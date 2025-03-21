أفضل 10 بدائل لبرنامج Recraft AI لتصميم المحتوى الإبداعي

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل إنشاء المحتوى المرئي من خلال مساعدة المستخدمين على إنشاء صور عالية الجودة في دقائق.

بدءًا من الصور الشخصية الواقعية للغاية إلى الفن المتجه المعقد، تعمل مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة بالنسبة للمصممين والمسوقين ومنشئي المحتوى. ومع ذلك، ليست كل الأدوات متساوية.

خذ Recraft AI، على سبيل المثال. على الرغم من أنه خيار شائع لإنشاء الصور والفن المتجه، إلا أنه يأتي مع قيود - سواء كانت الأسعار أو قيود الميزات أو نقص التخصيص. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر مرونة أو قوة أو مخصص لاحتياجاتك، فأنت في المكان المناسب.

لقد قمنا بتجميع أفضل بدائل Recraft AI حتى تتمكن من العثور على مولد فنون الذكاء الاصطناعي المثالي لسير عملك.

⏰ ملخص 60 ثانية ألست متأكدًا من أداة الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك؟ إليك تفصيل سريع لمساعدتك في اتخاذ القرار. 👇 ClickUp: الأفضل لإدارة سير عمل التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

متوسط الرحلة : الأفضل للفن عالي الجودة الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

كانفا : الأفضل للتصميم الجرافيكي السريع والسهل

DALL-E 3: الأفضل لتوليد الصور من خلال تكامل ChatGPT

الرسم البياني: الأفضل للذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة مع تحكم متقدم في النمط

مستقر Diffusion Online : الأفضل للصور المجانية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع تحكم إبداعي كامل

فيجما: الأفضل للتصميم التعاوني لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنماذج الأولية

Piktochart: الأفضل للرسوم البيانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورواية القصص المرئية

استنسل: الأفضل لرسومات الوسائط الاجتماعية السريعة والسهلة

أدوبي إكسبريس: الأفضل لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية

ما هو Recraft AI

Recraft AI هو منشئ صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لـ إنشاء فن المتجهات والرسوم التوضيحية والفن الرقمي بسهولة. يساعد المصممين والمسوقين ومنشئي المحتوى على إنشاء صور عالية الجودة وقابلة للتطوير ببضع نقرات فقط.

على عكس برامج التصميم التقليدية، تستخدم Recraft AI التعلم الآلي لأتمتة العملية الإبداعية، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة.

🧠 حقيقة ممتعة: بيعت أعلى قيمة لـ NFT التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بمبلغ مليون دولار. يعيد فن الذكاء الاصطناعي تعريف القيمة الرقمية - من كان يعلم أن بعض المطالبات يمكن أن تخلق روائع بملايين الدولارات؟ 🎨💎

لماذا تختار بدائل Recraft AI

Recraft AI هو مولد صور قوي للذكاء الاصطناعي، لكنه لا يخلو من العيوب. بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مزيد من التحكم والمرونة والكفاءة، يمكن أن يؤدي استكشاف البدائل إلى ملاءمة أفضل. هنا حيث يقصر Recraft AI:

أدوات ما بعد التحرير محدودة: غالبًا ما تحتاج إلى تصدير الصور إلى محرر آخر لإجراء التحسينات، حيث أن التعديلات داخل التطبيق ضئيلة للغاية

واجهة صارمة: تفتقر المنصة إلى المرونة لإجراء تعديلات تفصيلية مباشرة داخل التطبيق

نموذج مجاني مقيد: يمكن أن يكون توزيع الرموز الرمزية الشهرية مقيدًا، مما يجعل من الصعب التجربة بحرية. من شأن نظام الرمز المميز اليومي، مثل نظام سومو، أن يحسن قابلية الاستخدام

تناقضات في المطالبة: لا تُترجم جميع معلمات المطالبة بدقة إلى الصورة النهائية، ولا توجد طريقة واضحة لضبط أوزان الكلمات

مشاكل في الطلاء: لا تعمل أداة الطلاء في إصدار الويب دائمًا كما هو متوقع، مما يجعل عمليات التحرير الدقيقة محبطة

