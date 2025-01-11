موجهات ChatGPT لكفاءة الموارد البشرية &؛ اتخاذ القرارات

بصفتك متخصصاً في الموارد البشرية، فإن جدول أعمالك ليس ممتلئاً فحسب - بل إنه ممتلئ. في لحظة ما، أنت تلاحق التعيينات في اللحظة الأخيرة. وفي اللحظة التالية، تقوم بتأهيل أعضاء الفريق الجدد، وإدارة المشاركة، والتأكد من أن كشوف المرتبات تسير على مدار الساعة.

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تقليص قائمة مهامك بين عشية وضحاها، إلا أننا نستطيع أن نجعلها أكثر ذكاءً. هذه التدوينة هي ورقة الغش الخاصة بك مع أكثر من 50 مطالبة من ChatGPT للموارد البشرية، مصممة لتخفيف العبء عن كاهلك.

إمكانيات جعل مطالبات ChatGPT لمحترفي الموارد البشرية لا حصر لها. باستخدامه، تصبح المهام المتكررة مثل إنشاء التوصيفات الوظيفية وإجراءات التشغيل الموحدة، وتبسيط عمليات الموارد البشرية، وتعزيز علاقات الموظفين (من خلال تحليل البيانات والمشاعر) أسهل بكثير.

إذا كنت تتطلع إلى جعل حياة أخصائيي الموارد البشرية لديك أكثر كفاءة، تابع القراءة.

فهم ChatGPT وميزاته

فكّر في ChatGPT على أنه زميل العمل المستعد دائماً للمساعدة (ولا يحتاج أبداً إلى استراحة لتناول القهوة). تم إنشاؤه بواسطة OpenAI، وهو مُدرَّب على مجموعة واسعة من المعرفة، مما يجعله محترفاً متعدد المهام.

هل تحتاج إلى مساعدة في الإجابة عن الأسئلة، أو تبسيط المفاهيم، أو صياغة السياسات، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني؟ إن أداة الذكاء الاصطناعي هذه مجهزة بكل ما تحتاجه.

إليك كيفية عمل ChatGPT : يعالج مدخلاتك، ويصوغ الإجابات التي تصيب الهدف. يمكنك تحسين النتائج من خلال إعطاء مطالبات محددة وإجراء محادثات متابعة.

كلما كانت مدخلاتك أكثر دقة، كانت المخرجات أفضل. حالات استخدام ChatGPT متنوعة مثل سكين الجيش السويسري. بدءاً من الأعمال الورقية التي لا نهاية لها وحتى التعامل مع عمليات التوظيف، والتأهيل، وتحديثات السياسات، فإن ChatGPT هنا لمساعدتك.

دعنا نفهم بسرعة كيف:

معالجة اللغة الطبيعية (NLP): تساعدك على صياغة مستندات واضحة ومهنية ومخصصة مثل توصيف الوظائف، وخطابات العروض، واستطلاعات الرأي مع ردود تشبه ردود البشر معمطالبات ChatGPT الهادفة والمفصلة تحليل البيانات : يساعد على تفسير البيانات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، مما يسهل تتبع رضا الموظفين ومؤشرات الأداء الرئيسية وغير ذلك لتوجيه القرارات الذكية

تساعدك على صياغة مستندات واضحة ومهنية ومخصصة مثل توصيف الوظائف، وخطابات العروض، واستطلاعات الرأي مع ردود تشبه ردود البشر معمطالبات ChatGPT الهادفة والمفصلة العصف الذهني: يولد مفاهيم جديدة للإعلانات الوظيفية والسياسات والتدريب والاحتفاظ بالموظفين وحتى للأسئلة عند إجراء مقابلات الخروج من العمل

🌻 مثال على ذلك: لوريال التي يعمل لديها أكثر من 80,000 موظف و5 ملايين متقدم للوظيفة سنويًا، قامت بتبسيط عملية التوظيف باستخدام مطالبات محددة لضبط الذكاء الاصطناعي.

