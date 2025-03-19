لا يحل الذكاء الاصطناعي محل الإبداع - بل يضخّمه. الكتابة باستخدام ChatGPT لا تعني فقدان صوتك، بل صقله بإمكانيات غير محدودة.

لا يحل الذكاء الاصطناعي محل الإبداع - بل يضخّمه. الكتابة باستخدام ChatGPT لا تعني فقدان صوتك، بل صقله بإمكانيات غير محدودة.

ذات مرة، منذ وقت ليس ببعيد، وجدت نفسك تحدق في شاشتك، تصارع الكلمات بصمت. وميض المؤشر الخاص بك بشكل ساخر، وبردت قهوتك، وشعرت أن إعادة كتابة تلك الفقرة أشبه بخلع الأسنان.

"لو كان هناك فقط"، تنهّدتَ بشكل دراماتيكي، "لو كان هناك شخص يمكنه إعادة كتابة هذا من أجلي دون أن يغمض عينيه أو يتقاضى أجراً بالساعة. "

ادخل إلى ChatGPT، صديقك المفضل الجديد في العصر الرقمي.

تخيل أن يكون لديك مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي جاهز لتحويل أفكارك المشوشة أو رسائل البريد الإلكتروني المتصلبة أو الفقرات المعقدة للغاية إلى نثر واضح ونقي وجذاب في ثوانٍ. إنه ليس سحراً، ولكنه بالتأكيد قريب من ذلك.

من المسوقين الذين يحتاجون إلى تعزيز التحويلات بنسخ أكثر سرعة إلى الطلاب الذين يبحثون عن طرق أكثر ذكاءً لقول أي شيء. يُحوِّل ChatGPT المهمة الشاقة لإعادة كتابة النصوص إلى لحظات من البهجة (أو على الأقل الراحة!).

حتى الكُتّاب المحترفون يتمنون أحياناً أن تبدو كلماتهم أقل قليلاً من شكسبير وأكثر وضوحاً من نتفليكس. يجعل ChatGPT ذلك ممكناً.

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سيوضح لك هذا الدليل بالضبط كيف تطلب من ChatGPT إعادة كتابة شيء ما خطوة بخطوة دون ارتباك أو تخمين. ومن يدري؟ في النهاية، قد تتساءل كيف كنت تتدبر أمرك بدون رفيقك الرقمي في إعادة الكتابة.

كيف تستخدم ChatGPT لإعادة الكتابة؟

إن عملية إعادة الكتابة باستخدام ChatGPT هي رحلة مثيرة للاهتمام لأن إعادة الصياغة تتمحور في الغالب حول الارتقاء بالمحتوى الخاص بك. سواء كنت تنقح منشور مدونة، أو تصقل بريداً إلكترونياً، أو تعيد هيكلة رسالة تسويقية، يمكن لـ ChatGPT أن يحوّل كتابتك على الفور - إذا أعطيتها التعليمات الصحيحة.

🔎 تحقق من الحقائق: يتلقى موقع ChatGPT أكثر من 5.19 مليار زيارة شهرياً، مما يجعله من بين أكثر 10 مواقع إلكترونية زيارة في العالم

اتبع هذه الخطوات الخمس القابلة للتنفيذ لإتقان كيفية مطالبة ChatGPT بإعادة كتابة النص بفعالية.

الخطوة 1: اعرف ما تريد من ChatGPT إصلاحه

تخيل أنك تدخل إلى مقهى وتطلب من النادل "مشروباً. " من المحتمل أن يحدّقوا بك منتظرين المزيد من التفاصيل.

يعمل ChatGPT بنفس الطريقة. إذا قلت فقط "أعد كتابة هذا"، ستحصل على شيء ما ولكن قد لا يكون ما تريده.

بدلاً من ذلك، قبل أن تكتب مطالبة، اسأل نفسك:

كيف أطلب من ChatGPT إعادة كتابة النص بأفضل طريقة؟

ما الخطأ في النص الأصلي؟ (رسمي جداً؟ طويل جداً؟ ممل جداً؟)

ما الذي تريد من ChatGPT تغييره؟ (النغمة؟ الوضوح؟ الطول؟)

من هو الجمهور؟ (طلاب؟ مدراء تنفيذيون؟ مستخدمو تويتر؟)

لنفترض أنك كتبت هذا:

"نحن نتواصل معك لإبلاغك بتغيير قادم في نظام الفوترة الخاص بنا والذي سيصبح ساري المفعول قريباً. "

😴 التثاؤب

الآن، بدلاً من مجرد قول "أعد كتابة هذا"، أخبر ChatGPT ما هو الخطأ بالضبط.

