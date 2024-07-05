تعزيز الإنتاجية باستخدام طريقة التخطيط السريع

عندما تكون غارقًا في قوائم المهام والنوايا الحسنة، لا يمكن إنكار جاذبية خطط الإنتاجية وخطط تحسين الذات. أثناء تنفيذ هذه التكتيكات، حتى أفضلنا يقع في فخ الإفراط في الطموح، ووضع أهداف غير واقعية تؤدي إلى الإحباط.

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر استدامة نهج لتحديد الأهداف و تخطيط الإنتاجية . أحدها هو طريقة التخطيط السريع (RPM). على عكس حيل الإنتاجية السريعة التي تعد بكل شيء ولا تقدم شيئًا سوى الإرهاق والسعي وراء المزيد من حيل الإنتاجية، فإن نظام التخطيط السريع للإنتاجية يحول التركيز نحو مواءمة الإجراءات مع الهدف.

هذا التحول من "ماذا" إلى "لماذا" يمكّن الأفراد من وضع خطة عمل ملموسة لتحقيق تطلعاتهم.

ولكن كيف تعمل هذه الخطة، ومن يجب أن يتبناها؟ وكيف يمكننا تحقيق أقصى استفادة منه لتحسين حياتنا الشخصية والمهنية؟

تجيب هذه المقالة على جميع هذه الأسئلة وتستكشف قدرة RPM على تحويل الحياة الشخصية والمهنية.

ما هي طريقة التخطيط السريع؟

طريقة التخطيط السريع هي إطار عمل لتحديد الأهداف والعمل مصمم لسد الفجوة بين النية والإنجاز. وهو يعالج نقطة ألم شائعة لدى الكثيرين: وجود فكرة غامضة عما تريده ولكنك تفتقر إلى خارطة طريق واضحة للوصول إلى هناك.

توفر هذه الطريقة، التي ابتكرها المؤلف والمدرب توني روبنز، نهجًا منظمًا يحدد أهدافك بتركيز شديد، ويحدد القوة الدافعة وراءها، ثم يترجم تلك التطلعات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

هذه هي الفائدة الأساسية لهذه الطريقة - فهي تحول أهدافك من أمنيات عابرة إلى خطة ملموسة يمكنك تنفيذها بثقة.

الخطوة الأولى نحو استعادة تركيزك وتحقيق رؤيتك هي أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة في تسلسل محدد على أساس ثابت، وهو نظام RPM. على الرغم من أن RPM يرمز إلى طريقة التخطيط السريع، إلا أنه يمكنك أيضًا أن تفكر فيه كـ على أنه أيضًا_Rموجه نحو النتائج P مدفوعًا بالهدف **M**_ خطة عمل ثابتة.

توني روبينز

تاريخ طريقة التخطيط السريع

انبثق نظام RPM من تعاليم روبنز، المتحدث التحفيزي الشهير ومدرب الحياة الذي كان يتوق إلى نظام يمكنه سد الفجوة بين الرغبة والإنجاز.

وقد قاده هذا التوق الوجودي إلى ابتكار هذه الطريقة. لم يكن اختراعًا من الأعلى إلى الأسفل، بل كان عملية عضوية - روبنز الذي كان يعبث بمنهجه الخاص في تحديد الأهداف وإدارة الوقت.

كان المفهوم الأساسي ثوريًا: تجاوز المهام والتركيز على النتائج. ما الذي كان يريد تحقيقه حقًا، وما الذي دفعه لتحقيق هذه الرغبة؟ كان هذا الاستبطان هو الوقود الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات هائلة.

كانت الأيام الأولى لـ RPM بوتقة للصقل.

توفر هذه الطريقة، التي ابتكرها المؤلف والمدرب توني روبنز، نهجًا منظمًا يحدد أهدافك بتركيز شديد، ويحدد القوة الدافعة وراءها، ثم يترجم تلك التطلعات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

هذه الأسئلة التي تبدو بسيطة تحمل قوة هائلة. فمن خلال إجبار الأفراد على مواجهة أعمق دوافعهم، تجاوز آر بي إم عالم "ما ينبغي" و"ما يجب" واستغل منبع "لماذا".

