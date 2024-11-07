أكثر من 25+ موجهات ChatGPT للتسويق

دائمًا ما يكون لدى محترفي التسويق الكثير من المهام - إدارة الحملات، وبناء المحتوى، والتواصل مع الجماهير، ومواكبة البيانات. قد تبدو الموازنة بين كل هذه المهام وكأنها سباق مستمر. ماذا لو كانت هناك طريقة لتخفيف العبء والحصول على نتائج أفضل؟ يمكن للذكاء الاصطناعي العام مساعدتك في ذلك.

سرعان ما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لا غنى عنها للمسوقين. تم تصميم ChatGPT في البداية للمحادثة غير الرسمية، والإجابة على الأسئلة، وإجراء تفاعلات بسيطة، ويمكنها الآن مساعدتك في طرح الأفكار وكتابة نسخ مقنعة وتحسين استراتيجياتك والبقاء في المقدمة.

وبفضل التكرارات المتتالية، تحوّل التطبيق من مساعد ذكي إلى قوة محتوى كاملة. والآن، أصبحت أداة أساسية للمسوّقين في كل مكان.

ألقِ نظرة على أكثر من 25 مطالبة من ChatGPT مصممة خصيصاً للمسوِّقين. عزز إنتاجيتك، وأطلق العنان لإبداعك، وبسِّط عملك.

فهم موجهات ChatGPT

موجهات ChatGPT هي مدخلات المستخدم المصممة لتوجيه مخرجات الذكاء الاصطناعي. قد تتراوح بين طلبات محتوى مُحدّد، مثل "اكتب بريداً إلكترونياً لإطلاق منتج ما"، إلى أسئلة بحثية أوسع نطاقاً، مثل "ما هي أحدث الاتجاهات في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

كلما كانت مطالبتك أكثر دقة، كلما كانت استجابة ChatGPT أكثر تحديداً وفعالية.

بالنسبة للمسوقين، تقدم ChatGPT فوائد هائلة:

يمكنها توليد الأفكار والمسودات والأفكار البحثية بسرعة، مما يوفر الوقت للمهام الاستراتيجية

من خلال تجربة المطالبات، يمكن للمسوِّقين فتح زوايا وأفكار جديدة ربما لم يفكروا فيها

يساعد على ضمان توافق رسائلك عبر المنصات من خلال إنشاء مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام لحملات تسويقية مماثلة

يمكن أن تساعد في تحليل الاتجاهات والكلمات الرئيسية وتعليقات العملاء، مما يوفر أساسًا لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

ولكن تذكر - ليست كل المطالبات فعالة بنفس القدر.

لكي تعمل المطالبة التسويقية بشكل جيد، يجب أن تتسم بالخصائص التالية:

📌لغة موجهة نحو اتخاذ إجراء: استخدام أوامر مثل "إنشاء" أو "إنشاء" أو "سرد" يوضح القصد والشكل المطلوب للرد

📌الوضوح: تؤدي المطالبات الواضحة والمحددة إلى استجابات أكثر ملاءمة ودقة

📌الوضوح: يساعد الحفاظ على تركيز المطالبات على الدردشة على تجنب الانحراف عن الموضوع، وتقديم إجابات تبقى في صلب الموضوع

📌التفاصيل السياقية: توفير تفاصيل السياق، مثل الجمهور المستهدف أو أهداف الحملة، يعزز من ملاءمة مخرجات ChatGPT

🤖 إذا كنت من عشاق الذكاء الاصطناعي، فإليك شرحاً متعمقاً لـ نموذج لغة ChatGPT وكيفية عمله !

## أهم موجهات ChatGPT للمسوقين

👉🏼 وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة Salesforce, 71% من المسوقين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيساعدهم على التخلص من الأعمال المزدحمة ويسمح لهم بالتركيز أكثر على العمل الاستراتيجي.

تُعد ChatGPT مثالاً مثاليًا على قدرة الذكاء الاصطناعي على تبسيط الأعمال المتكررة، مما يمنحك النطاق الترددي للتفكير بشكل أكبر. لمساعدتك على البدء، إليك قائمة بأكثر من 25 مطالبة تسويقية يمكنك إضافتها إلى ترسانتك.

💡 نصيحة احترافية: لجعل هذه المطالبات أكثر فعالية، ضع في اعتبارك مشاركة إرشادات التسويق والعلامة التجارية، وملف تعريف العميل المثالي، والصوت والنبرة المرغوبين، وما إلى ذلك، مع ChatGPT. سيساعد ذلك على تخصيص الإجابات لتعكس شخصية علامتك التجارية. ومع ذلك، كن حذراً بشأن خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية، وتأكد من عدم مشاركة المعلومات السرية!

