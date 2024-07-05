كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن

يشرح الرئيس التنفيذي المشارك ل Netflix تيد ساراندوس الأمر جيدًا عندما يقول: "لن يحل الذكاء الاصطناعي أبدًا محل أفضل العقول المبدعة. ولكن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يساعدهم في التغلب على منافسيهم."

والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الاستفادة من كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على العمل بشكل أسرع وأفضل. على سبيل المثال:

هل تريد إنشاء صور مذهلة ببساطة عن طريق إعطاء مطالبة نصية؟ وجود *ميدجوري

هل تريد كتابة رسالة بريد إلكتروني احترافية لطلب وظيفة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني ترويجية؟ -أدخل نقاطك إلى ChatGPT واسترخِ

واسترخِ هل تحتاج إلى موارد سريعة لأبحاث اتجاهات السوق؟ هل أنت كسول للغاية بحيث لا يمكنك البحث في 100 نتيجة بحث؟ - يمكنك أن يشرح لك الجوزاء الأمور ويعطيك روابط سريعة لتبدأ!

الجوزاء الأمور ويعطيك روابط سريعة لتبدأ! إذا كنت ترغب في تدوين ملاحظات سريعة للاجتماع أثناء المناقشة عبر الإنترنت؟ -أوتيرأي سيوفر لك ذلك!

ولكن لنكن صادقين؛ هذه ليست سوى بعض الاستخدامات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تجعل حياتك كلها أسهل، خاصةً إذا كنت تدير شركة ناشئة. نستعرض لك أفضل حالات استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجههم فقط من أجلك.

دعنا ندخل في الأمر! ⚡️

الاستخدامات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية اليومية

1. رائعة للأتمتة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي رائعة في أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. يمكنها التقاط الأنماط وتنفيذها عند الطلب بسرعة وفعالية. يمكنك تتبُّع ما يعمل عليه الأشخاص، وتعيين المهام تلقائياً من خلال مطالبة، والحصول على تقارير يتم إنشاؤها عند الطلب، وغير ذلك الكثير!

تتضمن الأمثلة الرائعة لأدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة ما يلي:

Zapier : مفيد لإنشاء Zaps مخصصة مع مشغلات للتشغيل الآلي

: مفيد لإنشاء Zaps مخصصة مع مشغلات للتشغيل الآلي Make : يعمل بشكل رائع لتحليل البيانات، وتحسين العمليات التجارية، والتنبؤ بالنتائج

: يعمل بشكل رائع لتحليل البيانات، وتحسين العمليات التجارية، والتنبؤ بالنتائج ClickUp Brain : ينشئ تحديثات دقيقة للذكاء الاصطناعي وتقارير حالة دقيقة للمهام والمستندات والأشخاص. يمكن أن يساعدك ذلك على أتمتة عناصر العمل وتخطيط المهام الفرعية وتعبئة البيانات تلقائيًا

بسِّط مهامك مع ClickUp Brain، الحل المتكامل الخاص بك

2. عزز تحسين محركات البحث لديك

إذا كنت تحاول معرفة ما إذا كان تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي مناسبًا لك، فأنت بالفعل متأخر عن منافسيك. يمكن أن تحدد التكرارات المتعددة عبر التعلم الآلي أفضل خوارزميات البحث عن المحتوى.

على سبيل المثال، يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) مثل Surfer SEO أن تقترح تحسينات في بنية المحتوى والمعلومات. في المقابل، يمكن لأدوات توليد النصوص أن تنشئ محتوى ملائمًا للبحث، بحيث يتم تصنيفه بشكل جيد عبر محركات البحث.

ومع ذلك، لتوسيع نطاق عمليات محتوى تحسين محركات البحث التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بنجاح، تحتاج إلى تجربة المطالبات وإنشاء وثائق مفصلة وتبسيط عملياتك.

لا تقلق! ClickUp قد وفر لك كل ما تحتاجه:

استخدمها لاستخراج الكلمات المفتاحية ذات الصلة باستخدام ClickUp Brain منشئ قائمة الكلمات المفتاحية بسهولة إنشاء مطالبات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج محتوى تحسين محركات البحث

احصل على الإلهام منمكتبة كبيرة من قوالب تحسين محركات البحثلجعل عمليتك أكثر سلاسة

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب مشروع تحسين محركات البحث في ClickUp لإدارة جميع مشاريعك المتعلقة بتحسين محركات البحث بسهولة. يمكنك استخدامه لتتبع جميع بيانات تحسين محركات البحث في مكان واحد وتحديد مجالات التحسين بسهولة

استخدم أداة تحسين محركات البحث بالذكاء الاصطناعي من Clickup لتبسيط تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بك.