موجه أفضل: "اجعل هذه الجملة تبدو أكثر وداً وجاذبية. "

إعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ستكون:

🎯 لماذا يعمل هذا:

لقد أخبرت ChatGPT كيف تعيد كتابته (أكثر وداً وجاذبية)

يتطابق الرد مع النبرة التي تريدها

لا يزال يحتفظ بجميع التفاصيل الأساسية

ما هو المغزى من القصة؟ إذا كنت لا تعرف ما تريد، فلن تعرف ChatGPT أيضاً.

الآن بعد أن اكتشفت ما يجب تحسينه، دعنا ننتقل إلى كتابة المطالبة المثالية.

الخطوة 2: اكتب مطالبة ذكية وفعالة

هل لعبت من قبل لعبة الحزورات مع شخص يعطي أسوأ التلميحات؟ إنهم يلوحون بأذرعهم بشكل محموم، ولكن ليس لديك أي فكرة عما إذا كانوا يمثلون طائرة أو رجل يضرب بعوضة.

هذا بالضبط ما يحدث عندما تعطي ChatGPT مطالبة مبهمة. إذا كتبت فقط "أعد كتابة هذا"، ستحصل على شيء ما - لكن على الأرجح ليس ما كنت تأمله.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الإعلانات (مع أمثلة سريعة)

الصيغة السرية لإنشاء مطالبات ChatGPT الفعّالة

تعلُّم كيف تطلب من ChatGPT إعادة كتابة فقرة ما ليس مهمة ضخمة. تحتاج فقط إلى هذه الصيغة البسيطة للحصول على محتوى دقيق وعالي الجودة:

[الإجراء] + [السياق] + [تعليمات محددة]

المطالبات الضعيفة مقابل المطالبات القوية

❌ ❌ترويج ضعيف "أعد كتابة هذه الفقرة. "

✅ مطالبة قوية: "أعد كتابة هذه الفقرة بأسلوب أكثر جاذبية، باستخدام نبرة محادثة وصوت نشط. اجعلها أقل من 30 كلمة. "

لنختبرها عملياً:

هل ترى الفرق؟ المطالبة الثانية تخبر ChatGPT فعلياً بما يجب القيام به، وكيفية القيام به، والشكل الذي يجب أن يبدو عليه الناتج.

مطالبات قوية لحالات استخدام إعادة الكتابة المختلفة

📌 هل تريد إعادة كتابة أبسط؟

"أعد كتابة هذه الفقرة باستخدام لغة أبسط مع الحفاظ على جميع النقاط الرئيسية. "

📌 هل تحتاج إلى لمسة مقنعة؟

"أعد كتابة عرض المبيعات هذا ليبدو أكثر إقناعاً وتحفيزاً على اتخاذ إجراء. "

📌 تقليل عدد الكلمات؟

"أعد كتابة هذا في أقل من 20 كلمة دون فقدان المعلومات الأساسية. "

📌التحسين من أجل تحسين محركات البحث؟

"أعد كتابة هذه الفقرة مع تضمين عبارة "إعادة كتابة النص" بشكل طبيعي دون أن تبدو مقحمة. "

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تعيد كتابة المحتوى لظهوره على محرك البحث، اطلب من ChatGPT الاحتفاظ بالكلمات الرئيسية ذات الصلة مع جعل النص يبدو طبيعياً

إذا كانت مطالبتك غامضة جداً، ستأخذ ChatGPT تخمينات عشوائية عند محاولة إعادة كتابة النص. ولكن عندما تعطيه تعليمات واضحة ومحددة، فإنه يعيد كتابة النص بالطريقة التي تريدها بالضبط.

الآن بعد أن أتقنت الكتابة السريعة، دعنا نتحدث عن السبب الذي يجعل إعادة الكتابة المتعددة تساعدك في العثور على النسخة المثالية.

