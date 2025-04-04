أكثر من 30+ موجهات تحسين محركات البحث في ChatGPT لتحسين محركات البحث على الصفحة

تحسين محركات البحث (SEO) هو تجربة وخطأ لا ينتهي. فالضغط للعثور على الكلمات المفتاحية المناسبة وتحسين المحتوى أمرٌ مرهق. وعندما تظن أنك قد نجحت في ذلك، يفاجئك جوجل بتحديث جديد، وفجأةً تتراجع تصنيفات محرك البحث الخاص بك.

ولكن ماذا لو قلنا لك أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكنها إدارة وتسريع سير عمل تحسين محركات البحث لديك؟

تعمل ChatGPT كمساعدك الشخصي لتحسين محركات البحث، وتساعدك على ضبط المحتوى الذي تحبه محركات البحث ويتواصل معه جمهورك. في الواقع، أظهرت دراسة استقصائية أن 58% من المحترفين يستخدمونه لإنشاء المحتوى وتحسينه، و20% للبيانات الوصفية، و15% للبحث عن الكلمات المفتاحية، و8% للتحليل المعياري.

ومع ذلك، تكون نتائج ChatGPT جيدة بقدر جودة تعليماتك فقط. يوضّح لك هذا الدليل كيفية صياغة مطالبات ChatGPT المثالية لتحسين محركات البحث، ويشارك أكثر من 30 مثالاً لرفع مستوى استراتيجيتك.

⏰ ملخص 60 ثانية مطالبات تحسين محركات البحث ChatGPT هي تعليمات مستهدفة لإنجاز مهام تحسين محركات البحث بسرعة تساعدك مطالبات ChatGPT لتحسين محركات البحث على إنشاء محتوى مُحسَّن للكلمات المفتاحية بشكل أسرع، وتوليد أفكار جديدة، والحفاظ على الاتساق، وتحسين تحسين محركات البحث على الصفحة، وتوفير الوقت للعمل الاستراتيجي خطوات إنشاء مطالبات تحسين محركات البحث في ChatGPT: كن محدداً بشأن ما تريده

توفير سياق لنتائج أفضل

كن واضحاً بشأن تنسيق الإخراج

استخدم بيانات تحسين محركات البحث والمواد المرجعية

الصقل والتكرار اطّلع على مجموعة من أكثر من 30 مطالبة من ChatGPT للمساعدة في البحث عن الكلمات المفتاحية، وإنشاء المحتوى، والتحسين على الصفحة، والمزيد لدى ChatGPT قيود في الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، وتحسين الكلمات المفتاحية، وفهم نوايا البحث بدقة تتفوق ClickUp Brain على ChatGPT من خلال تقديم رؤى لتحسين محركات البحث مدركة للسياق، والتعاون في الوقت الفعلي، وسير عمل تحسين محركات البحث الآلي

ما هي موجهات تحسين محركات البحث ChatGPT؟

مطالبات تحسين محركات البحث في ChatGPT هي تعليمات مكتوبة بعناية تعطيها لـ ChatGPT لإنجاز مهمة تحسين محركات البحث، مثل اقتراح كلمات رئيسية، وإنشاء مخطط تفصيلي، وتحسين النص البديل للصور، وصياغة مدونة ملائمة لتحسين محركات البحث، وغيرها.

تستخدم ChatGPT بيانات تدريبية شاملة لمعالجة هذه المطالبات وإنشاء اقتراحات مُخصَّصة تتماشى مع هدف البحث، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

إليك ما الذي يجعل مطالبة تحسين محركات البحث جيدة: الوضوح: اذكر طلبك بوضوح، مثل "إنشاء قائمة بالكلمات المفتاحية ذات الحجم الكبير والمنافسة المنخفضة لتحسين محركات البحث المحلية في مجال طب الأسنان

التركيز: التزم بطلب واحد في كل مرة. بدلاً من طلب كلٍ من البحث عن الكلمات المفتاحية ومخطط المحتوى، افصلهما في مطالبتين

السياق: قدّم تفاصيل ذات صلة، مثل جمهورك المستهدف، أو مجال عملك، أو موقعك، أو منافسيك. مثال: "اقتراح مواضيع مدونة لموقع عقاري يستهدف مشتري المنازل لأول مرة في كاليفورنيا

قابلة للتنفيذ: اطلب نتيجة ملموسة. بدلاً من "تقديم نصائح حول تحسين محركات البحث"، جرّب "ضع قائمة بخمسة تحسينات لتحسين محركات البحث على الصفحة لمدونة ووردبريس

الطول والعمق: حدّد مدى التفصيل الذي تريده للرد. على سبيل المثال، "قدم شرحًا من 200 كلمة حول تحسين الأوصاف الوصفية لمواقع التجارة الإلكترونية

