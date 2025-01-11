تفوّق في كل مهمة مع 15 تطبيقاً للإنتاجية للطلاب

يبدأ الأمر بنفس الطريقة في كل مرة. تجلس مع أفضل النوايا - تفتح حاسوبك المحمول، وربما حتى كتاباً نصياً - وبعد خمس دقائق، تجد نفسك بطريقة ما تشاهد فيديو عن كيفية حلم الحيتان.

هل يبدو ذلك مألوفاً؟ يبدو البقاء على المسار الصحيح وكأنه لعبة مستحيلة بين إشعارات لا نهاية لها وقائمة متزايدة من المهام.

وهنا يأتي دور تطبيقات إنتاجية الطلاب. ✅

سواء أكنت بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً لتنظيم قوائم المهام، أو التخطيط لأسبوعك باستخدام تقويم Google، أو تجربة تقنية بومودورو للتغلب على المماطلة، فإن هذه الأدوات مصممة لجعل حياة الطالب أسهل.

سنتعرف في هذه المدونة على أفضل 15 تطبيقًا للإنتاجية للطلاب. لنبدأ!

⏰ ملخص 60 ثانية

لقد قمنا بجمع أفضل 15 تطبيقًا للإنتاجية للطلاب:

ClickUp (أفضل أداة إنتاجية شاملة)

تقويم جوجل (الأفضل للجدولة المبسطة وإدارة المهام)

جوجل درايف (الأفضل لإدارة الملفات التعاونية)

فوريست (الأفضل للحفاظ على التركيز من خلال التلعيب)

مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتدوين الملاحظات المتنوعة والتعاونية)

Cold Turkey (الأفضل للإنتاجية الخالية من التشتت)

Quizlet (الأفضل لأدوات الدراسة التفاعلية والمخصصة)

RescueTime (الأفضل لتتبع الوقت التلقائي وتحسين التركيز)

أنكي (الأفضل لإتقان المواد من خلال التكرار المتباعد)

Todoist (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والبديهية)

Notion (الأفضل للتنظيم الشامل وتخصيص مساحة العمل)

هابيتيكا (الأفضل لتلعيب عاداتك وإنتاجيتك)

فريدوم (الأفضل لإدارة المشتتات الرقمية عبر جميع الأجهزة)

Grammarly (الأفضل لتحسين جودة الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

بوموفوكوس (الأفضل لإدارة الوقت والتركيز المنظم)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الإنتاجية للطلاب؟

غالبًا ما يعاني الطلاب من إدارة الوقت حيث تجده مصدرًا رئيسيًا للتوتر والإرهاق بشكل يومي. في الواقع 45% من طلاب الجامعات الأمريكية أنهم يتعرضون "لضغوطات أكثر من المتوسط"، بينما أفاد 33% من الطلاب أنهم يتعرضون "لضغوطات متوسطة"

على الرغم من أنها ليست حلاً شاملاً، إلا أن تطبيقات الإنتاجية يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلات إلى حد كبير من خلال مساعدة الطلاب على توفير الوقت وتبسيط المهام وتعزيز التركيز.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها في تطبيق الإنتاجية المفضل لديك:

✅ قوائم مهام قابلة للتخصيص: حدد تطبيقات الإنتاجية التي تنظم المهام مع خيارات لتحديد الأولويات والمواعيد النهائية والتذكيرات المتكررة

✅ تكامل التقويم: اختر تطبيقات الإنتاجية المزودة بميزة مزامنة الجداول الزمنية مع تقويم Google أو أدوات مشابهة لتجنب تفويت المواعيد النهائية أو التداخلات

✅ مؤقتات التركيز: اختر تطبيقات الإنتاجية المزودة بمؤقتات بومودورو المدمجة أو ميزات حظر التطبيقات لتقليل عوامل التشتيت أثناء جلسات المذاكرة

✅ المزامنة والنسخ الاحتياطي على السحابة: اختر أدوات الإنتاجية التي تسمح لك بالوصول إلى الملاحظات والمهام والملفات عبر أجهزة متعددة، مما يضمن لك الاتصال الدائم

✅ خيارات دفتر الملاحظات الرقمي: إعطاء الأولوية لأدوات الإنتاجية للطلاب التي تتضاعف كتطبيقات تدوين الملاحظات لمدخلات الوسائط المتعددة مثل الصور والملاحظات الصوتية والشروح المكتوبة بخط اليد

