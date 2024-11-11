أفضل 50 موجهات الدردشةGPT للمبيعات

هل سبق لك أن كنت في مكالمة مبيعات حيث تكافح من أجل التواصل، وتحاول جاهداً إبقاء المحادثة حية؟ أنت لست وحدك. في سوق اليوم، لم يعد البيع في السوق اليوم يتعلق فقط بالترويج، بل يتعلق بفهم عملائك وإشراكهم بصدق.

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، يمكنك تجاوز الأساسيات و اعتماد استراتيجيات أكثر ذكاءً لتحسين عملية المبيعات.

دعنا نستكشف أفضل مطالبات ChatGPT للمبيعات. سنغطي كيفية صياغة عروض مقنعة، والكشف عن نقاط الألم لدى العملاء، وتحسين المتابعة، وتحليل اتجاهات السوق - كل ذلك للمساعدة في رفع مستوى مبيعاتك وجذب جمهورك.

ستشكرك أهداف مبيعاتك!

ما هي موجهات مبيعات ChatGPT؟

موجهات المبيعات ChatGPT هي أسئلة أو أوامر محددة مصممة لمساعدة محترفي المبيعات على تحسين الاستراتيجيات، وإشراك العملاء المحتملين، وتعزيز محادثات المبيعات.

تساعدك هذه المطالبات على التنقّل في سيناريوهات المبيعات المختلفة، بدءاً من التواصل الأولي وحتى إتمام الصفقات، مما يجعل محادثاتك أكثر تفاعلاً وأقل تفاعلاً كسيناريوهات آلية.

لنفترض أنك تستعد لإجراء مكالمة مع عميل محتمل. بدلاً من الارتجال، اسأل ChatGPT,

_"ساعدني في التفكير في نقاط البيع الفريدة لـ [المنتج/الخدمة] التي من شأنها أن تجذب [العميل المحتمل]."

وفجأة، لن تكون مجرد صوت آخر على الهاتف، بل ستصبح بطلاً خارقاً يحل المشاكل ويطرح حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العميل.

أو تقوم بصياغة بريد إلكتروني للمتابعة بعد العرض التقديمي. بدلاً من عبارة "شكراً على وقتك"، يمكنك استخدام رسالة "شكراً على وقتك",

_"لقد أجريت للتو محادثة حول [موضوع محدد] مع أحد العملاء، وأريد أن أرسل رسالة بريد إلكتروني للتعمق أكثر في كيفية معالجة منتجنا ل [نقطة ألم العميل]."

لا يُظهر البريد الإلكتروني الذي صممته ChatGPT ردًا على هذه المطالبة أنك كنت منتبهًا فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة شخصية يصعب تجاهلها.

فوائد الذكاء الاصطناعي الجيد في المبيعات

الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات ستغير طريقة تواصلك مع العملاء. إليك بعض الفوائد الرئيسية التي يمكن أن ترتقي بمبيعاتك إلى المستوى التالي.

تعزيز المشاركة: الشركات التي تعطي الأولوية لمشاركة العملاء ترى أنأعلى بنسبة 63% معدل الاحتفاظ بالعملاء. يمكن للمطالبات المصممة بشكل جيد أن تثير محادثات هادفة، مما يساعد محترفي المبيعات على التواصل مع العملاء المحتملين على المستوى الشخصي

الشركات التي تعطي الأولوية لمشاركة العملاء ترى أنأعلى بنسبة 63% معدل الاحتفاظ بالعملاء. يمكن للمطالبات المصممة بشكل جيد أن تثير محادثات هادفة، مما يساعد محترفي المبيعات على التواصل مع العملاء المحتملين على المستوى الشخصي توفير الوقت: تعمل مطالبات الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية المبيعات، مما يسمح لمندوبي المبيعات بالتركيز على البيع بدلاً من صياغة الرسائل من الصفر