➡️ اقرأ المزيد: موجهات ChatGPT لكتابة السيرة الذاتية

مزايا استخدام موجهات تحسين محركات البحث في ChatGPT

لا يجب أن تكون عملية تحسين محركات البحث معقدة، ومطالبات ChatGPT تضمن ذلك. إليك الطريقة:

💡 اخترق حاجز الكاتب على الفور: تتعامل ChatGPT مع العصف الذهني لتحسين محركات البحث بمطالبات مفتوحة مثل "ما هي أحدث الاتجاهات في تحسين محركات البحث في مجال الموضة المستدامة؟ فتح زوايا محتوى جديدة وفرص كلمات رئيسية جديدة

⚖️ حافظ على اتساق أسلوب المحتوى الخاص بك: حدّد الأسلوب مرة واحدة (أسلوب ودود ومحادث أو رسمي بأسلوب APA) ويضمن ChatGPT أن يظل كل جزء متماسكًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية

🔍 تحسين مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة دون عناء: استخدم المطالبات لتحسين المحتوى باستخدام الكلمات المفتاحية والأسئلة الشائعة والكلمات المفتاحية LSI ذات الصلة للحصول على تصنيفات أفضل (دون حشو الكلمات المفتاحية)

📈 التركيز على الاستراتيجية بشكل أكبر: تتولى ChatGPT معالجة الأعمال الأساسية لتحسين محركات البحث حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للإبداع والتحليل. لا عجب أن 71% من المسوقين يقولون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحررهم لتحقيق مكاسب أكبر

➡️ اقرأ المزيد: أفضل موجهات ChatGPT للمبيعات

كيف تُنشئ موجهات تحسين محركات البحث الفعّالة في ChatGPT؟

سواءً كنت تنشئ مطالبات ChatGPT للتسويق، أو المبيعات، أو تحسين محركات البحث، امنح الذكاء الاصطناعي تعليمات واضحة وغنية بالسياق. قم بإتقان ذلك، وستحصل على محتوى مُحسّن لمحركات البحث، ومحتوى جيد التنظيم، ومحتوى جيد التنظيم يتم تصنيفه.

لذا، اتبع أفضل الممارسات هذه لإنشاء مطالبات تحسين محركات البحث الموجهة نحو النتائج 👇

1. كن محدداً بشأن ما تريده

تعمل ChatGPT بشكل أفضل عندما تُعطَى توجيهات واضحة. قبل أن تكتب المطالبة، حدِّد مهمة تحسين محركات البحث التي تحتاج إلى المساعدة فيها.

هل تحتاج إلى أفكار للكلمات المفتاحية؟ اسأل، "أنشئ 10 كلمات مفتاحية طويلة الذيل لـ [الموضوع] ذات المنافسة المنخفضة ونية البحث العالية"

هل تبحث عن مخطط تفصيلي لمقالة مدونة؟ حدد، "إنشاء مخطط تفصيلي لمدونة ملائم لتحسين محركات البحث لـ [الموضوع] مع علامات H1 و H2 و H3"

هل تريد تحسين فقرة ما؟ أمر بـ، "أعد كتابة هذه الفقرة لتضمين الكلمة المفتاحية "[الكلمة المفتاحية المستهدفة]" بشكل طبيعي مع تحسين سهولة القراءة"

2. توفير سياق لنتائج أفضل

السياق هو مفتاح الحصول على إجابات أكثر ملاءمة من ChatGPT. فكّر في المعلومات التي ستساعد في توجيه الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يشمل ذلك:

الفئة الوصف أمثلة الموضوع أو الكلمة الرئيسية المستهدفة ما هو التركيز الرئيسي للمحتوى؟ "التسويق الرقمي للشركات الناشئة" أو "أدوات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجمهور لمن هذا المحتوى؟ "مكتوبة للمبتدئين" أو "تستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة الغرض ما الهدف من هذا المحتوى؟ "للتثقيف"، أو "لتوليد عملاء محتملين"، أو "للحصول على مرتبة أعلى على محركات البحث النغمة أو الأسلوب كيف يجب أن تبدو؟ "استخدم أسلوبًا مقنعًا وقائمًا على البيانات" أو "اجعلها ودية ومحادثة الدور ما المنظور الذي يجب أن يتخذه المحتوى؟ "تصرف كخبير في تحسين محركات البحث" أو "اكتب كمدرب تسويق رقمي

3. كن واضحاً بشأن تنسيق الإخراج

غالبًا ما يتطلب محتوى تحسين محركات البحث تنسيقًا صارمًا، مثل العناوين التي تقل عن 60 حرفًا، أو وضع الكلمات المفتاحية في العناوين، أو مخطط JSON-LD للبيانات المنظمة. أخبر ChatGPT بالتنسيق أو المعايير التي تريدها بالضبط في الإجابة لتجنب الغموض والتعديلات غير الضرورية.

