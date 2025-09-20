10 برامج قواعد بيانات التوظيف لتنظيم وإدارة المرشحين

بالنسبة لبعض الفرق، يعتمد التوظيف على الذاكرة.

تلك المكالمة السريعة الأسبوع الماضي. الملاحظة المكتوبة بسرعة أثناء المقابلة. السيرة الذاتية التي أقسم شخص ما أنه أرسلها.

تتناثر التفاصيل بسرعة، وفي خضم ذلك، يفلت المرشحون الجيدون.

تم تصميم برامج قواعد بيانات التوظيف لحل هذه المشكلة. فهي تثبت البحث — الأسماء والمحادثات والجداول الزمنية — كل شيء في مكان واحد، يسهل العثور عليه ويسهل العمل عليه.

إليك 10 خيارات قوية تستحق الاطلاع عليها. 👀

نظرة عامة على 10 برامج قواعد بيانات التوظيف

اسم الأداة حالة الاستخدام الأفضل لـ الأسعار* ClickUp يبني نظام توظيف موحد مع سير عمل قابل للتخصيص وعلامات ولوحات معلومات إدارة أدوار متعددة ومسؤولي توظيف في مساحة عمل واحدة خطة مجانية إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Workable توجه مسؤولي التوظيف من خلال مسارات منظمة باستخدام أدوات امتثال جاهزة للتدقيق تبسيط عملية التوظيف مع الحفاظ على الامتثال القانوني تبدأ الخطط المدفوعة من 360 دولارًا شهريًا Greenhouse تزود الفرق بأطر تقييم وتحليلات التنوع تقليل التحيز وتحسين اتساق تقييم المرشحين أسعار مخصصة Zoho Recruit تتكيف بسهولة من خلال الأتمتة والحقول القابلة للتكوين والتوريد متعدد القنوات تخصيص العمليات دون تكاليف إضافية باهظة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Recruit CRM توازن بين تتبع المواهب وتقديمات العملاء ذات العلامات التجارية والبوابات ذات العلامات البيضاء وكالات التوظيف التي تركز على تجربة العملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 100 دولار/مستخدم/شهر Manatal تطابق الأدوار مع المرشحين باستخدام ملفات تعريف غنية بالذكاء الاصطناعي وتوصيات ذكية توظيف متطور تقنيًا في مواقع متنوعة تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fetcher تقوم بأتمتة التواصل والتوريد باستخدام حملات البريد الإلكتروني ورؤى المشاركة المسؤولون عن التوظيف الاستباقيون يوسعون نطاق جهودهم الخارجية تبدأ الخطط المدفوعة من 499 دولارًا شهريًا SeekOut تكشف عن المرشحين الذين يصعب العثور عليهم من خلال المنطق البولياني وبيانات البحث والملفات الشخصية الغنية بالمعلومات الاستفادة من مجموعات المواهب المتخصصة أو غير الممثلة بشكل كافٍ أسعار مخصصة JobAdder تبسيط المهام اليومية باستخدام القوالب والإجراءات الجماعية والمزامنة السلسة بين الأجهزة المسؤولون عن التوظيف يحسنون سير العمل اليومي والتنقل أسعار مخصصة Gem تحافظ على تفاعل المرشحين غير النشطين من خلال حملات التوعية والتحليلات طويلة الأجل التوظيف القائم على العلاقات ونمو قاعدة المواهب تبدأ الخطط المدفوعة من 300 دولار شهريًا

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج قواعد بيانات التوظيف؟

تنظم برامج قواعد بيانات التوظيف المناسبة بيانات المرشحين، وتقوم بأتمتة المهام المملة، وتناسب مجموعة تقنيات التوظيف التي يستخدمها فريقك. لاختيار البرنامج المناسب، ركز على هذه الميزات الأساسية:

واجهة سهلة الاستخدام: تبسط تبسط تخطيط الموارد البشرية بتصميم بديهي، مما يوفر على فريقك عناء التعلم الصعب

إمكانيات بحث متقدمة: تحدد المرشحين المثاليين بسرعة باستخدام عوامل تصفية دقيقة وكلمات رئيسية واستعلامات قائمة على المهارات

المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تعزز الدقة من خلال مواءمة ملفات تعريف المرشحين مع متطلبات الوظيفة من خلال خوارزميات ذكية

تكامل سلس: يتزامن مع لوحات الوظائف و LinkedIn ومنصات البريد الإلكتروني لتبسيط عملية البحث عن المصادر والتواصل

سير العمل الآلي: يسرع عملية التوظيف من خلال التعامل مع المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة وجدولة المقابلات

أدوات إعداد تقارير قوية: توفر مقاييس تفصيلية لتحسين الاستراتيجيات وتتبع أداء التوظيف بفعالية

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: تتيح إدارة المرشحين والمهام أثناء التنقل من أي جهاز

بنية قابلة للتطوير: تتكيف مع متطلبات التوظيف المتزايدة دون المساس بالسرعة أو الوظائف

أفضل برامج قواعد بيانات التوظيف

التوظيف الجيد يحتاج إلى أكثر من مجرد مكان لتخزين السير الذاتية. أنت بحاجة إلى أدوات توظيف تساعدك على تنظيم كل شيء وتتبع التقدم المحرز واتخاذ قرارات سريعة.

إليك أفضل الخيارات لمساعدتك في القيام بذلك بالضبط. 👇

1. ClickUp (الأفضل لتتبع عملية التوظيف من البداية إلى النهاية والتعاون)

أنت تتنقل بسرعة بين 17 علامة تبويب في المتصفح، محاولًا تجميع المرشحين لمصممي واجهة المستخدم الذين وصلوا إلى الجولة النهائية. هل كان المرشح الذي يمتلك محفظة أعمال رائعة ولكن اتصال الفيديو به متقطع، أم المرشح الذي أشاد به كبير المطورين في سلسلة الرسائل الإلكترونية التي لا يمكنك العثور عليها؟

اجتماع المديرين التنفيذيين غدًا يقترب، وليس لديك سوى بيانات مجزأة. 📊

ادخل إلى ClickUp: مركز قيادة التوظيف الخاص بك.