✅ أدوات التعاون: اختر تطبيقات الإنتاجية مع لوحات المهام المشتركة، ومشاركة الملفات، وقنوات الاتصال للمشاريع الجماعية

✅ تتبع الوقت: ركز على أدوات الإنتاجية التي تسجل كيف تقضي ساعات عملك، مما يساعدك على تحديد معوقات الإنتاجية في حياتك الطلابية

أفضل 15 تطبيقًا للإنتاجية للطلاب

يفرق تطبيق الإنتاجية المناسب بين البقاء على قيد الحياة والازدهار في حياتك الأكاديمية. دعنا نتعرف على أفضل 15 تطبيقاً للإنتاجية للطلاب:

1. ClickUp (أفضل أداة إنتاجية شاملة للطلاب)

جرب ClickUp

تطبيقات الإنتاجية للطلاب : ClickUp

أولًا انقر فوق -صديقك المثالي للدراسة وتطبيق الإنتاجية المتكامل المصمم لجعل حياة الطالب في غاية السهولة. سواء كنت تقوم بإدارة الواجبات أو تتبع مشاريع الفصل الدراسي أو تنظيم حياتك الشخصية، فإن ClickUp لديه الأدوات التي تساعدك على البقاء في القمة. ClickUp للطلاب يشبه وجود مساعد شخصي ومدير مشروع وخبير إنتاجية في شخص واحد. يُعتبر ClickUp مثاليًا لإدارة الوقت في بيئة التعليم الجامعي، حيث يوفر لك العديد من الميزات لتبسيط سير عملك الأكاديمي والبقاء منظمًا.

وهو يتضمن ميزات مثل إدارة المهام - مع مهام قابلة للتخصيص، ومهام فرعية، وقوائم مراجعة لتقسيم المهام. يمكنك استخدامه لتعيين تذكيرات بالمواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي، والتعاون في المشاريع الجماعية باستخدام قوائم المهام والمستندات المشتركة.

يسهل ClickUp أيضًا تدوين الملاحظات، وإنشاء المستندات، وتحديد الأهداف، مما يجعل جميع واجباتك الدراسية مركزية.

💡 نصيحة احترافية: هل تعلم قالب إنجاز المهام في ClickUp (قائمة بسيطة) مستوحى من طريقة ديفيد ألين الشهيرة "GTD"؟ استخدم هذا القالب لتقسيم حتى أكثر المهام إرهاقًا إلى خطوات صغيرة الحجم - وهو مثالي لتحويل جدول الدراسة الفوضوي أو المشروع الذي يلوح في الأفق إلى خطة خالية من التوتر. إن قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp أداة إضافية أخرى يمكن أن تساعدك في الحفاظ على تركيزك!

جرب ClickUp Brain

ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك ClickUp Brain يعزز إدارة وقتك من خلال السماح لك بإنشاء ملاحظات مباشرةً من مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. كما أنه يساعدك على صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو المقالات أو الخطوط العريضة بشكل مصقول، بينما تعمل ميزات مثل النسخ والردود السريعة على تبسيط التواصل.

تتبع جلساتك الدراسية ونفذ خاصية تتبع الوقت للحفاظ على إنتاجيتك مع ميزة تتبع الوقت في ClickUp

إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة وقت تركيزك في جلسات المذاكرة، فإن ميزة ClickUp Time Tracker أداة منقذة. سجل الوقت الذي تقضيه في مهام محددة - مثل مراجعة شرائح المحاضرات أو العمل على الواجبات.

يمكنك أيضًا تطبيق طرق تحديد الوقت باستخدام أداة التعقب لتخصيص فترات دراسية، مثل فترات تركيز مدتها 25 دقيقة متبوعة بفترات استراحة مدتها 5 دقائق، من أجل الحفاظ على الإنتاجية وتجنب الإرهاق.