تعمل مطالبات الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية المبيعات، مما يسمح لمندوبي المبيعات بالتركيز على البيع بدلاً من صياغة الرسائل من الصفر تحسين الثقة: وجود مجموعة من المطالبات الموثوقة تحت تصرفك يمكن أن يعزز ثقة مندوب المبيعات، مما يسهل عليه التعامل مع المحادثات الصعبة والتعامل مع الاعتراضات

وجود مجموعة من المطالبات الموثوقة تحت تصرفك يمكن أن يعزز ثقة مندوب المبيعات، مما يسهل عليه التعامل مع المحادثات الصعبة والتعامل مع الاعتراضات رسائل متسقة: يضمن استخدام مطالبات موحدة أن ينقل جميع مندوبي المبيعات صوتاً ورسالة متسقة للعلامة التجارية، مما يزيد من إنتاجية المبيعات ويعزز هوية العلامة التجارية والثقة بها بشكل عام

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كيفية توجيه ChatGPT في المبيعات

أولاً كيف يعمل ChatGPT ?

في جوهره، يستخدم ChatGPT التعلّم الآلي لفهم وإنشاء نص شبيه بالبشر بناءً على المطالبات التي يتلقاها. عندما تقوم بإدخال مطالبة، يقوم النموذج بتحليلها ويتنبأ بالنص الذي يجب أن يتبعها بناءً على الأنماط المستفادة من كميات هائلة من البيانات.

يسمح ذلك ل ChatGPT بتقديم إجابات ذات صلة بالسياق لمساعدتك في مختلف جوانب عملية المبيعات، بدءاً من إنشاء عروض المبيعات إلى تحليل تفاعلات العملاء. هندسة الموجهات هو علم إنشاء مدخلات ("مطالبات") فعّالة توجه نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، لتوليد استجابات ذات صلة وذات أساس جيد. من خلال دمج النقاط المهمة في مطالباتك بعناية، يمكنك تحسين جودة المخرجات وجعلها أكثر قابلية للتطبيق على احتياجات المبيعات الخاصة بك. أدوات هندسة الموجهات تساعد في تبسيط هذه العملية، بدءًا من المطالبات النصية البسيطة إلى الهياكل الأكثر تعقيدًا التي يمكن أن تعالج حالات استخدام محددة للمبيعات. وبالمثل, قوالب مجانية لمطالبات الذكاء الاصطناعي تحتوي على مئات المطالبات، مصنفة بدقة لسهولة الرجوع إليها.

من خلال تعلم أساسيات هندسة المطالبات، يمكنك إنشاء مطالبات أفضل للحفاظ على تركيز محادثات المبيعات الخاصة بك وفعاليتها.

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## أفضل 50 موجهات ChatGPT للمبيعات

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي، يمكن للشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي أن تحسين إنتاجية مبيعاتها بنسبة تصل إلى 50% .

دعنا نستكشف بعضًا من أهم حالات استخدام ChatGPT وأمثلة على مطالبات المبيعات للبدء.

تمكين المبيعات

يركز تمكين المبيعات على تزويد فريق المبيعات لديك بالموارد اللازمة لإشراك المشترين بفعالية. ويشمل ذلك التدريب والأدوات والمحتوى الذي يعزز قدراتهم على البيع. إليك بعض المطالبات لتبدأ بها:

_"قم بإنشاء وحدة تدريبية لمندوبي المبيعات الجدد تسلط الضوء على نقاط البيع الفريدة لـ <المنتج>." "قم بصياغة دليل مرجعي سريع لمندوبي المبيعات حول التعامل مع اعتراضات المبيعات الشائعة على <المنتج>." _"ما هي المواد التي يجب أن أدرجها في مجموعة أدوات المبيعات لفريقنا من أجل <المنتج>؟ "ساعدني في إنشاء قائمة مرجعية لموظفي المبيعات الجدد لضمان استعدادهم للشهر الأول." "أنشئ نظرة عامة على فوائد منتجنا من أجل عرض تقديمي لاجتماع المبيعات." _"ما هي سيناريوهات تمثيل الأدوار التي يمكنني استخدامها في التدريب على المبيعات؟ "صياغة قالب بريد إلكتروني لمندوبي المبيعات لتقديم <منتجاتنا> للعملاء المحتملين."

