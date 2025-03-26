ClickUp مقابل Lucidchart: ما هي أفضل أداة رسم تخطيطي للفرق؟

هل حاولتَ من قبل شرح فكرة معقدة عبر البريد الإلكتروني، لكن فريقك يسيء تفسيرها؟ نعم، قد يكون ذلك محبطاً.

تحتاج بعض الأفكار إلى صور مرئية، سواء لتخطيط سير العمل، أو هيكلة مشروع، أو لفهم العمليات المتشابكة. لهذا السبب توجد المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية والرسوم البيانية. فهي تحول الارتباك إلى وضوح.

ولكن إليك الأمر - هل يجب عليك اختيار برنامج متكامل لإدارة المشاريع يقوم أيضاً بالرسوم البيانية؟ أو اختيار أداة رسم تخطيطي متخصصة تقوم بشيء واحد بشكل استثنائي؟

ادخل إلى ClickUp و Lucidchart - وهما عملاقان في مجالهما الخاص. أحدهما قوة إنتاجية، والآخر عبقري في الرسم التخطيطي.

ولكن أيهما يساعدك بالفعل في الوصول إلى المعالم الرئيسية من خلال تحسين سير عملك؟ دعنا نكتشف ذلك.

ما هو ClickUp؟

اعمل بذكاء أكثر، وحافظ على التنظيم، وحقق المزيد مع ClickUp

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل مصمم لتبسيط إدارة المهام والتعاون وتصور سير العمل. وسواء كنت مدير مشروع أو مصممًا أو قائد فريق، فهو يساعدك على جعل العمل مركزيًا، وأتمتة المهام، وتعزيز كفاءة الفريق - كل ذلك من مساحة عمل واحدة.

بفضل أتمتة الذكاء الاصطناعي والتحرير في الوقت الفعلي، يتيح لك ClickUp إدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية إلى مشاريع المؤسسة. كما أنه قابل للتخصيص بالكامل، مما يمنح فريقك المرونة اللازمة للعمل بطريقتهم الخاصة.

لا مزيد من التنقل بين منصات متعددة. يجمع ClickUp كل شيء معًا حتى تتمكن من تحديد أولويات المهام وإدارة الموارد بفعالية وإنجاز المهام بشكل أسرع!

🔍 هل تعلم؟ يستخدم أكثر من 3 ملايين فريق - بما في ذلك Google وNike وAirbnb - ClickUp لإدارة سير العمل وتعزيز الإنتاجية وتبسيط إدارة الموارد وتبسيط التعاون.

ميزات ClickUp*

يوفر ClickUp أدوات تصور قوية لتخطيط الأفكار في ثوانٍ قليلة، مما يغير طريقة العصف الذهني والتخطيط وإدارة العمل والموارد. من التفكير المرئي إلى الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد ClickUp الفرق في الحفاظ على الإنتاجية والتوافق.

دعنا نستكشف بعض الميزات الرئيسية التي تميز ClickUp عن غيره.

الميزة رقم 1: سبورة ClickUp البيضاء

ارسم الأفكار، ونظم الاستراتيجيات، ونفذ المشاريع بسلاسة مع لوحات ClickUp Whiteboards

توفر لوحات ClickUp Whiteboards للفرق لوحة لا نهائية يمكن من خلالها العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وتخطيط سير العمل بشكل مرئي. على عكس أدوات الرسم التخطيطي الثابتة، فهي ترتبط مباشرةً بالمهام والمستندات والأهداف، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

إليك سبب تفوقها:

أنشئ أطرًا سلكية، أو مخططات انسيابية، أو خرائط عمليات ببساطة السحب والإفلات

قم بتخصيص الإطارات، وارسم بحرية، وأضف ملاحظات لسياق أفضل

تعاون في الوقت الفعلي مع زملائك في الفريق باستخدام التحرير المباشر والتعليقات والوسائط المضمنة

تحويل عناصر السبورة البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ، وسد الفجوة بين العصف الذهني والتنفيذ

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور داخل السبورة بناءً على مطالباتك

💡 نصيحة احترافية: هل أنت جديد على السبورة البيضاء؟ استخدم قالب ClickUp New Whiteboard Template للبدء بلوحة بيضاء فارغة. قم بتنظيم الأفكار بصريًا وتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل العصف الذهني وتخطيط المشروع وسير العمل أسهل من أي وقت مضى.