يجمع ClickUp HR Solution بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

استخدم ClickUp Tasks لتقسيم كل دور إلى خطوات قابلة للتتبع والتنفيذ

ابدأ بإنشاء سير عمل التوظيف الخاص بك داخل ClickUp Tasks. فكر في كل دور على أنه مهمة، مثل "مدير نجاح العملاء - الساحل الشرقي"، وأنشئ مهام فرعية لكل خطوة من خطوات التوظيف.

قم بتعيين مسؤولي التوظيف، وتحديد المواعيد النهائية، وإرفاق السير الذاتية أو الملفات الشخصية، وإضافة التعليقات للسياق.

ثم أضف حقول ClickUp المخصصة لتحويل سير العمل هذا إلى قاعدة بيانات حقيقية. أضف حقولًا مثل "الحاجة إلى رعاية تأشيرة" أو "تداخل المنطقة الزمنية" أو "فترة الإشعار المفضلة". عندما تملأ خمسة مناصب في وقت واحد وتحتاج إلى استدعاء جميع المرشحين المستعدين للعمل بعقد ومتاحين في غضون أسبوعين، لن تضطر إلى البحث.

للتعرف على كل شيء في لمحة، قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp. 👇🏼

امسح ومقارن معلومات المرشحين على نطاق واسع باستخدام عرض الجدول في ClickUp

تعد ميزة Board View في ClickUp مثالية عندما تريد سحب المرشحين عبر المراحل: المرشحين المحتملين، والمرشحين الذين تمت مقابلتهم، والمرشحين المختارين. وفي الوقت نفسه، تساعد ميزة Table View في ClickUp عند مقارنة عناصر مثل الرواتب المتوقعة، وملاحظات مسؤولي التوظيف، أو مرحلة التوظيف عبر الوظائف المختلفة.

عندما يحين الوقت للتعمق أكثر، يحتفظ ClickUp Docs بجميع السياقات الإضافية في المكان الذي تحتاج إليه. أنشئ مستندًا لجمع التقييمات المكتوبة أو ملاحظات المقابلات أو ملخصات التعليقات، ثم اربطه مباشرةً داخل مهمة.

لنفترض أن مدير التوظيف قدم ملاحظات مفصلة بعد جولة المقابلات. يمكنك تجميع هذه الملاحظات ووضع علامات على مسؤولي التوظيف أو أصحاب المصلحة لإطلاعهم عليها، دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

ثم هناك ClickUp Automation و AI Autopilot Agents، اللذان يتوليان بهدوء ما تفضل عدم القيام به.

أنجز المزيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

قم بإعداد قواعد مثل: عندما تنتقل مهمة إلى "المقابلة النهائية"، قم بإخطار مسؤول التوظيف وأضف قائمة مراجعة للخطوات التالية. أو عندما يتم وضع علامة "مرفوض" على مرشح، قم بتعيين مهمة متابعة عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا وأعد الوظيفة إلى "شاغرة". هذه هي الأمور التي عادة ما تغفل، ولكن الآن لن يحدث ذلك.

وإذا كنت تفضل عدم البدء من الصفر، فاستخدم نموذج خطة عمل التوظيف من ClickUp. إنه مجهز بالفعل بمراحل التوظيف ونماذج المهام وطرق العرض المخصصة للتوظيف.

أفضل ميزات ClickUp

تحكم في عمليات التسليم عبر مراحل التوظيف: قم بإعداد قم بإعداد تبعيات المهام في ClickUp حتى لا يتخطى أحد الخطوط، مثل حظر الموافقات على العروض حتى يتم تقديم جميع تعليقات المقابلات

قم بتمييز المرشحين وتجميعهم بسرعة: استخدم استخدم علامات ClickUp لتنظيم الملفات الشخصية حسب المهارة أو نوع الدور أو مدى الاستعجال. تساعد العلامات مثل "frontend dev" أو "referral" في العثور على المرشحين المناسبين بشكل أسرع

قم بمزامنة CRM الخاص بك للحصول على سياق المرشحين: قم بتوصيل CRM الخاص بك بالمنصة عبر قم بتوصيل CRM الخاص بك بالمنصة عبر ClickUp Integrations لسحب الرسائل والتفاعلات السابقة وتفاصيل المصدر

قم بتصفية قائمة المرشحين حسب ما يهمك: استخدم عوامل التصفية لتضييق نطاق عرض قاعدة البيانات. اعرض فقط "الوظائف الشاغرة في نيويورك" أو "المرشحين في الجولة النهائية"، دون الحاجة إلى التمرير لأسفل بشكل لا نهائي

تتبع مقاييس التوظيف في لمحة: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp لمراقبة تقدم المرشحين، وسعة التوظيف، والجداول الزمنية الخاصة بالوظائف

لخص ملفات تعريف المرشحين: دع دع ClickUp Brain يقوم بمسح نماذج الطلبات الطويلة أو محاضر المقابلات واستخراج النقاط الرئيسية، مثل الخبرة والمهارات والعلامات الحمراء

قيود ClickUp

قد يستغرق التعود على مجموعة الميزات الشاملة بعض الوقت

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,180 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما كتبه أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

مثل أي نظام لإدارة المشاريع، يتطلب الأمر بعض التخطيط والإعداد (لضمان استخدام فريقك له بنفس الطريقة في جميع المجالات)، ولكن بمجرد تلبية احتياجاتك الأساسية، يصبح من السهل جدًا استخدامه وتخصيصه. في الواقع، أحد الأشياء المفضلة لدينا في ClickUp هو مدى قابليته للتخصيص. يوفر البرنامج ميزة الحقول المخصصة التي تتيح لك إنشاء أي حقول ذات صلة تناسب فريقك بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام لوحات تحكم تتيح لك إنشاء تقارير مفلترة حسب تلك الحقول المخصصة. إنه رائع حقًا!