تنزيل هذا القالب تعرَّف على كيفية استخدام جيريمي جالانتي، رئيس قسم تحسين محركات البحث في ClickUp، ل تحسين عمليات المحتوى الخاص به .

3. إدارة البريد الإلكتروني بسهولة

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدتك في تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني، وكتابة الردود، وتلخيص صندوق الوارد الخاص بك إلى محتوى بحجم صغير، وغير ذلك الكثير. هذه طريقة رائعة للبقاء في الطليعة عندما تكون شخصًا مشغولاً كثير التنقل.

وتشمل هذه الأدوات:

Warmer.AI : مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تخصيص كل رسالة حسب جمهورك المستهدف

: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تخصيص كل رسالة حسب جمهورك المستهدف Levity.AI : يساعد في إزالة الفوضى والتشغيل التلقائي، مثل اختيار إعادة التوجيه أو النقل إلى مجلد معين تلقائيًا

: يساعد في إزالة الفوضى والتشغيل التلقائي، مثل اختيار إعادة التوجيه أو النقل إلى مجلد معين تلقائيًا ClickUp Inbox : يساعدك على إعادة تصميم صندوق الوارد الخاص بك بحيث يمكنك إنهاء المهام ذات الأولوية بسرعة فائقة. فهو يعمل كمركز اتصال مركزي، ويسلط الضوء على جميع الإشعارات المهمة حتى تتمكن من التركيز على العمل الأكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية عملك وإشعاراتك جنبًا إلى جنب لمعرفة السياق

_مع محور الاتصال المركزي في ClickUp، لن يسقط أي عمل في أي وقت من الأوقات

4. توسيع نطاق المحتوى والعمليات النصية بسهولة

يمكن لكل كاتب ومسوق الاستفادة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى أصلي وملائم. من المدونات والمواقع الإلكترونية إلى الصفحات المقصودة, مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك على إنشاء محتوى بموارد أقل وتكلفة منخفضة وفترات زمنية أقصر.

يمكنهم المساعدة في إنشاء محتوى أصلي مع خيارات تخصيص للنبرة والصوت وفقًا لعلامتك التجارية. رائع، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، على ClickUp، باستخدام أمر الشرطة المائلة "/AI"، يمكنك الوصول إلى ثلاث وظائف أساسية لكتابة الذكاء الاصطناعي:

أ/ كتابة أي شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي

ب/ الكتابة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المُنشأة مسبقًا

ج/ كتابة المواقف

يتيح لك دمج هذه الميزة مع ClickUp Docs كتابة الكتيبات والمقالات المعرفية وإجراءات التشغيل الموحدة والمواد التسويقية أو أي شيء يمكنك تخيله. يمكنك حتى مطالبة كاتب ClickUp بكتابة مطالبة ذات صلة أو إعطاء الذكاء الاصطناعي المزيد من التوجيهات.

_يمكن أن يساعدك كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـClickUp Brain في إنشاء المحتوى بشكل أسرع وأسهل

5. تلخيص الموضوعات المعقدة وتعلمها بشكل أسرع

تخيل أن تقرأ الصحيفة في دقائق وتحصل على ما يلزم لاتخاذ قرارات فعالة. ماذا لو كان بإمكانك تعلم مفاهيم واسعة في غضون ساعات قليلة كانت ستستغرق شهوراً من قبل؟

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تلخيص المحتوى ، تبسيط المواضيع المعقدة، المساعدة في التدقيق اللغوي ، وتوفير المعلومات للإجابة على استفساراتك من مصادر متعددة. وبفضل الذكاء الاصطناعي الذي يزودك بالمعلومات، يمكنك اختصار وقت البحث والتقدم على منافسيك.

على سبيل المثال:

Writesonic: تلخيص المقالات والمقالات والأوراق البحثية بسهولة

تلخيص المقالات والمقالات والأوراق البحثية بسهولة Editpad: يساعد في إنشاء ملخصات يمكن نسخها أو تنزيلها

يساعد في إنشاء ملخصات يمكن نسخها أو تنزيلها ClickUp: يمكن لـ ClickUp Brain الإجابة على أسئلة مفصلة عن المهام والمستندات والأشخاص بناءً على أي عمل متصل بواجهته

دماغ ClickUp هو شريكك المثالي للتحديثات عبر العمل

6. المساعدة في مسؤوليات الموارد البشرية

سواء كنت تعمل في إدارة الأفراد أو تبحث عن وظيفة, أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية للموارد البشرية هي مصدر رائع للتحضير للمقابلات الشخصية. يمكن أن يساعد إدخال السير الذاتية للمرشحين في أداة ذكاء اصطناعي قائمة على النصوص في توليد أسئلة وإجابات لمخاطبة مرشحين محددين.