مطالبات إنشاء المحتوى

من الصعب إنشاء محتوى جديد وملائم باستمرار. تساعدك هذه المطالبات في إنشاء منشورات المدونة والمقالات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح لك بالحفاظ على صوت علامتك التجارية مع الاستفادة من استراتيجيات تسويق المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

_قم بكتابة مقدمة جذابة باتباع إطار عمل كتابة إعلانات PAS لمنشور مدونة عن [الموضوع] وكيف يمكن للشركات التكيف مع [الاتجاه/المشكلة]. استخدم بيانات مثيرة للاهتمام من الاستطلاعات أو الدراسات أو الأخبار الحديثة لتبدأ بخطاف يجذب الانتباه _ ضع قائمة بـ 10 نصائح لتسويق المحتوى للشركات في [المجال] لتحسين معدلات فتح البريد الإلكتروني للتسويق عبر البريد الإلكتروني بنسبة 10% ـ وضع الخطوط العريضة لجدول زمني للمحتوى لإطلاق [المنتج/الخدمة] في الأشهر الثلاثة المقبلة. يجب أن يحتوي تقويم المحتوى على مزيج من منشورات المدونات والكتب الإلكترونية ودراسات الحالة والأوراق البيضاء الموزعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ركز على نسبة 3:1 للمحتوى التعليمي مقابل المحتوى الموجه نحو المبيعات

عبر فتح الذكاء الاصطناعي

مطالبات مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي

بواسطة استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي ، يمكنك قيادة المحادثات والاستجابة للتوجهات والتفاعل مع متابعيك لتعزيز وجودك على الإنترنت بشكل فعال.

_اكتب تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن [منتج/خدمة] جديد، مع تسليط الضوء على [فائدة 1] و[فائدة 2] و[نقطة بيع فريدة]. اختتم بـ CTA لتجربة المنتج بخصم 20% للأيام السبعة القادمة _أنشئ خمس منشورات X (تويتر سابقًا) للترويج لحدثنا على [الموضوع ] التي ستجذب [الجمهور المستهدف] _اقترح ثلاثة أسئلة جذابة على لينكد إن لبدء محادثات حول [موضوع الصناعة] بين [المهنيين المستهدفين] _ اكتب منشورًا على فيسبوك للترويج لكتابنا الجديد [الكتاب الإلكتروني] على [الموضوع] وشجع المتابعين على تنزيل نسخة منه. أعطهم نظرة خاطفة على المحتويات على النحو التالي واجعلها لا تقاوم بما يكفي لكي يتخذوا إجراءً فوريًا: [النقطة 1]، [النقطة 2]، [النقطة 3]، [النقطة 3]

مطالبات خدمة العملاء

خدمة العملاء الفعالة ضرورية لولاء العلامة التجارية والاحتفاظ بالعملاء. ستوجه هذه المطالبات ChatGPT في صياغة ردود متعاطفة ومفيدة على الاستفسارات الشائعة.

_صياغة رد احترافي على العميل الذي واجه [مشكلة]، مع التركيز على حل المشكلة والاحتفاظ بولائه. كن متعاطفًا ولطيفًا، وقدم دعمًا موجهًا نحو الحلول _أنشئ نموذج شكر للعملاء الذين يتركون ملاحظات، مع تقديم خصم 10% على مشترياتهم التالية ــ اكتب برنامج دردشة آلي للإجابة عن الأسئلة الشائعة حول [نوع المنتج]، بما في ذلك [الميزة 1] و[الميزة 2] و[السياسة]

عبر Open AI

مطالبات نسخ الإعلانات

يتطلب إنشاء نسخة إعلانية ملفتة للانتباه إبداعًا وبصيرة. استخدم هذه المطالبات من أجل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للإعلان وإنشاء محتوى مقنع مصمم خصيصًا لأهداف الحملة عبر المنصات.