الخطوة 3: إنشاء إصدارات متعددة

إذا سبق لك أن طلبت من ChatGPT إعادة كتابة شيء ما وفكّرت، "مهلاً، هذا ليس هو تماماً" فأنت لست وحدك. المسودة الأولى ليست دائماً الأفضل - ولا بأس بذلك.

فكر في ChatGPT كمصمم شخصي لكلماتك. لن تدخل إلى متجر وتجرب أول زي وتشتريه دون أن تتفقد المرآة، أليس كذلك؟ الأمر نفسه ينطبق هنا. يحدث السحر عندما تطلب إعادة الكتابة عدة مرات ومقارنتها.

كيف تحصل على إصدارات متعددة دفعة واحدة؟

بدلاً من الاكتفاء بالنتيجة الأولى، جرّب ما يلي:

"أعد كتابة هذا بثلاثة أساليب مختلفة: احترافي، وغير رسمي، ومقنع. "

"أعطني صيغتين مختلفتين: واحدة فكاهية والأخرى جادة. "

"اجعل هذا الصوت أكثر جاذبية دون تغيير المعنى. "

لنفترض أن جملتك الأصلية هي: "تقدر شركتنا الابتكار ورضا العملاء. "

أنت تطلب من ChatGPT: "أعد كتابة هذا بثلاثة أنماط مختلفة: مؤسسي، وودي، وإبداعي. "

إعادة الكتابة التي يولدها الذكاء الاصطناعي:

لماذا يعمل هذا؟

تحصل على خيارات : لا مزيد من الاكتفاء بإعادة كتابة مقبولة عندما تكون الكتابة المثالية* على بُعد محاولة أخرى فقط

يوفر الوقت: بدلاً من تعديل نسخة واحدة إلى ما لا نهاية، قارن بين الأنماط المختلفة مقدماً

يساعدك في مطابقة اللهجة: سواء كنت تكتب منشور مدونة، أو بريد إلكتروني للمبيعات، أو تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السياقات المختلفة تتطلب أساليب مختلفة

الخطوة 4: صقل إعادة الكتابة بتعليمات المتابعة

ليست كل إعادة كتابة مثالية من المحاولة الأولى. ربما يكون شكلياً جداً، أو مسهباً جداً، أو غير مناسب تماماً. بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك تنقيح مخرجات ChatGPT بتعليمات متابعة سريعة وتحسين الوضوح.

الجزء الأفضل؟ ليس عليك إعادة كتابة مطالبتك بالكامل - فقط أخبر ChatGPT بما يجب تعديله.

كيفية تنقيح عمليات إعادة كتابة ChatGPT بمتابعة بسيطة

بدلاً من كتابة طلب جديد بالكامل، استخدم تعديلات مباشرة مثل:

عندما تكون إعادة الكتابة معقدة للغاية: "اجعل هذا أبسط دون فقدان النقاط الرئيسية. "

إذا كانت النبرة تبدو غير ملائمة: "اجعل هذا الأمر أكثر عفوية وجاذبية. "

المحتوى أطول من المطلوب: ""اختصر هذا إلى 20 كلمة مع الحفاظ على الرسالة الأصلية سليمة. "*

عندما تبحث عن تأثير أقوى: "اجعل هذا أكثر إقناعًا وثقة. "*

إذا كان التركيب غير واضح: ""أعد كتابة هذا حتى يتدفق بشكل أفضل ويسهل فهمه. "*

لنفترض أنك طلبت من ChatGPT إعادة كتابة هذا:

الجملة الأصلية: "نحن نشجع جميع الموظفين على تقديم ملاحظات بخصوص سياسات الشركة. "

إعادة الكتابة: "تشجّع مؤسستنا الموظفين على تقديم ملاحظات قيّمة فيما يتعلق بسياسات الشركة لتعزيز كفاءة مكان العمل. "

لكن هذا يبدو متشابكاً للغاية. بدلاً من البدء من جديد، قم بتنقيحه.

تعليمات المتابعة: ""اجعل هذا الصوت أكثر وداً وجاذبية. "*

إعادة الكتابة النهائية: "يسعدنا سماع آرائك حول سياسات شركتنا، وملاحظاتك تساعدنا على جعل مكان العمل أفضل للجميع!"