بعض الأمثلة على التعليمات هي:

الفئة مطالبة سيئة مطالبة جيدة عدد العناصر أعطني بعض أفكار عناوين المدونات لمدونة لياقة بدنية قدِّم خمس أفكار لعناوين مدونة للياقة البدنية حدود الأحرف أو الكلمات اكتب وصفاً تعريفياً لمدونة عن التسويق عبر البريد الإلكتروني اكتب وصفًا تعريفيًا أقل من 155 حرفًا لمدونة عن التسويق عبر البريد الإلكتروني نوع الإخراج اقترح كلمات مفتاحية للتسويق الرقمي أدرج 10 كلمات رئيسية طويلة الذيل للتسويق الرقمي في جدول مع حجم البحث ومستوى المنافسة طلب تنسيق اكتب منشورًا على LinkedIn حول تسويق المحتوى اكتب منشورًا على LinkedIn حول تسويق المحتوى. قم بتنسيقه على النحو التالي: الخطاف (الجملة الأولى التي تجذب الانتباه) المحتوى الرئيسي (2-3 فقرات قصيرة تحتوي على رؤى أو نصائح) الحث على اتخاذ إجراء (تشجيع المشاركة أو اتخاذ إجراء) أمثلة على تضمين اكتب موجز مدونة ملائم لتحسين محركات البحث من أجل "إنتاجية العمل عن بُعد أنشئ مخطط مدونة ملائم لتحسين محركات البحث لـ "إنتاجية العمل عن بُعد". " استخدم أمثلة لشركات ناجحة عن بُعد وتحديات الإنتاجية في العالم الحقيقي لجعلها قابلة للتنفيذ

4. استخدم بيانات تحسين محركات البحث والمواد المرجعية

لا يحتوي ChatGPT على بيانات بحث مباشرة، لذا فهو لا يعرف حجم البحث الفعلي أو صعوبة الكلمات المفتاحية. ولكن يمكنك تزويده بتفاصيل محددة لتحسين محركات البحث مثل:

البحث عن الكلمات الرئيسية (حجم البحث، مستوى المنافسة)

قصد المستخدم (معلوماتي، تعاملي، ملاحي)

رؤى المنافسين (هياكل المحتوى الشائعة، عدد الكلمات)

اتجاهات صفحة نتائج محرك البحث (SERP) (المقتطفات المميزة، والقوائم، والأسئلة الشائعة)

اعتباراً من GPT-4، يمكنك تحميل مستندات مثل إرشادات العلامة التجارية أو أمثلة المدونات السابقة لتُظهر للذكاء الاصطناعي أسلوبك المفضل، وهيكله، وتنسيقه. يمكن لـ GPT-4o أيضاً تصفح الإنترنت، لذا إذا كانت لديك روابط لدراسات، أو مدونات منافسين، أو مواد مرجعية، يمكنك لصقها مباشرةً في المطالبة للحصول على دقة أفضل.

⚠️ ملاحظة: هذه الميزات متاحة فقط مع اشتراك ChatGPT Plus.

5. الصقل والتكرار

لا تقبل إجابة ChatGPT الأولى كإجابة نهائية. إذا كانت التفاصيل، أو البنية، أو الكلمات المفتاحية مفقودة، عدّل المطالبة.

📌على سبيل المثال، إذا كان مخطط ChatGPT الخاص بـ "استراتيجيات التسويق الفعّالة للشركات الصغيرة" يفتقر إلى قسم رئيسي، مثل "تخطيط الميزانية، فقم بتنقيحه بمتابعة:

✔️ مخطط تفصيلي رائع! أضف قسمًا عن اعتبارات الميزانية لكل استراتيجية.

هل تحتاج إلى نغمة مختلفة أو المزيد من التنوع؟ اسأل:

✔️ أعد كتابة هذا بأسلوب أكثر تحادثية.

✔️ أعطني خمسة أمثلة أخرى.

استمر في التكرار حتى يقترب المحتوى من نتيجتك المثالية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم المطالبات خطوة بخطوة بدلاً من طلب واحد كبير للحصول على نتائج أفضل لتحسين محركات البحث. هذا النهج "تسلسل الأفكار" يقسّم المهمة الكبيرة إلى خطوات أصغر ويحافظ على تركيز المحتوى.

📌مثال: للبحث عن الكلمات المفتاحية: المطلب 1: أعطني 15 كلمة رئيسية طويلة الذيل متعلقة بـ [الموضوع]

المطلب 2: لكل كلمة رئيسية، اقترح هدف البحث (ما الذي يبحث عنه المستخدم على الأرجح)

المطلب 3: الآن، قم بصياغة مخطط تفصيلي لمدونة تستهدف الكلمة المفتاحية الأولى في القائمة

💫 مكافأة: كيفية استخدام ChatGPT لتحسين الإنتاجية

30 مثالاً على مطالبات تحسين محركات البحث ChatGPT

للبدء، إليك أكثر من 30 مثالاً لمطالبات ChatGPT المصممة خصيصاً لمختلف مهام تحسين محركات البحث. لا تتردد في نسخها وتعديلها واستخدامها في سير عملك.

