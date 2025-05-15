أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Firefly للمحترفين المبدعين في عام 2025

هل تتذكر عندما كان إنشاء صور رقمية جذابة يتطلب مهارات تقنية عميقة وبرامج باهظة الثمن وساعات من العمل الشاق؟ في حين أن تقنية CGI التقليدية جلبت عوالم خيالية إلى الحياة في أفلام مثل Star Wars و Jurassic Park، إلا أن تعقيدها حد من إمكانية الوصول إليها.

اليوم، أدى الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) إلى إتاحة إنشاء الصور للجميع، ووضع أدوات قوية في متناول المبدعين في كل مكان.

Adobe Firefly هي أداة شائعة لتوليد الصور من النصوص، ولكنها ليست خيارك الوحيد. إذا كنت تبحث عن بديل لـ Adobe Firefly، فستجد في هذه القائمة 10 أدوات قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتميز بميزات فريدة وسير عمل إبداعي لتلبية الاحتياجات المختلفة. 🎨

🔍 هل تعلم؟ بدأنا في استخدام أجهزة الكمبيوتر لإنشاء الصور منذ سبعينيات القرن الماضي.

لمحة سريعة: أفضل بدائل Adobe Firefly

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Firefly:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إنشاء محتوى وإدارة مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مثالي للأفراد والفرق متوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن إضافة حلول تصميم سريعة إلى سير عملها طرق عرض مخصصة لإدارة الموارد البشرية، ورؤى حول الأداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المهام والتعاون بسلاسة، والتوظيف، وتأهيل الموظفين الجدد، وقوالب مراجعة الأ مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات MidJourney إنشاء صور عالية الجودة حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة التي لا تضم مصممي جرافيك متخصصين إنتاج صور مفصلة أو واقعية أو منمقة من مطالبات نصية تبدأ من 10 دولارات شهريًا DALL·E 3 إنشاء نصوص إلى صور مفصلةحجم الفريق: مثالي للفرق التي لا تضم مصممي جرافيك متخصصين إنشاء صور إبداعية من نصوص وصفية، خاصة للتسويق والإعلانات تبدأ من 20 دولارًا شهريًا (عبر ChatGPT Plus) Stable Diffusion إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر حجم الفريق: تدريب نموذجي مخصص وإنشاء صور متقدم قائم على المطالبات إنشاء فنون توليدية قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مفتوحة المصدر، يمكنها تدريب نماذج م ابتداءً من 7 دولارات شهريًا (تتوفر نسخة تجريبية مجانية) Runway Gen-2 إنشاء مقاطع فيديو وصورحجم الفريق: إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وصور باستخدام مطالبات نصية مع تحرير مدمج إنشاء الصور ومقاطع الفيديو، وتحويل النص إلى صورة، وتحويل الصورة إلى فيديو، وميزات تحرير الفيديو المتقدمة مجاني؛ يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Canva تصميم جرافيكي سهل ومناسب للمبتدئين حجم الفريق: مثالي للشركات المتوسطة والمؤسسات الكبيرة؛ يتطلب بعض الخبرة في التصميم للاستخدام الكامل إنشاء تصميمات باستخدام قوالب ومرئيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لغير المصممين خطة مجانية؛ تبدأ من 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم DreamStudio إنشاء فنون توليدية قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: إنتاج صور عالية الدقة مع التحكم في المتغيرات السريعة والأسلوب إنشاء صور مع جوانب قابلة للتخصيص، وإعادة التلوين/إزالة التلوين، وفن عالي الدقة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية (100 رصيد)؛ تبدأ من 10 دولارات شهريًا مقابل 1000 رصيد Leonardo AI نماذج وتصميمات معقدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: إنشاء أصول الألعاب والفنون التصورية والرسوم التوضيحية المنمقة مع التحكم الفوري إنشاء الصور في الوقت الفعلي، وتحسين الجودة، وأنماط فنية متنوعة؛ خيارات تخصيص الصور ابتداءً من 12 دولارًا شهريًا Craiyon إنشاء صور سريع ومجاني باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: إنشاء صور أساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة وبدون تكلفة للتجربة أو لتوليد الأفكار إنشاء صور أساسية بسرعة من مطالبات نصية، وهو أمر مثالي للعصف الذهني السريع وتوليد الأفكار ابتداءً من 12 دولارًا شهريًا Piktochart رسوم بيانية وعروض تقديمية جذابةحجم الفريق: تصميم الرسوم البيانية والتقارير والعروض التقديمية باستخدام واجهة السحب والإفلات إنشاء رسوم بيانية وعروض تقديمية وتقارير؛ دمج ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتصميم خطة مجانية؛ تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Adobe Firefly؟

عند اختيار بديل لـ Adobe Firefly، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات التي تتوافق مع احتياجاتك الإبداعية.

