13 مثالاً على شهادات العملاء التي تبني الثقة

عندما يفكر الناس في شراء منتج أو خدمة، لا يعتمدون فقط على الإعلانات أو الميزات أو العروض الترويجية. بل يبحثون عن تأكيد — دليل على أن الآخرين قد حظوا بتجربة جيدة.

هنا تكمن أهمية شهادات العملاء التي تفوق أي شيء تقوله الشركة عن نفسها. فهي تبدو حقيقية وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها، مثل توصية من أحد الأقران بدلاً من دعاية تسويقية.

في الواقع، وفقًا لـ Bright Local، يقرأ 77% من العملاء دائمًا أو بانتظام التقييمات والشهادات عبر الإنترنت عند تصفحهم للشركات المحلية. وغالبًا ما يستخدمون ما يتعلمونه لاتخاذ قرار شراء إيجابي (أو سلبي)!

إذا كنت ترغب في معرفة ماهية شهادات العملاء وكيفية استخدامها وأسبابها، فاستمر في القراءة.

سنشارك أيضًا أمثلة على شهادات العملاء لتلهمك. تحدث إلى عملائك الأكثر ولاءً لاستكشاف كيف يمكن للشهادات الأصيلة أن تساعد في زيادة المبيعات وتقليل عدم اليقين لدى المتسوقين عبر الإنترنت.

ما هي شهادة العملاء؟

شهادة العملاء هي تأييد قوي من عميل راضٍ يؤكد قيمة منتج أو خدمة. يمكن أن تتخذ الشهادات أشكالًا عديدة، بما في ذلك المراجعات المكتوبة ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

🔮 هل تعلم؟ احتمالية شراء منتج حصل على خمس تقييمات تزيد بنسبة 270% عن منتج لم يحصل على أي تقييم!

بغض النظر عن الشكل، يمكنك طلب شهادات العملاء لعرض علامتك التجارية ومنتجاتك في أفضل صورة ممكنة للعملاء المحتملين.

في حين أن بعض الشهادات هي توصيات مدفوعة الأجر، خاصة في التسويق عبر المؤثرين، فإن معظمها يتم مشاركتها طواعية من قبل العملاء على مواقع المراجعات أو يتم جمعها من خلال التواصل المباشر من قبل الشركات.

عندما تقترن شهادات العملاء بكتابة إعلانية قوية واستراتيجيات ذكية للاحتفاظ بالعملاء وجهود تسويقية موجهة، فإنها تلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على التغلب على تردد المشترين وزيادة المبيعات عبر الإنترنت وتحويل العملاء المخلصين إلى دعاة متحمسين للعلامة التجارية.

ما الذي يجعل شهادة العملاء رائعة؟

إليك ما يميز الشهادة التي لا تُنسى عن الشهادة العادية:

تحديد هوية العميل بوضوح: يشمل اسم العميل ولقبه وشركته وأحيانًا صورته. هذه الدقة تجعل الشهادة أكثر مصداقية وقابلية للتصديق

مشكلة محددة أو نقطة ضعف: تصف المشكلة التي كان يواجهها العميل بالضبط قبل أن يجد الحل

نتائج ملموسة وقابلة للقياس: بدلاً من الإطراء الغامض، تشير الشهادات القوية إلى نتائج ملموسة، مثل "زيادة معدلات التحويل بنسبة 30٪" أو "توفير 10 ساعات في الأسبوع"

صوت ونبرة أصيلة: تبدو وكأنها كلام أشخاص حقيقيين. الصياغة الطبيعية والعيوب الطفيفة والتعبيرات العاطفية تجعلها أكثر مصداقية

العوامل المميزة: تسلط الضوء على مزايا منتجك مقارنة بالمنافسين من حيث السعر والدعم وحالات الاستخدام وتقديم خدمة استثنائية، إلخ

قصة التحول: تقدم لمحة واضحة عن رحلة "قبل وبعد"، مما يساعد العملاء المحتملين على تصور قصة نجاحهم المحتملة

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13 مثالًا قويًا على شهادات العملاء (مع قوالب)

إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام لعرض قصص نجاح حقيقية للعملاء (وربما توفير بعض الوقت أثناء ذلك)، فراجع هذه الأمثلة الـ 13 القوية للشهادات، بالإضافة إلى قوالب جاهزة للاستخدام لتسهيل إنشاء شهاداتك الخاصة:

1. شهادة اقتباس قصير

هذه هي الاقتباسات الكلاسيكية "القصيرة والمعبرة" والمباشرة من العملاء التي تصف تجاربهم الإيجابية مع شركتك. بسيطة ولكنها فعالة للغاية، تعمل هذه الاقتباسات بشكل رائع عندما تريد إثباتات سريعة لموقعك الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواد التسويقية.

تستخدم ClickUp اقتباسات قصيرة لبناء مصداقية فورية وإظهار كيف تعزز كفاءة الفريق من خلال التعاون في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة المشاريع القابلة للتطوير.

ClickUP يجمع جميع فرقنا في مكان واحد

📌 نصيحة سريعة: اربط الاقتباسات بصور العملاء أو شعارات الشركات لتجعلها تبدو أكثر أصالة.

إليك نموذج يمكنك استخدامه:' "لقد ساعدني [المنتج/الخدمة] في [تحقيق نتيجة محددة]* بشكل أسرع بكثير مما كنت أتوقع. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة!" – [اسم العميل]، [المسمى الوظيفي/اسم الشركة]

💡 نصيحة احترافية: اعرض شهادات المراجعات الصحفية في مكان بارز على صفحات الشهادات لإضافة مصداقية من أطراف ثالثة. يمكن أن تكون الإشارات في وسائل الإعلام الموثوقة أكثر إقناعًا من اقتباسات العملاء وحدها.

2. شهادات تركز على النتائج

يركز هذا النوع من الشهادات بشكل خاص على النتائج القابلة للقياس. فهو يقدم دليلًا دامغًا على أن منتجك أو خدمتك تحقق تأثيرًا حقيقيًا.

هذه الأمثلة مثالية لاستهداف العملاء الذين يهتمون بالنتائج والذين يهتمون بعائد الاستثمار (ROI) أو توفير الوقت. وللتعمق أكثر، إليك أحد الأمثلة من ClickUp، الذي حل مشاكل محددة للغاية لشركة CEMEX.

📌 نصيحة سريعة: أدرج أرقامًا محددة وأطرًا زمنية لتوضيح التأثير وجعله مثيرًا للإعجاب.

⌛ قالب موفر للوقت: استخدم قالب استبيان رضا العملاء من ClickUp لإظهار العملاء الجاهزين لتقديم شهاداتهم على الفور. العملاء الذين يقيمون خدمتك بدرجة عالية ويؤكدون أن مشكلاتهم قد تم حلها ("هل تم حل المشكلة؟ — نعم") هم المرشحون المثاليون لتقديم شهادات سريعة.

3. شهادة بالفيديو

تضفي مقاطع الفيديو مصداقية جديدة. إن رؤية وسماع عميل حقيقي يتحدث عن منتجك يخلق علاقة عاطفية قوية ويبني الثقة بسرعة.

في الفيديو، يشارك عملاء ClickUp من مختلف القطاعات تجاربهم مع ClickUp، مع التركيز على تأثيرها على التعاون بين أعضاء الفريق والإنتاجية الإجمالية.

📌 نصيحة سريعة: اجعل مدة مقاطع الفيديو من 1 إلى 2 دقيقة وركز على المشكلة التي واجهها العميل وكيف ساعدته علامتك التجارية في حلها

4. شهادة قبل وبعد

أظهر الحياة قبل استخدام منتجك والحياة بعده. اجعلها قريبة من الواقع من خلال تسليط الضوء على مشكلة واضحة تواجه جمهورك المستهدف وتقديم حل مناسب، كما فعل OC Fitness Coach.

📌 نصيحة سريعة: ركز على التغييرات العاطفية والعملية بالإضافة إلى الأرقام. أظهر كيف تغيرت حياة العميل أو أعماله أو مشاعره بعد استخدام منتجك/خدمتك.