يمكن لأقسام الموارد البشرية الاعتماد على هذه الميزة لصياغة أسئلة المقابلات، وإعداد التوصيف الوظيفي، وإنشاء مواد التأهيل، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، يمكن للأفراد الذين يبحثون عن وظيفة استخدام هذه الميزة في أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد إجاباتهم والتدرب عليها مسبقاً.

على سبيل المثال, منصة ClickUp للموارد البشرية تربط المستندات بسير العمل، وتخطط للأحداث الداخلية، وتصور مهام الفريق، و تقدم رؤى حول إدارة الأداء على لوحة المعلومات. والأهم من ذلك، يمكنك استخدام أتمتة ClickUp لتبسيط المهام المتكررة مثل إرسال إشعارات إلى مديري التوظيف أو إرسال استبيانات مشاركة الفرق عبر البريد الإلكتروني.

إنشاء جميع عمليات ClickUp التلقائية وتتبعها ومراقبتها، سواء كانت مخصصة أو مبنية مسبقًا

7. المساعدة في خدمة العملاء

تواجه معظم الشركات عدداً هائلاً من الاستفسارات من العملاء. لضمان خدمة لا تشوبها شائبة، يمكنك دمج أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير الوقت والطاقة.

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة عملائك في العديد من الإجراءات، بما في ذلك الردود النموذجية للسيناريوهات المتكررة أو حتى الأتمتة مع المشغلات والشروط. حتى أن بعض الأدوات تقدم لوحات معلومات لتحليل البيانات مثل أوقات الاستجابة وتفاعلات العملاء ورضاهم.

على سبيل المثال:

أبوت: مفيد لمراقبة قنوات العملاء وتسليط الضوء على طلبات العملاء

مفيد لمراقبة قنوات العملاء وتسليط الضوء على طلبات العملاء BrightBot: تساعد في الإجابة عن أسئلة العملاء عند زيارتهم لموقعك الإلكتروني

تساعد في الإجابة عن أسئلة العملاء عند زيارتهم لموقعك الإلكتروني ClickUp: هذا هو الحل الشامل لنجاح العملاء. خدمة عملاء ClickUp تساعدك الميزات على فرز التذاكر وتعيينها لأعضاء الفريق، وتتبع حالتها، وضمان حل المشكلات في الوقت المناسب. يمكن لـ ClickUp Brain سحب المعلومات المتعلقة باستفسارات العملاء ومساعدة المستخدمين على إنشاء مهام سير العمل للإجابة على الاستفسارات المذكورة أو معالجتها أو حلها - كل ذلك في مكان واحد! بينما يمكن لكاتب ClickUp AI صياغة الردود بسهولة

استخدام ClickUp لتفاعلات خدمة العملاء لـ تحديد مشاكل العملاء العاجلة وتخصيص الموارد بفعالية لمعالجتها على الفور

8. إنشاء استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي

تحتوي استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي على العديد من الأجزاء المتحركة. قد تكون إدارة إعلانات الأداء ومراقبتها يدويًا، وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا صعبًا.

يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة مساعدتك في جدولة المنشورات، وتحليل أداء الإعلانات، وتتبع المتابعين، ومراقبة المحادثات، وإنشاء ملخصات، وغير ذلك الكثير!

على سبيل المثال، ClickUp عبارة عن منصة شاملة قابلة للتخصيص لفرق وسائل التواصل الاجتماعي. بفضل قدرات ClickUp Brain والأتمتة، ستجد الفرق سهولة أكبر في إعداد العمليات والحملات والجدولة والتعاون. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين سير عمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم حملات ناجحة.

يمكن لكاتب ClickUp AI أن يساعد في التغلب على مشكلة الكتابة، وإنشاء نسخ قصيرة وطويلة، وتدوين جميع اجتماعات وسائل التواصل الاجتماعي (حتى لا تفوت أي فكرة)، أو حتى إنشاء حملات ناجحة.