استخدام مهام ClickUp Tasks

مهام ClickUp

علاوة على ذلك مهام النقر فوق المهام ممتاز لتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة. يمكنك تحديد المواعيد النهائية وتحديد أولويات المهام وإضافة الملاحظات أو الموارد مباشرةً إلى كل مهمة.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب ورقة بحثية، فقم بإنشاء مهام لوضع الخطوط العريضة والبحث والصياغة والتحرير، مع ضمان عدم إغفال أي خطوة. 🛠️

أفضل ميزات #### ClickUp

قم بتخطيط الأفكار وتعيين المهام وإنشاء سير عمل مرئي باستخدام ClickUp Whiteboard بحيث يمكن للجميع في المجموعة رؤيتها وتحديثها في الوقت الفعلي

إعداد مهام سير العمل من خلال أتمتة ClickUp التي تتعامل مع المهام المتكررة مثلخطط الإنتاجية أو التذكير بالمواعيد النهائية للواجبات تلقائيًا

نظّم عبء عملك الأكاديمي باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة من خلال تصور واجباتك في قائمة، أو تتبع المواعيد النهائية للمشروع في التقويم، أو تنظيم جدولك الزمني للتحضير للاختبار باستخدام مخططات جانت

استخدم انقر فوق المفكرة و مستندات ClickUp لتدوين الأفكار أو إنشاء مستندات شاملة بصفحات متداخلة

سجل شاشتك باستخدام انقر فوق المقاطع لطلب الملاحظات أو الحصول على توضيح بشأن مهام محددة والمهام ذات الصلة

إنشاء مخصص لوحة تحكم على ClickUp لمراقبة واجباتك ودرجاتك ومواعيدك النهائية في مكان واحد للحصول على رؤية شاملة لفصلك الدراسي

قيود ClickUp

بعض الميزات المتقدمة، مثل بعض طرق العرض، لا تعمل بشكل كامل على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 أهداف SMART لطلاب الكلية (نصائح وأمثلة لتحديد الأهداف)

2. تقويم Google (الأفضل للجدولة المبسطة وإدارة المهام)

via تقويم جوجل يُعد تقويم Google Calendar مثاليًا للطلاب الذين يرغبون في البقاء منظمين أثناء إدارة جدول زمني مزدحم. وقدرته على مواءمة المهام والأحداث والمواعيد مباشرةً على جدول زمني مرئي يجعله أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية للطلاب للموازنة بين المواعيد النهائية الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية.

هل تريد تخطيط أسبوعك بالكامل؟ قم بسحب الأحداث وإفلاتها على الجدول الزمني لترى أين يمكنك أن تضغط على جلسة المكتبة أو استراحة لتناول القهوة التي تحتاجها بشدة. بالإضافة إلى ذلك، قم بترميز التقويم الخاص بك بالألوان للتمييز بين الفصول الدراسية وجلسات الدراسة وأوقات الراحة. 🎨

أفضل ميزات تقويم Google

إضافة المهام وتتبعها مباشرةً على تقويمك لمحاذاة مواعيد نهائية واضحة

جدولة ومشاركة خانات المواعيد للجلسات الدراسية أو الاجتماعات مع روابط الحجز

تمكين رسائل البريد الإلكتروني لجدول الأعمال اليومي للبقاء على اطلاع على جدولك الزمني كل صباح

قيود تقويم Google

بعض الميزات مبسطة للغاية بالنسبة لإدارة الوقت والمشاريع المعقدة

تسعير تقويم جوجل

الإصدار المجاني

الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإصدار القياسي للأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نسخة الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

مراجعات وتقييمات تقويم جوجل

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

3. جوجل درايف (الأفضل لإدارة الملفات التعاونية)

via جوجل درايف Google Drive هو الأداة الأكثر سهولة للطلاب لإدارة المشاريع الجماعية أو مشاركة الواجبات أو تنظيم المواد الدراسية. وتتيح لك ميزات التخزين السحابي والميزات التعاونية للمنصة الوصول إلى الملفات وتحريرها ومشاركتها في الوقت الفعلي عبر الأجهزة.