5. شهادة على غرار دراسة حالة

تقدم دراسة الحالة رؤى عميقة حول كيفية حل مشكلة أحد العملاء، مع إحصائيات ونتائج وقصة قصيرة لجعلها أكثر إثارة للاهتمام. تجمع دراسة الحالة هذه من ClickUp بين النتائج القابلة للقياس والفوائد العملية في سرد مقنع لعرض تطبيقات حقيقية.

📌 نصيحة سريعة: قم ببناء دراسة الحالة الخاصة بك بشكل واضح: التحدي → الحل → النتائج → اقتباس العميل.

استخدم هذا النموذج على غرار دراسة الحالة كمرجع: الخلفية: "بصفتي محترفًا في [الوظيفة/القطاع]، كنت بحاجة إلى المساعدة في [تحدي محدد]"

الرحلة: "اكتشفت [المنتج/الخدمة]، وكانت عملية التسجيل [سهلة/سريعة/سلسة]. تميزوا بسبب [الميزة التنافسية الرئيسية]"

التأثير: "منذ ذلك الحين، رأيت [نتائج مفصلة]، وأشعر بمزيد من الثقة بشأن [مجال المهمة/النتيجة]"

التوصية: "أوصي بشدة بـ [المنتج/الخدمة] لأي شخص يبحث عن [الميزة/النتيجة]"

6. شهادة إثبات اجتماعي

في بعض الأحيان، ينشر العملاء تلقائيًا عن علامتك التجارية على منصات مثل Twitter أو LinkedIn أو Instagram. وهي بمثابة توصيات عفوية تصبح تأكيدًا ملموسًا من طرف ثالث على نقاط قوة علامتك التجارية.

📌 نصيحة سريعة: بعد الحصول على الإذن، أعد مشاركة شهادات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي وقم بتمييز العميل لضمان المصداقية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

7. شهادات خاصة بالصناعة

تم تصميم هذه الشهادات خصيصًا لإبراز التأثير في قطاع معين. عندما تسلط الضوء على التحديات المتخصصة التي حلها منتجك أو خدمتك، فإنك تضع منتجك في مكانة الحل المتخصص.

اكتشف كيف ساعدت تقييمات عملاء AppLovin في ترسيخ مكانتها كحل رائد في مجال الإعلان والتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطاعي الألعاب والتطبيقات المحمولة.

📌 نصيحة سريعة: قم بتضمين المصطلحات والتحديات الخاصة بالصناعة التي سيتعرف عليها العملاء المحتملون ويتعاملون معها.

8. شهادات المؤثرين أو الخبراء

هل هناك اسم كبير في مجال عملك يثني عليك؟ هذا يعزز مصداقيتك بشكل كبير!

عند دخول سوق جديد أو محاولة إعادة تموضع علامتك التجارية، يمكنك أن تطلب من المؤثرين أو المشاهير أو الخبراء في المجال أن يضفوا مصداقيتهم على علامتك التجارية.

إذا كنت ترغب في الوصول إلى جمهور أوسع أو تحتاج إلى تلبية توقعات العملاء بفعالية، فقم بتسجيل شهادات صوتية مع قادة الصناعة وحوّلها إلى بودكاست!

وتعد منشور سيرينا ويليامز على LinkedIn لصالح Shopify مثالًا مثاليًا على شهادة المؤثرين.

📌 نصيحة سريعة: تأكد من أن شهادات المؤثرين تتوافق مع قيم علامتك التجارية لتجنب الظهور بمظهر غير أصيل.

9. شهادات المقارنة

يشرح أحد العملاء سبب اختياره لك بدلاً من منافسيك. باستخدام هذه الشهادات، يمكنك استهداف العملاء المحتملين الذين هم في مرحلة التقييم ويقارنون بين حلول مماثلة.

في هذا الاستعراض على G2، يشرح مدير مشروع تقني كيف تبرز ClickUp كأفضل تطبيق شامل للعمل.