الجزء الأفضل؟ يحتوي ClickUp على أكثر من 1000 نموذج لسير العمل وإدارة الوسائط الاجتماعية. على سبيل المثال، فإن قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية المتقدمة مثالي لإدارة جميع مهام إنشاء المحتوى من مكان واحد

استخدم قالب ClickUp Social Media المتقدم لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في مكان واحد!

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9. إنشاء أصول مرئية

يمكن تحقيق التصاميم التي تستغرق ساعات على Adobe Photoshop من خلال بضع مطالبات جيدة الصياغة على أداة ذكاء اصطناعي يمكنها توليد الصور. صور عالية الدقة وخالية من حقوق الطبع والنشر للاستخدام الشخصي أو التجاري - تم إنشاؤها بمطالبة واحدة ونقرة واحدة.

على سبيل المثال، إليك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي للمصممين يجب أن تجربها

MidJourney : ينشئ تصميمات بناءً على مطالبات معطاة

: ينشئ تصميمات بناءً على مطالبات معطاة DreamStudio: ممتاز في إنشاء أعمال فنية لأي غرض، من الرسوم التوضيحية إلى الصور الواقعية

ممتاز في إنشاء أعمال فنية لأي غرض، من الرسوم التوضيحية إلى الصور الواقعية كليك أب : يمكن أن تساعدك ميزة التدقيق في تحديد أولويات طلبات العميل والحصول على تعليقات على الصور أو مقاطع الفيديو أو النماذج الأخرى

إضفاء الطابع المركزي على التعليقات وتسريع عمليات الموافقة من خلال التدقيق في التدقيق من خلال تعيين التعليقات مباشرةً على مرفقات المهام

10. كتابة التعليمات البرمجية أو تصحيحها

يجعل مطورو البرامج العالم الرقمي يدور حول العالم، ولكن البرمجة مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً. باستخدام الموجه والوصف الصحيح، يمكن للذكاء الاصطناعي إنتاج الكود المطلوب أو تصحيح وتصحيح الكود الموجود في غضون ثوانٍ.

وهي متخصصة في معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي، مما يسمح لها بالتكامل مع أنظمتك بسهولة. يمكن لأدوات ترميز الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp مساعدة مطوري البرامج على تسريع عملهم.

فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع سير عملك من خلال إدارة المنتجات والقوالب الرشيقة. إذا كنت بحاجة إلى نماذج لطلبات الميزات أو مراجعة التعليمات البرمجية أو الإبلاغ عن الأخطاء التفصيلية، يمكنك العثور عليها بسهولة هنا. مبرمج بمئات المطالبات، يمكن لمطوري البرامج استخدام دماغ ClickUp لإنشاء ومراجعة التعليمات البرمجية وتشغيل اختبارات الوحدة.

كتابة أو تصحيح التعليمات البرمجية باستخدام ClickUp Brain

11. إدارة التجارة الإلكترونية الفعالة

تُفيد أدوات الذكاء الاصطناعي التجارة الإلكترونية بشكل كبير - فهي تساعد عملك على إنشاء تفاعل مع المستخدمين. واعتمادًا على كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتك وخدماتك - يمكنك تحديد كيفية المناورة باستراتيجيات التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي على مواكبة هذا المشهد الاستهلاكي المتغير باستمرار والاستفادة من أي لحظات دقيقة في رحلة المستخدم.

إليك بعضاً من أهمها:

ViSenze: مفيدة للتوصية بالمنتجات بناءً على سلوك المستهلك

مفيدة للتوصية بالمنتجات بناءً على سلوك المستهلك بلوشيفت : ممتاز في مساعدة علامتك التجارية على تشغيل ومراقبة الحملات عبر الإنترنت

: ممتاز في مساعدة علامتك التجارية على تشغيل ومراقبة الحملات عبر الإنترنت ClickUp: يساعدك على معالجة كل شيء بدءًا من تتبع المشاريع، والإدارة، والكتابة، ووضع استراتيجيات المبيعات، وغير ذلك. ClickUp هو جاك لجميع الأعمال الذي يُحدث ثورة في نهج أدوات الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية

إذا كنت تحب تحديد الأهداف، فستكون لوحة معلومات ClickUp OKR هي وجهتك المفضلة الجديدة

12. المساعدة في دورات تطوير البرمجيات

لقد تغير التطوير في السنوات الأخيرة مع نماذج الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين جعلت البرمجة أبسط وخففت من العبء المرهق لمشاريع التطوير. فهي تساعدك على الإكمال التلقائي لرمزك وتنقيحه وتصحيحه.

