تحديد الأهداف لتقييم مراجعة الأداء لتقييم الأداء

تحديد الأهداف هو الخطوة الأولى في إدارة الأداء حيث يساعدك أنت وفريقك على الاتفاق على ما هو متوقع منهم.

أهداف الأداء هي الأهداف أو الغايات التي يجب أن يحققها المهني خلال فترة محددة (عادةً ما تكون سنة) للحصول على مراجعة أداء جيدة. تحدد مراجعات الأداء مكافأة نهاية العام وزيادات الأجور والترقيات للموظفين.

إذا وُضعت أهداف مراجعة الأداء بشكل واقعي، فإنها تحفز موظفيك على العمل بجد وتحقيق أهدافهم للحصول على تقييم جيد.

يعد تحديد الأهداف ومراجعات الأداء من الجوانب الأساسية لإدارة الأداء ومن الضروري أن تكون صحيحة من أجل أداء الشركة.

سنتحدث في هذه المقالة عن تحديد الأهداف لتقييم مراجعة الأداء والطريقة الأكثر فعالية لتحديد أهداف الفريق.

## فهم تقييم الأداء وإدارة الأداء

غالبًا ما يستخدم الناس تقييم الأداء وإدارة الأداء بالتبادل، وإن كان ذلك بشكل غير صحيح. هذان مفهومان مختلفان، وسنوضحهما لك في هذا القسم.

تقييم الأداء تقييم الأداء أو المراجعة هي عملية تقييم أداء عمل كل موظف على حدة ومساهمته في الشركة. وعادة ما يتم إجراؤه سنويًا ويهدف إلى مساعدتهم على التعلم والنمو.

كما تستخدم الشركات أيضًا التقييمات لتحديد الموظفين الأفضل أداءً من أجل برامج المكافآت والتقدير.

إدارة الأداء

أما إدارة الأداء، من ناحية أخرى، فهي مفهوم أوسع، والتقييمات جزء منه. وهي تشمل كل شيء بدءًا من تحديد الأهداف إلى تتبع التقدم الذي يحرزه كل موظف، وتقديم الملاحظات، ومكافأة الأداء الجيد.

أوجه التشابه والاختلاف بين تقييم الأداء وإدارة الأداء

تنتهي أوجه التشابه بين تقييم الأداء والإدارة في حقيقة أن كلاهما يتعامل مع تطوير الموظفين وأدائهم. وكما هو موضح، فإن الأولى جزء من العملية الأخيرة.

للحصول على فهم أفضل، راجع هذه الاختلافات بين الاثنين.

تقييم الأداء إدارة الأداء الغرض لقياس الأداء السنوي للموظفين لرصد أداء الموظفين وتحسينه بانتظام التكرار سنوي عملية مستمرة النطاق ضيق: تتعامل فقط مع التقييمات السنوية الرسمية فقط واسعة النطاق: يشمل تحديد الأهداف وتتبع الأداء والتغذية الراجعة وما إلى ذلك.

عملية تحديد الأهداف أثناء تقييم مراجعة الأداء

يعتمد نجاح عملية مراجعة الأداء على مدى نجاحك في تحديد الأهداف في بداية العام. تتطلب عملية تحديد الأهداف، على الرغم من بساطتها، مدخلات من أصحاب المصلحة المتعددين والعناية الواجبة.

في هذا القسم، سنتناول في هذا القسم نصائح الخبراء حول كيفية تحديد أهداف أداء الموظفين لتقييم الأداء بالطريقة الصحيحة.

مشاركة الفريق في تحديد الأهداف

يجب أن يكون تحديد الأهداف لتقييم الأداء جهدًا تعاونيًا. في حين أن دورك كمدير أو قائد فريق عمل أمر بالغ الأهمية، يجب عليك أيضًا إشراك فريقك في العملية.