(للراحة، قمنا بتجميعها في فئات مختلفة)

A. مطالبات البحث عن الكلمات المفتاحية

1. ضع قائمة بـ 10 كلمات مفتاحية أساسية واسعة النطاق لـ [المجال] تغطي جوانب مختلفة من المجال.

عبر OpenAI

2. أنشئ قائمة بالكلمات المفتاحية طويلة الذيل ذات الصلة بـ [المنتج] لجذب المزيد من الزيارات إلى صفحة المنتج.

3. ضع قائمة بـ 10 كلمات مفتاحية للفهرسة الدلالية الكامنة (LSI) المرتبطة بـ [الكلمة المفتاحية الأساسية] التي تظهر عادةً في المحتوى الذي يحتل أعلى ترتيب.

4. قم بتجميع هذه الكلمات المفتاحية في مجموعات مواضيع بناءً على هدف البحث والأهمية الدلالية. [أدخل قائمة الكلمات المفتاحية]

5. أوصِ بزوايا منشورات المدونة لمجموعات الكلمات المفتاحية هذه، مع التركيز على هدف البحث واحتياجات الجمهور.

B. مطالبات التحليل التنافسي

6. تركز مدونتي [أدرج رابط المدونة] على تحسين محركات البحث في التجارة الإلكترونية، على غرار [موقع منافس]. قارن بين المدونتين وحدد الموضوعات والمواضيع الفرعية التي غطوها على نطاق واسع، بينما لم أفعل أنا. اقترح فرص محتوى عالي التأثير لسد الفجوة.

7. أنا أعمل في مجال تحسين محركات البحث في التجارة الإلكترونية. ابحث عن الكلمات الرئيسية التي يتفوق فيها [موقع منافس] على [موقع الويب الخاص بي]. حدد النقاط الضعيفة مثل الروابط الخلفية منخفضة الجودة أو المحتوى الضعيف للتفوق عليهم في الترتيب. [أدخل رابط صفحة مدونة المنافس]

C. أفكار المحتوى ومطالبات إنشاء المحتوى

8. أنشئ موجز محتوى عن [الموضوع]. قم بتضمين "عدد الكلمات" و"الكلمة المفتاحية الأساسية" و"الوصف التعريفي" و"اقتراح العنوان التعريفي" و"اقتراحات H1" و"تعليمات للكتّاب". '

9. اكتب مقدمة قصيرة (120 كلمة كحد أقصى) وملائمة لتحسين محركات البحث لمدونة عن [الموضوع] باستخدام الكلمة المفتاحية بشكل طبيعي. قدّم نسختين:

مقدمة مباشرة حول ما تغطيه المقالة مقدمة مدفوعة بالمشكلات تسلط الضوء على مشكلة يحلها [الموضوع]

10. ضع مخططًا لمقال شامل عن [الموضوع]. قم بتضمين ستة أقسام رئيسية مع نقاط مختصرة حول ما يجب تغطيته في كل منها.

11. أنت خبير في [المجال] وتطبيقاته. اكتب تدوينة من 1500 كلمة عن [الموضوع] بناءً على هذا المخطط التفصيلي. قم بتضمين الكلمات المفتاحية التالية في جميع الأنحاء لتعزيز تحسين محرك البحث. [أدخل المخطط التفصيلي وقائمة الكلمات الرئيسية]

12. قدّم خاتمة موجزة لمنشور مدونة حول [الموضوع]. يجب أن تلخّص النقاط الرئيسية وتتضمن دعوة لاتخاذ إجراء (مثل التشجيع على التعليق أو الاشتراك في النشرة الإخبارية).

13. أنا أكتب تدوينة عن [موضوع]. اقترح عشرة عناوين، كل منها أقل من 60 حرفاً، تتضمن الكلمة المفتاحية بالضبط. يجب أن تكون العناوين جذّابة وجاذبة للجمهور.

D. مطالبات تحسين محركات البحث على الصفحة

14. أنا أكتب مقالاً عن "[الموضوع]. ما هي أفضل بنية عنوان URL ملائم لتحسين محركات البحث؟

15. *أخطط لكتابة دليل شامل حول [الموضوع]. كيف يجب أن أبني علامات العناوين الخاصة بي لتحسين محركات البحث؟

16. *كيف يمكنني وضع عبارات الحث على اتخاذ إجراء في [موضوع الدورة التدريبية الرئيسية] بشكل استراتيجي لزيادة عمليات الاشتراك والحضور؟

17. استنادًا إلى خريطة الموقع الخاصة بي، اقترح خمس فرص للارتباط الداخلي ونصوص ربط محتملة لا تزيد عن خمس كلمات لمنشور مدونتي [الموضوع]. [أدخل رابط موقعك الإلكتروني]

18. اكتب نصاً بديلاً (أقل من 125 حرفاً) لصورة عن [وصف الصورة].

