أفضل 10 مولدات لمراجعة الأداء بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

هل يعمل إجهاد التغذية الراجعة في كلا الاتجاهين؟ تخيل أنك تكتب مراجعات أداء شخصية لـ 30 تقريرًا من تقاريرك. ستحمل التقارير القليلة الأولى ملاحظات ثاقبة ورؤى مفيدة، لكن الحماس الأولي للتقييمات التفصيلية سيتضاءل. ومع زيادة عدد المراجعات، يمكن أن تنخفض جودة الملاحظات تدريجيًا - وليس هناك ما هو أسوأ من التقييمات العامة!

يفضل الموظفون المديرين الذين يقدمون القدر المناسب من الملاحظات: قاموا بتقييم هؤلاء المدراء 8.6 في المتوسط . أيضًا, العديد من الموظفين من المرجح أن يبذلوا جهدًا أفضل للحصول على مراجعات فعالة وشخصية.

يمكن أن يساعدك استخدام يد العون مثل الذكاء الاصطناعي في التغلب على تحديات كتابة مراجعات الأداء المفصلة والبناءة.

يتجاوز الذكاء الاصطناعي أتمتة الوظائف الأساسية. حيث يمكنه تحديد مجالات التحسين، وتسريع عملية تقديم الملاحظات، والمساعدة في تعيين الأهداف لتقييم مراجعة الأداء .

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لجني فوائد الحصول على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لتقييم الموظفين، تصفح هذه القائمة التي تضم 10 أدوات لتقييم الأداء بالذكاء الاصطناعي واختر ما يناسبك!

ClickUp (الأفضل لإنشاء مراجعة الأداء التعاوني) Easy Peasy AI (الأفضل للتنفيذ السريع لأطر عمل تقييم الأداء) Writify.AI (الأفضل لمراجعات الأداء عالية التخصيص) Galaxy.AI (الأفضل للعثور على كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد لمراجعة الأداء) Venngage (الأفضل لتصور بيانات الأداء) Typli.ai (الأفضل لكتابة مراجعات أداء خالية من الأخطاء) مايكل شميت (الأفضل لبيئات العمل المتنوعة) ماكس ريفيو (الأفضل للحصول على اقتراحات مخصصة) GravityWrite (الأفضل لملء الأسئلة المحددة مسبقًا للمراجعة) ## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات مولد مراجعة أداء الذكاء الاصطناعي؟

لإنشاء أسئلة موضوعية وعادلة و تقارير أداء مفصلة ، يجب عليك مراقبة كل موظف من موظفي الشركة عن كثب وباستمرار، أو استخدام أدوات برمجية تقوم بذلك نيابةً عنك. من الواضح أن الاختيار الأسهل هو الأداة، لذا دعنا نفهم بعض المعايير المهمة لاختيار واحدة منها.

استخدم هذه المتطلبات كقائمة مرجعية لتحديد أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تحدد جميع المربعات أدناه لتحسين عملية مراجعة الأداء:

ملاحظات بنّاءة: يجب أن توفر المراجعات التي تم إنشاؤها ملاحظات قابلة للتنفيذ، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين

يجب أن توفر المراجعات التي تم إنشاؤها ملاحظات قابلة للتنفيذ، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين الدقة والملاءمة: يجب أن تنشئ الأداة مراجعات تعكس بدقة أداء الموظف، بما يتماشى مع معايير الشركة والأدوار الوظيفية المحددة

يجب أن تنشئ الأداة مراجعات تعكس بدقة أداء الموظف، بما يتماشى مع معايير الشركة والأدوار الوظيفية المحددة التخفيف من التحيز: يجب أن تكون أداة توليد تقييم الأداء مصممة لتقليل التحيز في عملية المراجعة، مما يضمن تقييمات عادلة ومنصفة

يجب أن تكون أداة توليد تقييم الأداء مصممة لتقليل التحيز في عملية المراجعة، مما يضمن تقييمات عادلة ومنصفة التخصيص: ينبغي أن تسمح الأداة بتخصيصقوالب مراجعة الأداءومقاييس التقييم ومقاييس الأداء المحددة لتناسب احتياجات مؤسستك

ينبغي أن تسمح الأداة بتخصيصقوالب مراجعة الأداءومقاييس التقييم ومقاييس الأداء المحددة لتناسب احتياجات مؤسستك الاندماج: يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية، مثل نظام معلومات الموارد البشرية أو برنامج إدارة الأداء، لتبسيط عملية المراجعة

يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية، مثل نظام معلومات الموارد البشرية أو برنامج إدارة الأداء، لتبسيط عملية المراجعة خصوصية البيانات وأمان البيانات: يجب أن تعطي أداة الذكاء الاصطناعي الأولوية لخصوصية البيانات وأمانها، مما يضمن حماية معلومات الموظفين الحساسة

يجب أن تعطي أداة الذكاء الاصطناعي الأولوية لخصوصية البيانات وأمانها، مما يضمن حماية معلومات الموظفين الحساسة سهولة الاستخدام: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام، مع واجهة واضحة وبديهية تقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء المراجعات

أفضل 10 أدوات لتوليد الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأداء (مجانية ومدفوعة)

تستخدم معظم أدوات توليد الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأداء قوالب منظمة يمكن للمحترفين تعبئتها، مثل استبيان، ثم إنشاء مراجعة. بينما تتكامل أدوات أخرى مع مساحة العمل الخاصة بك، وتفهم عملك وموظفيك بشكل أفضل، وتُنشئ مراجعات فورية كتعليقات أو إشادات.

دعنا نلقي نظرة على أدوات الذكاء الاصطناعي العشرة هذه ونحدد أي منها يمكن أن يساعدك في توفير الوقت مع إضافة مضمون لتقارير الأداء:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مراجعات الأداء التعاونية) ClickUp هو حل الإنتاجية القوي، وهو حل الإنتاجية القوي، وهو جيد في إمكانيات مراجعة الأداء كما هو الحال بالنسبة لاحتياجات مساحة العمل الأخرى. وهو قابل للتخصيص بالكامل ومناسب للأفراد وكذلك للفرق الكبيرة والصغيرة.

مع انقر فوق الدماغ ، تحصل على حل ذكاء اصطناعي يجيب على أسئلتك، ويتذكر سياق شركتك، ويحلل الدردشات والمهام والمناقشات السابقة لإنشاء مراجعات مفصلة لأداء الموظف. كما أنه يحدد كيفية أداء الموظف فيما يتعلق بمهام معينة ومتى!

استخدم ClickUp Brain لمراجعات الأداء التفصيلية بالطرق التالية:

إنشاء ملخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأداء الموظف ونقاط ضعفه وإنجازاته

لأداء الموظف ونقاط ضعفه وإنجازاته إنشاء قالب مراجعة أداء قابل للتخصيص مصمم خصيصًا لأدوار محددة، مما يوفر الوقت والاتساق

مصمم خصيصًا لأدوار محددة، مما يوفر الوقت والاتساق تحويل المناقشات الصوتية إلى نص عن طريق النسخ التلقائي واستخراج الرؤى الرئيسية لتضمينها في تقارير التقييم

لتضمينها في تقارير التقييم استخدام مساعد الكتابة المدمج بالذكاء الاصطناعي في Brain لصياغة ملاحظات بناءة مع الحفاظ على نبرة الصوت والشكل وسهولة القراءة ووضوح الفكر

مع الحفاظ على نبرة الصوت والشكل وسهولة القراءة ووضوح الفكر ترجمة المراجعات إلى لغات مختلفة، مما يعد بالشمولية والتنوع للشركات ذات القوى العاملة العالمية

ClickUp Brain

بعد ClickUp Brain، استخدم ClickUp Chat لربط المحادثات بالمهام والوثائق وإبقاء المناقشات حول مراجعات الأداء في سياقها وسهولة الوصول إليها. تعني المحادثات المنظمة في مساحات أو قنوات مخصصة أن فرق الموارد البشرية والمديرين يمكنهم التعاون والمشاركة في التواصل المهني دون الحاجة إلى التبديل إلى أداة أخرى.

يمكن أن تكون ClickUp Chat مفيدة في:

ربط القوائم والمجلدات و المسافات في ClickUp لإبقاء السجل المتعلق بالأداء متصلاً بالمهام/المشاريع المعنية

فصل المناقشات عن طريق إضافة أوصاف/عناوين لتحديد الدردشات كمراجعات فردية أو جماعية

إضافة أعضاء الفريق إلى الدردشات الجارية دون تعطيل التدفق وتعزيز المناقشات التعاونية

إنشاء مهام أو إعلانات مرتبطة بالأداء مباشرة من الدردشة دون إضافة جهد يدوي

استخدم واجهة ClickUp Chat لتنظيم مراجعات الأداء في مكان واحد

ميزة تعاونية أخرى في ClickUp هي مستندات ClickUp . يمكن لأعضاء الفريق استخدامها لتعديل مراجعات الأداء بشكل تعاوني، ووضع علامات على الزملاء للحصول على مدخلات، وإضافة تعليقات قابلة للتنفيذ إلى المستندات.