إليك بعض النصائح لتبدأ بها:

ابدأ بتقييم أداء كل موظف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

المجالات التي تحتاج إلى تحسين اسألهم عن أهدافهم للتطوير المهني ودوافعهم ومساراتهم المهنية المفضلة

ناقش المجالات الرئيسية التي تتفقان على ضرورة العمل عليها في العام القادم، بما في ذلك تعلم مهارات جديدة

التي تتفقان على ضرورة العمل عليها في العام القادم، بما في ذلك تعلم مهارات جديدة وضع أهداف وغايات واضحة يجب على كل عضو في الفريق تحقيقها قبل نهاية العام

أنشئ أهدافاً ذكية لتحقيق أهدافك طويلة المدى باستخدام نموذج الأهداف السنوية من ClickUp

إذا كان أي من أعضاء فريقك جديدًا على تحديد الأهداف لتقييم الأداء، يمكنك أن تقترح عليهم استخدام قالب الأهداف السنوية ل ClickUp . هذا القالب مثالي للمبتدئين، فهو يساعدك على تحديد مستقبلك المثالي وما ترغب في تحقيقه.

يتيح لك قالب المستندات تحديد وتتبع الأهداف السنوية لكل من حياتك الشخصية والعملية. يمكن للقالب:

مساعدتك في تحديد أهداف قابلة للقياس لتتبعها على مدار العام

إرشادك إلى كيفية وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق

تسهيل تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة

السماح لك بتصور الأهداف وتعديلها بسرعة حسب الحاجة

استفد من اجتماعات ClickUp لإعداد مناقشات تحديد الأهداف مع موظفيك. فهو يجعل وضع جدول الأعمال والجدولة أمراً سهلاً.

في نهاية عملية المراجعة طلب الملاحظات من جميع الموظفين لتحسين العملية وجعلها أكثر شفافية.

خاصية الاستطلاع الخاصة بـ عرض نموذج ClickUp مثالي للحصول على تعليقات الموظفين. ويمكنه أيضًا إنشاء نماذج تقييم ذاتي سهلة الاستخدام لمناقشات مراجعة الأداء.

استخدم طريقة عرض نموذج ClickUp لإنشاء نماذج ملاحظات الموظفين ونماذج التقييم الذاتي لعملية مراجعة الأداء

نصيحة احترافية: استخدم

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لتلخيص ملاحظات اجتماعك واستخلاص عناصر العمل منها. شارك هذه الملاحظات مع أعضاء الفريق بعد الاجتماع للتأكد من أنكم على نفس الصفحة _

دور القيادة في تحديد أهداف الأداء

بالإضافة إلى أعضاء الفريق، يجب عليك أيضًا إشراك القيادة العليا في عملية تحديد الأهداف. يمكنهم مساعدتك في تحديد أهداف الفريق لهذا العام. لذا، يجب أن تكون خطوتك التالية هي الاجتماع مع كبار القادة و طلب آرائهم حول خططك.

عادةً ما يكون لرؤساء الأقسام أو القادة الرأسيين أهدافهم الخاصة، بالإضافة إلى الأهداف الجماعية المخصصة لقسمهم. ولتحقيق تلك الأهداف، يجب عليهم التأكد من أن جميع الفرق الخاضعة لإشرافهم تسعى جاهدة لتحقيق تلك الأهداف.

تضمن مشاركة القيادة في عملية تحديد الأهداف أن تكون أهداف الفرق الفردية متزامنة مع الأهداف التنظيمية العامة. وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة القيادة في عملية تحديد الأهداف تساعد على تحقيق التوافق بين الفرق والأهداف.

إدماج مؤشرات الأداء في عملية تحديد الأهداف

يجب دائمًا أن تكون الأهداف، سواء كانت لتقييم الأداء أو لأي غرض آخر، مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية. لا تضع أهدافًا نوعية لا يمكنك قياس أدائها. لكل هدف، يجب أن يكون لديك مؤشر أداء رئيسي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان الهدف قد تحقق أم لا.

وبالتالي، فإن الخطوة التالية في عملية تحديد الأهداف هي وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس أو مؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف.