هذه الأدوات مفيدة في:

تبسيط مرحلة الاختبار

التحليلات التنبؤية

الإبلاغ عن المشكلات المحتملة قبل تفاقمها وأكثر من ذلك

كما ذكرنا من قبل، يعد ClickUp إضافة رائعة إلى مجموعة أدوات التطوير الخاصة بك لتسريع عملية كتابة التعليمات البرمجية ومراجعتها، بالإضافة إلى إدارة المشروع.

يمكنك أيضًا محاولة استخدام قوالب إدارة المشاريع، مثل ClickUp قالب تتبع الأخطاء والمشكلات لجعل عملية التطوير بسيطة قدر الإمكان.

يساعدك قالب ClickUp المتطور على البدء في ثوانٍ (بالمناسبة، إنه قابل للتخصيص بالكامل)

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13. إنشاء موقع الويب سهل مع الذكاء الاصطناعي منشئو مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي قد استولوا على كل شيء! هل تتذكر الأيام الخوالي عندما كان تطوير المواقع الإلكترونية مهمة تتطلب أيدي محترفة؟ حسناً، كانت تلك الأيام أيضاً قد تكلفك الكثير من الأموال - ما تحتاجه هو شيء أكثر ملاءمة للميزانية.

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك أن تأخذ لوحة رؤية موقعك الإلكتروني وتحولها إلى حقيقة واقعة. على سبيل المثال، يمكنك تجربة

Wix Artificial Design Intelligence: أداة إنشاء مواقع إلكترونية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء مواقع إلكترونية مخصصة.

أداة إنشاء مواقع إلكترونية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء مواقع إلكترونية مخصصة. GoDaddy: يقدم توصيات لتحسين المحتوى لتعزيز مشاركة المستخدمين

يقدم توصيات لتحسين المحتوى لتعزيز مشاركة المستخدمين ClickUp: ممتاز في إدارة مشاريع مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من إدارة جداول العمل إلى الجداول الزمنية إلى إنشاء المحتوى، هذا هو الحل المتكامل

يُقدِّم ClickUp أكثر من 100 ميزة ذكاء اصطناعي مُحسَّنة لكل دور وحالة استخدام.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء مهام سير عمل المشروع وملخصات المشاريع، وأتمتة جدولة المشاريع الجديدة، وإدارة المشاريع، وتتبع الوقت، وخرائط الطريق، وغير ذلك الكثير. ويمكنه أيضًا تقديم إجابات فورية استنادًا إلى السياق من أي عمل داخل ClickUp ومتصل به - المهام والمستندات والأشخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مستودع من المطالبات لإنشاء محتوى للتسويق والمبيعات وإجراءات التشغيل الموحدة وغير ذلك، بالإضافة إلى مئات القوالب لحالات الاستخدام المختلفة، مثل نماذج الملاحظات وإدارة العمل وتحديد التوقعات وما إلى ذلك.

ClickUp يتيح لك إدارة المشاريع بسهولة

أطلق G2 على ClickUp اسم ClickUp رقم 3 منتج إدارة المشاريع و منتج التعاون والإنتاجية رقم 1 التعاون والإنتاجية في \2024.

15. يساعد على توسيع نطاق الشركات الناشئة

بصفتك شركة ناشئة، قد تواجه صعوبات في الوقت أو ضيقًا في الميزانية - قد تجعلك هذه التحديات وغيرها من التحديات تشعر بأن الاحتمالات ضدك.

بدلاً من أن تكافح لوضع أنظمة معقدة في مكانها الصحيح - يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تنشئ نظاماً بيئياً لتحقيق الكفاءة لمساعدتك على توسيع نطاق شركتك بشكل أسرع. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في كتابة مستندات شركتك، وإنشاء أدلة تدريب إعلامية، ومراقبة المشاريع ومتابعتها، وإنشاء قوالب بريد إلكتروني، وغير ذلك الكثير!