مثل أي نظام لإدارة المشاريع، يتطلب الأمر بعض التخطيط والإعداد (لضمان استخدام فريقك له بنفس الطريقة في جميع المجالات)، ولكن بمجرد تلبية احتياجاتك الأساسية، يصبح من السهل جدًا استخدامه وتخصيصه. في الواقع، أحد الأشياء المفضلة لدينا في ClickUp هو مدى قابليته للتخصيص. يوفر البرنامج ميزة الحقول المخصصة التي تتيح لك إنشاء أي حقول ذات صلة تناسب فريقك بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام لوحات تحكم تتيح لك إنشاء تقارير مفلترة حسب تلك الحقول المخصصة. إنه رائع حقًا!

2. Workable (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى الامتثال وإعداد التقارير)

عبر Workable

Workable يمنحك شعورًا وكأن لديك خبيرًا قانونيًا في التوظيف ومحلل بيانات في فريقك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ترشدك هذه الأدوات خلال سير عمل التوظيف الذي يخضع لضوابط دقيقة من الناحية القانونية، وتجمع كل تفاصيل المرشحين بعناية أثناء تقدمك من مرحلة نشر الوظيفة إلى التوظيف النهائي. ينتقل سير العمل بسلاسة إلى لوحة التحكم الخاصة بالتقارير، وهي واجهة واضحة تعرض مقاييس التوظيف وبيانات أداء الفريق في الوقت الفعلي، لتكون جاهزة لتتخذ الإجراءات اللازمة.

يتزامن النظام مع أكثر من 70 موقعًا مجانيًا ومدفوعًا للإعلان عن الوظائف من أجل جذب المواهب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى بوابة إحالة الموظفين التي تتيح لفريقك تقديم أفضل اختياراتهم.

أفضل ميزات Workable

أنشئ صفحات وظائف ذات مظهر احترافي تتناسب مع جمالية شركتك

تتبع المرشحين من خلال قنوات توظيف قابلة للتخصيص تتكيف مع سير عمل التوظيف الفريد لكل قسم

قم بإنشاء وثائق امتثال شاملة تلقائيًا لأغراض التدقيق، مما يوفر على فريقك القانوني ساعات طويلة من المراجعة

قم بجدولة المقابلات بسلاسة عبر مناطق زمنية متعددة من خلال مزامنة التقويم الذكية

قيود قابلة للتطبيق

واجه المستخدمون صعوبات في تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) وتحميل السير الذاتية

لا يتكامل مع خدمات المؤتمرات الافتراضية الشائعة مثل Zoom، مما يجعل من الصعب جدولة المقابلات وإجراؤها

يفتقر Workable إلى وظائف CRM قوية للتوظيف وخيارات التخصيص

أسعار معقولة

قياسي: ابتداءً من 360 دولارًا أمريكيًا في الشهر

بريميير: ابتداءً من 599 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4. 5/5 (445+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workable؟

هذا ما قالته مراجعة G2 عن Workable:

أفضل نظام تتبع المتقدمين (ATS) حتى الآن. سهل الاستخدام للغاية، ويوفر الكثير من الوقت في التدريب والتنفيذ. يوفر النظام مرونة عالية للتعامل مع المفاجآت في التوظيف. كان فريق دعم العملاء رائعًا أيضًا. لقد ردوا بسرعة بمعلومات مفيدة.

أفضل نظام تتبع المتقدمين (ATS) حتى الآن. سهل الاستخدام للغاية، ويوفر الكثير من الوقت في التدريب والتنفيذ. يوفر النظام مرونة عالية للتعامل مع المواقف غير المتوقعة في التوظيف. كان فريق دعم العملاء رائعًا أيضًا. لقد ردوا بسرعة بمعلومات مفيدة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين مهاراتك في التوظيف

3. Greenhouse (الأفضل لتوسيع نطاق الفرق من خلال المقابلات المنظمة)

عبر Greenhouse

هل تريد القضاء على التحيز في التوظيف مع توسيع فريقك؟ Greenhouse هو الحل الأمثل هنا. يحول برنامج قاعدة بيانات التوظيف هذا القائمين على المقابلات إلى محترفين في التقييم المنظم باستخدام بطاقات تقييم مخصصة تركز على المهارات، وليس على الحدس. يا له من نهج مبتكر!

ستلاحظ كيف تحسنت تجربة المرشحين بشكل كبير أيضًا، حيث تتيح الاتصالات الآلية إبقاء المتقدمين على اطلاع دون الحاجة إلى بذل أي جهد من جانبك. وانسَ أمر التسليم المحرج بين الفرق؛ فالواجهة التعاونية تتيح للجميع، من مسؤولي التوظيف إلى مديري التوظيف، البقاء على نفس الصفحة.

أفضل ميزات Greenhouse

صمم بطاقات تقييم توحد تقييمات المرشحين بين جميع القائمين على المقابلات، مما يقلل من التحيز اللاواعي في التوظيف

قم بتنفيذ مجموعات مقابلات منظمة تضمن أن كل مرشح يواجه أسئلة متسقة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الو

قم بإنشاء تقارير شاملة عن التنوع والشمولية تساعد في تحديد العقبات التي تؤثر على المرشحين غير الممثلين بشكل كافٍ

تتبع أداء فريق المقابلات باستخدام مقاييس توضح أي من المقابلين يقدم تعليقات أكثر تفصيلاً وفائدة

قيود Greenhouse

تفتقر ميزة الجدولة الذاتية إلى القواعد، مما يسمح للمرشحين بحجز كل الأماكن المتاحة دون أي قيود

وظيفة البحث عن المرشحين في Greenhouse ليست مرنة، فهي تسمح فقط بالبحث عن الأسماء بدلاً من الهاتف أو البريد الإلكتروني

أسعار Greenhouse

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Greenhouse

G2: 4. 4/5 (3,260+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Greenhouse؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

تجعل Greenhouse إنشاء وتخصيص سير عمل التوظيف أمرًا سهلاً للغاية. يمكنني تخصيص المراحل ورسائل البريد الإلكتروني والموافقات لتتناسب تمامًا مع عملية التوظيف لدينا. تجربة المستخدم بديهية، ومن الواضح أن المنصة صُممت خصيصًا لمسؤولي التوظيف ومديري التوظيف. إنها مرنة بما يكفي لتناسب كل شيء بدءًا من الوظائف ذات الحجم الكبير إلى عمليات البحث المتخصصة، وتساعدنا أدوات إعداد التقارير على متابعة التقدم عن كثب.