تساعد خيارات التنسيق الغنية مثل الجداول، والفواصل، واللافتات، وأوامر تخفيض السعر المديرين على تنسيق المراجعات لتضمين مقاييس مفصلة للموظفين، وملخصات الملاحظات، وخطط العمل بطريقة منظمة وجذابة بصرياً.

استخدم ClickUp Docs وخيارات التنسيق الغنية الخاصة به لمراجعة الأداء

كخيار بديل, قالب مراجعة أداء ClickUp يمكن أن يساعد المؤسسات في التغلب على محنة قياس أداء الفريق بفعالية وباستمرار. تساعد الهيكلية المحددة فرق الموارد البشرية على تكييف الشكل والمحتوى بما يتناسب مع احتياجات مؤسستهم.

يأتي جاهزًا بهياكل تقييم ذاتي مبنية مسبقًا، مما يسمح بإجراء تقييم ذاتي منظم مراجعة أداء التقييم الذاتي للأداء . يعزز محادثات النمو الوظيفي التي تعمل على مواءمة نمو الموظف ومسؤوليات الوظيفة مع الأهداف التنظيمية، مما يعزز نجاح الفريق بشكل عام.

كما يسهل القالب أيضًا مراجعات المدير حيث يمكن للإدارة تقديم ملاحظات بناءة وتقدير خلال فترة المراجعة.

ففي النهاية، تُظهر العديد من الدراسات أن الموظفين الذين يتلقون ردود فعل سريعة وبناءة أكثر تفاعلًا وتحفيزًا.

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم جميع مراجعات الأداء والبحث عنها والوصول إليها باستخدام مركز المستندات، مما يضمن بقاء التقييمات متاحة ومنظمة

إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع فوري على الموضوعات الرئيسية من خلال ميزة "اللحاق بالركب" بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الحاجة إلى التفسيرات أو الاجتماعات المتكررة

ادمج ClickUp مع منصات مختلفة لضمان أن تكون المراجعات مبنية على البيانات وتعكس النطاق الكامل لمساهمات الموظف ومقاييسه باستخدام تكامل ClickUp دعم عمليات المتابعة القابلة للتنفيذ باستخدام مهام ClickUp حتى يتمكن المديرون من تعيين المهام، وتحديد الأهداف الذكية، ومراقبة التقدم المحرز مباشرةً بمجرد اكتمال مراجعات الأداء



قيود ClickUp

يمكن أن تصبح الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد بسبب الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

كونك مسؤولاً عن إدارة العمل الذي يقوم به الآخرون، فإن ClickUp يسهّل عليك إدارة المهام وعبء العمل وما إلى ذلك. كما ساعدني أيضًا في تقديم أداء الفريق وكذلك الأداء الفردي للأعضاء نيدهي راجبوت ، مديرة إدارة الأعمال في سيد كوميرس

اقرأ أيضًا: أمثلة على ملاحظات المديرين: دليل للقادة

2. الذكاء الاصطناعي السهل السهل (الأفضل للتنفيذ السريع لأطر تقييم الأداء)

عبر Easy Peasy AI أداة توليد الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأداء Easy Peasy AI مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تساعد الاقتراحات في الوقت الفعلي المنصة على تحسين جودة الملاحظات، بينما تسهل إمكانات التكامل مشاركة البيانات مع أدوات الموارد البشرية الحالية.

مع وجود رؤى سياقية عميقة محدودة، فإن بساطتها وسرعتها تجعلها حلاً موثوقاً لمراجعات الأداء السريعة والعملية والقابلة للتنفيذ.

ميزات إيزي بيسي للذكاء الاصطناعي

استفد من القوالب الجاهزة للاستخدام التي يمكن تخصيصها وتنوعها بسهولة

إنشاء مراجعات من وجهات نظر مختلفة - الشخص الأول والثاني والثالث

استفد من دعم أكثر من 40 لغة ولهجات مختلفة من خلال وظيفة تحويل النص إلى كلام

قيود Easy Peasy AI

يمكن أن تفتقر الصور التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى الجوهر والدقة

عدم وجود عرض توضيحي أو أدلة إرشادية للأداة يمكن أن يربك المستخدم

تسعير Easy Peasy AI

مجاني للأبد

المبتدئين: 16 دولارًا/مستخدم شهريًا

16 دولارًا/مستخدم شهريًا غير محدود 50: 24 دولاراً/مستخدماً شهرياً

24 دولاراً/مستخدماً شهرياً غير محدود: 32 دولاراً/مستخدماً شهرياً

Easy Peasy AI التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

👀 هل تعلم؟ قد يسمح المدراء في كثير من الأحيان للمدراء بأن تطغى جودة واحدة رائعة (مثل الالتزام بالمواعيد) على كل شيء آخر، مما يؤدي إلى مراجعات متحيزة. وهذا ما يسمى تأثير الهالة.