مخرجات متكررة: حتى بعد تعديل المطالبات، تقوم الأداة أحيانًا بإعادة إنشاء صور متشابهة، مما يقلل من التحكم الإبداعي

💡 نصيحة احترافية: يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على زيادة الكفاءة في مختلف القطاعات. اجعل كل رؤيتك الإبداعية تنبض بالحياة مع هذه الأمثلة الفنية الملهمة للذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك في كل شيء - فكر في صورة ملفك الشخصي على LinkedIn أو قطعة فنية لمنزلك!

إليك مقارنة سريعة بين أفضل بدائل Recraft AI لمساعدتك في العثور على الأداة المثالية لاحتياجاتك الإبداعية.

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية انقر فوق إدارة سير عمل التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي ألواح الكتابة وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع متوسط الرحلة أعمال فنية عالية الجودة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي صور فائقة الواقعية، ومطالبات مفصّلة، وقائمة على Discord كانفا تصميم رسومات سريعة وسهلة القوالب وأدوات الذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي DALL-E 3 الصور المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع تكامل ChatGPT تكامل ChatGPT، ومرئيات مفصّلة، وصقل سريع الرسم البياني تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي مع تحكم متقدم في النمط تخصيص النمط، وعرض النص، والموجه السحري انتشار مستقر صور مجانية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مع تحكم إبداعي كامل الطلاء الداخلي والطلاء الخارجي وقاعدة البيانات السريعة فيجما التصميم التعاوني لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنماذج الأولية التعاون في الوقت الحقيقي ونماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمة التصميم بيكتوشارت الرسوم البيانية وسرد القصص المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرسوم البيانية والقوالب وتحرير الفيديو استنسل رسومات الوسائط الاجتماعية السريعة والسهلة قوالب الوسائط الاجتماعية وإضافات المتصفح والصور المخزنة أدوبي إكسبريس إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي وتحرير الفيديو وأصول المخزون

أفضل 10 بدائل لبرنامج Recraft AI لإنشاء الصور في 2025

لقد بذلنا جهدًا كبيرًا ووجدنا 10 أدوات قوية تضاهي Recraft AI أو حتى تتفوق عليها في جوانب مختلفة. سواء كنت بحاجة إلى إنشاء صور أفضل أو تكامل أفضل لسير العمل أو ميزات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه البدائل تقدم حلولاً قوية.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يدعم سير عملك الإبداعي من البداية إلى النهاية باستخدام الذكاء الاصطناعي. تخيل العصف الذهني لمشروعك الإبداعي الكبير التالي وتوليد مرئيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور دون مغادرة سير عملك. هذا بالضبط ما يقدمه ClickUp Brain.

تبادل الأفكار حول المشاريع الإبداعية وإحياء الأفكار في ثوانٍ مع ClickUp Brain

استخدم هذه الأداة القوية لـ إنشاء صور وأفكار ومحتوى للرسوم البيانية أو المخططات أو أي محتوى مرئي آخر قد تحتاج إليه. الجزء الأفضل؟ من خلال تحديد تفضيلاتك للسمات والألوان والأنماط الفنية، يمكنك إنشاء صور تتوافق مع أحلامك في التصميم في كل مرة!

مدمج مباشرةً في ClickUp Whiteboards،يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي هذا فرق العمل على إحياء الأفكار من خلال إنشاء أوصاف مفصّلة وعصف ذهني ومفاهيم إبداعية والمساعدة في تخطيط المشروع - كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

تخيل العصف الذهني لمشروع تصميم تحت الماء. يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في صياغة أوصاف حية للمشهد، وتحسين ملخصاتك الإبداعية، وإنشاء محتوى لتوجيه أعمال التصميم الخاصة بك. هل تحتاج إلى مفهوم لحملتك القادمة؟ ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain؛ حيث سيوفر لك مدخلات إبداعية، ويوفر لك الوقت ويثير الإلهام.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء أفكار للتصميمات وتنقيحها

تضيف ClickUp Whiteboards المزيد من الأبعاد لهذه العملية الإبداعية لأنها تدعم التعاون في الوقت الفعلي وتلتقط جميع الأفكار في مكان واحد. حوّل الأفكار إلى مهام في لمح البصر عند الانتهاء من العصف الذهني!