سواء كنت تقوم بإنشاء صور عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تبسيط سير عمل التصميم الجرافيكي، يجب أن يفي مولد الفن بالذكاء الاصطناعي بالمعايير التالية:

إنشاء صور واقعية: يجب أن تنتج الأداة صورًا واضحة ومفصلة من النصوص المكتوبة بمجموعة واسعة من الأنماط

تجربة سهلة للمبتدئين: تساعدك الواجهة البسيطة والبديهية على البدء بسرعة، حتى لو لم تكن مصممًا أو مطورًا

التحكم الإبداعي: ابحث عن خيارات الضبط السريع وتعديل الأنماط والتحسين لتشكيل مخرجاتك بالطريقة التي تريدها تمامًا

مجتمع داعم: يمكن أن تحدث المنتديات النشطة والبرامج التعليمية والدعم السريع فرقًا كبيرًا عندما تواجه عائقًا إبداعيًا أو تقنيًا

خطط ميسورة التكلفة: قارن بين حدود الاستخدام ومستويات الأسعار وما إذا كانت الأداة تناسب سير عملك، خاصة إذا كنت تقوم بإنشاء محتوى على نطاق واسع

تكامل سير العمل: تعمل أفضل الأدوات مع ما تستخدمه بالفعل — مثل مديري المشاريع أو محركات الأقراص السحابية — حتى لا تضطر إلى التبديل بين علامات التبويب باستمرار

💡 نصيحة احترافية: عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم الجرافيكي، ابدأ برؤية واضحة ومطالبات مفصلة. صِف الألوان والأساليب والأجواء التي تريد تضمينها حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Adobe Firefly

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل لـ Adobe Firefly في عام 2025. يتم تقييم كل أداة لتوليد الفن بالذكاء الاصطناعي بناءً على ميزاتها وأسعارها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الإبداعية.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع)

جرب ClickUp Whiteboards استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور في ClickUp Whiteboards وتخصيصها وفقًا لتفضيلاتك في الأسلوب

يتميز ClickUp باعتباره بديلاً فعالاً لـ Adobe Firefly، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة تتجاوز الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج الصور والفيديو.

هذه الأداة الشاملة هي مركز للمحترفين المبدعين الذين يتوقون إلى تحسين سير عملهم باستخدام وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على عكس Firefly، الذي يركز فقط على إنشاء الصور، يدعم ClickUp العملية الإبداعية بأكملها — من العصف الذهني وكتابة السيناريو إلى التنفيذ والتسليم. فهو يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي القوية مع إدارة المهام البديهية لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على التحكم الإبداعي.

ClickUp Whiteboards: الآن مع ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

تتجاوز لوحات ClickUp Whiteboards حدود العصف الذهني البصري، فهي تتيح لك تحويل الأفكار إلى صور على الفور بفضل ميزة إنشاء الصور المدمجة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك كتابة موجه مباشرة على لوحك الأبيض ومشاهدة ClickUp وهو ينشئ صورة لك في ثوانٍ. لا حاجة إلى أدوات أو علامات تبويب إضافية.

كيف يساعد ذلك فريقك:سواء كنت ترسم خرائط لتدفق المستخدمين أو تصمم نماذج أولية للمفاهيم أو تضيف عناصر مرئية أثناء جلسة العصف الذهني للفريق، فإن Whiteboards تحافظ على كل شيء في مكان واحد. يمكنك رسم الروابط وتعيين المهام من الملاحظات اللاصقة، والآن يمكنك إضافة صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك.

إنشاء صور مخصصة من خلال ClickUp Brain

يساعدك ClickUp أيضًا في العملية الإبداعية، مما يجعل العصف الذهني أكثر سلاسة وتعاونًا، من العصف الذهني الأول إلى التنفيذ النهائي.

دعم النصوص والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تفصيلاً، فيمكن لـ ClickUp مساعدتك في ذلك أيضًا! فيما يلي مثال على سير العمل الذي يمكنك من خلاله استخدام ClickUp AI لإنشاء موجه تفصيلي ثم استخدام هذا الموجه لإنشاء صورة مخصصة.

الخطوة 1: قم بإنشاء موجه الصورة بالذكاء الاصطناعي.

ClickUp Brain لتوليد الصور كبديل لـ Adobe Firefly

الخطوة 2: بعد ذلك، عندما استخدمنا نفس الموجه على Brain لاختباره، هذه هي الصورة التي تم إنشاؤها. ألم يكن ذلك بسيطًا للغاية؟

ClickUp Brain لتوليد الصور كبديل لـ Adobe Firefly

ClickUp Brain ليس فقط للكتابة والتلخيص — إنه مساعد الذكاء الاصطناعي الشامل لك لطرح الأفكار وتوليد الصور وأتمتة سير العمل. سواء كنت تصمم محتوى أو تدير مشاريع أو تصور أفكارًا، فإن ClickUp Brain يمكّنك من:

قم بتبادل الأفكار حول حملات أو مفاهيم المشاريع باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإثارة الإبداع وتنظيم خططك