بدءًا من تخزين ملاحظات المحاضرات إلى العروض التقديمية المشتركة مع زملائك في الفصل الدراسي، يحافظ Google Drive على كل شيء في مكان واحد يمكن الوصول إليه. استخدم محرر مستندات Google لكتابة المقالات معًا، وجداول بيانات Google لإنشاء قوائم المهام، والعروض التقديمية من Google لإنشاء العروض التقديمية وتخزينها جميعًا في Drive! ⭐

أفضل ميزات Google Drive

تخزين وتنظيم ملاحظات الفصل والمشروعات والملفات في السحابة

التعاون على المستندات الفعلية ومسحها ضوئيًا وتحميلها على Drive ليتمكن زملاؤك الآخرون من الوصول إليها على الفور

تخلص من متاعب حفظ وتحميل التحديثات الجديدة والمهمة على السحابة باستخدام Drive الذي يحفظ جميع التغييرات تلقائيًا

قيود Google Drive

حد التخزين المجاني البالغ 15 جيجابايت مقيّد للطلاب ذوي الاحتياجات الكبيرة من الملفات

الميزات الأساسية عند مقارنتها بأدوات الإنتاجية الأخرى لطلاب الجامعات

أسعار جوجل درايف

مجانًا (حتى 15 جيجابايت)

أساسي (100 جيجابايت): 1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

1.99 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط (2 تيرابايت): 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز (2 تيرابايت): 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات Google Drive

G2: 4.7/5 (أكثر من 42,620 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 42,620 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

4. فوريست (الأفضل للحفاظ على التركيز من خلال التلعيب)

via

غابة_ غابة يستخدم التلعيب لمساعدة الطلاب على الحفاظ على الإنتاجية وتقليل المشتتات. من خلال غرس شجرة افتراضية في كل مرة تقوم فيها بالتركيز، يحفزك التطبيق على الابتعاد عن هاتفك

وبمرور الوقت، تُترجم إنتاجيتك إلى غرس أشجار افتراضية في غابة افتراضية خصبة والمساهمة في قضية مستدامة. هذا صحيح، يمكنك استخدام العملات الافتراضية من الغابة للمساعدة في زراعة أشجار حقيقية! وهذا ما يجعلها مثالية للطلاب الذين يزدهرون في التحفيز البصري ويستمتعون بتحويل المهام إلى تحديات ممتعة.

أفضل ميزات الغابة

ازرع الأشجار الافتراضية التي تنمو أثناء تركيزك على تحويل العمل الشاق إلى مكافأة بصرية

ابتعد عن التطبيقات المشتتة للانتباه، حيث أن ترك تطبيق الغابة يؤدي إلى موت شجرتك

قم ببناء غابة افتراضية مخصصة بمرور الوقت، مما يعكس تركيزك وإنتاجيتك

قيود الغابة

تكامل محدود مع أدوات الإنتاجية الخارجية مثل مديري المهام أو التقويمات

ملحق كروم محدود ومعيب بعض الشيء

أسعار فورست

الشراء لمرة واحدة: 3.99 دولار/مستخدم

➡️ اقرأ المزيد: أهم نصائح إدارة المشاريع للطلاب

5. مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتدوين الملاحظات المتنوعة والتعاونية)

عبر

/مرجع/ https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2&wdorigin=ondc Microsoft /%href/ مايكروسوفت ون نوت هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات يتكيف مع أسلوبك الفريد في تدوين الملاحظات. فهو يساعدك على تنظيم ملاحظات المحاضرات بسلاسة، وتجميع الأفكار ورسم المخططات.

تعد ميزات التدوين الصوتي والمشاركة مفيدة بشكل خاص لالتقاط المحاضرات أثناء التنقل والتعاون مع زملائك في المشاريع. وإلى جانب ذلك، فإن تكامله مع Microsoft Office يضمن سير العمل بسلاسة. يعد OneNote، الذي يمكن الوصول إليه على أي جهاز، أداة رائعة للبقاء منظمًا وتعزيز الإنتاجية. 📝

أفضل ميزات برنامج OneNote من مايكروسوفت

استخدام الحبر الرقمي لرسم الملاحظات والتعليق عليها وتمييزها للحصول على تجربة تعليمية مخصصة

تسجيل المحاضرات وتدوينها مباشرةً داخل التطبيق لسهولة مراجعتها لاحقًا

التعاون مع زملاء الدراسة أو المعلمين من خلال مشاركة الملاحظات وتحريرها في الوقت الفعلي

قيود برنامج OneNote من مايكروسوفت

قد تكون المزامنة غير موثوقة عند التبديل بين الأجهزة أو العمل دون اتصال بالإنترنت

أسعار مايكروسوفت ون نوت

إصدار مجاني

مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 العائلي 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (حتى 6 مستخدمين)

مراجعات وتقييمات مايكروسوفت ون نوت

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (1,790+ تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت لا تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظاتك قد يفوتك على الأرجح تحسين توفير الوقت والإنتاجية.