📌 نصيحة سريعة: شجع العملاء الراضين على ترك تعليقاتهم والرد على الملاحظات السلبية والإيجابية لإظهار اهتمامك بهم

10. شهادات المراجعة من الأقران

هذه تقييمات ومراجعات تم جمعها على منصات خارجية، مثل Reddit أو Trustpilot. نظرًا لأن شهادة واحدة جيدة يمكن أن تثير مناقشات طبيعية حول علامتك التجارية، فقد تكون هذه الشهادات ذات قيمة كبيرة.

ألقِ نظرة على كيفية نشر هذا الموضوع على Reddit عن ClickUp.

📌 نصيحة سريعة: أنشئ حسابات رسمية فقط للانضمام إلى المحادثات بشكل طبيعي (على سبيل المثال، "مرحبًا، نحن [العلامة التجارية]، شكرًا على تعليقاتك، نحن نستمع إليك!").

11. شهادة "هل توصي به"

توصية مباشرة؟ مقنعة للغاية عندما لا يزال الناس مترددين.

إذا قال أحد العملاء أنه سيوصي بك، فهذا يدل على رضاه التام عن القيمة التي تقدمها، ليس فقط كعميل لمرة واحدة، بل كمدافع مخلص عن علامتك التجارية.

📌 نصيحة سريعة: قم بتأطير هذه الشهادات المؤثرة وتأييد العملاء حول جوانب محددة استمتع بها العميل، مثل سهولة الاستخدام أو الخدمة المخصصة

12. شهادة مكتوبة طويلة

هل تريد أن تنقل عمق المشكلة والحل والتأثير العاطفي بطريقة أكثر سردية؟ اطلب من العملاء مشاركة وجهات نظرهم الفريدة في شهادة منشورة على مدونة وقدم إطارًا يسهل عليهم ذلك.

إليك نموذج بريد إلكتروني يمكنك استخدامه: الموضوع: نود أن نسمع عن تجربتك مع [اسم شركتك]! مرحبًا [اسم العميل]، أتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلتك وأنت بخير! أتواصل معك لأننا نقدر ملاحظاتك حقًا ونود أن نسمع المزيد عن تجربتك مع [منتجك/خدمتك]. إذا كان لديك بضع دقائق، سنكون ممتنين للغاية إذا أمكنك مشاركة شهادة طويلة. لا تتردد في طرح أسئلة مثل: ما الذي دفعك لاختيار [منتجك/خدمتك]؟

كيف ساعدك ذلك في التغلب على التحديات الأولية؟

ما هي الفوائد التي لفتت انتباهك أكثر؟

كيف كانت تجربتك العامة معنا؟ إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لك، يسعدنا إجراء مكالمة قصيرة لجمع أفكارك، أو يمكنك ببساطة الرد على هذا البريد الإلكتروني. شكرًا جزيلاً على دعمك المستمر. نتطلع إلى سماع رأيك قريبًا! مع أطيب التحيات، [اسمك] [منصبك] [معلومات الاتصال الخاصة بك]

📌 نصيحة سريعة: قدم حافزًا صغيرًا، مثل خصم أو هدية أو تبرع لمؤسسة خيرية يدعمونها، كعربون تقدير

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين شهادات الموظفين وشهادات المقابلات لإنشاء قصة متكاملة. تساهم وجهات نظر الموظفين في بناء مصداقية العلامة التجارية داخليًا، بينما تعزز تعليقات العملاء الثقة وتؤثر على قرارات الشراء.

13. شهادة عاطفية

ليست كل الانتصارات تتعلق بالأرقام. أحيانًا تتعلق بالمشاعر مثل الراحة أو الفرح أو الامتنان أو الثقة.

شاهد كيف تستخدم شهادة العملاء هذه لـ WeightWatchers لغة تثير المشاعر لتترك انطباعًا لدى العملاء المحتملين على المستوى العاطفي.