أنشئ موجزات إبداعية مفصلة أو نصوص تسويقية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مخططات نصوص فيديو لتجسيد أفكارك على أرض الواقع

صمم مطالبات صور فعالة بالذكاء الاصطناعي و أنشئ صورًا مذهلة بواسطة الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية أو المواد التسويقية أو سرد القصص المرئية. على سبيل المثال، أنشئ صورة مخصصة لتصور مفهوم منتج أو توضيح فكرة حملة

لخص المستندات الطويلة أو الأبحاث أو سلاسل التعليقات على الفور ، مما يوفر الوقت ويضمن الوضوح

أتمتة إنشاء المهام بناءً على خططك، وتحويل الأفكار إلى سير عمل قابل للتنفيذ بسلاسة

📮ClickUp Insight: 11% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوح أبيض مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، الذي يساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على موجهاتك. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

إدارة مشاريع ومهام منظمة باستخدام ClickUp Tasks

نظم المشاريع الإبداعية المعقدة بدقة وقم بتعيين مهام ذات مغزى. قسّم المهام إلى مهام فرعية، وقم بتعيين المسؤولين عنها، وحدد التبعيات، وحدد المواعيد النهائية باستخدام تواريخ البدء والمواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز من خلال مراحل قابلة للتخصيص (على سبيل المثال، الإحاطة، والتصور، والتصميم، والمراجعة، والنهائي). قم بتصور سير العمل باستخدام طرق العرض القائمة أو اللوحة أو التقويم أو الجدول الزمني.

تعاون وتغذية راجعة مركزية

ClickUp يزيل التعليقات المتناثرة عبر البريد الإلكتروني والدردشات.

استخدم التعليقات مباشرة على المهام أو المستندات أو عناصر السبورة البيضاء. قم بتعيين التعليقات كبنود إجراءات

استخدم التدقيق لترك تعليقات محددة مباشرة على الصور التي يتم تحميلها أو ملفات PDF

حافظ على سلاسة التواصل من خلال ClickUp Chat المدمج

أفضل ميزات ClickUp

تصور الأفكار الإبداعية وطورها على لوحات ClickUp البيضاء — أدخل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وخطط المفاهيم، واربط كل شيء بالمهام

استخدم ClickUp Brain لتلبية متطلبات إبداعية متنوعة، من إنشاء اقتراحات نصية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص تسويقية ومسودات رسائل البريد الإلكتروني والمزيد

نظم مشاريعك الإبداعية باستخدام ClickUp Tasks، الذي يتيح لك تتبع الجداول الزمنية التفصيلية وقوائم المهام وسير العمل

أنشئ سير عمل وأتمت العمليات في ClickUp Automations بما يتناسب مع عمليتك الإبداعية، بدءًا من توليد الأفكار وحتى النتيجة النهائية

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام ميزات مثل التعليقات والإشارات والإشعارات باستخدام ClickUp Chat

يمكنك الوصول إلى قوالب متنوعة مصممة خصيصًا للفرق الإبداعية، بما في ذلك التصميم الجرافيكي وإنتاج الفيديو وتخطيط المحت

قم بتخزين ملفات التصميم ومشاركتها والتعاون عليها في ClickUp Docs، مع إدارة الملفات المدمجة، مما يضمن سهولة الوصول إلى كل إصدار من أعمالك الإبداعية

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون الجدد بعض الوقت للتعود على الميزات الشاملة لـ ClickUp

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

لا تكتفِ بثقتنا! إليك ما يقوله المستخدمون عن ClickUp:

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تضم جميع الميزات اللازمة لتطوير المنتجات بالكامل في مكان واحد. يساعد التكامل مع المنصات الأخرى على تسهيل عملية الترحيل من المنصات الأخرى، كما تتيح ميزة الذكاء الاصطناعي تلخيص مهام العمل وإنشاء وصف لها، مما يساعد المطورين على فهم المهام بشكل أفضل.

ClickUp هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تضم جميع الميزات اللازمة لتطوير المنتجات بالكامل في مكان واحد. يساعد التكامل مع المنصات الأخرى على تسهيل عملية الترحيل من المنصات الأخرى، كما تتيح ميزة الذكاء الاصطناعي تلخيص مهام العمل وإنشاء وصف لها، مما يساعد المطورين على فهم المهام بشكل أفضل.

💡 نصيحة احترافية: سرّع عملية الإبداع باستخدام لوحات الأفكار لتبادل الأفكار الجديدة وتتبع تنفيذها وفهم كيفية ملاءمتها لعملية الإبداع بشكل عام.

2. MidJourney (الأفضل لإنشاء صور عالية الجودة)

عبر Midjourney

Midjourney هو مولد فني شهير يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتميز بقدرة استثنائية على إنشاء صور مذهلة وخيالية. وهو يتفوق في إنتاج صور واقعية وتفاصيل معقدة وأنماط فنية متنوعة.