6. الديك الرومي البارد (الأفضل للإنتاجية الخالية من التشتت)

via تركيا الباردة يعتبر Cold Turkey هو الأداة المثالية إذا كنت تعاني من صعوبة في التركيز بسبب تشتيت الانتباه من مواقع الويب أو التطبيقات أو الألعاب.

من خلال السماح لك ب حظر مواقع الويب أو التطبيقات أو حتى الإنترنت بأكمله، يخلق لك Cold Turkey بيئة عمل منضبطة يصعب خداعها. هذه الأداة ذات قيمة خاصة إذا كنت تحارب المماطلة باستمرار، فهي تجبرك على تحديد أولويات المهام واستعادة إنتاجيتك.

أفضل ميزات برنامج Cold Turkey

خذ فترات راحة في أوقات محددة مسبقًا باستخدام مؤقتات تستند إلى تقنية بومودورو التي تقوم بتبديل الكتلة وإيقافها أثناء العمل

حظر المحتوى المضمن الذي يتم تحميله في إطار iframe مثل مقاطع فيديو YouTube

قفل الإعدادات لمنع التغييرات أثناء الكتل النشطة، مما يضمن المساءلة

قيود تركيا الباردة

الأجهزة المحمولة غير مدعومة بسبب قيود نظام التشغيل

أسعار تركيا الباردة

دفعة لمرة واحدة بقيمة 39 دولارًا لكل مستخدم

7. كويزلت (الأفضل لأدوات الدراسة التفاعلية والمخصصة)

via Quizletكويزلت هي أداتك الدراسية المفضلة للتعلم من خلال البطاقات التعليمية التفاعلية والاختبارات التدريبية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Q-Chat التي تجعل التعلم فعالاً وجذاباً. إنها مفيدة بشكل خاص للطلاب الذين يستعدون للامتحانات في أي مادة، مما يسمح لهم بإنشاء محتوى مخصص أو الوصول إلى مجموعات منسقة من الخبراء.

وبفضل ميزات مثل وضع التعلم وتتبع التقدم المخصص، يتكيف Quizlet مع أسلوبك ووتيرة تعلمك. تضمن الأدوات التعاونية والمحتوى الذي تم التحقق من صحته من قِبل الخبراء التحضير الفعال للامتحانات أو الاختبارات أو الواجبات اليومية في الفصل الدراسي.

أفضل ميزات Quizlet

احفظ المفاهيم واستيعابها بدقة أكبر مع ممارسة الاسترجاع

استخدم اختبارات التدريب المخصصة التي تنتقل من الأسئلة البسيطة إلى الأسئلة المعقدة كلما تقدمت في الامتحان

عزز المشاركة في الفصل الدراسي باستخدام ألعاب مباشرة داخل الفصل مثل Quizlet Live

قيود Quizlet

الأسئلة المتكررة في مجموعات معينة تصبح مزعجة بمرور الوقت

تطبيق تعليمي أكثر من كونه تطبيقًا إنتاجيًا لمساعدة الطلاب على الحفاظ على تركيزهم

تسعير Quizlet

الخطة المجانية: 0 دولار

0 دولار Quizlet Plus: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات Quizlet

G2: 4.5/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم الذكاء الاصطناعي للإنتاجية لإنشاء اختبارات مصممة خصيصًا لموادك الدراسية. أدخل ملاحظاتك أو مواضيعك الرئيسية، ودع الذكاء الاصطناعي يُنشئ أسئلة متعددة الخيارات أو بطاقات تعليمية لاختبار فهمك. إنها طريقة ممتعة وفعالة للتحضير للامتحانات أو تعزيز التعلم!

8. تطبيق RescueTime (الأفضل لتتبع الوقت التلقائي وتعزيز التركيز

via RescueTimeوقت الإنقاذ يساعدك على تتبع وقتك تلقائيًا وبناء عادات إنتاجية. من خلال توفير رؤى مفصلة عن يومك، فإنه يحدد عوامل تشتيت الانتباه ويسلط الضوء على مجالات التحسين، مما يضمن لك البقاء على رأس أهدافك الأكاديمية.

