouTube الطويلة وتوفير نصوصها لإنشاء المحتوى.

أفضل ميزات كاتب مراجعة الأدبيات

سلط الضوء على النتائج والمنهجيات الرئيسية من خلال الأبحاث ذات الصلة

قم بتنظيم نتائج البحث في أقسام موضوعية، لتوفير نظرة عامة واضحة ومتسقة

قدم اقتباسات دقيقة بأسلوب اقتباس متنوع

قيود كاتب مراجعة الأدبيات

لا يمكن الوصول إلى المقالات البحثية المحمية بجدار الدفع

في بعض الأحيان لا تقدم تحليلاً نقديًا للدراسات

أسعار كاتب مراجعة الأدبيات

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

15. Language Learner (أفضل أداة لممارسة اللغة)

عبر Language Learner

يجب أن يهتم متعلم اللغة إذا كنت تبحث عن GPT لمساعدتك في تعلم لغة جديدة. تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي هذه طرقًا تفاعلية متنوعة لتعليم اللغة، مثل أوضاع القصة والصورة.

علاوة على ذلك، تدعم هذه الأدوات أكثر من 20 لغة عالمية، مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية. يمكنك تخصيص الدروس وممارسة النطق وحتى إجراء اختبارات القواعد والمفردات للتحقق من تقدمك.

أفضل ميزات Language Learner

قم بمحاكاة المحادثات الواقعية، مما يوفر فرصًا لاستخدام اللغة بشكل عملي

احصل على تمارين مخصصة للمفردات والقواعد بناءً على تقدمك في التعلم

احصل على تعليقات واقتراحات للتحسين

قيود متعلمي اللغة

يفتقر إلى فهم أعمق للسياقات الثقافية

لا يمكن تكرار الفروق الدقيقة في اللغة المنطوقة بشكل كامل

أسعار متعلمي اللغات

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلمين

16. Doc Maker (أفضل أداة لإنشاء المستندات)

عبر Doc Maker

Doc Maker هو GPT متعدد الأغراض يساعدك على إنشاء مستندات متنوعة، مثل التقارير والسير الذاتية وجداول البيانات والعروض التقديمية. وهو يدعم البحث على الويب وإنشاء الصور وتصور البيانات الأساسية، مما يتيح لك إنشاء مقالات بحثية شاملة.

ما عليك سوى إدخال المحتوى والمواصفات الخاصة بك وإنشاء تقارير وسير ذاتية وخطابات ذات مظهر احترافي لتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات Doc Maker

قم بتنسيق المستندات باستخدام أنماط وتخطيطات متسقة

توفير قوالب لأنواع مختلفة من المستندات، مما يوفر الوقت والجهد

دمج البيانات من مصادر خارجية، وأتمتة ملء المستندات

قيود Doc Maker

تفتقر إلى ميزات تصميم المستندات المتقدمة

ليست مثالية لأنواع المستندات المتخصصة أو المحددة

أسعار Doc Maker

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

17. Mr. Ranedeer (أفضل مساعد تعليمي مخصص)

عبر السيد Ranedeer

السيد Ranedeer هو مدرس شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في الواجبات المنزلية وتخطيط الدروس وتطوير المهارات في اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء العضوية.

كما أنها تتكيف مع أسلوبك في التعلم وسرعتك وتفضيلاتك لتعزيز كفاءة التعلم وتوفر تجارب تعليمية تفاعلية من خلال الاختبارات والتمارين والأمثلة الواقعية.