لماذا يعمل هذا؟

لا حاجة لإعادة كتابة المطالبة بأكملها

يقوم ChatGPT بتنقيح الإخراج دون تغيير المعنى

تبدو النسخة النهائية أكثر وضوحاً ووداً وطبيعية

إعادة الكتابة هي عملية، وتتحسن ChatGPT مع التعديلات الصغيرة. بدلاً من الاكتفاء بإعادة كتابة شبه جيدة، استخدم متابعات سريعة ودقيقة لجعلها مثالية.

🙌 اقرأ المزيد: هل أنت مستعد للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقيح المحتوى؟ اطّلع على أفضل أدوات إعادة كتابة المقالات لإعادة الصياغة

والآن، دعنا نتحدث عن سبب أهمية التدقيق في إعادة الكتابة النهائية.

الخطوة 5: تدقيق الحقائق وإضفاء الطابع الشخصي على إعادة الكتابة

إن ChatGPT سريع وفعال ورائع في إعادة كتابة النص - لكنه ليس صحفيًا أو مدققًا لغويًا أو قارئًا للأفكار. في بعض الأحيان، يبدو الإخراج مثاليًا للوهلة الأولى، ولكن نظرة فاحصة تكشف عن أخطاء بسيطة أو صياغة غير ملائمة أو حتى حقائق مُختلقة تمامًا (نعم، الذكاء الاصطناعي يفعل ذلك).

قبل أن تضغط على "نشر" أو ترسل النص المُعاد كتابته إلى رئيسك في العمل، تأكد من دقته، وشكله البشري، وصقله.

📖 اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه الإنسان

كيفية التحقُّق من حقائق إعادة كتابة ChatGPT

تحقق من التفاصيل المهمة: تحقق من الأسماء والتواريخ والإحصائيات والمراجع - لا يتحقق ChatGPT من المصادر

تأكد من الاحتفاظ بالمعنى الأصلي: تأكد من أن إعادة الكتابة لم تغير الحقائق الأساسية أو القصد عن طريق الخطأ

ابحث عن الأخطاء الخفية: قد تكون القواعد النحوية صحيحة، ولكن هل تبدو طبيعية؟

قم بتشغيله من خلال مدقق الانتحال: عادةً ما تكون عمليات إعادة الكتابة بالذكاء الاصطناعي أصلية، ولكن التحقق المزدوج لا يضر أبدًا

اجعل النص يبدو أكثر إنسانية: في بعض الأحيان، يبدو النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي آلياً للغاية - أضف لمسة شخصية عند الحاجة

مثال أثناء العمل

لنفترض أن ChatGPT أعاد كتابة هذه الجملة:

النص الأصلي: "تدور الأرض حول الشمس مرة كل 365 يوماً. "

إعادة كتابة تشاتGPT: "تدور الأرض حول الشمس كل 360 يومًا. "

🚨 مشكلة؟ غيرت ChatGPT الحقيقة! (مفسر: السنة ليست 360 يوماً. )

✅ النسخة الثابتة: "تستغرق الأرض 365 يومًا تقريبًا لإكمال دورة واحدة حول الشمس. "

لماذا تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية؟

يمكن للذكاء الاصطناعي إدخال أخطاء واقعية (حتى عندما تبدو إعادة الكتابة مصقولة! )

صحيح نحويًا ≠ دقيق

التحقق من النص الشبيه بالبشر لضمان سهولة القراءة

يمكن أن تكون عملية إعادة الكتابة سريعة مع ChatGPT، لكن تحسين المحتوى يتطلب مراجعة المخرجات وإجراء تعديلات للتأكد من دقتها. تدقيق سريع للحقائق، ولمسة إنسانية، وصقل نهائي للتأكد من أن نصك دقيق وطبيعي وجاهز للاستخدام.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي؟

حدود استخدام ChatGPT للكتابة

ChatGPT هو المنقذ عندما تحتاج إلى إعادة كتابة سريعة، ولكن لنكن واقعيين - إنه ليس مثاليًا. في بعض الأحيان، يقوم بالمهمة على أكمل وجه. وأحياناً أخرى، يقوم بإخراج شيء يبدو آلياً جداً أو غير مناسب للعلامة التجارية أو غريباً.