تجعل Greenhouse إنشاء وتخصيص سير عمل التوظيف أمرًا سهلاً للغاية. يمكنني تخصيص المراحل ورسائل البريد الإلكتروني والموافقات لتتناسب تمامًا مع عملية التوظيف لدينا. تجربة المستخدم بديهية، ومن الواضح أن المنصة صُممت خصيصًا لمسؤولي التوظيف ومديري التوظيف. إنها مرنة بما يكفي لتناسب كل شيء بدءًا من الوظائف ذات الحجم الكبير إلى عمليات البحث المتخصصة، وتساعدنا أدوات إعداد التقارير على متابعة التقدم عن كثب.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لـ LinkedIn، فإن الشركات التي لديها برامج تنقل داخلي قوية تشهد معدل احتفاظ بالموظفين يبلغ ضعف المعدل العادي على مدى عامين. تساعد قاعدة بيانات التوظيف على تتبع المهارات الداخلية وإبراز الأشخاص المناسبين عند فتح الوظائف.

4. Zoho Recruit (الأفضل للفرق التي تهتم بالميزانية وتحتاج إلى التخصيص)

عبر Zoho Recruit

يوفر Zoho Recruit وظائف رائعة دون تكلفة باهظة. يشكل التخصيص حجر الزاوية في برنامج إدارة المواهب هذا، مما يسمح للفرق بتكييف النظام وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة بدلاً من الالتزام بهياكل صارمة.

هل تحتاج إلى حقول لشهادات غير معروفة أو تقييمات خاصة بالصناعة؟ تم. تقدر فرق التوظيف الصغيرة بشكل خاص كيفية قيام الواجهة بإزالة النقرات والشاشات غير الضرورية.

وبالطبع، فإن كونك جزءًا من نظام Zoho يعني سهولة الاستخدام إذا كنت تستخدم أدواتهم الأخرى بالفعل.

أفضل ميزات Zoho Recruit

قم بإعداد قواعد أتمتة معقدة تؤدي إلى إجراءات مخصصة بناءً على سلوك المرشحين أو تغييرات ملفاتهم الشخصية

صمم حملات بريد إلكتروني متعددة اللمسات تعزز قواعد المواهب غير النشطة بمحتوى ذي صلة على مدى فترات زمنية طويلة

يمكنك الوصول إلى لوحات تحليلات شاملة تعرض مقاييس التوظيف في مختلف الأقسام والمواقع وقنوات التوظيف

استخدم مجموعة أدوات الامتثال المدمجة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لإدارة سياسات الاحتفاظ ببيانات المرشحين والموافقة

قيود Zoho Recruit

يحدد عدد أسئلة التقييم المسبق بـ 20 سؤالًا

لاحظ بعض المستخدمين صعوبات في عمليات التكامل ونقصًا في ميزات الأتمتة المتقدمة

تبدو الواجهة قديمة مقارنة بمنصات التوظيف الأحدث

أسعار Zoho Recruit

للموارد البشرية في الشركات

مجاني

قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

لوكالات التوظيف

مجاني

قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل استخدام

تقييمات ومراجعات Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1770 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1015 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Recruit؟

إليك رأي أحد المراجعين في G2 حول هذه الأداة:

يتميز البرنامج بميزات غنية مثل إجراءات سير العمل الآلية القابلة للتخصيص وتكوينات تحليل السير الذاتية، ويمكن إنشاء نماذج لجميع الإجراءات تقريبًا لتسهيل المشاركة والإشعارات. الأسعار معقولة جدًا ومرنة بما يتناسب مع سرعة التوظيف لدينا. بعد أن قمنا بتطبيق العديد من خيارات ATS الأخرى في الماضي، أنا سعيد جدًا باختيار Zoho كنظام ATS التالي لدينا. الدعم الفني كان رائعًا أيضًا، وأتلقى اتصالات استباقية مستمرة من فريق تطوير الأعمال لديهم.

يتميز البرنامج بميزات غنية مثل إجراءات سير العمل الآلية القابلة للتخصيص وتكوينات تحليل السير الذاتية، ويمكن إنشاء نماذج لجميع الإجراءات تقريبًا لتسهيل المشاركة والإشعارات. الأسعار معقولة جدًا ومرنة بما يتناسب مع سرعة التوظيف لدينا. بعد أن قمنا بتطبيق العديد من خيارات ATS الأخرى في الماضي، أنا سعيد جدًا باختيار Zoho كنظام ATS التالي لدينا. الدعم الفني كان رائعًا أيضًا، وأتلقى اتصالات استباقية مستمرة من فريق تطوير الأعمال لديهم.

💡 نصيحة احترافية: في كل مرة تفقد فيها مرشحًا قويًا بسبب التوقيت أو الميزانية، قم بتمييزه بوضوح واكتب ملاحظة داخلية قصيرة عن سبب كونه الخيار الأفضل. في المرة التالية التي تفتح فيها وظيفة مماثلة، سيكون لديك بالفعل مرشح محتمل.