يعمل من خلال خادم Discord، حيث يقوم المستخدمون بإدخال مطالبات نصية MidJourney لتوجيه الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور.

يمكنك تدريب نماذج مخصصة واستكشاف الاختلافات الإبداعية والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي في مساحة ديناميكية وتعاونية تغذي خيالك.

أفضل ميزات MidJourney

أنتج صورًا مذهلة وفائقة الواقعية من مطالبات نصية، وهي مثالية للمشاريع الإبداعية المتطورة

قم بتخصيص النمط المرئي للصور التي تم إنشاؤها لتلبية احتياجاتك الإبداعية، من الفن الواقعي للغاية إلى الفن التجريدي أو المنمق

شارك صورك واستلهم الأفكار من مجتمع مبدع نابض بالحياة، وتبادل المقترحات والتعليقات

قيود MidJourney

على عكس تطبيقات الويب الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يدعم MidJourney ميزات التحرير المدمجة للمعالجة اللاحقة

قد يكون التحكم الدقيق في التفاصيل الصغيرة أمرًا صعبًا، خاصةً في التصميمات المعقدة

قد يكون الاعتماد على أوامر Discord غير بديهي بالنسبة لبعض المستخدمين

أسعار MidJourney

الأساسي : 10 دولارات شهريًا

قياسي : 30 دولارًا شهريًا

Pro : 60 دولارًا شهريًا

Mega: 120 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات MidJourney

G2: 4. 4/5 (80+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: فازت الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مؤخرًا بمسابقة فنية مرموقة. في عام 2022، فازت إحدى الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها باستخدام Midjourney بالمركز الأول في فئة الفنون الرقمية في مسابقة الفنون الجميلة بمعرض ولاية كولورادو.

3. DALL-E 3 (الأفضل لتوليد صور تفصيلية من النصوص)

DALL-E 3، الذي طورته OpenAI (مطورو ChatGPT)، هو أحد أكثر برامج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي تطوراً في الوقت الحالي. يشتهر DALL-E 3 بإبداعه المعزز وقدرته على إنشاء صور من أوصاف نصية، وقد أصبح أداة لا غنى عنها للمبدعين والمسوقين والفنانين.

تفهم خوارزميات التعلم العميق للمنصة التفاصيل المعقدة من المطالبات وتترجمها إلى صور مذهلة. وهي قوية بشكل خاص في إنشاء صور تحتوي على عناصر نصية محددة يتم عرضها بدقة. تم دمج المنصة مع ChatGPT لتقديم المطالبات التخاطبية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في العديد من المجالات، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحملات الإعلانية.

أفضل ميزات DALL-E 3

أنشئ صورًا تفصيلية وواقعية من مطالبات نصية، مما يجعلها مثالية للأعمال الإبداعية عالية المستوى

حوّل أي نص وصفي إلى صورة أو مقطع فيديو قوي، مما يوفر سير عمل إبداعي سريع وبديهي

اجمع بين مواضيع ومفاهيم مختلفة في صورة واحدة متماسكة، مما يتيح لك استكشاف إبداعي بلا حدود

اضبط النمط الفني للصور التي تم إنشاؤها لتتناسب مع تفضيلات إبداعية محددة، من الواقعية الفوتوغرافية إلى القوام الشبيه بالرسم

قيود DALL-E 3

قد لا تفي الصور التي يتم إنشاؤها دائمًا بمعايير الجودة المطلوبة

قد يجد المستخدمون خيارات التخصيص مقيدة بعض الشيء مقارنة ببرنامج Photoshop أو Adobe Firefly

يتطلب الوصول عادةً اشتراكًا (ChatGPT Plus/Team أو خدمات Microsoft)

أسعار DALL-E 3

متوفرة كإضافة إلى ChatGPT للحصول على صور ومقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تقييمات ومراجعات DALL-E 3

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: بدائل Dall-E لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

4. Stable Diffusion (الأفضل لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر)

عبر Stable Diffusion

Stable Diffusion هو برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مصمم لإنشاء صور عالية الجودة من مطالبات نصية.

توفر المنصة مرونة التخصيص الكامل وإمكانية الوصول لأي شخص، مما يجعلها مثالية للمطورين والمحترفين المبدعين.

توفر هذه الأدوات تحكمًا دقيقًا في معلمات الإنشاء (الخطوات ومقياس التوجيه والبذور) وتتيح تدريب نماذج مخصصة (LoRAs) على مواضيع أو أنماط محددة. توفر مجتمع واسع نماذج وأدوات مدربة مسبقًا (مثل واجهات الويب Automatic1111 أو ComfyUI).