إذا سبق لك أن قمتَ بنسخ إعادة كتابة ChatGPT، وحدّقتَ فيه وفكّرتَ

*"حسناً، ولكن لماذا يبدو هذا غير طبيعي؟

الذكاء الاصطناعي سريع، لكن لا يزال لديه بعض المراوغات التي تجعل إعادة الكتابة أكثر تعقيداً من مجرد الضغط على زر

1. يعيد كتابة الكلمات، وليس المعنى

إن ChatGPT رائع في تبديل الكلمات، لكن هذا لا يعني أنه يفهم حقاً ما تحاول قوله. في بعض الأحيان، تكون إعادة الكتابة صحيحة من الناحية الفنية ولكنها تفتقد تماماً للنبرة، أو الجمهور، أو القصد.

فهو لا يتوقف ليسأل، "ما هو الهدف هنا؟" بل يطرح فقط نسخة معاد صياغتها ويأمل في الأفضل

المشكلة إذا كنت تبحث عن إعادة كتابة تحسن الوضوح أو النبرة أو التفاعل، فغالباً ما ستضطر إلى تعديلها بنفسك - مرة أخرى

🙌 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات وبرامج كتابة الإعلانات للكتّاب

2: لا يوجد تتبع للإصدار، لذا تختفي عمليات إعادة الكتابة بمجرد الانتقال

هل وجدت نفسك يوماً تتصفح محادثات ChatGPT إلى ما لا نهاية في محاولة للعثور على *إعادة الكتابة التي أعجبتك؟ نعم، لا يتتبع ChatGPT الإصدارات بالضبط. إذا لم تقم بنسخ ولصق إعادة كتابتك في أداة أخرى، فإنها تختفي في اللحظة التي تبدأ فيها طلباً جديداً

المشكلة: عند إدارة عمليات إعادة كتابة متعددة، فإن تتبع أي نسخة تمت الموافقة عليها، وأيها يحتاج إلى تعديلات، وأيها كان الأفضل يتحول إلى صداع تنظيمي

3: يبدو واثقاً لكنه لا يدقق في الحقائق

لدى ChatGPT مهمة واحدة: إعادة كتابة النص.

لكن المشكلة هي أنه لا يتحقق مما إذا كان النص دقيقاً بالفعل. إذا كنت تعمل مع إحصائيات أو مراجع أو تفاصيل خاصة بالمجال، فهناك دائماً احتمال أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير المعنى أو إدخال حقائق مختلقة

المشكلة مجرد أن إعادة الكتابة تبدو مصقولة لا يعني أنها صحيحة من الناحية الواقعية. هذا يعني أن كل إعادة كتابة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مدقق حقائق بشري قبل أن يتم نشرها

4: إنه مصمم للعمل الفردي وليس التعاوني

نادراً ما تحدث الكتابة في فراغ. إذا كنت تعمل مع فريق، فربما تحتاج إلى ملاحظات وموافقات وتكرارات متعددة قبل الانتهاء من إعادة الكتابة. لا يدعم ChatGPT أيًا من ذلك. بمجرد أن يمنحك إعادة الكتابة، فأنت بمفردك

المشكلة: بدون طريقة سهلة لمشاركة المسودات أو تتبع الموافقات أو الاطلاع على الملاحظات السابقة، تصبح إعادة الكتابة دورة لا تنتهي من النسخ واللصق ومطاردة الأشخاص للحصول على مدخلات

📖 اقرأ أيضاً: أفضل بدائل ChatGPT لتجربتها

تُعد ChatGPT رائعة لإعادة كتابة النص، لكنها لا تساعدك على إدارة عمليات إعادة الكتابة. لا يوجد هيكل، ولا تنظيم، ولا طريقة سهلة للانتقال من المسودة إلى النسخة النهائية دون عمل يدوي إضافي.

لذا، دعنا نتحدث عن الأداة التي تعزز إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي دون هذه الثغرات.

استخدام ClickUp Brain لكتابة وإدارة مهام سير عمل المحتوى

ChatGPT رائع لإعادة كتابة النص، لكنه يتوقف عند هذا الحد. فهو لا يساعدك على تتبع التعديلات، أو تنظيم عمليات إعادة الكتابة، أو إدارة الموافقات. هذا يعني أنه بمجرد إنشاء إعادة الكتابة، سيتبقى لك التعامل مع كل شيء آخر يدوياً.