توليد العملاء المحتملين

توليد العملاء المحتملين أمر بالغ الأهمية لبناء خط مبيعات قوي. إذا كنت قد بدأت للتو في رحلة المبيعات الخاصة بك أو إذا كانت شركتك قد أطلقت منتجًا/عرضًا جديدًا، فإن هذه المطالبات ستمنحك السبق في مشروعك:

_ "ما هي بعض الطرق المبتكرة لتوليد عملاء محتملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ "ساعدني في العصف الذهني لكتابة سطور موضوع البريد الإلكتروني البارد لزيادة معدلات فتح العناوين" "قم بصياغة رسالة للوصول إلى العملاء المحتملين بعد فعالية التواصل." "ما الأسئلة التي يجب أن أطرحها لتأهيل العملاء المحتملين خلال المحادثات الأولية؟ منتجي هو <<أضف منتجك/خدماتك>>."" _ "أنشئ قائمة بأدوات توليد العملاء المحتملين التي تعمل بشكل جيد لعلامة تجارية D2C متخصصة في <المنتج>." " "ساعدني في كتابة محتوى جذاب لصفحة مقصودة مع عبارة تحث على اتخاذ إجراء تساعد في تحويل الزوار إلى عملاء محتملين. المنتج الخاص بي هو <أضف منتجك/خدماتك>."" ""ما هي الطرق الفعالة للاستفادة من الإحالات لتوليد عملاء محتملين؟

تطوير عروض المبيعات

يمكن لعرض المبيعات القوي أن يحدث فرقاً كبيراً في إتمام الصفقات. يمكن لمندوبي المبيعات الذين لا يرغبون في حفظ نفس عرض المبيعات الممل الذي يستخدمه كل مندوب مبيعات آخر يعرفونه أن يجربوا المطالبات التالية:

"ساعدني في صياغة عرض ترويجي مقنع لأحدث منتجاتنا. منتجي هو <أضف اسم المنتج>، وجمهوري المستهدف هو <أضف شخصية جمهورك المستهدف>." _"ما هي العناصر التي يجب أن أدرجها في العرض التقديمي لعرض المبيعات؟ " "قم بصياغة عرض تقديمي لمنتج يعالج نقاط الألم الشائعة لدى العملاء. العملاء المستهدفون لهذا المنتج هم <أضف العملاء المستهدفين>، والمنتج هو <أضف تفاصيل المنتج>."" " "ما هي بعض القصص المقنعة التي يمكنني مشاركتها خلال عرضي الترويجي؟ المنتج الخاص بي هو <أضف تفاصيل المنتج>"" "ساعدني في إنشاء برنامج نصي للعرض التوضيحي للمنتج الذي يعرض الميزات الرئيسية." _"ما هي العناصر المرئية التي يجب أن أضمّنها في عرضي الإعلاني لجذب الجمهور؟ "أنشئ قائمة بالأسئلة الشائعة التي يجب أن أكون مستعداً للإجابة عليها خلال عرضي الترويجي. أنا أقوم بعرض <أضف تفاصيل المنتج> على <أضف تفاصيل شخصية العميل المحتمل>."" _

مشاركة العملاء

الحفاظ على تفاعل العملاء أمر ضروري لبناء العلاقات وإتمام المبيعات. هناك المزيد من التقنيات للحفاظ على تفاعل العملاء واهتمامهم أكثر مما تعلم. ستساعدك هذه المطالبات على التعرف على التقنيات التالية:

"كيف تحافظ على اهتمام العميل أثناء عملية البيع الطويلة؟ يستخدم هذا العميل منتج منافسنا. منتجي هو <إضافة تفاصيل المنتج>" "قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني مخصصة للمتابعة إلى عميل محتمل بعد الاجتماع." _"ما هي الاستراتيجيات التي يمكنني استخدامها لإشراك العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي؟ "ساعدني في إنشاء استطلاع آراء العملاء لتحسين المشاركة." "ابتكر أفكاراً لنشرة إخبارية شهرية تبقي العملاء على اطلاع دائم." "ما هي بعض الطرق التفاعلية لتقديم منتجاتنا في المعارض التجارية؟ منتجي هو <أضف تفاصيل المنتج>"" _ "صياغة استبيان حول رضا العملاء لإرساله إلى العملاء بعد نجاح عملية البيع."

التعامل مع الاعتراضات

يمكن أن يؤدي الاستعداد للتعامل مع الاعتراضات إلى تحسين معدل إتمام الصفقة بشكل كبير.

وفقًا لبحث من HubSpot، يمكن لمحترفي المبيعات الذين يتعاملون مع الاعتراضات بفعالية أن يحققوا معدل إغلاق يصل إلى 64% .

ستساعدك هذه المطالبات على اجتياز تلك اللحظات الصعبة بثقة:

"ضع قائمة بالاعتراضات الشائعة والردود الفعالة لمنتجنا. منتجي هو <أضف اسم المنتج>، وعملاؤنا المستهدفون هم <أضف شخصية العميل المستهدف>." "ساعدني في إنشاء دليل لمندوبي المبيعات حول التغلب على اعتراضات الأسعار." _"ما هي بعض التقنيات لمعالجة المخاوف بشأن منتجنا؟ منتجنا هو: <<أضف خدمة>؟ "صياغة رد على العميل الذي يقول إنه بحاجة إلى التفكير في تجربة نسخة مجانية من برنامجنا." _"ما هي تمارين تمثيل الأدوار التي يمكن أن تساعد المندوبين على التدرب على التعامل مع الاعتراضات؟ "إنشاء قائمة من الردود المتعاطفة على اعتراضات العملاء. المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها عملائي هي <أضف قلقًا>."" _ "ساعدني في إعداد عرض تقديمي حول كيفية تحويل الاعتراضات إلى فرص."

تحليلات المبيعات

يمكن أن يؤدي فهم بيانات المبيعات الخاصة بك إلى اتخاذ قرارات أفضل.

يشير معهد ماكينزي العالمي إلى أن المؤسسات التي تستفيد من البيانات 23 مرة أكثر احتمالاً لاكتساب العملاء واحتمال الاحتفاظ بهم ستة أضعاف، واحتمال الاحتفاظ بهم ستة أضعاف، واحتمال تحقيق الربحية 19 ضعفًا!

ستوجهك هذه المطالبات في فهم بيانات المبيعات الخاصة بك بشكل فعال:

_ "ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب أن نتتبعها لقياس نجاح المبيعات؟ "ساعدني في إنشاء تقرير يلخص بيانات مبيعاتنا من الربع الأخير. أنا أشارك الأرقام أدناه: <<أضف البيانات>>." "هل يمكنك تحليل أداء مبيعات فريقي خلال الربع الأخير وتحديد الاتجاهات؟ فيما يلي الأرقام: <إضافة بيانات>"" _ "ما هي شرائح العملاء الرئيسية استنادًا إلى بيانات المبيعات لدينا، وكيف يمكننا تصميم استراتيجياتنا لكل منها؟ خذ بعين الاعتبار مجموعة البيانات هذه: <إضافة بيانات>""_ "استناداً إلى بيانات مبيعاتنا التاريخية، ما هي الاتجاهات التي يمكن أن نتوقعها في الربع القادم؟ ألقِ نظرة على هذه المعلومات: <إضافة بيانات>""_ "ما هي المنتجات التي تتمتع بأعلى حجم مبيعات وهوامش ربح، وما هي الاستراتيجيات التي يمكننا تنفيذها لتعزيزها أكثر؟ تنطبق البيانات التالية: <إضافة بيانات>""_ "كيف أثرت حملاتنا التسويقية الأخيرة على المبيعات، وما هي القنوات التي تحقق أفضل أداء؟ راجع هذه المقاييس: <إضافة بيانات>""_

