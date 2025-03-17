ClickUp مقابل Pipedrive: ما أداة CRM الأفضل لشركتك؟

يقسم البعض بمساحة عمل شاملة. بينما يؤمن آخرون بالأدوات المتخصصة لغرض واحد.

هذا بالضبط ما يحدث عند المقارنة بين ClickUp وPipedrive.

فأحدهما أداة قوية لإدارة المشاريع والمهام وسير العمل، بينما يوفر الآخر خدمات محددة لفرق المبيعات.

كلاهما يعززان الإنتاجية، ولكنهما يقومان بذلك بطرق مختلفة. *لذا، أيهما يتوافق مع طريقة عملك؟

لنكتشف ذلك! 💪

⏰ ملخص 60 ثانية ClickUp مقابل Pipedrive - أداتان لإدارة علاقات العملاء مصممتان لتلبية احتياجات مختلفة، بدءًا من إدارة العمل الشاملة إلى تتبع خط أنابيب المبيعات المخصص. فيما يلي المقارنات الرئيسية: Pipedrive لإدارة علاقات العملاء التي تركز على المبيعات والمصممة لتبسيط تتبع الصفقات وإدارة العملاء المحتملين

ClickUp للحصول على حل شامل لإدارة علاقات العملاء وإدارة العمل مع التخصيص العميق والأتمتة تحليل ميزات كل من ClickUp وPipedrive: إدارة علاقات العملاء الشاملة وإدارة المشاريع: يجمعClickUp بين تتبع المهام، وأتمتة سير العمل، وإدارة العملاء في منصة واحدة

إدارة مسار المبيعات: يقدم Pipedrive مسارًا منظمًا لتتبع الصفقات وأتمتة عمليات المتابعة وإدارة أداء المبيعات

التعاون والتخصيص: يوفر ClickUp الدردشة في الوقت الحقيقي، واللوحات البيضاء، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، بينما يركز Pipedrive على تنسيق فريق المبيعات لماذا تختار ClickUp؟ ClickUp Brain: رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخص الصفقات تلقائيًا وتقترح الخطوات التالية وتوفر سياقًا فوريًا

قوالب إدارة علاقات العملاء: تدفقات عمل مُصممة مسبقًا لإدارة المبيعات ودعم العملاء وتتبع العملاء المحتملين دون عناء

أتمتة سير العمل: أتمتة عمليات CRM، وتقليل العمل اليدوي، والتكامل مع أكثر من 1,000 أداة

ما هو ClickUp؟

جعل إدارة المهام والتعاون مركزياً مع ClickUp

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إحدى نقاط قوته الرئيسية هي التخصيص، حيث يمكنك ضبط طرق العرض، وأتمتة المهام الروتينية، والتكامل مع أكثر من 1000 أداة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيقات لسطح المكتب والجوال والويب، يمكنك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان عملك.

وسواء كنت تحتاج إلى مدير مهام بسيط أو مركز مشاريع متقدم، فإن ClickUp يمنحك الأدوات اللازمة لتنظيم عملك على طريقتك.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة 25 رسالة في المتوسط يوميًا بحثًا عن معلومات، حيث يرسل موظف واحد من كل 5 موظفين تقريبًا أكثر من 50 رسالة. بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من وقت الفريق يقضيه في البحث عن السياق والمعلومات وعناصر العمل. مع ClickUp، يمكنك التخلص من هذه المعاناة والعثور على أي شيء تحتاجه في ثوانٍ. يمكن للفرق الوصول بسرعة إلى التفاصيل ذات الصلة، سواء كانت سجل العملاء، أو اقتراح، أو عناصر العمل الرئيسية. يبقى كل شيء متصلاً ويسهل العثور عليه، وبالتالي يمضي العمل قدماً دون الحاجة إلى الذهاب والإياب.