_اكتب إعلانًا على Google لـ [منتج/خدمة]، مع التركيز على كيفية مساعدة [الجمهور المستهدف] على حل [مشكلة]. اجعله واضحًا وواضحًا وجذابًا. أعطني 5 إصدارات مختلفة لاختبارها _أنشئ إعلانًا على فيسبوك مع عنوان رئيسي ونص أساسي يروج لـ [ميزة] لـ[المنتج] لـ[الجمهور المستهدف]. تأكد من أنه يبدأ بخطاف جذاب ويحتوي على عبارة قوية للحث على الشراء _اكتب إعلانًا على LinkedIn لندوة عبر الإنترنت حول [الموضوع]، مع التركيز على القيمة للقادة في [الصناعة]. قم بتسليط الضوء على [المتحدث] والتأكيد على خبرتهم في المجال وإنجازاتهم المهنية لبناء المصداقية والسلطة

عبر OpenAI

_قم بصياغة نسخة إعلانية ترويجية لتخفيضات نهاية الموسم على [نوع المنتج]، مع التركيز على [المنفعة 1] و[المنفعة 2] ــ اكتب عنوانًا ملفتًا للانتباه لإعلان إعادة استهداف العملاء الذين زاروا صفحة التسعير لـ [نوع المنتج] لكنهم لم يقوموا بالتحويل، مع التركيز على تقديم قيمة أو حافز إضافي. أعطني 3 إصدارات، يركز كل منها على حافز مختلف

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مطالبات التسويق عبر البريد الإلكتروني

👉🏼 يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر قنوات التسويق فعالية, توليد 36 دولارًا في عائد الاستثمار مقابل كل 1 دولار يتم إنفاقه من النشرات الإخبارية إلى المحتوى الترويجي، مما يضمن تميز رسائلك.

_قم بكتابة سطر موضوع مخصص وبارع ونص بريد إلكتروني مخصص لرسالة شكر بعد شراء العميل [منتج]، وشجعه على ترك تعليق على [موقع الويب] _أنشئ بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا لعرض لفترة محدودة على [المنتج]، مما يخلق إلحاحًا من خلال رسالتين فريدتين تحثان على اتخاذ إجراء لاختبار A/B _إنشاء رسالة بريد إلكتروني للمتابعة لإعادة إشراك العملاء الذين لم يفتحوا رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة، مع تقديم خصم/محتوى حصري _قم بكتابة بريد إلكتروني لرعاية العملاء المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا بـ [المنتج] ولكنهم لم يشتروا بعد

عبر OpenAI

مطالبات أبحاث السوق

يُعد البقاء في صدارة اتجاهات السوق أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الحملة. تتيح هذه المطالبات البحث القائم على الذكاء الاصطناعي والرؤى لتوفير اتجاهات الصناعة القيّمة وتحليل المنافسين وتفضيلات المستهلكين لتوجيه استراتيجيتك.

_أنشئ استبيانًا يحتوي على 10 أسئلة لجمع آراء العملاء حول [المنتج/الخدمة]، مع التركيز على تجربتهم

عبر OpenAI

_ضع قائمة بالاتجاهات الرئيسية للصناعة لهذا العام ونصائح لكيفية بقاء قادة الأعمال في [الصناعة] في الطليعة _ تقديم تحليل تنافسي لـ [المنتج] مقارنةً بـ [المنتج المنافس]، مع ذكر الإيجابيات والسلبيات والأسعار والتقييمات

تحسين محركات البحث وتحليل الكلمات الرئيسية

يعد تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا أساسيًا للظهور على الإنترنت، ولكن البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليلها قد يستغرق وقتًا طويلاً. استخدم هذه المطالبات لتوليد أفكار الكلمات المفتاحية، وتحسين المحتوى، والتأكد من أن أصولك التسويقية ملائمة للبحث ومتوافقة مع ممارسات تحسين محركات البحث الحالية.

_أنشئ قائمة بالكلمات المفتاحية طويلة الذيل المتعلقة بـ [المنتج] التي تهدف إلى زيادة عدد الزيارات إلى صفحة المنتج _اكتب وصفًا تعريفيًا لمنشور مدونة حول [الموضوع]، يستهدف [جمهور محدد] ويشجع النقرات _امنحني خيارات عنوان تحسين محركات البحث لمدونة حول [موضوع ] ل [شخص مستهدف] _أنشئ قائمة بالأسئلة التي يطرحها الناس عادةً عن [المنتج] لتحسين قسم الأسئلة الشائعة وتحسين ظهورها على محركات البحث

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تطبيقات وأمثلة من العالم الحقيقي

لقد أثبتت موجهات ChatGPT للتسويق الرقمي أنها أكثر من مجرد كلمة طنانة - لقد أصبحت أداة محورية لتحقيق نتائج ملموسة للأعمال. الآن بعد أن وجدت الآن قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي للتسويق، دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام بعض الشركات ذات التفكير المستقبلي لـ ChatGPT والذكاء الاصطناعي.