لذا، سواء كنت تقوم بتخطيط حملة تسويقية أو تصميم منتج جديد أو تنظيم استراتيجية محتوى مرئي، فإن ClickUp يجعل العملية الإبداعية بأكملها سلسة!

اختر أفضل الميزات

تصوَّر الأفكار الإبداعية باستخدام ClickUp Whiteboards للعصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية وتخطيط المشاريع

قم بإدارة مشاريع التصميم دون عناء باستخدام قوائم المهام ولوحات كانبان ومخططات جانت وعروض الجدول الزمني

تعاون مع فريق التصميم الخاص بك في الوقت الفعلي باستخدام التعليقات المضمنة ومحادثة ClickUp Chat ومشاركة الملفات، مما يقلل من سوء التواصل ويسرّع من الموافقات

يمكنك التكامل بسلاسة مع أدوات مثل Figma وSlack وGoogle Drive، مما يحافظ على سير عملك الإبداعي متصلاً ومنسجماً

حسِّن سير العمل الإبداعي باستخدام قوالب التصميم الجرافيكي الجاهزة

أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين مراجعات التصميم، وتتبع المواعيد النهائية للمشروع، وتحديث تقارير الحالة باستخدام عمليات أتمتة ClickUp

نظّم أصول التصميم وقم بإدارتها في مكان واحد باستخدام مستندات ClickUp Docs ومرفقات المهام ومركز ملفات مركزي، مما يسهل العثور على المحتوى وإعادة استخدامه

قيود النقر

يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خطة مدفوعة إضافية

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

إليكم ما يقوله جيسون إرماك من شركة AI Bees عن ClickUp: من شركة AI Bees عن ClickUp:

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني، وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

يحتوي ClickUp على أدوات لتصور عمليتك وأهدافك وما إلى ذلك. إنها ذروة العمل التعاوني، وقد تحسنت في هذا الجانب، خاصةً مع إضافة طريقة عرض السبورة.

🔍 هل تعلم؟ 65% من الفنانين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة لتبادل الأفكار الإبداعية. عالق في فكرة ما؟ أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain موجودة هنا لتحويل شراراتك الإبداعية إلى صور مذهلة في ثوانٍ!

2. Midjourney (الأفضل للفن عالي الجودة المولّد بالذكاء الاصطناعي)

عبر منتصف الرحلة

إذا كنت تبحث عن أعمال فنية مذهلة وعالية الدقة منشأة بالذكاء الاصطناعي، فإن Midjourney هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة.

تشتهر بمخرجاتها الفنية والواقعية للغاية، وهي خيار مفضل للفنانين الرقميين والمسوقين والمصممين الذين يريدون مرئيات فريدة من نوعها مصممة بالذكاء الاصطناعي. وغالبًا ما تكون النتائج فنية في أغلب الأحيان، مما يجعلها المفضلة لدى المبدعين الذين يتخطون حدود فن الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات الرحلة المتوسطة

أنشئ صور ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية وعالية الدقة على الفور

قم بتخصيص الصور باستخدام مطالبات نصية مفصلة وأشكال مختلفة من الأنماط

الوصول إلى عدد غير محدود من الأجيال المريحة مع الخطط القياسية والعليا

استخدم وضع التخفي لإنشاء الصور الخاصة (خطط Pro وMega)

انضم إلى مجتمع Discord الكبير والنشط للحصول على الإلهام والدعم

قيود منتصف الرحلة

لا يوجد تكامل مباشر مع أدوات إدارة مشاريع التصميم مثل Photoshop أو Figma

يتطلب استخدام Discord، مما قد يمثل منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تحكم محدود في تفاصيل محددة في الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