E. مطالبات تحسين المحتوى

19. أعد كتابة هذه المقالة باستخدام أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، بما في ذلك الكلمات المفتاحية مثل [إدراج الكلمات المفتاحية]، والأوصاف التعريفية، والعناوين الفرعية. [أدخل رابط المقال]

20. أنشئ عنوانًا تعريفيًا ملائمًا لتحسين محركات البحث (60 حرفًا كحد أقصى) ووصفًا (160 حرفًا كحد أقصى) لمدونة حول [الموضوع]. ضع الكلمة المفتاحية [الكلمة المفتاحية] بالقرب من البداية للحصول على رؤية أفضل للبحث.

21. لخص منشور المدونة هذا في شكل نقاط لتحسين سهولة القراءة. [أدخل رابط منشور المدونة]

22. قيِّم سهولة قراءة منشور المدونة هذا. اختصر الفقرات المطوّلة، واستخدم النقاط، وحسّن التنسيق للحصول على تخطيط أكثر جاذبية من الناحية البصرية: [أدخل رابط منشور المدونة]

23. يحتوي منشور مدونتي [الموضوع] على علامة عنوان مكونة من 70 حرفًا. اقترح عنوانًا منقحًا ملائمًا لتحسين محركات البحث يجسّد جوهر المنشور ويتناسب مع الحد الأمثل لعدد الأحرف.

24. قم بتدقيق منشور المدونة هذا لتحديد وتصحيح أي أخطاء نحوية وأخطاء إملائية وأخطاء مطبعية: [أدخل رابط منشور المدونة]

F. مطالبات تحسين محركات البحث المحلية

25. افحص استراتيجيات تحسين محرّكات البحث المحلية لأفضل ثلاثة منافسين محليين لـ [نوع النشاط التجاري] في [المدينة، الولاية]. قدم رؤى حول استراتيجية كلماتهم الرئيسية، وملف تعريف الروابط الخلفية، وتحسين ملفهم الشخصي على Google Business. [أدخل رابط الموقع الإلكتروني للمنافسين]

26. طوِّر خطة تسويق محتوى لتعزيز تحسين محركات البحث المحلية لـ [نشاطك التجاري] متعدد المواقع في [توطين السوق]. قم بتضمين منشورات المدونات المحلية، وتسليط الضوء على المنتجات/الخدمات والشراكات مع المؤثرين المحليين.

ز. مطالبات تحسين محركات البحث التقنية

27. أدير متجراً للتجارة الإلكترونية مع العديد من فئات المنتجات والفئات الفرعية. موقعي الإلكتروني هو [أدخل الرابط]. أنشئ خريطة موقع XML صالحة لهذه الصفحات: [أدخل جميع روابط صفحات الويب]

28. أنشئ ترميز مخطط الأسئلة الشائعة للأسئلة والأجوبة التالية لتحسين ظهورها على محركات البحث: [ضع قائمة بأسئلتك]

29. *أنا أدير متجر تجارة إلكترونية على [اسم الموقع الإلكتروني]، حيث تظهر المنتجات تحت فئات متعددة. كيف أقوم بإضافة العلامات الأساسية بشكل صحيح؟

30. أنشئ وسوم hreflang لضمان الاستهداف المناسب للصفحات لـ [البلد] بـ [اللغة]، و[البلد] بـ [اللغة]، و[البلد] بـ [اللغة]. يجب أن تحدد هذه العلامات مجموعات اللغة والبلد بشكل صحيح لكل صفحة.

31. حلّل قابلية الزحف والفهرسة لـ [عنوان URL للموقع الإلكتروني]. تحديد الصفحات المحظورة بواسطة الروبوتات. txt، أو عدم وجود علامات فهرسة، أو مشكلات في الفهرسة. تقديم توصيات لتحسين الفهرسة والتأكد من أن الصفحات المهمة متاحة لبرامج زحف محركات البحث.

32. دقِّق في عمليات إعادة التوجيه والروابط المعطلة لـ [عنوان URL للموقع الإلكتروني]. حدِّد أخطاء 404، وعمليات إعادة التوجيه غير الصحيحة 301/302، وسلاسل أو حلقات إعادة التوجيه. اقترح التحسينات لضمان سلاسة التصفح والحفاظ على حقوق ملكية الروابط.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

على الرغم من أن ChatGPT حليف رائع، إلا أن بعض الأخطاء يمكن أن تضر بتحسين محركات البحث أكثر مما تساعدك.