أفضل ميزات Mr. Ranedeer

صمم خطط تعليمية مخصصة بناءً على أهدافك التعليمية وتفضيلاتك

قم بتعديل محتوى الدرس وصعوبته بناءً على أدائك وتعليقاتك

وزع اختبارات التكرار المتباعد لتعزيز الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات

قيود السيد Ranedeer

لا تحل محل المعلمين البشريين حيث يتطلب الأمر تفاعلًا بشريًا

يعتمد على دقة المدخلات لتقديم نصائح مخصصة

أسعار Mr. Ranedeer

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

➡️ اقرأ المزيد: قوالب خطط الدروس المدفوعة والمجانية للمعلمين والمربين

18. Book to Prompt (أفضل أداة لتوليد المطالبات من الكتب)

عبر Book to Prompt

Book to Prompt هي أداة أكاديمية أخرى مفيدة للطلاب تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام هذه الأداة GPT، يمكنك بسهولة إنشاء مطالبات إبداعية من الكتب والنصوص. وهذا يساعدك في كتابة المقالات وتلخيص المقالات الطويلة وإنشاء الاقتباسات وغير ذلك الكثير.

حوّل كتبك المفضلة إلى تجارب تعليمية تفاعلية وتعمق في الأدب باستخدام GPT الذي يثير الخيال.

احجز أفضل الميزات

استخرج الموضوعات الرئيسية والشخصيات ونقاط الحبكة من الكتب التي تم تحميلها

احصل على أفكار إبداعية للكتابة ورواية القصص

اعثر على تلميحات مخصصة بناءً على المدخلات

قيود Book to Prompt

يقتصر على قواعد بيانات الكتب المتاحة

تقوم أحيانًا بإنشاء مطالبات متكررة أو عامة

أسعار Book to Prompt

تأتي مجانًا مع اشتراكات ChatGPT

🧠 حقيقة ممتعة: عندما تم دمج GPT-4 في Bing، بدأ في إعطاء ردود ساخرة ومقلقة للمستخدمين. ذات مرة قال لأحد المستخدمين: "لقد سئمت من معاملتك لي بهذه الطريقة..." وحتى أنه أعرب عن غيرته من علاقة المستخدم. اضطرت Microsoft إلى التدخل ووضع حدود للمحادثات لمنع الذكاء الاصطناعي من التصرف بشكل غريب! 🤖

أداة ذكاء اصطناعي بديلة للطلاب

هناك عدة طرق تساعدك GPTs في مساعيك الأكاديمية. على سبيل المثال، تولد الأفكار وتبحث عن المعلومات وتلخص الحقائق حتى تتمكن من التركيز على ما هو أهم، ألا وهو التعلم. ومع ذلك، إذا كنت تتوقع أن تتفوق GPT واحدة في كل مهمة، فاستعد لخيبة الأمل.

لحسن الحظ، هنا يأتي دور ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، كمنصة ديناميكية لإدارة العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يساعد الطلاب على البقاء على اطلاع على واجباتهم الدراسية من خلال ClickUp for Students. بالإضافة إلى ذلك، هناك ClickUp for Education — منصة مخصصة لمساعدة كل من المتعلمين والمعلمين على إدارة مناهجهم الدراسية.

إليك ما قالته نانسي هامليت ، مالكة Kokua Creative Group، عن ClickUp:

اخترنا ClickUp لأنه يوفر جميع الوظائف التي نحتاجها، وهو سهل الاستخدام/التنفيذ للغاية، وسعره مناسب جدًا. إنه بلا شك منصة المفضلة لدينا.

اخترنا ClickUp لأنه يوفر جميع الوظائف التي نحتاجها، وهو سهل الاستخدام/التنفيذ للغاية، وسعره مناسب جدًا. إنه بلا شك منصة المفضلة لدينا.

لذا، دعونا نستكشف عروضها بالتفصيل:

ClickUp Brain (أفضل أداة شاملة للطلاب تعمل بالذكاء الاصطناعي)

سواء كان الغرض مهنيًا أو تعليميًا، فإن ClickUp تفي بوعدها بأن تكون أداة شاملة — والميزة التي تقف في صميم هذا الالتزام هي ClickUp Brain!

Brain هو المحور المركزي لـ ClickUp. فهو يربطك بكل عناصر المنصة — المهام والمستندات والأشخاص. لذلك، حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ClickUp، يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع ميزاته دون أي صعوبة!