تسعير منتصف الرحلة

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات منتصف الرحلة

G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: إن صياغة مطالبات واضحة ومفصلة هي المفتاح لإنشاء صور ذكاء اصطناعي مذهلة. يمكن أن يساعدك التعلّم من أمثلة مطالبات منتصف الرحلة المنظمة جيدًا في تحسين مدخلاتك للحصول على صور أفضل وأكثر دقة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لبرنامج ميدجرافت لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

3. Canva (الأفضل للتصميم الجرافيكي السريع والسهل)

عبر Canva

Canva عبارة عن منصة تصميم سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إنشاء صور دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة. وبفضل واجهة السحب والإفلات ومكتبة قوالب العصف الذهني الضخمة والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فهي مثالية لرسومات وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية والعروض التقديمية وغيرها.

تدعم Canva أيضًا التعاون الجماعي، مما يجعلها أداة مفضلة للشركات ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى تصميمات سريعة بجودة احترافية.

أفضل ميزات كانفا

أنشئ مرئيات مذهلة باستخدام محرر سحب وإفلات سهل الاستخدام

الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب والصور المخزنة وعناصر التصميم

إزالة الخلفيات وتغيير حجم التصميمات بنقرة واحدة في Canva Pro

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق في المشاريع المشتركة

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء الأعمال الفنية والعلامات التجارية

قيود كانفا

يتطلب اتصالاً بالإنترنت للتحرير - لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت

يفتقر إلى الميزات المتقدمة للمصممين المحترفين الذين يعملون على مشاريع معقدة

تسعير كانفا

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الفرق: 29. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4. 7/5. 0 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 12,400 تقييم)

ماذا يقول مستخدمون حقيقيون عن Canva؟ ماذامستخدمون حقيقيونعن Canva؟

إنها أداة تصميم بسيطة للغاية تساعد أي شخص في إنشاء رسومات مذهلة لمشاريعه، بغض النظر عن مهاراته في التصميم. يمكنك تخصيص مكتبة كبيرة من القوالب والصور المخزنة وعناصر التصميم بسرعة.

إنها أداة تصميم بسيطة للغاية تساعد أي شخص في إنشاء رسومات مذهلة لمشاريعه، بغض النظر عن مهاراته في التصميم. يمكنك تخصيص مكتبة كبيرة من القوالب والصور المخزنة وعناصر التصميم بسرعة.

💡 نصيحة احترافية: إتقان الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي يعني فهم كيفية المزج بين الأتمتة والإبداع - مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع المهام المتكررة مع التركيز على أسلوب التصميم الفريد الخاص بك. إن استكشاف كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي للتصميم الجرافيكي يمكن أن يمنحك ميزة في إنشاء مرئيات متميزة.

4. DALL-E 3 (الأفضل لتوليد الصور من خلال تكامل ChatGPT)

DALL-E 3 عبارة عن مولد فني متطور للذكاء الاصطناعي يترجم أفكارك إلى مرئيات واقعية ومفصلة للغاية. على عكس الأدوات المستقلة، إن DALL-E 3 مدمج مباشرةً في ChatGPT، مما يتيح لك تنقيح مطالبات الذكاء الاصطناعي والعصف الذهني وتعديل الصور ضمن سير عمل واحد.

سواء أكنت بحاجة إلى رسوم توضيحية أو صور توضيحية أو عروض واقعية، فإن DALL-E 3 توفر دقة استثنائية بأقل جهد ممكن. تجعل واجهته سهلة الاستخدام هذه المنصة مفيدة للغاية لتحرير الصور وإنشائها، حتى للمستخدمين الجدد.