3. Writify.AI (الأفضل لمراجعات الأداء الشخصية للغاية)

عبر Writify.AIWritify.AI صياغة تقييمات مفصلة ومحددة الأدوار تعكس إنجازات الموظفين وإبرازها مجالات التحسين . يمكنك تقديم ملاحظات مخصصة لعدة موظفين في وقت واحد باستخدام رؤى مدعومة بالبيانات.

بمجرد تجاوز منحنى التعلم الحاد قليلاً، ستتمكن من تطوير تقييمات أداء مؤثرة بأقل جهد ممكن.

Writify.AI أفضل الميزات

إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة بسرعة وكفاءة باستخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة - بغض النظر عن عدد تقييمات الأداء التي تحتاجها

إنشاء تقييمات منظمة وذات مغزى باستخدام أداة توسيع الفقرات بالذكاء الاصطناعي، ومُنشئ المخطط التفصيلي، ومُنشئ التعليقات على المراجعات

حافظ على المصداقية وتجنب المشكلات المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر باستخدام أداة الكشف عن الانتحال المدمجة

قيود Writify.AI

منحنى تعليمي حاد محتمل للمستخدمين غير المعتادين على خيارات التخصيص المتقدمة الخاصة به

تسعير برنامج Writify.AI

مجاني للأبد

Writify.AI التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. Galaxy.AI (الأفضل لإيجاد كل أدوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد لمراجعة الأداء)

عبر Galaxy.AIGalaxy.AI عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي تجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في المجال مثل GPT-4 وClaude وGemini وغيرها في مكان واحد، حتى لا تضطر إلى شراء اشتراكات متعددة.

بفضل الميزات المصممة لتحقيق الدقة والتخصيص والكفاءة، يجعل Galaxy.ai من السهل على متخصصي الموارد البشرية تقديم تقييمات ثاقبة وقابلة للتنفيذ. استخدمه لتوليد ملاحظات متوازنة تعترف بالإنجازات وتحدد مجالات التحسين. يمكنك تشكيل لهجته وأسلوبه لضمان لغة مهنية مناسبة خلال المراجعة.

أفضل ميزات Galaxy.AI

استفد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تتم إضافتها كل أسبوع

احصل على النصائح وأفضل الممارسات لإنشاء تقييمات أداء أفضل

استفد من نظام الدردشة متعدد النماذج الذي يسمح لك بمقارنة استجابات أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة في وقت واحد لاتخاذ قرار مستنير

قيود Galaxy.AI

يتطلب إعداد بيانات أولية لإجراء تحليل دقيق للأداء

لا يمكن الوصول إلى جميع الميزات إلا بعد إجراء عملية الدفع

تسعير #### Galaxy.AI

غير محدود: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Galaxy.AI

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

👀 هل تعلم؟ عدد من الشركات متعددة الجنسيات بما فيها Adobe وMicrosoft وDell وDell وJuniper وغيرها من الشركات تتخلى عن النهج الرسمي المتبع في مراجعات الأداء السنوية لصالح إجراء مراجعات أكثر تواتراً وغير رسمية وتطلعية مع الموظفين على مدار العام.

5. Venngage (الأفضل لتصور بيانات الأداء)

عبر فينج Venngage عبارة عن منصة تصميم بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور ورسوم بيانية مذهلة.

فهي تبسّط تقديم مراجعات الأداء وتحليل البيانات والتقارير بطريقة جذابة وجذابة بصرياً ببضع نقرات فقط.

استخدمها للحصول على تقييمات بزاوية 360 درجة لموظفيك بسهولة، حيث تتيح الأداة للعديد من الأعضاء تحرير وترك تعليقات على أي من قوالب تقييم الأداء التي تختارها لإنشاء ومشاركة تعليقاتك.