بعض الأمثلة على أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة تشمل:

دردشة GPT: توفر إجابات مفيدة على الأسئلة المطروحة، والتي يمكن استخدامها لإنشاء ضمانات عبر الأقسام

توفر إجابات مفيدة على الأسئلة المطروحة، والتي يمكن استخدامها لإنشاء ضمانات عبر الأقسام DALL-E 2: لإنشاء صور بناءً على المطالبات

لإنشاء صور بناءً على المطالبات ClickUp: يمكن أن تساعد هذه المنصة المتكاملة الفرق الصغيرة في إدارة المشاريع مع تقديم المساعدة في إنشاء المحتوى وتكامل التطبيقات. تتيح لك التعاون مع أعضاء الفريق

مساحات ClickUp Spaces تسمح لك بدعوة أعضاء فريقك لتتبع جميع التحديثات بسهولة

16. تلخيص الاجتماعات ومواضيع الدردشة

إذا كنت تبحث عن شخص يمكنه تلخيص الاجتماعات أو النصوص الطويلة بسهولة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي هي أفضل رهان لك. باستخدام خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain تحليل وتحديد المعلومات الأكثر أهمية. وهذا يسمح لها بإنشاء نسخة ملخصة من المحتوى، مما يوفر الوقت والطاقة.

انتقل إلى لوحة معلومات ClickUp، واختر زر الذكاء الاصطناعي، وحدد الملخص لإنشاء معلومات موجزة عبر تحديثات المهام أو نشاط المهام أو سلاسل التعليقات على المهام. سيوفر ذلك الوقت والجهد في جميع أنحاء الشركة.

ClickUp Brain يلخص بسرعة مجموعات كبيرة من النصوص

17. ملحقات كروم للذكاء الاصطناعي

عندما تتصفح على كروم مع فتح مليون علامة تبويب - قد يكون من الصعب أن تبقي متصفحك وعقلك في خط واحد - دون أن تستنزف كلاهما إلى أقصى حدودهما. تُعد امتدادات كروم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مهرباً رائعاً من حلمك الذي يثقل دماغك.

تضيف إضافات كروم لمسة مثيرة للاهتمام على ميزات الذكاء الاصطناعي المهمة مثل معالجة اللغة الطبيعية ومربعات الدردشة المنبثقة بسرعات قصوى - على الأقل، هذا ما نأمله!

لقد طرحت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الناجحة ملحقات الذكاء الاصطناعي في كروم التي يمكن أن تساعدك من علامة تبويب إلى أخرى - لم تعد تائهًا في الغابة الرقمية!

يحتوي Grammarly على مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه إعادة كتابة أجزاء كبيرة من النص في لمح البصر. يمكن للأداة أيضًا مساعدتك في تصحيح كتاباتك بغض النظر عن الموقع الذي تتصفحه

Grammarly على مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه إعادة كتابة أجزاء كبيرة من النص في لمح البصر. يمكن للأداة أيضًا مساعدتك في تصحيح كتاباتك بغض النظر عن الموقع الذي تتصفحه Otter.ai يمكنه تسجيل الاجتماعات المباشرة على Zoom وGoogle Meet وغيرها. كما أنه يحتوي على روبوت محادثة فعال يمكنه الإجابة عن الأسئلة أثناء الاجتماعات

يمكنه تسجيل الاجتماعات المباشرة على Zoom وGoogle Meet وغيرها. كما أنه يحتوي على روبوت محادثة فعال يمكنه الإجابة عن الأسئلة أثناء الاجتماعات يمكن أن يساعدك امتداد كروم للذكاء الاصطناعي ClickUp's AI Chrome في إنشاء المهام، وتتبع الوقت المستغرق في المهام، والرسم على لقطات الشاشة وتحريرها، أو حتى حفظ الملاحظات بسهولة. لم يكن العمل أكثر بساطة من أي وقت مضى

أضف مواقع الويب إلى المهام أو المستندات حتى تتمكن من العودة إليها في أي وقت باستخدام ملحق كروم الخاص بـ ClickUp

18. روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون روبوتات الدردشة الآلية العاملة بالذكاء الاصطناعي مفيدة للبحث السريع أو إنشاء المحتوى أو التدقيق اللغوي أو التلخيص.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، التي لها حالات استخدام واسعة، تم ضبط روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى لاستخدامات محددة. تتضمن بعض من روبوتات الدردشة الآلية الأكثر إثارة للاهتمام والوظيفية للذكاء الاصطناعي ما يلي:

كلود المعروفة بامتلاكها لأطول ذاكرة

يمكن لـ Grok الذي طورته شركة X، الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من خلال منصة xAI

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي العميق لبدء المناقشات والخلافات أو حتى العمل كمدرب تحفيزي - هذا الروبوت غريب ولكنه مفيد بطريقة ممتعة

يمكن استخدام العديد من الأجهزة الأخرى خصيصاً للتعلم، والغوص في أعماق الإنترنت، والترميز، وما إلى ذلك.