فقد صممت الشركة ثلاثة أسئلة رئيسية تستند إلى الكفاءة، مثل "أخبرنا عن وقت فشلت فيه - ماذا تعلمت؟" لتقييم مدى ملاءمة المرشح بشكل أفضل. ومن خلال التركيز على الإمكانات بدلاً من المعايير التقليدية، عززت الشركة الكفاءة وأضفت طابعاً شخصياً على العملية، مما أدى إلى 82% معدل عروض العمل للمقابلات

## موجهات ChatGPT للموارد البشرية

هل تريد من ChatGPT أن تُتقِن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتوظيف، أو خطط التأهيل، أو مسودات السياسات؟

كل شيء يبدأ بالحصول على المطالبات بشكل صحيح. تحتاج إلى إتقان فن هندسة المطالبات للحصول على مخرجات مخصصة وذات صلة. لذا إليك مكتبة موجهات لمساعدتك في معالجة جميع أنواع مهام الموارد البشرية وإثارة إبداعك.

موجهات للتوظيف والتعيين

1. قم بإنشاء جدول زمني للتوظيف لتعيين (دور). قم بتضمين المعالم الرئيسية للإعلان عن الوظيفة، والفرز، والمقابلات، وخطاب العرض

2. قم بإعداد وصف وظيفي مفصل لـ (الدور) في (المجال)

3. وضع قائمة بأفضل المنصات للترويج لـ (الدور) في (الصناعة)، واستهداف المرشحين من (الدول) الذين لديهم أكثر من (سنوات خبرة) في أدوار مماثلة

4. تطوير حملة على لينكد إن، ولوحات التوظيف، وإنستجرام للترويج لـ (الوظيفة) في (الشركة)

5. تصميم عملية مقابلات غير متحيزة ترشدنا إلى إجراء مقابلات افتراضية فعالة لـ (الدور) و (المجال)

💡 نصيحة احترافية: استخدم بطاقة تقييم بسيطة لتقييم جميع المرشحين على نفس المهارات. فهذا يبقي الأمور عادلة ومركزة.

6. أنشئ قائمة من 10-15 سؤالاً للفرز المسبق لتقييم مهارات المرشح ومدى ملاءمته لـ (الدور الوظيفي) عند التقديم

قم بإعداد قائمة بأسئلة المقابلة السلوكية لتقييم الإمكانات القيادية للمرشح المتقدم لـ (الدور الوظيفي)

8. إنشاء تقييم شامل لتقييم (المهارات) لـ (الدور)، بما في ذلك مهام مثل (على سبيل المثال، كتابة نماذج، تحديات الترميز)

9. إنشاء نموذج بريد إلكتروني احترافي لدعوة المرشحين المؤهلين للجولة النهائية

10. صياغة خطاب عرض للمرشح المختار، بما في ذلك:

تاريخ الانضمام

مدة العقد

التعويضات

المزايا

فترة الاختبار

مواعيد العمل

المسؤوليات

11. _ كيف تقومون بمواءمة الموظفين مع ثقافة الشركة خلال مرحلة التوظيف؟

12. مراجعة السيرة الذاتية للمرشح لـ (الوظيفة) وتحديد الإنجازات ونقاط القوة والثغرات _

بعض المطالبات الإضافية:

✅ قم بإعداد قائمة بأهم 10 أسئلة قد يطرحها المرشحون عن شركتنا خلال المقابلة الأولى

✅✅ إنشاء برنامج فعال لإحالة الموظفين لتشجيع الإحالات المؤهلة من الموظفين الحاليين

✅✅ وضع قائمة مرجعية لتقييم جهات التوظيف المستقلة أو وكالات التوظيف الأكثر ملاءمة لـ (المجال/المجال)

ChatGPT موجهات الدردشة لإعداد الموظفين الجدد

13. إنشاء قائمة مراجعة "اليوم الأول"، بما في ذلك مهام مثل إعداد محطات العمل، وتسجيل الدخول إلى الأنظمة، ومقابلة الأشخاص الرئيسيين