Venngage أفضل الميزات

يمكنك تخصيص القوالب وإنشاء صور مرئية بسهولة دون الحاجة إلى مهارات تصميم واسعة النطاق باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي

اعثر بسرعة على نقطة بداية مناسبة لمشاريعك مع أكثر من 10,000 قالب

استيراد البيانات من ملفات CSV أو ملفات Excel وتصورها بفعالية في المخططات والرسوم البيانية والمخططات الذكية

قيود Venngage

يتطلب عملاً شاقًا يدويًا لنقل الأدوات والعناصر

يمكن أن يتسبب التصميم الثقيل في تجميد الأداة

تسعير #### تسعير Venngage

مجاني للأبد

القسط: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Venngage

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. PerfromanceReviews.ai (الأفضل لتوليد تعليقات غير متحيزة لتطوير الموظفين)

عبر PerformanceReviews.ai PerformanceReviews.ai هي أداة لتوليد الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأداء تعمل على إنشاء تقييمات أداء مخصصة ومفصلة وذات رؤية ثاقبة.

اختر ما إذا كانت المراجعة لك أو لأحد الموظفين، وقم بتعبئة النموذج، وقدم تقييمات محددة أمثلة على مراجعة الأداء إلى الأداة. ستحدد الخطوة الأخيرة مسار مراجعة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات #### PerformaceReviews.ai

استخدام قالب محدد لتوفير الوقت وإنشاء مراجعات الأداء

التنقل في واجهة سهلة الاستخدام تُبسِّط عملية إنشاء المراجعة

إنشاء الملاحظات تلقائيًا، بما في ذلك نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين

تكييف اللغة والنبرة مع أسلوبك للحفاظ على اللمسة الإنسانية في تقييماتك

قيود PerformanceReviews.ai

يمكن أن تؤدي الأمثلة المتشابهة إلى رتابة في النتيجة

PerformanceReviews.ai التسعير

غير محدود: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات PerformanceReviews.ai

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. Typli.ai (الأفضل لكتابة مراجعات الأداء الخالية من الأخطاء)

عبر Typli.ai يساعد Typli.ai المتخصصين في الموارد البشرية من خلال أتمتة عملية كتابة مراجعات الأداء، مما يوفر الوقت الذي يقضونه في صياغة وتنسيق المحتوى.

كما تعمل أدوات الكتابة التي يزيد عددها عن 184 أداة على أتمتة أنواع أخرى من إنشاء المحتوى.

Typli.ai أفضل الميزات

احصل على اقتراحات في الوقت الحقيقي تساعدك في إكمال الجمل وإنشاء القوائم وإدراج الاقتباسات ذات الصلة، مما يجعل الكتابة أكثر سلاسة وسرعة

صِف ما تحتاج إليه، وسيقوم Typli بإنشاء صور عالية الجودة لاستكمال المحتوى الخاص بك

صمم المحتوى الذي تحبه محركات البحث من خلال أدوات تدقيق تحسين محركات البحث المدمجة وميزات اقتراح الكلمات المفتاحية

قيود Typli.ai

قد يفتقر إلى الفهم الدقيق لأداء الموظفين الفرديين

هناك خطر أن تظهر المراجعات التي تم إنشاؤها على أنها عامة إذا لم يتم تخصيصها بشكل كافٍ

تسعير Typli.ai

الأساسي: 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الإضافي: 24.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

24.99 دولارًا/مستخدم شهريًا المحترف: 69.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تايبلي.ai التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

اقرأ أيضًا: أمثلة على ملاحظات الموظفين الفعالة لتقديم مدخلات موضوعية وتعزيز الروح المعنوية

8. مولد مراجعة الأداء لمايكل شميت (الأفضل لبيئات العمل المتنوعة)

عبر مايكل شميت مايكل شميت هو مطور برمجيات مقيم في إلينوي ويحب بناء "أشياء سخيفة" إحدى تجاربه هي أداة مجانية لتوليد مراجعة الأداء بالذكاء الاصطناعي مع واجهة مباشرة. وهي تبسّط عملية المراجعة من خلال السماح للمستخدمين بإدخال معلومات وسمات محددة للموظف، والتي تستخدمها الأداة بعد ذلك لإنشاء قالب مراجعة شامل.