أفضل ميزات Stable Diffusion

احصل على حل فعال من حيث التكلفة للتخصيص والتكامل مع العمليات الإبداعية الأخرى باستخدام منصته مفتوحة المصدر

قم بتخصيص وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء مخرجات فريدة تتوافق تمامًا مع أنماط إبداعية محددة

قم بتشغيل النموذج على أجهزة شخصية، مما يقلل الاعتماد على الخدمات السحابية ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في عملهم

أنتج صورًا واقعية بتفاصيل مذهلة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من المشاريع الإبداعية الاحترافية

قيود Stable Diffusion

قد يكون إعداد التطبيق وتشغيله محليًا أمرًا صعبًا، ويتطلب بعض المعرفة التقنية

تعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على النموذج المحدد والمطالبات والإعدادات المستخدمة

أسعار Stable Diffusion

منصة Stability AI: 0.01 دولار لكل صورة (1 رصيد) — ادفع حسب الاستخدام

خدمات طرف ثالث

Stable Diffusion API الأساسي: 27 دولارًا شهريًا لحوالي 13000 صورة القياسي: 47 دولارًا شهريًا لحوالي 40000 صورة المميز: 147 دولارًا شهريًا لكميات كبيرة + تحرير الفيديو/الصور

الأساسي: 27 دولارًا شهريًا لحوالي 13000 صورة

القياسي: 47 دولارًا شهريًا لحوالي 40,000 صورة

الاشتراك المميز: 147 دولارًا شهريًا للحجم الكبير + تحرير الفيديو/الصور

Wheelhouse Pro: 7 دولارات شهريًا الحد الأقصى: 14 دولارًا شهريًا

المزايا: 7 دولارات شهريًا

الحد الأقصى: 14 دولارًا شهريًا

Amazon Bedrock 0.04 دولار – 0.14 دولار لكل صورة ، حسب إعدادات النموذج

0.04 دولار – 0.14 دولار لكل صورة، حسب إعدادات النموذج

الأساسي: 27 دولارًا شهريًا لحوالي 13000 صورة

القياسي: 47 دولارًا شهريًا لحوالي 40,000 صورة

الاشتراك المميز: 147 دولارًا أمريكيًا شهريًا للحجم الكبير + تحرير الفيديو/الصور

المزايا: 7 دولارات شهريًا

الحد الأقصى: 14 دولارًا شهريًا

0.04 دولار – 0.14 دولار لكل صورة، حسب إعدادات النموذج

تقييمات ومراجعات Stable Diffusion

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

➡️ اقرأ المزيد: إدارة مشاريع التصميم: دليل شامل لفرق التصميم

5. Runway Gen-2 (الأفضل لتوليد الفيديو والصور)

Runway هي مجموعة إبداعية تركز على إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويضع نموذج Gen-2 نفسه في طليعة تقنيات تحويل النص إلى فيديو والصورة إلى فيديو. كما يتضمن أدوات لإنشاء الصور ومعالجتها.

تنشئ مقاطع فيديو قصيرة من مطالبات نصية أو عن طريق تحريك الصور الموجودة. توفر ميزات تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثل إزالة الكائنات، والحركة البطيئة، واستبدال الخلفية ("الشاشة الخضراء")، ونقل الأنماط. تتضمن أيضًا إنشاء الصور من النص.

أفضل ميزات Runway Gen-2

قم بإنشاء مقاطع فيديو وتحريرها مباشرة من مطالبات نصية أو لقطات موجودة، مما يوفر مرونة غير مسبوقة لمبدعي الفيدي

شارك المشاريع مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، مما يسهل التعاون في المشاريع الإبداعية والحصول على تعليقات فورية

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي لإضافة تأثيرات بصرية ونصية، وتحسين جودة الفيديو، أو حتى إنشاء عناصر بصرية جديدة تمامًا بناءً على مدخلاتك

قيود Runway Gen-2

نظرًا لكونها منصة جديدة نسبيًا، فإن Runway Gen-2 لديها بعض القيود من حيث مجموعة الميزات والاستقرار العام

يعمل Runway على أساس اشتراك، وقد لا يكون ذلك مناسبًا لجميع الميزانيات

تركز أداة إنشاء الصور بشكل أساسي على الفيديو، وقد تكون أقل تقدمًا من الأدوات المخصصة لهذا الغرض

أسعار Runway Gen-2

أساسي: مجاني

قياسي : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 53 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود : 95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (بدون أرصدة)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Runway Gen-2

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

6. Canva (الأفضل للتصميم الجرافيكي السهل والمناسب للمبتدئين)

عبر Canva

Canva هي إحدى أشهر أدوات تصميم تجربة المستخدم، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المحترفين والمبتدئين. بفضل واجهتها سهلة الاستخدام ومكتبتها الضخمة من القوالب، تعد Canva أداة ممتازة للحصول على تصميمات سريعة وعالية الجودة دون الحاجة إلى تعلم معقد.

يوفر أداة بسيطة لتحويل النص إلى صورة داخل محرر Canva. يتكامل مولد الصور بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع الميزات الحالية للمنصة، مما يتيح للمستخدمين دمج الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بسهولة في تصميماتهم. وهذا يجعله خيارًا شائعًا للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والفرق الإبداعية الموجودة بالفعل على المنصة.