ميزات ClickUp*

عندما يتعلق الأمر بالميزات، فإن ClickUp لا يتراجع. على عكس الأدوات الأخرى التي تركز على جانب واحد فقط من إدارة العمل، يجمع ClickUp كل شيء - المهام والمستندات والأهداف والمحادثات ولوحات المعلومات - تحت سقف واحد.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على ميزاته. 👀

الميزة رقم 1: إدارة مشروع CRM

سرِّع نمو العملاء وحسِّن رضا العملاء مع برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM لإدارة المشاريع

يوفر برنامج ClickUp CRM لإدارة المشروعات منصة موحدة تمزج بين إدارة علاقات العملاء والإمكانيات القوية لإدارة المشروعات. وهذا يضمن إدارة فرق العمل لتفاعلات العملاء، وتتبع خطوط أنابيب المبيعات، والإشراف على تسليم المشاريع في الوقت المحدد.

إليك كيفية استخدام برنامج CRM التعاوني:

مستندات ClickUp

وصِّل مستندات ClickUp Docs مباشرةً بسير عمل CRM لإدارة المستندات بكفاءة

يعمل ClickUp Docs كمركز قيادة لإدارة مشروع CRM الخاص بك.

لنفترض أن فريق المبيعات لديك يعمل على صفقة كبيرة. يمكنهم صياغة مقترح في المستندات، ووضع علامات على زملائهم في الفريق للإدخال، وتضمين المهام لتتبع عمليات المتابعة.

عند إبرام الصفقة، لن يضطر قسم نجاح العملاء إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات القديمة، فكل ما يحتاجون إليه مرتبط بالفعل في قاعدة بيانات CRM. ويمكنهم الوصول إلى سجل العميل ومراجعة المحادثات السابقة ومواصلة العلاقة دون تفويت أي خطوة.

بالإضافة إلى المقترحات، يتيح لك تطبيق Docs إنشاء شخصيات ديناميكية للمستخدمين، وإرفاق المستندات الرئيسية بتذاكر الدعم، وإضافة قوائم مراجعة لضمان تسجيل كل تفاعل.

يسهل التعاون في الوقت الفعلي، وسجل الإصدارات، والتعليقات، والتكامل مع محرّر مستندات Google إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

ClickUp Brain

احصل على رؤى العمل الرئيسية حول صفقات المبيعات الخاصة بك مع ClickUp Brain قبل الاجتماع التالي

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp يسحب على الفور تفاصيل العملاء الرئيسية وتقدم الصفقات والتفاعلات السابقة في أي وقت تحتاج إليها. وهو يمنحك رؤى في الوقت الفعلي، ويلخص المحادثات تلقائياً، ويعرض المستندات ذات الصلة، بل ويقترح الخطوات التالية.

لنفترض أن أحد العملاء أرسل طلبًا بشأن طلب متأخر. يسترجع ClickUp Brain التفاعلات السابقة على الفور، ويربط الطلب بالمهمة الصحيحة، ويشارك استجابة نموذجية.

هل تحتاج إلى ملخص للصفقة قبل اجتماع المبيعات التالي؟ ينشئ Brain تلقائيًا تحديثًا موجزًا، مع الإشارة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة، وملاحظات المهام، ومناقشات الفريق للتأكد من دقتها.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق برمجيات إدارة علاقات العملاء بشكل مطرد، بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.17%، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 145. 61 مليار دولار بحلول عام 2029. ويُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول برمجيات إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء العالم.

الميزة رقم 2: إدارة مشروعات خدمة العملاء

يمكن أن تبدو إدارة مشاريع خدمة العملاء وكأنك تقوم بمئات المهام في آنٍ واحد - تتبع التذاكر، وحل المشكلات، والتعاون مع فرق العمل المختلفة، كل ذلك دون أن يفوتك أي شيء. وهنا يأتي دور برنامج ClickUp لإدارة مشاريع خدمة العملاء.

لنفترض أن أحد العملاء أبلغ عن مشكلة فنية. فبدلاً من ضياعها في سلسلة محادثات لا تنتهي، يقوم ممثل الدعم بإنشاء مهمة ClickUp، وتعيينها إلى عضو الفريق المناسب، وتحديد تاريخ استحقاق.

بفضل ClickUp Chat، تظل المحادثة بأكملها مرتبطة بالمهمة.

ClickUp Chat

تأكد من أن فريق خدمة العملاء لديك يحل المشكلات بشكل أسرع مع ClickUp Chat

تعمل الدردشة على التخلص من الفوضى في استراتيجيات إدارة العملاء، حيث تجمع المحادثات والمهام وسير العمل في منصة واحدة سلسة. لا مزيد من التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني، وSlack، وأنظمة التذاكر - كل شيء يحدث داخل ClickUp.