5. Recruit CRM (الأفضل للوكالات التي تركز على علاقات العملاء)

عبر Recruit CRM

يركز Recruit CRM على نهج مزدوج التركيز، حيث يولي أهمية متساوية لمصادر المواهب ومشاركة العملاء. تتيح تسلسلات البريد الإلكتروني إبقاء المرشحين والعملاء على اطلاع دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية على تسريع عملية التبني، خاصة بالنسبة للفرق التي تنتقل من استخدام جداول البيانات. تقترح ميزة مطابقة المرشحين المدعومة بالذكاء الاصطناعي أفضل المواهب للوظائف الشاغرة، مما يقلل من الوقت الذي يقضيه مسؤولو التوظيف في البحث في قواعد البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح خيارات العلامة البيضاء للوكالات الحفاظ على اتساق العلامة التجارية عند مشاركة ملفات تعريف المرشحين مع العملاء.

أفضل ميزات Recruit CRM

أنشئ ملفات تعريفية للمرشحين تحمل علامتك التجارية وحزم تقديم تظهر معايير وكالتك المهنية للعملاء

قم بإدارة طلبات التوظيف من خلال سير عمل قابل للتخصيص يتوافق مع نهج خدمة العملاء الفريد لوكالتك

أنشئ تسلسلات بريد إلكتروني آلية تعزز علاقات المرشحين والعملاء في آن واحد

احصل على تحليلات التوظيف التي تسلط الضوء على مسؤولي التوظيف والقطاعات وأنواع العملاء التي تحقق أكبر عائدات

قيود Recruit CRM

ميزات محدودة على مستوى المؤسسات مقارنة بنظام تتبع المتقدمين (ATS) الأكبر حجمًا

تفتقر قدرات إعداد التقارير إلى بعض خيارات التخصيص المتقدمة

تواجه مزامنة التقويم أحيانًا تأخيرات مع بعض المزودين

تعمل وظيفة البحث بشكل أفضل مع البيانات المنظمة للموظفين بدلاً من البيانات غير المنظمة

أسعار Recruit CRM

المزايا: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Recruit CRM

G2: 4. 8/5 (85+ تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (435+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Recruit CRM؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

وظائف رائعة بسعر معقول حقًا. كما أن هناك خيار عقد شهري متجدد، وهو أمر مريح في الوقت الذي يبدو أن الجميع يريدون التزامًا لمدة 12 شهرًا. منذ أن انضممت إلى RecruitCRM، كان التطور هائلاً والميزات الجديدة تتوالى، ومن الواضح أن لديهم دافعًا للتحسين المستمر، وهو أمر ضروري في عصر الذكاء الاصطناعي هذا. خدمة دعم العملاء رائعة أيضًا، حيث يتم الرد على الاستفسارات بكفاءة عالية، ومدير حسابي دائمًا على استعداد للرد على المكالمات عند الحاجة. سرعان ما أصبح هذا البرنامج محطة واحدة تقلل من الحاجة إلى مجموعة كبيرة من التقنيات، حيث يشمل الآن التواصل عبر قنوات متعددة، وتكامل رسائل LinkedIn، والمكالمات الهاتفية، وإثراء البيانات، وما إلى ذلك.

وظائف رائعة بسعر معقول جدًا. كما أن هناك خيار عقد شهري متجدد، وهو أمر مريح في الوقت الذي يبدو أن الجميع يريدون التزامًا لمدة 12 شهرًا. منذ أن بدأت العمل مع RecruitCRM، كان التطور هائلاً والميزات الجديدة تتوالى، ومن الواضح أن لديهم دافعًا للتحسين المستمر، وهو أمر ضروري في عصر الذكاء الاصطناعي هذا. خدمة دعم العملاء رائعة أيضًا، حيث يتم الرد على الاستفسارات بكفاءة عالية، ومدير حسابي دائمًا على استعداد للرد على المكالمات عند الحاجة. سرعان ما أصبح هذا البرنامج محطة واحدة تقلل من الحاجة إلى مجموعة كبيرة من التقنيات، حيث يشمل الآن التواصل عبر قنوات متعددة، وتكامل رسائل LinkedIn، والمكالمات الهاتفية، وإثراء البيانات، وما إلى ذلك.

عبر Manatal

تتميز Manatal بقدرات مطابقة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تربط بدقة بين المرشحين المؤهلين والوظائف المناسبة. يقوم برنامج قاعدة بيانات التوظيف بتحليل الكلمات المفتاحية والمعلومات السياقية والمهارات والعلاقات وحتى أنماط التقدم الوظيفي.

بالنسبة للمؤسسات التي تعمل على مستوى عالمي، توفر أداة التوظيف هذه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دعمًا متعدد اللغات عند العمل في مناطق مختلفة. وتسهل أدوات التعاون المدمجة فيها عملية التسليم السلس بين أعضاء الفريق طوال عملية التوظيف.

أفضل ميزات Manatal

قم بإثراء ملفات تعريف المرشحين تلقائيًا بمعلومات ذات صلة من وسائل التواصل الاجتماعي مستمدة من ملفات تعريف مهنية عامة

تعاون مع فرق التوظيف من خلال أنظمة التعليقات والعلامات والإشعارات المدمجة التي تحافظ على زخم العملية

انشر مسارات توظيف مختلفة لمختلف الوظائف أو الأقسام مع مراحل ومتطلبات فريدة

قم بإنشاء وإرسال خطابات العرض باستخدام قوالب الموارد البشرية القابلة للتخصيص لتتبع القبول وتسهيل عملية التعيين

قيود Manatal

خيارات التخصيص لسير العمل والعمليات محدودة

تفتقر الإجراءات الجماعية إلى بعض ميزات الكفاءة اللازمة لعمليات التوظيف ذات الحجم الكبير

لا يسمح شريط البحث للمستخدمين بالعثور على المرشحين المؤرشفين دون إلغاء أرشفتهم أولاً، مما يضيف خطوات إضافية إلى العملية

أسعار Manatal

احترافي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة مخصصة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Manatal

G2: 4. 8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (135+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Manatal؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

ميزات رائعة بشكل عام. يجعل البحث عن المرشحين عبر Linkedin أمراً سهلاً، ومن خلال مجموعة المرشحين المشتركة لدينا، يمكنني أنا وزملائي الاستفادة حقاً من المرشحين السابقين. من السهل جداً نقل المرشحين والحفاظ على تنظيم كل شيء.