استفد من نموذج أهداف ClickUp SMART Goals لإنشاء أهداف محددة وقابلة للقياس يمكنك تتبعها بسهولة.

ضع أهدافًا أفضل باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp SMART Goals

يساعد القالب قادة الفرق ومديري الموارد البشرية على تحديد الأهداف وتحقيقها من خلال:

تحديد أهداف SMART وتقسيمها إلى خطوات ومهام أصغر حجماً

مراقبة وتصور التقدم المحرز في المهام

تقييم الموارد المطلوبة لإنجاز المهام

إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

يقدم خمس طرق عرض مختلفة، بما في ذلك ورقة عمل الأهداف الذكية للعصف الذهني وتخزين الأفكار

قياس الأداء مقابل الأهداف

بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة وتحديد الأهداف، استخدم تطبيقات تتبع الأهداف مثل ClickUp لتتبع الأداء وقياسه. أهداف ClickUp يجعل عملية تحديد الأهداف وتتبعها أسهل وأسرع. استخدمه لإنشاء أهداف SMART وتتبع حالتها وقياس النتائج الرئيسية.

تحديد الأهداف وتتبع تقدمها بصريًا باستخدام ميزة ClickUp Goals

تحتاج إلى تقييم النتائج ومؤشرات الأداء الرئيسية في نهاية فترة المراجعة. باستخدام برنامج مراجعة الأداء سيساعدك على تبسيط العملية.

يمكنك أيضًا استخدام قالب مراجعة أداء ClickUp لإجراء مناقشات فردية لتقييم الأداء مع نقاط حوار واضحة لكل موظف.

استخدم قالب ClickUp لمراجعة الأداء لتعيين نقاط مناقشة واضحة لاجتماع المراجعة وتقديم الملاحظات

استخدمه لسرد نقاط المناقشة الرئيسية لجلسات مراجعة الأداء الفردية الخاصة بك. يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات التي تريد تقديمها للفرد خلال جلسة المراجعة.

وتستخدم صيغة البدء والتوقف والمتابعة لإعلام الفرد بما يقوم به بشكل جيد وما يجب عليه تحسينه أو التوقف عنه تماماً.

بمجرد انتهاء الاجتماع، شارك الملاحظات مع كل فرد للرجوع إليها في المستقبل.

بدلاً من ذلك، استفد من أحد قوالب مراجعة الأداء بواسطة ClickUp

بالنسبة لأصحاب الأداء المنخفض، هناك العديد من نماذج خطة تحسين الأداء التي يمكنك استخدامها.

نصيحة احترافية: ساعد فريقك على البقاء على اطلاع على مقاييس الأداء الخاصة بهم وخلق ثقافة الشفافية من خلال إعداد لوحات المعلومات لتتبع مقاييس الأداء الفردية والجماعية وتحديثها تلقائيًا. ويمكنك القيام بذلك ببضع نقرات باستخدام ClickUp Dashboards

### أهمية الإبداع والعمل الجماعي في عملية تحديد الأهداف

لا يمكنك تقييم أداء الموظفين بشكل منعزل. فلا يكفي تقييم أداء الفرد في مهامه الفردية. يجب عليك أيضًا تحديد مدى جودة عملهم مع أعضاء فريقهم وأداء المهام التعاونية.

تأكد من تضمين الأهداف المتعلقة بالعمل الجماعي والإبداع والابتكار أثناء عملية تحديد الأهداف. يجب تقدير الأشخاص الذين يتوصلون إلى حلول إبداعية للمشاكل ويسارعون إلى مساعدة الآخرين ومكافأتهم. ClickUp لفرق الموارد البشرية يمكن أن يساعدك في إدارة المواهب ومكافأة الموظفين الأفضل أداءً.

ابدأ بـ مصفوفة مكافأة ClickUp نموذج لتعيين تقييمات الأداء والمكافآت للموظفين.