📌 نصيحة سريعة: دع عواطف العملاء توجه كلماتهم وحوّل الرسائل التي تركز على الإنسان إلى شهادات مقنعة

⚡️أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخريطة رحلة العميل

كيفية جمع شهادات تحقق تحويلات

إن تحديد الشهادات الرائعة هو جزء من المعادلة؛ أما بناء نظام موثوق لجمعها فهو ما يحول نجاح العملاء إلى أصول تسويقية.

دعنا نستعرض كيفية إعدادها:

حدد لحظات الرضا العالية: تتبع المعالم المهمة للعملاء (مثل إتمام عملية التسجيل، والإنجازات الكبيرة، وتواريخ التجديد) واطلب شهادات عندما يكون العملاء في أقصى درجات السعادة واستعدادهم للمشاركة

استخدم أسئلة مقابلة معدة مسبقًا: بدلاً من أن تطلب من العملاء "إرسال شيء ما"، قم بتوجيههم من خلال 3-5 أسئلة محددة تشكل قصصًا أقوى دون أن تضع عبء الكتابة عليهم

اعرض إجراء مقابلات هاتفية كخيار: في بعض الأحيان، يفضل العملاء التحدث بدلاً من الكتابة. يتيح لك إجراء مكالمة هاتفية سريعة مدتها 10 دقائق الحصول على شهادات غنية ومفصلة يمكنك تحريرها لاحقًا لتصبح اقتباسات مصقولة

التقط شهادات مصغرة على طول الرحلة: بدلاً من انتظار الشهادة "النهائية"، اجمع مقتطفات سريعة من رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات أو مواقع المراجعة أو التعليقات بعد الندوات عبر الإنترنت فور حدوثها

اجعل العملية سلسة: قم بملء المعلومات الأساسية للعملاء مسبقًا في أدوات ملاحظات العملاء عندما يكون ذلك ممكنًا، واجعل النماذج قصيرة (أقل من 5 دقائق)، واسمح بتحميل مقاطع الفيديو أو لقطات الشاشة بسهولة

متى لا تطلب شهادة ❌ مباشرة بعد الشراء: بعد إتمام عملية البيع مباشرة، لا يكون العملاء قد رأوا النتائج بعد. إن السؤال في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى الحصول على تعليقات غامضة أو فارغة بدلاً من أدلة ملموسة

أثناء التسجيل أو التنفيذ: لا يزال العملاء يتعرفون على منتجك أو خدمتك. تجربتهم لم تتشكل بالكامل بعد، وقد تسلط تعليقاتهم الضوء على الالتباس بدلاً من النجاح

عندما يواجه العميل مشكلات: إذا كان العميل عالقًا أو محبطًا أو يتعامل مع تذاكر دعم لم يتم حلها، فإن طلب شهادة سيبدو غير ملائم ويضر بالثقة

بدون محفز واضح للنجاح: إذا لم يكن هناك نجاح واضح للمشروع أو نتيجة أو إنجاز ملموس، فإن الانتظار سيساعدك على جمع شهادات أقوى بكثير وموجهة نحو النتائج في وقت لاحق

أين تستخدم الشهادات لتحقيق أقصى تأثير

لتحويل الشهادات إلى نمو حقيقي، تحتاج إلى وضعها في المكان الذي سيكون له أكبر تأثير على قرارات جمهورك. ومن بين هذه الأماكن:

صفحات الهبوط: ضع أقوى شهاداتك بالقرب من أزرار الدعوة إلى اتخاذ إجراء على صفحات الهبوط. فهي تبني الثقة في اللحظة التي يقرر فيها الزوار اتخاذ الخطوة التالية

صفحات المنتجات: استخدم شهادات تتحدث مباشرة عن ميزات أو مزايا محددة. ضعها بالقرب من تفاصيل المنتج المقابلة حتى يربط القراء بين الثناء والأشياء الأكثر أهمية

صفحات الأسعار: اعرض شهادات تذكر القيمة مقابل المال أو التوفير في التكاليف أو العائد على الاستثمار. فهي تساعد في تقليل الاعتراضات على الأسعار وتعزز قيمة عروضك