الميزة رقم 2: الخرائط الذهنية من ClickUp

قم بتنظيم أفكارك وتبسيط عملك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp

تعمل الخرائط الذهنية ClickUp على توضيح الأفكار المعقدة. فهي تساعدك على تنظيم الأفكار، وتحديد العمليات، وربط المفاهيم ذات الصلة بصرياً. وسواء أكنت تبني استراتيجية أو تفكك مشروعًا ما، فإن الخرائط الذهنية تحافظ على تنظيم كل شيء والتحكم فيه.

إذا كنت بحاجة إلى بداية سريعة، استخدم نموذج ClickUp Simple Mind Map. فهو يساعدك على إنشاء مخططات منظمة أو حرة الشكل بسهولة. وهو مصمم للعصف الذهني المنظم والتخطيط الاستراتيجي، ويتيح للفرق إنشاء خرائط طريق مرئية وتنقيحها ومشاركتها على الفور.

باستخدام ClickUp Mind Maps، يمكنك:

أنشئ خرائط ذهنية قائمة على المهام لتنظيم سير العمل الإبداعي مباشرةً من مهام ClickUp الحالية

استخدم الخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة لتبادل الأفكار بحرية قبل تحويلها إلى مهام

اسحب العقد وأفلتها وأعد ترتيبها دون عناء لتحسين هيكل المشروع

تخصيص الألوان والأشكال والموصلات للحصول على تمثيل مرئي واضح

تحرير وتنقيح في الوقت الفعلي مع تعاون كامل للفريق

الميزة رقم 3: ClickUp Brain

اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر، واختبر قوة ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على دمج المعرفة وأتمتة المهام المتكررة وتقديم رؤى فورية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي عبر المهام والمستندات والمحادثات، يعمل ClickUp Brain على التخلص من الجهد اليدوي وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

إليك ما يمكنك فعله بها:

ربط الأدوات الخارجية مثل Google Drive وGitHub وGitHub وSalesforce للوصول إلى المعرفة الموحّدة

احصل على رؤى فورية مدركة للسياق حول المهام ونشاط الفريق وحالة المشروع دون البحث يدويًا

وفِّر الوقت مع الملخصات والتقارير التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الردود بالنغمة الصحيحة دون عناء

استخدم ClickUp Brain كشريكك الموثوق والكاتب ومدير المعرفة

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5. 0 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4,300 تقييم)

ما هو Lucidchart؟

عبر لوسيدتشارت

Lucidchart هي عبارة عن منصة رسم تخطيطي وتصور عبر الإنترنت تساعد الفرق على تصميم مخططات انسيابية أو مخططات شبكية أو مخططات تنظيمية أو سير عمل إبداعي. من جلسات العصف الذهني إلى المخططات التقنية، تقدم Lucidchart قوالب معدة مسبقًا ومكتبة أشكال واسعة، مما يجعل من السهل تصور البيانات.

مصممة للفرق من جميع الأحجام، فهي تتيح التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في نفس الوقت.

المحترفون في مختلف المجالات - من أقسام تكنولوجيا المعلومات والهندسة إلى التسويق والمبيعات. استخدمه لتبسيط سير العمل، وتحسين عملية اتخاذ القرار والأمان، وتعزيز إنتاجية الفريق.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسي Lucidchart للمخططات البيانية

ميزات لوسيدتشارت*

تم تصميم Lucidchart للفرق التي تحتاج إلى أدوات رسم تخطيطي بديهية. فهو يبسّط المفاهيم المعقدة باستخدام مرئيات ديناميكية، مما يجعل التعاون سهلاً. فيما يلي بعض الميزات البارزة:

الميزة رقم 1: الرسوم البيانية

عبر لوسيدتشارت

يتيح لك Lucidchart إنشاء مخططات احترافية وتخصيصها ومشاركتها دون عناء. حيث يتم ضبط القوالب الذكية الخاصة به أثناء عملك، مما يساعدك على إنشاء مخططات UML، ومخططات BPMN، ونماذج ERD، ومخططات الشبكة بسهولة.

يعمل التنسيق الشرطي وربط البيانات على إضفاء الحيوية على المخططات من خلال تحديث المرئيات تلقائيًا بناءً على تغييرات البيانات.