قم بتنظيم تقييمات الموظفين وتوزيع المكافآت بصرياً باستخدام قالب مصفوفة مكافآت ClickUp

إليك كيف يساعدك

اطلع على تقييمات أداء جميع أعضاء الفريق في لمحة سريعة

استخدم الترميز اللوني لتصنيف المهام بناءً على مستوى الخبرة المطلوبة لها

تنظيم المعلومات المتعلقة بالراتب الحالي والمقترح لكل موظف بتنسيق مرئي

### مواءمة الأهداف الفردية مع عملية مراجعة الأداء

أحد الأمور الحاسمة استراتيجيات تحديد الأهداف هي مواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف العامة للعمل.

صمم عملية مراجعة الأداء، مع مراعاة أهداف الموظف والشركة على حد سواء. ثم ضع أهدافًا جماعية وفردية تساعد على تحقيق أهداف العمل.

خلاصة سريعة: تحديد الأهداف لتقييمات الأداء

ابدأ بالفريق: حدد نقاط القوة الفردية ومجالات التطوير، ودع كل عضو من أعضاء الفريق يوضح خططه للمستقبل

مواءمة الأهداف الفردية مع أهداف الشركة

احصل على موافقة القيادة

اختر أهدافًا قابلة للقياس، وحدد كيفية تتبعها

تأكد أيضاً من تضمين الأهداف المتعلقة بالعمل الجماعي والتعاون

ضع آليات لتتبع الأهداف ومراجعة الأداء

## فوائد وتحديات تحديد الأهداف لتقييم الأداء

لا يمكن إنكار أهمية تحديد الأهداف في مراجعة الأداء في مكان العمل. فهو يحدد مسار عملية التقييم بأكملها ويساعد قادة الفرق والمديرين على تقييم أداء الموظفين بموضوعية.

ومع ذلك، فإن تحديد الأهداف ليس بالأمر السهل. دعونا نناقش الفوائد والتحديات المرتبطة بها.

الفوائد

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لتحديد الأهداف لتقييم الأداء.

إنه يعطي فهماً واضحاً لما هو متوقع من كل موظف ويجعل عملية تقييم الأداء أكثر موضوعية وانسيابية

وجود أهداف واضحة يحافظ على تحفيز الموظفين على الأداء الجيد وتحقيق الأهداف للحصول على المكافآت

على الأداء الجيد وتحقيق الأهداف للحصول على المكافآت يساعدك توصيل أهداف الأداء على الحفاظ على الشفافية في عملية مراجعة الأداء

في عملية مراجعة الأداء وضع معايير واضحة للأداء يجعل الأفراد مساءلين عن عملهم ويشجعهم على تحمل مسؤولياتهم

عن عملهم ويشجعهم على تحمل مسؤولياتهم يساعد تحديد الأهداف السنوية على مواءمة الأداء الفردي وأداء الفريق مع أهداف العمل الإجمالية، مما يؤدي إلى نجاح الأعمال

التحديات

على الرغم من فائدته، إلا أن تحديد الأهداف ينطوي على بعض التحديات أيضًا. دعونا نناقش بعض هذه التحديات بإيجاز.

قد يؤدي وضع أهداف غير واقعية إلى تثبيط عزيمة الموظفين ويكون له تأثير عكسي على الأداء . يكمن الحل في التأكد من أن جميع الأهداف التي تضعها واقعية وقابلة للتحقيق. إذا كنت تتخذ هدفًا ما كهدف، فاحرص على ربط معايير الأداء ليس فقط بتحقيقه ولكن أيضًا بالجهود المبذولة لتحقيقه

. يكمن الحل في التأكد من أن جميع الأهداف التي تضعها واقعية وقابلة للتحقيق. إذا كنت تتخذ هدفًا ما كهدف، فاحرص على ربط معايير الأداء ليس فقط بتحقيقه ولكن أيضًا بالجهود المبذولة لتحقيقه يتطلب الأمر دراسة متأنية لوضع أهداف شاملة لا تركز فقط على الأداء في مجال واحد بل تغطي جميع الجوانب المهمة. إن إشراك الفرق وأصحاب المصلحة والقادة في مناقشة تحديد الأهداف يمكن أن يساعد في منع ذلك