تدريب المبيعات

يضمن التدريب المستمر أن يظل فريق المبيعات لديك متمرساً وفعالاً. إنه ضروري للتكيف مع التحديات الجديدة وتعزيز المهارات. أبلغت شركة FQE للكيماويات عن زيادة مذهلة بنسبة 400% في مبيعاتها في غضون ثلاثة أشهر من تنفيذ التدريب.

من خلال هذه التعليمات، يمكنك تمكين مندوبي المبيعات لديك من تقديم أفضل أداء لهم:

_ "ما هي أهم المهارات التي يجب على مندوبي المبيعات تطويرها لتحقيق النجاح؟ "ضع جدول أعمال لورشة عمل تدريبية شاملة حول المبيعات." "ساعدني في إنشاء مكتبة موارد لمواد التدريب المستمر على المبيعات." _"ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد في تطوير مهارات المبيعات؟ "إنشاء قائمة بالدورات التدريبية عبر الإنترنت التي من شأنها أن تفيد فريق المبيعات لدينا." _"ما هي بعض الأنشطة الجذابة لجلسة تدريب على المبيعات؟ "صياغة استمارة تقييم لتقييم فعالية التدريب على المبيعات لدينا." "صياغة استمارة تقييم لتقييم فعالية تدريب المبيعات لدينا _"ما هي استراتيجيات المتابعة التي يمكننا تنفيذها بعد التدريب لضمان الاحتفاظ بالمعرفة؟

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حدود استخدام ChatGPT للمبيعات ## حدود استخدام ChatGPT للمبيعات

في حين أن ChatGPT يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز استراتيجيات المبيعات، إلا أن له حدوداً. دعنا نناقش أوجه قصورها مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

لا يوجد تكامل مدمج في إدارة المهام: تُعد ChatGPT أداة رائعة لتوليد الأفكار، لكنها تفتقر إلى التكامل المباشر مع أدوات المبيعات مثل إدارة المهام أو الأتمتة أو أنظمة إدارة علاقات العملاء، مما يحد من فائدتها في تتبع عمليات المبيعات من البداية إلى النهاية عدم القدرة على تقديم رؤى في الوقت الفعلي: على الرغم من أن ChatGPT يمكنه توليد استجابات، إلا أنه لا يمكنه تقديم رؤى في الوقت الفعلي من البيانات الفعلية. لا يمكنه تحليل مقاييس المبيعات المستمرة أو تقديم ملاحظات مباشرة بناءً على الأداء الفعلي الافتقار إلى ميزات التعاون المتقدمة: غالبًا ما تحتاج فرق المبيعات إلى التعاون في الصفقات، ويفتقر ChatGPT إلى ميزات مدمجة للمشاركة أو تعيين المهام أو تتبع المساهمات داخل الفريق الفهم المحدود لسير العمل المعقد: قد يقدم ChatGPT نصائح عالية المستوى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنقل في سير عمل المبيعات المعقدة أو معالجة عمليات المبيعات التفصيلية القائمة على المشاريع، فقد يغفل عن التفاصيل الرئيسية التي تؤثر على الاستراتيجية العامة

إن إدراك هذه القيود يمكن أن يساعد المرء على إنشاء مطالبات ChatGPT للمبيعات بفعالية. ومع ذلك، فإن الأمر يستحق استكشاف بدائل ChatGPT التي تكمل الخبرة البشرية، مما يضمن بقاء الرؤى والعلاقات الشخصية في طليعة استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم.