يتيح لك الإنشاء التلقائي تحويل العلامات النصية إلى مخططات منظمة في بضع ثوانٍ. عند الانتهاء، يمكنك تصدير المخططات بتنسيقات متعددة أو نشرها مع إمكانية الوصول المتحكم فيه.

🧠 حقيقة ممتعة: يعالج الدماغ البشري المرئيات أسرع بـ 60,000 مرة من النص، حيث أن 90% من المعلومات التي يتم استيعابها مرئية. لا عجب أن المخططات البيانية والمخططات الانسيابية تغير قواعد اللعبة من أجل الوضوح واتخاذ القرار!

الميزة رقم 2: مكتبة شاملة

عبر لوسيدتشارت

يوفر Lucidchart مكتبة واسعة من الأشكال والأيقونات لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتصميم والهندسة.

رموزها موحدة لرسم خرائط العمليات، والتأطير الشبكي، ونمذجة قواعد البيانات. تتيح وظيفة البحث للمستخدمين تحديد موقع العنصر المرئي المثالي بسرعة.

هل تحتاج إلى المزيد من التخصيص؟ يمكنك استيراد صور SVGs وصور مخصصة لإنشاء مخططات فريدة من نوعها. سواء كنت تقوم بتصميم مخططات انسيابية أو مخططات تقنية، فإن Lucidchart يضمن لك أن تكون مرئياتك دقيقة ومفصلة وقابلة للتكيف بدرجة كبيرة.

📮 ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 أشخاص أساسيين على أساس يومي لجمع السياق الأساسي والمواءمة على الأولويات والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - المتابعة المستمرة، والارتباك في الإصدار، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

الميزة رقم 3: وضع العرض التقديمي

عبر لوسيدتشارت

تخطي الخطوات الإضافية لإنشاء الشرائح - يقوم Lucidchart بتحويل المخططات إلى عروض تقديمية على الفور. قم بتمييز الأقسام الرئيسية، والتنقل عبر الهياكل المعقدة، وإشراك أصحاب المصلحة دون الانتقال إلى أداة أخرى.

يحافظ الانتقال السلس من الرسم التخطيطي إلى العرض التقديمي على تركيزك على التواصل. سواء كنت تعرض مشروعًا أو تقود اجتماعًا، يضمن لك وضع العرض التقديمي أن تظل صورك المرئية تفاعلية ومؤثرة.

تسعير لوسيدتشارت

مجانًا

الأفراد: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 10$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت:

G2: 4. 5/5. 0 (أكثر من 6,100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 2,100 تقييم)

ClickUp مقابل Lucidchart. لوسيدتشارت: مقارنة الميزات

قبل التعمق، لنبدأ بملخص سريع لكيفية المقارنة بين ClickUp و Lucidchart! 👀

الميزات كليك أب لوسيدتشارت الأفضل ل إدارة العمل والمشروعات الرسم التخطيطي الاحترافي إدارة المهام والمشروعات الحالات المخصصة، والتبعيات، ودعم Agile/Waterfall ليست ميزة أساسية أدوات التعاون الدردشة المدمجة، والتحرير في الوقت الفعلي، والتعليقات المخصصة التحرير المشترك في الوقت الحقيقي، والتعليقات، وسجل الإصدارات رؤية المشروع وتتبعه طرق العرض المخصصة والأهداف ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي مرئيات تعتمد على البيانات مع تحديثات مباشرة صديق للاندماج يتصل بأكثر من 1,000 تطبيق المزامنة مع Google Drive، وMicrosoft 365، وما إلى ذلك. التوثيق وإدارة المعرفة الويكي وقواعد المعرفة وإجراءات التشغيل الموحدة في مستندات ClickUp ليست ميزة أساسية الرسم التخطيطي والمرئيات السبورات البيضاء والخرائط الذهنية المخططات الانسيابية، UML، UML، ERD، المخططات الفنية القوالب والأتمتة تدفقات العمل المخصصة، والأتمتة قوالب ذكية ومخططات يتم إنشاؤها تلقائيًا تجربة المستخدم السحب والإفلات والتنظيم المرمز بالألوان مكتبة أشكال واسعة وخيارات تصدير سهلة أدوات العرض التقديمي ليست ميزة أساسية وضع العرض التقديمي المدمج التسعير وإمكانية الوصول نسخة مجانية، ومستويات مدفوعة فعالة من حيث التكلفة مستويات تسعير مختلفة، ودعم متعدد المنصات التوافق عبر المنصات توافق الويب وسطح المكتب والجوال توافق الويب وسطح المكتب والجوال

للوهلة الأولى، يبدو للوهلة الأولى أن ClickUp مثالي للمهام الموجهة للفريق وإدارة المشاريع، بينما يتخصص Lucidchart في الرسم التخطيطي المرئي. دعنا نقارن بين ميزاتهما!