حملات البريد الإلكتروني: أضف شهادات قصيرة ومؤثرة إلى رسائل البريد الإلكتروني الترويجية وإعلانات المنتجات أو متابعات ما بعد العرض التوضيحي. تضمن الأدلة المتسقة مصداقية علامتك التجارية طوال رحلة المشتري

مستندات المبيعات والعروض: زود فريق المبيعات بشهادات تتناسب مع مجال عمل العميل المحتمل وحجم شركته أو التحديات التي يواجهها. إن تخصيص الأدلة الاجتماعية يجعل العروض أكثر إقناعًا

ندوات عبر الإنترنت وعروض توضيحية مباشرة: اذكر بعض اقتباسات العملاء خلال الندوات عبر الإنترنت أو العروض التوضيحية. إن تضمين قصص نجاح حقيقية يساعد على بناء الثقة دون أن يبدو الأمر وكأنك تحاول بيع منتجك بقوة

صفحات الشكر وما بعد الشراء: اعرض شهادات العملاء بعد التسجيل أو الشراء أو التنزيل. فهذا يطمئن المشترين على أنهم اتخذوا قرارًا ذكيًا ويقلل من شكوكهم بعد الشراء

💡 نصيحة احترافية: أفضل الشهادات تبدأ قبل أن تطلبها. استخدم نموذج ClickUp للتعاون في نجاح العملاء للحفاظ على تزامن فريقك من أول اجتماع مع العميل إلى التأييد النهائي. عندما يعرف الجميع قصة العميل، يصبح من الأسهل بكثير الحصول على تعليقات حقيقية وقوية. القليل من التنظيم المسبق يؤتي ثماره على المدى الطويل.

⚡️أرشيف القوالب: 10 قوالب مجانية لخدمة العملاء لتنظيم عمليات الدعم

استخدم ClickUp لإدارة طلبات الشهادات والأصول

يساعد جمع الشهادات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء على بناء الثقة وزيادة التحويلات وتعزيز ولاء العملاء. لكن إدارة عملية الشهادات بالكامل ليست بالأمر السهل.

تتواصل مع العملاء ولكنك تفقد تتبع المتابعة. يتم الموافقة على الاقتباسات ولكنها لا تظهر أبدًا في الحملات. بعض أفضل قصص عملائك تظل مهملة في مجلدات عشوائية بسبب عدم التنسيق بين فرق التسويق والمبيعات والخدمة.

بدون نظام مركزي، ستجد نفسك دائمًا في سباق محموم لجمع الشهادات وتنظيمها واستخدامها في الوقت المناسب. يوفر لك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، طريقة قوية وموحدة لإدارة الشهادات في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل، بدءًا من الطلب الأول وحتى إدارة العلاقات المستمرة.

دعنا نلقي نظرة على كيفية قيام ClickUp بدور برنامج نجاح العملاء لتبسيط العملية بأكملها 👇

1. قم بتجميع الشهادات باستخدام نماذج ClickUp

تسهل نماذج ClickUp إنشاء نماذج طلب شهادات تحمل العلامة التجارية في دقائق. بدلاً من إرسال طلبات عبر البريد الإلكتروني بشكل متفرق، أو استخدام برنامج مخصص لأتمتة النماذج، أو تتبع الردود يدويًا، يمكنك إرسال رابط نموذج واحد إلى العملاء وتسجيل كل شيء تلقائيًا في ClickUp.

يمكنك إضافة حقول للحصول على إذن النشر أو نوع الصناعة أو تفاصيل حالة الاستخدام أو حتى تحميل صور اختيارية، مما يضمن لفريقك جمع شهادات كاملة وجاهزة للحملة من اليوم الأول.

بمجرد بدء وصول الردود، يمكنك المضي قدمًا باستخدام ClickUp Brain. يتيح لك هذا البرنامج تحليل ملاحظات العملاء من النماذج المرسلة في الوقت الفعلي، مما يساعدك على اكتشاف الأنماط، وتحديد قصص العملاء الواعدة، وترتيب أولويات المتابعة بشكل أكثر ذكاءً.