أفضل ميزات دال-إي 3*

إنشاء صور عالية الجودة واقعية ومفصلة للغاية

استخدم ChatGPT لتحسين المطالبات وتعديل المرئيات التي تم إنشاؤها في ثوانٍ

صمم رسومات توضيحية وفنًا مفاهيميًا وصورًا واقعية فريدة من نوعها

امتلك الحقوق الكاملة لجميع الصور التي تم إنشاؤها بدون ترخيص إضافي

قيود DALL-E 3

لا يوجد تكامل مباشر مع برامج التصميم الخارجية مثل Photoshop

خيارات محدودة لتحرير ما بعد الإنشاء مقارنةً بالمنافسين

يتطلب اتصالاً بالإنترنت وحساب OpenAI للاستخدام

تسعير DALL-E 3

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات DALL-E 3*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 20 تقييمًا)

➡️ اقرأ المزيد: بدائل دال-إي لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

📮ClickUp Insight: 11% من المستجيبين لدينا يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في المقام الأول للعصف الذهني والتفكير. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى سبورة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل سبورة ClickUp Whiteboards، والتي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، ما عليك سوى أن تطلب من مُنشئ صور الذكاء الاصطناعي إنشاء صورة مرئية بناءً على مطالبتك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمكّنك من وضع الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

5. Ideogram (الأفضل للذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة مع تحكم متقدم في النمط)

عبر Ideogram

Ideogram 2. 0 هو الجيل التالي من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي المصمم لإنشاء صور واقعية واتجاهات تصميم الجرافيك والمرئيات القائمة على الطباعة بدقة استثنائية. وهو يوفر عرضًا نصيًا رائدًا في الصناعة، مما يجعله أداة مثالية للعلامات التجارية والملصقات ورسومات الوسائط الاجتماعية.

مع خيارات الأنماط المتقدمة مثل الواقعية والتصميم والتصميم ثلاثي الأبعاد والأنيمي، تمنحك Ideogram تحكمًا أكبر في الشكل النهائي لصورك. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزات الموجه السحري والوصف السحري تحسين الموجه والاستكشاف الإبداعي بشكل أفضل.

أفضل ميزات المخطط البياني

إنشاء صور عالية الجودة بخيارات أنماط متقدمة

إنشاء تصميمات قائمة على الطباعة مع عرض نصي رائد في المجال

تخصيص الصور باستخدام لوحة ألوان مخصصة

تحرير الصور وإعادة مزجها وتنقيحها مباشرة على محرر Canvas

قيود الرسم البياني

تتطلب بعض الميزات المتميزة، مثل الأجيال الخاصة ومعالجة الدُفعات خطة مدفوعة

تحتوي الخطة المجانية على أرصدة محدودة، مما يحد من الاستخدام المتكرر

لا يوجد تكامل مع برامج التصميم الخارجية مثل Photoshop أو Figma

تسعير الرسوم البيانية

خطة مجانية

الخطة الأساسية: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الخطة الإضافية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الأيدوجرامات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: بيعت أعلى قطعة فنية للذكاء الاصطناعي قيمةً، وهي لوحة بورتريه لإدموند بيلامي، بمبلغ 432,000 دولار. فن الذكاء الاصطناعي ليس رائعاً فقط - إنه قابل للتحصيل! تخيل إنشاء تحفة فنية رقمية تبلغ قيمتها نصف مليون دولار تقريباً!

6. الانتشار المستقر (الأفضل للصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مجانًا مع تحكم إبداعي كامل)

عبر الانتشار المستقر

إن Stable Diffusion Online هو منشئ صور متعدد الاستخدامات للذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين إنشاء صور واقعية وفنية من مطالبات نصية.

على عكس المنصات الأخرى، يوفر البرنامج تحكماً إبداعياً كاملاً، مما يتيح للمستخدمين تحسين مخرجاتهم من خلال ميزات المطالبة التفصيلية والطلاء الداخلي والخارجي. تسمح خطتهم المجانية بتوليد 10 صور في اليوم، بينما توفر الخطط المميزة معالجة أسرع وتوليد صور خاصة.