مولد مراجعة الأداء من مايكل شميت أفضل الميزات

تقييم الأداء عبر أكثر من 40 سمة، وتسجيل كل سمة على أنها مثالية أو جيدة أو متوسطة أو دون المستوى أو الأسوأ

تحديد السمات والدرجات المقابلة لها، مما يؤدي إلى توليد قالب المراجعة

استفد من المطالبات لاستدعاء سمات الأداء ذات الصلة، مما يسهل صياغة مراجعات شاملة دون أن تتعثر فيما يجب قوله

مولد مراجعة الأداء بواسطة قيود مايكل شميت #### مولد مراجعة الأداء من مايكل شميت

تركز الأداة في المقام الأول على توليد نص يستند إلى مدخلات محددة مسبقًا، وتفشل في التقاط الملاحظات الدقيقة

تتناسب جودة المراجعة التي تم إنشاؤها بشكل مباشر مع دقة وتفاصيل المعلومات المقدمة

مولد مراجعة الأداء من قبل مايكل شميت التسعير

مجاني للأبد

مولد مراجعة الأداء من إعداد مايكل شميت التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: قد يرى الناس أن تقييمات الذكاء الاصطناعي أقل تحيزاً من تقييمات البشر. 47% من المستجيبين في استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون أفضل من البشر في تقييم جميع المتقدمين للوظائف بنفس الطريقة.

9. ماكس ريفيو (الأفضل للحصول على اقتراحات مخصصة)

عبر مراجعة ماكس يعمل MaxReview على تبسيط عملية مراجعة الأداء من خلال تقديم اقتراحات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم. قم بإنشاء مراجعات متميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية المصممة خصيصاً لأدوار وشركات معينة. يمكنك أيضاً أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تحسين جودة الكتابة وجعل المراجعة أقصر أو أطول.

ماكس ريفيو أفضل الميزات

اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة خصيصاً لأنواع مختلفة من تقييمات الأداء

استفد من نظام التقييم القائم على السمات الذي يسمح لك بتقييم الموظفين بناءً على مقاييس أداء مختلفة

التكامل مع أنظمة الموارد البشرية الحالية، مما يسمح بنقل البيانات وإدارتها بسلاسة

قيود المراجعة القصوى

تعتمد جودة النتيجة بشكل كبير على مدخلات المستخدم

قد لا تقدم الأداة تحليلات شاملة أو قدرات تكاملية

ماكس ريفيو ماكس ريفيو التسعير

غير محدود: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

ماكس ريفيو ماكس تقييمات ومراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. GravityWrite (الأفضل لملء الأسئلة المحددة مسبقًا للمراجعة)

عبر GravityWrite مولد لمراجعة أداء الذكاء الاصطناعي مع نظرة مستقبلية المنحى, GravityWrite أداة مجانية تتيح لك إدخال تفاصيل محددة حول المسمى الوظيفي للموظف وإنجازاته ونقاط قوته. بعد ذلك، تقوم بتوليد ملاحظات مصممة خصيصًا يمكن استخدامها لتوجيه تطوير الموظفين وتحفيزهم على ملاحقة الأهداف والتحديات المستقبلية.

أفضل ميزات GravityWrite GravityWrite

استفد من أكثر من 80 أداة مختلفة للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المحتوى المختلفة، بما في ذلك منشورات المدونة والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومحتوى تحسين محركات البحث

استفد من دعم متعدد اللغات لإنشاء محتوى بلغتك ونبرة صوتك المفضلة، وبالتالي تلبية احتياجات الجمهور العالمي

قيود GravityWrite

قد تقوم الأداة بتحديث وحذف المحتوى غير المحفوظ تلقائيًا

تسعير GravityWrite

مجاني للأبد

المبتدئين: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف: 79 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GravityWrite GravityWrite

G2: 4.6/5 (80 مراجعة)

4.6/5 (80 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام تصنيف المكدس لتتبع أداء الموظفين

استخدم ClickUp كأداة لمراجعة الأداء ## استخدم ClickUp كأداة لمراجعة الأداء

كتابة مراجعات الأداء عملية مملة، لكنها ضرورية. أنت بحاجة إلى أداة متوافقة وقابلة للتخصيص تقدم كل شيء في مكان واحد للحد من الارتباك.

لهذا السبب يجب عليك اختيار ClickUp.

فهو يتكامل مع مساحة العمل الخاصة بك لمساعدتك على اكتساب فهم سياقي أعمق لشركتك. فهو يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة ويقدم مزايا كل من برنامج مراجعة الأداء وحل إدارة المشاريع. اشترك في ClickUp كأداة مجانية لمراجعة الأداء بالذكاء الاصطناعي وتقدير جهود موظفيك باستخدام ميزات تفصيلية متعلقة بالتقييم.