مع ميزات مثل جلسات التركيز، وتحديد الأهداف، والتتبع التلقائي للنشاط، يساعدك RescueTime على إدارة جداول الدراسة بفعالية. حدد وفهم نمط دراستك لتظل على رأس أهدافك من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل المماطلة وخلق توازن أفضل. 🕒

أفضل ميزات RescueTime

حظر مواقع الويب والتطبيقات المشتتة للانتباه مع تحديد فترات تركيز مخصصة

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لأنشطتك اليومية من خلال التتبع الآلي

حدد أهدافًا مخصصة وتتبع التقدم المحرز من خلال الاتجاهات والرؤى التفصيلية

قيود وقت الإنقاذ

تكامل محدود بين تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

تسعير RescueTime

لايت: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد القسط الفردي المميز: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا فريق بريميوم تيم: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

9. Anki (الأفضل لإتقان المواد من خلال التكرار المتباعد)

via أنكي Anki هو أفضل رهان لك للاحتفاظ بالمعلومات بكفاءة وعلى المدى الطويل. تستخدم المنصة التكرار المتباعد لتعزيز الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل، مما يجعلها مثالية لإتقان الموضوعات المعقدة.

تدعم بطاقات Anki القابلة للتخصيص والغنية بالوسائط النصوص والصور والصوت والفيديو، مما يلبي أنماط التعلم المتنوعة ويجعلها لا غنى عنها لتعلم لغة جديدة أو حفظ المفاهيم المعقدة.

سواء كنت تستعد للامتحانات، أو تتقن المفردات، أو تحتفظ بالمفاهيم التفصيلية، يساعدك تطبيق Anki على التركيز على ما هو أكثر أهمية. 💾

أفضل ميزات أنكي

حسِّن أوقات دراستك باستخدام نظام الجدولة الذكي من Anki لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

منتديات مستخدمين نشطة ومفيدة للمساعدة في حل العقبات أثناء الاستخدام

مزامنة الطوابق عبر الأجهزة باستخدام AnkiWeb للدراسة السلسة في أي مكان

قيود أنكي

تكون إشعارات AnkiDroid غير متسقة في بعض الأحيان، وغالبًا ما تتطلب التحقق من التطبيق يدويًا

منحنى التعلم على Anki حاد بعض الشيء مقارنة بتطبيقات الإنتاجية الأخرى للطلاب

أسعار أنكي

مجاني

تطبيق iOS على الهاتف المحمول: 24.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

مراجعات وتقييمات أنكي

G2: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

10. Todoist (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والبديهية)

via Todoist يعد Todoist مثاليًا إذا كنت تبحث عن أداة نظيفة وسهلة الاستخدام لتنظيم مهامك وأولوياتك بفعالية. فهو يتميز ببساطته، حيث يقدم ميزات مثل إدخال اللغة الطبيعية لإضافة المهام وفلاتر قوية لسهولة التصنيف بسرعة.

تتيح لك واجهة المنصة البديهية تقسيم المهام إلى مهام يمكن إدارتها، وتحديد المواعيد النهائية، وتحديد الأولويات الأكثر أهمية للتفوق في دراستك.

سواء أكنت تخطط لواجباتك أو تتبع الأنشطة اللامنهجية أو تضع تذكيرات للمشاريع الجماعية، فإن مرونة Todoist تجعل منه أداة أساسية للطلاب المشغولين. وبفضل المزامنة عبر الأجهزة والميزات الذكية، فهو ممتاز للحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل. 🗃️

أفضل ميزات تودويست

تعيين تذكيرات متكررة للعادات اليومية، مثل مراجعة الملاحظات أو حضور الفصل الدراسي

تنظيم المهام وتحديد أولوياتها باستخدام التصنيفات والفلاتر واللوحات لتحسين التركيز

تتبع التقدم المحرز مع رؤى الإنتاجية وميزات تحديد الأهداف

قيود تودويست

ميزات تعاون محدودة مقارنةً بأدوات إدارة المشاريع الكاملة والتطبيقات الأخرى

تسعير Todoist

مبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

مراجعة وتقييم تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

11. Notion (الأفضل لتنظيم الكل في واحد وتخصيص مساحة العمل)

via Notion مع واجهته القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة, المفهوم يساعد الطلاب على إنشاء إعدادات مصممة خصيصًا لتدوين الملاحظات وتتبع الواجبات وإدارة المشاريع، مما يسمح لهم بتبسيط إجراءات الدراسة الروتينية. من إنشاء قوائم المهام إلى الحفاظ على دفتر ملاحظات رقمي، يتكيف Notion ليناسب كل أسلوب تعليمي واحتياجات.