لا تركز فقط على الأداء في مجال واحد بل تغطي جميع الجوانب المهمة. إن إشراك الفرق وأصحاب المصلحة والقادة في مناقشة تحديد الأهداف يمكن أن يساعد في منع ذلك تتمثل إحدى أكثر المشاكل شيوعًا في تحديد الأهداف في أن الأشخاص غالبًا ما يضعون أهدافًا غامضة أو فضفاضة يصعب تتبعها . لتجنب ذلك، حدد المقاييس وآليات التتبع مع كل هدف تختاره.

. لتجنب ذلك، حدد المقاييس وآليات التتبع مع كل هدف تختاره. إذا لم تتضمن الأهداف العمل الجماعي والتعاون، فقد ينتهي بك الأمر إلى تأليب الموظفين ضد بعضهم البعض، مما يعيق ثقافة الشركة . لتجنب هذه المشكلة، تأكد من أن بعض الأهداف تتعلق بمهارات الفريق مثل التعاون، وتوجيه الآخرين، وأن تكون ودودًا ومفيدًا

. لتجنب هذه المشكلة، تأكد من أن بعض الأهداف تتعلق بمهارات الفريق مثل التعاون، وتوجيه الآخرين، وأن تكون ودودًا ومفيدًا يمثل الحفاظ على الإنصاف والشفافية في عملية تحديد الأهداف وتتبع الأداء تحديًا للكثيرين. يجب على المؤسسات أن تعمل بنشاط على هذا الجانب من خلال وضع إيقاع تواصل حول الأهداف، بما في ذلك الاجتماعات المفتوحة وتحديثات البريد الإلكتروني

## أنواع أهداف الأداء وأمثلة عليها

فيما يلي بعض الأنواع الشائعة لأهداف مراجعة الأداء لمراجعات الأداء.

أهداف بناء الفريق

تهدف هذه الأهداف إلى تحسين التعاون وديناميكيات الفريق. كما تمت مناقشته، لا يمكن للأفراد العمل والتقييم بشكل منفرد. مدى جودة عمل الشخص داخل الفريق مهم أيضًا.

إن تضمين أهداف بناء الفريق في عملية مراجعة الأداء يضمن لك تشجيع الموظفين على العمل على مهارات العمل الجماعي والتعاون.

أمثلة على ذلك:

حضور أربعة أنشطة وفعاليات لبناء الفريق في السنة

الحفاظ على حضور 90% من اجتماعات الفريق والمشاركة فيها بفاعلية

توجيه منضم جديد واحد في الفريق كل ثلاثة أشهر

أهداف إدارة الوقت

إدارة الوقت هي مهارة عمل مهمة تساعد المهنيين على أن يكونوا أكثر إنتاجية في العمل. أهداف إدارة الوقت الذكية تسعى إلى تحسين قدرة الفرد على إدارة مهام متعددة مع الالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار.

قم بقياس وتحليل الوقت المستغرق في المهام لضمان الإنتاجية والالتزام بالميزانية باستخدام خاصية تتبع وقت المشروع من ClickUp

لتتبع هذه الأهداف، غالبًا ما نستخدم مقاييس المشروع المتعلقة بإنجاز المهام في الوقت المناسب والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.

يسمح لك ClickUp بإضافة تقديرات الوقت لكل مهمة، ثم تقوم بتعيينها لمختلف الأفراد. من خلال تتبع الوقت المستغرق لإكمال المهمة مقابل التقدير الأولي، ستتمكن من تحديد مهارات الفرد في إدارة الوقت.