على سبيل المثال، يستخدم فريق الدعم الذي يتعامل مع مشكلات العملاء ذات الأولوية القصوى الدردشة لتنظيم كل شيء. وإليك الطريقة:

تحديد مشاكل العملاء الحرجة في المحادثات الجماعية و تحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ دون فقدان السياق مع إنشاء المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حافظ على المناقشات والتحديثات والقرارات في مكان واحد من خلال إرفاق سلاسل المحادثات بالمهام

استخدم ClickUp Brain لـ إنشاء ملخصات فورية للمحادثات حتى يتمكن المديرون من مراجعة التفاصيل الرئيسية

ربط الدردشات بمشاريع خدمة العملاء ، وربط المهام واتفاقيات مستوى الخدمة والقرارات من أجل مساءلة سلسة

احرص على متابعة المناقشات الفائتة مع خاصية Catch Me Up المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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الميزة رقم 3: إدارة مشروعات المبيعات

برنامج إدارة مشروعات المبيعات *ClickUp للمبيعات

تصوَّر سير عمل إدارة المبيعات بالطريقة التي تريدها مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع المبيعات

يقدم برنامج ClickUp لإدارة مشروعات المبيعات كل ما يأمله فريق المبيعات. فهو يجمع بين تتبع العملاء المحتملين، وإعداد العملاء، والتعاون في الصفقات في منصة واحدة.

لنفترض أنك مدير مبيعات تشرف على فريق عمل يشرف على إبرام الصفقات لصالح شركة SaaS.

يمكنك إنشاء خط أنابيب مخصص للمبيعات باستخدام ClickUp Board View، حيث يمثل كل عمود مرحلة. ومن الملائم أيضًا:

قم بإعداد مهام سير العمل حيث يتم تعيين مهمة متابعة تلقائيًا في غضون ثلاثة أيام باستخدام حيث يتم تعيين مهمة متابعة تلقائيًا في غضون ثلاثة أيام باستخدام أتمتة ClickUp

تنظيم الصفقات باستخدام باستخدام حقول ClickUp المخصصة في المهام لقيمة الصفقة واحتمالية الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام باستخدام ClickUp تعيين التعليقات وإرفاق العقود وإرفاق @إشارة إلى الزملاء في الفريق للحصول على الموافقات مباشرةً داخل كل مهمة صفقة

مراقبة الأداء مع مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards وتصور أهداف المبيعات وتوقعات الإيرادات وتقدم الصفقات مع تحديثات في الوقت الفعلي

يقدم ClickUp أيضًا نماذج CRM ممتازة جاهزة للاستخدام لفرق المبيعات. إليك أحد أفضلها:

قالب ClickUp CRM

احصل على نموذج مجاني ابقَ على اطلاع على كل صفقة وتفاعل مع العملاء باستخدام قالب ClickUp CRM

نحن نتفهم ذلك - إدارة العملاء المحتملين وتتبع الصفقات والحفاظ على علاقات العملاء قد يبدو أمرًا مرهقًا. قالب ClickUp CRM هو الحل الأمثل لتبسيط المبيعات دون التنقل بين أدوات متعددة.

إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويتكيف مع عملية المبيعات الخاصة بك، سواء كنت رائد أعمال منفردًا يرعى العملاء المحتملين أو فريق مبيعات متنامٍ يدير خط أنابيب كبير الحجم. يحافظ هذا القالب على كل شيء منظمًا ومتصلًا وفعالًا - كل ذلك مع الجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع.

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركة: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ما هو Pipedrive؟

عبر Pipedrive

Pipedrive هو نظام CRM يركز على المبيعات مصمم لمساعدة الفرق على إدارة الصفقات بشكل أكثر فعالية. وهو يوفر عملية مبيعات مرئية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الصفقات من الاتصال الأولي إلى الإغلاق. وبفضل منهجيته القائمة على الصفقات، يمكنك تخصيص مراحل خط أنابيب المبيعات لتتناسب مع رحلة العميل الفريدة الخاصة بك، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة.