ميزات رائعة بشكل عام. يجعل البحث عن المرشحين عبر Linkedin أمراً سهلاً، ومن خلال مجموعة المرشحين المشتركة لدينا، يمكنني أنا وزملائي الاستفادة حقاً من المرشحين السابقين. من السهل جداً نقل المرشحين والحفاظ على تنظيم كل شيء.

💡 نصيحة احترافية: قسّم التعليقات إلى فئات قابلة للتكرار مثل "الملاءمة التقنية" و"التوافق الثقافي" و"أسلوب التواصل". بمرور الوقت، ستكتشف أنماطًا في تفضيلات الفريق وستتمكن من إتمام عمليات التوظيف بشكل أسرع.

7. Fetcher (الأفضل لأتمتة التوظيف الاستباقي)

عبر Fetcher

تساعدك Fetcher AI في العثور على المرشحين من خلال البحث الذكي الذي يتكيف مع ما يفضله مسؤولو التوظيف. يمكنك إرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة إلى العديد من الأشخاص في وقت واحد بطريقة تبدو طبيعية.

يتيح لك امتداد Chrome إضافة المرشحين الواعدين من LinkedIn أو مواقع أخرى مباشرة إلى قائمة Fetcher بنقرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق العمل معًا دون الاتصال بنفس الأشخاص مرتين. تعرض لك لوحة التحكم كيفية تفاعل المرشحين فعليًا مع اتصالاتك، وليس فقط الأرقام الأساسية. يعمل هذا بشكل جيد للوظائف الفنية والمتخصصة حيث لا يستخدم الأشخاص المؤهلون عادةً لوحات الوظائف القياسية

أفضل ميزات Fetcher

تتبع مقاييس المشاركة، بما في ذلك معدلات الفتح ومعدلات الاستجابة ونسب التحويل إلى مقابلات في جميع الحملات

صقل معايير البحث بناءً على بيانات الأداء التي توضح ملفات المرشحين التي تحقق أعلى معدل تفاعل

يمكنك الوصول إلى خطط التوظيف الخاصة بك من أي مكان باستخدام تطبيق جوال لإدارة المرشحين أثناء التنقل

حدد مواعيد المقابلات مباشرة من خلال تكامل التقويم الثنائي الاتجاه الذي يعرض التوافر في الوقت الفعلي للمرشحين

قيود Fetcher

تركز بشكل أساسي على التوظيف الخارجي، مع ميزات أقل لإدارة الطلبات الداخلية

أفاد بعض المستخدمين أن الذكاء الاصطناعي في التوظيف قد يجلب مرشحين لا يستوفون تمامًا متطلبات مهارات أو خبرات معينة

لا يزال نظام التكامل الخاص بها قيد التطوير مقارنة بمنصات ATS الراسخة

أسعار Fetcher

النمو: 499 دولارًا شهريًا

Amplify: 849 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fetcher

G2: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fetcher؟

إليك تقييم G2 لهذا البرنامج الخاص بقاعدة بيانات التوظيف:

Fetcher يزيل الصداع من عملية البحث عن المرشحين. يقوم فريقهم بعمل رائع في أخذ التعليقات التي تقدمها على عمليات البحث وتخصيص البحث بشكل فعلي. لقد قمنا بتعيين العديد من الموظفين من خلال Fetcher، وكمسؤول توظيف، فقد سهّل ذلك حياتي كثيرًا! يتكامل نظامهم بسهولة مع Chrome ونظام تتبع المتقدمين (ATS) الخاص بنا!

Fetcher يزيل الصعوبات التي تواجهك في البحث عن المرشحين. يقوم فريقهم بعمل رائع في أخذ التعليقات التي تقدمها حول عمليات البحث وتخصيص البحث وفقًا لها. لقد قمنا بتعيين العديد من الموظفين من خلال Fetcher، وبصفتي مسؤول توظيف، فقد سهّل هذا الأمر حياتي كثيرًا! يتكامل نظامهم بسهولة مع Chrome ونظام تتبع المتقدمين (ATS) الخاص بنا!

8. SeekOut (الأفضل لاكتشاف المواهب الخفية في المجالات المتخصصة)

عبر SeekOut

تجمع SeekOut المعلومات من مصادر مختلفة مثل الملفات الشخصية العامة والأبحاث الأكاديمية وبراءات الاختراع والمواقع المتخصصة لإنشاء لقطات مفصلة عن المرشحين.

إذا كنت توظف مهندسين أو موظفين تقنيين، فستقدر إمكانية البحث بشكل محدد عن لغات البرمجة والأطر والمساهمات التقنية الفعلية التي قدمها المرشحون.

وعلى عكس قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات قديمة، يقوم SeekOut بتحديث ملفات تعريف المرشحين باستمرار، بحيث تعمل دائمًا مع المعلومات الحالية بدلاً من البيانات القديمة

أفضل ميزات SeekOut

قم بتصفية المرشحين باستخدام عوامل البحث البولية المتقدمة جنبًا إلى جنب مع معالجة اللغة الطبيعية للحصول على نتائج أكثر دقة

حلل مجموعات المواهب ذات الصلة من خلال رؤى التنوع التي تساعد في إنشاء قوائم مرشحين أكثر تمثيلاً

قم بتصدير ملفات تعريف شاملة للمرشحين، كاملة مع الإنجازات التي تم التحقق منها ومعلومات الاتصال

أدخل وصف الوظيفة واترك SeekOut يعرض لك المرشحين الأكثر ملاءمة بناءً على المهارات والخلفية وأهداف التوظيف