أمثلة:

الوفاء بجميع المواعيد النهائية للمشروع وإكمال المهام في الوقت المحدد أو قبل الموعد المحدد

إنشاء خطة مخصصة لإدارة الوقت لتحديد أولويات المهام وتخصيص الوقت لمختلف الأنشطة اليومية

تقليل وقت الاستجابة لاستفسارات دعم العملاء بنسبة 15% من الوقت المستغرق في الرد على استفسارات العملاء

أهداف إدارة المشاريع أهداف إدارة المشروع تهدف إلى اختبار المهارات والأداء المهني للفرد من حيث مدى نجاحه في إدارة مهام عمله اليومي ومشاريعه. ويمكن أن تشمل أي شيء بدءًا من البقاء ضمن نطاق المشروع والميزانية إلى الحصول على تقييمات عالية من العملاء.

استخدم انقر فوق لتحديد الهدف وتتبع أداء الموظفين نحو تحقيق هذه الأهداف.

ضع أهداف المشروع وراقب بانتظام ما إذا كانت تسير على المسار الصحيح باستخدام ClickUp

أمثلة:

إنشاء نطاق مشروع وتنفيذه دون أي زحف على النطاق أو تغييرات في اللحظة الأخيرة

وضع ميزانية متوقعة لمشروع بدقة 95% من حيث الدقة

خفض تكاليف المشروع بنسبة 10%

أهداف حل المشكلات

تهدف هذه الأهداف إلى تحسين قدرة الفرد على تحديد المشكلات واستنباط حلول فعالة ومبتكرة. هذه مهارة تجارية مهمة تساعد فريقك في التغلب على أي عقبات تؤثر على مشاريعهم.

إن حل المشكلات ليست مهارة متأصلة؛ بل علينا صقلها مع الوقت والممارسة. ومن خلال جعل هذه المهارة جزءًا من عملية تقييم الأداء، فإنك تحفز الموظفين على المساعدة في حل تحديات المشروع بشكل استباقي بدلاً من تركها لمديريهم أو المشرفين عليهم.

أمثلة على ذلك:

تحديد ثلاث مشاكل رئيسية متعلقة بالعمليات وتقديم حلول مجدية لكل منها

اقتراح خطة لتحسين كفاءة المشروع والاستفادة من الموارد

وضع خطة وتنفيذها لتقليل معدل تذبذب العملاء بنسبة 20%

أهداف التكنولوجيا التعليمية

هذه هي أهداف التعلم والتطوير التي تركز بشكل خاص على تعلم كيفية استخدام البرامج والتكنولوجيا الجديدة في العمل. فمع وجود تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تغير مشهد الأعمال تمامًا، فإن صقل مهارات فريقك لاستخدام أحدث الأدوات أمر لا بد منه.

لهذا السبب يجب عليك السماح لموظفيك بالمشاركة في برامج التدريب التي ترعاها الشركة ومنحهم أفضل الأدوات لأداء وظائفهم.

إن نموذج تحديد أهداف التعلّم والتطوير ClickUp يمكن أن يساعدك في تحديد أهداف التدريب لأعضاء فريقك.

يستخدم هذا القالب إطار عمل أهداف SMART لتحديد الأهداف ولكنه يقدم بعض الميزات الإضافية. يمكنك، على سبيل المثال، وضع علامات على المهام بناءً على حالة التقدم المحرز فيها - على المسار الصحيح أو خارج المسار الصحيح، إلخ.

كما أنه يستخدم الترميز اللوني لتصنيف المهام بناءً على الجهد المطلوب لإكمالها. أفضل جزء هو أنه يتيح لك تعيين كل مهمة إلى شخص أو أكثر لضمان المساءلة.

أمثلة:

أكمل 10 ساعات من التدريب المتعلق بالتكنولوجيا هذا العام

احضر أو استضف جلسة واحدة لتبادل المعرفة مع فريقك كل شهر

أهداف التواصل

يعد التواصل الفعال أمرًا بالغ الأهمية لجميع جوانب العمل الناجح، حيث يساعد الأشخاص على تبادل الأفكار ومشاركة المعرفة والتعاون مع الآخرين.

مثل هذه المهارات الشخصية مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية وهي صفة قيادية حاسمة. في الواقع، تعتبر العديد من المؤسسات هذه المهارة ضرورية عند ترقية الأشخاص إلى مناصب عليا.