ما عليك سوى فتح المساحة أو المجلد أو القائمة حيث يتم تخزين عمليات إرسال النماذج، والنقر على Ask AI في الجزء العلوي الأيمن من العنوان، وطرح أسئلة مثل "ما هي الشهادات التي تذكر [ميزة المنتج]؟" أو "اعرض لي عمليات الإرسال من عملاء الرعاية الصحية. "*

حلل ملاحظات العملاء من خلال طرح أسئلة بلغة طبيعية واحصل على رؤى فورية باستخدام ClickUp Brain

في غضون ثوانٍ معدودة، يستخرج Brain الرؤى من مشاركاتك، بحيث يمكنك تحويلها على الفور إلى أصول تسويقية قابلة للاستخدام.

📮ClickUp Insight: نصف المشاركين في الاستطلاع يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي؛ 23% لا يعرفون من أين يبدأون، بينما يحتاج 27% إلى مزيد من التدريب للقيام بأي شيء متقدم. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال واجهة دردشة مألوفة تشبه الرسائل النصية. يمكن للفرق البدء مباشرةً بطرح أسئلة وطلبات بسيطة، ثم اكتشاف المزيد من ميزات الأتمتة وسير العمل الأكثر فاعلية بشكل طبيعي أثناء العمل دون الحاجة إلى التعلم الصعب الذي يثبط عزيمة الكثيرين.

ييسر ClickUp عملية جمع الشهادات من خلال توفير نماذج استمارات تعليقات جاهزة للاستخدام.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام نموذج نموذج ملاحظات ClickUp لإنشاء منصة لعملائك للتعبير عن آرائهم وجمع رؤى قيمة لتحسين المنتجات.

احصل على نموذج مجاني نظم وتتبع ملاحظات العملاء بطريقة منظمة باستخدام نموذج نموذج الملاحظات من ClickUp

إليك كيف يساعدك ذلك أكثر👇

اجمع تقييمات الخدمة الإجمالية باستخدام حقول التقييم بالنجوم المعدة مسبقًا، مما يساعد فريقك على تحديد العملاء السعداء الذين يستحقون التواصل معهم للحصول على شهادات على الفور

اجمع تلقائيًا أسباب التقييمات والاقتراحات للتحسين، مما يمنحك سياقًا أكثر ثراءً عند اختيار أفضل الاقتباسات وقصص العملاء لتسليط الضوء عليها

بفضل الحقول المخصصة المدمجة في ClickUp، مثل فئة العملاء، يمكنك تحديد أولويات جهود جمع الشهادات حول مجموعات العملاء الأكثر استراتيجية أو قيمة

اعرف بالضبط أي ممثل خدمة أو مزود تتعلق به التعليقات، مما يسهل ربط قصص نجاح العملاء بفرق أو مبادرات محددة عند إنشاء الحملات

2. تتبع الشهادات ونظمها باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تتجاوز ClickUp Dashboards التوقعات وتمنحك رؤية في الوقت الفعلي لمكان كل شهادة.

تصور أداء المشروع وتتبع تقدم الفريق في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp

إليك ما يمكنك القيام به باستخدام لوحات المعلومات:

مراقبة حالة الإرسال والموافقة : أنشئ أدوات عرض الحالة لمعرفة عدد طلبات الشهادات التي تم إرسالها، وعدد الطلبات المعلقة، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بالكامل، كل ذلك في الوقت الفعلي

تصور الشهادات حسب الشخصية أو القطاع: قم بإعداد مخططات دائرية أو رسوم بيانية شريطية تصنف الشهادات حسب نوع العميل أو حالة استخدام المنتج أو القطاع الصناعي، مما يساعد فرق التسويق على تخصيص الحملات بدقة

خصص مساحة عملك عن طريق إضافة بطاقات من فئات مختلفة باستخدام ClickUp Cards

تتبع استخدام الشهادات عبر الحملات : أضف مخططات أو قوائم مهام توضح الشهادات التي تم ربطها بحملات التسويق أو المبيعات أو نجاح العملاء النشطة، واكتشف الثغرات التي تحتاج إلى اقتباسات جديدة

تحديد الشهادات عالية الأداء: تتبع أهداف خدمة العملاء ومقاييس التفاعل مثل النقرات أو المشاركات أو التحويلات المرتبطة بشهادات محددة، حتى تتمكن من تحديد أولويات القصص الأكثر تأثيرًا

3. قم بإدارة علاقات الشهادات باستخدام حل ClickUp CRM

لا تنتهي إدارة الشهادات بعد جمع بعض الاقتباسات. غالبًا ما يؤدي بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء السعداء إلى قصص أكثر ثراءً واستمرارية، مثل دراسات الحالة أو التوصيات أو مراجعات المنتجات أو مقابلات العملاء.