14. وضع قائمة مرجعية لتأهيل الموظفين عن بُعد، وضمان وصولهم إلى جميع الأنظمة، وقنوات اتصال واضحة، ومقدمات افتراضية لفرقهم

15. صياغة رسالة ترحيبية ودية ودافئة عبر البريد الإلكتروني لـ (الاسم والوظيفة) تجعلهم متحمسين ليومهم الأول وتعريفهم بالفريق

16. قم بإنشاء برنامج تأهيل تفاعلي لمدة 30-60-90 يوماً للموظف الجديد يتضمن

أهداف واضحة لكل شهر

معالم أسبوعية

المهارات والمعارف المطلوب تطويرها

جلسات مراجعة وجلسات تغذية راجعة

مراجعة نهاية الربع

17. _وضع كتيب سهل القراءة يتضمن سياسات الشركة وفرص التطوير الوظيفي والمزايا والتفاصيل الممتعة حول ثقافة مكان العمل

18. اقترح برامج تدريب عبر الإنترنت وكذلك برامج تدريب غير متصلة بالإنترنت لتدريب الموظفين الجدد على (مجموعات المهارات) المطلوبة. جرّب تضمين:

ميزانية التدريب

مدة البرامج التدريبية

أنشطة تطوير الموظفين

مجموعة المهارات المطلوب تدريبهم عليها

حزمة المزايا

19. _إنشاء سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة كجزء من عملية التأهيل مع معلومات حول برامج التدريب وسياسات الشركة والأسئلة الشائعة

20. كتابة سيناريو لفيديو تهيئة يقدم أعضاء الفريق الرئيسيين ويقدم لمحة عامة عن الشركة

21. كتابة نص قصير وودود للمدير التنفيذي أو المدير للترحيب بالموظف الجديد على الفيديو

22. قم بصياغة استبيان سريع وبسيط لجمع تعليقات صادقة من الموظفين الجدد حول تجربتهم في التعيين

مطالبات إضافية:

✅ تصميم نشاط ممتع لكسر الجليد لمساعدة الموظفين الجدد على التعرف على بعضهم البعض خلال أسبوعهم الأول

✅✅ قم بإنشاء نظرة عامة بسيطة وسهلة القراءة عن مزايا الموظفين، بما في ذلك الرعاية الصحية والإجازات المدفوعة الأجر وأي مزايا أخرى

✅✅ اقتراح طرق لجمع ملاحظات الموظفين حول التدريب والثقافة والعمليات

مطالبات ChatGPT لمشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم

اذكر أنشطة مشاركة الموظفين لتعزيز بناء الفريق والتعاون

24. إعداد دراسة استقصائية شاملة لقياس الرضا الوظيفي للموظفين

💡تعليمات إضافية: توضيح ما إذا كان يجب أن يحتوي الاستبيان على أسئلة مفتوحة أو مغلقة

25. تطوير برنامج حوافز لمكافأة الأداء الاستثنائي لـ (الفريق)

26. اقترح مبادرات فريدة من نوعها للتنوع والشمول لتحسين المشاركة

💡رؤى تشمل: التحديات التي تواجهها القوى العاملة الحالية والمجالات التي تحتاج إلى تحسينات

27. كيفية إنشاء ثقافة الشركة التي تشجع على التوازن بين العمل والحياة

28. تحديد الثغرات في سياسات مكان العمل الحالية واقتراح التحسينات

💡ما الذي يجب تضمينه: أرفق سياسات مكان العمل الحالية الخاصة بك. إذا لم يكن لديك واحدة، ما عليك سوى تدوين النقاط.