يتيح التطبيق إمكانية التعاون، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الجماعية والجلسات الدراسية. مع قوالب الإنتاجية لكل حالة استخدام، تتكيف Notion مع سير عملك وتساعدك على تنظيم تقويمك الأكاديمي. ✍️

أفضل ميزات نوتيون

إنشاء لوحات معلومات مخصصة مع مجموعة من المهام والملاحظات وقواعد البيانات

إنشاء علاقات ديناميكية بين الملاحظات والجداول الزمنية والموارد من خلال قواعد البيانات المرتبطة

التعاون مع زملاء الدراسة في الوقت الفعلي باستخدام الصفحات المشتركة وتاريخ الإصدارات

قيود الحركة

خيارات التخصيص المتقدمة تبدو مربكة للمستخدمين الجدد

تشكل الإمكانيات المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت تحديًا دون اتصال ثابت بالإنترنت.

تسعير الانتقال

مجانًا : 0 دولار/شهر لكل مستخدم (تحميل ملفات محدودة 5 ميغابايت)

: 0 دولار/شهر لكل مستخدم (تحميل ملفات محدودة 5 ميغابايت) بالإضافة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

مراجعة وتقييم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

12. هابيتيكا (الأفضل لتلعيب عاداتك وإنتاجيتك)

via هابيتيكا تطبيق Habitica هو تطبيق إنتاجي فريد من نوعه يحول إدارة المهام إلى لعبة تفاعلية جذابة. هذا التلعيب يجعله مثاليًا للطلاب الذين يسعون إلى بناء عادات والبقاء منظمين. قم بتسجيل عاداتك وأهدافك اليومية ومهامك، واكسب مكافآت مثل معدات المعركة والحيوانات الأليفة والمهارات السحرية كلما تقدمت في المستوى.

إذا فاتتك المهام، ستواجه عقوبات في حال تفويت المهام، مما يضيف إحساسًا مرحًا بالمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التعاون مع أصدقائك لهزيمة الوحوش ومعالجة المهام معًا. يعزز هذا النهج التفاعلي المساءلة والاتساق، مما يساعد الطلاب بشكل فعال على إدارة عبء العمل الأكاديمي والالتزامات الشخصية.

أفضل ميزات هابيتيكا

أنشئ عادات ومهام وقوائم يومية مخصصة، واكسب نقاط خبرة وافتح الإنجازات كلما تقدمت في اللعبة

إنشاء نقابات والانضمام إليها للمساءلة والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين

تخصيص الصور الرمزية لتعكس تقدمك وإنجازاتك

قيود هابيتيكا

يمكن أن تستفيد واجهة المستخدم من التحديثات لتحسين الوضوح والتخصيص

تتطلب دائمًا اتصالاً مستقرًا عالي السرعة بالإنترنت لسلاسة الأداء

أسعار هابيتيكا

خطة مجانية

شهريًا: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

13. Freedom (الأفضل لإدارة المشتتات الرقمية عبر جميع الأجهزة)

via الحرية Freedom هو تطبيق إنتاجي مصمم لمساعدة الطلاب على تقليل المشتتات الرقمية عن طريق حظر الوصول إلى مواقع وتطبيقات محددة عبر أجهزة متعددة. من خلال إنشاء بيئة مركزة خالية من التشتت، يمكّن Freedom الطلاب من التركيز على دراستهم وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

مع Freedom، جدولة جلسات الدراسة المركّزة، ومزامنة تفضيلات الحجب عبر الأجهزة، واستخدام ميزات الضوضاء المحيطة للحفاظ على التركيز. يساعد هذا النهج الشامل في تطوير عادات دراسية فعالة وتحقيق الأهداف الأكاديمية. 🛡️

أفضل ميزات Freedom

حظر مواقع الويب والتطبيقات المشتتة للانتباه عبر جميع الأجهزة من خلال المزامنة بين الأجهزة للحفاظ على التركيز

تخطيط جلسات الحظر وأتمتتها لتتماشى مع جداول الدراسة

تمكين وضع القفل لمنع إنهاء جلسات الحظر قبل الأوان

قيود الحرية

يمكن لمستخدمي Android حاليًا إنشاء قائمة حظر افتراضية واحدة فقط، مما يحد من التخصيص