كما يوفر أيضًا أدوات التحليلات وإعداد التقارير لدعم تقسيم العملاء، وتحليل معدلات التحويل، ومراقبة تقدم الصفقات، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات المبيعات. تم تصميمه للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو حل بديهي وفعال من حيث التكلفة لفرق المبيعات.

🧠 حقيقة ممتعة: في مارس 2020، استحوذت Pipedrive على Mailigen، وهي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، لتعزيز قدرات إدارة علاقات العملاء بميزات تسويق البريد الإلكتروني المتكاملة.

ميزات Pipedrive

صُمم Pipedrive مع وضع فرق المبيعات في الاعتبار، حيث يقدم ميزات تبسط تتبع الصفقات وأتمتة المهام، وتوفر رؤى لبناء استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الناجحة.

لنلقِ نظرة على بعض ميزاته الرئيسية. 📔

الميزة رقم 1: خط أنابيب مبيعات قابل للتخصيص

إنشاء خط أنابيب مبيعات لسير عملك

يمنحك خط أنابيب المبيعات المرئي من Pipedrive نظرة عامة واضحة على نمط كانبان حول موقف كل صفقة. يمكنك تخصيص خط الأنابيب ليتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بك، وإضافة مراحل الصفقات الفريدة، وتتبع التقدم المحرز في لمحة سريعة.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المبيعات إعداد مراحل الصفقات مثل "العميل المحتمل المؤهل" و"التفاوض" لتتبع التقدم اليومي وتحديد العقبات قبل أن تؤثر على الإيرادات.

🧠 حقيقة ممتعة: برزت إدارة علاقات العملاء كأداة أساسية للشركات. تتصدر شركات التكنولوجيا المشهد، حيث تستخدم 94% منها برامج إدارة علاقات العملاء لتعزيز كفاءة المبيعات وتحسين العلاقات مع العملاء. وبعيدًا عن التكنولوجيا، تُعد الشركات العاملة في مجال التصنيع (86%) والتعليم (85%) والرعاية الصحية (82%) والموارد البشرية (81%) من أكبر مستخدمي إدارة علاقات العملاء.

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اضمن معدل تحويل أعلى للمبيعات مع إدارة العملاء المحتملين في Pipedrive

ليس كل العملاء المحتملين يستحقون المطاردة. يقوم Pipedrive بتصنيف العملاء المحتملين وتصنيفهم، مما يساعدك على التركيز على الفرص ذات القيمة العالية. بالإضافة إلى ذلك، تلتقط نماذج الويب عملاء محتملين جدد مباشرةً من موقعك الإلكتروني، وتضيفهم تلقائيًا إلى خطتك.

كما أنه يسحب البيانات من LinkedIn ومصادر أخرى، مما يمنحك رؤى أكثر ثراءً قبل كل محادثة.

🔍 هل تعلم؟ محرك التوصيات الخاص بأمازون هو في الأساس محرك عملاق لإدارة علاقات العملاء. في كل مرة تحصل فيها على اقتراح "اشترى العملاء أيضًا"، فهذه تقنية CRM تعمل خلف الكواليس لتتبع تفضيلاتك وتحسين تجربة التسوق الخاصة بك.

الميزة رقم 3: الأتمتة وإعداد التقارير

إعداد أتمتة مخصصة لعمليات المبيعات الخاصة بك

لا ينبغي أن تستهلك المهام المتكررة يومك. يعمل مساعد مبيعات Pipedrive الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتعيين المهام وتحديثات الصفقات، حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات بدلاً من تحديث جداول البيانات.

يساعدك Pipedrive أيضًا على التنبؤ بالمبيعات. توفر التقارير القابلة للتخصيص رؤى حول معدلات تحويل الصفقات وأداء فريق المبيعات واتجاهات الإيرادات المستقبلية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Pipedrive لتعزيز مبيعاتك

تسعير Pipedrive

أساسي: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

القوة: 74 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

🔍 هل تعلم؟ 57% من الشركات لم تستطع الحفاظ على تجربة عملاء جيدة لأن إدارة علاقات العملاء لديها لا يمكن الوصول إليها. في حين أن 32% فقط من الشركات لديها طريقة عرض واحدة لمعلومات العملاء، إلا أن 90% من الشركات تعتقد أنها ستكون ذات قيمة.