إليك بعض المزالق الشائعة التي يجب الحذر منها:

❌ ❌ الاعتماد على ChatGPT للحصول على بيانات واقعية أو مقاييس مباشرة لتحسين محركات البحث

لا تملك ChatGPT إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي مثل أحجام البحث، أو تصنيفات جوجل، أو التحليلات. لذا، فإن طرح أسئلة مثل "كم عدد عمليات البحث التي تحصل عليها هذه الكلمة المفتاحية؟" أو *"ما هي المنافسة على هذا الاستعلام؟

لتجنب ذلك: لا تتعامل مع ChatGPT كبديل لأدوات تحسين محركات البحث. استخدمه للحصول على رؤى نوعية (المواضيع، والاختلافات، والصياغة)، ولكن تحقق من البيانات الكمية (حجم البحث، والمنافسة، ونسبة النقر إلى الظهور) باستخدام أدوات البحث التقليدية عن الكلمات الرئيسية مثل Google Keyword Planner أو Semrush أو Ahrefs

❌ تصديق كل ما يقال (دون التحقق من الحقائق)

غالبًا ما يهلوس ChatGPT، مما يعني أنه قد ينتج نصًا يبدو شرعيًا ولكنه في الواقع غير دقيق أو مُختلق. يتضمن ذلك إحصائيات مزيفة، أو مراجع مخترعة، أو تفسيرات غير صحيحة.

بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث، فإن نشر المعلومات الخاطئة يضر بالمصداقية ويضعف من مصداقية المحتوى الخاص بك (الخبرة، الخبرة، الخبرة، الموثوقية، الجدارة بالثقة).

لتجنب ذلك: تحقق دائماً من التفاصيل المهمة. إذا اقترحت ChatGPT، "وفقًا لدراسة، 80% من المسوقين يفعلون كذا"، لا تتماشى مع ذلك. اسأل عن المصدر، أو الأفضل من ذلك، ابحث عن مصدر موثوق لتأكيد ذلك

❌ السماح لـ ChatGPT بالاستعاضة عن الرؤية والخبرة البشرية

من الأخطاء الشائعة الأخرى استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي كما هي دون أي لمسة بشرية.

تعطي إرشادات المحتوى المفيدة من جوجل الأولوية للتجربة والخبرة. إذا كان المحتوى الخاص بك يُقرأ كملخص عام للذكاء الاصطناعي بدون رؤى فريدة من نوعها، فقد يواجه صعوبة في الترتيب.

لتجنب ذلك: أدخل أمثلة من العالم الحقيقي، ودراسات الحالة، والآراء، وسرد القصص، والخبرة التي لا يستطيع أحد سواك (أو فريقك) تقديمها. يُحسِّن ذلك من جودة المحتوى للقُرّاء ويُميِّزه عن المحتوى الآخر الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي

❌ تجاهل قطع المعرفة والتحيّز في ChatGPT

لدى ChatGPT معرفة بـ ChatGPT في أواخر عام 2021 لـ GPT-3. 5 وحتى 2023 لبعض إصدارات GPT-4. إذا كنت بحاجة إلى رؤى حول التغييرات الأخيرة في تحسين محركات البحث (مثل تحديث خوارزمية جوجل 2024 أو أحدث عوامل التصنيف)، قد تقدم ChatGPT نصائح قديمة.

لتجنب ذلك: للاطلاع على الاتجاهات في الوقت الفعلي، اعتمد على أدوات مثل Google Trends وGoogle Search Console ودراسات الحالة الحديثة

قارن بين رؤى تحسين محركات البحث التي ينشئها الذكاء الاصطناعي مع تحديثات جوجل الرسمية أو مدونات الصناعة أو مناقشات الخبراء

➡️ اقرأ المزيد: موجهات ChatGPT لكفاءة الموارد البشرية واتخاذ القرارات

حدود تحسين محركات البحث في ChatGPT

يجعل ChatGPT إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث أسرع، ولكن به عيوب.

وهنا يكمن القصور:

فهم محدود لمقصد البحث: يمكن ل ChatGPT تخمين مقصد البحث بناءً على الكلمات المفتاحية (على سبيل المثال، "كيف ___" من المحتمل أن تكون معلوماتية). ومع ذلك، فهو لا يعرف ما يعرضه Google لهذا الاستعلام. إذا كنت ترغب في تجنب ذلك، احصل على اشتراك ChatGPT Plus، والذي يتضمن خاصية تصفح نتائج البحث المباشر

لا يمكنك الوصول إلى بيانات موقعك: لا تعرف ChatGPT عملك، أو جمهورك، أو معدلات التحويل، أو الفروق الدقيقة في صوت علامتك التجارية، أو نقاط ضعف العملاء. على سبيل المثال، يمكن أن يقترح ChatGPT إصلاحات عامة لمشكلة فنية في تحسين محركات البحث، لكنه لا يعرف مراوغات نظام إدارة المحتوى في موقعك، أو إعداد الخادم، أو تاريخ المشاكل