29. أنشئ برنامج تقدير شفاف لتشجيع الموظفين المستحقين

30. إنشاء تقويم سنوي مليء بالأنشطة والفعاليات الممتعة لإشراك الموظفين في كل شهر

بعد ربع عام صعب، دعونا نظهر بعض الحب لـ (القسم/الفريق)! اقترح برامج صحية أو مبادرات لتخفيف التوتر أو مزايا لمساعدتهم على إعادة شحن طاقاتهم_

32. مشاركة بعض الطرق الممتعة لمواءمة النمو الوظيفي مع أهداف كل موظف

بعض المطالبات الإضافية:

✅✅ ما هي الطرق الإبداعية غير النقدية لتقدير الإنجازات لتقدير إنجازات الموظفين في العمل عن بُعد؟

✅✅ ما هي الاستراتيجيات الأفضل لإعادة إشراك الموظفين الذين فقدوا الحافز؟

✅✅ ما هي أهم العوامل التي تعزز ولاء الموظفين؟ رتبهم!

ChatGPT مطالبات ChatGPT لمراجعات الأداء والتغذية الراجعة

33. إعداد دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإجراء مراجعات غير متحيزة للأداء مع خطة لإدارة الأداء

34. إنشاء استمارة تقييم ذاتي للموظفين في (القسم/الفريق) لإكمالها قبل اجتماع مراجعة الأداء

35. حدد هيكلاً لمراجعات الأداء التي تبدو وكأنها محادثة هادفة - الاحتفاء بالمكاسب، ومناقشة النمو، وتحديد الأهداف المستقبلية لـ (الفريق/ القسم)

36. _ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب أن نستخدمها لقياس النجاح في (الفريق/القسم/عملية التوظيف)؟

37. اقترح برامج تدريبية لموظف في (القسم/الفريق) بناءً على نتائج تحليل الأداء وفجوة المهارات. (أضف البيانات)

38. إنشاء نموذج مراجعة أداء يمكن تعبئته لتقديم ملاحظات بناءة للموظف أو لتطوير القيادة

💡ملاحظات يجب أن تتضمن: نبرة التغذية الراجعة والجوانب التي يجب أن تركز عليها مثل الأداء والإنجازات الرئيسية ومجالات التحسين.

39. التوصية بالأدوات وأطر العمل لإجراء مراجعات فعالة للأداء

40. اقتراح طرق لجعل مراجعات الأداء محادثة ثنائية الاتجاه

41. _كيفية تقديم تغذية راجعة حساسة للموظفين دون تثبيط عزيمتهم؟

بعض المطالبات الإضافية:

✅✅ إنشاء أسئلة تقييم ذاتي محفزة للتفكير تشجع الموظفين على التفكير في نموهم الشخصي والمهني على حد سواء

✅ ما هي بعض الطرق غير التقليدية لمساعدة الموظفين على الاستعداد لمراجعات الأداء، مثل تدوين اليوميات الموجهة أو تمارين لعب الأدوار؟

✅ اقتراح وحدات تدريبية مصغرة أو موارد تعليمية أثناء التنقل يمكن أن تكمل الملاحظات التي يتم مشاركتها أثناء مراجعات الأداء

مطالبات ChatGPT لإنشاء السياسات والوثائق

42. _تطوير استراتيجية/سياسة تعويضات عادلة وتنافسية لتوظيف موظفين متميزين والاحتفاظ بهم

43. تطوير سياسة لوكالات التوظيف وموظفي التوظيف الأفراد لتطبيقها في عملية التوظيف الخاصة بهم

44. وضع سياسة شاملة لمكان العمل للموظفين عن بُعد

45. تطوير نموذج اتفاقية عدم الإفصاح للموظفين في (الصناعة) للحفاظ على سلامة وأمن أسرار الشركة

46. وضع سياسة واضحة وغير متحيزة للتعامل مع النزاعات في مكان العمل. النزاعات الشائعة التي نصادفها هي (أضف النزاعات)_

47. وضع سياسة شاملة للإجازات في مؤسستنا باتباع لوائح الولايات المتحدة الأمريكية

48. _ ما هي السياسات التي يمكن أن نقدمها لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية لموظفينا؟

💡توضيح الجوانب المتعلقة بالإجازات المدفوعة وغير المدفوعة والإجازات والإجازات المرضية