أفضل ميزات Canva

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من Canva لضبط التصميمات تلقائيًا أو تغيير حجم الصور أو إنشاء عناصر مرئية، مما يجعل التصميم أسرع وأكثر كفاءة

يمكنك الوصول إلى آلاف القوالب القابلة للتخصيص لكل نوع من أنواع المشاريع، من العروض التقديمية إلى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

شارك التصميمات وتعاون عليها في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يسهل على الفرق العمل معًا

قم بتنزيل تصميماتك بتنسيقات مختلفة بنقرة واحدة، مما يضمن نشرها ومشاركتها دون أي متاعب

قيود Canva

لا تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة إلا بعد الترقية إلى الخطط المدفوعة

قد تؤدي سهولة الاستخدام والقوالب الجاهزة في بعض الأحيان إلى نقص الأصالة

للحصول على أفضل النتائج، يلزم الاشتراك في Canva Pro

أسعار Canva

Canva مجاني

Canva Pro: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد

Canva Teams: 10 دولارات شهريًا للشخص الواحد (بحد أدنى ثلاثة أشخاص)

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

يجعل Canva التصميم الجرافيكي بسيطًا ومتاحًا للجميع، مع بعض الميزات المشابهة لمولد الصور بالذكاء الاصطناعي. ذكرت إحدى المستخدمات ذلك في تقييمها:

تستمر السحر مع Canva... حقًا، خلال العام الماضي، استمرت في التحديث والتطوير، ورفعت مستوى سهولة الاستخدام إلى مستوى جديد طوال الوقت! أصبحت الآن "مؤسسة" حيث تتوفر أي مواد أو احتياجات يمكن أن تخطر ببالك وتحتاج إلى إبداع ومظهر احترافي في أسرع وقت ممكن، وتكون جاهزة للاستخدام!

تستمر السحر مع Canva... حقًا، خلال العام الماضي، استمرت في التحديث والتطوير، ورفعت مستوى سهولة الاستخدام إلى مستوى أعلى طوال الوقت! أصبحت الآن "مؤسسة" حيث تتوفر أي مواد أو احتياجات يمكنك التفكير فيها والتي تتطلب إبداعًا ومظهرًا احترافيًا في أسرع وقت ممكن، وتكون جاهزة للاستخدام!

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

7. DreamStudio (الأفضل لإنشاء أعمال فنية توليدية قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر DreamStudio

DreamStudio، المدعوم من Stable Diffusion، هو واجهة الويب الرسمية التي طورتها Stability AI. إنها أداة متميزة مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة باستخدام مخرجات صور AI توليدية عالية الجودة.

توفر هذه الأداة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة سهلة الاستخدام باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي قوية تنتج صورًا واقعية عالية الجودة. توفر أدوات للتحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع وإعدادات الأنماط المسبقة والمطالبات السلبية وعدد الصور. كما تتضمن ميزات مثل تحويل الصور إلى صور وتحرير/ترميم أساسي.

إنها مثالية للمبدعين الذين يرغبون في استكشاف ميزات التعبئة والتحرير التوليدية التي تتيح لهم تعديل نمط الصور بناءً على نماذج محددة مسبقًا.

أفضل ميزات DreamStudio

أنشئ صورًا واقعية عالية الجودة من نصوص بسيطة باستخدام تقنية Stable Diffusion AI

قم بتحرير إبداعاتك وصقلها، مما يتيح لك إجراء تعديلات وتحسينات مفصلة على الصور التي تم إنشاؤها

أنشئ صورًا متعددة دفعة واحدة، مما يزيد من كفاءة المشاريع الكبيرة أو مهام التصميم

قم بتخصيص الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها عن طريق ضبط إعدادات النموذج واستخدام مطالبات مختلفة لإنشاء أنماط فنية متنوعة

قيود DreamStudio

قد تكون تكلفة الائتمانات وحدود الاستخدام مربكة للمستخدمين الجدد

يمكن أن يستهلك إنشاء الصور القائم على الذكاء الاصطناعي قدرًا كبيرًا من طاقة الحوسبة

أسعار DreamStudio

تجربة مجانية: 100 رصيد لبدء إنشاء الصور دون أي تكلفة مسبقة

الدفع حسب الاستخدام: الأسعار تستند إلى استخدام الرصيد، مع رصيد إضافي يبدأ من 10 دولارات شهريًا مقابل 1000 رصيد

تقييمات وتقييمات DreamStudio

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

اطلع على رأي أحد مستخدمي G2 حول DreamStudio لمعرفة مدى دقة مخرجاته:

يوفر Dreamstudio طريقة سهلة لوضع المطالبات النصية وإنشاء الصور الأكثر دقة. كما أنه سريع في تقديم النتائج. يعد تنفيذ الأداة ودمجها أمرًا سهلاً للغاية مقارنة بمنافسيها الرئيسيين.