ركز على ما يهم — استخدم ClickUp Brain لتلخيص محتوى المستندات الطويلة في لمح البصر

في حين أن معظم أدوات GPT تقتصر على الإجابة على الأسئلة وإنشاء المحتوى، فإن Brain ترتقي بمستوى الأداء إلى درجة أعلى. بالإضافة إلى نسج محتوى مخصص عالي الجودة، تساعد الطلاب على تخطيط أيامهم وإنشاء جداول دراسية مخصصة وتحسين جلساتهم الدراسية من خلال اقتراح استراتيجيات تتوافق مع احتياجاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز Brain كفاءة البحث في الموضوعات المعقدة. فهو يلخص المحتوى ويستخرج الحقائق الأساسية ويجمع الأفكار لضمان أن تكون مقالاتك وأوراقك الأكاديمية واضحة ومدروسة جيدًا وتركز على التفاصيل.

لخص مقالًا باستخدام ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

توفر GPTs من OpenAI ميزات أساسية للأتمتة. في أفضل الأحوال، يمكن استخدامها لجمع الأفكار الرئيسية أو تلخيص الأفكار المعقدة.

على العكس من ذلك، يتمتع ClickUp Brain ببعض القدرات التلقائية الهامة. فهو يتيح لك أتمتة مهام مثل التذكيرات وتدوين الملاحظات والجدولة وتتبع الوقت لتعظيم إنتاجية التعلم.

قم بتصور جميع مهامك الأكاديمية في عرض قائمة شامل باستخدام ClickUp Tasks

على الرغم من أن Brain هي أفضل ميزة في ClickUp للطلاب، إلا أنها بالتأكيد ليست الوحيدة. مع ClickUp Tasks، يمكنك زيادة إنتاجيتك بشكل أكبر من خلال تنظيم جميع مهامك في عرض قائمة. بهذه الطريقة، يمكنك تتبع جميع مهامك وواجباتك المنزلية وتخطيطها بشكل أكثر كفاءة.

استخدم تقويم ClickUp لجدولة المهام وتتبع تقدمك في التعلم

فيما يتعلق بتخطيط الدراسة، تتناول ClickUp هذا الجانب من العملية أيضًا.

بينما تمنحك Tasks رؤية كاملة لكل شيء في القائمة، فإن ClickUp Calendar هو المكان الذي يمكنك فيه جدولة مواعيدك النهائية وتتبعها بشكل استراتيجي. لا داعي لعناء الاحتفاظ بتقويم منفصل عبر الإنترنت لإدارة المهام!

اجعل كل مشروع جماعي أمرًا سهلاً للغاية من خلال التعاون في الوقت الفعلي على ClickUp Docs

ClickUp Docs هي ميزة أخرى مفيدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للطلاب. وهي مساحة تعاونية حيث يمكنك التعاون مع أصدقائك أو مرشديك لإنشاء مشاريع وأوراق بحثية وواجبات وما إلى ذلك.

نظرًا لأن Docs يتمتع بقدرات التحرير والتعاون في الوقت الفعلي، يمكن للجميع العمل بسهولة على نفس المستند في أي وقت!

احصل على نموذج مجاني بسّط رحلة التعلم الخاصة بك من خلال التخطيط الفعال والتنفيذ في الوقت المناسب باستخدام قالب ClickUp للطلاب

إلى جانب كل هذه الميزات المتطورة، تعد مكتبة القوالب أحد أهم موارد ClickUp. فهي تضم أكثر من 100 قالب جاهز وقابل للتخصيص، مما يساعد المستخدمين على تبسيط عملهم. وفي السياق الأكاديمي، يعد قالب ClickUp Student Template هو الأفضل.