49. تطوير سياسة لفرق الموارد البشرية لإدارة سجلات الموظفين والوصول إليها، مع التأكد من توافقها مع قوانين العمل

50. كتابة مدونة قواعد سلوك مفصلة لـ (نوع المؤسسة) مع التركيز على جوانب مثل المهنية والتنوع والشمولية

مطالبات إضافية:

✅✅ اكتب سياسة التحرش في مكان العمل التي تحدد السلوكيات غير المقبولة وإجراءات الإبلاغ والعواقب

✅✅ اكتب قائمة بجميع السياسات التي يجب أن نضعها لمؤسستنا في (الصناعة، الدولة)

✅✅ قم بصياغة وثيقة واضحة وغنية بالمعلومات تحدد تفاصيل برنامج مساعدة الموظفين في الشركة (EAP) للموظفين في (الوظيفة/الدور)

➡️ اقرأ المزيد: موجهات ChatGPT لإدارة المشاريع

موجهات ChatGPT لتحليلات الموارد البشرية وإعداد التقارير

51. تطوير قائمة بالمقاييس لقياس مدى نجاح عملية التأهيل

52. استخدام تحليلات الموارد البشرية لتحديد الفجوات في المهارات في القوى العاملة لدينا ومواءمة برامج التدريب

53. تحليل البيانات لتحسين استراتيجية التعويضات لدينا لضمان القدرة التنافسية

54. إنشاء استمارة تقييم لقياس فعالية برامج التدريب والتطوير

55. تحديد معدلات دوران الموظفين واقتراح طرق لخفضها

💡معلومات تشمل: تغذية البيانات حول الموظفين ومدة خدمتهم في المؤسسة وإرشادهم لتحديد أسباب ارتفاع معدل الدوران

56. _مساعدتي في حساب التكلفة لكل موظف لـ (دور محدد) في مؤسستنا

💡المعلومات المطلوب تضمينها: بيانات التوظيف، بما في ذلك تكاليف الإعلان وتكلفة الوظائف الشاغرة وتكاليف التدريب وتكاليف الاختبار

57. تحليل بيانات القوى العاملة لمساعدتي في وضع خطط توظيف استراتيجية للمستقبل

💡رؤى تشمل: بيانات القوى العاملة الحالية، بما في ذلك الأدوار الوظيفية، وعدد الوظائف الشاغرة المشغولة، والفجوات في المهارات

بعض المطالبات الإضافية:

✅ مساعدتنا في تتبع عائد الاستثمار في حملات التوظيف لدينا

✅ اقترح طرقًا لتطبيق تحليلات الموارد البشرية التنبؤية للتنبؤ باحتياجات المواهب المستقبلية واتجاهات القوى العاملة

✅ إنشاء تقرير شامل للموارد البشرية يلخص المقاييس الرئيسية مثل معدل الدوران والغياب ومشاركة الموظفين

هذه ملخص لأهم مطالبات الموارد البشرية التي يمكن أن تساعد في التوظيف، والتأهيل، وعلاقات الموظفين، ومراجعة الأداء، والتحليلات.

تذكر: ChatGPT هي أداة ذكاء اصطناعي للمحادثة. يجب عليك مطالبتها بالتكرار ذهاباً وإياباً للحصول على حلول مركزة وذات صلة لاستفسارات الموارد البشرية الخاصة بك.

بدلاً من ذلك، هناك بدائل ChatGPT التي تقدم وظائف أكثر بكثير لإدارة المهام وسير عمل الموارد البشرية المحددة.

تعزيز وظيفة الموارد البشرية باستخدام ClickUp

يعد ChatGPT رائعاً للتعامل مع مهام الموارد البشرية الفردية، ولكن إدارة عملية الموارد البشرية بأكملها يمكن أن تصبح مربكة بسرعة. عندما لا تتصل الأدوات ببعضها البعض، فإن ذلك يزيد من الفوضى.

أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد مساعد ذكاء اصطناعي؛ أنت بحاجة إلى منصة تربط كل شيء معًا

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في. إنه تطبيق كل شيء للعمل، مع مجموعة قوية لإدارة الموارد البشرية تبسّط عملية التوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين. بالإضافة إلى أنه يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملك

باستخدام ClickUp، يمكنك أتمتة مهام سير العمل وتتبع المهام وإنشاء تجربة سلسة لموظفيك - من التوظيف إلى التدريب.

في سباق ChatGPT ضد ClickUp يفوز الأخير بسبب نهجه المتكامل.

إنشاء مهام الموارد البشرية التي تعمل من تلقاء نفسها باستخدام ClickUp Brain

لنبدأ بـ كليك أب برين الذي يقوم بأكثر من مجرد إنشاء المحتوى.التأهيل، والتدريب، وإدارة المهام؟ تبسيط كل جانب ببضع نقرات فقط.

إليك الطريقة:

أتمتة مهام سير عمل التهيئة: لا مزيد من الإعداد اليدوي لكل مهمة للموظف الجديد. قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لكل موظف، بدءاً من الترحيب بهم إلى تتبع التقدم المحرز في الأسابيع الأولى.

📌مقترح للتجربة: إنشاء سير عمل تأهيلي لمدير تسويق جديد، بما في ذلك مشاركة المستندات ومهام التدريب الأولي ومقدمات الفريق

استخدام ClickUp Brain لتوليد سير عمل التهيئة

إدارة التدريب دون عناء: يمكن أن تصبح جداول التدريب والتذكيرات وإنشاء المحتوى فوضوية. يتيح لك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أتمتة الدورات التدريبية وإرسال التذكيرات وحتى إنشاء مواد تدريبية مخصصة.

📌إعداد خطة تدريب لمدة أسبوعين لموظفي دعم العملاء الجدد، بما في ذلك المهام اليومية والموارد والتذكيرات

ClickUp Brain

قوالب قابلة للتخصيص: هل تحتاج إلى مهام تأهيلية أو وثائق تدريب محددة؟ بدلًا من إعادة اختراع العجلة، ما عليك سوى مطالبة ClickUp Brain، وسيقوم بإنشاء ما تحتاجه على الفور.

📌مطلب للتجربة: 📌قم بإنشاء قالب لمراجعات أداء الموظفين، بما في ذلك أقسام لنقاط القوة ومجالات التحسين والأهداف القابلة للتنفيذ

اطلب من ClickUp Brain إنشاء قالب لمراجعة أداء الموظفين

تتبع وقياس التقدم المحرز: لا يتوقف الذكاء الاصطناعي لدينا على تحديد المهام فحسب، بل يتتبعها أيضًا! راقب التقدم في الإعداد والتدريب دون فتح تطبيقات متعددة. كل شيء في مكان واحد، مما يجعل من السهل البقاء على رأس المواعيد النهائية.

📌 تتبع التقدم المحرز في مهام التأهيل الخاصة بالموظفين الجدد وأعطني ملخصاً أسبوعياً لأنشطتهم المكتملة والمعلقة.

ClickUp Brain

أفضل جزء؟ ليس عليك قضاء أيامك في التنسيق والتتبع وإرسال التذكيرات. يتولى ClickUp AI المهام المتكررة حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية: موظفيك.

أتمتة مهام الموارد البشرية المتكررة باستخدام أتمتة ClickUp

نعلم جميعاً كيف يمكن أن تستغرق مهام الموارد البشرية وقتاً طويلاً، خاصةً عندما تتعامل مع نفس المهام المتكررة يوماً بعد يوم. لحسن الحظ, أتمتة ClickUp هنا لجعل الحياة أسهل بكثير.

إليك كيفية عملها:

لا مزيد من المتابعات اليدوية: لا تفوّت أي شيء مع التذكيرات الخاصة بالمقابلات والمواعيد النهائية والمتابعة - لا تنسى النسيان!