يجب عليك نقل المحتوى بين الأدوات، وإرساله للحصول على الملاحظات، والتأكد من توافقه مع الإصدارات السابقة. هذا هو المكان الذي يساعدك فيه ClickUp. يرتقي مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain، ClickUp Brain، بالكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي. فهو لا يساعد في إعادة كتابة المحتوى فحسب، بل يدير سير العمل بأكمله - من المسودة الأولى إلى النسخة النهائية.

إليك كيف يسدّ ClickUp Brain الثغرات التي يقصّر فيها ChatGPT:

إعادة الكتابة بالسياق، وليس الأنماط فقط

يقوم ChatGPT بإعادة كتابة الجمل بناءً على الأنماط. يعيد الكتابة بدون سياق ولا يمكنه التعاون.

بدلاً من الاكتفاء بإعادة الكتابة فقط، يساعدك ClickUp Brain على الكتابة بذكاء أكبر، وليس فقط بشكل مختلف. فهو يربط بين إعادة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل المُنظّم، مما يعني أنك لا تحصل على نسخة جديدة فحسب؛ بل تحصل على نسخة أفضل، مدعومة بالتعاون والتنظيم والوضوح.

مثال:

في ChatGPT، يمكنك أن تطلب منه إعادة الكتابة بنبرة معينة، ولكنك لا تزال بحاجة إلى تتبع عمليات إعادة الكتابة السابقة يدويًا، والملاحظات، والإصدارات المعتمدة.

بينما يحاول ClickUp Brain البقاء على اتصال بمشروعك، مع ضمان مراعاة التعديلات السابقة وتفضيلات اللهجة وملاحظات الفريق للحصول على نسخة نهائية مصقولة.

لا يكتفي ClickUp Brain بإنشاء عمليات إعادة الكتابة - بل يديرها ضمن عملية المحتوى الكاملة.

قائمة واسعة من الإمكانيات تجعل من ClickUp Brain يبدو وكأنه دورمون للكتاب. وإذا كنت تريد معرفة المزيد عن عروضه المذهلة، شاهد هذا الفيديو 👇

لا مزيد من المسودات المبعثرة لأن ClickUp Docs تحافظ على تنظيم كل شيء

يُنشئ ChatGPT عمليات إعادة الكتابة، ولكن أين تقوم بتخزينها؟ بمجرد أن يكون لديك إصدارات متعددة، وحلقات ملاحظات، ومراجعات متعددة، فإن تتبع كل ذلك يمكن أن يصبح فوضوياً.

قم بإدارة جميع وثائق المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

مع مستندات ClickUp Docs، يبقى كل شيء في مكان واحد، مما يجعل من السهل إدارة عمليات إعادة الكتابة وتنقيحها.

قم بتخزين ومقارنة العديد من عمليات إعادة الكتابة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب

تتبّع التعديلات والموافقات والمراجعات دون فقدان سجل الإصدارات

حافظ على سهولة الوصول إلى إرشادات العلامة التجارية ومراجع النمط

بدلاً من التنقل بين ChatGPT ومحرّر مستندات Google ورسائل البريد الإلكتروني المبعثرة، يضمن ClickUp تنظيم كل مسودة ومراجعتها وجاهزيتها للاستخدام.

📮 انقر فوق البصيرة: يخاطر 92% من العاملين في مجال المعرفة بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية

يسهّل ClickUp التعاون على المحتوى

أحد القيود الرئيسية لـ ChatGPT؟ إنه لا يدعم التعاون. فهو يوفر النص، ولكن بعد ذلك، يُترك لك إرسال الملفات للحصول على الملاحظات، وانتظار الموافقات، وإدارة عمليات إعادة الكتابة يدوياً.

حوّل الأفكار من محادثات ClickUp Chat إلى مهام منظمة لإبقائها على المسار الصحيح

مع ClickUp Chat و ClickUp Tasks، تحدث عملية الملاحظات بأكملها ضمن سير عملك.