1. إدارة المهام

إنشاء جداول زمنية مفصلة ومراقبة الساعات عبر المهام دون عناء مع ClickUp

في جوهره، تم تصميم ClickUp لإدارة المهام المتقدمة. فهو يتيح لك تقسيم المشاريع إلى مهام، ومهام فرعية، وقوائم تدقيق - مما يحافظ على تنظيم كل شيء. مع الحقول المخصصة والنظم الأساسية والأتمتة، يمكنك التحكم الكامل في سير العمل والإنتاجية.

يساعدك:

قم بتعيين مالكين متعددين وتتبع التقدم المحرز باستخدام علامات الأولوية والمراقبين وتواريخ الاستحقاق

تعاون بسلاسة مع تعليقات المهام والتعليقات المخصصة و@التعليقات على المهام

قم بالتبديل بين طرق عرض القائمة واللوحة وجانت والتقويم لتتبع المهام بمرونة

راقب الوقت المستغرق في كل مهمة من خلال تتبع الوقت المدمج

ابحث عبر مساحات العمل باستخدام ClickUp Connected Search للوصول الفوري إلى المهام والملفات

🤩 إليك ما يقوله توماس كليفورد، مدير المنتجات في TravelLocal، عن ClickUp,

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده أيضًا لرصد وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده أيضًا لرصد وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

بينما يعد Lucidchart أداة تعاون مرئي في المقام الأول، إلا أنه يوفر بعض الوظائف لتنظيم سير العمل. فهي تساعد الفرق على تصور المهام، وتعيين التبعيات، ومواءمة أهداف المشروع من خلال المخططات الانسيابية والرسوم البيانية.

عبر لوسيدتشارت

مع Lucidchart، يمكنك:

قم بإنشاء تدفقات المهام ومخططات العمليات من أجل وضوح أفضل

تعيين المهام داخل المخططات باستخدام الملاحظات اللاصقة والتعليقات

تتبع التقدم باستخدام قوائم المهام الأساسية داخل المستندات المشتركة

تعاون في الوقت الفعلي مع الإشارات ومساحات العمل المشتركة

ما الأداة التي تفوز في إدارة المهام؟ إذا كنت تبحث عن نظام إدارة مهام غني بالمميزات، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. فهو يوفر سير العمل المنظم، والأتمتة، والتتبع في الوقت الفعلي، مما يجعله مثاليًا لإدارة المهام اليومية والمشاريع الكبيرة. على الرغم من أن Lucidchart يتفوق في التصور، إلا أنه يفتقد إلى ميزات تنفيذ المهام الأساسية وتتبعها.

💡 نصيحة احترافية: تعرّف على ماهية إدارة مشاريع السبورة البيضاء واجعل أفكارك تبرز من خلال المخططات الفعالة التي تجعل التعاون والمشروع بشكل عام أمرًا سهلاً!

2. تصور سير العمل

تنظيم المهام حسب الحالة في عرض لوحة كانبان في ClickUp Kanban Board والحفاظ على تقدم المشاريع

يوفر ClickUp نظامًا ديناميكيًا لتصور سير العمل، مما يساعد الفرق على تتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وتحسين الكفاءة. مع طرق العرض المتعددة والتعاون في الوقت الفعلي، يمكنك الحصول على صورة واضحة لمشاريعك من البداية إلى النهاية. يتيح لك ClickUp:

تصور تقدم المهام باستخدام لوحات كانبان مع وظيفة السحب والإفلات

خطط الجداول الزمنية بكفاءة باستخدام عرض مخطط جانت البي اني لتتبع التبعيات والمواعيد النهائية

احصل على رؤى باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards التي تتميز بمخططات في الوقت الفعلي وتقارير مخصصة