ClickUp مقابل Pipedrive: مقارنة الميزات

ClickUp أو Pipedrive - أيهما مناسب لك؟

كل هذا يعتمد على ما تحتاج إليه. هل تتطلع إلى تبسيط خط أنابيب المبيعات وإغلاق الفرق، أم تحتاج إلى مساحة عمل مرنة ل *كل شيء؟

كلتا الأداتين تقدمان ميزات قوية ولكنهما تتألقان في مجالات مختلفة. دعنا نقارن بينهما لمساعدتك في تحديد ما يناسب سير عملك بشكل أفضل. 🎯

المعايير ClickUp Pipedrive الغرض أداة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية برنامج CRM يركز على إدارة خط أنابيب المبيعات نقاط القوة الرئيسية تدفقات عمل عالية التخصيص، وإدارة سريعة للمشروع، وأدوات تعاون في الوقت الفعلي عملية مبيعات مبسطة وتتبع الصفقات وإدارة العملاء المحتملين سهولة الاستخدام منحنى تعليمي معتدل بسبب الميزات الواسعة ولكنه بديهي للمهام الأساسية واجهة سهلة الاستخدام مع الحد الأدنى من الإعداد المطلوب لمهام CRM التخصيص أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك Kanban وGantt والتقويم والجدول الزمني والخرائط الذهنية لتتبع المشروع تخصيص محدود يركز في المقام الأول على سير عمل المبيعات التعاون يقدم أدوات تعاون في الوقت الحقيقي مثل السبورات البيضاء والدردشة وتعيين التعليقات ميزات تعاون محدودة، تركز بشكل أساسي على تنسيق فريق المبيعات الداخلي المشاهدات يتكامل مع أدوات مختلفة ولكنه أقل شمولاً مقارنةً ب ClickUp طرق عرض خط الأنابيب فقط لإدارة الصفقات وعمليات المبيعات عمليات التكامل يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك Pipedrive وGoogle Workspace يتكامل مع أدوات مختلفة ولكنه أقل شمولاً مقارنةً ب ClickUp

الميزة رقم 1: أتمتة سير العمل

تعتمد الكفاءة على مدى كفاءة النظام الأساسي في أتمتة المهام المتكررة. دعنا نرى كيف يتعامل Pipedrive و ClickUp مع أتمتة سير العمل.

ClickUp

فكِّر في ClickUp باعتباره مساعدك الشخصي للإنتاجية.

باستخدام ClickUp Brain المدمج، يمكنك أتمتة كل شيء بدءًا من إدارة المهام إلى المشاريع المتكررة وتحديثات الحالة والإشعارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تدفقات عمل مخصصة لإدارة علاقات العملاء لتبسيط العمليات المعقدة عبر الفرق.

Pipedrive

Pipedrive مثالي لأتمتة سير عمل المبيعات. فهو يعمل على أتمتة عمليات المتابعة، ومحفزات تقدم الصفقات، ومزامنة البريد الإلكتروني، وهو رائع لإتمام الصفقات بشكل أسرع، ولكنه ليس قويًا لأتمتة سير العمل بشكل عام.

🏆الفائز: ClickUp لقدراته الأوتوماتيكية الأكثر تنوعًا عبر الفرق والصناعات متعددة الوظائف.

الميزة رقم 2: إعداد التقارير والتحليلات

يتطلب تتبع الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أدوات قوية لإعداد التقارير. إليك كيفية المقارنة بين ClickUp وPipedrive في التحليلات والرؤى.

ClickUp

يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات تحكم مخصصة، وتتبع تقدم المشروع، وتحليل الوقت المستغرق، وإنشاء تقارير بناءً على احتياجاتك الخاصة. يمكن أن تتضمن لوحات المعلومات هذه بطاقات مثل حالات المهام، وتتبع الوقت، وتقدم الأهداف لمراقبة الأداء في الوقت الفعلي ودعم إدارة الموارد بشكل أفضل.

Pipedrive

Pipedrive متخصص في تقديم تحليلات متعمقة للمبيعات.