1. تستخدم شركة إكسبيديا ChatGPT لتخصيص التوصيات 🔦 استفاد فريق التسويق في Expedia من ChatGPT لإنشاء توصيات ومحتوى مخصص للسفر. ويستخدم الفريق أيضاً الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي استناداً إلى سلوك المستخدم لتخصيص الرسائل التسويقية والمواد الترويجية.

2. تستخدم GoodWine تطبيق ChatGPT لتحديد تفضيلات العملاء 🎨 قامت شركة GoodWine، وهي شركة لبيع النبيذ بالتجزئة عبر الإنترنت، بدمج ChatGPT لتخصيص تفاعلات العملاء. ويستخدم فريق التسويق الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء، بما في ذلك المشتريات والتفضيلات السابقة، لإنشاء توصيات نبيذ مخصصة يتم عرضها بشكل بارز على الصفحة الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز معدلات التحويل بشكل كبير من خلال تزويد العملاء بتجارب مخصصة.

3. كوكا كولا تستخدم ChatGPT لإنشاء نسخة إعلانية ورسائل مؤثرة 📣 تعاونت شركة المشروبات الغازية العملاقة مع شركة Bain & Company الاستشارية للاستفادة من ChatGPT في تعزيز جهودها التسويقية. وتعتزم الشركة استخدام ChatGPT إلى جانب أداة الصور التوليدية DALL-E لإنشاء نسخة إعلانية مصممة خصيصاً وصور ورسائل تتناسب مع العملاء الأفراد.

أفضل الممارسات لاستخدام ChatGPT في التسويق

فيما يلي بعض أفضل الممارسات و اختراقات ChatGPT لتضعها في اعتبارك أثناء دمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل التسويقية:

كن محددًا مع المطالبات

كلما كانت مطالباتك أكثر تفصيلاً، كلما كان بإمكان ChatGPT فهم المهمة بشكل أفضل. لذا، عند صياغة مطالبات ChatGPT التسويقية، قم بتوفير السياق، مثل جمهورك المستهدف، ونبرة الصوت، والنقاط الرئيسية، والنتيجة المرجوة.

على سبيل المثال، بدلاً من قول "اكتب إعلاناً لأدوات الذكاء الاصطناعي"، جرّب "اكتب إعلاناً على فيسبوك لمنتج ذكاء اصطناعي جديد يستهدف المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الكفاءة والأتمتة."

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قم بتخصيص الاستجابات لصوت علامتك التجارية

يمكن لـ ChatGPT التكيف مع نغمات وأنماط مختلفة، لذا حدد دائماً صوت علامتك التجارية قبل إنشاء المحتوى. حدّد ما إذا كنت تريد أن تكون النغمة احترافية أو غير رسمية أو مرحة أو أي أسلوب يتناسب مع هوية علامتك التجارية.

يمكنك أيضاً تدريب ChatGPT على مطابقة الشخصية الفريدة لعلامتك التجارية من خلال تقديم نماذج من المخرجات أو وصف للنغمة المفضلة لديك.

استخدم ChatGPT للعصف الذهني وتوليد الأفكار

بدلاً من استخدام ChatGPT فقط لصياغة المحتوى النهائي، يمكن أن يكون مفيداً للغاية في العصف الذهني.

اطلب منه أفكاراً للمحتوى، أو أفكاراً لحملات البريد الإلكتروني، أو مفاهيم الحملات الرقمية، أو اقتراحات منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يلهم ذلك فريقك للتفكير الإبداعي والتوسع في الأفكار التي يولدها الذكاء الاصطناعي لتناسب استراتيجيتك.

قم بتجربة اختبار A/B

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في ChatGPT في قدرته على إنشاء أشكال متعددة من المحتوى بسرعة.

استخدم ذلك لصالحك من خلال إنشاء اختبارات A/B لكل شيء بدءًا من الصفحة المقصودة إلى الإعلانات وسطور مواضيع البريد الإلكتروني وتعليقات الوسائط الاجتماعية لمعرفة الإصدارات التي تلقى صدى أفضل لدى جمهورك. سيساعد هذا النهج في تحسين أداء المحتوى من خلال رؤى في الوقت الفعلي.

الاستفادة من ChatGPT لتحليل المنافسين وتحليل السوق

يمكنك توجيه ChatGPT لتوليد رؤى تستند إلى أهداف البحث أو أنشطة المنافسين أو اتجاهات السوق. يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد الثغرات في السوق أو طرق تحديد موقع علامتك التجارية.