تسعير الحرية

القسط: 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم أبدًا: 199 دولارًا أمريكيًا

14. Grammarly (الأفضل لتحسين جودة الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

via

/مرجع/ https://www.grammarly.com/features Grammarly /%href/

Grammarly لا يتعلق فقط بإصلاح القواعد النحوية - إنه أداة ذكية مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم للارتقاء بكل جانب من جوانب تواصلك. تساعدك ميزاته المتقدمة في صياغة مقالات وأوراق بحثية وواجبات جيدة التنظيم، مما يضمن لك كتابة أكاديمية مصقولة وفعالة.

من خلال التكامل السلس عبر منصات متعددة مثل Microsoft Word ومحرّر مستندات Google ومتصفحات الويب، يساعد Grammarly الطلاب في الحفاظ على كتابة عالية الجودة عبر مختلف التطبيقات. 📚

أفضل ميزات Gramarly

يوفر اقتراحات متقدمة بشأن القواعد النحوية والإملائية ونبرة الصوت من أجل التواصل المصقول، بالإضافة إلى التحقق من الانتحال

يقدمأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة الجمل وتحسين المفردات والاستشهادات التلقائية

إنشاء الاقتباسات وتنسيقها تلقائيًا من المتصفح مباشرةً

القيود النحوية

عدواني في بعض الأحيان مع الاقتراحات بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تشتيت الانتباه

قد يكون الاشتراك في الميزات المتقدمة مرتفعًا بالنسبة للطلاب المهتمين بالميزانية

التسعير النحوي

مجاني

المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,100 تقييم)

15. بوموفوكوس (الأفضل لإدارة الوقت والتركيز المنظم)

via Pomofocus 🔎 هل تعلم؟ اخترع تقنية بومودورو طالب جامعي يدعى فرانشيسكو سيريلو في أواخر الثمانينيات.

Pomofocus هو مؤقِّت بومودورو بسيط وفعال في نفس الوقت مصمم لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك وإدارة وقتك بكفاءة. وبفضل ميزات مثل تتبع المهام، والمؤقتات القابلة للتخصيص، وتقارير الإنتاجية المرئية، فإن بوموفوكوس مثالي لإنشاء سير عمل منظم دون تشتيت الانتباه.

يمكن الوصول إليه عبر متصفحات سطح المكتب والهاتف المحمول، وهو يساعد المستخدمين في إدارة المهام مثل الدراسة أو الكتابة أو البرمجة، مما يعزز التركيز المستمر وإدارة الوقت بكفاءة. ⏱️

أفضل ميزات بوموفوكوس

استخدم مؤقت بومودورو القابل للتخصيص لتعيين فترات عمل مركزة وفترات استراحة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

تتبع تقدم المهام وعرض تقارير يومية وأسبوعية وشهرية مفصلة لمراقبة الإنتاجية

احفظ مقالات الويب والمهام المتكررة كقوالب للإعداد السريع والسهل

قيود بوموفوكوس

يفتقر إلى إدارة المهام الشاملة ووظائف تتبع الوقت الموجودة في بعض أفضل تطبيقات الإنتاجية للطلاب

تسعير بوموفوكوس

مجاني

القسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

اتخذ الخطوة الأولى نحو الإنتاجية مع ClickUp

يعتمد اختيار أفضل تطبيقات الإنتاجية المجانية على احتياجاتك الفريدة - إدارة المهام أو تتبع الوقت أو تعزيز التركيز.

في حين أن الأدوات المتخصصة مثل Forest أو RescueTime رائعة، فإن وجود حل شامل مثل ClickUp يبسط كل شيء. ✅

من اللوحات البيضاء التعاونية إلى الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن تعدد استخدامات ClickUp يعني أنك لست بحاجة إلى أدوات متعددة للحفاظ على إنتاجيتك. إنه التطبيق الأمثل لمساعدة الطلاب على التخطيط والتنظيم والتنفيذ بكفاءة في مكان واحد.

هل أنت مستعد لتغيير الطريقة التي تدير بها حياتك الأكاديمية؟ اشترك في ClickUp اليوم وتولى مسؤولية إنتاجيتك!