ما هي إدارة البرامج الرشيقة: الأطر والمزايا والأدوات

Agile رائعة — حتى تحاول توسيع نطاقها.

من السهل إدارة فريق واحد يعمل على سباقات السرعة. ولكن عندما تحاول عدة فرق ذات خرائط طريق مترابطة القيام بذلك، فجأة، يحتاج برنامج Agile إلى تنسيق أكثر من أي وقت مضى.

تحافظ إدارة البرامج Agile على تحرك الجميع وكل شيء في نفس الاتجاه. يتعلق الأمر بإدارة التبعيات دون التدخل في التفاصيل، والحفاظ على تنسيق الفرق دون إغراقهم في الاجتماعات، وتقديم القيمة باستمرار دون إثقال كاهلهم.

تستكشف هذه المدونة إدارة البرامج Agile، وما يميزها عن الأساليب التقليدية، وكيف تسهل ClickUp إدارة سير العمل Agile. 🎯

وغالبًا ما تعتمد على إطار عمل Scaled Agile Framework (SAFe) أو Large Scale Scrum (LeSS) أو Nexus لتنسيق فرق متعددة.

قبل مناقشة إدارة البرامج Agile، من المهم التمييز بينها وبين إدارة المشاريع Agile. بينما تركز منهجية إدارة المشاريع Agile على المشاريع الفردية — إدارة الأهداف المحددة والجداول الزمنية والموارد والفرق — تعمل إدارة البرامج Agile على مستوى أعلى.

تتبع إدارة البرامج التقليدية نهج Waterfall، وهو نهج منظم وخطي، بينما تتبنى إدارة البرامج Agile المرونة والتكيف المستمر.

دعنا نفهم الفرق بين الاثنين.

تساعدك إدارة البرامج Agile على إنشاء نظام يتكيف ويتطور ويقدم قيمة باستمرار. فيما يلي بعض المبادئ لتوجيه العملية. ⛏️

يوفر تنفيذ إدارة البرامج Agile العديد من المزايا التي تعزز بشكل كبير من طريقة تعامل المؤسسات مع المشاريع المتعددة. فيما يلي بعض منها. 💁

تزدهر إدارة البرامج الرشيقة بفضل قدرتها على التكيف. فهي تستخدم التخطيط التكراري والتغذية الراجعة المستمرة لمواءمة المشاريع مع متطلبات السوق المتغيرة. تتيح هذه المرونة للفرق تعديل الأولويات وإعادة تركيز الجهود وتحقيق النتائج الأكثر قيمة في الوقت الفعلي.

📌 تخيل شركة برمجيات خططت لميزاتها الفصلية لتكتشف أن أحد منافسيها أطلق أداة ثورية. يمكنها إعادة ترتيب أولوياتها بسرعة وإعادة تخصيص مواردها لتطوير ميزة مقابلة.

هل ما زلت تدير العمل عبر أقسام منفصلة؟ من المحتمل أن معظم وقتك (و وقت فريقك) الثمين يضيع في تحديث المعلومات والبحث عنها وإدارتها عبر أنظمة متفرقة، دون إنجاز عمل ذي مغزى.

تعزز Agile العمل الجماعي متعدد الوظائف، وتشجع التواصل المفتوح والأهداف المشتركة.

📌 على سبيل المثال، عندما يعمل فريق التصميم والمطورون على منتجات رقمية متصلة، تساعدهم عمليات التحقق اليومية وقوائم المهام المشتركة على البقاء على اتصال. إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير رئيسي في التصميم، يحصلون على تعليقات فورية، مما يمنع سوء الفهم ويحافظ على سير العمل بسلاسة.

في إدارة البرامج Agile، الهدف ليس الوصول إلى الكمال قبل الإطلاق، بل تقديم القيمة بسرعة. لا يوجد جدول زمني صارم لإصدار واحد ضخم؛ يجب عليك إعطاء الأولوية للتسليمات التدريجية عالية التأثير.

يساعد فهم المكونات الرئيسية لإدارة البرامج Agile على تبسيط التنسيق وتحسين القدرة على التكيف وتحقيق نتائج ناجحة على نطاق واسع.

لنبدأ! 💪

تساعد هذه الأساليب المنظمة المؤسسات على توسيع نطاق مبادئ Agile عبر فرق متعددة تعمل على مشاريع مترابطة.