< - النشاط بدون هدف هو استنزاف لحياتك نفسها

توني روبينز

إن هذا الارتباط العاطفي بالأهداف يغذي الشغف لاتخاذ إجراءات، وهو شغف غالبًا ما تفشل مجرد قائمة المهام في إشعالها.

لم يقتصر النجاح الذي حققه روبينز مع طريقة RPM على حياته الشخصية. فعندما شارك هذه الطريقة مع العملاء والجماهير، حدث شيء رائع: فقد تجاوزت هذه الطريقة الطموح الفردي وأصبحت أداة قوية للأعمال التجارية.

تبنت فرق المشاريع وفرق المبيعات والمؤسسات بأكملها طريقة RPM لتحقيق الأهداف بالتزام ثابت.

واليوم، يقف أسلوب RPM شاهدًا على القوة التحويلية للتساؤل. إنه تذكير بأن إنتاجية الموظف لا تتعلق فقط بوضع علامة على المربعات؛ بل تتعلق بتسخير مزيج فريد من الرغبة والهدف والعمل.

في عالم مهووس بالحيل والحلول السريعة، يقدم برنامج RPM فلسفة خالدة مفادها أن الطريق إلى الإنجاز لا يبدأ بالأنظمة الخارجية بل باستبطان دوافعنا الخاصة.

إليك بعض الأمثلة:

اللياقة البدنية

تركز العديد من حيل اللياقة البدنية على فقدان الوزن السريع أو الحميات الغذائية المبتذلة. يسأل RPM بدلاً من ذلك: "ماذا تعني لي اللياقة البدنية القصوى بالنسبة لي؟"

ربما يكون الشعور بالقوة الكافية لتسلق الجبال أو امتلاك الطاقة اللازمة للعب مع أطفالك. هذا الهدف الأعمق هو ما يغذي خطة عمل ضخمة مثل الانضمام إلى صالة رياضية، والتعاقد مع مدرب، وإعداد وجبات صحية - كل ذلك مدفوعًا برؤية واضحة، وليس مجرد رقم على الميزان.

المهنة

قد تنجذب إلى أحدث "وظيفة مثيرة" بسبب شعبيتها. لكن RPM سيشجعك على أن تسأل، "ما هو نوع التأثير الذي أريد أن أحدثه في حياتي المهنية؟

ربما يكون استخدام مهاراتك لمساعدة الآخرين أو الشعور بالتحفيز الفكري. هذا الهدف هو ما يوجهك في تصرفاتك، مثل الالتحاق بالدورات التدريبية عبر الإنترنت، أو التواصل مع المتخصصين في المجال الذي تريده، أو حتى التطوع لاكتساب الخبرة ذات الصلة.

التعلم والنمو الشخصي

قد تكون تعاني من تطبيقات تعلم اللغة التي تعدك بإتقانها في أسبوع. "RPM يسأل "لماذا أريد تعلم هذه المهارة؟

ربما للتواصل مع تراثك أو لفتح فرص سفر جديدة.

وهذا ما يغذي خطة عمل ضخمة مثل العثور على شريك لغوي، أو التسجيل في دورة منظمة، أو الانغماس في الثقافة

قراءة مقترحة: The The Time of Your Life of Your Life للكاتب توني روبنز

عبر متجر توني روبينز للحصول على فهم أعمق لمنهجية RPM، فإن كتاب توني روبينز وقت حياتك كتاب لا بد من قراءته. يمكنك إنهاء قراءة هذا الدليل الشامل في ثلاث جلسات فقط!

يعد الكتاب استكشافًا ثريًا للمبادئ الأساسية لمنهجية RPM، ويقدم تمارين عملية واستراتيجيات للتنفيذ.

ومن خلال حكايات شخصية وأمثلة من واقع الحياة، يوضح روبنز كيف يمكن تطبيق نفس مبادئ دورة حياة كاملة على أهداف مختلفة، من التطلعات المهنية إلى مساعي التنمية الشخصية.