قيود SeekOut

تفرض هذه الأداة حدًا أقصى على عدد نقاط الاتصال التي يمكن للمستخدمين استخدامها، ولا يتم ترحيل هذه النقاط إلى الفترات اللاحقة

أبلغ المستخدمون أن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المقدمة غالبًا ما تكون غير صحيحة

أسعار SeekOut

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SeekOut

G2: 4. 5/5 (755+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (185+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SeekOut؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Seekout هو قدرته على العثور على مرشحين متنوعين. في مجال التكنولوجيا، عادة ما تكون نسبة النساء إلى الرجال في مجموعة المواهب 1 إلى 2، مما يجعل من الصعب العثور على مواهب متنوعة. باستخدام أداة مثل Seekout، يمكنك العثور على أفضل المرشحين المتنوعين بسرعة! كما أنني أحب أيضًا مدى التفاصيل التي يمكنك الحصول عليها من خلال ميزات البحث. أعتقد أنه أفضل من المعيار الصناعي، Linkedin.

أكثر ما يعجبني في Seekout هو قدرته على العثور على مرشحين متنوعين. في مجال التكنولوجيا، عادة ما تكون نسبة النساء إلى الرجال في مجموعة المواهب 1 إلى 2، مما يجعل من الصعب العثور على مواهب متنوعة. باستخدام أداة مثل Seekout، يمكنك العثور على أفضل المرشحين المتنوعين بسرعة! كما أنني أحب أيضًا مدى التفاصيل التي يمكنك الحصول عليها من خلال ميزات البحث. أعتقد أنه أفضل من المعيار الصناعي، Linkedin.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في عام 1901، شكلت شركة National Cash Register Company أول فريق مخصص للموارد البشرية بعد إضراب كبير. ما كانت مهمتهم؟ التعامل مع شكاوى الموظفين، وتحسين الروح المعنوية، والحفاظ على السلام. في الأساس، كانت هذه هي وظيفة "عمليات الأفراد" الأصلية

9. JobAdder (الأفضل لكفاءة سير عمل التوظيف)

عبر JobAdder

JobAdder يجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة بفضل واجهة مصممة بعناية تتبع سير العمل اليومي لمسؤولي التوظيف. ستلاحظ على الفور أنه يقلل من النقرات والشاشات غير الضرورية التي تضيع وقتك.

توفر لك المنصة ساعات من العمل بفضل ميزات عملية مثل التعامل مع عدة مرشحين في وقت واحد، والوصول إلى قوالب جاهزة للاستخدام، وإعداد متابعات آلية تحافظ على سير العمل دون الحاجة إلى اهتمامك المستمر.

يتميز JobAdder بأنه شامل بما يكفي للتعامل مع سير عمل التوظيف المعقد، ولكنه سهل الاستخدام بحيث يمكن لأعضاء الفريق الجدد تعلمه بسرعة

أفضل ميزات JobAdder

انقل المرشحين عبر مراحل التوظيف من خلال إجراءات بنقرة واحدة تؤدي إلى إرسال الإشعارات المناسبة والخطوات التالية

استفد من وظائف الهاتف المحمول الشاملة التي تحافظ على التكافؤ في الميزات مع تجربة سطح

تكامل مع أكثر من 200 أداة من أطراف ثالثة، بما في ذلك لوحات الوظائف ومقدمي التقييم وأنظمة التوظيف

قم بتطوير تقارير إدارة الأداء والكفاءة التي تحدد العقبات وتحتفي بإنجازات الفريق

قيود JobAdder

خيارات التخصيص أقل شمولاً من بعض المنافسين على مستوى المؤسسات الذين يقدمون أدوات إنشاء صفحات الوظائف

تم الإبلاغ عن أن تكاملات المنصة، خاصة مع LinkedIn و Google Workspace، غير موثوقة أو قديمة

تفتقر قوالب البريد الإلكتروني إلى بعض خيارات التنسيق المتقدمة

أسعار JobAdder

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات JobAdder

G2: 4. 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (155+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن JobAdder؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أستخدم JobAdder منذ أكثر من ست سنوات، وهو يتحسن باستمرار. منذ اليوم الأول، أعجبتني البرمجيات والفريق الذي يقف وراءها. تستمر المنصة في التطور من خلال تحديثات مهمة تعمل على تحسين الوظائف وتجربة المستخدم بشكل حقيقي. أوقات الاستجابة للدعم الفني رائعة - سريعة وفعالة ومفيدة دائمًا. بصفتي شخصًا يدير شركة توظيف منذ سنوات، وجدت أن JobAdder حل قوي وقابل للتطوير يناسب كل من الوكالات الصغيرة والعمليات الأكبر حجمًا. لا أتردد في التوصية به. إنه منتج عالمي المستوى مدعوم بفريق استثنائي.

أستخدم JobAdder منذ أكثر من ست سنوات، وهو يتحسن باستمرار. منذ اليوم الأول، أعجبتني البرمجيات والفريق الذي يقف وراءها. تستمر المنصة في التطور من خلال تحديثات مهمة تعمل على تحسين الوظائف وتجربة المستخدم بشكل حقيقي. أوقات الاستجابة للدعم الفني رائعة - سريعة وفعالة ومفيدة دائمًا. بصفتي شخصًا يدير شركة توظيف منذ سنوات، وجدت أن JobAdder حل قوي وقابل للتطوير يناسب كل من الوكالات الصغيرة والعمليات الكبيرة. لا أتردد في التوصية به. منتج عالمي المستوى مدعوم بفريق استثنائي.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خطط التوظيف المجانية لمسؤولي التوظيف

10. Gem (الأفضل لتنمية العلاقات مع المواهب)

عبر Gem

يركز Gem على الجانب الذي غالبًا ما يتم تجاهله في التوظيف: الحفاظ على العلاقات مع المرشحين غير النشطين لفترات طويلة. ويتميز في إنشاء حملات توظيف مخصصة تحافظ على تفاعل المواهب حتى تظهر الفرصة المناسبة.