فيما يلي ثلاثة من أكثر الأطر استخدامًا. 🗒️

يعد Scaled Agile Framework أحد أكثر أطر عمل Agile تنظيماً للمؤسسات الكبيرة. فهو يجمع بين Agile وتطوير المنتجات Lean والتفكير النظمي لمساعدة فرق متعددة على العمل معاً مع التوافق مع أهداف العمل. تساعد دورات التخطيط المنظمة وأدوار الفريق الواضحة وسير العمل المحدد على تنسيق مختلف فرق Agile.

👉🏼 على سبيل المثال، قد تستخدم بنك عالمي يعمل على تطوير مبادرة للتحول الرقمي على مستوى المؤسسة SAFe لضمان تنسيق العمل بين مختلف الأقسام، مثل أقسام تكنولوجيا المعلومات والامتثال وفرق المنتجات.

سكرم واسع النطاق (LeSS)

Large Scale Scrum هو نهج بسيط لتوسيع نطاق Scrum مع الحفاظ عليه أقرب ما يمكن من الإطار الأصلي. على عكس SAFe، يتجنب إضافة طبقات إضافية من الإدارة، ويركز على التواصل المباشر بين الفرق، وقائمة المهام المشتركة، وسباقات السرعة المتزامنة.

وهي تستخدم قائمة مهام منتج واحد ومالك منتج واحد وتعريف واحد لـ "الإنجاز" لجميع الفرق، مما يضمن الاتساق والتركيز.

Nexus هو إطار عمل خفيف الوزن مبني على Scrum يدمج عدة فرق Scrum تعمل على منتج مشترك. ويقدم فريق تكامل Nexus لإدارة التبعيات وضمان توحيد المنتج النهائي بسلاسة.

إنها مثالية للشركات التقنية التي تضم 3-9 فرق Scrum تعمل على وحدات مختلفة من منتج واحد، مما يجعلها رائعة لدورات حياة تطوير البرامج الرشيقة واسعة النطاق.

ما زلت غير متأكد من الخيار المناسب لك؟

استخدم LeSS إذا كنت منظمة تتبع منهجية Scrum وترغب في الحفاظ على مرونة عملياتها وتركيزها على العمل الجماعي

تعتمد البرامج Agile على التنسيق بين الفرق للحفاظ على تماسك الفرق وتجنب ازدواجية العمل ودمج جهودهم بسلاسة.

إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي من خلال Scrum of Scrums، وهي اجتماعات منتظمة يشارك فيها ممثلو الفرق لمناقشة التقدم المحرز والعوائق والتبعيات. على سبيل المثال، إذا احتاج فريق التطوير إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) من فريق آخر، فيمكنه طرح هذا الأمر هنا لضمان التسليم في الوقت المحدد.

ومن الممارسات الرئيسية الأخرى مشاركة قوائم المهام المؤجلة، حيث تقوم عدة فرق بسحب المهام من نفس قائمة الأولويات. وهذا يمنع عدم التوافق ويحافظ على تركيز الجميع على الهدف العام.

التبعيات هي المهام أو الفرق أو العمليات التي تعتمد على بعضها البعض. في إدارة البرامج Agile، يمكن أن تؤدي التبعيات والمخاطر غير المدارة إلى إبطاء التقدم.

👉🏼 على سبيل المثال، في مشروع سيارة كهربائية، يجب أن تظل فرق البطاريات والبرمجيات والميكانيكا متزامنة، لأن أي تأخير في البطاريات يؤدي إلى توقف كل شيء. تعالج تقنيات Agile مثل تخطيط التبعيات والتخطيط في الوقت المناسب العوائق في وقت مبكر، بينما يضمن التقييم الاستباقي للمخاطر بقاء الفرق على المسار الصحيح.

🧠 حقيقة ممتعة: Scrum، وهو إطار عمل Agile واسع الاستخدام، يعود أصله إلى مقال نشره الدكتور Hirotaka Takeuchi والدكتور Ikujiro Nonaka في عام 1986 بعنوان The New New Product Development Game. نُشر المقال في مجلة Harvard Business Review وقدم مصطلح "Scrum" لوصف نهج قائم على الفريق لتطوير المنتجات، مستوحى من تشكيلات لعبة الرجبي.