ويوضح الكتاب خمس خطوات أساسية لتطبيق هذه الطريقة:

الخطوة 1: التقط كل شيء

الخطوة الأولى هي جلسة عصف ذهني حيث تجمع كل أفكارك ورغباتك حول موضوع معين في ورقة. لا تتراجع. اكتب كل ما تريد تحقيقه.

الخطوة 2: صنف

بعد التقاط كل شيء، راجع قائمتك وصنف العناصر المتشابهة معًا. سيساعدك هذا على تحديد المجالات الرئيسية التي تريد التركيز عليها.

الخطوة 3: خطط بهدف

بالنسبة لكل مجال رئيسي، حدد النتائج المرجوة و"السبب" وراءها. ما هو هدفك من تحقيق ذلك؟ إن وجود علاقة عاطفية قوية بأهدافك سيغذي دافعك.

الخطوة 4: اتخذ إجراءً وأنشئ هوية

قم بوضع خطة عمل واضحة تتضمن خطوات محددة تأخذك نحو تحقيق أهدافك. عيّن لنفسك هوية تمكينية تعكس الشخص الذي ستصبح عليه من خلال تحقيق هذا الهدف.

فبدلاً من الشعور بأنك مجرد عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، يمكنك أن تكون محققاً تقنياً، مما يحول دورك من دور عادي إلى دور مثير. وبالمثل، يمكن لمندوب نجاح العملاء أن يفكر في نفسه على أنه بواب العميل الذي يدعم احتياجات العميل ويمثلها بنشاط. يمكن لهذا التحول في الهوية أن يحفزك ويجعل حتى المهام الصعبة ممتعة.

الخطوة 5: مراجعة التقدم المحرز

أعد النظر بانتظام في خططك في عدد الدورات في الدقيقة وقم بتقييم تقدمك. هل أنت على المسار الصحيح؟ هل تحتاج أي من أهدافك أو خطوات عملك إلى تعديل؟ سيضمن لك هذا التقييم المستمر أن تظل خطتك الناجحة في إدارة التغيير والتطوير والإدارة السريعة ملائمة وفعالة.

## المكونات الأساسية لطريقة التخطيط السريع

تكمن فعالية طريقة التخطيط السريع في تركيزها على ثلاثة عناصر أساسية:

النتائج: تبدأ عملية التخطيط السريع للنتائج بتحديد النتيجة المرجوة. كن محددًا وضع رؤية واضحة. كيف يبدو النمو الشخصي والمهني لهذا الهدف بالتحديد؟ هل هي ترقية في العمل أو مخطوطة مكتملة أو إتقان مهارة جديدة؟ كلما كانت رؤيتك أوضح، كان من الأسهل رسم مسار نحو تحقيقها الغرض: بمجرد تحديد النتيجة المرجوة، فإن الخطوة التالية هي فهم "لماذا". لماذا هذا الهدف مهم بالنسبة لك؟ ما المعنى الأعمق الذي يحمله هذا الهدف؟ إن الارتباط بالغرض من وراء أهدافك يغذي الدافع الجوهري ويوفر المرونة العاطفية اللازمة للتغلب على العقبات خطة العمل الضخمة (MAP): مع وجود رؤية واضحة وهدف مقنع، حان الوقت لترجمة تطلعاتك إلى أفعال. وتدعو خطة العمل الضخمة إلى وضع "خطة عمل ضخمة"، وهي عبارة عن خارطة طريق مفصلة تحدد الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق أهدافك. قسّم أهدافك إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها وحدد مواعيد نهائية واقعية لضمان إحراز تقدم مطرد مع إدارة الوقت بفعالية

لنفترض أن هدفك هو كتابة رواية. ويعني النجاح في هذه الحالة أن يكون لديك مخطوطة منتهية، يتراوح طولها المثالي بين 50,000 و100,000 كلمة، مصقولة وجاهزة لطلب وكلاء النشر أو النشر الذاتي.