تحديات تحسين الكلمات المفتاحية: يمكن لChatGPT إنشاء محتوى غنيّ بالكلمات المفتاحية، ولكن لا يمكنه تحديد الكلمات المفتاحية الشائعة أو التنافسية. كما أنه قد يفرض الكلمات المفتاحية بشكل غير طبيعي، مما يضر بقابلية القراءة. وتفشل في دمج المصطلحات ذات الصلة (الكلمات المفتاحية LSI)، مما يضعف أهمية المحتوى

منحنى التعلم: استخدام ChatGPT بفعالية ليس بالبساطة التي يبدو عليها. فنادراً ما يؤدي طرح أسئلة عامة إلى نتائج مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر التجربة والخطأ لتحسين المطالبات والحصول على محتوى مفيد وملائم لتحسين محركات البحث

أتقن قيود ChatGPT هذه لتطلق العنان لإمكانياتها الكاملة لتحسين محركات البحث بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. أو يمكنك استخدام بديل ChatGPT الأقوى للحصول على رؤى في الوقت الحقيقي، ونتائج أسرع، وتحسين أكثر دقة للكلمات المفتاحية.

استخدم ClickUp AI كبديل أفضل

ClickUp Brain ليس مُولِّد محتوى الذكاء الاصطناعي العادي. إنه ذكاء اصطناعي مدرك للسياق مدمج داخل ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.

على عكس ChatGPT، الذي يبدأ من جديد مع كل مطالبة، يعمل ClickUp Brain داخل مساحة عملك ويفهم مشاريع تحسين محركات البحث والمهام والمستندات الخاصة بك لتوفير رؤى في الوقت الفعلي وأكثر ملاءمة.

إليك كيف تتفوق في الأداء على ChatGPT: 🧠 مخرجات مدركة للسياق: يُشير إلى المحتوى السابق، أو إرشادات العلامة التجارية، أو الحملات الجارية لصياغة أجزاء منبثقة من الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث لديك 🤝 التعاون في الوقت الحقيقي: لأن Brain مدمج في مستندات ClickUp Docs، يمكن لفريق من الكتّاب والمحررين ومتخصصي تحسين محركات البحث أن يقوموا بعصف ذهني وإنشاء محتوى معًا في مستند حيّ 🔄 أتمتة مدمجة: يقوم بأتمتة مهام سير عمل تحسين محركات البحث عن طريق تحويل المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي إلى عمل. إذا انخفض ترتيب إحدى المدونات في التصنيف، يقوم ClickUp بإنشاء مهمة وتعيينها إلى الشخص المناسب وإعلام الفريق 🔗 التكامل السلس: تتكامل مع أدوات التسويق وتحسين محركات البحث الأخرى حتى يتمكن المسوقون من تتبع أداء تحسين محركات البحث دون مغادرة ClickUp

تابع القراءة لاكتشاف كيف يتناسب ClickUp Brain مع سير عمل تحسين محركات البحث لديك:

1. إنشاء محتوى عالي الجودة لتحسين محركات البحث

يُساعدك ClickUp Brain على كتابة الخطوط العريضة للمدونة والأوصاف التعريفية وعناوين الصفحات المحسّنة لمحركات البحث. يمكنك تنقيح المحتوى بشكل أكبر من أجل سهولة القراءة وتكامل الكلمات المفتاحية مع تعديل الأسلوب والنمط بناءً على جمهورك.

📌أمثلة على المطالبات: أنشئ مخطط مدونة مُحسَّن لتحسين محركات البحث حول موضوع "كيفية تحسين تجربة المستخدم لموقعك الإلكتروني". " ركّز على كلمات رئيسية مثل "نصائح تصميم تجربة المستخدم" و"تحسين التنقل في الموقع الإلكتروني" و"تصميم متوافق مع الجوّال

اكتب وصفًا تعريفيًا لمنشور مدونة حول "أفضل 10 استراتيجيات لتحسين محركات البحث لعام 2025. قم بتضمين الكلمات المفتاحية "استراتيجيات تحسين محركات البحث" و"نصائح لتحسين محركات البحث لعام 2025" و"كيفية تحسين تحسين محركات البحث". '

راجع منشور المدونة هذا حول "أهمية النسخ الاحتياطية المنتظمة" واقترح تحسينات لتحسين قابلية القراءة وتكامل الكلمات المفتاحية. قم بتضمين كلمات مفتاحية مثل "النسخ الاحتياطي للبيانات" و"التخزين السحابي" و"النسخ الاحتياطي الآلي" بشكل طبيعي. [أدخل رابط منشور المدونة]

أنشئ الخطوط العريضة للمدونة، وتحليل المنافسين، والأوصاف التعريفية، والمزيد مع ClickUp Brain

2. اقتراح كلمات مفتاحية خاصة بالصناعة

يتعلّم ClickUp Brain من مشاريعك واستراتيجية المحتوى والمجال الذي تعمل فيه لاقتراح أفكار كلمات مفتاحية حديثة وذات صلة تتماشى مع أهداف عملك. كما يساعدك أيضاً على اكتشاف اتجاهات الصناعة الناشئة التي لم يغطّها منافسوك بعد وفجوات المحتوى المفقودة في استراتيجية المحتوى الحالية.