يوفر Dreamstudio طريقة سهلة لوضع المطالبات النصية وإنشاء الصور الأكثر دقة. كما أنه سريع في تقديم النتائج. يعد تنفيذ الأداة ودمجها أمرًا سهلاً للغاية مقارنة بمنافسيها الرئيسيين.

💡 نصيحة احترافية: ابقَ في صدارة اتجاهات التصميم الجرافيكي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتجربة أنماط وجماليات جديدة قبل أن تصبح شائعة. استخدم لوحات ألوان متعددة وخطوط طباعة وتأثيرات بصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتتميز عن الآخرين.

8. Leonardo AI (الأفضل للنماذج والتصميمات المعقدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر Leonardo AI

Leonardo AI هي منصة ذكاء اصطناعي توليدية تنتج أصولًا عالية الجودة، خاصة للألعاب والفنون التصورية والتطبيقات الفنية. تنتج صورًا عالية الجودة ومذهلة بصريًا باستخدام مطالبات الصور بالذكاء الاصطناعي. توفر مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك إنشاء الصور في الوقت الفعلي، والتحسين، وأنماط فنية متنوعة للاستكشاف.

يوفر مكتبة من النماذج المدربة مسبقًا والمحسّنة لأنماط محددة (الشخصيات والبيئات والعناصر). تشمل الميزات إنشاء الصور و AI Canvas للتلوين/التلوين الخارجي وقدرات تدريب النماذج. كما يوفر عناصر تحكم للتوجيه السريع وأبعاد الصور.

أفضل ميزات Leonardo AI

أنشئ أنماطًا فنية متنوعة، من الصور الواقعية للغاية إلى الرسوم التوضيحية الرقمية، استنادًا إلى مطالبات نصية محددة

أدخل نصوصًا معقدة لإنشاء صور مفصلة ومخصصة، مما يجعلها مثالية للاحتياجات الإبداعية الدقيقة

أنشئ أعمالًا فنية بدقة عالية واستخدمها في مشاريع احترافية مثل المحافظ الرقمية والمواد التسويقية والمطبوعات

قم بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على الصور التي تم إنشاؤها وحسّن النتائج لتتوافق بشكل أفضل مع رؤيتك الإبداعية

قيود Leonardo AI

يحتوي المستوى المجاني على حدود يومية لعدد الرموز وسرعات إنشاء أبطأ

التركيز أكثر فنية؛ قد يكون الواقعية الفوتوغرافية أقوى في أدوات أخرى

قد يكون معقدًا للمبتدئين بسبب تنوع النماذج والإعدادات

أسعار Leonardo AI

مجاني

المبتدئ: 12 دولارًا شهريًا

Artisan: 30 دولارًا شهريًا

Maestro: 60 دولارًا شهريًا

Leonardo for Teams: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Leonardo AI

G2: 4. 5/5 (20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

تشتهر Leonardo AI بسرعتها الفائقة في إنشاء الصور عالية الجودة وتصميمها سهل الاستخدام. يقول أحد المستخدمين

Leonardo. Ai سريع في إنشاء أصول رقمية وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الجودة يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة بحيث يمكنك ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك. مثالي لمطوري الألعاب والفنانين والمصممين الذين يرغبون في إنشاء محتوى فريد دون التضحية بالجودة.

Leonardo. Ai سريع في إنشاء أصول رقمية وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الجودة يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة بحيث يمكنك ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك. مثالي لمطوري الألعاب والفنانين والمصممين الذين يرغبون في إنشاء محتوى فريد دون التضحية بالجودة.

9. Craiyon (الأفضل لإنشاء صور سريعة ومجانية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Craiyon

اكتسبت Craiyon (المعروفة سابقًا باسم DALL-E Mini) شهرة واسعة بفضل قدرتها على إنشاء صور غالبًا ما تكون غريبة ومسلية من مطالبات نصية. وهي لا تزال أداة مجانية على الويب مثالية لإجراء تجارب سريعة واستكشاف إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي تسجيل أو تكلفة. تتميز هذه الأداة بسهولة استخدامها، مما يجعلها مثالية لإنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة دون إعدادات معقدة.

على الرغم من أن جودة الصور قد لا تكون دائمًا عالية مثل تلك التي توفرها الأدوات الأكثر تقدمًا، إلا أن Craiyon يوفر مقدمة قيّمة إلى عالم إنشاء الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Craiyon

أدخل نصًا وستتلقى تفسيرًا مرئيًا لوصفك في ثوانٍ معدودة، وهو أمر مثالي لعملية العصف الذهني السريع

أنشئ مجموعة متنوعة من أنواع الصور، من الصور الواقعية إلى التصميمات المجردة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لتلبية مختلف الاحتياجات الإبداعية

استفد من معالج Craiyon السريع لتوليد الصور، والذي يضمن لك إنشاء صور متعددة في وقت قصير