لكن لماذا تريد كتابة رواية؟ ربما لديك قصة تتوق إلى سردها، أو ربما تحلم برؤية اسمك على كتاب منشور. ربما تريد استكشاف منفذ إبداعي أو مشاركة صوتك الفريد مع العالم.

إن فهمك لهذا الدافع سيبقيك منخرطاً في مراحل الكتابة الصعبة. قد تبدو خريطة الطريق الخاصة بك بعد ذلك على هذا النحو:

المرحلة 1: التخطيط والبحث

حدد نوع روايتك وجمهورك المستهدف ومفهوم القصة

ابحث عن روايات مشابهة وأنشئ ملفات تعريف للشخصيات

وضع مخطط للحبكة مع بداية ووسط ونهاية واضحة (الموعد النهائي: شهر واحد)

المرحلة 2: الكتابة

حدد أهدافًا يومية أو أسبوعية لعدد الكلمات (على سبيل المثال، 1,000 كلمة/اليوم)

حدد وقتًا مخصصًا للكتابة والتزم به

انضم إلى مجموعة للكتابة أو ابحث عن صديق للكتابة للحصول على التعليقات والمساءلة (مستمر طوال العملية)

المرحلة 3: المراجعة والتحرير

خذ قسطاً من الراحة لتحديث وجهة نظرك بمجرد اكتمال مخطوطتك

قم بالتحرير الذاتي من أجل القواعد النحوية والوضوح والتدفق

فكر في الحصول على تعليقات من قراء بيتا أو محرر محترف (الوقت المقدر: 2-3 أشهر)

المرحلة 4: التحضير للنشر

ابحث عن وكلاء البحث أو منصات النشر الذاتي

تنسيق مخطوطتك وفقًا لمعايير الصناعة

اكتب رسالة استفسار مقنعة في حالة إرسال مخطوطتك إلى وكلاء الاستفسار (الموعد النهائي: 1-2 شهر)

فوائد طريقة التخطيط السريع

تساعدك طريقة التخطيط السريع على

تحسين التركيز: من خلال تحديد النتائج المرجوة والهدف المنشود بوضوح، فإنك تتخلص من الإرهاق في اتخاذ القرارات وتوجه طاقتك نحو الإجراءات المهمة حقًا

من خلال تحديد النتائج المرجوة والهدف المنشود بوضوح، فإنك تتخلص من الإرهاق في اتخاذ القرارات وتوجه طاقتك نحو الإجراءات المهمة حقًا تحديد أهداف واضحة: تساعدك عملية التخطيط السريع في الدقيقة على تجاوز التطلعات الغامضة وترجمتها إلى أهداف قابلة للتنفيذ. يمكن استخدام عملية RPM جنباً إلى جنب مع إطار عمل أهداف SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً) لضمان أن تكون أهدافك محددة جيداً وقابلة للتنفيذ

تساعدك عملية التخطيط السريع في الدقيقة على تجاوز التطلعات الغامضة وترجمتها إلى أهداف قابلة للتنفيذ. يمكن استخدام عملية RPM جنباً إلى جنب مع إطار عمل أهداف SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً) لضمان أن تكون أهدافك محددة جيداً وقابلة للتنفيذ تعزيز دوافعك: إن التواصل مع الغرض الحقيقي وراء أهدافك يبقيك متحمسًا ويزيد من اندفاعك للنجاح. كما أن إكمال المهام الصغيرة المرتبطة بأهدافك يحفز إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يخلق حلقة إيجابية من ردود الفعل التي تغذي المزيد من التحفيز

إن التواصل مع الغرض الحقيقي وراء أهدافك يبقيك متحمسًا ويزيد من اندفاعك للنجاح. كما أن إكمال المهام الصغيرة المرتبطة بأهدافك يحفز إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يخلق حلقة إيجابية من ردود الفعل التي تغذي المزيد من التحفيز إدارة المهام بشكل أفضل: إن تقسيم الأهداف إلى مهام أصغر يجعلها أقل صعوبة ويسمح لك بالمزيد من إدارة الوقت بفعالية أكبر تحسين مهاراتك في إدارة الوقت : يعالج RPM إدارة الوقت من خلال التركيز على ما تريد تحقيقه بدلاً من مجرد إدارة الدقائق والساعات. بعبارة أخرى، يساعدك هذا البرنامج على تحويل طريقة تفكيرك من مجرد إدارة الوقت إلى استخدامه بشكل استراتيجي لتحقيق ما تريده حقًا.

