10 بدائل تشيلي بايبر والمنافسين الذين يجب مراعاتهم في عام 2025

هل تبحث عن بدائل للجدولة عبر الإنترنت لـ Chili Piper؟ في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 منافسين في عام 2024 يمكنهم مساعدتك في تبسيط عملية الجدولة وتحديد المواعيد.

سواء كنت فريق مبيعات يبحث عن طريقة أكثر كفاءة لجدولة الاجتماعات أو فريق نجاح العملاء الذي يهدف إلى تحسين تجربة العملاء، فإن بدائل أدوات الجدولة عبر الإنترنت هذه تقدم ميزات قوية وواجهات سهلة الاستخدام.

قل وداعاً لرسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي ذهاباً وإياباً ومرحباً بالجدولة السهلة.

هل أنت مستعد للعثور على بديل تشيلي بايبر المثالي لعملك؟ انضم إلينا بينما نستكشف برنامج جدولة المواعيد الذي يمكن أن يرتقي بجدولتك إلى المستوى التالي!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل تشيلي بايبر؟

عند البحث عن بدائل لبرنامج Chili Piper، ابحث عن الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لك، بالإضافة إلى المزايا الإضافية التي من شأنها أن تجعل النظام الأساسي الجديد لجدولة المواعيد مناسبًا تمامًا لفريقك، مثل

التكامل السلس : احرص على أن يتكامل البديل بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، مثل إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني لجدولة المواعيد بسرعة فائقة

: احرص على أن يتكامل البديل بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، مثل إدارة علاقات العملاء ومنصات البريد الإلكتروني لجدولة المواعيد بسرعة فائقة خيارات التخصيص : ابحث عن أداة جدولة المواعيد التي توفر خيارات التخصيص لتخصيص الحل ليناسب عملياتك التجارية وسير العمل الخاصة بك

: ابحث عن أداة جدولة المواعيد التي توفر خيارات التخصيص لتخصيص الحل ليناسب عملياتك التجارية وسير العمل الخاصة بك التسعير: يتراوح سعر تشيلي بايبر في متناول العديد من الفرق بسعر يتراوح بين 15 و25 دولارًا شهريًا للشخص الواحد. عند البحث عن بديل، تحقق من الأسعار للتأكد من أنها تناسب ميزانيتك

ضع في اعتبارك الامتيازات الإضافية التي قد تجعل البرنامج أكثر فاعلية، مثل:

جدولة المهام : ضع في اعتبارك البدائل التي توفر برنامج جدولة المهام حتى تتمكن من تعيين المهام وتتبعها على نفس النظام الأساسي

: ضع في اعتبارك البدائل التي توفر برنامج جدولة المهام حتى تتمكن من تعيين المهام وتتبعها على نفس النظام الأساسي أدوات إدارة العملاء: إذا إدارة العميل من أولويات فريقك، فابحث عن بدائل تقدم ميزات شاملة لإدارة العملاء، بما في ذلك قوالب إدارة العملاء أو القدرة على جدولة الاجتماعات الجماعية

بالنظر إلى هذه الميزات والامتيازات، يمكنك العثور على بديل Chili Piper الذي يتوافق مع متطلبات فريقك ويعزز الإنتاجية.

## أفضل 10 بدائل تشيلي بايبر لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك

يمكن لمحترفي المبيعات وفرق العمل التي تتولى إدارة المواعيد مع العملاء المحتملين الاستفادة من الأدوات والميزات القوية في منصة ClickUp لإدارة المشاريع.

ابقَ على اطلاع على جميع أعمالك مع قالب الجدول الزمني الشهري ClickUp الذي يقدم هيكلًا مصممًا مسبقًا لتنظيم الجداول الشهرية.