يساعد ClickUp CRM Team Solution فرق المبيعات ونجاح العملاء على إدارة هذه العلاقات بشكل أكثر استراتيجية.

قم بإدارة علاقات العملاء ومراحل خط الأنابيب بفعالية باستخدام حل ClickUp CRM Team Solution

يمكنك تتبع مقدمي الشهادات في قاعدة بيانات العملاء، وتعيين تذكيرات متابعة لطلب تحديث الاقتباسات أو الإحالات، وإنشاء تسلسلات رعاية، كل ذلك مع الحفاظ على سلاسة عملية التسليم بين الفرق.

4. احصل على الدعم الفني وتعزيز الولاء مع حل خدمة العملاء من ClickUp

تؤدي إدارة التواصل الفعالة مع العملاء إلى الحصول على أقوى الشهادات وأكثرها عاطفية، ولكن فقط إذا كان فريقك مستعدًا لتسجيلها في اللحظة المناسبة.

يتيح حل فريق خدمة العملاء من ClickUp لفرق الدعم تحديد فرص الشهادات وتمييزها وتعزيزها بشكل فعال عندما تصل رضا العملاء إلى ذروتها، وليس بعد أسابيع عندما تخبو الحماسة.

نظم عمليات خدمة العملاء وقم بتبسيطها باستخدام حل فريق خدمة العملاء من ClickUp

لمحة سريعة:

تفويض العملاء المحتملين الذين قدموا شهادات وتمييزهم بسهولة : يمكن لممثلي الدعم وضع علامات بسرعة على التذاكر التي تم حلها والتي تعرض نتائج استثنائية، دون الحاجة إلى مغادرة سير العمل. يمكنك تعيين هذه التذاكر التي تم وضع علامات عليها إلى فرق التسويق أو فرق نجاح العملاء من أجل التواصل مع العملاء

تخصيص سير عمل الخدمة لالتقاط المعلومات الأساسية عن العملاء : استخدم الحقول المخصصة لتسجيل بيانات إضافية مثل تقييمات رضا العملاء وملاحظات الحلول وأهم الأحداث العاطفية من التفاعل

أعط الأولوية للعملاء الجديرين بالشهادات: تساعد إعدادات الأولوية في ClickUp الفرق على تركيز جهود المتابعة على العملاء ذوي التأثير الكبير — أولئك الذين حققوا انتصارات كبيرة أو أظهروا ولاءً قويًا للعلامة التجارية — حتى تتمكن من استهداف أفضل المرشحين أولاً

📚اقرأ أيضًا: كيفية حل التحديات الشائعة في خدمة العملاء

حوّل الشهادات إلى أصول للنمو مع ClickUp

جمع الشهادات أمر، وتحويلها إلى أصول متسقة ومدرة للدخل أمر آخر. بدون النظام المناسب، حتى أفضل اقتباسات عملائك ستضيع في سلاسل الرسائل الإلكترونية أو ستتناثر بين الفرق.

يساعدك ClickUp على تجاوز مجرد جمع التعليقات. بفضل النماذج ولوحات المعلومات وأدوات CRM وسير عمل خدمة العملاء في مكان واحد، يمكن لفريقك التقاط الشهادات وإدارتها وتفعيلها دون أي تخمينات. سواء كنت تعرض القصص المناسبة في المرحلة المناسبة أو تنسق بين فرق المبيعات والدعم والتسويق حول نجاح العملاء، يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق الأدلة الاجتماعية.

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