إن تقسيم الأهداف إلى مهام أصغر يجعلها أقل صعوبة ويسمح لك بالمزيد من إدارة الوقت بفعالية أكبر

فبدلاً من الشعور بالإرهاق من المهام، تكتسب إحساساً بالتحكم والتوجيه، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافك بشكل أسرع

وفقًا لكتاب عمل توني روبنز, وقت حياتك :

إنه تعظيم نتائجك وإنجازك في آن واحد لأنك لا تحقق شيئًا ما فحسب، بل إنك تحقق ما تريده عاطفيًا. أنت تحقق الرؤية التي قمت بإنشائها، وترتبط بها المشاعر التي تريدها أكثر من غيرها. إن الحياة الاستثنائية ليست شيئًا مختارًا للقلة المحظوظة. إنها حق مكتسب لنا كبشر. إنها حقك أنت من تطلبها. إنها لك لتأخذها."

تابع القراءة لمعرفة كيف يمكنك تطبيق طريقة روبنز بفعالية.

نصائح للتنفيذ الفعال لطريقة التخطيط السريع

إليك بعض النصائح العملية لتطبيق طريقة التخطيط السريع بنجاح:

1. عزز جلسات التخطيط الخاصة بك

خصص وقتًا محددًا لجلسات التخطيط في الإدارة والموارد البشرية: خصص فترات محددة في أسبوعك، مثل اجتماع تخطيط أسبوعي مع نفسك، لتبادل الأفكار وتنقيح خططك في الإدارة والموارد البشرية. هذا التركيز المستمر يبقيك على المسار الصحيح.

احتضان المرونة: إن آلية RPM قابلة للتكيف. فالحياة الشخصية أو المهنية تصادفك بعض المشاكل، لذا كن مستعدًا لتعديل خططك حسب الحاجة.

2. التزم بالعمل

ابحث عن شريك للمساءلة: شارك أهدافك في إدارة الموارد البشرية مع صديق أو زميل أو مرشد يمكنه أن يشجعك ويجعلك مسؤولاً عن تقدمك.

حدد أولوياتك بشغف: عند تحديد أولويات مهامك ضمن خطة العمل الخاصة بك، ضع في اعتبارك مدى إلحاح كل مهمة ومدى توافق كل إجراء مع هدفك. سيؤدي ذلك إلى تحفيزك.

3. إتقان خرائط المهام الخاصة بك

قم بتقسيمها: قسّم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة الحجم قابلة للتنفيذ. هذا يجعلها أقل إرباكًا ويجعلك تمضي قدمًا.

استفد من قوة التكنولوجيا: استخدم مخططي RPM، مثل قوالب تخطيط الموارد لإنشاء خطتك التالية.

أو يمكنك استخدام منصة إدارة وقت المشروع مثل انقر فوق التي تتماشى مع بنية RPM. يمكن أن يساعدك ذلك على تصور خططك والبقاء منظماً.

الاستخدام الشائع وأمثلة على طريقة التخطيط السريع

نادرًا ما يحلم الأشخاص الناجحون بالنجاح فقط؛ فهم يتخذون خطوات ملموسة لتحقيقه. تتماشى طريقة التخطيط السريع مع هذه العقلية الموجهة نحو العمل. يمكن لرواد الأعمال استخدامها لبناء نماذج أولية، وللرياضيين للتدريب بصرامة، وللفنانين لابتكار أعمال جديدة باستمرار.