لا تفوّت أي شيء مع التذكيرات الخاصة بالمقابلات والمواعيد النهائية والمتابعة - لا تنسى النسيان! موافقات أسرع: طلبات الإجازات أو تحديثات السياسة؟ يمكنك أتمتة الموافقات وتخطي عمليات الذهاب والإياب

طلبات الإجازات أو تحديثات السياسة؟ يمكنك أتمتة الموافقات وتخطي عمليات الذهاب والإياب إدارة المستندات دون عناء: تنظيم مستندات الموظفين تلقائيًا وإنشاء مشغلات تُعلم الشخص المناسب عند وصول مستندات جديدة

تنظيم مستندات الموظفين تلقائيًا وإنشاء مشغلات تُعلم الشخص المناسب عند وصول مستندات جديدة تفويض المهام دون عناء: تعيين المهام وتتبعها دون تحريك إصبع. دع ClickUp يحدد من يحصل على ماذا، ومتى يحصل عليه

إذا لم تعثر على ما تبحث عنه بالضبط من بين أكثر من 100 عملية أتمتة معدة مسبقًا، فلا تقلق - يمكنك إنشاء عملياتك الخاصة!

أنشئ عمليات أتمتة مخصصة لمهام الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام أتمتة ClickUp Automations

يتيح لك مُنشئ أتمتة الذكاء الاصطناعي إنشاء الأتمتة على الفور باستخدام المشغلات والإجراءات. فقط أخبر الذكاء الاصطناعي بما تريده وشاهده يعمل! وعلاوة على ذلك، يمكنك تعديل كل شيء قبل النشر للتأكد من أنه صحيح تماماً.

اختباره 👉 قم بإنشاء أتمتة تقوم بتشغيل رسالة ترحيب للموظفين الجدد، وتعيين مهام الأسبوع الأول لهم، وتعيين تذكيرات لعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية. قم بتخصيص التوقيت لإرسال رسالة البريد الإلكتروني الترحيبية فور إضافتهم إلى النظام، وإرسال تذكيرات بالمهام كل يوم اثنين.

لجعل الأمور أكثر بساطة، قمنا بتجميع قالب موجه الموارد البشرية ChatGPT مع أكثر من 140 مطالبة قابلة للتنفيذ.

قوالب موجهات ChatGPT

إليك كيفية المساعدة:

مجمعة للراحة: توقف عن البحث في خيارات لا نهاية لها. من كتابة دليل الموظف إلى إنشاء خطة للتطوير الوظيفي، كل مهمة لها مجموعة مخصصة لها

توقف عن البحث في خيارات لا نهاية لها. من كتابة دليل الموظف إلى إنشاء خطة للتطوير الوظيفي، كل مهمة لها مجموعة مخصصة لها أفكار جاهزة للاستخدام: تخطى العصف الذهني. فقد صُممت كل مطالبة لتمنحك حلولاً قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى التخمين

تخطى العصف الذهني. فقد صُممت كل مطالبة لتمنحك حلولاً قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى التخمين مخرجات ذات جودة متناسقة: لا مزيد من النتائج المتوقعة. فقد صُممت هذه المطالبات لتقديم إجابات واضحة ومصقولة في كل مرة

هل تريد أن تعرف كيف تتفوق على استخدام ChatGPT وحده؟

على الرغم من أن ChatGPT رائع في توليد الإجابات، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى ابتكار مطالبات من الصفر وتنظيمها بنفسك. مع هذا القالب، كل شيء جاهز لك - لا تخمين، لا ذهاباً وإياباً، فقط نتائج فورية خاصة بنشاطك التجاري.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي المجانية للدردشةGPT 🎙️ اسمعها من عملائنا: اعتمد مركز التوظيف في جامعة ميامي ClickUp لـ تعزيز الموارد البشرية وسير العمل التشغيلي تحقيق:

تحسين التنظيم : تبسيط العمليات، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للخدمات الوظيفية.

: تبسيط العمليات، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للخدمات الوظيفية. مخطط للنجاح: وضع نهج منظم ليصبح مركزاً مهنياً رائداً في الولايات المتحدة الأمريكية.