19. مساعدين افتراضيين بالذكاء الاصطناعي

أليست المساعدات الافتراضية هي نفسها روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟ لا، ليس على الإطلاق. تخدم روبوتات الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي أغراضاً عامة ولا يمكنها التعامل مع المهام المعقدة. مساعدو الذكاء الاصطناعي الافتراضيون من ناحية أخرى، يستخدمون التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية لفهم سياق المحادثة. يمكنهم فهم تفضيلاتك وتخصيص تجربتك.

ClickUp Brain هو مساعد افتراضي من الدرجة الأولى يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه إنجاز 30 دقيقة من العمل في 30 ثانية. الأمر بسيط مثل اختيار دورك وتعيين سيناريو له - ثم تجلس وتشاهده وهو يعمل!

فيما يلي اثنتان من أكثر المهام المفيدة التي يمكن أن يقوم بها ClickUp Brain من أجلك:

إنشاء محتوى خاص بالدور: استخدم المطالبات المستندة إلى البحث لإنشاء محتوى خاص بالأدوار مثل المقترحات وخطط المشاريع واتصالات العملاء. تم تصميم هذه المطالبات من قبل الأفراد الذين يعملون في تلك الأدوار، مما يضمن الملاءمة والدقة

المساعدة السياقية: استناداً إلى دورك وموقعك داخل مساحة العمل، يقدم ClickUp Brain اقتراحات سياقية. على سبيل المثال، إذا كنت في مهمة ما، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في تلخيص المهمة أو تحديث تقدم المهمة أو إنشاء عناصر العمل.

20. أتمتة مهام التسويق

يمكن أن يكون التسويق مؤثرًا عندما تسير الأمور وفقًا للخطة. تخيل لو نسي مسؤول حملتك التسويقية أن يقوم بحملة تسويقية مباشرةً لأنه فاته إرسال المذكرة، سيغضب عميلك الآن!

لا تقلق؛ فهذه الأمور تحدث عندما نحاول التعامل مع الأمور بشكل مستقل - ولكن أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي انتبه إلى المواضع التي نتعثر فيها من خلال إعداد عمليات تكامل سهلة للتشغيل الآلي عبر مجموعة التقنيات.

على سبيل المثال:

Zapier: لديه عمليات تكامل مع أكثر من 5000 برنامج تسويق ويساعدك بسهولة على أتمتة مهام مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني

لديه عمليات تكامل مع أكثر من 5000 برنامج تسويق ويساعدك بسهولة على أتمتة مهام مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني Jasper.ai: يساعد على تبسيط جميع جهودك في تسويق المحتوى في لمح البصر

يساعد على تبسيط جميع جهودك في تسويق المحتوى في لمح البصر ClickUp: الحل الشامل لكل ما يتعلق بالتسويق - من إدارة المهام إلى المستندات. يحتوي على مساعد ذكاء اصطناعي قائم على الأدوار مع مطالبات نموذجية بالكامل لجميع حالات الاستخدام عالية القيمة. يمكن تخصيصها من حيث النغمة والإبداع، مع تنسيق مسبق وهياكل، مثل العناوين البارزة أو الجداول المنظمة افتراضيًا

أنشئ خططك التسويقية وخططها ونفذها باستخدام منصة ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية

التحديات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

إن عالم الذكاء الاصطناعي ليس عالم العجائب الذي لا يخلو من السلبيات. مثل كل تقنية جديدة وناشئة، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي لها بعض التحديات والقيود. معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي شيء واحد. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأدوات بتهور ليس من الحكمة، وسنخبرك لماذا.

1. مخاوف تتعلق بالخصوصية

إن عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدخل السوق أمر صادم. قد لا يعطي بعضها الأولوية لأمن وسلامة بياناتك. لهذا السبب يجب أن تكون أكثر حرصاً على بياناتك عند التحقق من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، خاصةً معلومات بطاقة الائتمان، والمستندات المهمة، وما إلى ذلك.

إن أفضل طريقة لمنع تسرب البيانات وانتهاكات الخصوصية هي إجراء بعض الأبحاث الأساسية حول سياسات الأمان والخصوصية لكل أداة.

2. ليست دقيقة كما تعتقد

هل سبق لك أن طرحت سؤالاً على أداة ذكاء اصطناعي وانتهى بك الأمر بإجابة في الاتجاه المعاكس؟ نعم-هذا يحدث كثيراً. تخوض بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في تفسيرات مفصلة مع بيانات خاطئة لدعم إجاباتها - قد تشعر بالإغراء لتصديقها.