يكمن جمال آلية RPM في تعدد استخداماتها. فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي يمكن للناس دمجها في حياتهم اليومية:

التقدم الوظيفي: حدد الوظيفة التي تحلم بها، وحدد المهارات المطلوبة، وأنشئ خطة عمل لاكتسابها

حدد الوظيفة التي تحلم بها، وحدد المهارات المطلوبة، وأنشئ خطة عمل لاكتسابها التنمية الشخصية: ضع أهدافًا لتحسين الصحة أو تعلم مهارة جديدة أو إتقان هواية ما

ضع أهدافًا لتحسين الصحة أو تعلم مهارة جديدة أو إتقان هواية ما المشاريع الإبداعية: خطط لإطلاق كتابك أو موقعك الإلكتروني أو مسعاك الفني، وحوّل رؤيتك إلى واقع ملموس

التحديات في استخدام طريقة التخطيط السريع

بينما تقدم لك طريقة التخطيط السريع فوائد هائلة، إلا أن هناك تحديات محتملة يجب مراعاتها:

قد يكون استيعابك للعملية وإدارة الوقت لوقت التخطيط المركّز عقبة أولية . قم بجدولة جلسات قصيرة للتخطيط السريع في البداية، مع زيادة وتيرتها تدريجياً كلما شعرت بالراحة

. قم بجدولة جلسات قصيرة للتخطيط السريع في البداية، مع زيادة وتيرتها تدريجياً كلما شعرت بالراحة قد يكون اكتشاف غايتك الحقيقية من وراء الأهداف أمرًا صعبًا ويتطلب منك التأمل وقد يستغرق وقتًا. استخدم مطالبات تدوين اليوميات أو اختبارات الشخصية لمساعدتك في تحديد قيمك الأساسية وهدفك

ويتطلب منك التأمل وقد يستغرق وقتًا. استخدم مطالبات تدوين اليوميات أو اختبارات الشخصية لمساعدتك في تحديد قيمك الأساسية وهدفك قد يكون مفهوم خارطة الطريق مربكًا. قد يؤدي العصف الذهني لقائمة المهام إلى الشلل عن طريق التحليل. لا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة. ركز على الإجراءات الأكثر أهمية من خطتك الضخمة

إذا كنت تشعر بالإرهاق، ففكر في استكشاف طرق أخرى، مثل خطة أيزنهاور مصفوفة إدارة الوقت (تحديد الأولويات)، و طريقة إنجاز المهام (GTD) (إدارة المهام)، أو تقنية بومودورو (إدارة الوقت).

لا تثبط عزيمتك إذا واجهتك هذه العقبات. المفتاح هو العثور على الاستراتيجيات التي تناسبك. قد يكون ClickUp مفيدًا للغاية هنا.

كيفية تنفيذ طريقة التخطيط السريع في ClickUp

إليك كيفية استخدام ClickUp في كل خطوة من خطوات طريقة التخطيط السريع لجعل تنفيذها أكثر سلاسة:

الخطوة 1: التقاط

استخدم مستندات ClickUp لتسجيل جميع أفكارك وأفكارك المتدفقة بحرية. أنشئ مستندًا لكل هدف أو مشروع ونظم أفكارك باستخدام عناصر التنسيق المضمنة مثل العناوين والنقاط النقطية والخرائط الذهنية.

التقط كل ما يخطر ببالك على ClickUp Docs

الخطوة 2: التقط

قم بتحويل أفكارك ذات الصورة الكبيرة من مجرد جمل وفقرات في المستندات إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام مهام النقر فوق المهام .

يمكنك إنشاء مهمة من أي نص داخل مستند.

للقيام بذلك:

في مستند مفتوح، قم بتمييز بعض النصوص من شريط أدوات النص، انقر فوق + مهمة انقر على تحديد قائمة، واختر القائمة من القائمة المنسدلة

قم بإنشاء مهمة ClickUp عن طريق تمييز أي نص داخل مستند ClickUp

لإنشاء المهمة على الفور، يمكنك النقر على إنشاء. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل إضافية مثل المُعيَّن أو الأولوية

استخدم أداة عرض القائمة في ClickUp لتنظيم هذه المهام بسهولة.