أفضل ميزات الانتشار المستقر

توليد صور عالية الجودة وواقعية بالذكاء الاصطناعي من المطالبات النصية

إنشاء صور خاصة خالية من العلامات المائية مع ترخيص تجاري

الصور التي تم إنشاؤها لأعلى للحصول على دقة ووضوح أفضل

استكشف قاعدة بيانات سريعة تضم ملايين الأفكار التي أنشأها المستخدمون

قيود الانتشار المستقر

لا يوجد تكامل مباشر مع Photoshop أو Figma أو أدوات التصميم الأخرى

الخطة المجانية محدودة بـ 10 أجيال في اليوم

يتطلب مطالبات مفصلة لمخرجات صور دقيقة

تسعير الانتشار المستقر

خطة مجانية

الخطة الاحترافية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الخطة القصوى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الانتشار المستقر

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Stable Diffusion؟ ماذاالمستخدمون الحقيقيونعن Stable Diffusion؟

يعد Stable Diffusion أفضل نموذج ذكاء اصطناعي يساعدنا على إنشاء صور عالية الجودة لمواقعنا الإلكترونية. إنه يولد صورًا من كل من مطالباتنا وكذلك صورنا. وهي تقدم أرخص سعر لاعتمادات توليد الصور الخاصة بها. كما أنه يوفر الكثير من أنماط وأحجام الصور لتوليد صورنا المطلوبة لمواقعنا الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يعد Stable Diffusion أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي يساعدنا على إنشاء صور عالية الجودة لمواقعنا الإلكترونية. إنه يولد صورًا من كل من مطالباتنا وكذلك صورنا. وهي تقدم أرخص سعر لاعتمادات توليد الصور الخاصة بها. كما أنه يوفر الكثير من أنماط وأحجام الصور لتوليد صورنا المطلوبة لمواقعنا الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

🔍 هل تعلم؟ على OpenSea، تباع NFTs التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من 244 دولارًا إلى 1631 دولارًا في المتوسط. من المطالبات النصية إلى أسواق NFT - الفن الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي لا يخلق ضجة فقط؛ إنه يربح الأموال! 💸

7. فيجما (الأفضل للتصميم التعاوني لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنماذج الأولية)

عبر فيجما

فيجما هي أداة تصميم قوية قائمة على السحابة تمكّن الفرق من التعاون في الوقت الفعلي على تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، ووضع النماذج الأولية والعصف الذهني. وبفضل ميزات مثل التخطيط التلقائي والنماذج الأولية التفاعلية ووضع Dev Mode لتسليم التعليمات البرمجية، فهي أداة الذكاء الاصطناعي المفضلة للمصممين والمطورين.

يمكن لأدوات فيجما المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وتبسيط عملية التصميم، مما يجعلها بديلاً فعالاً لـ Recraft AI لأعمال التصميم المهيكلة.

أفضل ميزات فيجما*

تصميم ونموذج أولي في الوقت الفعلي بالتعاون مع فريق العمل

إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لواجهة المستخدم على الفور باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إنشاء نماذج أولية تفاعلية مع رسوم متحركة متقدمة

استخدم وضع التطوير لترجمة التصميمات بسلاسة إلى أكواد برمجية

تنظيم أنظمة التصميم باستخدام مكتبات ومتغيرات مشتركة

قيود فيجما

النماذج الأولية المتقدمة وميزات وضع التطوير تتطلب خطة مدفوعة

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد الذين ينتقلون من أدوات تصميم أخرى

تسعير فيجما

خطة مجانية

الفريق المحترف : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيجما

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 800 تقييم)

ما الذي يقوله مستخدمون حقيقيون عن فيجما؟ ما الذيمستخدمون حقيقيونعن فيجما؟

نحن نقوم بكل أعمال التصميم الخاصة بنا حرفياً في فيجما، وقد غيّر ذلك قواعد اللعبة. أولاً، التعاون من الدرجة الأولى. يعد عمل أعضاء الفريق المتعددين على نفس الملف في الوقت الفعلي مثاليًا للعصف الذهني والتكرار. إنها واجهة بديهية؛ فالأدوات قوية جداً وسهلة الاستخدام سواءً في وضع الأطر السلكية أو وضع النماذج الأولية أو تصميم النهائيات. إن القدرة على مشاركة التصاميم على الفور والحصول على التعليقات مباشرةً يوفر الكثير من الوقت ويبقي الجميع على نفس الصفحة.