قيود Craiyon

قد تختلف الصور في مدى ملاءمتها للموجه، مما يتطلب عدة محاولات للحصول على النتيجة المطلوبة

جودة الصور الناتجة لا تضاهي بعض البدائل الأخرى لبرنامج Adobe Firefly

تتضمن النسخة المجانية علامات مائية وإعلانات

أسعار Craiyon

الداعم : 12 دولارًا شهريًا

احترافي : 24 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Craiyon

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Piktochart (الأفضل لإنشاء رسوم بيانية وعروض تقديمية جذابة بصريًا)

عبر Pikochart

Piktochart هي منصة تصميم سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية ورسوم بيانية وتقارير جذابة بصريًا. على الرغم من أن Piktochart لا تركز على إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تدمج ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز عملية التصميم بشكل كبير.

يتيح منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء وتخصيص العناصر المرئية دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تصميم الجرافيك. وهذا يجعله مثاليًا للمسوقين والمعلمين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في تطوير صور احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبات بسيطة. ويركز على إنشاء عناصر مرئية لتمثيل البيانات والتواصل.

أفضل ميزات Piktochart

قم بإنشاء وتخصيص التصميمات باستخدام محرر Piktochart السهل التصفح والسحب والإفلات، والمثالي حتى للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة متقدمة في التصميم

اختر من مكتبة واسعة من قوالب التصميم الجرافيكي للرسوم البيانية والعروض التقديمية والتقارير والمزيد، مما يضمن مظهرًا أنيقًا لأي مشروع

تعاون بسلاسة مع أعضاء الفريق من خلال مشاركة التصميمات وتحريرها في الوقت الفعلي

أضف عناصر تفاعلية إلى تصميماتك، بما في ذلك الروابط القابلة للنقر والرسوم المتحركة والمحتوى المضمن، لتجربة مستخدم جذابة

قيود Piktochart

عند العمل مع تصميمات أكبر وأكثر تعقيدًا، قد تواجه المنصة بعض التأخير أو البطء

تركز بشكل أساسي على الرسومات لتصميم المعلومات، وليس على إنشاء الصور الفنية المستقلة

أسعار Piktochart

خطة مجانية

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

التعليم : 39.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الحرم الجامعي: أسعار مخصصة

غير هادفة للربح: 60 دولارًا أمريكيًا لكل عضو، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Piktochart

G2: 4. 4/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (190+ تقييم)

يبسط Piktochart تصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية بفضل ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إليك رأي أحد المستخدمين حوله:

أفضل ما يعجبني في هذه الأداة هو أنها تحتوي على الكثير من القوالب الموجودة مسبقًا، مما يوفر الكثير من الوقت في إنشاء الرسومات، فكل ما نحتاج إليه هو اختيار تلك القوالب ويمكننا البدء في إنشاء الرسومات لغرضنا بمجرد ملء المعلومات داخل تلك القالب.

أفضل ما يعجبني في هذه الأداة هو أنها تحتوي على الكثير من القوالب الموجودة مسبقًا، مما يوفر الكثير من الوقت في إنشاء الرسومات، فكل ما نحتاج إليه هو اختيار تلك القوالب وبدء إنشاء الرسومات التي نريدها بمجرد ملء المعلومات داخل تلك القوالب.

مع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستوعب أدوات أخرى أنماطًا وخوارزميات فريدة للمساعدة في توفير مخرجات عالية الجودة. فيما يلي بعض الأدوات التي تستحق الاستكشاف:

Deep Dream Generator : يستخدم الشبكات العصبية لتحويل الصور إلى أعمال فنية سريالية تشبه الأحلام ذات أنماط فريدة

Artbreeder : أداة تعاونية تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين دمج وتطوير الصور الشخصية والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية باستخدام أشرطة تمرير سهلة الاستخدام

RunDiffusion : منصة إنشاء صور قائمة على الذكاء الاصطناعي في السحابة تتيح للمستخدمين تشغيل نماذج Stable Diffusion باستخدام أجهزة قوية

Fotor AI Art Generator: أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين تحول النصوص إلى أعمال فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أنماط قابلة للتخصيص

أنشئ صورًا عالية الجودة باستخدام أفضل بديل لـ Adobe Firefly

نظرًا للتطور المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا تزال أي أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير. تساعدك هذه الأدوات في إجراء التحويل الأساسي من نص إلى صورة، بل وتوفر ميزات مثل تدريب النماذج المخصصة، مما يجعلها إضافة رائعة إلى مجموعة أدواتك التقنية.

يوفر Adobe Firefly أساسًا قويًا. ومع ذلك، توجد بدائل أفضل لإنشاء صور مذهلة وتحرير الصور التي تم إنشاؤها وتقديم ميزات فريدة بسعر تنافسي.

يوفر ClickUp أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع ووظائف السبورة البيضاء التعاونية لإدارة المشاريع الإبداعية من البداية إلى النهاية.

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