قم دائمًا بإجراء القليل من البحث بنفسك للتحقق مما إذا كان الذكاء الاصطناعي يدعم بحثك أو يقودك بشكل أعمى إلى الغابة.

3. مخاوف بشأن الأخلاقيات

عليك توخي الحذر الشديد عند أخذ البيانات والاستجابات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لأغراضك. يتم تدريب العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي على مستندات عامة، وقد تكون العديد من هذه المستندات والنصوص محمية بحقوق الطبع والنشر. إن انتهاك حقوق النشر هو آخر شيء تريد أن تقلق بشأنه عندما تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات اليومية المختلفة.

قم بتدوين أي معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر يقدمها لك الذكاء الاصطناعي وقم بإجراء بعض الأبحاث الجانبية للتأكد من أنك في أمان.

4. الإفراط في الاعتماد قد يكون مميتاً

إذا كنت لا تساوي شيئًا بدون البدلة، فلا ينبغي أن تكون كذلك.

توني ستارك، الرجل العنكبوت: العودة للوطن

نعم! ينطبق هذا الاقتباس تماماً على بدلة سبايدر مان ذات التقنية العالية كما ينطبق على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. أكبر مشكلة سنواجهها هي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

فبالرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل حياتنا أسهل، إلا أن الإفراط في استخدامها يمكن أن يكون صعباً على إبداعنا وقدرتنا على إنتاج أفكار مبتكرة وذات صلة. يمكن أن يؤثر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مهاراتنا التحليلية وقدراتنا على التفكير النقدي.

5. تحيز المبدع حقيقي

كل أداة ذكاء اصطناعي لها مبتكرها. يتم ضبط جميع هذه الأدوات باستخدام بيانات تدريب محددة مسبقًا. إذا كان المنشئ أو البيانات متحيزًا، فستحصل على ذكاء اصطناعي متحيز أيضًا. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتحيزة أن تقدم لك بيانات منحرفة يمكن أن تؤثر على نتائج الاستخدام المقصود.

أنت لا تريد ذلك. إذا بدأت تشعر بالشك في أن الذكاء الاصطناعي قد يكون متحيزًا، فمن الأفضل تجنب استخدامه والبحث عن ذكاء اصطناعي يعمل دون تحيز.

كيفية البدء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

قد تتساءل عن كيفية البدء في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. حسنًا, انقر فوق قد دخل في الدردشة ولا توجد منافسة.

تتكون أداة الذكاء الاصطناعي هذه من ميزات الذكاء الاصطناعي السياقية والمحادثة والقائمة على الأدوار التي تجعلها قادرة على التعامل مع جوانب متعددة من عملك وتحليلها دون تعطّل - أو تعطّل خوادمك.

إليك بعض الميزات السريعة لأداة ClickUp Brain، المعروفة أيضًا باسم ClickUp AI، التي تجعلها أداة ذكاء اصطناعي قوية للغاية. إليك السبب:

يوفر ميزات توليد النصوص والمحتوى مثل الكتابة، والتدقيق اللغوي، وإعادة الصياغة، والرد السياقي، وما إلى ذلك

يدمج المعلومات من المستندات والمهام والأشخاص لإعطاء إجابات مفصلة على الاستفسارات

أتمتة المهام والعمليات لتمكين التعاون السهل

يساعد في جدولة وتنظيم تدفقات المهام للمشاريع المتعددة وتتبعها دون عناء

تتبع حملاتك التسويقية وإنشاء المحتوى بسرعة مع ClickUp Brain

إتقان الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

كما رأيت أعلاه، هناك أداة ذكاء اصطناعي لمساعدتك في كل ما يخطر ببالك.

السؤال هو، هل هناك أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تلبية جميع احتياجاتك؟ نعم!

سواء كنت تقوم بصياغة خطط المشروع، أو إنشاء مهام فرعية، أو تلخيص المستندات المعقدة، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل كل جزء من سير عملك أكثر سلاسة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصممة لتكون مخصصة للأدوار، بحيث تحصل على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه.

بدءًا من أتمتة المهام إلى إنشاء تحديثات ثاقبة، يقوم ClickUp Brain بكل ذلك ببراعة ورشّة من السحر. لذا، لماذا ترضى بالأقل بينما يمكنك الحصول على الأفضل؟ 🚀✨

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