لهذا السبب من الضروري وضع أهداف لـ تحسين مهارات التواصل لدى فريقك. يمكن أن تتعلق هذه الأهداف بمهارات التواصل اللفظي والتحدث أو التواصل الكتابي، اعتمادًا على نقاط القوة والضعف لدى كل فرد.

أمثلة على ذلك:

أكمل ثلاث دورات تدريبية حول تحسين مهارات التواصل اللفظي أو الكتابي هذا العام

التحدث في اثنين من اجتماعات الفريق أو الفعاليات أو العروض التقديمية أو جلسات تبادل المعرفة

إنتاج ورقة بيضاء واحدة تتعلق بأبحاث الفريق

ذات صلة:_ دليل للأهداف التشغيلية (مع أمثلة وقوالب)

## تبسيط تحديد الأهداف باستخدام ClickUp

يعد تحديد الأهداف جزءًا لا يتجزأ من تقييمات الأداء. فبدون أهداف واضحة وقابلة للقياس، لا يمكن لقادة الفريق تحديد الأداء الوظيفي للموظف على مدار العام.

فوجود أهداف واضحة يساعدهم على تحديد الموظفين ذوي الأداء الأفضل والأداء المنخفض. وبناءً على مراجعات الأداء، قد يكافئون بعض الموظفين ويقدمون ملاحظات بناءة للآخرين لتحسين الأداء.

وتساعد هذه العملية في التدريب والتطوير المهني لموظفيك، مما يضمن تحسنهم في وظائفهم كل عام.

سيؤدي وجود حل شامل لإدارة المواهب والمشاريع مثل ClickUp إلى تعزيز إنتاجية فريقك وتبسيط مراجعات الأداء السنوية. من تحديد الأهداف إلى تقييمات الأداء، يمكن أن يساعدك ClickUp في جميع جوانب إدارة الأداء. تسجيل الدخول مجاناً واستكشف جميع ميزاته.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هو تحديد الأهداف لتقييم الأداء؟

هي عملية تحديد أهداف الأداء والتطوير المهني للموظفين في المؤسسة. وتصبح هذه الأهداف أساسًا لمراجعة أدائهم السنوي وتقييمهم. تقوم الفرق عادةً بتحديد الأهداف في بداية سنة العمل. وبينما يتم قياس الأداء بشكل دوري، فإن المراجعة الرسمية النهائية تتم في نهاية العام.

2. كيف تكتب الأهداف لمراجعة الأداء؟

استخدم إطار أهداف SMART لإنشاء أهداف محددة وقابلة للقياس يمكنك تحقيقها بشكل واقعي خلال الفترة المحددة.

فكر في أنواع مختلفة من الأهداف وحدد أهدافًا لفئات مختلفة، مثل أهداف حل المشكلات وأهداف القيادة وأهداف التعاون الجماعي. بعد ذلك، حدد مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستستخدمها لقياس أداء الفرد في كل هدف وقم بإدراجها.

خذ مدخلات من القيادة وناقش الأهداف مع كل موظف قبل وضع اللمسات الأخيرة عليها. قم بتوثيق الأهداف بطريقة منظمة وشاركها مع كل موظف حتى يتمكنوا من الرجوع إليها على مدار العام.

**3. ما هو تحديد الأهداف في مكان العمل؟

تحديد الأهداف هي العملية التي يقوم من خلالها قادة الفرق والمدراء بوضع أهداف فردية وجماعية لفرقهم تتماشى مع الأهداف العامة للعمل. والهدف من ذلك هو جعل كل فرد مسؤولاً عن المساهمة في نجاح الشركة وجعلهم يتحملون مسؤولية دورهم.

كما يساعد تحديد الأهداف أيضًا في الحفاظ على الشفافية في عملية تقييم الأداء من خلال السماح لأعضاء الفريق الفردي بمعرفة ما هو متوقع منهم. وهذا يحسن من رضا الموظفين ومشاركتهم أيضًا.