نحن نقوم بكل أعمال التصميم الخاصة بنا حرفياً في فيجما، وقد غيّر ذلك قواعد اللعبة. أولاً، التعاون من الدرجة الأولى. يعد عمل أعضاء الفريق المتعددين على نفس الملف في الوقت الفعلي مثاليًا للعصف الذهني والتكرار. إنها واجهة بديهية؛ فالأدوات قوية جداً وسهلة الاستخدام سواءً في وضع الأطر السلكية أو وضع النماذج الأولية أو تصميم النهائيات. إن القدرة على مشاركة التصاميم على الفور والحصول على التعليقات مباشرةً يوفر الكثير من الوقت ويبقي الجميع على نفس الصفحة.

8. Piktochart (الأفضل للرسوم البيانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورواية القصص المرئية)

عبر Piktochart

Piktochart عبارة عن أداة تصميم متعددة الاستخدامات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل الأفكار المعقدة إلى مرئيات جذابة. فهي تُنشئ رسوماً بيانية ومخططات وعروضاً تقديمية وتقارير من إنشاء الذكاء الاصطناعي ، مما يسهل التواصل المرئي للمسوقين والمعلمين والمتخصصين في مجال الأعمال.

تقدم المنصة تخصيص العلامة التجارية، ومكتبة قوالب واسعة، وأدوات تعاون، مما يجعلها بديلاً قويًا لـ Recraft AI لمشاريع التصميم المهيكلة.

أفضل ميزات بيكتو تشارت*

اختر من بين آلاف القوالب القابلة للتخصيص لتصميمات سريعة

تحرير الصور ونسخ مقاطع الفيديو باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حافظ على تناسق العلامة التجارية مع الخطوط والألوان والشعارات المخصصة

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام التعليقات والتحرير في الوقت الفعلي

قيود بيكتوكارت

توافق محدود مع متصفحات الجوال

تقتصر ميزات العلامات التجارية المتقدمة والتخزين الكبير على الخطط المدفوعة

تسمح الباقة المجانية بتحميل نسختين فقط من PNG شهريًا

تسعير Piktochart

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسة: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بيكتوكارت

G2: 4. 4/5. 0 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Piktochart؟ ماذاالمستخدمون الحقيقيونعن Piktochart؟

يعجبني هذا البرنامج لأنه يحتوي على العديد من القوالب التي توفر لي الوقت، حيث لا يتوجب عليّ سوى اختيار الأنسب منها وتعبئته بالمعلومات التي أريدها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني تحرير مقاطع الفيديو، كما يمكنني نسخها إلى أي لغة. أحب هذه الميزة لأنها تساعدني في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بالمحتوى الخاص بي، ويتم ذلك تلقائيًا.

يعجبني هذا البرنامج لأنه يحتوي على العديد من القوالب التي توفر لي الوقت، حيث لا يتوجب عليّ سوى اختيار الأنسب منها وتعبئته بالمعلومات التي أريدها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني تحرير مقاطع الفيديو، كما يمكنني نسخها إلى أي لغة. أحب هذه الميزة لأنها تساعدني في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بالمحتوى الخاص بي، ويتم ذلك تلقائيًا.

9. الاستنسل (الأفضل لرسومات الوسائط الاجتماعية السريعة والسهلة)

عبر Stencil

Stencil عبارة عن أداة تصميم خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام مصممة للمدونين و المسوقين وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى رسومات وسائط اجتماعية عالية الجودة أثناء التنقل.

مع الملايين من الصور والقوالب والأيقونات المخزونة، فهو يسهّل إنشاء المحتوى لمنصات مثل فيسبوك وإنستغرام وبينتيريست وتويتر. امتدادات متصفح Stencil و تكامل WordPress تجعل من السهل إنشاء الأعمال الفنية دون تبديل التطبيقات.