كما يمكن أن يساعدك أيضاً في إنشاء مقارنات معيارية تنافسية يمكن أن تفيد فرق المنتجات من خلال تحديد ميزات الإصدارات القادمة وفرق المبيعات التي تأتي في مواجهة المنافسين في الصفقات.

الأدوات والموارد اللازمة لتعزيز جهود التسويق

لإطلاق إمكانات ChatGPT بالكامل في استراتيجية التسويق الخاصة بك، قم بدمجها مع الأدوات المناسبة، مثل

ClickUp: منصة قوية لإدارة المشاريع تجمع بين إدارة المهام وأدوات التعاون مع إنشاء محتوى ChatGPT لتحسين سير العمل وتتبع الأداء وإدارة المواعيد النهائية (المزيد عن هذا قريبًا!) Hootsuite لمنصات التواصل الاجتماعي: أنشئ منشورات باستخدام ChatGPT، ثم قم بجدولة المنشورات ونشرها وتحليل التفاعل باستخدام Hootsuite. يعمل هذا المزيج على تحسين استراتيجيات الوسائط الاجتماعية من خلال تقديم رؤى الجمهور في الوقت الفعلي SurferSEO لتحسين محركات البحث: ينشئ ChatGPT المحتوى، بينما يضمن SurferSEO تحسينه للبحث. مثالية لتعزيز منشورات المدونة والأوصاف التعريفية وصفحات الويب لتحسين محركات البحث مايلشيمب لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني: استخدم ChatGPT لصياغة محتوى بريد إلكتروني مخصص وسطور مواضيع، ثم أتمتة الحملات وتتبع التفاعل وتقسيم الجماهير باستخدام Mailchimp للتواصل الفعال

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كيف يمكن أن يدعم ClickUp مبادرات التسويق

هل كنت تستخدم ChatGPT ولكنك تتمنى لو كان بإمكانه فعل المزيد؟ جرّب إضافة ClickUp إلى مجموعة أعمالك التسويقية.

في حين أن ChatGPT أداة جيدة لتوليد المحتوى, ClickUp للتسويق منصة إنتاجية شاملة مصممة لمساعدة فرق التسويق على العصف الذهني والتخطيط للحملات وتنفيذها بكفاءة أكبر.

و ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي، مدمج بالكامل في المنصة. وهذا يعني أنه يستطيع أن يُقدِّم لك إجابات في الوقت الفعلي ومُحدَّدة السياق على جميع استفساراتك، بدلاً من الإجابات العامة التي هي أفضل ما يمكن أن تأتي به الأدوات الخارجية.

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استخدم ClickUp للتسويق كبديل متكامل لـ ChatGPT

إلى أين النقر فوق نتائج الدماغ على الدردشةGPT :

يتكامل بسلاسة مع أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي والمنصات أيضًا!

يدمج ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مهام سير العمل، مما يتيح رؤى مدركة للسياق في الوقت الفعلي

إنه مثالي لمهام التسويق التعاوني - من إدارة المهام إلى تتبع الأداء

على عكس ChatGPT، يدعم ClickUp تدفقات العمل الشاملة متعددة الوظائف في موقع واحد

تابع القراءة لاكتشاف ما يمكن أن تقدمه ClickUp لدعم جميع مبادراتك التسويقية.

أتمتة المهام المتكررة المتعلقة بالتسويق

واحدة من أقوى ميزات ClickUp هي أتمتة النقر فوق . من خلال تدفقات سير العمل الآلية في ClickUp، يمكن للفرق أتمتة تعيين المسؤولية عن إنشاء وتوزيع المحتوى مثل منشورات المدونة أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات البريد الإلكتروني.

استخدم قوالب معدة مسبقًا من مكتبة ClickUp Automation لأتمتة أي مهمة أو إجراء

من خلال أكثر من 100 قالب أتمتة معدة مسبقًا، يتيح ClickUp للمسوقين أتمتة الإجراءات مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة وحتى حملات البريد الإلكتروني. يمكن للفرق أن تقضي وقتًا أقل في الأعمال المزدحمة مثل جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو تحديث حالات المهام، ووقتًا أطول في التخطيط الاستراتيجي والإبداع.

مضاعفة قوة الذكاء الاصطناعي العام

يتميز ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Clickup، بأداة كتابة تُدعى AI Writer for Work. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء مطالبات الذكاء الاصطناعي وتنقيحها لصياغة كل شيء بدءًا من منشورات المدونة إلى حملات البريد الإلكتروني.