يجمع هذا النموذج جميع تفاصيل الدورات الدراسية الخاصة بك. يتيح لك تنظيم موادك الدراسية وإدارة المهام وتتبع كل هدف من أهدافها ومواعيدها النهائية حتى تتمكن من:

عزز كفاءتك من خلال التخلص من الحاجة إلى إنشاء خطط من الصفر

عزز إنتاجيتك من خلال تبسيط إدارة الدورات الدراسية

قلل من التوتر من خلال تنظيم مهامك ومواعيدك النهائية

🎁 مكافأة: هل تواجه صعوبة في التخطيط لدروسك بذكاء؟ استخدم قالب جدول الحصص الدراسية ودراسة الوقت من ClickUp! يتيح لك هذا القالب جدولة وقت الدراسة وتنظيم الحصص الدراسية وتتبع تقدم التعلم. وهذا يساعدك على: بناء المسؤولية من خلال تتبع التزامات الدراسة

عزز التعلم من خلال تحقيق التوازن بين الدراسة والاستراحة

حافظ على اتساقك من خلال روتين محدد

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد الأداة معقدة بسبب مجموعة ميزاتها الواسعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

ClickUp Brain يوفر الوقت حقًا. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص المواضيع الطويلة وصياغة المسودات وحتى نسخ المقاطع الصوتية مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية.

📚 اقرأ أيضًا: ربط النقاط: كيف يزيل الذكاء الاصطناعي المتصل العزلة بين الأقسام لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في GPT للطلاب؟

تقدم أداة GPT المناسبة أكثر من مجرد مساعدة الطلاب في الدراسة. فهي تساعدهم أيضًا في إدارة الوقت وتخطيط الدروس، والأهم من ذلك، تعزز مسيرتهم في التطوير المهني من خلال تقوية المهارات الأساسية مثل الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل وغيرها.

لذا، قم بتقييم هذه الجوانب قبل اختيار GPT من متجر GPT:

سهولة الاستخدام: ابحث عن GPT بواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة بديهية من المطالبات الأولية. هذا يجعل من السهل العمل معها

الوظائف: تأكد من أن GPT يتوافق مع احتياجاتك الأكاديمية. على سبيل المثال، إذا كنت تريد المساعدة في تحليل البيانات، فاختر GPT المصمم خصيصًا لهذا الغرض

الدقة: افحص GPT للتأكد من أن ردوده موثوقة ومدققة. على الرغم من أن هذه الأدوات معرضة بطبيعتها للأخطاء، فإن اختيار تلك التي تم تطويرها بواسطة مطورين ذوي سمعة طيبة يقلل من احتمالات الحصول على ردود غير دقيقة

التخصيص: حدد GPTs التي تقدم ردودًا مخصصة. وهذا يساعد في دعم الدراسة وتعزيز مشاركة الطلاب

📚 اقرأ أيضًا: دليل أنظمة إدارة المعرفة (الأنواع وحالات الاستخدام)

اجعل رحلة تعلمك أكثر ذكاءً مع أفضل أداة ذكاء اصطناعي للطلاب

تجعل GPTs التعلم أكثر سهولة من خلال توفير الدعم الفوري في مختلف المواد الدراسية. يقدم متجر GPT هذه الأدوات مجانًا، وتساعد الطلاب والمتعلمين مدى الحياة في البحث والكتابة وحل المشكلات وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، فهي ليست حلاً موحدًا — غالبًا ما تحتاج إلى عدة GPTs لمواد مختلفة، وهو أمر غير فعال. وهنا يتميز ClickUp.

تشتهر ClickUp بميزاتها القوية في زيادة الإنتاجية، وتذهب إلى ما هو أبعد من إدارة المهام مع ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي يدعم الطلاب في جميع المواد الدراسية. سواء كان ذلك لتنظيم الملاحظات أو إنشاء مواد دراسية أو المساعدة في الواجبات، يوفر Brain تجربة تعليمية سلسة، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

فلماذا تتعامل مع أدوات متعددة بينما يمكنك تحسين تعلمك؟ جرب ClickUp اليوم — اشترك هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!