استخدم ClickUp Brain لإظهار فرص الكلمات المفتاحية وفجوات المحتوى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي دون عناء

3. تحسين المحتوى في الوقت الفعلي

يراقب ClickUp Brain أيضاً المحتوى الخاص بك ويُشير إلى المناطق التي تحتاج إلى تحديثات. وهذا يحافظ على المحتوى الخاص بك حديثاً وملائماً ومُحسَّناً للحصول على تصنيفات جديدة. على سبيل المثال، إنه يساعد:

اقترح وضع الكلمات المفتاحية لتعزيز ظهور البحث

حدّد الاستخدام المفرط أو الناقص للكلمات المفتاحية وعدّلها بشكل طبيعي

تحسين سهولة القراءة عن طريق تبسيط الجمل المعقدة

تكييف النبرة والصوت بناءً على جمهورك المستهدف

الإبلاغ عن الروابط المعطلة أو عمليات إعادة التوجيه المفقودة

حسِّن قابلية القراءة، وحدِّد التكرار، ولخِّص أجزاء المحتوى الطويلة باستخدام ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: يتعيّن على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 جهات اتصال أساسية يومياً لجمع السياق الأساسي، والتوافق على الأولويات، والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

حل إدارة المشاريع التسويقية منClickUp يمكنه أيضًا تبسيط جهود تحسين محركات البحث لديك. إنه حل متكامل لفرق التسويق يجمع بين القوالب والأتمتة وأدوات التعاون للحفاظ على تنظيم الحملات وسيرها بسلاسة.

لنفترض أنك تُدير حملة تحسين محركات البحث لعلامة تجارية إلكترونية تبيع منتجات عضوية للعناية بالبشرة. مع هذا الحل الجماعي، يمكنك الحفاظ على كل شيء في مكان واحد.

على سبيل المثال، استخدم ClickUp Docs داخل هذا الحل. فهي مدمجة في المنصة، مما يجعل من السهل إنشاء منشورات المدونة، والتقارير، واستراتيجيات تحسين محركات البحث، وتحريرها، والتعاون في ذلك.

إنشاء محتوى متعلق بتحسين محركات البحث وتحريره بسلاسة عبر ClickUp Docs

بمجرد نشر المحتوى، استخدم ClickUp Dashboards لمراقبة الأداء في الوقت الفعلي. يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم لتتبع تصنيفات الكلمات المفتاحية، وحركة المرور العضوية، ومعدلات الارتداد لمعرفة ما ينجح.

ونظراً لأن تحسين محركات البحث تتطلب تحديثات ومراقبة مستمرة، يمكن أن تساعدك أتمتة ClickUp Automations في إعداد المُحفِّزات لتوفير الوقت. على سبيل المثال، يمكنها

✔️ يُنشئ مهمة تحسين إذا انخفضت مشاركة المدونة في تصنيفات جوجل

✔️ إعلام فريق المحتوى عندما تحتاج كلمة رئيسية إلى التحديث

✔️ تقوم تلقائيًا بتعيين مهام التواصل عند اكتشاف فرصة جديدة للوصلات الخلفية

💡 نصيحة احترافية: يوفرClickUp أيضًا قوالب خارطة طريق لتحسين محركات البحث لمساعدتك على رسم استراتيجية تحسين محركات البحث خطوة بخطوة، بدءًا من البحث عن الكلمات المفتاحية والتحسين على الصفحة إلى إنشاء المحتوى وبناء الروابط.

تحكَّم في استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك مع ClickUp

تُعد ChatGPT رائعة لإنشاء المحتوى بسرعة، ولكنها لا تفي بالغرض عند إدارة استراتيجية شاملة لتحسين محركات البحث.

يأخذ ClickUp Brain الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال الاندماج مباشرةً في سير عمل تحسين محركات البحث بالكامل. فهو ينشئ المحتوى، ويتتبع الأداء، ويقترح التحسينات، ويجعل جهود تحسين محركات البحث تتماشى مع أهدافك.

باختصار، ستحصل على أفضل ما في العالمين: منصة إدارة مشاريع من الدرجة الأولى مع مساعد ذكاء اصطناعي مدمج لتوليد الأفكار وكتابة وتنظيم محتوى تحسين محركات البحث.

هل أنت مستعد لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث لديك؟

اشترك في ClickUp اليوم! 🙌