تتبع العملاء المحتملين، وإدارة جهات الاتصال، وتعزيز العلاقات مع ClickUp CRM (إدارة علاقات العملاء) للفرق، والذي يسمح لك بما يلي:

تصور خطوط الأنابيب

تبسيط سير العمل

التعاون بشأن الفرص

تحسين قدراتك في إدارة الوقت باستخدام عرض تقويم ClickUp الذي يمنحك عرضاً شاملاً ومرئياً للمواعيد النهائية والأحداث والمهام، وميزات تتيح لك

تنظيم المشاريع حسب الأولوية والمكلف بها

تصفية المهام

المزامنة مع تقويم Google

تخصيص طريقة العرض

باستخدام ClickUp، يمكن للفرق دمج وظائف إدارة علاقات العملاء والتقويم والجدولة بسلاسة في إدارة المهام منصة تسمح لفريقك بالنمو والتخصيص والتوسع بلا حدود.

ClickUp أفضل الميزات

حاصلة على تقييم عالٍ من آلاف المستخدمين على منصات مثل G2 وCapterra

قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير لأي فريق مهما كان حجمه

الكثير من الموارد المتاحة، مثل مجتمع قوي من المستخدمين والمطورين

قيود #### قيود ClickUp

التركيز على الأتمتة أكثر من التركيز على المبيعات

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تتطلب المنصة التدريب ويمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (8,795+ تقييم)

4.7/5 (8,795+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,805+ تقييمات)

2. vCita

عبر فيسيتا vCita هي عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تقدم مجموعة من الأدوات لتبسيط التواصل مع العملاء وجدولة المواعيد والمدفوعات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. فهو يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة.

vCita أفضل الميزات

أسعار معقولة وتقدم خطة مجانية مع ميزات سخية

سهل الاستخدام مع واجهة أكثر سهولة من تشيلي بايبر

يتضمن أداة إنشاء مواقع ويب قوية تتيح للمستخدمين إنشاء موقع إلكتروني مخصص بدون تعليمات برمجية

قيود #### قيود vCita

وظائف تطبيق الجوال محدودة (الحقول المخصصة والتصفية المتقدمة غير متوفرة على الجوال)

قد تكون واجهة المستخدم معقدة ومربكة للمستخدمين الجدد

أبلغ بعض مستخدمي vCita عن وجود مشكلات في الأداء، مثل بطء أوقات التحميل ومواطن الخلل

تسعير vCita

الأساسيات: 24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

24 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الشركات: 49 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد

49 دولارًا/شهرًا لمستخدم واحد البلاتينية: 83 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد

83 دولاراً شهرياً لمستخدم واحد أسعار متعددة المستخدمين: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الأسعار

vCita التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (63+ تقييم)

4.5/5 (63+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 249 تقييم)

3. إلغاء الإرساء

عبر إلغاء الإرساء Undock عبارة عن منصة لتنسيق الاجتماعات وجدولتها مصممة لتبسيط إعداد الاجتماعات وإدارتها.

على عكس Chili Piper، الذي يركز على فرق الإيرادات بين الشركات (B2B)، يناسب Undock الأفراد والفرق في مختلف الصناعات التي تبحث عن حلول فعالة لإدارة الاجتماعات.

أفضل ميزات Undock

بأسعار معقولة أكثر من Chili Piper، مع أسعار متدرجة تبدأ من 0 دولار لما يصل إلى 10 مستخدمين

يتمتع بواجهة بسيطة وبديهية يسهل تعلمها واستخدامها

يقدم دعم عملاء ممتاز من قبل فريق من الممثلين المتخصصين

قيود إلغاء الإرساء

يحتوي على مجموعة محدودة من الميزات أكثر من Chili Piper، حيث يفتقر إلى ميزات تأهيل العملاء المحتملين وتوجيه العملاء المحتملين.

هو منتج جديد نسبياً، لذلك ليس لديه العديد من عمليات التكامل أو مراجعات العملاء مثل منافسيه

تطبيق الهاتف المحمول لديه وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

إلغاء إرساء التسعير

مجاني

القسط: 10 دولارات/شهرًا

10 دولارات/شهرًا غير محدود: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Undock التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

4. التعيينات المربعة

عبر التعيينات المربعة Square Appointments هو برنامج للجدولة والحجز يسمح للشركات بإدارة مواعيدها ومدفوعاتها ومعلومات العملاء.