أضف مهام ClickUp بسهولة إلى القوائم ذات الصلة لتصورها وإدارتها بشكل أفضل

الخطوة 3: إنشاء كتل RPM الخاصة بك انقر فوق الأهداف مثالي لتحديد النتائج المرجوة. حدد هدفًا واضحًا وقابلًا للقياس وحدد موعدًا نهائيًا. اربط قوائم ClickUp (من الخطوة 2) بالهدف لإنشاء خارطة طريق واضحة.

استخدم خاصية السحب والإفلات في ClickUp داخل قوائمك لتحديد أولويات المهام كأولوية عاجلة وأولوية عالية وأولوية عادية وأولوية منخفضة و إنشاء تبعيات المهام. . قم بسحب وإسقاط المهام على الجدول الزمني لرؤية التدفق الكلي للمشروع وتحديد الاختناقات المحتملة.

تصوَّر أهداف RPM الخاصة بك بالترتيب الزمني باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني ClickUp

الخطوة 4: إنشاء أدوار ممتعة وتمكينية

استخدم انقر فوق الحقول المخصصة للمهام أو المشاريع حيث يمكنك تحديد مصطلح الهوية لتلك المهمة/المشروع المحدد. بهذه الطريقة، يمكنك تصور دورك والشعور بمزيد من التحفيز أثناء العمل عليه.

يمكنك أيضًا إنشاء علامات بمصطلحات هوية مثل "محقق تقني" أو "ملكة التسويق" وتعيينها للمهام ذات الصلة. يسمح لك هذا بتصفية المهام وتجميعها بناءً على هويتك المرغوبة، مع الحفاظ على هذا العامل المحفز في المقدمة.

ربط المهام وعناصر الإجراء بالهويات الممتعة التي تم إنشاؤها على ClickUp Custom Fields

الخطوة 5: المراجعة والتكرار

قم بتطوير خطة عمل لـ RPM الخاص بك باستخدام قالب خطة عمل ClickUp Action Plan المُعد مسبقًا

استخدم نموذج قالب خطة عمل ClickUp كنقطة انطلاق لعملية مراجعة خطة العمل الخاصة بك. يتضمن هذا القالب أقسامًا للأهداف والخطوات التالية والحواجز، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين بسهولة.

استخدم الحالات والحقول والعروض المخصصة، وحقول وعروض مخصصة، وحسِّن تتبع خطة العمل من خلال ردود الفعل على التعليقات، والمهام الفرعية المتداخلة، والمكلفين المتعددين، وتسميات الأولويات.

سيبسط القالب:

تعيين الحالات لأهداف خطة العمل الخاصة بك

تنظيم وترتيب أولويات أهداف خطة العمل الخاصة بك

قياس النتائج باستخدام التحليلات والتصورات المدمجة

يمكنك أيضًا دمج ClickUp مع تطبيق التقويم الخاص بك لجدولة المهام والتذكيرات تلقائيًا بناءً على خطة RPM الخاصة بك. وهذا يضمن لك البقاء على المسار الصحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافك. اختر من بين مجموعة من التطبيقات على تكامل ClickUp لتجميع كل شيء معًا. تنزيل هذا القالب

المضي قدمًا بتركيز وهدف

يمكن لـ RPM تغيير علاقتك بالإنتاجية في حياتك الشخصية والمهنية. لا يتعلق الأمر فقط بالتحقق من المهام بشكل محموم؛ بل يتعلق باتخاذ إجراءات مدروسة نحو رؤية تثير حماسك حقًا. ويمكنه أيضًا تحسين قدراتك على تحديد الأولويات ومهاراتك في إدارة الوقت بشكل كبير.

يمكن أن يكون ClickUp هو أداتك المفضلة لإدارة عملية إدارة الأولويات، مما يجعلك منظمًا ومركزًا على ما هو أكثر أهمية.

من خلال الجمع بين قوة أسلوب إدارة الوقت هذا وميزات ClickUp القوية، يمكنك إنشاء نظام لتحقيق أي شيء تضعه في ذهنك. جرّب ClickUp اليوم واقترب خطوة واحدة من تحقيق تلك الأهداف الطموحة!