يمكنك إنشاء تقارير مرئية لتتبع الصفقات والتنبؤ بالإيرادات وتقييم أداء المبيعات الفردية والجماعية، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. توفر المنصة أيضًا لوحات معلومات قابلة للتخصيص تعرض بيانات المبيعات من خلال المخططات والرسوم البيانية والجداول.

🏆 الفائز: تعادل! يمكنك استخدام ClickUp للتحليلات العامة وPipedrive لإعداد تقارير المبيعات.

🧠 حقيقة ممتعة: جعلت ثورة الهاتف المحمول إدارة علاقات العملاء أكثر مرونة. كان يجب أن يكون مندوبو المبيعات في السابق في مكاتبهم للوصول إلى بيانات العملاء، ولكن الآن يمكنهم إدارة العلاقات من هواتفهم أثناء التنقل.

يعتمد العمل الجماعي السلس على ميزات التعاون الصحيحة. دعنا نرى كيف تدعم أمثلة برامج إدارة علاقات العملاء هذه التواصل والتنسيق بين الفريق.

ClickUp

ClickUp مليء بأساسيات العمل الجماعي: الدردشة في الوقت الفعلي، وسلاسل التعليقات، واللوحات البيضاء، ومشاركة المستندات. هل تحتاج إلى إدارة أعباء العمل عبر مشاريع متعددة مع العديد من الفرق؟ ClickUp يدعمك!

Pipedrive

يركز التعاون في Pipedrive بشكل أساسي على المبيعات - تعيين العملاء المحتملين وتتبع الصفقات ومشاركة الرؤى داخل خط أنابيبك. رائع للمبيعات، ولكنه ليس مثاليًا للعمل الجماعي الأوسع نطاقًا.

🏆 الفائز: ClickUp لتعاون الفريق بما يتجاوز مهام المبيعات.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت أبرز تحديات إدارة علاقات العملاء هي التكامل التكنولوجي (41%)، وقيود ميزات المنصة (40%)، والمعرفة والمهارات الداخلية (37%). أشار 43% من القادة إلى أن التنبؤات والرؤى المتعلقة بخطوط الإنتاج هي أهم نشاط قائم على إدارة علاقات العملاء التي تعطيها المؤسسات الأولوية اليوم.

ClickUp مقابل Pipedrive على موقع Reddit

انتقلنا إلى Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp مقابل Pipedrive ولم تخيب الردود ظننا. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة تناقش النظامين الأساسيين، فإليك ما يقوله المستخدمون عن هاتين الأداتين. 👇

وقد أشاد المستخدمون بـ ClickUp لما يتميز به من وظائف لإدارة كل شيء في وقت واحد:

جربت في الأساس أي أداة تجارية جادة موجودة. ما يعجبني في ClickUp هو في الأساس ما يسوقون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقاً مستوى التخصيص في إدارة المهام، كما أن kb قوي جداً أيضاً. لقد أصدروا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا للدردشة حتى نحل محل Slack أيضًا.

جربت في الأساس أي أداة تجارية جادة موجودة. ما يعجبني في ClickUp هو في الأساس ما يسوقون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقاً مستوى التخصيص في إدارة المهام، كما أن kb قوي جداً أيضاً. لقد أصدروا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا للدردشة حتى نحل محل Slack أيضًا.

كما حظيت قيمة ClickUp مقابل المال بتقدير مستخدمي Reddit.

لقد استغرق الأمر مني بالتأكيد بعض الوقت لأستوعب الأمر... القوة الخارقة الحقيقية ل ClickUp تكمن في قدرة مختلف المستخدمين والفرق على العمل من نفس المعلومات ولكن مع عرضها بأي تنسيق (طريقة عرض) تناسبهم... يتيح ClickUp للفرق المختلفة في المؤسسة العمل بأي سير عمل يفضلونه، ولكن من خلال هيكل معلومات مركزي... ClickUp نظام قاتل تمامًا. لم أرَ أي شيء آخر يقترب من هذا النظام من حيث المردود المالي والقوة وسهولة الاستخدام.