"نحن في طريقنا لنصبح مركزاً مهنياً رائداً في الولايات المتحدة. إنها مهمتنا. ويعد برنامج ClickUp ضروريًا لضمان أن يكون لدينا مخطط للنجاح." مايكل تيرنر، المدير المساعد، المجتمعات المهنية في جامعة ميامي

معالجة الشواغل والاعتبارات الأخلاقية

لقد قمنا الآن بتزويدك بمطالب لا حصر لها لجعل لعبتك في مجال الموارد البشرية قوية بما يكفي لإعادة "الإنسان" إلى "الموارد البشرية" ومع ذلك، فمن المهم أن تفهم أن هناك بعض قيود ChatGPT والاعتبارات الأخلاقية التي لا يمكننا تجاهلها:

خصوصية البيانات وأمانها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية

عند استخدام ChatGPT في مهام الموارد البشرية، إليك اختراق ChatGPT سيساعدك في: إبعاد معلومات الموظفين الحساسة عن مطالباتك.

على الرغم من أن ChatGPT لا يخزّن البيانات، إلا أنه من الذكاء دائمًا تجنب مشاركة التفاصيل الشخصية مثل الرواتب أو العناوين أو معلومات الاتصال.

💡مثال: إذا كنت تقوم بصياغة مستندات التأهيل، استخدم العناصر النائبة بدلاً من الأسماء الحقيقية واحفظ المستند النهائي بأمان في أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات مثل ClickUp. بهذه الطريقة، تحافظ على الكفاءة وتحمي خصوصية الموظفين.

ضمان العدالة والتخفيف من التحيز باستخدام ChatGPT

لا يكون الذكاء الاصطناعي غير متحيز إلا بقدر البيانات التي يتعلم منها، مما يعني أن التحيزات غير المقصودة يمكن أن تتسلل إلى الداخل.

💡 مثال: لنفترض أنك تستخدم ChatGPT لفحص المرشحين. إذا لم يتم التحقق من ذلك، فقد يُفضّل سير ذاتية معينة على غيرها بسبب التحيزات التاريخية في البيانات. لذلك، قم دائمًا بمراجعة وتنقيح المخرجات لضمان عمليات عادلة ومنصفة للجميع.

الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

يمكن للذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية أن يساعد في الكثير من المهام المتكررة، ولكنه يأتي مع مجموعة من المعضلات الأخلاقية الخاصة به. عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أمور مثل التوظيف أو الترقيات، تذكر أن الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات السابقة، والتي تحمل أحياناً تحيزات خفية.

💡 مثال: قد يقترح الذكاء الاصطناعي متطلبات الوظيفة أو أسئلة المقابلات بناءً على بيانات قديمة أو متحيزة.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي رائع لتبسيط العمليات، إلا أنه لا ينبغي أبداً أن يحل محل غرائزك أو حكمك.

ثق دائماً بحدسك - قد يكون الذكاء الاصطناعي سريعاً، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الحدس البشري.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب ChatGPT المجانية لتبسيط سير العمل

اختصر عبء العمل على الموارد البشرية إلى النصف باستخدام ClickUp

مع مكتبة مطالبات ChatGPT هذه، ستكون جاهزاً لتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك. لم تعد تعاني بعد الآن من المطالبة ذهابًا وإيابًا للحصول على إجابات دقيقة.

على الرغم من أن قائمة المطالبات هذه واسعة النطاق، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى إعداد مثل ClickUp لتنظيم ردود ChatGPTs للتوظيف، والتدريب، والتأهيل، وسياسات الشركة معًا. أداة يمكنها أتمتة التفويض، والموافقات، والمستندات، وسير العمل - باختصار، كل ما يستغرق معظم يومك.

هل تريد معرفة المزيد عن كيفية تقليل عبء العمل على الموارد البشرية لديك؟ اشترك مجاناً اليوم!