أفضل ميزات الاستنسل

إنشاء صور مذهلة في ثوانٍ باستخدام أدوات السحب والإفلات

الوصول إلى أكثر من 5 ملايين صورة مخزنة وأكثر من 3 ملايين أيقونة ورسومات

استخدم أكثر من 1,350 نموذجًا مصممًا مسبقًا للتخصيص السريع

قم بتغيير حجم التصميمات على الفور مع أكثر من 140 حجمًا محددًا مسبقًا للإعلانات والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي

تكامل مع كروم وفايرفوكس ووردبريس لسير عمل أسرع

قيود الاستنسل

الخطة المجانية محدودة بـ 10 عمليات حفظ للصور شهرياً

لا يوجد تعاون جماعي أو مساحات عمل مشتركة

ميزات العلامات التجارية المتقدمة (الخطوط والشعارات والعلامات المائية) متوفرة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير الاستنسل

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة غير محدودة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الاستنسل

G2: 4. 5/5. 0 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5. 0 (460+ تقييمات)

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يؤدي تنظيم أفكارك الإبداعية بصريًا إلى تحسين عملية التصميم الخاصة بك. تساعدك لوحة الأفكار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على العصف الذهني وتنقيح وإدارة المفاهيم دون عناء، مع الاحتفاظ بجميع الأفكار الملهمة في مكان واحد.

10. Adobe Express (الأفضل لإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية)

عبر Adobe Express

Adobe Express هو أداة تصميم شاملة تجمع بين إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحرير الفيديو وإنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية. وتساعد ميزات مثل التعبئة العامة التعبئة والقوالب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات تحويل النص إلى صورة المستخدمين على إنشاء صور مذهلة بأقل جهد ممكن.

يوفر Adobe Express نتائج احترافية بجودة احترافية دون تعقيدات Photoshop، سواء أكان ذلك في تصميم النشرات الإعلانية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المواد التسويقية.

أدوبي إكسبريس أفضل الميزات

أنشئ صورًا وقوالب ورسومات وسائط اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الفور

أنشئ مقاطع فيديو جذابة باستخدام التعليقات الصوتية وتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي

الوصول إلى الملايين من أصول المخزون والخطوط وعناصر التصميم

تغيير حجم التصميمات وإعادة توظيفها بسهولة لمنصات متعددة

قيود أدوبي إكسبريس

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة خطة مدفوعة

تخصيص محدود للتصميم مقارنة ببرنامج Adobe Photoshop أو Illustrator

تسعير Adobe Express

خطة مجانية

الخطة المميزة: 9. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أدوبي إكسبريس

G2 4. 5/5. 0 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 1100 تقييم)

تنويهات خاصة Lensa AI: محرر صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي معروف بإنشاء صور رمزية عالية الجودة وتحسين الصور الشخصية وإنشاء صور مرئية لافتة للنظر على وسائل التواصل الاجتماعي

Artbreeder: مزج الصور وتطويرها دون عناء، مما يجعلها مثالية لفن المفهوم وتصميم الشخصيات والأنماط البصرية الفريدة

مُنشئ الأحلام العميقة: صمم أعمالاً فنية سريالية تشبه الأحلام باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تحول الصور إلى صور تجريدية مذهلة ومذهلة

Runway ML: منصة ذكاء اصطناعي متعددة الاستخدامات تقدم تحرير الفيديو وتوليد الصور والتعاون في الوقت الفعلي للمشاريع الإبداعية

اختر أفضل بدائل Recraft AI: ابدأ مع ClickUp اليوم!

يعتمد العثور على منشئ صور الذكاء الاصطناعي المناسب على احتياجاتك - سواء كانت مرئيات عالية الجودة، أو التعاون السلس في التصميم، أو الأدوات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يقدم كل بديل من البدائل المدرجة ميزات فريدة، بدءًا من سير العمل الإبداعي القائم على الذكاء الاصطناعي في ClickUp إلى توليد الأعمال الفنية المذهلة بالذكاء الاصطناعي في Midjourney. بينما تتمتع Recraft AI بنقاط قوتها فإن هذه الأدوات توفر المزيد من المرونة والإبداع والكفاءة للمصممين والمسوقين ومنشئي المحتوى.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط مشاريعك الإبداعية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يقدم لك حلاً كاملاً. من العصف الذهني إلى التنفيذ، يمكنك إدارة سير عمل التصميم بكل سهولة.

جرّب ClickUp اليوم وارتقِ بتصميم المحتوى الإبداعي الخاص بك مع قوة الذكاء الاصطناعي!