اربط المهام بالمحادثات والمستندات واللوحات البيضاء لإظهار العلاقات وضمان سلاسة التنفيذ

🌻 مثال على ذلك: خفضت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40% باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards، محولةً البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

عبر لوسيدتشارت

يتخصص Lucidchart في تخطيط سير العمل وإنشاء المخططات. يساعد الفرق على تصميم العمليات وتوضيح التبعيات. باستخدام Lucidchart، يمكنك:

أنشئ مخططات انسيابية مفصلة وخرائط عمليات باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام

تتبع التغييرات باستخدام سجل المراجعة لمراقبة تحديثات سير العمل

تخصيص المخططات باستخدام مكتبات الأشكال والألوان والطبقات

ما هي الأداة التي تتفوق في تصور سير العمل؟ يحتل ClickUp الصدارة. فهو يجمع بين تصور سير العمل وتنفيذ المهام، مما يضمن تقدم المشاريع بكفاءة. يتألق Lucidchart في تخطيط العمليات، لكنه يقصر في التتبع في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل ClickUp الخيار الأفضل لتصور سير العمل الذي يركز على المهام.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج السبورة الرقمية

3. التعاون

تعاون مباشرة، واترك تعليقات، وأنشئ مستندات دون تبديل علامات التبويب باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp مركزاً تعاونياً قوياً يحافظ على تواصل الفرق في الوقت الفعلي. وبفضل ميزة ClickUp Chat المدمجة، والتعاون في المستندات، والتواصل القائم على المهام، فإنه يعمل على تبسيط المناقشات والتعليقات وتحديثات المشروع - كل ذلك ضمن منصة واحدة.

يمكنك ذلك:

اعمل على مستندات ClickUp Docs في نفس الوقت مع فريقك

قم بتعيين تعليقات لأعضاء فريق محددين للحصول على ملكية واضحة للمهام واتخاذ إجراءات أسرع

استخدم ClickUp Clips لتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها للحصول على تعليمات مرئية

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً داخل مهام ClickUp Tasks

إثبات وتعليق على ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو للحصول على ملاحظات دقيقة

عبر لوسيدتشارت

يركز Lucidchart على الرسم التخطيطي القائم على الفريق. يسمح لعدة مستخدمين بالمشاركة في تحرير وتحسين سير العمل المرئي في الوقت الفعلي. باستخدام Lucidchart، يمكنك:

قم بالتعليق مباشرةً على عناصر رسم تخطيطي محددة للحصول على تعليقات مستهدفة

استخدم محفوظات الإصدار لتتبع التغييرات واستعادة التعديلات السابقة

مشاركة المخططات بأذونات مخصصة للوصول المتحكم فيه

ما الأداة التي تعزز التعاون بشكل أفضل؟ ClickUp هو الخيار الأفضل لتعاون الفريق من البداية إلى النهاية. فهو يدمج إدارة المشروع مع التعاون، مما يجعله مساحة عمل كاملة للفرق. في حين أن Lucidchart رائع للتعاون المرئي، إلا أنه يفتقر إلى العمق اللازم لإدارة المشاريع المعقدة.

4. التكامل

ربط ClickUp بأدواتك المفضلة للحصول على مساحة عمل موحدة

يوفر ClickUp إمكانات تكامل واسعة، مما يتيح لك الاتصال بأكثر من 1,000 تطبيق. تحافظ هذه المرونة على توحيد سير عملك، وتزيل متاعب التنقل بين الأدوات المختلفة. وتتيح لك واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة إنشاء عمليات تكامل مخصصة لضمان عمل حزمة التكنولوجيا الخاصة بك بالطريقة التي تحتاجها بالضبط. يتيح لك ClickUp:

تكامل مع Google Drive وSlack وMicrosoft Teams للتواصل السلس ومشاركة الملفات

قم بأتمتة المهام باستخدام Zapier للاتصال بآلاف التطبيقات الخارجية

المزامنة مع GitHub وBitbucket وGitLab لتتبع التطوير في الوقت الفعلي

اربط أدوات إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce لمركزية بيانات العملاء