بالمقارنة مع Chili Piper، يركز Square Appointments فقط على جدولة المواعيد، لذلك فهو يفتقر إلى ميزات المبيعات والتسويق المتقدمة.

قد يكون برنامج Square Appointments مناسبًا تمامًا للشركات الصغيرة مثل الصالونات والمنتجعات الصحية ومراكز العافية.

مربع المواعيد المربعة أفضل الميزات

أسعار معقولة (سعر شهري أقل من تشيلي بايبر)

واجهة بسيطة وبديهية يسهل تعلمها واستخدامها

يتكامل بشكل جيد مع منتجات Square الأخرى، مثل Square POS و Square Payments

قيود المواعيد المربعة

يركز فقط على تحديد المواعيد

يقتصر على شركات الخدمات مثل الصالونات والمنتجعات الصحية والمراكز الصحية

دعم محدود للغات والعملات المتعددة

تسعير المواعيد المربعة

مجاناً (+ رسوم المعاملات)

(+ رسوم المعاملات) زائد: 29 دولارًا أمريكيًا + رسوم المعاملات/شهرًا لكل موقع

29 دولارًا أمريكيًا + رسوم المعاملات/شهرًا لكل موقع القسط: 69 دولارًا أمريكيًا + رسوم المعاملات/شهرًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات التعيينات المربعة

G2: 4.3/5 (أكثر من 36 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 36 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 176 تقييم)

5. عقارب الساعة

عبر في اتجاه عقارب الساعة Clockwise هو برنامج معزز بالذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد والفرق على تحسين التقويمات والجداول الزمنية الخاصة بهم.

على عكس Chili Piper، فهو يركز على إدارة الوقت بدلاً من تنسيق الاجتماعات.

يُعتبر Clockwise الأنسب للمحترفين الذين يرغبون في تعظيم وقتهم وتحسين إنتاجيتهم.

أفضل ميزات #### Clockwise

يوفر مجموعة متنوعة من خيارات الجدولة، بما في ذلك الجدولة الدورية وجدولة الأولويات وأوقات التخزين المؤقت

يتمتع بواجهة بسيطة وبديهية سهلة التعلم والاستخدام

بأسعار معقولة أكثر من تشيلي بايبر، مع خطط تبدأ من 10 دولارات شهريًا

قيود عقارب الساعة

يحتوي على مجموعة محدودة من الميزات أكثر من تشيلي بايبر؛ على سبيل المثال، لا يقدم ميزات تأهيل العملاء المحتملين أو ميزات توجيه العملاء المحتملين

لديه فريق دعم عملاء أصغر، مما يجعل من الصعب الحصول على المساعدة إذا واجهتك مشكلة

حل سهل الاستخدام والتوصيل والتشغيل للغاية

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

مجاني

الفرق: 6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 11.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

11.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4.8/5 (37+ تقييم)

4.8/5 (37+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 11 تقييم)

6. زينك جدولة

عبر مجدول Zynq Zynq Scheduler عبارة عن منصة شاملة لإدارة المكاتب تعمل على تبسيط حجز المواعيد وإدارتها.

على عكس Chili Piper، يوفر Zynq Scheduler ميزات متقدمة مثل التذكيرات التلقائية والتكامل مع تطبيقات التقويم الشائعة.

Zynq Scheduler هو الأفضل للشركات التي تعتمد على المواعيد وترغب في تحسين عملية الجدولة.