أنشئ محتوى عالي الجودة بشكل أسرع باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp Brain

يقوم بتخصيص المحتوى حسب أسلوب علامتك التجارية، مما يجعل إنشاء المحتوى أكثر سلاسة وفعالية.

ويمكنه أيضاً العمل كمدير للمعرفة وتوفير وصول سريع إلى المعلومات ذات الصلة من مهامك ومستنداتك ومشاريعك السابقة. يمكنك بسهولة جمع الرؤى أو سحب المحتوى السابق، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد للرجوع إليه بسرعة.

اسأل عن المهام، أو المستندات، أو الأشخاص للعثور على إجابات سريعة من قاعدة معارفك باستخدام ClickUp Brain

تصور الأداء وتتبع المقاييس الرئيسية

يستخدم المسوقون لوحات معلومات ClickUp لتصور البيانات وتتبع الأداء عبر المشاريع والمهام والفرق. يمكن أن توفر لوحات المعلومات هذه رؤى في الوقت الفعلي حول مدى فعالية أداء المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.

سواء كان الأمر يتعلق بمراقبة عدد العملاء المحتملين الذين يتم إنشاؤهم من منشورات المدونة أو حملات البريد الإلكتروني أو مطالبات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن لوحات معلومات ClickUp تجعل من السهل تصور هذه المقاييس في عرض واحد.

يمكن للمسوّقين أن يروا بسرعة كيف تؤدي المطالبات إلى زيادة التحويلات أو أين يلزم إجراء تعديلات لتحسين النتائج.

تتبع التقدم المحرز والتحويل لمبادرات التسويق ذات الأولوية في عرض واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تعمل ميزة رؤى الذكاء الاصطناعي، المدعومة من ClickUp Brain، على رفع قدرات تتبع البيانات. يمكن للمسوّقين طرح أسئلة خاصة بالذكاء الاصطناعي والحصول على تحليل فوري بناءً على البيانات ذات الصلة من كل لوحة معلومات.

وهذا مفيد بشكل خاص لتتبع أداء العديد من الحملات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في وقت واحد، مما يوفر الوقت الذي كان سيقضيه المسوقون في جمع البيانات وتحليلها يدويًا.

التكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة مما يسمح لفرق التسويق بتحسين سير العمل وربط منصاتهم المفضلة في مكان واحد. سواء كنت تدير المهام أو تتبع الوقت أو تتعاون عبر فرق متعددة، فإن عمليات التكامل هذه تضمن سير كل شيء بسلاسة.

تعمل عمليات التكامل مع Google Drive وDropbox وOneDrive على جعل إرفاق الملفات وإدارتها ضمن المهام أمراً سهلاً - لا مزيد من التبديل بين التطبيقات.

ويضمن تكامل ClickUp مع تقويم Google أو Outlook مزامنة مهامك التسويقية دائماً. يسمح التكامل مع Zoom وGoogleMeet للفرق باستضافة الاجتماعات والتسجيلات أو تضمينها مباشرةً ضمن المهام.

مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp باستخدام تكاملات ClickUp

تسمح واجهة ClickUp API أيضًا للفرق بإنشاء عمليات تكامل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة، مما يضمن أنه بغض النظر عن حزمة التكنولوجيا الخاصة بك، فإن كل شيء يعمل معًا بسلاسة. تُمكِّن عمليات التكامل القوية هذه المسوِّقين من أتمتة عمليات سير العمل وتوفير الوقت والتركيز على تحقيق النتائج.

أطلق العنان لمستقبل التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي

لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في إعادة تشكيل استراتيجيات التسويق، وتقود أدوات مثل ChatGPT وClickUp Brain الطريق. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل التسويق لديك، فأنت لا تقوم فقط بأتمتة المهام، بل تفتح فرصًا جديدة للإبداع والرؤية والمشاركة.

سواء كنت تعمل على تحسين استراتيجية المحتوى الخاص بك، أو تعزيز الإنتاجية، أو تحسين رحلة العميل من خلال التخصيص، فإن أفضل مطالبات ChatGPT للتسويق تساعد المسوقين على العمل بذكاء وفعالية أكبر.

سيعتمد مستقبل التسويق بشكل كبير على أولئك الذين يمكنهم تسخير قوة الذكاء الاصطناعي. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وشاهد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي من ClickUp أن يرفع من جهودك التسويقية!