تواصل مع أدوات تتبع الوقت مثل Toggl وHarvest للحصول على سجلات عمل دقيقة

عبر لوسيدتشارت

يوفر Lucidchart تكاملات قائمة على الرسوم البيانية لربط المرئيات بأدوات الإنتاجية. يتكامل بشكل جيد مع Google Workspace وMicrosoft وAtlassian، مما يساعد الفرق على تضمين المخططات في سير العمل. باستخدام Lucidchart، يمكنك:

تصدير المخططات إلى Confluence و Jira لتوثيق المشروع

استخدم التكامل مع Salesforce لتصور سير عمل العملاء

تواصل مع AWS وAzure لتخطيط البنية السحابية

ما الأداة التي تفوز في معركة التكامل؟ إذا كنت تبحث عن عمليات تكامل قوية وشاملة، فإن ClickUp هو البطل الذي لا يمكن إنكاره. فهو يتصل بالمزيد من الأدوات ويقدم أتمتة أعمق. يتكامل Lucidchart بشكل جيد مع أدوات التوثيق ولكنه يفتقر إلى نطاق التكامل الذي يوفره ClickUp لإدارة المشروع بالكامل.

5. التسعير

الامتداد النهائي-كيف سيشكل ClickUp أو Lucidchart النتيجة النهائية؟

خطط تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات مثالية للاستخدام الشخصي

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

خطط تسعير لوسِدكارت

مجاناً

الأفراد: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 10$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

أي الأداة التي تفوز في التسعير؟ يوفر Lucidchart رسمًا تخطيطيًا قويًا، ولكن هذا كل ما في الأمر. أنت تدفع مقابل هذه الوظيفة الواحدة. من ناحية أخرى، يوفر ClickUp رسمًا تخطيطيًا بالإضافة إلى إدارة شاملة للمشروع وتتبع المهام والتعاون - كل ذلك ضمن اشتراك واحد.

🌻 مثال على ذلك: خفضت RevPartners التكاليف بنسبة 50% عن طريق استبدال ثلاثة برامج أخرى بمنصة ClickUp المتكاملة - المزيد من الميزات وأمان الأداء بنصف التكلفة

ClickUp مقابل Lucidchart. لوسيدكارت على رديت

قمنا باستكشاف Reddit لجمع رؤى المستخدمين حول ClickUp و Lucidchart. كلتا المنصتين لها مؤيدون لها، مع اختلاف التفضيلات بناءً على سير العمل والاحتياجات الفردية.

أشاد أحد مستخدمي Reddit بميزات ClickUp الشاملة، قائلًا

أحب ClickUp! لقد استخدمت العديد من الأدوات لإدارة سير العمل في مشروعي وغيره، ولكن لا شيء يلبي احتياجاتي تمامًا مثل ClickUp. فهو يحتوي على كل ما تحتاج إليه (فهو تطبيق كل شيء للعمل) ويلبي جميع احتياجاتك الشخصية والمهنية. القوالب المفضلة لديّ هي القوالب (ما الذي لا يعجبني!) والمستندات. يا رجل يا رجل، أنا أستمتع بالتنسيق هناك. لذا نعم، أقترح بالتأكيد التحول إلى ClickUp.

أحب ClickUp! لقد استخدمت العديد من الأدوات لإدارة سير العمل في مشروعي وغيره، ولكن لا شيء يلبي احتياجاتي تمامًا مثل ClickUp. فهو يحتوي على كل ما تحتاج إليه (فهو تطبيق كل شيء للعمل) ويلبي جميع احتياجاتك الشخصية والمهنية. القوالب المفضلة لديّ هي القوالب (ما الذي لا يعجبني!) والمستندات. يا رجل يا رجل، أنا أستمتع بالتنسيق هناك. لذا نعم، أقترح بالتأكيد التحول إلى ClickUp.

ومع ذلك، يعتقد بعض مستخدمي الموقع أن ClickUp يمكن أن يكون أفضل. ذكر أحد المستخدمين

Clickup منتج رائع. بشكل عام، لديه أفضل مجموعة من الميزات من بين جميع المشتبه بهم المعتادين (على سبيل المثال، Wrike، أسانا، مونداي، إلخ). لسوء الحظ، إنه يحتاج إلى مزيد من العمل على الأذونات والدردشة، ومع ذلك، أعتقد أن Clickup يعمل على ذلك (أو على الأقل هم مجانين إن لم يكونوا كذلك).