توفر تحليلات التسويق التوظيفي رؤية واضحة للرسائل والأساليب التي تحقق أعلى معدلات المشاركة. تنشئ المنصة قاعدة بيانات موحدة للمرشحين تحفظ جميع التفاعلات بمرور الوقت، مما يخلق ذاكرة مؤسسية حتى مع تغير موظفي التوظيف.

أفضل ميزات Gem

احصل على بيانات المرشحين مباشرة من LinkedIn ومنصات أخرى باستخدام ملحق متصفح يحفظ جميع البيانات ذات الصلة

نسق أنشطة الفريق مع رؤية واضحة لجميع نقاط الاتصال بالمرشحين، مما يمنع التكرار في التواصل أو انقطاع الاتصالات

الوصول إلى تحليلات خط الأنابيب التي تظهر معدلات التحويل في كل مرحلة من مراحل التوظيف عبر مختلف الفئات السكانية

قيود Gem

وهي تركز بشكل أساسي على البحث عن المصادر وتطويرها، ولا تقدم قوالب ATS

يجد بعض المستخدمين أن واجهة Gem قديمة أو مزدحمة

يتطلب التكامل مع نظام تتبع المتقدمين (ATS) لإدارة دورة التوظيف بالكامل

أسعار Gem

الشركات الناشئة: 300 دولار شهريًا

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات جوهرة

G2: 4. 8/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gem؟

إليك رأي أحد المراجعين في G2 حول برنامج قاعدة بيانات التوظيف هذا:

تتميز منتجات Gem الخاصة بتحليل البيانات والتوريد بسهولة الاستخدام – يمكننا تدريب الموظفين الجدد على استخدامها في غضون يوم أو يومين، ولا نحتاج إلى الاعتماد على فريق تحليل خارجي لاستخراج البيانات والمقاييس المهمة. كما أنها رائعة في تلقي الملاحظات وإجراء تحسينات على منتجاتها بسرعة!

تتميز منتجات Gem الخاصة بتحليل البيانات والتوريد بسهولة الاستخدام – يمكننا تدريب الموظفين الجدد على استخدامها في غضون يوم أو يومين، ولا نحتاج إلى الاعتماد على فريق تحليل خارجي لاستخراج البيانات والمقاييس المهمة. كما أنها رائعة في تلقي الملاحظات وإجراء تحسينات على منتجاتها بسرعة!

💡 نصيحة احترافية: تتبع أسباب قبول المرشحين للعروض أو رفضها. بخلاف الأجر واللقب الوظيفي، هل ينضمون إلى شركات أصغر حجماً من أجل الاستقلالية؟ هل يختارون وظائف مختلطة أو وظائف عن بُعد، على سبيل المثال؟ قم بتسجيل هذه التفاصيل كرؤى قابلة للبحث في برنامج قاعدة بيانات التوظيف الخاص بك — فهي تساعد في تحسين رسائل عرض القيمة للموظفين (EVP) وتحديد نطاق الوظائف.

تحكم في عملية التوظيف الخاصة بك باستخدام ClickUp

كل برنامج من برامج قواعد بيانات التوظيف الموجودة في هذه القائمة يحل جزءًا معينًا من معضلة التوظيف.

تركز بعضها على التواصل، بينما تبرع أخرى في تحليل الامتثال أو خطوط الإنتاج. ولكن إذا كان هدفك هو إدارة عملية التوظيف بأكملها، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو فقدان السياق، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

يجمع ClickUp بين تتبع المرشحين وسير العمل القائم على الأدوار والتعاون بين مسؤولي التوظيف ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص.

تحافظ هذه الأدوات على دقة وقابلية تطوير عمليتك، بدءًا من وضع علامات على المرشحين وحتى أتمتة المتابعة. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لكل دور، وربط التعليقات مباشرة داخل المهام، واستخدام طرق العرض المفلترة للتركيز فقط على ما يهم الآن.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتكررة

ما هي قواعد البيانات التي يستخدمها مسؤولو التوظيف؟

يستخدم مسؤولو التوظيف عادةً قواعد بيانات مثل أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ولوحات الوظائف (مثل LinkedIn و Indeed و Monster) ومجموعات المواهب الداخلية لتخزين معلومات المرشحين وإدارتها. يستخدم البعض أيضًا قواعد بيانات توظيف متخصصة أو أدوات CRM (إدارة علاقات العملاء) مصممة خصيصًا لاكتساب المواهب.

ما هو أفضل برنامج للتوظيف؟

يعتمد اختيار أفضل برنامج توظيف على احتياجات مؤسستك، ولكن من بين الخيارات الشائعة Greenhouse و Lever و Workable و iCIMS و BambooHR. توفر هذه المنصات ميزات مثل تتبع المتقدمين وجدولة المقابلات والتواصل مع المرشحين لتبسيط عملية التوظيف.

هل ATS عبارة عن قاعدة بيانات؟

نعم، يعمل نظام تتبع المتقدمين (ATS) أيضًا كقاعدة بيانات للتوظيف. فهو يخزن السير الذاتية للمرشحين وتفاصيل الطلبات وسجل الاتصالات والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يسهل على مسؤولي التوظيف البحث عن المتقدمين وتصفيتهم وإدارتهم.

ما الفرق بين ATS و CRM؟

تم تصميم نظام تتبع المتقدمين (ATS) لإدارة طلبات التوظيف وتبسيط عملية التوظيف، مع التركيز على تتبع المرشحين خلال مختلف مراحل التوظيف. يستخدم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في التوظيف، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم CRM للتوظيف، لبناء وتوطيد العلاقات مع المرشحين المحتملين، حتى لو لم يكونوا يتقدمون بطلبات توظيف بشكل نشط. في حين أن نظام ATS يعتمد على العمليات، فإن نظام CRM يعتمد على العلاقات.