Zynq Scheduler أفضل الميزات

أسعاره معقولة جدًا، خاصةً بالمقارنة مع Chili Piper، حيث تبدأ الخطط من 2 دولار شهريًا

خدمة عملاء رائعة، وسريعة في حل المشكلات

يقدم مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك جدولة الاجتماعات وحجز الغرف وإدارة الزوار والتحليلات

قيود جدول زينك الزمني

لا يوفر ميزات تأهيل العملاء المحتملين وتوجيه العملاء المحتملين

تسعير جدول Zynq الزمني

المبتدئين: 2 دولار/شهرياً لكل مستخدم

2 دولار/شهرياً لكل مستخدم القسط: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Zynq Workspace التقييمات والمراجعات

G2: 5/5 (1 مراجعة)

5/5 (1 مراجعة) Capterra: 4.9/5 (18 مراجعة)

7. مرة واحدة

عبر OnceHub OnceHub هي منصة شاملة لجدولة المواعيد وإدارة المواعيد. وهي تقدم مجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصاً لمساعدة شركات الخدمات على إدارة مواعيدها ومدفوعاتها وعملائها.

في حين أن كلاً من OnceHub و Chili Piper يقدمان حلول جدولة المواعيد، يوفر OneHub ميزات إضافية مثل جدولة المجموعات ومزامنة التقويم وصفحات الحجز المخصصة.

إذا كنت تبحث عن جدولة فعالة وسلسة للفرق والعملاء، فقد يكون OneHub خيارًا جيدًا لك.

أفضل ميزات تطبيق OnceHub

يقدم مجموعة واسعة من ميزات الجدولة، بما في ذلك جدولة الاجتماعات، وجدولة الفريق، وجدولة الموارد

يتمتع بواجهة بسيطة وبديهية يسهل تعلمها واستخدامها

تتيح الجدولة الجماعية لعدة أشخاص جدولة المواعيد معًا

قيود OnceHub

تخصيصات محدودة، لا توجد حقول مخصصة أو تدفقات عمل مخصصة

لا يقدم ميزات متقدمة مثل تأهيل العملاء المحتملين وتوجيه العملاء المحتملين

قد يؤدي دعم العملاء المحدود إلى صعوبة الحصول على المساعدة عندما تحتاج إليها

تسعير #### تسعير OnceHub

البداية: مجاناً

مجاناً النمو: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع OnceHub

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (123+ تقييم)

8. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة Acuity Scheduling هو برنامج لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعد الشركات الخدمية على إدارة مواعيدها وحجوزاتها. إنه رائع لجدولة الاجتماعات أو الاجتماعات الجماعية مع فريقك.

فيما يلي بعض الأمثلة على الشركات الخدمية التي يمكنها الاستفادة من استخدام Acuity:

صالونات الحلاقة وصالونات الحلاقة

المعالجون بالتدليك

المدربون الشخصيون

استوديوهات اليوغا واللياقة البدنية

عاملات التنظيف المنزلي

جليسات الحيوانات الأليفة

الأطباء وأطباء الأسنان

مقارنةً بشركة Chili Piper، تركز Acuity Scheduling بشكل أكبر على جدولة المواعيد وإدارة المواعيد بدلاً من توجيه العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات.

Acuity Scheduling أفضل الميزات

يجعل من السهل على العملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت، 24/7

التكامل مع معالجات الدفع الشائعة مثل Stripe وPayPal

يتكامل مع مجموعة متنوعة من أدوات الجهات الخارجية، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وبرامج المحاسبة

قيود جدولة Acuity Scheduling

خيارات التخصيص المحدودة

عدم وجود بعض الميزات المتقدمة مقارنة ببعض برامج جدولة المواعيد في هذه القائمة

الخطط المجانية والخطط ذات المستوى الأدنى تسمح لمستخدم واحد فقط

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الصاعد: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النامية: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوي: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات جدولة Acuity Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (395+ تقييم)

4.7/5 (395+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5,505 تقييمات)

9. أبونتي

عبر التعيين Appointy هو برنامج جدولة قائم على السحابة يساعد المهنيين والشركات على إدارة أنشطة جدولة المواعيد والأنشطة الروتينية. وهو موجه لمجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك شركات الخدمات والشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية.

وعلى غرار Chili Piper، يساعد هذا البرنامج في إدارة المواعيد، ولكن Appointy يتضمن أيضاً خيارات لجدولة الفصول الدراسية، وإدارة الموارد، وتكامل نقاط البيع.