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بدائل ChatGPT للمبيعات

يركز ChatGPT على إنشاء المحتوى، لكن فرق المبيعات تحتاج إلى أكثر من ذلك - فهي تحتاج إلى أدوات يمكنها التعامل مع التنبؤ بخطوط الإنتاج، وأتمتة المهام، والرؤى في الوقت الفعلي.

أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp يتجاوز مجرد توليد الردود. تقدم ClickUp نظامًا كاملاً لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع الصفقات وأتمتة المهام وتحسين سير العمل.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إدارة استراتيجيات المبيعات بفعالية:

بيانات المبيعات المركزية: قم بتخزين جميع المستندات المتعلقة بالمبيعات وسجلات العملاء وبيانات المبيعات التاريخية في مكان واحد باستخدام مستندات ClickUp . يمكنك التعاون مع فريقك وترك التعليقات وتحديث المستندات في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة

قم بتخزين جميع المستندات المتعلقة بالمبيعات وسجلات العملاء وبيانات المبيعات التاريخية في مكان واحد باستخدام مستندات ClickUp . يمكنك التعاون مع فريقك وترك التعليقات وتحديث المستندات في الوقت الفعلي، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة إدارة المهام: تتبع مهام المبيعات مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات المبيعات، وإغلاق الصفقات باستخدام مهام النقر فوق المهام . يمكنك إنشاء قوائم مهام منفصلة لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، مما يسهل على مندوبي المبيعات البقاء منظمين ومنتجين

تتبع مهام المبيعات مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني، ومكالمات المبيعات، وإغلاق الصفقات باستخدام مهام النقر فوق المهام . يمكنك إنشاء قوائم مهام منفصلة لكل مرحلة من مراحل مسار المبيعات، مما يسهل على مندوبي المبيعات البقاء منظمين ومنتجين أدوات التعاون: تسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق من خلال ClickUp Spaces وقوائم المهام المشتركة والمراسلة الفورية. تضمن هذه الميزة أن يبقى فريق المبيعات بأكمله على اتصال وتنسيق مع فريق المبيعات الخاص بك، سواء كان يعمل عن بُعد أو في المكتب

تسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق من خلال ClickUp Spaces وقوائم المهام المشتركة والمراسلة الفورية. تضمن هذه الميزة أن يبقى فريق المبيعات بأكمله على اتصال وتنسيق مع فريق المبيعات الخاص بك، سواء كان يعمل عن بُعد أو في المكتب استبيانات رضا العملاء: استخدم نماذج ClickUp لإنشاء استبيانات رضا العملاء وتوزيعها، وجمع تعليقات قيّمة حول خدمة منتجك مباشرةً داخل المنصة لتحسين استراتيجيات المبيعات وتحسين تجارب العملاء

استخدم نماذج ClickUp لإنشاء استبيانات رضا العملاء وتوزيعها، وجمع تعليقات قيّمة حول خدمة منتجك مباشرةً داخل المنصة لتحسين استراتيجيات المبيعات وتحسين تجارب العملاء إعداد التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير ثاقبة حول مقاييس المبيعات الرئيسية، مثل معدلات التحويل وإغلاق الصفقات وتوقعات المبيعات. لوحات معلومات ClickUp تتيح لك تصور أداء مبيعاتك وتتبع التقدم المحرز مقابل الأهداف

_ClickUp كانت الأداة التي ساعدتنا حقًا في تحقيق الابتكار في هذا العمل، مما سمح لنا بالنمو من 2٪ من المبيعات الرقمية إلى أكثر من 65٪ من المبيعات الرقمية بعد الجائحة

بلين لابرون، نائب رئيس قسم التجارة الرقمية والتكنولوجيا في Pressed Juicery

إن برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات يحسّن كل جانب من جوانب عملية المبيعات. من تتبع العملاء المحتملين إلى إغلاق الصفقات، يقدم ClickUp حلاً متكاملاً يمكّن فرق المبيعات من العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. تعمل لوحات المعلومات المخصصة، وسير العمل البديهي، وأدوات إعداد التقارير القوية على جعل إدارة خط أنابيب المبيعات بأكمله أمرًا سهلاً.