ضع علامة على أعضاء الفريق في ClickUp Docs للحصول على تعليقات فورية

ناقش عمليات إعادة الكتابة مباشرةً في دردشة ClickUp - لا حاجة إلى سلاسل بريد إلكتروني طويلة

حوّل الملاحظات إلى مهام ClickUp حتى تتم المراجعات بسرعة

استخدم ClickUp Ai داخل الدردشة لتلخيص أو متابعة قنوات الدردشة

تعمل ClickUp على سدّ الفجوة بين عمليات إعادة الكتابة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعاون في العالم الحقيقي، مما يحافظ على توافق الفرق من البداية إلى النهاية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة إنشاء المحتوى؟

كتابة أقوى، وليس مجرد صياغة مختلفة

يمكن لبرنامج ChatGPT إعادة كتابة النص، لكنه لا يخبرك ما إذا كان النص جيداً بالفعل. لن يُشير إلى مشاكل الوضوح، أو المشاكل الهيكلية، أو عدم تطابق النبرة. إنه يمنحك فقط نسخة أخرى دون النظر إلى جمهورك المستهدف أو كيفية تبسيط المفاهيم المعقدة من أجل قراءة أفضل.

ClickUp Brain هي أداة قوية تساعدك على الكتابة بشكل أكثر ذكاءً من خلال تقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

حسِّن الوضوح وسهولة القراءة من خلال تنقيح المحتوى بناءً على جمهورك المستهدف

ضمان اتساق النبرة عبر تنسيقات المحتوى المختلفة

ساعد في تنقيح البنية لتحسين التدفق والتفاعل

بدلاً من توليد عمليات إعادة الكتابة بشكل أعمى، يعمل ClickUp Brain على تحسين الكتابة نفسها، مما يضمن أن تكون كل قطعة فعّالة وجذابة ومتوافقة مع أهدافك. من خلال مساعدتك في صياغة المطالبات بفعالية، يضمن لك أن عمليات إعادة الكتابة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ليست مختلفة فحسب، بل أفضل حقًا.

عزّز كتابتك باستخدام ClickUp Brain

هل تعلم؟ اشتهر إرنست همنغواي بإعادة كتابة نهاية رواية "وداعًا للسلاح" 47 مرة قبل أن يرضى عن النبرة والوضوح يبدو أن إعادة كتابة المحتوى لتحسين الوضوح كانت دائمًا مهمة يومية عادية للكتّاب!

من إعادة الكتابة إلى النشر، احصل على كل شيء في مكان واحد

يتوقف ChatGPT عند إعادة الكتابة. بمجرد حصولك على النص، لا تزال بحاجة إلى تتبع الموافقات وإدارة المواعيد النهائية والنشر. هذا يعني المزيد من العمل اليدوي.

يربط ClickUp Brain بسلاسة بين الكتابة والتنفيذ:

مكافأة: استفد من قالب ClickUp KPI لمراقبة أداء المحتوى بعد النشر

إعادة الكتابة هي مجرد جزء واحد من اللغز - يضمن لك ClickUp أن يتناسب هذا الجزء مع الصورة الأكبر لاستراتيجية المحتوى وتنفيذه.

📖 اقرأ المزيد: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

قل وداعاً لعمليات إعادة الكتابة اللانهائية وأهلاً بكتابة أكثر ذكاءً

لقد بدأت هذه الرحلة وأنت تحدق في شاشتك، متمنياً طريقة أسهل لإعادة كتابة المحتوى. والآن، أنت جاهز لطرح الأسئلة الصحيحة على ChatGPT وتجنب المزالق الشائعة في إعادة الكتابة. يمكنك تنقيح أسلوبك في الكتابة، وجعل النص الاحترافي يبدو غير رسمي، أو تعديل أسلوبك في الكتابة ليبدو أكثر رسمية.

ولكن تذكّر، حتى أفضل عمليات إعادة الكتابة تحتاج إلى تنظيم وتعاون وسير عمل يحافظ على المحتوى الخاص بك على المسار الصحيح. يأخذ ClickUp Brain كتابتك إلى ما هو أبعد من الإصلاحات السريعة ويمنحك الأدوات اللازمة لإدارة عملية إنشاء المحتوى بالكامل - كل ذلك في مكان واحد.

سواء كنت تحتاج فقط إلى بعض الأمثلة لتوجيه كتابتك الإبداعية أو إلى نظام منظم لتتبع عمليات إعادة الكتابة المتعددة، تضمن لك الأداة أن تظل كل نسخة مصقولة وهادفة.

هل أنت مستعد لتحويل إعادة الكتابة من مهمة مخيفة إلى الجزء المفضل لديك من اليوم؟ اشترك في ClickUp واختبر ذلك بنفسك.