Clickup منتج رائع. بشكل عام، لديه أفضل مجموعة من الميزات من بين جميع المشتبه بهم المعتادين (على سبيل المثال، Wrike، أسانا، مونداي، إلخ). لسوء الحظ، إنه يحتاج إلى مزيد من العمل على الأذونات والدردشة، ومع ذلك، أعتقد أن Clickup يعمل على ذلك (أو على الأقل هم مجانين إن لم يكونوا كذلك).

من ناحية أخرى، يتلقى Lucidchart الثناء على قدرات تصميمه البديهية. شارك أحد المستخدمين

أنا من معجبي Lucid Chart بنفسي. لقد ساعدني حقًا في المساهمة في تحقيق بعض الانتصارات من خلال القدرة على رسم الأشياء بشكل سريع ورسم صورة يفهمها العميل. لطالما كانت لوسِد أسرع من Visio أو PowerPoint بالنسبة لي.

أنا من معجبي Lucid Chart بنفسي. لقد ساعدني حقًا في المساهمة في تحقيق بعض الانتصارات من خلال القدرة على رسم الأشياء بشكل سريع ورسم صورة يفهمها العميل. لطالما كانت لوسِد أسرع من Visio أو PowerPoint بالنسبة لي.

ومع ذلك، يشعر بعض المستخدمين أن تسعير Lucidchart يمثل مصدر قلق. لاحظ أحد المستخدمين

لقد كنت أستخدم لوسيدتشارت لصنع مخططات انسيابية ومخططات بيانية لسنوات، لكنني أرغب في الانتقال إلى شيء مفتوح المصدر/مستضاف ذاتيًا لأنه أ. يكلف 100 دولار سنويًا، ب. ليس لدي أي فكرة عن مدى خصوصيته في الواقع، وج. لقد أفسدوا الآن فواتيري وأفرطوا في محاسبتي مرتين (اضطررت إلى إعادة الرسوم في المرة الأولى). سيكون الأمر مثاليًا إذا كان بإمكاني استضافته على خادم ثم استخدامه من خلال متصفح الويب، ولكن حتى التطبيق المحلي سيكون جيدًا، طالما أنه يدعم نظامي ويندوز ولينكس.

لقد كنت أستخدم لوسيدتشارت لصنع مخططات انسيابية ومخططات بيانية لسنوات، لكنني أرغب في الانتقال إلى شيء مفتوح المصدر/مستضاف ذاتيًا لأنه أ. يكلف 100 دولار سنويًا، ب. ليس لدي أي فكرة عن مدى خصوصيته في الواقع، وج. لقد أفسدوا الآن فواتيري وأفرطوا في محاسبتي مرتين (اضطررت إلى إعادة الرسوم في المرة الأولى). سيكون الأمر مثاليًا إذا كان بإمكاني استضافته على خادم ثم استخدامه من خلال متصفح الويب، ولكن حتى التطبيق المحلي سيكون جيدًا، طالما أنه يدعم نظامي ويندوز ولينكس.

من هو بطل الرسم التخطيطي المطلق - كليك أب أم لوسيدكارت؟

يقدم كل من ClickUp و Lucidchart ميزات قوية للرسم التخطيطي والتصور، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإجمالية، فإن ClickUp يتفوق على ClickUp.

يتفوق Lucidchart على Lucidchart في رسم المخططات البيانية وإنشاء المخططات الانسيابية. فواجهة السحب والإفلات البديهية الخاصة به تجعل تصور العمليات أمرًا بسيطًا. ومع ذلك، تظل Lucidchart أداة مستقلة تتطلب تكاملات للاتصال بمنصات إدارة المشاريع الأخرى.

يجمع ClickUp بين الرسم التخطيطي والإدارة الفعالة للمشاريع، مما يتيح للفرق تخطيط المشاريع وتتبعها وتنفيذها - كل ذلك في مكان واحد. يتيح لك ClickUp العصف الذهني، والخرائط الذهنية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك ClickUp تبادل الأفكار وتنظيم سير العمل وتحويل الأفكار إلى أفعال.

بالنسبة للفرق التي تبحث عن أكثر من مجرد مخططات، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. 🏆

هل أنت مستعد لتبسيط سير عملك؟ جرّب ClickUp اليوم وحوّل طريقة عملك!