عزز عملية المبيعات الخاصة بك مع برنامج إدارة المبيعات من ClickUp وقم بتبسيط كل خطوة من العميل المحتمل إلى الإغلاق

يمكّن ClickUp مندوبي المبيعات من:

تحسين سطور موضوع البريد الإلكتروني والمحتوى باستخدام التعلم الآلي، وتحسين المشاركة

توقع اتجاهات المبيعات وتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية باستخدام التحليلات المتقدمة

تعزيز رعاية العملاء المحتملين وإدارة الشراكات

تصوُّر مسار المبيعات بالكامل لاكتشاف الاختناقات وفرص التحسين ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي فريق إعلانات سبوتيفاي في التنبؤ بالمبيعات بشكل أكثر دقة وتخصيص الموارد بشكل فعال. أدى ذلك إلى زيادة الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي وزيادة الإنتاجية بنسبة 40%.

ميزة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain, أتمتة المهام المتكررة، وتحليل بيانات المبيعات، واقتراح استراتيجيات لتحسين أداء المبيعات. ويمكنه أيضًا صياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة وتحليل نقاط الألم لدى العملاء. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

أتمتة مهام المبيعات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع ClickUp Brain

فيما يلي بعض العروض الرئيسية لـ ClickUp Brain:

اقتراحات المهام الآلية للمساعدة في تحديد أولويات العمل بناءً على بيانات المبيعات

للمساعدة في تحديد أولويات العمل بناءً على بيانات المبيعات إنشاء مهام ذكية باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية لإعداد المهام بشكل أسرع

باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية لإعداد المهام بشكل أسرع قوالب خطة المبيعات لتنظيم الاستراتيجيات في بضع خطوات بسيطة والحفاظ على توافق فريقك

لتنظيم الاستراتيجيات في بضع خطوات بسيطة والحفاظ على توافق فريقك رؤى تستند إلى البيانات التي تسلط الضوء على نقاط البيع الرئيسية وتحسين الاستراتيجيات

التي تسلط الضوء على نقاط البيع الرئيسية وتحسين الاستراتيجيات المساعدة في صياغة البريد الإلكتروني بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تواصل مخصص وفعال

أتمتة سير العمل للتعامل مع مهام المبيعات المتكررة وتوفير الوقت

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ارتقِ بلعبة المبيعات إلى المستوى التالي مع ClickUp

_لا شيء يحدث حتى يبيع شخص ما شيئًا ما

آرثر موتلي، الرئيس السابق لمجلة Parade Magazine

لقد استحوذ بشكل مثالي على القوة الدافعة وراء كل عمل تجاري - المبيعات.

في عالم يُحدِث فيه الذكاء الاصطناعي ثورة في الصناعات، تتطور طريقة عمل مندوبي المبيعات أيضاً. من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، يمكن لفريق المبيعات لديك تعزيز مشاركة العملاء، وتبسيط العمليات، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بناءً على رؤى البيانات.

بينما تقدم ChatGPT دعماً مذهلاً في توليد المطالبات والتعامل مع الاعتراضات وإضفاء الطابع الشخصي على التواصل، من الضروري تحقيق التوازن بين مساعدة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

تتخطى الأدوات المناسبة، مثل ClickUp، حدود المطالبات، وتساعدك على إدارة عملية المبيعات بأكملها بسهولة، بدءاً من تتبع العملاء المحتملين إلى تحليل الأداء.

هل أنت مستعد لتمكين استراتيجية مبيعاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام بسلاسة؟ ابدأ مع ClickUp اليوم!