Appointy هو الأنسب للشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية واللياقة البدنية والتجميل والتعليم.

Appointy أفضل الميزات

يتكامل مع مجموعة متنوعة من أدوات الطرف الثالث، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومعالجات الدفع

يعمل على أتمتة عملية الجدولة، مما يوفر الوقت والمتاعب للشركات

يتمتع بواجهة بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام لا تتطلب الكثير من التدريب

قيود المواعيد

تطبيق الهاتف المحمول لديه وظائف محدودة؛ على سبيل المثال، الحقول المخصصة والتصفية المتقدمة غير متوفرة على تطبيق الهاتف المحمول

دعم محدود للغات والعملات المتعددة

أبلغ بعض المستخدمين الذين لديهم مساحات عمل وفرق عمل كبيرة عن وجود مشكلات في الأداء مثل بطء أوقات التحميل ومواطن الخلل

تسعير #### Appointy

مجاني

النمو: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي $49.99 دولارًا شهريًا

$49.99 دولارًا شهريًا المؤسسات: 79.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 21 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 21 تقييم) Capterra: 4.6/5 (276+ تقييم)

10. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هي أداة جدولة عبر الإنترنت تساعد الشركات على توفير الوقت وتحسين كفاءتهم. يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة روابط الجدولة التي يمكن للعملاء استخدامها لحجز المواعيد عبر الإنترنت.

يتكامل Calendly مع مجموعة متنوعة من أدوات الطرف الثالث، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومعالجات الدفع. وهذا يجعل من السهل أتمتة سير عملك وتوفير المزيد من الوقت.

يحظى Calendly بشعبية خاصة لدى الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الفردية.

إنه خيار جيد للشركات التي تحتاج إلى أداة جدولة بسيطة وسهلة الاستخدام يمكن دمجها مع مجموعة متنوعة من أدوات الجهات الخارجية.

إذا كنت تبحث عن برنامج لجدولة المواعيد، فقم بإلقاء نظرة على هذه الأداة.

Calendly أفضل الميزات

خطط ميسورة التكلفة، بما في ذلك خطة مجانية

يتكامل مع مجموعة كبيرة من أدوات الجهات الخارجية

لديه تطبيق جوال يتيح للمستخدمين إدارة جدولهم الزمني وحجز المواعيد أثناء التنقل

قيود تطبيق Calendly

لا يقدم أدوات تحليلات مدمجة

خيارات الحجز المحدودة لا تسمح للمستخدمين بحجز مواعيد متعددة أو متكررة بفترات مخصصة

الميزات المتقدمة المحدودة (لا توجد ميزات متقدمة محدودة (لا يوجد تأهيل أو توجيه للعملاء المحتملين)

تسعير #### كاليندلي

دائماً مجاني

الأساسية: 8 دولارات شهريًا لكل مقعد

8 دولارات شهريًا لكل مقعد الاحترافية: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,909+ تقييمات)

4.7/5 (1,909+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (2,870+ تقييم)

بدائل تشيلي بايبر المصممة خصيصًا لأعمالك

في هذه المقالة، استكشفنا 10 بدائل لـ Chili Piper، لكل منها ميزات وفوائد فريدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

عند اختيار بديل Chili Piper المناسب لعملك، من المفيد أن تضع تفضيلاتك الخاصة في الاعتبار.

سواء كنت بحاجة إلى تطبيقات المخطط اليومي , برنامج نجاح العملاء , جدولة التطبيقات , تطبيقات جدول العمل أو إدارة علاقات العملاء للاستشارات ، من المؤكد أنك ستجد أدوات وبرامج لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر إنتاجية وكفاءة في الدليل أعلاه!

إذا كنت تبحث عن حل شامل يتجاوز مجرد الجدولة ويقدم مجموعة واسعة من الميزات لإدارة مشاريعك ومهامك وفرقك، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.