لقد استغرق الأمر مني بالتأكيد بعض الوقت لأستوعب الأمر... القوة الخارقة الحقيقية ل ClickUp تكمن في قدرة مختلف المستخدمين والفرق على العمل من نفس المعلومات ولكن مع عرضها بأي تنسيق (طريقة عرض) تناسبهم... يتيح ClickUp للفرق المختلفة في المؤسسة العمل بأي سير عمل يفضلونه، ولكن من خلال هيكل معلومات مركزي... ClickUp نظام قاتل تمامًا. لم أرَ أي شيء آخر يقترب من هذا النظام من حيث المردود المالي والقوة وسهولة الاستخدام.

من ناحية أخرى، يثني بعض مستخدمي Reddit على Pipedrive,

لقد كنت أستخدم Pipedrive للأعمال بين الشركات لمدة 6 أشهر تقريبًا وأحببته. مشكلتي الوحيدة، التي كتبت عنها من قبل هي أن إلغاء التكرار ليس بسيطًا جدًا. إذا قمت بتحميل ورقتي إكسل لجهات الاتصال أو المؤسسات التي تحتوي على بعض البيانات المتداخلة، فيجب عليك إلغاء التكرار يدويًا لكل إدخال قابل للتطبيق.

لقد كنت أستخدم Pipedrive للأعمال بين الشركات لمدة 6 أشهر تقريبًا وأحببته. مشكلتي الوحيدة، التي كتبت عنها من قبل هي أن إلغاء التكرار ليس بسيطًا جدًا. إذا قمت بتحميل ورقتي إكسل لجهات الاتصال أو المؤسسات التي تحتوي على بعض البيانات المتداخلة، فيجب عليك إلغاء التكرار يدويًا لكل إدخال قابل للتطبيق.

يشتكي بعض المستخدمين من أسعار المنصة,

يتمتع Pipedrive بمفهوم تسعير مثير للاهتمام، فهو يتقاضى رسومًا على الوظائف الإضافية بسعر ثابت لكل شركة وليس لكل مستخدم. قد يبدو هذا مكلفًا في بعض الأحيان عندما تحسبه في البداية لكل مستخدم، ولكنه في الواقع معقول جدًا. على سبيل المثال، يتم تسعير وحدة الحملات الخاصة بهم بحوالي 20 دولارًا شهريًا، وهي ليست مكلفة للغاية، على الرغم من أنها ليست الخيار الأقوى المتاح.

يتميز Pipedrive بمفهوم تسعير مثير للاهتمام، فهو يتقاضى رسومًا على الوظائف الإضافية بسعر ثابت لكل شركة وليس لكل مستخدم. قد يبدو هذا مكلفًا في بعض الأحيان عندما تحسبه في البداية لكل مستخدم، ولكنه في الواقع معقول جدًا. على سبيل المثال، يتم تسعير وحدة الحملات الخاصة بهم بحوالي 20 دولارًا شهريًا، وهي ليست مكلفة للغاية، على الرغم من أنها ليست الخيار الأقوى المتاح.

🧠 حقيقة ممتعة: بدأت إدارة علاقات العملاء باستخدام القلم والورق. قبل أن تسيطر البرمجيات، كانت الشركات تدير علاقات العملاء باستخدام الملاحظات المكتوبة بخط اليد وبطاقات الفهرسة ودفاتر الملاحظات. والآن، أصبح كل شيء رقميًا وآليًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

أيهما أفضل أداة لإدارة علاقات العملاء تسود؟

ظهرت النتائج، ولدينا فائز واضح! يظهر ClickUp باعتباره الخيار الأفضل. 👑

على الرغم من أن Pipedrive يقدم واجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لفرق المبيعات، إلا أنه لا يفي بالغرض في عدة مجالات رئيسية ضرورية لإدارة الأعمال الشاملة. فتركيزه على إدارة خط أنابيب المبيعات يحد من تنوعه، مما يجعله أقل ملاءمة للفرق التي تحتاج إلى قدرات أوسع لإدارة المشاريع.

من ناحية أخرى، فإن ClickUp، تطبيق ClickUp، وهو تطبيق كل شيء للعمل، يتجاوز وظائف إدارة علاقات العملاء، حيث يقدم إدارة المهام، وأتمتة التسويق، وطرق العرض المتعددة، والمزيد من أجل حل شامل للأعمال.

صُمم ClickUp من أجل قابلية التوسع، وهو مصمم لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، مما يجعله استثمارًا مستقبليًا.

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